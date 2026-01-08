Kişisel ve takım verimliliği için en iyi 11 Upbase alternatifi (2025)

Bir G2 kullanıcısı, Upbase ile olan deneyimini şöyle özetledi:

Kullanım kolaylığı, Upbase'in solo girişimciler için bu kadar iyi çalışmasının en önemli nedenlerinden biridir. Kendi işinizi yönetirken, işleri gereksiz yere karmaşıklaştıran bir araç istemezsiniz. Upbase, kişisel iş ş Akışınıza göre uyarlanabilir ve kolayca şekillendirilebilir.

Ancak, işiniz geliştikçe, esneklik tek başına yeterli olmayabilir. Birden fazla proje ve müşteri ile uğraşıyorsanız veya büyüyen bir takım ile koordinasyon yapıyorsanız, daha güçlü bir ilerleme izleme ve iş akışı otomasyonuna ihtiyacınız olabilir.

İşte burada Upbase alternatifleri devreye giriyor. Bu makalede, Upbase'in güçlü yönlerini temel alan ve aynı zamanda bugünkü işinize daha fazla ölçeklenebilirlik sunan araçları inceliyoruz.

11 Upbase Alternatifine Genel Bakış

Seçeneklerinizi hızlı bir şekilde karşılaştırmanıza yardımcı olmak için, en iyi Upbase alternatiflerini bir bakışta görebileceğiniz genel bir görünüm sunuyoruz.

Araç adı Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Birleştirilmiş proje planlama, 15'ten fazla görev görünümü, ClickUp Brain ile yapay zeka destekli yardım, yerel zaman takibi, iş yükü yönetimi, takvim planlama, belgeler, gösterge paneli, otomasyonlar ve şablonlar Karmaşık projeleri yönetmek ve araçların yaygınlaşması olmadan işleri ölçeklendirmek isteyen bireyler ve takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal için özel fiyatlandırma mevcuttur Trello Kartlar ve liste içeren Kanban panoları, kurallar ve ş akışı için Butler otomasyonu, beyin fırtınası ve eylem öğesi oluşturma için Trello AI, e-posta ve Slack'ten kart yakalama, kart yansıtma ve hazır şablonlar Projeyi yönetmek ve ilerlemeyi izleme için basit, görsel bir yöntem isteyen bireyler ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar. Monday. com Yüksek düzeyde özelleştirilebilir panolar ve ş akışları, Kanban, Gantt, Zaman Çizelgesi, Takvim ve İş Yükü dahil olmak üzere çoklu görünümler, gerçek zamanlı gösterge panelleri, yerleşik zaman takibi, WorkDocs, WorkForms ve 200'den fazla uygulama entegrasyonu Esnek ş Akışa, iş yükü görünürlüğüne ve departmanlar arasında gerçek zamanlı proje izlemesine ihtiyaç duyan küçük ve orta boyutlu takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar, koltuk başına aylık 12 $'dan başlar. Wrike Özel iş akışları ve durumlar, alan düzeyinde otomasyon, beyin fırtınası için Wrike Beyaz Tahta, dinamik talep formları, yapay zeka destekli iş zekası, proje planları ve rol tabanlı erişim kontrolleri Güçlü kontrol, standardizasyon ve ölçeklenebilirlik gerektiren karmaşık projeleri yöneten küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar. Asana Görev ve alt görev yönetimi, liste, pano, takvim ve zaman çizelgesi görünümleri, projeler arası görünürlük için portföyler, hedef izleme, yapay zeka destekli özetler ve risk algılama, ş Akışı şablonları ve ölçeklenebilir süreç yönetimi Hedefler ve sonuçlar konusunda görünürlük sağlayan yapılandırılmış bir uygulama isteyen orta ve büyük boyutlu çapraz fonksiyon takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlar. Akiflow Görev-takvim planlama, doğal dil plan, odak modu ve zaman bloklama, çakışma algılama için AI asistanı, komut çubuğu aracılığıyla hızlı görev yakalama ve kullanılabilirlik paylaşımı Görevlerin takvimleri ve günlük zamanlarının uygunluğuyla sıkı bir şekilde uyumlu olmasını isteyen kurucular ve bireysel operatörler Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 34 $'dan başlar. Basecamp Yapılacaklar, mesajlar, dosyalar ve programlar için merkezi proje alanları, ilerlemeyi netleştiren Hill Charts, iletişim için Campfire grup sohbeti ve Pings, otomatik check-in'ler, öğe referansları ve faturalandırma için yerleşik zaman takibi. Net proje bağlamı ve minimum kurulum ile basit, merkezi bir işbirliği isteyen küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar. Jira Scrum ve Kanban panoları, tam izlenebilirlik ile sorun ve hata izleme, portföy ve kapasite planlaması için gelişmiş yol haritaları, performans raporları ve gösterge panelleri, ayrıntılı güvenlik kontrolleri ve geliştirici araçlarıyla derin entegrasyonlar Karmaşık projeleri, hataları ve büyük ölçekli ş akışlarını yöneten büyük Agile ve yazılım takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7,91 $'dan başlar. Zoho proje Dönüm noktası tabanlı proje planlama, görev bağımlılıkları, faturalandırma entegrasyonları ile yerleşik zaman takibi, iş yükü grafikleri, blueprint'lerle iş akışı otomasyonu, SLA'larla sorun takibi ve bağlam içi işbirliği Zaten Zoho uygulamalarını kullanan ve sıkı bir şekilde entegre edilmiş proje yürütme ve faturalandırma isteyen küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 3,90 $'dan başlar. Notion Görevler ve projeler için özel veritabanları, zaman çizelgesi ve çoklu proje görünümleri, ilerleme izleme için gösterge panelleri, otomasyon için AI Otomatik Doldurma, ayrıntılı izinler, sprint iş akışları ve görevler içinde bağlantılı PRD'ler Esnek proje yönetimi ile dokümantasyon ve bilgi yönetimini bir arada isteyen küçük ve orta boyutlu takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Todoist Doğal dil görev girişi, esnek yineleyen görevler, Hızlı Ekleme yoluyla hatırlatıcılar, günlük odaklanma için Bugün görünümü, Karma verimlilik izleme ve genel veya gizli proje paylaşımı Hafif görev yönetimi ve alışkanlık geliştirme isteyen bireyler ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 2,93 $'dan başlar.

Neden Upbase Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Upbase, küçük işlerin ve takımların düzenli kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir görev yönetimi yazılımıdır. Kurumsal yazılımların karmaşıklığı olmadan, temiz bir arayüzde görevleri, projeleri ve temel belgeleri yönetebilirsiniz.

Ancak, takımınız büyüdükçe ve işler daha işbirlikçi ve hızlı hale geldikçe, Upbase'in sınır olduğunu fark edebilirsiniz.

Upbase alternatifinde aramanız gereken özellikler şunlardır:

Zaman takibi ve iş yükü yönetimi: Yerel zaman takibi ve çaba kaydı içerir, böylece ekstra araçlara ihtiyaç duymadan iş yüklerini dengeleyebilir ve teslimat öngörülebilirliğini artırabilirsiniz.

Gerçek zamanlı takım işbirliği : Sohbet, dosya ortak düzenleme, gösterge paneli ve analizleri destekler, böylece uyumlu ve bilgili kalırsınız.

Gelişmiş raporlama ve analiz: Verileri harici araçlara aktarmadan takım performansını ve proje durumunu anlamanıza yardımcı olan yerleşik içgörüler, özelleştirilebilir raporlar ve görsel metrikler sunar.

Entegre takvim ve planlama: Görevleri, son teslim tarihlerini, toplantıları ve dönüm noktalarını bir araya getiren birleşik bir takvim sağlar.

Akıllı otomasyon ve yapay zeka içgörüleri: Rutin görevleri otomatikleştiren ve bağlamı dikkate alan yanıtlar sunan akıllı asistanlar içerir.

Birleştirilmiş arama ve bilgi erişimi: Birden fazla aracı araştırmanıza gerek kalmadan ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olmak için tüm uygulamalar ve veri kaynaklarında aranabilir içerik sunar.

Rol tabanlı izinler ve yönetişim: Kuruluşunuz büyüdükçe güvenlik ve uyumluluğu korumak için alanlar, projeler ve veriler arasında ayrıntılı erişim denetimleri ayarlamanıza olanak tanır.

Kullanabileceğiniz En İyi Upbase Alternatifleri

En iyi özellikler, sınırlar, fiyatlandırma ve gerçek kullanıcı yorumları dahil olmak üzere her bir Upbase alternatifini ayrıntılı olarak inceleyelim.

ClickUp (Kişisel verimlilik ve takım ş akışlarını birleştirmek için en iyisi)

Günümüzde işler parçalanmış durumda ve çok fazla araca yayılmış durumda. Bu sürekli geçişler zaman kaybına neden oluyor ve gerçekten önemli olan şeylerin izlenmesini kolaylaştırıyor.

ClickUp, projelerinizi, görevlerinizi, takviminizi ve takım bilgilerinizi bir araya getiren birleşik bir AI çalışma alanı ile bu sorunu çözer. AI destekli öneriler ve iş akışı otomasyonu ile işlerinizi önceliklendirebilir ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımının iş yükünüzü azaltmanıza ve araçlar arasında geçiş yapmak için harcadığınız zamanı azaltıp işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza nasıl yardımcı olduğunu keşfedelim.

Birleştirilmiş proje planlama ve kurulum

ClickUp görevlerini kullanarak işleri düzenleyin, sahipliği atayın ve ilerlemeyi tek bir yapılandırılmış yerde izleme.

ClickUp görevi, bireysel girişimlerden takım etkinliklerine kadar birçok projeyi planlamak ve başlatmak için bağlantılı bir alan sunar.

Tek bir yerden görevler ve alt görevler oluşturabilir, sahiplerini belirleyebilir ve son teslim tarihleri atayabilirsiniz. Projeler, işinize netlik ve amaçla başlamanıza yardımcı olacak aşamalar ve dönüm noktaları içerebilir.

ClickUp'ın planlamadan uygulamaya kadar proje yönetimini nasıl kolaylaştırdığını izleyin.

Proje yapınız hazır olduğunda, ilerlemeyi izleme şeklinize en uygun olan 15'ten fazla Özel Görünüm arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu görünümler, ClickUp'tan ayrılmadan ayrıntılı görev yürütme ve genel proje planlama arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Takımınızın ş Akışına uyum sağlayan çoklu proje görünümleriyle projeleri net bir şekilde görselleştirin.

Daha akıllı planlama ve içgörüler için yapay zeka destekli takvim

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvimi, öncelikli görevleri otomatik olarak planlar ve son teslim tarihlerinize ve iş yükünüze göre odaklanma zamanlarını bloker olarak ayırır. Planlar değiştiğinde, manuel olarak yeniden planlama yapmanıza gerek kalmadan toplantılarınızı ve işlerinizi dengeli tutmak için programınızı ayarlayabilir.

Outlook veya Google Takvim'i ClickUp takviminizle entegre edin, böylece tüm toplantılarınız ve görevleriniz tek bir birleşik görünümde görüntülenir.

ClickUp AI Takvim ile görevler, son tarihler ve toplantılar hakkında birleşik bir görünüm elde edin.

Tüm toplantılarınız için yapay zeka tarafından oluşturulan transkriptler elde edersiniz ve eylem öğeleri oluşturabilir ve bunları anında görevlere dönüştürebilirsiniz. Bu, takviminizi, işleri gerçekleştiği anda yakalamanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olan bir planlama aracına dönüştürür.

Çabayı sonuçlarla bağlantılı olan zaman takibi

ClickUp Zaman Takibi, işin yapıldığı tam noktada zamanı izlemenizi ve kaydetmenizi sağlar. Görevlere harcanan zamanı takip edebilir veya görevden sonra saatleri kaydedebilir, böylece çabanın doğrudan teslim edilen iş ile ilişkilendirilmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak görevler içindeki çabaları doğrudan izlemeye alın ve iş saatlerinin nereye gittiğini anlayın.

Bu veriler zaman çizelgelerine ve raporlara aktarılır, böylece projelerin ne kadar zaman aldığını ve iş yükünün nerede yoğunlaştığını daha kolay anlayabilirsiniz. Planlanan tahminleri gerçek çabayla karşılaştırarak, teslimat riskleri ve takım kapasitesi hakkında daha net bir görünürlük elde edersiniz.

🎯 Hızlı İpucu: İşiniz farklı cihazlar veya araçlar arasında gerçekleşiyorsa, ClickUp zaman takibini yine de basit tutar. Ücretsiz Chrome uzantısını kullanarak masaüstü, mobil cihaz veya tarayıcınızdan zamanı takip edin veya Toggl veya Clockify gibi araçları bağlantıya alarak zamanı otomatik senkronizasyon sağlayın. Girdileri faturalandırılabilir olarak işaretleyebilirsiniz, böylece faturaya hazır saatler ekstra uzlaşma gerektirmeden her zaman görünür olur.

ClickUp Brain: Yapay zeka destekli iş asistanınız

ClickUp Brain, görevleri, yorumları veya belgeleri tek tek incelemeden devam eden işleri anlamanıza yardımcı olan bir çalışma alanı asistanı görevi görür. İhtiyacınız olan bilgileri, ihtiyacınız olduğu anda size sunar.

ClickUp Brain'i kullanarak görevlerinizden ve belgelerinizden doğrudan özetler ve içgörüler oluşturun.

Durum güncellemelerini veya takipleri manuel olarak yazmak yerine, Clickup Brain'e güvenerek notlar, dosyalar ve konuşmalar gibi ham girdileri kullanılabilir içeriğe dönüştürebilirsiniz. Bu, günlük işlerin yürütülmesini sağlarken, idari işlere harcanan çabayı azaltır.

Bağlamla planlama: Mevcut işler ve geçmiş verilere dayalı olarak proje planları, dönüm noktaları ve görev dökümleri oluşturun.

Manuel güncellemeleri azaltın: Takımın girdilerini takip etmek zorunda kalmadan durum raporlarını ve ilerleme özetlerini otomatik olarak taslak haline getirin.

Tek bir AI katmanından iş yapın: Araç değiştirmeden veya proje bağlamını kaybetmeden ChatGPT, Claude ve Gemini gibi gelişmiş modelleri kullanın.

Ş akışlarını otomasyon ile otomatikleştirin ve manuel çabayı azaltın

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan işleri sizin yerinize halleder. Görevleri manuel olarak güncellemek veya güncellemeleri takip etmek yerine, koşullar yerine getirildiğinde işi atayan, durumu değiştiren, uyarılar gönderen veya görevleri ilerleten kurallar belirleyebilirsiniz. Bu sayede, kimse projeleri yakından takip etmese bile projeler ilerlemeye devam eder.

ClickUp AI Agents ile otomasyon bir adım daha ileri gider. Bu ajanlar, çalışma alanınızdaki bağlama göre hareket ederek sonraki adımları önerir, güncellemeleri özetler ve projeler arasında görev akışını yönetmeye yardımcı olur.

Tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin ve ClickUp AI ajanları ile zamandan tasarruf edin.

Hazır şablonlarla gününüzü planlayın

İşleriniz tanıdık kalıpları takip ediyorsa, kanıtlanmış bir yapıdan başlamak zaman kazanmanızı ve karar verme yorgunluğunu azaltmanızı sağlayabilir. ClickUp'ın ücretsiz şablonları, günlük rutininize uyarlayabileceğiniz basit bir çerçeve sunar.

Örnek, ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, günlük görevleri ve zaman bloklarını tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur. Gününüzü harita edebilir ve Takvim Görünümü'nü kullanarak son teslim tarihlerini ve programları net bir şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde, günlük planınız gerçekçi ve uygulanabilir kalır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanarak gününüzü planlayın ve yapılandırın, önceliklerinizi net ve uygulanabilir görevlere dönüştürün.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Platformun geniş özellik aralığı, ilk kez kullanıcılar için biraz zor olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ın sunduğu geniş özellik yelpazesini gerçekten takdir ediyorum. Bu özellikler, hafta boyunca kısa vadeli görevleri ve daha karmaşık, aylarca süren projeleri yönetmeme yardımcı oluyor. Sorumlu olduğum görevleri ve bunların aciliyetini kolayca izlemeyi ve günlük ş akışımı basitleştirebilmeyi çok seviyorum.

2. Trello (Basit otomasyon ile görsel Kanban tarzı proje izleme için en iyisi)

Trello aracılığıyla

Basit projeleri net bir şekilde yönetmek istediğinizde, Trello kullanımı kolay bir sistem sunar. Kanban tabanlı bir yapı üzerine kurulu olan Trello, panolar, liste ve kart kullanarak görevleri düzenlemeyi ve ilerlemeyi bir bakışta görmeyi kolaylaştırır.

Trello'nun yerleşik otomasyon aracı Butler, panolarınızı yönetirken tekrarlayan işleri ortadan kaldırır. Kartları listeler arasında otomatik olarak taşıyabilir, takım arkadaşlarına görevler atayabilir, son teslim tarihlerini güncelleyebilir ve hatta belirlediğiniz kurallara göre karmaşık çok adımlı ş Akışlarını tetikleyici olabilir.

Trello AI, kartlarınızda net bir şekilde iletişim kurmanıza ve daha verimli iş yapmanıza yardımcı olur. Bu aracı, konularınıza dayalı fikirler üretmek ve kartlarınıza doğrudan eklemek üzere eylem öğeleri belirlemek için kullanabilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Konuşmaları Trello kartları olarak yakalayarak e-postaları ve Slack mesajlarını eyleme geçirilebilir işe dönüştürün.

Kart yansıtma özelliğini kullanarak farklı panolardaki görevleri tek bir yerde görüntüleyin ve işlerinizi sorunsuz bir şekilde takip edin.

Panoları ve yaygın takım ş Akışlarını standartlaştırmak için tasarlanmış hazır şablonlarla birden fazla projeyi daha hızlı başlatın.

Trello sınırları

Projeler büyüdükçe, panolarda gezinmek ve ayrıntıları bulmak zorlaşabilir.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorum şöyle diyor:

Trello'nun işleri farklı bölümler ve alt bölümler halinde ayırmamı sağlamasını seviyorum, bu da projeleri konu veya göreve göre düzenlememi kolaylaştırıyor. Bu ayrım, işleri sıralamama ve işimin dağınık hale gelmesini önlememe gerçekten yardımcı oluyor. Ayrıca, görevleri önemlerine veya uzmanlık gereksinimlerine göre kategorize etmemi sağlayan renk etiketleme seçeneğini de kullanışlı buluyorum.

3. Monday. com (Takımlar arasında iş yükü ve zaman görünürlüğü ile özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi)

Monday.com, takımların projeleri verimli bir şekilde planlamasına ve izlemesine yardımcı olan esnek bir iş yönetim sistemidir. Son derece özelleştirilebilir panoları ve ş akışları, işleri ekibinizin ihtiyaçlarına göre yapılandırmanıza olanak tanır.

Kanban, Zaman Çizelgesi, Gantt, Takvim ve İş Yükü görünümleri dahil olmak üzere çalışmanızı görüntülemek için çeşitli seçenekleriniz vardır. Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle her projeyi gerçek zamanlı olarak izlemeyi yapabilirsiniz. Grafikler, sayılar ve iş yükü göstergeleri ilerlemeyi ve anahtar metrikleri vurgular.

Zaman takibi ve iş yükü yönetimi özellikleri, görev sürelerine ilişkin görünürlük sağlar ve takımınızdaki işlerin dengelenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, kaynak planlama ve proje izleme görünümleri, dönüm noktalarını tanımlamanızı ve bağımlılıkları verimli bir şekilde yönetmenizi kolaylaştırır.

Monday.com'un en iyi özellikleri

WorkDocs ile işbirliği yaparak referans materyallerini doğrudan Monday.com'da oluşturun ve yönetin.

WorkForms ile müşterilerinizden, ortaklarınızdan veya ekip arkadaşlarınızdan girdi toplayın; yanıtlar otomatik olarak panolara eklenir.

Araçlarınızı Slack, Google Drive, Teams, Zoom ve Salesforce gibi 200'den fazla uygulamanın entegrasyonlarıyla bağlantıya geçirin.

Monday.com sınırları

Platform, ayrıntılı proje dökümleri için çoklu alt öğe düzeylerini desteklemiyor.

Monday.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 14 $ koltuk başına

Pro: Aylık 24 $ her koltuk için

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Monday.com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (14.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

monday.com'da en çok beğendiğim şey, görsel olarak çekici arayüzü ve özelleştirilebilir ş Akışı. Sürükle ve bırak fonksiyonu, proje yönetimini sezgisel hale getiriyor ve Slack, Google Drive ve Zoom gibi uygulamalarla entegrasyonlar mükemmel.

4. Wrike (Kurumsal düzeyde kontroller ve otomasyon ile karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Wrike ile ş akışlarını, durumları ve öğe türlerini takımınızın terminolojisine ve çalışma tarzına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Alan düzeyinde otomasyon, kuralların ve eylemlerin takım veya departman düzeyinde uygulanmasını sağlayarak bunu daha da destekler. Bu, süreçleri standartlaştırmaya yardımcı olurken, kuruluş genelinde farklı çalışma yöntemlerini de destekler.

Planlama ve beyin fırtınası yapmanız gerektiğinde, Wrike Beyaz Tahta'yı kullanarak takımınızla fikirlerinizi paylaşım. Beyaz tahtada oluşturulan fikirler doğrudan proje planlarına bağlanabilir, böylece bağlamı kaybetmeden tartışmadan uygulamaya geçmek daha kolay hale gelir.

Platform ayrıca işlerin sisteme girme şeklini de kolaylaştırır. Dinamik talep formları, iç ve dış kullanıcıların girdilerini standartlaştırır ve talepleri doğrudan doğru ş Akışlarına bağlantıya geçirir. Ayrıntıların erken aşamada kaydedilmesini sağlayarak, gereksiz takipleri önler ve daha net bir bağlamda çalışmaya başlayabilirsiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri

AI destekli iş zekasını kullanarak görev içeriği oluşturun ve proje tartışmalarını doğrudan Wrike içinde özetleyin.

Proje planlarını yeniden kullanarak, standartlaştırılmış ş Akışlarına sahip Yineleyen görevler veya tam projeler hızla oluşturun.

Hassas işleri korumak için rol tabanlı izinler ve iki faktörlü kimlik doğrulama yoluyla çalışma alanlarını güvenli hale getirin ve erişimi kontrol edin.

Wrike sınırları

Platform, yaklaşan görevler için hatırlatıcılar ve bildirimler sağlamadığından, ek izleme yapmadan son teslim tarihlerini kaçırmak kolaydır.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.470+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorum şöyle diyor:

Birçok PM sistemi kullandım ve Wrike'ı gerçekten çok beğeniyorum. Sadece PM olduğum için değil, takımımdaki 30 üyenin hepsinin bu sistemi kolayca benimsediği ve günlük olarak kullandığı için. Yazılımın %100 benimsenmesi, PM olarak işimi çok daha kolaylaştırıyor.

5. Asana (Hedefler ve sonuçlarla bağlantılı çapraz fonksiyon proje yürütme için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Asana, tek bir paylaşımlı çalışma alanında takımlar arası işleri planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olan bir iş ve proje yönetimi yazılımıdır.

Günlük işlerinizi yürütmek için, sahipleri ve son teslim tarihleri açıkça belirtilen görevler oluşturabilirsiniz. İşleri alt görevlere bölün ve liste, pano, takvim veya zaman çizelgesi görünümlerini kullanarak ilerlemeyi takip edin.

İşler büyüdükçe, portföyler size birden fazla projeyi tek bir yerden izleme imkanı sunar. Proje alanları arasında geçiş yapmadan ilerlemeyi net bir şekilde görebilirsiniz. Hedefler, bu işi şirketin öncelikleriyle bağlantılıdır ve uygulamanın nasıl gerçek sonuçlar doğurduğunu gösterir.

Asana AI, ş akışlarınıza bir zeka katmanı ekler. Proje verilerinizle doğrudan çalışarak, proje durumunu özetler ve engelleri ve riskleri belirleyerek güvenli kararlar almanıza yardımcı olur.

Asana'nın en iyi özellikleri

Yaygın projeler ve görevler için 80'den fazla kullanıma hazır şablonu kullanarak takım ş akışlarını standartlaştırın.

Tek bir yerden birden fazla proje için paketler oluşturup güncelleyerek süreçleri büyük ölçekte yönetin.

İlgili güncellemeleri sunan ve dikkat dağınıklığını azaltan bir gelen kutusu ile önemli işlere odaklanın.

Asana sınırları

İlgili görevler ve projeler arasında sınırlı otomatik geri bağlantı vardır, bu da bağlantıları görmeyi zorlaştırır.

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (12800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorum şöyle diyor:

Asana'yı kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum çünkü tüm düşüncelerimi ve fikirlerimi tek bir yerde toplayıp net bir plan haline düzenleyebiliyorum. Görevleri paylaşmaktan herkesin kendi zaman çizelgesinde yorumlar yoluyla işbirliği yapmaya kadar, takım üyeleriyle çalışmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, e-posta yoluyla veya doğrudan uygulamanın içinde gelen bildirimlerin esnekliğini de seviyorum.

6. Akiflow (Günlük odaklanma ve zaman bloklamaya dayalı görev odaklı takvim planlaması için en iyisi)

Akiflow aracılığıyla

Akiflow'da, görevlerinizi eyleme geçirilebilir takvim etkinliklerine dönüştürmek kolaydır, böylece plan gerçekte kullanılabilir saatlerinize uyar.

Doğal dil planlaması ile "yarın sabah 10'da 1 saat" gibi basit metinler kullanarak görevler oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Odak modu ve zaman aralıkları, benzer görevleri özel bloklar halinde düzenlemenizi sağlarken, işinizi kesintiye uğratmaz.

AI asistanı Aki, zamanlama çakışmalarını tespit ederek ve ayarlamalar önererek daha verimli iş yapmanıza yardımcı olur. Gününüzü dengeli tutarak, gerçekten sonuç getiren işlere odaklanabilmenizi sağlar.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Görevleri projeler ve etiketlerle düzenleyerek yapılandırın, görünümleri filtreleyin ve en önemli işlere odaklanın.

Komut Çubuğu ve klavye kısayollarını kullanarak görevleri her yerden hızlı bir şekilde yakalayın ve yönetin, bağlam değiştirmeyi azaltın.

Rezervasyon bağlantısı aracılığıyla uygunluk durumunuzu paylaşım yaparak, diğerleri kolayca toplantı planlayabilsin.

Akiflow sınırları

Aki sohbet özelliği bazen talimatları yanlış yorumlayabilir ve görevlerin istenen şekilde yürütülmemesine neden olabilir.

Akiflow fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Pro Aylık: Kullanıcı başına aylık 34 $

Akiflow puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Akiflow hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Çeşitli uygulamalarım için tek bir bilgi kaynağına sahip olmak amacıyla Akiflow'u kullanmaya başladım. Tüm görevlerin bir araya geldiği, yapılacaklar listemde görevlere genel bir bakış sağlayan bir yere ihtiyacım vardı. Akiflow'un şık bir kullanıcı arayüzü var ve görevleri öne çıkarmasını (takvim kanban görünümünden farklı olarak) seviyorum. Yeni görevler eklemeyi kolaylaştıran WhatsApp entegrasyonunu da beğeniyorum. AI aracı nispeten iyi çalışıyor.

7. Basecamp (Minimal proje yönetimi masrafıyla merkezi takım iletişimi için en iyisi)

Basecamp aracılığıyla

Basecamp, görevleri ve iletişimi tek bir yerde bir araya getiren bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur.

Yapılacaklar, mesajlar, dosyalar ve programlar dahil projenin tüm detayları tek bir merkezi alanda bulunur. Takım üyeleriniz tüm içeriği bir bakışta görebilir, böylece karışıklık azalır.

Hill Chart, ilerleme konusunda benzersiz bir bakış açısı sunar. Genel bir yüzde tamamlanma oranı yerine, tepe şeklindeki bir eğri bir görevinin yaşam döngüsünü temsil eder.

Takımınızla bağlantı kurmak da çok kolay. Grup tartışmaları için Campfire Grup Sohbeti ve gizli mesajlar göndermek için Ping özelliği mevcuttur.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Takımınızın düzenli aralıklarla ilerleme durumunu paylaşımını sağlayan check-in'lerle durum güncellemelerini otomasyonla gerçekleştirin.

Mesajları, yapılacakları, kartları, etkinlikleri, belgeleri veya dosyaları birbirine bağlayarak otomatik olarak Referanslar oluşturun ve ilgili öğeleri birbirine bağlantı verin.

Yapılacak işler ve belgeler için harcanan zamanı takip ederek proje çabasını ölçün ve doğru faturalandırmayı destekleyin.

Basecamp sınırları

AI ve etkileşimli grafikler gibi yeni özelliklerin olmaması, aracı güncel olmaktan uzaklaştırıyor.

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Basecamp Plus: Kullanıcı başına aylık 15 $

Basecamp Pro Sınırsız: Aylık 349 $

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorum şöyle diyor:

Basecamp, proje yönetimini basitleştirirken, karmaşık ş akışlarını takip etmek için ihtiyacım olan derinliği de sağlıyor. Platform, sezgisel ancak projelerimin teknik zorluklarını aşacak kadar güçlü.

8. Jira (Gelişmiş sorun izleme ve raporlama özellikleriyle çevik yazılım geliştirme için en iyisi)

Jira aracılığıyla

Atlassian'ın Jira uygulaması, yazılım ve mühendislik takımları için geliştirici odaklı iş akışlarına odaklanan bir Agile proje yönetimi uygulamasıdır. Başlangıçta hata izleme için geliştirilen bu uygulama, artık Jira Software, Service Management, Work Management ve Align aracılığıyla Agile takımları desteklemektedir.

Scrum ve Kanban panoları ile ilerlemeyi izleyebilir ve engelleri hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz. Sorun yönetimi, öncelikler, durumlar, son teslim tarihi ve ek dosya ile görevleri, hikayeleri, hataları ve destanları izlemeye yardımcı olur. Ayrıca, tam izlenebilirlik için tüm güncellemelerin tam geçmişini saklar.

Daha büyük takımlar için Jira, Advanced Roadmaps aracılığıyla portföy ve kaynak yönetimi sunar. Zaman çizelgelerini ve takım kapasitesini planlayabilir ve iş yüklerinin eşit olarak dağıtımını sağlayabilirsiniz.

Jira'nın en iyi özellikleri

Burndown grafikleri, hız grafikleri, kontrol grafikleri ve özelleştirilebilir gösterge panelleriyle takım performansını ve proje durumunu izleme.

Ayrıntılı güvenlik ayarlarıyla erişimi kontrol edin ve proje öğelerini kimlerin görünüm, düzenleme veya yönetebileceğini yönetin.

Jira'yı Confluence, GitHub, Bitbucket ve Microsoft Teams dahil binlerce uygulamayla bağlantı kurarak araçları entegre edin.

Jira sınırları

Jira bildirimleri çok fazla olabilir ve gelen kutusunun karışmasını önlemek için sık sık yönetilmesi gerekebilir.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,91 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 14,54 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (7.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

4 yıldır aralıksız kullanıyorum ve deneyimim çok etkileyici. İşe başlarken ilk kullandığım şey bu. Elimdeki görevleri izleme ve yüksek öncelikli öğelerden başlama alışkanlığım var. Zamanla kullanımı daha basit hale geliyor ve Jira kullanıcı arayüzünde belirtilen komutları kullanarak GitHub'daki dalları kolayca kontrol edebiliyorum.

9. Zoho Projects (Zoho ekosisteminde proje yürütme ve faturalandırma için en iyisi)

Zoho Proje aracılığıyla

Takımınız zaten Zoho araçlarını kullanıyorsa, Zoho Projects mevcut kurulumunuzu genişleten bir proje yönetimi çözümüdür.

Platform, dönüm noktaları, görevler ve alt görevler etrafında oluşturulmuş net bir görev yapısı ile projeleri planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olur. Ayrıca, görev bağımlılıkları işlerin doğru sırayla ilerlemesini sağlar ve ilerlemeyi net bir şekilde görünürlük sağlar.

Görevler gerçekleştirildikçe, yerleşik zaman takibi özelliği sayesinde zamanlayıcılar ve zaman çizelgeleri aracılığıyla saatleri kaydedebilir ve onaylayabilirsiniz. Bu girdiler, Zoho Books veya Zoho Invoice entegrasyonları kullanılarak faturalara dönüştürülebilir, böylece proje yürütme ile faturalandırma arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Zoho Proje'nin en iyi özellikleri

Aşırı yük ve darboğazları önlemeye yardımcı olan iş yükü grafiklerini kullanarak takım kapasitesini izleyin ve işleri yeniden dağıtın.

Sahipleri atayan, alanları güncelleyen ve bildirimleri tetikleyici şablonlar ve iş akışı kuralları ile görevlerin yürütülmesini ve devredilmesini otomasyonla gerçekleştirin.

Yerleşik sohbet ve e-posta tabanlı görev güncellemeleriyle bağlam içinde iletişim kurun ve işbirliği yapın.

Zoho Proje sınırları

Platformun raporlaması her zaman doğru değildir ve verileri paydaşlara sunarken sorunlara neden olabilir.

Zoho Proje fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 3,90 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 7,80 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 10 $

Zoho Proje Plus: Özel fiyatlandırma

Zoho Proje puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (840+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Proje hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorum şöyle diyor:

Yaklaşık bir yıldır Zoho Projects kullanıyorum ve genel olarak görev ve proje yönetimi için güzel bir araç. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegrasyonlar sorunsuz, bu da zaten Zoho ekosistemindeyseniz büyük bir artı.

10. Notion (Dokümantasyon ve bilgi merkezleriyle birleştirilmiş esnek proje yönetimi için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, hem yapılandırılmış planlamayı hem de esnek uygulamayı destekleyen bir proje yönetimi aracıdır.

Notion, sabit görev biçimleri yerine kendi alanlarınızla (öncelik, durum, atanan kişi, son tarihler, etiketler) özel veritabanları oluşturmanıza olanak tanır. Aynı veritabanı, ayrıntılı görev planlaması ve üst düzey proje denetimi için çeşitli görünümlerde görülebilir.

Gösterge panelleri, birden fazla kaynaktan verileri görsel grafiklere aktararak takımlara ilerlemeyi net bir görünüm sunar.

Manuel çabayı azaltmak için Notion, AI Autofill aracılığıyla otomasyonu da destekler. Çalışma alanınızdaki bilgilerle iş yaparak etiketler veya kategoriler atar ve açıklamalardan metrikler, anahtar sonuçlar veya eylem öğeleri gibi önemli noktaları çıkarır.

Notion'un en iyi özellikleri

Atanan kişi veya sahibi temelinde otomatik olarak erişim izni veren sayfa düzeyinde erişim kuralları ile ayrıntılı izinler belirleyin.

Yerleşik ş Akışlarını kullanarak otomasyonlu sprintler çalıştırın, birikmiş işleri düzenleyin ve hataları tek bir yerden izleme.

Gereksinimleri ve ilgili proje bilgilerini doğrudan her görev sayfasına depolayarak PRD'lerin bağlantısını sürdürün.

Notion sınırları

Proje yönetimi özellikleri daha güçlü olabilir ve kullanıcıların bir veritabanına bağlı kalmadan yapılacak liste oluşturup tarih belirlemelerine olanak tanıyabilir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (8.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorum şöyle diyor:

Notion almak ve yapılacak listeyle ş akışımı yönetmek için çalışmalarımda Notion kullanıyorum. Her şeyi bir defterde olduğu gibi mükemmel bir şekilde düzenleyebilmeyi seviyorum, bu sayede ihtiyacım olan her şeye düzenli ve temiz bir şekilde kolayca erişebiliyorum. Her şeyi düzenli tutarak stresi azaltmama yardımcı oluyor, böylece neyin kaldığını ve sonra ne yapmam gerektiğini kolayca görebiliyorum.

11. Todoist (Hafif görev yönetimi ve minimum sürtünmeyle alışkanlık oluşturma için en iyisi)

Todoist aracılığıyla

Todoist, doğal dil görev girişi sunarak, düz metin yazarak görevler eklemenizi sağlar. Sadece "Yarın saat 17:00'de raporu gönder #İş p1" yazın, Todoist sizin için son teslim tarihi ve önceliği otomatik olarak ayarlar.

Tekrarlayan işler yüksek düzeyde esneklikle yönetilir. Her hafta içi gün, her üçüncü Cuma veya özel aralıklarla tekrarlanan görevler gibi esnek programlar oluşturabilirsiniz. Bu, rutinleri ve devam eden operasyonel işleri yönetmek için özellikle etkilidir.

Ayrıca, platform yerleşik Karma özelliği sayesinde tutarlılığı teşvik eder. Karma, tamamlandı görevleri ve zaman içindeki verimlilik eğilimlerini izleme yaparak, ilerlemeniz hakkında size bilgi verir ve tutarlı alışkanlıklar sürdürmenize yardımcı olur.

Todoist'in en iyi özellikleri

Hızlı Ekleme alanına yazarak hızlıca hatırlatıcılar oluşturun, böylece zaman açısından hassas görevleri asla kaçırmayın.

Bugün görünümüyle bugün odaklanın, yapılması gerekenleri tamamlayın ve günün sonunda #TodoistZero hedefine ulaşın.

Kolay paylaşım için genel takım projeleri veya hassas iş için gizli projeler oluşturarak proje erişimini yönetin.

Todoist sınırları

Yineleyen görevler için destek iyileştirilebilir ve Outlook eklentisi bölümler ve atama özellikleri içermelidir.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 10 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.600'den fazla yorum)

Todoist hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Başlamak oldukça kolaydı. İndirdikten sonra hemen görev eklemeye başladım. Karmaşık kurulum falan yoktu. Tasarımı temiz, bu da hoşuma gitti. Dağınık değil, bu sayede dikkatim dağılmadan yapacağım görevleri görebiliyorum. Görevlerimi telefonumdan ve dizüstü bilgisayarımdan kontrol edebiliyorum, bu da çok kullanışlı.

ClickUp ile işlerinizi kontrol altına alın ve kaosu azaltın

Upbase, basit planlama için iyi çalışır, ancak işiniz daha dinamik hale geldiğinde kısıtlayıcı olmaya başlayabilir. ClickUp, bir sonraki aşama için tasarlanmıştır. İşleri düzenli tutmak ve uygulamalar arasında sürekli geçiş yapma ihtiyacını azaltmak için birleşik bir yaklaşım benimser.

ClickUp ile ilerleme birden fazla görünümde görünürlük kazanır ve AI destekli takvim sayesinde son tarihler net bir şekilde görünür. Bilgi ve uygulama birbirine bağlı kalırken, akıllı uyarılar ve özetler takımların en önemli konulara odaklanmasına yardımcı olur.

Ş Akışınızla birlikte büyüyen tek bir sistem istiyorsanız, ClickUp Upbase'e güçlü bir alternatiftir.

ClickUp'ı ücretsiz kullanmaya başlayın ve tüm işlerinizi tek bir yerden ilerletin.