Tüm Takımı Yerine Geçen AI Araçları

AI artık eskiden tüm departmanların üstlendiği işleri yerine getiriyor ve bunun için geliştirilen araçlar gerçekten yetenekli hale geliyor.

Kurumsal uygulamaların %40'ı, bu yılın sonuna kadar görevlere özel AI ajanlarını entegre edecek. Bu oran, %5'in altındaydı.

Daha küçük takımlar için bu değişim daha fazla önem taşır. Doğru yığın, izole görevler yerine tüm ş akışlarını üstlenebilir ve bu da yalın bir takımın gerçekçi olarak sunabileceği sonuçları değiştirir.

Bu blog, tüm takımları yerini alan AI araçlarını ele almaktadır. Neden dikkate almaya değer olduklarını ve karar vermeden önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceliyoruz.

Başlamadan önce, AI araçlarını etkili bir şekilde nasıl kullanacağınızı anlamanız, her bir seçeneği gerçek ş Akışı ihtiyaçlarınıza göre değerlendirebilmeniz açısından faydalı olacaktır.

En önemli noktalar şunlardır. 🤖

Otonomi: Araç görevleri kendi başına tamamlayabilir mi, yoksa yine de birinin müdahale etmesi gerekiyor mu?

Ş Akışı'na uygunluk: Mevcut süreçlerinize entegre edilebilir mi, yoksa her şeyi yeniden mi yapılandırmanız gerekiyor?

Yetenek derinliği: Tam bir işi veya departmanı güvenilir bir şekilde yönetebilir mi, yoksa sürecin sadece küçük bir kısmını mı kapsıyor?

Büyük ölçekte güvenilirlik: Sadece bir kişi değil, tüm takım buna bağımlı olduğunda da aynı performansı gösterir mi?

Entegrasyon destekleri: Her bağlantı için ekstra kurulum gerektirmeden mevcut araçlarınıza bağlanıyor mu?

Öngörülebilir fiyatlandırma: Maliyetler açık ve sabit mi, yoksa kullanım bazlı ücretler büyümenize paralel olarak sürpriz faturalar mı yaratıyor?

Güvenlik ve uyumluluk: Takımınızın veri gizliliği ve kurumsal yönetişim gereksinimlerini karşılıyor mu?

İşte bu kılavuzda ele alınan tüm araçların bir özeti. 📊

Araç En iyi özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma* ClickUp Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal fiyatlandırma GitHub Copilot Gerçek zamanlı kod önerileri, çoklu dosya düzenlemeleri, slash komutları, Çalışma Alanı farkında bağlam Bireysel geliştiriciler, küçük işletmeler, kurumsal şirketler Ücretsiz; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/aydan başlar Qodo Otomasyonlu test oluşturma, PR incelemeleri, çoklu repo analizi, kurumsal güvenlik Geliştiriciler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Ücretsiz; Ücretli planlar 38 $/kullanıcı/ay'dan başlar Claude Geniş bağlam pencereleri, ajan kodlama, MCP entegrasyonları, Projeler ve Artefaktlar Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz; Aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Replit Tam yığın uygulama oluşturma, vibe kodlama, çok oyunculu düzenleme, yerleşik dağıtım Bireysel geliştiriciler, küçük işler Ücretsiz; Aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Builder. io Figma'dan koda, görsel CMS düzenleme, A/B testi, özel bileşen kontrolü Ürün ve mühendislik takımları, kurumsal işletmeler Ücretsiz; Ücretli planlar 30 $/kullanıcı/ay'dan başlar Jasper Marka ses kontrolleri, içerik boru hatları, Canvas Çalışma Alanı, önceden oluşturulmuş pazarlama ş Akışları Pazarlama takımları, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Aylık 69 $'dan başlayan ücretli planlar Notion AI Çalışma Alanı genelinde arama, veritabanı otomasyonu, AI toplantı notları, belge oluşturma Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz; Üye başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar Midjourney Metinden görüntüye dönüştürme, stil tutarlılığı, görüntü karıştırma, tuval genişletme Tasarımcılar, pazarlamacılar, yaratıcı takımlar Aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar Canva AI Magic Design, Magic Write, Magic Media, arka plan kaldırma, çok dilli destek Pazarlamacılar, oluşturucular, tasarımcı olmayanlar Ücretsiz; Ücretli planlar 12,99 $/kullanıcı/ay Otter AI Otomatik transkripsiyon, konuşmacı etiketleri, AI özetleri, OtterPilot, AI Sohbet Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz; Ücretli planlar 16,99 $/kullanıcı/ay Fireflies AI Toplantı transkripsiyonu, konuşma zekası, 200'den fazla entegrasyon, AI özetleri Satış takımları, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Ücretsiz; Ücretli planlar 18 $/kullanıcı/ay Zapier Çok adımlı Zaps, AI Copilot, koşullu mantık, Tablolar ve Arayüzler Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlıyor. HubSpot E-posta otomasyonu, AI içerik üretimi, CRM kişiselleştirme, atıf raporlama Pazarlama takımları, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Ücretsiz; Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/ay Descript Metin tabanlı video düzenleme, Studio Sound, dolgu kelime kaldırma, otomatik klip oluşturma İçerik oluşturucular, pazarlama takımları Ücretsiz; Ücretli planlar 24 $/kişi/ay'dan başlar Voiceflow Görsel ajan oluşturucu, bilgi tabanı, çoklu LLM destekleri, konuşma analizi Ürün ve destek takımları, geliştiriciler Ücretsiz; Aylık 60 $'dan başlayan ücretli planlar Uizard Metin-UI prototip oluşturma, tel kafes tarama, AI temaları, tahmine dayalı ısı haritaları Tasarımcılar, ürün takımları, girişimciler Ücretsiz; Ücretli planlar 19 $/kullanıcı/ay'dan başlar Paradox Olivia AI işe alım uzmanı, mülakat planlama, mobil öncelikli başvuru, çok dilli işe alım İK takımları, büyük kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma Lindy Otonom AI ajanları, ajan sürüler, doğal dil otomasyonları, gelen kutusu yönetimi Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Aylık 49,99 $'dan başlayan ücretli planlar Gong Konuşma zekası, anlaşma sağlığı izleme, gelir tahmini, satış koçluğu Satış takımları, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Özel fiyatlandırma

Bu araçların manuel koordinasyonu ve tekrarlayan işlemleri nasıl ortadan kaldırdığını değerlendirelim.

1. ClickUp (Parçalı operasyonları, proje yönetimini ve işbirliğini değiştirmek için en iyisi)

ClickUp Super Agents'ı ücretsiz deneyin ClickUp'ta doğal dil komutlarını kullanarak özel AI takım arkadaşları, yani ClickUp Süper Ajanları oluşturun.

Çoğu AI aracı, takımları yerini alacağını vaat eder, ancak bunlar izole bir şekilde çalışır. Proje zaman çizelgelerinizi göremezler veya kuruluşunuzun işleri nasıl yaptığını anlayamazlar. Bu kopukluk, sorunu çözmek yerine sürtüşmeye neden olur.

ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı, bu boşluğu doğrudan doldurur. AI destekli bir platform olarak, görev oluşturmadan proje yönetimi otomasyonuna kadar ş akışınızın her aşamasına zeka katar.

Genellikle tüm operasyon takımlarını gerektiren manuel koordinasyon katmanını nasıl ortadan kaldırdığını görelim.

Çalışma alanınızda bulunan proje verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

ClickUp Brain, ClickUp'taki tüm çalışma alanınızı birbirine bağlayan bir sinir ağıdır. AI asistanınız olarak, ClickUp belgelerinizde, toplantı notlarınızda, görevlerinizde, konuşmalarınızda vb. depolanan bilgileri alır ve takımlara işlerini daha hızlı yürütmek için ihtiyaç duydukları bağlamı sağlar.

Toplantı özetlerinden eylem öğelerini çıkarmaktan iş yükü eğilimlerini yorumlamaya kadar, raporlamayı otomasyonla gerçekleştirmeye, engelleri ortaya çıkarmaya, proje güncellemelerini oluşturmaya ve devam eden çalışmalarla ilgili gerçek zamanlı soruları yanıtlamaya yardımcı olur.

ClickUp Brain'i kullanarak AI destekli görev içgörüleriyle sorunları daha hızlı çözün.

Ayrıca, araçlar arasında geçiş yapmadan ChatGPT, Claude ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla premium AI modeline erişebilir, böylece her kullanım senaryosu için doğru modeli seçebilirsiniz.

ClickUp ile tek bir arayüzden birden fazla AI modeline erişin.

Ayrıca, ClickUp Brain MAX ile bağlam farkında AI'yı doğrudan masaüstünüze getirebilirsiniz. AI Süper Uygulamanız olarak, sadece ClickUp içinden değil, Figma, Google Drive ve GitHub gibi ClickUp'a bağlı uygulamalarınızdan da bağlamı birleştirerek size cevapları parmaklarınızın ucuna getirir. Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizi metne dönüştürebilirsiniz: mesaj taslakları hazırlayın, toplantılar planlayın, görevler oluşturun ve tüm belgeleri dikte edin — elle yazmaktan 4 kat daha hızlı!

İşte nasıl işlediği:

Çalışma Alanını tam olarak kavrayan otonom AI takım arkadaşlarını devreye alın

ClickUp Super Agents ile, önceliklerinize ve bağlama göre çok adımlı mantığı uygulayan otonom asistanlara sahip olursunuz. Temel görev botlarından farklı olarak, bu ajanlar eksiksiz bir çalışma alanı bağlamında çalışır ve karmaşık AI ajan ş akışlarını bağımsız olarak yönetebilir.

ClickUp Super Agents ile otonom AI takım arkadaşlarını devreye alın

Takımınıza 500'den fazla farklı yetenek sunan bu araçlar, talep önceliklendirmeden belge taslağı hazırlama ve proje koordinasyonuna kadar kesintisiz çalışır ve iş saatleri dışında da işleri işler.

Görev yorumlarında Super Agents'a bahsedebilir, teslim edilecekleri doğrudan onlara atayabilir veya otonom olarak çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Gelen işleri izler, sorunlar kritik hale gelmeden önce işaretler ve toplantı tartışmalarını son teslim tarihi olan atanmış görevlere dönüştürürler.

Süper Ajanların yapısı ve kullanımı, takımınızın ne kadar otonom görevleri yerine getirebileceğini belirler ve yaptıkları her eylem denetim izinde kaydedilir.

🚨 Önemli Not: ClickUp'ın AI politikası, sağlayıcıların model eğitimi veya saklama amacıyla verilerinize erişmesini engeller. Platform, GDPR, ISO 42001, HIPAA ve SOC 2 uyumluluk sertifikalarına sahiptir.

Codegen ile her takıma 7/24 hizmet veren kendi geliştiricisini verin

ClickUp'ın Codegen'i satın alması, otonom kodlama yeteneklerini doğrudan çalışma alanınıza getiriyor. Codegen, şirketinizdeki herkesin geliştirici olarak çalışmasını sağlayan ve personel sayısını artırmadan birikmiş işleri temizleyen bir AI kodlama ajanıdır.

ClickUp Codegen ile takımınızın ş akışı boyunca AI önerilerinden gerçek Çekme Taleplerine geçişi otomasyonla gerçekleştirin.

Akıllı otomasyonlarla tekrarlayan işleri ortadan kaldırın

ClickUp'ın Otomasyon motoru, takımların hızını yavaşlatan yineleyen görevleri yerine getirir. Her seferinde aynı adımları manuel olarak uygulamak yerine, belirli etkinliklere göre otomatik olarak tetikleyici kurallar yapılandırırsınız.

Görev atama, son tarih bildirimleri ve durum ilerlemesi gibi yaygın senaryoları kapsayan 100'den fazla hazır şablonla, çoğu ş akışı sıfırdan başlamadan otomasyonla gerçekleştirilebilir.

ClickUp otomasyonları ile doğru eylemleri otomatik olarak tetikleyin ve işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütün.

Özel mantık gerektiren ş akışları için, kod gerektirmeyen Automation Builder, teknik uzmanlık gerektirmeden tetikleyici-eylem dizileri tasarlamanıza olanak tanır. Dinamik atama modelleri de desteklenir ve işi, etkinliği başlatan kişiye veya görevini izleyen herhangi birine yönlendirir, bu da değişen sorumlulukları olan takımlara doğal olarak uyum sağlar.

İşte ş akışlarını sadece 5 dakikada otomasyonla otomatikleştirip her hafta 5 saatten fazla zaman kazanmanın yolu ✨

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, ilk kurulum sırasında yeni kullanıcıları zorlayabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı yorumu şöyle:

Dürüst olmak gerekirse, ClickUp tüm hayatımın komuta merkezi haline geldi — iş, projeler, hatırlatıcılar, uyumluluk görevleri, işe alım, her şey. Artık onu "görev yazılımı" olarak bile görmüyorum. Daha çok benim dış beyinim gibi.

Dürüst olmak gerekirse, ClickUp tüm hayatımın komuta merkezi haline geldi — iş, projeler, hatırlatıcılar, uyumluluk görevleri, işe alım, her şey. Artık onu "görev yazılımı" olarak bile görmüyorum. Daha çok benim dış beyinim gibi.

💡Profesyonel İpucu: Manuel masrafları azaltmak isteyen takımlar, bu yeteneklerden en iyi şekilde yararlanmak için proje yönetimi sürecinde AI'yı kullanmayı düşünebilirler.

📮 ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini yapmak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için günlük olarak 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük sorunları takım verimliliğini azaltıyor. ClickUp gibi merkezi bir platform, Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi ile bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu çözüyor.

2. GitHub Copilot (AI destekli kod tamamlama için en iyisi)

GitHub aracılığıyla

Geliştirme ortamınızda değil, onun içinde çalışan bir AI kodlama asistanı mı istiyorsunuz? GitHub Copilot tam size göre. Gerçek zamanlı kod farkındalığı, bu aracın en güçlü özelliğidir. Mevcut dosyayı ve ilgili proje bağlamını okuyarak, geliştiricileri düzenleyiciden uzaklaştırmadan ilgili önerileri ortaya çıkarır.

Copilot Sohbet ve ajan tarzı yetenekler, bunu otomatik tamamlamanın ötesine taşır. Değişiklikler birden fazla dosyaya uygulanabilir, testler oluşturulabilir ve daha otonom kodlama görevleri uçtan uca gerçekleştirilebilir. Sanki gerçek zamanlı olarak yanınızda bir AI çift programcısı varmış gibi.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Yazarken görünen gerçek zamanlı hayalet metin önerileriyle satırları ve fonksiyonları daha hızlı tamamlayın.

IDE'nizde doğal dil kullanarak sorular sorarak kodu açıklayın, sorunları giderin veya yeniden yapılandırmaları tetikleyici olarak kullanın.

Copilot Edits ile birden fazla dosyayı aynı anda düzenleyerek tüm kod tabanında tutarlı değişiklikler uygulayın.

/fix, /explain ve /doc gibi slash komutlarıyla hataları giderin ve anında belge oluşturun.

Çalışma Alanı farkındalığı ile proje genelindeki bağlamdan yararlanın, böylece öneriler tüm kod tabanıyla alakalı kalır.

GitHub Copilot sınırlamaları

Öneriler tutarsız veya yanlış olabilir ve manuel inceleme gerektirebilir.

Abonelik maliyeti, öğrenciler ve bağımsız geliştiriciler için bir engel oluşturabilir.

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 10 $/kullanıcı/ay

Pro+: 39 $/kullanıcı/ay

İş: 19 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 39 $/kullanıcı/ay

GitHub Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şöyle diyor:

GitHub Copilot'u inanılmaz derecede kolay kullanıyorum ve Visual Studio Code ve IntelliJ gibi birçok düzenleyicimle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını çok seviyorum... Bu araç, kod yazmadan sorun tanımlarını anlamama, kod oluşturmama, en iyisini seçmek için farklı çözümleri analiz etmeme ve hatta Copilot'u gözden geçiren olarak seçerek Çekme Talebi'ni incelememe yardımcı oluyor. Ayrıca düzenleyicimde bir sohbet kutusu sağlıyor, bu da kod değişikliklerini göndermemi, kodumu commit etmemi ve çekme talepleri veya özellik dalları oluşturmamı kolaylaştırıyor.

GitHub Copilot'u inanılmaz derecede kolay kullanıyorum ve Visual Studio Code ve IntelliJ gibi birçok düzenleyicimle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını çok seviyorum... Bu araç, kod yazmadan sorun tanımlarını anlamama, kod oluşturmama, en iyisini seçmek için farklı çözümleri analiz etmeme ve hatta Copilot'u gözden geçiren olarak seçerek Çekme Talebi seçimlerini incelememe yardımcı oluyor. Ayrıca düzenleyicimde bir sohbet kutusu sağlıyor, bu da kod değişikliklerini göndermemi, kodumu commit etmemi ve çekme talepleri veya özellik dalları oluşturmamı kolaylaştırıyor.

3. Qodo (Otomasyonlu kod testi ve yeniden yapılandırma için en iyisi)

Qodo AI aracılığıyla

Qodo (eski adıyla CodiumAI), otomatik inceleme ve test oluşturma yoluyla yazılım kalitesini iyileştirmeye odaklanan bir AI kod bütünlüğü platformudur. Geliştirme sürecinin dışında kalmak yerine, AI ajanlarını doğrudan IDE'lere, Git ş Akışlarına ve CLI araçlarına yerleştirir, böylece her şey geliştiricilerin halihazırda kullandığı ortamlarda gerçekleşir.

Platform, karmaşık, çoklu depo kod tabanları için tasarlanmıştır. Bağlam farkında analiz kullanarak hataları tespit eder, riskleri vurgular ve kodlama standartlarını uygular, böylece tüm geliştirme döngüsü boyunca geri bildirim döngülerini sıkılaştırır.

Qodo AI'nın en iyi özellikleri

Birleştirmeden önce mantık sorunlarını, hataları ve güvenlik veya mimari riskleri ortaya çıkarmak için çekme taleplerini akıllıca inceleyin.

Birden fazla dosya ve bağımlılık üzerinden kod tabanı düzeyinde anlayıştan elde edilen bağlam farkında kod önerileri oluşturun.

Otomatik olarak birim ve entegrasyon testleri oluşturun, manuel incelemede sıklıkla gözden kaçan uç durumları ve test edilmemiş kod yollarını kapsayın.

Büyük, çoklu depo kod tabanlarını tarayarak riskleri, yinelemeleri ve önerilen değişikliklerin aşağı akış etkilerini tespit edin.

Ortamınızın ihtiyaçlarına uygun güvenlik politikaları, uyumluluk kontrolleri ve dağıtım seçenekleri yapılandırın.

Qodo AI sınırlamaları

Öneriler tutarsız olabilir ve ara sıra ortaya çıkan halüsinasyonlar test ve inceleme doğruluğunu etkiler.

Qodo AI fiyatlandırması

Geliştirici: Ücretsiz

Takımlar: 38 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Qodo AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Qodo AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Komut verdiğinizde dosyaları, kod satırlarını veya tüm projeyi bağlam olarak alabilmesini seviyorum. Bazen belirli bir cevap veya genel bir cevap ihtiyacınız olduğunda bu çok yararlı oluyor. İşimdeki her gün kullanıyorum ve kullanımı çok kolay. Visual Studio Code'a kolayca entegre oluyor.

Komut verdiğinizde dosyaları, kod satırlarını veya tüm projeyi bağlam olarak alabilmesini seviyorum. Bazen belirli bir cevap veya genel bir cevap ihtiyacınız olduğunda bu çok yararlı oluyor. İşimdeki her gün kullanıyorum ve kullanımı çok kolay. Visual Studio Code'a kolayca entegre oluyor.

👀 Biliyor muydunuz? Qodo, her aracın temelinde yer alan "Kalite" + "Kod" kavramlarını vurgulamak için 2024 yılında yeniden markalandı. Bu isim, geliştirme sürecindeki her kod satırı, test ve incelemenin kalite odaklı olması gerektiği inancını yansıtıyor.

4. Claude (Uzun formlu akıl yürütme ve bağlamsal yanıtlar için en iyisi)

via Anthropic

Claude, Anthropic tarafından geliştirilen, güvenlik odaklı Anayasal AI yaklaşımı etrafında oluşturulmuş, üretken bir AI asistanı ve büyük dil modelleri ailesidir. Belge özetleme, içerik taslağı hazırlama, dosya analizi ve konuşma yoluyla problem çözme, en yaygın kullanım alanları arasındadır.

Üç model kademesi farklı ihtiyaçları karşılar: Opus gelişmiş muhakemeyi, Sonnet günlük performansı dengeler ve Haiku daha hızlı, hafif görevleri yerine getirir. Üçünde de çoklu dilde kodlama, görüntü yorumlama ve uzun, belge ağırlıklı bağlamlarla iş yapma desteklenir.

Claude'un en iyi özellikleri

Bağlamı toplayan ve testleri çalıştıran bir ajan kodlama asistanı kullanarak geliştirme görevlerini otonom bir şekilde tamamlayın.

Büyük bağlam pencereleri kullanarak karmaşık, çok dosyalı kod tabanlarını tek seferde işleyin ve yeniden düzenleyin.

GitHub ve harici veritabanları gibi platformlarla Model Context Protocol (MCP) entegrasyonları aracılığıyla araçlara ve veri kaynaklarına bağlantı kurun.

Projeler ve Artefaktlar'ı kullanarak sohbetleri düzenleyin, çıktıları inceleyin ve yapılandırılmış belgeler, kodlar ve görselleştirmelerle iş yapın.

Bellek, özelleştirilebilir yazma stilleri ve paralel görev desteğini kullanarak görüntüleri, grafikleri ve dosyaları analiz edin.

Claude sınırlamaları

Kullanım sınırları, karakter kısıtlamaları ve sohbet süresinin dolması, uzun ş akışlarını kesintiye uğratabilir.

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 dolar

Maksimum: 100 $/kullanıcı/ay

Standart: 25 $/koltuk/ay

Premium: 125 $/koltuk/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Claude puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı paylaşım yapıyor:

Claude, bağlamı anlamada ve net, yapılandırılmış ve düşünceli bir şekilde yanıt vermede çok iyidir. Yanıtlar, özellikle karmaşık konular, belgeler ve uzun konuşmalar için doğal ve iyi açıklanmış hissi verir. Yazma, içeriği özetleme, belgeleri gözden geçirme ve fikir üretme için özellikle yararlıdır. Tonu profesyonel ancak anlaşılması kolaydır, bu da günlük kullanımda rahatlık sağlar.

Claude, bağlamı anlamada ve net, yapılandırılmış ve düşünceli bir şekilde yanıt vermede çok iyidir. Yanıtlar, özellikle karmaşık konular, belgeler ve uzun konuşmalar için doğal ve iyi açıklanmış hissi verir. Yazma, içeriği özetleme, belgeleri gözden geçirme ve fikir üretme için özellikle yararlıdır. Tonu profesyonel ancak anlaşılması kolaydır, bu da günlük kullanımda rahatlık sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Anthropic, Claude adını bilgi teorisini icat eden, bit/baytlar üzerinde beyin fırtınası yaparken jonglörlük yapan ve alev püskürten trompet gibi çılgın makineler yapan çılgın dahi Claude Shannon'dan almıştır. Shannon kadar eğlenceli, zeki ve meraklı bir AI istediler!

5. Replit (İşbirliğine dayalı, tarayıcı tabanlı kodlama için en iyisi)

Replit aracılığıyla

Vibe kodlama ile özdeşleşmiş bir uygulama varsa, o da Replit'tir. Platformun tasarım felsefesi nedir? İstediğinizi açıklayın, AI buna yanıt olarak onu oluşturur veya iyileştirir.

Yerel kurulum gerektirmeden tek bir Çalışma Alanından uygulamaların oluşturulduğu, test edildiği ve dağıtıldığı tarayıcı tabanlı bir geliştirme ortamı sunar. Otonom Replit Agent, deneyimin merkezinde yer alır, doğal dil komutlarını alır ve kod oluşturmaktan çalışan bir uygulamanın dağıtılmasına kadar her şeyi halleder.

Tam geliştirme döngüsü aynı bulut tabanlı IDE içinde kalır, bu nedenle hiçbir aşamada araçlar arasında geçiş yapmaya gerek yoktur.

Replit'in en iyi özellikleri

Otonom Replit Agent'ı kullanarak doğal dil komutlarından tam yığın uygulamalar oluşturun.

Ekran görüntülerini veya maketleri, kullanıcı arayüzü, arka uç ve veritabanı kurulumu ile birlikte işlevsel uygulamalara dönüştürün.

Proje genelinde bağlam farkındalığından yararlanarak birden fazla dosyada koordineli kod değişiklikleri uygulayın.

Harici yapılandırma gerektirmeden, yerleşik barındırma ve altyapı sayesinde uygulamaları anında dağıtın.

Aynı geliştirme ortamında çok oyunculu düzenleme özelliğini kullanarak takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak birlikte iş yapın.

Replit sınırlamaları

Performans sorunları ve güvenilmez davranışlar, daha büyük projelerde veya veri kümelerinde ortaya çıkabilir.

Replit fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Replit Core: Aylık 20 dolar

Replit Pro: 100 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Replit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Replit hakkında ne diyor?

Capterra'da bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Genel olarak harika bir ürün. Kodlama konusunda uzman olmayan profesyonellerin aradıklarını yaratabilmeleri için gerçek bir devrim niteliğinde. Profesyonel geliştiricilere aktarmak, iç araçlar oluşturmak (her şeyin tam olarak çalışıp çalışmadığı önemli değil) ve müşteriler için yazılım geliştirme dünyasına dalmak istiyorsanız, bu harika bir başlangıç ve diğer çözümlerden çok daha kullanıcı dostu ve kapsamlı.

Genel olarak harika bir ürün. Kodlama konusunda uzman olmayan profesyonellerin aradıklarını yaratabilmeleri için gerçek bir devrim niteliğinde. Profesyonel geliştiricilere aktarmak, iç araçlar oluşturmak (her şeyin tam olarak çalışıp çalışmadığı önemli değil) ve müşteriler için yazılım geliştirme dünyasına dalmak istiyorsanız, bu harika bir başlangıç ve diğer çözümlerden çok daha kullanıcı dostu ve kapsamlı.

6. Builder. io (Headless CMS ile görsel geliştirme için en iyisi)

Builder. io, takımların mevcut uygulamalarının üzerine doğrudan üretim UI'sini tasarlama, prototip oluşturma ve gönderme olanağı sağlayan AI destekli bir ön uç platformudur. Mevcut kod tabanları ve tasarım sistemleriyle çalışır, böylece altta yatan koda dokunmadan görsel değişiklikler yapılabilir.

Kod gerektirmeyen uygulamalar ve az kod gerektiren araçlar geliştiren takımlar, gerçek verilerle prototip oluşturmayı ve yoğun mühendislik müdahalesi olmadan güncellemeleri yayınlamayı desteklediği için bu yaklaşımı pratik bulacaktır.

Builder.io'nun en iyi özellikleri

Figma tasarımlarını AI destekli Visual Copilot kullanarak duyarlı kodlara dönüştürün.

Mevcut kod tabanınızla doğrudan çalışan sürükle ve bırak CMS ile sayfaları görsel olarak düzenleyin.

Özel bileşenleri kaydedin, böylece teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar bağımsız olarak sayfalar oluştururken geliştiriciler kontrolü elinde tutsun.

Basit AI komutları kullanarak platform içinde bölümler, sayfalar ve içerik oluşturun.

Yerleşik A/B testi ve kişiselleştirme araçlarıyla performansı ve kullanıcı deneyimini optimize edin.

Builder.io sınırlamaları

Eski ve belirsiz belgeler, kurulumu ve sorun gidermeyi olması gerekenden daha zor hale getirir.

Builder. io fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 30 $/kullanıcı/ay

Takım: 50 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Builder. io puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Builder.io hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının geri bildirimi:

Builder, mühendislerimizin ve iş organizasyonlarımızın daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Sadece 20 gün içinde builder'a geçiş yapıp geliştirmeye başlayabildik. İşletmemizin mühendisler olmadan çalışabilmesi paha biçilmez bir değer. A/B testi, oyunun kurallarını değiştiren bir unsur oldu. Müşterilerimizin en çok ilgilendiği içerik ve ürünleri sunmamızı sağladı ve takımlarımızdaki tahminlere dayalı çalışmaları azalttı.

Builder, mühendislerimizin ve iş organizasyonlarımızın daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Sadece 20 gün içinde builder'a geçiş yapıp geliştirmeye başlayabildik. İşletmemizin mühendisler olmadan çalışabilmesi paha biçilmez bir değer. A/B testi, oyunun kurallarını değiştiren bir unsur oldu. Müşterilerimizin en çok ilgilendiği içerik ve ürünleri sunmamızı sağladı ve takımlarımızdaki tahminlere dayalı çalışmaları azalttı.

7. Jasper (AI odaklı pazarlama içeriği için en iyisi)

Jasper aracılığıyla

Tüm çıktılarda tutarlı bir marka sesi sağlamak, AI destekli içerik pazarlamasının merkezinde yer alır. Jasper, bunu başarmanıza yardımcı olur. Takımlar, bu AI platformunu kendi üslupları ve şirket bilgileriyle eğitir ve bu kılavuzlar her içerik türüne uygulanır.

Şablonlar, AI asistanları ve yapılandırılmış ş Akışları aracılığıyla blog gönderileri, reklam metinleri ve pazarlama varlıkları üretmek için kullanın. Pazarlama ekipleri için bir AI içerik oluşturma aracı olarak, sohbet tabanlı fikir üretme, görsel oluşturma, çok dilli destek ve yaygın pazarlama görevleri için önceden oluşturulmuş şablonları da kapsar.

Jasper'ın en iyi özellikleri

AI ajanlarıyla doğrudan içerik boru hatlarına bağlantı kurarak uçtan uca pazarlama ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin.

Jasper IQ bilgi kontrolleri sayesinde tüm çıktılarda marka sesini ve hedef kitle uyumunu koruyun.

AI destekli bir düzenleyici kullanarak Canvas Çalışma Alanı'nda içerik taslağı oluşturun, inceleyin ve işbirliği yapın.

Önceden oluşturulmuş pazarlama uygulamaları ve ş Akışı şablonlarıyla kampanyalar, bloglar ve diğer varlıkları daha hızlı oluşturun.

Jasper sınırlamaları

Sınırlı sayıda uygun fiyatlı giriş seviyesi seçenekleri

Jasper fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro: 69 $/kullanıcı/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı yorumundan alıntı:

Jasper, içerik oluşturma sürecimizi kolaylaştırmamıza yardımcı olan, basit ve çığır açan bir araçtır. Ses tonumuzla mükemmel uyum sağlayan ilk taslakları tutarlı bir şekilde sunarak hem zamandan hem de çabaya tasarruf etmemizi sağlar. Markanızı gerçekten anlayan ekstra bir takım arkadaşınız varmış gibi hissettirir. Uygulaması ve araç yığınımıza entegrasyonları da gerçekten kolaydı. Ekip üyelerim ve ben, kullanmaya başladığımızdan beri neredeyse her gün kullanıyoruz.

Jasper, içerik oluşturma sürecimizi kolaylaştırmamıza yardımcı olan, basit ve çığır açan bir araçtır. Ses tonumuzla mükemmel uyum sağlayan ilk taslakları tutarlı bir şekilde sunarak hem zamandan hem de çabaya tasarruf etmemizi sağlar. Markanızı gerçekten anlayan ekstra bir takım arkadaşınız varmış gibi hissettirir. Uygulaması ve araç yığınımıza entegrasyonları da gerçekten kolaydı. Ekip üyelerim ve ben, kullanmaya başladığımızdan beri neredeyse her gün kullanıyoruz.

🧠 İlginç Bilgi: Jasper, J. A. R. V. I. S.'e doğrudan Iron Man'den esinlenerek Jarvis.ai adıyla piyasaya sürüldü. Popülerliği patladıktan sonra Disney, sorun çıkardı ve kısa süre sonra Jasper olarak yeniden markalandı.

8. Notion AI (AI destekli dokümantasyon ve bilgi tabanları için en iyisi)

via Notion

Notion AI, Notion Çalışma Alanı'na doğrudan entegre edilmiş bir AI asistanıdır. Kullanıcıların harici araçlara geçmeden bilgi yazmasına, düzenlemesine ve organize etmesine yardımcı olur, gerçek Çalışma Alanı bağlamından yararlanarak ilgili cevapları sunar ve rutin görevleri otomatik olarak yerine getirir.

Bilgi yönetimi, belge taslağı hazırlama ve uygulamalar arası arama, tek bir bağlantılı ortamda gerçekleşir. Veritabanı otomasyonu, manuel giriş yapmaya gerek kalmadan özellikleri doldurur ve eylem öğelerini çıkarırken, AI toplantı notları ve kurumsal arama gibi özellikler, basit yazma yardımının ötesinde kullanışlılığını artırır.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Notion, Slack, Google Drive ve diğer bağlı uygulamalarda arama yaparak cevapları tek bir yerde bulun.

Çalışma alanınızın bağlamını ve şirket belgelerini anlayan bir AI asistanıyla sohbet edin.

Toplantı notlarını, özetleri, eylem ögelerini ve takipleri otomatik olarak oluşturun

Notion düzenleyicisinde doğrudan belge yazın, düzenleyin, çevirin ve biçimlendirin.

Basit komutlarla veritabanları, şablonlar ve yapılandırılmış ş Akışları oluşturun.

Notion AI sınırlamaları

Karmaşık arayüz ve sınırlı oryantasyon kılavuzu, yeni kullanıcılar için belirgin bir öğrenme eğrisi oluşturur.

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 12 $/üye/ay

İş: 24 $/üye/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Notion AI'yı çok seviyorum çünkü Notion'daki her şeyi, sadece benim eklediklerimi değil, şirketteki her şeyi alıp bana bir cevap verebiliyor. Her şeyi kendim incelemekten çok daha hızlı bir şekilde cevap bulmama yardımcı olduğu için gerçekten çok güzel. Ayrıca, öğeleri etiketleyip bu etiketi Notion'da kullanabilmek de çok yararlı.

Notion AI'yı çok seviyorum çünkü Notion'daki her şeyi, sadece benim eklediklerimi değil, şirketteki her şeyi alıp bana bir cevap verebiliyor. Her şeyi kendim incelemekten çok daha hızlı bir şekilde cevap bulmama yardımcı olduğu için gerçekten çok güzel. Ayrıca, öğeleri etiketleyip bu etiketi Notion'da kullanabilmek de çok yararlı.

9. Midjourney (Yüksek kaliteli AI görüntü üretimi için en iyisi)

via Midjourney

Midjourney, doğal dil komutlarından sanatsal ve fotogerçekçi görseller üreten üretken bir yapay zeka görüntü aracıdır. Bağımsız bir araştırma laboratuvarı tarafından geliştirilen bu araç, tasarım, pazarlama ve yaratıcı işler için yüksek kaliteli, stilize görüntü üretmeye odaklanmıştır.

AI aracı, görselleri yönetmek için bir web arayüzünün yanı sıra öncelikle bir Discord botu üzerinden çalışır. Abonelik tabanlıdır ve konsept sanatı, ürün görselleri ve yaratıcı deneyler için yaygın olarak kullanılır.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Basit metin açıklamalarından son derece ayrıntılı, sanatsal veya fotogerçekçi görüntüler üretin.

Aynı proje içindeki birden fazla sahnede tutarlı karakterleri veya görsel stilleri koruyun.

Birden fazla referans görüntüyü bir araya getirerek benzersiz, stilize çıktılar oluşturun.

Tuvalin orijinal çerçevesinin ötesine genişleten Zoom ve kaydırma araçlarını kullanarak kompozisyonları dışa doğru genişletin.

Son görüntü üzerinde daha hassas kontrol için en boy oranlarını ve stil yoğunluğunu ince ayarlayın.

Midjourney sınırlamaları

Belirli sanatsal detayları veya tutarlı sonuçları elde etmek, hassas yönlendirmeler ve çok sayıda yineleme gerektirir.

İnce ayrıntılar ve karmaşık sahneler, bozuk veya gerçekçi olmayan sonuçlar üretebilir.

Midjourney fiyatlandırması

Temel: Aylık 10 $

Standart: Aylık 30 $

Pro: Aylık 60 $

Mega: Aylık 120 dolar

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Midjourney hakkında ne diyor?

İşte olumlu bir kullanıcı yorumu:

Midjourney, detay ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Komutları yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir.

Midjourney, detay ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Komutları yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir.

10. Canva AI (Hızlı, AI destekli görsel tasarım için en iyisi)

via Canva

Canva AI, Canva platformuna doğrudan entegre edilmiş bir dizi üretken AI aracıdır. Pazarlamacılar ve oluşturucular, bu aracı kullanarak tek bir arayüzde fikirden bitmiş tasarıma geçerek, önceden tasarım deneyimi olmasa bile hızlı bir şekilde profesyonel içerik üretebilirler.

Bir konuşma asistanı, deneyimi yönlendirerek otomatik olarak düzenler oluşturur, metinler yazar ve marka stillerini uygular. Her bir yaratıcı fonksiyon için ayrı araçlara güvenmek yerine, her şey tek bir yerde gerçekleşir.

Canva AI'nın en iyi özellikleri

Magic Design'ı kullanarak metin komutlarından eksiksiz sunumlar, gönderiler ve videolar oluşturun.

Magic Write AI asistanı ile projelerin içinde doğrudan metni genişletin veya yeniden yazın.

Magic Media ile metin açıklamalarından görüntüler ve kısa videolar üretin.

Harici yazılım kullanmadan Magic Edit ve Magic Eraser ile fotoğraflardaki öğeleri kaldırın, değiştirin veya ekleyin.

Tasarım metinlerini herhangi bir proje içinde doğrudan 100'den fazla dile çevirin.

Canva AI sınırlamaları

Özellik derinliği, karmaşık tasarım işlerini sınırlayan daha gelişmiş tasarım araçlarına kıyasla yetersiz kalmaktadır.

Ücretsiz sürüm, temel özelliklere erişimi kısıtlar.

Canva AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 12,99 $/ay/kullanıcı

Takımlar: 14,99 $/ay/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Canva AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Canva AI hakkında ne diyor?

İnsanlar Canva'nın kullanıcı dostu olmasını takdir ediyor:

Canva en iyi uygulamadır. Anında fotoğraf düzenleme ve çok sayıda hazır şablon sunar. Şu anda AI araçları benim için en iyi kısmı: onların yardımıyla fotoğrafları düzenleyebilir, düzeltebilir ve görüntünün bazı kısımlarını değiştirebilirim. Ayrıca Magic Eraser özelliği de vardır. Video için otomatik olarak oluşturulan altyazılar sağlar ve sesi de iyileştirir.

Canva en iyi uygulamadır. Anında fotoğraf düzenleme ve çok sayıda hazır şablon sunar. Şu anda AI araçları benim için en iyi kısmı: onların yardımıyla fotoğrafları düzenleyebilir, düzeltebilir ve görüntünün bazı kısımlarını değiştirebilirim. Ayrıca Magic Eraser özelliği de vardır. Video için otomatik olarak oluşturulan altyazılar sağlar ve sesi de iyileştirir.

11. Otter AI (AI toplantı transkripsiyonu için en iyisi)

Otter aracılığıyla

Konuşmaları kaydedip bunları yapılandırılmış, kullanılabilir notlara dönüştüren bir AI toplantı asistanına mı ihtiyacınız var? Otter.ai iyi bir seçenektir. Takımlar, tutanakları manuel olarak yazmak veya kayıtları tekrar dinlemek yerine, gerçek zamanlı olarak otomatik olarak oluşturulan transkriptleri, özetleri ve eylem öğelerini alırlar.

Bir AI not alıcı, aramalara katılır, konuşmacıları tanımlar ve manuel giriş yapmaya gerek kalmadan anahtar noktaları vurgular. Araç, takvimler, işbirliği platformları ve CRM'lerle entegrasyonlar yapar, böylece toplantı bilgileri bağlı araçlara sorunsuz bir şekilde akışla aktarılır.

Otter AI'nın en iyi özellikleri

OtterPilot kullanarak Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarını otomatik olarak kaydedin ve transkripsiyonunu yapın.

Her oturumdan sonra kolayca başvurulabilmesi için zaman damgalı, konuşmacı etiketli canlı transkriptler oluşturun.

Otter AI Chat'i doğrudan sorgulayarak toplantı içeriğinden içgörüler çıkarın veya takip notları hazırlayın.

Özel bir kelime dağarcığı oluşturarak ve paylaşılan klasörler ve yorumlarla transkriptleri düzenleyerek zaman içinde doğruluğu artırın.

Otter AI sınırlamaları

Birden fazla kişi aynı anda konuştuğunda konuşmacıların ayırt edilmesinde zorluklar yaşanıyor

Gürültülü ortamlarda veya güçlü aksanlarda transkripsiyon doğruluğu düşer

Otter AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 16,99 $/kullanıcı/ay

İş: 24 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter AI puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Otter AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Otter. ai kullanımı çok kolaydır ve toplantı konuşmalarını gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde kaydetme konusunda harika bir iş çıkarır. Otomatik olarak net notlar, özetler ve eylem noktaları oluşturarak zaman kazanmamı sağlar, bu da özellikle günlük standup ve inceleme toplantıları için çok yararlıdır.

Otter. ai kullanımı çok kolaydır ve toplantı konuşmalarını gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde kaydetme konusunda harika bir iş çıkarır. Otomatik olarak net notlar, özetler ve eylem noktaları oluşturarak zaman kazanmamı sağlar, bu da özellikle günlük standup ve inceleme toplantıları için çok yararlıdır.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %27'sinin toplantılar için dijital not defterleri kullandığını, ancak sadece %12'sinin AI not alma araçlarını kullandığını tespit ettik. Bu fark dikkat çekicidir, çünkü katılımcıların %64'ü toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği ile mücadele etmektedir. ClickUp AI Not Tutan, toplantı takibini dönüştürüyor! Her önemli ayrıntıyı otomatik olarak yakalayın, eylem öğelerini net bir şekilde belirleyin ve görevleri anında takım üyelerine atayın; böylece "Neye karar verdik?" gibi sinir bozucu takip sorularını ortadan kaldırın. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

12. Fireflies AI (Otomasyonlu toplantı notları ve içgörüler için en iyisi)

Fireflies. ai, konuşmaları otomatik olarak yakalayan, düzenleyen ve analiz eden bir AI toplantı asistanıdır. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'deki toplantılara katılır, ardından kayıtları önemli noktalar ve eylem öğeleri içeren yapılandırılmış özetlere dönüştürür.

Araç, zaman içindeki konuşmalarınızdan aranabilir bir bilgi tabanı oluşturur. Belirli anlar, geçmiş kararlar ve tekrarlanan konular, kayıtların tamamını yeniden dinlemeden geri çağrılabilir hale gelir.

Fireflies AI'nın en iyi özellikleri

Geçmişteki tüm toplantılarda zaman damgası içeren sonuçlar ile AI destekli anahtar kelime aramasını kullanarak tam olarak ne söylendiğini bulun.

Konuşmacı konuşma süresi ve duygu eğilimleri gibi konuşma zekası metriklerini izleyerek eyleme geçirilebilir kalıpları ortaya çıkarın.

CRM'ler ve proje yönetimi araçları dahil olmak üzere 200'den fazla uygulama entegrasyonunda notları ve arama günlüklerini otomatik olarak senkronize edin.

Her konuşma bittikten hemen sonra eylem ögeleri ve önemli noktalar içeren ayrıntılı özetler sunun.

Fireflies AI sınırlamaları

AI özetleri tutarsız olabilir, bazen içeriği kopyalayabilir ve ekstra kredi tüketebilir.

Fireflies AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 18 $/koltuk/ay

İş: 29 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 39 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Fireflies AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Fireflies AI hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı yorumu bu aracı övüyor:

Fireflies.ai'yi toplantı notlarını ve eylem öğelerini otomatik olarak kaydetmek için kullanıyorum, bu gerçekten çok yardımcı oluyor. Ayrıca, yazılımı kullanıcı dostu hale getiren kolay erişilebilir fonksiyonları ve düğmeleri de seviyorum. Google Meets, Zoom, Slack ve Google Dokümanlar ile iyi çalışıyor ve bunlar benim günlük olarak kullandığım araçlar. İlk kurulum son derece kullanıcı dostuydu ve entegrasyonu kolaydı.

Fireflies.ai'yi toplantı notlarını ve eylem öğelerini otomatik olarak kaydetmek için kullanıyorum, bu gerçekten çok yardımcı oluyor. Ayrıca, yazılımı kullanıcı dostu hale getiren kolay erişilebilir fonksiyonları ve düğmeleri de seviyorum. Google Meets, Zoom, Slack ve Google Dokümanlar ile iyi çalışıyor ve bunlar benim günlük olarak kullandığım araçlar. İlk kurulum son derece kullanıcı dostuydu ve entegrasyonu kolaydı.

Zapier aracılığıyla

Binlerce uygulamayı birbirine bağlayan ve günlük işlemlerden tekrarlayan manuel işleri ortadan kaldıran kodsuz bir otomasyon platformuna ihtiyacınız varsa, Zapier'i deneyin. Bu platformu kullanarak, herhangi bir kod yazmadan uygulamalar arasında tetikleyici iş akışları oluşturabilirsiniz.

Mantık çok basit: bir uygulamadaki tetikleyici, başka bir uygulamada bir eylemi başlatır. Yeni bir form gönderi, bir CRM kişisi oluşturabilir, bir Slack bildirimini gönderebilir ve aynı anda bir elektronik tabloyu güncelleyebilir. AI ş akışı otomasyonunu daha derinlemesine incelemek isteyen takımlar, Zapier'in entegrasyonlar aralığını iyi bir başlangıç noktası olarak görebilirler.

Zapier'in en iyi özellikleri

Binlerce uygulamayı birbirine bağlayarak ve araçlarınızın senkronizasyonunu otomatik olarak gerçekleştirerek manuel veri girişini ortadan kaldırın.

Doğal dil komutlarını kabul ederek ş akışları oluşturan ve iyileştiren AI Copilot'u kullanarak otomasyonları daha hızlı oluşturun ve sorunlarını giderin.

Basit bire bir otomasyona güvenmek yerine, çok adımlı Zaps oluşturarak tek bir etkinlikten birden fazla eylemi tetikleyici olarak kullanın.

Paths ile koşullu mantığı katmanlayarak filtrelere veya belirli koşullara göre farklı eylemler gerçekleştirin.

Tablolar ve Arayüzler kullanarak verileri depolayın ve yönetin, platformdan ayrılmadan hafif iç araçlar oluşturun.

Zapier sınırlamaları

Daha büyük ş akışlarında hata ayıklama ve sorun giderme karmaşık ve zaman alıcı olabilir.

Önceden otomasyon deneyimi olmayan kullanıcılar, belirgin bir öğrenme eğrisiyle karşı karşıya kalır.

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $/ay

Takım: 103,50 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi paylaşımında şöyle diyor:

Zapier, sıkıcı görevleri otomatikleştirerek bana yüzlerce saat kazandırdı ve yaratıcı işlere odaklanmamı sağladı. Oldukça karmaşık otomasyonlar oluşturmama olanak tanıyan modüler yaklaşımını çok seviyorum. En sevdiğim örnek, bir elektronik tablo kullanarak Gmail üzerinden etkinlik hatırlatıcı e-postalar göndermek. Elektronik tabloya birkaç öğe eklemek, kişiselleştirilmiş e-postaları otomatik olarak oluşturup gönderir ve bu tek başına sayısız saat kazandırır.

Zapier, sıkıcı görevleri otomatikleştirerek bana yüzlerce saat kazandırdı ve yaratıcı işlere odaklanmamı sağladı. Oldukça karmaşık otomasyonlar oluşturmama olanak tanıyan modüler yaklaşımını çok seviyorum. En sevdiğim örnek, bir elektronik tablo kullanarak Gmail üzerinden etkinlik hatırlatıcı e-postalar göndermek. Elektronik tabloya birkaç öğe eklemek, kişiselleştirilmiş e-postaları otomatik olarak oluşturup gönderir ve bu tek başına sayısız saat kazandırır.

14. HubSpot (AI destekli pazarlama otomasyonu için en iyisi)

HubSpot aracılığıyla

HubSpot Marketing Hub'ın yapay zeka destekli pazarlama platformu, takımların ziyaretçileri çekmesine, potansiyel müşterileri dönüştürmesine ve gelen stratejilerle gelir elde etmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. E-posta pazarlaması, sosyal medya, SEO, reklamlar ve CRM verileri tek bir sistemde bulunur, böylece kampanya izlemesinden performans raporlamasına kadar her şey aynı Çalışma Alanı'nda gerçekleşir.

İçerik oluşturma, reklam izleme ve formlar, sohbet ve açılış sayfaları aracılığıyla potansiyel müşteri yakalama işlemleri yerel olarak gerçekleştirilir. AI özellikleri, web sitesi deneyimlerini büyük ölçekte kişiselleştirirken, yerleşik atıf raporlaması pazarlama faaliyetlerini doğrudan satış süreci ve gelir sonuçlarıyla ilişkilendirir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Tek bir ş Akışı oluşturucu ile birden fazla kanalda e-posta kampanyalarını, potansiyel müşteri puanlamasını ve besleme dizilerini otomasyonla otomatikleştirin.

Platformlar arasında geçiş yapmadan yerleşik AI yazma araçlarını kullanarak bloglar, e-postalar ve sosyal içerikler oluşturun.

Gerçek özel müşteri etkileşimlerine dayalı olarak mesajları kişiselleştirmek için yerel CRM verilerini kampanyalara aktarın.

Doğrudan satış sürecine beslenen açılış sayfaları, formlar ve sohbet robotları aracılığıyla potansiyel müşterileri yakalayın ve değerlendirin.

Analitik gösterge panelleri ve gelirle bağlantılı çoklu dokunmatik atıf raporlaması ile neyin iş yaptığını ölçün.

HubSpot sınırlamaları

Birden fazla eklentiye ihtiyaç duyan yeni kurulan şirketler veya tek başına çalışan kullanıcılar için fiyatlar pahalı olabilir.

Platformun öğrenme eğrisi oldukça diktir.

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 15 $/koltuk/ay

Profesyonel: 890 $/ay

Enterprise: Aylık 3.600 $

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (14.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

HubSpot Marketing Hub'da en çok sevdiğim şey, her şeyin tek bir platformda merkezileştirilmiş olması. Kampanyaları yönetmek, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek, performansı izlemek ve pazarlama çabalarını satışlarla uyumlu hale getirmek çok kolay hale geliyor, hem de farklı araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan. Raporlama ve analiz özellikleri, neyin işe yaradığını ve nerelerin optimize edilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğu için özellikle yararlı.

HubSpot Marketing Hub'da en çok sevdiğim şey, her şeyin tek bir platformda merkezileştirilmiş olması. Kampanyaları yönetmek, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek, performansı izlemek ve pazarlama çabalarını satışlarla uyumlu hale getirmek çok kolay hale geliyor, hem de farklı araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan. Raporlama ve analiz özellikleri, neyin işe yaradığını ve nerelerin optimize edilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğu için özellikle yararlı.

15. Descript (AI destekli ses ve video düzenleme için en iyisi)

via Descript

Descript'i, video ve sesleri metin belgesi gibi düzenlemenizi sağlayan yapay zeka destekli bir platform olarak düşünün. Kayıtlar otomatik olarak belge tarzı bir arayüze dönüştürülür, böylece transkriptte yapılan değişiklikler, geleneksel bir düzenleyiciye dokunmanıza gerek kalmadan doğrudan video veya ses zaman çizelgesine uygulanır.

Kayıt, transkripsiyon, düzenleme ve yayınlama işlemlerinin tümü tek bir Çalışma Alanı’nda gerçekleştirilir. Platformun AI asistanı Underlord, gürültü giderme, dolgu kelimelerinin temizlenmesi ve AI klonlama yoluyla ses düzeltmeleri gibi zaman alıcı üretim görevlerini yerine getirir.

Descript'in en iyi özellikleri

Transkriptte kelimeleri doğrudan yeniden yazarak veya silerek video ve podcast zaman çizelgelerini düzenleyin.

Studio Sound'u kullanarak sesleri anında temizleyin ve kayıtlardaki arka plan gürültüsünü ve yankıyı giderin.

Dolgu kelimeleri ve uzun duraklamaları otomatik olarak çıkararak profesyonel içerik üretin.

Uzun kayıtlardan TikTok, Instagram ve YouTube Shorts için biçimlenmiş kısa videolar otomatik olarak alın.

Descript sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça dik

Yavaş performans ve ara sıra yaşanan donmalar, özellikle daha ağır projelerde ş akışlarını bozabilir.

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı kullanıcılar: 24 $/kişi/ay

Oluşturucu: 35 $/kişi/ay

İş: 65 $/kişi/ay

Descript puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (170+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Descript gibi araçlardaki AI video düzenleme ajanları gerçekten hayat kurtarıcı olmuştur. Dolgu kelimeleri ve garip duraklamaları otomatik olarak kaldırarak, zaman çizelgesinde saatlerce iş yapmam gerekmeden son kesimin sesini mükemmel hale getirirler.

Descript gibi araçlardaki AI video düzenleme ajanları gerçekten hayat kurtarıcı olmuştur. Dolgu kelimeleri ve garip duraklamaları otomatik olarak kaldırarak, zaman çizelgesinde saatlerce iş yapmam gerekmeden son kesimin sesini mükemmel hale getirirler.

16. Voiceflow (Konuşma tabanlı yapay zeka tasarımı için en iyisi)

Voiceflow aracılığıyla

Voiceflow, AI destekli konuşma ajanları tasarlamak, prototipini oluşturmak ve dağıtmak için kullanılan, kod gerektirmeyen ve az kod gerektiren bir işbirliği platformudur. Ürün ve destek takımları, bu platformu kullanarak yoğun mühendislik çabası gerektirmeden sohbet robotları ve sesli asistanlar oluşturabilirler.

Görsel tuval, takımların karmaşık kod yazmadan konuşma akışlarını tasarlamasına, API'leri bağlamasına ve mantığı yönetmesine olanak tanır. Bilgi tabanları, çok kanallı dağıtım ve rol tabanlı erişim desteği ile müşteriye yönelik deneyimler için AI ajan araçları oluşturabilirsiniz, böylece takımlar tek bir Çalışma Alanı'ndan ajanlar oluşturabilir ve yönetebilir.

Voiceflow'un en iyi özellikleri

Hızlı prototip oluşturma ve işbirliği için sürükle ve bırak özellikli, az kodlu bir arayüzle görsel olarak AI ajanları oluşturun.

Belgeleri ve SSS'leri içeren bir bilgi tabanını kullanarak bağlam farkında yanıtlar oluşturun.

Performansı ve maliyeti optimize etmek için birden fazla LLM sağlayıcı arasında geçiş yapın.

Kalite kontrolü için yerleşik prototip oluşturma araçları ve analitiklerle konuşmaları test edin ve izleyin.

Ses akışı sınırlamaları

Dokümantasyon eksiklikleri ve yerleşik ses transkripsiyon araçlarının olmaması

Entegrasyon kurulumu yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir.

Voiceflow fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 60 $

İş: Aylık 150 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Voiceflow derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Voiceflow hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Voiceflow'da en çok sevdiğim şey, inanılmaz derecede sezgisel ve esnek olması! Görsel akış oluşturucu, karmaşık konuşma deneyimlerini zorlanmadan tasarlamayı çok kolaylaştırıyor. Sesli ve sohbet asistanlarını tek bir yerden hızlı bir şekilde prototip haline getirebilmem, test edebilmem ve kullanıma sunabilmem çok hoşuma gidiyor.

Voiceflow'da en çok sevdiğim şey, inanılmaz derecede sezgisel ve esnek olması! Görsel akış oluşturucu, karmaşık konuşma deneyimlerini zorlanmadan tasarlamayı çok kolaylaştırıyor. Sesli ve sohbet asistanlarını tek bir yerden hızlı bir şekilde prototip haline getirebilmem, test edebilmem ve kullanıma sunabilmem çok hoşuma gidiyor.

17. Uizard (AI destekli UI/UX tasarımı için en iyisi)

Uizard aracılığıyla

Uizard, kullanıcıların resmi tasarım deneyimi olmadan uygulamalar ve web siteleri için tel kafesler, maketler ve prototipler oluşturmalarına yardımcı olan, yapay zeka destekli, web tabanlı bir prototip oluşturma aracıdır. Temel fikir basittir: metin komutlarını veya elle çizilmiş eskizleri düzenlenebilir arayüz tasarımlarına dönüştürerek takımların tasarımcıyı beklemeden fikirleri görselleştirebilmesini sağlamak.

Autodesigner metin-UI oluşturmayı yönetirken, Wireframe Scanner elle çizilmiş eskizleri dijital düzenlere dönüştürür. Sürükle ve bırak düzenleyici, önceden oluşturulmuş bileşenler ve gerçek zamanlı işbirliği, takımların Çalışma Alanı'ndan ayrılmadan etkileşimli prototipleri iyileştirmelerine ve paylaşımlarını gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Uizard'ın en iyi özellikleri

Basit metin komutlarından çoklu ekranlı, düzenlenebilir UI prototipleri oluşturun

Ekran görüntülerini veya elle çizilmiş tel kafesleri düzenlenebilir dijital tasarımlara dönüştürün

Renkleri, yazı tiplerini ve stilleri ayarlayan bir AI tasarım asistanı ile temalar oluşturun ve uygulayın.

Tahminsel ısı haritalarını kullanarak kullanıcıların ilgisini tahmin edin ve düzenleri optimize edin.

Uizard sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan tasarımlar, üretime hazır hale gelmeden önce genellikle manuel olarak iyileştirilmeye ihtiyaç duyar.

Bazı kullanıcılar, daha gelişmiş tasarım araçlarının derinliğinden yoksun olduğunu düşünüyor.

Uizard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 19 $/kullanıcı/ay

İş: 39 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Uizard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (190'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Uizard hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Uizard, kullanıcıların sezgisel bir şekilde dijital tasarımlar oluşturmasına olanak tanıyan, son derece kullanıcı dostu bir uygulamadır. Uizard'ın kapsamlı özellikleri, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunarken çok çeşitli tasarım ihtiyaçlarını karşılar. Sezgisel kullanıcı arayüzü, kullanıcıların kapsamlı teknik bilgiye ihtiyaç duymadan hızlı ve verimli bir şekilde yüksek kaliteli tasarımlar oluşturmasını sağlar.

Uizard, kullanıcıların sezgisel bir şekilde dijital tasarımlar oluşturmasına olanak tanıyan, son derece kullanıcı dostu bir uygulamadır. Uizard'ın kapsamlı özellikleri, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunarken çok çeşitli tasarım ihtiyaçlarını karşılar. Sezgisel kullanıcı arayüzü, kullanıcıların kapsamlı teknik bilgiye ihtiyaç duymadan hızlı ve verimli bir şekilde yüksek kaliteli tasarımlar oluşturmasını sağlar.

18. Paradox (AI destekli işe alım otomasyonu için en iyisi)

via Paradox

Paradox'un konuşma tabanlı yapay zeka platformu ile adayların taranması, randevu planlaması ve adaylarla iletişim gibi yüksek hacimli işe alım kampanyalarını otomasyonla otomatikleştirin. Platformun yapay zeka asistanı Olivia, işe alım sürecindeki yazışmaları yöneterek, işe alım uzmanlarının insan yargısı gerektiren işlere odaklanabilmelerini sağlar.

Büyük kurumsal işletmeler, bu aracı hem saatlik hem de profesyonel işe alımlar için kullanıyor. Başlıca ATS sistemleriyle entegrasyonları olan bu araç, çok dilli iletişimi destekliyor ve adayların herhangi bir şey indirmelerine veya hesap oluşturmalarına gerek kalmadan aday deneyimini devam ettiriyor.

İşe alım ş akışları için bir AI ajanı oluşturmanın yollarını arayan takımlar, Paradox'un Olivia'sını, otonom konuşma ajanlarının kurumsal ölçekte neler yapabileceğine dair iyi bir referans noktası olarak göreceklerdir.

Paradox'un en iyi özellikleri

Adayları tarayan ve 24 saat boyunca onları yönlendiren konuşma yapay zeka asistanı Olivia ile yüksek hacimli işe alımları otomasyonla otomatikleştirin.

Adayların uygun zaman aralıklarını seçmelerine izin vererek görüşmeleri anında planlayın ve işe alım uzmanlarının gidip gelmelerini ortadan kaldırın.

Yerleşik anketler aracılığıyla adayların geri bildirimlerini toplayarak, ayrılma noktalarını belirleyin ve işe alım deneyimini iyileştirin.

Paradoks sınırlamaları

Karmaşık işe alım görevlerinin tamamlanması beklenenden daha uzun sürebilir.

AI yanıtları her zaman adayların sorularını doğru bir şekilde yanıtlamayabilir.

Paradoks fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Paradox puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Paradox hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

İşe alım sürecinde adayları yönetmek kolay ve anlaşılır. Ayrıca, adaylarla metin yoluyla iletişim kurmak da kolay ve tüm etkileşimler daha sonra incelenmek ve konuşmaların iyileştirilmesi için kaydediliyor. Raporlama ve analizler de mükemmel. Başladığımızda, platformu acilen kurup çalışır hale getirmemiz gerekiyordu. Paradox uygulama ve destek ekibi olağanüstüydü, çok duyarlı ve yardımcı oldular.

İşe alım sürecinde adayları yönetmek kolay ve anlaşılır. Ayrıca, adaylarla metin yoluyla iletişim kurmak da kolay ve tüm etkileşimler daha sonra incelenmek ve konuşmaların iyileştirilmesi için kaydediliyor. Raporlama ve analizler de mükemmel. Başladığımızda, platformu acilen kurup çalışır hale getirmemiz gerekiyordu. Paradox uygulama ve destek ekibi olağanüstüydü, çok duyarlı ve yardımcı oldular.

19. Lindy (AI yönetici asistanları ve ş akışları için en iyisi)

Lindy aracılığıyla

Gelen kutularını, toplantılarını, takvimlerini ve rutin görevlerini yönetebilen bir AI çalışma asistanı istemeyen kim var ki? Lindy, otonom ajanlar aracılığıyla tüm bunları ve daha fazlasını yapıyor. Odak noktası, planlama, e-posta taslakları hazırlama ve toplantıları özetleme gibi günlük idari işler, böylece profesyoneller koordinasyona daha az zaman harcayabiliyor.

Doğal dil komutlarıyla, yaygın işyeri araçlarını birbirine bağlayarak ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. İletişimi proaktif olarak yönetir, toplantı notlarını hazırlar ve görevleri takip ederken, zamanla kullanıcının tercihlerini ve yazma stilini öğrenir. Ajan iş akışları için araçları değerlendiren takımlar, ajan sürüsü modelinin birden fazla sistemi kapsayan yüksek hacimli idari görevler için çok uygun olduğunu göreceklerdir.

Sıkı veri gereksinimleri olan takımlar için Lindy, SOC 2 Tip II, HIPAA ve GDPR uyumludur, AES-256 şifreleme kullanır ve verilerinizi asla satmayacağına veya modelleri eğitmek için kullanmayacağına dair net bir taahhütte bulunur.

Lindy'nin en iyi özellikleri

Bağlamı anlayan ve adım adım talimatlar olmadan hareket eden AI ajanları ile karmaşık görevleri otomasyon ile otomatikleştirin.

Ajan sürülerini kullanarak paralel ş akışları çalıştırın ve büyük hacimli görevleri tek seferde halledin.

Doğal dil ile otomasyonlar oluşturun ve binlerce iş uygulaması entegrasyonuna bağlantı kurun.

Yerleşik AI asistanlarıyla e-postaları, toplantıları ve planlamaları yönetin

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için tasarlanmış görsel bir düzenleyici kullanarak çok adımlı ş akışları oluşturun.

Lindy sınırlamaları

Basit bir otomasyon oluşturmak hızlıdır, ancak birden fazla koşul, dal ve farklı API'lerle entegrasyonlar eklemeye başladığınızda, mantığı doğru bir şekilde oluşturmak için planlama ve bazı deneme yanılma süreçleri gerekir.

Lindy fiyatlandırması

Pro: 49,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lindy derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Lindy hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Lindy AI'yı bir süredir kullanıyorum ve en çok sevdiğim yanı, bana ne kadar zaman kazandırdığı. Tekrarlayan görevleri ve planlamayı şaşırtıcı bir doğrulukla hallediyor, bu da zihinsel yükümü gerçekten azaltmaya yardımcı oldu. En dikkat çekici özelliği, etkileşimin ne kadar doğal ve kolay olduğu; robotik veya hantal hissettirmiyor. Sanki arka planda sessizce işleri halleden güvenilir bir asistanınız varmış gibi.

Lindy AI'yı bir süredir kullanıyorum ve en çok sevdiğim yanı, bana ne kadar zaman kazandırdığı. Tekrarlayan görevleri ve planlamayı şaşırtıcı bir doğrulukla hallediyor, bu da zihinsel yükümü gerçekten azaltmaya yardımcı oldu. En dikkat çekici özelliği, etkileşimin ne kadar doğal ve kolay olduğu; robotik veya hantal hissettirmiyor. Sanki arka planda sessizce işleri tamamlayan güvenilir bir asistanınız varmış gibi.

20. Gong (Gelir istihbaratı ve satış içgörüleri için en iyisi)

Gong aracılığıyla

Gong, işyerinde yapay zekanın günlük müşteri konuşmalarını yapılandırılmış satış süreci bilgilerine nasıl dönüştürebileceğini yakalayan bir gelir istihbarat platformudur. Satış takımları, performansı artırmak, anlaşmaların durumunu izlemek ve satış süreci faaliyetlerini daha net bir görünürlükle görmek için bu platformu kullanır.

Satış döngüsü boyunca platform, etkileşim verilerini yakalar ve bunları gelir sinyalleriyle eğitilmiş AI modellerinden geçirir. Sonuç olarak, anlaşmaların durumu, dikkat edilmesi gereken riskler ve oluşturulması gereken takip içeriği daha net bir şekilde ortaya çıkar. Takımlar, tahminler yerine gerçek konuşma verilerini kullanarak temsilcileri eğitebilir ve gelir tahmininde bulunabilir.

Gong'un en iyi özellikleri

Konuşma zekası ile müşteri çağrılarını ve toplantılarını kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve analiz edin.

Derin anlamsal analiz yoluyla satın alma sinyallerini, itirazları ve duyguları tespit edin.

Yüzlerce etkileşim sinyalinden elde edilen verileri kullanarak anlaşma durumunu izleyin ve gelir tahmininde bulunun.

AI içgörüleri, otomasyonla oluşturulan puan kartları ve en iyi performans gösteren aramaların bulunduğu kütüphanelerle satış takımlarını eğitin.

Önemli CRM'lerle bağlantı kurun ve AI'yı kullanarak tüm konuşmalarda anlaşma ile ilgili soruları yanıtlayın.

Gong sınırlamaları

AI özellikleri bazen yanlış içgörüler ortaya çıkarabilir

E-posta takip önerileri ve çeviriler bazen hemen kullanışlı olabilmek için gereken bağlamdan yoksundur.

Gong fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gong puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Gong hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle özetliyor:

Gong'u son derece kullanıcı dostu buluyorum, bu benim için gerçekten önemli. Gong Everywhere uzantısı sayesinde tüm sistemlerimizle iyi bir şekilde entegre olmasını çok seviyorum. AI not alma ve otomasyonlu takip özellikli çağrı kaydı çok kolay hale geldi. Bu özellikler, günlük faaliyetlerimdeki idari görevler için harcadığım zamanı azaltarak satış ve müşterilerle iletişim kurmaya daha fazla odaklanmamı sağlıyor.

Gong'u son derece kullanıcı dostu buluyorum, bu benim için gerçekten önemli. Gong Everywhere uzantısı sayesinde tüm sistemlerimizle iyi bir şekilde entegre olmasını çok seviyorum. AI not alma ve otomasyonlu takip özellikli çağrı kaydı çok kolay hale geldi. Bu özellikler, günlük faaliyetlerimdeki idari görevler için harcadığım zamanı azaltarak satış ve müşterilerle iletişim kurmaya daha fazla odaklanmamı sağlıyor.

