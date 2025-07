10 ví dụ về Sprint Retrospective cho các nhóm Agile

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Sprint Retrospective là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Sprint Retrospective là một trong năm sự kiện Agile quan trọng (trước đây là Agile Ceremonies) trong Scrum, trong đó nhóm phản ánh những điều đã diễn ra tốt trong Sprint trước và những điều có thể cải thiện cho Sprint tiếp theo. " } } ] }

Kiểm tra nhanh trước khi chúng ta đi vào các ví dụ về Sprint Retrospective: Trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn đánh giá mức độ tham gia của nhóm mình vào các buổi nhìn lại hiện tại như thế nào?

Một là "Hầu như mọi người đều yêu cầu hoãn lại" và 10 là "Đây là không gian an toàn để nhóm đưa ra phản hồi trung thực và sau đó chúng tôi có thêm kiến thức để thực hiện các bước cải tiến phù hợp".

Nếu bạn ở mức từ bảy đến chín, bạn sẽ có thêm nhiều cách để giữ cho các buổi retro luôn mới mẻ và tăng gấp đôi kết quả sáng tạo. Nếu dưới sáu, hãy bắt đầu nhanh chóng để tích lũy những thành công nhỏ và bắt đầu thấy kết quả!

Chúng tôi đã chọn ra 10 ví dụ về retro để giúp bạn thử nghiệm và tìm ra định dạng phù hợp với nhóm của mình, cùng với đó là những lời khuyên hữu ích từ các nhà lãnh đạo Agile để tối đa hóa thời gian của nhóm!

⏰ Tóm tắt 60 giây Sprint Retrospective là các cuộc họp Agile, trong đó các nhóm phản ánh về các sprint trong quá khứ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện

Chúng khác với Sprint Reviews, tập trung vào bản thân sản phẩm được giao

Có nhiều định dạng hồi tưởng khác nhau, mỗi định dạng tập trung vào một khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như hành trình cảm xúc, bài học chi tiết, sắp xếp thứ tự ưu tiên và khen ngợi nhóm

Các ví dụ bao gồm Mad Sad Glad, DAKI, Mountain Climber, Dot Voting, Starfish, Sailboat, Feedback Grid, Kudo Cards, Each One Meets All và Winning Streak

Các định dạng này có thể được điều chỉnh cho các nhóm làm việc từ xa bằng cách sử dụng các công cụ cộng tác kỹ thuật số như ClickUp

Retrospective thường xuyên thúc đẩy việc học tập liên tục, cải thiện động lực của nhóm và nâng cao hiệu quả công việc tổng thể

Sprint Retrospective là gì?

Sprint Retrospective là một trong năm sự kiện Agile quan trọng (trước đây là Agile Ceremonies ) trong Scrum, nơi nhóm phản ánh những gì đã diễn ra tốt trong Sprint trước và những gì có thể cải thiện cho Sprint tiếp theo.

Sprint Retrospective là một cuộc họp thường được tổ chức vào cuối chu kỳ phát triển Agile để xem xét những gì đã diễn ra tốt, những gì có thể cải thiện và bất kỳ vấn đề nào khác cần được giải quyết để trở nên hiệu quả hơn như một nhóm.

Retrospective thường bị nhầm lẫn với một sự kiện Agile khác gọi là Sprint Review, nhưng chúng có mục đích khác nhau:

Sprint Review tập hợp Scrum Master, Product Owner, nhóm phát triển và các bên liên quan để thảo luận và cung cấp phản hồi về kết quả hoặc tính năng trong Sprint hiện tại

Sprint Retrospective diễn ra sau khi Sprint hoàn thành để chia sẻ những gì đã thành công, những gì không thành công và những gì có thể cải thiện để nhóm thực hiện các điều chỉnh phù hợp cho các Sprint trong tương lai

Tìm hiểu thêm về cuộc họp Sprint Review!

Top 5 kỹ thuật Agile được sử dụng trong các tổ chức thông qua KnowledgeHut

Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn tổ chức các cuộc họp thân thiện hơn với những người hướng nội, hãy sử dụng nền tảng năng suất như ClickUp để cho nhóm của bạn có thời gian riêng tư để suy ngẫm trước, sau đó thêm ý kiến của họ để thảo luận trong cuộc họp tổng kết tiếp theo. Hãy thử Mẫu Brainstorm Sprint Retrospective của ClickUp để bắt đầu!

Bảng so sánh Sprint Retrospective

TL;DR: Các định dạng retrospection khác nhau tập trung vào các kết quả khác nhau. Dưới đây là tổng quan nhanh về các ví dụ về Sprint Retrospective mà chúng tôi sẽ đề cập:

Ví dụ về Sprint Retrospective Tập trung Phù hợp nhất cho… Hành trình cảm xúc Để hiểu các yếu tố gây căng thẳng và động lực chung của nhóm Những điểm chính cần lưu ý để cải thiện Để ghi lại những hiểu biết sâu sắc và chỉ định các mục hành động Suy ngẫm sâu sắc về thành công của cá nhân và nhóm Để phản ánh sau một dự án Sprint khó khăn hoặc dài Ưu tiên Để đẩy nhanh các điểm thảo luận quan trọng nhất sau Sprint Những trải nghiệm tốt và xấu với các quy trình hiện tại Để khuyến khích trao đổi cởi mở Brainstorming về tầm nhìn Để điều chỉnh mục tiêu cá nhân và nhóm Xác định chủ đề thảo luận Để tùy chỉnh định dạng cho mọi tình huống Nhận diện và khen thưởng lẫn nhau Dành một không gian chung để công khai chúc mừng nhau Phản hồi nhanh 1:1 Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động retro dựa trên hoạt động để giới thiệu nhân viên mới hoặc xây dựng nhóm nói chung Học hỏi để thành công lặp lại Để nêu bật bất kỳ quy trình, công cụ hoặc con người nào giúp hoàn thành công việc và đáp ứng thời hạn dễ dàng hơn

10 ví dụ về Sprint Retrospective

Các ví dụ này dành cho cả nhóm Agile mới và có kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng từng mô hình qua góc nhìn của một nhóm làm việc từ xa sử dụng công cụ cộng tác kỹ thuật số để thực hiện Scrum retrospective.

Chúng tôi khuyến khích bạn thử một vài định dạng để tìm ra định dạng phù hợp nhất với DNA và văn hóa họp của nhóm bạn. Bắt đầu thôi!

1. Mad Sad Glad

Sprint Retrospective Mad Sad Glad khám phá các yếu tố cản trở quá trình, các yếu tố gây căng thẳng và tinh thần chung của nhóm trong cách họ làm việc cá nhân và cùng nhau trong Sprint trước đó.

Scrum Master và các nhà lãnh đạo Agile có trách nhiệm loại bỏ các rào cản để tăng năng suất. Những loại câu hỏi này cung cấp thông tin chi tiết về các nguồn nội bộ hoặc bên ngoài ảnh hưởng đến nhóm.

Những cách thức cụ thể nào có thể điều chỉnh quy trình để mang lại trải nghiệm mượt mà, không gặp trở ngại?

Bạn cảm thấy đã sẵn sàng để bắt đầu công việc sau các cuộc họp lập kế hoạch?

Có ai cảm thấy quá tải với một hoặc nhiều bước trong quy trình làm việc không?

Những công việc đơn điệu nào đang làm chậm tiến độ của bạn?

Cách sử dụng Mad Sad Glad

Chia bảng kỹ thuật số của bạn thành ba cột và gắn nhãn cho chúng là Vui, Buồn và Giận Thêm một vài ghi chú dán màu để biểu thị một mục cho cột tương ứng (Vui = Xanh lá, Buồn = Xanh dương, Giận = Cam) Yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm đóng góp ít nhất một mục trong mỗi cột, tập trung vào hành trình cảm xúc của Sprint trước đó Dẫn dắt cuộc thảo luận bắt đầu từ một cột nhất định hoặc mục khẩn cấp

Sprint Retrospectives có thể khó khăn cho nhóm. Điều này là do thường có nhiều điểm chính và lĩnh vực cần cải thiện. Đối với một số người, họ có thể cảm thấy như mình luôn thiếu sót. Chúng tôi thích có những cuộc trò chuyện thẳng thắn "không chính thức" nơi mọi người có thể miễn phí nói bất cứ điều gì họ muốn và nó sẽ không được ghi lại.

Sprint Retrospectives có thể khó khăn đối với nhóm. Điều này là do thường có nhiều điểm chính cần lưu ý và nhiều lĩnh vực cần cải thiện. Đối với một số người, họ có thể cảm thấy như mình luôn thiếu sót. Chúng tôi thích có những cuộc trò chuyện thẳng thắn "ngoài lề" nơi mọi người có thể tự do nói bất cứ điều gì họ muốn và những điều đó sẽ không được ghi lại.

Mẹo chuyên nghiệp: Những bài học rút ra từ quá khứ của bạn có bị chôn vùi đâu đó trong hộp thư đến không? Trước khi tạo *một thư mục hộp thư đến khác, hãy thử Mẫu Backlogs và Sprints của ClickUp để sắp xếp tất cả công việc và sprint backlogs ở một nơi.

Theo dõi các ghi chú và tóm tắt Sprint Retrospective trong quá khứ và hiện tại trong Tài liệu ClickUp

2. DAKI

Sprint Retrospective DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) là một mô hình mạnh mẽ cho các nhóm Agile để thu được những bài học chi tiết trong các buổi retro của họ. Các thành viên trong nhóm tập trung cao độ vào các quy trình, công cụ Agile và tài nguyên, vì vậy mô hình này phát huy hiệu quả nhất sau khi họ đã hoàn thành nhiều Sprint.

Bỏ : Những thứ cần loại bỏ hoàn toàn khỏi các Sprint trước đó vì gây tổn hại hoặc làm phân tán công việc và năng suất của nhóm

Thêm : Những điều cần thêm hoặc thay thế để đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong nhóm

Giữ lại: Những điều đã trở nên thiết yếu cho quá trình và việc thực hiện các Sprint sắp tới

Cải thiện: Những điều cần thay đổi nhỏ (hoặc lớn!) để cải tiến liên tục và đạt được thành công tổng thể

Cách sử dụng DAKI

Chia bảng kỹ thuật số của bạn thành bốn cột và dán nhãn theo thứ tự: Bỏ, Thêm, Giữ và Cải thiện Chỉ định các cột với một chủ đề nếu bạn muốn tập trung phản hồi vào một quy trình, công cụ hoặc quy trình làm việc nhất định Yêu cầu nhóm của bạn thêm ít nhất một mục vào mỗi cột

David Hoodspith, Chuyên gia Agile tại The Road to Agile, đã nói rất hay:

"Sprint hai tuần một lần có nghĩa là bạn cần tạo 26 bản retro mỗi năm. Tôi dành thời gian để đảm bảo rằng tất cả chúng đều khác nhau. Điều này có nghĩa là thay đổi định dạng, nhờ người khác thực hiện hoặc mặc trang phục hot dog. Các bản retro của bạn phải độc đáo như những bông tuyết!

Thời gian không ủng hộ tôi khi chuẩn bị cho một cuộc họp Sprint Retrospective. Tôi không thể chuẩn bị kỹ lưỡng nên phải sử dụng lại định dạng cũ. Khi đi ngang qua đồ chơi của con gái, tôi nhìn thấy bộ đồ hot dog Halloween của con trai lớn. Tôi ngay lập tức mặc nó vào và tiến hành cuộc họp. Hôm đó, tôi phát hiện ra rằng bất kỳ sự thay đổi hay biến tấu nào trong cuộc họp retro đều có thể khơi dậy sự tham gia và quan trọng nhất là niềm vui!

Thu thập dữ liệu và trạng thái tiến độ dự án trong ClickUp

3. Người leo núi

Kêu gọi tất cả các thành viên nhóm ưa mạo hiểm! Sprint Retrospective Mountain Climber tập trung vào sự phản ánh cá nhân sau một Sprint khó khăn hoặc lớn.

Scrum Master và các nhà lãnh đạo Agile có trách nhiệm loại bỏ các rào cản để tăng năng suất. Về cơ bản, bạn đang yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm hình dung sức chứa thực sự của họ để hoàn thành công việc và cách bạn có thể giúp họ đạt được mục tiêu.

Cách sử dụng Mountain Climber

Hãy sáng tạo theo cách bạn muốn với buổi retro này! Dưới đây là một số gợi ý đề xuất:

Con đường : Kế hoạch Sprint của chúng tôi có giúp bạn bắt đầu đúng hướng không? Có lúc nào công việc hoặc yêu cầu khiến bạn lạc khỏi con đường không?

Thời tiết : Điều gì đã làm bạn chậm lại hoặc thúc đẩy bạn hoàn thành Sprint?

Ropes : Bạn cảm thấy thế nào về sự hỗ trợ từ toàn bộ nhóm?

Lỗi/Vướng mắc : Bạn đã gặp phải những trở ngại nhỏ/lớn nào?

Bộ sơ cứu: Bạn cần gì cho các Sprint trong tương lai để giúp bạn hoàn thành công việc đúng hạn?

4. Bỏ phiếu bằng chấm

Sprint Retrospective Dot Voting tập trung vào việc sắp xếp thứ tự ưu tiên của các mục để thời lượng của cuộc họp retrospection được dành cho các chủ đề mà mọi người quan tâm và cần giải quyết càng sớm càng tốt.

Nếu bạn mới bắt đầu với các cuộc họp Sprint Retrospective, đây là một trong những retro tốt nhất để khám phá. Các nhóm mới áp dụng quản lý dự án Agile hoặc Scrum trải qua những thay đổi đáng kể về hành vi và quy trình để đạt được mục tiêu về tốc độ và tính linh hoạt.

Cách sử dụng bỏ phiếu bằng chấm (Dot Voting)

Thời gian thêm là nguồn lực mà tất cả các nhóm phát triển đều mong muốn. Để tận dụng tối đa thời gian và sự chú ý của mọi người, hãy bắt đầu quá trình bỏ phiếu bằng cách thêm các mục bạn đã thu thập từ các thành viên trong nhóm. Hãy càng cụ thể càng tốt để cuối buổi retro, bạn có những kết luận có thể thực hiện được.

5. Starfish

Tương tự như phân tích DAKI retro, Starfish Sprint Retrospective được chia thành năm loại, bắt đầu bằng phản hồi về các thực tiễn hiện tại và kết thúc bằng các ý tưởng mới để cải tiến quy trình. Các ý tưởng retrospektif như Starfish thường tuân theo một thứ tự nhất định để đảm bảo cuộc hội thoại tiến triển và nhóm làm việc hào hứng với các Sprint trong tương lai.

Thể loại Ví dụ về phản hồi Tiếp tục việc cần làm Mở phòng ảo vào thứ Ba để đặt câu hỏi nhanh với Chủ sở hữu sản phẩm Ít hơn Gián đoạn trong giai đoạn cuối ngày qua Slack để cập nhật trạng thái Xem thêm Chia sẻ kiến thức và ý kiến về các công cụ và hệ thống của chúng tôi để làm việc thông minh hơn Bắt đầu việc cần làm Để lại mã tốt hơn so với khi bạn tìm thấy để giảm nợ công nghệ Ngừng việc cần làm Thực hiện các cuộc hội thoại qua email hoặc Slack thay vì trong công việc

Cách sử dụng Starfish

Ruben Gamez, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của SignWell chia sẻ kinh nghiệm của nhóm mình:

"Sprint Retrospectives của chúng tôi luôn bao gồm một bảng 5 sao: Tiếp tục, Giảm, Tăng, Dừng và Bắt đầu. Chúng tôi riêng lẻ, sau đó tập thể, động não các ý tưởng thuộc từng điểm của ngôi sao. Đó là một cách hay để phản ánh những điều tốt, xấu và tệ hại khi chúng tôi tìm ra cách tốt nhất để tiến về phía trước. "

Ruben tiếp tục: "Khi đã phân loại các ý tưởng này thành các danh mục và chủ đề phù hợp, chúng tôi sẽ lập kế hoạch cho lần tiếp theo. "

Hãy thử các mẫu dừng bắt đầu tiếp tục này!

6. Thuyền buồm

Sprint Retrospective Sailboat tập trung vào các mục tiêu và tầm nhìn của nhóm Scrum, cách họ sẽ đạt được mục tiêu đó và những thách thức mà họ dự đoán sẽ gặp phải.

Đây là một mô hình trực quan với hình vẽ/ảnh của một chiếc thuyền buồm trên hành trình của nó. Dưới đây là ý nghĩa của các hình ảnh:

Thuyền buồm : Tất cả thành viên nhóm Scrum

Đảo : Tầm nhìn/mục tiêu chung

Wind : Các quy trình, công cụ và con người giúp nhóm Scrum đạt được tầm nhìn của mình

Rocks : Rủi ro và thách thức trên hành trình

Anchor: Các quy trình, công cụ và con người làm chậm nhóm Scrum

Cách sử dụng Sailboat

Vẽ hoặc sử dụng ảnh một chiếc thuyền buồm có neo gắn bên hông đang hướng về một hòn đảo. Vẽ gió (một loạt các đường cong) và những tảng đá lớn xung quanh thuyền Yêu cầu mỗi thành viên nhóm Scrum đưa ra ý tưởng để thảo luận mở và ghi chép lại

7. Bảng phản hồi

Sprint Retrospective Feedback Grid nghe giống như tên gọi của nó: Một lưới mở được chia thành bốn phần. Nếu bạn muốn giữ cho nó đơn giản, hãy sử dụng các nhãn Likes, Criticisms, Questions và Ideas tiêu chuẩn. Nhưng nếu có bốn chủ đề bạn muốn phản hồi về Sprint cuối cùng, cách này sẽ hiệu quả hơn so với cách tiêu chuẩn.

Cách sử dụng Bảng phản hồi

Một bảng phản hồi trống có thể bí mật biến thành một công việc khó khăn. Dưới đây là một bài học để tận dụng các nhóm thảo luận nhỏ nhằm tối đa hóa giá trị thời gian, phản hồi và ý tưởng của nhóm bạn:

Trước khi bắt đầu cuộc họp Sprint Retrospective nghiêm túc, khuyến khích nhóm của bạn thành lập các nhóm thảo luận nhỏ để phân tích các vấn đề và đưa ra ý kiến trước. Điều này sẽ giúp họ tập trung trong cuộc họp và có đủ thời gian để đưa ra ý tưởng ban đầu. Lưu ý rằng nhóm của bạn sẽ không mất tập trung trong cuộc họp vì họ sẽ mong muốn trình bày ý tưởng của mình và tham gia thảo luận sôi nổi hơn về các chủ đề của các thành viên khác.

Trước khi bắt đầu cuộc họp Sprint Retrospective nghiêm túc, khuyến khích nhóm của bạn thành lập các nhóm thảo luận nhỏ để phân tích các vấn đề và đưa ra đề xuất trước. Điều này sẽ giúp họ tập trung trong cuộc họp và có đủ thời gian để đưa ra ý tưởng ban đầu.

Lưu ý rằng nhóm của bạn sẽ không mất tập trung trong cuộc họp vì họ sẽ mong muốn trình bày ý tưởng của mình và tham gia thảo luận sôi nổi hơn về các chủ đề của các thành viên khác.

Mẹo chuyên nghiệp: Đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc họp Agile khác bằng cách sử dụng Mẫu sự kiện Agile Sprints của ClickUp. Với tất cả thông tin được sắp xếp và dễ truy cập, bạn sẽ dễ dàng chuyển từ sự kiện lớn này sang sự kiện lớn khác!

Mời nhóm Scrum của bạn hợp tác trong tài liệu ClickUp về lập kế hoạch Sprint

8. Thẻ Kudo

Bạn cần một buổi họp khen ngợi nhóm để mọi người cảm thấy được trân trọng? (Không phải nhìn bạn đâu, Glad Sad Mad Retrospective!)

Thẻ Kudo Sprint Retrospective tôn vinh sự hợp tác, giao tiếp và hiệu suất của các thành viên trong nhóm trong suốt chu kỳ Sprint. Đây là một trải nghiệm gắn kết nhóm tích cực, đặc biệt là đối với các nhóm hỗn hợp hoặc ảo.

Cách sử dụng Thẻ Kudo

Tạo một khung vẽ kỹ thuật số vô hạn và khuyến khích mọi người gửi lời khen ngợi nhanh chóng và ý nghĩa đến các thành viên trong nhóm.

Mẹo chuyên nghiệp: Nếu khó sắp xếp cuộc họp vì nhóm của bạn phân bố ở nhiều múi giờ khác nhau, hãy tạo chế độ xem Bảng ClickUp để bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể tham gia vào thời gian thuận tiện và @đề cập đến ai đó trên thẻ Kudo.

Tải hướng dẫn của ClickUp về những câu nói hay nhất về làm việc nhóm !

Dùng thử ClickUp Brain Tạo tin nhắn cá nhân hóa cho đồng đội bằng ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp!

9. Mỗi người đáp ứng tất cả

Hoạt động Sprint Retrospective Each One Meets All tập trung vào hai chủ đề: làm quen với mọi người trong nhóm và chia sẻ phản hồi trực tiếp. Yếu tố độc đáo? Nó tương tự như hẹn hò tốc độ, trong đó một nhóm gồm hai người nói chuyện 1:1.

Cách sử dụng Each One Meets All

Điều này dễ thực hiện hơn trong môi trường văn phòng. Nhưng đối với các nhóm làm việc từ xa, việc này có thể hơi khó khăn và tốn thời gian nếu công nghệ ngừng hoạt động hoặc bạn phải loay hoay trong các phòng ảo để đến cuộc họp 1:1 tiếp theo. Cuộc họp này có thể dễ dàng trở thành một sự lãng phí thời gian nếu nhóm của bạn không thấy giá trị trong định dạng này. Nhưng mặt khác, đây là một cách tiếp cận thú vị và sáng tạo để xây dựng mối quan hệ trong nhóm!

Mẹo chuyên nghiệp: Tăng cường hiệu quả Sprint ngắn của bạn với Mẫu Sprint Thiết kế của ClickUp! Ngày 1-5 được chia thành các giai đoạn với các Trường Tùy chỉnh được đề xuất để dễ dàng theo dõi công việc.

Tạo điều kiện cho sự cải tiến liên tục và sự thống nhất trong nhóm trong ClickUp

10. Dãy chiến thắng

Sprint Retrospective Winning Streak là lựa chọn hoàn hảo cho những tình huống khi gần như hoặc tất cả các phần của Sprint diễn ra suôn sẻ.

Chúng ta có xu hướng nhớ hầu hết những điều thất bại hoặc không đạt được kỳ vọng. Thực hiện bài tập này trong cuộc họp Sprint Retrospective giúp chúng ta nắm bắt những điều muốn lặp lại để tiếp tục thành công.

Cách sử dụng Winning Streak

Khi mọi thứ còn mới mẻ trong đầu, hãy yêu cầu nhóm của bạn phản ánh về chu kỳ Sprint trước đó từ đầu đến cuối. Nêu bật bất kỳ quy trình, công cụ hoặc người nào đã giúp hoàn thành công việc và đáp ứng thời hạn dễ dàng hơn. Bạn có thể muốn có SOP trong tay để ghi lại một vài bài học này để giúp các thành viên nhóm Scrum hiện tại và trong tương lai!

Câu hỏi thường gặp về Sprint Retrospective

Lợi ích của việc thực hiện Sprint Retrospective là gì?

Lợi ích chính của việc tiến hành Sprint Retrospective là khuyến khích học tập và cải tiến liên tục trong nhóm. Bằng cách thường xuyên phản ánh về mỗi lần lặp lại và thảo luận về các lĩnh vực cần cải thiện, các nhóm có thể xác định điểm yếu hoặc vấn đề trước khi chúng trở thành vấn đề lớn và đảm bảo toàn bộ nhóm có cùng quan điểm về các kế hoạch tương lai để phát triển mã và hoàn thành sản phẩm. Ngoài ra, nó còn tạo cơ hội cho các thành viên trong nhóm bày tỏ ý kiến và cảm xúc của mình mà không sợ bị đánh giá hoặc chỉ trích.

Nên bao gồm những gì trong Sprint Retrospective?

Khi thực hiện Sprint Retrospective, điều quan trọng là phải xem xét tất cả các khía cạnh của quá trình phát triển để bạn có thể tìm ra các lĩnh vực cần cải thiện trong cả hiệu suất cá nhân và quy trình làm việc chung. Dưới đây là một số chủ đề bạn có thể muốn thảo luận: tốc độ tiến độ, động lực của nhóm, trách nhiệm cá nhân, giao tiếp giữa các thành viên, chiến lược giải quyết vấn đề, mục tiêu đã đạt được/chưa đạt được trong chu kỳ sprint này và bất kỳ cải tiến nào cần thực hiện trong tương lai.

Bạn nên thực hiện Sprint Retrospective bao lâu một lần?

Tần suất của các cuộc họp Sprint Retrospective sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của nhóm bạn, nhưng thường thì nên tổ chức sau mỗi hai tuần hoặc sau mỗi lần lặp lại Sprint. Điều này giúp nhóm có đủ thời gian để phản ánh và thảo luận về tiến độ của mình một cách có ý nghĩa mà không để quá nhiều thời gian trôi qua giữa các cuộc họp.

Kết nối Sprint Retrospectives với tất cả công việc của bạn trong ClickUp

Các cấu trúc truyền thống thường phản tác dụng đối với sự phát triển và mục tiêu. Với ClickUp, bạn sẽ có các công cụ để thiết lập Sprint Retrospectives thường xuyên như một nguồn tài nguyên lâu dài. Mức độ kiến thức dễ tiếp cận này sẽ thay đổi cách thức giao tiếp và hoạt động của nhóm bạn trong lần lặp lại tiếp theo và hơn thế nữa.

Chúng tôi hy vọng bạn hào hứng với một hoặc ba ý tưởng Sprint Retrospectives. Có nhiều mẫu, tích hợp và công cụ tiết kiệm thời gian miễn phí khác trong ClickUp để xây dựng và tự động hóa Sprint hoàn hảo của bạn!