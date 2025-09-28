2025'in En İyi 25 ş Akışı Yönetim Yazılımı

İşleri yönetmek, kulaklıkları çözmek gibi hissettirebilir: sinir bozucu ve hiç bitmeyen bir iş, özellikle de yineleyen görevler zamanınızı ve enerjinizi tüketiyorsa.

🧐 Biliyor muydunuz? Küresel çalışanların %67'si, tekrarlayan görevlere çok fazla zaman harcadıklarını itiraf ediyor.

Ancak iyi haber şu ki, ş akışı yönetim yazılımları bu süreci kolaylaştırabilir.

Bu araçlar, projeleri kolaylaştırır, görevleri otomatikleştirir ve manuel çabayı azaltır. İş akışı yazılımlarına yeni başlıyorsanız veya daha uygun bir yazılım arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Takımın iş akışını dönüştürmek için en iyi 25 ş Akışı yönetim yazılımını keşfedelim! 🔧

Ş Akışı Yönetim Yazılımı Nedir?

Ş Akışı yönetim yazılımı, ş akışlarını otomasyon, düzenleme ve optimize etme amacıyla tasarlanmış, görevlerin verimli bir şekilde tamamlandımasını sağlayan dijital bir çözümdür.

Görevleri atamaktan ve ilerlemeyi izlemekten geri bildirim ve onayları kolaylaştırmaya kadar, ş akışı yönetim araçları her projeye netlik ve işbirliği getirir.

Bu ş akışı yönetim sistemlerini herhangi bir sektör veya takım boyutuna uyacak şekilde özel yapabilirsiniz; son derece çok yönlüdürler.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i iş bağlamını oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olabilir. ClickUp, tüm ş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Dokümanlar ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey birbirine bağlantılı, senkronizasyon ve anında erişilebilir hale gelir. "İş hakkında iş" yapmaya son verin ve verimli zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Ekibinizin her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

İş Akışı Yönetim Yazılımını Kullanmanın Avantajları

Ş Akışı yönetim yazılımlarının dezavantajlarından çok avantajları vardır. İşte bunlardan bazıları:

Verimlilik artışı: Tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin, darboğazları ortadan kaldırın ve stratejik düşünme ve inovasyon için değerli zaman ücretsiz kazanın

Geliştirilmiş işbirliği: Minimum manuel müdahale ile zahmetsiz bir iletişim ve iş sistemi oluşturun

Hata azaltımı: İnsan hatasını en aza indirmek için tüm manuel süreçleri otomasyonla otomatikleştirin

daha iyi görünürlük: *Proje ilerlemesine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler edinin ve iyileştirme alanlarını hızla belirleyin

🧐 Biliyor muydunuz? Verimsiz ş Akışı çalışanların işlerini yavaşlattığı için iş yılda 1,3 milyon dolara kadar zarar edebilir.

Dolayısıyla, ş akışı yönetim yazılımını tercih etmemeniz için hiçbir neden yok!

Ş Akışı Yönetim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Piyasada birçok yazılım seçeneği bulunduğundan, en uygun olanı seçmek için dikkatli bir değerlendirme yapmak gerekir. Aşağıda, dikkate alınması gereken bazı anahtar faktörler yer almaktadır:

Otomasyon özellikleri: Yazılım, tekrarlayan süreçleri ve görev atamalarını otomatikleştirmenize olanak sağlamalıdır

🎥 "Ş Akışı otomasyonu"nun gerçekte ne anlama geldiğini merak mı ediyorsunuz? Bu video'da, otomasyon araçlarının tekrarlayan görevleri nasıl sorunsuz süreçlere dönüştürdüğünü göreceksiniz. Böylece takımlar, görev devrini mikro düzeyde yönetmekten vazgeçip akışı yazılımın yönetmesine izin verebilirler.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Daha iyi ş Akışı optimizasyonu için görünümleri özelleştirmenize olanak sağlamalıdır Daha iyi ş Akışı optimizasyonu için görünümleri özelleştirmenize olanak sağlamalıdır

Kullanıcı dostu arayüz: Teknoloji konusunda bilgisi olmayan çalışanların bile minimum eğitimle bu aracı kullanabilmesini sağlayın

Entegrasyonlar: Zorlanmadan geçiş yapabilmek için mevcut iş araçlarınızla uyumluluğu kontrol edin

Analitik: Yazılım, proje ilerlemesi hakkında ayrıntılı raporlara ve içgörülere erişim sağlayıcı olmalıdır

Güvenlik: Veri güvenliği ve uyumluluğuna öncelik vermelidir

💡Profesyonel İpucu: Her zaman ölçeklenebilirliği önceliklendirin ve işinizle birlikte büyüyebilecek ve gelecekteki ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek bir araç seçin.

Bir Bakışta: İşlerinizi Kolaylaştırmak İçin En İyi 25 ş Akışı Yazılımı

İşte 25 aracın genel bir özeti:

Araç En İyi Özellik Birincil Kullanım Örneği Fiyatlandırma ClickUp AI destekli otomasyonlar, 15'ten fazla ş Akışı görünümü, Yerleşik AI asistanı (ClickUp Brain) Otomasyon, görsel plan ve işbirliğine dayalı iş yönetimi için birleşik bir platforma ihtiyaç duyan takımlar sonsuza Kadar Ücretsiz; *Kurumsal için özel seçenek mevcuttur Asana *görsel görev izleme, ş Akışı otomasyonu, 270'den fazla entegrasyonlar Görsel görev yönetimi ve kolaylaştırılmış iletişime ihtiyaç duyan takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar ayda 13,49 $'dan başlar Monday Kod gerektirmeyen ş Akışı özelleştirme, Proje içgörüleri, CRM ve geliştirme araçları Özel ş Akışlarına ve kaynak yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar ayda 12 $'dan başlar ProofHub Hepsi bir arada platform, zaman takibi, özel ş Akışı Birleşik proje yönetimi ve işbirliği isteyen küçük ve orta ölçekli takımlar 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 50 $'dan başlar ProcessMaker Düşük kodlu otomasyon, Akıllı belge işleme, Kurumsal entegrasyonlar Karmaşık, çok adımlı ş akışlarını otomasyon ile gerçekleştiren orta ölçekli işler Demo mevcuttur; Ücretli planlar aylık 3.000 $'dan başlar Smartsheet Ölçeklenebilir görünümler (Izgara, Gantt, Kanban), Belge oluşturma, İşbirliği araçları Esnek ş Akışı biçimleri ve veri senkronizasyonu ile projeleri ölçeklendiren kuruluşlar 30 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar ayda 12 $'dan başlar Wrike İş Intelligence AI, Özel gösterge panelleri, Proje klasör hiyerarşi Karmaşık, işlevler arası projeleri yöneten kurumsal işletmeler 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Process Street AI destekli kontrol listeleri, Koşul mantığı, SOP şablonları Form entegrasyonları ile yineleyen görev ş Akışları ve SOP yönetimi 14 günlük ücretsiz deneme; Özel fiyatlandırma Hive Yerleşik sohbet ve video, Gösterge paneli görünümleri, Görev bağımlılıkları Tek bir yerde gerçek zamanlı işbirliği ve iletişime ihtiyaç duyan takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar ayda 1,50 $'dan başlar Zapier 7.000'den fazla entegrasyonlar, Görsel otomasyon oluşturucu, Önceden oluşturulmuş Zaps Birden fazla üçüncü taraf uygulamasını birbirine bağlantı kurarak ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar 29,99 $/ay'dan başlar Kissflow Kod gerektirmeyen özel uygulama oluşturucu, ş Akışı metrikleri, Döngüsel görev atama Geliştirme kaynakları olmadan özel iş uygulamaları oluşturun ve süreçleri otomasyonla yönetin Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 1.500 $'dan başlar Kintone Özel uygulama oluşturucu, Gerçek zamanlı işbirliği, Veri görselleştirmeleri Özel ihtiyaçlar için kod gerektirmeyen dijital çalışma alanları oluşturan takımlar 30 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar ayda 16 $'dan başlar Qntrl Görsel ş Akışı düzenleyici, Uyumluluk otomasyonu, Özel roller ve izinler Karmaşık süreçleri tam görünürlük ve uygulama ile yöneten takımlar Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Airtable Hesap tablosu-veritabanı melezi, Özel çalışma alanları, Etkinlik geçmişi izleme İşbirliğine dayalı, görsel ş Akışı kullanan yaratıcı takımlar ve ajanslar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar Trello Kanban basitliği, Butler otomasyonu, Çoklu görünüm anahtarları Hafif, görsel ş akışlarını yöneten küçük takımlar ve bireyler Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar ayda 5 $'dan başlar Nulab (Backlog) Hata izleme + ş Akışı, Cacoo diyagram oluşturma, Paylaşılan belgeler ve iletişim Görsel ve işbirliğine dayalı araçlara ihtiyaç duyan mühendislik ve ürün takımları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar Cflow Sürükle ve bırak oluşturucu, Koşul mantığı, 1.000'den fazla entegrasyonlar Geleneksel süreçleri kod gerektirmeyen otomasyonla değiştiren takımlar Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 22 $'dan başlar Notion Birleştirilmiş belgeler + ş akışı, Özel veritabanları, Modüler tasarım Tek bir yerde bilgi tabanları oluşturan ve işbirliğine dayalı işleri yöneten takımlar sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar ayda 12 $*'dan başlar ProProfs Proje Zaman takibi + faturalandırma, Gantt zaman çizelgeleri, Gider izleme Müşteri teslimatlarını ve faturaları yöneten küçük takımlar ve girişimler sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar 49,97 $/ay*'dan başlar Nintex Sürükle ve bırak otomasyon, Dijital imzalar, Bulut ş Akışı oluşturucu Belge yoğun süreçleri otomasyonla gerçekleştiren orta ve büyük ölçekli iş Demo mevcuttur; Özel fiyatlandırma Pipefy Kod gerektirmeyen oluşturucu, Koşullu ş Akışı, İK/BT şablonları Satın alma, işe alım ve biletleme işlemlerinin otomasyonu için çalışan operasyon takımları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Miro Gerçek zamanlı beyaz tahta, AI özetleme, İşbirliği kanvası Atölye çalışmalarında ve planlamada görsel olarak işbirliği yapan uzaktan ve çapraz fonksiyon takımları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar ayda 8 $'dan başlar Next Matter 3.000'den fazla entegrasyonlar, zaman takibi, Analitik gösterge paneli Operasyon ve hukuk takımları için uyumlu, güvenlikli otomasyona ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler Ücretsiz deneme; 625 $/ay + kullanıcı ücretleri'nden başlayan fiyatlarla beSlick Kılavuzlu ş Akışı şablonları, Denetim izleri, Mobil uyumlu kullanıcı arayüzü Uyumlu ş Akışı ve belgelere ihtiyaç duyan, düzenlemelere tabi sektörlerdeki takımlar 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 16 $'dan başlar Bynder Merkezi DAM, AI varlık etiketleme, Onay ş Akışı Dijital varlıkları, yaratıcı incelemeleri ve uyumluluğu yöneten pazarlama ve marka takımları Demo mevcuttur; Özel fiyatlandırma

En İyi 25 ş Akışı Yönetim Yazılımı

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

İhtiyaçlarınıza uygun en iyi ş akışı yönetimi uygulamaları listesinden seçim yapın.

1. ClickUp (Özelleştirilebilir ş Akışı ve işbirliğine dayalı proje yönetimi oluşturmak için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin! ClickUp ile ekip çalışmasını basitleştirin ve her türlü verimli ş Akışı oluşturun

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, uygulamalar arasında yaptığınız çalışmaları tek bir işbirliği platformunda birleştirmek için kod gerektirmeyen iş akışı otomasyon yazılımı sunar.

🧠 İlginç Bilgi: İşlerin %94'ü, yönetim sistemleri ile ş akışlarını zaten dijitalleştiriyor.

✨ ClickUp otomasyonları ile ş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp Otomasyon, sıkıcı manuel süreçleri otomatik pilotta çalışan sorunsuz ş akışlarına dönüştürür.

ClickUp Otomasyonları ile hatırlatıcıları ve bildirimleri zahmetsizce tetikleyiciyle tetikleyin

Özel tetikleyici ve eylem ayarları yaparak, takımlar saatlerce süren tekrarlayan işleri ortadan kaldırırken hiçbir şeyi kaçırmadıklarından emin olabilirler. Basit durum değişikliklerinden karmaşık çok adımlı iş akışlarına kadar, ClickUp herhangi bir kod bilgisi gerektirmeden takımınızın benzersiz süreçlerine uyum sağlar.

ClickUp'ı diğerlerinden ayıran özelliği, tüm çalışma alanınızda otomasyon kuralları oluşturma esnekliğidir. Görevleri otomatik olarak atayan, alanları güncelleyen, bildirimler gönderen ve son teslim tarihi veya durum gibi tetikleyicilere göre yeni görevler oluşturan ş akışları oluşturabilir, böylece daha az manuel çalışma ile tutarlı süreçler sağlayabilirsiniz.

Anahtar ş Akışı otomasyon özellikleri:

İş yükü, uzmanlık veya dönüşümlü programlara göre görevleri takım üyelerine otomatik olarak atayın

Belirli kriterlere göre farklı eylemleri tetikleyici koşul ş Akışları oluşturun

Standartlaştırılmış süreçler için önceden doldurulmuş şablonlarla yineleyen görevler oluşturun

Koşullar karşılandığında görevleri projeler arasında taşıyın ve durumları güncelleyin

Önemli dönüm noktaları tamamlandığında paydaşlara özel bildirimler gönderin

👀 İşlerinizi kendi tarzınızda yönetmek için ClickUp Görünümlerini keşfedin

Görsel panolardan zaman çizelgesi tabanlı planlamaya kadar, ClickUp size görevleri izleme ve yönetme için birden fazla Görünüm sunar:

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

Odaklanmış görev izleme için Liste Görünümü

Görsel ilerleme yönetimi için Pano görünümü (Kanban)

Zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar için Gantt Şeması Görünümü

Bir bakışta planlama için Takvim Görünümü

Hesap tablosu tarzı plan için Tablo Görünümü

Takım iş yükü yönetimi için Box Görünüm

Proje stilinize uygun olarak istediğiniz zaman görünümler arasında geçiş yapın.

🧠 ClickUp Brain ile Önde Olun

ClickUp Brain, görevler, belgeler ve kişiler için yapay zeka destekli ilerleme güncellemeleri ve durum raporları sunar. Yapay zekanın yardımıyla, daha az toplantı, hızlı özetler ve otomatikleştirilmiş görevler sayesinde zamandan tasarruf edebilir ve odaklanabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak görevler, sohbetler ve toplantı notları için süreci özetleyin

🗺️ ClickUp Zihin Haritaları ile fikirlerinizi haritalandırın

Karmaşık ş akışları mı? Sorun değil. ClickUp Zihin Haritaları ile büyük fikirleri parçalara ayırabilir, bir ş akışı diyagramı oluşturabilir ve bunları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Zihin Haritaları ile karmaşık projeleri görselleştirin, fikirler üretin ve görevleri birbirine bağlantı verin

🧩 ClickUp Beyaz Tahtaları ile görsel olarak işbirliği yapın

Kimsenin hatırlamadığı fiziksel beyaz tahta toplantılarından bıktınız mı? ClickUp Whiteboards, gerçek zamanlı beyin fırtınası yapmanızı, belgeleri gömmenizi ve görevleri doğrudan bağlamanızı sağlar, böylece fikirlerinize her zaman, her yerden erişebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahta ile etkileşimli beyin fırtınası, gerçek zamanlı işbirliği ve geri bildirimlerle fikirlerinizi hayata geçirin

📝 Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp'ın ş Akışı şablonlarını kullanın

Pazarlama, mühendislik, İK, operasyonlar ve daha fazlası için tasarlanmış 100'den fazla hazır ş Akışı şablonu ile herhangi bir süreci başlatın. Her şablonu, tam olarak sürecinize uyacak şekilde özel yapabilirsiniz; sıfırdan oluşturmanıza gerek yoktur.

Bunun bir örneği, Süreç Akış Şeması Şablonu'dur. Bu şablon, her adımı görselleştirmenize, karar noktalarını kolaylaştırmanıza ve takım üyeleri arasındaki görev devrini basitleştirmenize yardımcı olur. Herhangi bir sektöre veya ş Akışına uyum sağlayacak kadar esnektir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çalışma Alanları, alanlar, klasörler, listeler ve görevlerden oluşan bir hiyerarşi kullanarak ş akışlarını düzenleyin

Özel görev atamak, yorumlar yayınlamak ve daha fazlasını yapmak için 100'den fazla hazır ş Akışı otomasyonundan seçim yapın

ClickUp Gösterge Paneli ile ilerlemeyi izleme, performansı izleyin ve darboğazları belirleyin

Süreçlerinize özel tetikleyici, koşul ve eylemler ile tamamen özelleştirilmiş Otomasyonlar oluşturun

Koşul mantığı kurarak otomasyonların yalnızca belirli kriterler karşılandığında çalışmasını sağlayın

Sürekli ş Akışları için ClickUp Yineleyen Görevlerin oluşturma otomasyonunu gerçekleştirin

ClickUp Formları'nı kullanarak form gönderilerine dayalı görevleri otomatik olarak oluşturun ve yönlendirin

Şeffaflık için denetim günlükleri ve otomasyon geçmişi ile otomasyon faaliyetlerini izleme

Güçlü şifreleme, erişim kontrolleri ve SOC 2 sertifikası ile güvenliğin önceliğini belirleyin

Slack, GitHub ve Dropbox gibi 1.000'den fazla uygulamanın entegrasyonlarıyla entegre edin

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikleri ve özel özelleştirme seçenekleri nedeniyle, bazı kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

Mobil sürümde (henüz!) masaüstü sürümündeki tüm özellikler bulunmamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu ClickUp hakkında şunları söyledi:

ClickUp, çok yönlülüğü ve proje yönetimine yönelik hepsi bir arada yaklaşımıyla öne çıkıyor. Kuruluşumuzun en sık kullanılan uygulaması haline geldi. Görev yönetimi, belge oluşturma, zaman takibi, hedefler ve işbirliği araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek uygulama kolaylığı sağlıyor. Özel görünümler ve durumlardan otomasyon ve gösterge panellerine kadar özelleştirme seçenekleri öne çıkıyor. Yüksek ölçeklenebilirliği sayesinde bireyler, küçük takımlar ve büyük kuruluşlar için de uygun. Arayüzü şık ve yineleyen görevler, farklı araçlarla entegrasyonlar ve "Her Şey" görünümü gibi özellikler iş akışı yönetimini gerçekten kolaylaştırıyor.

ClickUp, çok yönlülüğü ve proje yönetimine yönelik hepsi bir arada yaklaşımıyla öne çıkıyor. Kuruluşumuzun en sık kullanılan uygulaması haline geldi. Görev yönetimi, belge oluşturma, zaman takibi, hedefler ve işbirliği araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek uygulama kolaylığı sağlıyor. Özel görünümler ve durumlardan otomasyon ve gösterge tablolarına kadar özelleştirme seçenekleri öne çıkıyor. Yüksek ölçeklenebilirliği sayesinde bireyler, küçük takımlar ve büyük kuruluşlar için de uygun. Arayüzü şık ve yineleyen görevler, farklı araçlarla entegrasyonlar ve "Her Şey" görünümü gibi özellikler iş akışı yönetimini gerçekten kolaylaştırıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Günlük standup hatırlatıcıları veya görev atamaları gibi düşük riskli, yüksek sıklıkta yapılan görevleri otomasyonlaştırarak başlayın. Bu, otomasyon sisteminize güven oluşturmanın en kolay yoludur.

2. Asana (ş Akışlarını görselleştirmek ve netleştirmek için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, proje yöneticilerinin vazgeçilmez araç kutusudur. Özellikleri, takımların verimli bir şekilde işbirliği yapmasına, organize olmasına ve projeleri tamamlamasına yardımcı olur.

Yenilikçi iş grafiği veri modeli ve görev atama, proje izleme ve özelleştirilebilir görünümler gibi çok yönlü özellikleri sayesinde Asana, her projenin baştan sona sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Takımın ihtiyaçlarına uygun olarak liste, takvim, Gantt ve Kanban panosu gibi çeşitli görünümler arasından seçim yapın

Tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin ve zaman kazandıran AI ş Akışı otomasyonu ile stratejik girişimlere odaklanın

Google Workspace, Microsoft Teams ve Slack gibi 270'den fazla uygulamaya kolayca bağlantı kurun

Asana sınırları

Görevler aynı anda yalnızca bir kişiye atanabilir

Asana AI, ücretsiz kullanıcılar için mevcut değildir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Kurumsal+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun Asana hakkındaki yorumunu okuyun

Kullanımı kolaydır, basit araçları kullanabilir veya daha karmaşık hale getirebilirsiniz. Bu kontroller proje bazında da mevcuttur. Bazıları basit, bazıları karmaşık olabilir. Birden fazla takım projesini aynı anda görebileceğiniz gösterge paneli de çok seviyorum.

Kullanımı kolaydır, basit araçları kullanabilir veya daha karmaşık hale getirebilirsiniz. Bu kontroller proje bazında da mevcuttur. Bazıları basit, bazıları karmaşık olabilir. Birden fazla takım projesini aynı anda görebileceğiniz gösterge paneli de çok seviyorum.

🎉 İlginç Bilgi: "ş Akışı" terimi ilk olarak 1900'lerin başında imalat sektöründe kullanılmaya başlandı ve şimdi yazılım takımlarının daha hızlı teslimat yapmasına ve pazarlamacıların lansmanları planlamasına yardımcı oluyor. Konveyör bantlardan bu yana çok yol kat ettik.

3. Monday (Yüksek düzeyde özelleştirilebilir ş Akışı oluşturmak için en iyisi)

Takım ş akışlarını kolaylaştıran ve net proje bilgileri sunan güçlü bir çalışma alanına mı ihtiyacınız var? monday.com tam size göre.

En harika özelliklerinden biri, kod gerektirmeyen özelleştirmedir. Takımınız, kodlama yapmadan ş akışlarını tam ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir.

Ayrıca, monday.com, güçlü kaynak yönetimi araçları ve Monday CRM ve Monday Dev gibi özel çözümler sunarak her türlü iş için mükemmel bir seçimdir.

monday. com en iyi özellikler

Gantt grafikleriyle, iş yükü yönetimi ve gerçek zamanlı içgörülerle ilerlemeyi takip edin

Görev atamaları ve e-posta takipleri gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin

200'den fazla uygulama ile bağlantı kurarak farklı ş akışlarını basitleştirin

monday. com sınırları

Yeni başlayanlar için zorlu bir öğrenme süreci

Platformun tasarımı bazı kullanıcılara karmaşık gelebilir

monday. com fiyatlandırma

*sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

monday. com puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (12.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu monday.com hakkında şunları söylemiştir:

Birkaç aydır monday iş yönetimini kullanıyorum ve bu, takımımız için bir dönüm noktası oldu. Platform inanılmaz derecede kullanıcı dostudur ve iş akışlarımızı hiç düşünmediğimiz şekillerde kolaylaştırmamıza yardımcı oldu.

Birkaç aydır monday iş yönetimini kullanıyorum ve bu, takımımız için bir dönüm noktası oldu. Platform inanılmaz derecede kullanıcı dostudur ve iş akışlarımızı hiç düşünmediğimiz şekillerde kolaylaştırmamıza yardımcı oldu.

4. ProofHub (Bütünsel proje yönetimi ve takım uyumu için en iyisi)

proofHub aracılığıyla

ProofHub, siloları yıkmanıza, iletişimi merkezileştirmenize ve dağınık görevleri verimli başarı hikayelerine dönüştürmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur.

Görev yönetimi, zaman takibi ve işbirliği araçlarını entegrasyonlarla birleştirerek ProofHub, proje kaosunu stratejik bir uygulamaya dönüştürür.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

İlerlemeyi izleme ve proje performansını değerlendirme için anahtar dönüm noktalarını belirleyin

Yerleşik zaman izleme özellikleriyle takım performansını izleyin

Özel ş Akışlarıyla onayları kolaylaştırın

ProofHub sınırları

İzin yönetimi gibi sınırlı yönetici özellikleri Essential planında mevcuttur

Yalnızca çevrimiçi iş yapar

ProofHub fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Essential: Aylık 50 $

Üstün kontrol: Aylık 99 $

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

ProofHub hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2 yorumcusu ProofHub hakkında şunları söyledi:

ProofHub'da en çok sevdiğim şey, içerik pazarlamasının çeşitli yönlerini yönetmeyi basitleştirmesidir. İçerik oluşturma ve işbirliğinden prova okumaya kadar her şeyi tek bir yerden halledebiliyorum. Kampanya hedeflerini belirledikten sonra, "tartışma" panosunu kullanarak planımızı belgelendiriyor ve gerektiğinde ayarlamalar yapıyorum. Özel iş akışları oluşturma ve "pano" görünümü kullanarak görevleri yönetme özelliğini gerçekten çok seviyorum.

ProofHub'da en çok sevdiğim şey, içerik pazarlamasının çeşitli yönlerini yönetmeyi basitleştirmesidir. İçerik oluşturma ve işbirliğinden prova okumaya kadar her şeyi tek bir yerden halledebiliyorum. Kampanya hedeflerini belirledikten sonra, "tartışma" panosunu kullanarak planımızı belgelendiriyor ve gerektiğinde ayarlamalar yapıyoruz. Özel ş Akışı oluşturma ve "pano" görünümü kullanarak görevleri yönetme özelliğini gerçekten çok seviyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız sürekli "takip" yapıyorsa, bu ş akışınızın görünürlüğünün eksik olduğunun bir işaretidir. Otomasyonları kullanarak, bir görev bekleyen paydaşlara bildirim gönderin.

5. ProcessMaker (Orta boyutlu işler için karmaşık ş akışlarını basitleştirmek için en iyisi)

processMaker aracılığıyla

ProcessMaker, karmaşık ş akışlarını otomasyon ve basitleştirme ile manuel görevlerin zorluklarını ortadan kaldırır.

Sezgisel düşük kodlu ortamı ve sürükle ve bırak arayüzü ile ş akışları tasarlamak, formları dijitalleştirmek ve görevleri yönetmek artık çok kolay.

Karmaşık ş akışlarını otomasyon etmek isteyen orta boyutlu işler, BT liderleri, kurumsal mimarlar ve yazılım mühendisleri için idealdir.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

Sezgisel AI destekli araçlarla ş akışları tasarlayın ve form oluşturma için otomasyon sağlayın

Salesforce, SAP ve Microsoft Dynamics 365 gibi entegrasyonlarla veri silolarını ortadan kaldırın

Akıllı Belge İşleme (IDP) ile faturalar, sözleşmeler veya formlar gibi çeşitli belge türlerinden verileri çıkarın, analiz edin ve işleyin

ProcessMaker sınırları

Gelişmiş özel özelleştirmeler için PHP veya JavaScript bilgisi gerekir

Form oluşturma araçlarının özel seçenekleri sınırlıdır

ProcessMaker fiyatlandırması

Talep üzerine demo mevcuttur

Standart: Aylık 3.000 $

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ProcessMaker derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (170'den fazla yorum)

ProofHub hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2 yorumcusunun ProcessMaker hakkındaki yorumunu okuyun:

ProcessMaker kullanımı esnektir. Platform, oluşturduğunuz sürecin doğru olduğundan emin olmak için test çalıştırması yapmayı (yapılacak) özelliğine sahiptir. Oluşturmak ve çalıştırmak istediğiniz kadar çok süreç çalıştırabilirsiniz.

ProcessMaker esnek bir kullanım sunar. Platform, oluşturduğunuz sürecin doğru olduğundan emin olmak için test çalıştırması yapmayı (yapılacak) destekler. Oluşturmak ve çalıştırmak istediğiniz kadar çok süreç çalıştırabilirsiniz.

6. Smartsheet (Ölçeklenebilir ş Akışı oluşturmak ve kolay işbirliği için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Ş akışlarınızı yönetmenin basit bir yolunu arıyorsanız, Smartsheet tam size göre. Özelleştirilebilir görünümlerle verileri düzenlemenize, tekrarlayan görevleri otomasyon ile gerçekleştirmenize ve belge oluşturma aracını kullanarak profesyonel belgeler oluşturmanıza olanak tanır.

Ölçeklenebilir tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile Smartsheet, ş akışlarını optimize etmenize, işbirliği yapmanıza ve görevleri etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanır.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Daha fazla netlik için görevleri ızgara, Gantt grafiği veya Kanban biçiminde düzenleyin ve görselleştirin

Belgeleri zahmetsizce oluşturun ve yönetin, sözleşmeler için DocuSign entegrasyonlarıyla

Smartsheet ve harici sistemler arasında verileri kolayca içe ve dışa aktarın, ş akışlarınızı güncel tutun

Smartsheet sınırları

Görevler için sınırlı zaman izleme özellikleri

Gelişmiş otomasyonlar, beklenenden daha fazla manuel iş gerektirebilir

Smartsheet fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

gelişmiş İş Yönetimi: *Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Smartsheet hakkında şunları söylemiştir:

Smartsheet, yeni başlayanlar için kolaydır ve temel bir tablo, raporlar ve hatta üst düzey gösterge panelleri ayarlamak oldukça kolaydır. İsterseniz karmaşık hale getirebileceğiniz bazı parçalar olsa da, Smartsheet'i iş için kullanmak için programlama bilgisine sahip olmanız gerekmez.

Smartsheet, yeni başlayanlar için kolaydır ve temel bir tablo, raporlar ve hatta üst düzey gösterge panelleri ayarlamak oldukça kolaydır. İsterseniz karmaşık hale getirebileceğiniz bazı parçalar olsa da, Smartsheet'i iş için kullanmak için programlama bilgisine sahip olmanız gerekmez.

7. Wrike (Birden fazla paydaşın dahil olduğu karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Merkezi görev yönetimi ve sağlam işbirliği araçlarıyla Wrike, karmaşık, departmanlar arası projeleri yöneten takımlar için idealdir. Sınırsız sayıda klasör, proje, görev ve alt görev oluşturmanıza olanak tanırken, atananın görünürlüğünü net bir şekilde sağlayarak sorumlulukların izlemeyi kolaylaştırır.

Wrike'ın öne çıkan özelliği olan İş Zekası, yapay zeka kullanarak görevleri basitleştirir, sonuçları tahmin eder ve daha akıllı kararlar alınmasını sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Takımınızın önceliklere odaklanmasını sağlayan özelleştirilebilir gösterge panelleriyle gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Work Intelligence AI ile tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin ve iş akışlarını optimize ederek verimliliği artırın ve veriye dayalı kararlar alın

Wrike sınırları

Entegrasyonları ayarlamak bazen karmaşık olabilir

Bazı masaüstü özellikleri mobil uygulamasında mevcut değildir

Wrike fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Wrike hakkında şunları söyledi:

Planlama ve kaynak tahsisinden doğru raporlamaya kadar tüm takım ihtiyaçlarımız için yararlı bir PM aracı. Bunu her gün kullanıyoruz ve entegrasyonlar çok kolaydı. Müşteri desteği her zaman hazır

Planlama ve kaynak tahsisinden doğru raporlamaya kadar tüm takım ihtiyaçlarımız için yararlı bir PM aracı. Bunu her gün kullanıyoruz ve entegrasyonlar çok kolaydı. Müşteri desteği her zaman hazır

🎉 Eğlenceli Bilgi: ClickUp'ta Otomasyonlar, Şablonlar ve atanan Yorumları birleştirerek, insan müdahalesi olmadan hatırlatıcı, atama ve ilerlemeyi belgeleme gibi tekrarlayan görev döngüleri oluşturabilirsiniz.

8. Process Street (AI destekli verimlilikle ş akışı oluşturmak için en iyisi)

process Street aracılığıyla

Process Street, tekrarlayan ş akışlarını yönetmek için basit ama güçlü bir araçtır. Süreç kontrol listeleri oluşturmanıza, onayları otomasyon yoluyla gerçekleştirmenize ve koşullu mantığı kullanmanıza yardımcı olur.

Görev atamaları, onaylar ve paylaşılan etkinlik akışı için araçlar sunan Process Street, takımınızın uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Favori araçlarınızı entegre ederek sorunsuz ve uyumlu bir ş Akışı deneyimi yaratın.

Process Street'in en iyi özellikleri

Koşullu mantığı kullanarak belirli koşullara dinamik olarak uyum sağlayın ve karmaşık süreçleri basitleştirin

İş akışlarına kolayca entegre olan formlarla verileri verimli bir şekilde toplayın ve yönetin

Şablon kitaplığından özel süreç kontrol listeleri ve SOP'ler oluşturun ve bunları birden fazla çalışma alanında uygulayın

Process Street sınırları

Kontrol listesi odaklı bir yaklaşım, karmaşık ş Akışı için işe yaramayabilir

Gerçek zamanlı ilerleme izleme eksikliği

Process Street fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Startup : Özel fiyatlandırma

Pro : Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Process Street puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Process Street hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun Process Street hakkındaki yorumunu okuyun:

Son kullanıcılar için gerçekten kullanıcı dostu bir deneyim yaratır ve araçta uygulanacak çeşitli süreç türleri için seçenekler sunar (ör. anketler, veri ve varlık toplama, işe alım vb.). Akış performansına ilişkin durumu ve verileri görünümü özelliği gerçekten çok güzel. Power Apps ve diğer araçlara bağlantı özelliği de çok güzel. Son olarak, destek ekibinin müşteri hizmetleri de gerçekten harika.

Son kullanıcılar için gerçekten kullanıcı dostu bir deneyim yaratır ve araçta uygulanacak çeşitli süreç türleri için seçenekler sunar (ör. anketler, veri ve varlık toplama, işe alım vb.). Akış performansına ilişkin durumu ve verilerin görünümü gerçekten çok güzel. Power Apps ve diğer araçlara bağlantı özelliği de çok güzel. Son olarak, destek ekibinin müşteri desteği de gerçekten harika.

9. Hive (Kolay iletişim ve proje yürütme için en iyisi)

hive aracılığıyla

Yerleşik sohbet, video görüşmeleri ve paylaşım takvimleri olduğunu hayal edin — işte Hive, herkesi aynı sayfada tutar. Hive, bir ş akışı yönetim aracından daha fazlasıdır. Takımınızı bir araya getiren ve işleri tamamlanan bir iletişim merkezidir.

Görev yönetimi, proje izleme ve entegrasyonlar, iş akışlarını basitleştirir ve gerçek zamanlı işbirliğini geliştirir. Sonuç? Daha sorunsuz iletişim ve daha hızlı uygulama. Hive'ın en iyi özellikleri

Son teslim tarihi, öncelik düzeyleri ve görev bağımlılıkları gibi özelliklerle görevleri kolayca oluşturun, atayın ve takip edin

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle takımınızın ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip edin

Google Workspace, Slack ve Trello gibi popüler araçlarla bağlantı kurarak ş akışınızı merkezileştirin

Hive sınırları

AI asistanı ve Gantt grafiklerinin bulunduğu gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Çok sayıda özel ayar seçeneği, kurulum süresinin uzamasına neden olabilir

Hive fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 1,50 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 5 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (550'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hive hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Hive hakkında şunları söylemiştir :

Hive, büyümeyle birlikte ölçeklenebilen, işbirliğine dayalı, esnek ve otomasyona uygun proje yönetimi aracı isteyen takımlar için idealdir. Özellikle uzaktan çalışan takımlar, pazarlama departmanları ve net iletişim ve görev görünürlüğüne önem veren çapraz fonksiyonlu takımlar tarafından çok sevilmektedir.

Hive, büyümeyle birlikte ölçeklenebilen, işbirliğine dayalı, esnek ve otomasyona uygun proje yönetimi aracı isteyen takımlar için en uygun seçenektir. Özellikle, net iletişim ve görev görünürlüğüne önem veren uzaktan çalışan takımlar, pazarlama departmanları ve çapraz fonksiyonlu takımlar tarafından tercih edilmektedir.

10. Zapier (Uygulamaları bağlama bağlantısı kurmak ve ş akışlarını otomasyonla yönetmek için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, favori tüm uygulamalarınızı tek bir yerde bağlantı kurarak, sadece birkaç tıklama ile 'Zaps' adı verilen ş akışlarını otomasyonunuza olanak tanır.

CRM'inize yeni potansiyel müşteriler eklemekten, bir görev geciktiğinde Slack bildirimlerinin tetikleyici olarak kullanılmasına kadar her şeyi otomasyon olarak gerçekleştirin. Geniş ekosisteminde 7.000'den fazla uygulama bulunan Zapier, kullandığınız hemen hemen her araçla entegrasyon sağlar.

Zapier'in en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak kolaylıkla Zaps oluşturun

Tetikleyicileri ve eylemleri görsel olarak ayarlayın ve görevlerin çoğunu otomasyonla gerçekleştirin

Önceden oluşturulmuş Zaps ile hızlı bir şekilde başlayın ve AI özelliklerinden yararlanarak konuşmaları özetleyin veya veri içgörülerini çıkarın

Zapier sınırları

Karmaşık otomasyonlar oluşturmak, yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirebilir

Gelişmiş özellikler ücretli abonelik gerektirir, bu da küçük takımlar için ideal olmayabilir

Zapier fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $/ay

Takım: 103,5 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Zapier hakkında şunları söyledi:

Birkaç yıldır WordPress'te diğer uygulamaları entegre etmek için Zapier kullanıyorum. Zapier'da en sevdiğim şey kullanım kolaylığı. Özellikle, kod becerisi olmasa bile "Zaps" (otomasyon ş Akışları) ayarlamak sezgisel ve basittir

Birkaç yıldır WordPress'te diğer uygulamaları entegre etmek için Zapier kullanıyorum. Zapier'da en sevdiğim şey kullanım kolaylığı. Özellikle, kod becerisi olmasa bile "Zaps" (otomasyon ş Akışları) ayarlamak sezgisel ve basittir

11. Kissflow (kod gerektirmeden özel iş uygulamaları oluşturmak için en iyisi)

kissflow aracılığıyla

Takımınız vatandaş geliştiricilere dönüşebilseydi ne olurdu? Kissflow ve sezgisel, kod gerektirmeyen uygulama oluşturucusu ile bu kesinlikle mümkün!

Sürükle ve bırak fonksiyonu, herkesin iş süreçlerini basitleştiren özel uygulamalar oluşturmasına ve süreçleri otomasyonuna olanak tanır. Karmaşık kod veya BT kaynaklarına bağımlılık ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Tek bir satır kod yazmadan özel ihtiyaçlarınıza uygun özel uygulamalar oluşturun

Round-robin veya sabit son tarihler gibi esnek seçeneklerle görevleri bireylere, birden fazla kişiye veya departmanlara atayın

Yerleşik metrikler ve önceden oluşturulmuş raporlarla ş akışlarının etkinliğini ölçün ve ilerlemeyi izleme

Kissflow sınırları

Küçük iş için pahalı olabilir

Diğer platformlarla sınırlı entegrasyonlar

Kissflow fiyatlandırması

ücretsiz deneme sürümü mevcuttur *

Temel: 1.500 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (550'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Kissflow hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun Kissflow hakkındaki yorumunu okuyun:

KissFlow'un en iyi yanı, tüm formları ve belgeleri otomasyonlamamıza olanak tanımasıdır. Çalışanlarım ilerlemeyi izleyebiliyor ve bu da hesap verebilirlik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Entegrasyonu ve uygulaması çok kolaydı.

KissFlow'un en iyi yanı, tüm formları ve belgeleri otomasyonlamamıza olanak tanımasıdır. Çalışanlarım ilerlemeyi izleyebiliyor ve bu da hesap verebilirlik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Entegrasyonu ve uygulaması çok kolaydı.

12. Kintone (İdeal bir dijital çalışma alanı için özel uygulamalar oluşturmak için en iyisi)

kintone aracılığıyla

Hantal elektronik tablolar ve genel araçları unutun — Kintone ile benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özel uygulamalar oluşturabilirsiniz. Takımınız için mükemmel, kod gerektirmeyen dijital çalışma alanını oluşturun!

Müşteri desteği biletlerini yönetmekten envanter izlemesine, İK süreçlerini düzenlemekten projeleri yönetmeye kadar, Kintone daha akıllı iş yapmak için ihtiyacınız olan araçları oluşturmanıza olanak tanır.

Kintone'un en iyi özellikleri

Veritabanları tasarlayın, ş akışları oluşturun ve takımınızın ihtiyaçlarına göre görünümleri özel hale getirin

Uygulama içi yorumlar, @bahsetmeler ve gerçek zamanlı bildirimler aracılığıyla takımınızla işbirliği yapın

Verilerinizi gerçek zamanlı olarak görselleştiren özelleştirilebilir grafik ve grafiklerle değerli içgörüler elde edin

Kintone sınırları

Uygulama başına 50.000 kayıt ve form başına 150 alan ile sınırlıdır

Yazılımı keşfetmek zaman alabilir

Kintone fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 16 $

Özel: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kintone puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Kintone hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Kintone hakkında şunları söylemiştir:

Kintone, takımımızın geçişi için mükemmel bir platform oldu. Uygulamaların iyi yapılandırılmış organizasyonu, her birinin özel özelleştirme esnekliği ve en önemlisi, kurulum süreci boyunca aldığımız olağanüstü müşteri hizmetleri için minnettarız. Destek ekibi, platformdaki güvenimizi pekiştirerek, onboarding deneyimimizi sorunsuz hale getirdi.

Kintone, takımımızın geçişi için mükemmel bir platform oldu. Uygulamaların iyi yapılandırılmış organizasyonu, her birinin özel özelleştirme esnekliği ve en önemlisi, kurulum süreci boyunca aldığımız olağanüstü müşteri hizmetleri için minnettarız. Destek ekibi, platformdaki güvenimizi pekiştirerek, onboarding deneyimimizi sorunsuz hale getirdi.

13. Qntrl (Tam görünürlük ve kontrol ile karmaşık ş akışlarını yönetmek için en iyisi)

qntrl aracılığıyla

Qntrl, görevleri düzenlemek, iş akışlarını otomasyonla yönetmek ve işbirliğini iyileştirmek için merkezi bir platform sunarak iş süreçlerinizi kontrol etmenize yardımcı olur.

Sürükle ve bırak arayüzüyle her şeyi görselleştirin, uyumluluk kontrollerini otomasyonla gerçekleştirin ve talepleri tek bir merkezden yönetin. Raporlama ve analiz özellikleri, performansı ölçmenize ve ş akışlarını etkili bir şekilde optimize etmenize yardımcı olur.

Qntrl'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir görünümler ve gerçek zamanlı güncellemelerle tüm ş akışınızı görselleştirin

Otomasyonlu süreç kontrolleri ve politika uygulamalarıyla standartlara uyumu sağlayın

Veri erişimi, güncellemeler ve geri bildirimleri doğrudan ş Akışlarına entegre ederek iletişim engellerini ortadan kaldırın

Qntrl sınırları

Sınırlı özel seçenekleri

Mobil deneyim yeterince iyi olmayabilir

Qntrl fiyatlandırması

ücretsiz deneme sürümü mevcuttur*

Standart: Aylık 20 $

Kurumsal: Aylık 40 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Qntrl derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Qntrl hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Qntrl hakkında şunları söyledi:

Javascript tabanlı özel komut dosyaları oluşturabiliriz. Belirli bir kişiye atama, herhangi bir role veya takım gibi birçok seçenek mevcuttur. Ayrıca, özel fonksiyonlarla otomasyon da sağlanabilir.

Javascript tabanlı özel komut dosyaları oluşturabiliriz. Belirli bir kişiye atama, herhangi bir role veya takımya atama veya özel fonksiyonlarla otomasyon gibi birçok seçenek mevcuttur.

14. Airtable (Hesap tablosu tarzı işbirliğine dayalı ş akışı için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Kendi başına popüler bir araç olan Airtable, elektronik tablonun kolaylığını veritabanının gücünü bir araya getirir.

Airtable, bir elektronik tablo platformundan daha fazlasıdır; özelleştirilebilir bir proje yönetimi iş akışı oluşturmanıza olanak tanır. Tek bir yerden, özel ş Akışları tasarlayın, projeleri yönetin, verileri düzenleyin ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Airtable'ın Cobuilder özelliği ile mükemmel çalışma alanını oluşturun

Kanban panoları, takvimler ve daha fazlası arasından seçim yapın ve takımınızın en verimli işlediği şekilde projelerinizi görselleştirin

Etkili işbirliği için görevleri atayın, proje durumlarını paylaşım, ve etkinlik geçmişini kaydedin

Airtable sınırları

Karmaşık veri analizi ve raporlama için yeterli olmayabilir

Gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Airtable fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 $

Kurumsal ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Airtable hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Capterra yorumcusunun Airtable hakkındaki yorumunu okuyun:

Genel olarak, Airtable basitlik ve güç arasında mükemmel bir denge sağlar, bu da onu projelerin yönetimi, verilerin düzenlenmesi ve ş Akışlarının kolaylaştırılması için mükemmel bir seçim haline getirir. Sezgisel tasarımı ve özel seçenekleri, onu bireyler ve takımlar için kullanıcı dostu hale getirir.

Genel olarak, Airtable basitlik ve güç arasında mükemmel bir denge sağlar, bu da onu projelerin yönetimi, verilerin düzenlenmesi ve ş Akışlarının kolaylaştırılması için mükemmel bir seçim haline getirir. Sezgisel tasarımı ve özelleştirme seçenekleri, onu bireyler ve takımlar için kullanıcı dostu hale getirir.

🧐 Biliyor muydunuz? İzin tabanlı iş akışları, finans onay görevinizin tüm tasarım takımının görünürlüğünde olmaması gerektiğinden, kazara fazla paylaşımı önler.

15. Trello (Görsel görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

trello aracılığıyla

Dünya çapındaki takımlar için vazgeçilmez dijital yapışkan not olarak tanınan Trello, görsel bir proje yönetimi yazılımıdır.

Bir pazarlama kampanyası planlıyor veya karmaşık bir ürün lansmanını koordine ediyor olsanız da, bu ş Akışı yönetimi aracı kaotik yapılacak listeleri, görev izlemesini kolaylaştıran modern Kanban panolarına dönüştürür.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kanban panoları, liste ve kartlarla ş akışlarını görselleştirin

Zaman Çizelgesi, Takvim ve Gösterge Paneli görünümleri arasında hızla geçiş yapın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için Trello'nun otomasyon aracı Butler'ı kullanın

Trello sınırları

Zaman takibi ve raporlama gibi sınırlı proje yönetimi özellikleri

Pano, entegrasyonlar ile yalnızca PDF olarak dışa aktarılabilir

Trello fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (13.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Trello hakkında gerçek kullanıcıların yorumları:

G2 yorumcusu Trello hakkında şunları söylemiştir:

Kullanımı çok kolay olması hoşuma gitti, o kadar kolay ki teknoloji konusunda bilgisi olmayan çalışanlarım bile kullanabildi ve ben de onların hatalarını düzeltmek için peşlerinden koşmak zorunda kalmadım. Özelleştirilebilir olduğu için, sadece sektörümüze özgü projelerde değil, üzerinde çalıştığımız tüm projelerde kullanabildim.

Kullanımı çok kolay olması hoşuma gitti, o kadar kolay ki teknoloji konusunda bilgisi olmayan çalışanlarım bile kullanabildi ve ben de onların hatalarını düzeltmek için peşlerinden koşmak zorunda kalmadım. Özelleştirilebilir olduğu için, sadece sektörümüze özgü bir projede değil, üzerinde çalıştığımız tüm projelerde kullanabildim.

16. Nulab (İnovasyon ve işbirliği için birleşik bir çalışma alanı için en iyisi)

nulab aracılığıyla

Nulab, proje yönetimi için Backlog ve iş akışı diyagramları için Cacoo gibi güçlü ş Akışı yönetim araçları sunar.

Bu entegre platform, görev yönetimi ve sorun izleminden gerçek zamanlı iletişim ve görsel işbirliğine kadar, projeleri verimli bir şekilde planlamak, takip etmek ve yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

Nulab'ın en iyi özellikleri

Gantt grafik, Kanban panosu ve burndown grafikleri gibi araçlarla projeleri planlayın, izlemeyin ve yönetin

Çevrimiçi beyaz tahtalar, paylaşım belgeler ve entegre iletişim araçları gibi özelliklerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Hata izleme sürecini kolaylaştıran yerleşik araçlarla sorunları verimli bir şekilde yakalayın, atayın ve çözün

Nulab sınırları

Ücretsiz plan sadece beş entegrasyona izin verir

10 MB boyut sınırı nedeniyle kısıtlı dosya yönetimi

Nulab fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 35 $

Standart: Aylık 100 $

Premium: Aylık 175 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Nulab puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Nulab hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu, Nulab'ın ş akışı yönetim aracı Backlog hakkında şunları söyledi:

Bu yazılımın en iyi özelliği, basit tasarımı ve yeni kullanıcılar için kolay olmasıdır. Örneğin, bu şirkete katıldığımda bu konuda çok yeniyken, bug tracker yazılımı aracılığıyla hataları rapor etmek zorunda kaldığım ilk seferde tüm işlere kolayca adapte oldum. Bu yazılımda hataları kolayca bahsetme ve atayabilirim. Ayrıca, hangi hatanın öncelikli olduğunu da bahsetme.

Bu yazılımın en iyi özelliği, basit tasarımı ve yeni kullanıcılar için kolay olmasıdır. Örneğin, bu şirkete katıldığımda bu konuda çok yeniyken, bug tracker yazılımı aracılığıyla hataları rapor etmek zorunda kaldığım ilk seferde her şeye kolayca adapte oldum. Bu yazılımda hataları kolayca bahsetme ve atayabilirim. Ayrıca, hangi hatanın öncelikli olduğunu da bahsetme.

🧐 Biliyor muydunuz? ş Akışları, takip, güncelleme veya yönetici gibi görünmez işleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olur, böylece bu işlerin gününüzü tüketmesine izin vermek yerine onları ortadan kaldırabilir veya otomasyon yoluyla gerçekleştirebilirsiniz.

17. Cflow (Geleneksel iş süreçlerini otomasyonlu ş akışlarına dönüştürmek için en iyisi)

cflow aracılığıyla

Kağıdı ortadan kaldırmak ve karmaşık iş süreçlerinizi kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Cflow, tam da bunu yapacak güçlü, kod gerektirmeyen bir ş akışı yönetimi çözümüdür.

Akıllı otomasyon kullanarak işlerinizi dönüştürür ve tüm departmanlarınızda operasyonları dijitalleştirir. Zapier gibi 1.000'den fazla entegrasyona ve birinci sınıf veri güvencesine sahip güvenilir bir ş Akışı yönetim sistemidir.

Cflow'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak form oluşturucu ile teknik beceri gerektirmeden özel formlar oluşturun

Onaylar için koşullu mantık ile karmaşık otomasyonlu ş Akışları ayarlayın

İş süreçlerini optimize etmek ve ş Akışı darboğazlarını belirlemek için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Cflow sınırları

Şablon kitaplığı, öncelikle herkesin ihtiyaçlarını karşılamayabilecek iş otomasyon şablonlarını içerir

Sınırlı proje yönetimi özellikleri

Cflow fiyatlandırması

ücretsiz deneme sürümü mevcuttur*

Joy: Kullanıcı başına aylık 22 $

Bliss: Kullanıcı başına aylık 32 $

Zen: Özel fiyatlandırma

Cflow puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cflow hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun Cflow hakkındaki yorumunu okuyun:

Birkaç aydır kullanıyorum ve işimi verimli bir şekilde organize etmeme yardımcı oldu. Kod gerektirmeyen yapısı ve yapay zeka tabanlı çözümleri, birden fazla projeyi ve onayı kolayca yönetmeyi sağlıyor. Benim için en öne çıkan özelliği, her proje için şablonlar oluşturabiliyor ve bu şablonları her yeni proje için gerektiği gibi özelleştirebiliyor olmanız. Kanban panosu, proje yönetimini standart ve sistematik hale getiren bir başka artı özellik. Her projenin veya görevinin durumu kolayca izlenebilir ve etkili yönetim uygulanabilir.

Birkaç aydır kullanıyorum ve işimi verimli bir şekilde organize etmeme yardımcı oldu. Kod gerektirmeyen yapısı ve yapay zeka tabanlı çözümleri, birden fazla projeyi ve onayı kolayca yönetmeyi sağlıyor. Benim için en öne çıkan özelliği, her proje için şablonlar oluşturabiliyor ve bu şablonları her yeni proje için gerektiği gibi özelleştirebiliyor olmanız. Kanban panosu, proje yönetimini standart ve sistematik hale getiren bir başka artı. Her projenin veya görevinin durumu kolayca izlenebilir ve etkili yönetim uygulanabilir.

18. Notion (Özelleştirilebilir Çalışma Alanı ile merkezi bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

notion aracılığıyla

Birden fazla uygulamanın aynı anda kullanılması yerine, Notion, süreç belgeleme, proje yönetimi ve takım işbirliğini tek bir güçlü platformda birleştirerek çalışma alanını yeniden tasarlar.

Her şeyi tek bir yerde düzenleyerek görevleri, notları ve projeleri yönetmeyi kolaylaştırır. Özelleştirilebilir şablonlar ve veritabanları ile Notion'u ş Akışınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Takımınızın ş akışına mükemmel şekilde uyan çalışma alanları tasarlayın; projeleri, görevleri ve belgeleri düzenleyin

Metin, resim, tablo ve hatta Kanban panoları ve takvimler gibi çeşitli içerik türleriyle kendinizi ifade edin

Yorumları, bahsetmeleri ve paylaşım belgeleri kullanarak herkesin aynı sayfa üzerinde kalmasını sağlayın

Notion sınırları

Bazı kullanıcılar sayfa tabanlı arayüzü karmaşık bulabilir

Çevrimdışı erişim yok

Notion fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu Notion hakkında şunları söylemiştir:

Genel olarak, çok beğeniyorum. Notion'u hem iş hem de kişisel projelerim için neredeyse her gün kullanıyorum ve aylarca kullandıktan sonra bile hala herhangi bir sorun yaşamadım. Harika bir uygulama ve kişisel favolarımdan biri.

Genel olarak çok beğeniyorum. Notion'u hem iş hem de kişisel projelerim için neredeyse her gün kullanıyorum ve aylarca kullandıktan sonra bile hala herhangi bir sorun yaşamadım. Harika bir uygulama ve kişisel favori'lerimden biri.

💡 Profesyonel İpucu: Notion, ClickUp veya Trello gibi araçlarda Takvim ve Kanban görünümlerini birbirine bağlantı kurarak, bağlamı kaybetmeden zaman çizelgeleri ve durumlar arasında geçiş yapabilirsiniz. *

19. ProProfs Proje (Küçük işler için etkili ş Akışı oluşturmak için en iyisi)

proProfs proje aracılığıyla

ProProfs Project, küçük ve büyümekte olan takımlar için proje yönetimini ele alır. Beş kullanıcıya kadar ücretsiz plan sunan, yeni kurulan ve küçük işler için mükemmel, uygun maliyetli bir çözümdür.

Kolayca işbirliği yapabilir, giderleri izleme ve proje performansı, kaynak tahsisi ve takım verimliliği hakkında kapsamlı raporlar oluşturabilirsiniz.

ProProfs Proje'nin en iyi özellikleri

Görevleri atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve alt görevler ve öncelik düzeyleri ile ilerlemeyi izleme, böylece herkesin hesap verebilirliğini sağlayın

Gantt grafikleriyle proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirin, böylece herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Faturalandırılabilir saatleri kolaylıkla kaydedin ve izlenen süredir doğrudan faturalar oluşturarak faturalandırma sürecini basitleştirin

ProProfs Proje sınırlamaları

Karmaşık projeler için sınırlı gelişmiş özellikler

Sınırlı özel seçenekleri

ProProfs Proje fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

iş: 49,97 $/ay

ProProfs Proje puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (75+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ProProfs Proje hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu ProProfs Proje hakkında şunları söyledi:

ProProfs, iş yükümü sorunsuz bir şekilde optimize etmeme yardımcı oluyor. Sezgisel gösterge panelini kullanarak, herhangi bir kaynağın aşırı çalıştırılıp çalıştırılmadığını veya yeterince kullanılmadığını izleyebiliyorum. Bu sayede, iş akışlarımı hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve günlük iş yükümü verimli bir şekilde yönetebilirim.

ProProfs, iş yükümü sorunsuz bir şekilde optimize etmeme yardımcı oluyor. Sezgisel gösterge paneli sayesinde, herhangi bir kaynağın aşırı çalıştırılıp çalıştırılmadığını veya yeterince kullanılmadığını izleme imkanına sahibim. Bu sayede, ş akışlarımı hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve günlük iş yükümü verimli bir şekilde yönetebilirim.

20. Nintex (otomasyon odaklı ş akışı için en iyisi)

nintex aracılığıyla

Nintex, karmaşık ş akışlarını yönetmek isteyen orta ve büyük ölçekli kurumsal işletmeler için özellikle uygundur. Otomasyon ve süreç optimizasyonuna odaklanması, onu insan kaynakları, finans ve müşteri hizmetleri işleri için ideal hale getirir.

Platform, verimli ş Akışı ve belge yönetimi için birçok uygulamayı destekler.

Nintex'in en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak ş akışlarını zahmetsizce oluşturun

Dijital imzalar ve etkileşimli belge ş Akışları gibi özelliklerle onayları basitleştirin ve uyumluluğu sağlayın

Veri entegrasyonları ve görev yönetimi için bulut tabanlı otomasyon

Nintex sınırları

Gelişmiş ş Akışı yönetimi ve işbirliği özellikleri eksiktir

Küçük takımlar için pahalı olabilir

Nintex fiyatlandırması

Talep üzerine demo mevcuttur

Özel fiyatlandırma

Nintex puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Nintex hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun Nintex hakkındaki yorumunu okuyun:

Nintex, iş süreçlerimizi otomatikleştirme konusunda oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Güçlü ve kullanımı kolay iş akışı otomasyon özelliği gerçekten çok etkili. Bu özellik sayesinde bu alanda sayısız saatler kazandık ve veri girişi ve onay süreci gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebildik. Ayrıca, form ve uygulama özellikleri, her yerden doldurulup gönderilebilen özel formlar geliştirmemize yardımcı oldu ve bu da alandan bilgi almamızı kolaylaştırdı.

Nintex, iş süreçlerimizi otomatikleştirme konusunda oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Güçlü ve kullanımı kolay ş otomasyon özelliği gerçekten çok etkili. Bu özellik sayesinde bu alanda sayısız saatler kazandık ve veri girişi ve onay süreci gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebildik. Ayrıca, form ve uygulama özellikleri, her yerden doldurulup gönderilebilen özel formlar geliştirmemize yardımcı oldu ve bu da sahadan bilgi almamızı kolaylaştırdı.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Kontrol listeleri, en çok küçümsenen ş Akışı aracıdır. Ameliyathanelerden uzay görevlerine kadar, en karmaşık işler bile basit, tekrarlanabilir listelerle başlar.

21. Pipefy (Kod gerektirmeyen otomasyon için en iyisi)

pipefy aracılığıyla

İşe alım gibi İK görevlerinin yerine getirilmesinden tedarik ve özel müşteri hizmetleri operasyonlarının kolaylaştırılmasına kadar Pipefy, çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılar.

Pipefy, BT desteğine fazla bağımlı olmadan ş akışlarını oluşturmak, otomasyonla yönetmek ve yönetmek için araçlar sunan kod gerektirmeyen bir platformdur.

Pipefy'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak araçları, koşullu mantık ve otomatik görev atamaları ile ş akışları tasarlayın

300'den fazla uygulamaya bağlantı kurarak sorunsuz veri akışını sağlayın

İş süreci yönetimi için şablonları kullanarak ş akışlarını hızla uygulayın

Pipefy sınırları

Ücretsiz plan ile sınırlı özel seçenekleri

PDF'lerde koşullu mantık kullanılamaz

Pipefy fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

İş: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Pipefy puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipefy hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Pipefy hakkında şunları söylemiştir:

Pipefy, günlük süreçlerimde yapacağım yapılacakları ve hangi adımda olduğumu izleme konusunda bana yardımcı oluyor. Bunun en iyi yanı, önemli bir faaliyeti çok nadiren kaçırmam.

Pipefy, günlük süreçlerimde yapacağım yapılacakları ve hangi adımda olduğumu izleme konusunda bana yardımcı oluyor. Bunun en iyi yanı, önemli bir faaliyeti çok nadiren kaçırmam.

22. Miro (Fikirleri verimli bir şekilde görselleştirmek ve üzerinde işbirliği yapmak için en iyisi)

miro aracılığıyla

Miro, fikirden sonuca giden süreci hızlandıran yenilikçi bir çevrimiçi işbirliği platformudur. İşbirliği ve proje yönetimi için esnek ve sezgisel bir platform arayan çeşitli sektörlerdeki takımlar için özellikle uygundur.

Gerçek zamanlı beyin fırtınası ve planlamayı destekleme özelliği, onu ürün geliştirme, pazarlama kampanyaları ve kullanıcı deneyimi tasarımı için ideal hale getirir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Intelligent Canvas'ı kullanarak, ücretsiz sürümde bile sınırsız sayıda üyeyle belgeleri, zihin haritalarını, diyagramları ve daha fazlasını bir araya getirin

Gerçek zamanlı ortak düzenleme, video konferans ve doğrudan yorum yapma gibi özelliklerle zahmetsizce işleyin

Prototip oluşturun, tartışmaları özetleyin ve AI ile işbirliğine dayalı işinizden değerli içgörüler elde edin

Miro sınırları

Mobil uygulamanın bazen fonksiyon açısından yetersiz kalabileceği olabilir

Büyük panolar sörfçülerin hızını yavaşlatır

Miro fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

kurumsal guard: *Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Miro hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Miro hakkında şunları söyledi :

Projeyle ilgili bilgileri düzenlemek için Miro kullanıyorum. Ekran görüntüleri, bağlantılar, akış şemaları, rekabetçi ayrıntılar, zaman çizelgeleri – her şey devasa bir Miro panosuna aktarılıyor ve burada ihtiyacım olanı kolayca bulup diğerleriyle verimli bir şekilde paylaşım yapabiliyorum.

Projeyle ilgili bilgileri düzenlemek için Miro kullanıyorum. Ekran görüntüleri, bağlantılar, akış şemaları, rekabetçi ayrıntılar, zaman çizelgeleri – her şey devasa bir Miro panosuna aktarılıyor ve burada ihtiyacım olanı kolayca bulup diğerleriyle verimli bir şekilde paylaşım yapabiliyorum.

🧐 Biliyor muydunuz? ClickUp Whiteboards veya Miro gibi beyaz tahta araçları sadece beyin fırtınası için değildir; canlı görevlere ve ş akışlarına bağlantıyla, fikir üretmeyi uygulamanın bir parçası haline getirebilirler.

23. Next Matter (Kurumsal karmaşık ş akışlarını otomasyon için en iyisi)

next Matter aracılığıyla

Next Matter, orta ve büyük ölçekli kurumsal işletmeler için operasyonları basitleştiren ve işbirliğini artıran, kod gerektirmeyen ş Akışı otomasyon yazılımıdır.

Çeşitli departmanlarda operasyonel mükemmellik için kapsamlı kod bilgisi gerektirmeden yasal konuları etkili bir şekilde yönetmenize ve karmaşık ş akışı oluşturmanıza olanak tanır.

Next Matter'ın en iyi özellikleri

Kolay veri alışverişi için 3.000'den fazla uygulamayla entegre edin ve veri girdisini otomasyonla gerçekleştirin

Doğru zaman takibi ile bireysel görevlerinizi kontrol altında tutun

Kapsamlı analitiklerle operasyonel performans hakkında değerli bilgiler edinin

Next Matter sınırları

Küçük takımlar için pahalı olabilir

Büyük ş akışlarında yükleme gecikmeleri yaşanabilir

Next Matter fiyatlandırması

ücretsiz deneme sürümü mevcuttur*

Başlangıç: 625 $ platform ücreti/ay + kullanıcı başına 19 $/ay

Büyüme: 2.950 $ platform ücreti/ay + kullanıcı başına 29 $/ay

Profesyonel: 7.500 $ platform ücreti/ay + kullanıcı başına 49 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Next Matter derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Next Matter hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun Next Matter hakkındaki yorumunu okuyun:

Araç son derece kullanıcı dostudur. Takım, onboarding sürecinde bize kullanımı konusunda eğitim vererek ve tüm sorularımızı yanıtlayarak mükemmel bir iş çıkardı. Artık şirketimiz için yeni akışlar ve süreçler oluşturmak çok kolay. Onboarding sürecinin eğitim kısmının, platformu başarıyla benimsememizde ve kullanmamızda gerçekten çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.

Araç son derece kullanıcı dostudur. Takım, onboarding sürecinde bize aracın kullanımını öğreterek ve tüm sorularımızı yanıtlayarak mükemmel bir iş çıkardı. Artık şirketimiz için yeni akışlar ve süreçler oluşturmak çok kolay. Onboarding sürecinin eğitim kısmının, platformu başarıyla benimsememizde ve kullanmamızda gerçekten çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.

24. beSlick (Verimli ve uyumlu operasyonlar için en iyisi)

via beSlick

Eskiden Process Bliss olarak bilinen beSlick, takımların görevleri takip etmelerine, işbirliğini geliştirmelerine ve hesap verebilirliği sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir ş Akışı yönetim platformudur.

3.000'den fazla entegrasyonla, favori uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Kullanıcı dostu tasarımı ve mobil uygulaması sayesinde, takımınız nerede olurlarsa olsunlar verimli kalabilirler.

Finans, inşaat ve proje yönetimi sektörleri için mükemmel bir seçimdir.

beSlick'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzüyle ş akışlarını zahmetsizce oluşturun ve özel hale getirin

Görsel gösterge panelleri ve raporlarla görevleri atayın, son tarihleri ayarlayın ve herkesin işlerini izlemeyi sürdürmesini sağlayın

Denetim izleri ve yasal standartları karşılamaya yardımcı olan araçlarla kritik görevlerin üstesinden gelin

beSlick sınırları

Ücretsiz deneme sürümü tüm özellikleri sağlamamaktadır

Ayar yapmak zaman alır

beSlick fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Ücretli sürüm: Kullanıcı başına aylık 16 $

beSlick puanları ve yorumları:

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

Gerçek kullanıcılar beSlick hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu beSlick hakkında şunları söylemiştir:

Belgeleri standart süreçlerin gerçek kılavuzlu ve kaydedilmiş uygulamasıyla bağlantılı olan sezgisel ve kolay kurulumlu şablonlar. Süreçlerin basit, koşullu veya çok adımlı olmasına bakılmaksızın, kullanım kolaylığı ve kurulum için gereken az çaba. Mükemmel ve hızlı destek.

Belgeleri standart süreçlerin gerçek kılavuzlu ve kaydedilmiş uygulamasıyla bağlantı kuran sezgisel ve kolay kurulumlu şablonlar. Süreçlerin basit, koşullu veya çok adımlı olmasına bakılmaksızın, kullanım kolaylığı ve kurulum için gereken az çaba. Mükemmel ve hızlı destek.

25. Bynder (Kapsamlı dijital varlık yönetimi için en iyisi)

bynder aracılığıyla

Tüm dijital varlıklarınızı yönetmek için bir araca mı ihtiyacınız var? O halde Bynder'ı deneyin. Bu DAM (Dijital Varlık Yönetimi) platformu, içerik ş akışlarını düzenlemenize, marka tutarlılığını sağlamanıza ve AI destekli özelliklerle takım işbirliğini artırmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, WordPress, Hootsuite ve Vimeo gibi uygulamalarla entegrasyonları, tüm çalışma alanınızın tek bir özelleştirilebilir yerde kalmasını sağlar.

Bynder'ın en iyi özellikleri

Merkezi varlık kitaplığı ile ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde düzenleyin ve bulun

Özelleştirilebilir ş Akışlarını kullanarak içeriği kolaylıkla oluşturun, inceleyin ve onaylayın

Otomasyonlu etiket, gelişmiş arama ve performans bilgileri dahil olmak üzere daha akıllı varlık yönetimi için yapay zekayı kullanın

Bynder sınırları

Büyük dosyalar veya varlık kitaplıkları yazılımın performansını yavaşlatabilir

Bazı özel müşteriler, onay ş akışlarının yüksek düzeyde düzenlemelere tabi sektörler için uygun olmadığını düşünmektedir

Bynder fiyatlandırması

Talep üzerine demo mevcuttur

Özel fiyatlandırma

Bynder puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bynder hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Bynder hakkında şunları söyledi:

Yıllar boyunca birkaç farklı DAM sistemi kullandım ve Bynder, hem yönetici kurulum hem de genel kullanıcı deneyimi açısından en kullanıcı dostu sistemdir. Bu, sistemin benimsenmesi ve genel başarısı için çok önemlidir. Bynder, birçok özelliği ile güçlü bir sistem olduğundan, ilk kullanım aşaması, yönetilebilir bir şekilde küçük parçalar halinde sunulacak şekilde tasarlanmıştır. Bunu takdir ettim, çünkü takımımızın daha verimli olmasına yardımcı oldu: toplantılarda geçmiş konuları yeniden tartışmak için zaman harcamamıza gerek kalmadı.

Yıllar boyunca birkaç farklı DAM sistemi kullandım ve Bynder, hem yönetici kurulum hem de genel kullanıcı deneyimi açısından en kullanıcı dostu sistemdir. Bu, sistemin benimsenmesi ve genel başarı açısından çok önemlidir. Bynder, birçok özelliği ile oldukça güçlü bir sistem olduğundan, ilk kullanım aşaması, yönetilebilir bir şekilde küçük parçalar halinde sunulacak şekilde tasarlanmıştır. Bunu takdir ettim, çünkü takımımızın daha verimli olmasına yardımcı oldu: toplantılarda geçmiş konuları yeniden tartışmak için zaman harcamamıza gerek kalmadı.

📖 Ayrıca okuyun: ş Akışı Örnekleri ve Kullanım Durumları

Ş Akışı yönetim yazılımları için özel bahsetme

* camunda, açık kaynaklı ve son derece özelleştirilebilir özellikleriyle işlerin karmaşık süreçleri kolaylaştırmasına yardımcı olan güçlü bir ş akışı otomasyon platformudur.

teamwork *, takımların görevleri verimli bir şekilde yönetmelerini, iletişim kurmalarını ve projeler arası ilerlemeyi izlemelerini sağlayan bir işbirliğine dayalı proje yönetimi aracıdır.

toggl Track *, takımların iş saatlerini izlemelerine, verimliliği optimize etmelerine ve proje zaman çizelgelerini iyileştirmelerine olanak tanıyan basit ama etkili bir zaman takibi aracıdır.

ClickUp ile Sorunsuz ş Akışı Yönetiminin Keyfini Çıkarın

Doğru ş Akışı yönetim platformunu seçmek, tüm ilerlemenizi ve verimliliğinizi belirler. Çeşitli seçenekler mevcut olsa da, ClickUp daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan kapsamlı ve çok yönlü bir çözümdür.

Güçlü görev yönetimi, izleme ve işbirliği özelliklerine mi ihtiyacınız var? Tamamdır! Gelişmiş yapay zekayı ş Akışınıza entegre etmek mi istiyorsunuz? Tamamdır!

ClickUp, tüm işleriniz için tek bir doğru kaynak sağlar. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesap açın! ✅