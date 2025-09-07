13 mẫu tài liệu quản lý bất động sản cho thuê miễn phí để sử dụng trong năm 2025

Quản lý bất động sản cho thuê không phải là nguồn thu nhập thụ động dễ dàng. Bạn cần cân bằng việc đang theo dõi tiền thuê, gia hạn hợp đồng thuê, các vấn đề bảo trì và chuẩn bị thuế.

Ngay cả một căn hộ duy nhất cũng có thể bao gồm hàng chục yếu tố phức tạp và vô số tab trên laptop của bạn. Mẫu quản lý bất động sản cho thuê có thể giúp mang lại đơn đặt hàng cho sự hỗn loạn đó.

Từ thông tin người thuê, hợp đồng thuê đến tiền thuê hàng tháng và tiền bảo mật, các mẫu này giúp đơn giản hóa các chi tiết để bạn có thể tập trung vào việc phát triển kinh doanh bất động sản cho thuê của mình.

Chúng tôi đã tổng hợp các mẫu miễn phí tốt nhất để giúp chủ nhà, quản lý bất động sản và nhà đầu tư bất động sản duy trì sự kiểm soát mà không bị ngập trong bảng tính hoặc ghi chú dán. Hãy mang lại sự tổ chức cho chiến lược cho thuê của bạn!

Mẫu tài sản cho thuê là gì?

*mẫu cho thuê bất động sản là một tài liệu hoặc công cụ kỹ thuật số sẵn sàng sử dụng, được thiết kế để giúp chủ nhà, nhà đầu tư và quản lý bất động sản tổ chức, đang theo dõi và quản lý các công việc quan trọng liên quan đến bất động sản

Các mẫu này thường bao gồm tất cả các thông tin từ chi tiết hợp đồng thuê, đơn đăng ký của người thuê đến đang theo dõi tiền thuê hàng tháng, tiền bảo mật, lịch bảo trì và tính toán thu nhập từ cho thuê.

Thay vì phải tạo bảng tính tùy chỉnh hoặc ghép nối các biểu mẫu từ đầu, mẫu quản lý bất động sản cho thuê cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu có cấu trúc, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi thủ công.

Đối với các doanh nghiệp cho thuê bất động sản quy mô nhỏ, các mẫu này đặc biệt hữu ích. Chúng giúp duy trì tính nhất quán trong việc đang theo dõi tiền thuê đã thanh toán, quản lý ngày đáo hạn hoặc tính toán các khoản khấu trừ cho báo cáo Schedule E—tất cả trong khi giữ cho hồ sơ của bạn gọn gàng và hoạt động tuân thủ quy định.

🧠 Bạn có biết? Khả năng chi trả và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhu cầu về bất động sản cho thuê hướng về khu vực Trung Tây Hoa Kỳ, trong khi các khu vực có chi phí cao và dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như Texas và Florida lại có tốc độ tăng trưởng chậm hơn. Trong khi các chủ nhà có kinh nghiệm và nhà đầu tư lặp lại tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình, người mua lần đầu phải đối mặt với rào cản mục nhập ngày càng cao. Thị trường cho thuê vẫn ổn định, nhưng việc điều hướng nó đòi hỏi các công cụ thông minh hơn trong bối cảnh những thay đổi kinh tế và chính sách đang diễn ra.

Mẫu tài sản cho thuê

Từ việc sàng lọc người thuê đến đang theo dõi thanh toán, các mẫu miễn phí này được thiết kế để tối ưu hóa mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh bất động sản cho thuê của bạn.

Dù bạn đang quản lý một căn hộ gia đình hay một danh mục đầu tư đa tài sản, ClickUp —ứng dụng toàn diện cho công việc—sẽ giúp bạn tổ chức, tự động hóa và phát triển.

1. Mẫu CRM Nền tảng Cho Thuê Bất Động Sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi tương tác với khách hàng và tối ưu hóa quy trình đặt chỗ với nền tảng CRM cho thuê bất động sản ClickUp

Muốn biến việc đang theo dõi và giao tiếp với khách thuê thành một quy trình trơn tru? Mẫu CRM của nền tảng cho thuê bất động sản ClickUp cung cấp cho bạn quản lý khách hàng tiềm năng tập trung, tự động hóa đặt chỗ và lịch sử khách ngay trong tầm tay.

Với mẫu này, bạn có thể tập trung vào việc phát triển đầu tư bất động sản của mình, thay vì phải lo lắng về việc theo dõi ngày đáo hạn và quản lý khách thuê. Dưới đây là cách thực hiện:

Tối ưu hóa các hoạt động hàng ngày như đang theo dõi thanh toán, quản lý yêu cầu bảo trì và lưu trữ các điều khoản khóa của hợp đồng thuê

Quản lý khách hàng tiềm năng, hợp đồng thuê và đơn đăng ký tại một nơi duy nhất

Tự động hóa các nhắc nhở về ngày đáo hạn thanh toán tiền thuê, ngày kết thúc hợp đồng thuê, và các công việc bảo trì định kỳ và thu tiền thuê với ClickUp Automations

Đang theo dõi tiền thuê hàng tháng, số tiền bảo mật của người thuê và tiền thuê đã thanh toán cho từng đơn vị với các trạng thái tùy chỉnh

Hiển thị thu nhập cho thuê, dữ liệu Schedule E và chi phí quyền sở hữu thông qua Bảng điều khiển tùy chỉnh ClickUp

💡 Phù hợp cho: Quản lý bất động sản và chủ nhà cần một hệ thống CRM trung tâm để tối ưu hóa hoạt động, thu tiền thuê và đang theo dõi chi phí trên các tài sản

📮ClickUp insight: 13% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra quyết định khó khăn và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, chỉ 28% cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong công việc. Một lý do có thể: Lo ngại về bảo mật! Người dùng có thể không muốn chia sẻ dữ liệu quyết định nhạy cảm với AI bên ngoài. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách mang giải pháp AI trực tiếp vào Không gian Làm việc an toàn của bạn. Từ SOC 2 đến các tiêu chuẩn ISO, ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao nhất và giúp bạn sử dụng công nghệ AI tạo sinh một cách an toàn trên toàn bộ không gian làm việc của mình.

2. Mẫu hợp đồng cho thuê ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo cả chủ nhà và người thuê đều có hiểu biết rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm của mình với mẫu hợp đồng cho thuê ClickUp

Tránh những thủ tục rườm rà và tạo hợp đồng thuê nhà rõ ràng, có chữ ký. Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê ClickUp cho phép bạn hợp tác, ghi nhận thanh toán và đang theo dõi mọi hợp đồng thuê nhà trong một không gian quản lý tập trung.

Với nó, bạn có thể:

Sử dụng Trường Tùy Chỉnh ClickUp để chi tiết hóa các thỏa thuận thuê nhà, bao gồm ngày kết thúc hợp đồng thuê và số tiền thuê hàng tháng

Cài đặt nhắc nhở tự động hóa cho ngày đáo hạn, đảm bảo thu tiền thuê đúng hạn và giảm thiểu các trường hợp thanh toán bị bỏ lỡ

Lên lịch và quản lý các buổi xem nhà và các ngày quan trọng trong ClickUp Calendar View chế độ xem

Tăng cường giao tiếp giữa quản lý bất động sản và khách thuê thông qua phần bình luận tích hợp và thông báo

Giữ lại hồ sơ chi tiết về thu nhập và chi phí cho thuê, hỗ trợ trong việc chuẩn bị Mẫu E và phân tích tài chính

💡 Phù hợp cho: Chủ nhà, quản lý bất động sản và nhà đầu tư bất động sản đang tìm kiếm một phương pháp đáng tin cậy và hiệu quả để quản lý hợp đồng cho thuê, theo dõi thanh toán và đảm bảo tuân thủ quy định trên các tài sản cho thuê của họ.

3. Mẫu bản tin bất động sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ liên lạc với khách hàng và kết nối với các khách hàng tiềm năng thông qua mẫu bản tin bất động sản ClickUp

Giữ khách hàng luôn cập nhật (mà không lo spam) —mẫu bản tin bất động sản ClickUp này giúp bạn tạo, lên lịch và gửi các bản tin chuyên nghiệp, nổi bật các danh sách công việc, xu hướng và mẹo vặt.

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu này để:

Tùy chỉnh nội dung để nổi bật các xu hướng thị trường, danh sách bất động sản mới và các mẹo hữu ích

Sử dụng Trường Tùy chỉnh và Trạng thái để quản lý quy trình Tạo/lập và Phân phối bản tin

Sử dụng ClickUp Tài liệu để soạn thảo và chỉnh sửa nội dung một cách hợp tác

Lên lịch và đang theo dõi việc gửi bản tin bằng cách sử dụng chế độ xem Gantt của ClickUp

Nâng cao sự tương tác với khách hàng bằng cách cung cấp thông tin kịp thời và phù hợp từ nhà cung cấp

💡 Phù hợp cho: Các đại lý bất động sản và nhóm marketing mong muốn duy trì giao tiếp thường xuyên với khách hàng, thể hiện chuyên môn và tăng cường tương tác thông qua các bản tin thông tin.

4. Mẫu Quản lý Dự án Bất động sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ tất cả dữ liệu và công việc được tổ chức gọn gàng với mẫu quản lý dự án bất động sản ClickUp

Đang thực hiện dự án cải tạo hoặc nâng cấp nhiều căn hộ? Mẫu Quản lý Dự án Bất động sản ClickUp là công cụ theo dõi toàn diện, tích hợp ngân sách, dòng thời gian Gantt, công việc của nhóm và giám sát chi phí vào một không gian làm việc thống nhất.

Mẫu quản lý dự án bất động sản này cung cấp cho bạn một trung tâm điều hành để quản lý mọi thứ từ giai đoạn tiền bán hàng đến bàn giao, giúp các dự án bất động sản phức tạp trở nên dễ dàng hơn để quản lý. Với mẫu này, bạn sẽ có thể:

Sử dụng Trường Tùy chỉnh cho chi phí ước tính, thời lượng, số ngày chênh lệch, chi phí chênh lệch và ghi chú

Giao nhiệm vụ ClickUp cho các thành viên trong nhóm, đặt ưu tiên, thêm ngày đáo hạn và tạo việc con lồng nhau để phân tích chi tiết dự án

Gắn thẻ các bên liên quan, thêm các công việc con lồng nhau, phân công nhiều thành viên trong nhóm và ưu tiên các công việc

Đang theo dõi chi phí liên quan đến cho thuê và lập dự toán ngân sách cho dự án để hỗ trợ phân tích thu nhập và chi phí cho thuê chính xác

Sử dụng Lịch AI ClickUp để tích hợp các cuộc họp, công việc và hạn chót, đồng thời tự động điều chỉnh lịch trình và gửi nhắc nhở

💡 Phù hợp cho: Quản lý dự án bất động sản và nhà đầu tư cần phối hợp các dự án xây dựng hoặc cải tạo nhiều giai đoạn, duy trì ngân sách và dòng thời gian đang theo dõi, đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính và lịch trình

🎥 Chán ngán việc đang theo dõi các ngày đáo hạn thanh toán tiền thuê, thuế, bảo trì và nhiều hơn nữa? Hãy sử dụng Lịch AI để luôn cập nhật tình hình bất động sản cho thuê của bạn. Xem cách thực hiện bên dưới! 👇🏼

5. Mẫu bảng tính bất động sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ trật tự và lập kế hoạch với mẫu bảng tính bất động sản ClickUp

Muốn có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của danh mục đầu tư? Mẫu bảng tính bất động sản ClickUp theo phong cách bảng tính này tổng hợp các thông tin về khách hàng tiềm năng, khoản vay thế chấp, thu nhập cho thuê và chi phí vào một chế độ xem gọn gàng.

Sử dụng nó để ghi chép từng tài sản, theo dõi chi phí và thu nhập, và duy trì chế độ xem rõ ràng, thống nhất về toàn bộ danh mục đầu tư của bạn. Bạn cũng có thể:

Tạo các Trường Tùy chỉnh như thu nhập ròng, chi phí bảo hiểm, giá mua và diện tích (sq ft)

Sử dụng các trạng thái như “Đang bán”, “Đang thương lượng” và “Đã bán” để theo dõi chu kỳ đời của từng tài sản

Sử dụng chế độ xem bảng của ClickUp để tập trung tất cả dữ liệu bất động sản của bạn—như tài sản, giao dịch và thông tin khách hàng—vào một định dạng bảng tính tùy chỉnh, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu

Tính toán ROI, đang theo dõi tiền thuê hàng tháng và ghi nhận thu nhập cho thuê so với chi phí để chuẩn bị cho Mẫu E một cách nhanh chóng

Sử dụng báo cáo thời gian thực để xác định cơ hội và các lĩnh vực cần cải thiện trong danh mục đầu tư của bạn

💡 Phù hợp cho: Nhà đầu tư bất động sản, chủ nhà và quản lý bất động sản cần một bảng tính chi tiết để theo dõi chi phí, thu nhập cho thuê, tỷ suất lợi nhuận (ROI) và trạng thái bất động sản

🧠 Thực tế thú vị: Một trong ba người bán tiềm năng (38%) đã đầu tư vào cải tạo nhà để chuẩn bị cho việc bán bất động sản cho thuê, vì việc tăng cường sức hấp dẫn không chỉ giúp cải thiện vẻ ngoài của ngôi nhà; đó là một bước đi thông minh để tối đa hóa lợi nhuận. Những cải tạo phổ biến nhất là gì? Các cải tạo nhỏ như sơn lại, nâng cấp thiết bị và cải tạo cảnh quan nhẹ - được 70% người bán thực hiện khi có thay đổi. Gần 65% đã giải quyết các vấn đề tiềm ẩn trong quá trình kiểm tra, đảm bảo tài sản của họ đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra tuân thủ.

6. Mẫu tiếp thị bất động sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kết hợp giữa kế hoạch chiến lược và thực thi chiến thuật để đảm bảo thành công với mẫu tiếp thị bất động sản của ClickUp

Nếu bạn muốn quảng bá các tài sản của mình, thì mẫu này chính là dành cho bạn. Mẫu Tiếp Thị Bất Động Sản ClickUp giúp đồng bộ hóa chiến lược tiếp thị, ngân sách, kênh tiếp thị và hiệu suất trong một nền tảng duy nhất.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đang theo dõi các chiến dịch tiếp thị cho bất động sản cho thuê của bạn, giúp bạn thu hút khách thuê tiềm năng và lấp đầy các căn hộ trống nhanh hơn

Đồng bộ hóa nhóm của bạn xung quanh các mục tiêu chia sẻ để tối đa hóa lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI)

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh như hashtag, giọng điệu, liên kết chiến dịch và kênh tiếp thị

Hiển thị chiến lược của bạn trên các chế độ xem: Lịch trình, Bài đăng, Chiến dịch và Bản đồ tài sản

Theo dõi chi phí tiếp thị bất động sản và liên kết các chiến dịch với cơ hội thu nhập từ cho thuê

Sử dụng Tự động hóa, thẻ và thanh tiến độ để quản lý danh sách công việc và lên lịch khuyến mãi (ví dụ: giảm giá một tháng thuê)

💡 Phù hợp cho: Chủ nhà, quản lý bất động sản và nhà đầu tư bất động sản muốn có quy trình tiếp thị chuyên nghiệp để quảng bá các danh sách công việc cho thuê, thu hút khách thuê tiềm năng và tối đa hóa thu nhập cho thuê

📚 Xem thêm: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tùy chỉnh tốt nhất

👀 Bạn có biết? Khoảng 44,8% bất động sản của Mỹ có nguy cơ bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc cực kỳ nghiêm trọng do các mối đe dọa môi trường. Điều này tương đương với gần $22 nghìn tỷ bất động sản dân cư dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, gió mạnh, cháy rừng, nhiệt độ cao hoặc chất lượng không khí độc hại. Điều này có nghĩa là các nhà môi giới bất động sản tại Mỹ ở các khu vực dễ bị tổn thương như Colorado Springs, Riverside và Tucson phải thực hiện các biện pháp chuẩn bị bổ sung về mặt giấy tờ và cải thiện an ninh thực tế cho bất động sản hoặc tài sản của họ.

7. Mẫu danh sách kiểm tra giao dịch bất động sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi tiến độ các công việc liên quan đến giao dịch bất động sản với mẫu danh sách kiểm tra giao dịch bất động sản ClickUp

Mẫu danh sách kiểm tra giao dịch bất động sản ClickUp chia mỗi chu kỳ giao dịch thành các bước rõ ràng, có thể thực hiện được. Từ thỏa thuận niêm yết và kiểm tra người thuê đến hoàn tất thỏa thuận thuê và nhắc nhở thanh toán tiền thuê, danh sách kiểm tra này đảm bảo mọi bước đều được thực hiện. Dù bạn đang hoàn tất giao dịch cho một đơn vị mới hay gia hạn hợp đồng cho thuê hiện có, bạn cũng có thể sử dụng mẫu này để:

Sử dụng Danh sách nhiệm vụ ClickUp để theo dõi các bước quan trọng như chấp nhận đề nghị, kiểm tra và các tài liệu hoàn tất giao dịch

Đang theo dõi trạng thái đơn đăng ký của người thuê, kiểm tra lý lịch và xác nhận ký kết hợp đồng thuê tại một nơi duy nhất

Đặt nhắc nhở cho các ngày đáo hạn như khoản đặt cọc, điều kiện hợp đồng và dòng thời gian thu tiền thuê

Hợp tác với các đại lý, chủ nhà và quản lý bất động sản để đẩy nhanh giao dịch và giảm thiểu lỗi bằng cách sử dụng ClickUp Tài liệu

Tùy chỉnh các phần cho các giao dịch bất động sản dân dụng, thương mại và cho thuê, từ các hợp đồng thuê đơn giản đến các giao dịch bất động sản phức tạp

💡 Phù hợp cho: Chủ nhà, quản lý bất động sản và nhà đầu tư bất động sản muốn tối ưu hóa quy trình giao dịch, tránh trễ hẹn và đảm bảo tuân thủ quy định trong mọi giai đoạn của hoạt động kinh doanh bất động sản cho thuê.

💡 Ưu đãi: Nếu bạn muốn được hỗ trợ tự động hóa hoạt động kinh doanh cho thuê, bao gồm: Tìm kiếm nhanh chóng trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và web

Sử dụng tính năng "Nói để nhập văn bản" để hỏi, đọc và lệnh công việc bằng giọng nói - rảnh tay, mọi lúc mọi nơi.

Thay thế hàng chục công cụ AI không liên kết như ChatGPT, Claude và Perplexity bằng một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), sẵn sàng cho Enterprise Thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó hiểu công việc của bạn. Đây không phải là một công cụ AI khác để thêm vào bộ sưu tập của bạn. Đây là ứng dụng AI bối cảnh đầu tiên thay thế tất cả chúng.

8. Mẫu danh sách kiểm tra hoàn tất giao dịch bất động sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo rằng tất cả các bước cần thiết được thực hiện để hoàn tất giao dịch bất động sản một cách chính xác bằng cách sử dụng mẫu danh sách kiểm tra hoàn tất giao dịch bất động sản ClickUp

Bạn xứng đáng có một ngày kết thúc giao dịch bình yên. Mẫu danh sách kiểm tra kết thúc giao dịch bất động sản ClickUp sẽ hướng dẫn bạn qua từng công việc kỳ, đảm bảo tất cả các bên ký kết đúng hạn, các điều khoản thuê nhà được ghi chép rõ ràng và bảng cân đối kế toán phản ánh mọi khoản thanh toán cuối cùng và tiền đặt cọc.

Bạn có thể đang theo dõi tiến độ công việc, dù là ký kết hợp đồng thuê hay hoàn tất giao dịch bán tài sản. Với mẫu này, bạn có thể:

Tải lên và tổ chức tất cả các tài liệu cần thiết (báo cáo kiểm tra, bảo hiểm tiêu đề, giấy tờ vay thế chấp) trực tiếp trong ClickUp

Ghi chép các thỏa thuận thuê, đơn đăng ký của người thuê và tài liệu hoàn tất với các trường tùy chỉnh

Giao công việc cho quản lý bất động sản, môi giới bất động sản hoặc nhóm pháp lý để đảm bảo trách nhiệm rõ ràng

Đặt nhắc nhở tự động hóa cho hạn chót thanh toán, ngày bắt đầu thuê và kiểm tra tuân thủ

Sử dụng chế độ xem Bảng hoặc Xem dạng danh sách công việc để theo dõi tiến độ qua nhiều giao dịch bất động sản

💡 Phù hợp cho: Chủ nhà, chuyên gia bất động sản và quản lý tài sản quản lý nhiều giao dịch muốn có quy trình lặp lại để giảm thiểu sự cố phút chót và tối ưu hóa mọi giao dịch

📚 Xem thêm: Ví dụ và định dạng sổ cái tổng hợp cho tài khoản

9. Mẫu Báo cáo Thị trường Bất động sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nắm bắt xu hướng hiện tại và dự đoán hiệu suất tương lai của ngành bất động sản với mẫu Báo cáo Thị trường Bất động sản ClickUp

Muốn tối ưu hóa danh sách công việc bất động sản của bạn? Hãy bắt đầu với những thông tin địa phương. Mẫu Báo cáo Thị trường Bất động sản ClickUp cho phép bạn phân tích xu hướng thuê nhà theo thời gian thực, biến động giá cả và thực trạng thị trường trên một bảng điều khiển gọn gàng.

Từ việc đang theo dõi mức thuê trung bình đến ghi chép sự tăng giá của tài sản và nhu cầu của người mua, mẫu này cho phép bạn tạo ra các báo cáo nhất quán và chính xác trên nhiều thị trường khác nhau — dù bạn đang cho thuê tại New Hampshire, đầu tư tại Rhode Island hay so sánh tỷ suất lợi nhuận (ROI) tại West Virginia. Mẫu này cho phép bạn:

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi giá trị tài sản, mức thuê trung bình địa phương, chỉ số cung cầu và tỷ lệ tăng giá

Hiển thị xu hướng thông qua biểu đồ động và bảng điều khiển để hỗ trợ kế hoạch tài chính và định giá cho thuê

Tập trung dữ liệu trên nhiều khu vực để so sánh thị trường nhanh chóng và triển khai chiến lược cho thuê đa bang

Tích hợp dữ liệu với hệ thống CRM bất động sản của bạn để kết nối thông tin thị trường với quá trình sàng lọc khách thuê và quyết định hợp đồng thuê

💡 Phù hợp cho: Nhà đầu tư bất động sản, chủ nhà và quản lý bất động sản muốn áp dụng phương pháp dựa trên dữ liệu để phân tích thị trường, chiến lược định giá cho thuê và mở rộng danh mục đầu tư bất động sản ở các khu vực khác nhau

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các nhà môi giới bất động sản có thể nhúng Danh sách Kiểm tra Giao dịch và Kết thúc Giao dịch Bất động sản vào hệ thống CRM của mình để tự động kích hoạt các công việc cho mỗi danh sách mới, tiết kiệm thời gian và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước nào trong quá trình giao dịch.

10. Mẫu Hợp đồng Cho thuê ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo và quản lý các hợp đồng thuê nhà của bạn tại một nơi duy nhất với mẫu hợp đồng thuê nhà ClickUp

Mẫu Hợp đồng Thuê nhà ClickUp cung cấp một cấu trúc tuân thủ pháp luật và sẵn sàng sử dụng để tạo các hợp đồng cho thuê nhà ở phù hợp với quy định của từng bang.

Mẫu này ghi lại các chi tiết quan trọng của hợp đồng thuê, tự động hóa quy trình bán hàng và cung cấp nhắc nhở về ngày đáo hạn thanh toán tiền thuê. Với mẫu này, bạn có thể:

Tùy chỉnh các điều khoản hợp đồng thuê, bao gồm tiền thuê hàng tháng, ngày bắt đầu và kết thúc hợp đồng, cũng như các bên tham gia

Thêm các điều khoản cụ thể theo từng bang như kỳ thông báo của chủ nhà và thông báo về điều kiện tài sản

Lưu trữ bản sao kỹ thuật số của các hợp đồng thuê đã ký và tài liệu của người thuê tại một địa điểm bảo mật duy nhất

Tự động hóa các nhắc nhở về ngày đáo hạn thanh toán, gia hạn hợp đồng thuê và kiểm tra lý lịch người thuê

Tiền thuê đã thanh toán, tiền đặt cọc và thông tin về tài sản đang theo dõi để hỗ trợ lập kế hoạch tài chính và nộp tờ khai thuế Schedule E

💡 Phù hợp cho: Chủ nhà, nhà đầu tư bất động sản và quản lý tài sản đang tìm kiếm một hệ thống hợp đồng thuê nhà tuân thủ quy định, có cấu trúc và tự động hóa cho danh mục đầu tư bất động sản cho thuê của họ.

11. Mẫu biểu mẫu yêu cầu dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thu thập dữ liệu về loại yêu cầu, ưu tiên và trạng thái tại một nơi duy nhất với mẫu biểu mẫu yêu cầu dịch vụ ClickUp

Mẫu biểu mẫu yêu cầu bảo trì ClickUp giúp chủ nhà, quản lý bất động sản và người thuê báo cáo và quản lý các vấn đề bảo trì một cách hiệu quả trên các đơn vị cho thuê. Điều này loại bỏ sự lộn xộn của các yêu cầu phân tán và đang theo dõi thủ công.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng mẫu này để:

Sử dụng ClickUp biểu mẫu để thu thập yêu cầu bảo trì từ khách thuê với các chi tiết cụ thể như loại vấn đề, địa điểm, mức độ khẩn cấp và hình ảnh

Tự động hóa việc tạo/lập công việc, phân công và ngày đáo hạn dựa trên các biểu mẫu được gửi

Theo dõi trạng thái yêu cầu với các Trường Tùy chỉnh như Cần sửa chữa, Đang tiến hành, Đã lên lịch và Hoàn thành

Giữ các hồ sơ bảo trì được tổ chức gọn gàng cho Mẫu E và tài liệu bảo hiểm chủ nhà

Đảm bảo tuân thủ bằng cách sử dụng tệp đính kèm lịch sử dịch vụ, chi phí và thông tin nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa

💡 Phù hợp cho: Chủ nhà và quản lý bất động sản quản lý các tài sản cho thuê đơn lẻ hoặc nhiều đơn vị, cần một hệ thống đơn giản để xử lý yêu cầu bảo trì, đang theo dõi chi phí và tuân thủ quy định

👀 Bạn có biết? Chủ nhà thuê quản lý bất động sản cho biết họ làm vậy để tiết kiệm thời gian và tránh các vấn đề pháp lý. Quản lý bất động sản xử lý mọi việc từ việc thực thi hợp đồng thuê, kiểm tra người thuê đến bảo trì và tuân thủ quy định địa phương, giúp việc quyền sở hữu bất động sản cho thuê trở nên ít căng thẳng hơn.

12. Mẫu Điều khoản Dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định quyền lợi và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan thông qua Mẫu Điều khoản Dịch vụ ClickUp

Nếu bạn am hiểu công nghệ và cung cấp một cổng thông tin trực tuyến hoặc ứng dụng cho người thuê, thì mẫu tài liệu này sẽ xác định các quy tắc cơ bản—từ trách nhiệm pháp lý đến bảo mật dữ liệu—mà không cần phải đối mặt với những rắc rối pháp lý phức tạp.

Mẫu Điều khoản Dịch vụ ClickUp giúp tạo ra các thỏa thuận pháp lý vững chắc và minh bạch cho khách thuê khi sử dụng dịch vụ trực tuyến, nền tảng đặt chỗ hoặc ứng dụng bán hàng cho thuê bất động sản kỹ thuật số.

Mẫu này cho phép bạn:

Soạn thảo, chỉnh sửa và hợp tác trên thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ của bạn trong một tài liệu ClickUp Doc chuyên dụng, giúp dễ dàng tổ chức các phần và đảm bảo tính rõ ràng

Đang theo dõi tiến độ phát triển Điều khoản Dịch vụ (ví dụ: Soạn thảo, Đang xem xét, Hoàn tất) để luôn biết được giai đoạn hiện tại của từng phần

Giao công việc cho các bên liên quan về nghiên cứu, soạn thảo, kiểm tra pháp lý và xuất bản, kèm theo ngày đáo hạn và ưu tiên để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ

Theo dõi tiến độ tổng thể, các công việc chưa hoàn thành và các điểm tắc nghẽn trong dự án Điều khoản Dịch vụ của bạn từ một bảng điều khiển tùy chỉnh duy nhất

Kết nối Điều khoản Dịch vụ trực tiếp vào đơn đăng ký cho thuê hoặc tài liệu hướng dẫn cho thuê

💡 Phù hợp cho: Quản lý bất động sản, chủ nhà và các nhóm bất động sản cung cấp dịch vụ kỹ thuật số hoặc cổng thông tin cho thuê cần duy trì tính minh bạch và tuân thủ pháp lý

13. Mẫu Hợp đồng Cho thuê Thương mại ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo và lưu trữ các bản ghi kỹ thuật số về tất cả các điều khoản của hợp đồng cho thuê thương mại bằng cách sử dụng mẫu hợp đồng cho thuê thương mại ClickUp

Các giao dịch thương mại liên quan đến số tiền lớn và các điều khoản quan trọng. Mẫu Hợp đồng Cho thuê Thương mại ClickUp cho phép bạn xác định mức thuê, quy định về tiền bảo mật và trách nhiệm bảo trì — tất cả trong một tài liệu sạch sẽ và có thể tùy chỉnh.

Mẫu này giúp đơn giản hóa quy trình soạn thảo và quản lý hợp đồng thuê cho các không gian văn phòng, cửa hàng bán lẻ, kho bãi và các tài sản thương mại khác. Với mẫu này, bạn có thể:

Tùy chỉnh các trường thông tin để ghi chi tiết tên người thuê, ngày bắt đầu/ngày kết thúc hợp đồng, tiền thuê hàng tháng và tiền bảo mật

Xác định rõ trách nhiệm liên quan đến bảo trì, sửa chữa và các điều khoản sử dụng thương mại

Tự động hóa thanh toán tiền thuê và nhắc nhở gia hạn hợp đồng thuê

Sử dụng ClickUp Tài liệu để đính kèm tệp đính kèm, bằng chứng bảo hiểm và bản vẽ mặt bằng để quản lý hồ sơ tập trung

Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác nhau của từng bang (ví dụ: Texas, Rhode Island, New Hampshire) với các điều khoản có thể chỉnh sửa

Quản lý thu nhập và chi phí của bất động sản thương mại để báo cáo Schedule E một cách dễ dàng

💡 Phù hợp cho: Chủ nhà, đại lý cho thuê và quản lý bất động sản thương mại muốn tối ưu hóa quy trình tạo/lập hợp đồng thuê, đảm bảo tuân thủ quy định và quản lý hoạt động cho thuê thương mại một cách hiệu quả

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu quản lý bất động sản cho thuê tốt?

Vậy việc cần làm để chọn mẫu quản lý bất động sản cho thuê phù hợp là gì?

Một mẫu được thiết kế tốt nên giúp tổ chức tài chính cho thuê và đơn giản hóa việc quản lý bất động sản. Dưới đây là một số tính năng cần lưu ý:

Trường thông tin bất động sản tùy chỉnh : Điều chỉnh cho các đơn vị riêng lẻ, nhà ở nhiều gia đình hoặc toàn bộ danh mục đầu tư bất động sản cho thuê

đang theo dõi thông tin người thuê và hợp đồng thuê*: Ghi chép thông tin người thuê, điều khoản hợp đồng, ngày kết thúc hợp đồng và các bên liên quan

ghi chép về tiền thuê và thanh toán*: Theo dõi tiền thuê hàng tháng, ngày đáo hạn, tiền thuê đã thanh toán và tiền bảo mật với các trường thông tin rõ ràng

Nhật ký bảo trì và sửa chữa : Ghi chép các công việc sửa chữa đang diễn ra, lịch trình bảo trì và chi phí liên quan

sẵn sàng cho Mẫu E*: Tổ chức thu nhập cho thuê, chi phí, khoản khấu trừ và thông tin quyền sở hữu để báo cáo thuế dễ dàng

Tính linh hoạt đa bang*: Tùy chỉnh mẫu cho các tài sản ở các khu vực khác nhau, dù là West Virginia, Rhode Island, New Hampshire hay New Mexico

Các trường chi phí và bảo hiểm : Bao gồm các phần cho hóa đơn tiện ích, bảo hiểm chủ nhà và các chi phí quản lý bất động sản định kỳ khác

Cảnh báo tuân thủ : Thêm nhắc nhở cho việc kiểm tra lý lịch, kiểm tra tín dụng và tài liệu thông báo hợp lý

cấu trúc sẵn sàng cho tự động hóa*: Được thiết kế để sử dụng trong các công cụ kỹ thuật số, giúp chủ nhà và quản lý bất động sản tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi

Quản lý bất động sản cho thuê một cách dễ dàng với ClickUp

Từ hợp đồng thuê, đang theo dõi tiền thuê, đến việc sàng lọc người thuê và tiếp thị, việc quản lý bất động sản cho thuê đòi hỏi nhiều hơn một bảng tính và trí nhớ tốt.

Các mẫu quản lý bất động sản cho thuê miễn phí này cung cấp cho bạn một bộ công cụ sẵn sàng sử dụng để tiết kiệm thời gian, tuân thủ quy định và mở rộng hoạt động cho thuê.

Với các mẫu tùy chỉnh, tính năng tự động hóa sẵn sàng và công cụ hợp tác thời gian thực của ClickUp, bạn không chỉ đang tổ chức—bạn đang nâng tầm toàn bộ hoạt động kinh doanh bất động sản cho thuê của mình.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và bắt đầu sử dụng các mẫu quản lý bất động sản cho thuê miễn phí để tối ưu hóa mọi hoạt động của bạn.