11 Công cụ phần mềm thu thập dữ liệu tốt nhất để tổ chức thông tin (2025)

Ba tháng trước, bạn đã khởi chạy một cuộc khảo sát tùy chỉnh với mong đợi nhận được khoảng 100 phản hồi.

Ngày nay, bạn đang đối mặt với 3.000 mục nhập phân tán trên nhiều bảng tính, mỗi bảng tính lại phức tạp hơn bảng trước.

Chào mừng đến với khoảnh khắc mà mọi nhóm vận hành đều lo ngại. 😶‍🌫️

Thực tế là, hầu hết các dự án thu thập dữ liệu đều bắt đầu với ý định tốt nhưng thường kết thúc trong tình trạng hỗn loạn kỹ thuật số.

Phần mềm thu thập dữ liệu giải quyết vấn đề này. Các nền tảng tốt giúp bạn dễ dàng tạo khảo sát, tổ chức phản hồi và phát hiện các mẫu trong dữ liệu của mình.

Hãy cùng xem qua 11 lựa chọn công việc. 📋

Các ứng dụng thu thập dữ liệu hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh các giải pháp phần mềm thu thập dữ liệu tốt nhất.

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Biểu mẫu có logic điều kiện, Tự động hóa quy trình làm việc, Trường AI, Trường Tùy chỉnh, Bảng điều khiển, Gán bình luận, Tài liệu, Trò chuyện, Tích hợp, Tìm kiếm kết nối Các nhóm cần công cụ thu thập dữ liệu linh hoạt tích hợp vào quy trình làm việc Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $7/người dùng/tháng Biểu mẫu Google Hợp tác thời gian thực, Logic phân nhánh, Biểu đồ tự động cập nhật, Tích hợp Google Trang tính, Thông báo qua email, Nhúng vào trang web Tạo/lập khảo sát nhanh chóng, không giới hạn số lượng phản hồi Miễn phí Microsoft Biểu mẫu Tích hợp Office 365, Tạo bài kiểm tra, Bảng điều khiển Power BI, Phân tích AI, Kiểm soát phản hồi, Quy trình làm việc Power Automate Người dùng Office 365, môi trường doanh nghiệp Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $9.99/người dùng/tháng Zoho Biểu mẫu Tự động hóa quy trình kinh doanh, Thu thập thanh toán, Chữ ký số, Quy trình phê duyệt, Logic nâng cao, Tích hợp CRM Tự động hóa quy trình kinh doanh, quy trình làm việc CRM Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $12/tháng FastField Ưu tiên thiết bị di động, Thu thập dữ liệu ngoại tuyến, GPS và chụp ảnh, Bảng điều khiển thời gian thực, Geofencing, Tệp đính kèm Thu thập dữ liệu di động, nhóm làm việc tại trường Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $30/người dùng/tháng KoboToolBox Biểu mẫu đa ngôn ngữ, Logic bỏ qua phức tạp, Nhóm lặp lại, Tiêu chuẩn nhân đạo, Hỗ trợ ngoại tuyến Thu thập dữ liệu nhân đạo, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $159/tháng Wufoo Biểu mẫu tùy chỉnh, Xử lý thanh toán, Phân tích dữ liệu, API/webhooks, Tự động hóa email, Tích hợp CRM/email Giải pháp biểu mẫu tích hợp, nhà phát triển web Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $16,25/tháng Typeform Biểu mẫu cuộc hội thoại, Chuyển đổi logic, Bảng điều khiển phân tích, Tích hợp (Slack, HubSpot, Zapier), Trang cảm ơn tùy chỉnh Trải nghiệm người dùng tương tác, các cuộc khảo sát thu hút. Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $29/tháng Jotform Hơn 10.000 mẫu, Thu thập thanh toán, Logic điều kiện, Phân tích, Chữ ký điện tử, Trình tạo kéo và thả Đa dạng mẫu biểu mẫu, tùy chỉnh dễ dàng Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $39/tháng Paperform Biểu mẫu theo phong cách tài liệu, Biểu mẫu thông minh, Tính toán thời gian thực, Thanh toán & đặt chỗ, Tùy chỉnh CSS Biểu mẫu dạng tài liệu, trích dẫn, thương mại điện tử Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $29/tháng Fulcrum GIS di động, Dữ liệu không gian địa lý, Chú thích hình ảnh, Quy trình phê duyệt, Bảo mật dựa trên vai trò, Hỗ trợ ngoại tuyến Thu thập dữ liệu tại trường, các nhóm làm việc về không gian địa lý Demo miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $52/người dùng/tháng

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong phần mềm thu thập dữ liệu?

Hầu hết các phần mềm thu thập dữ liệu đều quá cơ bản hoặc quá cồng kềnh, khiến bạn phải đối mặt với các trường thông tin thiếu sót, dữ liệu trùng lặp và không có cách nào để tận dụng dữ liệu mà bạn đã vất vả trong công việc thu thập. 🫠

Tìm kiếm các tính năng giải quyết các vấn đề sau:

Xây dựng biểu mẫu linh hoạt: Tạo các trường tùy chỉnh, menu thả xuống, ô chọn và luồng logic để thu thập dữ liệu cần thiết mà không cần sự hỗ trợ của đội ngũ phát triển.

Nhập liệu từ nhiều nguồn: Thu thập phản hồi từ trang web, thiết bị di động, mã QR hoặc tích hợp với Thu thập phản hồi từ trang web, thiết bị di động, mã QR hoặc tích hợp với phần mềm cơ sở dữ liệu

Xác thực tích hợp: Ngăn chặn lỗi chính tả, ô trống và câu trả lời không liên quan bằng cách sử dụng trường bắt buộc, giới hạn nhập liệu và quy tắc tự động hóa.

Tổ chức tự động hóa: Sắp xếp dữ liệu đầu vào bằng cách sử dụng thư mục, thẻ thông minh và bộ lọc để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Đang theo dõi thời gian thực: Theo dõi trạng thái nộp hồ sơ, chế độ xem xu hướng ngay lập tức và xử lý các vấn đề khi chúng phát sinh.

Xuất và đồng bộ hóa: Tải xuống bộ dữ liệu sạch hoặc kết nối trực tiếp với công cụ phân tích của bạn thông qua tích hợp mượt mà.

Kiểm soát quyền truy cập: Bảo mật thông tin nhạy cảm với các cài đặt quyền truy cập chi tiết và nhật ký kiểm tra.

Quy trình làm việc dựa trên kích hoạt: Tự động hóa các tác vụ theo dõi, cảnh báo hoặc chuyển giao dựa trên các phương pháp thu thập dữ liệu đa dạng.

🧠 Thực tế thú vị: Cuộc điều tra dân số sớm nhất được biết đến được thực hiện vào năm 3800 TCN tại Babylon. Nó ghi chép về gia súc, lao động và nguồn cung cấp thực phẩm để giúp lập kế hoạch phân phối tài nguyên trên toàn đế chế.

Phần mềm thu thập dữ liệu tốt nhất

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về các công cụ thu thập dữ liệu tốt nhất.

ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm cần tính linh hoạt trong thu thập dữ liệu được tích hợp sẵn vào quy trình làm việc của họ)

Kết nối thu thập dữ liệu với quy trình làm việc của bạn trong ClickUp Tạo biểu mẫu ClickUp để thu thập phản hồi và gửi trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn.

Thu thập dữ liệu là một chuyện. Việc cần làm để sử dụng nó một cách hữu ích lại là chuyện khác.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên, ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp thu thập dữ liệu vào quy trình làm việc của bạn. Bạn không cần các công cụ riêng biệt để thu thập và xử lý phản hồi. Tất cả dữ liệu được luồng trực tiếp vào phần mềm quản lý công việc của bạn, sẵn sàng để thực hiện.

Giả sử nhóm vận hành của bạn đang xử lý các yêu cầu nội bộ về tài nguyên. Bạn cài đặt một biểu mẫu ClickUp để thu thập thông tin như loại yêu cầu, mức độ khẩn cấp, bộ phận và ngày cần thiết. Nhưng đây không phải là biểu mẫu cơ bản chỉ lưu trữ dữ liệu vào bảng tính.

Tùy chỉnh biểu mẫu để định tuyến thông minh hơn

Logic điều kiện trong ClickUp Form mang lại cho bạn quyền kiểm soát cao hơn. Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn các trường dựa trên câu trả lời trước đó, tổ chức câu hỏi bằng cách sử dụng các ngăn cách và tiêu đề, và định hướng các bài nộp/gửi vào các danh sách khác nhau tùy thuộc vào nội dung của chúng.

Ví dụ, nếu ai đó chọn 'Thiết bị CNTT' làm loại yêu cầu, biểu mẫu ClickUp có thể hiển thị các câu hỏi bổ sung về sở thích về mô hình hoặc nhu cầu phần mềm và tự động gửi công việc đến bảng CNTT của bạn, không phải bộ phận cơ sở vật chất.

Đang theo dõi các yêu cầu đến và tiến độ của chúng bằng ClickUp Forms

Sau khi được gửi, phản hồi sẽ được chuyển đổi thành một nhiệm vụ ClickUp.

Nếu một kỹ sư trường yêu cầu một chiếc laptop, công việc sẽ xuất hiện trong 'Hàng đợi Mua sắm', đã được gắn thẻ với bộ phận và mức độ ưu tiên của nó. Quản lý logistics sẽ phân công công việc, thêm ghi chú và cập nhật trạng thái khi yêu cầu di chuyển qua các giai đoạn như 'Đã xác nhận', 'Đã gửi' và 'Đã giao'.

Lọc bỏ những thông tin không cần thiết

Để tránh phải lục lọi trong các tác vụ hoặc tạo các bộ lọc lộn xộn, bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh ClickUp được thiết kế riêng cho quy trình làm việc của mình. Các trường AI sẽ làm cho điều này trở nên hiệu quả hơn nữa.

Một quản lý dự án thực hiện các cuộc khảo sát kế hoạch đa chức năng có thể sử dụng biểu mẫu để thu thập ý kiến của nhóm và gắn thẻ từng công việc với bộ phận, loại sáng kiến và quý. Nhờ đó, việc lọc tất cả các bài nộp/gửi kỹ thuật quý 3 chỉ mất vài giây, không phải hàng giờ.

Yêu cầu trợ giúp từ AI

Trích xuất các công việc ưu tiên cao và phản hồi từ dữ liệu thu thập được với ClickUp Brain

Khi số lượng phản hồi tăng lên, ClickUp Brain giúp bạn tránh khỏi cơn ác mộng tìm kiếm bằng CTRL+F.

Bạn có thể yêu cầu trợ lý AI tích hợp thực hiện các công việc như “Hiển thị tất cả phản hồi khảo sát của các bên liên quan được gắn thẻ ưu tiên cao trong tuần này” hoặc “Những công việc phản hồi quá trình onboarding nào vẫn còn dang dở?”. Nó sẽ trả lời ngay lập tức mà bạn không cần phải nhớ nơi lưu trữ thông tin.

Cài đặt tự động hóa ClickUp để đẩy nhanh tiến độ công việc ngay lập tức

Khi khối lượng dữ liệu bắt đầu tăng lên, bạn không muốn nhóm của mình phải mất thời gian sắp xếp mọi thứ một cách thủ công.

ClickUp Tự động hóa có thể hỗ trợ bằng cách phân công công việc dựa trên dữ liệu nhập vào biểu mẫu. Nếu bạn muốn hoàn toàn không cần can thiệp, hãy thiết lập một Agent trong ClickUp.

Giả sử ai đó đánh dấu một biểu mẫu phản hồi là khẩn cấp. ClickUp Agents có thể gắn thẻ công việc, giao cho người phụ trách thành công khách hàng và đăng bình luận yêu cầu phản hồi trong vòng 24 giờ. Bước phân loại thủ công không còn cần thiết. Dưới đây là cách chúng tôi sử dụng nó trong ClickUp:

Tạo bảng điều khiển ClickUp để theo dõi dữ liệu đầu vào và theo dõi công việc theo thời gian thực

Tất cả dữ liệu này được nhập trực tiếp vào bảng điều khiển ClickUp, nơi bạn có thể trực quan hóa tình hình mà không cần chạy báo cáo hay xuất dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giao nhiệm vụ ngay lập tức: Gắn thẻ đồng nghiệp trực tiếp bằng tính năng Gắn thẻ đồng nghiệp trực tiếp bằng tính năng ClickUp Assign Comments để họ có thể xử lý các biểu mẫu nhập liệu cụ thể mà không cần thêm bối cảnh.

Ghi chép ý nghĩa của dữ liệu: Viết bản phác thảo khảo sát, tóm tắt phản hồi hoặc nhật ký quyết định trong Viết bản phác thảo khảo sát, tóm tắt phản hồi hoặc nhật ký quyết định trong ClickUp Tài liệu , giữ cho ngữ cảnh được liên kết với công việc.

Thảo luận về các mục nhập ngay tại nơi chúng tồn tại: Nhảy vào ClickUp Trò chuyện để làm rõ các phản hồi, chia sẻ cập nhật nhanh chóng hoặc hợp tác về việc cần làm tiếp theo ngay bên cạnh các công việc ClickUp.

Kết nối các công cụ mà không cần bước thêm: Nhập dữ liệu hiện có từ CRM và bảng tính của bạn bằng cách sử dụng Nhập dữ liệu hiện có từ CRM và bảng tính của bạn bằng cách sử dụng tích hợp ClickUp

Tìm kiếm thông minh hơn, không cần vất vả: Tìm bất kỳ công việc, bình luận hoặc tài liệu nào liên quan đến dữ liệu đã thu thập bằng Tìm bất kỳ công việc, bình luận hoặc tài liệu nào liên quan đến dữ liệu đã thu thập bằng ClickUp Kết nối Tìm kiếm , ngay cả khi bạn chỉ nhớ một từ khóa.

Tạo câu hỏi biểu mẫu tùy chỉnh: Yêu cầu AI tạo các câu hỏi nghiên cứu hoặc trường khảo sát dựa trên mục tiêu dự án hoặc dữ liệu trước đây của bạn.

Giới hạn của ClickUp

Giao diện của phần mềm tự động hóa biểu mẫu có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp nếu không có thiết lập rõ ràng.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Nghe chia sẻ từ người dùng này trên Reddit:

Tôi rất thích giao diện của tính năng Forms. Nó có vẻ trực quan và tính năng AI cũng khá hay. Tôi không nhận được nhiều phản hồi từ biểu mẫu, nhưng tôi có thể thấy cách này sẽ tiết kiệm thời gian nếu bạn thường xuyên phải lọc qua phản hồi hoặc yêu cầu. Ngoài ra, họ cho phép tùy chỉnh biểu mẫu nhiều hơn. Tôi đã thử thay đổi hình ảnh bìa và màu sắc nút, và thật tốt khi không bị giới hạn bởi mặc định.

Tôi rất thích giao diện của tính năng Forms. Nó có vẻ trực quan và tính năng AI cũng khá hay. Tôi không nhận được nhiều phản hồi từ biểu mẫu, nhưng tôi có thể thấy cách này sẽ tiết kiệm thời gian nếu bạn thường xuyên phải lọc qua phản hồi hoặc yêu cầu. Ngoài ra, họ cho phép tùy chỉnh biểu mẫu nhiều hơn. Tôi đã thử thay đổi hình ảnh bìa và màu sắc nút, và thật tốt khi không bị giới hạn bởi mặc định.

2. Google Biểu mẫu (Phù hợp nhất cho việc tạo/lập khảo sát nhanh chóng)

qua Google Forms

Google Form biến việc thu thập dữ liệu thành một hoạt động nhóm.

Vì đây là một công cụ linh hoạt, nhóm marketing của bạn có thể brainstorm các câu hỏi khảo sát trong khi nhà phân tích cài đặt đang theo dõi phản hồi, tất cả đều diễn ra theo thời gian thực.

Phần mềm thu thập dữ liệu hoạt động trong hệ sinh thái của Google, vì vậy các phản hồi thu thập được sẽ tự động được luồng vào Google Trang tính, nơi nhóm của bạn có thể bắt đầu phân tích ngay lập tức.

Bạn có thể thu thập phản hồi không giới hạn mà không tốn một xu nào, nghĩa là bạn có thể tiến hành khảo sát toàn bộ khách hàng mà không lo vượt quá giới hạn phản hồi.

Các tính năng nổi bật của Google Form

Tạo logic nhánh phức tạp hiển thị các đường dẫn câu hỏi khác nhau dựa trên câu trả lời trước đó.

Tạo các bản tóm tắt phản hồi chi tiết với biểu đồ và đồ thị tương tác cập nhật tự động khi có dữ liệu mới.

Tích hợp biểu mẫu một cách mượt mà vào trang web bằng mã HTML tùy chỉnh hoặc chia sẻ qua các liên kết rút gọn.

Cấu hình thông báo email được kích hoạt khi đáp ứng các tiêu chí phản hồi cụ thể, giúp các bên liên quan được thông báo ngay lập tức.

Giới hạn của Google Form

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn về thiết kế và thương hiệu khi tạo biểu mẫu trong Google Forms

So sánh các loại câu hỏi cơ bản với các công cụ khảo sát chuyên dụng

Dung lượng tải lên giới hạn khoảng 10-25 MB mỗi tệp và giới hạn số lượng tệp.

Người dùng đã bày tỏ mong muốn có thêm các mẫu biểu mẫu Google Form

Giá của Google Form

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về biểu mẫu Google

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (11.180+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Form?

Nghe chia sẻ từ người dùng này:

Với tư cách là một tổ chức y tế, việc sử dụng các công cụ tuân thủ HIPAA như Google Meet và Google Forms đã giúp quá trình tiếp nhận, ghi chép và các phiên tư vấn trực tuyến với khách hàng diễn ra suôn sẻ và chuyên nghiệp. Các thư mục chia sẻ và cài đặt quyền truy cập người dùng cũng giúp duy trì tính bảo mật dữ liệu đồng thời hỗ trợ hợp tác nhóm.

Với tư cách là một tổ chức y tế, việc sử dụng các công cụ tuân thủ HIPAA như Google Meet và Google Form đã giúp quá trình tiếp nhận, ghi chép và các phiên tư vấn trực tuyến với khách hàng diễn ra suôn sẻ và chuyên nghiệp. Các thư mục chia sẻ và cài đặt quyền truy cập người dùng cũng giúp duy trì tính bảo mật dữ liệu đồng thời hỗ trợ hợp tác nhóm.

3. Microsoft Biểu mẫu (Phù hợp nhất cho tích hợp Office 365)

qua Microsoft Forms

Microsoft Biểu mẫu rất phù hợp với môi trường doanh nghiệp.

Phòng IT của bạn đã tin tưởng vào tính bảo mật của Microsoft, vì vậy việc được phê duyệt cho phần mềm thu thập dữ liệu này thường chỉ mất vài phút thay vì vài tháng.

Tính năng tạo bài kiểm tra biến các mẫu Microsoft Forms nhàm chán thành các bài đánh giá hấp dẫn với chấm điểm tự động và phản hồi cá nhân hóa. Khi kết nối với Power BI, dữ liệu khảo sát của bạn sẽ trở thành các biểu đồ trực quan ấn tượng trên bảng điều khiển, mang lại sự hài lòng cho các nhà quản lý.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Biểu mẫu

Xuất dữ liệu phản hồi trực tiếp sang Excel với các tính năng lọc nâng cao và bảng pivot để phân tích dữ liệu nhanh hơn.

Sử dụng các phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định xu hướng phản hồi, mẫu cảm xúc và mối tương quan thống kê trong dữ liệu của bạn.

Đặt các quy tắc phản hồi, bao gồm giới hạn bài nộp/gửi, thực thi thời hạn và yêu cầu xác thực người trả lời.

Tạo các quy trình làm việc tự động bằng Power Automate để kích hoạt việc tạo công việc, thông báo email hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu dựa trên phản hồi từ biểu mẫu.

Giới hạn của Microsoft Form

Yêu cầu đăng ký Microsoft 365 để sử dụng đầy đủ các hàm.

Khả năng tùy chỉnh thiết kế giới hạn so với các lựa chọn thay thế của Microsoft Form

Không hỗ trợ các loại câu hỏi nâng cao như xếp hạng hoặc chọn hình ảnh.

Các tính năng báo cáo cơ bản mà không tích hợp với Power BI

Giá của Microsoft Forms biểu mẫu

Gói Cơ bản cho Kinh doanh: $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Giá kinh doanh: $12.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh Premium: $19.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về biểu mẫu Microsoft Forms

G2: 4.4/5 (360+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (290+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Microsoft Forms?

Bài đánh giá G2 này giải thích những gì là công việc (và những gì không phải là công việc):

Microsoft Forms rất dễ cài đặt và sử dụng, và hỗ trợ nhiều loại biểu mẫu khác nhau. Nó tích hợp tốt với các sản phẩm khác của Microsoft. Tôi sử dụng nó mỗi khi cần thu thập phản hồi hoặc thông tin. […] Các tính năng xuất bản trình bày bị giới hạn. Cũng không có cách nào để thực hiện bỏ phiếu trực tiếp hoặc nhập liệu.

Microsoft Forms rất dễ cài đặt và sử dụng, và hỗ trợ nhiều loại biểu mẫu khác nhau. Nó tích hợp tốt với các sản phẩm khác của Microsoft. Tôi sử dụng nó mỗi khi cần thu thập phản hồi hoặc thông tin. […] Các tính năng xuất bản trình bày bị giới hạn. Cũng không có cách nào để thực hiện bỏ phiếu trực tiếp hoặc nhập liệu. *

🔍 Bạn có biết? Công ty Nielsen bắt đầu đang theo dõi lượng khán giả đài phát thanh vào những năm 1930. Hệ thống của họ đã phát triển thành ngành đo lường tỷ lệ xem truyền hình và cuối cùng là đo lường hành vi kỹ thuật số, định hình cách thức mua bán truyền thông ngày nay.

4. Zoho Forms (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình kinh doanh)

qua Zoho Form

Zoho Biểu mẫu không chỉ đơn thuần là thu thập dữ liệu.

Khi ai đó điền vào biểu mẫu của bạn, phần mềm thu thập dữ liệu có thể tự động tạo một khách hàng tiềm năng trong hệ thống CRM của bạn, gửi email chào mừng, giao công việc cho nhóm bán hàng và lên lịch nhắc nhở theo dõi.

Bạn có thể chấp nhận thanh toán, thu thập chữ ký điện tử và chuyển tiếp phê duyệt trong tổ chức mà không cần xử lý dữ liệu thủ công.

Công cụ này kết nối với hơn 40 ứng dụng Zoho và hàng trăm công cụ của bên thứ ba, biến các biểu mẫu gửi thành các quy trình làm việc hoàn thành.

Các tính năng nổi bật của Zoho Form

Xử lý thanh toán bảo mật thông qua các cổng thanh toán tích hợp như PayPal, Stripe và Authorize.Net, với trải nghiệm thanh toán tùy chỉnh.

Thiết kế quy trình phê duyệt phức tạp, cho phép các bài nộp/gửi được chuyển qua nhiều bên liên quan với thông báo email và đang theo dõi trạng thái.

Cấu hình logic điều kiện nâng cao với nhiều nhánh phân nhánh, trường ẩn và các phần biểu mẫu động thích ứng dựa trên phản hồi của người dùng.

Tối ưu hóa hiệu suất biểu mẫu bằng phân tích phễu chuyển đổi, đang theo dõi hành vi bỏ cuộc và lập bản đồ hành trình người dùng.

Giới hạn của Zoho Form

Có một giai đoạn học tập cần thiết để làm quen với các tính năng tự động hóa nâng cao.

Một số tích hợp yêu cầu gói đăng ký cao cấp hơn.

Bạn có thể thêm tối đa năm trường tải lên tệp cho mỗi biểu mẫu. Điều này thường không đủ cho các quy trình onboarding hoặc quy trình làm việc có nhiều tài liệu.

Kết nối Zoho Forms trong hệ sinh thái của chính họ và các ứng dụng của bên thứ ba thường yêu cầu cấu hình riêng cho từng biểu mẫu thay vì cài đặt chung.

Giá cả của Zoho Form

Miễn phí

Cơ bản: $12/tháng

Giá tiêu chuẩn: $30/tháng

Chuyên nghiệp: $60/tháng

Premium: $110/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Form

G2: 4.4/5 (160+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (135+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zoho Forms?

Nghe chia sẻ từ người dùng này:

Rất dễ dàng để cấu hình biểu mẫu từ trình thiết kế và chạy nó nhanh chóng, đồng thời kiểm tra các phản hồi của người trả lời.

Rất dễ dàng để cấu hình biểu mẫu từ trình thiết kế và chạy nó nhanh chóng, đồng thời kiểm tra các phản hồi của người trả lời.

5. FastField (Phù hợp nhất cho thu thập dữ liệu trên thiết bị di động)

qua FastField

FastField hoạt động trên điện thoại thông minh và máy tính bảng - nơi nhóm công việc tại trường của bạn thực hiện công việc. Các công trường xây dựng, cửa hàng bán lẻ, tuyến đường giao hàng và bất kỳ nơi nào có kết nối Wi-Fi yếu hoặc không có.

Phần mềm thu thập dữ liệu này tiếp tục công việc ngay cả khi kết nối internet của bạn bị gián đoạn, lưu trữ mọi thứ cục bộ cho đến khi bạn kết nối lại với internet.

Mỗi lần nộp dữ liệu sẽ ghi lại chính xác vị trí và thời gian xảy ra, đồng thời bạn có thể chụp ảnh và đính kèm tệp ngay tại trường. Đội ngũ văn phòng của bạn sẽ nhận được cập nhật thời gian thực thông qua các bảng điều khiển tùy chỉnh hiển thị tình hình tại tất cả các địa điểm, giúp quản lý đội ngũ làm việc từ xa hiệu quả hơn.

Các tính năng nổi bật của FastField

Nhận tọa độ GPS chính xác và dấu thời gian cho mỗi bài nộp/gửi, tạo ra các bản ghi kiểm tra chi tiết dựa trên địa điểm.

Chụp ảnh chất lượng cao và tệp đính kèm nhiều loại tệp trực tiếp trong biểu mẫu, với tính năng nén tự động và tích hợp lưu trữ đám mây.

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh với trực quan hóa dữ liệu thời gian thực, bản đồ tương tác và chỉ số hiệu suất.

Tối ưu hóa quy trình thu thập dữ liệu dựa trên địa điểm với các kích hoạt geofencing, tự động kích hoạt các biểu mẫu cụ thể khi người dùng vào các khu vực được chỉ định.

Giới hạn của FastField

Giá cao hơn so với các hệ thống thu thập dữ liệu cơ bản.

Lọc qua các mặt nạ hiển thị cho kết quả các cú nhấp chuột menu thả xuống khó chịu; người dùng phải lựa chọn các mục từ danh sách thay vì chỉ cần gõ và nhấn Enter.

Giao diện ứng dụng web ít trực quan hơn so với ứng dụng Android.

Các tính năng của nó đòi hỏi thời gian để làm quen và tài liệu hướng dẫn còn thiếu sót.

Giá cả của FastField

Dùng thử miễn phí

Core: $30/tháng cho mỗi người dùng

Pro : $45 mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về FastField

G2: 4.6/5 (115+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về FastField?

Trích từ đánh giá của G2 về phần mềm thu thập dữ liệu này:

Chúng tôi sử dụng FastField để gửi biểu mẫu cho khách hàng. Tính năng mà tôi yêu thích là tính năng chụp ảnh. Chúng tôi yêu cầu khách hàng gửi cho chúng tôi ảnh giấy phép lái xe của họ để lưu trữ. FastField rất dễ sử dụng với tính năng kéo và thả để tạo biểu mẫu. Sau đó, việc gửi biểu mẫu cho khách hàng trở nên đơn giản.

Chúng tôi sử dụng FastField để gửi biểu mẫu cho khách hàng. Tính năng mà tôi yêu thích là tính năng chụp ảnh. Chúng tôi yêu cầu khách hàng gửi cho chúng tôi ảnh giấy phép lái xe của họ để lưu trữ. FastField rất dễ sử dụng với tính năng kéo và thả để tạo biểu mẫu. Sau đó, việc gửi biểu mẫu cho khách hàng trở nên đơn giản.

🧠 Thú vị: Năm 2014, Thư viện Công cộng New York đã tạo ra một bộ dữ liệu gồm hơn 17.000 thực đơn nhà hàng lịch sử. Các nhà nghiên cứu hiện nay sử dụng nó để nghiên cứu xu hướng ẩm thực, biến động giá cả và sự thay đổi văn hóa qua các thập kỷ.

6. KoboToolBox (Phù hợp nhất cho thu thập dữ liệu nhân đạo)

qua KoboToolBox

KoboToolBox được thiết kế cho những môi trường khắc nghiệt nhất: trại tị nạn, khu vực thiên tai và các làng xa xôi nơi các ứng dụng thu thập dữ liệu khác không thể đáp ứng được.

Các nhân viên cứu trợ cần các biểu mẫu di động có thể hàm trên nhiều ngôn ngữ, hỗ trợ các cấu trúc gia đình phức tạp và bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Nền tảng này nổi bật trong việc xử lý các nhóm lặp lại, giúp thu thập thông tin về từng thành viên trong gia đình hoặc đang theo dõi việc phân phối hàng hóa đa dạng. Bạn có thể tạo các câu hỏi liên kết, điều chỉnh theo khu vực địa lý hoặc đặc điểm dân số, và tất cả thông tin đều được mã hóa và tuân thủ các tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế.

Các tính năng nổi bật của KoboToolBox

Triển khai biểu mẫu đa ngôn ngữ với hỗ trợ dịch thuật toàn diện, đảm bảo cấu trúc dữ liệu nhất quán.

Tạo logic bỏ qua phức tạp và chuỗi câu hỏi liên tiếp có thể điều chỉnh biểu mẫu dựa trên khu vực địa lý, đặc điểm dân số hoặc các câu trả lời trước đó.

Sử dụng nhóm lặp lại để thu thập nhiều điểm dữ liệu liên quan một cách hiệu quả, chẳng hạn như thông tin thành viên gia đình hoặc các mục tồn kho với số lần lặp lại không giới hạn.

Giới hạn của KoboToolBox

Yêu cầu kiến thức kỹ thuật để xây dựng biểu mẫu nâng cao.

Hỗ trợ khách hàng chủ yếu dựa vào cộng đồng.

Các nỗ lực triển khai các cuộc khảo sát có hàng nghìn câu hỏi thường bị hết thời gian hoặc thất bại do giới hạn của máy chủ.

Các tùy chọn mô tả dài có thể bị cắt ngắn, điều này có thể làm mờ ý nghĩa trong các quy trình phức tạp.

Giá cả của KoboToolBox

Dùng thử miễn phí

Chuyên nghiệp: $159/tháng

Nhóm: $289/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về KoboToolBox

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về KoboToolBox?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

So với các công cụ khác, tôi có thể khẳng định rằng việc thu thập dữ liệu bằng công cụ Kobo Toolbox rất dễ dàng và thú vị. Bạn không cần phải am hiểu công nghệ để thiết kế bảng câu hỏi trên công cụ này, dù là câu hỏi mở hay đã đóng. Bất kỳ ai có kiến thức cơ bản về công cụ đều có thể sử dụng nó một cách dễ dàng và thậm chí sẽ tự động loại bỏ việc thu thập dữ liệu bằng giấy. Dữ liệu thu thập được có thể dễ dàng xuất sang các định dạng khác nhau.

So với các công cụ khác, tôi có thể khẳng định rằng việc thu thập dữ liệu bằng công cụ Kobo Toolbox rất dễ dàng và thú vị. Bạn không cần phải am hiểu công nghệ để thiết kế bảng câu hỏi trên công cụ này, dù là câu hỏi mở hay đã đóng. Bất kỳ ai có kiến thức cơ bản về công cụ đều có thể sử dụng nó một cách dễ dàng và thậm chí sẽ tự động loại bỏ việc thu thập dữ liệu bằng giấy. Dữ liệu thu thập được có thể dễ dàng xuất sang các định dạng khác nhau.

7. Wufoo (Tốt nhất cho các giải pháp biểu mẫu nhúng)

qua Wufoo

Wufoo thành thạo CSS và HTML, khiến nó trở thành phần mềm thu thập dữ liệu lý tưởng cho những ai quan tâm đến giao diện và trải nghiệm người dùng của biểu mẫu. Nhà phát triển web của bạn có thể tùy chỉnh từng pixel để phù hợp với thương hiệu của bạn, trong khi nền tảng này xử lý các tác vụ phức tạp như xử lý thanh toán và tự động hóa email.

Bạn sẽ nhận được phân tích chi tiết cho thấy chính xác nơi người dùng bỏ qua biểu mẫu của bạn và những câu hỏi nào gây ra nhiều nhầm lẫn nhất. Quyền truy cập API cho phép bạn kết nối Wufoo với hầu hết các hệ thống mà doanh nghiệp của bạn sử dụng, giúp nó tương thích hoàn hảo với hệ thống công nghệ hiện có của bạn.

Các tính năng nổi bật của Wufoo

Kích hoạt chuỗi phản hồi email tự động với tin nhắn cá nhân hóa, tệp đính kèm và nội dung điều kiện dựa trên các biểu mẫu được gửi.

Tạo ra các báo cáo phân tích dữ liệu chất lượng cao, bao gồm tỷ lệ chuyển đổi, phân tích hành vi bỏ cuộc và đang theo dõi hành vi người dùng.

Tích hợp mượt mà với các nền tảng tiếp thị email phổ biến, hệ thống CRM và công cụ kinh doanh thông qua kết nối gốc và hỗ trợ webhook.

Giới hạn của Wufoo

Số biểu mẫu bị giới hạn trên các kế hoạch cấp thấp.

So sánh các tính năng hợp tác cơ bản với các giải pháp doanh nghiệp

Không có khả năng thu thập dữ liệu offline.

Thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ khách hàng có thể chậm.

Giá cả của Wufoo

Miễn phí

Gói cơ bản: $16,25/tháng

Chuyên nghiệp: $33.25/tháng

Nâng cao: $83,25/tháng

Ultimate: $210. 25/tháng

Đánh giá và nhận xét về Wufoo

G2: 4. 2/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (220 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wufoo?

Nghe chia sẻ từ người dùng này:

Tôi sử dụng nền tảng Wufoo trong công việc hàng ngày, công cụ này giúp tôi thu thập và lưu trữ tất cả dữ liệu quan trọng của khách hàng.

Tôi sử dụng nền tảng Wufoo trong công việc hàng ngày, công cụ này giúp tôi thu thập và lưu trữ tất cả dữ liệu quan trọng của khách hàng.

🔍 Bạn có biết? Năm 2008, dự án Flu Trends của Google đã cố gắng dự đoán các đợt bùng phát cúm dựa trên hành vi tìm kiếm của người dùng. Dự án này đầy hứa hẹn nhưng cuối cùng lại không chính xác, nhấn mạnh những thách thức khi sử dụng các tín hiệu dữ liệu gián tiếp mà không có sự xác minh đúng đắn.

8. Typeform (Phù hợp nhất cho trải nghiệm người dùng tương tác)

qua Typeform

Typeform đã biến các cuộc khảo sát nhàm chán thành những cuộc hội thoại.

Trong khi hầu hết các ứng dụng làm người dùng choáng ngợp với hàng loạt câu hỏi trên một trang, phần mềm thu thập dữ liệu này hiển thị từng câu hỏi một cách lần lượt kèm theo các hiệu ứng chuyển động mượt mà, mang lại cảm giác thú vị và dễ chịu.

Người dùng ở lại lâu hơn và hoàn thành nhiều biểu mẫu hơn vì trải nghiệm này giống như trò chuyện hơn là điền vào giấy tờ. Các bước logic tạo ra các đường dẫn cá nhân hóa qua các câu hỏi của bạn, giúp bạn chỉ thấy những gì liên quan.

Các tính năng nổi bật của Typeform

Kết nối với các công cụ kinh doanh phổ biến như Slack, HubSpot và Zapier để tự động hóa quy trình làm việc và đồng bộ hóa dữ liệu.

Nhận phân tích toàn diện về tỷ lệ hoàn thành, thời gian dành cho mỗi câu hỏi và phân tích chi tiết về tỷ lệ bỏ cuộc thông qua các bảng điều khiển báo cáo trực quan.

Tiếp tục tương tác với người dùng sau khi hoàn thành biểu mẫu bằng các trang cảm ơn tùy chỉnh, chia sẻ trên mạng xã hội và nút kêu gọi hành động (CTA).

Giới hạn của Typeform

Số lượng phản hồi bị giới hạn trên kế hoạch miễn phí

Việc tạo các biểu mẫu phức tạp có thể tốn nhiều thời gian.

Chi phí nhanh chóng trở thành rào cản, đặc biệt nếu bạn cần tích hợp cơ bản hoặc loại bỏ thương hiệu Typeform.

Hiển thị một câu hỏi tại một thời điểm giúp đơn giản hóa quy trình, nhưng các biểu mẫu phức tạp lại gây ra sự chậm chạp và nhàm chán—cả về trải nghiệm người dùng lẫn tốc độ chỉnh sửa.

Giá cả của Typeform

Miễn phí

Cơ bản: $29/tháng

Thêm: $59/tháng

Kinh doanh: $99/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Typeform

G2: 4.5/5 (875+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (920+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Typeform?

Từ một cuộc hội thoại trên Reddit:

Khả năng thiết kế của nó thật sự xuất sắc. Ví dụ điển hình nhất mà tôi có thể chia sẻ là tôi cần sử dụng một cuộc khảo sát để thu thập dữ liệu khách hàng như một cách để khởi động quá trình học máy bằng cách gieo dữ liệu vào cơ sở dữ liệu với một ước tính về dữ liệu hành vi mà chúng tôi hy vọng thu thập được thông qua hoạt động liên tục. […] Chúng tôi có một bảng câu hỏi rất dài và tỷ lệ hoàn thành đã tăng từ 14% lên 57% chỉ bằng cách chuyển từ SurveyMonkey sang Typeform. Thiết kế thực sự quan trọng!*

Khả năng thiết kế của nó thật sự xuất sắc. Ví dụ điển hình nhất mà tôi có thể chia sẻ là tôi cần sử dụng một cuộc khảo sát để thu thập dữ liệu khách hàng như một cách để khởi động quá trình học máy bằng cách gieo dữ liệu vào cơ sở dữ liệu với một ước tính về dữ liệu hành vi mà chúng tôi hy vọng thu thập được thông qua hoạt động liên tục. […] Chúng tôi có một bảng câu hỏi rất dài và tỷ lệ hoàn thành đã tăng từ 14% lên 57% chỉ bằng cách chuyển từ SurveyMonkey sang Typeform. Thiết kế thực sự quan trọng!*

9. Jotform (Tốt nhất cho sự đa dạng của mẫu biểu mẫu)

qua Jotform

Jotform tự hào có hơn 10.000 mẫu, đáp ứng mọi tình huống có thể xảy ra.

Cần biểu mẫu RSVP cho đám cưới? Họ có 17 biến thể. Đang có kế hoạch cho sự kiện doanh nghiệp? Cũng có mẫu biểu mẫu phản hồi cho mục đích đó. Phần mềm thu thập dữ liệu này giúp bạn tránh phải bắt đầu từ trang trống, sau đó cho phép bạn tùy chỉnh bằng cách kéo và thả.

Logic điều kiện trở nên phức tạp một cách đáng ngạc nhiên, tạo ra các biểu mẫu có thể thích ứng và thay đổi dựa trên phản hồi của người dùng. Bạn có thể thu thập thanh toán, thu thập chữ ký và kết nối với các công cụ kinh doanh mà không cần viết một dòng mã nào.

Các tính năng nổi bật của Jotform

Thu thập thanh toán bảo mật qua PayPal, Stripe và Square với hỗ trợ cho các cấu trúc giá phức tạp và thanh toán theo gói đăng ký.

Thử nghiệm với logic điều kiện phức tạp, bao gồm nhiều kịch bản phân nhánh, trường ẩn và các phần biểu mẫu động điều chỉnh dựa trên phản hồi của người dùng.

Tạo báo cáo bài nộp/gửi chi tiết với phân tích chi tiết, dữ liệu có thể xuất và thông báo email tự động hóa cho các bên liên quan và người trả lời.

Giới hạn của Jotform

Kế hoạch miễn phí giới hạn bạn ở 5 biểu mẫu và 100 bài nộp/gửi/tháng; các kế hoạch trả phí áp đặt giới hạn lưu trữ và chế độ xem có thể yêu cầu nâng cấp thường xuyên.

Các biểu mẫu lớn hoặc có nhiều tính năng có thể tải chậm, gặp lỗi khi có lưu lượng truy cập cao hoặc gây ra lỗi khi gửi dữ liệu.

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho bố cục di động

Giá cả của Jotform

Miễn phí

Bronze: $39/tháng

Bạc: $49/tháng

Gold: $129/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jotform

G2: 4.7/5 (3.655+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.555+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Jotform?

Xem ý kiến của người dùng Reddit này:

Jotform là một nền tảng tuyệt vời giúp tạo và quản lý biểu mẫu một cách dễ dàng và hiệu quả. Tôi sử dụng nó thường xuyên cho công việc kinh doanh của mình, và nó đã thay đổi hoàn toàn cách thu thập thông tin khách hàng, xử lý yêu cầu và tổ chức dữ liệu. Giao diện thân thiện với người dùng và các tùy chọn tùy chỉnh tuyệt vời — bạn có thể tạo biểu mẫu thực sự phù hợp với thương hiệu và nhu cầu của mình. Ước gì giới hạn số lượng biểu mẫu trên các kế hoạch dịch vụ cấp thấp được nâng cao hơn, vì việc nâng cấp lên kế hoạch $40/tháng chỉ để có thêm biểu mẫu có thể khó thuyết phục.

Jotform là một nền tảng tuyệt vời giúp tạo và quản lý biểu mẫu một cách dễ dàng và hiệu quả. Tôi sử dụng nó thường xuyên cho công việc kinh doanh của mình, và nó đã thay đổi hoàn toàn cách thu thập thông tin khách hàng, xử lý yêu cầu và tổ chức dữ liệu. Giao diện thân thiện với người dùng và các tùy chọn tùy chỉnh tuyệt vời — bạn có thể tạo biểu mẫu thực sự phù hợp với thương hiệu và nhu cầu của mình. Ước gì giới hạn số lượng biểu mẫu trên các kế hoạch dịch vụ cấp thấp được nâng cao hơn, vì việc nâng cấp lên kế hoạch $40/tháng chỉ để có thêm biểu mẫu có thể khó thuyết phục.

🧠 Thú vị: Mạng lưới thu thập dữ liệu thời tiết đầu tiên được ra mắt vào năm 1849 bởi Viện Smithsonian. Các nhà quan sát trên khắp Hoa Kỳ gửi báo cáo hàng ngày qua điện báo, tạo nên một trong những hệ thống dữ liệu quốc gia thời gian thực đầu tiên.

10. Paperform (Phù hợp nhất cho các biểu mẫu dạng tài liệu)

qua Paperform

Paperform nổi bật với giao diện chỉnh sửa biểu mẫu văn bản tự do độc đáo và trực quan, mang lại cảm giác như đang chỉnh sửa một tài liệu, cho phép thiết kế và tùy chỉnh linh hoạt mà không cần mã.

Điểm nổi bật của phần mềm này là khả năng tạo/lập “Smart Forms” (Biểu mẫu thông minh) tích hợp logic điều kiện nâng cao, tính toán thời gian thực tích hợp sẵn và các trường tự động điền, giúp tạo ra trải nghiệm người dùng động và cá nhân hóa, thích ứng theo từng bước điền thông tin của người trả lời.

Tính năng này, kết hợp với khả năng thanh toán và thương mại điện tử mạnh mẽ, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời để tạo báo giá, quản lý đơn đặt hàng và tạo ra các tài liệu kỹ thuật số chuyên nghiệp, hấp dẫn về mặt hình ảnh.

Các tính năng nổi bật của Paperform

Tạo biểu mẫu theo phong cách tài liệu với định dạng văn bản phong phú, hình ảnh nhúng, video và bố cục tùy chỉnh.

Tạo các trang đích và biểu mẫu đơn đặt hàng toàn diện với danh mục sản phẩm tích hợp, quản lý kho hàng và hàm giỏ hàng.

Xử lý thanh toán và quản lý đặt chỗ thông qua hệ thống tích hợp với hỗ trợ lịch trình và đồng bộ hóa lịch.

Tùy chỉnh biểu mẫu bằng CSS và mã tùy chỉnh để kiểm soát giao diện, hiệu ứng động và các yếu tố tương tác, mang lại trải nghiệm người dùng độc đáo.

Giới hạn của Paperform

Bạn sẽ gặp phải các hạn chế về thiết kế — không hỗ trợ phông chữ tùy chỉnh, tùy chỉnh thương hiệu bị giới hạn và một số bố cục mẫu cảm thấy gò bó.

Các câu hỏi ma trận và câu trả lời đa trường có thể được xuất ra thành các ô đơn lẻ, tạo ra các tệp xuất lộn xộn khiến việc phân tích dữ liệu định tính trở nên khó khăn hơn.

Các biểu mẫu nặng hoặc phiên bản nhúng có thể gây ra tình trạng giật lag cho cả người tạo biểu mẫu và người trả lời.

Giá cả của Paperform

Dùng thử miễn phí

Các tính năng cơ bản: $29/tháng

Pro: $59/tháng

Kinh doanh: $129/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Paperform

G2: 4.5/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Paperform?

Nghe chia sẻ từ người dùng này:

Tôi đã sử dụng Paperform trong suốt thập kỷ qua. Họ là công cụ chủ lực trong dịch vụ biểu mẫu và là lựa chọn tốt nhất theo kinh nghiệm của tôi. Họ có giao diện phù hợp, lượng tính năng khổng lồ và khả năng tùy chỉnh cao – cùng với các biểu mẫu nhúng được thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi đã sử dụng Typeform hàng trăm (nếu không phải hàng nghìn) lần và tiếp tục quay lại với nó nhờ tính dễ sử dụng, dễ cài đặt và khả năng tích hợp với hầu hết mọi thứ. Hỗ trợ khách hàng của họ cũng tuyệt vời. Mỗi khi tôi có câu hỏi, họ luôn trả lời.

Tôi đã sử dụng Paperform trong suốt thập kỷ qua. Họ là công cụ chủ lực trong dịch vụ biểu mẫu và là lựa chọn tốt nhất theo kinh nghiệm của tôi. Họ có giao diện phù hợp, lượng tính năng khổng lồ và khả năng tùy chỉnh cao – cùng với các biểu mẫu nhúng được thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi đã sử dụng Typeform hàng trăm (nếu không phải hàng nghìn) lần và tiếp tục quay lại với nó nhờ tính dễ sử dụng, dễ cài đặt và khả năng tích hợp với hầu hết mọi thứ. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của họ cũng tuyệt vời. Mỗi khi tôi có câu hỏi, họ luôn trả lời.

🔍 Bạn có biết? Spotify không chỉ thu thập thông tin về những gì bạn nghe. Nó còn ghi lại thời điểm bạn bỏ qua một bài hát, thời gian bạn tạm dừng và thời gian trong ngày bạn nghe các thể loại nhạc cụ thể. Dữ liệu này định hình mọi thứ từ danh sách phát cá nhân hóa đến báo cáo xu hướng toàn cầu.

11. Fulcrum (Phù hợp nhất cho thu thập dữ liệu tại trường)

qua Fulcrum

Fulcrum là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực thu thập dữ liệu địa không gian trường, tập trung vào các nhóm cần thu thập và quản lý thông tin dựa trên địa điểm, như dịch vụ công ích, dịch vụ môi trường và quản lý tài sản.

Tính năng cốt lõi của nó là nền tảng GIS di động được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép các nhóm làm việc tại hiện trường thu thập dữ liệu không gian địa lý chính xác (điểm, đường, đa giác) bằng thiết bị di động của họ, ngay cả khi không có kết nối internet. Nền tảng này đảm bảo chất lượng dữ liệu thông qua xác thực dựa trên AI, các trường bắt buộc và ghi nhận địa điểm tự động, đồng thời tích hợp mượt mà với các hệ thống GIS doanh nghiệp như Esri ArcGIS, biến các quan sát tại hiện trường thành dữ liệu không gian thời gian thực đáng tin cậy cho việc ra quyết định quan trọng.

Phần mềm phân tích khảo sát có khả năng xử lý các tập dữ liệu khổng lồ trên nhiều địa điểm khác nhau đồng thời đảm bảo mức độ bảo mật dữ liệu và nhật ký kiểm tra mà các tổ chức lớn yêu cầu.

Các tính năng nổi bật của Fulcrum

Ghi chú trực tiếp vào hình ảnh trong biểu mẫu bằng các công cụ vẽ, văn bản chồng lên và tính năng đo lường để ghi chép chi tiết và kiểm soát chất lượng dữ liệu.

Xây dựng quy trình phê duyệt phức tạp, cho phép các bài nộp/gửi được chuyển qua nhiều người đánh giá với thông báo tự động, đang theo dõi trạng thái và quy trình nâng cấp.

Quản lý quyền truy cập và mức độ truy cập của người dùng một cách toàn diện với bảo mật dựa trên vai trò, giám sát hoạt động và nhật ký kiểm tra chi tiết.

Giới hạn của Fulcrum

Giá cao hơn so với phần mềm thu thập dữ liệu cơ bản

Người dùng báo cáo các sự cố thường xuyên xảy ra trong quá trình chỉnh sửa và đồng bộ hóa dữ liệu; việc mất dữ liệu trong quá trình kiểm tra cũng xảy ra quá thường xuyên.

Mỗi biểu mẫu không được vượt quá ~1.400 thành phần (trường, phần), và việc đạt đến giới hạn này với các tính năng nâng cao có thể làm giảm hiệu suất.

Các lớp bản đồ cơ sở ngoại tuyến đôi khi không tải được hoặc hiển thị không chính xác ở các khu vực xa xôi.

Việc xuất dữ liệu từ Excel chia các bảng khảo sát phức tạp thành nhiều tab và phụ thuộc vào việc liên kết với các chuỗi ID dài, khiến việc phân tích trở nên khó khăn hơn.

Giá cả của Fulcrum

Demo miễn phí

Chuyên nghiệp: $52/tháng cho mỗi người dùng

Elite: $52/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Fulcrum

G2: 4.6/5 (235+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (225+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Fulcrum?

Theo đánh giá của G2:

Tôi thích rằng Fulcrum dễ sử dụng và giúp tôi hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng. Đây là một công cụ đơn giản và hiệu quả, giúp mọi thứ trở nên nhanh chóng và trơn tru hơn. […] Vấn đề duy nhất tôi gặp phải là sau khi đồng bộ hóa dữ liệu, tôi không thể chỉnh sửa nó. *

Tôi thích rằng Fulcrum dễ sử dụng và giúp tôi hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng. Đây là một công cụ đơn giản và hiệu quả, giúp mọi thứ trở nên nhanh chóng và trơn tru hơn. […] Vấn đề duy nhất tôi gặp phải là sau khi đồng bộ hóa dữ liệu, tôi không thể chỉnh sửa nó. *

🧠 Thú vị: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ từng cố gắng lưu trữ tất cả các tweet công khai. Dự án kéo dài từ năm 2010 đến 2017 trước khi tạm dừng do quy mô. Điều này cho thấy việc bảo tồn dữ liệu kỹ thuật số thời gian thực theo cách có ý nghĩa là vô cùng khó khăn.

Biểu mẫu kết hợp với hàm trong ClickUp

Mặc dù nhiều giải pháp phần mềm thu thập dữ liệu trong danh sách công việc giúp bạn thu thập thông tin, nhưng phần lớn không thể biến dữ liệu đó thành hành động cụ thể.

ClickUp khác biệt. Nó không xem thu thập dữ liệu là một quy trình riêng biệt.

Các biểu mẫu được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc, công việc và bảng điều khiển của bạn. Mỗi phản hồi có thể kích hoạt tự động hóa, cập nhật bảng dự án hoặc yêu cầu phản hồi ngay lập tức. Bạn luôn kiểm soát từ lúc dữ liệu được nhập vào hệ thống cho đến khi nó được xử lý.

Đối với các nhóm coi trọng tốc độ, hiển thị, và trách nhiệm nội bộ, ClickUp là giải pháp toàn diện nhất trong danh sách.

