13 công cụ quản lý dự án tốt nhất tích hợp với Slack

Slack đã trở thành nền tảng giao tiếp chính cho các nhóm hiện đại, đặc biệt là trong các startup phát triển nhanh, các agency marketing, công ty công nghệ và môi trường công việc từ xa hoặc kết hợp.

Từ tin nhắn thời gian thực và chia sẻ tệp đến các kênh và đồng bộ lịch, Slack giúp hợp tác diễn ra một cách luồng trơn tru. Tuy nhiên, khi nói đến việc quản lý dòng thời gian và thực thi quản lý dự án, đôi khi Slack alone không đủ.

Các cuộc hội thoại thường che lấp các công việc quan trọng, dẫn đến việc bỏ lỡ các bước theo dõi. Với tích hợp Slack phù hợp, bạn có thể chuyển đổi tin nhắn Slack thành công việc, liên kết cuộc hội thoại với các đầu ra và giảm khoảng cách giữa các trò chuyện của nhóm và việc thực thi thực tế.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các công cụ quản lý dự án và phần mềm giải pháp tốt nhất có thể kết nối mượt mà với Slack.

📖 Xem thêm: Các đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Slack

Dưới đây là so sánh nhanh các công cụ quản lý dự án hàng đầu cho dịch vụ khách hàng hỗ trợ hợp tác thời gian thực và tích hợp với Slack:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý dự án, giao tiếp và hợp tác nhóm tất cả trong một, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Biểu đồ Gantt, Kanban, quy trình làm việc tùy chỉnh, ClickUp Brain và đồng bộ công việc Slack theo thời gian thực. Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp Wrike Tối ưu hóa quy trình tiếp nhận dự án và công việc giữa các nhóm. Biểu mẫu động, bảng Kanban, quy trình làm việc tùy chỉnh, thu thập yêu cầu qua Slack Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng. Notion Sắp xếp ý tưởng vào các hệ thống chia sẻ Wikis, tài liệu, tóm tắt AI, xem trước trang Slack Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. Trello Theo dõi công việc trực quan và quy trình làm việc đơn giản Bảng Kanban, Tự động hóa Butler, Tạo thẻ Slack Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng. Jira Theo dõi công việc linh hoạt và kế hoạch sprint Bảng Scrum, quản lý danh sách công việc, vé lỗi Slack Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8.60/tháng cho mỗi người dùng. Basecamp Giao tiếp nhóm không đồng bộ mà không gây rối. Danh sách việc cần làm, Trò chuyện Campfire, Thay thế chuỗi chủ đề Slack Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng. Miro Hợp tác trực quan và brainstorming Bảng trắng, ghi chú dán từ Slack, đồng bộ Jira Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng. MeisterTask Đang theo dõi công việc trực quan + tự động hóa cho nhóm quy mô trung bình Kanban, thông báo Slack, trợ giúp AI, đồng bộ công việc hàng ngày Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9/tháng cho mỗi người dùng. Hợp tác nhóm Quản lý dự án khách hàng một cách chính xác Lệnh Slack, hợp đồng đang theo dõi, thư viện tài nguyên Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13.99/tháng cho mỗi người dùng. Todoist Ghi chép công việc nhẹ nhàng trong Slack Lệnh Slack, danh sách kiểm tra, thẻ ưu tiên Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $2.50/tháng cho mỗi người dùng. Zoho Dự án Xác định và đang theo dõi chi tiết cơ sở dự án Biểu đồ Gantt, nhật ký thời gian, cập nhật Slack Dùng thử miễn phí trong 15 ngày, giá cả tùy chỉnh. Linear Đội ngũ sản phẩm và kỹ thuật Bản đồ đường dẫn trực quan, phân loại vấn đề, đồng bộ chủ đề Slack Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng/người dùng Hive Chế độ xem dự án linh hoạt và hợp tác nhóm Mẫu, Kanban, HiveMind AI, Trò chuyện Slack thành tác vụ Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $1.50/tháng cho mỗi người dùng.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Tại sao nên sử dụng công cụ quản lý dự án tích hợp với Slack?

Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ, nhóm của bạn có thể quản lý công việc và giao tiếp ngay trong cùng một không gian làm việc Slack thông qua tích hợp đơn giản.

Dưới đây là lý do tại sao các tích hợp Slack tốt nhất đáng để đầu tư:

Tập trung giao tiếp dự án bằng cách liên kết tin nhắn Slack với các công việc, dòng thời gian và sản phẩm đầu ra trên các kênh Slack chia sẻ.

Nhận thông báo thời gian thực về cập nhật dự án và ngày đáo hạn dưới dạng thông báo Slack để giữ cho các nhóm đồng bộ mà không cần rời khỏi Slack.

Nâng cao quản lý công việc bằng cách cho phép người dùng giao công việc, cập nhật trạng thái và đang theo dõi tiến độ trực tiếp từ Slack.

Hỗ trợ hợp tác thời gian thực thông qua chia sẻ tệp, thảo luận và các hành động tích hợp bên trong ứng dụng Slack.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào sau đây—xử lý sự cố micro, tin nhắn không gửi được và lỗi tải lên với tiêu đề lớn. " Các vấn đề phổ biến của Slack và cách khắc phục" giúp bạn giải quyết nhanh chóng các vấn đề thường gặp của Slack để nhóm của bạn luôn kết nối mà không bị gián đoạn.

Các tính năng khóa cần tìm kiếm trong công cụ quản lý dự án tích hợp với Slack

50% các nhóm sử dụng phương pháp agile và cách các nhóm quản lý dự án cũng kết hợp chúng với các công cụ khác để phù hợp với dự án cụ thể.

Đó là lý do tại sao việc tích hợp phần mềm quản lý dự án trực tiếp vào không gian làm việc Slack của bạn là một lựa chọn chiến lược.

Tuy nhiên, không phải tất cả các tích hợp đều như nhau. Vậy, những tính năng nào thực sự quan trọng khi lựa chọn các công cụ quản lý dự án Slack tốt nhất?

Quản lý công việc: Tạo, giao và cập nhật công việc mà không cần rời khỏi Slack

✅ Giải pháp: Một nhà thiết kế gửi một bản thiết kế demo trong tin nhắn Slack, và đồng nghiệp ngay lập tức chuyển đổi nó thành một công việc có ngày đáo hạn.

2. Thông báo thời gian thực: Nhận cập nhật dự án, thay đổi thời hạn và bình luận trực tiếp trong Slack

✅ Giải pháp: Nhóm của bạn có thể theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực trong kênh Slack, tránh tình trạng trễ hạn và kiểm tra liên tục.

3. Chia sẻ tệp và tài liệu tập trung: Chia sẻ và ghim tệp liên quan đến công việc hoặc chủ đề

✅ Giải pháp: Trong quá trình sprint chiến dịch, các tài sản sáng tạo và Tài liệu Google luôn sẵn sàng truy cập tại một nơi duy nhất; không còn phải tìm kiếm qua email.

4. Tích hợp với các công cụ khác: Đồng bộ với Google Drive, Trello, Jira và nhiều công cụ khác

✅ Giải pháp: Thay vì chuyển đổi giữa các tab, Slack của bạn trở thành một không gian trung tâm nơi tất cả các công cụ dự án của bạn tương tác với nhau.

5. Tự động hóa quy trình làm việc : Sử dụng bot hoặc các trình kích hoạt tùy chỉnh để tự động hóa các bước lặp lại

✅ Giải pháp: Một biểu mẫu công việc mới kích hoạt gửi tin nhắn Slack đến kênh phù hợp, giao công việc và đặt nhắc nhở — tất cả đều diễn ra mà không cần sự can thiệp của con người.

Bạn không cần phải chuyển đổi giữa sáu tab khác nhau để duy trì ngữ cảnh.

Khi đó, tự động hóa quản lý dự án không mang lại những lợi ích như đã hứa hẹn.

Tuy nhiên, với 13 công cụ này kết nối trực tiếp với Slack, bạn có thể đảm bảo các nhóm của mình luôn đồng bộ ngay cả khi bạn đang ngủ.

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án và giao tiếp nhóm tích hợp AI toàn diện)

Thực hiện hành động trực tiếp từ Slack và giữ cho nhóm của bạn đồng bộ mà không cần chuyển đổi công cụ

Nếu Slack của nhóm bạn đầy ắp các cuộc kiểm tra hàng ngày, đề cập đến công việc và liên kết tệp, ClickUp là nền tảng quản lý dự án duy nhất giúp tập hợp mọi thứ vào một không gian thống nhất.

Quản lý dự án của bạn với hệ thống quản lý dự án có cấu trúc của ClickUp

Hiển thị và điều chỉnh dòng thời gian dự án của bạn ngay lập tức thông qua chế độ xem qua tính năng quản lý dự án của ClickUp

Nền tảng quản lý dự án ClickUp là một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp các tính năng như Tài liệu, Wiki, Trò chuyện, công cụ AI tạo nội dung, Trợ lý AI và Tự động hóa.

Nó cung cấp các chế độ xem linh hoạt, bao gồm danh sách, bảng, biểu đồ Gantt và lịch, giúp các nhóm lập kế hoạch, đang theo dõi và quản lý dự án một cách độc lập. Bạn có thể nhóm các công việc vào các thư mục, phân tích các mối phụ thuộc và đặt các cột mốc phù hợp với các mục tiêu khóa.

Ví dụ, một nhóm thiết kế làm việc từ xa đang thực hiện dự án ra mắt sản phẩm có thể xem toàn bộ dòng thời gian dự án dưới dạng chế độ xem Gantt và đồng bộ các cập nhật công việc trực tiếp vào kênh Slack chia sẻ, đảm bảo mọi người luôn được cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Tích hợp Slack giúp mọi thứ luôn kết nối

Biến Slack thành trung tâm năng suất bằng cách kết nối các trò chuyện với công việc, cập nhật và quy trình làm việc theo thời gian thực thông qua tích hợp của ClickUp

Với tích hợp chặt chẽ của ClickUp với Slack, bạn có thể:

Tạo công việc trực tiếp từ tin nhắn Slack

Thêm bình luận hoặc cập nhật mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Nhận thông báo nhắc nhở công việc và cảnh báo ngày đáo hạn trong không gian làm việc Slack của bạn.

Cập nhật thông tin theo thời gian thực về hoạt động công việc trong các kênh Slack của nhóm.

Đây là những gì Lauren Makielski, Giám đốc Điều hành tại Hawke Media, chia sẻ về ClickUp:

Đối với chúng tôi, việc có hiển thị về dự án theo cách phù hợp với mọi phong cách và sở thích học tập là vô cùng quan trọng. ClickUp cũng cho phép tích hợp với Slack và Gmail, giúp công việc của chúng tôi được tổ chức một cách trơn tru giữa các nền tảng.

Đối với chúng tôi, việc có cái hiển thị về dự án theo cách phù hợp với mọi phong cách và sở thích học tập là vô cùng quan trọng. ClickUp cũng cho phép tích hợp với Slack và Gmail, giúp công việc của chúng tôi được tổ chức một cách trơn tru giữa các nền tảng.

Tập trung cuộc hội thoại và công việc vào một không gian duy nhất với ClickUp Chat

Chuyển đổi cuộc trò chuyện thành công việc, giao nhiệm vụ cho người phụ trách và duy trì bối cảnh nguyên vẹn với ClickUp Chat

ClickUp Chat mang đến trải nghiệm giao tiếp phong cách Slack vào nền tảng quản lý dự án của bạn, nhưng với một điểm khác biệt quan trọng. Sự khác biệt giữa Slack và ClickUp là ClickUp kết nối trực tiếp với các công việc, dòng thời gian và quy trình làm việc của bạn.

Trong quá trình đồng bộ dự án, nếu một thành viên trong nhóm nhắc nhở về một tài nguyên thiếu sót hoặc xác định một rào cản, bạn không cần phải chuyển sang công cụ khác hoặc tìm kiếm trong các chủ đề Slack sau này. Bạn có thể ngay lập tức chuyển nhắc nhở đó thành một công việc, giao nhiệm vụ, đặt ngày đáo hạn và liên kết nó với dự án phù hợp. Hoặc lệnh ClickUp Brain thực hiện điều đó cho bạn, ngay trong trò chuyện của bạn!

Hàm này giúp ClickUp trở thành ứng dụng nhắn tin tất cả trong một bằng cách kết hợp nhắn tin với tạo/lập công việc.

Hãy để ClickUp Brain, trợ lý AI cá nhân của bạn, làm việc cần làm

ClickUp Brain mang trí tuệ nhân tạo (AI) thực tiễn vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn. Nó được thiết kế để nhận diện ngữ cảnh và loại bỏ các công việc thủ công lặp đi lặp lại.

Ví dụ, sau một cuộc họp nhóm, ClickUp Brain có thể tạo ra bản tóm tắt dự án, giao các bước tiếp theo cho các thành viên liên quan và thậm chí đánh dấu các hạn chót trùng lặp.

Thử dùng ClickUp Brain miễn phí Nhận tóm tắt tức thì về các cuộc hội thoại Slack của bạn và xác định các bước hành động tiếp theo cho nhóm của bạn với ClickUp Brain.

Nếu bạn đang cập nhật công việc sau thời gian nghỉ, bạn có thể sử dụng tính năng “Catch Me Up” của ClickUp Brain để nhanh chóng nắm bắt tổng quan về các cập nhật trên các dự án của mình, bao gồm các điểm nổi bật từ cuộc hội thoại trên Slack, bình luận mới và các công việc bị chặn.

Bạn cũng có thể hỏi ClickUp Brain một câu hỏi như, “Trạng thái của kế hoạch tiếp thị quý 3 hiện tại là gì?” Và nó sẽ lấy thông tin thời gian thực từ danh sách công việc, tài liệu dự án và các cuộc hội thoại của bạn.

🎥 Dưới đây là video hướng dẫn nhanh về cách đặt câu hỏi trên ClickUp Brain trong công việc:

💡 Thêm: Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng máy tính giúp loại bỏ sự lộn xộn và cung cấp mọi tính năng bạn mong đợi từ một trợ lý AI cho công việc? ClickUp Brain MAX có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Thay đổi cách bạn quản lý dự án với: Tự động hóa liền mạch: Thay thế các công cụ AI rời rạc và truy cập vào các mô hình AI bên ngoài cao cấp như ChatGPT, Gemini và Claude thông qua một nền tảng thông minh tự động hóa các công việc thường xuyên, đang theo dõi tiến độ và cung cấp các thông tin hữu ích cho từng dự án.

Thông tin tập trung: Tìm kiếm và truy cập ngay lập tức các kế hoạch dự án, dòng thời gian và tệp tin trên ClickUp, Google Drive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn, cùng với trang web.

Chuyển giọng nói thành văn bản: Sử dụng lệnh giọng nói để ghi chú, tạo công việc, cập nhật trạng thái dự án và phân công trách nhiệm mà không cần dùng tay, giúp quản lý dự án nhanh chóng và hiệu quả hơn. Sử dụng lệnh giọng nói để ghi chú, tạo công việc, cập nhật trạng thái dự án và phân công trách nhiệm mà không cần dùng tay, giúp quản lý dự án nhanh chóng và hiệu quả hơn. ClickUp Brain MAX là ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý dự án với biểu đồ Gantt, bảng Kanban, lịch và quy trình làm việc tùy chỉnh.

Kết nối các công việc, tài liệu, bảng trắng và biểu mẫu trong một không gian tập trung duy nhất.

Hợp tác thông qua chỉnh sửa thời gian thực, bình luận theo chủ đề và bảng trắng trực tuyến.

Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các chủ đề, tự động tạo công việc và trả lời câu hỏi trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Chuyển đổi tin nhắn Slack thành công việc, nhận cập nhật và bình luận về công việc — tất cả từ kênh Slack của bạn.

Giới hạn của ClickUp

Đối với người dùng mới, việc này có thể gây choáng ngợp do tính năng phong phú của nó.

Thỉnh thoảng xảy ra tình trạng giật lag hoặc trễ đồng bộ trong các không gian làm việc rất lớn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5.0 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Chúng tôi thực hiện các sprint linh hoạt, xuất bản tài liệu và quản lý OKRs mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Các tích hợp gốc (Slack, Drive, GitHub) có thể được thiết lập nhanh chóng.

Chúng tôi thực hiện các sprint linh hoạt, xuất bản tài liệu và quản lý OKRs mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Các tích hợp gốc (Slack, Drive, GitHub) có thể được thiết lập nhanh chóng.

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch giao tiếp dự án miễn phí

2. Wrike (Phù hợp nhất cho việc đơn giản hóa quy trình tiếp nhận dự án và quản lý khối lượng công việc đa chức năng)

qua Wrike

Danh sách việc cần làm phân tán là vấn đề phổ biến trong các nhóm doanh nghiệp vì các công việc thường đến qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm Slack, email, cuộc họp và bảng tính. Hơn nữa, không có hệ thống rõ ràng nào để đang theo dõi quyền sở hữu hoặc tiến độ.

Wrike cho phép bạn chuyển đổi các yêu cầu đến thành các dự án chính thức thông qua các biểu mẫu thu thập thông tin động, công việc được phân công tự động và quy trình làm việc riêng cho từng nhóm. Với tích hợp Slack tích hợp sẵn, Wrike giúp nhóm của bạn luôn cập nhật mà không cần rời khỏi kênh Slack của họ, giảm thiểu việc trao đổi qua lại và đảm bảo trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Ghi nhận các yêu cầu đến bằng các biểu mẫu động và tự động chuyển hướng chúng.

Hiển thị công việc thông qua bảng Kanban, biểu đồ Gantt và bảng điều khiển tùy chỉnh.

Sử dụng ứng dụng Slack của Wrike để tạo công việc từ tin nhắn và nhận cập nhật dự án theo thời gian thực.

Cài đặt luồng làm việc tùy chỉnh cho các bộ phận khác nhau với luồng phê duyệt và phụ thuộc.

Tập trung tệp tin, phản hồi và giao tiếp về công việc để cải thiện hợp tác giữa các nhóm.

Giới hạn của Wrike

Thiết lập ban đầu cho quy trình làm việc và quyền truy cập có thể phức tạp.

Một số người dùng cho biết có đường cong học tập dốc đối với các thành viên mới trong nhóm.

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm : $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2 : 4.2/5.0 (4.400+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5.0 (2.800+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Wrike

Bài đánh giá của Capterra đã nhấn mạnh:

Wrike có các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ đã giúp chúng tôi có trải nghiệm đơn giản và hiệu quả trong việc quản lý các hoạt động dự án.

Wrike có các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ đã giúp chúng tôi có trải nghiệm đơn giản và hiệu quả trong việc quản lý các hoạt động dự án.

📖 Xem thêm: Chúng tôi đã thử nghiệm các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Wrike.

3. Notion (Phù hợp nhất cho việc tổ chức công việc không cấu trúc và biến ý tưởng thành hệ thống chia sẻ)

qua Notion

Trong hầu hết các nhóm làm việc từ xa, không có sự kết nối mượt mà giữa giai đoạn lập kế hoạch và thực thi. Notion giải quyết vấn đề này bằng cách hoạt động như một không gian làm việc linh hoạt tất cả trong một, nơi các wiki, tài liệu, dự án và công việc được sắp xếp song song.

Với tích hợp với các nền tảng như Slack, các cập nhật từ Notion được luồng tự động vào cuộc hội thoại của nhóm, giúp kiến thức của nhóm không bị cô lập trong các silo hoặc mất mát trong các tin nhắn riêng tư vô tận.

Các tính năng nổi bật của Notion

Ghi chép công việc, ghi chú và tóm tắt cuộc họp trên các trang chia sẻ bằng các khối kéo và thả linh hoạt.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem bảng, danh sách, dòng thời gian và lịch để đang theo dõi dự án.

Tổ chức kiến thức vào các wiki nội bộ và cơ sở dữ liệu liên kết chéo để đảm bảo hiển thị cho toàn nhóm.

Tích hợp với Slack để nhận thông báo, gửi tin nhắn có cấu trúc và xem trước các trang Notion trực tiếp trong trò chuyện.

Sử dụng Notion AI để viết, tóm tắt, tự động điền trường và trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện từ tài liệu hoặc ghi chú.

Giới hạn của Notion

Không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn hoặc hỗ trợ biểu đồ Gantt.

Các tính năng bảo mật như xác thực hai yếu tố (2FA) không có sẵn trên kế hoạch miễn phí.

Các không gian làm việc phức tạp có thể trở nên quá tải nếu thiếu cấu trúc hoặc quy trình hướng dẫn.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2 : 4.7/5 (hơn 6.700 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Notion

Đánh giá của G2 ghi chú:

Tôi rất ấn tượng với khả năng của Notion AI trong việc cung cấp các câu trả lời toàn diện và có ngữ cảnh từ nhiều công cụ tích hợp, bao gồm Notion, Slack và Google Drive. Sự tích hợp này giúp tối ưu hóa việc truy xuất thông tin bằng cách hiển thị các thông tin hữu ích từ khắp cơ sở kiến thức của chúng tôi.

Tôi rất ấn tượng với khả năng của Notion AI trong việc trích xuất các câu trả lời toàn diện, có ngữ cảnh từ nhiều công cụ tích hợp - bao gồm Notion, Slack và Google Drive. Tính năng tích hợp này giúp tối ưu hóa việc truy xuất thông tin bằng cách hiển thị các thông tin hữu ích từ khắp cơ sở kiến thức của chúng tôi.

👀 Thông tin thú vị: Trước khi có email và Slack, nhiều công ty lớn đã sử dụng ống thông tin vật lý để gửi các ghi chú viết tay giữa các tầng. Một số tòa nhà lịch sử vẫn còn lưu giữ chúng trong tường.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Notion

4. Trello (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi công việc trực quan và quy trình làm việc đơn giản)

qua Trello

Theo một cuộc khảo sát của Viện Quản lý Dự án (PMI), 64% nhà quản lý dự án cho biết việc ưu tiên các công việc một cách hiệu quả là yếu tố khóa để hoàn thành dự án thành công. Tuy nhiên, phần lớn các nhóm không biết tình hình đang diễn ra như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm hoặc thời hạn hoàn thành là khi nào.

Trello giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho các nhóm một bảng trực quan chia sẻ để theo dõi công việc theo thời gian thực. Mỗi công việc được hiển thị trên một thẻ di chuyển qua các giai đoạn như “việc cần làm,” “tiến độ” và “hoàn thành.”

Với tích hợp Slack, bạn có thể tạo thẻ Trello trực tiếp từ tin nhắn, đặt nhắc nhở và tự động đăng cập nhật trở lại các kênh của mình.

Trello có các tính năng nổi bật

Quản lý dự án với bảng Kanban, danh sách kiểm tra, nhãn và tệp đính kèm.

Tạo thẻ Trello trực tiếp từ tin nhắn Slack bằng các phím tắt đơn giản.

Đồng bộ hóa cập nhật và nhắc nhở về ngày đáo hạn giữa Trello và các kênh Slack.

Hợp tác thời gian thực với tính năng đề cập, bình luận và gắn thẻ thành viên.

Tự động hóa các quy trình làm việc lặp đi lặp lại với Butler (công cụ tự động hóa tích hợp sẵn của Trello)

Giới hạn của Trello

Thiếu các tính năng báo cáo nâng cao hoặc chế độ xem tổng quan về khối lượng công việc.

Các tính năng tự động hóa và tiện ích mở rộng bị giới hạn trong kế hoạch miễn phí.

Không hỗ trợ các phân cấp dự án phức tạp hoặc mối quan hệ phụ thuộc.

Giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn : $5/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $10/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $17,50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2 : 4.4/5.0 (13.600+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5.0 (23.600+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Trello

Đánh giá này trên G2 đã ghi nhận:

Sự dễ dàng trong việc triển khai cũng là một ưu điểm, với ít thiết lập cần thiết để bắt đầu sử dụng. Tôi cũng thích sự tích hợp dễ dàng với các công cụ khác như Slack và Google Drive để tạo ra các quy trình làm việc tích hợp.

Sự dễ dàng trong việc triển khai cũng là một ưu điểm, với ít thiết lập cần thiết để bắt đầu sử dụng. Tôi cũng thích sự tích hợp dễ dàng với các công cụ khác như Slack và Google Drive để tạo ra các quy trình làm việc tích hợp.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Trello

5. Jira (Phù hợp nhất cho công việc đang theo dõi linh hoạt và kế hoạch sprint)

qua Jira

Khi các công việc được đánh dấu trong trò chuyện nhưng không bao giờ được đưa lên bảng sprint, danh sách công việc chưa hoàn thành của bạn sẽ trở nên lộn xộn và khó quản lý. Đây là thách thức mà các nhóm kỹ thuật thường gặp phải.

Jira giải quyết vấn đề này bằng cách biến Slack thành một phần mở rộng của không gian làm việc linh hoạt của bạn. Với bảng Scrum, báo cáo sprint và quản lý backlog được tích hợp trong một hệ thống duy nhất, Jira loại bỏ sự cản trở này.

Ngoài ra, bạn có thể chuyển một tin nhắn Slack thành phiếu lỗi, kích hoạt cảnh báo sprint hoặc cập nhật trạng thái vấn đề mà không cần rời khỏi cuộc trò chuyện.

Các tính năng nổi bật của Jira

Kết nối Slack với Jira để tạo các vấn đề trực tiếp từ tin nhắn Slack.

Nhận thông báo dự án tức thì trong Slack dựa trên bộ lọc hoặc điều kiện kích hoạt.

Sắp xếp các epic, story và lỗi bằng các bảng agile tùy chỉnh.

Tự động hóa các tác vụ lặp lại như phân công vé hoặc cập nhật trạng thái.

Chế độ xem biểu đồ tiến độ sprint và báo cáo tốc độ cho từng lần lặp.

Giới hạn của Jira

Thiết lập và cấu hình phức tạp đối với người dùng không có kiến thức kỹ thuật.

Giao diện người dùng (UI) có thể cảm thấy cứng nhắc đối với các nhóm làm việc đa hàm ngoài nhóm phát triển.

Giá cả tăng nhanh khi nhóm lớn hơn hoặc có nhu cầu nâng cao.

Giá cả của Jira

Miễn phí

Tiêu chuẩn : $8.60/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $17/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jira

G2 : 4.3/5.0 (6.400+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5.0 (15.100+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Jira

Đánh giá này trên G2 có tính năng:

Tích hợp với các công cụ như Confluence, Slack và GitHub khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Việc hợp tác, giao công việc, đặt ngày đáo hạn và duy trì trách nhiệm giữa các bộ phận trở nên dễ dàng hơn.

Tích hợp với các công cụ như Confluence, Slack và GitHub giúp tăng cường sức mạnh của hệ thống. Việc hợp tác, phân công công việc, đặt ngày đáo hạn và duy trì trách nhiệm giữa các bộ phận trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Jira dành cho các nhóm làm việc theo phương pháp Agile.

6. Basecamp (Tốt nhất cho giao tiếp nhóm mà không bị rối)

qua Basecamp

Quá nhiều cuộc họp lãng phí thời gian có thể được sử dụng để thực sự hoàn thành công việc. Khi các nhóm chỉ phụ thuộc vào cuộc gọi để đảm bảo sự đồng bộ, năng suất của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Basecamp thay đổi công thức này bằng cách cung cấp cho nhóm một không gian trung tâm để chia sẻ cập nhật, đang theo dõi công việc và giao tiếp không đồng bộ. Bạn không cần phải theo dõi các chủ đề trên Slack hay thiết lập các cuộc gọi đồng bộ; chỉ cần mở Basecamp để xem những gì cần hoàn thành, những gì đã được chia sẻ và những gì cần ý kiến của bạn.

Tính năng nổi bật của Basecamp

Quản lý dự án với danh sách việc cần làm, tài liệu, lịch trình và bảng tin trong một nền tảng duy nhất.

Thay thế các chủ đề trò chuyện Slack phân tán bằng tính năng trò chuyện nhóm tích hợp sẵn (Campfire)

Chia sẻ tài liệu và tệp tin với lưu trữ tập trung.

Đang theo dõi các mốc thời gian khóa của dự án với lịch và các cuộc kiểm tra tự động.

Nhận cập nhật dự án theo thời gian thực với biểu đồ hill để theo dõi tiến độ một cách trực quan.

Giới hạn của Basecamp

Tính năng phụ thuộc công việc giới hạn và tự động hóa.

Không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn

Không phù hợp cho các quy trình làm việc phức tạp, đa nhóm dự án.

Giá cả của Basecamp

Miễn phí

Basecamp Plus : $15/người dùng/tháng

Basecamp Pro Không giới hạn: $299/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Basecamp

G2 : 4.1/5 (5.300+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (14.500+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Basecamp

Bài đánh giá G2 này chia sẻ:

Tự động hóa đưa mọi thứ lên một tầm cao mới: các công việc từng mất hàng giờ để hoàn thành nay được giải quyết tự động. Và tôi không thể không đề cập đến cách nó tích hợp với Slack và các công cụ tiện ích khác.

Tự động hóa đưa mọi thứ lên một tầm cao mới: các công việc từng mất hàng giờ để hoàn thành nay được giải quyết tự động. Và tôi không thể không đề cập đến cách nó tích hợp với Slack và các công cụ tiện ích khác.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Basecamp vào năm 2025

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi đã sử dụng AI cho các công việc cá nhân hàng ngày, với hơn một nửa sử dụng nó nhiều lần trong ngày. Nhưng còn tại công việc thì sao? Khi bạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung để quản lý dự án, chia sẻ kiến thức và hợp tác đội nhóm, bạn có thể tiết kiệm hơn 3 giờ mỗi tuần — thời gian mà 60% người dùng ClickUp cho biết họ sẽ mất nếu phải tìm kiếm thông tin rải rác.

7. Miro (Tốt nhất cho hợp tác trực quan và brainstorming giữa các nhóm)

qua Miro

Các công cụ văn bản không được thiết kế cho tư duy trực quan. Các nhóm thường làm phẳng ý tưởng khi cố gắng lập kế hoạch sprint, vẽ bản đồ quy trình làm việc hoặc brainstorm trong bảng tính và tài liệu.

Miro giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp không gian hợp tác trực quan. Bạn có thể phác thảo, tổ chức và trình bày ý tưởng tất cả trong một nơi — mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Và với các tích hợp như Slack và Jira, phản hồi luôn được kết nối với bảng vẽ.

Các tính năng nổi bật của Miro

Tạo bảng trắng tương tác cho việc brainstorming thời gian thực và kế hoạch linh hoạt.

Sử dụng các mẫu có sẵn cho bản đồ hành trình khách hàng, bảng Kanban và các buổi đánh giá lại.

Chuyển đổi tin nhắn Slack thành ghi chú dán Miro để ghi lại ý tưởng ngay lập tức.

Hợp tác trực tiếp với tính năng video tích hợp, bình luận và chế độ trình bày.

Đồng bộ hóa công việc với các công cụ như Jira, Asana, ClickUp và Lịch Google.

Giới hạn của Miro

Có thể trở nên lộn xộn khi có quá nhiều người cộng tác trên một bảng duy nhất.

Hiệu suất chậm trên các bảng phức tạp hoặc nặng với nhiều yếu tố đa phương tiện.

Kế hoạch miễn phí có số lượng bảng và dung lượng lưu trữ giới hạn.

Giá cả của Miro

Miễn phí

Gói Starter : $8/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $16/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh bắt đầu từ 30 thành viên

Đánh giá và nhận xét về Miro

G2 : 4.7/5.0 (8.100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Miro

Đánh giá của G2 đã nhấn mạnh:

Miro cũng tích hợp mượt mà với nhiều công cụ năng suất phổ biến như Jira, Trello, Slack và Google Workspace, điều này rất quan trọng để duy trì quy trình làm việc hiệu quả.

Miro cũng tích hợp mượt mà với nhiều công cụ năng suất phổ biến như Jira, Trello, Slack và Google Không gian Làm việc, điều này rất quan trọng để duy trì quy trình làm việc hiệu quả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ cho các trò chuyện của nhóm rõ ràng và tập trung vào hợp tác. Bài viết "Ưu và nhược điểm của Slack trong công việc " phân tích cách tận dụng điểm mạnh của Slack và quy trình làm việc của ClickUp để hợp tác nhóm mượt mà hơn.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Miro vào năm 2025

8. MeisterTask (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi công việc trực quan với tự động hóa cho các nhóm kích thước trung bình)

qua MeisterTask

MeisterTask cung cấp tích hợp Slack gốc, cho phép biến các cuộc hội thoại thông thường thành các công việc có thể thực hiện chỉ với vài cú nhấp chuột.

Tích hợp này cho phép người dùng nhận tóm tắt công việc hàng ngày, chuyển đổi tin nhắn Slack thành công việc hoặc bình luận trong MeisterTask, và liên kết toàn bộ dự án với các kênh Slack để cập nhật thời gian thực. Nó đảm bảo đang theo dõi quyền sở hữu công việc và quản lý thời hạn một cách liền mạch cho nhóm của bạn.

Các tính năng nổi bật của MeisterTask

Hiển thị dự án với bảng Kanban và chế độ xem lịch.

Tự động hóa việc tạo/lập, phân công và chuyển đổi công việc.

Theo dõi thời gian và tiến độ trực tiếp trong các công việc.

Thêm danh sách kiểm tra, thẻ, mối quan hệ phụ thuộc và tệp đính kèm.

Sử dụng Meister AI để tóm tắt, hỗ trợ viết và tra cứu kiến thức.

Nhận thông báo Slack và tạo công việc từ tin nhắn.

Giới hạn của MeisterTask

Khả năng tùy chỉnh bố cục bảng công việc bị giới hạn.

Không có biểu đồ Gantt tích hợp sẵn cho các nhóm làm việc với nhiều dòng thời gian.

Thời gian học tập để cài đặt tự động hóa nâng cao hoặc các trường dữ liệu.

Hỗ trợ trò chuyện trực tuyến chỉ có sẵn trong khung giờ giới hạn.

Giá cả của MeisterTask

Miễn phí

Pro : $9/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $16/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về MeisterTask

G2 : 4.6/5.0 (170+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (1.160+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về MeisterTask

Đánh giá này trên G2 đã ghi nhận:

Tôi rất ấn tượng với khả năng tích hợp của nó với các sản phẩm phổ biến như Zendesk, GitHub, Slack và nhiều sản phẩm khác để đảm bảo quy trình làm việc của chúng ta diễn ra trơn tru. MeisterTask đã làm cho mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Tôi rất ấn tượng với khả năng tích hợp của nó với các sản phẩm phổ biến như Zendesk, GitHub, Slack và nhiều sản phẩm khác để đảm bảo quy trình làm việc của chúng ta diễn ra trơn tru. MeisterTask đã làm cho mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho MeisterTask trong quản lý công việc năm 2025

9. Teamwork (Phù hợp nhất cho việc quản lý công việc của khách hàng một cách chính xác)

qua Teamwork

Quản lý các dự án khách hàng trên nhiều phần mềm quản lý công việc có thể khiến bạn dễ dàng mất hiển thị về thời gian tính phí và việc sử dụng tài nguyên.

Teamwork là công cụ được thiết kế riêng cho các đội ngũ cung cấp dịch vụ, kết hợp quản lý dự án, lập kế hoạch tài nguyên và giao tiếp với khách hàng. Dù bạn đang dự báo khối lượng công việc hay đang theo dõi lợi nhuận trên dự án theo hợp đồng, ứng dụng giao tiếp nhóm này cung cấp kiểm soát tùy chỉnh mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của Teamwork

Cài đặt các kênh Slack chuyên dụng cho dự án với cập nhật trực tiếp và tự động hóa.

Chuyển đổi tin nhắn Slack thành công việc chỉ với một lệnh (“/tw help”)

Tạo thư viện tài nguyên chung từ các liên kết được chia sẻ trên Slack.

Tự động hóa thông báo Slack dựa trên các sự kiện kích hoạt từ hoạt động dự án.

Sử dụng tính năng đang theo dõi lợi nhuận và phí duy trì tích hợp sẵn để theo dõi biên lợi nhuận.

Giới hạn của việc làm việc nhóm

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp đối với các nhóm nhỏ.

Các tính năng nâng cao như đang theo dõi lợi nhuận chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp.

Không phù hợp cho các quy trình làm việc nội bộ không liên quan đến khách hàng.

Giá cả cho Teamwork

Miễn phí

Deliver : $13.99/tháng cho mỗi người dùng

Grow : $25.99/tháng cho mỗi người dùng

Quy mô : Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Teamwork

G2 : 4.4/5 (1.170+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Teamwork

Đánh giá của G2 ghi chú:

Bất kỳ ai thường xuyên công việc với các nhà phát triển và thiết kế đều biết rằng bạn cần có trách nhiệm nếu muốn các dự án được hoàn thành đúng hạn. Tích hợp Slack cũng rất hữu ích.

Bất kỳ ai thường xuyên công việc với các nhà phát triển và thiết kế đều biết rằng bạn cần có trách nhiệm nếu muốn các dự án được hoàn thành đúng hạn. Tích hợp Slack cũng rất hữu ích.

🧠 Bạn có biết? Slack đã tăng vọt từ chỉ 16.000 người dùng lên hơn 10 triệu người dùng hàng ngày trong vòng một thập kỷ. Hướng dẫn cuối cùng cho người dùng Slack: Cách sử dụng Slack hiệu quả sẽ hướng dẫn bạn các phương pháp thực tiễn để tận dụng tối đa nền tảng này và nâng cao năng suất hàng ngày của nhóm.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Teamwork vào năm 2025

10. Todoist (Phù hợp nhất cho việc đang theo dõi công việc nhẹ nhàng bên trong Slack)

qua Todoist

Khi các kênh Slack của bạn luôn bận rộn suốt cả ngày, các công việc nhỏ và yêu cầu không chính thức có thể dễ dàng bị lạc trong dòng tin nhắn. Todoist giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép bạn ngay lập tức chuyển bất kỳ tin nhắn Slack nào thành một công việc có thể thực hiện được.

Thay vì sao chép và dán các nhắc nhở hoặc hy vọng bạn sẽ nhớ, bạn có thể cập nhật danh sách việc cần làm ngay tại nơi công việc diễn ra.

Các tính năng nổi bật của Todoist

Chuyển đổi tin nhắn Slack thành công việc Todoist bằng lệnh /todoist.

Sắp xếp công việc theo ưu tiên, nhãn và dự án mà không cần rời khỏi Slack.

Nhận thông báo về nhắc nhở công việc và ngày đáo hạn trực tiếp trong Slack.

Chia sẻ liên kết dự án và danh sách kiểm tra để cung cấp bối cảnh công việc trong các chủ đề.

Giới hạn của Todoist

Giới hạn ở các chế độ xem công việc và dự án cơ bản (không có dòng thời gian hoặc biểu đồ Gantt)

Không phù hợp cho các phụ thuộc phức tạp hoặc quản lý tài nguyên.

Tích hợp Slack hoạt động tốt nhất cho các công việc của cá nhân hoặc nhóm nhỏ.

Giá cả của Todoist

Người mới bắt đầu : Miễn phí

Pro : $2.50/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $8/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Todoist

G2 : 4.4/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Todoist

Đánh giá này trên G2 đã đề cập:

Sự dễ sử dụng và cách phân loại danh sách hiệu quả. Hơn nữa, thiết kế rất đơn giản và ứng dụng được hỗ trợ bởi Slack, Teams, Apple, Android và Windows.

Sự dễ sử dụng và cách phân loại danh sách hiệu quả. Hơn nữa, thiết kế rất đơn giản và ứng dụng được hỗ trợ bởi Slack, Teams, Apple, Android và Windows.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Todoist

11. Zoho Projects (Phù hợp nhất cho lập kế hoạch dự án chi tiết và thiết lập cơ sở)

qua Zoho

Chỉ 48% nhóm thường xuyên thiết lập lịch trình dự án cơ bản, khiến việc đo lường tiến độ và điều chỉnh dòng thời gian trở nên khó khăn. Zoho Projects giải quyết vấn đề này với biểu đồ Gantt động, theo dõi thời gian chính xác và quản lý công việc chi tiết, giúp nhóm có thể xem kế hoạch, phát hiện sự chệch hướng và đưa công việc trở lại đúng hướng nhanh chóng.

Tích hợp Slack cho phép luồng tiến độ dự án được cập nhật trực tiếp vào các trò chuyện hàng ngày mà không cần lặp lại công việc.

Các tính năng nổi bật của Zoho Dự án

Đang theo dõi công việc và công việc con với quy trình làm việc tùy chỉnh và phụ thuộc.

Hiển thị lịch trình và điểm nghẽn với biểu đồ Gantt tương tác.

Ghi lại giờ làm việc tính phí và không tính phí trực tiếp vào hóa đơn.

Tự động hóa các công việc lặp lại với quy tắc công việc kéo và thả.

Kết nối với Zoho CRM, Slack, Google Drive và nhiều ứng dụng khác.

Giới hạn của Zoho Dự án

Đường cong học tập có thể cảm thấy dốc đối với người dùng lần đầu.

Ứng dụng di động không mạnh mẽ bằng phiên bản desktop.

Một số tùy chọn tùy chỉnh bị giới hạn so với các đối thủ cạnh tranh cao cấp.

Giá cả của Zoho Dự án

Dùng thử miễn phí trong 15 ngày

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho Dự án

G2 : 4.3/5 (470+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (2.200+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Zoho Projects

Đánh giá của G2 ghi chú:

Tích hợp mượt mà với các ứng dụng Zoho khác và công cụ của bên thứ ba, giúp quản lý dự án từ đầu đến cuối một cách hiệu quả.

Tích hợp mượt mà với các ứng dụng Zoho khác và công cụ của bên thứ ba, giúp quản lý dự án từ đầu đến cuối một cách hiệu quả.

12. Linear (phù hợp nhất cho các nhóm sản phẩm và kỹ thuật hiện đại)

qua Linear

Các nhóm sản phẩm và kỹ thuật hiện đại có thể mất hàng giờ để ghép nối các tài liệu kế hoạch, thông số kỹ thuật, lộ trình và hệ thống theo dõi lỗi trên các công cụ không tương thích.

Linear thống nhất hướng phát triển sản phẩm, cập nhật dự án và theo dõi vấn đề vào một hệ thống duy nhất, hoạt động cực kỳ nhanh chóng.

Kết quả, các nhóm có thể lập kế hoạch lộ trình một cách trực quan, đang theo dõi chu kỳ, xử lý lỗi và duy trì sự đồng bộ thông qua các thông tin thời gian thực và tích hợp Slack thông minh, giúp cuộc hội thoại và công việc luôn đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của Linear

Lập kế hoạch và quản lý lộ trình sản phẩm một cách trực quan với các cột mốc, sáng kiến và giai đoạn.

Theo dõi các vấn đề, lỗi và công việc với các quy trình làm việc tùy chỉnh, sprint và hàng đợi phân loại.

Tự động hóa công việc thường xuyên với các trợ lý AI mạnh mẽ cho các công việc như tạo mã.

Kết nối Slack để đồng bộ hóa các chủ đề, chia sẻ cập nhật và tạo hoặc bình luận về các vấn đề trong bối cảnh.

Nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực để đo lường phạm vi, thời gian chu kỳ và tốc độ làm việc của nhóm.

Giới hạn tuyến tính

Được thiết kế chủ yếu cho các nhóm sản phẩm và kỹ thuật, ít phù hợp cho các quy trình làm việc dự án chung.

Thiếu các công cụ quản lý tài chính hoặc tài nguyên nội bộ cho các hoạt động quy mô lớn.

Một số tích hợp nâng cao vẫn ưu tiên các nền tảng hiện đại hơn so với các hệ thống doanh nghiệp cũ.

Giá cố định

Miễn phí

Cơ bản : $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $16/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét theo thang điểm tuyến tính

G2 : 4.5/5 (40+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Linear

Đánh giá của G2 đã nhấn mạnh:

Linear có thể thích ứng với mọi kích thước dự án và có thể triển khai trong thời gian ngắn. Tích hợp với nhiều bên thứ ba.

Linear có thể thích ứng với mọi kích thước dự án và có thể triển khai trong thời gian ngắn. Tích hợp với nhiều bên thứ ba.

🧠 Bạn có biết? Gần 80% các công ty trong danh sách Fortune 100 sử dụng Slack Connect. Học cách tổ chức không gian làm việc của bạn và giảm thiểu sự ồn ào với các kênh rõ ràng, có cấu trúc trong bài viết "Cách tổ chức các kênh Slack tại nơi làm việc".

📖 Xem thêm: Các công cụ quản lý dự án tốt nhất năm 2025

13. Hive (Phù hợp nhất cho các chế độ xem dự án linh hoạt và hợp tác nhóm)

qua Hive

Hãy tưởng tượng một công ty thiết kế sáng tạo đang quản lý nhiều chiến dịch khách hàng cùng lúc. Các nhà thiết kế phải chờ đợi sự phê duyệt, các nhà tiếp thị đang theo dõi các công việc chiến dịch, và các quản lý dự án phải dành hàng giờ để chuyển đổi giữa các trò chuyện, email và bảng tính chỉ để cập nhật trạng thái công việc.

Hive giải quyết vấn đề bằng cách cung cấp cho các nhóm một không gian làm việc duy nhất để quản lý tất cả những điều này. Công cụ này kết nối trực tiếp với Slack, cho phép nhóm của bạn chuyển các trò chuyện Slack thành công việc Hive, chia sẻ công việc trở lại các kênh Slack và nhận cập nhật theo thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Hive

Sử dụng hơn 100 mẫu dự án để khởi động các sáng kiến mới chỉ trong vài giây.

Chuyển đổi mượt mà giữa các bảng Kanban, biểu đồ Gantt, lịch, bảng và chế độ xem dòng thời gian.

Đưa email của bạn vào Hive và chuyển đổi tin nhắn thành công việc ngay lập tức.

Hợp tác thời gian thực với ghi chú, tin nhắn kinh doanh tức thì và tích hợp video như Zoom.

Hive (Phù hợp nhất cho các chế độ xem dự án linh hoạt và hợp tác nhóm)

Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại với quy trình làm việc tùy chỉnh và trợ lý AI của Hive, HiveMind.

Giới hạn của Hive

Các tiện ích bổ sung cao cấp có thể làm tăng tổng chi phí cho các tính năng nâng cao.

Số lượng tích hợp gốc giới hạn so với các nền tảng lớn hơn.

Ứng dụng di động thiếu một số hàm của phiên bản desktop.

Giá cả của Hive

Miễn phí

Gói Starter : $1.50/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : $5/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Hive

G2 : 4.6/5 (610+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (210+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Hive

Đánh giá của G2 ghi chú:

Khả năng tích hợp của Hive bao gồm kết nối mượt mà với Google Drive và Slack thông qua giao diện công cụ của nó. Hive thiết kế giao diện đơn giản phù hợp với nhu cầu người dùng, giúp bất kỳ thành viên nào trong nhóm, kể cả những người thiếu kinh nghiệm công nghệ, đều có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Khả năng tích hợp của Hive bao gồm kết nối mượt mà với Google Drive và Slack thông qua giao diện công cụ của nó. Hive thiết kế giao diện đơn giản phù hợp với nhu cầu người dùng, giúp bất kỳ thành viên nào trong nhóm, kể cả những người ít kinh nghiệm công nghệ, đều có thể sử dụng một cách dễ dàng.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế cho Hive trong quản lý dự án

Dưới đây là 3 công cụ quản lý dự án bổ sung cũng hỗ trợ tích hợp Slack và sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho các công cụ đã được đề cập:

Asana : Cho phép bạn chuyển đổi tin nhắn thành công việc Asana, nhận thông báo trong Slack khi công việc được cập nhật và bình luận trực tiếp trên các chủ đề Slack.

Smartsheet : Nhận thông báo khi công việc được thay đổi, bình luận trên các hàng và chia sẻ bảng tính trực tiếp trong các kênh Slack.

Airtable : Gửi thông báo Slack dựa trên các tự động hóa của Airtable, tạo bản ghi từ tin nhắn Slack và liên kết các cập nhật trực tiếp với các kênh Slack.

Nâng cao hiệu quả với tích hợp mượt mà vào Slack

Khi các nhóm dự án sử dụng Slack nhưng không có tích hợp quản lý dự án phù hợp, các cuộc hội thoại thường bị lạc trong dòng tin nhắn.

Kết nối Slack với giải pháp quản lý dự án có nghĩa là mọi tin nhắn có thể trở thành nhiệm vụ, mọi hạn chót luôn hiển thị và mọi dự án luôn đi đúng hướng mà không cần trao đổi liên tục.

Mặc dù nhiều công cụ hợp tác hứa hẹn tính năng này, nhiều công cụ vẫn khiến bạn phải chuyển đổi giữa các công việc chưa hoàn thành, thiếu bối cảnh và quy trình làm việc không liên kết. ClickUp khắc phục điều này với tích hợp Slack thời gian thực, tóm tắt do AI hỗ trợ, tạo công việc và chuyển đổi trò chuyện thành công việc.

Sẵn sàng ngừng lãng phí thời gian giữa các tin nhắn và cột mốc? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!