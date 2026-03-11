Gerçek Zamanlı Toplantı Notları için En İyi 10 Hedy AI Alternatifi

30'dan fazla dilde gerçek zamanlı konuşma zekası ve canlı transkripsiyon özelliği ile Hedy, öğrenciler ve çok dilli takımlar arasında popüler bir seçimdir.

Ancak herkes toplantılarını belirli bir AI akışına uyarlamak istemez. Hedy, oturum tabanlı akışı çalışma şeklinize uygunsa iyi çalışır. Canlı AI desteği sağlasa da, bunu uygulamaya bağlayacak özelliklerden yoksundur.

Yerleşik toplantı zekası özelliğine sahip bir iş yönetim sistemi arıyorsanız, bu liste size yardımcı olacaktır.

En iyi Hedy AI alternatiflerine bir göz atalım. 📲

Hedy AI Alternatiflerine Genel Bakış

Hızlı bir genel bakış için, aşağıdaki tablo temel özellikleri karşılaştırarak her bir aracın en uygun olduğu alanları anlamanıza yardımcı olur.

Araç Özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli toplantı özetleri ve transkripsiyon, temsilcilerle toplantı ş akışı otomasyonu Toplantıları, görevleri, belgeleri ve ş akışlarını tek bir platformda bir araya getirmek isteyen her boyutlardaki takım Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur Granola AI ile geliştirilmiş notlar ve AI sohbeti ile otomatik transkripsiyon Gizli bir AI toplantı not defteri isteyen küçük liderlik takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 14 $'dan başlar. Süper güç AI toplantı transkripsiyonu ve özetleri, takvim entegrasyonları Toplantı botu olmadan basit AI toplantı notları isteyen serbest çalışanlar ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 36 $'dan başlar. Otter. ai Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu, konuşmacı tanımlama, aranabilir toplantı kütüphanesi Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu ve işbirliğine dayalı notlara ihtiyaç duyan orta boyutlu takımlar ve kurumsal işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 16,99 $'dan başlar. Fireflies. ai Otomatik toplantı kaydı ve transkripsiyon, akıllı arama, CRM entegrasyonları Departmanlar arasında aranabilir toplantı transkriptleri isteyen orta boyutlu takımlar ve kurumsal işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlar. MeetGeek AI toplantı özetleri ve önemli noktalar, toplantı analitiği, eylem ögeleri algılama ve takip Otomatik toplantı kayıtları ve AI özetleri isteyen küçük ve orta boyutlu takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15,99 $'dan başlar. tl;dv Zaman damgaları, önemli noktalar ve paylaşılabilir toplantı klipleri içeren AI toplantı özetleri Toplantı özetlerine ve koçluk bilgilerine ihtiyaç duyan küçük ve orta boyutlu satış ve müşteri odaklı takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar. Fathom Toplantıların ardından anında AI özetleri, satış takımları için CRM entegrasyonları Anlık özetler sunan ücretsiz bir AI toplantı kaydedici arayan serbest çalışanlar ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. Fellow AI toplantı notları, toplantı şablonları, işbirliğine dayalı toplantı gündemleri, performans içgörüleri Gündemler ve eylem izleme ile yapılandırılmış toplantı yönetimi isteyen küçük ve orta boyutlu takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 11 $'dan başlar. Avoma Satış görüşmeleri için gelir istihbaratı, konuşma analizi, boru hattı izleme için CRM entegrasyonları Satış ve gelir takımları için toplantı zekasına ihtiyaç duyan orta boyutlu takımlar ve kurumsal işletmeler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar.

Hedy AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Hedy, gerçek zamanlı konuşma desteği sağlamada iyidir, ancak daha derin ş Akışı entegrasyonlarına ihtiyacınız varsa ideal değildir.

Bir alternatif ararken, aracın aşağıdakileri sunduğundan emin olun:

AI destekli toplantı yardımı : Toplantı sırasında önerilen sorular veya eylem ögeleri şeklinde eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Özetler ve çıktı kalitesi : Yoğun düzenleme gerektirmeden iş arkadaşlarınızla veya paydaşlarla paylaşım yapabileceğiniz doğru : Yoğun düzenleme gerektirmeden iş arkadaşlarınızla veya paydaşlarla paylaşım yapabileceğiniz doğru toplantı notları ve özetler oluşturur.

Ş Akışı entegrasyonu : Takvim, iletişim ve proje yönetimi yazılımlarınızla entegre olarak : Takvim, iletişim ve proje yönetimi yazılımlarınızla entegre olarak araçların dağınıklığını ortadan kaldırır.

Özelleştirme : Çalışma tarzınıza ve iş ortamınıza uygun yanıtlar oluşturmanıza olanak tanır.

Bilgi yönetimi : Geçmiş transkriptleri arayabileceğiniz merkezi bir depo oluşturmanıza yardımcı olur. : Geçmiş transkriptleri arayabileceğiniz merkezi bir depo oluşturmanıza yardımcı olur.

En İyi Hedy AI Alternatifleri

Sadece not almakla kalmayıp, sanal toplantıları eyleme geçirilebilir işlere dönüştüren en iyi AI araçlarına daha yakından bakalım.

1. ClickUp (Toplantı notlarını görevlere dönüştürmek ve iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker'ı deneyin ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak konuşmacı etiketleri, özetler, kayıtlar ve eylem öğeleri tek bir belgedeki doğru transkripsiyonları düzgün bir şekilde listeleyen bir listeyle yakalayın.

Birçok AI toplantı aracı, transkript oluşturmada mükemmeldir. Ancak toplantılar bununla bitmiyor, değil mi? Bağlantısız platformlar arasında işleri yönetmenin getirdiği daha geniş sistem yükünü ortadan kaldıracak bir şeye ihtiyacınız var.

ClickUp, takımlara toplantı akışlarını uçtan uca planlamak ve otomasyon sağlamak için birleşik bir AI Çalışma Alanı sunar.

AI destekli toplantı transkripsiyonu ve özetlerine ek olarak, dokümantasyon, işbirliği ve uygulama için merkezi bir merkez elde edersiniz.

ClickUp'ın birden fazla nokta aracını tek bir operasyonel sistemle nasıl değiştirdiğini görelim.

AI destekli toplantı özetleri ve transkripsiyonları alın

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, konuşmalarınızı otomatik olarak yakalar ve bunları proje iş akışınızın bir parçası haline getirir.

Her toplantıdan sonra, toplantının başlığı ve tarihi, katılımcıların listesi, video veya ses kaydı, oturumun kısa özeti, önemli noktalar, sonraki adımlar, önemli konular ve konuşmacı etiketleriyle birlikte konuşmanın tam metni içeren gizli bir belge alırsınız.

Daha sonra ClickUp'ın yerleşik Bağlamsal AI'sına toplantılarınızla ilgili sorular sorabilir ve notlara dayalı cevaplar alabilirsiniz.

Bu video, ClickUp'ta toplantı notlarını ve görevleri nasıl otomatikleştirebileceğinizi gösterir 📹

Aranabilir, yapılandırılmış toplantı bilgileri depoları oluşturun

Takımlar harici belge yönetim araçları kullandığında, bilgi uygulamadan kopar. Bir platformdaki toplantı notları, başka bir platformda görevler oluşturulurken ayrı olarak referans alınmalıdır.

ClickUp Belgeleri bu sorunu tamamen çözer. Toplantılarda ortaya çıkan her şey için tek bir yaşam alanı haline gelirler.

Toplantıdan önce bir belgede gündem taslağı hazırladığınızda, herkes bunu gerçek zamanlı olarak görebilir, düzenleyebilir ve yorum yapabilir, böylece tartışma ortak bir yapı ile başlar. Toplantıdan sonra, AI Notetaker'daki notlarınız da bir belgede kaydedilir. Buradan, eylem öğeleri son teslim tarihleri ve atanan kişilerle birlikte ClickUp görevlerine dönüştürülebilir. Bu, tartışma ve teslimat arasındaki idari gecikmeyi ortadan kaldırır.

Tüm bunlar Docs Hub'da saklanır. Geçmiş toplantı notlarını kolayca filtreleyebilir ve geri getirebilirsiniz. Bu, haftalar veya çeyrekler boyunca taahhütleri izlerken önemlidir.

Çalışma alanınızın genelinden bağlamsal içgörüler elde edin

ClickUp Brain ile görevlerden, belgelerden, sohbetlerden ve geçmiş güncellemelerden bilgi alabilen, yapay zeka destekli bir kişisel asistan elde edersiniz. Toplantılar sırasında, tekrarlayan tartışmaları önlemek için daha önce tartışılan veya tamamlanan konular hakkında net bir resim sunabilir.

Örneğin, bir takım üyesi toplantı sırasında bir özelliğin durumunu sorarsa, ClickUp Brain ilgili görevlerdeki ilerlemeyi anında özetleyebilir, son güncellemeleri vurgulayabilir ve daha önce kaydedilmiş olan engelleri ortaya çıkarabilir.

ClickUp Brain ile ClickUp Çalışma Alanı'ndan ayrıntılı özetler ve içgörüler elde edin.

Toplantılardan sonra, AI otomatik olarak görevler oluşturur, sahiplerini atar, bunları uygun proje veya belgeye bağlar ve son teslim tarihlerini doğrudan konuşmadan yakalar. Bu şekilde, toplantı sonuçları ş Akışına anında entegre edilir, bu da sorumlulukların izlenmesini ve kararların uygulanmasını kolaylaştırır.

Gelişmiş AI ile toplantı ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp'taki AI Super Agents, toplantılarla ilgili yineleyen operasyonel görevleri özerk bir şekilde yerine getirebilir.

Bunları, Çalışma Alanı hakkında tam bağlamsal bilgiye sahip AI takım arkadaşlarınız olarak düşünün. Görevler arasındaki en son etkinlikleri analiz ederek kısa ve öz bir ilerleme özeti oluşturabilirler. Ayrıca, toplantı sırasında yeni kararlar veya sorumluluklar tartışıldığında, özel bir temsilci görevler oluşturabilir, sahipler atayabilir, ilgili ek dosyaları ekleyebilir ve son tarihler belirleyebilir, böylece eylem öğeleri Çalışma Alanına anında yansıtılır.

Özel ClickUp Super Agents ile karmaşık iş akışlarını uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin.

ClickUp Super Agents, sonsuz ve ortam bilgisine sahiptir, yani Çalışma Alanı içindeki görevleriniz, belgeleriniz ve sohbet konularınızdaki değişiklikleri algılar ve bağlamlarını gerçek zamanlı olarak günceller. Ayrıca sonsuz hafızaya sahiptirler, bu nedenle örneğin toplantı özetinizi nasıl istediğinizi ve toplantı eylem öğelerinizin notlarınızda madde işareti veya numaralı liste olarak vurgulanmasını isteyip istemediğinizi hatırlarlar.

Bunlarla, müşteri görüşmesi hazırlığından kararlaştırılan eylem ögelerinin ilerlemesini izlemeye ve raporlamaya kadar tüm toplantı ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri referanslayın, Belgeleri bağlayın, gerçek zamanlı olarak sahipler atayın ve ClickUp Sohbet mesajlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek sohbetten proje aracına kararları kopyalamanın getirdiği genel masrafları ortadan kaldırın.

Güncellemeler, adım adım açıklamalar veya açıklamaları içeren ClickUp Kliplerini kaydedip bunları doğrudan Görevlere veya Belgelere ek dosya olarak ekleyerek toplantı sonrası netliği artırın.

ClickUp'taki Otomasyonları kullanarak toplantı sonrası akışları otomatikleştirin; örneğin, görevleri doğru kişiye atayın, öncelik düzeyleri uygulayın, son teslim tarihleri belirleyin, görevleri durumlar arasında taşıyın veya paydaşları bilgilendirin.

İhtiyaçlarınıza uygun 15'ten fazla Özel Görünüm ile toplantı sonuçlarını görselleştirin: bağımlılıklar ve zaman çizelgeleri için Gantt Şeması görünümü, iş yükünü görsel olarak yönetmek için Kanban tarzı Pano görünümü, yüksek öncelikli görevlere göre filtrelenmiş Liste görünümü ve daha fazlası.

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Proje Yöneticisi olarak kariyerim boyunca farklı platformları denedikten sonra, ClickUp'ın favori platform olduğunu söyleyebilirim. Özellikle AI Notetaker fonksiyonuna bayılıyorum: bir PM olarak, bu özellik benim için altın değerinde. Sistem, hem kısa toplantılarda hem de tüm konuyu takip etmenin zor olduğu uzun toplantılarda önemli noktaları içeren net özetler oluşturduğu için, not almaya odaklanarak dikkatim dağılmadan oturuma konsantre olabiliyorum.

Proje Yöneticisi olarak kariyerim boyunca farklı platformları denedikten sonra, ClickUp'ın favori platform olduğunu söyleyebilirim. Özellikle AI Notetaker fonksiyonuna bayılıyorum: bir PM olarak, bu özellik benim için altın değerinde. Sistem, hem kısa toplantılarda hem de tüm konuyu takip etmenin zor olduğu uzun toplantılarda önemli noktaları içeren net özetler oluşturduğu için, not almaya odaklanarak dikkatim dağılmadan oturuma konsantre olabiliyorum.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si, AI ajanlarının henüz beklentileri karşılayamadığını, bunların henüz erken aşamada olduğunu ve hatta ortadan kaldırdıklarından daha fazla iş yarattığını belirtiyor. Bu hayal kırıklığı genellikle görev devri sırasında ortaya çıkar. Bir temsilci toplantıyı özetler, sonraki adımları önerir veya bir sorunu işaretler ve sonra durur. Hala eylem öğelerinden görevler oluşturmanız, sahipler atamanız, durumları güncellemeniz ve manuel olarak takip etmeniz gerekir. Süper Ajanlar, tüm bu adımları halletmek için tasarlanmıştır. Zincir eylemleri kullanarak toplantı notlarını görevlere dönüştürebilir, proje durumlarını güncelleyebilir, işi doğru sahiplere yönlendirebilir ve ş akışlarını yürütmenin gerçekleştiği aynı sistem içinde devam ettirebilirler. Bir AI ajanı, işi "şöyle olması gerekir" aşamasından "zaten yapılıyor" aşamasına taşıyabildiğinde, değer gerçek hale gelir.

2. Granola (AI desteği ile toplantı notlarını iyileştirmek için en iyisi)

Granola aracılığıyla

Granola'nın AI toplantı asistanı, notlarınızı tamamen AI çıktısıyla değiştirmek yerine, notlarınızı geliştirmeye odaklanır. Kişisel veya iş toplantılarının ardından, yazdıklarınızı iyileştirir ve AI tarafından oluşturulan transkriptlerden bağlam ekleyerek yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir özetler üretir.

Araç cihazınızda çalışır ve sesi yerel olarak yakalar, böylece notlarınız tamamen gizli kalır. Paylaşım için hazır olduğunuzda, yerleşik entegrasyonları kullanarak notlarınızı Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio ve Zapier gibi araçlara doğrudan gönderebilirsiniz.

Daha iyi biçimlendirme için, notlarınızı başlıklar ve madde işaretleriyle yapılandırmak için temel markdown özelliğini kullanabilirsiniz. Notlarınıza ek bağlam sağlamak için resim ve ekran görüntüsü de ekleyebilirsiniz.

Granola'nın en iyi özellikleri

Yaklaşan toplantıları görmek için uygulamayı Google Takvim veya Outlook takvimiyle senkronize edin.

Toplantı başlıkları, saatleri ve katılımcılar gibi takvim etkinliklerinizden elde edilen bağlamsal bilgileri kullanarak daha yararlı toplantı notları ve hatırlatıcılar oluşturun.

1:1 görüşmeler, mülakatlar veya satış sunumları gibi yaygın toplantı türleri için not şablonları oluşturun veya seçin.

Granola sınırlamaları

Notları diğer sistemlere aktarmak veya daha geniş ş Akışlarıyla senkronizasyon yapmak, gelişmiş AI'ya sahip rakipler kadar sorunsuz değildir.

Granola fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 14 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 35 $

Granola puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Granola hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Granola'nın en çok sevdiğim özelliği, konuşmanın akışını bozmadan toplantı notlarını ne kadar kolay bir şekilde işlediği. Cihazımın sesinden doğrudan dinliyor, aramalara botlar katılmıyor ve kararlar, eylem ögeleri ve anahtar noktalar içeren temiz, yapılandırılmış özetler üretiyor.

Granola'nın en çok sevdiğim özelliği, konuşmanın akışını bozmadan toplantı notlarını ne kadar kolay bir şekilde işlediği. Cihazımın sesinden doğrudan dinliyor, aramalara botlar katılmıyor ve kararlar, eylem ögeleri ve anahtar noktalar içeren temiz, yapılandırılmış özetler üretiyor.

3. Superpowered (Otomasyon, yüksek kaliteli toplantı notları için en iyisi)

Superpowered aracılığıyla

Superpowered, not almayı üstlenirken siz tartışmalarınıza odaklanmanızı sağlar.

Otomatik katılma özellikleri, toplantılara zamanında katılmanızı sağlar ve geri sayımlar, her etkinlikten 10 dakika önce size uyarı verir. Gecikecekseniz, tek bir tıklama ile diğer katılımcılara haber verebilirsiniz.

Araç, ses veya video kaydetmez veya saklamaz ve notlar oluşturulduktan 7 gün sonra transkriptler silinir. Ayrıca SOC-2 Tip 2 ve GDPR uyumluluk standartlarını da karşılar.

Süper güçlü en iyi özellikler

Toplantı türüne göre yapılandırılmış notlar için özelleştirilebilir AI şablonları edinin.

İş akışı bağlantısı için Google Drive, Slack, Zapier ve Notion ile entegre edin.

Japonca, Fransızca, İtalyanca ve daha fazlası dahil olmak üzere 50'den fazla dilde transkripsiyonlar oluşturun.

Süper güçlü sınırlamalar

Bu araç, daha büyük ve kapsamlı platformların sunduğu gelişmiş toplantı zekası özelliklerinden yoksundur.

Süper güçlü fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Aylık 36 $

Pro: Aylık 108 $

Süper güçlü derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Superpowered hakkında ne diyor?

Product Hunt'taki bir kullanıcı şöyle diyor:

Eskiden toplantılar için titizlikle notlar alır ve sonra bu notları/eylem ögelerini biçimlendirmek için zaman harcardım, artık bunun için endişelenmeme gerek yok. Ayrıca toplantıyı kesintiye uğratmaması da çok hoşuma gidiyor!

Eskiden toplantılar için titizlikle notlar alır ve sonra bu notları/eylem ögelerini biçimlendirmek için zaman harcardım, artık bunun için endişelenmeme gerek yok. Ayrıca toplantıyı kesintiye uğratmaması da çok hoşuma gidiyor!

👀 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, çalışanların iş sürelerinin %15'ini toplantılarda geçirdiklerini, ancak toplantıların yalnızca %37'sinin karar alınmasına yol açtığını gösteriyor. Daha da kötüsü, tekrarlanan toplantıların %64'ü ve tek seferlik toplantıların %60'ı gündemsiz geçiyor, bu da takımların odaklanmasını veya sonuçları izlemesini zorlaştırıyor. AI toplantı asistanları, gündemleri otomatik olarak oluşturarak, tartışmaları kaydederek ve takip işlemlerini organize ederek bu sorunu çözer ve toplantıların gerçekten eyleme dönüşmesini sağlar.

4. Otter. ai (Canlı transkripsiyon ve aranabilir toplantı arşivleri için en iyisi)

Otter, sanal ve yüz yüze toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dökerek, konuşmayı anında görebilmenizi ve hemen inceleyebilmenizi sağlar. Toplantılar sırasında, AI aracı paylaşılan slaytların veya ekranların ekran görüntülerini otomatik olarak transkriptinize ekler. Metinle birlikte bu görsel referanslar sayesinde, tartışılan konular hakkında tam bir bağlam elde edersiniz.

Aracın AI Sohbet özelliği ile etkileşim kurarak transkript hakkında doğal dilde sorular sorabilir ve yararlı yanıtlar alabilirsiniz. Ayrıca, toplantınızın içeriğinden doğrudan takip e-postaları veya sonraki adım mesajları taslaklayabilir ve konuşmada ele alınan belirli konuların bağlamsal özetlerini oluşturabilir.

Daha iyi kontrol için, senkronizasyonlu takvimleri açıp kapatarak uygulamada yalnızca ilgili toplantıların görünmesini sağlayın. Ayrıca, belirli takvimler veya toplantılar için otomatik not alma özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Otter. ai en iyi özellikleri

Transkriptlerinizde konuşmacıları etiketleyin, araç gelecekteki aramalarda onları manuel olarak tekrar etiketlemenize gerek kalmadan otomatik olarak tanımlasın.

AI'yı kullanarak konuşmadan anahtar öncelikleri ve sonraki adımları belirleyin ve ilgili katılımcılara otomatik olarak görevler atayın.

Takımlara, konuşmalar ve transkriptler üzerinde işbirliği yapabilecekleri ortak bir alan sağlamak için Kanallar oluşturun.

Otter. ai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın farklı aksanlarda doğruluğunun ve konuşan kişiyi tanımlama yeteneğinin güvenilir olmadığını bildirdi.

Otter. ai fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Otter.ai hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şöyle diyor:

Otter, toplantılara her zaman zamanında ve güvenilir bir şekilde katılır, bu da onu takımımız için güvenilir bir araç haline getirir. Net ve doğru özetler yakalama yeteneği, tüm kaydı tekrar izlemeye gerek kalmadan önemli noktaları tekrar gözden geçirmemizi sağlar.

Otter, toplantılara her zaman zamanında ve güvenilir bir şekilde katılır, bu da onu takımımız için güvenilir bir araç haline getirir. Net ve doğru özetler yakalama yeteneği, tüm kaydı tekrar izlemeye gerek kalmadan önemli noktaları tekrar gözden geçirmemizi sağlar.

🚀 ClickUp Avantajı: Masaüstü AI Süper Uygulamanız ClickUp Brain MAX, AI'yı toplantılarla ilgili tüm ş akışına genişletir. Teknoloji yığınınızdaki tüm araçları birbirine bağlar, böylece tartışmalar sürerken yeni bilgileri doğru projelere veya belgelere bağlayabilirsiniz ve araçlar arasında bilgileri manuel olarak aktarmanıza gerek kalmaz. Brain MAX, Talk To Text aracılığıyla ses öncelikli iş akışlarını destekler ve fikirlerinizi dikte etmenize, görevler oluşturmanıza, metin taslakları hazırlamanıza veya proje ayrıntılarını doğrudan sesli komutlarla güncellemenize olanak tanır. Toplantılardan sonra, projelerdeki güncellemeleri özetler ve toplantılarla ilgili soruları yanıtlar. ClickUp Brain MAX ile toplantıları izole konuşmalardan bağlantılı ş akışlarına dönüştürün.

5. Fireflies. ai (Toplantı analizi ile otomasyonlu toplantı tutanakları için en iyisi)

Otomatik, doğru toplantı transkripsiyonu ve 100'den fazla dilde destek sunan Fireflies. ai, güvenilir bir not alma uygulamasıdır. Arama yapılabilen toplantı arşivlerine ve geçmiş toplantılarla ilgili sorularınızı yanıtlayan AI asistanı AskFred'e sahip olursunuz.

AI destekli bir feed, son toplantıların madde madde özetlerini sunarak, tam metinleri okumadan anahtar noktaları ve öncelikleri hızlıca gözden geçirmenizi sağlar. Toplantılardan önce, önceki görüşmelerden tartışma konuları ve bekleyen eylem ögelerini görebilirsiniz, böylece katılmadan önce bile tam bir bağlam elde edersiniz.

İşbirliğini kolaylaştırmak için, kaydedilen toplantılardan ses klipleri oluşturabilir ve paylaşabilir, takip için takım üyelerini etiketleyebilir ve toplantıları konuya veya müşteriye göre sıralayabilirsiniz. Takımlar ayrıca konuşma süresi analizi, duygu analizi, konu izleme, AI filtreleri ve daha fazlası gibi konuşma metriklerini bir gösterge panelinde görebilir.

Fireflies. ai en iyi özellikleri

Fireflies Notepad'de her toplantı için AI tarafından oluşturulan özet, tam transkript, video kaydı, analizler ve eylem öğelerine erişin.

Fireflies Web Recorder ile çevrimdışı konuşmaları, yüz yüze toplantıları, sesli notları ve bilgisayar üzerinden yönlendirilen telefon görüşmelerini kaydedin.

Toplantılar sırasında entegre proje yönetimi araçlarında otomatik olarak görevler oluşturmak için sesli komutlar ayarlayın.

Fireflies. ai sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan özetler her zaman anahtar noktaları doğru bir şekilde yakalayamayabilir, bu nedenle kullanıcılar bunları manuel olarak düzeltmek veya iyileştirmek zorunda kalabilir.

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Koltuk başına aylık 18 $

İş : Koltuk başına aylık 29 $

Enterprise: Koltuk başına aylık 39 $

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fireflies.ai hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Toplantılarımı otomatik olarak kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve özetlemek için Fireflies.ai kullanıyorum. AI tarafından oluşturulan toplantı özetlerini en çok seviyorum çünkü katılamadığım toplantılarda tartışmanın ayrıntılarını öğrenmemi sağlıyorlar.

Toplantılarımı otomatik olarak kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve özetlemek için Fireflies.ai kullanıyorum. AI tarafından oluşturulan toplantı özetlerini en çok seviyorum çünkü katılamadığım toplantılarda tartışmanın ayrıntılarını öğrenmemi sağlıyorlar.

🧠 İlginç Bilgi: Takviminiz salı günleri doluysa, bu hayal değil. Microsoft'un yaptığı bir araştırmaya göre salı günü haftalık toplantıların %23'ünü oluşturan en yoğun toplantı günü.

6. MeetGeek (Yapılandırılmış ve aranabilir toplantı belgeleri için en iyisi)

MeetGeek aracılığıyla

MeetGeek, AI toplantı tutanaklarını otomatik olarak oluşturur ve görüşme bittikten kısa bir süre sonra katılımcılara yapılandırılmış bir e-posta özeti gönderir. E-posta, bir paragraflık genel bakış, toplantı özeti, sonraki adımlar, eylem ögeleriyle birlikte anahtar noktalar ve tam transkriptin bağlantısını içerir.

Kimin alacağını kontrol edebilir, göndermeden önce oluşturulan özeti düzenleyebilir, içeriği özel hale getirebilir ve kaydetme, kopyalama, sıfırlama veya yeniden oluşturma gibi araçları kullanarak çıktıyı iyileştirebilirsiniz.

Otomatikleştirilmiş ş akışları, toplantılarınızı RingCentral, Notion, Trello vb. gibi teknoloji yığınınızdaki diğer araçlara bağlantı kurmanıza olanak tanır. Tüm toplantılar için veya yalnızca belirli kriterlere uyan toplantılar için tetikleyici olan basit ş akışı kuralları oluşturabilirsiniz. Toplantı asistanı daha sonra tam özeti veya önemli kararlar veya eylem öğeleri gibi seçilen önemli noktaları seçtiğiniz uygulamaya gönderir.

MeetGeek'in en iyi özellikleri

Takviminizde olmayan geçici toplantıları, bağlantıyı aracın giriş formuna yapıştırarak veya toplantı botuna takvim daveti göndererek kaydedin.

Toplantıları gizli veya genel hale getirerek, yalnızca belirli önemli noktaları paylaşarak veya toplantı içeriğini takım üyelerinin erişimine açmak için takım paylaşım kuralları belirleyerek erişimi kontrol edin.

Kararlar, takip edilecekler veya geçmiş toplantılardan belirli noktalar hakkında sorular sorun ve AI Sohbet ile transkriptleri kaydırmadan anında yanıtlar alın.

MeetGeek sınırlamaları

Önceden planlanmamış veya senkronizasyonu yapılmamış önemli ad hoc toplantılar için, toplantının ortasında transkripsiyona başlamak zor olabilir.

MeetGeek fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 15,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 27 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

MeetGeek puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar MeetGeek hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

Bir dil koçu olarak, MeetGeek'i oturumlarımı izlemek ve müşterilerimin ilerlemesini görmek için çok yararlı buluyorum. Kullanımı kolaydır; toplantılarımı otomatik olarak bulur ve benim çok az müdahale etmemle onlara katılır. Sağladığı özetler iyidir ve bir sonraki oturumlarım için anahtar noktalara odaklanmama yardımcı olur.

Bir dil koçu olarak, MeetGeek'i oturumlarımı izlemek ve müşterilerimin ilerlemesini görmek için çok yararlı buluyorum. Kullanımı kolaydır; toplantılarımı otomatik olarak bulur ve benim çok az müdahale etmemle onlara katılır. Sağladığı özetler iyidir ve bir sonraki oturumlarım için anahtar noktalara odaklanmama yardımcı olur.

tl;dv'nin AI yetenekleri, metin duvarı yerine notları konuya göre düzenler, böylece kararlar, zorluklar, takip edilecekler ve tekrarlanan temalar arasında hızlıca gezinebilirsiniz. Her konu, kısa bir özet ve kayıtta tartışıldığı ana bir bağlantı içerir.

Bu araç, toplantı sırasında anahtar anları sabitlemenize olanak tanıyarak yarı otomatik notları da destekler. Bir şeyi sabitlediğinizde, AI o anın odaklanmış bir özetini oluşturur ve AI tarafından atanan bir etiketi kullanarak bunu daha geniş özetin içine dahil eder.

Toplantı Şablonları ile toplantılarınıza özel yapılar oluşturup uygulayabilir, böylece AI tarafından oluşturulan özetler önceden tanımlanmış bir biçim takip eder. Bu, tekrarlayan toplantı tartışmalarını yapılandırılmış süreç belgelerine dönüştürmeyi ve zaman içinde ş akışlarını standartlaştırmayı kolaylaştırır.

tl;dv en iyi özellikler

Toplantı kayıtlarınızdan daha iyi ve daha yapılandırılmış içgörüler elde etmek için rol özelinde geniş bir prompt örnekleri kütüphanesine erişin.

Konuşma zekasını kullanarak bireysel ve çoklu toplantılarda anahtar konuları, eğilimleri, kararları ve tekrarlanan temaları belirleyin.

AI Ajanlarını kullanarak toplantı içeriğini yakalayın, özetleyin, analiz edin ve uçtan uca toplantı ş akışı yönetimi için mevcut araçlarınıza ve süreçlerinize entegre edin.

tl;dv sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, birden fazla toplantıyı bir araya getirerek özetleme veya daha kapsamlı analiz için toplantıları gruplama gibi eksik özelliklerden bahsetti.

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 29 $

İş : Kullanıcı başına aylık 98 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar tl;dv hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

tl;dv, toplantı özetleri hazırlamak ve tüm anahtar tartışma noktalarını kaydetmek için inanılmaz derecede kullanışlı bir araçtır. Farklı şablonlar arasından seçim yapma özelliği, süreci kolaylaştırır ve takımlar arasında tutarlılık sağlar.

tl;dv, toplantı özetleri hazırlamak ve tüm anahtar tartışma noktalarını kaydetmek için inanılmaz derecede kullanışlı bir araçtır. Farklı şablonlar arasından seçim yapma özelliği, süreci kolaylaştırır ve takımlar arasında tutarlılık sağlar.

8. Fathom (AI sohbet ve önemli noktaların vurgulandığı çalma listeleriyle anlık toplantı özetleri için en iyisi)

Fathom aracılığıyla

Fathom'un AI not alma aracı, tüm toplantınızı önemli noktalar, kararlar ve görevlerin açıkça belirtildiği 1-2 dakikalık bir özet haline getirir. Ayrıca, toplantılarınızla ilgili sorular sorabileceğiniz veya görüşmeden sonra takip taslakları ve içgörüler talep edebileceğiniz sohbet tarzı bir AI arayüzüne sahiptir.

Araç, Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana vb. ile entegre olduğundan, toplantı verileri daha geniş iş yığınınıza akış sağlayabilir. Takımlar için paylaşılan klasörler, erişim kontrolleri, kayıt çalma listeleri, önemli noktaların paylaşımı vb. gibi özellikler sunar, böylece herkes görüşmeyi kaçırsa bile bilgileri takip edebilir.

Şirketinizin kısaltmaları ve jargonları için özel kelime dağarcığı veya sözlükler oluşturma seçeneği ile birçok dilde transkripsiyon elde edersiniz. Bu, özellikle karmaşık veya teknik terminoloji içeren tartışmalarda transkripsiyon doğruluğunu ve genel toplantı etkinliğini artırmaya yardımcı olur.

En iyi özellikleri keşfedin

Oryantasyon, eğitim veya geriye dönük değerlendirmeler için anahtar anların oynatma listelerini oluşturarak etkili toplantılar düzenleyin.

Gerçek zamanlı AI koçluk özellikleri ile siz konuşmaya devam ederken, aracın arka planda toplantınızın hızını ve dinamiklerini izlemesine izin verin.

Tüm kayıtlarınızı depolayan Fathom gösterge paneliinizde istediğiniz zaman transkriptleri, özetleri ve önemli noktaları tekrar inceleyin.

Sınırlamaları anlayın

Özel bir mobil uygulama olmadığı için, yalnızca masaüstü veya dizüstü bilgisayardan katıldığınız toplantılar için kullanabilirsiniz.

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Fathom puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (6.500'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Fathom'da en çok sevdiğim şey, benim ekstra bir çaba sarf etmeme gerek kalmadan toplantıları sorunsuz bir şekilde yönetmesi. Otomatik olarak kayıt yapar, her şeyi buluta kaydeder ve tam bir transkript sağlar. Bir ayrıntıyı unutursam veya bir tartışmayı tekrar gözden geçirmem gerekirse, hızlıca geri dönüp inceleyebilirim.

Fathom'da en çok sevdiğim şey, benim ekstra bir çaba sarf etmeme gerek kalmadan toplantıları sorunsuz bir şekilde yönetmesi. Otomatik olarak kayıt yapar, her şeyi buluta kaydeder ve tam bir transkript sağlar. Bir ayrıntıyı unutursam veya bir tartışmayı tekrar gözden geçirmem gerekirse, hızlıca geri dönüp inceleyebilirim.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %27'si haftalık güncellemelerin eşzamansız alternatiflerle değiştirilebileceğini düşünürken, %25'i günlük standup toplantıları için de aynı şeyi söylüyor. Ancak bu, birden fazla özel aracı kullanmayı, dağınık bilgiler oluşturmayı ve ek maliyetlere yol açmayı gerektirebilir. ClickUp, yorum dizileri aracılığıyla tartışmaları merkezileştirerek, ClickUp Clips ile hızlı kayıtlı güncellemeler sağlayarak ve daha fazlasını tek bir platformda sunarak ekip çalışmasında devrim yaratıyor. 💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetrix gibi takımlar, ClickUp ile gereksiz toplantıları %50 oranında azalttı!

9. Fellow (Yapılandırılmış, AI destekli toplantı tutanakları ve gündemler için en iyisi)

via Fellow

Fellow, toplantı akışlarınıza AI yetenekleri ekleyen bir toplantı yönetim yazılımıdır.

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve Slack gibi platformlarla entegre olarak toplantıları kaydeder, sesleri transkribe eder, kararları algılar ve eylem öğelerini çıkarır.

"Ask Fellow" AI asistanı, geçmişteki tüm toplantılarınızı inceleyerek kaçırdığınız güncellemeleri alır ve tüm görüşmeleri tekrar dinlemeden ilgili alıntıları ve özetleri çıkarır.

AI, toplantılara kolayca hazırlanmanıza da yardımcı olur. "AI Agenda Builder" (AI Gündem Oluşturucu), toplantı başlığı ve takvim açıklamasından yapılandırılmış gündem başlıkları ve konuşma konuları oluşturur. "AI Suggested Topics" (AI Önerilen Konular) ise toplantı gündemlerine ekleyebileceğiniz konular önerir.

Fellow'un en iyi özellikleri

Kaydedilen toplantıları ve transkriptleri, kanallarla düzenleyebileceğiniz ve gerektiğinde kararları yeniden gözden geçirebileceğiniz merkezi bir depoda saklayın.

Günlük standup toplantıları, genel toplantılar, haftalık öncelikler, müşteri başlangıç görüşmeleri ve daha fazlası için tamamen özelleştirilebilir AI not şablonları edinin.

Ayrıntılı erişim kontrolleri, kurumsal yönetişim ve SOC 2, HIPAA ve GDPR uyumluluğu ile toplantı verilerini güvende tutun.

Diğer sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, tek tip özetlerin özelleştirilmeden belirli toplantı türlerine her zaman uymadığını düşünüyor.

Fellow fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 11 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 23 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fellow hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısının paylaşımı şöyle:

Fellow'da en çok sevdiğim şey, sezgisel ve kullanıcı dostu olması. Toplantıları, notları ve takipleri sorunsuz bir şekilde yönetmemi sağlayarak, düzenli kalmama ve takımımla etkili bir şekilde işbirliği yapmama yardımcı oluyor.

Fellow'da en çok sevdiğim şey, sezgisel ve kullanıcı dostu olması. Toplantıları, notları ve takipleri sorunsuz bir şekilde yönetmemi sağlayarak, düzenli kalmama ve takımımla etkili bir şekilde işbirliği yapmama yardımcı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanların %58'i, odaklanma zamanlarını daha fazla toplantıdan korumak için takvimlerinde zaman ayırdıklarını itiraf ediyor.

10. Avoma (Satış odaklı toplantı zekası ve gerçek zamanlı koçluk için en iyisi)

Avoma aracılığıyla

Avoma, müşteri itirazları, rakip bahsetmeleri, sorunlu noktalar ve öncelikler gibi konuşmanın anahtar unsurlarını algılayan ve bunları inceleme için vurgulayan, yapay zeka destekli bir toplantı koçudur. Ayrıca, kendi satış metodolojinize veya özel kriterlerinize göre aramaları puanlayarak, temsilcilerin koçluğa ihtiyaç duyduğu veya anlaşmaların risk altında olabileceği alanları belirlemenize yardımcı olur.

"Canlı Yanıt Asistanı" gibi özellikler, canlı görüşmeler sırasında bağlamsal öneriler sunar ve "Akıllı İzleyiciler" önemli ifadeleri izleyerek sizi riskler ve fırsatlar konusunda uyarır.

"Yer imleri" özelliği ile önemli anları zaman damgası ile işaretleyebilir, etrafınızdaki konuşmaları kaydedebilir, bunları kısa notlar halinde özetleyebilir ve ilgili kategoriler altında düzenleyebilirsiniz.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Özetleri akıllı bölümler ve kategoriler halinde düzenler, böylece notları daha sonra taramak ve anlamak daha kolay hale gelir.

Toplantılarla ilgili soruları yanıtlayabilen ve departmanlar arasında karar verme sürecini destekleyen AI destekli yardımcılar edinin.

Konuşma/dinleme oranları ve konu eğilimleri gibi kalıpları takip ederek, en başarılı çalışanların neyi farklı yaptığını anlayın ve bu davranışları takımınızda da uygulayın.

Avoma sınırlamaları

Kullanıcılar, özellikle ses kalitesinin düşük olduğu, ağır aksanların olduğu veya teknik jargonun yoğun olduğu tartışmalar gibi zorlu koşullarda, AI transkripsiyon ve özetleme özelliklerinde zaman zaman yanlışlıklar olduğunu bildiriyor.

Avoma fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Startup : Kayıt koltuğu başına aylık 29 $

Organizasyon : Kayıt koltuğu başına aylık 39 $

Kurumsal: Kayıt cihazı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Avoma puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu:

Satış görüşmelerini kaydetmek ve incelemek için Avoma kullanıyorum ve çok sorunsuz ve yüksek güvenilirlikte çalışıyor; transkripsiyon hataları veya hatalar yaşamıyorum. Ask Avoma özelliğini çok beğeniyorum, çünkü konuşmalardaki belirli ayrıntıları kontrol etmeme yardımcı olarak çok zaman kazandırıyor.

Satış görüşmelerini kaydetmek ve incelemek için Avoma kullanıyorum ve çok sorunsuz ve yüksek güvenilirlikte çalışıyor; transkripsiyon hataları veya hatalar yaşamıyorum. Ask Avoma özelliğini çok beğeniyorum, çünkü konuşmalardaki belirli ayrıntıları kontrol etmeme yardımcı olarak çok zaman kazandırıyor.

ClickUp ile Toplantı Tutanağını Yapılandırılmış, Uygulanabilir Planlara Dönüştürün

Toplantı notları aracı ararken transkripsiyon doğruluğu elbette önemlidir. Ancak aracın gerçek zamanlı içgörüleri uygulamaya nasıl bağlantı kurduğu da aynı derecede önemlidir.

ClickUp ile toplantı özetleri doğrudan uygulamaya bağlanır. AI tarafından oluşturulan eylem öğeleri, sahipleri, son teslim tarihleri ve öncelikler ile anında görevlere dönüştürülebilir, böylece önemli ayrıntıları asla kaçırmazsınız.

Transkriptleri ve görev listelerini ayrı ayrı yönetmek yerine, her şey tek bir Çalışma Alanı'nda birbirine bağlı kalır ve ilerleme otomatik olarak izlenir.

Geleneksel not alma yöntemlerinin ötesine geçin ve konuşmaları net uygulama planlarına dönüştürmeye başlayın.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun.