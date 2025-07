Phản hồi về thuyền buồm: Dành cho các nhóm phát triển phần mềm Agile

Thuyền buồm vs. Sao biển: Phân tích hồi cứu sao biển phân loại phản hồi thành năm nhóm: Bắt đầu, Dừng lại, Tiếp tục, Làm nhiều hơn và Làm ít hơn. Đây là một khung phân loại phản hồi từ nhóm, khách hàng và các bên liên quan khác, có thể hữu ích. Tuy nhiên, thuyền buồm là một cách tiếp cận trực quan và ẩn dụ hơn, giúp nhóm của bạn dễ dàng tham gia vào quá trình phân tích hồi cứu hơn

Thuyền buồm so với 4 L: 4 L là viết tắt của Liked (Thích), Learned (Học được), Lacked (Thiếu) và Longed For (Mong muốn). Giống như một chiếc thuyền buồm, nó tập trung vào cảm xúc và trải nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, thuyền buồm hữu ích hơn vì nó cũng xem xét các yếu tố bên ngoài (gió và neo) ảnh hưởng đến nhóm, mang đến cho bạn chế độ xem toàn diện hơn về môi trường dự án