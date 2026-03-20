Pazarlama ve Tasarım Takımları İçin Ücretsiz Figma E-posta Şablonları

Figma e-posta şablonları, e-posta kampanyaları oluşturmak için düzenler, bileşenler ve stiller içeren önceden hazırlanmış tasarım dosyalarıdır.

Hoş geldiniz mesajları ve promosyon duyurularından haftalık haber bültenlerine ve sipariş onayları gibi işlem e-postalarına kadar her türlü e-posta şablonu örneği için mükemmel şekilde çalışırlar.

En iyi yanı ne mi? Modüler tasarım, her kampanyanın ihtiyaçlarına uyacak şekilde bölümleri karıştırıp eşleştirmenize olanak tanır; sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz. Kısacası, bunlar harika.

Bu makale, sağlam bir Figma e-posta şablonunu oluşturan unsurları ve bazı iyi önerileri adım adım anlatıyor. Ayrıca, ücretsiz ClickUp şablonlarının Figma dosyalarınız ile başlatılan kampanya arasındaki proje yönetimi boşluğunu kaos yaratmadan nasıl kapatabileceğini de öğreneceksiniz.

Figma E-posta Şablonları Nedir?

Harika bir Figma e-posta şablonu, her cihazda iyi görünen duyarlı bileşenlerle e-posta kullanıcı arayüzünüz için sağlam bir temel oluşturmalıdır.

İşte kaliteli bir Figma e-posta şablonunda aramanız gereken özellikler: ✨

Duyarlı düzenler: Kısıtlama tabanlı tasarım kullanarak bileşenlerin masaüstü bilgisayardan mobil cihazlara kadar farklı ekran boyutlarına uyum sağladığından emin olun ( Kısıtlama tabanlı tasarım kullanarak bileşenlerin masaüstü bilgisayardan mobil cihazlara kadar farklı ekran boyutlarına uyum sağladığından emin olun ( e-postaların %46,56'sı Apple cihazlarda açılıyor ).

Otomatik Düzen: İçerik eklediğinizde veya kaldırdığınızda otomatik olarak ayarlanan esnek alanlara sahip şablonları kullanarak manuel ayarlamalardan kurtulun

Bileşen varyantları: Daha az çabayla tutarlılığı sağlamak için düğmeler, başlıklar ve harekete geçirici mesajlar (CTA'lar) için önceden oluşturulmuş durumları arayın

Tipografi sistemi: Şablon, Arial, Georgia veya Helvetica gibi e-posta için uygun yazı tipleriyle uyumlu, tutarlı metin stilleri kullanmalıdır.

Renk değişkenleri: Tüm öğelere aynı anda değişiklik uygulayan, güncellemesi kolay marka renklerine sahip şablonları bulun

Figma Ş Akışları için Ücretsiz E-posta Tasarım Şablonları

1. Designmodo'dan Ücretsiz E-posta Şablonları

Designmodo Ücretsiz E-posta Şablonları paketi, sıfırdan başlamanıza gerek kalmadan profesyonel e-postalar oluşturmanın kolay bir yolunu sunar. Bu şablonlar, pazarlama ve işlem ihtiyaçlarından çok çeşitli kullanım senaryoları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur ve markanızın tüm müşteri temas noktalarında tutarlı kalmasını sağlar. İster bir ürün lansmanı duyuruyor ister haftalık güncelleme gönderiyor olun, bu düzenler size mükemmel bir temel sunar.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Geliştirici dostu: Popüler e-posta çerçeveleri ve dışa aktarma araçlarıyla uyumlu olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır

Bileşen tabanlı: Figma'nın otomatik düzenleme ve bileşenlerini kullanır, böylece görüntüleri kolayca değiştirip renkleri anında değiştirebilirsiniz

Modern estetik: Her cihazda okunabilirliği sağlamak için sade tipografi ve geniş beyaz alanlar özelliği içerir

🧠 Eğlenceli Bilgi: 1976'da, Kraliçe II. Elizabeth e-posta gönderen ilk devlet başkanı oldu. Royal Signals and Radar Establishment'ı ziyaret ettiği sırada ARPANET'i (internetin öncüsü) kullandı. Kullanıcı adı, kraliyet unvanını yansıtan HME2 (Majesteleri, II. Elizabeth) idi.

2. Tasarımcılar ve Startup'lar için E-posta Şablonu

Tasarımcı ve Startup Şablonu, öne çıkmak isteyenler için tasarlanmıştır. "Sıkıcı" kurumsal e-postalardan uzaklaşan bu şablon, dikkat çekmek için alışılmış kalıpları bozan öğeler ve cesur eylem çağrıları kullanır. Görsel çekiciliğin öncelikli olduğu portföyler veya teknoloji ürünü duyuruları için özellikle etkilidir.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Görsel hikaye anlatımı: Yüksek kaliteli görseller ve yaratıcı tipografi düzenlemeleri için optimize edilmiştir

Startup'lara uygun: "Takım" tanıtımları, "Ürün Dönüm Noktaları" ve "Öne Çıkan Özellikler" için özel bölümler içerir

Kullanım kolaylığı: Sürükle ve bırak modüler sistemi sayesinde bölümleri bloklar gibi üst üste yerleştirebilirsiniz

3. E-posta Şablonları 2025: Masaüstü ve Mobil

İletişimin geleceğine odaklanan E-posta Şablonları 2025 paketi, erişilebilirlik ve son teknoloji mobil etkileşimlere odaklanıyor. Bu şablonlar, modern e-posta istemcisi özelliklerini destekleyecek şekilde tasarlanmış olup, kaliteli ve güncel bir görünüm sunuyor. "Başparmak dostu" gezinme ve yüksek kontrastlı düzenlere öncelik veriyor.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Koyu Mod için optimize edildi: Hem açık hem de karanlık mod temalarında muhteşem görünmesi için özel olarak tasarlandı

Mobil öncelikli tasarım: Mobil deneyimi ön plana çıkararak, daha küçük ekranlarda düğmelere ve bağlantılara kolayca dokunulmasını sağlar

Etkileşimli öğeler: Bunları destekleyen müşteriler için "fareyle üzerine gelindiğinde değişen durumlar" ve etkileşimli bileşenler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır

4. Haber Bülteni E-posta Şablonları

Haber Bülteni E-posta Şablonları, küratörler ve yazarlar için tasarlanmıştır. Hedefiniz bilgi, makale veya haftalık özetleri paylaşmaksa, bu şablon size mükemmel bir hiyerarşi sunar. Metin ağırlıklı bölümleri öne çıkan görsellerle dengeleyerek, okuyucularınızın içerikten bunalmamasını sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Net hiyerarşi: Bilgileri mantıklı bir şekilde düzenlemek için farklı başlık boyutları ve içerik ayırıcıları kullanır

Kolay okunur düzenler: İçeriği gözden geçirmeyi tercih eden okuyucular için "Hızlı Bağlantılar" ve "En Çok Beğenilenler" bölümleri içerir

Temiz tipografi: Uzun formlu haber bültenlerinin göze hoş gelmesini sağlamak için okunabilirliğe odaklanılmıştır

5. 10 Ücretsiz E-posta Şablonu

Bu 10 Şablonluk Paket, e-posta tasarımının "İsviçre Çakısı" gibidir. Çok çeşitli stiller sunar, yani "Hoş Geldiniz" e-postası, "Şifremi Unuttum" bildirimleri veya "Sezon İndirimi" duyurusu gibi hemen hemen her durum için bir şablon bulabilirsiniz. Kapsamlı bir e-posta kütüphanesini hızlı bir şekilde oluşturmak için mükemmel bir kaynaktır.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Çeşitlilik: E-ticaret, SaaS ve kişisel markalaşma dahil olmak üzere birçok kategoriyi kapsar

Yapılandırılmış katmanlar: Titizlikle düzenlenmiş Figma katmanları, yeni başlayanların dosyada kolayca gezinmesini sağlar

Kullanıma hazır: 10 şablonun her biri, sadece bir parça değil, baştan sona eksiksiz bir tasarım sunan tam bir sayfadır.

⚡️ Şablon Arşivi: Verimli Geçişler için Ücretsiz Proje Devir Şablonları

E-posta için Figma Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Güzel Figma e-posta tasarımınız sıkışıp kalmış durumda. Bu, gerçek bir e-posta değil, sadece bir e-posta görüntüsü ve kampanya planınızdan, metninizden ve onay sürecinizden kopuk bir siloda duruyor.

Basit bir kopukluk gibi görünebilir, ancak sonuçta manuel aktarımlara, sonsuz yorum konuları arasında kaybolan geri bildirimlere ve kampanya durumuna ilişkin görünürlük eksikliğine yol açar. Bu, klasik bir iş dağınıklığıdır — birbiriyle iletişim kurmayan, birbirinden kopuk birden fazla araç arasında işin parçalanması — ve size zaman kaybettirip hata olasılığını artırır.

Aslında Figma, e-posta kampanyası yönetiminin tüm ş akışını yönetmek için tasarlanmamıştır. Karşılaşacağınız eksiklikler şunlardır:

HTML dışa aktarma yok: Figma tasarımlarınızın fonksiyonel bir HTML e-posta haline gelmesi için elle kodlanması veya üçüncü taraf bir araçtan geçirilmesi gerekir; bu da ekstra adımlar ve hata olasılığı anlamına gelir

Kampanya izleme yok: Bir tasarım Figma'dan çıktığında, o tasarımla ilgili tüm görünürlüğünüzü kaybedersiniz. Tasarım dosyasına açılma oranları, tıklama oranları veya diğer performans metrikleriyle bağlantı kurmanın bir yolu yoktur

Onay süreçlerindeki darboğazlar: Figma'da yorum bırakmak görsel geri bildirim için harika bir yöntemdir, ancak bu, son tarihler ve paydaş atamaları içeren resmi bir onay Akışı'na bağlantı kurmaz.

Sürüm kontrolü eksiklikleri: A/B testleri veya birden fazla kampanya için bir e-postanın farklı sürümlerini yönetmek, her şeyi düzenli tutacak bir proje yönetimi katmanı olmadan hızla karmaşık hale gelir A/B testleri veya birden fazla kampanya için bir e-postanın farklı sürümlerini yönetmek, her şeyi düzenli tutacak bir proje yönetimi katmanı olmadan hızla karmaşık hale gelir

Zorlu bir proje devri : Geliştiricileriniz ve e-posta pazarlamacılarınızın sadece bir tasarım dosyasından fazlasına ihtiyacı var. Karışıklığı önlemek için teknik özelliklere, son metne ve son teslim tarihlerine tek bir yerden ulaşabilmeleri gerekiyor Geliştiricileriniz ve e-posta pazarlamacılarınızın sadece bir tasarım dosyasından fazlasına ihtiyacı var. Karışıklığı önlemek için teknik özelliklere, son metne ve son teslim tarihlerine tek bir yerden ulaşabilmeleri gerekiyor

Örneğin, A/B testi, özel bir ş Akışı katmanı olmadan sürümlerin ve sonuçların izlenmesini zorlaştıran en hızlı yollardan biridir.

📖 Daha Fazla Bilgi: Belge Yaşam Döngüsü Yönetimini Nasıl Ustaca Kullanabilirsiniz?

E-posta Yönetimi için Ücretsiz ClickUp Şablonları

E-posta ş akışı, farklı uygulamalar ve manuel adımlardan oluşan kaotik bir karmaşa haline geldiğinde, harika kampanyalar oluşturmak yerine yöneticilik işleriyle zaman kaybedersiniz.

İş akışı yönetim platformu, işte bu boşlukları doldurmak için devreye girer. Tasarım aşamanızı e-posta üretim döngüsünün geri kalanıyla bağlantı kurarak, baştan sona tek bir doğru kaynak sunar.

Figma tasarımlarınızı tamamlayan ClickUp ş Akışı şablonlarıyla, planlamadan performans incelemesine kadar e-posta kampanyalarınızın operasyonel yönünü yönetin.

ClickUp şablonlarını kullanarak Figma dosyalarını doğrudan görevlere ekleyin, tasarım incelemelerini izleyin ve araçlar arasında geçiş yapmadan takım çabalarını koordine edin. Ayrıca, yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile ilk e-posta metnini oluşturabilir, kampanya geri bildirimlerini özetleyebilir ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

İşte e-posta üretiminizin her aşamasını yönetmenize yardımcı olacak 9 ücretsiz şablon. 🛠️

1. ClickUp™ tarafından hazırlanan Pazarlama E-posta Şablonu

ClickUp'ın Pazarlama E-posta Şablonu, dikkat çeken ve etkileşimi artıran güzel, kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmanıza yardımcı olur.

Çok aşamalı bir e-posta pazarlama kampanyasını bir elektronik tabloda planlamak, teslim tarihlerinin kaçırılmasına ve görevlerin unutulmasına davetiye çıkarır. ClickUp™ tarafından sunulan bu Pazarlama E-posta Şablonu, kampanyaların fikir aşamasından gönderilmesine kadar yürütülmesi için yapılandırılmış bir çerçeve sunarak hiçbir detayın gözden kaçmamasını sağlar. Aynı anda birden fazla e-posta kampanyasını yöneten pazarlama takımları için mükemmeldir.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Kampanya aşaması izleme: Kampanyaları planlama, tasarım, metin yazımı, inceleme ve gönderim için düzenlenmiş bölümler arasında ilerletin

ClickUp Özel Alanları : E-posta türünü, hedef kitle segmentini ve kampanya durumunu bir bakışta takip edin E-posta türünü, hedef kitle segmentini ve kampanya durumunu bir bakışta takip edin

ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümü: Kampanyaları görsel olarak planlayarak gerçekçi son tarihler belirleyin ve takım kapasitesini yönetin

ClickUp Brain entegrasyonu: Kampanya görevleriniz içinde doğrudan konu satırı varyasyonları ve ilk metin taslakları oluşturun ( Kampanya görevleriniz içinde doğrudan konu satırı varyasyonları ve ilk metin taslakları oluşturun ( günlük AI kullanıcılarının %92'si verimlilik artışı bildirmektedir)

🎥 ClickUp'ta AI kullanarak büyük ölçekli içerik oluşturmayı öğrenin.

2. ClickUp™ tarafından sunulan E-posta Reklam Şablonu

ClickUp E-posta Reklam Şablonu ile müşterilerinizi ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgilendirin

Hızlı satış başladığında, hata yapma lüksü yoktur. E-posta Reklam Şablonu , indirim kodlarınızın, son kullanma tarihlerinin ve reklam metninizin tek bir sıkı döngü içinde kilitlenmesini sağlar.

Bu şablonlar, Figma tasarımlarını gerçek dünyadaki envanter ve lansman tarihleriyle senkronize etmesi gereken e-ticaret takımları için özel olarak tasarlanmıştır ve promosyon kaosunu bir dönüşüm bilimine dönüştürür.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Promosyon takvimi: Satış etkinliklerini, ürün lansmanlarını ve sezonluk kampanyaları paylaşılan bir takvimde planlayın

Teklif izleme alanları: Özel Alanlar'ı kullanarak indirim kodlarını, son kullanma tarihlerini ve promosyon ayrıntılarını saklayın

Figma ek dosya desteği: Figma e-posta şablonu tasarım dosyalarınızı doğrudan görevlere bağlayarak incelemeler sırasında kolayca başvurabilirsiniz

Dönüşüm notları: Gelecekteki promosyonları iyileştirmek için her görevdeki performans bilgilerini belgelendirin

3. ClickUp™ tarafından sunulan E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu

ClickUp E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu ile e-posta stratejinizi yönetin

Karmaşık bir e-posta dizisini yürütmek, her e-postayı daha küçük, yönetilebilir parçalara ayıran bir görev yönetimi yaklaşımı gerektirir.

Bu E-posta Pazarlama Kampanyası Şablonu , her mesajı titiz bir alt proje olarak ele alarak çoklu e-posta akışlarını ustaca yönetmenize yardımcı olur. İster 7 günlük bir onboarding serisi ister uzun vadeli bir müşteri geliştirme süreci oluşturuyor olun, bu çerçeve hikayenizin tutarlı kalmasını sağlar ve her CTA, alıcının gelen kutusuna ulaşmadan önce iki kez kontrol edilir.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Her bileşen için ClickUp alt görevleri: Konu satırlarını, önizleme metnini, gövde metnini ve CTA'ları ayrı kontrol listesi öğelerine ayırın Konu satırlarını, önizleme metnini, gövde metnini ve CTA'ları ayrı kontrol listesi öğelerine ayırın

ClickUp Görev Bağımlılıkları : Görevleri birbirine bağlayarak tasarım onaylandığında metin yazarının bilgilendirilmesini sağlayın ve darboğazları önleyin Görevleri birbirine bağlayarak tasarım onaylandığında metin yazarının bilgilendirilmesini sağlayın ve darboğazları önleyin

Son tarih izleme: Son dakika telaşını önlemek için her aşama için gerçekçi Son dakika telaşını önlemek için her aşama için gerçekçi ClickUp son teslim tarihleri belirleyin

Sıra izleme: Neyin gönderildiğini ve sıradaki adımın ne olduğunu net bir görünürlükle görebilerek çoklu e-posta kampanyalarını yönetin

🌼 Biliyor muydunuz: Bill Clinton, başkanlığı süresince sadece iki e-posta gönderdiğini iddia etmişti. Ancak bu doğru değil. Onlarca e-posta izi var!

4. ClickUp™ tarafından sunulan ClickUp Şablonu ile E-posta Otomasyonu

ClickUp Şablonu ile E-posta Otomasyonu sayesinde sorunsuz bir e-posta otomasyon süreci için ayrıntılı bir kontrol listesi edinin.

Haftalık haber bülteni veya aylık rapor gönderme gibi yineleyen e-posta görevleri, önemli miktarda manuel idari iş yükü yaratır. ClickUp™ tarafından sunulan bu ClickUp ile E-posta Otomasyonu Şablonu, bu yineleyen görevler için otomatik akışlar kurmanıza yardımcı olur ve takımınızın daha stratejik işlere odaklanmasını sağlar.

Bazı kampanyalar kişisel bir dokunuş gerektirebilirken, bu şablon yüksek hacimli ve öngörülebilir e-posta akışlarına sahip takımlar için tasarlanmıştır.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

ClickUp Otomasyonları: Bir kampanya dönüm noktası tamamlandığında görevleri otomatik olarak atayın, durumları değiştirin veya paydaşları bilgilendirin

ClickUp Yineleyen Görevler : Haber bülteniniz için haftalık veya aylık bir programda tutarlı üretim görevleri oluşturun Haber bülteniniz için haftalık veya aylık bir programda tutarlı üretim görevleri oluşturun

Entegrasyon tetikleyicileri: E-posta sağlayıcınızla bağlantı kurarak harici etkinliklere dayalı ClickUp eylemlerini tetikleyin

👉🏽 Bu manuel güncellemelerin bir kısmını bir Ajan'a devretmeye ne dersiniz? İşte size yardımcı olabilecek ClickUp'tan üç Süper Ajan:

5. ClickUp™ tarafından hazırlanan Haber Bülteni Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp'ın Haber Bülteni Beyaz Tahta şablonu ile güncellemeleri sorunsuz bir şekilde paylaşın

Bazen doğrusal bir görev liste, haber bülteni gibi yaratıcı bir projeyi planlamaya başlamak için en iyi yol olmayabilir.

Görsel düşünmeyi tercih edenler için Haber Bülteni Beyaz Tahta Şablonu , içerik sütunlarını sürükleyip bırakabileceğiniz ve birbirine bağlayabileceğiniz sonsuz bir tuval sunar. Bu şablon, taslak Figma düzeni ile nihai yayın takvimi arasında mükemmel bir tasarım proje yönetimi haritası görevi görür ve son teslim tarihini belirlemeden önce haber bülteninizin "havası"nı görselleştirmenize olanak tanır.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Fikir üretimi için ClickUp Beyaz Tahta Yapışkan Notları: Konu fikirlerini, içerik açılarını ve başlıkları serbest biçimli, görsel bir biçimde yakalayın

Görevlere Dönüştürün: En iyi fikirlerinizi tek bir tıklamayla Beyaz Tahtadan doğrudan proje listenizdeki eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Figma prototipi yerleştirmeleri: Planlama oturumları sırasında görsel referans olması için canlı Figma prototipi bağlantılarını Beyaz Tahtanıza ekleyin

Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınızla beyin fırtınası yapın ve nerede olurlarsa olsunlar herkesin imlecinin hareketini gerçek zamanlı olarak izleyin

6. ClickUp™ Tasarım İnceleme Şablonu

ClickUp Tasarım İnceleme şablonuyla tüm tasarım aşamalarını düzenlemek için bir işbirliği alanı oluşturun

E-posta veya Slack üzerinden geri bildirim ve onayları takip etmek verimsizdir ve yorumların gözden kaçmasına ve sürüm kontrolünde karışıklığa yol açar.

Tasarım İnceleme Şablonu , tüm paydaşlar için şeffaf bir platform sunarak "kıyamet geri bildirim döngüsünü" ortadan kaldırır. Eleştirileri tek bir yerde toplayarak, Figma tasarımınızın her sürümünün, gidip gelme derdi yaşamadan incelenmesini, izlenmesini ve onaylanmasını sağlarsınız.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Yapılandırılmış inceleme aşamaları: Özel bir ClickUp Onayları ş akışını kullanarak tasarımları ilk inceleme, revizyon ve son onay aşamalarından geçirin

ClickUp Yorum Konuları: Geri bildirimleri doğrudan tasarım görevlerine bağlayın, böylece tüm yorumlar tek bir yerde toplanır ve doğru sürüme bağlanır

Onaylar için Özel Alanlar: Onay durumunu izleyin, kimin hala inceleme yapması gerektiğini görün ve revizyon turlarını sayın

7. ClickUp™ Grafik Tasarım Şablonu

ClickUp'ın bu Grafik Tasarım şablonundaki çok sayıda hazır listeyle her tasarım talebinin bir adım önünde olun

Her yönden tasarım talepleri geldiğinde, iş yüklerini önceliklendirmek ve yönetmek zorlaşır.

Bu Grafik Tasarım Şablonu , e-posta başlıklarını, simgeleri ve ana görselleri alma ve uygulama süreçlerinizi standartlaştırarak bir kapak görevi görür. Tasarım liderlerinin öncelikle yüksek etkili varlıklara odaklanmasına yardımcı olur ve büyük bir kampanya yaklaşırken takımın küçük taleplerle boğulmamasını sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

ClickUp Formları istek alımı için: Gerekli tüm özellikleri, son teslim tarihlerini ve Gerekli tüm özellikleri, son teslim tarihlerini ve marka kılavuzlarını içeren bir formla gelen tasarım isteklerini standartlaştırın

ClickUp Öncelikleri : Öncelik alanlarını kullanarak acil talepleri işaretleyin, böylece tasarımcılarınız önce en etkili işlere odaklanabilir Öncelik alanlarını kullanarak acil talepleri işaretleyin, böylece tasarımcılarınız önce en etkili işlere odaklanabilir

ClickUp Ek Dosyalar: Kolay devir teslim ve tamamlanan işlerin net bir şekilde kaydedilmesi için nihai çıktıları doğrudan görev üzerinde saklayın

Son teslim tarihi izleme: Tüm varlıkların zamanında teslim edilmesini sağlamak için son teslim tarihlerini belirleyin ve izleyin

8. ClickUp™ Stil Kılavuzu Şablonu

Şablonu kullanarak projeye özel stil kılavuzları oluşturun ve karışıklıkları ve hataları önleyin

Yanlış düğme yarıçapı veya "yeterince yakın" bir hex kodu gibi tutarsız markalama, profesyonel bir e-postayı dolandırıcılık gibi gösterebilir. Stil Kılavuzu Şablonu 'nu kullanarak markanızın "Kural Kitabı"nı oluşturun. Bu, tipografi, CTA stili ve logo kullanım kılavuzlarını içeren, her e-postanın markanıza aitmiş gibi görünmesini sağlayan, sürekli güncellenen bir belgedir.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

ClickUp Docs entegrasyonu: Projeleriniz ve görevlerinizle birlikte kullanılabilen, aranabilir ve paylaşılabilir bir stil kılavuzu oluşturun Projeleriniz ve görevlerinizle birlikte kullanılabilen, aranabilir ve paylaşılabilir bir stil kılavuzu oluşturun

ClickUp Sürüm Geçmişi: Kılavuzlarınızdaki güncellemeleri zaman içinde izleyin ve gerekirse önceki sürümleri geri yükleyin

ClickUp Paylaşılabilir Bağlantılar: Harici işbirlikçilere veya ajanslara stil kılavuzunuza güvenlikli, salt görünüm erişimi sağlayın

Gömüler: Canlı Figma gömülerini, renk örneklerini ve yazı tipi örneklerini doğrudan belgelerinize ekleyin

⚡️ Şablon Arşivi: Markanızı Güçlendirecek 10 Stil Kılavuzu Şablonu

9. ClickUp™ tarafından sunulan Marka Kimliği Şablonu

ClickUp Marka Kimliği Şablonu ile güçlü bir marka kimliği oluşturma sürecini basitleştirin

Marka varlıkları birden fazla klasör ve sürücüye dağılmış olduğunda, takımlar doğru dosyaları aramakla zaman kaybeder ve genellikle güncel olmayan sürümleri kullanır.

ClickUp™ tarafından sunulan bu Marka Kimliği Şablonu, tüm marka kimliği varlıklarınızı ve yönergelerinizi tek bir organize ClickUp Alanında bir araya getirir. Ses ve üslup belgelerinden ikon paketlerine ve logolara kadar, bu alan, şirket içi CMO'dan dışardan çalışan serbest çalışanlara kadar her takım üyesinin aynı temelden çalışmasını sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceksiniz:

Varlık kütüphanesi düzenleme: Görevleri kullanarak logoları, simgeleri ve marka öğelerini net adlandırma kuralları ve ek dosyalarla saklayın

Marka sesi belgeleri: Markanızın üslubunu, mesajlaşma kurallarını ve e-posta metinlerinde yapılacak ve yapılmayacakları tanımlamak için bir ClickUp belge oluşturun

Logo kullanım kılavuzu: Tutarlılığı sağlamak için alan kuralları, renk varyasyonları ve yasaklanmış kullanımları belgeleyin

Fonksiyonlar arası görünürlük: Alanı pazarlama, tasarım ve içerik takımlarıyla paylaşarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

📖 Daha Fazla Bilgi: Takımınız İçin Proje Yönetimi Yazılımını Nasıl Seçmelisiniz?

Tasarım Akışı Bozuk mu? ClickUp ile Değiştirin!

Tasarım, hikayenin sadece başlangıcıdır. Bu hikayenin hedef kitlenize nasıl ulaştığı, tamamen altyapınıza bağlıdır.

Figma e-posta şablonları görsel hikaye anlatımı için harika araçlardır, ancak en iyi tasarım bile parçalı bir iş akışı nedeniyle etkisini yitirebilir.

Tasarım dosyalarınızı ClickUp'ın ş Akışı şablonlarıyla eşleştirerek, fikir aşamasından uygulamaya kadar doğal bir şekilde akan kesintisiz bir süreç oluşturursunuz. Bu entegrasyon, kampanya hedeflerinizin, varlıklarınızın ve zaman çizelgelerinizin her zaman senkronize olmasını sağlar. Manuel güncellemelerden uzaklaşıp otomasyonla desteklenen, bağlantılı bir ekosisteme geçerek üretim standartlarınızı yükseltin.

Figma E-posta Şablonları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Evet. Figma dosya bağlantılarını doğrudan ClickUp görevlerine ekleyin veya canlı prototipleri ClickUp belgelerine gömün; böylece tasarımlarınızla ilgili tüm ş akışını tek bir yerden yönetin.

Bir Figma e-posta UI kiti, Figma içinde kullanabileceğiniz düğmeler, başlıklar ve düzenler gibi görsel tasarım bileşenleri sağlar. ClickUp'takiler gibi bir e-posta akışı şablonu, görev atamaları, onaylar, son tarihler ve kampanya izleme dahil olmak üzere tasarımın operasyonel sürecini yönetir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile özel raporlar oluşturarak önemli e-posta kampanyası metriklerini takip edin. E-posta sağlayıcınızın performans raporlarını tamamlanan kampanya görevlerine ekleyin. ClickUp Brain ile sonuçları özetleyin ve gelecekteki kampanyalar için optimizasyon önerileri alın.