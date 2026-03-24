Teknoloji Yığınınızı Konsolide Etme: Bir Kılavuz

Ortalama bir küçük işletme 25-50 farklı uygulama kullanır, ancak çoğu takım bunların sadece bir kısmını kullanır. Nadiren kullandığınız yazılımlar için muhtemelen ayda yaklaşık 3.000 dolar fazla harcama yapıyorsunuz, platformlar arasında iş kaybı yaşıyorsunuz ve verileriniz kullanışlı olamayacak kadar dağınık olduğu için AI araçlarının etkinliğini düşürüyorsunuz.

Bu kılavuz, teknoloji yığını konsolidasyonunun gerçekte neyi içerdiğini, bütçeniz, güvenlikiniz ve verimliliğiniz için neden önemli olduğunu ve ClickUp'ı merkezi Çalışma Alanınız olarak kullanarak bunu tam olarak nasıl yapacağınızı yedi adımda anlatır.

Teknoloji Yığını Konsolidasyonu Nedir?

Teknoloji yığını konsolidasyonu veya araç konsolidasyonu, çakışan uygulamaları daha az sayıda ve daha yetenekli platformlarla değiştirerek bir işin kullandığı yazılım araçlarının sayısını azaltma sürecidir.

Küçük işletmeler genellikle bağlam dağınıklığından muzdariptir. Takımlar, işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgileri aramak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve dosyaları bulmak için saatler harcarlar; çünkü kritik bilgiler birbirinden bağımsız uygulamalara dağılmış durumdadır.

Buna bir de araç dağınıklığını ekleyin. Pazarlama ekibi bir proje takip aracını benimserken, mühendislik ekibi başka bir tane seçer. Birdenbire, kimsenin üzerinde anlaşamadığı üç sohbet uygulaması ve iki belge düzenleyiciniz olur ve takımınız tamamen uyumsuz hale gelir.

Çözüm nedir? Tek amaçlı birçok noktasal çözümü, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini yerel olarak yöneten tek bir platformla değiştirin. Örneğin, ClickUp’ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanı, tüm işlerinizi bir araya getirir ve bağlam dağınıklığını ortadan kaldırır.

Takımlar artık tek bir ortamda tüm resmi görebiliyor; proje durumunu anlamak için beş farklı uygulamayı tek tek kontrol etmek zorunda kalmıyorlar.

📮ClickUp Insight: Her 5 profesyonelden 1'i, görevleriyle ilgili dosyaları, mesajları veya ek bilgileri aramak için günde 3 saatten fazla zaman harcıyor. Bu, sadece birkaç saniye sürmesi gereken bir iş için tam bir çalışma haftasının neredeyse %40'ının boşa harcanması anlamına geliyor! ClickUp’ın Bağlantılı Arama özelliği, görevler, belgeler, e-postalar ve sohbetler dahil tüm işlerinizi bir araya getirir; böylece araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan ihtiyacınız olanı tam olarak istediğiniz anda bulabilirsiniz.

Parçalanmış bir yığını yönetmek kaynakları tüketir ve gereksiz sürtüşmelere neden olur. İşlerinizi merkezileştirmek, yazılım maliyetlerini düşürür, verilerinizi güvenlik altına alır ve gelecek için bir temel oluşturur.

Yazılım maliyetlerini düşürün ve gereksiz abonelikleri ortadan kaldırın

Özellikleri birbiriyle çakışan birden fazla araç kullanmak, aynı işlevsellik için iki kez (veya daha fazla) ödeme yapmanız anlamına gelir. Kimsenin aktif olarak kullanmadığı lisanslar için yıllık yenilemeler otomatik olarak tahsil edildiğinde, gereksiz aboneliklerin maliyeti hızla artar.

İşte küçük işletmelerin bütçelerini tüketen yaygın araç çakışmaları:

Proje izleme ve elektronik tablolar: Durum izleme işini tam olarak aynı şekilde yapan iki araç

Belge platformları ve wikiler: Kimsenin bakımını yapmadığı yinelenen bilgi tabanları

Sohbet uygulamaları ve e-posta: Tamamen aynı konuşma için birden fazla gelen kutusu

💡 Profesyonel İpucu: Tek bir platforma geçerek yinelenen lisanslar için ödeme yapmayı bırakın. ClickUp, görev yönetimi, ClickUp Belge ve ClickUp Sohbet'i tek bir abonelikte birleştirerek toplam sahiplik maliyetinizi önemli ölçüde düşürür. ClickUp Chat ile görevlerinizi ve projelerinizi konuşmalarınıza bağlayın

Güvenliği güçlendirin ve uyumluluğu basitleştirin

👀 Biliyor muydunuz: Verizon, güvenlik ihlallerinde üçüncü tarafların rolünün %30'a çıkarak iki katına çıktığını tespit etti .

Her ek araç, şirket verilerine erişimi olan başka bir tedarikçi demektir. Bu durum, özel BT personeli olmayan küçük takımlar için devasa bir saldırı yüzeyi ve güvenlik kör noktaları yaratır. Sonunda, tek bir çalışanı işten çıkarmak için düzinelerce farklı uygulamada izinleri takip etmek zorunda kalırsınız.

Daha az platform, daha basit erişim kontrolleri ve uyumluluk için net bir denetim izi anlamına gelir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp ile izinleri on iki ayrı panel yerine tek bir yönetici panelinden yönetebilirsiniz. Birisi ayrıldığında, erişimi bir düzine farklı tedarikçi portalında değil, tek seferde iptal edersiniz. Sahipler ve yöneticiler, tek bir ortamdan Alan, Klasör, Liste ve görev düzeylerinde erişimi kontrol eder.

ClickUp, güvenlikli işbirliği için tasarlanmıştır

AI uyumlu ş akışlarıyla takım verimliliğini artırın

Küçük işletmeler, yapay zekanın desteğiyle daha az kaynakla çok daha fazlasını tamamlayabilir. Ancak yapay zeka, mevcut araçlara ayrı bir katman olarak eklendiğinde, birbiriyle iletişim kurmayan bir dizi parçalanmış araçla karşı karşıya kalırsınız.

Bu durum, AI araçlarının verilerinizin yalnızca parçalarını görebildiği ve size eksik cevaplar verdiği bir AI dağınıklığına yol açar. Daha az iş yerine, daha fazla iş!

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX ile tüm çalışma alanınızda, bağlı araçlarınızda ve hatta internette çalışan, bağlam farkındalığına sahip bir yapay zeka edinin. Bu yapay zeka masaüstü ajanı, görevlerinize, belgelerinize ve konuşmalarınıza zaten erişimi olduğu için tüm çalışma alanınızda çalışır. Ayrı bir yapay zeka eklentisine gerek yoktur. ✨ Ayrıca, aynı yerden ChatGPT, Gemini, Claude gibi premium AI modellerine de erişim sağlar! ClickUp Brain MAX ile işlerinizde arama yapın ve saniyeler içinde yanıtları alın

👉🏽 Küçük İşletmeler için AI Kılavuzumuz , daha fazla araç eklemek yerine karmaşıklığı azaltmak için AI'nın nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak açıklıyor.

SaaS konsolidasyon projeleri, takımlar nereden başlayacaklarını bilmedikleri için genellikle tıkanır. Bir plan olmadan araçları kaldırmak, ş akışlarını bozar ve belirli uygulamalara güvenen çalışanları hayal kırıklığına uğratır. Bunun yerine, yapılandırılmış süreçler ve net iletişim kullanarak sorunsuz bir geçiş planlayın.

Şirketin ücretini ödediği her bir uygulamayı listeye alarak başlayın. Bireysel gider raporlarında gizli kalmış araçları veya gizli bağlam değiştirme maliyetleri olan ücretsiz sürümleri de dahil edin. Kapsamlı bir SaaS envanteri oluşturmak, SaaS'ın yayılmasını önlemeye ve gölge BT'yi hemen tespit etmeye yardımcı olacaktır. 👀

Son 12 aya ait şirket kredi kartı ekstrelerinizi ve gider raporlarınızı inceleyin; bu, BT departmanının onayını atlayan abonelikleri ortaya çıkaracaktır. Ardından, her bölüm başkanına şu basit soruyu yöneltin: "Takımınızın günlük olarak kullandığı ve korumak için mücadele edeceğiniz araçlar nelerdir?"

Gölge BT'yi herhangi bir otomasyon taramadan daha hızlı ortaya çıkaracaksınız.

Denetiminiz için şu ayrıntıları izleyin:

Araç adı: İlgili yazılım uygulaması

Aylık maliyet: Gizli ücretler dahil toplam harcama

Aktif kullanıcılar: Oturum açan kişilerin gerçek sayısı

Çakışan notlar: Diğer araçlarla çakışan özellikler

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Tablo Görünümü ile israfı ve çakışmaları anında tespit edin. Her görev, maliyetler ve departmanlar için özel sütunlar içeren bir satır haline gelir, böylece verileri hızlıca tarayabilir ve düzenleyebilirsiniz. ClickUp Tablo Görünümü'nde yapılandırılmış bir araç denetimi oluşturun

2. Adım: Teknoloji yığınınızı iş hedeflerinizle uyumlu hale getirin

Araçların tam listesini oluşturduktan sonra, her araç kategorisini doğrudan belirli bir iş sonucuyla eşleştirin. Hedef, bir uygulamanın operasyonel önceliklerinizi aktif olarak destekleyip desteklemediğini belirlemektir. Stratejik değer katmayan araçlar sadece gürültü yaratır ve takımınızı yavaşlatır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta bunu ClickUp Görevleri ile kolayca yapabilirsiniz. Listedeki her araca, araç kategorisi ve iş hedefi için bir Özel Alan ekleyin.

Farklı departmanlar için tamamen aynı fonksiyonu gören uygulamaları işaretleyin. Her takıma, belirli bir kategori için hangi tek aracı tutacaklarını ve nedenini sorun. Bu, hem yinelenen yetenekleri hem de belirli yazılımlara olan duygusal bağları ortaya çıkarır.

Bu adımı, henüz herhangi bir kesinti önermeden, tamamen teşhis amaçlı tutun.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Görünümleri, tüm bu bilgileri analiz etmenize yardımcı olur. Liste Görünümü'nü kullanarak araçları fonksiyon veya kategoriye göre gruplandırabilir, Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak abonelik sürelerinin çakışmalarını karşılaştırabilirsiniz.

4. Adım: Çapraz işlevli platformları değerlendirin

Birden fazla araç kategorisini aynı anda kapsayan, fonksiyonlar arası işbirliği platformlarını araştırın. Birkaç tek amaçlı uygulamayı kullanımdan kaldırmak için departmanlar arasında yeterince iyi çalışan bir platforma ihtiyacınız var.

Tedarikçi risk değerlendirmenizde şu kriterleri kullanın:

Temel fonksiyonlar: Projeleri, belgeleri ve sohbeti yerel olarak yönetir

Entegrasyon derinliği: Sahip olmanız gereken özel araçlara bağlantı kurar

AI yetenekleri: Sonradan eklenmiş değil, yerleşik AI

Ölçeklenebilirlik: Zamanla takımınızla birlikte büyür

💡 Profesyonel İpucu: Parçalanmış uygulamaları ClickUp ile değiştirerek proje yönetimi, belgeler ve merkezi iletişimi tek bir yerde bir araya getirin.

5. Adım: Entegrasyonlarınızı ve veri geçişinizi planlayın

Kalan özel araçlarınızın yeni merkezi platformunuza nasıl bağlantı kuracağını tam olarak planlayın. Veri eşleme ve eski sistemlerin arşivlenmesi için net bir stratejiye ihtiyacınız var. Sorumluluğu sağlamak için her veri taşıma planına belirli bir sorumlu atayın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp İçe Aktarma Araçları ile mevcut çalışmalarınızı sorunsuz bir şekilde taşıyın. Verileri elektronik tablolardan kolayca aktarabilir veya eski proje yönetimi yazılımlarından doğrudan içe aktarabilirsiniz. Özel uygulamalarınızı ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla birbirine bağlayın, böylece çalışma alanınız nihai merkezi hub haline gelsin. 🛠️ İşlerinizi ClickUp'a sorunsuz bir şekilde taşıyın

6. Adım: Değişiklikleri bildirin ve takımınızı eğitin

İnsanlar doğal olarak değişime direnir, özellikle de kendi seçtikleri bir araçtan vazgeçmeleri istendiğinde. Liderler, kullanıcıların benimseme sürecini ve değişim yönetimini göz ardı ettiğinde konsolidasyon çabaları başarısız olur.

Takımların değişikliği anlamasını ve benimsemesini sağlamak için, yeni yazılımı duyurmadan önce bunun ardındaki mantığı açıklayın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Clips ile takımınıza yeni ş akışlarında nasıl gezineceklerini tam olarak gösterin. Sesli açıklamalı kısa ekran kılavuzları kaydedebilir ve bunları güvenli bağlantılar olarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca, tüm standart çalışma prosedürlerinizi ClickUp Belgelerinde saklayarak takımınızın her zaman güvenilir bir referans kılavuzuna sahip olmasını sağlayın. 📚 ClickUp Clips ile çalışma alanınızdan ayrılmadan ekran kayıtlarını kaydedin, paylaşın ve düzenleyin

7. Adım: Sonuçları izleyin ve optimizasyona devam edin

Konsolidasyon, tek seferlik bir proje değil, sürekli bir uygulamadır. Kullanım analizlerini ve takım memnuniyetini izlemek için üç aylık bir inceleme sıklığı belirleyin. Daha düşük harcama ve daha hızlı proje tamamlama gibi net temel performans göstergeleri tanımlayın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Gösterge Panelleri ile iş yükü dağılımı ve takım verimliliği hakkında anında görünürlük elde edin ve konsolidasyonun gerçekten işe yaradığını kanıtlayın. Takım verimliliğini ve araç harcamalarını izlemek için özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun

Dikkat Edilmesi Gereken Teknoloji Yığını Konsolidasyonu Zorlukları

Beklenmedik engeller, konsolidasyon çabalarını kolayca rayından çıkarabilir. Takımlar kaybedilen özellikler yüzünden paniğe kapılır, veriler eski sistemlerde sıkışır ve çalışanlar yeni platformu benimsemeyi reddeder. Takımınızı stressiz bir geçiş sürecinden geçirmek için olası sorunları önceden öngörün.

Şu yaygın sorunlara dikkat edin:

Tedarikçiye bağımlılık endişeleri: Kendinizi kapana kısılmış hissetmemek için açık API'lere ve veri taşınabilirliğine sahip platformları değerlendirin. Karar vermeden önce, veri dışa aktarmayı test edin. Ekstra ücret ödemeden verilerinizi standart bir biçimde (CSV, JSON) alabiliyor musunuz? ClickUp, görevleri, belgeleri ve yorumları dışa aktarmanıza olanak tanır

Niş fonksiyonu kaybetmek: Bazı özel araçların gerçekten yeri doldurulamaz. Konsolidasyon, her bağımsız uygulamayı ortadan kaldırmak değil, azaltmak anlamına gelir. Gerçekten yeri doldurulamaz olanları koruyun; sadece alıştığınız için kullandıklarınızı eleyin

Değişime direnç: Son kullanıcıları Son kullanıcıları yazılım değerlendirme sürecinin erken aşamalarına dahil edin; çünkü insanlar, oluşturulmasına katkıda bulundukları şeyleri desteklerler. Çalışanlardan oluşan işlevler arası bir takım kurun ve onlara değerlendirme görevini verin. Bu, seçtiğiniz yazılımda bulunması gereken belirli özellikleri belirlemenize de yardımcı olabilir.

Geçişin karmaşıklığı: Şirket genelinde yaygınlaştırmadan önce bir departmanla pilot uygulama gerçekleştirin. Fizibilite değerlendirmenizi yapmak için hem nicel hem de nitel ayrıntılı geri bildirimler toplayın

Eksik görünürlük: Kişisel kartlarla veya ücretsiz sürümlerle satın alınan araçlar, finans denetimlerinde görünmez. Kişisel kredi kartlarıyla satın alınan gölge BT'yi ortaya çıkarmak için takımlarla doğrudan görüşün

Video prodüksiyon şirketi path8 Productions, operasyonlarını ClickUp'ta birleştirdi. ⚡ Sonuç 6 araç tek bir birleşik Çalışma Alanıyla değiştirildi

Takım toplantılarına hazırlanmak için harcanan zaman %60 azaldı

Platformu tam olarak devreye almak için 8 haftadan az bir süre

Planlama, mesajlaşma ve zaman takibi boyunca gerçek zamanlı proje görünürlüğü ClickUp her şeyi tek bir çatı altında topladı. Artık daha verimliyiz, takımımız daha mutlu ve ben de proje güncellemelerini takip etmek yerine yaratıcı işlere odaklanabiliyorum.

ClickUp, Teknoloji Yığınını Birleştirmeyi Nasıl Kolaylaştırır?

Teknoloji yığını konsolidasyonunun en zor kısmı neleri keseceğinize karar vermek değil, yeni boşluklar yaratmadan birden fazla aracı değiştirebilecek kadar güçlü bir platform bulmaktır. Çoğu takım, araçların yayılmasını işlevsellikten ödün vermekle takas etmek istemediği için tereddüt eder.

ClickUp, derinlikten ödün vermeden yürütme, bilgi yönetimi, iletişim ve yerel yapay zekayı tek bir yerde birleştiren merkezi bir platform olan birleşik bir yapay zeka çalışma alanı olarak bu sorunu çözer.

ClickUp'ı kullanarak teknoloji yığınınızı etkili bir şekilde nasıl birleştirebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

ClickUp, tüm işlerinizi tek bir yerde bir araya getirir

ClickUp, görev ve proje yönetimini, bilgi tabanları ve wikiler için belgeleri ve gerçek zamanlı işbirliği için sohbeti bir araya getirerek üç ana araç kategorisini tek bir sistemde birleştirir. Bu, bilgilerin uygulamalar arasında dağınık olduğu ve takımların uygulamalar arasında geçiş yaparak zaman kaybettiği iş dağınıklığı ve bağlam dağınıklığı sorunlarını doğrudan çözer.

Sonuç: Daha az araç, daha az silo ve işlerin nasıl yapıldığına dair tek bir doğru kaynak.

AI'nın yayılmasını önleyin

ClickUp'ın yapay zekası Çalışma Alanına entegre edilmiştir

ClickUp Brain ile yapay zeka, yığınınıza eklenmez; yığının her yerine entegre edilir. Her görev, belge ve konuşma üzerinde çalışır, böylece şunları yapabilir:

Projeleri özetleyin ve güncellemeler oluşturun

Devam eden işlerle ilgili soruları yanıtlayın

Belgeleri taslak olarak hazırlayın ve tekrarlayan ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Zaten tam bir Çalışma Alanı bağlamına sahip olduğu için, yapay zeka dağınıklığını önlersiniz.

Sonuç: Tüm ş akışınızı anlayan yapay zeka destekli, daha akıllı ve daha hızlı kararlar.

Manuel rutin işleri otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları ile takımınızı tekrarlayan günlük görevlerden ücretsiz kurtarın

Ş Akışı otomasyonu ClickUp'ın içine entegre edilmiştir. ClickUp Otomasyonları özelleştirilebilir tetikleyiciler ve eylemler kullanır, bu sayede ayrı bir otomasyon aracına ihtiyacınız olmaz. Şunları yapabilirsiniz:

Görev atamalarını, durum güncellemelerini ve bildirimleri otomasyonla otomatikleştirin

Son tarihler, bağımlılıklar veya koşullara göre tetikleyici eylemleri tetikleyin

Takımlar arasında tekrarlayan ş akışlarını standartlaştırın

Bu, ayrı otomasyon platformlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve operasyonel sürtüşmeleri azaltır.

Sonuç: Daha az manuel iş, daha az hata ve tüm projelerde daha hızlı uygulama.

Araçları birleştirmek bir şey, takımlar, ş akışları ve veri kaynakları arasında çalışmayı koordine etmek ise başka bir şeydir.

ClickUp'ta kod gerektirmeyen AI Super Agents ile ş akışlarını uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Süper Ajanları, birleştirilmiş Çalışma Alanınızın üzerinde akıllı bir yürütme katmanı görevi görür. Yalnızca statik otomasyonlara güvenmek yerine, şunları yapabilirler:

Görevler, belgeler ve konuşmalar arasındaki ş akışlarını gerçek zamanlı olarak izleyin

Riskleri, darboğazları veya atlanan adımları proaktif olarak belirleyin

Sadece kurallara değil, bağlama dayalı eylemleri, önerileri veya güncellemeleri tetikleyici olarak kullanın

Bu, daha fazla iş, veri ve kararın tek bir yerde toplandığı konsolide bir ortamda özellikle etkilidir. Süper Ajanlar, ortam ve bağlam odaklı yapay zeka takım arkadaşlarınızdır. Karmaşıklık arttıkça hiçbir şeyin bozulmamasını sağlarlar.

Sonuç: Daha fazla araç veya ek yük eklemeden yürütme, izleme ve karar verme süreçlerinin sürekli olarak gerçekleştiği, kendi kendini optimize eden bir sistem.

Etkili bir teknoloji yığını konsolidasyonu, her şeyi değiştirmek anlamına gelmez. Bazı özel araçlar hala değer katmaktadır.

ClickUp, tasarım, geliştirme, analiz ve daha birçok alanda 1.000'den fazla uygulama ile entegre olur; böylece birleştirilmiş Çalışma Alanınız, izole bir sistemden ziyade merkezi bir hub haline gelir. Bu, platform birleştirme konusunda en iyi uygulamalarla uyumludur: geniş kapsamlı birleştirme, seçici entegrasyon.

Sonuç: Önemli işlevlerden ödün vermeden optimize edilmiş bir yığın.

Gerçek zamanlı görünürlük elde edin

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımlara gerçek zamanlı görünürlük sağlayın

Konsolidasyon, takımlar araçlar arasında geçiş yapmadan projeler, çalışanlar ve öncelikler genelinde neler olup bittiğini net bir şekilde görebildiklerinde işe yarar.

ClickUp gösterge panelleri size uygulamaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar, böylece takımlar şunları yapabilir:

Proje ilerlemesini, son teslim tarihlerini ve engelleri tek bir yerden izleyin

İş yükü dağılımını ve takım kapasitesini izleyin

Öncelikler, riskler ve değişen zaman çizelgelerini takip edin

Güncellemeler için birden fazla aracı tek tek incelemek yerine, proje yöneticisi, takım lideri veya yönetici olmanız fark etmeksizin, her şey her rol için özel olarak uyarlanmış tek bir özelleştirilebilir görünümde karşınıza çıkar.

Bu tür bir görünürlük, durum toplantılarının yerini alır, gidip gelmeleri azaltır ve herkesin en önemli konularda aynı çizgide kalmasını sağlar.

Sonuç: Takımların uyumlu çalışmasına, daha hızlı hareket etmesine ve sorunlar büyümeden önlenmesine yardımcı olan, iş süreçlerine ilişkin net ve gerçek zamanlı görünürlük.

Konsolidasyon, dürüst bir denetimle başlar, iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini gerektirir ve takımlar erken aşamada sürece dahil edildiğinde ve sonuçlar zaman içinde izlendiğinde başarılı olur.

Şişirilmiş bir teknoloji yığınının gerçek maliyeti sadece abonelik ücretleri değildir; veriler birbirinden kopuk araçlara dağılmış olduğunda kaybedilen bağlam, tekrarlanan çabalar ve yapay zekayı etkili bir şekilde kullanamama durumudur. Erken aşamada konsolidasyon yapan küçük işletmeler, daha sonra parçalanmış araçları bir araya getirmek için çabalayacak yerine, daha hızlı hareket etme, daha az harcama yapma ve yapay zeka olgunlaştıkça bundan gerçekten yararlanma imkânı yakalarlar.

Sık Sorulan Sorular

Teknoloji yığını konsolidasyonu, çakışan uygulamaları daha az sayıda platformda birleştirerek araç sayınızı azaltmaya odaklanır. Uygulama rasyonalizasyonu, hangi uygulamaların kalacağına veya kaldırılacağına karar vermek için her uygulamayı iş değeri açısından değerlendiren daha geniş kapsamlı bir BT yönetişim uygulamasıdır.

Önce bir takımın akışlarını taşıyarak aşamalı bir geçiş süreci başlatın. Hiçbir şeyin gözden kaçmaması için eski ve yeni araçlarınızı kısa bir dönem boyunca paralel olarak çalıştırın.

Belgeleri ve iletişimi tek bir yerde doğal olarak kapsayan proje yönetimi yazılımlarına öncelik verin. Tüm Çalışma Alanı'nda çalışan yerleşik bir yapay zekaya ve mühendislik kaynakları olmadan ş akışlarını özelleştirebilecek esnekliğe ihtiyacınız var. /