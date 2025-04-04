hedef Kitlenizin İlgisini Çekecek 50 Yaratıcı Haber Bülteni Fikri

Daha önce de görmüşsünüzdür: Haber bültenine kaydolmanız için sizi teşvik eden, özel içerik, erken erişim veya cazip indirimler vaat eden pop-up'lar. "Neden olmasın?" diye düşünür ve e-posta adresinizi girersiniz.

Birkaç hafta sonra, bir zamanlar heyecan verici olan haber bülteniniz ne oldu? Açılmamış e-postaların altında gömülü, kaçınılmaz kaderini bekliyor: korkunç Aboneliği iptal et tıklaması.

Peki, haber bülteninizin aynı sonla karşılaşmamasını nasıl sağlayabilirsiniz?

Harika bir haber bülteni, güncellemelerle dolu bir e-postayı Gönder düğmesine basmaktan daha fazlasıdır. İlgi çekici, güven oluşturucu ve hedef kitlenizin bir sonraki sayıyı sabırsızlıkla beklemesini sağlayan içerikler oluşturmakla ilgilidir.

Bu blog yazısında, sürekli ilgi çekici ve motive edici 50 fikir dahil olmak üzere, bir haber bülteni oluşturmak için eksiksiz bir kılavuz paylaşıyoruz.

⏰ 60 Saniyelik Özet Hedeflerinize uygun bir haber bülteni türü seçin: içgörüler, güncellemeler, hikayeler, derlemeler, topluluk veya satışlar

Dikkate alınması gereken altı tür haber bülteni vardır: sektör içgörüleri ve uzmanlığı, ürün ve iş güncellemeleri, kişisel hikayeler ve dersler, kürasyonlar ve özetler, topluluk oluşturma, satış ve promosyonlar

Tarama kolaylığı sağlayan içerik, net bir görsel hiyerarşi, mobil cihazlar için optimizasyon ve kişiselleştirilmiş CTA'lar ile etkili haber bültenleri tasarlayın, etkileşimi artırmak için sürekli testler yapın ve ayarlamalar yapın

Fikirleri ortaya çıktıkça yakalayarak, yapılandırılmış bir ş Akışı geliştirerek, verimli bir şekilde işbirliği yaparak, AI araçlarından yararlanarak ve performansı sürekli izleyerek zaman içinde ayarlamalar ve iyileştirmeler yaparak yaratıcı bir haber bülteni alışkanlığı oluşturun

ClickUp , fikir toplama, görev organizasyonu, performans izleme, içerik oluşturma ve daha fazlasını kolaylaştırarak, AI desteği ile geliştirilmiş ilgi çekici ve tutarlı haber bültenlerinin oluşturulmasını sağlar

Dikkate alınması gereken haber bülteni türleri

Haber bülteninizle neyi başarmak istiyorsunuz? İçeriğinizi etkili bir şekilde yapılandırmak için, birincil iş hedeflerinizle uyumlu, net bir hedef belirlemek çok önemlidir.

Popüler haber bülteni türlerine bir göz atalım.

📌 Seçkiler ve özetler

Haber bültenlerinin her zaman yeni bilgiler içermesi gerektiğini kim söylemiş? Zaten bir sürü bilgi var ve belirli bir konuyla ilgili en değerli içerikleri tek bir haftalık e-postada toplayarak bir haber bülteni oluşturabilirsiniz.

Bu, insanların en yararlı bilgilere hızlı bir şekilde erişmek istediği SEO veya Generative AI gibi oldukça yoğun konular için özellikle uygundur.

💬 Kişisel hikayeler ve dersler

Bu, yaratıcı alanlarda faaliyet gösteren tek başına çalışan girişimciler ve markalar için hedef kitlesiyle bağlantı kurmanın mükemmel bir yoludur.

Öğrenilen dersler, duygusal anlar, günlük güncellemeler, sizin için işe yarayan verimlilik ipuçları gibi özgün ve ham içeriklere odaklanın. Daha fazla ilişkilendirme için basit ve dürüst bir dil kullanmayı unutmayın.

Hedef kitlenizin oluşturduğunuz şey hakkında heyecanını korumak istiyorsanız, haber bülteninizde ürün güncellemeleri, perde arkası içerikleri, finansmanla ilgili güncellemeler, lansman için geri sayımlar, erken erişim bilgileri vb. paylaşabilirsiniz.

💲 Satış ve promosyonlar

Haber bültenleri, satış döngünüze önemli bir değer katabilir! Anahtar, sadece hedef kitlenize satış yapmakla kalmayıp, ürününüzü satın almasalar bile daha iyi seçimler yapmalarına yardımcı olacak değerli bilgiler sunmaktır. İlham almak için inceleyebileceğiniz birkaç damla kampanya şablonu bulunmaktadır.

👥 Topluluk oluşturma

Hedef kitlenizi bir aile gibi bir araya getirmek istiyorsanız, haber bülteninizi onları birleştiren bir alan olarak düşünün. Soru-cevaplar dahil olmak üzere kullanıcıların bakış açılarını paylaşın, eğlenceli haftalık yarışmalar düzenleyin veya sanal buluşmalar planlayın.

📊 Sektör bilgileri ve uzmanlık

Kendinizi bir uzman olarak konumlandırmak istiyorsanız bu biçim idealdir. Sektör trendlerini analiz edebilir, yılların deneyimine dayanan bakış açıları sunabilir veya konu hakkında bilgi sahibi olduğunuz alanlara derinlemesine girebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %60'ı anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt verirken, %15'i yanıt vermek için 2 saatten fazla zaman harcıyor. Hızlı yanıtlar ve gecikmeli yanıtların bu karışımı, iletişim boşlukları yaratabilir ve işbirliğini yavaşlatabilir. ClickUp ile tüm mesajlarınız, görevleriniz ve güncellemeleriniz tek bir yerde bulunur, böylece hiçbir konuşma yarım kalmaz ve herkes ne kadar hızlı veya yavaş yanıt verse de senkronizasyon sağlanır.

50 ilgi çekici haber bülteni içeriği fikri

Seçkiler ve özetler

1. Blog tanıtımları

Blogunuzun erişimini artırmak mı istiyorsunuz? Haber bülteninizi kullanarak en son makalelerinizi tanıtın. İster tek bir gönderiyi ister özenle seçilmiş bir özeti paylaşın, bu strateji haber bülteni abonelerinin ilgisini canlı tutarken web sitenize trafik çeker.

✨ İlham: İşte size her iki haftada bir özenle seçilmiş blog yazılarından oluşan haber bültenimiz WriteClick ! Derinlemesine metodolojilerden uygulanabilir ipuçlarına kadar, verimlilik dünyasındaki en son trendleri size getiriyor.

2. Sık sorulan soruların özeti

Sık sorulan soruları içeriğe dönüştürün! Canlı sohbet metinlerinden, sosyal medya yorumlarından veya sorgu e-postalarından SSS'leri toplayın ve bunları haber bülteninizde ele alın. Bu, zaman kazanmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hedef kitlenizin bilmek istediği şeylere tam olarak cevap verdiğinizden emin olmanızı sağlar.

📌 Örnek: Bir sağlık teknolojisi şirketiyseniz şöyle diyebilirsiniz: Yorumlarınızı ve sohbet sorgularınızı inceledik ve en çok sorulan soruları aşağıda bulabilirsiniz: S: Yazılımınız mevcut sağlık sistemleriyle nasıl entegre oluyor?

3. Dosyaları ve şablonları kaydırın

Herkes ücretsiz şeyler bırakır, özellikle de elde etmesi kolaysa. Abonelerinize kişisel veya profesyonel yaşamlarında hemen kullanabilecekleri kullanıma hazır şablonlar, çerçeveler veya kontrol listeleri verin. Bazı örnekler arasında planlama takvimleri, bütçe tabloları, egzersiz planları ve hatta haber bülteni şablonları bulunur.

✨ İlham: DesignModo, slaytlar ve gezinme panelleri dahil olmak üzere bir dizi ücretsiz prototip oluşturma kaynağı sunarak tam isabet sağlıyor. Sadece "İşte ücretsiz bir şey" demiyorlar. Bunu tasarımcılar için olmazsa olmaz bir araç olarak sunuyor ve indirmeyi sorunsuz hale getiriyorlar.

💡Profesyonel İpucu: CTA'larınızı doğrudan ve eyleme yöneltin. "Kılavuzunuzu İndirin" veya "Ücretsiz Şablonunuzu Alın" gibi ifadeler, kaynak tabanlı e-postalar için en iyi sonucu verir.

4. Hediye rehberleri

E-ticaret işleri için özel günler satışlar açısından bir altın madeni gibidir. Ve bu sadece Noel için geçerli değildir! Sevgililer Günü, Anneler Günü, Okula Dönüş ve benzeri günler için alışveriş, hediye veya seyahat rehberi hazırlayın.

✨ İlham: Alışılmışın dışında mı düşünüyorsunuz? Abonelerinize "Kahve Severler için Hediyeler" adlı özel bir liste gönderin. Ya da Warby Parker gibi bir şey yapın. Haber bültenleri, özel ürün seçimleri, görsel olarak çekici resimler ve net alışveriş bağlantıları içeren şık ve iyi organize edilmiş bir hediye rehberi sunarak sorunsuz bir gezinme deneyimi sağlar.

📌 Örnek: Bir seyahat şirketiyseniz, "Sevgililer Günü için En İyi Kaçamak Rehberi"ni paylaşın. Hayal gibi destinasyonları, benzersiz deneyimleri ve özel seyahat fırsatlarını öne çıkarın ve müşterilerinizin doğrudan bağlantılarla kolayca rezervasyon yapmasını sağlayın! ❤️✈️

5. Sezonluk "bilmeniz gerekenler"

Bu, sezon için selamlaşmaktan daha fazlasıdır. Tavsiyelerinizi, ürünlerinizi veya promosyonlarınızı yılın zamanına göre uyarlayın.

📌 Örnek: Bir cilt bakım şirketiyseniz, yazın güneşe maruz kalmayı sınırlamak için ipuçları verebilir ve güneş kremlerinden bahsedebilirsiniz.

İmalat, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim gibi sektörlerden bağımsız olarak, abonelerinizin bilmeyebileceği veya hatırlatıcıya ihtiyaç duyabileceği anahtar tarihler her zaman olacaktır. Bunları konu alan bir haber bülteni oluşturun.

✨ İlham kaynağı: Intuit Turbotax, vergi ödeme tarihlerini hatırlatan hatırlatıcılar göndererek bu işlemi basitleştiriyor. Haber bültenlerinde "Takvime Ekle" seçeneği de bulunuyor, böylece okuyucular tek bir tıklama ile işlerini düzenli tutabiliyor.

7. Testler

Testler etkileşimli, eğlenceli ve bağımlılık yapıcıdır. Aboneleriniz ve işiniz için özel olarak hazırlanmış sorularla etkileşimi artırmak ve ilgili içgörüler toplamak için bunları bir fırsat olarak kullanın.

✨ İlham: Heights, merak uyandırmanın yanı sıra besin takviyesi Vitals'ı ustaca tanıtan bir zeka sorusu ile dikkat çekiyor. Okuyucuları cevaplarını yazarak yanıt vermeye davet ederek, haber bültenini tek taraflı olmaktan çıkarmış ve interaktif hale getirmişler.

📌 Örnek: Bir güzellik şirketiyseniz, şunu sorabilirsiniz: Cilt tipiniz nedir? 2 dakikalık testimizi yapın ve öğrenin. Cildinizin tüm yıl boyunca parlak kalması için size özel ürün önerileri alın!

8. Sektör "Hangisini tercih edersiniz?" soruları

Bu neşeli, etkileşimli biçim, abonelerin markanızla eğlenceli bir şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Onları ilginç bir seçim yapmaya zorlayan, sektöre özgü ikilemler ortaya koyun.

📌 Örnek: Bir yazılım şirketiyseniz, şu soruyu sorabilirsiniz: Yorum içermeyen 1.000 satırlık bir kodu hata ayıklamayı mı tercih edersiniz, yoksa sıfırdan yeniden yazmayı mı?

💡Profesyonel İpucu: Teknoloji haber bültenlerine katılımı artırmak için e-postanızda bir anket düzenleyin ve en popüler cevabı bir sonraki sayınızda paylaşın.

Kişisel hikayeler ve dersler

9. Perde arkası (BTS) bilgiler

Abonelerinizi içeriden biri gibi hissettirin. Bir ürünü nasıl geliştirdiğinizi, bir projeyi nasıl teslim ettiğinizi veya ofis kültürünüzü onlara gösterin. Takım üyelerini eğlenceli bilgiler ve rollerini tanıtın. Ya da bir kampanyanın arkasındaki hataları ve çekim dışı sahneleri paylaşın. BTS içerikleri markanızı insanileştirir ve hedef kitlenizle daha güçlü bir bağlantı kurmanızı sağlar.

📌 Örnek: Bir ürün şirketiyseniz, şöyle bir şey düşünebilirsiniz: En son ürünümüzün nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi? Baş tasarımcımız Sarah ile tanışın ve nihai ürünün ortaya çıkmasından önce yaptığı bu eğlenceli eskizi inceleyin! İşte yaratıcı sürecin bir ön izlemesi!

10. Takımdan kişisel bir not

Haber bülteninize kişisel bir dokunuş katmak için takımınızdan birinin mesajını paylaşın. Bu mesajın CEO'dan gelmesi gerekmez. Ürün tasarımcısı, müşteri desteği temsilcisi veya hatta bir stajyerin mesajı da aynı derecede ilgi çekici olabilir.

📌 Örnek: Kurumsal bir markaysanız, "[BÖLÜM] Başkanı'nın Bir Haftası" serisini başlatmaya ne dersiniz?

11. Markanızın ruh hali panosu veya ilham kaynağı

Abonelerinize markanızın kimliğini şekillendiren estetik, temalar ve etkiler hakkında bir fikir verin. Renkler, dokular veya tasarım öğelerinden oluşan bir kolaj olsun, bu, markanızın daha bilinçli ve görsel olarak çekici olmasını sağlar.

✨ İlham: Opumo'nun "Monday Mood: Autumn Essentials" bülteni, sıcak tonlar, rahat dokular ve minimalist estetiği içeren mevsimsel bir ruh hali panosu sunuyor. Marka kimliğiyle uyumlu, sürükleyici bir deneyim yaratıyorlar.

12. Masamızda neler var?

İnsanlar, belirli bir sektördeki profesyonellerin üretken, yaratıcı veya rahat kalmasına yardımcı olan araçlar, gadget'lar veya temel gereksinimler gibi içeriden öğrenilen favorileri keşfetmeyi sever. Takımınızın olmazsa olmazlarını merak uyandırıcı ve değer katan bir şekilde sergileyin.

📌 Örnek: Bir tasarım ajansındaysanız, şunun gibi bir şey yapmayı düşünün: Grafik Tasarımcının Araç Kutusu: İşimizi Kolaylaştıran 7 Gadget, stylus kalemler, renk paletleri ve uzun saatler boyunca çalışmak için en iyi ergonomik fare gibi özellikler.

13. Takımdan kişisel meydan okuma

Abonelerinizi, takımınızla birlikte yararlı veya eğlenceli bir haber bülteni fikri yarışmasına davet edin. Yarışmayı kolay, uygulanabilir ve sektörünüzle alakalı tutun. İnsanları düzenli olmaya motive eden "5 Günlük Gelen Kutusu Sıfır" yarışması kadar basit olabilir.

Ayrıca, katılımcılar yarışmaya kaydolduklarında onlara kayıt onayını göndermek için onay e-postası şablonlarını da kullanabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir verimlilik aracınız varsa, düzenleme yarışması düzenlemeye ne dersiniz? *çalışma alanınızı düzenlemeye ve verimliliğinizi artırmaya hazır mısınız? 7 günlük "Masa Detoksu" meydan okumamıza katılın!

14. Nostalji pazarlama geri dönüşleri

Trendler her zaman döngüsel olarak tekrar eder ve nostaljiye başvurmak güçlü bir pazarlama aracı olabilir. Geçmişteki sektör trendlerini yeniden gözden geçirin, bunların gelişimini keşfedin ve günümüzdeki alaka düzeylerini tartışın. Mümkün olduğunca çok konuyu kapsayabilmek için bunu aylık haber bülteni fikirlerinize ekleyin.

📌 Örnek: Bir fintech şirketiyseniz, Boom mu, Bust mu? Dot-Com Dönemi ile Günümüzün Startup Balonu Karşılaştırması veya benzer konularda bir haber bülteni hazırlayın.

15. Evcil hayvan resimleri

En güvenli haber bülteni fikri nedir? Sevimli evcil hayvan resimleri tüm sosyal medya kanallarında çok seviliyor ve markanızın daha insancıl ve samimi görünmesini sağlıyor.

✨ İlham: Fi nn, haber bülteninde kalpleri eriten evcil hayvan fotoğrafları paylaşarak bu yaklaşımı benimsiyor. E-postayı metinle doldurmak yerine, fotoğrafların ön plana çıkmasını sağlarken, etkileşimi teşvik eden bir CTA'yı da sorunsuz bir şekilde entegre ediyorlar.

16. Spotify çalma listesi tanıtımı

Haber bültenleri ilişkiler kurmaya yardımcı olur ve müzikten daha iyi bir bağlantı kurma yolu olabilir mi? Sonuçta müzik evrenseldir. Takımınızın iş çalma listesini, motivasyonel bir karışımı veya hatta tatiller için temalı bir çalma listesini paylaşın. Duyguları harekete geçiren, ruh halini yükselten ve markanızın imajıyla uyumlu olan her şey olabilir.

📌 Örnek: Bir yaşam tarzı markasıysanız, Haftaya Monday Motivation Playlist ile başlayın. Dinleyin ve en sevdiğiniz parçayı bize bildirin! diyebilirsiniz

17. Anket veya oylama

Abonelerinizden doğrudan geri bildirim mi almak istiyorsunuz? Haber bülteninizde hızlı bir anket veya oylama gönderin ve yanıtların gelmesini izleyin. Ancak, anketleri kısa tutun (en fazla 3-5 soru) ve katılımı artırmak için eğlenceli hale getirin.

✨ İlham: Mir o ' nun haber bülteni sadeliği ön plana çıkarıyor. Abonelerini, yeni özellikler hakkında 3 soruluk bir ankete katılmaya davet ediyorlar ve net bir CTA içeren sade bir tasarım kullanıyorlar.

18. Motivasyonel veya komik alıntılar

Bu haber bülteni içeriği iş türünüze bağlı olmakla birlikte, abonelerinizi neşelendirmek, ilham vermek veya eğlendirmek için kullanabilirsiniz. Büyüme için motivasyonel, yaşam tarzı için esprili veya profesyoneller için düşündürücü gibi mesajlarınızla uyumlu alıntılar seçin.

✨ İlham: Zenpen, "Weekly Drops of Wisdom" ile minimalist bir yaklaşım benimsiyor. Rastgele alıntılar eklemek yerine, dikkat çekici mesajlar, yumuşak sulu boya görseller ve temiz, düzenli bir düzen ile sürükleyici bir deneyim yaratıyorlar.

19. Özel içerik

Haber bülteninizi özel bir VIP deneyimine dönüştürün. Abonelerinize, perde arkası bilgileri, gizli özellikler, yakında çıkacak ürünler veya başka yerde bulunmayan özel indirimler gibi içeriden erişim imkanı sunun. Bu, heyecan yaratır ve insanların e-postalarınızı sabırsızlıkla beklemelerini sağlar.

📌 Örnek: AI özelliklerine sahip bir ürününüz varsa, şöyle diyebilirsiniz: "Gelecek ay piyasaya sürülecek yeni AI destekli özelliğimizi ilk olarak haber bültenimiz abonelerine sunuyoruz!

20. Markanız hakkında az bilinen 10 gerçek

İşiniz, takımınız veya tarihinizle ilgili beklenmedik BTS gerçeklerini paylaşarak abonelerinizle daha derin bir bağlantı kurun.

📌 Örnek: Bir startup iseniz, şu özelliği öne çıkarın: Sadece iki kişi ve eski bir dizüstü bilgisayarla küçük bir garajda başladığımızı biliyor muydunuz? Yolculuğumuz sürprizlerle doluydu. İşte bu noktaya gelmemizin az bilinen beş gerçeği!

21. "Bunu yanlış kullanıyorsunuz" serisi

Birçok müşteri, farkında olmadan ürünleri yanlış kullanır ve bu da deneyimlerini olumsuz etkiler. En iyi sonuçları elde etmeleri için yaygın hataları gösterin. Bu, ipuçlarını paylaşmanın benzersiz bir yoludur.

📌 Örnek: Bir teknoloji şirketi şöyle diyebilir: *Uygulamamızı tam potansiyeliyle kullandığınızı mı düşünüyorsunuz? İşte muhtemelen yanlış yaptığınız şeyler ve 3 basit adımda en iyi sonuçları elde etmenin yolları!

Abonelerinize sosyal platformlarınızda neler olup bittiğini anlatın ve en son güncellemeler ve sektörle ilgili bilgiler için sizi takip etmelerini teşvik edin.

✨ İlham: Fractel'in bu haber bülteninde, abonelerini Instagram ve Facebook'ta takip ederek güncel kalmaya nasıl teşvik ettiğini inceleyin.

23. Web semineri pazarlaması

Bir web semineri mi düzenliyorsunuz? Haber bülteninizle seminerin tanıtımını yapabilir, ilgi uyandırabilir ve kayıtları artırabilirsiniz. Canlı soru-cevap oturumu, eğitim oturumu veya sektör konuşması olsun, katılımcıların kazanacaklarını vurgulayın. E-postaya kayıt için bir bağlantı ve katılımcıların öğreneceklerinin kısa bir listesini ekleyin.

📌 Örnek: Finans uzmanıysanız, Ücretsiz web seminerimize katılın: 2025'te Nasıl Zengin Olunur (Yerler Sınırlıdır!) davetiyesi gönderin.

24. Etkinlik tanıtımları

Bu, web semineri tanıtımlarına benzer ancak daha geniştir. Yaklaşan etkinlikler için heyecan uyandıran bir dizi e-posta oluşturun.

📌 Örnek: Bir ürün piyasaya sürüyor musunuz? Okuyuculara şunu hatırlatın: Yaklaşan Ürün Lansmanı Etkinliğimiz için heyecanlı mısınız? Özel ön izleme için bize katılın! Yerler hızla doluyor, yerinizi bugün ayırtın!

25. Şirketin yıldönümü veya dönüm noktası

Hedef kitleniz, başarılarınızı sizinle birlikte kutlamak ister. İster şirketinizin kuruluş yıldönümü ister önemli bir dönüm noktası (örneğin, 100 milyon dolarlık ciroya ulaşmak veya bir ödül kazanmak) olsun, haber bülteninizde paylaşın. Kamuoyunda tanınmak, markanızın otoritesini ve güvenilirliğini artırır.

✨ İlham: Mad ewell haber bülteni, 2024 dönüm noktalarını kutlamak için hikaye anlatımı yaklaşımını kullanıyor. İlgi çekici görsellerle, markanın yolculuğunun bir parçasıymışsınız hissi uyandırırken, geleceğe olan heyecanı pekiştiriyor.

Satış ve promosyonlar

26. Fırsatlar ve indirimler

Teklifler ve indirimler (diğer adıyla teşvik e-postaları), bir nedenden dolayı temel bir e-posta pazarlama stratejisidir. Hepimiz, ilk satın alımımızda %10 indirim almak için haber bültenine kaydolmanın heyecanını yaşıyoruz! Ayrıca, CRM'nizde damla kampanyaları ve otomatik tetikleyiciler ayarlayarak indirim kodları içeren şablon e-postalar gönderebilirsiniz.

✨ İlham: Canva bunu çok iyi yapıyor. Bu haber bülteninde, Canva Pro'da sınırlı süreli %50 indirim sunuyor ve dikkat çekici bir tasarım ve aciliyet hissi uyandıran metinlerle hemen harekete geçilmesini teşvik ediyor.

27. Video serisi

Videolar, abonelerinizle daha derin bağlantılar kurar. İster bir eğitim videosu, ister kamera arkası görüntüleri veya uzman analizleri olsun, kısa YouTube videolarını haber bülteninizde paylaşmak, içeriğinizi dinamik tutar.

📌 Örnek: Teknoloji sektöründeyseniz, şu konuda bir video hazırlayın: 2 Dakikalık Özet: AI, belirli hedef kitlenizin sektörünü nasıl değiştirecek?

28. Arkadaşına tavsiye et programı

Bir tavsiye programı ile abonelerinizi marka elçilerine dönüştürün. Yeni müşterileri markanıza tanıttıklarında indirimler, ücretsiz kaynaklar veya özel avantajlar sunun. Bu, e-posta listenizi oluşturmak için de harika bir yoldur.

✨ İlham: Busu u bunu, davet edilen her arkadaş için 30 günlük ücretsiz Premium Plus erişimi sunan temiz ve ilgi çekici bir e-posta ile yapıyor. Kullanıcıların kaç tane tavsiyeyi tamamladığını görebilmeleri için bir ilerleme takipçisi bile eklemişler.

29. Tatil tebrikleri

Tatiller, neşe yaymak ve abonelerinize onları düşündüğünüzü hatırlatmak için mükemmel bir zamandır. Şükran Günü gibi önemli bir tatil veya Ulusal Pizza Günü gibi eğlenceli bir pazarlama tatili olsun, hızlı bir tatil e-postası göndermek iyi niyet yaratır.

✨ İlham: Coterie, abonelerine destekleri için teşekkür eden basit ama samimi bir tatil mesajıyla bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Zarif görseller ve iyi yerleştirilmiş CTA, bunu bir satış konuşmasından çok bir kutlama gibi hissettiriyor.

30. Biz denedik, siz denemenize gerek yok

Viral bir trend, yöntem veya ürünü deneyin ve filtrelenmemiş deneyiminizi paylaşın. Sektörünüzle ilgili olması gerekmez, sadece eğlenceli ve ilgi çekici bir şey olabilir.

📌 Örnek: Bir sağlık danışmanlığı şirketiyseniz, okuyucularınıza Bir hafta boyunca sadece protein çubukları yedim. İşte olanlar: iyi, kötü ve protein dolu gerçekler!

31. Kendi kendini imha eden e-posta

FOMO (kaçırma korkusu) yaratan gizemli, zamana duyarlı bir e-posta deneyin. Abonelere, e-posta sonsuza kadar kaybolmadan (veya fırsat, içerik veya teklif sona ermeden) önce okumak ve harekete geçmek için sadece 24 saatleri olduğunu söyleyin. Neden işe yarar? Aciliyet, merak ve ayrıcalık duygularını kullanır ve insanların sadece içinde ne olduğunu görmek için e-postayı açmasını sağlar.

📌 Örnek: Eğer bir spor ayakkabı şirketiyseniz, şunu deneyin: Sınırlı sayıda üretilen spor ayakkabılarımızda %10 indirimden yararlanmak için son şans. Bu e-posta 24 saat içinde silinecektir. Kaçırmayın!

Topluluk oluşturma

32. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC)

UGC, sürekli fayda sağlayan bir hediye gibidir. Müşterilerinizin sizinle paylaştığı içeriklerden (örneğin, referanslar, sosyal medyada paylaşılan mesajlar veya görseller (fotoğraflar/videolar)) oluşan etkili bir sosyal kanıt formudur.

UGC genellikle sosyal medyada veya şirketin web sitesinde paylaşılsa da, mükemmel bir haber bülteni fikri olarak da kullanılabilir.

✨ İlham: Bubble Goods, gıda sektöründe kadınların liderliğindeki markaları öne çıkararak bu stratejiyi kullanıyor. Haber bültenleri sadece ürünleri tanıtmakla kalmıyor, kurucuların hikayelerini anlatıyor, yüksek kaliteli görseller sunuyor ve doğrudan alışveriş bağlantıları içeriyor, böylece içerik hem ilham verici hem de etkileşimli hale geliyor.

📌 Örnek: Bir kahve markasıysanız, okuyucularınızın ilgisini şu şekilde çekebilirsiniz: @CoffeeLover89, kahve çekirdeklerimizle hazırladığı mükemmel sabah kahvesini paylaştığı için teşekkür ederiz. Siz de öne çıkmak ister misiniz? Bizi #MyBestBrew ile etiketleyin!

Bu, UGC'nin bir formudur, ancak kişisel ve hikaye anlatımına odaklanmıştır. Aboneleriniz harika hikayelerle doludur, neden bunları öne çıkarmayasınız? Ürün veya hizmetinizin gerçek hayattaki başarılarını, zorluklarını veya yaratıcı kullanımlarını öne çıkarın.

📌 Örnek: Fitness ekipmanları satıyorsanız, şunları paylaşabilirsiniz: Stacey, egzersiz ekipmanlarımızın ilk 5K koşusunu tamamlamasına nasıl yardımcı olduğunu paylaştı. Onun ilham verici yolculuğunu okuyun!

34. Ayın çalışanı

Abonelerinize markanızın arkasındaki harika insanları tanıtın. Ayın Çalışanı özelliği, takımın moralini yükseltir ve markanızın daha kişisel hissedilmesini sağlar. Ayrıca, şirket haber bülteninde tanınmak istemeyen kim var ki? Bu, büyük bir takdir göstergesidir!

📌 Örnek: Harika tasarımlarıyla tanınan bir şirket iseniz, okuyucularınıza Harika grafik tasarımcımız Josh'a selam gönderin. Yaratıcı gözüyle son kampanyamıza hayat verdi ve aynı anda 5 topu birden havada tutabiliyor!

35. İş ilanları

Eleman mı arıyorsunuz? Bir sonraki harika çalışanınız haber bülteninize zaten abone olabilir veya mükemmel adayı tanıyor olabilir. E-posta metnini kısa ve okunaklı tutmayı unutmayın. Tam iş tanımına bir bağlantı ekleyin ve daha çekici hale getirmek için avantajları vurgulayın.

✨ İlham: Social Print Studio'nun haber bültenine göz atın. Cesur, eğlenceli bir tasarım ve ilgi çekici bir metinle Lead Designer pozisyonu için iş ilanı yayınlıyor. E-posta, rolün ana hatlarını açıkça belirtiyor, anahtar nitelikleri vurguluyor ve başvuruları teşvik etmek için göze çarpan bir CTA ("İş ilanımıza göz atın") içeriyor.

36. Takdir ettiğiniz kişilere seslenin

Haber bülteninizi şükran için bir alan haline getirin. İster çalışanlar, ister ortaklar, ister müşteriler veya topluluk üyeleri olsun, takdir göstermek her zaman ilişkileri güçlendirir. "TEŞEKKÜR EDERİZ!" deyin

Bunu aylık bir özelliğe dönüştürebilir ve her sayıda bir abone, çalışan veya ortağı öne çıkarabilirsiniz. Daha da iyisi, izleyicilerinizi bir sonraki shoutout için birini aday göstermeye davet edin.

📌 Örnek: Müşteri hizmetleri konusunda başarılı bir şirket iseniz, Müşteri hizmetleri ekibimizde sürekli desteği için Emily'ye çok teşekkür ederiz. 500. olumlu yorumuna ulaştı!

37. 3 saniyelik tasarım testi

İki ürün tasarımı, pazarlama görseli veya marka seçenekleri göstererek abonelerinizin içgüdülerini test edin ve hangisini tercih ettiklerini sorun.

📌 Örnek: Ürününüzün yeni logosunu sonlandırıyorsanız, Hangi logo size daha güvenli hissettiriyor: Seçenek A (cesur) veya Seçenek B (zarif)? Şimdi oy verin!

Abonelerinizin bilmeyebileceği yararlı uygulamalar, hizmetler veya araçların bir listesini oluşturun.

📌 Örnek: Bir otomobil şirketiyseniz, okuyucularınıza şunu gönderin: En iyi yol arkadaşını keşfedin! 🚗 Sorunsuz rota planlama, gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve zahmetsiz araç bakım izleme özelliklerinin hepsini tek bir yerde sunan ABC'yi inceleyin!

39. Bana Her Şeyi Sorun (AMA) sürümü

Bu, Reddit'te popüler bir etkinlik türüdür. Aynı şeyi haber bülteninizde de yapabilirsiniz. Hedef kitlenin gönderdiği soruları, özel bir soru-cevap tarzı e-postayla yanıtlayın.

📌 Örnek: Yakında piyasaya sürülecek bir ürününüz varsa, okuyucularınızı bilgilendirin: Bu hafta, yakında piyasaya sürülecek ürünümüzle ilgili en çok sorulan soruları yanıtlıyoruz!

Sektör bilgileri ve uzmanlık

40. Nasıl yapılır kılavuzları ve öğreticiler

İnsanlar, sorunları çözmelerine veya becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan adım adım rehberliği sever. Aklınızda karmaşık bir konu mu var? E-postada basit, uygulanabilir adımlara bölün.

✨ İlham: Reclai m AI, haber bülteninde bunu çok iyi yapıyor ve çalışma alanında toplantı yapılmayan günleri uygulamak için adım adım özet bir yaklaşım sunuyor. E-posta, net eylem noktaları, görsel olarak çekici bir düzen ve daha ayrıntılı kaynaklara yönlendiren bir CTA içeriyor.

41. Kaçınılması gereken hatalar

Kimse pahalı hatalar yapmak istemez. Bunun yerine, olumlu sonuçlar için hemen uygulanabilecek, verilere dayalı stratejiler isterler. Neden sektördeki yaygın tuzakları vurgulayıp, bunları önlemek için yararlı ipuçları paylaşmıyorsunuz?

📌 Örnek: Satış koçuysanız, Anlaşmalarınıza Mal Olan 5 Soğuk E-posta Hatası (Ve Bunları Düzeltme Yöntemleri) veya Potansiyel Müşterileri Kaçırmanıza Neden Olan 3 Yaygın Satış Konuşması Hatası.

42. Mitler ve yanlış kanılar

Her sektörün kendine özgü mitleri vardır. Yanıltıcı mitler. Kafa karıştıran mitler. İnsanları engelleyen mitler. E-posta aboneleriniz bunlara inanıyor ve artık bunları gerçeklerle çürütüp meraklarını uyandırmanın zamanı geldi. Bunu haber bülteniniz aracılığıyla yapın.

📌 Örnek: Beslenme uzmanıysanız, Sağlığınıza Aslında Zarar Veren 5 Beslenme Efsanesi veya Karbonhidratlar Hakkında Gerçekler: Neden Düşman Değiller? konularını ele alın.

43. Vaka çalışmaları ve başarı öyküleri

Anlatmayın, gösterin. Müşterilerinizin, satıcılarınızın veya topluluk üyelerinizin gerçek hayattan sonuçlarını kullanarak ilgi çekici vaka çalışmaları oluşturun. Sosyal kanıt, güvenilirlik ve güven oluşturur ve potansiyel müşterilerin işinizle elde edecekleri başarıyı görselleştirmelerine yardımcı olur.

✨ İlham: Örneğin Beefree'nin haber bültenini ele alalım. Bu bülten, Madison Taylor Marketing'in sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak e-posta geliştirme süresini %66 oranında nasıl azalttığını vurgulamaktadır. E-posta sadece "araçlarımız zaman kazandırır" demekle kalmaz, bunu sayılarla kanıtlayarak etkisini inkar edilemez hale getirir.

💡Profesyonel İpucu: Gelir artışı veya zaman tasarrufu gibi ölçülebilir sonuçları vurgulamak için vaka çalışması şablonları oluşturun.

44. İçeriden ipuçları ve sektör sırları

Abonelerinize başka yerde kolayca bulamayacakları bilgilere erişim sağlayın. Bu, sektörle ilgili bir ipucu, bilinmeyen bir strateji veya ilgili bir araştırmadan elde edilen bilgiler olabilir. Özel içerikler güven oluşturur ve okuyucuların geri gelmesini sağlar.

📌 Örnek: Bir e-ticaret mağazası işletiyorsanız, Çevrimiçi Satışları Artıran 5 Psikolojik Tetikleyici'yi paylaşın

45. Sektör uzmanlarıyla röportajlar

Uzman tavsiyelerini kim sevmez ki? Soru-cevap tarzında bir haber bülteni için profesyonelleri davet edin veya haber bülteninde bir röportajdan anahtar noktaları vurgulayın. Ayrıca, etkileşimi artırmak için içeriğe bir video veya podcast bağlantısı ekleyin.

✨ İlham: Örneğin, DesignB etter, tasarım liderinin tasarım düşüncesini ve çevik metodolojileri iş akışlarına nasıl dahil ettiğini keşfeden Jason Goodwin ile bir röportaj paylaştı. Uzun bir transkript yerine, e-posta en iyi içgörüleri öne çıkardı ve daha fazlasını okuma seçeneği sundu.

46. İnfografikler

Tüm bilgilerin metin ağırlıklı olması gerekmez; bazen görsel olarak çekici bir infografik, karmaşık fikirleri kavramayı kolaylaştırır. Sektör trendleri, kullanım kılavuzları veya istatistiksel bilgiler olsun, infografikler içeriğin kolayca tüketilmesini sağlar.

✨ İlham: Grüns Nutrition, jelibonlarla tabletlerin besin konsantrasyonlarını nasıl karşılaştırıyor? Haber bültenlerinde, zaman içindeki emilim oranlarını gösteren şık bir çubuk grafik içeren infografik kullanıyorlar. Uzun açıklamalar yerine görsel hikayeyi anlatıyor.

💡 Profesyonel İpucu: 2-3 renkle sınırlı kalın ve metni kısa tutun; görsellerin konuşmasına izin verin.

47. Tavsiye sütunu

Kişiselleştirilmiş haber bültenleri oldukça ilgi çekici olabilir. Abonelerinizi soru göndermeye ve tavsiye tarzı e-postalarda yanıtlarını paylaşmaya teşvik edin. İster iş, ister sağlık, ister kariyer ipuçları olsun, gerçek endişelere yanıt vermek haber bülteninizi etkileşimli ve değerli kılar.

📌 Örnek: Bir startup odaklı haber bülteninde, girişimcilerin işlerini büyütmeyle ilgili sorularını gönderebilecekleri bir Kurucular Köşesi özelliği yer alabilir. Bir sayı, Pazarlama bütçesi olmadan ilk 100 müşterimi nasıl çekebilirim? sorusuna uygulanabilir büyüme stratejileriyle yanıt verebilir.

48. Sektöre özel haberleri paylaşın

Haber bültenleri her şeyi kapsamak zorunda değildir; bunun yerine, nişiniz için en alakalı güncellemeleri seçin. Teknoloji, moda, finans veya sağlık gibi konularda abonelerinizin bilgi bombardımanına uğramadan güncel kalmasına yardımcı olun. Anlaşılması kolay içgörüler, görüşler veya özetler ekleyin.

✨ İlham kaynağı: McKinsey bunu çok iyi yapıyor. Bir haber bülteninde, karmaşık bir ekonomi raporunu "Avrupa'nın Rekabet Gücünü Artırmak İçin Gerekenler" başlıklı ilgi çekici bir makaleye dönüştürdüler. Okuyucular, uzun bir raporu okumak zorunda kalmadan değerli bilgiler edindi.

49. Podcast önerileri

Podcast'ler hızla yaygınlaşıyor ve aboneleriniz özenle seçilmiş önerileri takdir edeceklerdir. Sevdiğiniz bir bölümü, dinlemeye değer bir misafir röportajını veya hatta kendi şirketinizin podcast'ini öne çıkarabilirsiniz.

✨ İlham: Örneğin, Guru Conference bu e-postada Guru Insider Podcast'lerinden bir bölümü tanıtıyor. Sadece bir bağlantı vermek yerine, anahtar noktaları vurgulayarak okuyuculara dinlemeleri için ikna edici bir neden sunuyorlar.

50. Yorumlar

İncelemeler her zaman ürün veya hizmetlere odaklanmak zorunda değildir. Kitaplar, trendler, sektör raporları... Hedef kitleniz (ve sektörünüz) ile ilgili her şey hakkında görüşleriniz değer katabilir. Hatta, işinizin sektörde nasıl algılandığını da paylaşabilirsiniz. Yaratıcı olun!

✨ İlham: Figlia bunu mükemmel bir şekilde yapıyor. Haber bültenlerinde The New York Times, Vogue, Forbes ve GQ'daki basın yorumlarını paylaşarak alkolsüz aperatiflerinin güvenilirliğini artırıyor. "Ürünümüz harika" demek yerine, güvenilir seslerin konuşmasına izin veriyorlar.

Haber Bültenleri için Tasarım ve Düzen İpuçları

Önemli olan sadece haber bülteninizde ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğinizdir. Renk, görsel ve beyaz alanın etkili kullanımı, mesajınızı iletmek ve abonelerinizi istenen eyleme yönlendirmek için anahtar rol oynar.

İşte aklınızda bulundurmanız gereken bazı ipuçları.

1. Her haber bültenini kolayca okunabilir şekilde yapılandırın

Kimse bir e-postayı açıp bir metin duvarıyla karşılaşmak istemez. İçeriğinizi kolay okunması için alan bırakarak düzenleyin ve tüm anahtar noktaların kolayca gözden geçirilebildiğinden emin olun.

Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: Paragraflarınızı kısa tutun (en fazla üç cümle)

Bilgiyi özetlemek için madde işaretli listeler veya özet kutuları kullanın

İçeriğinizi zenginleştirmek için görseller, infografikler veya GIF'ler ekleyin

2. Görsel hiyerarşi kullanın

Aboneleriniz haber bülteninizin ilk kısmını geçip gitmiyorsa, en önemli bilgileri en başta görmelerini sağlayın. Başlıklar ve kalın metinler bu konuda size yardımcı olacaktır. Gerektiğinde bağlantılar ve CTA'lar ekleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Ters Piramit Modelini izleyin. En önemli şeyden başlayın, ardından tüm ayrıntıları verin ve güçlü bir CTA ile bitirin.

3. Mobil cihazlar için optimize edin

Günümüzde neredeyse herkes e-postalarını cep telefonundan okuyor, bu nedenle haber bülteninizin kolayca kaydırılabilecek şekilde tasarlandığından emin olun.

En iyi uygulamalar arasında şunlar yer alır:

Yüklemesi uzun sürebilecek ağır resim/video dosyalarından kaçının

Dokunması kolay büyük CTA düğmeleri kullanın

Tek sütunlu düzene bağlı kalın

💡 Profesyonel İpucu: Çoğu haber bülteni yazılımı, e-postanızı masaüstü ve mobil ekranlarda önizlemenize olanak tanır. Bunu kullanarak düzeninizi gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz.

4. Net bir CTA belirleyin

Her haber bülteninde bir adet açık eylem öğesi bulunmalıdır. Abonelerinizi çok fazla seçenekle karıştırmayın. CTA düğmenizde Şimdi İndir veya Ücretsiz Kaydolun gibi basit ve doğrudan bir dil kullanmayı unutmayın.

💡 Profesyonel İpucu: E-postanızın başına bir CTA düğmesi ekleyin, böylece aboneleriniz ekranın altına kaydırmak zorunda kalmadan düğmeyi görebilir.

Dear reader (Sevgili okuyucu) veya Dear subscriber (Sevgili abone) gibi ifadelerle başlayan haber bültenleri veya e-posta konu satırları, kitlesel pazarlama kavramını en iyi şekilde yansıtan unsurlardır.

Her aboneye ismiyle hitap edin ve içeriğinizi farklı kitlelere ve faiz alanlarına göre uyarlayın.

🧠 Biliyor muydunuz? Kişiselleştirilmiş e-posta konu satırları, açılma oranlarını %26 artırır

➡️ Daha fazla bilgi: E-posta Pazarlama Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur?

Yaratıcı bir haber bülteni alışkanlığı nasıl oluşturulur?

Muhtemelen "tutarlılık anahtardır" cümlesini duymaktan bıktınız. Ancak bu, özellikle haber bültenleri için gerçekten doğrudur. Bir veya üç harika e-posta göndermek kolaydır, ancak her hafta harika e-postalar göndermek? Bu, bağlılık gerektirir.

İyi haber: Bu, sandığınızdan daha kolay.

İş programınıza ve doğal yaratıcı ritminize uyan, fikir üretme ve oluşturma için net bir sisteme ihtiyacınız var.

İşte başlamak için yapmanız gerekenler.

1. İlham geldiğinde onu yakalayın

Hiç günün ortasında harika bir fikir geldi ve kendinize "Sonra yazarım" dediniz mi?

Kaosun içinde kaybolmamaları için, haber bülteni fikirlerinizi aklınıza geldikçe hemen not alın.

İlham arıyorsanız, piyasadaki en iyi AI haber bültenlerine abone olun ve hangi açılardan ve biçimlerden yararlandıklarını görün.

Ayrıca, fikirlerinizi detaylandırıp aralarında yeni bağlantılar kuracağınız merkezi bir fikir bankası oluşturmak isteyeceksiniz.

ClickUp Belgeleri size yardımcı olsun.

ClickUp Belgeleri'nde özel bir haber bülteni fikir bankası oluşturun

Yeni bir belge açarak haber bülteni fikirlerinizi not alın ve iç içe sayfalar kullanarak bunları sektör trendlerine, kişisel görüşlerinize veya vaka çalışmalarına göre düzenleyin. Ayrıca, rakip haber bültenlerinden, ilgili makalelerden veya sosyal medya trendlerinden ilham aldığınız yerleri yer imlerine ekleyerek daha sonra kolayca başvurabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri, eşzamanlı düzenleme ve İşbirliği Algılama özellikleriyle ortak beyin fırtınasını da kolaylaştırır. Yeni bir bakış açısı veya benzersiz bir konu aklınıza geldiğinde, bunu belgeye ekleyin ve geri bildirim için takım üyelerini etiketleyin.

Hatta yorumlar atayabilir ve metni izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Bir fikir haber bültenine dönüştürülmeye hazır olduğunda, araçlar arasında geçiş yapmadan hemen üretime geçirebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Abonelerinizden doğrudan fikir isteyin. Neyle mücadele ediyorlar? Sürekli sordukları sorular nelerdir? Bu fikirleri toplamak için ClickUp Formlarını kullanabilirsiniz. Yanıtlar gelmeye başladığında, ClickUp'ın Otomasyonları bunları anında iş akışınıza doğrudan eklenebilen görevlere dönüştürebilir.

2. Gerçekçi bir yazma ş akışı oluşturun

Son dakika paniğini yenmenin en iyi yolu nedir? Uymak için net bir adım adım süreç belirleyin, böylece fikir üretmek, ara vermek ve gerektiğinde yeniden yazmak için yeterli zamanınız olur.

Örneğin, haber bülteninizi cuma günleri gönderiyorsanız, yazma programınız şöyle olabilir:

Monday: Fikirler üretin ve taslağı tamamlayın

Salı: İlk taslağı yazın

Çarşamba: İkinci taslağı düzenleyin ve yazın

Perşembe: Tasarım öğeleri ekleyin

Cuma: Gönder düğmesine basın

➡️ Daha Fazla Bilgi: Google Dokümanlar için Ücretsiz Haber Bülteni Şablonları

3. AI'yı avantajınıza kullanın

AI, haber bülteni yönetimini kolaylaştırmak için pek çok şey yapabilir. E-posta haber bülteni fikirleri için beyin fırtınası yapabilir, ana hatları oluşturabilir, markanızın tonuna uygun taslaklar yazabilir, pazarlama metinlerini iyileştirebilir ve daha fazlasını yapabilir.

Örneğin, ClickUp Brain'in yerleşik yazma asistanı, haber bülteninizin profesyonel, ilgi çekici ve markanıza uygun olmasını sağlar. Bir giriş yazısı hazırlıyor, anahtar bilgileri özetliyor veya harekete geçirici mesajlar oluşturuyor olsanız da, bu araç şunları yapabilir:

Daha net ve daha uygun bir üslup için içeriğinizi yeniden yazın ve düzeltin

Yazım ve dilbilgisi hatalarını gerçek zamanlı olarak kontrol edin — eklenti gerekmez

Haber bültenine gelen geri bildirimlere daha hızlı yanıt vermek için hızlı yanıtlar önerin

ClickUp Brain ile haber bülteni içeriğini yazın ve geliştirin

Ya da takım toplantıları veya sesli notlar aracılığıyla yüksek sesle beyin fırtınası yapmayı tercih ediyorsanız, ClickUp Brain toplantıları ve sesli notları yapılandırılmış metinlere dönüştürebilir ve fikirlerinizi kullanıma hazır haber bülteni taslaklarına otomatik olarak dönüştürebilir.

Haber bülteninizin biçimini standartlaştırmak mı istiyorsunuz? Brain'den Görevler, Belgeler ve projeler için şablonlar oluşturmasını isteyin, içerik oluşturmayı kolaylaştırın. ClickUp Otomasyonları ile yinelenen haber bülteni yapıları, editoryal takvimler ve erişim dizileri oluşturun ve ayarlayın, iş akışlarınızı düzenli ve verimli tutun.

ClickUp Brain'i kullanarak doğal dil komutlarıyla özel otomasyonlar oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: AI içeriğinin kolaylığı ile kendi bakış açınızın tazeliğini dengelemek için AI kullanarak e-posta yazma konusunda eğitim videolarını izleyin.

4. Zaman içinde izleyin ve ayarlamalar yapın

Her ay, haber bülteninizin nasıl gittiğini ve hangi unsurların dikkat edilmesi gerektiğini değerlendirmek için bir zaman ayırın.

Şu konulara odaklanın: En yüksek açılma oranlarını hangi konular alıyor? Ne tür e-posta yanıtları alıyorsunuz? CTA'larınızın tıklama oranı nedir?

Cevaplar, abonelerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için haber bülteni stratejinizi ayarlamanız konusunda önemli bilgiler verecektir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile açılma oranları, etkileşim düzeyleri ve abone artışı gibi anahtar haber bülteni metriklerinin birleşik bir görünümünü ayarlayabilirsiniz. Raporları manuel olarak çekmek yerine, gösterge panelinizin işi yapmasına izin verin ve bir bakışta gerçek zamanlı içgörüler elde edin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile haber bülteninizin performansını görselleştirin

Zaman içindeki eğilimleri görselleştirmek için grafikler, listeler ve tablolar kullanın. Etkileşimin ne zaman düştüğünü veya bir kampanyanın ne zaman olağanüstü iyi performans gösterdiğini bilmek ister misiniz? Belirli eşiklere ulaşıldığında sizi bilgilendiren uyarılar ayarlayın, böylece hızlıca harekete geçebilirsiniz.

ClickUp ile Haber Bülteninizi Hazırlayın, Ayarlayın, Gönderin

En iyi haber bültenleri, abonelerinin gelen kutularına her zaman, hiç aksaklık olmadan, tam zamanında ulaşır.

Bu blogda yer alan haber bülteni örnekleri, haber bültenlerinize çeşitlilik katacak ve okuyucuların ilgisini canlı tutacaktır. Güvenebileceğiniz yapılandırılmış bir ş Akışı ve değerlendirme ve ayarlama süreci oluşturduğunuzda, yolun yarısını katetmiş olursunuz.

ClickUp ile, fikir üretmeden performans izlemeye kadar uçtan uca haber bülteni iş akışlarını yönetebilirsiniz. Süreçlerinizi kolaylaştırmak, işbirliğini optimize etmek, içerik performansını izlemek ve haber bülteni stratejinizi düzenli tutmak için doğru araçlara ve yeteneklere sahiptir.

ClickUp'a bugün kaydolun.