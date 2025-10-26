Top 10 Nền tảng Giao tiếp Lâm sàng hàng đầu vào năm 2025

Quá nhiều bệnh viện vẫn phụ thuộc vào văn bản không đồng bộ, máy nhắn tin lỗi thời và hộp thư đến ngập tràn thông tin không cần thiết. Điều này làm chậm tiến độ của mọi người: điều dưỡng phải chạy đôn chạy đáo để xin phê duyệt, bác sĩ bỏ lỡ các cập nhật quan trọng và quản trị viên phải làm trung gian giữa các bên.

Các nhóm y tế cần một nền tảng duy nhất để giao tiếp, đang theo dõi và hành động mà không bị rối loạn do thông tin trùng lặp. Nền tảng giao tiếp lâm sàng giúp cập nhật thông tin một cách rõ ràng, nhanh chóng và đúng nơi cần thiết.

Dưới đây là 10 công cụ phần mềm giao tiếp lâm sàng được thiết kế để đối phó với nhịp độ, áp lực và thực tế của công việc lâm sàng, đồng thời cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. 🩺

Tổng quan về phần mềm giao tiếp lâm sàng hàng đầu

Đây là những giải pháp phần mềm quản lý phòng khám tốt nhất giúp bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. 📄

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quản lý các công việc chăm sóc, tin nhắn và quy trình trong một không gian làm việc tuân thủ HIPAAKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm lâm sàng đa chức năng và hệ thống bệnh viện Trò chuyện và Brain MAX được hỗ trợ bởi AI, cuộc hội thoại liên kết với công việc, cập nhật thời gian thực, tìm kiếm bằng giọng nói, kiểm soát phiên bản quy trình, nhắc nhở, chế độ xem tùy chỉnh, tự động hóa quy trình làm việc sẵn sàng cho ca làm việc Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp TigerConnect Bảo mật và theo dõi tin nhắn lâm sàng với cảnh báo thời gian thựcKích thước nhóm: Phù hợp cho bệnh viện, mạng lưới bác sĩ và trung tâm chăm sóc cấp cứu Quy trình tự động nâng cấp, bộ đếm thời gian tự hủy tin nhắn, tích hợp chung với hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR), mẫu tin nhắn có sẵn, định tuyến cảnh báo ưu tiên Giá cả tùy chỉnh PerfectServe Tự động hóa lịch trực ca và định tuyến bác sĩ trong trường hợp khẩn cấpKích thước đội ngũ: Phù hợp cho bệnh viện và các nhóm y tế đa chuyên khoa Cây gọi tự động hóa, danh bạ bác sĩ, phân tích phản hồi và lịch làm việc trong ngày lễ Giá cả tùy chỉnh Emitrr Thực hiện các chiến dịch tự động hóa để nhắc nhở, thông báo và theo dõi bệnh nhânKích thước nhóm: Phù hợp cho các phòng khám nhỏ và cơ sở khám ngoại trú Các chiến dịch SMS/email/giọng nói, quản lý sở thích của bệnh nhân, bảng điều khiển tương tác và các cuộc khảo sát tuân thủ HIPAA Giá cả tùy chỉnh Symplr Tích hợp tuân thủ và đang theo dõi kiểm toán vào giao tiếp hàng ngàyKích thước nhóm: Phù hợp cho các tổ chức y tế doanh nghiệp và các tổ chức có yêu cầu tuân thủ cao Tính năng cảnh báo chính sách tích hợp, nhật ký kiểm tra, mẫu tuân thủ quy định và cảnh báo rủi ro Giá cả tùy chỉnh OnPage Cung cấp cảnh báo liên tục cho các tình huống khẩn cấp và cập nhật thời gian thựcKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm cấp cứu và bệnh viện cần hệ thống định tuyến cảnh báo quan trọng Các chuỗi nâng cấp, cảnh báo ưu tiên/vượt qua và tích hợp giám sát thiết bị Bắt đầu từ $13.99/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) Rocket. Trò chuyện Tùy chỉnh tin nhắn bảo mật cho các nhóm y tế với quyền kiểm soát nguồn mở đầy đủ Tự lưu trữ, kênh không giới hạn, truy cập mã nguồn đầy đủ, tin nhắn bảo mật Miễn phí; Gói Pro bắt đầu từ $4/tháng cho mỗi người dùng Klara Cho phép bệnh nhân gửi văn bản trực tiếp cho nhóm chăm sóc mà không gặp bất kỳ rào cản nào trong quá trình đăng kýKích thước nhóm: Phù hợp cho các cơ sở y tế ưu tiên giao tiếp nhanh chóng và tuân thủ quy định với bệnh nhân Định tuyến văn bản cho bệnh nhân, nhật ký trò chuyện kết nối với Hệ thống Hồ sơ Y tế Điện tử (EHR), lịch sử cuộc hội thoại Giá cả tùy chỉnh Spok Kết nối các hệ thống pager cũ với hệ thống nhắn tin bảo mật hiện đạiKích thước nhóm: Phù hợp cho các bệnh viện đang hiện đại hóa hệ thống cũ mà không cần bắt đầu lại từ đầu Định tuyến dựa trên kênh, tích hợp hệ thống gọi y tá, phân tích phản hồi và tin nhắn tương thích với máy nhắn tin Giá cả tùy chỉnh Vocera (Stryker) Cho phép giao tiếp rảnh tay, ưu tiên giọng nói trong môi trường y tế Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm phẫu thuật và đơn vị chăm sóc có tính di động cao Thiết bị đeo tay điều khiển bằng giọng nói, lệnh điều khiển bằng giọng nói và tích hợp với hệ thống gọi y tá Giá cả tùy chỉnh

Nền tảng giao tiếp lâm sàng là gì?

*nền tảng giao tiếp lâm sàng là công cụ hợp tác bảo mật giúp các chuyên gia y tế quản lý tin nhắn, cảnh báo, công việc, hồ sơ bệnh nhân và cập nhật thông tin tại một nơi duy nhất

Nó thay thế các kênh phân tán như máy nhắn tin, email và văn bản cá nhân bằng một hệ thống được thiết kế để giao tiếp nhanh chóng và rõ ràng giữa các ca làm việc và bộ phận.

Cách chọn phần mềm giao tiếp lâm sàng phù hợp

Nền tảng giao tiếp lâm sàng tốt nhất được thiết kế dựa trên cách làm công việc của nhóm của bạn. Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý:

*giao diện thân thiện: Cho phép các thành viên bắt đầu sử dụng mà không cần đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật

Truy cập di động: Hoạt động mượt mà trên mọi thiết bị, ngay cả trong quá trình thăm khám

Tuân thủ HIPAA: Bảo vệ dữ liệu bệnh nhân bằng các biện pháp bảo mật tích hợp sẵn

Đang theo dõi công việc: Phân công trách nhiệm rõ ràng và duy trì cập nhật hiển thị cho Phân công trách nhiệm rõ ràng và duy trì cập nhật hiển thị cho giao tiếp không đồng bộ

Hỗ trợ nhanh chóng: Giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng thông qua các tùy chọn hỗ trợ thời gian thực

Quyền truy cập dựa trên vai trò: Cho phép bạn chia sẻ thông tin phù hợp với đúng đối tượng

Cảnh báo thời gian thực: Cảnh báo các cập nhật quan trọng mà không có sự chậm trễ hoặc thông tin không cần thiết

Tích hợp EHR: Kết nối mượt mà với hệ thống y tế hiện có của bạn

Công cụ chuyển giao ca trực: Giữ cho quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ với thông tin chung được chia sẻ

Nhật ký kiểm tra: Đang theo dõi lịch sử giao tiếp để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm

Tin nhắn nhóm: Gửi tin nhắn đến các khoa hoặc nhóm chăm sóc y tế chỉ trong một lần

Tùy chọn âm thanh và video: Cung cấp sự linh hoạt cho Cung cấp sự linh hoạt cho giao tiếp tập trung khi trò chuyện không đủ

🔍 Bạn có biết? Luật Bảo mật và Khả năng Di chuyển Bảo hiểm Y tế (HIPAA) được thông qua vào ngày 21 tháng 8 năm 1996. Luật này được thiết kế để nâng cao hiệu quả chăm sóc y tế và mở rộng phạm vi bảo hiểm. Tuy nhiên, Quy tắc Bảo mật Nổi tiếng của HIPAA được bổ sung sau một nỗ lực vào những năm 1990 nhằm tiêu chuẩn hóa cách truyền tải thông tin y tế điện tử để bảo vệ thông tin bệnh nhân.

Phần mềm giao tiếp lâm sàng tốt nhất

Hãy cùng điểm qua các lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về phần mềm giao tiếp lâm sàng tốt nhất cho quản lý dự án y tế. 👇

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho hợp tác và quản lý công việc toàn diện cho các nhóm chăm sóc sức khỏe)

Giao tiếp hiệu quả hơn với ClickUp Trò chuyện Loại bỏ chi phí chuyển đổi với ClickUp Chat

Phần mềm Quản lý Dự án Y tế ClickUp là một nền tảng giao tiếp lâm sàng toàn diện, tích hợp đang theo dõi công việc, nhắn tin nhóm, quản lý tài liệu và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) vào một trung tâm tuân thủ HIPAA duy nhất.

Giao tiếp mượt mà với trò chuyện

Khi giao tiếp giữa nhân viên diễn ra trên nhiều ứng dụng và các cuộc hội thoại ngẫu nhiên, không ai có được cái nhìn toàn diện, và mọi người phải chuyển đổi giữa các công cụ và chủ đề để nắm bắt bối cảnh và tìm kiếm nguồn thông tin chính xác. Đó chính là hiện tượng "work sprawl" đang diễn ra, và nó là nguyên nhân gây giảm năng suất và tiềm ẩn rủi ro.

ClickUp Chat tích hợp tất cả những tính năng đó vào một nơi duy nhất, ngay trong không gian làm việc, dự án và thậm chí từng nhiệm vụ ClickUp riêng lẻ.

Giả sử một trưởng ca báo cáo việc thiếu thiết bị trong quá trình chuyển giao sau phẫu thuật. Thay vì nhắn tin riêng hoặc tạo thêm chủ đề email, họ có thể gắn thẻ trực tiếp người quản lý kho trong trò chuyện của công việc. Tin nhắn sẽ được gắn liền với chính công việc nơi vấn đề xảy ra, nên không ai phải đoán mò sau này.

Bạn có thể chuyển bất kỳ tin nhắn nào thành công việc một cách thủ công hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo tên công việc, mô tả và liên kết. Ví dụ, nếu một điều phối viên đề cập đến việc cập nhật quy trình xuất viện, AI có thể tạo một công việc đã điền sẵn và liên kết nó với chủ đề gốc chỉ trong vài giây.

Chia sẻ thông tin theo thời gian thực với SyncUps và Clips

ClickUp SyncUps cho phép nhân viên y tế tổ chức các cuộc họp đứng nhanh chóng, có cấu trúc hoặc các cuộc họp hàng ngày, đảm bảo mọi người đều đồng bộ về chăm sóc bệnh nhân, thay ca và các cập nhật khẩn cấp.

Trao đổi trực tiếp với nhân viên của bạn chỉ trong vài giây bằng ClickUp SyncUps

Với các bản tóm tắt tự động hóa và danh sách mục cần thực hiện, không có gì bị bỏ sót, và các nhóm có thể tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin một cách không đồng bộ, thay vì gửi email dài dòng hoặc ghi chú viết tay, bạn có thể ghi lại một đoạn video ngắn để làm rõ hướng dẫn và trả lời các truy vấn khẩn cấp. Đây chính là lúc ClickUp Clips phát huy tác dụng. Nó cho phép bác sĩ, y tá và nhân viên hành chính ghi lại và chia sẻ các video hướng dẫn, giải thích các trường hợp phức tạp hoặc minh họa các quy trình một cách trực quan.

Nhận câu trả lời nhanh chóng từ Brain

Hoạt động bệnh viện diễn ra nhanh chóng với ClickUp Brain. Brain có hàm như một trợ lý AI theo yêu cầu, hiểu rõ không gian làm việc của bạn và cung cấp câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh.

Nhận cập nhật dự án trong vài giây với ClickUp Brain

Ví dụ, một người phụ trách vận hành lâm sàng có thể nhập: ‘Quy trình kiểm soát nhiễm trùng mới nhất trong dự án NICU là gì?’ ClickUp Brain sẽ hiển thị tài liệu mới nhất, đánh dấu các công việc đang chờ xử lý liên quan đến nó và cho biết ai là người cuối cùng sửa đổi nó chỉ trong vài giây.

Mẹo hữu ích: Nếu bạn cần gửi lời nhắc lịch hẹn cho nhiều khoa cùng lúc, một điều phối viên lịch trình có thể yêu cầu Brain MAX tạo các bản nháp riêng biệt cho khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa tim mạch và các cuộc tư vấn tổng quát. Hệ thống sử dụng dữ liệu không gian làm việc và sở thích về giọng điệu của bạn để tạo ra các tin nhắn chuyên nghiệp, phù hợp với từng khoa và sẵn sàng để gửi. Điểm nổi bật là bạn có thể sử dụng tính năng "Talk to Text" để đưa ra hướng dẫn hoặc ghi chú ngay lập tức. Xem video này để biết thêm chi tiết:

Giúp các quy trình trở nên dễ quản lý hơn

Soạn thảo và quản lý các quy trình lâm sàng trực tiếp trong ClickUp Docs để có hiển thị

Các quy trình lỗi thời, tài liệu PDF phân tán và các tài liệu Word không được quản lý phiên bản gây lãng phí thời gian quý báu. ClickUp Docs giúp đội ngũ của bạn tạo và cập nhật tài liệu trực tuyến liên kết trực tiếp với các công việc và thành viên trong nhóm.

Ví dụ, nếu nhân viên tuân thủ cập nhật chính sách truyền máu, họ có thể thực hiện các chỉnh sửa trong tài liệu chia sẻ, gắn thẻ trưởng khoa y học và điều phối viên huyết học để xem xét, và liên kết nó với danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng ngay trong nền tảng.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

giữ liên lạc với các cuộc hẹn tái khám: *Đặt nhắc nhở ClickUp cho các cuộc đánh giá bệnh nhân, hạn chót ghi chép và các công việc cần xử lý gấp trong các ca làm việc

thêm bối cảnh phù hợp cho các công việc: *Tùy chỉnh từng công việc bằng các trường tùy chỉnh ClickUp cho loại bệnh nhân, trạng thái nâng cấp hoặc đang theo dõi thiết bị

Công việc theo cách mà nhóm của bạn ưa thích: Chuyển đổi giữa Chuyển đổi giữa các chế độ xem ClickUp như biểu đồ Gantt, bảng hoặc bảng tính để quản lý lịch trình, kiểm tra và quy trình làm việc lâm sàng

tạo kế hoạch thông minh hơn mà không cần nỗ lực thủ công: *Tự động lên lịch công việc bằng ClickUp Calendar dựa trên mức độ khẩn cấp, khối lượng công việc và khả năng sẵn sàng

giữ các công cụ của bạn kết nối:* Đồng bộ hóa ClickUp với lịch, xuất dữ liệu EHR, lưu trữ tệp và các ứng dụng giao tiếp để tối ưu hóa việc cập nhật

Cập nhật sau thời gian vắng mặt: Tóm tắt các cập nhật và quyết định khóa ngay lập tức bằng AI CatchUp trong Tóm tắt các cập nhật và quyết định khóa ngay lập tức bằng AI CatchUp trong ứng dụng nhắn tin tất cả trong một

Nổi bật các cập nhật quan trọng một cách rõ ràng: Đăng thông báo, thay đổi quy trình làm việc (SOP) hoặc cập nhật toàn nhóm trong Trò chuyện bằng tính năng Posts để dễ dàng hiển thị

Giới hạn của ClickUp

Quá trình triển khai có thể tốn nhiều thời gian nếu bạn cần các tùy chọn tùy chỉnh phức tạp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Bài đánh giá trên Reddit này nói lên tất cả:

ClickUp thực sự đáng giá! Ý tôi là, ngoài việc là một công cụ quản lý dự án, nó còn có rất nhiều tính năng hữu ích. Tính năng yêu thích nhất của tôi là Chế độ xem Lịch. Không gì có thể so sánh được với việc có thể xem tất cả công việc và cam kết của mình trong một nơi duy nhất. Vậy công việc của tôi? Đã kiểm tra. Cuộc hẹn cà phê? Đã kiểm tra. Sinh nhật của mẹ? Cũng đã xong! Nhưng có một điều còn tuyệt vời hơn thế. ClickUp Brain. Các bạn ạ, tôi có thể hỏi nó khi nào tôi miễn phí để lên lịch cuộc họp hoặc liệu các thành viên trong nhóm có thể nhận thêm công việc và tất cả đều hiển thị ngay tại đó! Đầu óc? Bị choáng ngợp.

ClickUp thực sự đáng giá! Ý tôi là, ngoài việc là một công cụ quản lý dự án, nó còn có rất nhiều tính năng hữu ích. Tính năng yêu thích nhất của tôi là Chế độ Xem Lịch. Không gì có thể so sánh được với việc có thể xem tất cả công việc và cam kết của mình trong một nơi duy nhất. Công việc được giao? Đã kiểm tra. Cuộc hẹn cà phê? Đã kiểm tra. Sinh nhật của mẹ? Cũng đã xong! Nhưng có một điều còn tuyệt vời hơn thế. ClickUp Brain. Các bạn ạ, tôi chỉ cần hỏi nó khi nào tôi miễn phí để lên lịch cuộc họp hoặc liệu các thành viên trong nhóm có thể nhận thêm công việc và tất cả đều hiển thị ngay tại đó! Đầu óc? Bị choáng ngợp.

🎥 Xem: Lo lắng về việc bỏ lỡ chi tiết khóa trong báo cáo lâm sàng hàng ngày của bạn? Hãy xem cách sử dụng ClickUp Nhắc nhở?

2. TigerConnect (Tốt nhất cho tin nhắn nhóm bảo mật)

qua TigerConnect

TigerConnect giúp khắc phục khoảng cách trong hợp tác lâm sàng thông qua tin nhắn mã hóa, tích hợp mượt mà với quy trình làm việc hiện có của bạn. Nhân viên y tế có thể chia sẻ hình ảnh bệnh nhân, kết quả xét nghiệm và cập nhật chăm sóc mà không lo vi phạm quy định hoặc rủi ro bảo mật.

Nền tảng này đang tự động theo dõi việc gửi tin nhắn và xác nhận đã đọc. Vì vậy, khi bạn gửi cảnh báo khẩn cấp về tình trạng huyết áp giảm của bệnh nhân, bạn sẽ biết chính xác thời điểm bác sĩ trực tiếp xem nó.

Các mẫu tin nhắn tùy chỉnh giúp tối ưu hóa các giao tiếp thường xuyên, trong khi các quy tắc nâng cấp tự động hóa đảm bảo thông tin quan trọng không bị bỏ sót.

Các tính năng nổi bật của TigerConnect

Lên lịch tin nhắn để tự động xóa sau các khung thời gian đã định trước, bảo vệ dữ liệu bệnh nhân nhạy cảm

Kết nối với các hệ thống EHR hiện có để truy xuất thông tin nhân khẩu học và lịch sử y tế của bệnh nhân

Cấu hình quy trình xử lý khẩn cấp để tự động chuyển tiếp các tin nhắn khẩn cấp đến các bác sĩ sao lưu khi các liên hệ chính không phản hồi

Theo dõi trạng thái giao nhận tin nhắn theo thời gian thực để xác nhận việc phối hợp chăm sóc

Giới hạn của TigerConnect

Các tùy chọn tùy chỉnh thông báo giới hạn cho các tin nhắn khẩn cấp và thường xuyên

Ứng dụng di động có thể bị giật lag trong các kỳ cao điểm, đặc biệt khi nhân viên y tế sử dụng đồng thời

Giá cả của TigerConnect

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TigerConnect

G2: 4.5/5 (190+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (45+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về TigerConnect?

Một người dùng trên G2 chia sẻ:

Nền tảng TigerConnect đã chứng minh là một nguồn tài nguyên đáng tin cậy cho phép giao tiếp hai chiều với cá nhân và nhóm… Nhược điểm duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là việc quá nhiều quy trình của chúng tôi (bao gồm các nhóm gọi điện trong bệnh viện) đã chuyển sang nền tảng này, nên nếu nó bị ngừng hoạt động vì lý do nào đó, chúng tôi sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng, vì không có cách nào dễ dàng để cài đặt một bản sao lưu

Nền tảng TigerConnect đã chứng minh là một nguồn tài nguyên đáng tin cậy cho phép giao tiếp hai chiều với cá nhân và nhóm… Nhược điểm duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là việc quá nhiều quy trình của chúng tôi (bao gồm các nhóm gọi điện trong bệnh viện) đã chuyển sang nền tảng này, nên nếu nó bị ngừng hoạt động vì lý do nào đó, chúng tôi sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng, vì không có cách nào dễ dàng để cài đặt một bản sao lưu

📮 ClickUp Insight: 30% nhân viên cho rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ cho công việc sâu sắc và tập trung. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯 Với các Trợ lý AI của ClickUp và ClickUp Brain, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể—tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần sử dụng các công cụ hoặc tích hợp bổ sung—ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của mình trong một nền tảng duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch giao tiếp dự án miễn phí

3. PerfectServe (Phù hợp nhất cho lịch trình cuộc gọi của bác sĩ)

qua PerfectServe

Bạn đã bao giờ cố gắng liên hệ với một bác sĩ tim mạch trực ca vào lúc 2 giờ sáng chưa? Đúng vậy, điều đó thật phiền phức. PerfectServe giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn bằng cách đang theo dõi lịch trình, chuyên môn và phương thức liên hệ ưa thích của từng bác sĩ trong một hệ thống tập trung.

Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, nền tảng giao tiếp lâm sàng sẽ tự động tuân theo sơ đồ gọi điện mà bạn đã cài đặt. Nó thậm chí còn học hỏi từ các mẫu phản hồi. Vì vậy, nếu bác sĩ ung thư trực ca không trả lời máy nhắn tin, nhưng trả lời tin nhắn văn bản, nó sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Các tính năng nổi bật của PerfectServe

Tạo các chuỗi cuộc gọi tự động hóa với tiến độ chuyển sang bác sĩ sao lưu khi các liên hệ chính không có mặt hoặc không phản hồi

Tạo báo cáo phân tích chi tiết về thời gian phản hồi của bác sĩ và mô hình giao tiếp để xác định các điểm nghẽn trong các tình huống cấp cứu

Tùy chỉnh lịch làm việc trong kỳ nghỉ và yêu cầu nghỉ phép tự động điều chỉnh lịch trực ca

Giai đoạn giới hạn của PerfectServe

Quá trình thiết lập ban đầu yêu cầu mục nhập và cấu hình dữ liệu phức tạp, có thể mất vài tuần để hoàn thành đúng cách

Hàm di động cơ bản, giới hạn khả năng truy cập cho các bác sĩ chủ yếu có công việc trên tablet hoặc smartphone

Giá cả của PerfectServe

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về PerfectServe

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Từ "hospital" có nguồn gốc từ tiếng Latin hospes, có nghĩa là cả "khách" và "chủ nhà". Ban đầu, bệnh viện là nơi tiếp đón, cung cấp chỗ ở và chăm sóc cho du khách, không chỉ cho người bệnh.

4. Emitrr (Tốt nhất cho quy trình chăm sóc và tương tác bệnh nhân được cải thiện)

qua Emitrr

Bệnh nhân thường quên lịch hẹn, không tuân thủ hướng dẫn xuất viện và không dùng thuốc theo chỉ định. Emitrr giải quyết những thách thức phổ biến trong y tế này thông qua các chiến dịch giao tiếp có cấu trúc, mang lại kết quả cụ thể và quan trọng.

Hãy nghĩ đến nó như tiếp thị qua email, nhưng dành cho chăm sóc bệnh nhân. Dựa trên các sự kiện kích hoạt, bạn có thể cài đặt các chuỗi tự động hóa cho lời nhắc lịch hẹn, khảo sát sau thăm khám và kiểm tra tuân thủ thuốc.

Phần mềm tuân thủ HIPAA đang theo dõi các tin nhắn mà bệnh nhân mở và phản hồi, giúp bạn nắm bắt được những bệnh nhân cần được quan tâm đặc biệt. Ngoài ra, nó còn quản lý các tùy chọn giao tiếp đa dạng, bao gồm tin nhắn văn bản và cuộc gọi.

Các tính năng nổi bật của Emittr

Triển khai các chuỗi nhắc nhở tự động hóa qua tin nhắn SMS, email và tin nhắn thoại để giảm thiểu

Thu thập dữ liệu về sự hài lòng của bệnh nhân thông qua các bảng khảo sát có thể tùy chỉnh, tích hợp trực tiếp với các sáng kiến cải thiện chất lượng

Theo dõi các chỉ số tương tác của bệnh nhân, bao gồm tỷ lệ mở tin nhắn, thời gian phản hồi và sở thích giao tiếp thông qua các bảng điều khiển theo thời gian thực

Giới hạn của Emittr

Khả năng tích hợp bị giới hạn với các hệ thống EHR nhỏ và phần mềm quản lý phòng khám chuyên biệt

Các tính năng của cổng thông tin bệnh nhân thiếu chiều sâu, khiến nó trở nên hạn chế đối với các tổ chức y tế có yêu cầu quy trình làm việc phức tạp

Giá cả của Emittr

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Emittr

G2: 4.8/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (140+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Emitrr?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi đã tìm kiếm trong nhiều tháng để tìm một hệ thống giao tiếp cho tin nhắn hàng loạt và email tuân thủ HIPAA mà tôi có thể sử dụng cho bệnh nhân, khách hàng, bạn bè, người quen, v.v. Emitrr là hệ thống đầu tiên tôi tìm thấy có giá cả hợp lý cho cả một phòng khám tâm lý nhỏ và sử dụng cá nhân kết hợp… Tôi hy vọng họ sẽ phát triển một số khóa đào tạo video về cách sử dụng hệ thống một cách chi tiết hơn mà tôi có thể tích hợp vào công việc thực hành và tiếp thị của mình.

Tôi đã tìm kiếm trong nhiều tháng để tìm một hệ thống giao tiếp cho tin nhắn hàng loạt và email tuân thủ HIPAA mà tôi có thể sử dụng cho bệnh nhân, khách hàng, bạn bè, người quen, v.v. Emitrr là hệ thống đầu tiên tôi tìm thấy có giá cả hợp lý cho cả phòng khám tâm lý nhỏ và sử dụng cá nhân… Tôi hy vọng họ sẽ phát triển một số khóa đào tạo video về cách sử dụng hệ thống một cách chi tiết hơn để tôi có thể tích hợp vào kế hoạch thực hành và tiếp thị của mình.

5. Symplr (Tốt nhất cho tích hợp quản lý tuân thủ)

qua Symplr

Symplr tích hợp giám sát tuân thủ trực tiếp vào quy trình giao tiếp của bạn, đảm bảo rằng mọi tin nhắn, cảnh báo và cuộc hội thoại đều đang được theo dõi. Nó tự động đánh dấu các vi phạm chính sách tiềm ẩn và tạo nhật ký kiểm tra, cho phép các nhóm quản lý rủi ro phát hiện vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Phần mềm quản lý tuân thủ này đặc biệt hữu ích cho các tổ chức gặp khó khăn với yêu cầu ghi chép. Nó ghi lại dữ liệu giao tiếp có thể bị bỏ sót trong các ca làm việc bận rộn.

Các tính năng nổi bật của Symplr

Thiết lập quy trình phê duyệt nhiều cấp cho các thông tin nhạy cảm cần được giám sát viên xem xét trước khi gửi đi

Tạo tài liệu kiểm toán với các bản ghi có dấu thời gian của tất cả các hoạt động giao tiếp

Triển khai cảnh báo rủi ro tự động hóa khi các mẫu giao tiếp cho thấy có khả năng xảy ra vấn đề an toàn cho bệnh nhân

Truy cập các mẫu tuân thủ đã được cấu hình sẵn, được thiết kế riêng cho các tiêu chuẩn của Joint Commission và yêu cầu của CMS

Giới hạn của Symplr

Giao diện có thể khiến nhân viên y tế cảm thấy choáng ngợp khi chỉ muốn gửi những tin nhắn đơn giản

Dịch vụ chuyên nghiệp thường được yêu cầu để tích hợp đúng cách với các hệ thống y tế hiện có

Giá cả của Symplr

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Symplr

G2: 4/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: 3.6/5 (115+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Symplr?

Dựa trên đánh giá của Capterra:

Sản phẩm rất dễ sử dụng sau khi bạn làm quen với nó. Quá trình tích hợp mất một tháng vì cần có nhiều đào tạo chuyên sâu từ nhà cung cấp về hệ thống. Ban đầu có thể khó khăn, nhưng sẽ dễ dàng hơn khi bạn hiểu rõ nó.

Sản phẩm rất dễ sử dụng sau khi bạn làm quen với nó. Quá trình tích hợp mất một tháng vì cần có nhiều đào tạo chuyên sâu từ nhà cung cấp về hệ thống. Ban đầu có thể khó khăn, nhưng sẽ dễ dàng hơn khi bạn hiểu rõ nó.

🔍 Bạn có biết? Bệnh viện đầu tiên của Mỹ, Bệnh viện Pennsylvania, được thành lập vào năm 1751 bởi Benjamin Franklin và Tiến sĩ Thomas Bond để điều trị miễn phí cho người nghèo. Bệnh viện này cũng tiên phong trong các nỗ lực chăm sóc sức khỏe tâm thần và sau này trở thành một phần của Hệ thống Y tế Đại học Pennsylvania.

6. OnPage (Tốt nhất cho quản lý cảnh báo khẩn cấp)

qua OnPage

Khi ai đó bị nhồi máu cơ tim, bạn cần các cảnh báo thu hút sự chú ý. OnPage chuyên cung cấp các thông báo liên tục, tiếp tục phát ra âm thanh cho đến khi có người xác nhận.

Tuy nhiên, đừng lo lắng; phần mềm giao tiếp lâm sàng phân biệt giữa các tin nhắn thường xuyên và các trường hợp khẩn cấp thực sự bằng cách sử dụng các âm báo khác nhau và các mẫu nâng cấp cảnh báo.

Nếu bác sĩ ung thư chính không phản hồi kết quả xét nghiệm quan trọng trong vòng mười phút, hệ thống sẽ tự động thông báo cho bác sĩ sao lưu. Hệ thống cũng tích hợp với thiết bị theo dõi bệnh nhân, kích hoạt cảnh báo ngay lập tức cho nhóm chăm sóc phù hợp khi phát hiện các chỉ số sinh tồn bất thường.

Các tính năng nổi bật của OnPage

Thiết lập chuỗi nâng cấp tự động hóa để thông báo cho các liên hệ thứ cấp và thứ ba khi người nhận chính không phản hồi trong khung thời gian quy định

Tích hợp trực tiếp với hệ thống theo dõi bệnh nhân và thiết bị y tế để kích hoạt cảnh báo khi vượt quá ngưỡng quan trọng

Phân tích các chỉ số thời gian phản hồi chi tiết và mô hình xác nhận để xác định các lỗ hổng trong giao tiếp tại nơi làm việc

Tùy chỉnh mức độ ưu tiên cảnh báo với các âm thanh thông báo, mẫu rung và chỉ báo hình ảnh khác nhau cho các loại tình huống khẩn cấp khác nhau

Giới hạn của OnPage

Mệt mỏi do cảnh báo trở thành vấn đề thực sự khi quá nhiều tin nhắn không khẩn cấp được phân loại là quan trọng

Các tùy chọn tùy chỉnh âm thanh cho các loại cảnh báo khác nhau tương đối giới hạn

Giá cả trên trang

OnPage: $13.99/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

doanh nghiệp Silver: $22.99/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

doanh nghiệp Gold: $28.99/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét trên OnPage

G2: 4.3/5 (280+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (65+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về OnPage?

Theo đánh giá của G2:

Tôi là Bác sĩ Điều dưỡng và Giám đốc Y tế của một phòng khám thẩm mỹ y tế, và tôi cần được liên hệ 24/7 trong trường hợp khẩn cấp. Tôi rất thích việc có thể cung cấp cho khách hàng và nhân viên một số điện thoại liên hệ riêng biệt mà không phải số điện thoại cá nhân của mình. Tôi cũng thích rằng ứng dụng này có thể vượt qua chế độ "Không làm phiền" (DND), vì vậy miễn là điện thoại của tôi đang bật, tôi có thể được liên hệ!… Tôi mong có thể thay đổi âm thanh thông báo khi nhận được trang – có thể có cách nào đó, nhưng tôi chưa tìm ra.

Tôi là Bác sĩ Điều dưỡng và Giám đốc Y tế của một phòng khám thẩm mỹ y tế, và tôi cần được liên hệ 24/7 trong trường hợp khẩn cấp. Tôi rất thích việc có thể cung cấp cho khách hàng và nhân viên một số điện thoại liên hệ riêng biệt mà không phải số điện thoại cá nhân của tôi. Tôi cũng thích rằng ứng dụng này có thể vượt qua chế độ "Không làm phiền" (DND) của tôi, vì vậy miễn là điện thoại của tôi đang bật, tôi có thể được liên hệ!… Tôi mong có thể thay đổi âm báo khi nhận được thông báo – có thể có cách nào đó, nhưng tôi chưa tìm ra.

📖 Xem thêm: Phần mềm hợp tác tài liệu tốt nhất cho nhóm

7. Rocket. Trò chuyện (Tốt nhất cho tùy chỉnh mã nguồn mở)

qua Rocket.Chat

Với Rocket. Trò chuyện, bạn có thể tùy chỉnh nền tảng của mình để phù hợp với hoạt động của tổ chức. Vì đây là mã nguồn mở, nhóm IT của bạn có thể truy cập vào toàn bộ mã nguồn để tùy chỉnh và kiểm tra bảo mật.

Sự linh hoạt này rất hữu ích khi bạn cần tích hợp với các hệ thống bệnh viện riêng biệt hoặc tạo các quy trình làm việc mà các nền tảng thương mại không hỗ trợ.

Bạn có thể lưu trữ mọi thứ trên máy chủ của riêng mình, giúp bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu bệnh nhân nhạy cảm. Phần mềm giao tiếp lâm sàng có thể mở rộng từ các phòng khám nhỏ đến các mạng lưới bệnh viện lớn mà không phải trả phí cấp phép theo người dùng, giúp tiết kiệm chi phí cho ngân sách của bạn.

Các tính năng nổi bật của Rocket. Trò chuyện

Tạo kênh và nhóm người dùng không giới hạn mà không phải trả phí cấp phép định kỳ hoặc bị giới hạn số lượng người dùng

Phát triển tích hợp API tùy chỉnh với các hệ thống y tế hiện có bằng cách sử dụng tài liệu phát triển và tài nguyên hỗ trợ

Thực hiện các cuộc kiểm tra bảo mật toàn diện bằng cách truy cập mã nguồn đầy đủ để đảm bảo tuân thủ

Giới hạn của Rocket. Trò chuyện

Yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật là rất cao cho việc thiết lập ban đầu, bảo trì định kỳ và các dự án phát triển tùy chỉnh

Các tính năng chuyên biệt cho lĩnh vực y tế yêu cầu phát triển tùy chỉnh thay vì có sẵn ngay từ đầu

Giá cả của Rocket. Trò chuyện

Miễn phí

Pro: $4/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rocket. Trò chuyện

G2: 4.2/5 (330+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (155+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Rocket. Trò chuyện?

Một ghi chú của G2 review cho biết:

Việc sử dụng chủ đề cho giao tiếp và khả năng tạo các cuộc thảo luận để những người quan tâm đến chủ đề có thể tham gia nhanh chóng và dễ dàng là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho giao tiếp. […] Thỉnh thoảng, dịch vụ không chuyển tiếp thông báo, và việc offline đôi khi cũng xảy ra, điều này có thể gây cản trở trong một số trường hợp. Tôi cho rằng phần tìm kiếm toàn cầu, mặc dù thú vị, cũng có thể được cải thiện để có thể hiển thị các cụm từ và cuộc hội thoại đầy đủ.

Việc sử dụng chủ đề cho giao tiếp và khả năng tạo các cuộc thảo luận để những người quan tâm đến chủ đề có thể tham gia nhanh chóng và dễ dàng là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho giao tiếp. […] Thỉnh thoảng, dịch vụ không chuyển tiếp thông báo, và việc offline đôi khi cũng xảy ra, điều này có thể gây cản trở trong một số trường hợp. Tôi cho rằng phần tìm kiếm toàn cầu, mặc dù thú vị, cũng có thể được cải thiện để có thể hiển thị các cụm từ và cuộc hội thoại đầy đủ.

🧠 Thông tin thú vị: Vào thế kỷ 14, các tu sĩ Alexian ở Đức đã chăm sóc những nạn nhân của dịch hạch đen. Họ được coi là một trong những nhân viên y tế tuyến đầu đầu tiên trong lịch sử.

8. Klara (Tốt nhất cho tin nhắn văn bản giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ y tế)

qua Klara

Bệnh nhân muốn gửi văn bản cho bác sĩ của họ theo cách tương tự như khi gửi văn bản cho người khác, sử dụng số điện thoại thông thường và ứng dụng nhắn tin. Klara giúp điều này trở thành hiện thực đồng thời đảm bảo tuân thủ HIPAA.

Bệnh nhân chỉ cần gửi văn bản đến số của phòng khám, và tin nhắn của họ sẽ tự động được chuyển đến thành viên phù hợp trong nhóm chăm sóc. Nền tảng này có khả năng nhận diện loại tin nhắn và phân biệt giữa yêu cầu đặt lịch hẹn và các vấn đề y tế khẩn cấp.

Tất cả các cuộc hội thoại đều được tự động ghi chép vào hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR) của bạn, loại bỏ nhu cầu phải dán thủ công các thông tin quan trọng về bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ y tế vào hồ sơ y tế.

Các tính năng nổi bật của Klara

Tích hợp lịch sử cuộc hội thoại văn bản một cách liền mạch vào hồ sơ bệnh án điện tử (EHR) của bệnh nhân để duy trì tài liệu giao tiếp

Triển khai các nhắc nhở lịch hẹn tự động hóa và chuỗi tin nhắn theo dõi được kích hoạt dựa trên loại thăm khám và kế hoạch chăm sóc bệnh nhân

Truy cập thông tin đầy đủ về bệnh nhân và lịch sử cuộc hội thoại trong mỗi tương tác văn bản để cung cấp các phản hồi cá nhân hóa và có căn cứ

Giai đoạn giới hạn của Klara

Độ phức tạp của tin nhắn bị giới hạn, khiến nó không phù hợp cho các cuộc thảo luận y tế chi tiết

Lượng tin nhắn có thể gây quá tải cho các phòng khám nhỏ nếu không thiết lập rõ ràng giới hạn về thời gian sẵn sàng cho việc giao tiếp qua văn bản

Giá cả của Klara

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Klara

G2: 4.5/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (210+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Klara?

Phản hồi trên G2 cho biết:

Klara đã thực sự cải thiện sức chứa của chúng tôi trong việc giao tiếp với bệnh nhân. Nó đã giảm đáng kể số cuộc gọi đi của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng nó cho việc đặt lịch tự động, đặc biệt là cho các cuộc khám mắt định kỳ với các bác sĩ nhãn khoa… Klara cần được thêm vào danh sách trắng của Mod Med. Ngoài ra, khi bệnh nhân hủy hoặc yêu cầu đổi lịch, hệ thống sẽ tự động loại bỏ bệnh nhân khỏi lịch trình – điều này rất tiện lợi. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân sau đó thay đổi trạng thái thành "Xác nhận" trước cuộc hẹn, hệ thống sẽ đưa họ trở lại khung giờ đó. Điều này đôi khi gây ra tình trạng đặt lịch trùng lặp vì khung giờ đó có thể đã được đặt trước.

Klara đã thực sự cải thiện sức chứa của chúng tôi trong việc giao tiếp với bệnh nhân. Nó đã giảm đáng kể số cuộc gọi đi của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng nó cho việc đặt lịch tự động, đặc biệt là cho các cuộc khám mắt định kỳ với các bác sĩ nhãn khoa… Klara cần được thêm vào danh sách trắng của Mod Med. Ngoài ra, khi bệnh nhân hủy hoặc yêu cầu đổi lịch, hệ thống sẽ tự động loại bỏ bệnh nhân khỏi lịch trình – điều này rất tiện lợi. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân sau đó thay đổi trạng thái thành "Xác nhận" trước cuộc hẹn, hệ thống sẽ đưa họ trở lại khung giờ đó. Điều này đôi khi gây ra tình trạng đặt lịch trùng lặp vì khung giờ đó có thể đã được đặt trước.

9. Spok (Phù hợp nhất cho việc hiện đại hóa hệ thống cũ)

qua Spok

Hầu hết các cơ sở y tế vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống trang đã hoạt động ổn định trong nhiều năm. Thay vì xem đây là một vấn đề cần giải quyết, Spok coi đó là một tài sản để phát triển.

Nền tảng này hoạt động như một cầu nối giữa các mạng pager hiện có và các tính năng nhắn tin bảo mật hiện đại. Điều này có nghĩa là nhân viên y tế có thể tiếp tục sử dụng các quy trình paging mà họ đã quen thuộc, nhưng nay được bổ sung các tính năng hữu ích như chủ đề tin nhắn và xác nhận giao hàng.

Các tính năng nổi bật của Spok

Hướng dẫn tin nhắn qua các kênh giao tiếp ưa thích dựa trên trạng thái sẵn sàng của người nhận và sở thích cá nhân

Theo dõi phân tích giao tiếp, bao gồm thời gian phản hồi, tỷ lệ giao hàng tin nhắn và hiệu quả kênh giao tiếp giữa các bộ phận

Tích hợp với hệ thống gọi y tá và thiết bị theo dõi lâm sàng để kích hoạt các cảnh báo phù hợp dựa trên sự thay đổi trạng thái của bệnh nhân

Quản lý các tùy chọn giao tiếp phức tạp cho các vai trò nhân viên, bộ phận và lịch ca làm việc khác nhau thông qua các bảng điều khiển quản trị tập trung

Giới hạn của Spok

Độ phức tạp trong cấu hình yêu cầu đầu tư đào tạo đáng kể cho nhân viên hành chính chịu trách nhiệm quản lý hệ thống

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho âm thanh cảnh báo và cài đặt thông báo

Giá cả của Spok

Miễn phí

Chuyên nghiệp: $19,90/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Spok

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Năm 1992, Hồ sơ Y tế Điện tử (EHR) chủ yếu được sử dụng tại các trung tâm học thuật và hệ thống hỗn hợp. Tuy nhiên, đến năm 2015, chúng đã được mở rộng sang các viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc cuối đời và thậm chí cả các cơ sở giam giữ.

10. Vocera (Stryker) (Phù hợp nhất cho giao tiếp giọng nói rảnh tay)

qua Stryker

Việc rửa tay, môi trường vô trùng và các hoạt động chăm sóc bệnh nhân không phù hợp với các thiết bị màn hình cảm ứng. Vocera giải quyết vấn đề này thông qua giao tiếp bằng giọng nói, cho phép nhân viên y tế giao tiếp mà không cần chạm vào bất kỳ thiết bị nào.

Nhân viên có thể thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn và nhận thông báo bằng các lệnh giọng nói đơn giản, chẳng hạn như “Gọi bác sĩ Martinez”. Hệ thống nhận diện các mẫu ngôn ngữ tự nhiên và kết nối người dùng với đúng người dựa trên vai trò và tình trạng sẵn sàng hiện tại.

Ngoài ra, các thiết bị đeo nhẹ này không ảnh hưởng đến các quy trình lâm sàng hoặc các quy định kiểm soát nhiễm trùng.

Các tính năng nổi bật của Vocera

Kết nối tự động với các thành viên đội ngũ phù hợp thông qua công nghệ nhận diện giọng nói thông minh, có khả năng hiểu rõ vai trò, bộ phận và trạng thái sẵn sàng hiện tại của từng thành viên

Truy cập thông tin bệnh nhân và cập nhật hệ thống theo thời gian thực thông qua các truy vấn điều khiển bằng giọng nói tích hợp với hệ thống thông tin bệnh viện hiện có

Tích hợp khả năng giao tiếp bằng giọng nói với hệ thống gọi y tá hiện có và thiết bị theo dõi bệnh nhân

Giới hạn của Vocera

Thời lượng pin của các thiết bị đeo yêu cầu chu kỳ sạc thường xuyên, điều này có thể gây gián đoạn trong các ca làm việc dài

Vấn đề kết nối không dây ở một số khu vực trong bệnh viện có thể làm giới hạn hàm và giảm độ tin cậy của giao tiếp

Giá cả của Vocera

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Vocera

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Joseph Lister được mệnh danh là "cha đẻ của phẫu thuật hiện đại" nhờ việc tiên phong áp dụng kỹ thuật khử trùng trong thập niên 1860. Trước khi ông thực hiện công việc này, phẫu thuật thường gây tử vong do nhiễm trùng; dụng cụ không được tiệt trùng và các bệnh viện thậm chí đã cân nhắc cấm phẫu thuật hoàn toàn. Được truyền cảm hứng từ công việc nghiên cứu về vi khuẩn của Louis Pasteur, Lister bắt đầu sử dụng axit carbolic để làm sạch vết thương và dụng cụ phẫu thuật.

Đồng bộ hóa các nhóm y tế trên cùng một trang với ClickUp

Hoạt động lâm sàng không bị gián đoạn vì thông tin bị phân tán ở quá nhiều nơi.

Nền tảng giao tiếp lâm sàng của ClickUp giải quyết vấn đề đó.

Trong một nền tảng duy nhất, bạn có thể đang theo dõi các công việc liên quan đến bệnh nhân, trò chuyện trực tuyến, ghi chép quy trình và tự động hóa việc theo dõi. Nền tảng này bảo mật, linh hoạt và được thiết kế để hỗ trợ giao tiếp giữa các đội ngũ chăm sóc y tế qua các bộ phận và ca làm việc.

Nếu nhóm của bạn đang dành quá nhiều thời gian cho việc phối hợp công việc thay vì việc cần làm, ClickUp có thể giúp bạn thay đổi tình trạng đó. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay! ✅