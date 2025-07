sizi güncel tutacak 20 önemli teknoloji bülteni

İşte okumanız gereken en iyi 20 teknoloji bülteni TechCrunch: Küresel bir kitleye yönelik uzman görüşleri ile girişimler, yapay zeka ve fintech hakkında günlük ve haftalık güncellemeler Tech Daily: Bloomberg tarafından derlenen günlük teknoloji haberleri ve "Bugün bilmeniz gereken üç şey" başlıklı özetler Bizarro Devs: Aylık ilginç teknoloji hikayeleri, eğlenceli bilgiler ve yeni bir bakış açısı için pratik araçlar CIO: Pratik tavsiyeler ve sektör trendleriyle BT liderleri için özel olarak hazırlanmış Lenny's Newsletter: Slack topluluğu ile ürün yönetimi ve büyüme stratejileri hakkında uzman ipuçları Product Hunt: Topluluk odaklı içgörülerle yenilikçi araçlar ve gadget'lar keşfedin Hacker Newsletter: Geliştiriciler ve teknoloji meraklıları için Hacker News'ten seçilmiş bağlantılar alın TLDR: Meşgul profesyoneller için 5 dakikalık hızlı günlük teknoloji haber özetleri The Download: MIT destekli, yeni teknolojiler ve trendler hakkında uzman görüşleri NextDraft: Mizah ve keskin analizlerle günlük seçilmiş haberler Interesting Engineering: AI, sürdürülebilirlik ve mühendislik yenilikleri hakkında çeşitli içerikler KnowTechie's Weekly Download: İpuçları ve fırsatlar içeren haftalık teknoloji özetleri Import AI: Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark tarafından derlenen AI içgörüler CB Insights: Startup'lar, VC ve teknoloji trendleri hakkında veriye dayalı içgörüler Benedict's Newsletter: Premium seçeneklerle teknoloji gelişmelerine ilişkin haftalık uzman analizi The Intelligent Worker: Verimlilik için yapay zeka ve kod gerektirmeyen araçlardan yararlanmaya yönelik haftalık ipuçları Internet Is Beautiful: Haftalık olarak derlenen harika web siteleri, araçlar ve çevrimiçi buluntular The Information: Teknoloji sektöründeki değişimler ve yenilikler hakkında özel, derinlemesine haberler Dense Discovery: Teknoloji, tasarım ve sürdürülebilirlik hakkında düşünceli içerik Tedium: Gözden kaçan teknoloji hikayelerine mizah ve derinlik katarak derinlemesine dalış