sizi güncel tutacak 20 önemli teknoloji bülteni

Her yerde bilgi varken gerçek içgörüler nadir olduğundan, teknolojiyi takip etmek hareketli bir hedefi kovalamak gibi hissettirebilir.

Peki, gürültüyü kesmek için en etkili araç, e-posta gelen kutunuz kadar basit bir şeyse ne olur?

Doğru teknoloji haber bültenleri, rakiplerinizin bir adım önünde olmak için gizli silahınız olabilir. Bu özenle hazırlanmış özetler, en alakalı ve bilgilendirici içeriği doğrudan gelen kutunuza göndererek size zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Bu makalede, güncel bilgileri takip etmenize yardımcı olacak 20 önemli teknoloji bültenini inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet İşte okumanız gereken en iyi 20 teknoloji bülteni TechCrunch : Küresel bir kitleye yönelik uzman görüşleri ile girişimler, yapay zeka ve fintech hakkında günlük ve haftalık güncellemeler Tech Daily : Bloomberg tarafından derlenen günlük teknoloji haberleri ve "Bugün bilmeniz gereken üç şey" başlıklı özetler Bizarro Devs : Aylık ilginç teknoloji hikayeleri, eğlenceli bilgiler ve yeni bir bakış açısı için pratik araçlar CIO : Pratik tavsiyeler ve sektör trendleriyle BT liderleri için özel olarak hazırlanmış Lenny's Newsletter : Slack topluluğu ile ürün yönetimi ve büyüme stratejileri hakkında uzman ipuçları Product Hunt : Topluluk odaklı içgörülerle yenilikçi araçlar ve gadget'lar keşfedin Hacker Newsletter : Geliştiriciler ve teknoloji meraklıları için Hacker News'ten seçilmiş bağlantılar alın TLDR : Meşgul profesyoneller için 5 dakikalık hızlı günlük teknoloji haber özetleri The Download : MIT destekli, yeni teknolojiler ve trendler hakkında uzman görüşleri NextDraft : Mizah ve keskin analizlerle günlük seçilmiş haberler Interesting Engineering : AI, sürdürülebilirlik ve mühendislik yenilikleri hakkında çeşitli içerikler KnowTechie's Weekly Download : İpuçları ve fırsatlar içeren haftalık teknoloji özetleri Import AI : Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark tarafından derlenen AI içgörüler CB Insights : Startup'lar, VC ve teknoloji trendleri hakkında veriye dayalı içgörüler Benedict's Newsletter : Premium seçeneklerle teknoloji gelişmelerine ilişkin haftalık uzman analizi The Intelligent Worker : Verimlilik için yapay zeka ve kod gerektirmeyen araçlardan yararlanmaya yönelik haftalık ipuçları Internet Is Beautiful : Haftalık olarak derlenen harika web siteleri, araçlar ve çevrimiçi buluntular The Information : Teknoloji sektöründeki değişimler ve yenilikler hakkında özel, derinlemesine haberler Dense Discovery : Teknoloji, tasarım ve sürdürülebilirlik hakkında düşünceli içerik Tedium : Gözden kaçan teknoloji hikayelerine mizah ve derinlik katarak derinlemesine dalış

TechCrunch : Küresel bir kitleye yönelik uzman görüşleri ile girişimler, yapay zeka ve fintech hakkında günlük ve haftalık güncellemeler

Tech Daily : Bloomberg tarafından derlenen günlük teknoloji haberleri, "Bugün bilmeniz gereken üç şey" başlığı altında özetlenmiştir

Bizarro Devs : Aylık ilginç teknoloji hikayeleri, eğlenceli bilgiler ve yeni bir bakış açısı için pratik araçlar

CIO : Pratik tavsiyeler ve sektör trendleriyle BT liderleri için özel olarak hazırlanmıştır

Lenny's Newsletter : Slack topluluğu ile ürün yönetimi ve büyüme stratejileri hakkında uzman tavsiyeleri

Product Hunt : Topluluk odaklı içgörülerle yenilikçi araçlar ve gadget'lar keşfedin

Hacker Newsletter : Hacker News'ten geliştiriciler ve teknoloji meraklıları için seçilmiş bağlantılar alın

TLDR : Meşgul profesyoneller için 5 dakikalık hızlı günlük teknoloji haber özetleri

İndir : MIT destekli, yeni teknolojiler ve trendler hakkında uzman görüşleri

NextDraft : Mizah ve keskin analizlerle günlük olarak derlenen haberler

İlginç Mühendislik : Yapay zeka, sürdürülebilirlik ve mühendislik yenilikleri hakkında çeşitli içerikler

KnowTechie'nin Haftalık İndir : İpuçları ve fırsatlar içeren haftalık teknoloji özetleri

Import AI : Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark tarafından derlenen AI içgörüler

CB Insights : Startup'lar, risk sermayesi ve teknoloji trendleri hakkında veriye dayalı içgörüler

Benedict's Newsletter : Teknoloji gelişmelerine ilişkin haftalık uzman analizi ve premium seçenekler

The Intelligent Worker : Verimlilik için yapay zeka ve kod gerektirmeyen araçlardan yararlanmaya yönelik haftalık ipuçları

Internet Is Beautiful : Haftalık olarak seçilen harika web siteleri, araçlar ve çevrimiçi buluntular

The Information : Teknoloji sektöründeki değişimler ve yenilikler hakkında özel ve ayrıntılı haberler

Dense Discovery : Teknoloji, tasarım ve sürdürülebilirlik hakkında düşünceli içerikler

Tedium : Gözden kaçan teknoloji haberlerini mizah ve derinlik katarak derinlemesine inceliyor

Bu haber bültenleri, teknoloji dünyasında bir adım önde olmanız için özenle seçilmiş içgörüler, uygulanabilir tavsiyeler ve özel içerikler sunar.

Kendi haber bülteninizi oluşturmak için ilham aldıysanız, ClickUp'ı kullanmanızı öneririz

ClickUp, içeriği düzenlemek için ClickUp Belgeleri , haber bültenlerini planlamak için şablonlar ve zamanında teslimatı sağlamak için görev yönetimi entegrasyonu gibi araçlar sunar.

ClickUp Brain ile kullanıcılar fikir üretebilir, içerik yazabilir, düzeltme okuyabilir ve hatta haber bültenlerini çevirebilir, böylece verimlilik ve yaratıcılıklarını artırabilirler TechCrunch : Küresel bir kitleye yönelik uzman görüşleri ile girişimler, yapay zeka ve fintech hakkında günlük ve haftalık güncellemeler

Tech Daily : Bloomberg tarafından derlenen günlük teknoloji haberleri, "Bugün bilmeniz gereken üç şey" başlığı altında özetlenmiştir

Bizarro Devs : Aylık ilginç teknoloji hikayeleri, eğlenceli bilgiler ve yeni bir bakış açısı için pratik araçlar

CIO : Pratik tavsiyeler ve sektör trendleriyle BT liderleri için özel olarak hazırlanmıştır

Lenny's Newsletter : Slack topluluğu ile ürün yönetimi ve büyüme stratejileri hakkında uzman ipuçları

Product Hunt : Topluluk odaklı içgörülerle yenilikçi araçlar ve gadget'lar keşfedin

Hacker Newsletter : Hacker News'ten geliştiriciler ve teknoloji meraklıları için seçilmiş bağlantılar alın

TLDR : Meşgul profesyoneller için 5 dakikalık hızlı günlük teknoloji haber özetleri

İndir : MIT destekli, yeni teknolojiler ve trendler hakkında uzman görüşleri

NextDraft : Mizah ve keskin analizlerle günlük olarak derlenen haberler

İlginç Mühendislik : Yapay zeka, sürdürülebilirlik ve mühendislik yenilikleri hakkında çeşitli içerikler

KnowTechie'nin Haftalık İndir : İpuçları ve fırsatlar içeren haftalık teknoloji özetleri

Import AI : Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark tarafından derlenen AI içgörüler

CB Insights : Startup'lar, risk sermayesi ve teknoloji trendleri hakkında veriye dayalı içgörüler

Benedict's Newsletter : Teknoloji gelişmelerine ilişkin haftalık uzman analizi ve premium seçenekler

The Intelligent Worker : Verimlilik için yapay zeka ve kod gerektirmeyen araçlardan yararlanmaya yönelik haftalık ipuçları

Internet Is Beautiful : Haftalık olarak seçilen harika web siteleri, araçlar ve çevrimiçi buluntular

The Information : Teknoloji sektöründeki değişimler ve yenilikler hakkında özel ve ayrıntılı haberler

Dense Discovery : Teknoloji, tasarım ve sürdürülebilirlik hakkında düşünceli içerikler

Tedium: Gözden kaçan teknoloji haberlerini mizah ve derinlik katarak derinlemesine inceliyor

Teknoloji haber bültenlerine abone olmak, kişisel asistanınızın size özel ilgi alanlarınıza göre en önemli haberleri, içgörüleri ve incelemeleri doğrudan size sunması gibidir.

Teknoloji haber bültenleri, ilgi alanlarınızdaki en son trendler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olan, kişiselleştirilmiş içeriklerin değerli bir kaynağı olabilir.

Bu haber bültenleri, bilgi sahibi olmanın ötesinde, benzer düşünen kişilerle bağlantı kurmak ve profesyonel ağınızı oluşturmak için de harika bir yol olabilir. Birçok haber bülteninde, tartışabileceğiniz, fikirlerinizi paylaşabileceğiniz ve diğer kişilerle işbirliği yapabileceğiniz forumlar veya sosyal medya grupları gibi özellikler bulunur.

Bazı teknoloji blogları ve haber bültenleri, özel içerik veya yeni ürün ve hizmetlere erken erişim imkanı sunarak sektördeki gelişmelerden haberdar olmanıza yardımcı olur.

1. Tech Crunch

Başlangıç yılı: 2005 Aboneler: 17 milyondan fazla Haber bülteni yayın tarihi: Günlük ve haftalık

TechCrunch'ın haber bülteni size günlük teknoloji yeniliklerini sunar. Çığır açan girişimlerden sektörü şekillendiren trendlere kadar, haber bültenleri en önemli haberleri, içgörüler ve ilhamı doğrudan gelen kutunuza getirir.

TechCrunch, günlük haber özetleri, girişimlere derinlemesine bakışlar veya yapay zeka, fintech ve daha fazlası gibi konuların kapsamlı haberleri gibi belirli ilgi alanlarına göre hazırlanmış çeşitli haber bültenleri sunar.

Startup finansmanı, ürün lansmanları, sektör analizi ve düşünce liderliği makaleleri gibi çeşitli içeriklerin keyfini çıkarın.

Neden beğendik: Küresel kitlesi ve uzman yazarları, teknoloji dünyasına kapsamlı bir bakış sunuyor.

2. Tech Daily

Başlangıç yılı: Mevcut değil Aboneler: Mevcut değil Haber bülteni yayın tarihi: Günlük

Tech Daily, Bloomberg gazetecileri tarafından derlenen önemli teknoloji haberlerini günlük olarak sunar. Haber bültenleri, teknoloji ve yapay zeka ile ilgili günün en önemli haberlerinin seçimini doğrudan gelen kutunuza gönderir.

Haber bülteni, Bloomberg'in deneyimli teknoloji muhabirlerinin derinlemesine analizlerini içermekte ve değerli içgörüler ve bakış açıları sunmaktadır. Okuyucular, özellikle teknoloji alanındaki en önemli güncel etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan "Bugün bilmeniz gereken üç şey" başlıklı bölümleri çok beğenmektedir.

Ürün lansmanları, kurumsal stratejiler veya teknoloji politikası ile ilgileniyor olun, bu haber bülteni değerli bilgileri doğrudan gelen kutunuza getirerek teknolojiye önem veren herkes için okunması gereken bir kaynak haline getiriyor.

Neden beğendik: Teknolojiye pek aşina olmayan okuyucuların teknoloji dünyasında neler olup bittiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olan uzman analizleri.

3. Bizarro Devs

Başlangıç yılı: 2017 Aboneler: 10.000+ Haber bülteni yayın tarihi: Aylık

Sıra dışı teknoloji hikayelerine ilgi duyuyorsanız ve alışılmadık bilgilerle pratik araçların karışımını seviyorsanız, BizzaroDevs tam size göre bir haber bülteni. Aylık olarak yayınlanan bu bülten, en ilginç ve en büyüleyici teknoloji haberlerini derleyerek on öne çıkan haberi öne çıkarıyor ve bunlardan üçünü daha ayrıntılı olarak ele alıyor.

Ana içeriğin yanı sıra, haber bülteninde ilginç bilgiler, unutulmaz alıntılar ve günlük iş akışınızı kolaylaştıracak kullanışlı araçlar içeren eğlenceli bölümler de bulunmaktadır.

Neden beğendik: Teknolojiye yeni bir bakış açısı arayan herkes için benzersiz ve eğlenceli bir okuma.

4. CIO

Başlangıç yılı: Mevcut değil Aboneler: Mevcut değil Haber bülteni yayın programı: Günlük ve haftalık

CIO, teknoloji uygulamasından liderlik gelişimine kadar çeşitli konularda pratik ipuçları ve tavsiyeler sunar. Önde gelen BT uzmanlarının katkıları ile değerli içgörüler ve analizler sunar.

Haber bülteni, günlük ve haftalık güncellemelerle IT sektöründeki en önemli haberleri ve trendleri derler. IT liderleri için en önemli konularda en son haberleri, trendleri ve analizleri sunan sekiz ayrı haber bülteni seçeneği bulunmaktadır.

Neden beğendik: CIO'lar ve kurumsal teknoloji liderleri göz önünde bulundurularak derlenen içgörüler.

5. Lenny's Newsletter

Başlangıç yılı: 2018 Aboneler: 790.000+ Haber bülteni yayın sıklığı: Haftalık ve aylık

Dropbox'ın eski ürün müdürü Lenny Rachitsky tarafından hazırlanan Lenny's Newsletter, deneyimli bir teknoloji profesyonelinin uzman görüşlerini sunar. Haftalık ve aylık olarak yayınlanan bu haber bülteni, kendi kariyerinize uygulayabileceğiniz pratik ipuçları ve stratejiler içerir.

Lenny's Newsletter, Substack'in en iyi teknoloji haber bültenlerinden biridir. Ürün yönetimi, büyüme stratejileri ve kariyer gelişimi hakkında farklı bakış açıları sunar.

💡Bonus İpucu: Bu tür haber bültenleri Substack'te barındırılmaktadır. Benzer araçlar arıyorsanız, Substack alternatifleri listemize göz atın.

Lenny, her hafta ürün-pazar uyumu, pazara giriş stratejileri ve liderlik zorlukları gibi konularda okuyucuların sorularını yanıtlıyor.

Ücretli aboneler haftalık bir haber bülteninin yanı sıra, 15.000'den fazla üyenin bulunduğu ve indirimler ve özel dizinler gibi özel kaynaklara erişim imkanı sunan, sadece abonelere açık bir Slack topluluğuna erişim hakkı kazanır.

Ücretsiz aboneler, aylık ücretsiz gönderilerden yararlanmaya devam ederek, teknoloji sektöründe büyümeyi hedefleyen herkes için değerli bir kaynak haline geliyor.

Neden beğendik: Gelecek vaat eden ürün yöneticileri ve teknoloji çalışanlarının bilgilerini geliştirmek için başvurabilecekleri bir kaynak.

6. Product Hunt

Başlangıç yılı: 2013 Aboneler: Mevcut değil Haber bülteni yayın tarihi: Günlük ve haftalık

Product Hunt haber bültenleri, en iyi yeni teknoloji ürünlerini derleyen günlük ve haftalık özetlerdir ve sektördeki en yenilikçi araçları, yazılımları ve gadget'ları keşfetmenize yardımcı olur.

Her sayı, en önemli ürün lansmanlarını, anahtar sektör trendlerini ve teknoloji dünyasından haberleri öne çıkarır. İster bir startup meraklısı, ister ürün geliştirici veya teknoloji tutkunu olun, haber bültenleri ile en son güncellemeler doğrudan gelen kutunuza gönderilerek her zaman güncel kalabilirsiniz.

Topluluk odaklı yaklaşımıyla, Product Hunt haber bültenleri okuyucuları en son gelişmeler ve yeniliklerle buluşturarak, teknoloji profesyonelleri ve meraklıları için vazgeçilmez bir kaynak haline gelmiştir. ​

Neden beğendik: Yeni ürün ve araçları takip etmek için mutlaka okunması gereken bir yayın.

7. Hacker Newsletter

Başlangıç yılı: 2010 Aboneler: 60.000+ Haber bülteni yayın tarihi: Haftalık

Hacker Newsletter, üretken programcı Kale Davis tarafından kişisel olarak hazırlanmaktadır. Bu haftalık e-posta, teknoloji meraklıları, geliştiriciler ve startup kurucuları arasında favoridir. Hacker News ve web'in dört bir yanından en ilginç makalelere, haberlere ve kaynaklara özenle seçilmiş bağlantılar içerir.

Programlama, startup haberleri veya teknolojideki en önemli haberler olsun, haber bülteni kısa ve değerli içerik seçimleri sunarak yoğun teknoloji meraklıları için harika bir kaynak oluşturur.

Her Cuma doğrudan gelen kutunuza gönderilen bu bülten, teknoloji dünyasındaki en son trendler ve yeniliklerden haberdar olmanın basit bir yoludur.

Neden beğendik: "Tasarım", "Startup Haberleri", "Eğlence" gibi temalara sahip sade düzeni.

8. TLDR

Başlangıç yılı: 2018 Aboneler: 1,2 milyondan fazla Haber bülteni yayın tarihi: Günlük

TLDR, yeni girişimler, en son araştırmalar ve yapay zeka, blok zinciri, programlama ve daha fazlasındaki en son trendler dahil olmak üzere geniş bir teknoloji haberleri aralığını kapsayan günlük haber bültenleri sunar.

Yoğun profesyoneller için mükemmel olan kısa günlük özet, en önemli teknoloji haberlerinin hızlı özetlerini sadece beş dakikada sunar.

Ücretsiz haber bülteni, web geliştirme, yapay zeka trendleri, bilgi güvenliği, DevOps ve ürün yönetimi gibi konulara odaklanmaktadır ve dünya çapında 1,2 milyondan fazla abone tarafından okunmaktadır.

Teknoloji dünyasındaki önemli gelişmeleri takip etmek için hızlı ve bilgilendirici bir kaynak arıyorsanız, TLDR mükemmel bir kaynak.

Neden beğendik: Biçimi — zamanınıza saygı duyuyor!

9. İndir

Başlangıç yılı: Mevcut değil Aboneler: Mevcut değil Haber bülteni yayın tarihi: Günlük

Prestijli MIT Technology Review tarafından desteklenen The Download, önde gelen araştırmacıların ve uzmanların bilgilerini kullanır. Hafta içi her gün yayınlanan bu bülten, güncel konular hakkında derinlemesine haberler sunar ve okuyucuları teknoloji dünyasında gelecekte olacaklara hazırlar.

Yapay zeka alanındaki gelişmeler, bilimsel atılımlar veya politika değişiklikleri olsun, The Download geleceği şekillendiren anahtar trendler hakkında sizi bilgilendirir.

Düşünceli ve güvenilir gazetecilikle teknoloji konusunda güncel kalmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak.

Neden beğendik: Yeni teknolojiler hakkında uzman görüşleri.

10. NextDraft

Başlangıç yılı: 2010 Aboneler: 128.000+ Haber bülteni yayın tarihi: Günlük

NextDraft, "İnternetin Düzenleyici Editörü" olarak da bilinen Dave Pell tarafından hazırlanan günlük bir haber bültenidir. Algoritmalara güvenmek yerine, Pell günün en ilgi çekici haberlerini kişisel olarak seçip özetler ve kendi mizahı ve görüşlerini ekler.

En son teknoloji yeniliklerini veya sosyal sorunlar hakkında düşündürücü makaleleri arıyorsanız, NextDraft hepsini kolay okunur bir biçimde özetler.

Haberlerin derlenmesine yeni bir bakış açısı getiren bu bülten, okuyuculara zeka, keskin analizler ve eğlenceyi bir arada sunuyor ve tüm bunları ücretsiz olarak doğrudan gelen kutunuza gönderiyor.

Neden beğendik: Pell'in teknoloji haberlerine getirdiği benzersiz ve eğlenceli bakış açısı.

11. İlginç Mühendislik

Başlangıç yılı: Mevcut değil Aboneler: Mevcut değil Haber bülteni yayın sıklığı: Günlük, haftalık ve aylık

Interesting Engineering haber bültenleri, bilim, teknoloji ve mühendisliğe odaklanan çok çeşitli içerik aralığı sunar. Havacılık, sürdürülebilirlik, yapay zeka ve daha birçok sektördeki çığır açan yenilikleri, mühendislik başarılarını ve teknolojinin geleceğini kapsar.

Ücretsiz günlük özet ve abonelere özel haftalık sürümler özenle hazırlanarak okuyuculara bu alanlardaki en ilginç gelişmeler hakkında derinlemesine makaleler, en son haberler ve içgörülü yorumlar sunar.

Ayrıca, mekanik, yapay zeka, havacılık mühendisliği, teknoloji kariyerleri ve daha fazlası gibi belirli konulara derinlemesine odaklanan aylık haber bültenlerine abone olabilirsiniz.

Konu çeşitliliği, teknoloji meraklıları ve profesyoneller için idealdir. İster en son mühendislik teknolojileri, ister en yeni teknolojik yenilikler veya bilimin geleceğimizi nasıl şekillendirdiği ile ilgileniyor olun, bu haber bültenleri teknoloji ile ilgili her şeyden haberdar olmak için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Neden beğendik: Öğrenebileceğiniz çok geniş konu aralığı.

12. KnowTechie'nin Haftalık İndir

Başlangıç yılı: Mevcut değil Aboneler: Mevcut değil Haber bülteni yayın tarihi: Haftalık

KnowTechie'nin Haftalık İndir, her hafta kaçırmış olabileceğiniz en önemli teknoloji haberlerinin bir özetini sunan, mutlaka okunması gereken bir teknoloji haber bültenidir. Sonsuz haber akışıyla boğulmadan güncel kalmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Haber bülteni, teknoloji ipuçları, haberler, en iyi bulgular, fırsatlar ve hatta eğlenceli trivia bilgileri içermektedir, bu da onu teknoloji meraklıları ve sıradan okuyucular için çok yönlü bir bilgi kaynağı haline getirmektedir.

Ebeveyn, öğrenci veya profesyonel olun, bu haber bülteni karmaşık teknoloji konularını basitleştirerek, teknik terimler olmadan en son haberleri takip etmenizi sağlar.

Ayrıca, KnowTechie hediyeler ve ücretsiz ürünlerle çeşitlilik sunarak her sayının heyecan verici olmasını sağlar.

Neden beğendik:​ Samimi ve konuşma tarzı üslubu, teknolojiyi seven ancak teknolojiyle iç içe yaşamayan okuyucular için mükemmel.

13. Import AI

Başlangıç yılı: 2016 Aboneler: 58.000+ Haber bülteni yayın tarihi: Haftalık

Anthropic (bir yapay zeka güvenliği ve araştırma şirketi) kurucu ortağı Jack Clark tarafından hazırlanan Import AI haber bülteni, yapay zeka ve makine öğrenimi alanının önde gelen isimlerinden içgörüler sunuyor.

Import AI, günümüzün en iyi AI haber bültenlerinden biridir ve haftalık olarak içgörülü içerikler sunarak en son AI gelişmelerinden haberdar olmanızı sağlar.

AI hakkında daha derin bir anlayış ve tartışma ortamı yaratarak, teknolojinin gelecekteki yönünü potansiyel olarak etkileyebilir. Haber bülteni, ilgili araştırma makalelerinin özetlerini içerek okuyucuları en son gelişmelerden haberdar eder.

Neden beğendik: Clark'ın yapay zeka konusunda sahip olduğu derin uzmanlık.

14. CB Insights

Başlangıç yılı: 2017 Aboneler: 1 milyon+ Haber bülteni yayın sıklığı: Haftada 4 kez

CB Insights bülteni, sektör trendleri, yenilikler ve veriye dayalı içgörülerden haberdar olmak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynaktır. Uzman analizleri ve kapsamlı verilerle desteklenen bülten, girişim sermayesi, yeni kurulan şirketler ve yeni teknolojilerle ilgili en son gelişmeleri derinlemesine ele alır

Bu bülteni diğerlerinden ayıran özellik, kapsamlı araştırma ve veri analizleriyle desteklenen eyleme geçirilebilir içgörülerdir.

Girişimci, yatırımcı veya teknoloji uzmanı olun, bu haber bülteni size sektördeki anahtar değişimleri, yeni iş modellerini ve çığır açan teknolojik gelişmeleri vurgulayarak rekabet avantajı sağlar.

CB Insights haber bülteninin en iyi özelliklerinden biri, karmaşık pazar trendlerini doğrudan iş veya yatırım stratejilerinize uygulayabileceğiniz kolay anlaşılır bilgiler haline getirme yeteneğidir.

Neden beğendik: Teknolojinin endüstrileri nasıl şekillendirdiğini öğrenmek isteyenler için, çok fazla teknik terimle boğulmadan bilgi edinmek isteyenler için mükemmel bir kaynak.

15. Benedict's Newsletter

Başlangıç yılı: 1999 Aboneler: 175.000+ Haber bülteni yayın tarihi: Haftalık

Benedict's Newsletter, haftanın en önemli teknoloji gelişmeleri hakkında uzman analizleri için başvurabileceğiniz kaynak. 20 yılı aşkın deneyime sahip Benedict Evans, karmaşık sektör trendlerini analiz ederek, bir adım önde olmak için ihtiyacınız olan derinlemesine içgörüler ve perspektifler sunuyor.

Haber bülteni, ücretsiz ve premium sürümlerde mevcuttur. Ücretsiz sürüm, haftalık sütununda içgörülü yazılar sunarken, premium aboneler, trendleri anlamak ve rekabet avantajı elde etmek için paha biçilmez bir kaynak olan haber bülteninin tüm arşivine özel erişim hakkına sahip olur.

İster teknoloji meraklısı, ister profesyonel ya da sadece en son yenilikleri merak eden biri olun, Benedict's Newsletter sizi bilgilendirmek ve güncel tutmak için ihtiyacınız olan uzman analizlerini sunar.

Neden beğendik: Sadece teknoloji haberlerini değil, aynı zamanda bu haberlerin arka planını da sunuyor.

16. Akıllı Çalışan

Başlangıç yılı: Mevcut değil Aboneler: 85.000+ Haber bülteni yayın tarihi: İki haftada bir

Henry Habib tarafından yazılan ve yönetilen The Intelligent Worker haber bülteni, yapay zekanın iş yapış şeklimizi dönüştürdüğü işin geleceğine bir bakış sunuyor. Intelligent Worker haber bülteni, profesyonellerin AI, otomasyon ve kod gerektirmeyen araçlardan en iyi şekilde yararlanarak verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmaya odaklanıyor.

Haftalık olarak gönderilen bu bülten, işyerinde verimliliği artırmak için tasarlanmış pratik bilgiler, gerçek hayattan kullanım örnekleri ve trend olan araçlar sunar.

Zamandan tasarruf etmek veya iş akışlarını optimize etmek istiyorsanız, bu haber bülteni gereksiz bilgilerden uzak, eyleme geçirilebilir tavsiyeler sunar. Gelişen teknoloji dünyasında bir adım önde olmak isteyen herkes için mutlaka okunması gereken bir yayın.

Neden beğendik: Günlük işlerinde teknolojinin gücünden yararlanmak isteyen modern profesyoneller için en iyi teknoloji haber bültenlerinden biri.

17. Internet Is Beautiful

Başlangıç yılı: 2016 Aboneler: 10.000+ Haber bülteni yayın tarihi: Haftalık

Internet is Beautiful web'in en havalı ve en ilginç bulgularını keşfetmek için başvurabileceğiniz bir kaynaktır. Her hafta, en iyi yeni web siteleri, teknoloji araçları ve çevrimiçi ürünlerin özenle hazırlanmış bir listesini alan binlerce okuyucuya katılın.

İlham verici makalelerden büyüleyici videolara, ilgi çekici tweet'lerden diğer teknoloji haber bültenlerinden alıntılara kadar, Internet is Beautiful size internetin sunduğu en heyecan verici ve alakalı içeriği sunar.

Neden beğendik: Web tasarımı ve geliştirme trendlerinden haberdar olurken, gizli hazineleri keşfedip çevrimiçi ufkunuzu genişletmenize yardımcı olur.

18. The Information

Başlangıç yılı: 2013 Aboneler: Mevcut değil Haber bülteni yayın tarihi: Günlük ve haftalık

The Information Newsletter, teknoloji endüstrisi hakkında derinlemesine ve özel haberler arayan profesyoneller için en iyi teknoloji haber bültenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Risk sermayesi ve girişimlerden büyük endüstri değişimlerine kadar her şeyi kapsayan bu bülten, yüzeysel bilgilerin ötesine geçen benzersiz içgörüler sunar.

Özgün ve iyi araştırılmış içeriğe odaklanan The Information, sizi anahtar trendlerden haberdar eder ve başka yerde bulamayacağınız değerli analizler sunar.

Haber bülteni, zamanında ve derinlemesine haberler için güvenilir bir kaynağa ihtiyaç duyan yöneticiler, yatırımcılar ve teknoloji meraklıları için idealdir.

Abone olduğunuzda, kapsamlı raporlara erişimin yanı sıra yapay zeka, oluşturucu ekonomisi, anlaşma yapma ve daha fazlasını içeren özel haber bültenlerine de erişebilirsiniz.

Teknoloji sektörünü yönlendiren iş ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, takip etmeniz gereken en iyi teknoloji haber bültenlerinden biridir.

Neden beğendik: Derinlemesine araştırılmış, editoryal tarzda yazılmış ve çok değerli makaleler.

19. Dense Discovery

Başlangıç yılı: 2018 Aboneler: 37.000+ Haber bülteni yayın tarihi: Haftalık

Dense Discovery, özellikle teknoloji, tasarım ve kültürün kesişim noktasına ilgi duyuyorsanız, abone olabileceğiniz en özenli ve iyi hazırlanmış teknoloji haber bültenlerinden biridir. *

Haftalık olarak gönderilen bülten, özenle seçilmiş faydalı uygulamalar, araçlar, kitaplar ve düşündürücü yazılar içerir. Sürdürülebilirlik, şehircilik ve teknolojiye odaklanmasıyla diğerlerinden ayrılan bülten, tipik abartılı manşetlerin ötesine geçen yeni bir bakış açısı sunar.

Dense Discovery kendi deyimleriyle, "bağımsız ve algoritma içermeyen" bir yayın olup, her sayısında benzersiz ve anlamlı bir deneyim yaşamanızı sağlar.

İlham verici projeler keşfetmek veya derin ve düşündürücü içeriklerle bilgilerinizi genişletmek istiyorsanız, bu haber bülteni zaman ayırmaya değer, özenle seçilmiş ve güzel tasarlanmış bağlantılar sunar.

Neden beğendik: Karbon dengeleme programı kapsamında, gönderilen her haber bülteni için bir ağaç dikiliyor.

20. Tedium

Başlangıç yılı: 2015 Aboneler: 10.000+ Haber bülteni yayın tarihi: İki haftada bir

Tedium, garip ve sıra dışı konulara derinlemesine dalmayı sevenler için bir haber bültenidir. Viral trendlerin peşinden koşmak yerine, Tedium gözden kaçan ve sıradan olanı aydınlatarak, nadiren hak ettikleri ilgiyi gören günlük teknolojilerin ve fikirlerin ardındaki hikayeleri keşfeder.

Her makale, gerçek önemini ortaya çıkarmak için daha yakından incelenmesi gereken ilginç hikayeler ve konular hakkında bağlam ve hikaye anlatımı sağlamak için özenle hazırlanmıştır.

12.000'den fazla düzenli okuyucusu olan Tedium, sadece bilgi değil, merak ve keşifle ilgilidir. Her zaman aynı teknoloji haberlerinden sıkıldıysanız ve farklı, düşündürücü bir şeyler arıyorsanız, Tedium tam size göre bir haber bülteni.

Neden beğendik: Sıradan olaylara mizah ve derinlik katarak benzersiz bir bakış açısı sunması, gerçekten yeni ve beklenmedik şeyler öğrenmek isteyenler için abone olunması gereken en iyi teknoloji haber bültenlerinden biri olmasını sağlıyor.

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Tedium'un benzersiz yaklaşımından veya Benedict Evans'ın içgörülü veri analizlerinden ilham aldınız mı? Siz de kendi ilgi çekici haber bülteninizi oluşturabilirsiniz!

ClickUp, planlamadan yayınlamaya kadar süreci kolaylaştırmak için güçlü bir araç kombinasyonu sunan hepsi bir arada haber bülteni yazılımıdır.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı koruyabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile haber bülteninizin temelini oluşturarak başlayın.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile belgeler, notlar ve projeler oluşturun, düzenleyin ve üzerinde kolayca işbirliği yapın

ClickUp Docs, haber bülteni oluşturma sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir platform görevi görür. Sezgisel arayüzü ve çok yönlü özellikleri ile Docs, haber bülteni içeriğinizi zahmetsizce planlamanıza, düzenlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Haber bülteni oluşturmanın anahtar özellikleri:

Görsel düzenleme: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak haber bülteninizin görsel olarak çekici bir taslağını oluşturun, içeriğinizi bölümlere ve alt başlıklara ayırın. Bu, net bir yapı oluşturmanıza ve sorunsuz bir bilgi akışı sağlamanıza yardımcı olur, böylece günümüzün ClickUp Belgeleri'ni kullanarak haber bülteninizin görsel olarak çekici bir taslağını oluşturun, içeriğinizi bölümlere ve alt başlıklara ayırın. Bu, net bir yapı oluşturmanıza ve sorunsuz bir bilgi akışı sağlamanıza yardımcı olur, böylece günümüzün en iyi blog araçlarını geride bırakırsınız Gerçek zamanlı işbirliği: Bir takımla çalışıyorsanız, ClickUp Docs gerçek zamanlı işbirliği imkanı sunarak fikirlerin paylaşılmasını, geri bildirim sağlanmasını ve ilerlemenin birlikte takip edilmesini kolaylaştırır Görev yönetimi entegrasyonu: Haber bülteni görevlerinizi ClickUp çalışma alanınıza sorunsuz bir şekilde entegre edin, her şeyin düzenli ve yolunda gitmesini sağlayın. Takım üyelerine görevler atayın, son tarihler belirleyin ve ilerlemeyi takip ederek haber bülteninizin zamanında teslim edilmesini sağlayın Sürüm geçmişi: ClickUp Docs'un sürüm geçmişi özelliği ile işlerinizi kaybetme endişesi yaşamayın. Haber bülteninizde zaman içinde yapılan değişiklikleri takip edin ve gerektiğinde önceki sürümlerine geri dönün Belge şablonları: Planlama sürecinizi başlatmak için Planlama sürecinizi başlatmak için ClickUp Haber Bülteni Beyaz Tahta Şablonu ve ClickUp Emlak Haber Bülteni Şablonu gibi önceden oluşturulmuş haber bülteni şablonlarını kullanın. Bu şablonlar, haber bülteniniz için sağlam bir temel oluşturarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar

ClickUp Haber Bülteni Beyaz Tahta şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Beyaz Tahta Şablonu, haber bültenleri oluşturmanıza, izlemenize ve göndermenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Haber Bülteni Beyaz Tahta Şablonu, haber bülteninizi oluşturma sürecini baştan sona kolaylaştırır. İçerik stratejinizi görselleştirmenize, tüm görevlerinizi tek bir yerde organize ederek verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza ve performans ölçümlerini izleyerek okuyucularınızın ilgisini çeken konuları belirlemenize yardımcı olur.

İster tek bir haber bülteni hazırlıyor ister bir dizi haber bülteni planlıyor olun, bu şablon, etkili ve sonuç odaklı haber bültenlerini kolaylıkla oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Şablonu, haber bülteninizin özel gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlayın. Bölümler ekleyin veya kaldırın, etiketleri özelleştirin ve düzeni gerektiği gibi ayarlayın. Potansiyel konular, başlıklar ve içerik fikirlerini not almak için "Beyin fırtınası" bölümünü kullanın.

"Son teslim tarihleri" bölümünde her bir içerik için son teslim tarihlerini belirleyin. Bu, takımınızın işleri zamanında yapmasına ve yayınların zamanında yapılmasına yardımcı olur.

ClickUp Emlak Bülteni şablonu

Şimdi, ClickUp Emlak Bülten Şablonu'nun kendi emlak bülteniniz için nasıl ilham ve yapı sağlayabileceğini hızlıca inceleyelim.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Emlak Bülten Şablonu, müşterilerinize ve yatırımcılarınıza bültenler oluşturup göndermek için tasarlanmıştır.

ClickUp Emlak Bülten Şablonu, emlak bülten oluşturma sürecinizi kolaylaştırmak ve emlak sektöründeki hedef kitlenize sürekli olarak ilgi çekici içerik sunmanızı sağlamak için tasarlanmış önceden oluşturulmuş bir şablondur. Şablon, bülten içeriğinizi düzenlemek için net bir çerçeve sunarak profesyonel ve görsel olarak çekici bir düzen sağlar.

Şablonu markanızı ve hedef kitlenizi yansıtacak şekilde özelleştirin ve doldurun. Yerleşik işbirliği araçlarını kullanarak takım üyelerini dahil edin ve haber bültenini planlamadan önce geri bildirim toplayın.

ClickUp'ın yerleşik izleme ve analiz özelliklerini kullanarak haber bültenlerinizin performansını izleyin.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile düşüncelerinizi görselleştirin, yaratıcılığınızı harekete geçirin ve karmaşık bilgileri etkili bir şekilde düzenleyin

Güçlü AI asistanımız ClickUp Brain, ClickUp Docs ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak haber bülteni oluşturma sürecinizi iyileştirir. AI destekli öneriler ve otomasyon özellikleriyle ClickUp AI, yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve genel verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

Metin oluşturma: Haber bülteninizin giriş kısmı veya ana metni için ilham mı arıyorsunuz? ClickUp belgenizdeki bir bölümü vurgulamanız yeterlidir, ClickUp AI belirli konunuza ve üslubunuza uygun metin önerileri oluşturacaktır

İçerik önerileri: İlgi çekici başlıklar veya alt başlıklar bulmakta zorlanıyor musunuz? ClickUp AI, hedef kitlenizin dikkatini çekmenize yardımcı olacak yaratıcı öneriler sunabilir

Fikir üretme: İçerik fikri bulamıyor musunuz? ClickUp AI'yı kullanarak haber bülteniniz için potansiyel konular ve bakış açıları üzerinde beyin fırtınası yapın, yaratıcı ufkunuzu genişletin

Düzeltme ve düzenleme: ClickUp AI'nın düzeltme ve düzenleme özelliklerini kullanarak haber bülteninizin hatasız ve kusursuz olmasını sağlayın. AI, gramer hatalarını tespit edebilir, iyileştirmeler önerebilir ve yazınızı geliştirmenize yardımcı olabilir

Çeviri: Küresel bir kitleye ulaşmanız mı gerekiyor? ClickUp AI, haber bülteninizin içeriğini birden fazla dile çevirerek daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını sağlar

ClickUp Brain ile haber bülteni fikirleri ve içerik oluşturun

ClickUp AI, içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırarak haber bülteninizin kalitesini artırabilecek en iyi AI yazma araçlarından biridir.

🔗 Şablon Arşivi: İletişim stratejinizi kolaylaştırmanız veya teknoloji güncellemeleriniz için mükemmel duyuruları hazırlamanız mı gerekiyor? Şablon arşivimiz, mesajınızın açık, öz ve etkili olmasını sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. İletişim planı şablonlarından duyuru şablonlarına ve içerik takvimi şablonlarına kadar, teknoloji profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış kullanıma hazır çözümlerle her ihtiyacınızı karşılıyoruz.

ClickUp ile görsel olarak çekici haber bültenleri oluşturmaya başlayın

Bu makalede, bir haber bültenini gerçekten başarılı kılan anahtar unsurları ortaya çıkardık: ilgi çekici içerik, göz alıcı tasarım ve akıllı dağıtım. Ancak, dikkat çeken bir haber bülteni oluşturmak sadece kutuları işaretlemekten ibaret değildir; hedef kitlenizle anlamlı bir bağlantı kurmakla ilgilidir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

İçeriği düzenlemek için ClickUp Docs ve yeni fikirler üretmek için ClickUp Brain gibi araçlarla, takımınızla zahmetsizce işbirliği yapabilir, iş akışınızı kolaylaştırabilir ve haber bültenlerinizin tam zamanında gelen kutularına ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Haber bülteninizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve bu hepsi bir arada platformun içerik planlama, oluşturma ve sunma şeklinizi nasıl dönüştürdüğünü deneyimleyin.