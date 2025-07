Top podcasts truyền cảm hứng cho sự phát triển cá nhân và sự nghiệp

Bất kể công việc của bạn thú vị đến đâu, việc hàng ngày phải đến nơi làm việc với tinh thần cao độ có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tất cả chúng ta đều có những ngày cần một chút động lực để thêm phần hứng khởi.

Còn gì tuyệt vời hơn một thứ có thể truyền cảm hứng cho bạn khi tập gym, du lịch hoặc đi thang máy văn phòng? Đó chính là các podcast truyền cảm hứng!

Podcast truyền động lực là nguồn cảm hứng hàng ngày của chúng ta. Chúng giúp chúng ta cải thiện tâm trạng, kích hoạt trí tưởng tượng với những ý tưởng mới mẻ và cung cấp những lời khuyên quý giá về phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp danh sách bảy podcast truyền động lực hay nhất phục vụ các sở thích khác nhau. Chúng tôi cung cấp cho bạn những điểm nổi bật, cùng với một vài tập yêu thích của chúng tôi, để giúp bạn chọn podcast phù hợp nhất với mình.

Thêm một số (hoặc tất cả!) vào danh sách phát hàng ngày của bạn; chúng tôi hứa rằng chúng sẽ mang đến cho bạn sự tích cực và vui vẻ thường xuyên.

Tầm quan trọng của podcast truyền cảm hứng

Nếu bạn đã là fan của podcast truyền cảm hứng, bạn đã biết lợi ích của chúng và có thể bỏ qua phần này ?

Nếu bạn chưa từng thử, hãy cùng tìm hiểu một số lý do tại sao bạn nên thử.

Bạn có thể đã từng nghe câu nói: "Tất cả đều nằm trong tâm trí". Đối với con người, cho dù là trong công việc hay cuộc sống cá nhân, suy nghĩ và trạng thái tâm trí của chúng ta có thể ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta.

Bạn chỉ có thể cống hiến hết mình trong công việc và duy trì động lực để vươn cao hơn khi tâm trí bình yên. Nếu suy nghĩ của bạn lộn xộn, năng suất của bạn sẽ bị ảnh hưởng và sự phát triển sẽ bị đình trệ.

Căng thẳng không chỉ cản trở sự sáng tạo mà còn dẫn đến các vấn đề về quản lý và năng suất.

Các podcast truyền cảm hứng sẽ giúp bạn vượt qua những vấn đề này. Chúng giúp bạn khám phá những góc nhìn mới về cuộc sống và những thách thức mà nó mang lại.

Hãy cùng tìm hiểu một số lợi ích chính của việc nghe các podcast này:

1. Tập trung và năng suất tốt hơn

Nghe podcast truyền động lực sẽ truyền sự tích cực vào cuộc sống hàng ngày của bạn, kích hoạt dopamine, một chất hóa học giúp tăng khả năng tập trung và giữ cho bạn luôn có động lực. Chúng kích thích não bộ của bạn loại bỏ những yếu tố gây xao lãng, loại bỏ những khối tâm lý, tăng lòng tự trọng, rèn luyện tình yêu bản thân và đạt được thành công trong sự nghiệp.

Chúng cũng cho phép bạn học hỏi một số mẹo thiết thực từ các chuyên gia để làm việc hiệu quả hơn, tránh trì hoãn, sắp xếp thứ tự ưu tiên tốt hơn và quản lý công việc hiệu quả.

2. Nâng cao tâm trạng và năng lượng

Đôi khi, tất cả những gì bạn cần là một chút động lực để chuyển từ trạng thái bình thường sang trở thành người chủ động. Podcasts truyền cảm hứng có thể giúp nâng cao tinh thần.

Lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về những người đã vượt qua khó khăn và đạt được thành công là nguồn động lực đủ lớn trong những ngày tồi tệ.

3. Nhận những thông tin mới

Nghe podcast truyền động lực mang đến những hiểu biết, quan điểm và ý tưởng mới để mở rộng sự tò mò của bạn. Bạn có thể học cách quản lý mọi việc tốt hơn, đối phó với các vấn đề và nâng cao kỹ năng. Những lời khuyên thực tế về cuộc sống từ các chuyên gia trong podcast có thể giúp bạn đạt được nhiều thành tựu hơn.

Ví dụ: giả sử bạn có vấn đề trong quan hệ với đồng nghiệp. Thay vì cố gắng tự giải quyết, bạn có thể nghe một tập podcast phát triển cá nhân yêu thích để tìm kiếm lời khuyên và tập trung vào việc tìm ra giải pháp.

4. Khám phá những cơ hội mới

Podcasts truyền cảm hứng giúp bạn cập nhật xu hướng ngành nghề. Chúng là nguồn thông tin tuyệt vời về ý tưởng, sự đổi mới và cơ hội để khai thác. Nhận thông tin về sách, mentor và các khóa học khác để bổ sung vào quá trình học tập và tiến tới sự phát triển bản thân.

Với những lợi ích này, nghe podcast không còn chỉ là một công việc để giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử mà còn là một bí quyết tăng năng suất để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và sự nghiệp.

Đánh giá và phân tích các podcast động lực hàng đầu

Nghe podcast có thể giúp bạn vượt qua mọi dự án tốt đẹp trong cuộc sống mà bạn đang thực hiện.

Hãy cùng khám phá một số podcast động lực tốt nhất để bắt đầu hành trình hướng tới một cuộc sống chuyên nghiệp và cá nhân hạnh phúc hơn.

1. Khoa học của thành công

Một podcast hàng tuần mẫu mực do J. Matthew Bodnar, The Science of Success dẫn chương trình, tập trung vào việc khám phá tiềm năng con người một cách tối đa. Dựa trên sự phát triển cá nhân có cơ sở bằng chứng, podcast này đi sâu vào tiềm năng con người chưa được khai thác, chỉ thiếu một điều duy nhất — động lực.

Cho dù bạn đang cố gắng trở thành một bậc cha mẹ tốt hơn hay đang nỗ lực phát triển bản thân trong công việc hay cuộc sống, podcast này đều có thể mang đến cho bạn những điều hữu ích. Podcast này có sự tham gia của các khách mời là các nhà tâm lý học, nhà thần kinh học, doanh nhân và chuyên gia đàm phán con tin của FBI, tất cả đều chia sẻ kinh nghiệm của mình và cung cấp những bí quyết sống cho tất cả những ai tham gia cộng đồng.

Ngoài ra, Bodnar còn tổ chức các podcast chuyên đề định kỳ để đào sâu hơn vào các chủ đề như sáng tạo, giới hạn niềm tin, thiền định, v.v., nhằm giúp bạn khám phá bản thân. Trọng tâm của The Science of Success là khuyến khích mọi người thoát khỏi nỗi sợ hãi, nỗ lực cải thiện bản thân và sống một cuộc đời trọn vẹn.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

Những gì người nghe chia sẻ:

Tôi nghe và nghe lại Science of Success hầu như mỗi ngày.

2. Liệu pháp cho các cô gái da màu với Joy Harden Bradford

Therapy for Black Girls là podcast hàng tuần do mạng lưới phụ nữ cùng tên sáng lập, nhằm khơi gợi cuộc trò chuyện về sức khỏe tinh thần, phát triển cá nhân và cách sống hạnh phúc hơn.

Với phương châm "Được nhìn thấy, được lắng nghe và được thấu hiểu", chương trình này nhằm mục đích giúp phụ nữ da đen tiếp cận với sức khỏe tâm thần bằng cách xóa bỏ định kiến gắn liền với liệu pháp trị liệu. Chương trình này nhằm mục đích bao quát mọi khía cạnh của cuộc sống và các vấn đề nghề nghiệp mà phụ nữ da đen phải đối mặt ngày nay, từ tự do tài chính và sự nghiệp đến mối quan hệ với mạng xã hội.

Người dẫn chương trình, Tiến sĩ Joy Harden Bradford, là một nhà tâm lý học được chứng nhận, sử dụng văn hóa đại chúng để giải thích các khái niệm tâm lý cho thính giả. Cô đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc với các bài viết trên O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence và Bustle.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

Những gì người nghe chia sẻ:

Tôi muốn nghe một số sự thật về sức khỏe tinh thần và đây là podcast mà tôi sẽ thêm vào thư viện của mình! Tập Luminous Self đã chạm đến trái tim tôi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

3. Những bước nhỏ, những thay đổi lớn

Podcast về năng suất này tập trung vào các hành vi hàng ngày (thói quen) định hình cuộc sống của chúng ta. Được dẫn dắt bởi Gregg Clunis, Tiny Leaps, Big Changes là podcast phát triển cá nhân thuyết phục bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Đúng như tên gọi, podcast này dạy bạn cách những bước tiến nhỏ có thể dẫn đến những thay đổi tích cực và đáng kể. Và cách bạn có thể dần dần tiến tới mục tiêu dài hạn bằng cách điều chỉnh một chút thói quen của mình.

Hãy lắng nghe để biết những mẹo giúp bạn kiểm soát cuộc sống và biến những giấc mơ xa vời thành hiện thực. Podcast này thay đổi chế độ xem của chúng ta về thành công và truyền cảm hứng để chúng ta thay đổi cuộc sống.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

Những gì người nghe chia sẻ:

Tôi yêu triết lý của Gregg về việc thay đổi cuộc sống: Tất cả đều nằm ở việc điều chỉnh hành vi hàng ngày của bạn. Hãy tạo ra cuộc sống mà bạn xứng đáng!

4. Brené Brown's Unlocking Us

Bạn đang tìm kiếm một podcast giúp bạn kết nối lại với bản thân sâu sắc nhất? Hãy thử Unlocking Us . Podcast này nhằm giúp bạn khám phá những khía cạnh sâu thẳm nhất của con người để sống, yêu thương và nuôi dạy con cái với sự dũng cảm hơn.

Podcast này tin rằng chấp nhận sự yếu đuối sẽ dẫn đến sự can đảm. Brené Brown, người dẫn chương trình, tác giả nổi tiếng, diễn giả truyền động lực và huấn luyện viên cuộc sống, tin tưởng vào sự can đảm hơn là sự thoải mái và sẽ giúp bạn đối mặt trực tiếp với những điểm yếu của mình.

Brown khuyến khích khán giả đối mặt với cuộc sống và trở nên ý thức hơn về bản thân. Podcast này dạy bạn sống với sự dũng cảm và lòng trắc ẩn, để trở thành "người ngượng ngùng, dũng cảm và tử tế."

Các tập podcast không thể bỏ qua:

Những gì người nghe chia sẻ:

Brené Brown là một người vô cùng truyền cảm hứng. Cách cô ấy phỏng vấn mang lại những tập podcast hấp dẫn và truyền cảm hứng. Tôi luôn cảm thấy được thách thức và khích lệ sau khi nghe. Tôi không thể khuyến khích đủ về podcast này.

5. The Happiness Lab

Podcast The Happiness Lab dựa trên khóa học nổi tiếng nhất của Đại học Yale, The Science of Happiness. Được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Laurie Santos, giảng viên đứng sau khóa học, podcast này thảo luận về cách chúng ta có thể đạt được hạnh phúc.

Bỏ qua những quan niệm truyền thống về hạnh phúc và niềm vui, podcast này sẽ dẫn dắt bạn qua những nghiên cứu khoa học mới nhất thông qua những câu chuyện sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận về hạnh phúc thực sự.

Ngoài các chủ đề như tình bạn, tiền bạc, sự nghiệp, sức khỏe, v.v., podcast còn mời các khách mời là chuyên gia chia sẻ câu chuyện thành công cá nhân của họ để truyền cảm hứng cho người nghe. Với podcast này, bạn sẽ định hình lại ý niệm về hạnh phúc và học cách đạt được nó sớm hơn.

Podcast này dành cho bạn nếu bạn muốn hướng tới một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

Những gì người nghe chia sẻ:

Vừa tìm thấy podcast tuyệt vời này. Âm thanh hay và chuyên nghiệp, chứa đầy thông tin hữu ích và kỹ thuật thực tiễn.

6. Chương trình Tim Ferriss

The Tim Ferriss Show là một trong những podcast kinh doanh phổ biến nhất từ trước đến nay và đã lọt vào danh sách "Best Of" của Apple Music cách đây ba năm. Với 900 triệu lượt tải xuống và dàn khách mời nổi tiếng như Hugh Jackman, Mark Zuckerberg, Michael Lewis và Maria Sharapova, podcast này xứng đáng với danh hiệu là podcast hay nhất trong lĩnh vực này.

Người dẫn chương trình, nhà đầu tư và tác giả nổi tiếng thế giới Tim Ferris mời các nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống của họ thành các chiến lược, thói quen và thói quen hữu ích để đạt được thành công.

Được cấu trúc như một cuộc trò chuyện thân thiện và tự do, nơi bạn cảm thấy mình là một phần của cuộc hội thoại, podcast này rất thú vị để nghe và học hỏi. Hãy lắng nghe nếu bạn muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng để hành động và đạt được kết quả.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

Những gì người nghe chia sẻ:

Tôi thích Tim với vai trò người phỏng vấn (các câu hỏi sâu sắc và cơ bản, ví dụ cá nhân và sự tham gia). Các chủ đề yêu thích của tôi là thiền, phát triển cá nhân, thay đổi thói quen và cách suy nghĩ.

7. TED Talks Hàng Ngày

TED Talks Daily mang đến cho bạn những phần hay nhất của các bài nói chuyện TED đầy cảm hứng dưới dạng âm thanh. Các chủ đề có thể bao gồm từ Trí tuệ nhân tạo đến thể thao, nhưng mỗi tập đều hứa hẹn sẽ gợi mở suy nghĩ.

Được dẫn dắt bởi nhà báo từng đoạt giải thưởng Elise Hu, podcast này mang đến cho bạn những câu chuyện và ý tưởng của các nhà lãnh đạo và nhà đổi mới trên toàn thế giới. Podcast này giới thiệu cho bạn những khái niệm mới và cung cấp một cách để thu thập kiến thức và học hỏi điều gì đó có giá trị mỗi ngày.

Nghe podcast này giống như đang tham gia vào một hành trình học tập liên tục. Đây là cánh cửa mở ra những góc nhìn mới mẻ, khuyến khích bạn mở rộng tầm nhìn và suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

Những gì người nghe chia sẻ:

Luôn truyền cảm hứng, thông tin và thú vị. Cảm ơn TED Talks Daily!

Bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách áp dụng những kiến thức từ nội dung truyền động lực này vào cuộc sống của bạn.

Bonus: Làm thế nào để tạo kế hoạch phát triển cá nhân?

Cách áp dụng những bài học từ podcast động lực vào cuộc sống công việc của bạn

Chúng ta nghe podcast truyền động lực để học hỏi những điều mới giúp chúng ta cải thiện công việc và cuộc sống cá nhân với tư cách là nhà quản lý, cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp. Giống như podcast cung cấp kiến thức cho chúng ta, các công cụ năng suất cũng cho chúng ta phương tiện để cải thiện phương pháp làm việc.

Một trong những công cụ năng suất đó là nền tảng quản lý công việc ClickUp, nhằm giúp người dùng tiết kiệm thời gian (lên đến một ngày mỗi tuần) và nỗ lực. Sử dụng nhiều tính năng thúc đẩy hiệu quả của ClickUp, các nhóm có thể giao tiếp và làm việc hợp tác để đạt được thành công lớn hơn.

Hoàn thành công việc của bạn với Hộp thư đến ClickUp được cải tiến — được thiết kế để nhanh chóng điều hướng các ưu tiên của bạn và hoàn thành công việc

Cải thiện tinh thần đồng đội với Quản lý dự án ClickUp

Nền tảng quản lý dự án tất cả trong một của ClickUp cho phép các nhóm làm việc chặt chẽ với các quy trình công việc được kết nối, bảng điều khiển thời gian thực và chia sẻ tài liệu. Bất kể địa điểm, các nhóm có thể lên ý tưởng và làm việc cùng nhau hiệu quả hơn để đạt được mục tiêu chung nhanh hơn. Một số tính năng tốt nhất của ClickUp Project Management là:

Thúc đẩy động lực với ClickUp Goals

Không có gì thỏa mãn hơn việc đặt ra mục tiêu và hoàn thành chúng. ClickUp Goals cho phép bạn đặt ra các mục tiêu có thể theo dõi để thúc đẩy động lực của bản thân và nhóm. Thiết lập dòng thời gian và mục tiêu có thể đo lường được và liên tục theo dõi tiến độ của bạn với tính năng theo dõi tiến độ tự động của ClickUp.

Đạt được thành công nhanh hơn với ClickUp Goals. Giữ đúng tiến độ để đạt được mục tiêu của bạn với dòng thời gian rõ ràng, mục tiêu có thể đo lường và theo dõi tiến độ tự động.

Một số tính năng độc đáo của nó là:

Theo dõi tiến độ với sự trợ giúp của các mục tiêu đúng/sai, số lượng, tiền tệ, doanh số hàng tuần và công việc

Quản lý các mục tiêu, chẳng hạn như thẻ điểm nhân viên và OKR, tại một nơi với sự trợ giúp của các thư mục dễ sử dụng

Xem thành tích dự án dưới dạng tỷ lệ phần trăm so với mục tiêu trong một chế độ xem duy nhất

Báo cáo tiến độ mục tiêu với sự trợ giúp của Bảng điều khiển có thể chia sẻ và tùy chỉnh trong ClickUp để giữ cho các nhóm cùng nhau tiến về một mục tiêu

ClickUp là một cách tuyệt vời để giữ cho các nhóm luôn được thông tin, hiệu quả và có trách nhiệm. Nó tạo ra sự minh bạch trong công việc và giúp giữ cho nhân viên có động lực làm việc. Báo cáo tiến độ là một phương tiện khuyến khích và giúp nhóm luôn thống nhất về nhiệm vụ và dòng thời gian.

Các công cụ quản lý công việc như ClickUp giúp công việc trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và thúc đẩy động lực của nhóm. Quy trình công việc trơn tru hơn và năng suất cao hơn có thể xây dựng đạo đức làm việc trong tổ chức vững mạnh hơn và giúp đạt được mục tiêu.

Tích hợp các công cụ năng suất của ClickUp để áp dụng những kiến thức học được từ podcast phát triển sự nghiệp vào nơi làm việc. Dùng thử ClickUp ngay hôm nay.