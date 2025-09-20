Mẫu kế hoạch đường dẫn Asana miễn phí để lập kế hoạch dự án và đạt được cột mốc

Bạn đã chán ngán với việc kế hoạch dự án mới của mình bị lệch hướng? 😩

Nếu nhóm của bạn luôn phải vất vả để đồng bộ hóa công việc, đáp ứng thời hạn hoặc chỉ đơn giản là xác định bước tiếp theo, xác suất bạn đang thiếu một yếu tố khóa: một bản đồ lộ trình rõ ràng và sẵn sàng sử dụng.

Nhưng hãy thành thật mà nói… việc tạo một mẫu từ đầu trong Asana có thể cảm thấy như đang tái phát minh bánh xe mỗi lần 🔁

Và việc tìm kiếm mẫu phù hợp thực sự với quy trình làm việc của bạn? Còn khó hơn nữa.

Đó chính là lý do chúng tôi tạo ra hướng dẫn này. Đây là nguồn tài nguyên toàn diện cho các mẫu kế hoạch đường dẫn Asana miễn phí, giúp bạn tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch, đạt được các cột mốc quan trọng và duy trì sự tiến triển của nhóm. ✅

Mẫu kế hoạch đường dẫn Asana là gì?

Mẫu kế hoạch đường dẫn Asana là các công cụ lập kế hoạch được xây dựng sẵn, giúp bạn tổ chức và trực quan hóa dòng thời gian dự án, mục tiêu và các cột mốc quan trọng. Chúng cho thấy những gì cần làm, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm. Bạn có thể lập kế hoạch cho việc ra mắt tính năng sản phẩm sắp tới, kế hoạch tiếp thị, cập nhật tính năng và bất kỳ điều gì cần có hướng dẫn rõ ràng. 🎯

Các mẫu này thường bao gồm:

Các phần dành cho mục tiêu tổng thể và kết quả đầu ra

Dòng thời gian hoặc chế độ xem Gantt để đang theo dõi hạn chót

Danh sách công việc được giao cho các thành viên trong nhóm

Các cột mốc để theo dõi tiến độ trong quá trình thực hiện

Chúng giúp việc lập kế hoạch trở nên nhanh chóng, rõ ràng và hợp tác hơn.

🧠 Thú vị: Phương pháp T-Plan khởi động nhanh cho lập kế hoạch lộ trình, hiện nay rất phổ biến, được phát triển tại Cambridge vào cuối những năm 1990. Phương pháp này đã giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận với việc lập kế hoạch lộ trình

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu kế hoạch Asana tốt?

Một mẫu kế hoạch Asana tốt nên dễ theo dõi, linh hoạt và giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng bộ từ đầu đến cuối. Dưới đây là một số yếu tố khóa cần lưu ý 👇

phần cài đặt mục tiêu kết nối với thực thi: *Giúp bạn xác định mục tiêu và chia nhỏ chúng thành các công việc có thể thực hiện được

chế độ xem dòng thời gian hoặc chế độ xem Gantt để có cái nhìn tổng quan: *Hiển thị toàn bộ dự án của bạn tại một nơi, thể hiện các mối phụ thuộc giữa các công việc và các giai đoạn khóa

Các cột mốc quan trọng để kỷ niệm tiến độ: Thêm các điểm kiểm tra trong suốt dự án để nhóm có thể đang theo dõi thành công và điều chỉnh khi cần thiết

phân công công việc với người chịu trách nhiệm rõ ràng: *Đảm bảo mọi người đều biết chính xác mình chịu trách nhiệm về điều gì, không có sự trùng lặp hoặc bỏ sót công việc

*cập nhật trạng thái và nhãn ưu tiên: Cho phép bạn đang theo dõi những gì khẩn cấp, bị khối, đã hoàn thành và trạng thái của từng tính năng chỉ với một cái nhìn nhanh chóng

Không gian hợp tác tích hợp cho nhóm: Giữ các cuộc thảo luận, tệp tin và ghi chú kết nối, giúp giao tiếp luôn trong bối cảnh

Trường tùy chỉnh và thẻ để cá nhân hóa: Cho phép bạn tùy chỉnh mẫu theo quy trình làm việc của mình với các nhãn như giai đoạn, ưu tiên hoặc bộ phận

Bảng điều khiển đang theo dõi tiến độ: Cung cấp tổng quan trực quan về tình hình tiến độ của nhóm cũng như các bên liên quan nội bộ và bên ngoài

Thân thiện với thiết bị di động và dễ dàng cập nhật mọi lúc mọi nơi: Giữ cho bản đồ lộ trình của bạn luôn sẵn sàng truy cập ở bất kỳ đâu công việc diễn ra, trên máy tính để bàn hay thiết bị di động

Mẫu kế hoạch đường dẫn Asana miễn phí

Asana cung cấp bộ sưu tập mẫu kế hoạch miễn phí chất lượng cao, giúp tiết kiệm thời gian và hỗ trợ nhóm của bạn duy trì sự đồng bộ. Hãy cùng khám phá những mẫu tốt nhất:

1. Mẫu bản đồ sản phẩm

qua Asana

Mẫu Asana Product Roadmap Template giúp các đội ngũ sản phẩm lập kế hoạch và trực quan hóa việc ra mắt tính năng sản phẩm, cập nhật và mục tiêu dài hạn trong một chế độ xem trung tâm. Nó kết nối các công việc hàng ngày với các mục tiêu tổng thể, giúp dễ dàng duy trì sự đồng bộ giữa các nhóm đa chức năng và đẩy mạnh tiến độ dự án.

Bạn có thể tổ chức các sáng kiến theo ưu tiên, thiết lập thời gian biểu với các mối quan hệ phụ thuộc và liên kết các công việc với mục tiêu sản phẩm. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các chế độ xem (như Xem dạng danh sách, Bảng hoặc Dòng thời gian) dựa trên phong cách làm việc của nhóm.

Tính năng chính:

Lập kế hoạch phát hành tính năng theo tháng hoặc quý, điều chỉnh dòng thời gian và phát hiện các xung đột hoặc trễ hẹn

Sắp xếp và lọc danh sách công việc theo ưu tiên (Cao, Trung bình, Thấp) và theo dõi các công việc đang tiến độ, đang xem xét hoặc đã hoàn thành

Kết nối các tính năng với mục tiêu sản phẩm hoặc kinh doanh trong Asana để nhóm của bạn hiểu rõ cách công việc hàng ngày đóng góp vào chiến lược tổng thể

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và các nhóm đa chức năng lập kế hoạch phát hành, phối hợp với đội ngũ phát triển, thiết kế và tiếp thị, và đang theo dõi các tính năng trong suốt vòng đời sản phẩm

2. Mẫu bản đồ lộ trình chương trình

Mẫu Lộ trình Chương trình của Asana được thiết kế để quản lý các chương trình quy mô lớn với nhiều dự án chạy song song. Nó cung cấp cho nhóm một không gian thống nhất để thống nhất mục tiêu, đang theo dõi tiến độ và quản lý các đầu ra giữa các bộ phận hoặc đơn vị kinh doanh.

Mẫu này lý tưởng khi bạn đang theo dõi nhiều luồng công việc, như mục tiêu OKR hàng quý, các sáng kiến liên chức năng hoặc triển khai trên toàn công ty. Bạn có thể tổ chức từng chương trình theo nhóm hoặc mục tiêu, chỉ định người chịu trách nhiệm và theo dõi tiến độ thông qua các cột mốc quan trọng. Chế độ xem Dòng thời gian và Xem dạng danh sách giúp bạn theo dõi tiến độ từ cả góc độ tổng quan và chi tiết công việc, cung cấp cho lãnh đạo cái nhìn rõ ràng đồng thời giữ cho các đội ngũ đồng bộ trên thực địa.

Tính năng chính:

Sử dụng các cột mốc quan trọng để đánh dấu các ngày quan trọng như đánh giá, triển khai chính thức hoặc chuyển giao nội bộ trong chương trình

Giao quyền sở hữu rõ ràng, cập nhật trạng thái theo thời gian thực và ưu tiên các luồng công việc cần được xử lý ngay lập tức

Tối ưu hóa các cuộc họp đánh giá hàng tuần của lãnh đạo hoặc các cuộc họp kiểm tra với các bên liên quan bằng các tiện ích báo cáo tùy chỉnh

✅ Phù hợp cho: Quản lý chương trình, trưởng bộ phận vận hành hoặc trưởng bộ phận phụ trách nhiều dự án trong một sáng kiến chiến lược, cần sự rõ ràng ở cấp độ nhóm và sự giám sát của ban lãnh đạo

📮ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp các tác vụ, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

3. Mẫu Dòng Thời Gian Dự Án

qua Asana

Mẫu Dòng Thời Gian Dự Án giúp bạn lập kế hoạch và đang theo dõi dự án từ đầu đến cuối một cách trực quan.

Nó đi kèm với chế độ xem Dòng thời gian theo phong cách Gantt, giúp bạn có thể sắp xếp từng công việc, thiết lập mối quan hệ phụ thuộc và điều chỉnh dòng thời gian một cách dễ dàng bằng cách kéo và thả. Bố cục sạch sẽ và theo thứ tự thời gian giúp nhóm của bạn hiểu rõ những gì cần làm vào thời điểm nào, cũng như cách các trì hoãn có thể ảnh hưởng đến các bước tiếp theo. Bạn có thể giao công việc, thiết lập ngày đáo hạn và sử dụng cột mốc để đánh dấu các giai đoạn chính của dự án.

Tính năng chính:

Cài đặt mối quan hệ công việc "này trước kia" để tránh trễ hẹn và làm cho việc chuyển giao công việc trở nên trơn tru hơn

Phân loại các công việc thành các giai đoạn rõ ràng như kế hoạch, thực hiện và triển khai để theo dõi từng phần của quá trình

Ghi chú các điểm kiểm tra quan trọng như đánh giá nội bộ, triển khai chính thức hoặc phê duyệt cuối cùng trực tiếp trên dòng thời gian

✅ Phù hợp cho: Các nhóm thực hiện các dự án chi tiết, có thời hạn chặt chẽ và yêu cầu một luồng trực quan rõ ràng, như các chiến dịch tiếp thị, công việc cho khách hàng hoặc chu kỳ sản phẩm

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xem bản đồ lộ trình của bạn như một “tài liệu sống”, thường xuyên cập nhật dòng thời gian và ưu tiên để phản ánh những thay đổi trong các yêu cầu bên ngoài và bên trong.

4. Mẫu lịch trình dự án

qua Asana

Mẫu Lịch Trình Dự Án của Asana cung cấp cho bạn một cách đơn giản và có cấu trúc để lập kế hoạch công việc, đặt ngày đáo hạn và đảm bảo nhóm của bạn chịu trách nhiệm trong suốt vòng đời dự án. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các nhóm muốn có một bản phân tích rõ ràng về các đầu ra mà không cần đến sự phức tạp hay kỹ thuật của biểu đồ Gantt.

Mẫu này chia dự án của bạn thành các giai đoạn được lên lịch như kế hoạch, thực hiện và giao hàng. Nó cũng dễ dàng sao chép cho các dự án lặp lại hoặc quy trình làm việc.

Tính năng chính:

Gán ngày đáo hạn và người chịu trách nhiệm cho từng công việc, giúp nhóm duy trì trách nhiệm và tránh tình trạng tắc nghẽn

Chọn chế độ xem phù hợp với phong cách của bạn, xem tổng quan với chế độ Dòng thời gian hoặc kế hoạch cho tuần trong chế độ Calendar

Thêm các chi tiết bổ sung vào lịch trình của bạn, chẳng hạn như số giờ ước tính hoặc tiến độ hiện tại, để đang theo dõi hiệu quả hơn

✅ Phù hợp cho: Những nhà quản lý dự án muốn có cấu trúc rõ ràng, ưu tiên thời hạn để duy trì sự tổ chức và triển khai nhiều dự án hiệu quả, đặc biệt khi dòng thời gian lặp lại giữa các khách hàng hoặc chiến dịch

⚡ Kho mẫu: Hạn chót đang đến gần? Hãy thử các mẫu biểu đồ Gantt cho dự án, biến dòng thời gian thành các kế hoạch trực quan đơn giản, giúp mọi công việc và cột mốc luôn được theo dõi chặt chẽ

5. Mẫu lập kế hoạch chiến lược

qua Asana

Mẫu Kế hoạch Chiến lược giúp bạn kết nối mục tiêu kinh doanh dài hạn với việc thực thi hàng ngày. Mẫu này được thiết kế cho các nhóm kỹ thuật và kinh doanh muốn vượt qua quản lý tác vụ và bắt đầu đồng bộ hóa dự án với các kết quả lớn hơn.

Mẫu này cung cấp không gian để bạn xác định sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chính và kết quả đo lường được. Từ đó, bạn có thể phân chia chúng thành các sáng kiến cụ thể, phân công trách nhiệm và thiết lập dòng thời gian. Mẫu này lý tưởng cho kế hoạch quý hoặc hàng năm, đặc biệt khi các bộ phận khác nhau cần hợp tác hướng tới các mục tiêu chung.

Tính năng chính:

Chuyển đổi mục tiêu thành các sáng kiến, và các sáng kiến thành danh sách công việc cụ thể với người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành

Kết nối mọi công việc với mục tiêu và đo lường tiến độ thông qua cập nhật trạng thái, trường tùy chỉnh hoặc bảng điều khiển

Đảm bảo các nhóm khác nhau hiểu rõ cách nỗ lực của họ đóng góp vào bức tranh tổng thể thông qua chế độ xem chia sẻ và dòng thời gian

✅ Phù hợp cho: Nhóm lãnh đạo, trưởng bộ phận hoặc chuyên gia chiến lược kinh doanh cần đồng bộ hóa mục tiêu quý hoặc năm với việc thực thi của các nhóm đa chức năng

📚 Xem thêm: Cách tạo bản đồ lộ trình kỹ thuật cho việc thực thi năng suất

6. Mẫu ra mắt sản phẩm

qua Asana

Mẫu Product Launch Template là công cụ không thể thiếu để lập kế hoạch, phối hợp và đang theo dõi mọi khía cạnh của một chiến dịch ra mắt sản phẩm thành công. Từ giai đoạn chuẩn bị ban đầu đến phân tích sau khi ra mắt, mẫu này giúp nhóm luôn đồng bộ trên cùng một trang và đang theo dõi các sáng kiến sản phẩm ở mọi giai đoạn.

Nó bao gồm các phần cho các công việc trước khi ra mắt (kiểm tra chất lượng và đánh giá của các bên liên quan), các deliverables trong ngày ra mắt (thông báo hoặc tính năng thử nghiệm) và các hành động sau khi ra mắt (phản hồi của khách hàng và đang theo dõi hiệu suất). Các vai trò và dòng thời gian được trình bày rõ ràng, giúp các nhóm marketing, sản phẩm, hỗ trợ và kỹ thuật có thể làm việc đồng bộ. Bạn cũng có thể thiết lập các phụ thuộc để ngăn chặn các rào cản trước khi chúng xảy ra.

Tính năng chính:

Giao công việc cho các nhóm khác nhau như QA, marketing, sản phẩm hoặc hỗ trợ để trách nhiệm được phân công rõ ràng

Hình dung lộ trình ra mắt của bạn với các công việc kéo và thả hoặc chuyển sang bảng Kanban để kế hoạch sprint

Thêm các bước đánh giá nội bộ, quy trình phê duyệt và thu thập phản hồi trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn

✅ Phù hợp cho: Đội ngũ sản phẩm, tiếp thị và đội ngũ hỗ trợ đang triển khai các tính năng hoặc sản phẩm mới yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ và thực hiện đa đội ngũ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bằng cách sử dụng tích hợp Asana với GitHub, bạn có thể đồng bộ tự động trạng thái cập nhật yêu cầu kéo (pull request) trên GitHub với bản đồ đường dẫn sản phẩm Asana. Điều này giúp dễ dàng theo dõi tiến độ của các yêu cầu kéo, đồng bộ hóa công việc với mục tiêu dự án và tối ưu hóa quy trình làm việc kết nối giữa các nhóm kỹ thuật và kinh doanh.

Giới hạn của Quản lý Dự án Asana

Mặc dù Asana rất tuyệt vời trong việc tổ chức công việc và lập kế hoạch dự án, nó không phải là không có nhược điểm. Dựa trên đánh giá của người dùng từ các nền tảng như G2 và Capterra, đây là một số giới hạn phổ biến mà các nhóm đã báo cáo:

hỗ trợ công việc lặp lại bị giới hạn: *Việc cài đặt các quy trình làm việc lặp lại linh hoạt có thể phức tạp và hạn chế đối với các nhóm linh hoạt

hạn chế người được giao công việc duy nhất: *Mỗi công việc chỉ có thể có một người được giao, khiến việc quản lý trách nhiệm chia sẻ trở nên khó khăn hơn

Quản lý mẫu phức tạp: Mẫu phải được tạo và chỉnh sửa cho từng dự án, không có cách quản lý tập trung nào cho chúng

Thông báo và quá tải: Người dùng cho biết họ bị quá tải bởi email và thông báo trong ứng dụng, dẫn đến sự phân tâm và lộn xộn

quyền truy cập và hạn chế bảo mật trong không gian làm việc: *Các nhóm lớn cho rằng các kiểm soát truy cập của Asana quá cứng nhắc, đặc biệt khi cần phân chia dữ liệu nhạy cảm

độ phức tạp của giao diện đối với người dùng nâng cao: *Mặc dù ban đầu rất trực quan, người dùng nâng cao cho biết giao diện trở nên rối mắt và ít trực quan hơn khi độ phức tạp tăng lên

Mẫu Asana thay thế

Khi nhóm phát triển và dự án trở nên phức tạp hơn, nhiều người bắt đầu cảm thấy giới hạn của Asana, dù là các mẫu cứng nhắc, quy tắc chỉ định người được giao duy nhất hay các tính năng bị giới hạn. Đó chính là lúc các mẫu Asana thay thế phát huy tác dụng.

ClickUp cung cấp nhiều tùy chọn mạnh mẽ. Là nền tảng Converged AI Workspace đầu tiên trên thế giới, nền tảng (và các mẫu của nó) kết hợp các công việc, tài liệu, dòng thời gian, mục tiêu và bảng điều khiển của bạn, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh. Với hơn 100 mẫu tùy chỉnh (bao gồm cả bản đồ đường dẫn!), nó mang lại sự linh hoạt mà Asana thường thiếu, giúp nhóm của bạn xây dựng kế hoạch thông minh hơn và mở rộng quy mô nhanh hơn.

Dưới đây là các mẫu ClickUp tốt nhất, là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho các mẫu Asana 👇

1. Mẫu bản đồ đường dẫn đơn giản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các bản cập nhật hàng tuần và kế hoạch phát hành trong mẫu bản đồ đường dẫn ClickUp Simple Roadmap Template dạng tài liệu gọn gàng

Mẫu bản đồ đường dẫn ClickUp Simple là công cụ lập kế hoạch đơn giản, dạng tài liệu, có thể mở rộng theo quy mô dự án của bạn. Được tích hợp trong ClickUp Doc, mẫu này cung cấp các phần đã được thiết lập sẵn giúp bạn phác thảo mục tiêu, giai đoạn và công việc mà không cần thiết lập phức tạp. Bạn có thể liên kết nó với các công việc, mục tiêu hoặc dòng thời gian của mình và thậm chí chia sẻ với nhóm để đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt ra các kỳ vọng rõ ràng về dòng thời gian, tiến độ, rủi ro và phụ thuộc để đảm bảo mọi người đều đồng bộ

Chèn hình ảnh, video, liên kết và gán bình luận trực tiếp trong tài liệu để mọi thứ được tập trung tại một nơi

Sử dụng định dạng linh hoạt và kiểm soát quyền truy cập để giữ cho nội dung linh hoạt mà không ảnh hưởng đến bảo mật

Xác định các cột mốc quan trọng trong bản đồ đường dẫn để đánh dấu các hạn chót quan trọng hoặc thành tựu, sau đó tạo các công việc xung quanh chúng để thể hiện lộ trình hoàn thành

✅ Phù hợp cho: Nhóm muốn có bản đồ lộ trình dạng tài liệu với khả năng tùy chỉnh dễ dàng và đang theo dõi trực quan cho các dự án nhỏ hoặc đang phát triển

2. Mẫu bản đồ chiến lược quý ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định mục tiêu quý, theo dõi các sáng kiến và tích hợp các chế độ xem tùy chỉnh để có cái nhìn tổng quan tốt hơn với mẫu bản đồ đường dẫn quý ClickUp

Mẫu bản đồ chiến lược quý ClickUp giúp các nhóm tập trung vào các mục tiêu ưu tiên cao trong khoảng thời gian 3 tháng. Đây là công cụ lý tưởng để đồng bộ hóa việc thực thi ngắn hạn với chiến lược dài hạn, đảm bảo rằng các công việc, hạn chót và kết quả đầu ra được tổ chức một cách có hệ thống và dễ dàng đang theo dõi.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

✅ Phù hợp cho: *Nhóm sản phẩm, chiến lược và vận hành có công việc trong các sprint quý hoặc quản lý OKRs yêu cầu đang theo dõi thường xuyên và điều chỉnh nhanh chóng

💡 Bạn có biết? Khái niệm về bản đồ đường dẫn đã vượt ra ngoài lĩnh vực phần cứng vào năm 2008 khi Apple giới thiệu bản đồ đường dẫn SDK của iPhone, mở ra hệ sinh thái App Store.

3. Mẫu bảng trắng lộ trình ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bản đồ các công việc của nhóm một cách trực quan và kế hoạch các giai đoạn dự án trong nhiều tháng bằng mẫu bảng trắng lộ trình ClickUp

Mẫu bảng trắng lộ trình ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm ưa thích kế hoạch trực quan và hợp tác. Nó cung cấp cho bạn một không gian làm việc kỹ thuật số linh hoạt để brainstorm ý tưởng, vẽ bản đồ dòng thời gian, phân công trách nhiệm và tổ chức công việc bằng cách sử dụng ghi chú dán, hình dạng và kết nối.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các giai đoạn như Đã lên kế hoạch, Đang thực hiện hoặc Hoàn thành cho từng mục trong bản đồ đường dẫn

Thêm dữ liệu bối cảnh, chẳng hạn như ưu tiên, loại tính năng hoặc người phụ trách nhóm,r cho từng công việc để tăng tính hiển thị

Brainstorm các tính năng sản phẩm, kế hoạch phát hành hoặc các cột mốc chiến lược trong ClickUp Tài liệu

Sắp xếp công việc, nhóm theo dòng thời gian, mã màu theo nhu cầu và kết nối các mục liên quan bằng đường thẳng hoặc hình dạng

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm phát triển và nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) cần hợp tác trực quan để lập kế hoạch, ra mắt hoặc cải tiến sản phẩm

Muốn đơn giản hóa kế hoạch dự án một cách trực quan? Xem hướng dẫn nhanh này về cách sử dụng ClickUp Bảng trắng để brainstorm ý tưởng, phân công công việc và tạo bản đồ dòng thời gian.

4. Mẫu bản đồ chiến lược kinh doanh ClickUp với dòng thời gian

Tải mẫu miễn phí Hiển thị mục tiêu kinh doanh trên các bộ phận và đang theo dõi dòng thời gian theo danh mục bằng mẫu bản đồ chiến lược kinh doanh ClickUp với dòng thời gian

Mẫu bản đồ chiến lược kinh doanh ClickUp với dòng thời gian được thiết kế để giúp các nhóm lãnh đạo và chiến lược xây dựng cái nhìn rõ ràng, dài hạn về mục tiêu kinh doanh và các sáng kiến khóa. Với các chế độ xem dòng thời gian, Gantt và Xem dạng danh sách, bạn có thể tạo các quy trình làm việc tương tác và kết nối để trực quan hóa các kế hoạch tổng thể đồng thời vẫn quản lý hiệu quả việc thực thi hàng ngày.

Các trường tùy chỉnh tích hợp sẵn như menu thả xuống, số và công thức giúp bạn thu thập dữ liệu chính xác theo định dạng phù hợp, trong khi thanh tiến độ và phụ thuộc giúp bạn chủ động đối phó với các rào cản. Bạn có thể giao công việc, xác định phạm vi hoặc nỗ lực cần thiết và tác động của nó, cũng như cập nhật kế hoạch chỉ với vài cú nhấp chuột.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia mục tiêu thành các cột mốc hoặc các sáng kiến và ghi lại chúng dưới dạng các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi

Nhóm các công việc theo quý hoặc mục tiêu chiến lược, giúp bạn dễ dàng tập trung vào những điều quan trọng nhất

Sử dụng các tính năng theo dõi thời gian tích hợp, thẻ, cảnh báo phụ thuộc và thông báo email để quản lý quá trình thực hiện một cách hiệu quả

Xác định thời hạn và dòng thời gian trong chế độ xem Tất cả các sáng kiến theo quý, và theo dõi luồng công việc theo từng danh mục một cách dễ dàng trong chế độ xem Dòng thời gian theo danh mục kinh doanh

✅ Phù hợp cho: Lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập startup và quản lý dự án muốn có một bản đồ chiến lược, có thể mở rộng để quản lý các sáng kiến kinh doanh trong các quý hoặc năm

5. Mẫu bản đồ chiến lược ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi mục tiêu kinh doanh dài hạn, đồng bộ hóa ưu tiên của nhóm và quản lý tiến độ với mẫu bản đồ chiến lược ClickUp

Mẫu bản đồ chiến lược ClickUp được thiết kế cho các nhóm muốn lập kế hoạch cho các sáng kiến chiến lược và đồng bộ hóa chúng với mục tiêu tổng thể của công ty. Cho dù là quản lý hoạt động, cài đặt mục tiêu OKR hàng quý hay phối hợp giữa các bộ phận, mẫu này cung cấp một cấu trúc trực quan rõ ràng để ưu tiên các công việc có tác động lớn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem tất cả các sáng kiến chiến lược được tổ chức theo bộ phận trong Xem dạng danh sách Sáng kiến và tiến độ của từng sáng kiến trong Giao diện Bảng Tiến độ

Xem và điều chỉnh các phụ thuộc, cũng như điều chỉnh dòng thời gian khi cần thêm thời gian, thông qua chế độ xem Gantt

Đang theo dõi tối đa tám thuộc tính quan trọng cho mỗi sáng kiến (ví dụ: thời lượng, tác động, tiến độ, độ dễ thực hiện) để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh để phân loại tác động, độ dễ thực hiện, tiến độ dự kiến và dòng thời gian của từng sáng kiến để đánh giá và ưu tiên

✅ Phù hợp cho: Nhóm chiến lược và người quản lý dự án muốn đồng bộ hóa các công việc chiến thuật với mục tiêu kinh doanh tổng thể và tầm nhìn dài hạn

6. Mẫu bản đồ lộ trình UX ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp các mục tiêu UX trên các dòng thời gian Hiện tại, Tiếp theo và Tương lai với mẫu bản đồ đường dẫn UX của ClickUp

Khác với các bản đồ đường dẫn truyền thống tuân theo dòng thời gian cứng nhắc, Mẫu Bản đồ Đường dẫn UX của ClickUp sử dụng mô hình “Hiện tại, Tiếp theo, Tương lai”, giúp nhóm phân loại công việc theo mức độ cấp bách thay vì tuân theo thứ tự thời gian được định sẵn.

Dựa trên bảng trắng ClickUp, bản đồ đường dẫn trực quan này bao gồm các phần về mục tiêu, phân khúc người dùng mục tiêu, trách nhiệm của nhóm, chủ đề, chủ đề con và mức độ tin cậy. Nó hoạt động như một tài liệu sống, phát triển theo phản hồi của các bên liên quan và ưu tiên thay đổi. Đội ngũ có thể sử dụng định dạng này để hợp tác, khám phá ý tưởng một cách trực quan, đánh giá tính khả thi và điều chỉnh bản đồ đường dẫn khi có những thông tin mới xuất hiện.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị tiến độ sản phẩm theo thời gian, đảm bảo các bên liên quan có thể xem trạng thái hiện tại và hướng phát triển trong tương lai của sản phẩm

Thêm khu vực tập trung chính của bạn vào phần trên cùng của Bản đồ chiến lược, nhấp vào hình dạng để nhập văn bản và sử dụng nút Tải lên để thêm hình ảnh hỗ trợ

Thu thập thông tin như phản hồi của người dùng, nhân vật người dùng, điểm yếu và biến chúng thành các công việc có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột, ngay trên bảng vẽ

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX, nhóm sản phẩm và nhà nghiên cứu người dùng muốn tổ chức công việc thiết kế một cách trực quan và đồng bộ hóa nỗ lực trải nghiệm người dùng với chiến lược kinh doanh

💡 Bạn có biết? Định dạng bản đồ đường dẫn Now-Next-Later được phổ biến bởi Janna Bastow và hiện được các nhóm Agile sử dụng rộng rãi trong hàng chục ngành công nghiệp, từ phần mềm SaaS đến thiết bị phần cứng. “Now” đại diện cho tuần hiện tại hoặc sprint, “Next” cho tháng tới, và “Later” cho các quý trong tương lai.

7. Mẫu bản đồ dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi ưu tiên, nỗ lực và quyền sở hữu của nhóm qua các giai đoạn dự án bằng mẫu bản đồ dự án ClickUp

Mẫu bản đồ dự án ClickUp giúp các nhà quản lý dự án lập kế hoạch, đang theo dõi và quản lý nhiều khía cạnh của dự án một cách hiệu quả trong một nền tảng duy nhất. Với các trạng thái công việc tùy chỉnh, trường tùy chỉnh và cập nhật tự động, mẫu bản đồ dự án này giúp bạn dễ dàng điều chỉnh theo sự phát triển của dự án.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Liệt kê các giai đoạn khóa của dự án, cột mốc và sản phẩm đầu ra với các danh sách công việc đã được định sẵn cho từng quý

Chuyển sang chế độ xem Gantt hoặc Lịch để hiểu các mối phụ thuộc và các hạn chót sắp tới

Sử dụng chế độ xem Workload View để đảm bảo không ai bị quá tải và nguồn lực của nhóm được sử dụng hiệu quả

Kanban Board để di chuyển các công việc từ danh sách việc cần làm sang đã hoàn thành một cách trực quan, và Xem dạng danh sách để đang theo dõi mọi chi tiết chỉ với một cái nhìn Sử dụng chế độ xem để di chuyển các công việc từ danh sách việc cần làm sang đã hoàn thành một cách trực quan, và Xem dạng danh sách để đang theo dõi mọi chi tiết chỉ với một cái nhìn

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, đội ngũ marketing và bất kỳ nhóm nào muốn tối ưu hóa giao tiếp và đang theo dõi trong các dự án phức tạp

⚡ Kho mẫu: Muốn đẩy nhanh tiến độ dự án? Mẫu bản đồ dự án là lựa chọn lý tưởng để hình dung các giai đoạn, phân công công việc và đang theo dõi các cột mốc từ đầu đến cuối

8. Mẫu bảng trắng lộ trình dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, kiểm tra và đang theo dõi các đầu ra trên các nhóm và giai đoạn trong một dòng thời gian trực quan bằng cách sử dụng mẫu bảng trắng lộ trình dự án ClickUp

Với các khối trực quan dễ hiểu và phân công nhiệm vụ linh hoạt, mẫu bảng trắng lộ trình dự án ClickUp đặc biệt hữu ích cho các dự án có nhiều nhóm hoặc các bộ phận chức năng khác nhau.

Mẫu này cải thiện khả năng trực quan hóa lộ trình bằng cách cho phép các nhóm chỉ định người chịu trách nhiệm, theo dõi các mối phụ thuộc và điều chỉnh dòng thời gian khi cần thiết. Định dạng trực quan này đặc biệt hiệu quả cho quản lý dự án Agile, hỗ trợ cập nhật và thay đổi theo thời gian thực để giúp đội ngũ sản phẩm của bạn duy trì sự đồng bộ khi dự án tiến độ.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp dự án thành các giai đoạn hoặc cột mốc rõ ràng để cải thiện cấu trúc và đang theo dõi hiệu quả

Hợp tác trực tuyến trên bảng trắng kỹ thuật số, để lại bình luận và phản hồi cho các mục khóa

Chuyển đổi các ý tưởng từ bảng trắng thành nhiệm vụ ClickUp với ngày đáo hạn, người được giao, ưu tiên, v.v.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để gắn thẻ công việc theo danh mục, ưu tiên hoặc giai đoạn, và Trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến độ

✅ Phù hợp cho: *Các nhóm quản lý các dự án phức tạp, liên bộ phận yêu cầu hợp tác trực quan và điều chỉnh theo thời gian thực

9. Mẫu bản đồ sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi ý tưởng sản phẩm từ giai đoạn tiếp nhận đến khi ra mắt với mẫu bản đồ sản phẩm ClickUp này

Mẫu bản đồ sản phẩm ClickUp giúp tối ưu hóa toàn bộ chu kỳ phát triển sản phẩm, từ giai đoạn hình thành ý tưởng ban đầu đến khi ra mắt chính thức. Mẫu linh hoạt này cho phép bạn hình dung từng bước trong hành trình phát triển sản phẩm, đồng thời đảm bảo các nhóm và dự án được định hướng theo mục tiêu chiến lược.

Bằng cách tích hợp các trường tùy chỉnh (Custom Fields) sẵn có cho các thuộc tính như Tác động, Độ tin cậy và Nỗ lực, mẫu bản đồ sản phẩm miễn phí này đảm bảo rằng mọi công việc đều được định nghĩa rõ ràng và đồng bộ với chiến lược sản phẩm tổng thể.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các chế độ xem như Lộ trình Quý hoặc Quy trình để xem dòng thời gian, giai đoạn triển khai và quy trình làm việc một cách trực quan

Cập nhật trạng thái, điều chỉnh dòng thời gian trong chế độ xem Gantt hoặc Xem dạng danh sách , và đang theo dõi tiến độ hàng tuần bằng chế độ xem Đang theo dõi Thực hiện Hàng tuần

Ưu tiên các tính năng dựa trên tác động đến kinh doanh hoặc người dùng với Bảng theo dõi sản phẩm chính + Ma trận tác động và nỗ lực

Thông báo cập nhật nội bộ hoặc ngoại bộ và giữ cho các nhóm và bên liên quan đồng bộ bằng cách sử dụng tài liệu Release Notes

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, quản lý dự án và chủ sở hữu sản phẩm cần một nền tảng tập trung để quản lý vòng đời phát triển sản phẩm và thông báo tiến độ cho các bên liên quan

10. Mẫu bản đồ chiến lược SEO ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và theo dõi mọi công việc SEO, từ kiểm tra đến triển khai, bằng cách sử dụng mẫu lộ trình SEO ClickUp

Mẫu bản đồ chiến lược SEO ClickUp giúp các nhà tiếp thị và nhóm SEO duy trì sự đồng bộ với mục tiêu SEO của họ đồng thời đơn giản hóa quá trình đang theo dõi các công việc SEO. Với vai trò là một phần mở rộng tập trung của bản đồ chiến lược tiếp thị tổng thể, nó cho phép bạn tổ chức và quản lý các hoạt động SEO khóa như nghiên cứu từ khóa, tạo/lập nội dung, xây dựng liên kết và tối ưu hóa SEO trên trang.

Với các trường đã được thiết lập sẵn để theo dõi công việc đang theo dõi, biểu đồ Gantt tích hợp để lập kế hoạch dòng thời gian SEO và các trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến độ, mẫu này cung cấp một khung làm việc rõ ràng, có tổ chức để quản lý mục tiêu SEO.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng chế độ xem SEO Roadmap View để sắp xếp các công việc chiến lược theo dòng thời gian hoặc thứ tự

Chuyển sang chế độ xem Danh sách công việc SEO để quản lý và ưu tiên các hành động cá nhân

Theo dõi phân công công việc và tỷ lệ hoàn thành thông qua Trường Tùy chỉnh

Theo dõi tiến độ thông qua bảng điều khiển ClickUp và điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu

Dưới đây là cách bạn có thể cài đặt bảng điều khiển tùy chỉnh trong ClickUp:

✅ Phù hợp cho: Nhà tiếp thị kỹ thuật số, chuyên gia SEO và kinh doanh thương mại điện tử tập trung vào việc tăng lưu lượng truy cập tự nhiên, đạt được mục tiêu SEO và sử dụng dữ liệu phân tích để đo lường thành công

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy để ClickUp Brain loại bỏ sự phỏng đoán trong kế hoạch SEO. Nó tạo ra các bản phác thảo, đề xuất từ khóa, tạo tiêu đề blog và mô tả meta thân thiện với SEO, và xác định các lỗ hổng trong chiến lược SEO của bạn. Sử dụng ClickUp Brain để brainstorm chiến lược nội dung, cụm từ khóa, ý tưởng bài viết và thậm chí soạn thảo các bài viết hoàn chỉnh ClickUp Brain cũng có thể quét bản đồ chiến lược của bạn và làm nổi bật các sáng kiến có tác động lớn, các thành công nhanh chóng và các điểm nghẽn, giúp bạn tập trung vào những yếu tố thực sự ảnh hưởng đến chiến lược SEO của mình.

11. Mẫu tài liệu bản đồ đường dẫn trực quan ClickUp

Tải mẫu miễn phí Liệt kê chi tiết dự án, phân công vai trò cho thành viên nhóm và ghi chép dòng thời gian một cách rõ ràng với mẫu tài liệu bản đồ dự án trực quan ClickUp

Mẫu tài liệu bản đồ dự án trực quan ClickUp là công cụ mạnh mẽ để tập trung và ghi chép các mục tiêu cụ thể của chiến dịch và dự án, đồng thời cài đặt các cột mốc rõ ràng. Với các trường dành riêng cho hồ sơ nhóm, tóm tắt dự án và mục tiêu, mẫu này giúp việc phối hợp công việc, theo dõi tiến độ và truyền đạt kỳ vọng với nhóm trở nên dễ dàng hơn.

Sự linh hoạt của mẫu này bao gồm các tính năng như cột mốc được mã màu và đang theo dõi lộ trình hàng quý. Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng đánh giá tiến độ của từng bộ phận bằng cách gán màu riêng cho mục tiêu của từng nhóm và theo dõi thành tích trong thời gian thực.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Danh sách công việc và đối tượng chính của dự án trong ClickUp Tài liệu để cung cấp hướng dẫn và mục đích rõ ràng ngay từ đầu

Thêm các công việc hoặc sự kiện theo thứ tự xảy ra và tạo bố cục trực quan để mọi người có thể nắm bắt luồng dự án chỉ trong nháy mắt

Nổi bật các điểm khóa của dự án như các đợt ra mắt, đánh giá hoặc các cổng quyết định, và biến các mục nhập trong bản đồ dự án thành các công việc

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án, người phụ trách chiến dịch và nhóm marketing muốn tập trung mục tiêu dự án và theo dõi tiến độ một cách hiệu quả

12. Mẫu bản đồ lộ trình NFT của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch ra mắt NFT, theo dõi các công việc xây dựng cộng đồng và tạo bản đồ cho từng cột mốc của dự án với mẫu bản đồ đường dẫn NFT của ClickUp

Mẫu lộ trình NFT ClickUp là khung làm việc lý tưởng để cấu trúc và trực quan hóa chiến lược dự án NFT của bạn. Nó giúp bạn xác định tầm nhìn dài hạn, đặt ra mục tiêu rõ ràng và đồng bộ hóa các nhóm đa chức năng. Với các phần tích hợp để xác định ưu tiên và chia dự án thành các giai đoạn dễ quản lý, nó đảm bảo mọi người đều đồng lòng - từ đội ngũ sáng tạo, phát triển, tiếp thị đến các bên liên quan chính.

Bạn có thể chia lộ trình của mình thành năm giai đoạn có cấu trúc, từ việc ra mắt bộ sưu tập và xây dựng cộng đồng cho đến khám phá trải nghiệm ảo trong metaverse và kế hoạch cho các phiên bản thế hệ tiếp theo.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định các giai đoạn khóa của dự án và sử dụng chế độ xem Danh sách công việc theo giai đoạn để cấu trúc các công việc một cách phù hợp

Thêm sự rõ ràng bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh cho các thuộc tính như Nhóm NFT (nhóm chịu trách nhiệm) và Giai đoạn (ví dụ: kế hoạch, triển khai)

Xem tổng quan lịch trình rõ ràng với chế độ xem Project Timeline và chuyển sang chế độ xem NFT Roadmap Gantt để theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc

Đặt các cuộc đánh giá định kỳ với tính năng Nhiệm vụ Định kỳ của ClickUp để cập nhật dòng thời gian và điều chỉnh chiến lược khi dự án của bạn phát triển

✅ Phù hợp cho: Người tạo NFT, nhóm Web3, quản lý cộng đồng và marketer đang có kế hoạch cho các dự án NFT đa giai đoạn hoặc chiến lược tương tác metaverse

📚 Xem thêm: Phần mềm quản lý sản phẩm tốt nhất

13. Mẫu bảng trắng lộ trình phát triển sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiển thị tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm bằng mẫu bảng trắng lộ trình phát triển sản phẩm ClickUp

Mẫu bảng trắng lộ trình phát triển sản phẩm ClickUp là công cụ tập trung vào giao diện trực quan, được thiết kế để quản lý mọi giai đoạn phát triển sản phẩm, từ ý tưởng đến ra mắt. Nó kết hợp theo dõi công việc linh hoạt với bảng trắng tương tác, cho phép bạn chia nhỏ quy trình thành các giai đoạn rõ ràng, có thể thực hiện được. Bắt đầu bằng cách nhập công việc trong Xem dạng danh sách, sau đó chuyển sang Chế độ xem Bảng trắng để vạch ra dòng thời gian, phụ thuộc và người chịu trách nhiệm bằng cách sử dụng ghi chú dán và kết nối.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kéo và thả các công việc, nhóm chúng lại và sắp xếp theo giai đoạn hoặc dòng thời gian

Sử dụng các tính năng như bình luận, phản hồi và công việc con để thảo luận, phân công hoặc chia nhỏ công việc

Thêm nhãn ưu tiên và chỉ báo trạng thái có màu để cải thiện khả năng hiển thị công việc

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm phát triển và nhà thiết kế UX muốn có không gian hợp tác để lập kế hoạch, trực quan hóa và quản lý từng bước trong quá trình phát triển sản phẩm

14. Mẫu bản đồ công nghệ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ưu tiên công việc, đang theo dõi chi phí và phân loại các dự án công nghệ theo tác động-nỗ lực bằng mẫu bản đồ công nghệ ClickUp

Mẫu bản đồ công nghệ ClickUp giúp các nhóm IT và phát triển tổ chức và giám sát mọi giai đoạn của các sáng kiến công nghệ. Từ kế hoạch chiến lược đến phân bổ tài nguyên và triển khai cuối cùng, mẫu này cung cấp một định dạng có cấu trúc, trực quan để quản lý các dự án công nghệ phức tạp. Thiết kế kéo và thả của nó hỗ trợ kế hoạch bản đồ công nghệ theo quý, ma trận tác động-nỗ lực và đang theo dõi công việc có mã màu để xác định ưu tiên và điểm nghẽn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý và theo dõi các công việc và trách nhiệm đang hoạt động trong Project Panel chế độ xem

Sử dụng các tự động hóa ClickUp dựa trên kích hoạt để gửi nhắc nhở/thông báo, điều chỉnh dòng thời gian, đăng cập nhật, tự động tạo công việc/danh sách kiểm tra và nhiều hơn nữa

Cung cấp cái nhìn tổng quan tùy chỉnh cho ban lãnh đạo với Mẫu lộ trình cho Quản lý chế độ xem và chuyển sang Mẫu lộ trình cho Quản lý dự án chế độ xem để đang theo dõi chi tiết hơn ở cấp độ thực thi

✅ Phù hợp cho: Chuyên gia chiến lược CNTT, quản lý dự án và lãnh đạo kỹ thuật muốn tối ưu hóa việc đang theo dõi các sáng kiến, kế hoạch tài nguyên và thực thi hàng quý

15. Mẫu bản đồ đường dẫn ClickUp IT

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch nâng cấp hạ tầng, xác định các mối quan hệ phụ thuộc và lên lịch các sáng kiến CNTT với mẫu bản đồ lộ trình CNTT ClickUp

Mẫu lộ trình IT ClickUp giúp bạn đồng bộ hóa tất cả các sáng kiến IT dài hạn với mục tiêu tổng thể của tổ chức. Được thiết kế cho kế hoạch đa năm, mẫu này giúp ưu tiên các dự án IT quan trọng như nâng cấp ERP, chuyển đổi lên đám mây và cải thiện an ninh mạng. Nó cho phép các nhóm xác định hướng chiến lược, quản lý ngân sách hiệu quả và cải thiện sự phối hợp giữa các bộ phận.

Với nhiều chế độ xem, nó mang lại sự rõ ràng và hiệu quả ở mọi giai đoạn. Bạn có thể theo dõi khối lượng công việc thông qua Team Bandwidth View, theo dõi công việc bằng Gantt charts và nhóm công việc theo giai đoạn trong Bảng View.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp dự án theo Trạng thái (Đang tiến triển, Chậm tiến độ hoặc Có nguy cơ), và thêm nhãn màu cho các thuộc tính như danh mục, tác động, nỗ lực và nhóm được giao trong tab Project Lobby

Xem các công việc dự án, công việc con và thời lượng cho từng công việc trong tab Lịch trình dự án , nơi bạn cũng có thể sắp xếp công việc theo ưu tiên, ngày đáo hạn, ước lượng thời gian, v.v.

Chuyển sang chế độ xem Lịch trình dự án để xem tất cả các công việc, được phân loại theo màu sắc và nhóm theo danh mục, trên dòng thời gian để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về tiến độ.

✅ Phù hợp cho: Phòng IT, quản lý dự án và nhà hoạch định chiến lược đang tìm kiếm một bản đồ chiến lược có cấu trúc, dài hạn để quản lý các hoạt động IT phức tạp một cách hiệu quả

16. Mẫu bản đồ lộ trình nhóm Agile ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi tiến độ sprint, ưu tiên các công việc theo tác động và đồng bộ hóa mục tiêu chiến lược với mẫu bản đồ đường dẫn nhóm Agile của ClickUp

Mẫu bản đồ lộ trình nhóm Agile ClickUp được thiết kế để giúp các nhóm Agile duy trì tính linh hoạt, minh bạch và đồng bộ trong việc đạt được mục tiêu sprint và ưu tiên thay đổi. Với các dòng thời gian trực quan theo thời gian thực, các nhóm có thể theo dõi tiến độ, điều chỉnh kế hoạch và truyền đạt chiến lược một cách rõ ràng, đặc biệt khi các thông tin về sản phẩm và thị trường thay đổi. Mẫu này cho phép bạn chia nhỏ quá trình phát triển thành các sprint có thể quản lý được và cập nhật tiến độ dựa trên phản hồi trực tiếp từ danh sách công việc sản phẩm.

Nó được trang bị các chế độ xem như Kế hoạch Sản phẩm, Bảng Sprint và Lộ trình Sản phẩm Agile Gantt, giúp bạn quản lý các sprint và đang theo dõi các công việc con một cách trực quan.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thêm thông tin chi tiết cho các công việc bằng các Trường Tùy chỉnh như Tác động, Mục tiêu chiến lược, Tầm quan trọng chiến lược, Thời lượng (Ngày), Nỗ lực ước tính và nhiều hơn nữa

Sử dụng chế độ xem backlog kết hợp với ma trận Tác động so với Nỗ lực để tổ chức các ý tưởng và yêu cầu mới trước khi chuyển chúng vào bản đồ đường dẫn

Soạn thảo chiến lược lập kế hoạch Agile hoặc mục tiêu sprint trong ClickUp Docs, hợp tác thời gian thực và lưu trữ ghi chú phát hành hoặc đánh giá sau dự án

✅ Phù hợp cho: Scrum masters, Quản lý sản phẩm Agile và các nhóm SaaS lập kế hoạch sprint, thích ứng với sự thay đổi của thị trường và triển khai các bản cập nhật tính năng thường xuyên

17. Mẫu bản đồ lộ trình ClickUp Kanban chế độ xem

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi tiến độ bản đồ chiến lược qua các giai đoạn bằng bảng kéo và thả trực quan sử dụng mẫu bản đồ chiến lược ClickUp Kanban Chế độ xem

Mẫu bản đồ lộ trình ClickUp Kanban chế độ xem giúp các nhóm nhanh chóng thích ứng với những ưu tiên thay đổi trong khi vẫn duy trì hiển thị công việc đang diễn ra. Bạn có thể tạo thẻ cho các cột mốc quan trọng cụ thể, cập nhật người được giao và phân loại ưu tiên bằng các trạng thái và trường tùy chỉnh, giúp toàn bộ quy trình phát triển hoặc tiếp thị trở nên trực quan và dễ theo dõi.

Chế độ xem dòng thời gian giúp theo dõi các hạn chót, trong khi biểu đồ Gantt và tích hợp bản đồ đường dẫn cung cấp cái nhìn tổng quan cho kế hoạch chiến lược. Sự kết hợp này đảm bảo trách nhiệm, đồng bộ hóa đóng góp của nhóm với mục tiêu dài hạn và giảm thiểu rủi ro dự án lệch hướng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị bản đồ lộ trình cùng với các công việc, dòng thời gian, người được giao, tiến độ và trạng thái trên một bảng Kanban kéo và thả

Sử dụng chế độ xem Backlog View để có danh sách đầy đủ các công việc đang chờ xử lý, và chế độ xem Priority Board View để tập trung vào những việc cấp bách nhất

Thêm Quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để quản lý và hiển thị công việc theo thứ tự một cách hiệu quả

✅ Phù hợp cho: Đội ngũ phát triển sản phẩm và tiếp thị quản lý mục tiêu dài hạn với thời hạn thay đổi và nhu cầu quản lý công việc linh hoạt, trực quan

Lập kế hoạch lộ trình tốt hơn và làm công việc hiệu quả hơn với ClickUp

Mẫu kế hoạch Asana rất hữu ích để bắt đầu, nhờ vào các tính năng tích hợp và ứng dụng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tùy chỉnh chế độ xem, kết nối các công việc giữa các nhóm hoặc tự động hóa các bước thường xuyên, ClickUp có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

ClickUp cung cấp các mẫu hoạt động hiệu quả ngay từ đầu, nhưng cũng cho phép bạn tùy chỉnh quy trình làm việc theo cách riêng. Bạn có thể sử dụng biểu đồ Gantt, bảng Kanban, kế hoạch sprint, tài liệu, dòng thời gian, hoặc bất kỳ công cụ nào phù hợp nhất với nhóm của bạn.

Ngoài ra, các tính năng AI và tự động hóa của ClickUp giúp bạn luôn dẫn đầu tiến độ mà không cần phải quản lý từng bước một.

