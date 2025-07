15 podcast về năng suất để giúp bạn có động lực

Hãy bắt đầu với một bài toán. 🤓

Nếu bạn bước vào một quán Starbucks đông đúc và hỏi mọi khách hàng mặc áo cổ lọ rằng họ có thích podcast không, thì có bao nhiêu người sẽ trả lời có?

Trả lời: Tất cả đều hay.

Podcast rất phổ biến, và thực sự thì bạn có lẽ đã biết điều đó! Nhưng bạn có biết rằng tính đến thời điểm này, có hơn 2 triệu chương trình và 48 triệu tập đang trôi nổi trong vũ trụ podcast?

Điều đó có nghĩa là có nhiều tập podcast hơn số dặm từ Trái Đất đến sao Kim. 👀

May mắn thay, ClickUp có thể giúp bạn thu hẹp số lượng này thành một danh sách ngắn dễ quản lý gồm 15 podcast yêu thích của chúng tôi — những chương trình nói lên tiếng lòng của nhà kinh doanh, người mơ mộng, kỹ sư và người quan sát trong bạn. Chúng tôi thậm chí còn thêm vào một số lựa chọn của các thành viên nhóm ClickUp khác!

Nó giống như, podcasts thực sự hiểu chúng ta, bạn biết đấy?

Không có gì bí ẩn khi mọi người yêu thích podcast. Cho dù là để học hỏi điều mới, để cười hay chỉ để nghe một giọng nói quen thuộc trong buổi tập thể dục buổi sáng, có điều gì đó thật đặc biệt khi nghe podcast yêu thích của bạn.

Peacock qua GIPHY

Podcast ra đời vào khoảng năm 2004, nhưng chỉ cần nghe một tập là bạn đã có thể coi người dẫn chương trình như người bạn thân nhất của mình. Trong những năm đầy biến động vừa qua, nhiều người đã dựa vào những giọng nói thân thiện trong podcast để tìm kiếm sự thoải mái và cảm giác kết nối mà họ mong đợi mỗi ngày.

Đối với những người thích cảm giác hoàn thành công việc trong danh sách công việc cần làm, podcast cũng là một cách tuyệt vời để làm nhiều việc cùng một lúc.

Trên thực tế, 43% podcast được nghe tại phòng tập thể dục, 37% tại nơi làm việc và 37% trên phương tiện giao thông công cộng.

Những người năng suất không chỉ thích đáp ứng kỳ vọng, họ còn muốn vượt qua kỳ vọng. Rửa chén bát trong khi nghe một tập podcast về chủ đề quan trọng với bạn là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để cảm thấy mình đã làm được điều có ý nghĩa trong ngày. Hoặc có thể, nó sẽ mang đến cho bạn động lực cảm xúc cần thiết để bắt đầu làm điều mà bạn đã trì hoãn vì lý do này hay lý do khác.

Hơn nữa, không có gì sánh bằng cảm giác hào hứng khi bạn nghe một chương trình thực sự hay lần đầu tiên và không thể chờ đợi để bắt đầu tập tiếp theo. Tất cả chúng ta đều thích bị cuốn hút! Tại ClickUp, chúng tôi cũng vậy — chúng tôi yêu thích podcast hay. Thực sự yêu thích đến mức chúng tôi đã tạo ra một podcast! Nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó sau. 🤓

Hãy bắt đầu bằng cách mang theo AirPods của chúng tôi và thưởng thức một số podcast yêu thích của chúng tôi.

15 podcast để thêm vào danh sách phát lặp lại

Hãy xem bảng xếp hạng các podcast về năng suất này một cách linh hoạt — ngoại trừ vị trí số một, tất nhiên 😉 — đơn giản vì mỗi chương trình đều có một chất lượng riêng biệt, khiến nó trở nên khác biệt và độc đáo. Thay vào đó, hãy sử dụng danh sách này như một cơ hội để khám phá điều mới mẻ hoặc mở rộng tầm nhìn của bạn!

Đặc biệt nếu bạn chưa từng nghe đến chúng, mỗi tập đều chứa đựng những bài học quý giá và nguồn cảm hứng, và đây chính là cơ hội để bạn khám phá xem điều đó có thể mang lại gì cho bản thân. 💜

Chúc các bạn nghe podcast vui vẻ, podheads!

Đăng ký và nghe When It Clicked để khám phá những câu chuyện thú vị từ những công ty mà bạn không ngờ tới

Là một trong những dự án sáng tạo yêu thích nhất của ClickUp cho đến nay, When It Clicked mang đến cho bạn những tiếng nói và suy nghĩ đằng sau những sản phẩm mà bạn nghĩ rằng mình đã biết, khám phá những câu chuyện bí mật về cách tất cả được kết hợp lại với nhau — cho đến khoảnh khắc mà tất cả cuối cùng cũng khớp với nhau. 💡

Một phần khiến When It Clicked trở nên thú vị là chương trình này nêu bật những người thường không được vinh quang hoặc những người đã đi con đường khác thường để biến ước mơ thành hiện thực. Chương trình này đã tìm thấy thị trường ngách của mình bằng cách đi sâu vào các công ty đã trải qua một số thất bại và khó khăn trong quá trình tìm kiếm khoảnh khắc "aha" của mình.

Hãy lắng nghe người dẫn chương trình Ilana Strauss kết nối từng câu chuyện với các khách mời, bao gồm Giám đốc tiếp thị đầu tiên của Shopify, Craig Miller; đồng sáng lập Scratchpad, Pouyan Salehi và Cyrus Karbassiyoon; và Parker Conrad, Giám đốc điều hành Rippling và người sáng lập ba công ty khởi nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu nghe When It Clicked ngay bây giờ! Mỗi tập có thời lượng từ 20 đến 30 phút, thời gian hoàn hảo cho giờ đi làm buổi sáng của bạn.

Hãy nghe và đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị hơn nữa trong mùa đầu tiên. 💜

qua How I Built This

Theo yêu cầu của nhiều người — vì nó thực sự hay — How I Built This đang đứng ở vị trí thứ hai! Nhiều nhân viên của ClickUp, bao gồm cả Giám đốc điều hành Zeb Evans, là fan hâm mộ của podcast NPR này và đã đề xuất nó cho danh sách này!

Như George Reed, Chuyên viên phân tích cao cấp của Deal Desk, đã nói: "Từ Power Rangers đến Slack, hãy tìm hiểu điều gì đã xảy ra trong quá trình họ vươn lên đỉnh cao. Tôi không nghĩ bạn cần biết gì về kinh doanh để thưởng thức thời gian với Guy. Thực tế, tôi nghĩ rằng mọi người, bất kể nghề nghiệp, nên nghe ít nhất một vài tập của anh ấy. "

Nói hay lắm, George, chúng tôi đồng ý! Với thời lượng trung bình từ 30-60 phút, kho lưu trữ How I Built This kéo dài nhiều năm có câu chuyện cho tất cả mọi người, nhưng một số tập yêu thích của chúng tôi bao gồm Sara Blakely từ Spanx, Yvon Chouinard từ Patagonia và Jonah Peretti từ BuzzFeed.

Bonus: Bắt đầu podcast của riêng bạn với các mẫu podcast!

qua Gimlet Media

Ý tưởng của StartUp thật sự rất hay.

Nó bắt đầu như một loạt podcast giới hạn vào năm 2014 bởi người dẫn chương trình Alex Blumberg, ghi lại hành trình từ đầu đến cuối của anh trong việc thành lập một công ty podcast mà cuối cùng trở thành Gimlet Media. Trên thực tế, Blumberg vẫn đang trong quá trình cố gắng đưa Gimlet vào hoạt động trong khi anh đang ghi âm tập đầu tiên, vì vậy có một yếu tố thú vị là sự không biết trước từ đầu. Từ đó, chúng ta theo chân anh ngay lập tức đến các cuộc họp với các nhà đầu tư mạo hiểm.

Với một vài ngoại lệ, hầu hết các tập StartUp đều có thời lượng ngắn gọn trong 30 phút, nhưng series ban đầu chỉ có vài tập nay đã có tới 8 mùa. Chủ đề của mỗi mùa có thay đổi một chút nhưng thường quay trở lại Gimlet khi công ty này đạt được những cột mốc quan trọng, cho đến khi được Spotify mua lại vào năm 2019. 🫖

qua Business Casual

Đề xuất này đến từ Ana Verduzco của bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp! Từ Ana:

"Tôi rất thích podcast Business Casual của Morning Brew! Tôi cũng đặc biệt thích việc họ (Morning Brew) là một công ty khởi nghiệp giống như chúng tôi và đã thành công nhờ sự phù hợp và hài hước. "

Cải thiện thói quen buổi sáng của bạn! Nếu bạn sử dụng 10 phút đầu tiên trong ngày để đọc bản tin Morning Brew mới nhất nhưng không dành một phần thời gian ăn trưa để nghe Business Casual thì đã đến lúc bạn nên thay đổi.

Được rồi, không đến mức quá cực đoan như vậy, nhưng Business Casual chắc chắn sẽ kích thích tư duy của bạn.

Các chủ đề của các tập podcast rất đa dạng, với các tính năng tập trung vào những vấn đề như những người tố cáo trong lĩnh vực công nghệ lớn đến các ứng dụng hẹn hò. Về cơ bản, nếu một ý tưởng có thể được biến thành một loại hình kinh doanh, thì bạn có thể nghe về nó trên Business Casual.

qua The Tim Ferriss Show

Bạn có thể biết Tim Ferriss qua cuốn sách bán chạy nhất của ông, The 4-Hour Workweek, hoặc từ podcast này, cũng là podcast số một trên tất cả các Apple Podcasts. 👀

Điều phối viên biên tập của chúng tôi, Leila Cruz, cũng là một người nghe podcast nhiệt tình, trong đó mỗi tập, Tim Ferriss và các khách mời của anh phân tích các chiến thuật được thực hiện bởi những người thành công đẳng cấp thế giới trong các lĩnh vực đa dạng như đầu tư, thể thao, kinh doanh và nghệ thuật để tiết lộ các công cụ và mẹo thực tế mà chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống của mình.

qua Masters of Scale

Một bổ sung khác từ George trên ClickUp Deal Desk!

"Tôi phải thừa nhận rằng tôi là một fan hâm mộ của Reid Hoffman và điều này có thể là sự thiên vị của tôi. Reid không chỉ là một người rất thú vị để nghe nói chuyện, mà ông còn là một trong những người thành công nhất ở Thung lũng Silicon. Nếu bạn chưa biết, ông là phó chủ tịch điều hành khi PayPal được bán cho eBay và sau đó thành lập LinkedIn. Không phải ngày nào bạn cũng có cơ hội học hỏi từ một tỷ phú, nhưng ở đây, bạn có thể làm điều đó. Reid phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng trong thế giới kinh doanh và sử dụng mối quan hệ cá nhân của mình với nhiều người trong số họ để tạo ra một trải nghiệm độc đáo. "

Một tập của Masters of Scale thường kéo dài từ 30 phút đến một giờ và có sự tham gia của những khách mời tuyệt vời! Học hỏi những lời khuyên về kinh doanh, mẹo quản lý thời gian và những cuộc hội thoại thú vị với những tên tuổi nổi tiếng như Barack Obama. 👀

qua Dare to Lead

Podcast này được giới thiệu bởi Erica Chappell, Trình chỉnh sửa quản lý của Blog ClickUp! 🥳

"Mặc dù không nhất thiết liên quan đến công nghệ, nhưng tôi là fan của Dare to Lead with Brene Brown. Tôi thích những cuộc trò chuyện chân thành với các nhà lãnh đạo kinh doanh về những yếu tố tạo nên sự lãnh đạo tuyệt vời và cách nâng đỡ người khác, tìm ra mục đích và xử lý những cuộc hội thoại/tình huống đôi khi khó chịu một cách tự tin và cởi mở. "

Và ai mà không yêu thích Brene Brown?

qua Spotify

Về mặt kỹ thuật, đây có thể không phải là podcast về kinh doanh hay năng suất, nhưng nó đề cập đến những chủ đề quan trọng liên quan đến cuộc sống nghề nghiệp của chúng ta, như tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, những lo lắng hàng ngày và mọi thứ khác. Podcast này khám phá các mẹo, chiến lược và chia sẻ câu chuyện của những người sống có mục đích, bao gồm Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant và Will Smith.

CBS qua GIPHY

Thời lượng tập có thể khá đa dạng, với một số tập kéo dài khoảng 25 phút và một số khác lên đến hơn một giờ. Tuy nhiên, khi nghe giọng nói của Shetty, thời gian có thể không còn quan trọng. Giọng nói của anh ấy vô cùng mượt mà và dễ nghe. Trong trường hợp đó, bạn sẽ vui mừng khi biết rằng các tập mới được phát hành hai lần một tuần.

qua Spotify

Podcast hàng tuần này đến từ Andreesen Horowitz của công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng ở Thung lũng Silicon và đi sâu vào các vấn đề rộng lớn liên quan đến tương lai của công nghệ, văn hóa và tin tức.

Khám phá các chủ đề như ransomware, tương lai của âm thanh, NFT và thế hệ Gen Z, mỗi tập podcast đều mang đến cho bạn những thông tin hữu ích và thú vị, đủ để gây ấn tượng với bạn bè trong buổi gặp gỡ tiếp theo.

nguồn: Vox

Một trong những Chuyên gia hỗ trợ khách hàng của ClickUp, Paola Lopez, là người nghe podcast tin tức Today, Explained của Vox từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, vì "họ phân tích sâu sắc các câu chuyện liên quan một cách hấp dẫn, đồng thời cung cấp góc nhìn và bối cảnh cho những tin tức lớn nhất hoặc thậm chí nhỏ nhất trong ngày!"

Được dẫn dắt bởi Sean Rameswaram và Noel King, chương trình dài 30 phút này sẽ đề cập đến một câu chuyện thời sự trong mỗi tập, thường kèm theo một tiêu đề hài hước để gợi ý cho bạn. Họ cũng vừa đạt mốc 1.000 tập, xin chúc mừng Today, Explained. 🎉

qua Spotify

Andrew Warner phỏng vấn các nhà sáng lập từ các công ty lớn và nhỏ – nhiều trong số đó có thể bạn chưa từng nghe đến!

Anh ấy đi sâu vào nhiều chi tiết cụ thể mà bạn không ngờ tới, bao gồm phân tích những "cơ hội may mắn" mà mọi người có thể cho là nguyên nhân dẫn đến thành công ban đầu của một doanh nghiệp. Warner muốn phân tích chính xác những khoảnh khắc, kết nối và vấn đề gây khó khăn cho các startup, và đưa ra những lời khuyên để giúp các nhà sáng lập mới.

nguồn: Entrepreneurs on Fire

Podcast này được đề xuất bởi người bạn George của chúng tôi trên Deal Desk.

"Với 2041 tập đã được phát hành, bạn biết rằng John Lee Dumas chắc hẳn đang làm điều gì đó đúng đắn. Với năng lượng truyền cảm và lượng thông tin liên tục, bạn sẽ khó cảm thấy nhàm chán. Đây là một podcast khác sử dụng định dạng phỏng vấn-được phỏng vấn đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả, nhưng JLD thực sự làm cho nó trở thành của riêng mình. Cách anh ấy tạo ra mối quan hệ thân thiết ngay lập tức với khách của mình gần như quan trọng bằng thông tin anh ấy thu được từ họ. Tôi đã nghĩ rằng chất lượng có thể bị ảnh hưởng sau hơn 2000 tập, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đây là một podcast được trau dồi kỹ lưỡng, giải trí từ đầu đến cuối. "

nguồn: Freakonomics

Trưởng bộ phận Thành công Khách hàng của chúng tôi, Sophia Kaminski, là một fan cuồng nhiệt của Freakonomics, và thành thật mà nói, chúng tôi cũng vậy! Từ Sophia:

"Như họ nói trong podcast, đây là chương trình 'khám phá mặt ẩn của mọi thứ'. Mặc dù bạn sẽ tìm thấy vô số tập phát sóng đầy suy ngẫm về nhiều chủ đề đa dạng, series 'The Secret Life of a C. E. O.' của Freakonomics đặc biệt đáng chú ý. Hãy lắng nghe những cuộc trò chuyện với những nhân vật như Indra Nooyi, CEO của PepsiCo, và Mark Zuckerberg, khi họ chia sẻ về những gì cần thiết để điều hành một tập đoàn toàn cầu lớn."

qua Something You Should Know

Wes Brummette, Kiến trúc sư Chương trình Nhân sự của ClickUp, đã giới thiệu podcast này cho chúng tôi! Anh ấy nói:

"Podcast này không hoàn toàn về kinh doanh, nhưng nó đề cập đến kinh doanh và có thể ảnh hưởng đến cách bạn điều hành doanh nghiệp của mình. Trong Something You Should Know, người dẫn chương trình Mike đi sâu vào nhiều câu hỏi phổ biến và cung cấp các mẹo hữu ích hàng ngày, chẳng hạn như cách tận dụng tối đa thời gian trên máy bay, việc cần làm khi bị phân tâm hoặc cách đưa ra lời phê bình. Podcast này rất thiết thực và có thể khiến bạn suy nghĩ về các hành động thường ngày của mình theo một cách khác. "

qua Chương trình Trích dẫn của Ngày

Để hoàn thành danh sách của chúng tôi, Wes Brummette giới thiệu một podcast yêu thích khác của anh ấy: "Người dẫn chương trình Sean Sean Croxton chia sẻ một câu trích dẫn trong ngày và sau đó giới thiệu một khách mời đặc biệt, người sẽ phát biểu, nói chuyện hoặc trả lời phỏng vấn về chủ đề tương tự như câu trích dẫn. Podcast này vừa truyền cảm hứng vừa mang tính khai sáng, đồng thời giới thiệu đến bạn nhiều quan điểm và tiếng nói mới mà bạn có thể chưa từng biết đến. "

Bạn đang tìm kiếm thêm nội dung về năng suất? Hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về 30 blog hay nhất về năng suất!

Từ tai chúng tôi, đến tai bạn 💜

Tóm lại, kể chuyện bằng âm thanh thật sự tuyệt vời.

Thính giác là một trong những giác quan sống động nhất, và âm thanh có thể mang câu chuyện đến với cuộc sống một cách sinh động hơn bạn tưởng, ngay cả khi đó chỉ là việc lắng nghe hai người trò chuyện trong một giờ.

PeacockTV qua GIPHY

Lý do chúng tôi tạo ra When It Clicked có lẽ rất giống với lý do bạn yêu thích các podcast yêu thích của mình — để học hỏi điều mới. Podcast này là cách chúng tôi tiếp cận tất cả các bạn, với hy vọng bắt đầu những cuộc hội thoại mới và thậm chí có thể khơi dậy sự sáng tạo mới.

Chúng tôi hy vọng danh sách này sẽ mang đến cho bạn niềm vui và những điều đáng suy ngẫm trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Và nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu từ đầu. 😉

Hãy nghe "When It Clicked " trên nền tảng podcast yêu thích của bạn và chia sẻ ý kiến của bạn trong phần đánh giá!