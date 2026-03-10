Sintra AI ve ChatGPT: Sizin için hangisi daha iyi bir AI asistanı?

Yeni slogan "Bunu bir AI ajanı yapsın" ama bunun iş yapması için operasyonel hesaplamalar uyumlu olmalı.

Analistlerin gömülü ajanlara ilişkin tahminleri iyimser. Gartner, bu yılın sonuna kadar kurumsal uygulamaların %40'ının görevlere özel AI yardımcıları içereceğini tahmin ediyor.

Bu Sintra AI vs. ChatGPT kılavuzunda, değerlendirmeyi sonuçlara dayalı olarak yapacağız: bağlam işleme, entegrasyon derinliği, yönetişim ve ölçülebilir değer elde etme süresi.

ChatGPT'nin genel arayüzünün öne çıktığı alanları ve Sintra'nın yardımcı ve otomasyon odaklı yaklaşımının uygun olduğu alanları inceleyeceğiz, böylece yol haritanıza uygun platformu güvenle ve işinize hazır bir şekilde seçebileceksiniz.

Sintra AI ve ChatGPT'ye Genel Bakış

Yetenek Sintra AI ChatGPT ClickUp Temel yaklaşım Metin yazarı, işe alım uzmanı veya SEO uzmanı gibi iş rollerini temsil eden 12 özel "Yardımcı" etrafında oluşturulmuş AI platformu Araştırma, yazma, analiz ve kodlama için tasarlanmış büyük dil modelleri üzerine inşa edilmiş genel amaçlı konuşma yapay zekası İş yürütme, görevleri birleştirme, belgeler, sohbet, otomasyon ve yapay zekayı tek bir platformda birleştiren birleşik yapay zeka Çalışma Alanı. Birincil kullanım senaryosu Pazarlama, sosyal medya ve hafif iş akışları için rehberli AI yardımı Fikir üretme, araştırma, taslak hazırlama, kodlama ve analiz için geniş kapsamlı AI asistanı AI çıktılarının görevlere, projelere ve ş akışlarına dönüştürüldüğü operasyonel merkez AI modelinin esnekliği Önceden tanımlanmış roller ve ş akışlarına sahip sabit dahili yardımcılar Özel asistanlar için özel GPT'ler ve GPT Store ile güçlü genel model ClickUp Brain aracılığıyla, iş görevleri ve belgeler içinde erişilebilen çoklu AI modelleri Bağlam ve bilgi yönetimi Brain AI, yardımcıların tutarlı bir bağlam paylaşımı yapabilmesi için marka kılavuzlarını, bağlantıları ve dosyaları depolar. Uzun bağlamlı akıl yürütme ve talimatları, dosyaları ve konuşmaları düzenlemek için Projeler Çalışma Alanı tabanlı bilgi — AI, bağlamsal cevaplar için görevlere, belgelere, sohbetlere ve geçmiş işlere başvurabilir. Otomasyon ve entegrasyonlar Planlama ve basit otomasyonlar için temel entegrasyonlar (Google Takvim, Gmail, Notion, Facebook) Özel GPT'ler ve kurumsal araçlar aracılığıyla araç çağırma ve entegrasyonlar Görevler ve takımlar arasında tetikleyiciler, eylemler ve kodsuz otomasyon ile derin ş akışı otomasyonu İşbirliği ve takım akışları Öncelikle yardımcıları kullanan bireysel kullanıcılar veya küçük takımlar için tasarlanmıştır. Yönetişim, SSO ve yönetici denetimleri içeren Takım ve Enterprise Planları Proje yönetimi, gösterge panelleri, sohbet, belgeler ve AI'nın birlikte çalıştığı takım işbirliği için tasarlanmıştır. Yaratıcı içerik üretimi Sosyal medya ve rol tabanlı içerik oluşturma için güçlü, yerleşik görüntü oluşturma özelliği Araştırma, uzun metin yazımı ve alanlar arası komutlar için güçlüdür. AI, proje ş akışlarıyla bağlantılı belgelerde, görevlerde ve yorumlarda doğrudan içerik taslağı oluşturmaya yardımcı olur. Yürütme ve görev yönetimi Yardımcı çıktılarının ötesinde sınırlı görev izleme Çıktıları eyleme geçirilebilir ş akışlarına dönüştürmek için harici araçlar gerektirir. Yerel görev ve proje yönetimi, AI önerilerini doğrudan atanabilir işlere dönüştürme Kuruluşlar için ölçeklenebilirlik Freelancerlar veya küçük takımlar için en uygun seçenek Kurumsal yönetişim ve özel asistanlarla yüksek ölçeklenebilirlik Tek bir sistemde iş yönetimi + AI ile tüm departmanlara yayılabilir En uygun olan Rehberli bir AI "takımı" deneyimi isteyen solo girişimciler veya pazarlamacılar Çeşitli görevler için esnek bir AI asistanına ihtiyaç duyan bireyler veya takımlar AI, işbirliği ve proje yürütmeyi tek bir Çalışma Alanı'nda merkezileştirmek isteyen kuruluşlar

Sintra AI nedir?

Sintra AI, yapay zekayı tek bir kapsamlı araçtan daha fazlası olarak yeniden tanımlayan bir verimlilik platformudur. Bunun yerine, "Helpers" adı verilen 12 özel AI asistanından oluşan bir koleksiyon sunar.

Kullanıcılar boş bir komut istemi açmak yerine, her biri belirli bir iş rolüne göre uyarlanmış dijital çalışanların bir LineUp'ını görürler: Metin Yazarı Penn, Sosyal Medya Yöneticisi Soshie, Veri Analisti Dexter ve diğerleri.

Bu "takım ve araç" yaklaşımı, ChatGPT gibi genel modellerin hakim olduğu pazarda Sintra'nın anahtar ayırt edici özelliğidir.

Sintra AI özellikleri

Sintra'yı gerçekten anlamak için, fonksiyonunu sağlayan temel özellikleri incelemeliyiz.

1. 12 özel Yardımcı

Sintra'nın en önemli özelliği, önceden eğitilmiş AI "Yardımcıları" koleksiyonudur. Her Yardımcı, belirli bir fonksiyon için özel olarak tasarlanmış olup, kendine özgü bağlam ve uzmanlık ile donatılmıştır. Rolleri tanımlamak için ayrıntılı komutlar oluşturma ihtiyacınızı azaltmaya yardımcı olur.

Buddy: İş Geliştirme Cassie: Müşteri Desteği Commet: e-Ticaret Dexter: Veri Analisti Emmie: E-posta Pazarlamacısı Gigi: Kişisel Gelişim Milli: Satış Müdürü Penn: Metin yazarı Scouty: İşe alım uzmanı Seomi: SEO Uzmanı Soshie: Sosyal Medya Yöneticisi Vizzy: Sanal Asistan

2. Operasyonunuzun merkezinde Brain AI

Brain AI'yı, Sintra'nın AI asistanlarına güç veren ortak bilgi tabanı olarak düşünün. Marka kılavuzlarını, SSS'leri, bağlantıları ve dosyaları buraya yükleyerek, tüm yardımcıların aynı oyun kitabından iş yapmasını sağlayabilirsiniz. Böylece, tekrar eden komutlar ve daha az aktarım olur.

Ajanslar ve serbest çalışanlar, müşteri bağlamını izole etmek için ayrı profiller oluşturabilir, böylece hesaplar ve kampanyalar arasında çıktılar temiz kalır. Materyal ekledikçe sistem uyum sağlar ve zamanla metinleri, veri analizi notlarını ve görev önerilerini iyileştirir.

Bu merkezi bellek, Sintra'nın AI yardımcılarının nüansları kaybetmeden tutarlı öneriler, özetler ve yanıtlar üretmesini sağlar. Uygulamada, Brain AI, iş süreçlerini uyumlu hale getiren, yeniden çalışmayı azaltan ve bağlamın gerçekten önemli olduğu durumlarda içerik oluşturmayı hızlandıran bir bağlantı dokusu haline gelir.

🧩 İlginç Bilgi: Daha fazla takım, geleneksel slayt hazırlama yöntemini, tasarım ve içerik oluşturmayı otomasyonla gerçekleştiren AI destekli araçlarla değiştirdikçe, küresel AI sunum yazılımı pazarının 2030 yılına kadar yıllık %22'nin üzerinde büyüyeceği tahmin edilmektedir.

3. Entegrasyonlar ve görüntü oluşturma

Sintra, Çalışma Alanınızı günlük araçlarla bağlantılı hale getirir, böylece temsilciler sadece sohbet etmekle kalmaz, aynı zamanda harekete de geçebilir. Google Takvim, Gmail, Notion ve Facebook ile bağlantılı olan yardımcılar, sosyal medya gönderilerini planlayabilir, gelen kutularını özetleyebilir ve eylem öğelerini kaydedebilir; böylece, halihazırda kullandığınız uygulamalar arasında sorunsuz entegrasyon sağlayarak iş akışını sürdürebilir.

Tam kapsamlı bir iPaaS olmasa da, ekstra AI araçlarıyla uğraşmadan basit, yüksek kaldıraçlı anları otomasyonla otomatikleştirmek için yeterlidir. Görseller için, yerel görüntü oluşturma özelliği, görüntüler oluşturmanıza ve hafif düzenlemeler yapmanıza olanak tanır; bu, hızlı kampanya varyantları, kapaklar veya hikaye varlıkları için kullanışlıdır.

Özel bir tasarım yığını yerine geçmez, ancak tek bir platformda hızlı yinelemeler için entegrasyonlar ve görüntülerin birleşimi, geçişleri önemli ölçüde azaltır ve görevlerin uçtan uca otomasyonuna yardımcı olur.

Sintra AI fiyatlandırması

12 aylık plan : Aylık 52 $

3 aylık plan : 59 $/ay

1 aylık plan: 97 $

Sintra AI sık sık promosyonlar düzenlediğinden, güncel fiyatlar ve devam eden kampanyalar için web sitesini kontrol etmeniz önerilir.

🎥 İş yerinde AI'yı en iyi şekilde kullanıp kullanmadığınızdan emin değil misiniz? Bu videoyu izleyin!

ChatGPT nedir?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve kullanıcıların doğal diyaloglara benzer konuşmalar yapmalarını sağlayan bir AI sohbet robotudur. Komut istemleri aracılığıyla sorular sorabilir veya isteklerde bulunabilirsiniz; ChatGPT de buna uygun şekilde yanıt verir.

Bu kullanıcı dostu platform, geleneksel arama motorlarına alternatif olarak ve araştırma ve strateji oluşturma gibi diğer kullanımların yanı sıra AI yazımı için bir kaynak olarak popüler hale geldi.

🔍 Biliyor muydunuz? Deloitte'un 2025 Gen Z ve Millennial Anketi'ne göre, sırasıyla %57 ve %56'sı iş görevleri için halihazırda GenAI kullanıyor. İçerik oluşturma, her iki grup için de popüler bir kullanım örneğidir.

ChatGPT özellikleri

ChatGPT, üretken yapay zeka alanında heyecan verici bir atılımdır ve dikkatli kullanıldığında belirli görevleri hızlandırmaya yardımcı olabilecek özellikler sunar.

Özel GPT'ler ve GPT mağazası

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, kod kullanmadan görevlere özel AI asistanları (GPT'ler olarak adlandırılır) oluşturmanıza olanak tanır. Talimatları özelleştirebilir, dosya yükleyebilir ve araçları ekleyerek bir GPT'nin teklifler, QA özellikleri hazırlamasını veya bir takım için ş akışı otomasyonunu yönetmesini sağlayabilirsiniz.

Bunları gizli tutabilir, şirket içinde paylaşım yapabilir veya daha geniş kullanım için GPT Store'da yayınlayarak kuruluşunuza tekrarlanabilir AI araçlarını ölçeklendirmek için kontrollü bir yol sunabilirsiniz.

Çok modlu, gerçek zamanlı akıl yürütme

GPT-5. 2 ile ChatGPT, daha derin muhakeme, daha uzun bağlamlar ve daha güvenilir çok adımlı yürütme işlemlerini gerçekleştirebilir. Karmaşık ş akışları için tasarlanmıştır: planlama, analiz ve komutları sadece öneriler değil, tamamlanmış adımlara dönüştüren aracı araç çağırma.

Pratikte bu, girdiler büyük özellikler, toplantı notları ve ekran görüntülerini kapsasa bile, daha az aktarım ve daha hızlı ş Akışı otomasyonu anlamına gelir. Takımlar, çıktılarda daha net düşünce zincirleri ve uçtan uca görevlerde daha yüksek başarı oranları elde eder.

Doğruluk ve takip önem taşıyan PMO güncellemelerinden operasyon el kitaplarına kadar her şey için kullanışlıdır.

Kurumsal düzeyde işbirliği ve kontrol

ChatGPT Takımı ve Kurumsal versiyonu, yönetici kontrolleri, SSO, etki alanı doğrulama, kullanım analizi ve veri işleme garantileri (sohbetleriniz modelleri eğitmek için kullanılmaz) ekler. Büyük bir AI ekibi genelinde güvenlikli bir şekilde kullanıma sunulmak üzere tasarlanmıştır, böylece uyumluluk ve işbirliği ihtiyaçlarını karşılarken farklı departmanlara asistanlar dağıtabilirsiniz.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Go : Aylık 8 $ (belirli bölgelerde mevcuttur)

Artı : Aylık 20 $

Pro: Aylık 200 $

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işinizin görünürlüğünü artırır ve AI geri kalanını hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Sintra AI ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Sintra AI'nın rol tabanlı yardımcılar ve Brain AI etrafında işleri nasıl organize ettiğini gördünüz, OpenAI'nin ChatGPT'si ise güçlü bir genel model, Projeler ve kurumsal kontrollere odaklanıyor. İşte, ikisi arasında karar vermekte olan takımlar için en önemli üç özelliğin karşılaştırması.

Özellik #1: Bağlam ve bilgi işleme

Sintra'nın Brain AI özelliği, yardımcıların doğru marka belgelerini, bağlantılarını ve dosyalarını çapraz bulaşma olmadan paylaşabilmeleri için beş adede kadar izole "profil" oluşturmanıza olanak tanır. Bu özellik, birden fazla müşteriyle çalışan ajanslar için idealdir.

ChatGPT, GPT-5. 2 ve Projeler'de uzun bağlamlı akıl yürütme ile karşılık verir ve talimatları, dosyaları ve sohbetleri kalıcı bağlam için kapsamlı tutar.

🏆 Kazanan: İhtiyaca göre beraberlik diyebiliriz. Kullanıma hazır, sıkı bir çalışma alanı ayrımı ihtiyacınız varsa Sintra öne çıkar; önceliğiniz çok büyük girdiler ve çok adımlı görevler üzerinde akıl yürütmekse ChatGPT önde gider.

Özellik #2: Otomasyon ve entegrasyonlar

Sintra, yerleşik otomasyonlar ve uygulama bağlantıları (Google Takvim, Gmail, Notion, Facebook) sunar, böylece yardımcılar gönderileri planlayabilir, gelen kutularını özetleyebilir ve yineleyen görevleri yürütebilir.

ChatGPT, araç çağırma ve çok modlu akıl yürütme özelliklerini takım/kurumsal kontrolleriyle birleştirerek, kuruluşların özel asistanları (GPT'ler aracılığıyla) standartlaştırmasına ve kullanımı büyük ölçekte yönetmesine olanak tanır.

🏆 Kazanan: ChatGPT genellikle daha geniş ş Akışı kapsamı ve şirket ölçeğinde kullanıma sunulması nedeniyle kazanır.

Özellik #3: İçerik ve yaratıcı uygulama

Sintra, kısa süreli görevleri sosyal medya gönderilerine ve görsellere hızla dönüştüren görüntü oluşturma/düzenleme ve rol özel yardımcılar (Metin Yazarı, Sosyal Medya Yöneticisi) sunar.

ChatGPT, çeşitli araştırmalar, uzun metinler ve alanlar arası komutlar için daha güçlü olmaya devam ederken, projeler ise takımların çıktıların tutarlılığını korumasına yardımcı olur.

🏆 Kazanan: Sintra AI özel yetenekleri nedeniyle, özellikle iş yükünüz sosyal medya odaklı ve tekrarlanabilir kalıplara sahipse.

Sintra AI ve ChatGPT: Artıları ve Eksileri

Karşılaştırmaya geçmeden önce kısa bir özet geçelim: Hem Sintra AI hem de ChatGPT güçlü AI ajanlarıdır, ancak farklı sorunları çözerler. Aşağıda, Sintra AI ile ChatGPT arasında seçim yapmanıza yardımcı olacak, her ikisinin güçlü ve zayıf yönlerini dengeli bir şekilde ele alan bir karşılaştırma bulabilirsiniz.

Sintra AI

Artıları

Özel asistanlar : "Yardımcı takımı" modeli (Metin Yazarı, Sosyal Medya Yöneticisi, Veri Analisti vb.) hızlı tartışmaları azaltır ve içerik oluşturma ve kampanya kurulumunu rol tabanlı profesyonellere devretmek gibi hissettirir.

Kılavuzlu deneyim : Yardımcılar akıllı ve açıklayıcı sorular sorarak teknik bilgiye sahip olmayan takımların yoğun komut mühendisliği gerektirmeden iş süreçlerini otomasyonla otomatikleştirmelerini sağlar.

Tek başına çalışanlar için öngörülebilir fiyatlandırma: "Sınırsız kullanım" ile sabit aylık maliyet, belirteçler veya kredileri izlemeyi istemeyen serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için uygundur.

Eksileri

Yardımcılar arasında bilgi paylaşımı yok : Yardımcılar arasında bağlam bilgisi paylaşılmaz; görevleri tamamlamak için başka bir yardımcıya strateji notlarını yeniden yapıştırmanız gerekir, bu da "AI takımı" yanılsamasını bozar.

Sınırlı otomasyon ve entegrasyonlar : Basit akışlar için iyidir, ancak sağlam, çok adımlı : Basit akışlar için iyidir, ancak sağlam, çok adımlı ş Akışı otomasyonunun veya temel özelliklerin ötesinde yığınlarla geniş, sorunsuz entegrasyonun yerini alamaz.

İleri düzey kullanıcılar için yetersiz : İlk taslaklar iyi olabilir, ancak uzman düzeyinde çıktılar genellikle yoğun düzenleme gerektirir; ileri düzey kullanıcılar "sarmalayıcı" deneyiminden sıkılabilir.

Veri gizlilik sorunu: Bazı kullanıcılar, derinlemesine iş sorularından rahatsızlık duyduklarını bildiriyor; ölçeklendirme yapmadan önce veri gizlilik durumunu değerlendirin.

ChatGPT

Artıları

Tasarım olarak çok yönlü : Araştırma, kodlama ve veri analizini tek bir yerde gerçekleştirir; farklı roller için tek bir AI asistanına ihtiyaç duyan, iş yükü fazla olan işletme sahipleri için yararlıdır.

Süreçle ölçeklenebilir : Projeler/uzun bağlam (GPT-5. 2) ile takımlar, brifingleri, talimatları ve varlıkları standart hale getirebilir; bu, tekrarlanabilir iş akışları ve eyleme geçirilebilir içgörüler için yararlıdır.

Ekosistem ve yönetişim: Zengin eklenti/araç yelpazesi ve kurumsal kontroller; ayrıca kullanıma sunmadan önce denemek için ücretsiz bir sürüm de mevcuttur.

Eksileri

Özgünlük sınırları : Çıktılar türevsel olabilir; insan bakış açısı ve marka deneyimi hala kazanır (E-E-A-T'yi düşünün)

Marka sesinin kayması : Stil kılavuzları ve örnekler olsa bile, ton bazen genel hissettirebilir, bu nedenle marka kimliğini korumak için inceleme döngülerine ihtiyacınız olacaktır.

Halüsinasyonlar olabilir : Fikir üretmek için harikadır, ancak gerçekler doğrulanmalıdır. Önemli kararlar için bir insanı sürece dahil edin.

Bağlam/güncellik boşlukları: Daha büyük pencereler olsa bile, gerektiğinde canlı veriler ve web araması için girdileri düzenlemeye ve araçlarla bağlantı kurmaya devam edeceksiniz.

ChatGPT projelerini nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bu videodaki ipuçlarını izleyin 👇

Sintra AI ve ChatGPT ne zaman kullanılmalı?

Sosyal medya ve hafif iş akışı otomasyonu ile ilgili görevleri otomatikleştirebilen bir AI asistanı istiyorsanız, Sintra iyi bir seçimdir. Bu özellikle rehberli, "pratik" bir yardımcı modeline değer veren kullanıcılar için geçerlidir.

Öte yandan, araştırma, uzun metin içerikleri, çeşitli AI araçları ile daha geniş kapsam ve daha sıkı kontrol ve hızlı mühendislik ihtiyacınız varsa, ChatGPT (Plus/Projeler) esneklik açısından daha avantajlıdır. Yine de sürece ve düzenlemeye zaman ayırmanız gerekecektir.

Reddit'te Sintra AI ve ChatGPT karşılaştırması

Son Reddit konularını taradık ve gerçek kullanıcıların günlük pazarlama ve operasyon işleri için Sintra AI ile ChatGPT'yi nasıl karşılaştırdıklarını gördük.

SEO + sosyal medya paylaşımı konusundan:

Birçok yorumcu, Sintra'nın tonunun "uygunsuz" olduğunu söylerken, ChatGPT Plus'ın çok yönlü olmasına rağmen hala net bir süreç ve hızlı bir yapıya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. En çok oy alan yorumlardan biri: Plus'taki projeler, bloglar ve altyazılar gibi tekrarlanabilir işler için "en kullanışlı araç"tır.

Başka bir özet: "Sintra sihirli bir çözüm değil... bir tür sarmalayıcı" ve ChatGPT hala düzenleme gerektiriyor, ancak niş yazma araçları SEO dostu yapıya yardımcı olabilir.

ChatGPT Plus (4o modelini kullanıyorum) ile blog taslaklarını, anahtar kelime açısından zengin girişleri ve meta açıklamaları saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz. Son derece esnektir, ancak istediğiniz tonu ve yapıyı elde etmek için komutları değiştirip çıktıyı ayarlamanız gerekir. Ancak bu biraz yönetilebilir bir işlemdir.

Otomasyon + sosyal içerik konusundan:

Uzun süredir kullanıcı olan bir kişi, Sintra'nın sosyal medya yöneticisi olarak gerçekten yararlı olduğunu bildiriyor ve strateji ve görselleri yöneten yeni otomasyonları övüyor; alternatiflere göre Sintra'nın arayüzünü tercih ettiklerini belirtiyor. Bir takip sorusu, görüntü oluşturma kalitesini soruyor; yanıtlar, Gemini'nin Nano Banana sayesinde "fena değil" olduğunu iddia ediyor.

Diğer alternatifleri denedim ama yetersiz kaldılar ya da arayüzünü kullanmaktan hoşlanmadım. Sintra çok eğlenceli!

ClickUp ile tanışın — Sintra AI ve ChatGPT'ye en iyi alternatif

ClickUp'ta, karşılaştığınız tekrarlayan sorunu çözdük: iş yükünün artması.

İş dağınıklığı, birbiriyle iletişim kurmayan birden fazla bağlantısız araç, platform ve sistem arasında iş faaliyetlerinin parçalanmasıdır. Bu durum, organizasyon genelinde verimsizlik, bilgi siloları ve verimlilik kaybına neden olur.

Günümüzde takımlar, araçların bolluğuna rağmen giderek daha fazla kopuk hale geliyor. Görevlerin birden fazla projeye yayılması, takım üyelerinin farklı zaman dilimlerinde olması ve birçok uygulamada depolanan kapsamlı geçmiş veriler (nasıl yorumlanacağını bilseydiniz değerli olabilecek veriler) nedeniyle, tek bir doğru kaynak bulunmuyor.

ClickUp'ın birleştirilmiş AI çalışma alanı, tüm görevlerinizi, sohbetlerinizi, dosyalarınızı ve takım üyelerinizi tek bir AI destekli platformda bir araya getirerek iş dağınıklığını ortadan kaldırır.

ClickUp Brain: Her şeyi kapsayan AI asistanınız

ClickUp Brain ile bir fiyatına birden fazla AI modeline erişin.

ClickUp Brain, ClickUp'a entegre edilmiş, daha verimli ve hızlı çalışmanıza yardımcı olan AI destekli bir asistandır. ClickUp Brain'i, bir takım üyesini bahsetmek gibi, görev yorumlarında veya sohbette @Brain'i bahseterek kullanabilirsiniz. İşte yapabilecekleri:

Çalışma alanınızın bağlamını kullanarak talimatlar verin ve soruları yanıtlayın.

ClickUp Görevleri , yorumlar, sohbetler ve Belgeler gibi Çalışma Alanı öğelerini özetleyin.

Görevler oluşturun, ilerleme durumlarını güncelleyin, yorumlar yayınlayın, Çalışma Alanını arayın ve daha fazlasını yapın.

Çalışma Alanı'ndaki hem genel hem de (izinle) gizli öğelere erişerek daha alakalı ve bağlamsal yanıtlar sağlayın.

ClickUp Brain'den yaratıcı metinler ve Çalışma Alanı ile ilgili öneriler oluşturun.

Bu Reddit incelemesi her şeyi açıklıyor:

“Başlangıçta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, sadece başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. ”

“Başlangıçta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, sadece başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. ”

Hepsi bir arada ClickUp Brain MAX ile AI kullanımınızı kolaylaştırın.

Daha fazla verimlilik için, masaüstü AI asistanınız ClickUp Brain MAX, AI destekli verimliliği sadece ClickUp içinde değil, tüm ş akışınızda entegre eder.

Brain MAX, tüm AI araçlarınızı ve akışlarınızı tek bir yerde merkezileştirerek AI dağınıklığını ortadan kaldırır. Tek bir birleşik arayüzden ClickUp, bağlı iş uygulamalarınız (Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint gibi) ve web üzerinde arama yapabilir, içerik oluşturabilir ve işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Talk-to-Text ile, ClickUp'ta konuşmalarınızı net ve yapılandırılmış notlara, mesajlara veya yorumlara dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Brain MAX, ClickUp içindeki ClickUp Brain gibi, OpenAI, Gemini, Claude ve daha fazlası gibi tüm önde gelen ücretli LLM modellerine tek bir yerden erişim sağlar. Neden başka bir şey kullanasınız ki?

Tüm işleriniz için tek bir AI.

ClickUp Super Agents ile olanaklarınızı genişletin

ClickUp Süper Ajanlarını, ClickUp içinde her zaman aktif olan takım arkadaşları olarak düşünün. Onlara bahsedebilir, iş atayabilir ve tıpkı bir insan gibi mesaj gönderebilirsiniz.

Sonsuz hafızaya sahip bu insan benzeri ajanlar, ş akışlarınıza ve araçlarınıza uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. 7/24 çalışır, bağlamı hatırlar ve projeleri ilerletmek için farklı görevler ve zaman çizelgeleri arasında hareket ederler.

ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarınızı hızlandırın

Ajanlar insanlarla birlikte çalışır: siz onları yönetir, kapsamını ayarlar ve onlar arka planda "ortamda" çalışır — hataları ayırır, sunumlar hazırlar, anahtar kelimeleri izler, güncellemeleri hazırlar ve daha fazlasını yapar — ardından kararların alındığı aynı Çalışma Alanı'nda rapor verir.

Giderek büyüyen hazır ajan kataloğundan seçim yapın (PM, Satış, Kodlama, Tasarımcı ve daha fazlası) veya kendi yığınınız için özel ajanlar oluşturun.

Sezgisel, kod gerektirmeyen bir oluşturucu ile ClickUp'ta özel AI Süper Ajanlar oluşturun

Ajanlar şunlar için idealdir:

Yüksek hacimli proje operasyonları (takip, planlama, bağımlılıklar)

İçerik operasyonları (özetler, düzeltme, rekabet analizi)

Operasyonel hijyen (gösterge panelleri, hatırlatıcılar, risk uyarıları)

Takımlar, insan denetimini sürdürürken yoğun işleri otomasyonla otomatikleştirerek her hafta iki gün zaman kazanmak için bunları kullanıyor.

İlk Süper Ajanınızı oluşturmayı denemek ister misiniz? Bu çok kolay ve bu video size nasıl yapılacağını gösteriyor:

ClickUp otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek maksimum verimlilik elde edin.

ClickUp otomasyonlarını kullanarak görev atamalarını, bildirimleri ve ş akışlarını otomatikleştirin.

ClickUp Automations ile doğal dilde kod gerektirmeyen otomasyonlar oluşturarak, takımınızın zamanının büyük bir kısmını alan günlük tekrarlayan görevleri halledin. Durum değişiklikleri, atamalar veya son teslim tarihi kuralları otomatikleştirilebilir, böylece takımınız daha büyük sorunlara odaklanabilir.

Görev oluşturma, durum değişiklikleri veya yaklaşan son teslim tarihleri gibi etkinliklerde otomasyonları tetikleyici olarak kullanın.

Birden fazla eylemi (atama, öncelik güncelleme, yorum ekleme) tek bir otomasyonda birleştirerek karmaşık ş akışlarını kolaylaştırın.

Doğal dil kullanarak otomasyon kuralları ve tarih mantığı ayarlayın, yapılandırmayı hızlı ve sezgisel hale getirin.

Süreçleri standartlaştırmak veya belirli takımlar için özelleştirmek için Alan, Klasör veya Liste düzeyinde otomasyonlar uygulayın.

İhtiyaçlarınız değiştikçe otomasyonları düzenleyin, duraklatın veya çoğaltın, ş akışlarınızı çevik ve güncel tutun.

ClickUp'ın hepsi bir arada platformuyla takımınızın uyumlu ve yolunda ilerlemesini sağlayın.

ClickUp'ın Proje Yönetimi platformu, takımların projeleri planlama, belgeleme ve yürütme şeklini dönüştürür. ClickUp'ın takımların verimliliğini artırdığı diğer bazı yollar şunlardır:

AI Kartları ile ClickUp Gösterge Panellerinde AI destekli raporlama

Bir AI Asistanı seçin, ardından ClickUp'ta çalıştırın.

Sintra AI ile ChatGPT arasında seçim yapıyorsanız, kısaca şöyle özetleyebiliriz: kısa vadeli hedeflerinize uygun aracı seçin, ardından tek bir Çalışma Alanı’nda uygulamaya geçin.

Sintra'nın rol tabanlı yardımcıları, tekrarlanabilir pazarlama ve sosyal işleri hızlandırabilir; ChatGPT'nin genel modeli ve Projeleri ise araştırma, uzun metin taslakları ve çok adımlı akıl yürütme için uygundur.

Her iki durumda da, gerçek kazançlar, ş akışı otomasyonu, devretme ve raporlama için çıktıları tek bir yere bağladığınızda ortaya çıkar. ClickUp, takımların verimliliğini artırmasına yardımcı olur; brifingleri, görevleri ve kararları birbirine bağlı tutarak işlerin ilerlemesini sağlar, sadece sohbetlerin değil.

Sintra AI ve ChatGPT öncelikle fikir ve içerik üretmenize yardımcı olur, ancak ClickUp, takımların bu çıktıları otomasyon, görünürlük ve hesap verebilirlik ile koordineli bir işe dönüştürmesine yardımcı olur.

AI işlerinizi merkezileştirmeye ve projelerinizde ivmeyi korumaya hazır mısınız? ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve bugünün deneylerini güvenilir sonuçlara dönüştürün.