Mẫu đề xuất sản xuất video miễn phí để thu hút nhiều khách hàng hơn

Mọi người đều đang nhấn play—vậy tại sao đề xuất của bạn vẫn đang bị tạm dừng?

Số lượt xem video tiếp tục tăng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tăng 13%, và doanh nghiệp lớn tăng 5%. Nhu cầu là có, nhưng phần lớn các chuyên gia video gặp khó khăn trong việc tạo ra các bản đề xuất thể hiện chuyên môn của mình, dẫn đến việc mất khách hàng.

Đó chính là lúc các công cụ quản lý quy trình tạo/lập nội dung phù hợp phát huy tác dụng. Chúng giúp bản đề xuất trở nên chuyên nghiệp, chỉn chu và thuyết phục.

Dưới đây là 20 mẫu đề xuất sản xuất video để giúp bạn giành được nhiều công việc hơn và phát triển kinh doanh của mình.

Mẫu đề xuất sản xuất video là gì?

Mẫu đề xuất sản xuất video là bản thiết kế chuẩn mực của bạn cho việc trình bày các dự án mới. Nó giúp bạn trình bày rõ ràng phạm vi công việc, dòng thời gian và chi phí, mà không cần phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Dù bạn là nhà sản xuất video tự do hay thành viên của một nhóm sản xuất, việc sử dụng mẫu sẽ giúp đơn giản hóa và duy trì tính nhất quán cho đề xuất dự án của bạn. Nó cũng giúp khách hàng có chế độ xem rõ ràng về quy trình sản xuất của bạn, từ giai đoạn kế hoạch tiền sản xuất đến giao hàng cuối cùng.

Những yếu tố làm nên một mẫu đề xuất sản xuất video tốt?

Một bản đề xuất sản xuất video thành công cần có sự kết hợp hoàn hảo giữa chuyên nghiệp, rõ ràng và chi tiết thuyết phục. Dưới đây là những yếu tố giúp các mẫu đề xuất nổi bật hơn so với phần còn lại:

hiểu rõ dự án*: Các phần chuyên biệt để thể hiện sự hiểu biết của bạn về sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng, phân tích đối tượng mục tiêu, xu hướng thị trường , mục tiêu dự án, tác động mong đợi và các ý tưởng sáng tạo ban đầu đã thảo luận

Phân tích chi tiết phạm vi dự án : Không gian để mô tả từng giai đoạn của dự án, bao gồm kế hoạch tiền sản xuất, lịch quay và địa điểm, dòng thời gian hậu kỳ, kế hoạch : Không gian để mô tả từng giai đoạn của dự án, bao gồm kế hoạch tiền sản xuất, lịch quay và địa điểm, dòng thời gian hậu kỳ, kế hoạch tiếp thị video và tất cả các yêu cầu về thiết bị hoặc nhân lực

tóm tắt chuyên nghiệp*: Một phần giới thiệu súc tích nêu bật thông tin về công ty, mục tiêu chính của dự án và các sản phẩm/dịch vụ cung cấp, cùng với giá trị cạnh tranh độc đáo của bạn

Sự minh bạch về ngân sách : Chi tiết rõ ràng về chi phí thuê thiết bị, phí nhân sự, phí studio/địa điểm, chi phí hậu kỳ và các dịch vụ bổ sung như cấp phép âm nhạc

Phần Tầm nhìn sáng tạo : Nơi để trình bày phong cách tiếp cận của bạn, bao gồm phong cách hình ảnh, giọng điệu, lựa chọn góc quay, thiết kế âm thanh, đồ họa và ý tưởng hoạt hình

dòng thời gian dự án*: Dòng thời gian chi tiết với các cột mốc khóa, thời gian kiểm tra và ngày giao hàng cuối cùng

giới thiệu nhóm*: Giới thiệu về vai trò, kinh nghiệm liên quan và các giải thưởng hoặc thành tích nổi bật của nhóm

*phần deliverables: Danh sách công việc rõ ràng về các sản phẩm cuối cùng, bao gồm định dạng, số vòng chỉnh sửa, tài nguyên bổ sung như hình ảnh và điều khoản sử dụng/giấy phép

🧠 Thông tin thú vị: Video đầu tiên của video được phát sóng trên MTV là ‘Video Killed the Radio Star’ của The Buggles vào năm 1981 – thật phù hợp, phải không? Thật là một cài đặt tuyệt vời cho tương lai của sản xuất video!

📖 Xem thêm: Ví dụ về Bộ nhận diện thương hiệu để lấy cảm hứng xây dựng của bạn

Mẫu đề xuất sản xuất video - Tổng quan

20 Mẫu đề xuất sản xuất video miễn phí và sẵn sàng sử dụng*

Muốn thu hút khách hàng nhanh hơn? Hãy bắt đầu với một bản đề xuất chuyên nghiệp không kém gì kỹ năng sản xuất của bạn.

Để đơn giản hóa quy trình, chúng tôi đã tổng hợp 20 mẫu đề xuất sản xuất video sẵn sàng sử dụng giúp bạn trình bày ý tưởng một cách rõ ràng, sáng tạo và tự tin – mà không mất hàng giờ cho việc định dạng.

🚀 Hầu hết trong số chúng được tích hợp sẵn trong ClickUp để bạn có thể bắt đầu ngay lập tức.

1. Mẫu bảng trắng đề xuất dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo các bản đề xuất dự án chuyên nghiệp và thuyết phục với mẫu bảng trắng đề xuất dự án của ClickUp

Nếu bạn đã chán ngán với các tài liệu đề xuất cồng kềnh và quá trình trao đổi kéo dài, mẫu bảng trắng đề xuất dự án ClickUp là lựa chọn hoàn hảo.

Bạn có thể sử dụng công cụ này để tạo ra các bản đề xuất thuyết phục, biến khách hàng tiềm năng thành đối tác lâu dài. Dưới đây là cách thực hiện:

Phân chia các dự án phức tạp thành các công việc và cột mốc rõ ràng

Thêm mô tả chi tiết về dự án, nêu rõ giá trị mà bạn sẽ mang lại cho từng giai đoạn

Theo dõi trạng thái đề xuất với các tùy chọn tùy chỉnh như ‘Đang mở’ và ‘Hoàn thành’

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để ghi chú các chi tiết khóa như ngân sách, thời hạn và phạm vi dự án

Tạo dòng thời gian trực quan với biểu đồ Gantt để giúp khách hàng hiểu rõ luồng dự án

📌 Phù hợp cho: Các công ty quảng cáo và freelancer muốn tạo ra các bản đề xuất chuyên nghiệp để thu hút nhiều kinh doanh hơn và cải thiện giao tiếp với khách hàng.

2. Mẫu đề xuất của ClickUp Creative Agency

Tải miễn phí mẫu Tạo các bản đề xuất nổi bật một cách dễ dàng với mẫu đề xuất cho agency sáng tạo của ClickUp

Mẫu đề xuất của ClickUp Creative Agency cung cấp một khung sườn sẵn có để xây dựng các đề xuất chiến thắng, biến khách hàng tiềm năng thành hợp đồng ký kết.

Tạo một câu chuyện rõ ràng về giá trị của agency bạn đồng thời đảm bảo bạn đã đề cập đến mọi chi tiết quan trọng trong bài thuyết trình. Đây là cách thực hiện:

Các Trường Tùy chỉnh để chi tiết phạm vi dự án và các chỉ số KPI tiếp thị nội dung

Nhiều chế độ xem để dễ dàng phác thảo và xem xét đề xuất

Công cụ hợp tác tích hợp sẵn cho phản hồi từ nhóm

Quản lý phiên bản để theo dõi các thay đổi trong tài liệu

Tích hợp lưu trữ đám mây để chia sẻ tệp tin dễ dàng

Không gian để xây dựng cấu trúc thỏa thuận vững chắc

📌 Phù hợp cho: Quản lý marketing và các agency sáng tạo muốn có cách tiếp cận có cấu trúc để phát triển các đề xuất thuyết phục, đồng bộ với nhu cầu của khách hàng và giành được nhiều kinh doanh hơn thông qua các bài thuyết trình rõ ràng, chuyên nghiệp.

👀 Bạn có biết? Một bộ phim Hollywood trung bình sử dụng hơn 1.000 giờ footage thô chỉ để tạo ra bản cắt cuối cùng dài khoảng hai giờ. Đó là rất nhiều 'cắt!' trước khi 'xong phim!'

3. Mẫu Yêu Cầu Đề Xuất của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Dễ dàng giành được nhiều dự án video hơn với mẫu RFP của ClickUp, được thiết kế để giúp đề xuất của bạn rõ ràng, chuyên nghiệp và sẵn sàng cho khách hàng

Mẫu RFP của ClickUp giúp bạn tạo mô tả dự án chi tiết, kèm theo các ví dụ RFP phù hợp, để chinh phục mọi khách hàng tiềm năng.

Với mẫu này, bạn có thể tạo một tóm tắt điều hành hấp dẫn, phác thảo quy trình sản xuất video và bao gồm hợp đồng quay phim chi tiết được tổ chức trong một trung tâm duy nhất.

Được thiết kế để dễ dàng tùy chỉnh, mẫu này cho phép bạn:

Theo dõi trạng thái đề xuất với các nhãn tùy chỉnh như Hoàn thành, Đang thực hiện và Việc cần làm

Thêm các thông tin quan trọng thông qua các trường tùy chỉnh cho thông tin khách hàng, thời hạn và ngân sách

Chuyển đổi giữa chế độ xem Tài liệu để viết, Bảng để đang theo dõi tiến độ và Xem dạng danh sách để quản lý công việc

Tạo các phần rõ ràng cho phạm vi dự án, dòng thời gian, sản phẩm đầu ra và báo giá

Cài đặt nhắc nhở tự động hóa cho việc theo dõi đề xuất và kiểm tra tiến độ với khách hàng

📌 Phù hợp cho: Các công ty sản xuất video và nhà quay phim tự do muốn tối ưu hóa quy trình đề xuất và đóng nhiều hợp đồng hơn.

4. Mẫu đề xuất thương mại ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo các bản đề xuất thương mại thành công với các trường tùy chỉnh, hợp tác thời gian thực và đang theo dõi đề xuất trong mẫu đề xuất thương mại ClickUp

Khách hàng không đọc từng chữ—họ chỉ lướt qua để tìm sự rõ ràng và ngân sách. Mẫu này giúp bạn đáp ứng cả hai yêu cầu đó.

Mẫu đề xuất thương mại ClickUp giúp kinh doanh tạo ra các đề xuất rõ ràng, thuyết phục để giành được dự án của khách hàng.

Mẫu này cung cấp một định dạng có cấu trúc để trình bày dịch vụ, giá cả và điều khoản của bạn, đồng thời giúp nhóm làm việc đồng bộ thông qua các tính năng hợp tác tích hợp sẵn.

Một số tính năng khóa của mẫu:

Trạng thái tùy chỉnh đang theo dõi các giai đoạn của đề xuất từ bản nháp đến gửi cho khách hàng

Trường Tùy chỉnh giúp thu thập thông tin quan trọng như các chỉ số KPI tiếp thị nội dung để đánh giá thành công của đề xuất

Các chế độ xem khác nhau cung cấp hiển thị toàn diện về tiến độ của đề xuất

Hợp tác chỉnh sửa tài liệu thời gian thực với tính năng bình luận và đang theo dõi phiên bản

📌 Phù hợp cho: Nhóm bán hàng và nhóm phát triển kinh doanh khi trình bày các dự án quy mô lớn hoặc định kỳ, nơi sự rõ ràng về điều khoản, sản phẩm/dịch vụ và giá cả là yếu tố quan trọng.

Đội ngũ quản lý cấp cao của chúng tôi đã giảm thời gian trễ dự án hơn 70% trong năm đầu tiên sử dụng ClickUp. Việc có thể hiển thị tiến độ dự án theo cách phù hợp với mọi phong cách học tập và sở thích là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. ClickUp cũng cho phép tích hợp với Slack và Gmail, giúp công việc được thực hiện một cách trơn tru giữa các nền tảng.

Đội ngũ quản lý cấp cao của chúng tôi đã giảm thời gian trễ dự án hơn 70% trong năm đầu tiên sử dụng ClickUp. Việc có thể hiển thị tiến độ dự án theo cách phù hợp với mọi phong cách học tập và sở thích là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. ClickUp cũng cho phép tích hợp với Slack và Gmail, giúp công việc được thực hiện một cách trơn tru giữa các nền tảng.

5. Mẫu bản tóm tắt dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo tài liệu dự án có cấu trúc và giữ cho các nhóm làm việc đồng bộ với mẫu ClickUp Project Narrative Template

Đang gặp khó khăn với kế hoạch dự án lộn xộn? Mẫu Bản tóm tắt dự án ClickUp giúp mang lại đơn đặt hàng cho việc lập kế hoạch dự án bằng cách hỗ trợ bạn tạo ra các bản tóm tắt rõ ràng, có cấu trúc cho các dự án của mình.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Theo dõi tiến độ dự án bằng các trạng thái: Bản nháp, Đang thực hiện và Hoàn thành

Thêm các thông tin quan trọng như dòng thời gian và nguồn lực vào các trường tùy chỉnh

Chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau, bao gồm Tổng quan dự án và Dòng thời gian

Giữ tất cả tài liệu dự án được tổ chức gọn gàng trong một trung tâm quản lý duy nhất

Chia sẻ cập nhật và nhận phản hồi từ các bên liên quan ngay trong mẫu

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án và trưởng nhóm cần một phương pháp hệ thống để lập kế hoạch, ghi chép và đang theo dõi tiến độ dự án.

6. Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi hợp đồng sản xuất video, sự chấp thuận của khách hàng và điều khoản thanh toán với mẫu quản lý hợp đồng của ClickUp

Quản lý mọi hợp đồng video từ giai đoạn trình bày đến ký kết hợp đồng – tất cả chỉ với một cú nhấp chuột.

Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp giúp các nhà sản xuất video chuyên nghiệp tổ chức và đang theo dõi hợp đồng từ đầu đến cuối.

Thu hút khách hàng mới và duy trì hoạt động kinh doanh sản xuất video của bạn một cách trơn tru bằng cách lưu trữ tất cả thông tin hợp đồng tại một nơi trung tâm. Đây là cách thực hiện:

Theo dõi trạng thái hợp đồng với các nhãn tùy chỉnh như ‘Đã chấp nhận’, ‘Đang soạn thảo’, ‘Đang đàm phán’, ‘Hợp đồng mới’ và ‘Đang xem xét’

Thêm các thông tin khóa như ngày ký hợp đồng, loại hợp đồng và bộ phận bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Theo dõi tiến độ hợp đồng một cách nhanh chóng qua các chế độ xem khác nhau — từ danh sách tổng quan đến bảng theo dõi tiến độ trực quan

Lưu trữ và quản lý tất cả hợp đồng sản xuất video tại một nơi duy nhất

📌 Phù hợp cho: Các công ty sản xuất video và nhà quay phim tự do muốn đơn giản hóa quản lý hợp đồng và duy trì hồ sơ rõ ràng về thỏa thuận với khách hàng.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho sản xuất video

7. Mẫu đề xuất sản xuất video ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý quy trình sản xuất video từ đầu đến cuối với mẫu sản xuất video của ClickUp

Mẫu bản đề xuất sản xuất video ClickUp là công cụ mạnh mẽ giúp các nhóm sản xuất video duy trì sự tổ chức trong suốt quá trình sản xuất.

Phân chia dự án video thành các giai đoạn rõ ràng – từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu đến giai đoạn giao sản phẩm cuối cùng – để không bỏ sót bất kỳ bước nào. Dưới đây là cách thực hiện:

Lập bản đồ dòng thời gian dự án bằng biểu đồ Gantt tích hợp để theo dõi tiến độ và hạn chót

Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như ‘Ý tưởng,’ ‘Chỉnh sửa’ và ‘Đăng tải’ để theo dõi từng giai đoạn

Thêm các chi tiết khóa với các trường tùy chỉnh cho địa điểm, nhu cầu nhân sự và thể loại video

Theo dõi hiệu suất với bảng điều khiển theo thời gian thực

Theo dõi thời gian dành cho các công việc để cải thiện kế hoạch sử dụng tài nguyên

Dễ dàng chỉnh sửa và cập nhật thông tin công việc khi nhu cầu sản xuất thay đổi

📌 Phù hợp cho: Các nhóm quản lý quy trình sản xuất video từ đầu đến cuối—lý tưởng cho việc quản lý các dự án phức tạp tại nhiều địa điểm, vai trò và giai đoạn khác nhau.

📮ClickUp Insight: 27% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho rằng các bản cập nhật hàng tuần có thể được thay thế bằng các phương án không đồng bộ, trong khi 25% cho biết điều tương tự đối với các cuộc họp hàng ngày. Tuy nhiên, điều này có thể đòi hỏi việc sử dụng nhiều công cụ chuyên biệt, tạo ra thông tin phân tán và phát sinh chi phí thêm. ClickUp cách mạng hóa hợp tác đội nhóm bằng cách tập trung các cuộc thảo luận qua chủ đề bình luận, cho phép cập nhật nhanh chóng thông qua ClickUp Clips và nhiều tính năng khác – tất cả trong một nền tảng duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như Trinetrix đã giảm 50% số cuộc họp không cần thiết nhờ ClickUp!

8. Mẫu Dòng Thời Gian Sản Xuất Video ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và thực hiện các dự án video một cách trơn tru với mẫu dòng thời gian sản xuất video của ClickUp

Mẫu Dòng Thời Gian Sản Xuất Video ClickUp giúp các nhóm viết và tổ chức các dự án video từ đầu đến cuối.

Hãy xem nó như trung tâm điều hành của nhóm, nơi bạn có thể tạo bản đồ cho các cảnh quay, tổ chức tài nguyên và đảm bảo mọi người đều đồng bộ với mục tiêu dự án.

Một số tính năng khóa của mẫu:

Nhiều chế độ xem để đang theo dõi dòng thời gian dự án và tiến độ công việc

Theo dõi thời gian để quản lý khối lượng công việc của nhóm và phân bổ tài nguyên

Phân công công việc để làm rõ trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm

Các phần chuyên biệt để tạo và lưu trữ chi tiết dự án

Không gian để xây dựng danh mục đầu tư và trình bày video cùng các ví dụ case study

📌 Phù hợp cho: Các nhóm tập trung vào lập lịch và quản lý tài nguyên—hoàn hảo để vẽ bản đồ dòng thời gian, phân công công việc và tránh trễ tiến độ sản xuất.

9. Mẫu bản đề xuất sản xuất video YouTube của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho quá trình sản xuất video của bạn đang theo dõi với mẫu sản xuất video YouTube của ClickUp

Tạo cấu trúc cho mọi giai đoạn của hành trình YouTube của bạn—từ giai đoạn brainstorming đến chỉnh sửa cuối cùng—tất cả trong một nền tảng tổ chức duy nhất.

Mẫu sản xuất video YouTube của ClickUp giúp tổ chức mọi giai đoạn của quá trình tạo video YouTube, từ giai đoạn brainstorming ban đầu đến chỉnh sửa cuối cùng.

Mẫu này hoạt động như phần mềm quản lý đề xuất, tổ chức toàn bộ quy trình sản xuất video của bạn, giúp đang theo dõi tiến độ và cuộc họp một cách đơn giản.

Dưới đây là các tính năng khóa:

Lập kế hoạch chủ đề video và phác thảo kịch bản bằng chế độ xem bảng

Bản đồ kế hoạch sản xuất với biểu đồ Gantt

Xác định rõ quyền sở hữu và thời hạn cho từng công việc

Đang theo dõi trạng thái video từ ý tưởng đến khi phát hành

Theo dõi tiến độ với cập nhật thời gian thực

Tạo trạng thái tùy chỉnh như ‘Viết kịch bản,’ ‘Quay phim’ và ‘Chỉnh sửa.’

📌 Phù hợp cho: Các người tạo nội dung và nhóm sản xuất video muốn có hệ thống có cấu trúc để lập kế hoạch, tạo ra và phân phối các video YouTube chất lượng cao.

10. Mẫu kế hoạch và sản xuất YouTube của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho quá trình sản xuất video YouTube của bạn luôn có tổ chức và đang theo dõi với mẫu kế hoạch và sản xuất YouTube của ClickUp

Mẫu lập kế hoạch và sản xuất YouTube của ClickUp giúp người tạo video tổ chức quy trình sản xuất của họ trong một trung tâm điều khiển duy nhất.

Được tạo bởi Nate Black, mẫu này kết hợp quản lý công việc, công cụ hợp tác và đang theo dõi mục tiêu để quá trình tạo/lập video trở nên trơn tru và có tổ chức.

Bạn sẽ tìm thấy các tính năng thực tiễn đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế:

Trạng thái công việc tùy chỉnh để theo dõi tiến độ của từng video

Tài liệu chia sẻ cho việc hợp tác viết kịch bản và nhận phản hồi

Mục tiêu dự án với các chỉ số theo dõi được

Hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng tốc các công việc lặp đi lặp lại

Công cụ giao tiếp thời gian thực cho nhóm

📌 Phù hợp cho: Người tạo YouTube quản lý sản xuất video hợp tác, phát triển kịch bản và nhận phản hồi sáng tạo trong thời gian thực.

11. Mẫu Kế Hoạch Nội Dung YouTube của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch nội dung YouTube, tổ chức và duy trì tiến độ với mẫu kế hoạch nội dung YouTube của ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Nội Dung YouTube của ClickUp giúp các người tạo video tổ chức và quản lý quy trình sản xuất nội dung của họ trong một nền tảng trung tâm duy nhất.

Mẫu đề xuất sản xuất video thực tiễn này cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về lịch trình sản xuất video trong khi bạn đang theo dõi các chi tiết quan trọng như ngân sách, đối tượng mục tiêu và mục tiêu tiếp thị.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật:

Lập kế hoạch và lịch trình nội dung bằng nhiều chế độ xem (Bảng, Dòng thời gian, Lịch)

Đang theo dõi tiến độ video với các trạng thái tùy chỉnh (Ý tưởng, Đang phát triển, Hoàn thành)

Lưu trữ các thông tin khóa trong các trường tùy chỉnh (Ngân sách, Kênh, Đối tượng mục tiêu)

Hợp tác với nhóm của bạn thông qua việc phân công công việc và bình luận

📌 Phù hợp cho: Người tạo đang xây dựng lịch nội dung, đồng bộ hóa chủ đề video với mục tiêu của khán giả, dòng thời gian đăng tải và chiến dịch tiếp thị.

📖 Xem thêm: Những ví dụ và ý tưởng video doanh nghiệp hay nhất để lấy cảm hứng cho dự án của bạn

12. Mẫu hóa đơn sản xuất video ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo hóa đơn sản xuất video rõ ràng, có tổ chức bằng mẫu hóa đơn sản xuất video của ClickUp

Mẫu hóa đơn sản xuất video ClickUp giúp quản lý thanh toán cho công việc sản xuất video. Tạo hóa đơn rõ ràng, chuyên nghiệp, chi tiết tất cả dịch vụ của bạn, từ giai đoạn lập kế hoạch tiền sản xuất đến chỉnh sửa cuối cùng.

Theo dõi trạng thái thanh toán với Trường Tùy chỉnh cho Số tiền, Thông tin liên hệ, Loại thanh toán, Tỷ lệ và Số giờ. Hai tùy chọn trạng thái—Mở và Hoàn thành—giúp dễ dàng xác định các hóa đơn cần theo dõi.

Bạn có thể xem nhiều chế độ xem để quản lý thanh toán:

Chế độ xem lịch hiển thị ngày đáo hạn thanh toán ngay lập tức

Paid Income chế độ xem đang theo dõi các khoản thanh toán đã hoàn thành

Chế độ Xem Ngày Đáo Hạn Thanh Toán giúp ưu tiên thu hồi công nợ

Chế độ Xem Tất Cả Hóa Đơn cung cấp cái nhìn tổng quan tài chính đầy đủ

📌 Phù hợp cho: Các công ty sản xuất video và freelancer muốn có hệ thống chuyên nghiệp, có cấu trúc để quản lý hóa đơn và đang theo dõi thanh toán cho khách hàng.

13. Mẫu sản xuất video/podcast ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho quá trình sản xuất podcast của bạn luôn gọn gàng và đang theo dõi với mẫu sản xuất podcast video/audio của ClickUp

Mẫu sản xuất video/podcast ClickUp giúp bạn tổ chức mọi khía cạnh của quy trình tạo/lập podcast trong một trung tâm quản lý tập trung.

Được tạo bởi AskYvi, mẫu này cung cấp cho bạn một khung làm việc sẵn sàng sử dụng để quản lý bài nộp/gửi của khách, lên lịch các phiên ghi hình, đang theo dõi quá trình tạo/lập nội dung và xử lý các công việc hậu kỳ.

Một số tính năng khóa của mẫu:

Sắp xếp và quản lý các bài nộp/gửi của khách bằng Trường Tùy chỉnh để đang theo dõi thông tin liên hệ, chủ đề và thời gian sẵn sàng

Lập kế hoạch cho các tập phim bằng danh sách công việc hướng dẫn bạn qua các giai đoạn tiền sản xuất, ghi hình và hậu kỳ

Tạo ghi chú chương trình và viết kịch bản cùng nhóm của bạn

Thiết lập quy tắc tự động hóa để cập nhật trạng thái tập phim và thông báo cho các thành viên trong nhóm

📌 Phù hợp cho: Người làm podcast và người tạo nội dung muốn tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý tập phát sóng hiệu quả hơn.

📖 Xem thêm: Các công cụ tạo video AI tốt nhất cho nội dung ấn tượng

14. Mẫu đề xuất sản xuất video của Proposify

qua Proposify

Mẫu đề xuất sản xuất video của Proposify giúp các công ty sản xuất video tạo ra các đề xuất thuyết phục và chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.

Với mẫu đề xuất sản xuất video này, bạn sẽ có được nền tảng vững chắc để thể hiện chuyên môn sản xuất video của mình thông qua một khung sườn tùy chỉnh, phù hợp với nhận diện thương hiệu và nổi bật những điểm mạnh độc đáo của bạn.

Các tính năng khóa của mẫu:

Thay đổi màu sắc, phông chữ và các yếu tố thiết kế để phù hợp với thương hiệu của công ty bạn

Thêm một tóm tắt điều hành hấp dẫn bằng cách sử dụng ví dụ thư đề xuất đã được soạn sẵn

Trình bày chi phí một cách rõ ràng với bảng giá tương tác hiển thị các tùy chọn bổ sung

Đính kèm các video mẫu để chứng minh chất lượng công việc của bạn

📌 Phù hợp cho: Các công ty sản xuất video muốn tạo ra các bản đề xuất chuyên nghiệp, thuyết phục, nhấn mạnh khả năng độc đáo của mình và giúp họ thu hút nhiều khách hàng hơn.

15. Mẫu đề xuất video của PandaDoc

qua PandaDoc

Mẫu đề xuất video của PandaDoc giúp các nhóm sản xuất video tạo ra các đề xuất sắc sảo, thuyết phục, cho khách hàng thấy chính xác những gì họ sẽ nhận được.

Bạn có thể tùy chỉnh từng phần để phù hợp với phong cách thương hiệu của mình đồng thời duy trì cấu trúc chuyên nghiệp giúp đề xuất công việc. Dưới đây là cách hoạt động của mẫu này:

Thêm các video và hình ảnh mẫu để giới thiệu những công việc tốt nhất của bạn

Thêm trường chữ ký điện tử để phê duyệt dự án nhanh chóng

Tùy chỉnh các phần để nổi bật các dịch vụ video cụ thể

Theo dõi thời gian khách hàng chế độ xem đề xuất của bạn

Ba gồm dòng thời gian dự án chi tiết và các cột mốc quan trọng

Cài đặt nhắc nhở tự động cho việc theo dõi đề xuất

📌 Phù hợp cho: Các công ty sản xuất video và nhà quay phim tự do muốn chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền.

📮 ClickUp Insight: 62% số người được khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và hơn thế nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và thời gian chuyển đổi sẽ tích lũy theo thời gian. Điều này không xảy ra với ClickUp Brain. Nó tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, hiểu rõ bạn đang làm gì, có thể hiểu các yêu cầu văn bản thuần túy và cung cấp câu trả lời cực kỳ phù hợp với công việc của bạn! Trải nghiệm tăng gấp đôi năng suất làm việc với ClickUp!

16. Mẫu đề xuất sản xuất video của Better Proposals

qua Better Proposals

Mẫu đề xuất sản xuất video của Better Proposals giúp các nhóm sản xuất video tạo ra các đề xuất chuyên nghiệp, chỉn chu để giành được các dự án của khách hàng.

Mẫu bao gồm:

Một trang ấn tượng mà bạn có thể tùy chỉnh với logo và hình ảnh nền của riêng mình

Mô tả dịch vụ đã được soạn sẵn, có thể tùy chỉnh theo các dịch vụ video cụ thể của bạn

Các phần quy trình sản xuất và dòng thời gian rõ ràng

Định dạng nghiên cứu trường hợp tích hợp sẵn để nổi bật các thành công trong quá khứ

Bảng giá thông minh với tính toán tự động hóa

phù hợp cho: *Các công ty sản xuất video và freelancer muốn tạo ra các bản đề xuất chiến thắng nhanh chóng đồng thời duy trì hình ảnh chuyên nghiệp và truyền đạt dịch vụ một cách rõ ràng.

17. Mẫu đề xuất sản xuất video của Qwilr

qua Qwilr

Mẫu đề xuất sản xuất video của Qwilr giúp các công ty sản xuất video tạo ra các đề xuất thu hút sự chú ý và giành được dự án.

Mẫu này kết hợp thiết kế sạch sẽ với các phần thực tiễn, hướng dẫn khách hàng tiềm năng qua khả năng, quy trình và giá cả của bạn.

Mẫu bao gồm:

Phần tóm tắt điều hành để trình bày mục tiêu và phương pháp tiếp cận dự án

Khu vực giới thiệu công ty để trưng bày các công việc đã dán và giải thưởng đạt được

Phân tích quy trình sản xuất với dòng thời gian rõ ràng

Không gian demo reel để trình bày các mẫu video tốt nhất của bạn

📌 Phù hợp cho: Các công ty sản xuất video muốn tạo ra các bản đề xuất chuyên nghiệp, tương tác để thể hiện chuyên môn và tối ưu hóa quá trình tương tác với khách hàng.

18. Mẫu đề xuất video trình bày của SlidesGo

qua SlidesGo

Cần gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng bằng bản trình bày sản xuất video của bạn?

Mẫu đề xuất video trình bày của SlidesGo là nhà cung cấp một khung sườn sạch sẽ, hiện đại để trình bày tầm nhìn sáng tạo và chuyên môn sản xuất video của bạn.

Mẫu đề xuất sản xuất video này được trang bị các tính năng thực tiễn, giúp việc tùy chỉnh trở nên dễ dàng:

Hình ảnh và bản đồ sẵn sàng chỉnh sửa để minh họa quy trình sản xuất của bạn

Thư viện biểu tượng tích hợp sẵn để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và trực quan

Nhiều slide được thiết kế sẵn để cấu trúc bài thuyết trình của bạn

Các yếu tố thiết kế và bố cục có thể tùy chỉnh hoàn toàn

Tương thích với Google Slides, PowerPoint và Canva

📌 Phù hợp cho: Các công ty sản xuất video và nhà quay phim tự do muốn tạo ra các bản tóm tắt sáng tạo hấp dẫn, tập trung vào hình ảnh, giúp truyền đạt rõ ràng tầm nhìn và khả năng sản xuất của mình.

19. Mẫu đề xuất sản xuất video định dạng tài liệu/PDF của Papersign

qua Papersign

Mẫu đề xuất sản xuất video của Papersign giúp các freelancer và agency tạo ra các bản trình bày dự án ấn tượng chỉ trong vài phút.

Mẫu này hướng dẫn bạn qua toàn bộ quy trình sản xuất, từ xác định phạm vi ban đầu đến phân tích ngân sách cuối cùng. Dưới đây là cách thực hiện:

Phân chia phạm vi dự án thành các cột mốc rõ ràng để cài đặt kỳ vọng của khách hàng ngay từ đầu

Lập bản đồ chi tiết về dòng thời gian sản xuất để đảm bảo mọi người đang theo dõi tiến độ

Trình bày chi phí một cách minh bạch với các mục ngân sách chi tiết

Thêm danh mục đầu tư của bạn để giới thiệu công việc đã thực hiện và xây dựng uy tín

Tải lên Papersign để có chữ ký số nhanh chóng

Tùy chỉnh mẫu với logo và màu sắc của bạn bằng trình chỉnh sửa của Papersign

📌 Phù hợp cho: Các freelancer và agency sản xuất video muốn tối ưu hóa quy trình đề xuất đồng thời duy trì hình ảnh chuyên nghiệp.

20. Mẫu đề xuất dự án của Canva

qua Canva

Mẫu đề xuất dự án của Canva giúp bạn tạo ra các đề xuất chuyên nghiệp, hấp dẫn về mặt thị giác, thu hút sự chú ý và nhận được sự chấp thuận của khách hàng.

Mẫu này có thiết kế sạch sẽ, hiện đại, sử dụng tông màu xanh lá cây đơn giản và nhiều không gian trắng để tập trung vào các chi tiết khóa của dự án.

Với mẫu này, bạn có thể:

Tùy chỉnh bố cục và khối nội dung bằng trình chỉnh sửa kéo và thả

Thêm các yếu tố thương hiệu tùy chỉnh, phông chữ và màu sắc phù hợp với phong cách của bạn

Sử dụng hình ảnh hấp dẫn từ thư viện phương tiện đa dạng của Canva

Thực hiện công việc cùng các thành viên trong nhóm theo thời gian thực thông qua các công cụ hợp tác

Xuất bản đề xuất đã hoàn thành sang nhiều định dạng khác nhau

📌 Phù hợp cho: Các công ty marketing, chuyên gia sáng tạo và tư vấn kinh doanh muốn trình bày ý tưởng và đối tượng dự án một cách sinh động và thu hút.

⚙️ Cách ClickUp giúp tạo đề xuất sản xuất video tốt hơn

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, giúp bạn dễ dàng tạo ra các bản đề xuất chuyên nghiệp và giữ cho nhóm sản xuất video của bạn luôn đồng bộ từ giai đoạn trình bày ban đầu đến bản cắt cuối cùng.

Dù bạn đang brainstorm ý tưởng sáng tạo, phân công vai trò hay xây dựng đề xuất ngân sách, ClickUp sẽ giúp bạn kết nối tất cả các công việc đang diễn ra trong một Không gian Làm việc trực quan và dễ sử dụng.

Các công cụ tiếp thị của ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tạo ra một bản đề xuất dự án sản xuất video nổi bật.

Brainstorm, lập kế hoạch và thực hiện sản xuất video của bạn bằng ClickUp cho Đội ngũ Marketing

🎥 Viết kịch bản, vẽ storyboard, chỉnh sửa, duyệt bản - ClickUp sẽ hỗ trợ bạn

Tạo tài liệu sản xuất video và kết nối chúng với quy trình làm việc trong ClickUp

Không còn những tệp PDF cồng kềnh hay ghi chú rời rạc. ClickUp Tài liệu giúp bạn tạo ra những bản đề xuất chuyên nghiệp, đồng bộ thương hiệu mà khách hàng muốn đọc.

Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tạo các mẫu có thể tái sử dụng cho các dự án video khác nhau, như video giải thích, quảng cáo hoặc demo sản phẩm. Khi đã sẵn sàng, các đề xuất có thể được chia sẻ bảo mật với khách hàng và bạn có thể theo dõi thời gian họ chế độ xem hoặc tương tác với nội dung.

📹 Biến ý tưởng thành hiện thực với ClickUp Clips

Thêm nét cá nhân và trực quan vào đề xuất của bạn với ClickUp Clips — ghi lại, nhúng và gây ấn tượng chỉ trong vài giây

Muốn làm cho bản đề xuất của bạn trở nên đáng nhớ hơn? ClickUp Clips cho phép bạn nhúng các bản ghi màn hình và tin nhắn video trực tiếp vào tài liệu đề xuất của mình.

Bạn có thể hướng dẫn khách hàng qua quy trình làm việc của mình một cách trực quan, giới thiệu các dự án đã thực hiện với các đoạn video mẫu và giải thích các ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng, hấp dẫn thông qua các video hướng dẫn chi tiết. Đây cũng là cách tuyệt vời để thêm dấu ấn cá nhân và nổi bật giữa đám đông.

🤖 Công việc thông minh hơn với ClickUp AI

Khám phá sự sáng tạo tức thì với ClickUp Brain — tạo ra các bản đề xuất sản xuất video chuyên nghiệp chỉ trong vài giây

ClickUp Brain giúp bạn viết thông minh hơn, nhanh hơn. Nó có thể tạo ra các mô tả dự án hấp dẫn, hoàn thiện văn bản của bạn về độ rõ ràng và giọng điệu, thậm chí tạo các phần tùy chỉnh dựa trên loại video bạn đang trình bày.

Bạn cần cải thiện sức thuyết phục của bản đề xuất? ClickUp AI đề xuất các chỉnh sửa và cải tiến dựa trên ngữ cảnh viết của bạn — ngay trong Không gian Làm việc ClickUp.

Tối ưu hóa năng suất sản xuất video của bạn với ClickUp

Sản xuất video không chỉ cần các mẫu đề xuất để thành công. Một hệ thống quản lý dự án vững chắc sẽ giúp quá trình sáng tạo của bạn diễn ra trơn tru như đồng hồ.

Đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Các nhóm có thể lập kế hoạch toàn bộ dự án video bằng biểu đồ Gantt và mẫu lịch, giúp mọi người có chế độ xem tổng quan về tiến độ công việc. Cần kiểm tra bản sửa đổi kịch bản mới nhất hoặc chia sẻ phản hồi về bản cắt thô? Công cụ hợp tác thời gian thực của ClickUp giúp mọi người luôn đồng bộ.

Với các chế độ xem tùy chỉnh cho các giai đoạn khác nhau của quy trình làm việc, bạn sẽ biết chính xác những đoạn video nào cần chỉnh màu sắc và những đoạn nào đã sẵn sàng cho việc trộn âm thanh.

Ngoài ra, các tính năng AI của ClickUp giúp tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như tạo bản tóm tắt dự án hoặc tổng hợp phản hồi của khách hàng, giúp bạn có thêm thời gian tập trung vào các công việc sáng tạo.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để biến ý tưởng sản xuất video của bạn thành hiện thực.