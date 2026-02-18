[yıl] için en iyi 9 Zencoder AI alternatif seçeneği

Bu karışık duyguyu bilirsiniz: AI, kodu daha hızlı yazmanıza yardımcı olur, ardından bir saatinizi "neredeyse doğru" olan kısımları temizlemekle geçirirsiniz.

Bu nedenle, Zencoder AI alternatifi seçmek, ilk taslak sonrasında neler olacağıyla daha çok ilgilidir: Çekme Talebi geri bildirimi, düzeltmeler ve takımınızın çıktıyı hala güvenip güvenmediği.

Bu ödün verme önemli çünkü AI kullanımı zaten yaygınlaşmış durumda. Stack Overflow'un 2025 Geliştirici Anketi'nde, yanıt verenlerin %84'ü geliştirme süreçlerinde AI araçlarını kullandıklarını veya kullanmayı planladıklarını söylüyor.

Asıl soru, ne tür bir yardıma ihtiyacınız olduğu: birden fazla dosyada çalışabilen bir AI kodlama ajanı mı, yoksa düzenleyicinizde birden fazla programlama dilinde bağlam farkında kod önerileri sunan bir AI kodlama asistanı mı?

Bu kılavuz, en iyi Zencoder AI alternatiflerini, anahtar özelliklerini ve gerçek yazılım geliştirme ş akışlarında nerede kullanıldıklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

9 En İyi Zencoder AI Alternatifi Bir Bakışta

İşte en iyi Zencoder AI alternatiflerinin hızlı bir özeti, böylece ayrıntılı incelemelere dalmadan önce ş akışınıza uygun doğru aracı bulabilirsiniz.

Araç En uygun Temel özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Tek bir Converged AI Çalışma Alanı'nda yazılım geliştirme ş akışlarını çalıştırın İş bağlamı, belgeler ve teknik özellikler genelinde tek bir yerde AI yardımı, ş akışı otomasyonu, yazılım teslimatı izleme Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. GitHub Copilot VS Code ve diğer popüler IDE'lerde bağlam farkında kod önerileri Düzenleyici içi kod önerileri, sohbet tabanlı yardım, birden fazla programlama dili desteği, kod inceleme yardımı Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. Amazon Q Developer IDE ve CLI genelinde AWS yerel AI kod yardımı IDE + CLI desteği, aracılı kodlama istekleri, AWS uyumlu öneriler, tekrarlayan görevler için geliştirici verimliliğini artırma Ücretsiz seviye mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. Tabnine Kod gizlilik ihtiyacı olan kurumsal takımlar için güvenli AI kodlama IDE desteği, kod oluşturma, kurumsal kontroller, kendi kendine barındırma seçenekleri Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan ücretli planlar İmleç AI kodlama asistanı ile derin kod tabanı anlayışı ve çoklu dosya düzenlemeleri Çoklu dosya düzenlemeleri, ajan ş akışları, model seçenekleri, AI IDE'de bağlam farkında öneriler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 40 $'dan başlar. Replit AI Tarayıcıda bir AI kodlama ajanı ile uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturun ve dağıtın Ajan tabanlı uygulama oluşturma, tarayıcı IDE, aynı yerden dağıtım, hızlı prototip oluşturma Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlar. Windsurf Çoklu dosya işi için ajan IDE içindeki bir AI kodlama ajanı Cascade ajanı, çoklu dosya değişiklikleri, kredi tabanlı kullanım, masaüstü IDE deneyimi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar. Codacy Pull çekme taleblerinde kod kalitesini koruyan otomatik kod incelemeleri PR tarama, kalite kontrolleri, güvenlik kontrolleri, çoklu dil desteği Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar geliştirici başına aylık 21 $'dan başlar. Deepcode AI (Snyk) Güvenlik kodlama ve güvenlik açığı tespitine odaklanan AI destekli kod inceleme Güvenlik odaklı analiz, çoklu dil destekleri, önceliklendirme yardımı, veri akışı analizi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar geliştirici başına aylık 25 $'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Neden Zencoder AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Araç, gönderim şeklinize uymadığında Zencoder AI alternatifi aramaya başlarsınız. AI kodlamanın hızını seviyor olabilirsiniz, ancak yine de kod incelemesinde zaman kaybediyor ve amacını kaçıran önerileri düzeltmekle uğraşıyorsunuz.

Ya da doğru görünen ancak sınır durumlarda başarısız olan genel kod parçacıkları değil, kodlama stilinize ve repo kurallarına uyan bağlam farkında önerilere ihtiyacınız var.

Maliyet de önemlidir. Kullanım bir takım içinde yayıldıkça, ücretli planların maliyeti hızla artabilir, bu nedenle güvenilir bir ücretsiz plan, ş akışlarını test ederken yardımcı olur. Diğer takımlar için daha büyük sorun kontrolüdür: veri gizliliği, kod gizliliği, güvenlik önlemleri ve bazı durumlarda hassas repo'lar için kendi kendine barındırılan bir kurulum.

En önemlisi, temizlik işi yaratmak yerine geliştirme sürecinizi iyileştiren bir AI yardımı istersiniz. Doğru araç, hataları daha hızlı düzeltmenize, kod kalitesini korumanıza, tekrarlayan görevleri azaltmanıza ve yeni kodu birleştirirken kendinize güvenmenize yardımcı olur.

📖 Ayrıca okuyun: İşleri Dönüştüren En İyi AI Araçları

Kullanabileceğiniz En İyi 9 Zencoder AI Alternatifi

Doğru Zencoder AI alternatifini seçmek, günlük iş şeklinize bağlıdır. Bazı araçlar, entegre geliştirme ortamınızda (IDE) yeni kod yazmaya odaklanır. Diğerleri ise, birden fazla dosyayı güncelleyebilen veya otomasyonlu kod incelemelerini destekleyen bir AI kodlama ajanı gibi çalışır.

İşte kullanabileceğiniz en iyi Zencoder AI alternatifleri için seçimimiz.

1. ClickUp (Yazılım projelerini yönetmek ve ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için birleşik çalışma alanı için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ClickUp ile AI kodlama, kod inceleme ve uçtan uca yazılım teslimatını destekleyen tek bir Çalışma Alanı ile takımınızın uyumunu sağlayın.

Ana sorununuz "AI yeterince akıllı değil" ise, muhtemelen bir kodlama asistanıyla başlayacaksınız. Sorununuz "konteks çok fazla araca bölündüğü için takım temiz bir şekilde teslimat yapamıyor" ise, farklı bir çözüme ihtiyacınız var. İşte burada ClickUp, pratik bir Zencoder AI alternatifi olarak devreye giriyor.

AI'yı ayrı bir katman olarak ele almak yerine, ClickUp, görevleri, tartışmaları ve teslimat izlemesini tek bir yerde birleştiren Birleşik AI Çalışma Alanı olarak çalışır.

ClickUp, İş Dağınıklığını (çok fazla uygulamaya yayılmış işler) ve AI Dağınıklığını (kısmi bağlamda çok fazla izole AI aracı) azaltır, böylece takımınız en son kararı takip etmek için daha az zaman harcayarak daha fazla zamanı sevkiyata ayırabilir.

İşte nasıl yapacağınız:

Çalışma Alanınızda 7/24 kodlama yardımı alın.

ClickUp Codegen, AI destekli yazılım geliştirmeyi doğrudan ş akışınıza getirir. ClickUp içinde doğal dili anlayan bir AI geliştirici takım arkadaşınız varmış gibi. Ayrıca, tüm görev bağlamını okuyup öğrenerek yüksek kaliteli kod yazar, hataları düzeltir ve hatta çalışma alanınızdan ayrılmadan üretime hazır çekme talebleri oluşturur.

ClickUp Codegen ile takımınızın ş akışı boyunca AI önerilerinden gerçek çekme taleplerine geçişi otomasyonla gerçekleştirin.

Codegen ile şunları yapabilirsiniz:

Sade dil açıklamalarını hızlı bir şekilde çalışan koda dönüştürün

Bir görev atayarak veya @codegen etiketini ekleyerek özellik oluşturma, hata düzeltme ve kod sorularını delege edin.

Geliştirme döngülerini kısaltın, manuel çabayı azaltın ve düzinelerce araç arasında geçiş yapmaktan kaçının.

Dağınık geliştirme bağlamını ClickUp Brain ile net sonraki adımlara dönüştürün.

ClickUp Brain ile dağınık geliştirme ortamınızı daha iyi sonuçlar elde etmek için nasıl uyumlu hale getirebileceğinizi basit adımlarla öğrenin

Gereksinimler bir yerde, uygulama notları başka bir yerde ve kararlar Sohbet'te yer aldığında, amacını hala kaçıran "doğru" kodu göndermek yaygın bir durumdur. ClickUp Brain, bu anlar için geliştirilmiştir.

Bağlam farkında AI olarak, Çalışma Alanınızın içinde yer alır ve ClickUp Görevler, Belgeler ve Sohbet'teki bilgileri, araçlar arasında ayrıntıları kopyalamadan, eyleme geçebileceğiniz bir şeye dönüştürmenize yardımcı olur.

Geliştiriciler ve mühendislik liderlerinin ClickUp Brain'i kullanabileceği bazı pratik yollar şunlardır:

Uzun görev konuları , standup toplantıları ve asenkron güncellemeler için "ne değişti, neden değişti, ne bloklandı" şeklinde kısa bir özet haline getirin.

Dağınık kabul kriterlerini ve sınır durumlarını, çekme talebi incelemeleri sırasında doğrulayabileceğiniz temiz bir kontrol listesine dönüştürün.

Mevcut görev bağlamından teknik notlar hazırlayın, böylece dokümantasyon oluşturma süreci sevkiyatla aynı hızda ilerlesin.

SOC 2 uyumluluğu, verileriniz üzerinde üçüncü taraf eğitimi olmaması ve üçüncü taraf veri saklama olmaması dahil olmak üzere ClickUp'ın belirtilen güvenlik ve gizlilik kontrolleriyle AI kullanımını takım uygulamaları için güvenli tutun.

Tek bir izin ve kontrol seti altında çoklu model desteğini kullanın, böylece takımlar hassas içeriği ayrı AI araçlarına yaymak zorunda kalmazlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Super Agents'ı kullanarak mühendislik takip sürecini tutarlı bir şekilde sürdürün. ClickUp Super Agents ile çeşitli sorumlulukları yerine getirebilen özelleştirilebilir AI ajanları oluşturun. Süper Ajanlar, ClickUp Çalışma Alanı bağlamınızı kullanarak çok adımlı ş akışlarını çalıştırmak için tasarlanmış, ClickUp'ın AI destekli takım arkadaşlarıdır. İşte yazılım teslimatına uygun bazı ClickUp Super Agent kullanım örnekleri: Bir görevin kararlar, riskler, sınır durumları ve kabul kriterleri içeren bir özet haline getiren ve ardından bunu görevye ve takım kanalına gönderen "mühendislik takip" aracısı.

Değişiklikler ve doğrulanacaklar dahil olmak üzere gözden geçirenlerin bağlamını taslak olarak hazırlayan "Çekme Talebi hazırlık" aracısı, böylece Çekme Talebi incelemeleri paylaşılan bağlamla başlar.

Gelen yeni hataları tarayan ve iş sprint'e girmeden önce sonraki adımları, sahipleri ve eksik ayrıntıları öneren "triage helper" ajanı.

ClickUp'ın AI alanındaki doğal dil oluşturucu ile ajanlar oluşturun ve doğru Alanlara ve Belgelere erişimi sınırlayarak nerede çalışabileceklerini kontrol edin.

ClickUp belgeleri ile teknik özellikleri ve kod parçacıklarını kolayca bulun.

Teknik kararları kaydedin, teknik özellikleri aranabilir tutun ve kod parçacıklarını takımınızın bulabileceği bir yerde ClickUp Belge ile saklayın

AI, kodunuzu daha hızlı yazmanıza yardımcı olduğunda, asıl risk kararların izini kaybetmektir. Spesifikasyonlar değişir, gerekçeler unutulur ve kod parçacıkları yorumlara ve sohbetlere dağılır.

ClickUp Docs, belgeleri doğrudan uygulamaya bağlı tutar, böylece gözden geçirenler uygulamayı tartışmadan önce amacını anlar.

ClickUp Belge ile takımlar şunları yapabilir:

Mimari notları, sınır durumları ve API ayrıntıları için iç içe geçmiş sayfalarla canlı teknik özellikler oluşturun.

Yorumlar ve satır içi geri bildirimlerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, ardından belge bölümlerini izlenebilir görevlere dönüştürün.

Birden fazla programlama dilinde biçimlendirilmiş kod blokları kullanarak okunabilir kod parçacıklarını depolayın.

Docs Hub'ı tüm mühendislik belgeleri için merkezi bir kütüphane olarak kullanın, böylece kod inceleme sırasında doğru spesifikasyonu, kararı veya referansı kolayca bulabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX, yazılım geliştirme ş akışlarını orijinal bağlamla bağlantılı tutmanıza yardımcı olur, böylece güncellemeler araçlar arasında kaybolmaz ve kod incelemesi "neden"e dayalı kalır. ClickUp Brain MAX ile görev güncellemelerini incelemeye hazır mühendislik özetlerine dönüştürün Talk to Text ile ilerlemeyi daha hızlı kaydedin: Standup veya hızlı bir geliştirme senkronizasyonundan sonra, "durum, engelleyici, sonraki adım, sahip, son teslim tarihi" gibi net bir güncelleme dikte edin. Talk to Text bunu yapılandırılmış bir görev güncellemesine dönüştürür, böylece uzun notları manuel olarak yazmak zorunda kalmadan ivmenizi koruyabilirsiniz.

İş akışınızda netlik sağlayın: ClickUp Brain'e "Bu sprintte hangi görevler risk altında ve neden?" veya "Açık hataları ve bir sonraki eylemin sahibi kimdir özetleyin" gibi sorular sorun. Her listeyi taramadan net bir görünüm elde edersiniz.

ClickUp Enterprise AI Search ile kararın kaynağını bulun: Birisi "Bunu neden değiştiriyoruz?" diye sorduğunda, Enterprise Search'ü kullanarak işe yol açan orijinal spesifikasyonu, konu dizisini veya belgeyi bulun, böylece tahminlerde bulunmaktan kaçının ve incelemeleri daha hızlı yapın.

İş için doğru AI modelini seçin: Modeller arasında geçiş yapın ve çıktı ihtiyaçlarına göre ChatGPT, Gemini veya Claude arasından seçim yapın. Biri net durum özetleri, biri daha derin analizler ve biri de gözden geçirenlerin notlarını yeniden yazmak için kullanın.

ClickUp otomasyonları ile geliştirme sürecinizdeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirin.

ClickUp otomasyonları ile herhangi bir atanan kişiyi veya kişi özel alanını tüm izleyiciler, görev oluşturucular veya başka herhangi bir kişi gibi dinamik bir gruba değiştirin

ClickUp otomasyonu, daha fazla kontrol için isteğe bağlı koşullarla tetikleyiciler ve eylemlerden görevleri otomatikleştirerek bu sorunu çözer.

Takımınızın ClickUp Otomasyonlarını kullanarak yazılım geliştirme ş akışlarını optimize etmesinin yolları şunlardır:

Dinamik atanan kişiler (görev oluşturucu, izleyiciler veya otomasyonu tetikleyen kişi) kullanarak görevleri otomatik olarak atayın, böylece takımlar değiştikçe yönlendirme doğru kalır.

Koşullarla hassasiyet ekleyin, böylece otomasyonlar yalnızca önemli durumlarda çalışsın, örneğin "yalnızca hatalar için", "yalnızca öncelik P0 olduğunda" veya "yalnızca bir alan değiştiğinde".

Bir görev oluşturulduğunda veya aşamalar arasında geçiş yapıldığında Özel Alanları otomatik olarak ayarlayın, böylece raporlama ve devir işlemleri birden fazla projede tutarlı kalır.

Önerilen otomasyonlardan veya şablonlardan başlayın, ardından sprint akışınız veya sürüm kontrol listesi adımlarınız için kuralları özelleştirin.

ClickUp for Software Teams ile yazılım teslimatını planlayın ve izleyin.

Yalnızca kod oluşturma hızını iyileştirirseniz, yine de aynı noktalarda gecikmelerle karşılaşırsınız: belirsiz öncelikler, eksik bağımlılıklar ve birikmiş işler, hatalar ve sürümler arasında yavaş aktarımlar. ClickUp for Software Takımları, bu ş akışlarını tek bir yerde bir araya getirmeye odaklanır, böylece yalnızca görevleri değil, teslimatı da yönetebilirsiniz.

İşte tam mühendislik yaşam döngüsünü yönetmek için yapılandırılmış bir yol sağlayan özellikleri:

Sprintleri, birikmiş işleri, hataları ve yol haritalarını tek bir sistemde çalıştırın, böylece teslimat işleri farklı araçlara dağılmasın.

Sprint döngüsü boyunca ş akışlarını tutarlı tutarak manuel hata izleme ve devretme işlemlerini azaltın.

İş yükü ve bağımlılıklar konusunda görünürlüğü artırın, böylece "engellenen" işler döngünün sonlarında sürpriz olarak ortaya çıkmadan önce fark edilebilir hale gelir.

Go-live kontrol listeleri ve sürüm trenleri gibi sürüm odaklı yapılar kullanarak, lansman adımlarının takım genelinde tutarlı olmasını sağlayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (11.030+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.530+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'deki bir yazılım geliştiricisi şöyle dedi:

Bir yazılım mühendisi olarak, ClickUp'ta en çok takdir ettiğim şey, görev yönetimi, dokümantasyon ve iletişimi sorunsuz bir şekilde bir araya getiren kapsamlı platformudur. Ş Akışlarını özelleştirme yeteneği, sağlam otomasyonlar ve entegrasyonlar sayesinde düzenli kalabilir, bağlam değiştirmeyi en aza indirebilir ve tüm geliştirme takımının aynı sayfada kalmasını sağlayabilirim. ClickUp Docs ve Agile odaklı görev görünümleri gibi araçlar, hem planlamayı hem de ilerleme izlemesini basitleştirir. Sonuç olarak, ClickUp zaman kazanmama yardımcı olur ve verimliliğimi artırır.

Bir yazılım mühendisi olarak, ClickUp'ta en çok takdir ettiğim şey, görev yönetimi, dokümantasyon ve iletişimi sorunsuz bir şekilde bir araya getiren kapsamlı platformudur. Ş Akışlarını özelleştirme yeteneği, sağlam otomasyonlar ve entegrasyonlar sayesinde düzenli kalabilir, bağlam değiştirmeyi en aza indirebilir ve tüm geliştirme takımının aynı sayfada kalmasını sağlayabilirim. ClickUp Docs ve Agile odaklı görev görünümleri gibi araçlar, hem planlamayı hem de ilerleme izlemesini basitleştirir. Sonuç olarak, ClickUp zaman kazanmama yardımcı olur ve verimliliğimi artırır.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok ilgilendikleri AI kullanım alanlarından biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik bilgiye sahip olmayan çalışanlar, bir AI aracını kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın çalışmanız hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

2. GitHub Copilot (VS Code ve diğer popüler IDE'lerde bağlam farkında kod önerileri için en iyisi)

GitHub Copilot aracılığıyla

Çalışırken arka planda çalışabilen bir Zencoder AI alternatifi arıyorsanız, Copilot bu "düzenleyici içi" döngü için tasarlanmıştır. VS Code'da (veya desteklenen başka bir IDE'de) kod yazarken Copilot, yazdıkça tamamlama önerileri ve kod parçacıkları sunar. Bu, tekrarlayan görevleri hızlı bir şekilde tamamlarken veya karmaşık kodlama sırasında ivmeyi korumaya çalışırken yardımcı olur.

İşiniz birden fazla dosyayı kapsadığında daha kullanışlı hale gelir. GitHub, Copilot'a daha fazla repo bağlamı (repo düzeyinde talimatlar dahil) sağlama yolları sunar, bu da Copilot'un genel otomatik tamamlama yerine bağlama daha duyarlı öneriler sunmasını sağlar.

Kod incelemesi zamanınızı alıyorsa, çekme taleplerinde Copilot kod incelemesi talep edilerek sorunlar ve doğrudan uygulayabileceğiniz önerilen düzeltmeler ortaya çıkarılabilir. Bu, AI kodlamanın rutin hale gelmesiyle kod kalitesini korumaya çalışan takımlar için özellikle kullanışlıdır.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Kod yazarken VS Code ve diğer popüler IDE'lerde bağlam farkında kod önerileri alın.

Birden fazla programlama dilinde yaygın olarak kullanılan desenler için kod parçacıkları ve yeni kodlar oluşturun.

Birden fazla dosyada hata ayıklama, açıklamalar ve değişiklik planlaması için sohbet tabanlı AI yardımı alın.

GitHub Copilot kod incelemesi ile düzeltmeler ve iyileştirmeler önererek, çekme talebi incelemeleri sırasında kod kalitesini güçlendirin.

Daha alakalı kod önerileri için çevreleyen kod bağlamını ve depo sinyallerini kullanarak kodlama stilinize uyum sağlayın.

GitHub Copilot sınırlamaları

Özellikle karmaşık kodlamalarda, sınır durumları, güvenlik sorunları ve kodlama standartları için hala inceleme gerektiren güvenilir öneriler üretir.

Yeterli bağlam olmadan mevcut büyük kod tabanlarında daha derin niyetleri kaçırır, bu da kod inceleme sırasında ekstra gidip gelmelere neden olabilir.

Kurumsal takımların sıklıkla ihtiyaç duyduğu daha geniş kullanım ve gelişmiş özellikler için ücretli planlara bağımlıdır.

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Copilot Pro: Aylık 10 $

Copilot Pro+ : Aylık 39 $

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

GitHub Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (220'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şunları paylaşıyor:

“GitHub Copilot, günlük kodlama faaliyetleri için harika bir araç olduğunu kanıtlıyor. Uygulama oldukça basit ve karmaşık bir kurulum gerektirmiyor. Geliştirme ortamının entegrasyonu oldukça sorunsuz ve hızlı.”

“GitHub Copilot, günlük kodlama faaliyetleri için harika bir araç olduğunu kanıtlıyor. Uygulama oldukça basit ve karmaşık bir kurulum gerektirmiyor. Geliştirme ortamının entegrasyonu oldukça sorunsuz ve hızlı.”

🤔 Biliyor muydunuz: GitHub, Copilot'un geliştiricilerin "akışta" kalmasına yardımcı olduğunu (yaklaşık %73) ve tekrarlayan görevlerde zihinsel çabayı neredeyse %87 oranında azalttığını keşfetti .

3. Amazon Q Developer (IDE ve CLI genelinde AWS yerel AI kod yardımı için en iyisi)

Amazon Q Developer aracılığıyla

Amazon Q Developer, geliştirme süreciniz AWS ile sıkı bir şekilde bağlantılı olduğunda Zencoder AI alternatifi olarak en mantıklı seçimdir.

Bunu kullanarak kod oluşturun ve güncelleyin, güvenlik sorunlarını tarayın ve optimizasyon ve yeniden yapılandırmaya yardımcı olun.

Ayrıca, yaygın IDE'lerde satır içi öneriler, sohbet ve güvenlik açığı taraması ile bulut kurulum ve dağıtım adımlarında çalışırken CLI otomatik tamamlama ve sohbet için terminal destekleri de sağlar.

Amazon Q Developer'ın en iyi özellikleri

IDE eklentileri ve CLI desteği sunarak, düzenleyicinizde ve terminalinizde aynı AI kodlama asistanını kullanabilirsiniz.

Planlama ve yürütmeyi kapsayan karmaşık kodlama işleri için ajan kodlama taleplerini destekleyin.

Boilerplate taslağı hazırlama, sorun giderme ve hızlı düzeltmeler gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirerek geliştirme sürecini hızlandırın.

Güvenli kodlama için referans izleme ve genel kod önerilerini bastırma gibi güvenlik ve gizlilik kontrolleri sağlayın.

Rehberli modernizasyona ihtiyaç duyduğunuzda Java ve .NET senaryoları için kod dönüştürme sınırlarını ve yükseltmeleri destekleyin.

Amazon Q Geliştirici sınırlamaları

Etki alanı özel mimariler hakkında genel cevaplar verir, bu nedenle kod inceleme sırasında manuel doğrulama yapmanız gerekebilir.

AWS kimlik bilgileri ve Identity Center ş Akışlarına yeni başlayan takımlar için kurulum zaman alır.

Büyük kod tabanlarında, özellikle de tüm kod tabanını derinlemesine anlamanız gerektiğinde daha yavaş hissedilir.

Amazon Q Developer fiyatlandırması

Ücretsiz Katman

Pro Seviye: Kullanıcı başına aylık 19 $

Amazon Q Geliştirici puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Amazon Q Developer hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun görüşü şöyle:

"En çok sevdiğim yanı, kodu daha hızlı yazmama ve hata ayıklamama yardımcı olması. AI önerileri genellikle doğrudur ve özellikle tekrarlayan görevler üzerinde iş yaparken çok zaman kazandırır."

"En çok sevdiğim yanı, kodu daha hızlı yazmama ve hata ayıklamama yardımcı olması. AI önerileri genellikle doğrudur ve özellikle tekrarlayan görevler üzerinde çalışırken çok zaman kazandırır."

📖 Ayrıca okuyun: Yazılım Geliştirmede En Büyük Zorluklar ve Bunları Yönetme Yöntemleri

🎥 Video izleyin: AI kod oluşturmayı devralırken kod kalitesini nasıl korursunuz? İnsanları sürece dahil edin ve onlara kod inceleme kontrol listesi verin! İşte bunu nasıl oluşturacağınız:

4. Tabnine (Kod gizlilik kontrolleri gerektiren kurumsal takımlarda güvenli AI kodlama için en iyisi)

Tabnine aracılığıyla

Tabnine, AI kodlama yardımı istediğinizde, ancak aynı zamanda kod gizliliği ve uyumluluk için güçlü kontroller gerektirdiğinde iyi bir seçenektir. Bulut, şirket içi veya hava boşluklu ortamlarda dağıtılabilir, bu da hassas repos veya düzenlemeye tabi verileri işleyen kurumsal takımlar için önemlidir.

Tabnine'nin kendi gizlilik belgelerinde, hangi modelin kullanıldığına bakılmaksızın, eğitim ve saklama yapılmaması politikası belirtilmektedir. Pratikte bu, birden fazla programlama dilinde AI yardımı gerektiren ancak daha net yönetişim ve veri gizliliği önlemleri isteyen takımlar için Tabnine'yi değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Tabnine'ın en iyi özellikleri

Birden fazla programlama dilini destekleyin ve günlük AI kodlama için başlıca IDE'lerde iş yapın.

Daha sıkı kod gizliliği gereksinimleri olan takımlar için kendi sunucunuzda barındırma seçenekleri sunun.

Bağlam farkında kod önerilerini iyileştirmek ve alakasız kod önerilerini azaltmak için kuruluş düzeyinde bağlam uygulayın.

Düzenleyicinizde kod oluşturma ve kod yeniden düzenleme konusunda yardım alın, böylece tekrarlayan görevlere daha az zaman harcayın.

Karışık yığınlar üzerinde çalışan takımlar için çok geniş bir programlama dilleri aralığı kapsayın.

Tabnine sınırlamaları

Karmaşık kodlama için, özellikle mevcut büyük kod tabanlarında iş yaparken dikkatli bir inceleme gerektirir.

Kodlama stilinize ve takım kurallarınıza uygun ayarları yapana kadar tutarlılık hissi daha azdır.

AI önerileri proje bağlamına göre değişebileceğinden, üretim ş akışlarında değerlendirilmesi zaman alır.

Tabnine fiyatlandırması

Tabnine Agentic Platformu: Kullanıcı başına aylık 59 $ (Yıllık abonelik)

Tabnine puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (45+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tabnine hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

“Geliştirici olarak işimi yapıyorum ve Tabnine'ı gerçekten değerli bulduğum birçok açıdan kullanıyorum. Boilerplate Reduction özelliği, birim test çerçeveleri ve standart API yapılandırmaları gibi tekrarlayan kod yapılarının oluşturulmasını otomasyonla gerçekleştirmek için harika. ”

“Geliştirici olarak işimi yapıyorum ve Tabnine'ı gerçekten değerli bulduğum birçok açıdan kullanıyorum. Boilerplate Reduction özellikleri, birim test çerçeveleri ve standart API yapılandırmaları gibi tekrarlayan kod yapılarının oluşturulmasını otomasyonla gerçekleştirmek için harika. ”

📖 Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz Ücretsiz Yazılım Geliştirme Planı Şablonları

5. Cursor (Derin kod tabanı anlayışı ve AI kodlama asistanı ile birden fazla dosyayı düzenlemek için en iyisi)

Cursor aracılığıyla

Cursor, kod değişikliklerinizin birden fazla dosyayı kapsadığı durumlar için geliştirilmiştir. Cursor'un Ajan modları, kod tabanınızı keşfetmek, birden fazla dosyayı düzenlemek, komutları çalıştırmak ve hataları düzeltmek için tasarlanmıştır.

Bu, yalnızca kod oluşturmak için değil, aynı zamanda kod yeniden düzenleme veya mevcut kod tabanında koordineli güncellemeler için de yararlıdır.

Cursor ayrıca, farklı ajanların kod tabanının farklı alanlarında paralel olarak çalışabileceği "çoklu ajan" tarzı bir ş akışını da destekler. Bu, işi bölmek istediğinizde çok uygundur: bir ajan testler eklerken, diğeri küçük bir yeniden düzenleme işlemi gerçekleştirir ve ardından birleştirilmiş sonucu inceleyebilirsiniz.

Cursor'un en iyi özellikleri

Daha büyük güncellemeler için aracı istekleriyle birden fazla dosyada düzenleme yapın ve uygulayın.

Sekme tamamlama ve IDE yerel ş Akışları aracılığıyla bağlam farkında kod önerileri sağlayın.

Farklı kodlama stilleri ve görevlerine uygun seçenekler dahil olmak üzere birden fazla AI modelini destekleyin.

Düzenleyicinizde iş yapmaya devam ederken yeni kod ve kod parçacıkları oluşturun.

Daha uzun süreli, karmaşık kodlama işleri için ücretli planlarda arka plan ajanları sunun.

İmleç sınırlamaları

Öneriler aşırı karmaşık olabileceğinden veya uç durumlarda amaçtan sapabileceğinden, dikkatli bir kod incelemesi gerektirir.

Daha ağır projelerde ajan ş akışlarını çalıştırdığınızda kaynak yoğunluğu hissedilir.

Ücretli planlara geçmediğiniz sürece kullanım sınırlarına hızla ulaşırsınız.

Cursor fiyatlandırması

Hobi: Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 40 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Cursor puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cursor hakkında ne diyor?

Olumlu bir G2 incelemesi şöyle diyor:

“Cursor, AI'yı doğrudan kod düzenleyicisine sıkı bir şekilde entegre ederek geliştiricilerin verimliliğini önemli ölçüde artırır. Bağlam farkında kod önerileri, satır içi kod oluşturma ve mevcut kod tabanı hakkında soru sorma gibi özellikler, hata ayıklama ve geliştirme işlemlerini çok daha hızlı hale getirir. ”

“Cursor, AI'yı doğrudan kod düzenleyicisine sıkı bir şekilde entegre ederek geliştiricilerin verimliliğini önemli ölçüde artırır. Bağlam farkında kod önerileri, satır içi kod oluşturma ve mevcut kod tabanı hakkında soru sorma gibi özellikler, hata ayıklama ve geliştirme işlemlerini çok daha hızlı hale getirir. ”

📖 Ayrıca okuyun: Geliştiriciler için En İyi Kod Düzenleyicileri

6. Replit AI (Tarayıcıda bir AI kodlama ajanı ile uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmak ve dağıtmak için en iyisi)

Replit AI aracılığıyla

Replit AI, tarayıcıda sıkı bir derleme döngüsü için tasarlanmıştır: komut istemi, oluşturma, çalıştırma, yineleme ve paylaşım. Replit Agent, günlük dil kullanarak sıfırdan uygulamalar kurabilir ve oluşturabilir; burada siz ne istediğinizi açıklarsınız ve ajan çalışan bir uygulama oluşturur.

Bu, hedefi hız ve hızlı geri bildirim döngüsü olduğunda Replit'i kullanışlı hale getirir. Yerel bir ortam kurmak için zaman harcamadan projeleri oluşturmak, kod parçacıkları üretmek ve çalışan bir prototip oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Bu, bir fikri test etmek, dahili bir araç oluşturmak veya daha fazla mühendislik zamanı harcamadan önce UX'i hızlı bir şekilde doğrulamak istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

Replit AI'nın en iyi özellikleri

Replit Agent'ı kullanarak doğal dil komutlarından çalışan uygulamalar oluşturun.

Yerel kurulum gerektirmeden tarayıcıda kod oluşturun ve çalıştırın; hızlı yazılım geliştirme için kullanışlıdır.

Uygulamaları doğrudan platformdan dağıtın ve paylaşın, böylece prototipler demo olarak kalmasın.

Kullanım kredilerini kullanın ve daha ağır AI destekli yapılar için ücretli planlarda en son modellere erişin.

Teams ve Enterprise Planı’nda rol tabanlı erişim gibi takım kontrolleriyle işbirliği yapın.

Replit AI sınırlamaları

Daha büyük yapılar üzerinde kredileri hızlı tüketir, bu nedenle uzun ve karmaşık görevlerde maliyetler daha az öngörülebilir olabilir.

Ajan hataları tekrarlayabileceğinden ve yine de manuel düzeltme gerektirebileceğinden, yakından incelenmesi gerekir.

Derin kod tabanı anlayışının hızdan daha önemli olduğu büyük ölçekli mevcut kod tabanları için daha az uygun görünüyor.

Replit AI fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Replit Core: Kullanıcı başına aylık 25 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Replit AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (290'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Replit AI hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir kullanıcı şöyle paylaşım yapıyor:

Başlamak oldukça kolaydır. Replit ve AWS arasında yapılacak işler için, uygulamamı geliştirmeleri için profesyonel geliştiricilere binlerce dolar ödemem gerekirdi. Basit bir şey geliştiren çoğu kişi için bu harika bir araçtır.

Başlamak oldukça kolaydır. Replit ve AWS arasında yapılacak işler için, uygulamamı geliştirmeleri için profesyonel geliştiricilere binlerce dolar ödemem gerekirdi. Basit bir şey geliştiren çoğu kişi için bu harika bir araçtır.

7. Windsurf (Bir ajan IDE içinde birden fazla dosyayı işleyebilen bir AI kodlama ajanı için en iyisi)

Windsurf aracılığıyla

Windsurf, araç çağırma ve linter entegrasyonu ile hem Kod hem de Sohbet modlarında çalışmak üzere tasarlanmış bir ajan asistanı olan Cascade'i merkezine almaktadır. Buradaki fikir, çok adımlı bir değişiklik talep edebilmeniz, ajanın düzenlemeleri yapmasına izin vermeniz ve ardından tek bir tamamlama kabul etmek yerine kontrol noktalarında ilerlemeyi denetlemenizdir.

Windsurf'un sunumunun anahtar parçası bağlam işleme özelliğidir. Windsurf, geleneksel ajan aramasından çok daha hızlı bir şekilde kod tabanınızdan ilgili kodu alan özel bir alt ajan olan "Fast Context" ile birlikte gelir. Bu, ajanın büyük depolarda sağlam bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Takımınız tamamen yeni bir IDE'ye geçmek istemiyorsa, Windsurf birden fazla düzenleyici ve IDE için eklentiler de sunar. Bu, ş Akışınızda daha küçük bir değişiklikle Windsurf tarzı AI yardımını denemenizi kolaylaştırır, özellikle de ana ihtiyacınız karmaşık görevler sırasında çoklu dosya düzenlemeleri ve daha iyi repo bağlamı ise.

Windsurf'un en iyi özellikleri

Cascade kodlama ajanı ile birden fazla dosyada düzenleme dahil olmak üzere karmaşık görevleri gerçekleştirin.

Mac, Windows ve Linux'ta ajan IDE deneyimi için Windsurf Düzenleyici'yi kullanın.

Daha ağır AI destekli kod üretimi için ücretli planlarda premium modellere ve daha yüksek bağlam modlarına erişin.

Net kullanım kontrolleri ve isteğe bağlı kredi yenileme ile hızlı kredileri izle ve yönetin.

Merkezi faturalandırma ve yönetici kontrolleri ile bireysel kullanımdan Takımlara kadar ölçeklendirin.

Windsurf sınırlamaları

Ajan çıktıları uç durumlarda potansiyel hatalara yol açabileceğinden, dikkatli bir kod incelemesi gerekir.

Günlük AI kodlama işleri için bu planı kullanıyorsanız, ücretsiz planın kullanım sınırlarına hızla ulaşırsınız.

Takımınız yeni bir düzenleyiciye geçmek yerine VS Code'da kalmayı tercih ediyorsa, bazı ayarlamalar yapmanız gerekir.

Windsurf fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Windsurf puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Windsurf hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

AI yardım özelliği, Windsurf'un en iyi özelliğidir ve şimdiye kadar kullandığım diğer tüm AI IDE araçlarını geride bırakmaktadır. Kod tabanınızı, klasör yapınızı ve amaçlarınızı anlayacak kadar akıllıdır ve hatta sorun giderme vb. konularda size rehberlik eder. Sadece açın, istediğiniz modeli seçin ve kullanmaya başlayın.

AI yardım özelliği, Windsurf'un en iyi özelliğidir ve şimdiye kadar kullandığım diğer tüm AI IDE araçlarını geride bırakmaktadır. Kod tabanınızı, klasör yapınızı ve amaçlarınızı anlayacak kadar akıllıdır ve hatta sorun giderme vb. konularda size rehberlik eder. Sadece açın, istediğiniz modeli seçin ve kullanmaya başlayın.

📖 Ayrıca okuyun: Geliştiricilerin Kodlama Verimliliğini Artırmak İçin En İyi AI Araçları

8. Codacy (Çekme Taleblerinde kod kalitesini koruyan otomasyonlu kod incelemeleri için en iyisi)

Codacy aracılığıyla

Codacy, AI kod üretiminin çıktısını artırdığı durumlar da dahil olmak üzere, Çekme Talebi hacmi arttıkça kod kalitesi ve güvenlik kontrollerinin tutarlı kalmasını isteyen takımlar için Zencoder'ın alternatifidir. Codacy'nin platformu, otomasyonlu statik analiz ve kod kalıplarının uygulanması üzerine kuruludur, böylece kod üretime geçmeden önce değerlendirilir.

Codacy Guardrails, IDE uzantısı aracılığıyla AI tarafından oluşturulan ve insanlar tarafından yazılan kodları yerel olarak tarayabilir. Ayrıca, güvenlik ve kalite kusurlarını tespit edebilir ve kod yazdırılmadan önce otomatik düzeltmeler uygulayabilir. PR tarafında Codacy, Çekme Talebi görünürlüğü ve PR başına kod kalitesi metrikleri sağlar, böylece sadece birleştirme sonrasında değil, devam eden işlerin kalitesini de izleyebilirsiniz.

Codacy'nin en iyi özellikleri

Değişiklikler uygulanmadan önce kod kalitesini korumak için Çekme Talebi taraması ve birleştirme geçitleri uygulayın.

İnceleme döngülerini hızlandırmak için AI destekli, bağlam farkında çekme talebi geri bildirimlerini destekleyin.

Kod inceleme sinyallerinin yanı sıra SAST, gizli bilgiler ve bağımlılık kontrolleri gibi güvenlik taramalarını da kapsayın.

Düzinelerce dil ve çerçeve üzerinde taramalar yaparak birden fazla programlama dilini destekleyin.

AI tarafından oluşturulan kodlar için IDE koruma önlemleri sağlayın, böylece kod yazılırken sorunlar tespit edilebilir.

Codacy sınırlamaları

Kuralları ve eşikleri ayarlamak zaman alır, böylece takımlar düşük değerli uyarılarla boğulmaz.

Repolarınız çekme talebi akışlarını tutarlı bir şekilde kullanmıyorsa, bu özellik daha az kullanışlıdır.

Codacy fiyatlandırması

Geliştirici: Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 21 $

İş: Özel fiyatlandırma

Denetim: Özel fiyatlandırma

Codacy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Codacy hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle dedi:

“Codacy'yi yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve şimdiye kadar harika bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Codacy'yi kod kalitesi ve güvenlik analiz aracı olarak kullanma amacımız yerine getirildi. ”

“Codacy'yi yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve şimdiye kadar harika bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Codacy'yi kod kalitesi ve güvenlik analiz aracı olarak kullanma amacımız yerine getirildi. ”

9. DeepCode AI (Güvenlik sorunlarını tespit eden ve kod kalitesini iyileştiren AI destekli kod incelemesi için en iyisi)

Synk aracılığıyla

DeepCode AI, genel kodlama yardımı yerine güvenlik öncelikli inceleme için geliştirilmiştir. Bu, AI kodlamanın PR'lere giren yeni kod miktarını artırdığı durumlarda önemlidir.

Snyk'in kod analizi aracılığıyla DeepCode AI'yı kullanarak güvenlik sorunlarını daha erken tespit edebilir, gerçekten önemli olanlara öncelik verebilir ve yalnızca desen eşleştirme yerine veri akışına duyarlı analizlerle gürültüyü azaltabilirsiniz.

En büyük riskiniz, inceleme bant genişliğinin yetersiz kalması nedeniyle güvenlik açıklarının ortaya çıkmasıysa, DeepCode AI, özellikle geliştirici ş Akışlarına AppSec (Uygulama Güvenliği) kapsamını entegre etmek isteyen kurumsal takımlar için "otomasyonlu kod incelemeleri" kategorisinde güçlü bir Zencoder AI alternatifi sunar.

DeepCode AI'nın en iyi özellikleri

Genel sohbet çıktısı değil, güvenlik açıklarını tespit etmek için eğitilmiş, güvenlik odaklı AI ile kodu analiz edin.

19'dan fazla programlama dili ve büyük ölçekli veri akışı anlayışını kullanarak gürültülü sonuçları azaltın.

Risk tabanlı puanlama ve erişilebilirlik tarzı bağlam ile düzeltmelere öncelik verin, böylece takımlar önce önemli olan konulara odaklanabilir.

Doğrulanmış düzeltmeler içeren, izin verilen lisanslı açık kaynaklı projeler kullanarak müşteri verilerini eğitimden uzak tutarak veri gizliliğini koruyun.

DeepCode AI ile takımların özel kuralları daha hızlı oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olun Tutarlı kodlama standartları için arama yapın

DeepCode AI sınırlamaları

Bazı repo'larda zamanla yanlış pozitif sonuçlar tetikleyici olarak ortaya çıktığından, kod inceleme sırasında yine de insan doğrulamasına ihtiyaç duyarsınız.

Geliştirme sürecinize uyum sağlamak ve uyarı yorgunluğunu önlemek için kuralların ve eşiklerin ayarlanması gerekir.

DeepCode AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Katkıda bulunan geliştirici başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Ignite: Katkıda bulunan her geliştirici için yıllık 1.260 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

DeepCode AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar DeepCode AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

“Snyk'in ürünü, son derece sezgisel bir GUI özelliği sunar, bu da güvenlik açıklarını kolayca tespit etmeyi ve gidermeyi sağlar. Platform, geliştiricileri Orgs içinde organize etmenize olanak tanır, bu da yalnızca belirli geliştirme takımlarının kendi ürünleriyle ilgili güvenlik açıklarını görebilmesini sağlamak için yararlıdır. ”

“Snyk'in ürünü, son derece sezgisel bir GUI özelliği sunar, bu da güvenlik açıklarını kolayca tespit etmeyi ve gidermeyi sağlar. Platform, geliştiricileri Orgs içinde organize etmenize olanak tanır, bu da yalnızca belirli geliştirme takımlarının kendi ürünleriyle ilgili güvenlik açıklarını görebilmesini sağlamak için yararlıdır. ”

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Kodlama Araçları ve Asistanları

Hala Zencoder AI alternatiflerinin ötesinde seçenekleri karşılaştırıyorsanız, bu araçlar, AI takımınızın rahatlıkla inceleyebileceğinden daha fazla kod yazmaya başladığında yaygın boşlukları doldurabilir. Çekme talebi incelemelerinde daha sıkı koruma önlemleri ve daha az sürpriz istiyorsanız bu araçlar yararlıdır:

SonarQube (Sonar AI Code Assurance) : AI tarafından oluşturulan kodlar için daha sıkı kalite kontrolü istediğinizde, sorunları erken tespit edebilmeniz ve AI kodlamanın rutin hale gelmesiyle kod kalitesini tutarlı tutabilmeniz için yararlı bir araçtır.

Semgrep Assistant : Önceliğiniz güvenlik kodlama ve eyleme geçirilebilir düzeltme kılavuzu olduğunda, bulguları sınıflandırmanıza ve sorunları daha hızlı çözmenize yardımcı olan AI önerileriyle kullanışlı bir araçtır.

CodeRabbit : İnceleme bant genişliği kısıtlı olduğunda ve PR'ler hakkında yorum yapan ve tekrarlayan inceleme geri bildirimlerine harcanan zamanı azaltmaya yardımcı olan bir AI incelemecisi istediğinizde kullanışlı bir eklenti.

Sourcegraph Cody veya Amp : Büyük reposlarda gezinmek ve tüm kod tabanındaki değişiklikleri anlamak için daha güçlü kod tabanı bağlamı ve ajan tarzı yardıma ihtiyacınız olduğunda göz atmaya değer.

📖 Ayrıca okuyun: Kod için Belgeleme Yazma Konusunda 9 Adımlı Kılavuz

ClickUp: Tüm Geliştirme Akışınız için "Gönder" Düğmesi

Bu listeden bir tema seçtiyseniz, o da budur. AI kodlama, başlamak kolay ama ölçeklendirmek zordur. Kod üretimi, kodu daha hızlı yazmanıza yardımcı olabilir, ancak kod kalitesinin düşmemesi için yine de kod inceleme, net dokümantasyon ve istikrarlı bir geliştirme sürecine ihtiyacınız vardır.

İşte ClickUp, Zencoder AI alternatifi olarak bu noktada öne çıkıyor. ✨️

ClickUp, yazılım geliştirme ş akışları için tek bir bağlantılı ortam sunar, böylece işler farklı araçlara dağılmaz ve "AI çıktısı" başka bir yarım kalmış iş haline gelmez. Takımınız ne, neden ve bir sonraki adım konusunda uyumlu kaldığında, hataları düzeltmek ve yeni kodu daha az sürprizle yayınlamak daha kolay hale gelir.

ClickUp ile işinizi, bağlamınızı ve uygulamanızı tek bir yerde tutun. Şimdi kaydolun!