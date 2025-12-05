[Yıl]'da Toplantı Notlarından Kararları Çıkaran En İyi 3 PM Yazılımı

Toplantılar sıkıcı olabilir.

Sonsuz notlar, dağınık düşünceler, hatta belki bir iki karalama.

Peki ya toplantılarınız gerçekten sizin için bir şeyler yapsa?

Doğru proje yönetimi aracı, notları kaydedebilir, anahtar kararları çıkarabilir ve tartışmaları otomatik olarak özetleyebilir; böylece temizlik yerine konuşmaya odaklanabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Görevler oluşturabilir, sahiplerini atayabilir ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayabilir.

Toplantıları ivme haline getirmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım.

Toplantı notlarından kararları çıkaran PM yazılımını neden kullanmalısınız?

Takım toplantıları uyumu artırması gerekir, ancak çoğu zaman tam tersi olur. Önemli ayrıntılar göz ardı edilir, görevler atanmaz ve son tarihler kayar. Herkes, bir daha asla bakmayacağı sayfalarca ham transkriptlerle ayrılır.

Toplantı notları için modern yapay zeka destekli proje yönetimi yazılımı bu sorunu çözer.

İşte bunlar neden zaman ve paranızı harcamaya değer...

Konuşmaları anında eyleme dönüştürün. AI, toplantı notlarından kararları çıkarır , bunları görevlere dönüştürür, sahiplerini atar ve son teslim tarihleri ekler; böylece toplantı biter bitmez her sonuç eyleme geçirilebilir hale gelir.

Takımınızda sorumluluk bilincini artırın. Kararlar PM aracındaki görevlerle bağlantılı olduğunda, kimin sorumlu olduğu konusunda hiçbir belirsizlik kalmaz. Herkes üzerinde anlaşılanları, sorumlularını ve teslim tarihlerini görebilir, bu da proje yönetimi sürecini kolaylaştırır.

Not alma ve karar kaydetme işlemlerini otomasyonla gerçekleştirerek, takımlar takip e-postaları göndermek, açıklamalar peşinde koşmak veya toplantı kayıtlarını incelemek zorunda kalmazlar. Kazanılan zaman, projeleri ilerletmek için kullanılabilir.

Toplantı notları, tutanaklar ve kararlar tek bir yerde saklanır. Yeni çalışanlar veya paydaşlar, takımdan proje güncellemelerini sormadan geçmiş toplantıları takip edebilirler.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın " 2025'te İşyerinde İletişimin Durumu" adlı anketine göre, profesyonellerin %40'ından fazlası her toplantıdan hemen sonra eylem ögelerini takip etmek zorunda hissediyor. Ancak, iletişim kanalları e-posta (%42) ve anlık mesajlaşma (%41) arasında bölündüğü için, eylem ögeleri genellikle işyerinde dağınık bir şekilde bulunuyor. Başka bir HBR anketi, takımların zamanlarının %60'ından fazlasını bağlam, bilgi ve eylem ögeleri aramakla geçirdiklerini ortaya koydu.

Karar Çıkarma için Doğru Proje Yönetimi Yazılımını Seçme

Toplantı notlarınızdan kararları (ve eylem öğelerini) otomatik olarak çıkarabilen bir proje yönetimi yazılımı seçerken aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:

Çıkarma doğruluğu: AI aracı , tartışmalardan sadece eylem ögelerini değil, kararları da algılıyor mu? Örneğin, "X tedarikçiyle çalışacağız" ile "X tedarikçisini değerlendirelim" arasında farkı algılamalıdır. Ayrıca konuşmacı atıflarını, zaman damgalarını ve belirsizlikleri de algılamalıdır.

AI destekli: Toplantının tamamını kaydetmeli, anahtar tartışma noktalarını özetlemeli, kararları vurgulamalı ve sonraki adımları net bir şekilde ortaya koymalıdır.

Kararları doğrudan görevlere dönüştürün: Araç, toplantı notlarından çıkarılan kararları ve eylem öğelerini, sahipleri, son teslim tarihleri ve öncelikleri olan görevlere dönüştürmelidir.

Teknoloji yığınınızla entegre edin: AI iletişim aracı , Zoom, Google Meets, Teams ve takviminizle senkronizasyon yapmalı, böylece not tutan kişi toplantılara otomatik olarak katılabilir ve kararları merkezi olarak saklayabilir.

Uyumluluk ve veri güvenliği: AI not alma aracınız SOC 2 ve HIPAA uyumlu olmalı ve kurumsal düzeyde güvenlik sağlamalıdır. Uçtan uca şifreleme, özellikle görüşmelerinizde müşteriler veya gizli konular yer alıyorsa, toplantı tutanaklarının ve kararların güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.

Bununla birlikte, en iyi rakipler arasında hızlı bir karşılaştırma yapalım.

Araç En Uygun Temel Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli proje yönetimi ve toplantı notlarını eyleme dönüştürme AI Notetaker, Contextual AI, SyncUps, 1.000'den fazla entegrasyon Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçeneği mevcuttur Fathom Çok dilli gerçek zamanlı özetler Otomatik arama kaydı, karar etiketleme, CRM entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur. Pro plan 20 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Fireflies. ai Aranabilir transkript 40'tan fazla uygulamada transkripsiyon, anahtar kelime arama, görev vurgulamaları Ücretsiz plan; Ücretli planlar 18 $/kullanıcı/ay'dan başlar

🔴 Verimlilik Kaybı: Hızlı yanıtların maliyeti göz ardı edilemez. Bilgi çalışanları, her kesinti sonrasında 23 dakikalık odaklanma süresini kaybediyor. Sadece 20 dakikalık kesintiye uğrayan performansın ardından stres seviyeleri yükselir. İnsanlar daha fazla hayal kırıklığı, iş yükü, çaba ve baskı hissettiklerini bildirirler.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem ögelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-posta veya elektronik tablolar arasında kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Toplantı Notlarından Kararları Çıkaran En İyi PM Yazılımı

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

En iyi AI toplantı notları yazılımları şunları içerir:

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve toplantı notlarını eyleme dönüştürme)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, proje yönetimi ve yapay zeka not alma özelliklerini entegre eder. Toplantılar, görevler, belgeler ve takipler için ayrı araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

ClickUp'ın iş akışlarınızı, bağlamınızı ve toplantı kararlarınızı nasıl merkezileştirdiğini görelim.

AI Notetaker ile dağınık konuşmaları yapılandırılmış işlere dönüştürün

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği toplantılarınıza katılır, konuşmaları kaydeder ve konuşmacı etiketleriyle doğru transkriptler oluşturur.

Ayrıca, takviminizden doğrudan Zoom, Google Meet ve Teams toplantılarına otomatik olarak katılabilir; manuel kurulum veya davet gerekmez. Böylelikle, çift randevunuz olsa veya aramalar arasında geçiş yapsanız bile, tüm önemli tartışmalar kaydedilir.

Ancak bu, transkripsiyonun çok ötesine geçer.

Bağlamsal yapay zeka kullanarak kararları vurgular, eylem öğelerini ortaya çıkarır, sahiplerini belirler ve anahtar çıkarımları çıkarır.

Toplantı notları için yapay zeka kullandığınızda, tüm içgörüler doğrudan Çalışma Alanınıza akış yapar. Bu video bunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi verir:

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, işinize nasıl daha fazla değer katıyor?

Toplantı katılımcılarını kolayca ayırt edin ve farklı konuşmacıları tanıyarak fikirlerin net bir şekilde atfedilmesini kolaylaştırın.

Bilgi eksikliklerini analiz edin ve aşırı konuşma veya tekrarları azaltmak için iyileştirilmesi gereken alanları keşfedin.

ClickUp Belge'de zengin toplantı özetleri, zaman damgaları ve anahtar noktalar elde edin ve anında paylaşım gerçekleştirin.

Algılanan eylem öğelerine göre otomatik olarak görevler oluşturun ve gerçek zamanlı olarak bağımlılıkları ve öncelikleri önerin.

Bağlamı kaybetmemek için aranabilir transkriptler oluşturun.

Toplantılarınızın her dakikasını izleyin ve ClickUp AI Notetaker ile eyleme geçirilebilir özetler oluşturun.

ClickUp Brain kullanarak bağlam farkında içgörüler elde edin

ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, konuşmaları ve içeriği çalışma alanınızda eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

ClickUp Brain'in özellikleri şunlardır:

Akıllı içerik oluşturma: İş akışlarınıza göre özel toplantı gündemi, özetler, e-posta mesajları ve proje güncellemeleri taslağı oluşturun.

İçgörü çıkarma: Toplantı notlarını, belgeleri ve yorum konuları özetleyin.

Çeviri: Toplantı notlarınızı birden fazla dile çevirin

Bağlamsal öneriler: Sonraki adımları, son tarihleri ve otomasyonları önerin.

ClickUp Brain'den en uygun görev son tarihlerini önermesini isteyin ve işlerinizi daha iyi önceliklendirin.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX ile toplantı notlarının ötesine geçin. ClickUp Brain MAX, tüm veri kaynaklarını toplantı ş Akışınıza dahil ederek karar çıkarma sürecini daha zengin ve daha doğru hale getirir. İşte toplantılarınızı daha ileriye taşıyan özellikleri: Bağlam açısından zengin görev oluşturma: Geçmiş toplantıları veya sürücüleri araştırmanıza gerek kalmadan, toplantı bilgilerini bağlantılı dosyalar, geçmiş ve destekleyici belgelerle önceden yüklenmiş görevlere dönüştürün. Tüm uygulamalarda birleşik arama : Google Drive, Google E-Tablolar, Slack, Confluence, GitHub ve daha fazlasından anında veri çekerek kararları bağlamla zenginleştirin. Konuşma-Metin Yakalama : Varsayımları, riskleri veya takip edilecekleri kaydedin ve bunları manuel olarak yazmadan yapılandırılmış notlara veya görevlere dönüştürün. AI yayılmasını ortadan kaldırır : Ayrı AI araçlarını, not alma araçlarını ve verimlilik aboneliklerini tek bir platformla değiştirir. Uygulama arası bağlam farkındalığı: Bir toplantı kararı alındığında, Brain MAX otomatik olarak ilgili belgeleri, geçmiş tartışmaları veya diğer araçlardan gelen bağımlılıkları ortaya çıkarır. Brain MAX, tüm işlerinizi birbirine bağlayan tek uygulamadır.

ClickUp Docs ile toplantı notlarını canlı, eyleme geçirilebilir belgelere dönüştürün

ClickUp Docs, tüm toplantı notlarınızı, özetlerinizi, kararlarınızı ve eylem öğelerinizi tamamen entegre bir bilgi merkezinde saklamanıza olanak tanır.

Belgeler, ClickUp'ın yerel bir parçası olduğu için her sayfa canlı görevlere referans verebilir, görünümleri gömebilir, sahipleri etiketleyebilir ve gerçek proje zaman çizelgelerine bağlantı verebilir.

Notları birlikte düzenleyebilir, yorum bırakabilir ve tek bir tıklama ile metin veya eylem öğelerini görev haline dönüştürebilirsiniz.

Toplantı özetleri doğrudan bir belgeye kaydedilebilir, böylece tartışmalarınız birbiriyle bağlantılı, aranabilir ve Çalışma Alanınızın kalıcı bir parçası olur. Artık kimin ne yazdığını veya nereye kaydettiğini hatırlamak için uğraşmanıza gerek yok.

AI Ajanları sizin için yapılacak zor işleri yapsın

ClickUp AI Agents'ı kullanarak görevleri otomasyonla otomatikleştirin, soruları yanıtlayın ve daha fazlasını tamamlayın.

ClickUp'ın AI Ajanları akıllı takım arkadaşları gibi davranır. Toplantılarınızı dinler, bundan sonra ne yapılması gerektiğini anlar ve sizin için takip işlerini yürütür.

Bu ajanlar, sadece öneriler üretmekle kalmaz, Çalışma Alanınızda planlama yapabilir, eylemde bulunabilir ve görevleri koordine edebilir.

Zoom toplantıları veya diğer toplantı platformlarındaki tartışmaları eyleme geçirilebilir ilerlemelere dönüştürmek için gereken manuel çabaı azaltın.

Örnek: Bir müşteri görüşmesinden sonra, bir AI Ajanı Not Tutan'ın özetini inceler, anahtar kararları çıkarır ve anında sahipleri, öncelikleri ve bağlantılı belgeleri içeren görevler oluşturur. Bir takip işlemi Google Drive'daki bir dosyaya veya Google E-Tablolar'daki bir bütçe tablosuna bağlıysa, temsilci bu bağlamı otomatik olarak ekler. Daha sonra bir sorun çıkarsa, sorunu üst yönetime iletebilir, sahiplerini uyarabilir veya projedeki değişikliklere göre zaman çizelgesini ayarlayabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Anlık toplantılar oluşturun: SyncUps'ı kullanarak hızlı sesli ve video aramalar yapın ve ClickUp Çalışma Alanınızda ekranınızı paylaşın. Toplantı özetlerini ve eylem öğelerini toplantıdan sonra alın. SyncUps'ı kullanarak hızlı sesli ve video aramalar yapın ve ClickUp Çalışma Alanınızda ekranınızı paylaşın. Toplantı özetlerini ve eylem öğelerini toplantıdan sonra alın.

Açıklama toplantılarını ekran kayıtlarıyla değiştirin: Kararları netleştirmek, geri bildirimleri paylaşmak veya Kararları netleştirmek, geri bildirimleri paylaşmak veya Clips'i kullanarak sonraki adımları gözden geçirmek için hızlı ekran videoları kaydedin.

Takımınızın en önemli konulara odaklanmasını sağlayın: Görev Öncelikleri , toplantılarda hangi görev ögelerinin öncelikle dikkat edilmesi gerektiğini anında gösterir ve takımların karışıklık veya takip mesajları olmadan işleri sıralamasına yardımcı olur.

Engelleri önleyin ve yeniden çalışmayı önleyin: Hangi görevlerin diğerlerine bağlı olduğunu belirleyin, böylece takımlar ClickUp Bağımlılıkları'nı kullanarak doğru yürütme sırasını bilirler.

Sorunsuz entegrasyonlar: ClickUp'ı Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma ve daha fazlasıyla bağlayın, böylece toplantı notları, kararlar ve görevler ClickUp'ı Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma ve daha fazlasıyla bağlayın, böylece toplantı notları, kararlar ve görevler ClickUp Entegrasyonları ile tüm araç yığınınızda hareket edebilir.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özellikleri, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek Hayattaki Kullanıcılar ClickUp Hakkında Ne Diyor?

G2 yorumcusu, ClickUp'ın AI Notetaker uygulamasını kullanma deneyimi hakkında şunları söyledi:

Yerleşik ClickUp AI not alma özelliği, özellikle toplantıları özetlemek ve takip işlemlerinde zaman kazanmak için şaşırtıcı derecede kullanışlıdır. Ayrıca, platformun içinde doğrudan açık ve yapılandırılmış sürüm notları yayınlama özelliğini de çok seviyoruz. Bu özellik, iç ve dış paydaşların aynı sayfada olmalarına yardımcı oluyor.

2. Fathom (Çok dilli gerçek zamanlı önemli noktalar için en iyisi)

Fathom aracılığıyla

AI destekli toplantı asistanı Fathom AI, manuel not almaya gerek kalmadan toplantıları kaydetmenize yardımcı olur.

Bu araç, görüşmeleri otomatik olarak kaydeder, transkriptler oluşturur ve toplantı sırasında anahtar tartışma noktalarını (eylem öğeleri veya takip edilecekler) etiketlemenizi sağlar.

Fathom'a takım toplantılarınızla ilgili her türlü soruyu doğal dilde sorabilir ve anında yanıt alabilirsiniz. Fathom ayrıca, kuruluşunuzun tüm toplantı arşivinde bilgi bulmanızı sağlar. Buna geçmiş kararlar, müşteri geri bildirimleri ve stratejik tartışmalar da dahildir.

Toplantı tutanakları yazılımı, sektörünüzün terimlerini öğrettikten sonra teknik kelimeleri işleyebilir.

Toplantıya kimlerin katıldığına ve hangi konuların tartışıldığına göre toplantı notlarını belirli takım üyeleriyle paylaşabilir.

En iyi özellikleri keşfedin

Görüşme sırasında anahtar anları etiketleyin, bağlam ekleyin, sorular sorun ve gerçek zamanlı işbirliği için takım üyelerini etiketleyin.

Takımınızın ş Akışlarına göre özel toplantı özeti şablonları oluşturun.

Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana ve daha fazlası gibi araçlarla senkronizasyon gerçekleştirir ve toplantıdan görevye veya müşteri temas noktasına kadar otomasyonlu ş akışlarını kolaylaştırır.

Sınırlamaları anlayın

İlerleme izleme, görev atama ve daha fazlası gibi proje yönetimi özelliklerini desteklemez.

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Takım: Kullanıcı başına aylık 18 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 28 $

Fathom puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2: 5/5 (5000'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (5.000 yorum)

Gerçek Hayattaki Kullanıcılar Fathom Hakkında Ne Diyor?

G2 yorumcusu Fathom hakkında şunları söyledi:

Zaman damgası içeren anahtar noktaları gösteren, temiz ve gezinmesi kolay özetleri çok seviyorum. Bu sayede görüşmedeki anahtar noktalara doğrudan atlayabiliyorum. Transkripsiyon doğruluğu genellikle sağlamdır, ancak bazen ses kalitesine veya aksanlara bağlı olarak değişebilir.

📮 ClickUp Insight: Çoğu toplantı net bir sorumluluk dağılımı olmadan sona erer ve proje yöneticileri toplantıdan sonra saatlerce eylem ögelerini takip etmekle uğraşır. ClickUp AI Notetaker ve ClickUp Brain ile kararlar otomatik olarak kaydedilir, özetlenir ve görevlere dönüştürülür. Transkriptleri incelemek için daha az zaman harcayacak, projeleri ilerletmek için daha fazla zaman ayıracaksınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp müşterileri, toplantı notlarını otomasyonla otomatikleştirerek, akıllı özetler oluşturarak ve bunları görevlere dönüştürerek %86'ya varan maliyet tasarrufu sağladıklarını ve haftada 1,1 gün zaman kazandıklarını bildirmiştir. Talent Plus gibi şirketler iş yükü kapasitesini %10'un üzerinde artırırken, Atrato ClickUp'ta konsolidasyon yaptıktan sonra geliştiricilerin aşırı iş yükünü %20 azalttı.

3. Fireflies. ai (Aranabilir transkriptler için en iyisi)

Fireflies ai aracılığıyla

Fireflies, toplantılarınızı yazıya döken, özetleyen ve analiz eden yapay zeka takım arkadaşınızdır.

AI not alıcı, toplantı başlamadan önce bile sizin için iş yapar. Önceki konuşmalardan ve toplantılardan elde edilen anahtar bilgiler, bağlam ve eylemleri içeren toplantı öncesi özetleri alırsınız.

Toplantı sırasında Fireflies, 100'den fazla dilde canlı transkriptler sunar. Ayrıca toplantılarda ve ses dosyalarında farklı konuşmacıları tanımlar.

Toplantıdan sonra, madde işaretleri, eylem öğeleri ve özel notlar içeren anında ve kapsamlı bir AI özeti alırsınız.

Live Assist, konuşmalar sırasında gerçek zamanlı bilgi sağlar. Örneğin, satış takımı mevcut görüşmeyi kesintiye uğratmadan önceki görüşmelerdeki fiyatlandırma tartışmalarına anında erişebilir.

Önceden hazırlanmış toplantı özeti şablonları ile konuşmalar belgelenir ve bu da pratik eylemlere sonuç olarak yol açar.

Fireflies. ai en iyi özellikleri

Aircall, RingCentral ve diğer çeviricilerden gelen aramaları transkribe edin veya Fireflies API'sini kullanarak ses dosyalarını işleyin.

Otomatik olarak e-postalar oluşturun, raporlar yazın, konuşmaları analiz edin ve puan kartları oluşturun.

Konuşmacıların konuşma süresi, konu takipçileri ve duygu analizi gibi içgörüler elde edin.

Konuşmadan önemli anları paylaşılabilir ses parçacıkları halinde kaydedin.

Fireflies. ai sınırlamaları

Özetler bazen manuel düzeltme gerektirir, bu da verimliliği düşürür.

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz plan mevcuttur

Pro: 18 $/kullanıcı/ay

İş: 29 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 39 $/kullanıcı/ay

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fireflies.ai hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Fireflies.ai hakkında şunları söyledi:

Fireflies, not almayı destekleme konusunda çok yararlıdır. Konuşulanların %80'ini doğru bir şekilde algıladığını söyleyebilirim, ancak aksanları çok iyi algılamıyor. Alanın çok çabuk dolması ve daha fazla alan açmak için geçmişteki aramaları silmek zorunda kalmamız hoşuma gitmiyor. Bazen Fireflies aramaya hızlı bir şekilde katılamıyor ve biz onları davet etmek zorunda kalıyoruz. Yarı güvenilir.

🔴 Bağlam Yayılmasının Büyüyen Sorunu: Bilgi çalışanlarının %56'sından fazlası, Toggl, uyarılar ve gereksiz platformlar gibi araç yorgunluğunun her hafta işlerini olumsuz etkilediğini söylüyor. Bu, bağlamın yayılmasının bir örneğidir. Takımlar, işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için saatlerce dosya aramak, uygulamalar arasında geçiş yapmak, güncellemeleri tekrarlamak ve arama yapmakla vakit kaybederler. AI'nın bunu basitleştirmesi gerekiyordu, ancak çoğu araç sadece daha fazla gürültü ekledi. ClickUp'ın devreye girdiği nokta: Takımınızın ihtiyaç duyduğu her şey (görevler, belgeler, kararlar, güncellemeler) tek bir yerde bulunur, tamamen bağlantılıdır ve bağlamsal yapay zeka ile aranabilir.

İşte toplantı notlarına ve kararların kaydedilmesine farklı yaklaşımlar sunan üç ek araç.

Tactiq : Tactiq, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile birlikte çalışarak gerçek zamanlı transkripsiyon gerçekleştiren hafif bir Chrome uzantısıdır. Konuşmacıya özgü transkripsiyonlar sayesinde, eylem öğelerini ve kararları kesin olarak belirleyebilirsiniz. Proje yönetimi araçlarını değiştirmek istemeyen, ancak bağımsız bir AI not alma aracı isteyen takımlar için Tactiq kullanışlı bir araçtır.

Sembly AI : Hata düzeltme raporları, satış teklifleri veya basın bültenleri gibi AI artefaktlarını doğrudan toplantı tartışmalarından oluşturarak, hızlı dokümantasyona ihtiyaç duyan proje yöneticileri için kullanışlı hale getirir. Sembly AI, araçlar arasında geçiş yapmadan, proje planlarını, sprint backlog'larını, retrospektif özetleri otomasyonla otomatikleştirebilir ve kararları ve engelleri doğrudan toplantı çıktılarından izleyebilir.

Notion: Notion, toplantı belgeleri, görev yönetimi ve bilgi paylaşımını tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirir. Toplantı notlarını doğrudan ş Akışlarına yerleştirmek istediğinizde yararlı bir seçenektir. Toplantıları yazıya döktükten sonra, toplantı notlarını proje sayfalarına, görevlere, yol haritalarına veya SOP'lere bağlayabilirsiniz. Tüm toplantı geçmişini aranabilir bir bilgi merkezinde saklayın.

👀 Biliyor muydunuz? Saat 20:00'den sonra başlayan toplantılar bir önceki yıla göre %16 artış gösterdi. Bu da geleneksel çalışma gününün ortadan kalktığının bir başka işareti.

ClickUp ile Toplantıları Net ve Hesap Verebilir Hale Getirin

Toplantı yükünün fazla olması sorununu göz önünde bulundurarak, iyi bir başlangıç noktası, öncelikle toplantı sayısını azaltmaktır.

Basit bir ayar değişikliği size bu konuda yardımcı olabilir.

"Önce yaz" kültürü (özetler, riskler, öneriler, gündem) toplantı sayısını azaltır, çünkü insanlar zaman ayırmak yerine belgeye yanıt verir.

Bununla birlikte, toplantılar genellikle kaçınılmazdır.

Toplantı notlarından kararları çıkaran bir Ürün Yönetimi yazılımı, sürece netlik kazandırır.

ClickUp bunu zahmetsiz hale getirir.

AI Notetaker ve bağlamsal AI ile toplantı kararlarınız, eylem öğeleriniz ve bağlamınız doğrudan görevlere, belgelere, zaman çizelgelerine ve gösterge panellerine aktarılır.

Toplantılarınızı eyleme dönüştürmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.

SSS

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantı notlarında tespit edilen eylem öğelerinden otomatik olarak görevler oluşturabilir. Yerel görev oluşturmayı destekler. Fathom ise çevrimiçi toplantılardan eylem öğelerini çıkarır ve bunları araçlarınızla senkronize eder.

Etkili karar izleme, toplantı sonuçlarını kaydetmeyi ve toplantı özetlerini otomasyonla gerçekleştirmeyi içerir. Ardından, kararı bir sorumluya atayın ve görevler veya ş Akışlarıyla ilişkilendirin. Ayrıca, kararları aranabilir, merkezi bir sistemde saklayın, böylece neyin, ne zaman ve kim tarafından kararlaştırıldığını tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Evet. Modern AI toplantı asistanları aramaları dinleyebilir, özetler oluşturabilir ve anahtar ayrıntıları veya görevleri vurgulayabilir. Örneğin, ClickUp Brain toplantıları özetlemekle kalmaz, aynı zamanda AI destekli arama da sunar. "Geçen hafta hangi kararları aldık?" gibi bağlamsal soruları yanıtlar ve sanal toplantılardan AI tarafından oluşturulan eylem öğeleri sağlar.

Uzaktan çalışan takımlar, görevlerin, kararların ve iletişimin bir arada bulunduğu bir yere ihtiyaç duyar. ClickUp, yapay zeka destekli not alma özelliğini görev yönetimi, Belgeler, bağlamsal zeka ve Slack ve Zoom gibi entegrasyonlarla bir araya getirdiği için en iyi seçimdir. Kararlar ve anahtar noktalar görüşme sırasında kaydedilir, eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürülür ve dağıtılmış takımlar arasında şeffaf bir şekilde izlenir.

Evet. Bu listedeki üç araç da (ClickUp, Fathom AI ve Fireflies AI) toplantı transkripsiyonu, özetler ve karar/eylem öğelerinin çıkarılmasını destekleyen ücretsiz planlar sunuyor.