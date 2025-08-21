Baserow và Airtable: Công cụ cơ sở dữ liệu không cần mã nào phù hợp nhất với bạn?

Vài năm trước, việc xây dựng một ứng dụng tùy chỉnh có nghĩa là phải thuê lập trình viên, viết mã và tiêu tốn ngân sách. Ngày nay, bạn có thể khởi chạy một công cụ cơ sở dữ liệu miễn phí mạnh mẽ trong vài phút mà không cần bất kỳ mã nào.

Các nền tảng không cần mã như Airtable và Baserow đã cách mạng hóa cách các nhóm quản lý dữ liệu, tự động hóa công việc và tạo điều kiện cho sự hợp tác thời gian thực.

Tuy nhiên, hai công cụ này có cách tiếp cận rất khác nhau trong việc tối ưu hóa quy trình làm việc. Trong khi Airtable tinh tế, nhanh chóng và có nhiều chế độ xem động, Baserow là công cụ mã nguồn mở, có thể tự lưu trữ và được thiết kế cho các nhóm am hiểu công nghệ.

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ phân tích Baserow và Airtable, nêu bật điểm mạnh của từng công cụ và công cụ nào phù hợp với bạn. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải chuyển đổi giữa các công cụ để truy cập các tính năng cơ bản như tài liệu, nhiệm vụ và bảng, thì còn có một lựa chọn thông minh hơn nữa. Đúng vậy, đó chính là ClickUp!

Baserow vs. Airtable: So sánh nhanh

Dưới đây là so sánh nhanh giữa Baserow và Airtable:

Tính năng Baserow Airtable Phần thưởng: ClickUp 🥇 Giao diện và trải nghiệm người dùng Giao diện tối giản, sạch sẽ với ít yếu tố gây phân tâm Giao diện kiểu bảng tính tinh tế; dễ sử dụng cho người dùng không có kiến thức kỹ thuật Giao diện người dùng hiện đại, có thể tùy chỉnh; Kết hợp công việc, tài liệu và cơ sở dữ liệu tất cả ở một nơi Tùy chỉnh và kiểm soát của nhà phát triển Hoàn toàn mã nguồn mở và có thể tự lưu trữ Giới hạn ở API và tập lệnh; backend đã đóng Quy trình công việc, tự động hóa và tích hợp có thể tùy chỉnh cao; không phải mã nguồn mở Cộng tác và quyền truy cập Mở nguồn và tự lưu trữ Chỉnh sửa thời gian thực, @đề cập, quản lý quyền truy cập mạnh mẽ Cộng tác thời gian thực, quyền truy cập chi tiết, bình luận, trò chuyện và @đề cập Chế độ xem và trực quan hóa Cung cấp các chế độ xem tiêu chuẩn (Lưới, Biểu mẫu, Kanban, v.v.); ít động hơn Chế độ xem tương tác phong phú cho các quy trình công việc khác nhau Nhiều chế độ xem (Danh sách, Bảng, Lịch, Gantt, Bản đồ Tư duy, v.v.); bảng điều khiển và báo cáo Mở nguồn và tự lưu trữ Có, lý tưởng cho các triển khai linh hoạt và tập trung vào bảo mật Không, chỉ đám mây, nguồn đóng Không, dựa trên đám mây; không phải mã nguồn mở hoặc tự lưu trữ Giá cả và khả năng mở rộng Giá cả minh bạch; chi phí tổng thể thấp hơn thông qua tự lưu trữ Chi phí cao hơn khi mở rộng quy mô; gói miễn phí hào phóng, nhưng chi phí sẽ tăng lên nhanh chóng Giá cả linh hoạt; có kế hoạch miễn phí, có thể mở rộng cho các nhóm có kích thước khác nhau

Baserow là gì?

Baserow là một nền tảng mã nguồn mở không cần mã hóa, cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu và ứng dụng tùy chỉnh mà không cần viết một dòng mã nào. Nó cực kỳ trực quan — bạn sẽ có giao diện gọn gàng với các công cụ kéo và thả, bố cục sẵn sàng và thậm chí cả các mẫu quản lý dự án để thiết lập và tổ chức dễ dàng.

Cần kết nối với các công cụ hiện có của bạn? Không vấn đề gì. Baserow tích hợp hoàn hảo với các nền tảng như Zapier, n8n và Make, nên việc mở rộng hệ thống của bạn rất dễ dàng.

Với Baserow, bạn có thể kiểm soát mọi thứ từ đầu. Bạn cài đặt nó trên máy chủ của mình, tìm hiểu mã nguồn và sửa đổi để phù hợp chính xác với thiết lập của bạn. Mô hình mã nguồn mở của nó mang đến cho bạn sự tự do hoàn toàn trong khi vẫn hỗ trợ các tính năng nâng cao như tự động hóa quy trình làm việc, quyền truy cập tùy chỉnh và cộng tác có thể mở rộng.

👀 Bạn có biết? Phát triển không cần mã bắt đầu với các công cụ trực quan và ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ tư (4GL) vào những năm 1980 và 1990. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự phát triển mạnh vào cuối những năm 2000, nhờ thiết kế giao diện người dùng được cải thiện và sự gia tăng của điện toán đám mây.

Tính năng của Baserow

Baserow cung cấp một phạm vi các công cụ, bao gồm trình tạo ứng dụng, trình tạo cơ sở dữ liệu, bảng điều khiển có thể tùy chỉnh và hơn thế nữa. Mọi tính năng đều hỗ trợ các trường hợp sử dụng thực tế mà không làm tăng độ phức tạp hoặc yêu cầu kỹ năng kỹ thuật.

Hãy cùng xem qua một số điểm nổi bật sau đây.

Tính năng #1: Trình tạo ứng dụng

Application Builder có giao diện đơn giản hỗ trợ bảng, biểu mẫu và chế độ xem. Bạn có thể xây dựng các công cụ nội bộ, khởi chạy thư mục công khai hoặc xuất bản cổng thông tin lấy dữ liệu trực tiếp từ bảng Baserow được kết nối.

Bắt đầu với các bố cục sẵn có, thêm logic và xây dựng các hệ thống phản ứng ngay lập tức với các cập nhật. Tương tự, các tùy chọn kiểu dáng cho phép bạn xác định màu sắc, phông chữ và thiết kế nút ở cấp độ toàn bộ và từng yếu tố riêng lẻ.

Tính năng #2: Phân tích tệp với Baserow AI

Baserow AI đọc tài liệu, hóa đơn và văn bản dài để trích xuất chi tiết hoặc thậm chí tạo bản nháp nội dung với tốc độ và độ chính xác cao hơn. Nó xử lý các công việc như phân loại dữ liệu, tóm tắt và tạo nội dung bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ tự nhiên được thiết kế cho đầu ra có cấu trúc.

Tính năng này chỉ có sẵn trong các gói cao cấp trả phí và tích hợp trực tiếp vào bảng của bạn, cung cấp khả năng xử lý tài liệu thông minh.

Tính năng #3: Trình tạo cơ sở dữ liệu

Trình tạo cơ sở dữ liệu của Baserow cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu, liên kết nhiều bảng bằng các trường quan hệ và trích xuất thông tin chi tiết từ các tập dữ liệu phân lớp. Bạn có thể kết nối các bản ghi phức tạp giữa các bảng và thiết lập logic để làm việc với dữ liệu có cấu trúc hoặc không có cấu trúc.

Nếu bạn đang xây dựng một thứ gì đó cao cấp hơn, API mở cho phép bạn tạo các tích hợp trực tiếp hoặc ứng dụng bên ngoài để cắm vào thiết lập của bạn. Với ảnh chụp nhanh, bạn có thể theo dõi các phiên bản, khôi phục các thay đổi và theo dõi ai đã làm gì bằng nhật ký kiểm tra.

Tính năng #4: Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh

Bảng điều khiển hoàn toàn thích ứng với nhu cầu bố cục và nội dung của bạn với các công cụ kéo và thả cho bảng, tiện ích và biểu đồ. Bạn có thể lọc dữ liệu, sắp xếp chế độ xem và áp dụng chủ đề để tạo giao diện phù hợp với sở thích về hình ảnh và cấu trúc của bạn.

Kết nối dữ liệu từ các nguồn như PostgreSQL hoặc MySQL và hiển thị thông qua các thành phần có thể điều chỉnh hoàn toàn. Bạn cũng có thể chỉ định vai trò để chỉ hiển thị cho người dùng thông tin liên quan đến công việc của họ, giúp bảng điều khiển trở nên mạnh mẽ và an toàn.

Giá cả của Baserow

Đám mây Miễn phí Premium : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng Nâng cao : 22 USD/tháng cho mỗi người dùng

Miễn phí

Premium : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao : 22 USD/tháng cho mỗi người dùng

Tự lưu trữ Miễn phí vĩnh viễn Premium : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng Advanced : 22 USD/tháng cho mỗi người dùng Enterprise: Giá tùy chỉnh

Miễn phí vĩnh viễn

Premium : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao : 22 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Miễn phí

Premium : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: 22 USD/tháng cho mỗi người dùng

Miễn phí vĩnh viễn

Premium : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao : 22 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Airtable là gì?

Airtable là một nền tảng phần mềm như một dịch vụ (SaaS) dựa trên đám mây, kết hợp giao diện thân thiện với người dùng của bảng tính như trong Excel với các khả năng của cơ sở dữ liệu quan hệ.

Bố cục cảm giác quen thuộc, nhưng nó xử lý các mối quan hệ phức tạp giữa các công việc, liên hệ, dự án và nội dung mà không cần mã. Bạn có thể xây dựng các ứng dụng giúp đơn giản hóa việc lưu trữ, chia sẻ và tổ chức dữ liệu trong toàn nhóm. Sử dụng bảng, chế độ xem và quy trình công việc tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Airtable bao gồm các tính năng như bản ghi được liên kết và nhiều chế độ xem, bao gồm Lưới, Lịch và Kanban, để cải thiện khả năng hiển thị và tổ chức dữ liệu. Nó hỗ trợ cộng tác thông qua nhận xét, cập nhật thời gian thực, thông báo và quyền truy cập dựa trên vai trò để xác định những gì người dùng có thể xem hoặc làm.

Các công cụ phổ biến như Slack, Salesforce và Jira tích hợp trực tiếp với Airtable thông qua tích hợp gốc, cho phép bạn giữ hệ thống của mình kết nối mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

🧠 Thông tin thú vị: Tài nguyên mã hóa trực tuyến đã tăng từ 70% lên 80% về mức độ phổ biến! Thanh thiếu niên thích học từ các tài nguyên trực tuyến (ví dụ: video, blog, diễn đàn), trong khi những người từ 25–34 tuổi vẫn dựa vào học tập truyền thống ở trường (55%)—ngay cả khi họ đã có nhiều chứng chỉ!

Tính năng của Airtable

Giao diện của Airtable trông gọn gàng và hiện đại, đồng thời vẫn quen thuộc với những người dùng đã từng làm việc với phần mềm bảng tính truyền thống.

Ngay cả những người dùng không có kiến thức kỹ thuật cũng có thể xây dựng và quản lý các thiết lập phức tạp mà không bị lạc trong các bước cấu hình hoặc mã hóa. Trong khi các tính năng cơ bản thu hút mọi người, các tính năng nâng cao giúp nền tảng này khác biệt với các lựa chọn thay thế Airtable đơn giản.

Tính năng #1: Trình thiết kế giao diện

Trình thiết kế giao diện của Airtable giúp bạn xây dựng giao diện tùy chỉnh cho các người dùng khác nhau khi cơ sở dữ liệu của bạn chứa quá nhiều thông tin để hiển thị tất cả cùng một lúc. Việc sắp xếp qua nhiều chế độ xem có thể gây lộn xộn, vì vậy công cụ này cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn những gì mỗi thành viên trong nhóm nhìn thấy.

Sử dụng các thành phần kéo và thả để tạo các trang phù hợp với cách làm việc của từng người mà không cần logic backend. Nhóm tiếp thị của bạn có thể xem các chiến dịch, trong khi nhóm tài chính tập trung vào ngân sách — tất cả từ cùng một cơ sở.

Tính năng #2: Cổng thông tin

Airtable Portals cho phép bạn cộng tác với khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác bên ngoài tổ chức mà không cần cấp cho họ quyền truy cập đầy đủ. Họ đăng nhập qua một trang an toàn và chỉ tương tác với các bản ghi hoặc biểu mẫu mà bạn chỉ định cho họ.

Bạn có thể cấp hoặc thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào để đảm bảo an toàn thông tin mà không làm mất tính linh hoạt.

Phù hợp thiết kế cổng thông tin với thẩm mỹ thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng màu sắc, logo và hình nền tùy chỉnh để mang đến trải nghiệm hoàn hảo và nhất quán. (Đây là một trong những tính năng nâng cao của Airtable, chỉ có sẵn cho gói Doanh nghiệp và Gói Enterprise Scale. )

Tính năng #3: Dữ liệu được kết nối

Các công cụ Dữ liệu được kết nối cho phép bạn đưa các tập dữ liệu khổng lồ vào Airtable và đồng bộ hóa các bản cập nhật giữa các nhóm ngay lập tức bằng HyperDB. Lấy thông tin từ các nguồn như Snowflake và Databricks, và mở rộng quy mô lên đến hàng chục triệu bản ghi, hỗ trợ các cơ sở dữ liệu phức tạp yêu cầu đồng bộ hóa thời gian thực.

Với tính năng này, bạn có thể liên kết cơ sở dữ liệu, ứng dụng và hệ thống trong toàn công ty — một thay đổi sẽ được phản ánh ở mọi nơi mà không cần thêm bước nào. Khi dữ liệu luồng vào Airtable, nhóm của bạn có thể xây dựng các ứng dụng dựa trên các bản ghi cập nhật và quyền truy cập được chia sẻ.

Tính năng #4: Trợ lý Airtable

Airtable Assistant trả lời các câu hỏi kinh doanh phức tạp dựa trên dữ liệu từ các bảng được kết nối và các bản ghi được liên kết. Bạn có thể hỏi về xu hướng, tóm tắt hoặc phản hồi của khách hàng và nhận được câu trả lời rõ ràng mà không cần phải tìm kiếm trong hàng ngàn hàng.

Nó đọc các tài liệu dài, đánh dấu các vấn đề quan trọng và trích xuất các thông tin chi tiết có liên quan vào các định dạng có cấu trúc để bạn có thể hành động. Sử dụng AI để xem xét hợp đồng, quét báo cáo hoặc trích xuất dữ liệu hiệu suất giữa các nhóm mà không cần thiết lập quy tắc hoặc điều kiện.

Tính năng #5: Airtable Cobuilder

Với Airtable Cobuilder, bạn có thể xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh để kết nối dữ liệu và hiển thị dữ liệu trong bố cục gọn gàng, dễ điều hướng. Chọn từ các chế độ xem như Lưới, Thư viện hoặc Lịch để điều chỉnh cách người dùng tương tác với dữ liệu và điều chỉnh quyền truy cập dựa trên vai trò để đảm bảo mọi thứ an toàn và phù hợp.

Muốn điều chỉnh bố cục? Chỉ cần kéo và thả các trường, thành phần và yếu tố để điều chỉnh trực quan nhanh chóng. Cobuilder cũng giúp bạn dễ dàng tạo trải nghiệm được cá nhân hóa. Người dùng chỉ thấy dữ liệu họ cần, giúp giao diện gọn gàng và tập trung.

Giá cả của Airtable

Miễn phí vĩnh viễn

Nhóm: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 54 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Baserow và Airtable: So sánh tính năng

Baserow và Airtable là hai nền tảng không cần mã hóa mạnh mẽ, phục vụ các nhu cầu khác nhau của người dùng. Bây giờ, hãy so sánh Airtable với Baserow để xem chúng khác nhau như thế nào trong thực tế sử dụng.

Tính năng #1: Giao diện và trải nghiệm người dùng

Airtable mô phỏng sự quen thuộc của bảng tính, mang đến trải nghiệm trực quan hấp dẫn, giúp các nhóm đã quen với Excel hoặc Google Trang tính dễ dàng làm quen hơn. Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem chỉ với vài cú nhấp chuột, và các tính năng như kéo và thả bản ghi và nhãn mã màu giúp tăng thêm sự hấp dẫn về mặt thị giác.

Mặt khác, Baserow giữ mọi thứ đơn giản và tiện dụng hơn. Giao diện người dùng tối giản của nó có thể không quá bắt mắt, nhưng tránh được sự phân tâm và tập trung vào chức năng cốt lõi. Nó thiếu sự tinh tế tương tác mà Airtable mang lại, đặc biệt là đối với những người dùng mong đợi các yếu tố giao diện người dùng động.

🏆 Người chiến thắng: Airtable Nếu bạn là người dùng phổ thông, coi trọng giao diện người dùng tinh tế, tự động hóa tích hợp sẵn và thư viện mẫu phong phú, Airtable là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Tính năng #2: Tùy chỉnh và kiểm soát của nhà phát triển

Baserow là mã nguồn mở hoàn toàn, cho phép các nhà phát triển tự do sửa đổi mã nguồn, thêm plugin và tự lưu trữ. Bạn có thể chạy nó trên máy chủ của riêng mình, điều chỉnh chức năng backend và duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với cấu trúc dữ liệu của mình mà không cần có kiến thức kỹ thuật sâu để bắt đầu.

Ngược lại, Airtable cung cấp API và khối tập lệnh để tự động hóa nhưng hoạt động trong môi trường đóng. Các nhà phát triển có thể xây dựng phần mở rộng và tập lệnh tùy chỉnh, nhưng chỉ trong giới hạn do Airtable quy định. Bạn sẽ không có quyền truy cập vào hệ thống backend cốt lõi hoặc kiểm soát triển khai.

🏆 Người chiến thắng: Baserow Baserow là lựa chọn tốt hơn cho các bản dựng tùy chỉnh, tự lưu trữ và tự do backend.

Tính năng #3: Cộng tác và quyền truy cập

Airtable cho phép chỉnh sửa thời gian thực, cấp quyền truy cập chi tiết (trình chỉnh sửa, người bình luận, người xem, v.v.) và các tính năng ấn tượng như @đề cập và chủ đề bình luận. Nền tảng này cũng hỗ trợ chỉnh sửa bảng đồng thời và cho phép bạn tạo chế độ xem tùy chỉnh, chẳng hạn như bảng Kanban, lịch và thư viện.

Baserow bao gồm các công cụ cộng tác và hỗ trợ nhiều người dùng, nhưng các tùy chọn quyền truy cập của nó bị giới hạn hơn, đặc biệt là trong gói miễn phí.

Bạn sẽ cần phiên bản cao cấp để kiểm soát truy cập chi tiết, vì phiên bản miễn phí cung cấp các tính năng giới hạn cho các nhóm cần cài đặt quyền truy cập nâng cao. Ngay cả khi vậy, nó vẫn không thể sánh được với Airtable về mức độ hoàn thiện trong lĩnh vực này.

🏆 Người chiến thắng: Airtable Airtable nổi bật ở đây, đặc biệt là cho các nhóm và sử dụng liên bộ phận.

Tính năng #4: Chế độ xem và tùy chọn trực quan hóa

Baserow cung cấp nhiều cách để xem dữ liệu của bạn, giúp bạn quản lý công việc đồng thời từ nhiều góc độ khác nhau. Hộp thoại modal chia thành hai phần chính: một phần hiển thị tất cả các chế độ xem đã lưu trong bảng đã chọn, phần còn lại liệt kê các loại chế độ xem có sẵn.

Baserow xử lý dữ liệu dạng bảng tốt, nhưng chưa cung cấp tính linh hoạt trong trực quan hóa dữ liệu như Airtable. Điều này có thể là nhược điểm đối với người dùng cần bố cục rất động và hướng đến người dùng.

Ngoài ra, Airtable còn cung cấp nhiều tùy chọn chế độ xem phù hợp với các quy trình làm việc khác nhau, bao gồm Kanban cho quản lý dự án, Lịch cho nhà tiếp thị, Gantt cho quản lý dự án, Thư viện cho nhà thiết kế và Dòng thời gian cho hoạt động.

🏆 Người chiến thắng: Airtable Airtable vẫn là lựa chọn tốt hơn nhờ khả năng tùy chỉnh trực quan hóa dữ liệu ở nhiều định dạng.

Tính năng #5: Khả năng mã nguồn mở và tự lưu trữ

Airtable không hỗ trợ tự lưu trữ. Đây là nền tảng chỉ dành cho đám mây, nguồn đóng, vì vậy bạn bị ràng buộc với cơ sở hạ tầng và chính sách xử lý dữ liệu của nó.

Baserow là mã nguồn mở, có thể tự lưu trữ và được xây dựng cho các nhóm quan tâm đến bảo mật. Bạn có thể chạy nó tại chỗ hoặc trên đám mây riêng tư, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng, hiệu suất và bảo mật.

🏆 Người chiến thắng: Baserow Baserow là lựa chọn rõ ràng cho các nhóm ưu tiên bảo mật, tuân thủ hoặc tính linh hoạt của cơ sở hạ tầng.

Baserow vs. Airtable trên Reddit

Chúng tôi rất thích những đánh giá trung thực của người dùng. Và không có gì thể hiện sự trung thực hơn Reddit.

Dựa trên chủ đề r/Airtable trên Reddit, người dùng dường như đã sử dụng công cụ này khá rộng rãi, nhưng đồng thời, họ cũng đặt câu hỏi về mô hình nguồn đóng và giá cả của nó.

Một người dùng đã khen ngợi API của Airtable và nhấn mạnh khả năng lọc của nó:

API của Airtable rất tuyệt vời và bạn có thể thêm tham số filterByFormula để thực hiện các tác vụ như tìm kiếm mờ.

API của Airtable rất tuyệt vời và bạn có thể thêm tham số filterByFormula để thực hiện các tác vụ như tìm kiếm mờ.

Tuy nhiên, một người dùng khác không đồng ý với đánh giá đó và chỉ ra một giới hạn:

Tôi đã đọc về tham số filterByFormula nhưng nó có vẻ phức tạp hơn mức cần thiết chỉ để thực hiện tìm kiếm mờ. Theo tôi, nó dường như lấy tất cả các bản ghi của bạn và chạy tất cả chúng qua tham số để lọc, điều này có vẻ không hiệu quả? Giả sử tôi có 2 cột – tiêu đề và mô tả – và tôi muốn thực hiện tìm kiếm mờ trên cả hai cột cùng với giá trị trọng số cao hơn được gán cho tiêu đề. Có vẻ như việc này không dễ thực hiện qua tham số.

Tôi đã đọc về tham số filterByFormula nhưng nó có vẻ phức tạp hơn mức cần thiết chỉ để thực hiện tìm kiếm mờ. Theo tôi, có vẻ như họ lấy tất cả các bản ghi của bạn và chạy tất cả chúng qua tham số để lọc, điều này có vẻ không hiệu quả? Và giả sử tôi có 2 cột – tiêu đề và mô tả – và tôi muốn thực hiện tìm kiếm mờ trên cả hai cột cùng với giá trị trọng số cao hơn được gán cho tiêu đề. Có vẻ như việc này không dễ thực hiện qua tham số.

Baserow, mặt khác, thu hút sự chú ý vì là mã nguồn mở, nhưng trạng thái tương đối mới của nó gây ra lo ngại. Một người dùng Reddit đã chia sẻ trải nghiệm ban đầu của họ:

Baserow (và các công cụ khác được đề cập trong tiêu đề) là mã nguồn mở. Baserow có vẻ rất mới. Tôi đã thử chạy một phiên bản cục bộ và tôi nghĩ rằng nó không xử lý tải lên hình ảnh đúng cách.

Baserow (và các công cụ khác được đề cập trong tiêu đề) là mã nguồn mở. Baserow có vẻ rất mới. Tôi đã thử chạy một phiên bản cục bộ và tôi nghĩ rằng nó không xử lý tải lên hình ảnh đúng cách.

Người dùng Reddit đánh giá cao sự hoàn thiện và khả năng tích hợp của Airtable, nhưng Baserow được tín dụng về tính minh bạch và khả năng kiểm soát cục bộ, mặc dù nó vẫn còn cần cải thiện về mặt hoàn thiện.

Gặp gỡ ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Baserow Vs. Airtable

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng tích hợp cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, quản lý công việc và cộng tác nâng cao, các công cụ trên có thể giống như những mảnh ghép không hoàn toàn khớp với nhau.

Đó là lúc ClickUp xuất hiện như ứng dụng làm mọi việc cho công việc!

Hãy tưởng tượng: bạn đang quản lý việc ra mắt sản phẩm trên năm công cụ khác nhau. Các công việc nằm rải rác trong Airtable, phản hồi của người dùng bị chôn vùi trong Tài liệu Google, dòng thời gian nằm trong Notion và các bản cập nhật bị chuyển qua lại giữa Slack và email. Một nhà phát triển bỏ lỡ một bản cập nhật thông số kỹ thuật quan trọng, một nhà thiết kế làm việc trên một tệp đã lỗi thời và bạn phải dành cả đêm để theo dõi những thay đổi lẽ ra đã được đồng bộ.

ClickUp loại bỏ sự hỗn loạn này bằng cách kết hợp các nhiệm vụ, tài liệu và quy trình làm việc của bạn vào một không gian làm việc duy nhất, thống nhất. Thay vì ghép nối các ứng dụng không liên quan với nhau, mọi thứ bạn cần — từ thông số kỹ thuật sản phẩm và dòng thời gian đến vòng phản hồi và thực thi — đều ở một nơi, được tích hợp hoàn toàn và được xây dựng để đảm bảo sự rõ ràng.

Không có gì ngạc nhiên khi các nhóm chuyển sang ClickUp có thể thay thế ba công cụ trở lên và tiết kiệm ít nhất ba giờ mỗi tuần! 🦄

Hãy cùng xem điều gì khiến ClickUp trở thành công cụ cơ sở dữ liệu và quy trình làm việc không cần mã tốt nhất.

ClickUp vượt trội hơn #1: Chế độ xem bảng và Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Tạo cơ sở dữ liệu quan hệ mà không cần mã hóa bằng chế độ xem bảng ClickUp

Giả sử bạn là một nhà quản lý dự án hoặc người sáng lập startup đang tìm kiếm sự kết hợp độc đáo giữa tính linh hoạt, báo cáo và tùy chỉnh. Trong trường hợp đó, tính năng ClickUp này chắc chắn sẽ thuyết phục bạn, đặc biệt là vì nó cung cấp các tính năng tương tự như Airtable và Baserow trong một không gian thống nhất.

Chế độ xem Bảng của ClickUp cho phép bạn trực quan hóa và quản lý dữ liệu trong Chế độ xem Bảng phản hồi nhanh, tương tự như bảng tính và cơ sở dữ liệu. Nó xử lý dữ liệu dự án phức tạp mà bạn không cần phải viết một dòng mã nào. Không giống như Airtable, giới hạn một số chế độ xem hoặc tính năng nâng cao cho các gói cao hơn, ClickUp cung cấp chế độ xem này miễn phí như một phần của tính linh hoạt không gian làm việc rộng hơn.

Bạn có thể:

Xem công việc, chủ sở hữu, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên ở một nơi và chuyển đổi cột hoặc sắp xếp các mục nhập mà không làm mất tính rõ ràng

Xây dựng mối quan hệ giữa các bảng bằng cách sử dụng trường liên kết, để nhóm của bạn có thể truy cập dữ liệu liên quan ngay lập tức Tiết kiệm thời gian khi tham chiếu chéo hoặc làm việc với các tập dữ liệu lớn

Airtable cũng hỗ trợ các bản ghi được liên kết, nhưng ClickUp tích hợp chúng chặt chẽ hơn vào việc theo dõi dự án. Bạn có được khả năng hiển thị trong khi vẫn giữ mọi thứ có cấu trúc, trong khi Baserow có thể yêu cầu thiết lập nhiều hơn và thiếu các tính năng quản lý dự án gốc của ClickUp. 🦄

Sau đó, bạn có thể thêm không giới hạn Trường Tùy chỉnh trong ClickUp vào tất cả các nhiệm vụ và dự án của mình. Theo dõi mọi thứ từ tiến độ dự án đến ngân sách, xếp hạng sự hài lòng của khách hàng đến điểm sprint, người được giao nhiệm vụ đến ID email và số liên lạc của khách hàng. Tất cả đều được điều chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Sắp xếp, lọc và quản lý các nhiệm vụ ClickUp một cách chính xác với Trường Tùy chỉnh ClickUp

Sử dụng các trường số, văn bản, menu thả xuống, công thức, tải lên tệp hoặc tiền tệ tùy thuộc vào dữ liệu bạn cần.

Tính năng này cạnh tranh với các loại trường linh hoạt của Airtable nhưng vượt trội hơn các mẫu có sẵn và tính dễ sử dụng của Baserow. Bạn không cần điều chỉnh quy trình để phù hợp với bố cục cố định. 🦄

Bạn có thể lọc và sắp xếp dữ liệu dựa trên các trường cụ thể và nhanh chóng tìm thấy thông tin chính xác mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Điều này giúp ClickUp linh hoạt cho các nhóm kỹ thuật sử dụng nó để phát triển ứng dụng nội bộ và theo dõi công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có biết ClickUp cung cấp cho bạn Trường Tùy chỉnh được tăng cường bằng AI để tự động hóa công việc bận rộn của bạn? Hãy làm quen với Trường AI! Trường AI là các trường tùy chỉnh thông minh, tạo thông tin từ nội dung công việc của bạn một cách động — hãy coi chúng như những công cụ mạnh mẽ để tóm tắt, dịch, phân loại hoặc trích xuất cảm xúc từ các công việc mà không cần gõ thủ công Tùy thuộc vào loại trường, bạn sẽ có các tính năng khác nhau: Loại trường Khả năng Văn bản ngắn Phát hiện cảm xúc Văn bản dài Tóm tắt, cập nhật tiến độ, bản dịch, mục hành động, văn bản tùy chỉnh Menu thả xuống Phân loại, menu thả xuống tùy chỉnh, phân loại kích thước áo thun

Bạn có thể xem video này để tìm hiểu thêm về AI Fields:

Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa hơn 15 chế độ xem trong ClickUp. Sử dụng bảng Kanban để theo dõi tiến độ một cách trực quan hoặc biểu đồ Gantt để lên lịch và quản lý dòng thời gian. Tính năng này khác với Baserow, cung cấp ít chế độ xem gốc hơn, và Airtable, nơi một số chế độ xem bị giới hạn theo cấp.

Theo dõi tiến độ công việc theo phong cách ưa thích của bạn với các chế độ xem ClickUp khác nhau

Mẫu bảng tính ClickUp

Với ClickUp, bạn có quyền truy cập vào các mẫu sẵn có theo kiểu bảng tính giúp bạn bắt đầu công việc ngay lập tức.

Với Mẫu bảng tính ClickUp, bạn có thể theo dõi nhà cung cấp, khách hàng hoặc yêu cầu tính năng. Mỗi hàng lưu trữ thông tin có cấu trúc như tên, danh mục, chi tiết liên hệ và trạng thái, và bạn có thể lọc danh sách đó theo trường để chỉ hiển thị các mục nhập quan trọng, như khách hàng có doanh thu cao hoặc khách hàng tiềm năng đang hoạt động.

Tải mẫu miễn phí Giữ cho việc tạo/lập và quản lý cơ sở dữ liệu trở nên đơn giản với Mẫu bảng tính ClickUp

Nó cũng cho phép bạn bao gồm các biểu mẫu nhập liệu tự động điền các hàng với các mục nhập mới. Điều này giúp giảm thiểu việc nhập dữ liệu và giữ cho quy trình của bạn được tổ chức với nỗ lực tối thiểu.

Ưu điểm số 2 của ClickUp: Quản lý công việc nâng cao

Hợp lý hóa việc phân công nhiệm vụ và tăng cường sự hợp tác với Nhiệm vụ ClickUp

Quản lý nhiều dự án không còn là việc quá sức. Nhiệm vụ ClickUp giúp bạn dễ dàng phân chia công việc và duy trì sự tổ chức.

Không giống như Airtable, cung cấp các mẫu theo dõi công việc cơ bản, ClickUp cho phép bạn kiểm soát sâu hơn với phân cấp công việc, cài đặt ưu tiên, ngày đáo hạn và phân công dễ dàng cho các thành viên trong nhóm — tất cả chỉ với vài cú nhấp chuột.

ClickUp cũng giúp bạn đi đúng hướng với các tính năng như Cột mốc, giúp đánh dấu các thành tựu và thời hạn quan trọng, cùng các lời nhắc được hỗ trợ bởi AI giúp cài đặt dòng thời gian hoặc tạo biểu đồ Gantt.

Hơn nữa, Tính phụ thuộc nhiệm vụ trong ClickUp đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng thứ tự, tự động điều chỉnh dòng thời gian và gửi cảnh báo khi cần thiết để tránh tắc nghẽn.

ClickUp là công cụ không thể thiếu cho các nhóm làm việc giữa các bộ phận hoặc địa điểm khác nhau. Nó cho phép bạn tự động hóa, sắp xếp thứ tự ưu tiên và tùy chỉnh các nhiệm vụ đồng thời hiển thị sức chứa của nhóm theo thời gian thực. Nó cũng giúp phân phối công việc dựa trên kỹ năng và tính sẵn sàng, điều này yêu cầu thiết lập thêm trong Airtable và không được hỗ trợ đầy đủ trong Baserow.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa luồng công việc của bạn với ClickUp Custom Agents, hoạt động độc lập khi ưu tiên thay đổi hoặc thời hạn thay đổi. Sử dụng AI để tự động phân công, bình luận hoặc cập nhật dòng thời gian mà không cần theo dõi thủ công. Tự động hóa luồng công việc với Trợ lý tự động tùy chỉnh ClickUp được hỗ trợ bởi AI

ClickUp vượt trội hơn #3: Tự động hóa ClickUp

Hợp lý hóa quy trình làm việc trong bất kỳ Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc nào trong không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng Tự động hóa ClickUp

Cập nhật thủ công có thể tốn thời gian và làm gián đoạn sự tập trung của bạn. Với ClickUp Automations, tất cả các hành động thường ngày của bạn sẽ được tự động hóa.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, cập nhật trạng thái và thông báo mà không cần thêm bất kỳ thao tác nào. Ví dụ: sau khi bạn đặt các quy tắc if-then đơn giản, ClickUp sẽ cập nhật trạng thái của một nhiệm vụ khi một công việc con được hoàn thành hoặc thông báo cho người phù hợp khi ngày đáo hạn thay đổi.

Mặc dù Airtable cung cấp tính năng tự động hóa, nhưng nhiều kích hoạt và hành động quan trọng bị khóa trong các gói cao cấp. Baserow dựa vào các tích hợp như n8n hoặc Zapier để tự động hóa, nhưng thiết lập có xu hướng thủ công và phân mảnh hơn. 🦄

Ngược lại, ClickUp tập trung mọi thứ vào một nơi, giúp tự động hóa dễ quản lý hơn mà không cần kịch bản phức tạp.

Xây dựng tự động hóa bằng cách sử dụng lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên với ClickUp Brain

Bạn thậm chí có thể sử dụng Trình tạo tự động hóa AI của ClickUp để tự động hóa quy trình làm việc trên toàn bộ Không gian Làm việc của mình, với hỗ trợ ưu tiên dành cho các nhóm ở cấp cao hơn cần sự trợ giúp nhanh chóng và chuyên dụng. Chỉ cần mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh đơn giản, và nó sẽ cấu hình tự động hóa cho bạn. Các bản cập nhật được đồng bộ hóa trên các không gian, thư mục và danh sách trong thời gian thực, để nhóm của bạn luôn phối hợp nhịp nhàng, ngay cả ngoài giờ làm việc.

📮 ClickUp Insight: 32% nhân viên thỉnh thoảng làm việc ngoài giờ làm việc theo lịch trình, trong khi 24% làm thêm giờ hầu hết các ngày. Vấn đề là gì? Nếu không có ranh giới, làm thêm giờ sẽ trở thành tiêu chuẩn thay vì ngoại lệ. Đôi khi, bạn cần một chút trợ giúp để thiết lập những ranh giới đó. Hãy nhờ ClickUp Brain, trợ lý trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn trong nền tảng, can thiệp và tạo lịch trình tối ưu cho bạn. Được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, nó hiển thị những nhiệm vụ nào thực sự khẩn cấp và những nhiệm vụ nào không! 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên sử dụng ClickUp Automations — giúp tăng 12% hiệu quả công việc.

Ưu điểm số 4 của ClickUp: Cộng tác thời gian thực với ClickUp Chat và ClickUp Docs

Dễ dàng giao tiếp và quản lý công việc tại một nơi mà không mất bối cảnh bằng Clickup Chat

Công việc hợp tác sẽ hiệu quả nhất khi diễn ra trong thời gian thực. Với ClickUp, nhóm của bạn có thể cùng nhau động não, lập kế hoạch và hành động tại một nơi, mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ hoặc mất thông tin trong các chủ đề rải rác.

Trong khi Airtable và Baserow dựa vào các ứng dụng của bên thứ ba như Slack để liên lạc, ClickUp mang các cuộc hội thoại trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. 🦄

Với ClickUp Chat, bạn có thể bắt đầu trò chuyện trong ngữ cảnh, liên kết nó với một nhiệm vụ, nhúng các tài liệu có liên quan và @đề cập đến đồng nghiệp để họ tham gia ngay lập tức. Có thể gán nhận xét, đính kèm tệp và định dạng tin nhắn bằng văn bản đa dạng và lệnh gạch chéo.

Trò chuyện biến ClickUp thành một hệ thống quản lý công việc toàn diện. Nó biến bất kỳ bình luận nào thành một Nhiệm vụ mà không cần rời khỏi cuộc hội thoại, giúp các quyết định được thực hiện và tài liệu có thể hành động được.

ClickUp Docs đưa sự hợp tác này lên một bước nữa và cung cấp không gian lưu trữ không giới hạn để hỗ trợ nhu cầu tài liệu ngày càng tăng. Tài liệu được hỗ trợ bởi AI cung cấp cho các nhóm một không gian sạch sẽ, thời gian thực để cùng chỉnh sửa và tổ chức thông tin.

Tinh chỉnh ý tưởng, tóm tắt nội dung và sắp xếp chi tiết bằng ClickUp Docs hỗ trợ AI

Cho dù bạn đang viết bản tóm tắt dự án, SOP hay brainstorming ý tưởng, Docs đều hỗ trợ các trang lồng nhau, giúp mọi thứ luôn có cấu trúc và dễ điều hướng.

Bạn có thể gắn thẻ đồng nghiệp bằng Nhận xét được chỉ định, chuyển phản hồi thành Nhiệm vụ và kiểm soát quyền hiển thị hoặc chỉnh sửa — tất cả trong cùng một nền tảng. Không giống như Airtable, nơi các nhận xét chỉ được gắn với các bản ghi riêng lẻ, hoặc Baserow, nơi hoàn toàn thiếu tính năng cộng tác nội tuyến, ClickUp mang đến trải nghiệm thực sự liền mạch.

Dưới đây là ý kiến của Dayana Mileva, Giám đốc tài khoản tại Pontica Solutions, về trải nghiệm sử dụng ClickUp:

Tôi đang tìm kiếm một nền tảng quản lý dự án và tôi đã tìm thấy nền tảng tốt nhất. Ngay lập tức, tôi cảm thấy ClickUp có thể giải quyết tất cả các vấn đề của chúng tôi và tạo ra các giải pháp sẵn sàng sử dụng mang lại lợi ích cho chúng tôi theo những cách mà tôi thậm chí không thể tưởng tượng được.

Tôi đang tìm kiếm một nền tảng quản lý dự án và tôi đã tìm thấy nền tảng tốt nhất. Ngay lập tức, tôi cảm thấy ClickUp có thể giải quyết tất cả các vấn đề của chúng tôi và tạo ra các giải pháp sẵn sàng sử dụng mang lại lợi ích cho chúng tôi theo những cách mà tôi thậm chí không thể tưởng tượng được.

Chọn ClickUp để có quyền kiểm soát, cộng tác và sự rõ ràng hoàn toàn

Vậy, kết luận cuối cùng là gì?

Airtable cung cấp chức năng mạnh mẽ, nhưng chủ yếu dành cho quy trình công việc phức tạp, quy mô lớn. Baserow, với khung mã nguồn mở và khả năng tự lưu trữ, cho phép bạn kiểm soát dữ liệu tốt hơn, nhưng lại thiếu sót ở một số lĩnh vực như chế độ xem có thể tùy chỉnh, mẫu và tính linh hoạt.

ClickUp thay thế nhiều công cụ rời rạc bằng một không gian làm việc mạnh mẽ.

Trong khi Baserow và Airtable tập trung vào cơ sở dữ liệu, ClickUp đi sâu vào hợp tác và thực thi nhóm. Ngoài các chế độ xem tiêu chuẩn, ClickUp còn cung cấp các chế độ xem Bản đồ Tư duy, Khối lượng công việc và Bảng điều khiển để giúp bạn phân tích và hành động nhanh chóng. Bạn có thể chia sẻ wiki, tài liệu và cơ sở kiến thức trong thời gian thực, ngay trong không gian làm việc của mình.

Cho dù bạn đang quản lý dự án, theo dõi dữ liệu, tự động hóa quy trình làm việc hay cộng tác với nhóm của mình, ClickUp đều có thể kết hợp tất cả với sự linh hoạt và chiều sâu mà Airtable và Baserow không thể sánh kịp.

Sẵn sàng đơn giản hóa hệ thống và tăng tốc công việc của bạn?

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!