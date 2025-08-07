Cách xây dựng chiến lược marketing cho công ty xây dựng

Bạn có bao giờ cảm thấy một đối thủ cạnh tranh mới có thể đánh bật bạn khỏi thị trường kinh doanh mới? Hoặc bạn phải vật lộn để tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng khi các yêu cầu báo giá bắt đầu cạn kiệt?

Chắc chắn, đội ngũ nhân viên của bạn đã xây dựng nền móng vững chắc, nhưng nền móng cho kế hoạch kinh doanh của bạn thì sao?

54.8% các nhà thầu xây dựng phụ thuộc vào giới thiệu để đạt được hơn một nửa doanh số bán hàng của họ.

Trong thế giới xây dựng, truyền miệng có thể là vàng. Nhưng đó không hẳn là một kế hoạch phát triển.

Câu trả lời là gì? Một chiến lược tiếp thị xây dựng hiệu quả như công việc của bạn. Một chiến lược thể hiện những gì bạn mang lại cho mỗi công trình.

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi phân tích các chiến lược tiếp thị đã được chứng minh hiệu quả mà các nhóm công ty xây dựng có thể sử dụng để tăng hiển thị và giành được các dự án tốt hơn. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, để lập kế hoạch, thực hiện và giám sát chiến lược của bạn tại một nơi.

Tại sao tiếp thị là yếu tố thiết yếu đối với các công ty xây dựng?

Từ nhà thầu tổng hợp đấu thầu xây dựng thương mại đến nhà thầu cải tạo nhà ở, tiếp thị là động lực giúp bạn được chú ý trước khi bắt tay hợp tác. Nó giống như một giàn giáo kỹ thuật số được dựng lên để giữ vững thương hiệu công ty của bạn khi nền kinh tế, các mối giới thiệu hoặc dòng thời gian trở nên bất ổn.

Để giải thích lý do tại sao điều này lại quan trọng, hãy cùng tìm hiểu những việc mà một cuốn cẩm nang tiếp thị có thể làm cho công ty xây dựng của bạn.

Nâng cao danh tiếng của bạn: Giúp chất lượng công việc của bạn nói lên nhiều hơn và vươn xa hơn. Thành công trong tiếp thị xây dựng sẽ đưa danh tiếng của bạn từ "nổi tiếng trong khu vực" thành "được săn đón trong toàn khu vực"

Định vị thương hiệu của bạn một cách rõ ràng: Xác định thị trường ngách của bạn và cho khách hàng thấy chính xác những gì bạn làm tốt nhất, cho dù đó là nhà kho tilt-up, công trình xanh hay thậm chí là trùng tu di tích lịch sử. Xác định thị trường ngách của bạn và cho khách hàng thấy chính xác những gì bạn làm tốt nhất, cho dù đó là nhà kho tilt-up, công trình xanh hay thậm chí là trùng tu di tích lịch sử. Tiếp thị sản phẩm đảm bảo khách hàng tiềm năng nhớ đến tên của bạn và tăng nhận thức về thương hiệu

Giúp bạn lên kế hoạch tiếp cận khách hàng tốt hơn: Xây dựng là ngành có tính mùa vụ, và tiếp thị giúp bạn gửi đề xuất dự án đến hộp thư đến của khách hàng trước khi cuộc chiến thầu mùa xuân bắt đầu nóng lên. Với các chiến dịch được lên lịch trước, quảng cáo được nhắm mục tiêu lại và thời gian tiếp cận khách hàng được điều chỉnh theo chu kỳ tài trợ, bạn sẽ xuất hiện khi khách hàng đang lên kế hoạch và trước khi họ tài trợ cho người khác

Nâng cao chất lượng đề xuất của bạn: Tạo niềm tin cho khách hàng ngay cả trước khi họ mở báo giá của bạn. Các bản trình bày mang thương hiệu, tuyên bố năng lực được trau chuốt và Tạo niềm tin cho khách hàng ngay cả trước khi họ mở báo giá của bạn. Các bản trình bày mang thương hiệu, tuyên bố năng lực được trau chuốt và chiến lược truyền thông tiếp thị thông minh biến đề xuất của bạn thành một câu chuyện, không chỉ là một bảng tính

Đảm bảo nguồn khách hàng ổn định: Giữ lịch làm việc luôn đầy đủ và dự đoán được, nghĩa là kênh tiếp thị luôn hoạt động hiệu quả và ít thời gian trống. Tiếp thị đều đặn mang lại nhiều khách hàng tiềm năng chất lượng hơn, vì vậy khi một dự án kết thúc, bạn đã sẵn sàng báo giá cho dự án tiếp theo

💰 Hãy cân nhắc điều này: Các nhà thầu xây dựng đầu tư chỉ 3% doanh thu vào marketing có lợi nhuận ròng cao hơn so với những người không đầu tư!

Xác định các kênh tiếp cận hiệu quả nhất (triển lãm ngành, LinkedIn, nhóm mạng lưới địa phương hoặc nền tảng dành cho nhà thầu)

Điều chỉnh tất cả các nỗ lực tiếp thị phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn

Các chiến lược tiếp thị hàng đầu cho các công ty xây dựng

Việc thúc đẩy khách hàng hiện tại tiếp tục sử dụng dịch vụ có thể phụ thuộc vào việc lựa chọn các kênh tiếp thị tốt nhất.

Dưới đây là mười ý tưởng và chiến lược tiếp thị trong lĩnh vực xây dựng được xây dựng để giúp cơ sở khách hàng và hình ảnh thương hiệu của bạn phát triển.

1. Xây dựng một trang web tương tác và trực quan làm phòng trưng bày kỹ thuật số của bạn

Công trường xây dựng không có phòng trưng bày sang trọng, điều đó có nghĩa là trang web của công ty bạn phải thay bạn nói lên tất cả. Đó là công trường kỹ thuật số của bạn; luôn mở cửa, luôn hoạt động. Đây là nơi khách hàng tiềm năng đến để đánh giá bạn.

Tất cả mọi thứ, từ trang liên hệ đến thư viện dự án và danh sách dịch vụ, phải được giữ gọn gàng, hấp dẫn về mặt thị giác và dễ điều hướng. Tóm lại: hãy cho khách hàng thấy chính xác những việc bạn làm và cách bạn làm việc. Hãy nhớ rằng, một trang web được xây dựng tốt sẽ tạo dựng niềm tin và uy tín trước khi bạn nhấc điện thoại lên.

⚒️ Các bước để xây dựng

Sử dụng hệ thống quản lý nội dung tập trung vào SEO như WordPress hoặc Webflow

Thêm thư viện dự án với thanh trượt trước và sau, ảnh chụp từ máy bay không người lái và clip timelapse

Đưa lời chứng thực từ khách hàng, kiến trúc sư hoặc nhà thầu phụ vào trang web

Sử dụng các CTA mạnh mẽ như "Đặt lịch tham quan công trường" hoặc "Kiểm tra miễn phí" để thúc đẩy hành động ngay lập tức

📌 Ví dụ: PCL Construction được xếp hạng cao trong danh sách các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng nhờ sự cân bằng giữa các dự án trưng bày và infographics giáo dục. Trang web này cũng có bố cục trang dễ truy cập, được tinh chỉnh để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm các công cụ tương tác như công cụ ước tính chi phí hoặc công cụ lập danh sách vật liệu vào trang web của bạn. Khi khách truy cập nhận được câu trả lời nhanh chóng và hữu ích, họ sẽ có nhiều khả năng trở thành khách hàng tiềm năng vững chắc và đủ điều kiện.

2. Xây dựng chiến lược nội dung để trở thành chuyên gia trong ngành và thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên

👀 Bạn có biết? Gần 54% các nhà xây dựng gặp khó khăn trong việc tạo ra khách hàng tiềm năng không sản xuất bất kỳ nội dung nào.

Trước khi khách hàng tìm hiểu về công ty của bạn, họ có thể sẽ tìm kiếm những thông tin như "Việc cải tạo mất bao lâu?" hoặc "Loại gạch nào chịu được gió mùa?". Đó là cơ hội để bạn đưa ra câu trả lời.

Chiến lược tiếp thị nội dung cho phép bạn tham gia cuộc hội thoại sớm, giáo dục, xây dựng lòng tin và định vị nhân viên của bạn là lựa chọn phù hợp một cách tự nhiên. Blog, nội dung video và hình ảnh giải thích cũng rất hữu ích trong việc thể hiện chuyên môn. Ngoài ra, nhóm bán hàng của bạn có thể sử dụng chúng trong các bài thuyết trình, báo giá và theo dõi.

⚒️ Các bước để xây dựng

Lập danh sách các câu hỏi thường gặp từ khách hàng trước đây (ví dụ: “Việc này sẽ mất bao lâu?”)

Viết bài đăng trên blog, quay video ngắn hoặc tạo video giải thích trực quan

Tập trung vào các chủ đề thân thiện với SEO có liên quan đến dịch vụ xây dựng và địa điểm của bạn

Liên kết nội dung từ các chiến dịch email, báo giá và tài liệu quảng cáo

Cập nhật nội dung thường xuyên theo mùa hoặc thay đổi quy định

📌 Ví dụ: Elevate Constructions liên tục xuất bản các blog và video hướng dẫn người dùng về kế hoạch dự án xây dựng, các giai đoạn khác nhau, quy trình an toàn và dự kiến ngân sách. Điều này giúp họ trở thành chuyên gia trong ngành, giúp tạo ra các khách hàng tiềm năng tự nhiên và thúc đẩy lưu lượng truy cập tự nhiên từ những người ra quyết định.

3. Tiếp thị qua email được cá nhân hóa để đạt được mức độ liên quan tối đa

Nhiều dự án xây dựng có chu kỳ ra quyết định dài. Hãy nghĩ đến một nhà phát triển bất động sản đang thu xếp nguồn vốn và giấy phép cho một dự án thương mại nhiều giai đoạn, một nhà quản lý bất động sản đang lên kế hoạch cải tạo một danh mục đầu tư gồm các tòa nhà cũ, hoặc một chủ nhà đang lập ngân sách và kế hoạch cho một ngôi nhà mơ ước tùy chỉnh mà còn nhiều tháng nữa mới khởi công.

Một khách hàng tiềm năng có thể yêu cầu báo giá nhưng quên theo dõi. Đó là lúc email marketing phát huy tác dụng.

Bằng cách gửi thông tin cập nhật, mẹo và dự án nổi bật trực tiếp đến hộp thư đến của họ, bạn sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của họ. Ngay cả khi họ chưa sẵn sàng ngay bây giờ, khi đến lúc chọn nhà thầu, tên của bạn sẽ là cái tên họ nhớ đến.

⚒️ Các bước để xây dựng

Phân khúc khách hàng thành các nhóm như khách hàng dân cư và khách hàng thương mại, khách hàng tiềm năng mới và khách hàng cũ, hoặc theo loại dịch vụ

Tạo chuỗi email dựa trên vị trí của họ trong chu kỳ ra quyết định (ví dụ: yêu cầu báo giá, đã thăm quan công trường, không có phản hồi)

Gửi email thông qua các chiến dịch nhỏ giọt với nội dung ngắn gọn, hữu ích và nhất quán

Cá nhân hóa dòng tiêu đề và nội dung. Bao gồm tên, loại dự án hoặc địa điểm của họ nếu có thể

Sử dụng hình ảnh như ảnh dự án hoặc cập nhật nhanh về công trường mà họ có thể liên tưởng đến

📌 Ví dụ: Một chuỗi 4 email gửi đến một khách hàng tiềm năng là chủ nhà đã yêu cầu báo giá nhưng không theo dõi sẽ trở nên thân thiện và hấp dẫn như sau: Email 1: ‘Bạn vẫn tò mò về báo giá nhà tùy chỉnh của mình?

Email 2: Giới thiệu một dự án tương tự với những bức ảnh tuyệt đẹp và đánh giá hài lòng của khách hàng

Email 3: Chia sẻ mẹo nhanh, ‘5 cách chuẩn bị mặt bằng cho xây dựng mùa mưa’

Email 4: Cung cấp cuộc gọi miễn phí 15 phút để thảo luận về dòng thời gian

👀 Bạn có biết? Các email được cá nhân hóa và phân khúc có tỷ lệ mở cao hơn 30 %. Có vẻ như đây là cách để thoát khỏi hộp thư rác của ai đó!

4. Chạy Quảng cáo Dịch vụ Địa phương (LSA) để xây dựng lòng tin và tăng hiển thị

Khi ai đó tìm kiếm "nhà thầu gần tôi", Google sẽ hiển thị các doanh nghiệp địa phương chạy LSA ngay ở đầu trang. Sau khi được kiểm tra, bảo hiểm và phê duyệt, bạn sẽ nhận được huy hiệu Google Guaranteed màu xanh lá cây và đủ điều kiện để chạy LSA. Điều đó có nghĩa là sự tin tưởng ngay lập tức và tăng cường hiển thị trực tuyến của công ty xây dựng với các khách hàng tiềm năng.

Với LSA làm chiến lược tiếp thị, khách hàng mới sẽ coi bạn là một công ty đã được xác minh và đáng tin cậy. Thêm các đánh giá dịch vụ tích cực, và bạn sẽ là lựa chọn hiển nhiên. Ngoài ra, bạn chỉ phải trả tiền khi khách hàng tiềm năng gọi cho bạn, không phải khi họ nhấp chuột.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp quảng cáo trả phí với nội dung phù hợp để tiếp cận khách hàng tiềm năng ngay khi họ đang tìm kiếm dịch vụ như của bạn. Ngoài Google Ads, Instagram, Facebook và LinkedIn cũng là những nền tảng mạng xã hội hàng đầu mà bạn có thể sử dụng.

⚒️ Các bước để xây dựng

Đăng ký Google Local Services Ads và trải qua quá trình xác minh Google Guarantee (kiểm tra lý lịch, giấy phép, bảo hiểm, v.v.)

Danh sách công việc, khu vực dịch vụ và giờ hoạt động rõ ràng

Thu thập và giới thiệu các đánh giá tích cực của khách hàng trực tiếp trên hồ sơ Google của bạn

Đặt ngân sách tiếp thị hàng tháng mà bạn sẽ trả cho mỗi khách hàng tiềm năng

Sử dụng ứng dụng Google Local Services để theo dõi khách hàng tiềm năng và phản hồi nhanh chóng

📌 Ví dụ: Một công ty phục hồi và xây dựng khu vực đã thu hút được bảy khách hàng tiềm năng đã được xác minh trong vòng một tháng bằng cách áp dụng LSAs.

📖 Đọc thêm: Phần mềm tự động hóa tiếp thị doanh nghiệp tốt nhất

5. Tiếp thị dựa trên tài khoản (ABM) để thu hút khách hàng lớn

Mọi giao dịch bán hàng đều được chào đón, nhưng không phải tất cả các khách hàng tiềm năng đều như nhau. Nếu bạn đang theo đuổi các hợp đồng lớn, như các nhà phát triển, tập đoàn bất động sản hoặc đấu thầu chính phủ, ABM cần phải là chiến lược của bạn. Thay vì mở rộng phạm vi tìm kiếm, bạn nên lập danh sách khách hàng có giá trị cao và tiếp thị trực tiếp đến họ bằng cách tiếp cận cá nhân hóa.

Tùy chỉnh bản trình bày, nghiên cứu điển hình và thậm chí cả trang đích chỉ dành riêng cho một khách hàng đó. Sau tất cả, giành được một tài khoản lớn có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn trong nhiều tháng.

⚒️ Các bước để xây dựng

Xác định danh sách các mục tiêu có giá trị cao dựa trên kích thước dự án, lĩnh vực hoặc khu vực

Chỉ định một chủ tài khoản hoặc nhóm chuyên trách cho từng khách hàng quan trọng

Phát triển các nghiên cứu điển hình hoặc danh mục đầu tư giới thiệu kinh nghiệm dự án tương tự

Tài trợ cho các sự kiện trong ngành hoặc thành viên hiệp hội mà họ tham gia

Sử dụng các công cụ như LinkedIn Sales Navigator để tương tác với các bên liên quan cụ thể

📌 Ví dụ: LiveRamp đã nhắm mục tiêu chỉ 15 tài khoản Fortune 500 với chiến dịch ABM đa điểm tiếp xúc, sử dụng quảng cáo hiển thị được cá nhân hóa, nội dung có giới hạn, email nuôi dưỡng, tiếp cận SDR và thư trực tiếp tùy chỉnh. Chiến thuật này đã tạo ra hơn 50 triệu đô la doanh thu hàng năm và có tỷ lệ chuyển đổi 33% chỉ trong bốn tuần.

Tiếp thị trong ngành xây dựng cũng khá thực tế, vì vậy một số khách hàng tiềm năng tốt nhất của bạn sẽ đến từ việc bắt tay và trao đổi danh thiếp. Tài trợ cho các triển lãm và hội chợ thương mại giúp thương hiệu của bạn tiếp cận đúng đối tượng: nhà phát triển, quản lý dự án, trưởng phòng mua sắm và nhà quy hoạch thành phố.

Với đối tượng mục tiêu của bạn trong cùng một phòng, đây là một chiến lược tiếp thị trường tuyệt vời giúp xây dựng sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ. Đối với các công ty B2B, điều này có thể dẫn đến lời mời sơ tuyển và lãi suất liên doanh. Đối với các nhà xây dựng dân dụng và các chuyên gia xây dựng khác, đó là các khách hàng tiềm năng, các thỏa thuận với nhà cung cấp và cơ hội hợp tác.

⚒️ Các bước để xây dựng

Chọn các triển lãm mà khách hàng mục tiêu của bạn (không chỉ đồng nghiệp) tham dự

Thiết kế gian hàng với hình ảnh dự án, bản demo và quà tặng

Chuẩn bị tài liệu giới thiệu danh mục đầu tư và brochure dịch vụ nhanh chóng

Thu thập thông tin liên hệ của khách hàng và liên hệ lại trong vòng 3–5 ngày

Chia sẻ trải nghiệm trực tiếp qua các câu chuyện hoặc video tóm tắt sau sự kiện

📌 Ví dụ: Chuỗi hội nghị về xây dựng truyền thống kết nối nhiều nhà tài trợ với đối tượng mục tiêu là các kiến trúc sư, nhà thầu và chuyên gia phục hồi. Các nhà tài trợ đánh giá cao sự kiện này vì chất lượng khách hàng tiềm năng và sự tập trung vào ngành. Một nhà tài trợ thậm chí cho biết họ đã thực hiện được 100 cuộc gọi bán hàng chỉ trong hai ngày.

📖 Đọc thêm: Chiến lược tiếp thị tăng trưởng để mở rộng quy mô kinh doanh

7. Hợp tác tiếp thị với các công ty có dịch vụ bổ sung

Các nỗ lực tiếp thị trong lĩnh vực xây dựng không phải lúc nào cũng là các chiến dịch đơn lẻ. Khi nghĩ đến xây dựng, kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, công ty vật liệu xây dựng và đại lý bất động sản cũng là những đối tác rất phù hợp. Các chiến dịch tiếp thị chung với những đối tác này cho phép bạn khai thác mạng lưới của họ và tiếp cận những khách hàng đang có kế hoạch xây dựng.

Bất cứ điều gì, từ hội thảo trực tuyến về "từ thiết kế đến giao hàng", chia sẻ video trên Instagram hay gian hàng thương mại chung đều giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn một cách hiệu quả. Chiến lược này cũng rất hiệu quả và tránh làm căng ngân sách của bạn.

⚒️ Các bước để xây dựng

Xác định các công ty phục vụ cùng đối tượng khách hàng (nhưng không phải là đối thủ trực tiếp)

Đề xuất một blog, video hoặc hội thảo trực tuyến chung có tính năng tiếp thị tiềm năng chồng chéo

Đăng chéo nội dung của nhau hoặc giới thiệu nhau trên các tài khoản mạng xã hội

Cung cấp các gói dịch vụ hoặc ưu đãi cho khách hàng tiềm năng được chia sẻ

Tham gia các triển lãm thương mại cùng nhau để tăng gấp đôi độ phủ sóng

📌 Ví dụ: Turner Construction hợp tác với Autodesk để cùng tạo ra nội dung về việc thực hiện dự án kỹ thuật số. Chiến dịch này bao gồm các bài báo đồng thương hiệu, nghiên cứu điển hình và tài trợ sự kiện, nêu bật cách Turner áp dụng công nghệ giúp họ hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời quảng bá phần mềm của Autodesk. Cả hai thương hiệu đều được lợi khi tiếp cận được đối tượng khách hàng của nhau trong lĩnh vực xây dựng và công nghệ.

8. Điểm sáng về người ảnh hưởng hoặc đối tác

Các dự án xây dựng là những khoản đầu tư lớn, vì vậy những người bạn đã làm việc cùng có thể là nền tảng cho những khách hàng tiềm năng, giới thiệu và các giao dịch có giá trị cao trong tương lai. Nghe có vẻ hấp dẫn như sự xuất hiện của một ngôi sao nổi tiếng, phải không?

Hãy thử những nỗ lực nhanh chóng và sáng tạo như hỏi đáp tại chỗ, tính năng "đối tác dự án của tháng" hoặc tiếp quản Instagram. Giới thiệu các kiến trúc sư, nhà thiết kế hoặc quản lý dự án nổi tiếng để giới thiệu công việc của bạn một cách tinh tế thông qua những tiếng nói đáng tin cậy và khai thác lượng người theo dõi trung thành của họ.

⚒️ Các bước để xây dựng

Xác định các tên địa phương mà khách hàng đã theo dõi (kiến trúc sư, môi giới, blogger chuyên ngành)

Phỏng vấn họ trên blog của bạn hoặc thực hiện một video ngắn giới thiệu về một dự án chung

Đánh dấu và giới thiệu chúng trên mạng xã hội với những chú thích chu đáo

Chuyển đổi đánh giá của khách hàng thành 'lựa chọn của đối tác' hoặc video hỏi đáp

Sử dụng Instagram hoặc LinkedIn Stories để chia sẻ những video hậu trường độc đáo

📌 Ví dụ: Skanska USA hợp tác với kiến trúc sư Michael Hsu để giới thiệu "Understory", một không gian công cộng tại Capitol Tower ở Houston. Các chuyến tham quan hậu trường, nội dung trên mạng xã hội và các bài báo đã nêu bật tầm nhìn thiết kế của Hsu. Sự hợp tác này đã tăng cường hiển thị cho cả Skanska và Hsu, định vị dự án là một công trình vừa chức năng vừa mang tính biểu tượng về mặt kiến trúc.

9. Bài đăng trên mạng xã hội và livestream dự án để nhân cách hóa thương hiệu của bạn

Nếu trang web xây dựng là phòng trưng bày, hãy nghĩ về tiếp thị truyền thông xã hội như một chiếc máy ảnh ghi lại cuộc sống hàng ngày của bạn. Để thu hút khách hàng, đối tác hoặc thậm chí là nhân tài trong tương lai, hãy chia sẻ mọi thứ, từ các dự án xây dựng đã hoàn thành đến tiến độ tại công trường. Khóa là làm việc trực tiếp và không qua bộ lọc.

Cho dù bạn đang nâng thép, lát gạch hay tổ chức một buổi quyên góp thực phẩm, hãy chia sẻ ngay khi sự kiện diễn ra để tạo sự chú ý. Trong lĩnh vực xây dựng, nơi mọi chi tiết đều có thể nhìn thấy, các bài đăng thời gian thực sẽ thể hiện cá tính, kỹ năng và giá trị của bạn trong hành động.

⚒️ Các bước để xây dựng

Tiến hành phân tích đối tượng mục tiêu và chọn các nền tảng mạng xã hội phù hợp như Instagram, Facebook hoặc LinkedIn

Lên lịch các phiên trực tiếp ngắn từ các khu vực an toàn tại công trường (không cần đội mũ bảo hộ!)

Giới thiệu đội ngũ nhân viên, thiết bị nổi bật hoặc những cột mốc quan trọng

Quảng bá livestream trước một ngày và lưu lại bản ghi để sử dụng cho hồ sơ của bạn

Tương tác trực tiếp — trả lời câu hỏi của người xem hoặc thực hiện các cuộc thăm dò ý kiến nhỏ trong quá trình phát trực tiếp

📌 Ví dụ: Suffolk Construction thường xuyên đăng tải các cột mốc quan trọng, lễ hoàn thành công trình, tính năng bền vững hoặc quy trình xây dựng ứng dụng công nghệ trên LinkedIn. Các phiên này giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng của công ty, thu hút đối tác và nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng đối với các nhân tài hàng đầu.

10. Chương trình giới thiệu và khách hàng thân thiết

Trong lĩnh vực xây dựng, khách hàng hài lòng có thể là những bảng quảng cáo tốt nhất của bạn, vì vậy hãy cho họ lý do để tích cực bán hàng cho bạn. Một chương trình giới thiệu và trung thành với thương hiệu có cấu trúc là một cách tiếp cận hiệu quả để biến mọi dự án đã hoàn thành thành cơ hội kinh doanh trong tương lai. Đây cũng là một cách tuyệt vời để theo dõi các khách hàng tiềm năng từ truyền miệng.

Những phần thưởng nhỏ và đặc quyền độc quyền khuyến khích khách hàng chia sẻ tên của bạn với bạn bè, hàng xóm, các nhóm RWA và thậm chí cả quản lý tòa nhà. Cách tiếp cận này hoạt động hoàn hảo cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dân dụng và lặp lại, chẳng hạn như cải tạo, chống thấm hoặc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.

⚒️ Các bước để xây dựng

Tạo công cụ theo dõi giới thiệu đơn giản

Cung cấp thẻ quà tặng, giảm giá hoặc dịch vụ bổ sung như phần thưởng

Gửi ghi chú hoặc video cảm ơn có thương hiệu khi có người giới thiệu bạn

Quảng bá chương trình qua email và trên hóa đơn của bạn

Theo dõi khách hàng tiềm năng nhanh chóng để duy trì đà phát triển

📌 Ví dụ: TraceAir có chương trình giới thiệu khách hàng, tặng 250 đô la cho mỗi dự án khi khách hàng được giới thiệu ký hợp đồng trong vòng sáu tháng. Chương trình có điều khoản rõ ràng, điều kiện tham gia đơn giản và cách nộp bài dễ dàng, nên rất được các nhà thầu, nhà phát triển và kỹ sư yêu thích.

📖 Xem thêm: Cách thành lập một công ty xây dựng

Những thách thức tiếp thị phổ biến mà các công ty xây dựng thường gặp và giải pháp cho chúng

Mặc dù có chiến lược vững chắc là chìa khóa, nhưng chuẩn bị sẵn sàng cho những trở ngại cũng giúp bạn tận dụng tối đa kế hoạch tiếp thị của mình. Dưới đây là một số thách thức mà các công ty xây dựng phải đối mặt và một số mẹo để vượt qua chúng bằng ClickUp.

Theo dõi khách hàng tiềm năng không nhất quán

Trong lĩnh vực xây dựng, khách hàng tiềm năng có thể đến từ mọi nơi: biểu mẫu trên trang web, khách hàng cũ, giới thiệu hoặc khách hàng ghé thăm. Nếu các nhóm tập trung vào công việc tại công trường và không luôn có quy trình bán hàng chuyên biệt, việc theo dõi khách hàng thường bị trì hoãn hoặc bỏ sót. Cuối cùng, khách hàng tiềm năng sẽ mất hứng thú và cơ hội kinh doanh quý giá sẽ trôi qua.

🛠 Cách khắc phục vấn đề này

Thông tin nội bộ không được kết nối

Khi các nhà thiết kế, nhà văn và quản lý dự án dựa vào các giải pháp khác nhau, các nhóm tiếp thị xây dựng thường kết thúc bằng việc làm việc riêng lẻ. Sự mất kết nối này đặc biệt phổ biến khi một nhóm gồm các nhân viên tự do và nhân viên nội bộ cùng xử lý công việc tiếp thị.

Việc thiếu một hệ thống chia sẻ gây ra sự chậm trễ, công việc trùng lặp và không thể hoàn thành công việc đúng hạn.

🛠 Cách khắc phục vấn đề này

Tập trung công việc với các công cụ chia sẻ như Bảng điều khiển ClickUp và Tài liệu ClickUp

Chỉ định quyền sở hữu rõ ràng với ngày đáo hạn

Lưu trữ bình luận, tệp tin và cập nhật tại một nơi trong không gian làm việc ClickUp của bạn

Không hiển thị ROI của chiến dịch

Bạn đang chạy quảng cáo, in tờ rơi, thậm chí có thể đang thiết lập một gian hàng triển lãm hoành tráng, nhưng bạn có thực sự biết điều gì đang hiệu quả không? Hầu hết các doanh nghiệp xây dựng đều không biết, và đó không phải là lỗi của bạn. Theo dõi thời gian thực không được tích hợp sẵn trong quy trình làm việc thông thường.

Trước khi bạn nhận ra, ngân sách đã được chi tiêu, nhưng kết quả vẫn mơ hồ.

🛠 Cách khắc phục vấn đề này

Lập bản đồ các chỉ số tiếp thị như phạm vi tiếp cận, khách hàng tiềm năng và chi phí sau khi phân tích các kênh hiện tại của bạn

Liên kết các nhiệm vụ tiếp thị với mục tiêu kinh doanh hàng quý bằng cách sử dụng Mục tiêu và Cột mốc của ClickUp

Theo dõi ngân sách và kết quả với Trường Tùy chỉnh và tính toán động trong ClickUp

Thiếu thời gian để tạo/lập nội dung

Khi bạn phải quản lý công trường, cuộc gọi của khách hàng và việc điểm danh nhân viên cùng một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh. Việc thực hiện các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả hoặc thậm chí xuất bản một blog được nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ bị bỏ qua.

Điều đó có nghĩa là trang web của bạn trở nên cũ kỹ, các mạng xã hội của bạn im ắng và những công việc tốt nhất của bạn không bao giờ được nhìn thấy.

🛠 Cách khắc phục vấn đề này

