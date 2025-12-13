Karbon vs. ClickUp: Công cụ quản lý quy trình làm việc nào tốt hơn cho kế toán?

Công ty của bạn không gặp khó khăn vì có kế toán viên kém; mà vì những kế toán viên giỏi đang phải làm những công việc cần làm mà phần mềm nên xử lý.

Theo dõi. Chuyển giao. Trạng thái bị bỏ sót. Danh sách kiểm tra thủ công.

Hiện tại, bạn đang tích cực tìm kiếm một công cụ để cải thiện quy trình làm việc tạm bợ của mình.

Vậy, ai sẽ thắng trong cuộc tranh luận giữa Karbon và ClickUp? Một bên được thiết kế chuyên biệt cho kế toán, trong khi bên kia cho phép bạn tự do xây dựng quy trình làm việc theo cách riêng của mình.

Hãy cùng tìm hiểu. 📦

So sánh Karbon và ClickUp trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt nhanh để bạn bắt đầu:

Tiêu chí ClickUp Karbon Đối tượng chính Các nhóm đa chức năng với mọi kích thước, bao gồm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và các doanh nghiệp lớn. Các công ty kế toán và kiểm toán Chế độ xem và tính linh hoạt Các chế độ xem: Xem dạng danh sách, Bảng, Lịch, Gantt và Dòng thời gian. Các chế độ xem: Xem dạng danh sách, Dòng thời gian, Hoạt động và Bảng Kanban. Phân tích và báo cáo Bảng điều khiển với biểu đồ, công thức, thẻ tính toán, tiện ích tùy chỉnh và các công cụ quản lý dự án chung khác. Công việc đang thực hiện (WIP), doanh thu thực tế, hiệu suất sử dụng nhân viên và hành vi của khách hàng. Tài liệu và Quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) Các tài liệu tích hợp sẵn với các mẫu sổ cái tổng hợp khác nhau , cùng với các tính năng khác như wiki, liên kết công việc và quyền truy cập. Hỗ trợ tài liệu thông qua các công việc liên kết. Khả năng AI Với ClickUp Brain, một công cụ mạnh mẽ cung cấp câu trả lời theo ngữ cảnh, tóm tắt, tạo công việc tự động và bảng điều khiển. Trí tuệ nhân tạo tích hợp để nâng cao hiệu quả quy trình làm việc và cung cấp thông tin chi tiết.

ClickUp là gì?

Công việc hiện nay đang gặp nhiều vấn đề—đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán.

Các nhóm đang chìm trong sự phân tán công việc: các quy trình làm việc bị phân mảnh trải rộng trên các bảng tính, email, ổ đĩa chia sẻ, các ứng dụng kế toán không kết nối và các công cụ không tương thích với nhau. Kết quả là gì? Kế toán viên phải dành hàng giờ để tìm kiếm tài liệu hỗ trợ, chuyển đổi giữa các hệ thống và ghép nối thông tin trong các hoạt động kiểm toán, đối chiếu và đóng sổ. Trong khi đó, các công ty và đội ngũ tài chính mất đi năng suất, độ chính xác và thời gian mà họ không thể lãng phí trong các chu kỳ cao điểm.

Với tư cách là nền tảng làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nền tảng Quản lý Dự án của ClickUp kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác thời gian thực — được hỗ trợ bởi AI hiểu rõ công việc của bạn và giúp bạn làm việc nhanh hơn với ít lỗi hơn.

Nó cung cấp cấu trúc cho công việc kế toán có khối lượng lớn và tập trung vào thời hạn, từ việc đóng sổ cuối tháng đến kiểm toán và các sản phẩm giao cho khách hàng. Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc của bạn với các trạng thái tùy chỉnh, tự động hóa và quyền truy cập để tạo ra các quy trình lặp lại, giảm thiểu công việc làm lại và cung cấp cho đối tác, kiểm soát viên và nhân viên tầm nhìn toàn diện về mọi dự án, công việc và thời hạn.

Tính năng của ClickUp

Hãy cùng xem các tính năng của ClickUp được thiết kế để xử lý các quy trình nhiều bước, hợp tác đa chức năng và công việc liên quan đến khách hàng một cách chính xác.

Tính năng #1: Quản lý dự án tài chính

ClickUp cho Nhóm Tài chính biến quy trình onboarding nhà cung cấp, quản lý lương thưởng và đánh giá lợi nhuận (P&L) thành các quy trình làm việc có thể lặp lại và theo dõi được, với các mẫu sẵn có và công cụ chuyên dụng.

Tạo nhiệm vụ ClickUp với các chi tiết cụ thể để đảm bảo bối cảnh

Các nhiệm vụ ClickUp là thành phần chính đóng vai trò như các đơn vị hành động linh hoạt.

Ví dụ, khi chuẩn bị báo cáo tài chính quý 3, hãy tạo một công việc trong thư mục khách hàng với các công việc con cho báo cáo ngân hàng, kiểm tra chi phí, đối chiếu và tóm tắt cuối cùng, mỗi công việc được gán một hạn chót.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp cho 'Số tiền dự toán', 'Chi phí thực tế' và 'Chênh lệch', và áp dụng Trường Công thức để tự động tính toán chênh lệch trực tiếp trong công việc.

Bảng điều khiển ClickUp giúp tập trung mọi thứ, hiển thị các phê duyệt đang chờ xử lý, hạn chót sắp tới và các công việc được đánh dấu trên tất cả khách hàng và bộ phận.

Sử dụng biểu đồ pin trong Bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa khối lượng công việc của nhóm và tình trạng dự án

Giả sử bạn đang quản lý hóa đơn cho 20 khách hàng. Tạo một cổng thông tin khách hàng với ClickUp bằng cách sử dụng:

Biểu đồ cột thể hiện số giờ làm việc tính phí theo từng khách hàng

Một tính toán doanh thu so với dự báo

Danh sách công việc cho các hóa đơn quá hạn

Điều này giúp bạn phát hiện sớm các trễ hẹn, phân công lại công việc và duy trì tiến độ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Áp dụng tư duy "Quy trình làm việc tối thiểu khả thi". Bắt đầu bằng cách ghi chép quy trình làm việc của bạn theo cách đơn giản và nhanh nhất có thể: danh sách kiểm tra, bản phác thảo dòng thời gian và ghi chú giọng nói. Thực hiện một chu kỳ, đánh giá và hoàn thiện. Sau đó, chỉ chính thức hóa những gì hoạt động sau vài lần thử nghiệm.

Tính năng #2: Tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Thiết lập các quy tắc tùy chỉnh "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" với ClickUp Automations và ClickUp AI để tối ưu hóa các công việc quản trị viên.

Sử dụng Tự động hóa ClickUp và Trường AI để phân loại công việc theo mức độ khẩn cấp, cấp độ khách hàng hoặc hạn chót

Nếu nhóm kế toán của bạn cần xem xét các tệp thuế trước thứ Sáu:

Thiết lập tự động hóa để phân công công việc dựa trên các Trường Tùy chỉnh như ‘cấp độ khách hàng’ hoặc ‘hạn chót nộp hồ sơ’.

Tự động chuyển các công việc sang 'Sẵn sàng để xem xét' ngay sau khi tài liệu được tải lên.

Kích hoạt cảnh báo nếu một công việc vẫn được đánh dấu là ‘Đang có tiến độ’ vào cuối ngày thứ Năm.

Và khi bạn cần kiểm tra hoặc cập nhật nhanh chóng, ClickUp Brain sẽ giúp bạn thực hiện mọi việc cần làm.

Bạn đang thắc mắc cách sử dụng AI trong kế toán? Hãy yêu cầu Brain tóm tắt tất cả các mục chưa hoàn thành và các cập nhật gần đây. Cần gửi bản cập nhật hàng tuần cho khách hàng? Trình soạn thảo AI có thể soạn thảo nó cho bạn dựa trên hoạt động công việc và bình luận, loại bỏ nhu cầu sao chép và dán.

Giả sử bạn là người phụ trách vận hành đang chuẩn bị cho cuộc họp đánh giá hàng tuần.

📌 Ví dụ về yêu cầu: Tổng hợp tất cả các mục chưa hoàn thành và các rào cản cho Khách hàng ABC trong tuần này. Bao gồm thời gian đã ghi chép và các phê duyệt đang chờ xử lý.

Chỉ trong vài giây, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về những gì đã hoàn thành, những gì quá hạn và những gì cần hành động.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Một tiện ích bổ sung cho các tính năng này là ClickUp Email Quản lý dự án, cho phép bạn gửi, nhận và quản lý email trực tiếp trong không gian làm việc của mình. Chuyển email của khách hàng thành công việc ngay lập tức, kèm theo ngày đáo hạn, người được giao nhiệm vụ và tệp đính kèm. Thêm bình luận, theo dõi cuộc hội thoại và liên kết toàn bộ chủ đề với sản phẩm đầu ra phù hợp. Chuyển đổi email thành công việc và ngược lại với ClickUp để tập trung hóa quy trình làm việc của bạn.

Tính năng #3: Tính năng hợp tác

Hoạt động tài chính không thể diễn ra suôn sẻ nếu giao tiếp diễn ra bên ngoài hệ thống. Để giải quyết vấn đề này, ClickUp Chat cho phép bạn sử dụng các kênh trò chuyện chuyên dụng trong bất kỳ dự án hoặc thư mục khách hàng nào để giữ cho các cuộc thảo luận tập trung.

Ngày bận rộn? AI CatchUp tóm tắt các cập nhật quan trọng và mục cần thực hiện, giúp bạn bỏ qua việc cuộn trang và tập trung vào những mục cần sự tham gia của bạn.

Cần xác nhận nội bộ? Chỉ cần hỏi trong chủ đề tin nhắn, và AI Answers sẽ trích xuất chính xác phản hồi từ các tin nhắn trước đó, tài liệu hoặc thậm chí các công cụ kết nối.

Và nếu bạn cần hợp tác trong tài liệu, bạn có thể sử dụng ClickUp Docs. Nó cung cấp một cách thức có cấu trúc để lưu trữ các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), chính sách tài chính và các mẫu tài liệu dành cho khách hàng trong không gian làm việc của bạn.

Giá cả của ClickUp

📮 Thông tin từ ClickUp: 21% người dùng cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ được dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ. Đó là gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không yêu cầu nhiều suy nghĩ chiến lược hoặc sáng tạo (như email theo dõi 👀). Các trợ lý AI của ClickUp giúp loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại. Hãy nghĩ đến việc tạo công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn thảo email và thậm chí tạo quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và nhiều hơn nữa) có thể được tự động hóa trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên khi sử dụng tự động hóa của ClickUp — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Karbon là gì?

Karbon là một công cụ quản lý thực hành hợp tác được thiết kế riêng cho các công ty kế toán và công ty dịch vụ khách hàng, đặc biệt là những công ty hoạt động trong lĩnh vực thuế, kiểm toán và kế toán.

Bạn có thể chuyển đổi email thành công việc, tạo các mẫu công việc có thể tái sử dụng cho các dịch vụ định kỳ như đóng sổ hàng tháng hoặc chuẩn bị thuế, và quản lý sức chứa của nhóm thông qua các dòng thời gian và chế độ xem việc cần làm.

Tính năng của Karbon

Dưới đây là một số tính năng chính mà Karbon cung cấp để giúp bạn tổ chức tài chính:

Tính năng #1: Quản lý dự án

Tối ưu hóa các quy trình kế toán phức tạp với tính năng tự động hóa quy trình làm việc của Karbon

Tính năng tự động hóa quy trình làm việc của Karbon giúp các nhóm kế toán dự án loại bỏ công việc quản trị viên không mang lại giá trị cao và tập trung vào tác động đến khách hàng. Với tính năng nhắc nhở tự động và hành động email, bạn có thể tự động hóa việc liên hệ và yêu cầu của khách hàng, đảm bảo giao tiếp kịp thời và có thể theo dõi.

Sử dụng các mẫu công việc với trạng thái tùy chỉnh, danh sách kiểm tra và vai trò để tiêu chuẩn hóa các quy trình lặp lại, chẳng hạn như đối chiếu hàng tháng hoặc chuẩn bị thuế. Ngoài ra, các công cụ tự động hóa cho phép bạn kích hoạt cập nhật tiến độ công việc, giao nhiệm vụ cho người kiểm duyệt hoặc thay đổi trạng thái dựa trên các điều kiện đã định trước, giúp quy trình làm việc của bạn tiến triển mà không cần can thiệp thủ công.

Bảng Kanban và lịch trình công việc cung cấp cho nhóm cái nhìn thời gian thực về khối lượng công việc và dòng thời gian, trong khi chế độ xem "My Week" giúp cá nhân tập trung vào các ưu tiên.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý dự án tốt nhất có cổng thông tin khách hàng

Tính năng #2: Thanh toán và thu tiền

Quản lý chu kỳ thanh toán với Karbon billings and thanh toán

Thanh toán cho khách hàng không chỉ là một quy trình đơn lẻ. Nó bao gồm việc theo dõi thời gian, tạo hóa đơn và các chi tiết về thuế. Karbon cho phép bạn theo dõi thời gian với các mục nhập thời gian được đề xuất để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ phút nào có thể tính phí, sau đó tạo hóa đơn bằng cách cài đặt phí cố định hoặc thanh toán định kỳ liên kết với lịch công việc của bạn.

Tính năng cổng thông tin khách hàng cho phép giao công việc trực tiếp cho khách hàng để thu thập tài liệu, điều này rất quan trọng đối với kế toán.

Tự động hóa thanh toán cho khách hàng với ‘Karbon Payments’ và kích hoạt thanh toán tự động qua thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản trực tiếp để giảm nợ phải thu. Bảng điều khiển ‘Receivables Dashboard’ cũng hiển thị các thông tin thời gian thực về các hóa đơn chưa thanh toán và rủi ro dòng tiền tiềm ẩn.

Với báo cáo công việc đang thực hiện (WIP) và báo cáo thực hiện, ghi nhận/xóa ghi nhận và chu kỳ thanh toán, Karbon loại bỏ việc đối chiếu thủ công và mang lại cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn các hoạt động thu nhập.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi đánh dấu bất kỳ công việc nào là đã xong, hãy đảm bảo bạn đáp ứng các tiêu chí kiểm soát chất lượng (QC). Thêm danh sách kiểm tra và tự hỏi: Các tệp đính kèm hỗ trợ đã được đính kèm chưa? Ghi chú nội bộ có rõ ràng không? Ngôn ngữ sử dụng đã phù hợp với khách hàng chưa? Bước tiếp theo đã được lên lịch chưa? Chỉ định một người kiểm tra khác để thực hiện kiểm tra luân phiên đối với các công việc được lựa chọn ngẫu nhiên.

Tính năng #3: Phân tích kinh doanh

Phát hiện điểm nghẽn và đang theo dõi lợi nhuận của khách hàng với Karbon

Với tư cách là phần mềm kế toán dự án, phân tích kinh doanh của Karbon giúp bạn theo dõi hiệu suất nhóm, hành vi của khách hàng và hiệu quả quy trình làm việc. Theo dõi ngân sách và dòng thời gian với bảng điều khiển ‘Thời gian & Ngân sách’, và sử dụng ‘Phân tích Khách hàng’ để xác định những khách hàng cần được quan tâm nhiều nhất.

Hơn nữa, các công cụ như ‘Danh sách công việc’ và ‘Dòng thời gian hoạt động’ giúp bạn phát hiện các rào cản và các mục quá hạn trước khi chúng ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Bạn cũng có thể xuất báo cáo hoặc sử dụng API của Karbon để tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh trong Excel hoặc Power BI.

Giá cả của Karbon

Gói Nhóm: $79/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $99/tháng mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo bảng xếp hạng 'Work Wins' để khuyến khích đóng góp của nhóm. Tặng điểm cho các hành động mang lại giá trị gia tăng: Hoàn thành các công việc liên quan đến khách hàng sớm = +5

Nhà cung cấp tài liệu hoặc danh sách kiểm tra sẵn sàng cho khách hàng = +3

Phát hiện và khắc phục các lỗi tiềm ẩn = +2 Các lời khen ngợi hàng tuần hoặc "Top Contributor" trong các kênh nội bộ. Thay đổi các chỉ số để giữ cho mọi thứ mới mẻ, chẳng hạn như thời gian hoàn thành, chất lượng, khối lượng hoặc sự hài lòng của khách hàng. Điều này đặc biệt hiệu quả trong các mùa thuế bận rộn hoặc chu kỳ đóng sổ hàng tháng khi tinh thần làm việc giảm sút.

ClickUp vs. Karbon: So sánh tính năng

Khi nói đến việc quản lý quy trình làm việc kế toán, cả ClickUp và Karbon đều hứa hẹn mang lại cấu trúc, tự động hóa và tính hiển thị. Nhưng khi so sánh các tính năng quan trọng hàng ngày như quản lý công việc, hợp tác và tự động hóa, hai công cụ này có gì khác biệt?

Hãy phân tích cách mỗi phần mềm cổng thông tin khách hàng này hoạt động. 🎯

Tính năng #1: Quản lý công việc

Cả ClickUp và Karbon đều cho phép bạn chia công việc thành các đơn vị có thể thực hiện được, phân công trách nhiệm và theo dõi hạn chót.

ClickUp

ClickUp cung cấp hệ thống quản lý tác vụ tất cả trong một, được thiết kế để hỗ trợ mọi cấu trúc nhóm hoặc quy trình làm việc. Bạn có thể quản lý tác vụ trên nhiều giao diện (Danh sách công việc, Bảng, Lịch và Gantt), tạo mẫu, tự động hóa quy trình và thêm chi tiết như mối quan hệ phụ thuộc, ưu tiên, Trường Tùy chỉnh và theo dõi thời gian.

Nó cũng hỗ trợ các đợt làm việc linh hoạt (agile sprints), kế hoạch khối lượng công việc và hợp tác nhóm, khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho cả cá nhân và các nhóm đa chức năng.

Karbon

Karbon tập trung vào các quy trình làm việc có cấu trúc, có thể lặp lại, được thiết kế riêng cho các hoạt động kế toán. Các công việc được liên kết với các mẫu công việc và thường tuân theo cấu trúc dạng danh sách kiểm tra. Mặc dù nền tảng này cung cấp các tính năng tự động hóa và cập nhật trạng thái, nhưng các tùy chọn tùy chỉnh vẫn còn giới hạn.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp được chọn nhờ hệ thống quản lý công việc linh hoạt và có khả năng mở rộng.

Tính năng #2: Tự động hóa quy trình làm việc

Tự động hóa quy trình làm việc là yếu tố quan trọng đối với các công ty mong muốn giảm thiểu các công việc thủ công, hạn chế việc chuyển giao công việc và giảm chi phí hành chính.

ClickUp

Các tính năng Tự động hóa và Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp giúp loại bỏ công việc lặp đi lặp lại thông qua các quy tắc dựa trên điều kiện, như phân công công việc hoặc gửi thông báo dựa trên trạng thái hoặc ngày đáo hạn.

Tính năng tạo công việc bằng AI, tóm tắt tự động hóa qua ClickUp Brain và biểu mẫu động giúp ClickUp nổi trội trong việc tối ưu hóa các quy trình làm việc nhanh chóng hoặc có khối lượng lớn.

Karbon

Tính năng tự động hóa quy trình làm việc của Karbon được thiết kế để đảm bảo tính dự đoán. Các công cụ tự động hóa kích hoạt cập nhật công việc, nhắc nhở và kiểm tra tiến độ với khách hàng dựa trên mẫu và trạng thái của cổng thông tin khách hàng. Điều này rất hữu ích cho các quy trình kế toán lặp lại, nhưng ít linh hoạt hơn nếu công ty của bạn xử lý các yêu cầu không tiêu chuẩn hoặc lịch trình thay đổi.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp, nhờ vào khả năng tự động hóa linh hoạt và được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Tính năng #3: Hợp tác và giao tiếp

Cả ClickUp và Karbon đều hướng đến việc giữ liên lạc với khách hàng gần gũi với công việc. Dưới đây là cách các tính năng hợp tác của họ so sánh:

ClickUp

ClickUp cung cấp khả năng hợp tác thời gian thực với các công cụ như Trò chuyện, cuộc gọi SyncUp, Tài liệu và tích hợp email.

Các kênh trò chuyện được tích hợp trong các dự án, và AI CatchUp sẽ đánh dấu các tin nhắn quan trọng. Bạn có thể bình luận trực tiếp trên các công việc hoặc tài liệu, chuyển đổi cuộc hội thoại thành các mục hành động và quản lý email ngay trong không gian làm việc.

Karbon

Karbon tập trung giao tiếp email trong các dòng thời gian và công việc của khách hàng, cung cấp tính năng @mentions, hộp thư chung và khả năng hiển thị các chủ đề tin nhắn. Tuy nhiên, nó thiếu các công cụ như trò chuyện trong ứng dụng và tài liệu hợp tác.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp vì cung cấp nhiều tùy chọn hợp tác thời gian thực trong cùng một nền tảng.

ClickUp vs. Karbon trên Reddit

Chúng tôi đã so sánh các tính năng, nhưng trải nghiệm thực tế khi sử dụng ClickUp hoặc Karbon hàng ngày như thế nào? Để có cái nhìn thực tế, chúng tôi đã xem xét các chủ đề trên Reddit nơi các chuyên gia chia sẻ suy nghĩ chân thực của họ.

ClickUp thường được khen ngợi vì việc cần làm đúng những gì nó hứa hẹn bởi người dùng này:

Tôi đã sử dụng nó từ năm 2017. Nó rất tuyệt vời. Trí tuệ nhân tạo (AI) rất tốt. Tôi sử dụng tài liệu này như một "bộ não thứ hai" cho kinh doanh của mình. Không có phàn nàn nào khác ngoài việc có thể khó khăn để bắt đầu. Các mẫu có sẵn giúp giải quyết vấn đề đó. Tôi đã thử hầu hết các công cụ khác trên thị trường và ClickUp vẫn vượt trội hơn tất cả như một nền tảng quản lý dự án/sản phẩm toàn diện (kể cả Jira).

Tôi đã sử dụng nó từ năm 2017. Nó rất tuyệt vời. Trí tuệ nhân tạo (AI) rất tốt. Tôi sử dụng tài liệu này như một "bộ não thứ hai" cho kinh doanh của mình. Không có phàn nàn nào khác ngoài việc có thể khó khăn để bắt đầu. Các mẫu có sẵn giúp giải quyết vấn đề đó. Tôi đã thử hầu hết các công cụ khác trên thị trường và ClickUp vẫn vượt trội hơn tất cả như một nền tảng quản lý dự án/sản phẩm toàn diện (kể cả Jira).

Ngay cả kế hoạch miễn phí cũng nhận được đánh giá tích cực:

Phiên bản miễn phí của ClickUp thực sự rất tốt… Tôi đã sử dụng nó trong nhiều tháng mà không cần nâng cấp, và nó đáp ứng hầu hết nhu cầu của tôi.

Phiên bản miễn phí của ClickUp thực sự rất tốt… Tôi đã sử dụng nó trong nhiều tháng mà không cần nâng cấp, và nó đáp ứng hầu hết nhu cầu của tôi.

Dưới đây là những đánh giá từ khách hàng của Karbon:

Chúng tôi đã sử dụng Karbon trong nhiều năm và tôi rất thích nó. Nó hơi đắt nhưng đáng giá… Tính năng duy nhất mà Karbon có mà không ai khác có là quy trình làm việc hợp tác — các mục quy trình có thể được giao cho khách hàng chứ không chỉ nội bộ.

Chúng tôi đã sử dụng Karbon trong nhiều năm và tôi rất thích nó. Nó hơi đắt nhưng đáng giá… Tính năng duy nhất mà Karbon có mà không ai khác có là quy trình làm việc hợp tác — các mục quy trình có thể được giao cho khách hàng chứ không chỉ nội bộ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xác định cách nhóm của bạn làm việc. Bạn có tuân theo các công việc lặp lại, quy trình dịch vụ hay mô hình vé không? Sử dụng các làn bơi hoặc giai đoạn như ‘Đang xem xét’, ‘Đang chờ tài liệu’ và ‘Trường’ để phù hợp với các giai đoạn dịch vụ khách hàng thực tế.

Công cụ quản lý quy trình làm việc nào là tốt nhất cho các công ty kế toán?

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn rõ ràng trong cuộc tranh luận giữa Karbon và ClickUp.

ClickUp đứng đầu. 🚀

Karbon có thể phù hợp với các chuyên gia kế toán, nhưng ClickUp cung cấp một không gian làm việc linh hoạt và có thể mở rộng, phù hợp với mọi nhóm, từ tài chính và vận hành đến sản phẩm và nhân sự.

Với ClickUp Brain, Tự động hóa, Tài liệu, Bảng điều khiển và Trò chuyện trong một nền tảng duy nhất, ClickUp là lựa chọn thông minh hơn cho quản lý quy trình làm việc hiện đại và linh hoạt.

