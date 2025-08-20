10 mẫu danh sách phát miễn phí và sáng tạo trong năm 2025

Danh sách phát không chỉ là danh sách các bài hát — chúng còn là bảng tâm trạng, công cụ giảng dạy, động lực tập luyện và khởi đầu cho bữa tiệc.

Cho dù bạn là người yêu âm nhạc đang sắp xếp các bản nhạc hàng ngày, DJ đang lên kế hoạch cho buổi biểu diễn tiếp theo, người tạo nội dung đồng bộ hóa các bản nhạc với video hay huấn luyện viên thể dục đang khuấy động lớp học, bạn cần một danh sách phát trông đẹp mắt và hay nghe.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổng hợp các mẫu danh sách phát miễn phí và cực kỳ sáng tạo để biến Spotify, Apple Music hoặc thậm chí cả bìa đĩa CD vẽ tay của bạn (retro, thật tuyệt vời) trông như những tác phẩm nghệ thuật thuần túy.

Tiếp tục cuộn xuống, vì mẫu danh sách phát yêu thích của bạn đang chờ bạn.

Mẫu danh sách phát là gì?

Mẫu danh sách phát là các khung có cấu trúc để sắp xếp và trình bày danh sách phát nhạc theo bố cục rõ ràng và nhất quán. Chúng thường được DJ, giáo viên, nhà tiếp thị và người tạo sử dụng để sắp xếp các bài hát theo tâm trạng, thể loại, sự kiện hoặc đối tượng.

Ví dụ: một huấn luyện viên thể dục có thể sử dụng mẫu để phân tách các bản nhạc khởi động, cao trào và thư giãn, bao gồm cả dấu thời gian và mức độ cường độ.

Điều khiến chúng trở nên hữu ích không chỉ là khả năng tổ chức, mà còn giúp chia sẻ trên Apple Music, Spotify hoặc các nền tảng khác.

🧠 Thông tin thú vị: Danh sách phát do người dùng tạo được theo dõi nhiều nhất trên Spotify không phải của người nổi tiếng, mà là ‘Today’s Top Hits’ của chính Spotify. Tuy nhiên, nếu bạn tò mò, danh sách phát độc lập phổ biến nhất là ‘ Foreverlost ’, đánh bại nhiều danh sách của các hãng đĩa lớn vào năm 2025. Sức mạnh của việc tuyển chọn không giới hạn ở những tên tuổi lớn; thẻ thông minh và phong cách nhất quán có thể chiến thắng thuật toán.

Điều gì tạo nên một mẫu danh sách phát hay?

Dưới đây là những điều cần tìm kiếm trong một mẫu danh sách phát thực sự hiệu quả trên các định dạng và trường hợp sử dụng:

Bố cục gọn gàng : Sắp xếp các bài hát yêu thích của bạn theo tâm trạng, thể loại hoặc sự kiện mà không lộn xộn. Cấu trúc gọn gàng giúp bạn dễ dàng duyệt, cập nhật và sử dụng lại danh sách phát sau này

Sử dụng đa nền tảng : Dễ dàng chia sẻ danh sách phát trên Apple Music, Spotify hoặc liên kết web. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán, bất kể khán giả của bạn nghe ở đâu

Ghi chú về nghệ sĩ và bài hát : Thêm mô tả ngắn hoặc bối cảnh cho mỗi bài hát. Tính năng này hữu ích để cài đặt âm điệu, nêu rõ tín dụng hoặc giải thích sự liên quan của bài hát

Cấu trúc dựa trên thời gian : Lập bản đồ các bài hát theo thời lượng cho các buổi tập luyện, lớp học hoặc bộ bài hát. Điều này giúp bạn kiểm soát nhịp độ và đảm bảo danh sách phát phù hợp chính xác với sự kiện hoặc định dạng của bạn

Các phần được mã hóa bằng màu sắc : Nhóm nhạc của bạn theo loại hoặc mục đích một cách trực quan. Các dấu hiệu trực quan giúp bạn tìm thấy những gì bạn cần nhanh hơn, đặc biệt là trong các danh sách phát dài hoặc phức tạp

Tùy chọn lọc : Sắp xếp danh sách phát theo nghệ sĩ, nhịp độ, tâm trạng hoặc dịp đặc biệt. Tính năng lọc giúp bạn dễ dàng tái tạo các danh sách phát hiện có thành các chủ đề mới mà không cần bắt đầu lại từ đầu

Danh mục linh hoạt : Điều chỉnh mẫu cho video, sự kiện hoặc bản trình bày, giúp cùng một công cụ có thể sử dụng cho các dự án khác nhau

Thẻ cảm xúc : Ghép các bài hát với những cảm xúc hoặc giai điệu cụ thể. Điều này tạo ra trải nghiệm sâu sắc và có chủ đích hơn cho người nghe của bạn

Dễ dàng xuất: Sao chép hoặc tải xuống danh sách phát ở các định dạng có thể chia sẻ cho các nhóm hoặc sinh viên. Điều này giúp phân phối trở nên đơn giản hơn, cho dù bạn đang chuyển giao cho khách hàng, trình chỉnh sửa hay nghệ sĩ biểu diễn

🧠 Thông tin thú vị: Bạn đã bao giờ tưởng tượng một công cụ quản lý dự án có thể tạo ra âm nhạc của riêng mình chưa? ClickUp đã làm được điều đó, sản xuất các bản nhạc về năng suất, với nhịp điệu sôi động để giúp bạn tập trung và tràn đầy năng lượng trong khi làm việc. Hãy xem “Workflows” của ClickUp:

10 mẫu danh sách phát bạn phải xem

Tìm mẫu danh sách phát phù hợp không nhất thiết phải là một mớ hỗn độn các liên kết rải rác và ý tưởng rời rạc.

Khi bạn muốn chia sẻ bài hát trên mạng xã hội hoặc tạo bộ nhạc cho một sự kiện, các mẫu này sẽ giúp bạn tập trung vào âm nhạc và cách trình bày.

1. Mẫu danh sách phát nhạc tối giản màu xám cho nghệ sĩ trên Instagram Story

qua Canva

Nếu bạn muốn giới thiệu âm nhạc với giao diện tối giản, mẫu Grey Minimalist Artist Music Playlist Instagram Story là một lựa chọn tốt. Màu xám chuyển dần thu hút sự chú ý mà không quá lòe loẹt, trong khi danh sách bài hát gọn gàng và các dấu hiệu trực quan (biểu tượng trái tim màu đỏ và ảnh bìa album) mang lại vẻ sang trọng.

Đánh dấu bài hát nổi bật, liệt kê các bài hát hỗ trợ bên dưới và kết hợp mọi thứ với thương hiệu hoặc phong cách thẩm mỹ của bạn chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Chèn ảnh nghệ sĩ và cập nhật tên bài hát trong vài giây để câu chuyện của bạn luôn mới mẻ

Chia sẻ trực tiếp lên Instagram Stories mà không lo lắng về định dạng hoặc kích thước

Điều chỉnh màu sắc và kiểu văn bản để phù hợp với thương hiệu của bạn mà không làm ảnh hưởng đến bố cục

🔑 Lý tưởng cho: Người tạo và nghệ sĩ chia sẻ danh sách phát cá nhân hoặc quảng bá các bản phát hành mới trên mạng xã hội

2. Bài đăng Instagram playlist hiện đại

qua Canva

Mẫu bài đăng Instagram Danh sách phát hiện đại được thiết kế để kể chuyện một cách rõ ràng, trực quan. Nền mờ và thiết kế đậm, kiểu thẻ thu hút sự chú ý mà không tạo cảm giác rối mắt.

Mẫu này lý tưởng để chia sẻ các bản nhạc ngắn hoặc không khí cuối tuần. Mẫu này ưu tiên tính rõ ràng và linh hoạt, lý tưởng cho nội dung ngắn, các điểm nổi bật của nghệ sĩ hoặc các cập nhật dựa trên tâm trạng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Lên lịch trực tiếp từ Canva mà không cần công cụ bên thứ ba

Thêm các liên kết phát nhanh chỉ với một lần chạm cho các câu chuyện tương tác

Thay đổi kích thước thành bìa Reel hoặc bài đăng vuông mà vẫn giữ nguyên bố cục

🔑 Lý tưởng cho: Những người yêu âm nhạc hoặc nhà tiếp thị muốn có một hình ảnh nhanh chóng, rõ ràng để chia sẻ danh sách phát mà không quá ồn ào

💡 Bonus: Nếu bạn muốn: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và web để tìm danh sách phát, tệp nhạc, bản phối và hơn thế nữa

Sử dụng Talk to Text để hỏi, ra lệnh và điều khiển công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Hãy dùng thử ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu bạn, vì nó hiểu công việc của bạn. Đây không phải là một công cụ AI khác để thêm vào bộ sưu tập nhạc của bạn. Đây là ứng dụng AI theo ngữ cảnh đầu tiên thay thế tất cả các ứng dụng khác.

3. Mẫu vector danh sách phát nhạc

Mẫu Vector Danh sách phát nhạc mang đến cho danh sách phát của bạn giao diện kiểu ứng dụng thời thượng. Được thiết kế để xem trên thiết bị di động, mẫu này có hình ảnh bản nhạc lớn, biểu tượng tùy chỉnh và danh sách cuộn gọn gàng.

Bảng màu tương phản mạnh là lựa chọn lý tưởng cho thương hiệu táo bạo, và vì được thiết kế dựa trên vector, nó phù hợp với mọi định dạng kỹ thuật số, từ Instagram đến bản trình bày.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Thêm bộ đếm bài hát động hoặc bộ đếm thời gian trong các ứng dụng được hỗ trợ

Chuyển đổi thành PDF nhiều trang để sử dụng trong bộ tài liệu truyền thông kỹ thuật số

Sử dụng một thiết kế trên nhiều kích thước màn hình mà không bị biến dạng

🔑 Lý tưởng cho: Nhà thiết kế hoặc người tạo nội dung muốn trình bày danh sách phát theo bố cục kiểu ứng dụng cho các chiến dịch kỹ thuật số hoặc xã hội

4. Mẫu bìa danh sách phát hài hước

Mẫu bìa danh sách phát hài hước mang đến năng lượng và sự hài hước cho bữa tiệc âm nhạc của bạn. Với văn bản cỡ lớn và hình ảnh vui nhộn, mẫu này rất phù hợp cho các danh sách phát nhẹ nhàng hoặc các bản nhạc châm biếm.

Mẫu này mang đến sự vui nhộn mà không làm mất cấu trúc, rất phù hợp cho những người tạo nội dung muốn thể hiện bản thân mà vẫn đảm bảo tính nhanh chóng và dễ chỉnh sửa.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Biến nó thành một loạt danh sách phát luân phiên với các chủ đề được mã hóa bằng màu sắc

Sử dụng bố cục làm hình thu nhỏ cho các tập YouTube hoặc podcast

Tạo hàng loạt bìa cho các tâm trạng khác nhau hoặc các thể loại hài hước chỉ trong vài phút

🔑 Lý tưởng cho: Người tạo nội dung và người dùng bình thường tạo danh sách phát nhẹ nhàng, hài hước hoặc hoài cổ để chia sẻ dưới dạng kỹ thuật số hoặc bản in

5. Trình lập kế hoạch danh sách phát nhạc đám cưới

Mẫu Lập danh sách bài hát đám cưới giúp các cặp đôi tổ chức âm nhạc cho từng khoảnh khắc trong ngày đặc biệt của họ, từ lễ cưới đến điệu nhảy cuối cùng. Mẫu này đảm bảo luồng bài hát liền mạch, phản ánh câu chuyện tình yêu và phong cách độc đáo của họ.

Với tông màu hoa oải hương thanh lịch và các danh mục bài hát được phân chia theo phần, mỗi phần của sự kiện (lễ kỷ niệm, tiệc chiêu đãi, phần giải lao) đều có không gian riêng, giúp danh sách phát nhạc gọn gàng và dòng thời gian chính xác.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sao chép để sử dụng cho nhiều đám cưới và dự án của khách hàng

Thêm mã QR tùy chỉnh để chia sẻ danh sách phát trực tiếp với khách

Xuất file dưới dạng kỷ niệm hoặc một phần của sách cưới

🔑 Lý tưởng cho: Người tổ chức sự kiện hoặc các cặp đôi đang lên bản đồ lựa chọn bài hát cho lễ cưới với định dạng rõ ràng, có thể in được

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang nhúng danh sách phát Spotify vào blog hoặc danh mục đầu tư, hãy sử dụng tùy chọn 'Tùy chỉnh bản xem trước' trước khi sao chép mã nhúng. Điều này cho phép bạn kiểm soát kích thước và phù hợp với thẩm mỹ của trang web mà không cần CSS bổ sung.

6. Bìa danh sách phát cho lễ hội/kỷ niệm

Mẫu bìa danh sách phát cho ngày lễ/lễ hội có tính năng hình ảnh gợi nhớ, bao gồm vòng hoa ruy băng, phông chữ đậm và họa tiết ấm cúng. Mẫu này được thiết kế để trông giống như một băng cassette cổ điển và phù hợp cho cả bản kỹ thuật số và bản in. Mẫu này hoàn hảo cho các bữa tiệc gia đình, bản phối trong lớp học hoặc nội dung lễ hội trên mạng xã hội.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Dễ dàng thay đổi hình ảnh để tái sử dụng cho các dịp lễ khác

Sử dụng làm hình thu nhỏ cho các bản mix hoặc câu chuyện theo mùa trên YouTube

In ra dưới dạng bìa đĩa CD hoặc thẻ lễ với liên kết nhạc

🔑 Lý tưởng cho: Người hâm mộ âm nhạc tạo danh sách phát nhạc hoài cổ hoặc theo chủ đề cho các bữa tiệc ngày lễ, họp mặt gia đình hoặc nội dung theo mùa

7. Mẫu danh sách phát Spotify của TeachersPayTeachers

Mẫu danh sách phát Spotify từ TeachersPayTeachers thêm chiều sâu cho việc chia sẻ nhạc với không gian phản hồi tích hợp sẵn.

Được thiết kế riêng cho sử dụng trong lớp học, nó không chỉ liệt kê các bản nhạc mà còn giúp học sinh khám phá thông tin về nghệ sĩ, chủ đề và kết nối cảm xúc. Nó hoàn hảo cho các dự án về bản sắc, phân tích văn hóa hoặc gợi ý viết sáng tạo.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng như một bài tập thay thế cho bài luận truyền thống

Thêm vào Google Classroom để học tập từ xa hoặc kết hợp

Khuyến khích thói quen nghe nhạc liên quan đến các chủ đề trong chương trình học

🔑 Lý tưởng cho: Học sinh, giáo viên hoặc bất kỳ ai đang tạo một dự án chu đáo, cá nhân hóa về nghệ sĩ yêu thích của họ

🔍 Bạn có biết? Hơn 75% người nghe thuộc thế hệ Z sử dụng danh sách phát được tuyển chọn làm cách chính để khám phá nhạc mới, theo Báo cáo Âm nhạc Toàn cầu của IFPI.

8. Mẫu danh sách phát/nhạc nền của TeachersPayTeachers

Mẫu danh sách phát sách/nhạc phim biến việc sắp xếp nhạc thành một dự án văn học. Học sinh tạo nhạc phim phù hợp với các ký tự, cốt truyện hay nhịp điệu cảm xúc trong một câu chuyện.

Được thiết kế để sử dụng trong lớp học, nó làm cho văn học trở nên cá nhân và tương tác, lý tưởng cho các báo cáo sách thay thế hoặc các dự án nhóm.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Kết nối văn học và âm nhạc để gợi lại cảm xúc tốt hơn

Hoạt động hiệu quả trong các lớp học âm nhạc, sáng tác văn học và văn học Anh

In ấn hoặc phân phối kỹ thuật số dưới dạng bài đánh giá tích hợp nghệ thuật

🔑 Phù hợp cho: Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tạo bản tóm tắt sách theo phong cách playlist cá nhân thay cho báo cáo truyền thống

9. Playlist Lớp Học của TPT

qua TPT

Mẫu danh sách phát lớp học mời học sinh cùng tạo ra không khí cho lớp học của mình. Dù là cho các phiên học tập thư giãn, nghỉ ngơi giữa giờ hay nhạc nền trong khi làm việc nhóm, mẫu này biến sở thích chung thành một hoạt động dễ dàng, thu hút sự tham gia của mọi người.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng nó như một hoạt động khởi động hoặc phá băng vào đầu học kỳ

Thay đổi chủ đề hàng tuần (ví dụ: ‘Throwback Thursday’, ‘No-Skip Songs’)

Cho học sinh bình chọn các bản nhạc nổi bật và xây dựng sự đồng thuận

🔑 Lý tưởng cho: Giáo viên muốn xây dựng văn hóa lớp học thông qua âm nhạc hoặc kết nối với học sinh bằng danh sách phát do học sinh tự chọn

📮 ClickUp Insight: Mẫu có phải là thứ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn không? Ngay cả những mục tiêu vô cùng tham vọng? Trong cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi, chỉ có chưa đến 5% số người được hỏi đang tích cực làm việc để đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc đời, như mua nhà, du lịch thế giới hoặc khởi nghiệp. Tại sao? Bởi vì những giấc mơ lớn thường quá áp đảo hoặc quá xa vời để bắt đầu lập kế hoạch.

💡 Mẹo bổ sung: Khi gắn thẻ bài hát theo tâm trạng hoặc thể loại, hãy rèn luyện tai nghe của bạn bằng các bản nhạc tham khảo trước. Lấy ví dụ từ các thư viện nhạc như Epidemic Sound hoặc Artlist. Chúng sử dụng hệ thống gắn thẻ có cấu trúc cao, có thể giúp bạn phân loại các bản nhạc của mình hiệu quả hơn.

10. Áp phích và thẻ yêu cầu bài hát cho danh sách phát của lớp học của TPT

qua TPT

Mẫu Áp phích và thẻ yêu cầu bài hát cho danh sách phát của lớp giúp việc tham gia trở nên cụ thể hơn. Học sinh điền vào thẻ yêu cầu có thể in ra và đưa vào danh sách phát công khai của lớp. Mẫu này đơn giản, tương tác và dễ dàng áp dụng vào hệ thống phần thưởng hoặc các ngày theo chủ đề.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Biến yêu cầu nhạc thành phần thưởng trong lớp học

Nâng cao kỹ năng viết và giao tiếp thông qua các đoạn mô tả ngắn gọn

Sắp xếp các bài nộp/gửi một cách có tổ chức với các phần có thể chỉnh sửa và được mã hóa bằng màu sắc

🔑 Phù hợp cho: Giáo viên muốn tăng cường sự tham gia của học sinh thông qua trải nghiệm danh sách phát tương tác trực tiếp trong lớp học

Tạo danh sách phát của riêng bạn với ClickUp

ClickUp được công nhận rộng rãi là ứng dụng đa năng cho công việc, nhưng gọi nó chỉ là công cụ năng suất là chưa đủ.

Từ tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển và tự động hóa đến viết và lên lịch bằng AI, nó hợp nhất mọi khía cạnh của quy trình làm việc của bạn vào một hệ sinh thái duy nhất.

Theo dõi xu hướng danh sách phát, phân loại theo tâm trạng hoặc thể loại và nhanh chóng xem tổng quan về những gì đang hiệu quả và những gì không hiệu quả với Bảng điều khiển ClickUp

Điểm khác biệt của nó là sự kết hợp giữa tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh; nó được thiết kế để phù hợp với cách bạn làm việc, không phải ngược lại.

📣 Ý kiến khách hàng: Đây là nhận xét của Will Helliwell, Trợ lý Giám đốc Kỹ thuật, Inform Communications Ltd, về ClickUp: Các dự án quản lý đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều giữa các bộ phận trong công ty. Khi có dự án mới, chúng tôi có thể sử dụng mẫu để tạo tất cả các phiếu yêu cầu ngay lập tức. Không chỉ vậy, mọi người còn được tự động phân công công việc, nên không có sự nhầm lẫn về việc ai phải làm công việc gì. Các dự án quản lý đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều giữa các bộ phận trong công ty. Khi có dự án mới, chúng tôi có thể sử dụng mẫu để tạo tất cả các phiếu yêu cầu ngay lập tức. Không chỉ vậy, mọi người còn được tự động phân công công việc, nên không có sự nhầm lẫn về việc ai phải làm công việc gì.

Chính sự linh hoạt đó khiến ClickUp trở thành một nền tảng vững chắc cho các dự án phi truyền thống, chẳng hạn như tạo mẫu danh sách phát.

Cách tạo mẫu danh sách phát trong ClickUp

ClickUp cho phép bạn quản lý nhạc bằng các tính năng Tải tài liệu, Danh sách, Xem dạng bảng và hơn thế nữa. Bạn thậm chí có thể sử dụng AI để phân loại các bản nhạc hoặc tạo tên danh sách phát. Dưới đây là cách tạo mẫu danh sách phát bằng ClickUp:

Bước 1: Bắt đầu bằng cách tạo mục không gian làm việc

Chọn chế độ xem Tài liệu hoặc Bảng tùy thuộc vào cách bạn muốn hiển thị danh sách phát. Sử dụng ClickUp Docs cho định dạng tường thuật hoặc Bảng cho bố cục kiểu bảng tính.

Tạo danh sách phát hợp tác theo phong cách kể chuyện với ClickUp Docs

Bước 2: Thêm Trường Tùy chỉnh

Với Trường Tùy chỉnh của ClickUp, bạn có thể tạo các trường như Tiêu đề bài hát, Nghệ sĩ, Thể loại, Tâm trạng, Dịp, Liên kết nền tảng và Độ dài bản nhạc. Điều này giúp bạn sắp xếp và lọc các bài hát của mình một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể nhúng bìa album, thêm ghi chú hoặc chèn liên kết.

Sắp xếp bài hát theo tâm trạng, thể loại hoặc không khí bằng Trường Tùy chỉnh để ghi lại các chi tiết như tên nghệ sĩ, độ dài bài hát và liên kết nền tảng

Bước 3: Sử dụng tính năng nhóm và sắp xếp

Nhóm các bài hát của bạn theo không khí, thể loại hoặc loại sự kiện để nhanh chóng tạo các khối theo chủ đề. Công cụ Group By (Nhóm theo) và Filter (Lọc) của ClickUp cho phép bạn xem chính xác những gì phù hợp với từng tâm trạng hoặc dịp.

Bước 4: Sử dụng ClickUp Brain để tăng tốc độ

Sử dụng trợ lý AI hoàn chỉnh nhất thế giới, ClickUp Brain, để đề xuất thể loại, tạo tiêu đề danh sách phát hoặc tóm tắt thẻ tâm trạng cho các bản nhạc của bạn. Nó cũng hữu ích để nhanh chóng soạn thảo mô tả để chia sẻ công khai.

Hãy để ClickUp Brain đề xuất thể loại, tạo tiêu đề danh sách phát và tóm tắt chủ đề trong vài giây

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Chế độ xem biểu mẫu của ClickUp để thu thập các đề xuất danh sách phát dưới dạng kỹ thuật số, cho dù từ sinh viên, cộng tác viên hay người hâm mộ. Bạn có thể tùy chỉnh các trường như 'Tên bản nhạc', 'Tại sao phù hợp' hoặc 'Thẻ tâm trạng' và mỗi mục nhập sẽ được thêm trực tiếp vào danh sách nhiệm vụ danh sách phát của bạn để sắp xếp và phân loại ngay lập tức. Nhanh hơn bảng tính và gọn gàng hơn tin nhắn trực tiếp.

Bước 5: Lưu dưới dạng mẫu có thể sử dụng lại

Khi bố cục của bạn đã ổn định, nhấp vào menu ba chấm … ở góc trên, chọn Mẫu, sau đó nhấp vào Lưu làm mẫu. Thêm tên, thẻ và mô tả ngắn, rồi chọn người có thể truy cập. Thiết lập danh sách phát của bạn đã sẵn sàng để sử dụng lại nhiều lần.

ClickUp giúp bạn dễ dàng giữ danh sách phát của mình gọn gàng, có tổ chức và có thể chia sẻ, tất cả từ cùng một không gian làm việc mà bạn sử dụng cho mọi thứ khác.

Các mẫu liên quan khác cho bạn

Nếu bạn đang thử nghiệm tổ chức âm nhạc ngoài danh sách phát, ClickUp có các mẫu dành cho bạn. Chúng giúp bạn quản lý và theo dõi sản xuất, danh sách phát, các dự án liên quan đến âm nhạc và thậm chí cả quy trình làm việc trong phòng thu.

Dưới đây là một mẫu để bạn bắt đầu:

1. Mẫu danh sách nhạc đơn giản của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức và theo dõi toàn bộ quy trình làm việc âm nhạc của bạn với Mẫu danh sách nhạc đơn giản của ClickUp

Mẫu Danh sách nhạc đơn giản của ClickUp là thiết lập dành cho người mới bắt đầu quản lý các công việc liên quan đến âm nhạc, từ lập kế hoạch phát hành EP, tổ chức buổi biểu diễn nhạc sống đến theo dõi tài sản sáng tạo.

Với ba chế độ xem được thiết kế sẵn, trạng thái công việc đơn giản và bố cục trực quan, ứng dụng này được thiết kế để giúp quy trình làm việc của bạn trơn tru hơn mà không cần phải mất nhiều thời gian học hỏi.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xem công việc của bạn dưới dạng danh sách, bảng hoặc lịch

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi thời hạn, cộng tác viên và liên kết tệp

Phân công công việc cho đồng nghiệp hoặc quản lý mục tiêu cá nhân

Nhanh chóng điều chỉnh để phù hợp với các dự án âm nhạc hoặc nội dung khác nhau

🔑 Lý tưởng cho: Nhạc sĩ, quản lý và nhóm nội dung đang tìm kiếm một cách đơn giản để theo dõi các dự án liên quan đến sản xuất âm nhạc, sự kiện hoặc lịch phát hành

2. Mẫu danh sách nhạc nâng cao của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc liên quan đến âm nhạc hoặc nội dung danh sách phát một cách dễ dàng với Mẫu danh sách âm nhạc nâng cao của ClickUp

Mẫu Danh sách công việc nâng cao về âm nhạc của ClickUp là một trong những công cụ linh hoạt nhất trong thư viện ClickUp. Mẫu này được thiết kế cho người mới bắt đầu nhưng đủ mạnh mẽ cho các nhóm cần cấu trúc nhanh chóng.

Bạn có thể lập bản đồ danh sách công việc, nội dung hoặc các phiên sáng tạo theo định dạng có thể điều chỉnh theo nhu cầu. Cho dù bạn đang quản lý chiến dịch danh sách phát nhiều phần hay chỉ đang theo dõi ý tưởng theo tâm trạng hoặc thể loại, thiết lập này sẽ giúp bạn làm việc gọn gàng và đúng tiến độ.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng bảy chế độ xem khác nhau, bao gồm Danh sách, Bảng, Lịch và Gantt

Sắp xếp công việc thành các Trạng thái tùy chỉnh như Việc cần làm, Đang tiến hành và Hoàn thành

Thêm Trường Tùy chỉnh để gắn nhãn loại bài hát, thời gian hoặc nền tảng

Giữ mọi thứ ngăn nắp với các tính năng nhắc nhở, phụ thuộc và tự động hóa

🔑 Lý tưởng cho: Người tạo hoặc nhóm tổ chức các dự án âm nhạc nhiều bước, lịch nội dung hoặc quy trình phát danh sách phát lặp lại

💡 Mẹo bổ sung: Để danh sách phát luôn mới mẻ mà không cần phải thay đổi liên tục, hãy luân phiên 20% nội dung của danh sách mỗi hai tuần. Điều này giúp duy trì mức độ tương tác cao đồng thời đảm bảo tính liên tục cho những người nghe thường xuyên.

3. Mẫu danh sách cấp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân loại bài hát, album hoặc nghệ sĩ theo cảm xúc hoặc giá trị với Mẫu xếp hạng nhạc theo cấp độ của ClickUp

Mẫu Danh sách cấp độ ClickUp được thiết kế để so sánh nhanh chóng. Lấy cảm hứng từ hệ thống danh sách cấp độ phổ biến trong trò chơi, định dạng này hoạt động hiệu quả đáng ngạc nhiên để xếp hạng nhạc theo tâm trạng, thể loại, tác động khi phát hành hoặc mục yêu thích cá nhân.

Điều này đặc biệt hữu ích cho giáo viên giao bài tập phân tích âm nhạc, người tạo xếp hạng album theo nghệ sĩ hoặc nhà tiếp thị xây dựng danh sách phát theo chủ đề cho các chiến dịch. Mẫu này bao gồm thẻ công việc, trường xếp hạng và danh mục tùy chỉnh mà bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với bất kỳ loại danh sách nào.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Gán bài hát hoặc album vào các cấp độ tùy chỉnh

Sử dụng công việc và Trường Tùy chỉnh để xếp hạng dựa trên âm thanh, lời bài hát hoặc giá trị phát lại

So sánh các cấp độ khác nhau song song với chế độ xem Bảng

Theo dõi các thay đổi hoặc cập nhật với trạng thái tiến độ tích hợp sẵn

🔑 Lý tưởng cho: Giáo viên, nhà phê bình âm nhạc hoặc người hâm mộ tạo danh sách xếp hạng các bài hát, album hoặc nghệ sĩ theo các chủ đề hoặc thời đại khác nhau

🧠 Thông tin thú vị: Bạn có tin không, bài hát ngắn nhất thế giới chỉ dài 1,316 giây! “You Suffer” của Napalm Death ngắn đến mức bạn sẽ bỏ lỡ nó trong nháy mắt!

4. Mẫu Danh sách công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các phiên sáng tạo, nhiệm vụ âm nhạc và thời hạn với Mẫu danh sách hoạt động của ClickUp

Mẫu Danh sách hoạt động ClickUp là công cụ hoàn hảo để giúp công việc sáng tạo của bạn luôn đi đúng hướng, đặc biệt khi bạn đang phải xoay xở nhiều dự án âm nhạc cùng lúc. Mẫu này có thể bao gồm các công việc như lập danh sách phát, phiên thu âm tại phòng thu, dòng thời gian phát hành hoặc các hoạt động quảng bá.

Hướng dẫn này được cấu trúc cho người mới bắt đầu nhưng có thể dễ dàng mở rộng. Nó cung cấp các Trường Tùy chỉnh và nhiều chế độ xem để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Hãy coi nó như một công cụ theo dõi tất cả mọi thứ đằng sau hậu trường.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Chia nhỏ công việc sáng tạo thành các công việc với trạng thái như Đang tiến hành và Hoàn thành

Chỉ định thời hạn và trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm

Sử dụng chế độ xem Lịch, Bảng và Bảng để quản lý dòng thời gian và ưu tiên

Thêm thẻ cho thể loại, sự kiện hoặc danh mục dựa trên tâm trạng

🔑 Lý tưởng cho: Nghệ sĩ solo, nhà sản xuất hoặc nhóm sáng tạo quản lý các công việc âm nhạc nặng nề như lịch thu âm, phát hành nội dung hoặc dòng thời gian danh sách phát

5. Mẫu YouTube ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý danh sách phát video, phỏng vấn nghệ sĩ hoặc kênh phát sóng với Mẫu YouTube của ClickUp

Mẫu YouTube ClickUp này được thiết kế cho những người tạo nội dung sử dụng YouTube để chia sẻ danh sách phát, cảnh hậu trường hoặc tính năng của nghệ sĩ. Từ ý tưởng đến tải lên, mẫu này bao gồm mọi thứ: động não, theo dõi sản xuất, lịch xuất bản và quảng bá.

Với các Trường Tùy chỉnh như Danh sách phát, Đã quay và Danh mục, bạn có thể điều chỉnh luồng để phù hợp với quy trình làm việc của nhóm nội dung. Tính năng này rất phù hợp nếu bạn quản lý một kênh kết hợp nhạc, bình luận hoặc nội dung quảng cáo.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Lập kế hoạch, ghi lại và xuất bản nội dung với các luồng trạng thái như Tiền sản xuất và Cuối cùng

Sử dụng chế độ xem Lịch và Bảng để lập bản đồ dòng thời gian xuất bản

Theo dõi nội dung theo loại, bao gồm phỏng vấn, danh sách phát, phản hồi và hơn thế nữa

Thêm liên kết, hình thu nhỏ và ghi chú cho từng video ở một nơi để giảm thiểu việc chuyển đổi bối cảnh

🔑 Lý tưởng cho: Người tạo nội dung và các kênh tập trung vào âm nhạc cần một cách có tổ chức để quản lý các bản tải lên định kỳ, tính năng loạt bài hoặc danh sách phát video

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang giới thiệu danh sách phát cho các thương hiệu hoặc công ty đồng bộ, hãy tạo một tệp PDF một trang nhẹ với thông tin về bản nhạc, chủ đề và tâm trạng. Cách này hiệu quả hơn là chỉ gửi một liên kết phát trực tuyến mà không có bối cảnh.

6. Mẫu Podcast ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, ghi âm và quản lý nội dung âm thanh của bạn với Mẫu Podcast của ClickUp

Mẫu Podcast ClickUp được thiết kế cho những người tạo nội dung muốn có quy trình podcasting có cấu trúc mà không bị quá tải bởi các kịch bản rời rạc, nhạc nền và lồng tiếng. Cho dù bạn đang thực hiện phỏng vấn, biên tập bình luận âm nhạc hay đang theo dõi các tập dựa trên danh sách phát, mẫu này sẽ lưu trữ mọi thứ, từ lập lịch đến xuất bản, ở một nơi.

Tùy chỉnh với các trường như Mùa, Số tập và Trạng thái âm thanh, giúp bạn dễ dàng quản lý nhiều chương trình hoặc một loạt podcast truyền động lực đang diễn ra.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng chế độ xem Danh sách và Bảng để lập bản đồ các giai đoạn podcast

Theo dõi quá trình sản xuất với các trạng thái như Đã ghi âm, Đã chỉnh sửa và Đã đăng

Phân công công việc đặt chỗ cho khách, thiết kế bìa và quảng bá

Lưu trữ liên kết tập, chủ đề và tệp âm thanh bằng Trường Tùy chỉnh

🔑 Lý tưởng cho: Những người podcast tập trung vào văn hóa âm nhạc, thảo luận về danh sách phát hoặc phỏng vấn nghệ sĩ và người tạo nội dung

7. Mẫu lịch nội dung cho nhạc sĩ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, xuất bản và quảng bá nội dung danh sách phát của bạn với Mẫu Lịch nội dung dành cho nhạc sĩ của ClickUp

Mẫu Lịch nội dung cho nhạc sĩ của ClickUp được thiết kế cho các nghệ sĩ cần duy trì tính nhất quán trong việc phát hành nội dung, đặc biệt là danh sách phát.

Cho dù bạn đang quản lý ngày phát hành, công bố các bản tuyển chọn mới hay điều phối quảng bá trên các kênh, mẫu này sẽ hiển thị toàn bộ dòng thời gian nội dung của bạn. Bạn có thể phân công công việc, liên kết tài sản và theo dõi hiệu suất trong một không gian tập trung.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Lập kế hoạch phát nhạc và danh sách phát trong chế độ xem Lịch, Gantt hoặc Dòng thời gian

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để quản lý chi tiêu, nền tảng, mục tiêu và công việc tiếp thị

Theo dõi tiến độ với các trạng thái như Đang phát triển, Đã sẵn sàng và Đã xuất bản

Giữ cho nhóm của bạn luôn đồng bộ với các tài liệu, tự động hóa và ghi chú cuộc họp tích hợp sẵn

🔑 Lý tưởng cho: Nhạc sĩ hoặc nhà tiếp thị xây dựng chiến lược nội dung đa nền tảng xung quanh danh sách phát hoặc phát hành nhạc

8. Mẫu dòng thời gian ClickUp cho sản xuất và phát hành album nhạc

Tải mẫu miễn phí Quản lý dự án album của bạn từ phòng thu đến phát trực tuyến với Mẫu dòng thời gian cho sản xuất và phát hành album nhạc của ClickUp

Mẫu dòng thời gian ClickUp cho sản xuất và phát hành album nhạc được thiết kế riêng cho các nhạc sĩ, những người quản lý mọi thứ từ lịch trình thu âm đến các chiến dịch quảng bá.

Với các trường dành riêng cho ngân sách, thời hạn và các giai đoạn sáng tạo, mẫu này đảm bảo mọi bản nhạc, thiết kế bìa và chiến dịch truyền thông báo chí luôn phù hợp với thời gian phát hành của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Hình dung quy trình làm việc của album trong chế độ xem Dòng thời gian, Gantt và Lịch

Theo dõi các giai đoạn quan trọng như tiền sản xuất, trộn âm, hoàn thiện và quảng bá

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để quản lý ngân sách, thời lượng công việc và các giai đoạn

Phân công vai trò và trách nhiệm cho nhà sản xuất, nhà thiết kế và trưởng phòng PR

🔑 Lý tưởng cho: Nghệ sĩ độc lập, ban nhạc hoặc nhãn hiệu quản lý chu kỳ phát hành album từ đầu đến cuối

9. Mẫu kế hoạch chiến lược cho nhạc sĩ của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng lộ trình sự nghiệp âm nhạc dài hạn, lập kế hoạch phát triển danh sách phát, xây dựng thương hiệu và tiếp cận người hâm mộ với Mẫu kế hoạch chiến lược cho nhạc sĩ của ClickUp

Mẫu Kế hoạch Chiến lược cho Nhạc sĩ của ClickUp cung cấp cho bạn một cách có cấu trúc để suy nghĩ dài hạn, vượt ra ngoài các bài hát và phát triển thương hiệu. Cho dù bạn đang muốn tăng lượng người theo dõi trên Spotify, ký hợp đồng đồng bộ hóa hay hợp tác với các thương hiệu, mẫu này sẽ giúp bạn điều chỉnh các nỗ lực trong danh sách kiểm tra hàng ngày với tham vọng nghề nghiệp của mình.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đặt mục tiêu rõ ràng và theo dõi các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp với sáu chế độ xem tùy chỉnh

Xác định đối tượng mục tiêu, chiến lược phát triển và kênh tiếp thị

Giám sát các ưu tiên chiến lược bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh cho ngân sách, dòng thời gian và nỗ lực

Hình dung khối lượng công việc với chế độ xem Gantt và Dòng thời gian

🔑 Lý tưởng cho: Các nhạc sĩ độc lập đang lên kế hoạch chiến lược danh sách phát, hợp tác hoặc mở rộng thương hiệu

🔍 Bạn có biết? “Playlistification of music” ( tạm dịch: “danh sách phát nhạc ”) đề cập đến sự thống trị ngày càng tăng của danh sách phát trong cách khám phá, tiêu thụ và thậm chí sáng tạo âm nhạc. Nó mô tả xu hướng âm nhạc ngày càng được điều chỉnh để phù hợp với các tiêu chí và thuật toán cụ thể của danh sách phát, thay vì được thúc đẩy bởi tầm nhìn nghệ thuật hoặc sở thích cá nhân.

10. Mẫu biểu mẫu đặt lịch biểu diễn nghệ sĩ âm nhạc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt nghệ sĩ cho các buổi biểu diễn trực tiếp hoặc tính năng danh sách phát với Mẫu biểu mẫu đặt nghệ sĩ âm nhạc của ClickUp

Đơn giản hóa việc phối hợp giữa các nghệ sĩ cho danh sách phát có các buổi biểu diễn trực tiếp, các tiết mục hoặc các sự hợp tác đặc biệt. Mẫu biểu mẫu đặt lịch nghệ sĩ ClickUp giúp tập trung các yêu cầu đặt lịch nghệ sĩ, loại bỏ việc phải theo dõi các chi tiết qua email hoặc bảng tính.

Cho dù bạn đang quản lý các buổi biểu diễn trực tiếp, sự kiện tại địa điểm hoặc các buổi giới thiệu kỹ thuật số liên quan đến danh sách phát, biểu mẫu này sẽ lưu trữ, theo dõi và phê duyệt mọi thứ trong một không gian làm việc. Tùy chỉnh các trường, chỉ định trạng thái và theo dõi tiến độ từ yêu cầu đến xác nhận, lý tưởng cho các nhà tổ chức, nhóm sự kiện hoặc nhà quảng bá.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Các trường được tạo sẵn để ghi lại chi tiết biểu diễn, thông tin nghệ sĩ và phê duyệt

Thẻ trạng thái để theo dõi các yêu cầu từ 'Mới' đến 'Đã chấp nhận'

Nhiều chế độ xem để quản lý vị trí nghệ sĩ và giao tiếp

Phù hợp cho các địa điểm, nhà quảng bá hoặc người quản lý danh sách phát kỹ thuật số với các phiên trực tiếp

🔑 Lý tưởng cho: Người tạo danh sách phát được tuyển chọn, người quản lý sự kiện hoặc người liên lạc nghệ sĩ điều hành các phiên trực tiếp hoặc hợp tác phát trực tuyến

11. Mẫu cài đặt mục tiêu cho nhà sản xuất âm nhạc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu phát trực tuyến, tần suất phát danh sách phát và mục tiêu sáng tạo với Mẫu cài đặt mục tiêu cho nhà sản xuất âm nhạc của ClickUp

Mẫu cài đặt mục tiêu cho nhà sản xuất âm nhạc ClickUp cung cấp các phần riêng biệt để theo dõi ý tưởng bài hát, cột mốc sản xuất và công việc hợp tác. Nó cho phép nhà sản xuất đặt thời hạn rõ ràng, quản lý dòng thời gian dự án và theo dõi tiến độ phát hành nhạc mới.

Chia nhỏ những tham vọng lớn, như phát trực tuyến các cột mốc quan trọng hoặc đồng bộ hóa các thỏa thuận cấp phép, thành các bước có thể đo lường được. Mẫu này bao gồm bảng tính mục tiêu SMART, phân tích nỗ lực và chế độ xem công việc để giúp các nhà sản xuất duy trì sự tổ chức trong mỗi lần phát hành danh sách phát, hợp tác hoặc sáng kiến chiến dịch.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tạo mục tiêu SMART cho hiệu suất danh sách phát, mục tiêu tăng trưởng hoặc hợp tác

Chia nhỏ chiến lược âm nhạc tổng thể thành các công việc nhỏ hơn

Hình dung tiến độ với các chế độ xem có thể tùy chỉnh (bảng tính SMART, dòng thời gian, v.v.)

Bao gồm theo dõi nỗ lực và ước tính tác động cho từng mục tiêu

🔑 Phù hợp cho: Nhà sản xuất sử dụng playlist để xây dựng thương hiệu, kiếm tiền từ lượt phát trực tuyến hoặc cấu trúc nội dung dài hạn

Theo dõi và chia sẻ các bài hát yêu thích của bạn với những người thân yêu bằng ClickUp

Cho dù bạn đang sắp xếp danh sách phát, quản lý dòng thời gian phát hành hay điều phối các buổi biểu diễn trực tiếp, ClickUp cung cấp cho bạn các công cụ để tổ chức mọi thứ ở một nơi.

Từ chế độ xem Tài liệu và Bảng đến Tự động hóa và Trường Tùy chỉnh, mọi tính năng đều được thiết kế để tiết kiệm thời gian và giúp bạn tập trung vào âm nhạc. Với các mẫu được thiết kế cho nhạc sĩ, nhà sản xuất và nhà tiếp thị, bạn không cần phải bắt đầu lại từ đầu mà có thể bắt đầu mở rộng quy mô công việc hiệu quả.

Đừng lãng phí thời gian ghép nối các công cụ và xây dựng một hệ thống thực sự phù hợp với cách bạn sáng tạo và quảng bá âm nhạc.

Dùng thử ClickUp miễn phí và biến sự hỗn loạn thành quy trình làm việc hài hòa!