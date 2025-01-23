verimliliği Artırmak için En İyi 15 AI Görev Yöneticisi

AI destekli görev yönetiminin tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır mısınız?

AI Görev Yöneticileri, görevleri ve projeleri tamamlama verimliliğini %53 oranında artırarak iş yapma şeklimizi dönüştürüyor! AI görev yöneticisi pazarının 2032 yılına kadar 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bu blogda, görevleri yönetmenize ve projeleri benzersiz bir verimlilikle yürütmenize yardımcı olmak için tasarlanmış en iyi AI görev yöneticilerini keşfediyoruz.

⏰ 60 saniyelik özet AI görev yöneticileri, görevleri otomatikleştirerek, öncelikleri yöneterek ve kişiselleştirilmiş içgörüler sağlayarak verimliliği artırır. ClickUp (AI destekli görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Taskade (Proje ve görev yönetiminin AI destekli otomasyonu için en iyisi)

Motion (Otomatik görev planlama ve önceliklendirme için en iyisi)

Todoist (Basit AI destekli kişisel görev yönetimi ve hatırlatıcılar için en iyisi)

TimeHero (Son teslim tarihine odaklı AI araçlarıyla görev planlaması için en iyisi)

Notion (Özelleştirilebilir AI destekli iş akışları ve bilgi yönetimi için en iyisi)

Reclaim AI (Akıllı zaman bloklama ve iş-yaşam dengesi optimizasyonu için en iyisi)

Asana (Büyük ölçekte AI destekli proje izleme ihtiyacı olan büyük takımlar için en iyisi)

Wrike (Özel iş akışları ve gerçek zamanlı izleme ile görev yönetimi için en iyisi)

Clockwise (Akıllı toplantı planlama ve takvim optimizasyonu için en iyisi)

Monday (AI tabanlı proje özelleştirme ve takım işbirliği için en iyisi)

Scheduler AI (Son tarih hatırlatıcıları ayarlamak ve programınızı düzenli tutmak için en iyisi)

Otter. ai (Transkriptlerden görev çıkarma ve toplantı yönetimi için en iyisi)

Trevor AI (Görev listeleriyle gerçek zamanlı takvim entegrasyonu için en iyisi)

Trello (Sürükle ve bırak panoları ile AI destekli görsel görev yönetimi için en iyisi)

Bir AI görev yöneticisinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir görev yönetimi aracının temel fonksiyonu, karmaşık görevleri yönetmenize yardımcı olmaktır. Ancak AI uygulaması sayesinde, bu tür araçlar artık bundan çok daha fazlasını yapmaktadır.

İşte bir AI görev yöneticisinde aramanız gereken bazı anahtar özellikler:

Görev otomasyonu özellikleri: Planlama, hatırlatıcılar vb. gibi Planlama, hatırlatıcılar vb. gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştiren bir araç tercih edin. Bu, programınızı boşaltarak yalnızca en önemli faaliyetlere odaklanmanızı sağlar 🧐

Görev önceliklendirme özellikleri: Görevleri aciliyet, önem, son tarih vb. sırasına göre Görevleri aciliyet, önem, son tarih vb. sırasına göre önceliklendiren bir araç arayın. Bu, gün için sağlam bir yapılacaklar listesi oluşturmanıza ve ihmalleri önlemenize yardımcı olacaktır 😌

Özelleştirilebilir iş akışları: Görev yönetimi tarzınıza uygun bir araç seçin. Örneğin, görevleri Kanban panosu ile görselleştirmeyi tercih ediyorsanız, yazılım bu özelliği desteklemelidir 🫡

Doğal dil işleme: NLP özelliklerine sahip bir araç seçin. Bu, manuel girişi azaltarak sesli komutlarla NLP özelliklerine sahip bir araç seçin. Bu, manuel girişi azaltarak sesli komutlarla görevler oluşturmanıza ve atamanıza yardımcı olur 🔉

İşbirliği özellikleri: Diğer takım üyeleriyle işbirliği yapmanızı sağlayan bir araç arayın. Bu, eyleme geçirilebilir önerilerin paylaşımını ve uygulanmasını kolaylaştırır 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

Veri güvenliği: Güçlü veri güvenliği standartları ve protokollerine sahip AI görev yöneticisi uygulamalarını tercih edin. Bu, siber güvenlik tehditlerini önlemeye yardımcı olur ve önemli verilerinizin güvenliğini ve emniyetini sağlar 🔒

Üçüncü taraf entegrasyon: İş akışınızdaki diğer proje yönetimi araçları ve yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç seçin. Bu, görevleri daha kolay yönetmenizi sağlar 🤝🏻

Kullanabileceğiniz en iyi 15 AI görev yöneticisi

İşte, rutinlerinizi yeniden tanımlamak için görevleri yönetmenize ve atamanıza yardımcı olmak üzere AI'nın gücünden yararlanan en iyi 15 görev yöneticisi uygulaması:

1. ClickUp (AI destekli görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, bireyler, profesyoneller ve takımlar için nihai görev yönetimi platformu olarak pozisyonunu sağlamlaştırdı. Bu sadece bir görev yöneticisi değil; iş akışlarını iletilebilir silolara ayıran ve güçlü AI destekli gelişmiş özelliklerle takımları yolunda tutan, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp Görevleri ve ClickUp Brain gibi özelliklerle platform, kullanıcıların zamanlarını etkili bir şekilde yönetmelerine, sıradan görevleri otomatikleştirmelerine ve karmaşık projelerle uğraşırken tek bir arayüzde sorunsuz bir işbirliği ortamı oluşturmalarına olanak tanır.

ClickUp Görevlerini Keşfedin ClickUp Görevleri ile bir projedeki her görevle uyumlu kalmak için zihin haritaları, kontrol listeleri, yapılacaklar listeleri vb. oluşturun

Her görev yönetimi döngüsü planlama ile başlar. Mevcut kaynakları görselleştirmeniz, projenin kapsamını, teslim edilebilir zaman çizelgelerini vb. belirlemeniz gerekir. ClickUp Görevleri bu süreci basitleştirir.

Tüm devam eden ve gelecekteki projelerinizin birleştirilmiş bir görünümünü sunarak daha etkili planlama yapmanızı sağlar. Görevleri otomatik olarak atamak, öncelikleri belirlemek, ilerlemeyi kontrol etmek vb. için kullanın. Her şeyin planınıza uygun olduğundan emin olmak için görünümler arasında geçiş yapın (listeden panoya ve bazen takvime).

ClickUp Görevleri, gelişmiş görev izleme ve takım işbirliği için yapılacaklar listeleri ve zihin haritaları oluşturmanıza da olanak tanır.

ClickUp Brain'in gelişmiş AI özelliklerini kullanarak görevleri otomatik olarak planlayın, ayrıntılarını özetleyin, bağımlılıkları ayarlayın ve ayrıntılı analizler alın!

Dahası, Brain bir paket içi sinir ağı gibi çalıştığı için tüm takımlarınızı, kaynaklarınızı, projelerinizi vb. birbirine bağlar ve hataların olasılığını en aza indirir.

En kapsamlı AI görev yönetimi aracına ihtiyacınız varsa, başka yere bakmayın — ClickUp tam size göre!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Bu Capterra kullanıcısı, kolaylığı ve düzeni nedeniyle ClickUp'ın görev yönetimi özelliklerini beğeniyor:

ClickUp, müşteri işlerini tamamlamak için gereken görevleri yönetme konusunda çığır açan bir uygulama. Her şeyi kafamda tutmak yerine görevleri düzenlemek için bir araca ihtiyacım vardı ve Excel bu işi görmüyordu. ClickUp, işim için etkili ve kullanıcı dostu bir çözüm olduğunu kanıtladı.

ClickUp, müşteri işlerini tamamlamak için gereken görevleri yönetme konusunda çığır açan bir uygulama. Her şeyi kafamda tutmak yerine görevleri düzenlemek için bir araca ihtiyacım vardı ve Excel bu işi yapamıyordu. ClickUp, işim için etkili ve kullanıcı dostu bir çözüm olduğunu kanıtladı.

2. Taskade (Proje ve görev yönetiminin AI destekli otomasyonları için en iyisi)

via Taskade

Kapsamlı bir görev yönetimi aracı arıyorsanız, Taskade mükemmel bir seçenektir.

Platform, kendisini birleşik bir çalışma alanı olarak tanıtıyor ve haklı olarak da öyle. Görevleri düzenlemek, ayrıntılı notlar oluşturmak veya fikir üretmek istiyorsanız, Taskade AI'nın gücüyle her şeyi yapmanızı sağlar.

Ayrıca, iş akışınızdaki her görevi hızlandırmak için sohbet edip işbirliği yapabileceğiniz size özel bir AI Takımı da sunar.

Taskade'in en iyi özellikleri

Listeler, panolar, takvimler, zihin haritaları ve organizasyon şemaları gibi görünümlerle görevleri esnek bir şekilde görselleştirin

AI tarafından oluşturulan görev şablonları ve akıllı otomasyon araçlarını kullanarak iş akışlarını kolaylaştırın

Tamamen senkronize mobil, masaüstü ve web uygulamalarıyla görevleri hareket halindeyken yönetin

Taskade sınırlamaları

İlgili tüm özellikleri anlamak için zorlu öğrenme süreci

Ücretsiz plan, diğer görev yöneticilerine kıyasla sınırlı özelliklere sahiptir

Taskade fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 $

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Taskade'in kullanıcılar için en büyük avantajlarından biri kullanım kolaylığıdır:

Genel olarak, Taskade'i takımım ve müşterilerimle kullanmaktan çok memnunum. Kullanımı ve gezinmesi kolaydır ve Taskade AI benim için bir dönüm noktası oldu.

Genel olarak, Taskade'i takımım ve müşterilerimle kullanmaktan çok memnunum. Kullanımı ve gezinmesi kolaydır ve Taskade AI benim için bir dönüm noktası oldu.

3. Motion (Otomatik görev planlama ve önceliklendirme için en iyisi)

via Motion

Motion, yeni başlayanlar ve profesyoneller için ideal görev yönetimi uygulamaları arasında yer alır ve her şeyi tek bir araçta merkezileştirir.

Güçlü otomasyon özellikleriyle, görevleri etkili bir şekilde planlayıp önceliklendirebilirsiniz. Ayrıca, takviminizi entegre ederek yinelenen görevler, özel zaman aralıkları ve ayrıntılı notlar oluşturabilirsiniz. Aracın sezgisel arayüzü, birçok yeni kullanıcıyı kendine çeken bir başka artı noktadır.

Motion'ın en iyi özellikleri

AI'yı kullanarak görevleri öncelik ve son teslim tarihlerine göre düzenleyerek planlamayı otomatikleştirin

Tüm gününüzü planlamak için zaman bloklama özelliği ile görevleri zahmetsizce düzenleyin

Gerçek zamanlı verimlilik analitiği ile ilerlemeyi görsel olarak takip edin

Hareket sınırlamaları

Uygulamanın gelişmiş özelliklerine yalnızca çevrimiçi olarak erişilebilmesi, internet bağlantısının zayıf olduğu alanlarda verimliliği engelliyor

Bazı kullanıcılar, derinlemesine özelleştirme seçeneklerinin eksikliğini not etmişlerdir

Hareketli fiyatlandırma

Bireysel: 34 $/ay

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

4. Todoist (Basit AI destekli kişisel görev yönetimi ve hatırlatıcılar için en iyisi)

via Todoist

En iyi AI görev yöneticileri listesinin bir sonraki sırasında Todoist yer alıyor. Bir dizi harika özelliğe sahip bu görev yönetimi aracı, hem profesyonel hem de kişisel hayatınızı yönetmek için idealdir.

Bu özelliklerden ikisi Hızlı Ekleme ve Todoist Karma'dır. Hızlı Ekleme özelliği, doğal dil komutlarıyla görevleri yakalamanızı ve düzenlemenizi sağlar. Öte yandan, Todoist Karma, görevleri tamamlayan kullanıcılara puan vererek onları motive eden etkileşimli, oyunlaştırılmış bir çözümdür.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevleri projeler ve alt görevler halinde düzenleyerek büyük iş yüklerini kolayca yönetmenizi sağlar

En önemli eylemlere odaklanmak için renk kodlu etiketler ve filtrelerle görevlere öncelik verin

Farklı görevler için 50'den fazla yerleşik şablonla projelerinize hızlı bir başlangıç yapın

Todoist sınırlamaları

Ücretsiz plan, proje sınırları ve hatırlatıcılar gibi gelişmiş işlevler konusunda kısıtlamalara sahiptir

Zaman yönetimine büyük ölçüde güvenen kullanıcılar, saatleri izlemek için üçüncü taraf entegrasyonlara ihtiyaç duyabilir

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Todoist derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (800 yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Bu kullanıcı için Todoist'in basitliği, aracın en iyi özelliği. İşte kullanıcıların yorumları:

Basit ve hızlı bir görev yazılımıdır. Görev eklemek çok basittir. Diğer görev yazılımlarına kıyasla öğrenmesi de çok kolaydır. Her gün kullanıyorum, bir şey ekleyip hatırlatıcı koyabiliyorum veya günler sonra görev listemde görünüyor.

Basit ve hızlı bir görev yazılımıdır. Görev eklemek çok basittir. Diğer görev yazılımlarına kıyasla öğrenmesi de çok kolaydır. Her gün kullanıyorum, bir şey ekleyip hatırlatıcı koyabiliyorum veya günler sonra görev listemde görünüyor.

➡️ Daha fazla bilgi: Kişisel Görevleri Yönetme ve Verimliliğinizi Artırma

via TimeHero

Time Hero, görev planlamayı otomatikleştirmek ve görevlere öncelik vermek için tasarlanmış benzersiz bir görev yönetimi aracıdır.

Yerleşik AI, yaklaşan son tarihlere göre görevleri otomatik olarak kaydeder ve planlar, bu da aynı anda birkaç karmaşık projeyi yönetirken son derece yararlıdır. Araç ayrıca geciken görevleri işaretler ve bunları tekrar yoluna sokmak için önerilerde bulunur.

Gününüzü yönetmek isteyen bir birey ya da karmaşık iş akışlarını koordine eden bir takım olsanız da, TimeHero ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve sizi bir adım önde tutar.

TimeHero'nun en iyi özellikleri

Öncelikler değiştiğinde görevleri AI ile gerçek zamanlı olarak yeniden planlayın ve işlerinizi yolunda tutun

Harcanan zaman ile tahmini zamanı karşılaştıran ayrıntılı raporlarla ilerlemeyi izler

Son teslim tarihinden çok önce yinelenen haftalık görevleri planlayarak kendinize esneklik kazanın

TimeHero sınırlamaları

Zamanlama özelliklerinin özelleştirilmesi, son derece özel iş akışları için daha az esnektir

Yeni kullanıcılar için ücretsiz plan yoktur

TimeHero fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 27 $

TimeHero puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

6. Notion (Özelleştirilebilir AI destekli iş akışları ve bilgi yönetimi için en iyisi)

via Notion

Notion, AI görev yöneticileri arasında tanıdık bir isimdir ve bunun nedeni açıktır. Kullanıcı arayüzünden özelliklerine kadar, bu araç bir görev yöneticisini başarılı veya başarısız kılan neredeyse tüm faktörleri mükemmel bir şekilde karşılar. 100'den fazla entegrasyon ile iş akışınıza da sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Dahası, Notion'un gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları ve yerleşik Notion AI, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeyi, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeyi, proje ilerlemesini kontrol etmeyi ve görevleri görselleştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion AI'yı kullanarak notları özetleyin, içerik oluşturun ve doğal dil komutlarına dayalı görev listeleri oluşturun

Görev yönetimi stilinize göre panolar, takvimler, listeler veya kanban görünümleri tasarlayın

Görüntüler ve videolar dahil olmak üzere multimedya içeriği eklemek için zengin bir içerik düzenleyici sunar

Notion sınırlamaları

Birçoğu, proje yönetimi özelliklerinin sınırlı olduğunu düşünebilir

Bazı çevrimdışı işlevlere rağmen, tam kullanım için kararlı bir internet bağlantısı gereklidir

Notion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Koltuk başına aylık 10 $

İş: Koltuk başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI: Diğer planlara eklenti olarak aylık 10 $

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

Notion'un kurulum kolaylığı ve işlevselliği, kullanıcılar arasında en beğenilen iki özelliğidir:

Notion'un kurulumu çok kolaydı ve takımım içeriği ve işlevselliği çok kolay benimsedi. Takımımın işimizle ilgili ihtiyaç duyduğu her şeyi bulabileceği tek yer burası.

Notion'un kurulumu çok kolaydı ve takımım içeriği ve işlevselliği çok kolay benimsedi. Takımımın işimizle ilgili ihtiyaç duyduğu her şeyi bulabileceği tek yer burası.

🔎 Biliyor muydunuz? Notion'un özelleştirilebilir çalışma alanı genellikle LEGO tuğlalarıyla inşa etmeye benzetilir! 🤭

7. Reclaim AI (Akıllı zaman bloklama ve iş-yaşam dengesi optimizasyonu için en iyisi)

via Reclaim AI

Zaman bloklamayı otomatikleştiren AI görev yöneticileri mi arıyorsunuz? Reclaim AI'yı öneririz.

Bu Dropbox yazılımı, ş Akışınızın günlük veya haftalık görevlerini net bir takvim görünümüyle görselleştirir. Yapılacaklar listelerine göz attığınızda, akıllı zamanlama özelliği otomatik olarak gelecek hafta için zaman blokları oluşturur ve çakışmaların veya son dakika hatalarının önlenmesini sağlar.

Ayrıca, bu araç kesintileri en aza indiren ve göreve odaklanmanızı sağlayan ayrı bir odak moduna sahiptir.

AI'nın en iyi özelliklerini geri kazanın

Aşırı rezervasyonları önlemek ve stresi azaltmak için toplantılar ve görevler arasında tampon dönemleri otomatik olarak ayarlayın

Tekrarlanan alışkanlıklar belirleyin ve bunları AI ile programınıza dahil edin

Google Tasks, Slack ve Asana ile entegre ederek yapılacaklar listelerini yönetmenize yardımcı olun

AI sınırlamalarını geri kazanın

Hareket halindeyken erişimi kısıtlayan özel mobil uygulamalar yok

Google Takvim'e aşırı bağımlılık, alternatif takvim hizmetlerini tercih eden kullanıcılar için uygun olmayabilir

AI fiyatlandırmasını geri alın

Lite: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Koltuk başına aylık 10 $

İş: Koltuk başına aylık 15 $

Enterprise: 18 $/ay koltuk başına (yıllık faturalandırılır)

AI puanlarını ve yorumlarını geri alın

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Asana (Büyük ölçekte yapay zeka destekli proje izleme ihtiyacı olan büyük takımlar için en iyisi)

via Asana

Asana'yı tanıtmaya gerek yok. Birçok gelişmiş özelliğe sahip, tanınmış bir görev yönetimi yazılımı olan Asana'nın en yeni özelliği, AI görev asistanı Asana AI'dır.

Yapılacaklar listesi oluşturma, görev önceliklendirme, kaynak tahsisi vb. tüm günlük manuel faaliyetlerinizi otomatikleştirir, böylece programınızı daha iyi yönetebilirsiniz. Özel alanlar ve belirli proje gereksinimlerine uygun otomasyon kuralları ile takımınız için iş akışlarını özelleştirin.

Bu araç, önemli görevlerin kaçırılmamasını sağlamak için sizi günceller.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görevleri bireylere ve takımlara atayın, sahiplik ve sorumlulukların izlenmesine yardımcı olun

Görevleri ve tamamlanma sırasını birbirine bağlayarak gecikmeleri önlemek için bağımlılıkları anlayın.

Takım performansına ve proje durumuna ilişkin içgörüler sunan ayrıntılı raporlama araçlarına erişin

Asana sınırlamaları

Kapsamlı özelliklerin kullanıma alışmak ve kullanmak için zaman gerektirir

Öncelikle, çevrimiçi işlevsellik, sınırlı internet bağlantısı olan ortamlarda kısıtlayıcıdır

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 10,99 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.100+ yorum)

Asana'nın birçok avantajı olsa da, kullanıcılar özellikle kolay gezinilebilen arayüzünü beğeniyor:

Asana'nın arayüzü kullanımı kolay ve sezgiseldir, bu da platformda gezinmeyi ve belirli görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Çok çeşitli işlevler: görevler oluşturabilir ve atayabilir, görevlerin ilerlemesini izleyebilir, takımlar halinde işbirliği yapabilir ve takım üyeleriyle iletişim kurabilirsiniz. Bu, onu çeşitli proje türleri için son derece çok yönlü ve kullanışlı bir araç haline getirir.

Asana'nın arayüzü kullanımı kolay ve sezgiseldir, bu da platformda gezinmeyi ve belirli görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Çok çeşitli işlevler: görevler oluşturabilir ve atayabilir, görevlerin ilerlemesini izleyebilir, takımlar halinde işbirliği yapabilir ve takım üyeleriyle iletişim kurabilirsiniz. Bu, onu çeşitli proje türleri için son derece çok yönlü ve kullanışlı bir araç haline getirir.

9. Wrike (Özel iş akışları ve gerçek zamanlı izleme ile görev yönetimi için en iyisi)

via Wrike

Wrike, proje yönetimi çözümüyle bilinse de, görev yönetimi özellikleri de oldukça kullanışlıdır.

Görev önceliklendirme temel zorluğunuzsa, Wrike kısa yapılacaklar listeleri ve temel görevler oluşturan sezgisel bir gösterge paneli sunar. AI destekli özellikleri, rutin görevleri otomatikleştirmeye, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamaya ve kaynak tahsisini optimize etmeye yardımcı olur, böylece verimliliği artırmak isteyen her boyuttaki takım için uygundur.

Bu AI görev yöneticisi, mevcut görevinizde takım üyelerinizle birlikte çalışmanıza olanak tanıyan uygulama içi araçlarla işbirliğini de basitleştirir. Hepsi bu kadar değil: Wrike, geri bildirim sürecinizi hızlandırmak için çok çeşitli prova araçları ve şablonlar sunar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Wrike'ın yapay zeka destekli İş Zekası özelliğini kullanarak proje risklerini tahmin edin ve görev önceliklerini belirleyin

GenAI özellikleriyle öğe açıklamaları ve yorumlar oluşturun

Kanban panoları ve iş yükü görünümleriyle görevlerin ilerlemesini görsel olarak izleyin

Wrike sınırlamaları

Fiyatlandırma kademeleri küçük takımlar için pahalıdır

Büyük ölçekli projeleri yönetirken ara sıra performans sorunları ortaya çıkar

Wrike fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.700+ yorum)

10. Clockwise (Akıllı toplantı planlama ve takvim optimizasyonu için en iyisi)

via Saat yönünde

Planlama, görev yönetiminin önemli bir parçasıdır. İşte burada Clockwise devreye girer.

Bu AI asistanı, kesintisiz odaklanma süresini en üst düzeye çıkarmak için toplantıları ve görevleri akıllıca düzenleyerek programınızı optimize etmek için tasarlanmıştır. Clockwise, iş düzeninizi ve tercihlerinizi analiz ederek takviminizi dinamik olarak ayarlayarak kişiselleştirilmiş planlama önerileriyle çakışmaları azaltır.

Clockwise'ın en iyi yanı kullanım kolaylığıdır. Takviminize görevler eklemek veya bir toplantı için zamanı bloklamak istiyorsanız, bunların hiçbirini manuel olarak yapmanız gerekmez.

Saat yönünde en iyi özellikler

İş alışkanlıklarını ve verimliliği iyileştirmek için görevlere harcanan zamanı takip edin

Toplantıları ve görevleri otomatik olarak düzenleyerek önemli odaklanma zamanı blokları oluşturun

Bireysel odaklanma dönemlerini korurken, takım üyeleriyle karşılıklı olarak uygun toplantı zamanları bulun

Saat yönünde sınırlamalar

Temel olarak bir planlama uygulaması olması nedeniyle, görev yönetimi özellikleri biraz sınırlıdır

Mobil uygulama, masaüstü sürümünün tüm çeşitli işlevlerinden yoksundur

Saat yönünde fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,75 $

İş: Kullanıcı başına aylık 11,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Bu kullanıcı için Clockwise'ın özelleştirilebilirliği ve entegrasyonları en öne çıkan özellikler:

Clockwise, zamanınızın nereye gittiğini tam olarak bilmenin harika bir yoludur. Takviminizi bir bakışta anlayabileceğiniz bir öğeye dönüştürmek için toplantıları kriterlere göre özel olarak kodlayabilme özelliğini çok beğeniyorum. Ayrıca, Slack entegrasyonunu da çok değerli buluyorum, böylece Slack toplantılar sırasında otomatik olarak sessize geçiyor ve öğle yemeği gibi blokları büyük bir çaba harcamadan ekleyebiliyorum.

Clockwise, zamanınızın nereye gittiğini tam olarak bilmenin harika bir yoludur. Takviminizi zamanınızı anlamak için tek bakışta görebileceğiniz bir öğeye dönüştürmek için kriterlere göre toplantıları özel olarak kodlayabilme özelliğini gerçekten çok beğeniyorum. Ayrıca, Slack entegrasyonunu da çok değerli buluyorum, böylece Slack toplantılar sırasında otomatik olarak sessize geçiyor ve öğle yemeği gibi blokları büyük bir çaba harcamadan ekleyebiliyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Planlama sizin işiniz değil mi? "İki Dakika Kuralı"nı deneyin! Güne, iki dakika veya daha kısa sürede tamamlayabileceğiniz görevleri yaparak başlayın. Bu, işlerin birikmesini en aza indirir ve programınızı (ve zihninizi) düzenli tutar!

11. Monday (AI odaklı proje özelleştirme ve takım işbirliği için en iyisi)

via Monday

Tüm takım türleri için tek bir işbirliğine dayalı görev yönetimi yazılımı önermek zorunda olsaydık, bu Monday olurdu.

Bu görev yönetimi aracı, yapay zekayı kullanarak size en iyi gerçek zamanlı işbirliği deneyimini sunar. Bu, ilerleme görünümünden geri bildirim vermeye kadar görev yönetiminin çeşitli yönlerini kolaylaştırır.

Ayrıca, Monday farklı proje gereksinimleri ve iş akışlarıyla da uyumludur, bu da süreci daha da kolaylaştırır.

Monday'in en iyi özellikleri

Zoom ve Slack gibi araçlarla entegre ederek iletişimi ve dosya paylaşımını merkezileştirin

Zaman çizelgesi görünümleri ve Kanban panoları ile proje ilerlemesini görselleştirin

Tüm takım üyelerinin görev durumları hakkında güncel bilgi sahibi olmasını sağlamak için bildirimleri otomatikleştirin

Monday sınırlamaları

Ücretli planlar en az üç kullanıcı gerektirir ve kişisel kullanım için pahalı olabilir

Karmaşık projeler için derinlemesine raporlama özellikleri eksik

Monday fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz (en fazla iki kullanıcı)

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.200+ yorum)

12. Scheduler AI (Son tarih hatırlatıcıları ayarlamak ve programınızı düzenli tutmak için en iyisi)

via Scheduler AI

Scheduler AI, öncelikle bir toplantı aracı olsa da, verimli görev ve proje yönetimi ile ilgili özelliklere de sahiptir.

Bu uygulamaları kullanarak programınızı görselleştirin ve istediğiniz zaman görevler ekleyin. Potansiyel müşteriler ve müşterilerle proaktif bir şekilde etkileşim kurmak için tasarlanan bu uygulama, popüler mesajlaşma uygulamalarına doğrudan entegre olarak programlamayı optimize eder ve e-posta alışverişi ihtiyacını azaltır.

Bir görevin son teslim tarihi yaklaşıyorsa, Scheduler'ın akıllı AI'sı sizi önceden bilgilendirerek görevi kaçırmamanızı sağlar. Bunun yanı sıra, yazılımın genel arayüzü ve kullanım kolaylığı da artı özellikleridir.

Scheduler AI'nın en iyi özellikleri

AI'yı, konuşmaları başlatmak, toplantıları planlamak ve izlemek ve yeniden rezervasyonları yönetmek için otonom bir ajan olarak çalışacak şekilde ayarlayın

Daha iyi görev önceliklendirmesi için Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleriyle sorunsuz entegrasyon

Planlama asistanının kimliğini ve iletişim stilini markanıza uyacak şekilde kişiselleştirin

Scheduler AI sınırlamaları

Fiyat planları, tipik bir AI görev yöneticisi uygulamasına kıyasla oldukça pahalıdır

Üçüncü taraf entegrasyonların sayısı sınırlıdır

Scheduler AI fiyatlandırması

Co-Pilot Toplantı Asistanı: Aylık 50 $

Otomatik Pilot Toplantı Asistanı: 500 $/ay

Profesyonel: 1.000 $/ay

Scheduler AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: İş Yerinde Görevleri Nasıl Takip Edebilirsiniz?

13. Otter. ai (Transkriptlerden görev çıkarma ve toplantı yönetimi için en iyisi)

Otter.ai, toplantı ve konuşmalardaki konuşma içeriğini doğru metne dönüştüren gerçek zamanlı transkripsiyon yetenekleriyle ünlüdür.

Ancak, transkripsiyonun ötesinde, Otter. ai eylem öğelerini belirleyip yöneterek verimliliği artırır ve bu da onu iş akışlarını basitleştirmek ve planlama sürecinde hesap verebilirliği sağlamak isteyen takımlar için değerli bir araç haline getirir.

Otter, bir takım eylem planı gerektiğinde ilgili görev ayrıntılarını sağlar. Araç, çoğu proje yönetimi ve işbirliği aracıyla da entegre olduğundan, iş akışına dahil etmek de oldukça kolaydır.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

"My Action Items" özelliği ile toplantılar sırasında tartışılan görevleri otomatik olarak belirleyin ve derleyin

Anahtar noktaları vurgulayın, yorumlar ekleyin ve transkript içinde görevler atayın, anında işbirliği yapın

Transkripsiyonları proje veya toplantıya göre sıralayarak önemli notları kolayca bulun

Otter. ai sınırlamaları

Otter. ai'nin görev yönetimi aracı olarak sunduğu uygulamalar çok kapsamlı değildir

Transkripsiyonun doğruluğu ve görevlerin anlaşılması değişiklik gösterebilir

Otter. ai fiyatlandırması

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

Otter'ın doğruluğu ve gerçek zamanlı transkripsiyon özelliği, birçok kullanıcıya yardımcı oldu. İşte bunlardan biri:

Otter'ı kullanmak verimliliğimde büyük bir değişiklik yarattı. Toplantıları ve notları doğru bir şekilde yazıya dökme özelliği bana sayısız saat kazandırdı.

Otter'ı kullanmak verimliliğimde büyük bir değişiklik yarattı. Toplantıları ve notları doğru bir şekilde yazıya dökme özelliği bana sayısız saat kazandırdı.

14. Trevor AI (Görev listeleriyle gerçek zamanlı takvim entegrasyonu için en iyisi)

via Trevor AI

Günlük görevlerinizi planlamanıza yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, Trevor AI aradığınız cevap olabilir.

Etkileşimli yazılımı, görev listelerini düzenlemek, planlamak ve yönetmek için AI kullanır. Programınızı planlamak, yapılacaklar listesi oluşturmak veya listenizdeki her etkinliğe görev süresi atamak için kullanın. Ayrıca, görevleri takviminize entegre ederek Trevor AI, verimli organizasyonu optimize eder ve odaklanmayı artırır, böylece iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen bireyler için idealdir.

En iyi yanı nedir? Trevor'ın gezinmesi kolay kullanıcı arayüzü ve sağlam üçüncü taraf entegrasyonları.

Trevor AI'nın en iyi özellikleri

Görevleri takvime sürükleyip bırakarak kolay planlama yapın

Göreve özel hatırlatıcılar sağlayarak kullanıcıların son teslim tarihlerini takip etmelerine yardımcı olur

Kişiselleştirilmiş çalışma saatleri ile bireysel tercihlere uygun bir program oluşturun

Trevor AI sınırlamaları

İşbirliği özellikleri eksik

Trevor AI'nın sunduğu özelleştirme seçenekleri, listedeki diğer uygulamalara kıyasla daha azdır

Trevor AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 6 $/ay

Trevor AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Günlük Görev Takipçisi Google E-Tablolar Şablonları

15. Trello (Sürükle ve bırak panoları ile AI destekli görsel görev yönetimi için en iyisi)

via Trello

Son olarak, AI görev yöneticileri listemize Trello'yu da eklemek istiyoruz. Atlassian'ın yaygın olarak kullanılan proje yönetimi aracı, takımların görevleri ve iş akışlarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için görsel, kart tabanlı bir sistem kullanır.

Atlassian Intelligence entegrasyonu ile Trello, görev yönetimini kolaylaştıran ve takım işbirliğini geliştiren AI özellikleri sunarak yeteneklerini artırıyor. Görev yönetimine yeniyseniz, Trello'nun uzmanlar tarafından tasarlanmış şablonlarını kullanarak hızlı bir başlangıç yapın.

Trello'nun en iyi özellikleri

AI destekli içerik oluşturma, gramer düzeltme ve beyin fırtınası yardımı ile kart açıklamalarını ve yorumları geliştirin

Tekrarlayan görevler ve eylemler için Butler otomasyonunu kullanarak iş akışlarını özelleştirin

Slack, Google Drive ve daha fazlası gibi 200'den fazla aracı entegre ederek sorunsuz iş akışları elde edin

Trello sınırlamaları

Gelişmiş raporlama ve diğer görev yönetimi özellikleri yoktur

Çok sayıda görevle uğraşırken yükleme yavaşlığı

Trello fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

Enterprise: 50 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.200+ yorum)

Birçok kullanıcı, işbirliği ve organizasyon kolaylığı nedeniyle Trello'yu seviyor gibi görünüyor. Bu inceleme, bunun nedenlerini özetliyor:

Trello'yu çok seviyorum çünkü takım halinde çalışmak çok kolay ve projelerimi hızlıca organize etmemi sağlıyor. Kullanımı kolay, herhangi bir sorun yaşamadım ve sık sık kullanıyorum. Her projeye başladığımda, onu Trello'ya eklerim, projemde çalışacak kişilere erişim izni veririm ve herkes kendisine atanan görevleri yerine getirmeye ve Trello'daki her kartı güncellemeye başlar, böylece Trello'ya girip herkese telefon etmek zorunda kalmadan ne yaptıklarını görebilirim.

Trello'yu çok seviyorum çünkü takım halinde çalışmak çok kolay ve projelerimi hızlıca organize etmemi sağlıyor. Kullanımı kolay, herhangi bir sorun yaşamadım ve sık sık kullanıyorum. Her projeye başladığımda, onu Trello'ya eklerim, projemde çalışacak kişilere erişim izni veririm ve herkes kendisine atanan görevleri yerine getirmeye ve Trello'daki kartları güncellemeye başlar, böylece Trello'ya girip herkese telefon etmek zorunda kalmadan ne yapıldığını görebilirim.

En iyi AI görev yönetimi aracı ClickUp ile görev yönetimi süreçlerinizi optimize edin!

Bir proje yöneticisi olarak, birden fazla görevi aynı anda yürütmek her zaman kolay olmayabilir. Doğru araçlar olmadan, düzenli çalışmak ve son teslim tarihlerine uymak hızla zorlu bir görev haline gelebilir ve hem verimliliği hem de performansı etkileyebilir.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor.

Gelişmiş AI yetenekleri ve yenilikçi özellikleriyle donatılmış ClickUp, görev yönetimini yeniden tanımlıyor. Tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirmeden görevleri akıllıca önceliklendirmeye kadar, her projenin yolunda gitmesini sağlarken daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

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