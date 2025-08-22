Mẫu quản lý công việc miễn phí của Monday.com để tổ chức quy trình làm việc của bạn

Bạn đang gặp khó khăn trong việc theo dõi công việc và thời hạn? Nếu không có hệ thống quản lý công việc tối ưu, mọi thứ có thể nhanh chóng trở nên hỗn loạn, với các thời hạn bị bỏ lỡ, ưu tiên không rõ ràng và nhóm bị quá tải.

Đó chính là lúc mẫu quản lý công việc của Monday.com phát huy tác dụng.

Là công cụ quản lý dự án hàng đầu, Monday.com cung cấp các mẫu có thể tùy chỉnh giúp bạn quản lý công việc, hạn chót và quy trình làm việc một cách có tổ chức.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các mẫu quản lý công việc của Monday.com để giúp bạn tổ chức dữ liệu công việc, phân công tài nguyên, quản lý dòng thời gian dự án và công việc hiệu quả.

🔎 Bạn có biết? Thị trường phần mềm quản lý công việc được dự đoán sẽ đạt con số ấn tượng $10,002.55 triệu vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 13.50% trong giai đoạn 2024-2030! 📈

*mẫu quản lý công việc của Monday.com là gì?

các mẫu quản lý công việc của Monday hoạt động như nút khởi động cho dự án của bạn. Các bố cục này cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn có để phân công việc, theo dõi tiến độ, quản lý dòng thời gian và trực quan hóa lộ trình dự án.

Với các mẫu Monday.com này, bạn có thể:

Sắp xếp công việc theo nhóm, ưu tiên hoặc khung thời gian

Đang theo dõi hiệu suất và tiến độ với chế độ xem rõ ràng

Quản lý dự án trong các ngành khác nhau

Truy cập các công cụ như mẫu biểu đồ Gantt, mẫu lịch nội dung và nhiều hơn nữa

Sử dụng mẫu quản lý công việc của Monday.com đặc biệt hữu ích khi xử lý các dự án lặp lại, như chiến dịch tiếp thị hoặc các sprint phát triển phần mềm. Một nhà quản lý dự án có thể sử dụng nó để lập kế hoạch dòng thời gian, phân công tài nguyên và cài đặt các thay đổi trạng thái, giúp nhóm làm việc hiệu quả và đồng bộ hơn.

Các mẫu quản lý công việc hàng đầu từ Monday.com và các lựa chọn thay thế

*điều gì làm nên một mẫu quản lý công việc tốt trên Monday.com?

Một mẫu Monday được thiết kế tốt sẽ tạo ra một lộ trình rõ ràng cho nhóm của bạn. Nó giúp bạn đang theo dõi tiến độ, quản lý thời hạn và duy trì cấu trúc ngay cả trong những dự án phức tạp nhất.

Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn các mẫu Monday.com hàng đầu cho quản lý công việc:

Phân chia nhiệm vụ rõ ràng : Chọn một mẫu Monday.com có cấu trúc công việc thành các phần nhỏ hơn để : Chọn một mẫu Monday.com có cấu trúc công việc thành các phần nhỏ hơn để quản lý khối lượng công việc và đang theo dõi tiến độ dễ dàng

Cột tùy chỉnh : Chọn một mẫu để tùy chỉnh nhãn, ngày, người phụ trách và ưu tiên sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án của bạn

Dòng thời gian cụ thể : Sử dụng mẫu của Monday để hiển thị thời hạn và cột mốc bằng biểu đồ Gantt hoặc chế độ xem dòng thời gian để lập lịch hiệu quả hơn

cập nhật trạng thái thông minh*: Chọn mẫu cho phép thay đổi trạng thái để thể hiện tiến độ, các rào cản hoặc công việc hoàn thành

bảng điều khiển tập trung*: Tìm mẫu Monday.com giúp tổ chức dữ liệu công việc, tài liệu và cập nhật trên một bảng duy nhất để truy cập dễ dàng và tăng tính hiển thị cho nhóm

Cấu trúc sẵn sàng cho hợp tác: Chọn mẫu cho phép bạn phân công vai trò, thêm bình luận và gắn thẻ thành viên nhóm để tối ưu hóa việc theo dõi và giao tiếp

mẫu quản lý công việc Monday.com*

Dưới đây là những mẫu quản lý công việc tốt nhất của Monday.com để tối ưu hóa quy trình làm việc cho nhóm của bạn:

1. Mẫu quản lý công việc cho nhóm trên Monday.com

Mẫu quản lý công việc cho nhóm của Monday.com là nhà cung cấp cái nhìn tổng quan về các công việc hàng tuần, trạng thái và quyền sở hữu, giúp giảm thiểu nhu cầu tổ chức các cuộc họp và gửi email liên tục.

Tính năng kéo và thả đơn giản của mẫu giúp tăng tính linh hoạt, cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh theo ưu tiên thay đổi. Nó cũng giúp tiết kiệm thời gian cho các công việc hành chính nhỏ, giúp bạn tập trung vào việc hoàn thành các công việc ưu tiên cao.

⭐️ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Gán chủ sở hữu để đảm bảo mọi người đều biết ai là người chịu trách nhiệm cho từng công việc

Gán trạng thái và mức độ ưu tiên cho công việc bằng nhãn màu để dễ dàng theo dõi

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như lưu trữ hoặc thông báo để quản lý quy trình làm việc hiệu quả

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, đội ngũ marketing, đội ngũ phát triển hoặc các nhóm nhỏ đến vừa cần đang theo dõi và quản lý các công việc và dự án chia sẻ.

2. Mẫu Danh sách công việc Nhóm của Monday.com

Mẫu Danh sách Công việc Nhóm này cung cấp chế độ xem rõ ràng, trực quan về các khách hàng tiềm năng, giai đoạn của họ và các chi tiết như kích thước giao dịch và xác suất thành công. Điều này giúp đội ngũ của bạn đang theo dõi các cơ hội bán hàng từ giai đoạn tiếp xúc ban đầu đến khi hoàn tất giao dịch.

Với nhãn màu sắc phân loại, bạn có thể nhanh chóng xác định trạng thái của khách hàng tiềm năng, cho dù đó là 'Mất', 'Đang đàm phán' hay 'Khách hàng tiềm năng'. Sự minh bạch này giúp bạn ưu tiên nỗ lực và tập trung vào các giao dịch có tiềm năng cao.

⭐️ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn khác nhau, từ giai đoạn tiếp cận đến đàm phán

Theo dõi ngày liên hệ gần nhất để đảm bảo việc theo dõi kịp thời

Phân tích kích thước giao dịch và xác suất thành công để dự báo chính xác

🔑 Phù hợp cho: Nhóm bán hàng mọi kích thước, quản lý tài khoản và chuyên gia phát triển kinh doanh mong muốn tối ưu hóa quy trình bán hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

3. Mẫu Danh sách Việc Cần Làm Hàng Tuần của Monday.com

Mẫu Danh sách Việc Cần Làm Hàng Tuần của Monday.com giúp bạn ưu tiên và đang theo dõi các tác vụ hàng tuần, đảm bảo bạn đạt được tất cả mục tiêu dài hạn. Nó cho phép bạn tùy chỉnh danh sách công việc, giúp bạn kiểm soát các ưu tiên hàng tuần của mình.

Mẫu này cho phép bạn đang theo dõi khối lượng công việc của nhân viên một cách hiệu quả bằng cách hiển thị ước lượng thời gian, người chịu trách nhiệm và khách hàng.

⭐️ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Nhận thông báo tự động hóa về các hạn chót sắp đến để luôn cập nhật tiến độ đang theo dõi

Ưu tiên công việc dựa trên ngày đáo hạn, trạng thái hoặc tiêu chí tùy chỉnh

Tự động di chuyển các công việc hoàn thành sang nhóm mới để tổ chức

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân, sinh viên, freelancer và chuyên gia muốn tổ chức các công việc hàng tuần, quản lý công việc cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp.

4. Mẫu Quản lý Công việc Hàng ngày của Monday.com

Mẫu Quản lý Công việc Hàng ngày từ Monday.com giúp tổ chức các công việc của bạn, cải thiện quản lý thời gian và cuối cùng giúp bạn tăng năng suất. Nó cung cấp một trung tâm tập trung cho các công việc đang diễn ra, chủ sở hữu, ngày đáo hạn và bất kỳ mối phụ thuộc nào.

Đang theo dõi khối lượng công việc của nhân viên và giúp nhóm ưu tiên các nhiệm vụ hàng ngày để duy trì sự tập trung và năng suất.

⭐️ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng các chế độ xem Gantt, Lịch và các chế độ xem khác để cải thiện quản lý thời gian hàng ngày

Sử dụng các nhắc nhở tự động để đang theo dõi tiến độ và thay đổi trạng thái của các công việc quan trọng

Theo dõi tiến độ công việc với báo cáo hiển thị hoạt động của nhóm và cá nhân

🔑 Phù hợp cho: Quản lý, freelancer và cá nhân trong mọi ngành nghề cần ưu tiên, đang theo dõi và hợp tác hiệu quả trong các công việc và dự án hàng ngày.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không phải tất cả các công việc đều quan trọng như nhau. Sử dụng hệ thống như Ma trận Eisenhower (Urgent/Important) để xác định những gì cần làm ngay, lên lịch, giao phó hoặc xóa. Tập trung năng lượng vào những việc quan trọng nhất. ⏱️

5. Mẫu dự án đơn lẻ của Monday.com

Mẫu dự án đơn lẻ của Monday.com là lựa chọn lý tưởng để quản lý mọi khía cạnh của dự án, từ kế hoạch đến theo dõi tiến độ. Nó giúp bạn theo dõi thời hạn, các bên liên quan và ngân sách, đồng thời đảm bảo việc đang theo dõi hiệu quả tất cả các giai đoạn của dự án.

Mẫu này cung cấp hiển thị toàn diện, cho phép bạn cài đặt cột mốc, tổ chức công việc theo giai đoạn hoặc quyền sở hữu, và phân loại chúng theo trạng thái và ưu tiên. Điều này đảm bảo toàn bộ nhóm của bạn có cái nhìn thời gian thực về tiến độ dự án.

⭐️Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Thêm hơn 30 cột để tùy chỉnh quy trình làm việc của bạn

Sắp xếp công việc vào các nhóm để quản lý hiệu quả

Hiển thị trạng thái và ưu tiên của dự án bằng các thanh màu sắc và biểu đồ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, freelancer và các nhóm trong lĩnh vực sản phẩm, sản xuất và vận hành đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện nhưng linh hoạt cho quản lý dự án đơn lẻ.

6. Mẫu quản lý sự kiện Monday.com

Mẫu quản lý sự kiện của Monday.com giúp việc tổ chức sự kiện trở nên dễ dàng bằng cách cho phép bạn giao công việc, đang theo dõi trạng thái và giám sát thời hạn trong một nơi duy nhất.

Sử dụng mẫu này để theo dõi trạng thái rõ ràng của các chiến dịch đã lên kế hoạch, đang diễn ra và đã hoàn thành. Nó cũng cung cấp các bảng điều khiển tổng quan để theo dõi hiệu suất sự kiện và ngân sách theo thời gian thực. Lo lắng về việc xác nhận tham dự? Mẫu này bao gồm một bố cục để thu thập thông tin liên hệ của khách mời!

⭐️ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đánh giá thành công sự kiện thông qua các chỉ số hiệu suất và ngân sách khóa

Tạo danh sách kiểm tra công việc để đảm bảo nhóm của bạn luôn đồng bộ với mục tiêu chiến dịch

Lưu trữ tài liệu quan trọng, hóa đơn và hình ảnh một cách dễ dàng

🔑 Phù hợp cho: Nhóm marketing, freelancer và chuyên gia vận hành trong lĩnh vực kế hoạch sự kiện, khách sạn và môi trường doanh nghiệp để quản lý sự kiện một cách hiệu quả.

7. Mẫu quản lý công việc cho freelancer của Monday.com

Theo dõi freelancer và tiến độ công việc của họ có thể là một quá trình phức tạp. Mẫu Quản lý Công việc Freelancer của Monday.com giúp đơn giản hóa quy trình này. Nó cung cấp đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực và tập trung giao tiếp và tệp tin của nhóm, giúp bạn luôn nắm rõ trạng thái của mọi công việc.

Mẫu này cho phép bạn dễ dàng đang theo dõi thời gian dành cho các công việc và quản lý số không giới hạn các freelancer. Điều này mang lại cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn và giảm thiểu sự phức tạp trong giao tiếp và phê duyệt.

⭐️ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi thời gian và xuất dữ liệu sang Excel để tính toán dễ dàng

Gộp các tệp tin và sử dụng @đề cập để gửi thông báo nhanh chóng đến người chịu trách nhiệm công việc

Dễ dàng theo dõi thời gian dành cho các công việc để ghi chép chính xác

🔑 Phù hợp cho: Kinh doanh, cơ quan và cá nhân thường xuyên thuê ngoài công việc và cần một hệ thống tập trung, minh bạch để quản lý freelancer và công việc của họ một cách hiệu quả.

giới hạn của Monday.com trong quản lý dự án*

monday.com là một công cụ quản lý dự án mạnh mẽ. Nó cung cấp các bảng tùy chỉnh, tự động hóa, tích hợp và một phạm vi mẫu để giúp bạn tổ chức công việc và tăng cường năng suất.

Tuy nhiên, khi quy trình làm việc của bạn trở nên phức tạp hơn hoặc nhóm của bạn mở rộng, bạn có thể gặp phải một số rào cản. Dưới đây là một số giới hạn của Monday mà bạn nên biết:

Hạn chế về phụ thuộc công việc : Các tính năng phụ thuộc công việc của Monday.com không linh hoạt hoặc chi tiết bằng một số công cụ chuyên dụng. Điều này có thể gây giới hạn khi quản lý các dự án phức tạp

Các tính năng bị giới hạn trong các kế hoạch thấp hơn : Một số tính năng quan trọng như theo dõi thời gian, chế độ xem Gantt và tự động hóa nâng cao bị khóa sau các gói trả phí, khiến chi phí trở nên đắt đỏ cho các nhóm nhỏ

không có tính năng chỉnh sửa tài liệu tích hợp*: Bạn không thể chỉnh sửa tài liệu trực tiếp trong nền tảng. Đối với các quy trình làm việc có nhiều nội dung, điều này sẽ thêm các bước bổ sung

Quá tải thông báo : Mỗi khi có cập nhật, thay đổi trạng thái hoặc bình luận, thông báo sẽ tích tụ. Nếu không điều chỉnh cài đặt, điều này có thể gây nhầm lẫn và phân tâm cho nhóm của bạn

trải nghiệm trên thiết bị di động chưa hoàn thiện*: Các bảng điều khiển hoặc bảng tổng quan phức tạp có thể gây khó khăn khi sử dụng trên thiết bị di động. Điều này không lý tưởng cho người dùng muốn thực hiện thay đổi nhanh chóng khi di chuyển

giới hạn về báo cáo và phân tích*: Thiếu các tính năng báo cáo nâng cao. Các phân tích phức tạp hoặc liên bảng thường yêu cầu xuất dữ liệu và sử dụng công cụ của bên thứ ba để có cái nhìn sâu hơn

mẫu thay thế của Monday.com*

Mặc dù Monday.com cung cấp các bảng công việc và dòng thời gian dự án vững chắc, nó có thể không đáp ứng đầy đủ cho các nhóm xử lý quy trình làm việc phức tạp hoặc cần tùy chỉnh sâu hơn.

Đó chính là nơi ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, tỏa sáng.

Nếu bạn muốn tạo các quy trình làm việc chi tiết, đang theo dõi hiệu suất giữa các nhóm và tùy chỉnh mọi yếu tố của công việc, công cụ này là giải pháp lý tưởng cho bạn. Từ quản lý dự án đến quy trình làm việc marketing, bạn có thể quản lý công việc, tổ chức bảng công việc, cài đặt dòng thời gian và tự động hóa các quy trình lặp lại theo cách của riêng bạn.

Dưới đây là một số mẫu quản lý công việc của ClickUp giúp bạn đơn giản hóa dự án, đồng bộ hóa nhóm và hoàn thành deadline một cách rõ ràng và tự tin:

mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp*

Tải mẫu miễn phí Đạt được hiển thị toàn diện và kiểm soát hoàn toàn các nhiệm vụ ClickUp với mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Quản lý công việc không nên trở nên hỗn loạn, và với nhiệm vụ ClickUp, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Được thiết kế để giúp bạn trực quan hóa, ưu tiên và hợp tác trong một nơi duy nhất, mẫu này mang lại cấu trúc cho mọi quy trình làm việc.

Khác với các mẫu công việc của Monday, vốn có thể giới hạn về cấu trúc phân cấp và hiển thị, ClickUp cung cấp khả năng tùy chỉnh tốt hơn với các chế độ xem động, hợp tác thời gian thực và cập nhật tự động hóa.

Nó lý tưởng cho việc đang theo dõi tiến độ giữa các bộ phận, quản lý dòng thời gian và thích ứng nhanh chóng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Phân công công việc hiệu quả giữa các bộ phận để tránh công việc trùng lặp và đang theo dõi tiến độ

Ưu tiên công việc dựa trên thời hạn, mức độ khẩn cấp hoặc khối lượng công việc

Sắp xếp danh sách công việc cần làm vào các danh mục như Các mục cần thực hiện, Ý tưởng và Danh sách chờ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhóm marketing, bộ phận vận hành và các agency phải xử lý nhiều quy trình làm việc và hạn chót.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để quản lý công việc hiệu quả và nhanh chóng. Với ClickUp Brain, bạn có thể tạo tóm tắt công việc, tạo công việc mới và tạo báo cáo dự án. Nhờ đó, bạn có thể tập trung vào quản lý các công việc quan trọng trong nhóm trong khi ClickUp Brain xử lý các công việc lặp đi lặp lại! Tạo danh sách công việc cần làm một cách dễ dàng với trợ lý AI tất cả trong một của ClickUp

2. Mẫu quản lý công việc đơn giản ClickUp*

Tải mẫu miễn phí Xây dựng sự tập trung hàng ngày và thói quen với mẫu quản lý tác vụ đơn giản ClickUp

Bạn có bao giờ cảm thấy danh sách công việc của mình đang kiểm soát bạn thay vì ngược lại? Mẫu Quản lý Nhiệm Vụ Đơn Giản ClickUp giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát mà không cần rườm rà. Đây là một thiết lập nhẹ nhàng, trực quan, hoàn hảo để tổ chức các công việc cá nhân, công việc và gia đình trong một không gian gọn gàng.

Nếu bạn thấy các mẫu quản lý công việc của Monday hơi phức tạp cho sử dụng hàng ngày, phiên bản ClickUp này cung cấp một cấu trúc đơn giản, thân thiện với thói quen, đồng thời vẫn cho phép bạn tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Lập kế hoạch và ưu tiên các công việc một cách rõ ràng với bảng Kanban linh hoạt

Sắp xếp mục tiêu cá nhân và công việc để tạo ra một thói quen hàng ngày bền vững

Đang theo dõi thói quen của bạn để duy trì sự nhất quán và tài khoản

🔑 Phù hợp cho: Freelancer, doanh nhân độc lập, sinh viên và các chuyên gia bận rộn đang xây dựng hệ thống năng suất cá nhân.

3. Mẫu ClickUp Simple Việc Cần Làm*

Tải mẫu miễn phí Giữ tập trung và tổ chức các công việc hàng ngày của bạn bằng mẫu ClickUp Simple Việc Cần Làm

Mẫu ClickUp Simple To-Dos cung cấp cho bạn một cách đơn giản để quản lý tất cả các công việc cá nhân và chuyên nghiệp của mình tại một nơi duy nhất. Dù bạn đang theo dõi các công việc hàng ngày, dự án khách hàng hay danh sách kiểm tra của nhóm, mẫu này giúp bạn duy trì sự tổ chức mà không làm phức tạp quy trình làm việc của mình.

Mẫu danh sách việc cần làm là lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai muốn có một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để lập kế hoạch, ưu tiên và theo dõi tiến độ. Nó cung cấp các chế độ xem trực quan hơn, đang theo dõi tiến độ thông minh và hướng dẫn tích hợp sẵn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Ưu tiên những việc quan trọng nhất để nâng cao năng suất làm việc của nhóm

Giao và phân công công việc để hợp tác mà không gây nhầm lẫn

Đang theo dõi trạng thái công việc theo thời gian thực với tự động hóa và thẻ

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia bận rộn, nhóm nhỏ, nhân viên làm việc từ xa và sinh viên đang cân bằng giữa công việc cá nhân và công việc dự án.

Dưới đây là chia sẻ của Judy Hellen, Quản lý Hỗ trợ Hành chính tại Brighten A Soul Foundation, về ClickUp:

Theo dõi và tổ chức các dự án công ty trở nên dễ dàng và hiệu quả với phần mềm ClickUp. Từ danh sách đơn giản đến các dự án phức tạp, phần mềm ClickUp đã được sử dụng để hoàn thành công việc như mong đợi. Đây là phần mềm rất hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề quản lý công việc và theo dõi tiến độ của các công việc và dự án đang diễn ra trong tổ chức.

Theo dõi và tổ chức các dự án công ty trở nên dễ dàng và hiệu quả với phần mềm ClickUp. Từ danh sách đơn giản đến các dự án phức tạp, phần mềm ClickUp đã được sử dụng để hoàn thành công việc như mong đợi. Đây là phần mềm rất hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề quản lý tác vụ và theo dõi tiến độ của các tác vụ và dự án đang diễn ra trong tổ chức.

4. Mẫu quản lý công việc hàng ngày ClickUp*

Tải mẫu miễn phí Kiểm soát thời gian và công việc của bạn với mẫu quản lý công việc hàng ngày ClickUp

Mẫu Quản lý Nhiệm vụ Hàng ngày ClickUp là công cụ không thể thiếu giúp bạn luôn kiểm soát các nhiệm vụ cá nhân và công việc chuyên nghiệp mà không gặp áp lực. Mẫu này được thiết kế để cung cấp cho bạn một cách đơn giản và trực quan để lập kế hoạch, ưu tiên và đang theo dõi công việc hàng ngày thông qua biểu đồ và biểu đồ.

Tương tự như các mẫu công việc hàng ngày của Monday.com, nó cung cấp một bố cục với tính năng đang theo dõi tiến độ trực quan nâng cao, khối thời gian và công cụ ưu tiên, cùng với các tùy chỉnh bổ sung.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tập trung vào việc quản lý công việc và mục tiêu một cách hiệu quả từ đầu đến cuối

Ưu tiên các mục tiêu hàng ngày của bạn dựa trên mức độ khẩn cấp và tầm quan trọng

Phân chia các công việc lớn thành các khung thời gian dễ quản lý

🔑 Phù hợp cho: Doanh nhân, chuyên gia làm việc từ xa, freelancer và sinh viên cần cấu trúc cho thói quen hàng ngày và cài đặt mục tiêu.

Học cách ưu tiên danh sách công việc như một CEO! Xem cách thực hiện. 👇🏼

5. Mẫu quản lý tác vụ ClickUp Project Management*

Tải mẫu miễn phí Phân chia các dự án lớn thành các kế hoạch hành động và dòng thời gian với mẫu quản lý tác vụ ClickUp Project Management Tasks Template

Mẫu quản lý dự án ClickUp giúp bạn biến mục tiêu thành kế hoạch hành động có thể theo dõi và hoàn thành đúng hạn. Dù bạn đang quản lý một dự án hay nhiều dự án cùng lúc, mẫu này giúp bạn dễ dàng giao nhiệm vụ, đặt ưu tiên và đạt được các cột mốc quan trọng.

Nếu bạn đã quen với các mẫu công việc của monday.com, bạn sẽ thích bố cục này, nhưng với các tính năng bổ sung của ClickUp như khả năng hiển thị dự án chi tiết hơn, kiểm soát tùy chỉnh và đang theo dõi tự động. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm quản lý deliverables, tài nguyên và hợp tác trong thời gian thực.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Cài đặt và điều chỉnh thời hạn để duy trì dòng thời gian linh hoạt và thực tế

Tạo danh sách công việc và đang theo dõi mọi thứ từ những chi tiết nhỏ nhất đến mục tiêu lớn nhất của bạn

Theo dõi trạng thái công việc và xác định các rào cản trong thời gian thực

🔑 Phù hợp cho: Các agency, nhóm sản phẩm, quản lý vận hành và PMO phụ trách các dự án đa giai đoạn hoặc các deliverable quan trọng cho khách hàng.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên sử dụng các phương pháp không nhất quán để đang theo dõi các mục, kết quả là bỏ lỡ quyết định và trì hoãn thực hiện. Dù bạn đang gửi ghi chú theo dõi hay sử dụng bảng tính, quy trình thường bị phân tán và kém hiệu quả. Giải pháp Quản lý Nhiệm vụ của ClickUp đảm bảo chuyển đổi mượt mà các cuộc hội thoại thành công việc — giúp nhóm của bạn hành động nhanh chóng và luôn đồng bộ.

6. Mẫu quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa không gian làm việc của bạn bằng mẫu quản lý dự án ClickUp

Hãy tưởng tượng hệ thống năng suất của bạn được thiết kế để loại bỏ rác kỹ thuật số và giúp bạn kiểm soát mọi khía cạnh của dự án. Đó chính xác là những gì mẫu quản lý dự án ClickUp mang lại thông qua phương pháp ICOR.

Mẫu này tuân theo khung làm việc Input, Control, Output, Refine, giúp bạn xây dựng quy trình làm việc hiệu quả và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của bạn. Nó tổ chức không gian ClickUp của bạn theo vai trò, ưu tiên và hệ thống, lý tưởng cho việc quản lý hoạt động, tiếp thị, tài chính và nhiều lĩnh vực khác.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xây dựng không gian làm việc của bạn dựa trên các đầu vào rõ ràng, hành động cụ thể và kết quả đạt được

Tập trung các bộ phận và dự án của bạn vào một không gian có cấu trúc duy nhất

Áp dụng các hệ thống lặp lại trong các hoạt động, bán hàng và tiếp thị

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập startup, trưởng bộ phận vận hành, quản lý đa hàm và các nhóm muốn triển khai hệ thống năng suất hiệu quả trên toàn bộ các bộ phận.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn hoàn thiện phương pháp ICOR của mình hơn nữa? Nhiệm vụ ClickUp có thể giúp bạn! Tính năng này cho phép bạn nhóm các công việc theo dự án, nhóm hoặc quy trình làm việc. Bạn cũng có thể giao công việc cho thành viên nhóm, thêm người theo dõi và hợp tác thông qua bình luận. Điểm nổi bật? Bạn có thể trực quan hóa dữ liệu công việc, theo dõi thời gian và tiến độ với các bảng điều khiển tùy chỉnh để báo cáo và phân tích hiệu quả hơn! ✅

7. Mẫu Kế Hoạch Dự Án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý mọi giai đoạn của hành trình dự án với mẫu kế hoạch công việc dự án ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Dự Án ClickUp là giải pháp toàn diện từ đầu đến cuối cho việc lập kế hoạch, phân công, đang theo dõi, và hoàn thành công việc đúng hạn. Khác với nhiều công cụ lập kế hoạch dự án khác, mẫu này kết hợp các quy trình làm việc có sẵn với theo dõi tiến độ thời gian thực, tự động hóa công việc và báo cáo.

Đây là lựa chọn hoàn hảo thay thế cho các mẫu của Monday.com, với nhiều tùy chỉnh hơn và khả năng hiển thị vòng đời dự án tốt hơn. Tất cả những gì bạn cần để lập kế hoạch thông minh hơn và công việc nhanh hơn đã được tích hợp sẵn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Nắm rõ nguồn lực và phạm vi dự án

Giao công việc cho đúng thành viên trong nhóm để đảm bảo trách nhiệm rõ ràng về tài khoản

Phát hiện các trễ hẹn và khắc phục các điểm nghẽn trước khi chúng làm chậm tiến độ công việc của bạn

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và các nhóm đa chức năng trong lĩnh vực xây dựng, phát triển sản phẩm hoặc tư vấn cần đang theo dõi các giai đoạn, dòng thời gian và người chịu trách nhiệm công việc.

8. Mẫu bản đồ quy trình nhiệm vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hình dung quy trình làm việc của bạn và tối ưu hóa từng bước bằng mẫu bản đồ quy trình công việc ClickUp

Bạn có bao giờ cảm thấy quy trình làm việc của nhóm mình phức tạp hơn mức cần thiết? Hãy thử mẫu ClickUp Simple Process Bản đồ công việc nhiệm vụ, công cụ trực quan giúp phân chia quy trình làm việc thành các bước rõ ràng, dễ quản lý.

Mẫu này giúp phác thảo, phân công và tối ưu hóa quy trình, đảm bảo mọi người đều biết việc cần làm và khi nào. Nó đặc biệt hữu ích khi bạn đang lập bản đồ cho các quy trình lặp lại hoặc liên hàm. Khác với các công cụ sơ đồ luồng cứng nhắc, mẫu này duy trì tính linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bản đồ phụ thuộc giữa các công việc để xác định rõ trách nhiệm

Phát hiện các điểm yếu và lỗ hổng đang cản trở tiến độ công việc của bạn

Sử dụng Box và mũi tên để trực quan hóa các công việc và quy trình của bạn

🔑 Phù hợp cho: Chuyên viên phân tích kinh doanh, quản lý vận hành và trưởng nhóm trong lĩnh vực logistics, SaaS hoặc tài chính muốn đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu giao tiếp lặp đi lặp lại.

🧠 Thú vị: "Getting Things Done" (GTD) của David Allen không chỉ là một cuốn sách về năng suất; Học cách ghi lại mọi thứ và chia nhỏ chúng thành các bước nhỏ, có thể thực hiện được. Thật là một bước ngoặt cho danh sách việc cần làm của bạn! 🚀

9. Mẫu ClickUp Getting Things Done

Tải mẫu miễn phí Ưu tiên những việc quan trọng và duy trì kiểm soát với mẫu ClickUp Getting Things Done

Cảm thấy quá tải với danh sách công việc? Mẫu ClickUp Getting Things Done sẽ giúp bạn dọn dẹp tâm trí và tổ chức ngày làm việc một cách thông minh. Mẫu này áp dụng phương pháp GTD (Getting Things Done) bằng cách chia nhỏ công việc thành các mục cụ thể dựa trên bối cảnh, mức độ năng lượng và độ cấp bách.

Khác với các ứng dụng ghi chú dán hoặc danh sách việc cần làm ngẫu nhiên, mẫu GTD này mang lại cấu trúc và hiển thị cho sự hỗn loạn của bạn, và nó rất phù hợp để quản lý cả ưu tiên công việc và cuộc sống.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sắp xếp công việc theo ngữ cảnh để phù hợp với môi trường làm việc của bạn

Phân loại công việc theo mức độ năng lượng để công việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn

Giữ sự linh hoạt bằng cách di chuyển công việc giữa các mức ưu tiên

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia bận rộn, doanh nhân độc lập hoặc sinh viên đang cân bằng giữa công việc cá nhân và công việc chuyên môn, mong muốn một hệ thống tập trung để tăng cường sự rõ ràng, giảm căng thẳng và hoàn thành công việc một cách nhất quán.

10. Mẫu dòng thời gian sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch chi tiết, duy trì tiến độ và tổ chức sự kiện mà không gặp áp lực với mẫu dòng thời gian công việc sự kiện ClickUp

Dù bạn đang chuẩn bị cho một webinar hay tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm, mẫu lịch trình sự kiện ClickUp Event Timeline Task Template sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng từ ý tưởng đến kết thúc sự kiện. Nó giúp bạn chia nhỏ sự kiện thành các bước thực hiện cụ thể, giữ các bên liên quan đồng bộ và đảm bảo mọi công việc được xử lý một cách trơn tru.

Mẫu này mang đến cấu trúc, tính minh bạch và sự đơn giản cho quy trình lập kế hoạch sự kiện của bạn. Từ lập ngân sách đến phân công công việc, bạn sẽ luôn nắm bắt tiến độ, tránh những sự cố phút chót và đảm bảo sự thành công cho sự kiện của mình.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Lập bản đồ dòng thời gian cho các hoạt động nội bộ và ngoại bộ để đảm bảo mọi thứ diễn ra đồng bộ

Đặt nhắc nhở cho các hạn chót quan trọng, sự kiện hoặc cuộc họp sắp tới

Hình dung dòng thời gian của bạn để quản lý các trách nhiệm trùng lặp

🔑 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện, nhóm marketing hoặc trợ lý điều hành đang lên kế hoạch cho hội nghị, ra mắt sản phẩm hoặc sự kiện doanh nghiệp với các bên liên quan và dòng thời gian nghiêm ngặt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ viết “Kế hoạch sự kiện. ” Hãy chia nhỏ thành các bước nhỏ, có thể thực hiện được như “Chọn địa điểm,” “Gửi lời mời,” và “Đơn đặt hàng ẩm thực. ” Điều này giúp các dự án lớn trở nên dễ quản lý hơn và tiến độ trở nên rõ ràng hơn. 🎯

*điều khiển quy trình làm việc của bạn và chinh phục ngày mới với ClickUp!

Bạn đã chán ngán với việc phải xử lý nhiều công việc lộn xộn và bỏ lỡ hạn chót? Với các mẫu quản lý công việc hiệu quả của Monday.com, bạn không còn phải lo lắng nữa. Chúng giúp bạn quản lý dự án, đang theo dõi công việc và hợp tác một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, nếu bạn cần một giải pháp có cấu trúc hơn, ClickUp sẽ mang đến cho bạn điều tốt nhất! Nó cung cấp các công cụ để chia nhỏ công việc thành các bước thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm, theo dõi tiến độ theo thời gian thực và tự động hóa các quy trình làm việc thường xuyên.

Từ các chế độ xem tùy chỉnh đến tích hợp mạnh mẽ, ClickUp giúp bạn tập trung và luôn đi trước tiến độ. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để hoàn thành nhiều việc hơn, nhanh hơn và thông minh hơn!