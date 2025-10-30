Các mẫu kế hoạch PI tốt nhất của Miro cho các nhóm Agile vào năm 2025

Hãy tưởng tượng toàn bộ nhóm Agile của bạn hợp tác mượt mà trong một không gian trực quan, với trách nhiệm rõ ràng, phụ thuộc, ưu tiên và dòng thời gian đồng bộ.

Đó chính là kết quả khi quy trình lập kế hoạch PI đã được hoàn thành đúng cách.

Kế hoạch PI (Program Increment) là một phần quan trọng của quy trình Agile, nơi các nhóm cùng nhau thống nhất mục tiêu, xác định ưu tiên và lập kế hoạch cho những gì sẽ được triển khai trong các sprint sắp tới. Với cấu trúc phù hợp, bạn có thể loại bỏ sự nhầm lẫn, trì hoãn và giao tiếp sai lệch khỏi quy trình làm việc của mình.

Bài viết này có tính năng các mẫu kế hoạch PI tốt nhất của Miro được thiết kế cho các nhóm Agile nhằm duy trì tiến độ sprint. Và nếu bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế, chúng tôi cũng đã đưa vào danh sách công việc các mẫu kế hoạch PI tốt nhất của ClickUp.

Các mẫu kế hoạch Miro PI hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt tính năng về các mẫu kế hoạch PI tốt nhất của Miro và ClickUp:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu lập kế hoạch Miro PI tốt?

Mẫu lập kế hoạch PI Miro phù hợp nên giúp các phiên lập kế hoạch của bạn diễn ra suôn sẻ hơn, chứ không gây rối. Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn một mẫu lập kế hoạch PI Miro chất lượng 👇

Các làn công việc rõ ràng cho nhóm: Chọn mẫu có khả năng phân tách công việc của từng nhóm một cách trực quan, giúp tránh nhầm lẫn về trách nhiệm của từng thành viên.

Dòng thời gian sprint: Đảm bảo mẫu của bạn bao gồm một lịch sprint hiển thị, giúp nhóm có thể vẽ bản đồ công việc qua nhiều lần lặp lại một cách rõ ràng.

Phần mục tiêu PI: Chọn mẫu cho phép bạn cài đặt và làm nổi bật các mục tiêu chính, giúp mọi người tập trung vào kết quả chia sẻ.

Bản đồ phụ thuộc: Tìm kiếm các mẫu có không gian để hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc, đặc biệt là giữa các nhóm, để tránh sự không đồng bộ và các rào cản.

Bảng rủi ro và chướng ngại vật: Đảm bảo mẫu của bạn bao gồm một phần dành cho rủi ro hoặc chướng ngại vật, để chúng được giải quyết sớm và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn.

Ghi chú và bình luận của nhóm: Chọn mẫu cho phép sử dụng ghi chú dán hoặc bình luận, để phản hồi, câu hỏi và ý tưởng được tập trung tại một nơi trong quá trình hợp tác.

Phù hợp với khung Agile của bạn: Đảm bảo bố cục hỗ trợ quy trình Agile của bạn, dù bạn tuân theo SAFe, Scrum@Scale hay một thiết lập tùy chỉnh.

👀 Bạn có biết? DSDM đã là Agile trước khi Agile trở nên phổ biến! Phương pháp Phát triển Hệ thống Động (DSDM) được ra mắt lần đầu vào năm 1994 và là một trong những khung làm việc dự án Agile đầu tiên. Trước khi Tuyên ngôn Agile (2001) ra đời, DSDM đã thúc đẩy các nguyên tắc như sự tham gia tích cực của người dùng, giao hàng thường xuyên và thời gian cố định.

Mẫu lập kế hoạch PI của Miro

Miro cung cấp bộ sưu tập mẫu PI Planning chất lượng giúp các nhóm Agile tổ chức các phiên PI năng suất bằng cách đồng bộ hóa mục tiêu, lập kế hoạch công việc và thúc đẩy hợp tác thời gian thực.

Hãy cùng xem qua những mẫu hàng đầu 👇

1. Mẫu lập kế hoạch PI

Mẫu lập kế hoạch PI của Miro tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch PI từ đầu đến cuối cho các đội Agile. Nó cung cấp một không gian làm việc kỹ thuật số hợp tác nơi các nhóm có thể thống nhất về chiến lược, xác định các phụ thuộc giữa các nhóm và biến các quyết định kế hoạch thành các công việc có thể thực hiện được.

Mẫu này giúp đảm bảo mọi người đều thực hiện công việc hướng tới một tầm nhìn chung bằng cách cho phép đóng góp ý kiến theo thời gian thực và lưu trữ tất cả tài liệu kế hoạch PI tại một nơi duy nhất. Với bố cục trực quan, các nhóm có thể phân tích các tính năng, tạo bản đồ rủi ro và thống nhất các bước tiếp theo cho đợt tăng cường chương trình sắp tới.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Danh sách và ưu tiên các tính năng, câu chuyện và công việc trong danh sách công việc của chương trình trước khi bắt đầu kế hoạch.

Hiển thị và kết nối các mối quan hệ phụ thuộc trên bảng chương trình tương tác bằng các kết nối kéo và thả trực quan.

Hợp tác thời gian thực với các nhóm làm việc từ xa bằng các công cụ giao tiếp và cập nhật tích hợp sẵn.

Tích hợp hai chiều với Jira để đồng bộ hóa mượt mà, tránh cập nhật thủ công và duy trì sự đồng bộ trên các nền tảng.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm Agile Release Trains và các nhóm lớn sử dụng khung SAFe muốn có một nơi trung tâm để quản lý và đồng bộ hóa kế hoạch tăng trưởng chương trình (Program Increment).

🗂️ Khó khăn trong việc thống nhất ưu tiên công việc? Các công cụ ưu tiên công việc này giúp nhóm cân bằng các phụ thuộc và tập trung vào những gì mang lại tác động lớn nhất. Hoàn hảo cho các nhóm Agile linh hoạt cần sự rõ ràng xuyên suốt các sprint, phiên bản phát hành và quy trình làm việc đa chức năng.

2. Mẫu lập kế hoạch PI tất cả trong một

Mẫu lập kế hoạch PI tất cả trong một của Miro cung cấp một khung làm việc toàn diện, bao quát mọi khía cạnh chính của lập kế hoạch PI theo mô hình SAFe trên một bảng Miro duy nhất. Mẫu này cho phép các nhóm làm việc cùng nhau để thiết lập mục tiêu PI, tổ chức các phiên làm việc nhóm và quản lý bảng chương trình các tính năng và phụ thuộc trong một không gian thống nhất.

Bằng cách kết hợp các thành phần quan trọng như mục tiêu, lịch trình, đang theo dõi rủi ro và bảng điều khiển chương trình, mẫu này giúp đảm bảo mọi chi tiết đều được xem xét kỹ lưỡng. Các nhóm có thể sử dụng nó để trực quan hóa ưu tiên và phối hợp cả trong và giữa các đội Agile, thúc đẩy sự đồng bộ và phối hợp trên toàn tổ chức.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Lập kế hoạch xuyên múi giờ bằng cách tổ chức các sự kiện lập kế hoạch PI và các sự kiện con với lịch trình rõ ràng, cụ thể theo múi giờ.

Quản lý các phụ thuộc giữa các nhóm bằng cách sử dụng các bảng giải pháp và chương trình chuyên dụng để đồng bộ hóa khả năng giữa các ART khác nhau.

Đang theo dõi và giải quyết rủi ro với bảng ROAM có cấu trúc, giúp phân công chủ sở hữu, chấp nhận rủi ro hoặc kế hoạch giảm thiểu.

Đánh giá sự đồng thuận của nhóm thông qua phần bỏ phiếu tin tưởng trực quan, giúp phát hiện sớm các vấn đề và thúc đẩy tính minh bạch.

✅ Phù hợp cho: Các huấn luyện viên Agile và RTEs lập kế hoạch cho các sự kiện PI đa ART, đa địa điểm cần một không gian làm việc sẵn sàng sử dụng và toàn diện.

3. Mẫu lập kế hoạch PI theo phương pháp SAFe

Mẫu kế hoạch PI SAFe của Miro được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ sự kiện kế hoạch PI chính cho các Agile Release Trains. Nó cung cấp một khung làm việc Agile có cấu trúc và quy mô để xác định mục tiêu kinh doanh/kỹ thuật, xác định các mối quan hệ phụ thuộc và sắp xếp công việc qua các lần lặp.

Mẫu này hướng dẫn các nhóm thực hiện quy trình kế hoạch PI tiêu chuẩn, giúp dễ dàng hình dung cam kết của nhóm và các yếu tố khóa như bảng chương trình. Với sự minh bạch và thống nhất về mục tiêu, nó giúp tổ chức lập kế hoạch các giai đoạn phát triển mang lại giá trị quy mô lớn với tính dự đoán cao.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Theo dõi và quản lý các tính năng trên các nhóm với danh sách công việc tích hợp và bảng lập kế hoạch PI.

Phân chia công việc một cách độc lập bằng cách sử dụng các bảng làm việc chuyên dụng của nhóm với không gian kế hoạch tập trung.

Đồng bộ hóa các nhóm và ART thông qua danh sách kiểm tra Scrum of Scrums (SoS) tích hợp sẵn để phối hợp.

Đánh giá và cải thiện sau mỗi PI với mẫu đánh giá sau sprint có cấu trúc để ghi lại những bài học kinh nghiệm.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm tuân thủ nghiêm ngặt SAFe và muốn có một bảng kế hoạch sẵn sàng sử dụng để hỗ trợ các sự kiện lập kế hoạch PI từ xa hoặc kết hợp.

4. Mẫu chuẩn bị lập kế hoạch PI theo SAFe

Mẫu lập kế hoạch PI chuẩn bị SAFe của Miro giúp các nhóm Agile chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước sự kiện lập kế hoạch PI quan trọng.

Nó tối ưu hóa các hoạt động trước PI, chẳng hạn như thu thập bối cảnh kinh doanh, tinh chỉnh backlog và thống nhất về tầm nhìn, để phiên lập kế hoạch PI thực tế trở nên hiệu quả hơn.

Mẫu này bao gồm các phần để thu thập phản hồi từ các bên liên quan, xác định tầm nhìn sản phẩm, liệt kê các mục tiêu và chuẩn bị các công cụ/tích hợp cần thiết cho sự kiện. Bằng cách đảm bảo các đầu vào khóa đã sẵn sàng và các nhóm chia sẻ bối cảnh chung, mẫu này giúp giảm thiểu sự hỗn loạn và tạo điều kiện cho kế hoạch PI thành công.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Đồng bộ hóa tất cả các nhóm từ sớm với một không gian chuyên dụng để ghi chép bối cảnh kinh doanh và tầm nhìn sản phẩm.

Thu thập thông tin quan trọng trước đó bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra lập kế hoạch tích hợp để thu thập phản hồi từ các bên liên quan.

Kiểm tra quy trình kế hoạch trước với phần thử nghiệm tích hợp sẵn để hoàn thiện trước khi bắt đầu phiên làm việc thực tế.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn giảm bớt sự hỗn loạn trước khi kế hoạch PI và chuẩn bị đầy đủ với các đối tượng rõ ràng và công cụ đã được thiết lập sẵn.

5. Mẫu kế hoạch PI và công cụ theo dõi SAFe

Mẫu PI Planning Wrap Up & Tracker của Miro là công cụ sau khi lập kế hoạch PI để ghi lại kết quả và theo dõi tiến độ trong suốt PI. Nó đóng vai trò như một bản ghi chi tiết về những quyết định đã được đưa ra: mục tiêu cuối cùng của PI, kế hoạch của nhóm, rủi ro, phụ thuộc và các nhiệm vụ hành động từ sự kiện lập kế hoạch.

Mẫu này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Miro để nhóm các chủ đề và tóm tắt các cuộc thảo luận, giúp việc theo dõi sau đó trở nên dễ dàng hơn. Các nhà quản lý sản phẩm và RTEs có thể sử dụng bảng này như một công cụ theo dõi động trong suốt PI để cập nhật trạng thái, quản lý rủi ro chương trình và đảm bảo các đội luôn đồng bộ với các cam kết của PI.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi chép kết quả cuối cùng một cách rõ ràng với các phần tóm tắt chuyên biệt cho mục tiêu PI, rủi ro và các hoạt động theo dõi.

Tóm tắt các cuộc thảo luận nhanh hơn bằng cách sử dụng Miro AI để nhóm các ý tưởng liên quan theo từ khóa hoặc ngữ điệu.

Theo dõi các phụ thuộc giữa các nhóm một cách trực quan với ứng dụng bản đồ phụ thuộc tích hợp.

Theo dõi các đầu ra sau sự kiện thông qua dòng thời gian chi tiết và đang theo dõi cột mốc.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn đang theo dõi tiến độ sau khi lập kế hoạch PI và đảm bảo tất cả các mục, rủi ro và phụ thuộc được giải quyết và thực hiện đầy đủ.

📦 Mẹo kế hoạch PI cho RTEs: Đảm bảo các vấn đề hậu cần như nghỉ giải lao, đồ ăn nhẹ và thiết lập công nghệ được chuẩn bị sẵn sàng trước thời hạn.

Thông báo rõ ràng về tầm nhìn và thông điệp chiến lược của PI ngay từ đầu.

Lên lịch các hoạt động khởi động sôi nổi hoặc các hoạt động xã hội để tăng cường sự tham gia.

Bắt đầu ngày làm việc không sớm hơn ~9 giờ sáng để đảm bảo sự tham gia và tập trung tối ưu.

Chuẩn bị nội dung chính, nhưng tránh quá tải; để lại không gian cho sự hợp tác giữa các nhóm.

Sử dụng bảng chương trình (ART) để hiển thị các tính năng, dòng thời gian và phụ thuộc.

6. Mẫu bảng điều hành chương trình SAFe

Mẫu bảng kế hoạch chương trình SAFe của Miro giúp các nhóm Agile hình dung tổng quan về một chu kỳ tăng trưởng chương trình (Program Increment), hiển thị các tính năng, dòng thời gian dự án và các mối quan hệ phụ thuộc giữa các đội trên một bảng duy nhất. Ngay cả khi không trong một phiên lập kế hoạch PI chính thức, bảng kế hoạch chương trình vẫn hữu ích để đồng bộ hóa mục tiêu phát triển với mục tiêu kinh doanh, làm rõ các mối quan hệ phụ thuộc giữa các đội và thúc đẩy sự hợp tác giữa các đội và các bên liên quan.

Mẫu Miro này cung cấp một bảng làm việc có cấu trúc nhưng linh hoạt, nơi các nhóm có thể đánh dấu các lần lặp, ngày giao hàng tính năng và các liên kết phụ thuộc.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Gán tính năng và yếu tố hỗ trợ một cách dễ dàng bằng cách sử dụng lưới phân chia theo nhóm và theo từng lần lặp.

Theo dõi mục tiêu giao hàng một cách trực quan với dòng thời gian bao gồm các cột mốc và điểm kiểm tra phát hành.

Kéo và thả thành viên nhóm vào các tính năng ngay lập tức bằng công cụ People Widget.

Phát hiện và giải quyết các rào cản sớm thông qua việc lập bản đồ phụ thuộc giữa các nhóm.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm Agile và quản lý chương trình muốn hiển thị rõ ràng các mối quan hệ phụ thuộc và cột mốc, đặc biệt trong các nỗ lực lập kế hoạch phân phối hoặc phức tạp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tại cuối buổi kế hoạch PI, sử dụng phương pháp "Fist-of-Five" (0–5 ngón tay) để thu thập ý kiến của nhóm về mức độ tự tin trong việc đạt được mục tiêu PI. Nếu điểm trung bình dưới 4, đó là tín hiệu để tạm dừng, lập kế hoạch lại và bỏ phiếu lại. Điều này đảm bảo kế hoạch thực tế, thống nhất và được nhóm phê duyệt trước khi tiếp tục.

7. Mẫu bảng Roam SAFe

Mẫu bảng SAFe ROAM Board Template của Miro giúp các rủi ro trở nên hiển thị bằng cách cung cấp cho các nhóm một không gian chia sẻ để ghi chép và phân loại từng rủi ro đã được xác định.

Các nhóm đánh giá khả năng xảy ra và tác động của từng rủi ro, sau đó quyết định trạng thái ROAM (ví dụ: giải quyết ngay lập tức hoặc chấp nhận) để xử lý nó. Việc cập nhật bảng ROAM liên tục trong kế hoạch và thực thi đảm bảo mọi người luôn nắm rõ các rào cản và cách xử lý chúng, từ đó nâng cao sự tự tin trong cuộc họp PI.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân loại rủi ro hiệu quả bằng khung ROAM có sẵn với bốn khu vực được định nghĩa rõ ràng.

Cùng nhau ưu tiên các rủi ro có tác động lớn thông qua phần bỏ phiếu hợp tác của nhóm.

Kiểm tra và cập nhật rủi ro một cách liền mạch trong kế hoạch, và PO đồng bộ với quy trình quản lý rủi ro có hướng dẫn.

Đồng bộ hóa rủi ro giữa các công cụ một cách dễ dàng thông qua tích hợp thẻ Jira để cải thiện khả năng hiển thị và đang theo dõi.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn đưa quản lý rủi ro vào kế hoạch PI và đưa ra quyết định nhanh chóng, thống nhất hơn về các rào cản tiềm ẩn.

8. Mẫu cuộc họp Scrum of Scrums theo mô hình SAFe

Mẫu Scrum of Scrums Meeting SAFe của Miro giúp phối hợp các nhóm Scrum làm việc trên một dự án lớn hoặc Agile Release Train. Nó cung cấp một lịch trình có cấu trúc và không gian làm việc cho cuộc họp ‘Scrum of Scrums’, tức là cuộc họp định kỳ nơi đại diện của mỗi nhóm đồng bộ hóa tiến độ và các rào cản.

Mẫu này đảm bảo tất cả các nhóm luôn đồng bộ bằng cách xác định các mối phụ thuộc, đang theo dõi các vấn đề và tóm tắt các nhiệm vụ cần thực hiện (với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo cho việc tóm tắt chủ đề).

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi lại các cập nhật thời gian thực của nhóm trong khu vực họp SoS chuyên dụng để hiển thị các phụ thuộc và rào cản.

Tổ chức các cuộc họp SoS suôn sẻ với lịch trình có cấu trúc và phần cập nhật của Scrum Master.

Giao nhiệm vụ theo dõi rõ ràng trong khu vực 'Cuộc họp sau' với quyền sở hữu và các bước tiếp theo.

Hiển thị tiến độ làm việc giữa các nhóm bằng cách tích hợp các cập nhật trực tiếp vào Bảng Chương trình.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm Agile Release Trains và RTEs tổ chức các cuộc họp đồng bộ hóa giữa các nhóm và cuộc họp SoS trong các triển khai SAFe quy mô trung bình đến lớn.

🛡️ Bonus Agile: ROAM có nghĩa là gì trong kế hoạch PI? ROAM là một công cụ quản lý rủi ro đơn giản nhưng mạnh mẽ được sử dụng trong kế hoạch PI của SAFe, giúp các nhóm phân loại rủi ro để đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Dưới đây là ý nghĩa của nó: R – Đã giải quyết: Rủi ro đã được xử lý hoàn toàn, không cần thực hiện thêm hành động nàoO – Được quản lý: Có người chịu trách nhiệm quản lý rủi roA – Được chấp nhận: Nhóm đồng ý chấp nhận rủi ro như hiện tạiM – Được giảm thiểu: Có kế hoạch cụ thể để giảm thiểu tác động của rủi ro

9. Mẫu lập kế hoạch tình huống

Mẫu lập kế hoạch kịch bản Miro giúp các nhóm lập chiến lược và chuẩn bị cho các kịch bản tương lai khác nhau một cách có hệ thống.

Thay vì tập trung vào PI, đây là công cụ lập kế hoạch chiến lược có thể bổ sung cho kế hoạch PI bằng cách khám phá các tình huống "nếu như", đồng thời cung cấp các phần riêng biệt để định nghĩa các kịch bản khác nhau, phân tích tác động tiềm năng và phác thảo kế hoạch hành động.

Khung làm việc rõ ràng này khuyến khích tư duy có cấu trúc. Các nhóm có thể đạt được tiến độ một cách logic từ định nghĩa tình huống đến kết luận, giảm thiểu sai sót và đảm bảo kế hoạch toàn diện, đặc biệt hữu ích cho việc giảm thiểu rủi ro và các bài tập lập kế hoạch dài hạn.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Vượt qua sự không chắc chắn một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các phần kịch bản từng bước hướng dẫn kế hoạch.

Tùy chỉnh bố cục cho các tình huống kinh doanh, sáng tạo hoặc học thuật mà không bị giới hạn.

Kéo và thả các yếu tố trực quan như biểu đồ hoặc tài liệu để hỗ trợ kế hoạch dựa trên dữ liệu.

Hợp tác thời gian thực với các tính năng ghi nhận ý kiến của nhóm ngay lập tức.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn hình dung nhiều kịch bản tương lai và xây dựng chiến lược linh hoạt, hướng tới tương lai trước khi bắt đầu một sprint hoặc dự án lớn.

10. Mẫu lập kế hoạch sprint

Trong Miro, mẫu Sprint Planning Template cung cấp một bố cục trực quan rõ ràng cho mục tiêu sprint, các câu chuyện/công việc đã lên kế hoạch và sức chứa của nhóm, giúp nâng cao sự hợp tác và giao tiếp của nhóm trong quá trình lập kế hoạch sprint.

Thiết kế tương tác (tích hợp với các công cụ như Jira, nếu cần thiết) đảm bảo mọi thành viên có thể tham gia vào việc ưu tiên danh sách công việc và xác định phạm vi sprint. Bằng cách thống nhất nhóm về những gì sẽ được triển khai và cách thức thực hiện, mẫu này giúp khởi động sprint với sự hiểu biết và cam kết chia sẻ.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xác định và nhóm các mục sprint bằng các thẻ công việc có thể chỉnh sửa, có thể di chuyển tự do trong quá trình kế hoạch.

Tích hợp công việc với Jira để đang theo dõi công việc trên các công cụ mà không cần lặp lại nỗ lực.

Nâng cao chất lượng các cuộc thảo luận kế hoạch bằng cách tải lên các tài liệu như tệp tin, liên kết hoặc ghi chú tham khảo.

Xác định rõ ràng mục tiêu sprint với một chế độ xem có cấu trúc để phân công trách nhiệm và đồng bộ hóa ưu tiên.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm Scrum muốn tổ chức các cuộc họp lập kế hoạch sprint nhanh chóng, hiệu quả với ít thiết lập và độ rõ ràng tối đa.

Giới hạn của Miro

Mặc dù Miro được khen ngợi vì tính linh hoạt về mặt hình ảnh, nhiều người dùng báo cáo các điểm gây khó khăn có thể ảnh hưởng đến năng suất và tính dễ sử dụng. Dưới đây là một số vấn đề phổ biến nhất:

Đường cong học tập dốc khiến người dùng mới khó bắt đầu mà không có hướng dẫn.

Hiệu suất bảng làm việc giảm khi có quá nhiều yếu tố hoặc thành viên tham gia.

Việc tổ chức bảng không được kiểm soát , dẫn đến việc chỉnh sửa hoặc xóa nhầm trong các phiên làm việc trực tiếp.

Định dạng văn bản vẫn bị giới hạn , không hỗ trợ sử dụng phông chữ hỗn hợp hoặc định dạng trong một ô văn bản duy nhất.

Ứng dụng di động còn hạn chế, với ít tính năng chỉnh sửa hơn so với phiên bản desktop.

Mẫu kế hoạch Miro PI thay thế

Mặc dù Miro rất tuyệt vời cho hợp tác thời gian thực, một số nhóm lại ưa chuộng cấu trúc, quản lý công việc và các tính năng Agile tích hợp sẵn mà ClickUp cung cấp.

Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Miro trong việc tạo mẫu kế hoạch PI kết hợp giữa bảng kế hoạch và quy trình làm việc có thể thực hiện được, ClickUp cung cấp các tùy chọn đáng tin cậy ngay trong hệ thống quản lý dự án của bạn.

Dưới đây là một số mẫu lập kế hoạch PI ClickUp mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để lập kế hoạch cho Program Increment tiếp theo của mình một cách hiệu quả.

1. Mẫu lập kế hoạch PI của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu kế hoạch PI của ClickUp để lập kế hoạch, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, giảm thiểu rủi ro và theo dõi sự phát triển của danh sách công việc trong thời gian thực.

Mẫu lập kế hoạch PI của ClickUp cung cấp một không gian tập trung để thực hiện lập kế hoạch tăng trưởng chương trình thông qua các bảng trắng có cấu trúc và đang theo dõi tác vụ trực quan. Mẫu này chia phiên làm việc thành bốn bảng khóa: Nhóm, Chương trình, Lịch trình và ROAM, giúp đội ngũ của bạn dễ dàng vẽ bản đồ phụ thuộc, rủi ro và kết quả sprint.

Mẫu này giúp các nhóm Agile duy trì sự tổ chức, thống nhất đối tượng và tối ưu hóa quá trình chuyển đổi từ thảo luận sang thực thi.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân chia đối tượng và phân công các lần lặp với bảng làm việc của nhóm giúp làm rõ trách nhiệm cá nhân.

Đang theo dõi các cột mốc, phụ thuộc và dòng thời gian giao hàng bằng cách sử dụng chế độ xem bảng chương trình tập trung vào tính năng.

Lập kế hoạch cho các phiên họp và thêm ghi chú của người điều phối với bố cục lịch trình có cấu trúc giúp mọi sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Sắp xếp và quản lý rủi ro hiệu quả bằng cách phân loại chúng thành các trạng thái: Đã giải quyết, Đã nhận trách nhiệm, Đã chấp nhận hoặc Đã giảm thiểu trên bảng ROAM.

Đồng bộ hóa ghi chú dán trên bảng trắng theo thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp để đảm bảo hợp tác mượt mà giữa các công cụ.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm Agile và Kỹ sư Quản lý Chuỗi Phát hành (Release Train Engineers) muốn tổ chức các phiên lập kế hoạch PI có cấu trúc với cập nhật thời gian thực và khả năng hiển thị toàn diện trong ClickUp.

2. Mẫu lịch trình cuộc họp lập kế hoạch PI của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu lịch trình cuộc họp PI kế hoạch của ClickUp này để thiết lập chi tiết cuộc họp, phân công vai trò và đồng bộ hóa tất cả người tham gia trước khi phiên bắt đầu.

Mẫu lịch trình cuộc họp lập kế hoạch PI của ClickUp là một mẫu tài liệu có cấu trúc hướng dẫn các đội Agile thực hiện các bước trong cuộc họp lập kế hoạch PI sự kiện. Mẫu này đảm bảo tất cả các chủ đề cần thiết đều được đề cập, từ giới thiệu nhóm và xác định tầm nhìn đến đánh giá backlog, lập kế hoạch sức chứa và thảo luận rủi ro.

Mẫu này có tính hợp tác cao, cho phép các nhóm chỉnh sửa trực tiếp, thêm bình luận và sử dụng kiểm soát phiên bản để theo dõi các thay đổi.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Lập kế hoạch các điểm thảo luận và đồng bộ hóa các hoạt động trong suốt dòng thời gian diễn ra cuộc họp với chế độ xem lịch trình tương tác.

Xác định rõ mục tiêu của nhóm và chia nhỏ chúng thành các mục tiêu có thể đo lường được, được ưu tiên với ClickUp Goals

Phân bổ các khối thời gian cho từng mục và quản lý tiến độ cuộc họp một cách chính xác.

Đang theo dõi tất cả các cập nhật được thực hiện trên lịch trình, đảm bảo mọi người làm công việc trên phiên bản mới nhất và có thể xem lại các phiên bản trước đó.

Kích thích sự tham gia của tất cả thành viên trong quá trình ra quyết định thông qua các chủ đề bình luận và cập nhật.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm Agile muốn có một bố cục cuộc họp PI có cấu trúc với mục tiêu rõ ràng, khung thời gian và trách nhiệm cụ thể cho từng phần.

3. Mẫu bảng tăng cường chương trình ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu bảng lập kế hoạch Program Increment của ClickUp để tạo ra một dòng thời gian trực quan rõ ràng và tổ chức quy trình làm việc một cách dễ dàng.

Mẫu bảng tăng trưởng chương trình ClickUp hoạt động tương tự như bảng chương trình SAFe, nơi các nhóm có thể xem tất cả các sprint/phát hành trong một nơi, chia sẻ ý tưởng cải tiến và theo dõi tiến độ giao hàng so với thời hạn.

Nó giúp mọi người đồng bộ bằng cách hiển thị các tính năng hoặc dự án nào đang ở sprint nào và cách chúng liên kết với dòng thời gian tổng thể. Với các chỉ số tiến độ chính xác và một chế độ xem duy nhất, các nhóm có thể dễ dàng xác định liệu họ có đang trên đà đạt được mục tiêu PI hay không và điều chỉnh nếu cần thiết.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Đang theo dõi sức chứa và tải công việc của từng nhóm để phân bổ tài nguyên một cách cân đối.

Xác định trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm ngay lập tức với các hàng được mã màu sắc, giúp tổ chức các nhiệm vụ một cách trực quan.

Đồng bộ hóa các hoạt động của nhóm với các cột mốc thời gian khóa bằng cách đang theo dõi các cột mốc khóa trực tiếp trên dòng thời gian trực quan của bạn.

Hiển thị rõ ràng mối quan hệ giữa các công việc bằng cách sử dụng các kết nối tạo bản đồ phụ thuộc giữa các nhóm.

Tùy chỉnh và điều chỉnh kế hoạch ngay lập tức bằng cách kéo và thả các ghi chú dán cho các hoạt động của từng nhóm.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sử dụng khung Agile Release Train muốn có cách thức rõ ràng và tương tác để cấu trúc các giai đoạn phát triển chương trình xuyên suốt các bộ phận khác nhau.

4. Mẫu kế hoạch triển khai dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu kế hoạch triển khai dự án ClickUp để duy trì sự tổ chức, hình dung các giai đoạn khóa và giữ cho nhóm của bạn đồng bộ để đạt được mọi cột mốc đúng hạn.

Mẫu kế hoạch triển khai dự án ClickUp đóng vai trò như một bản thiết kế chi tiết để biến kế hoạch dự án thành hiện thực. Các nhà quản lý dự án có thể lập kế hoạch chi tiết từ phạm vi dự án, mục tiêu, dòng thời gian, cột mốc đến nguồn lực trong một kế hoạch cụ thể.

Mẫu này cũng cung cấp một quy trình làm việc rõ ràng trong ClickUp: bạn có thể danh sách công việc từ đầu đến cuối, đặt ngày đáo hạn và phụ thuộc, và phân bổ tài nguyên một cách hợp lý thông qua biểu đồ Gantt của ClickUp và các trạng thái và trường tùy chỉnh.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi chú các cột mốc quan trọng và liên kết các công việc bằng các công cụ trực quan như Gantt hoặc Dòng thời gian để làm nổi bật các mối phụ thuộc.

Ghi lại và theo dõi các chi tiết khóa của dự án với 11 trường tùy chỉnh mạnh mẽ cho rủi ro, phê duyệt, nhóm và nhiều hơn nữa.

Quản lý mọi khía cạnh của dự án tại một nơi bằng cách chuyển đổi giữa sáu chế độ xem, như Chế độ xem Giai đoạn Dự án và Xem dạng danh sách công việc.

Đang theo dõi và kiểm soát chi phí dự án một cách dễ dàng với bảng chi phí chuyên dụng cho lương, công cụ và phân bổ tài nguyên.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi từng giai đoạn của PI với dòng thời gian chi tiết, quyền sở hữu rõ ràng và quản lý tài nguyên hiệu quả.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Muốn cải thiện cách nhóm làm công việc? Các dự án thường gặp trục trặc không phải do kế hoạch kém, mà do quy trình không rõ ràng và những điểm yếu tiềm ẩn. Sử dụng công cụ cải tiến quy trình để phân tích các quy trình phức tạp, xác định các điểm ma sát lặp lại và xây dựng lại hệ thống mượt mà, thông minh hơn, có thể mở rộng khi nhóm phát triển.

5. Mẫu quản lý chương trình ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mẫu quản lý chương trình ClickUp cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để triển khai chương trình thành công từ đầu đến cuối.

Với các tính năng như phụ thuộc công việc, đánh giá rủi ro, đang theo dõi tài chính và dòng thời gian tích hợp, mẫu quản lý dự án ClickUp cung cấp cho người quản lý dự án một cấu trúc thư mục cấp cao để giám sát tất cả các dự án thành phần, đồng thời vẫn cho phép xem chi tiết các công việc.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hiển thị các công việc, hạn chót và cột mốc trong một giao diện duy nhất với chế độ xem Gantt để có cái nhìn toàn diện về dự án.

Theo dõi ngân sách dự án một cách chặt chẽ bằng cách so sánh chi phí kế hoạch với chi phí thực tế thông qua các công thức tự động trong bảng Tài chính.

Sắp xếp công việc theo giai đoạn hoặc ưu tiên với chế độ xem bảng Kanban của ClickUp , giúp nhóm tập trung vào những việc cần làm tiếp theo.

Đang theo dõi và giải quyết vấn đề nhanh hơn bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh và chế độ xem bảng/Xem dạng danh sách linh hoạt để phát hiện điểm nghẽn.

Lập kế hoạch và giảm thiểu rủi ro một cách chủ động với chế độ xem đánh giá rủi ro có thể tùy chỉnh để đánh giá các mối đe dọa ngay từ giai đoạn đầu của dự án.

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý chương trình và quản lý dự án đang tìm kiếm giải pháp toàn diện để theo dõi các đầu ra, quản lý rủi ro, giám sát ngân sách và duy trì sự đồng bộ của các bên liên quan ở mọi giai đoạn.

6. Mẫu Ma trận Tài nguyên Dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu Ma trận Tài nguyên Dự án ClickUp để lập kế hoạch tài nguyên một cách hiệu quả và tính toán tổng chi phí dự kiến của tất cả các tài nguyên có sẵn.

Khi bạn cần một ma trận rõ ràng để ghi chép tất cả tài nguyên (thành viên nhóm, thiết bị, cơ sở vật chất, phần mềm, v.v.), tình trạng sẵn có của chúng và cách phân bổ cho các dự án hoặc công việc khác nhau, hãy chuyển sang mẫu Ma trận Tài nguyên Dự án của ClickUp.

Nó giúp tối ưu hóa hợp tác trong nhóm bằng cách làm rõ ai đang làm công việc gì và liệu có tài nguyên nào bị quá tải hay chưa được sử dụng hết công suất. Bạn có thể phân chia công việc theo loại tài nguyên, bộ phận và dòng thời gian để có chế độ xem tổng quan về những gì cần thiết, thời hạn và chi phí.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xem tất cả tài nguyên với chế độ xem dạng danh sách phân loại hiển thị trạng thái thời gian thực, như theo kế hoạch, đã bắt đầu hoặc đang tạm dừng.

Theo dõi việc sử dụng tài nguyên và trạng thái với chế độ xem bảng dạng snapshot để kiểm tra tiến độ dự án nhanh chóng.

Dễ dàng điều chỉnh phân bổ bằng cách sử dụng chế độ xem Dòng thời gian View với tính năng kéo và thả để tinh chỉnh ngày bắt đầu và hạn chót.

Đơn giản hóa yêu cầu tài nguyên với các biểu mẫu nhập liệu cho phép thành viên nhóm nộp yêu cầu mà không cần trao đổi qua lại.

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án xử lý các dự án phức tạp cần một công cụ trực quan để đang theo dõi, phân tích và phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả.

7. Mẫu kế hoạch dự án ClickUp công việc

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu kế hoạch dự án ClickUp để tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch dự án bằng cách đang theo dõi giờ công việc, xác định ưu tiên và điều chỉnh lịch trình một cách dễ dàng.

Mẫu kế hoạch dự án ClickUp giúp các nhóm đặt ra mục tiêu và dòng thời gian thực tế cho từng giai đoạn dự án, tổ chức các công việc với quyền sở hữu rõ ràng và theo dõi tiến độ và các cột mốc theo thời gian thực.

Với các công cụ tích hợp như chế độ xem Gantt, biểu mẫu nộp tác vụ và trường tùy chỉnh, mẫu này không chỉ đơn thuần đang theo dõi tác vụ mà còn cung cấp hệ thống trực quan tích hợp để theo dõi tiến độ của nhóm trong việc đạt được các cột mốc thông qua các chỉ báo trạng thái RAG (Đỏ, Vàng, Xanh), số ngày trễ và đánh giá nỗ lực.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thu thập công việc một cách dễ dàng với biểu mẫu nộp đơn tự động phân loại đầu vào theo giai đoạn dự án trong kế hoạch PI.

Xác định phạm vi và tiến độ với các trường tùy chỉnh cho Ưu tiên, Tiến độ, Trì hoãn (theo ngày) và Nỗ lực (thang điểm 1–5).

Hiển thị hiệu suất lịch trình với các trường so sánh thời lượng kế hoạch và thực tế để phát hiện sớm các vấn đề về thời lượng.

Đánh giá nỗ lực một cách thông minh bằng cách gán điểm nỗ lực để cân bằng khối lượng công việc và cải thiện kế hoạch sức chứa của nhóm.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm đang tìm kiếm một mẫu kế hoạch dự án động nhưng chi tiết, nhấn mạnh vào việc theo dõi tiến độ, ước tính nỗ lực, so sánh thời lượng thực hiện công việc và theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Biến kế hoạch PI của bạn thành hành động với ClickUp

Lập kế hoạch PI không chỉ cần một bảng trắng. Trong khi Miro rất tuyệt vời để phác thảo ý tưởng và hợp tác thời gian thực, ClickUp giúp biến kế hoạch của bạn thành hành động.

Với các mẫu sẵn sàng sử dụng cho dòng thời gian, tài nguyên, mục tiêu và đang theo dõi công việc, ClickUp mang lại cấu trúc cho kế hoạch Agile của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh các chế độ xem, báo cáo dễ dàng và hiển thị toàn bộ quá trình trong một nơi duy nhất.

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ không chỉ hỗ trợ hợp tác mà còn giúp bạn thực hiện kế hoạch của mình, ClickUp có thể là lựa chọn thông minh tiếp theo của bạn.

Đăng ký trên ClickUp ngay hôm nay và mang lại sự rõ ràng cho mọi phiên lập kế hoạch.

Câu hỏi thường gặp

Lập kế hoạch PI (Program Increment) được tổ chức bằng cách tập hợp tất cả các nhóm tham gia vào một chương trình để thống nhất về mục tiêu, ưu tiên và phụ thuộc cho đợt tăng trưởng tiếp theo, thường kéo dài từ 8–12 tuần. Quy trình bắt đầu với giai đoạn chuẩn bị, bao gồm thiết lập chương trình nghị sự, xác định bối cảnh kinh doanh và đảm bảo tất cả dữ liệu cần thiết và các bên liên quan đều sẵn sàng. Trong sự kiện, các nhóm xem xét tầm nhìn, thảo luận về các tính năng, xác định rủi ro và chia nhỏ công việc thành các đợt lặp. Hợp tác và giao tiếp mở là yếu tố khóa, với các điểm kiểm tra định kỳ và cơ hội cho các nhóm nêu lên mối quan tâm hoặc phụ thuộc. Sự kiện kết thúc với một cuộc bỏ phiếu tin tưởng và một bộ mục tiêu và cam kết rõ ràng cho PI.

Kế hoạch PI là một tài liệu hoặc bảng kế hoạch có cấu trúc, nêu rõ các mục tiêu, tính năng và sản phẩm đầu ra cho giai đoạn tăng trưởng chương trình. Nó thường bao gồm một dòng thời gian chia thành các lần lặp hoặc sprint, danh sách các tính năng hoặc câu chuyện người dùng được ưu tiên, phân công công việc cho nhóm, các rủi ro đã xác định và các mối phụ thuộc giữa các nhóm. Kế hoạch cũng nhấn mạnh các cột mốc khóa và bao gồm tóm tắt các mục tiêu kinh doanh và tiêu chí thành công. Các công cụ trực quan như bảng chương trình hoặc bảng lập kế hoạch kỹ thuật số thường được sử dụng để làm cho kế hoạch dễ tiếp cận và dễ đang theo dõi trong suốt giai đoạn tăng trưởng.

Trong khi các sự kiện lập kế hoạch PI truyền thống thường được lên lịch trong hai ngày để đảm bảo thảo luận kỹ lưỡng, hợp tác và điều chỉnh, vẫn có thể tổ chức một phiên lập kế hoạch PI cô đọng trong một ngày, đặc biệt là đối với các nhóm nhỏ hoặc các chương trình ít phức tạp. Tuy nhiên, việc nén lịch trình có thể giới hạn độ sâu của thảo luận và việc xác định rủi ro, do đó điều quan trọng là phải chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung. Các công cụ trực tuyến và công việc chuẩn bị trước có thể giúp tối ưu hóa quy trình, nhưng nhóm cần đảm bảo rằng tất cả các hoạt động quan trọng về đồng bộ hóa và kế hoạch vẫn được thực hiện đầy đủ.

Đúng vậy, Jira có thể được sử dụng cho kế hoạch PI, đặc biệt khi tích hợp với các khung làm việc Agile quy mô lớn như SAFe. Jira cho phép các nhóm tạo và quản lý bảng chương trình, đang theo dõi tính năng và câu chuyện người dùng, hiển thị các mối phụ thuộc và theo dõi tiến độ trong suốt PI. Với sự hỗ trợ của các plugin hoặc tiện ích bổ sung như Jira Align hoặc Advanced Roadmaps, các tổ chức có thể nâng cao khả năng của Jira để hỗ trợ lập kế hoạch xuyên nhóm, đang theo dõi mục tiêu và báo cáo, biến nó thành công cụ thực tiễn cho các sự kiện lập kế hoạch PI kỹ thuật số.