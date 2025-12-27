[Yıl]'da Uzaktan Eğitim Veren Öğretmenler için En İyi 13 AI Aracı

Öğrenci merkezli öğrenmenin daha güçlü bir katılım ve daha iyi sonuçlar sağladığını zaten biliyorsunuz. Ancak sınırlı zaman ve artan idari işler, bu hedefe ulaşmanın imkansız olduğunu hissettirebilir.

Yapay zeka araçlarının doğru kullanımı, bu noktada anlamlı bir fark yaratabilir. Bu araçlar, zamanınızı ve enerjinizi tüketen tekrarlayan görevleri üstlenir. Bu GenAI araçları, daha kişiselleştirilmiş öğrenme yolları tasarlamanıza, ilerlemeyi sürekli olarak izlemenize ve zamanında geri bildirim sağlamanıza yardımcı olur.

Bu kılavuzda, uzaktan öğretimi ve kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen eğitimciler için en iyi yapay zeka öğretim araçlarını inceleyeceğiz.

İşte uzaktan eğitim veren öğretmenler için en iyi üretken yapay zeka araçlarına ve her birinin ş akışınıza kattıklarına dair kısa bir genel bakış. 📊

Araç adı Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Ders planlarını düzenlemek için belgeler; hızı ve standartları izlemek için görevler, özel durumlar ve özel alanlar; öğretmenlerin ş akışlarını kolaylaştırmak için otomasyonlar; ilerlemeyi görselleştirmek için gösterge panelleri; bilgi hatırlama ve yardım için yapay zeka. Eğitim planlaması ve proje yönetimiyi tek bir yerde yapmak isteyen okullar ve öğretmenler Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçeneği mevcuttur MagicSchool AI Ders oluşturma otomasyonu, özel eğitim destekleri (IEP, 504 planları), gösterge panelleri, Docs/Word/Classroom/Canvas'a kolay aktarım Hızlı, farklılaştırılmış ders hazırlığı ve SPED desteği isteyen öğretmenler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12,99 $'dan başlar. Eduaide. ai 110'dan fazla öğretim aracı, standartlara uygun içerik (5E, pedagoji temelli), değerlendirme ölçütlerine sahip geri bildirim botu Çeşitli, standartlara uygun sınıf kaynaklarına ihtiyaç duyan eğitimciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 5,99 $'dan başlar. Brisk Teaching Direct Google entegrasyonu: Geri bildirim, yazma sürecinin tekrar oynatılması (Inspect Writing), 50'den fazla dilde çeviri, FERPA ve COPPA uyumluluğu Google araçlarını kullanan ve daha verimli geri bildirim ve erişilebilirlik isteyen öğretmenler Ücretsiz plan mevcuttur; okullar ve bölgeler için özel fiyatlandırma ChatGPT Kişiselleştirilmiş ders planları, standartlaştırılmış öğretim için özel GPT'ler, çok dilli iletişim yardımı, Canva ve Drive/M365 entegrasyonları Çok yönlü planlama, içerik oluşturma ve iletişim isteyen uzaktan ve hibrit eğitimciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar. Wayground (Quizizz) Komut satırı/dosya/URL'den yapay zeka kaynakları oluşturma, açık uçlu/sesli yanıtlar için otomasyonla not verme, öğretmenler tarafından oluşturulan geniş içerik kütüphanesi İlgi çekici testler ve veriye dayalı içgörüler isteyen eğitimciler Ücretsiz plan mevcuttur; okullar ve bölgeler için özel fiyatlandırma Gradescope Adalet ve analitik odaklı büyük hacimli notlandırma işlemlerini gerçekleştiren kurumlar Adalet ve analitik odaklı büyük hacimli notlandırma işlemlerini gerçekleştiren kurumlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumlar için özel fiyatlandırma Curipod AI tarafından oluşturulan etkileşimli dersler, rubriklerle anında AI geri bildirimi, mevcut slaytları yükleme ve geliştirme, FERPA ve COPPA uyumlu Uzaktan veya karma sınıflarda etkileşimli, canlı katılım gerektiren öğretmenler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar. Diffit Metin/yüklemeler/bağlantılardan öğrenme kaynağı oluşturma, grafik düzenleyiciler ve iskeletler, standartlara uyum ve kelime kontrolü Farklı yeteneklere sahip öğrencilerin bulunduğu sınıflarda uyarlanabilir okuma materyallerine ihtiyaç duyan öğretmenler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar. Turnitin İntihal ve AI tarafından oluşturulan içerik için benzerlik raporları, satır içi yorumlar, QuickMarks, rubrikler, ses/medya geri bildirimi, manipülasyon algılama (beyaz metin, karakter değiştirme) Akademik bütünlük kontrolleri ve yapılandırılmış dijital notlandırma isteyen eğitimciler Özel fiyatlandırma Khanmigo AI tarafından oluşturulan ders planları, testler, ilgi çekici unsurlar ve değerlendirme ölçekleri, Khan Academy'nin müfredata uygun içeriği Khan Academy ekosisteminde hızlı içerik oluşturma işlemi yapmak isteyen öğretmenler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar. Eğitim Copilot AI ders planlayıcı, İngilizce + İspanyolca destek, ayarlanabilir seviye ve yapı, 10'dan fazla zaman kazandıran araç Ders planları ve çalışma kağıtları için hızlı bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyan öğretmenler 30 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar. Kahoot! Oyun tabanlı öğrenme, canlı veya kendi hızınızda ilerleyen kahootlar, çoklu soru türleri, erişilebilir tasarım (sesli okuma, yüksek kontrast, ekran okuyucu) Öğretmenler, öğrenci performansına ve gerçek zamanlı anlayış kontrollerine odaklandı. Özel fiyatlandırma

Eğitimciler için iyi bir AI aracını ne yapar?

Öğretmenler için iyi bir yapay zeka aracı, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları önermenize yardımcı olur ve her öğrencinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kaynaklar veya içerikler sağlar.

Öğretmenler için GenAI araçlarında aranması gereken bazı gelişmiş özellikler şunlardır.

Doğru not verme ve geri bildirim: Kısa cevapları değerlendirin, denemeleri kontrol edin veya kısa cevapları değerlendirin ve aynı zamanda eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlayın.

Uyarlanabilir öğrenme destek hizmeti: Beceri eksikliklerini belirleyin, kişiselleştirilmiş alıştırmalar önerin ve her öğrencinin öğrenme stiline uygun kaynaklar önerin.

Hızlı içerik oluşturma: Ders planları taslağı hazırlayın, yazma konuları oluşturun, okumaları özetleyin veya hızlı bir şekilde çalışma materyalleri oluşturun.

Sorunsuz entegrasyonlar: Mevcut LMS, takvimler ve sınıf yönetim sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre edin, böylece birden fazla platform arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız.

Veri gizliliği ve güvenlik: Öğrenci bilgilerini güvende tutun, FERPA veya GDPR gibi düzenlemelere uyumu sağlayın.

Anlamlı analizler: Öğrencilerin performans, katılım ve ilgilendirme düzeylerindeki kalıpları analiz ederek erken müdahale edebilir ve öğretim stratejilerinizi ayarlayabilirsiniz.

İşbirliği ve katılım: Öğrencilerin uzaktan veya karma ortamlarda katılımını sürdürmek için grup işini, tartışmaları ve gerçek zamanlı geri bildirimi destekleyen araçlar edinin.

İşte uzaktan eğitim veren öğretmenler için ders planlama, öğrenci izleme ve öğretimi kolaylaştıran en iyi üretken yapay zeka araçları. 👇🏼

1. ClickUp (Planlama, not verme ve iletişim için en iyi hepsi bir arada Çalışma Alanı)

Öğretmenlerin %84'ü, normal çalışma saatleri içinde not verme, ders planlama, evrak işlerini halletme veya velilerin e-postalarını yanıtlama için yeterli zamanları olmadığını söylüyor. Her görev farklı bir araçta yapıldığında, basit işler bile olması gerekenden daha uzun sürer.

ClickUp, her şeyi bir araya getiren bir AI çalışma alanında birleştirir, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine öğretmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. AI ile desteklenen bu platform, bağlamınızı anlar ve ihtiyacınız olanı anında getirir; artık iş yükü artışı yok!

Görevleriniz, testleriniz, ders planlarınız, belgeleriniz ve iletişimleriniz, bağlantılı AI ile tek bir düzenli Çalışma Alanı'nda birbirine bağlı kalır.

ClickUp Eğitim Proje Yönetimi Yazılımı, uzaktan öğretimi daha sorunsuz bir şekilde yönetmenize nasıl yardımcı olur?

Öğretim materyalleri ve talimatlar oluşturun

Yerleşik AI asistanınız ClickUp Brain, ders planları, ödev soruları, proje kılavuzları ve daha fazlasını hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. Bu sorumlu AI, derslerinizin, belgelerinizin ve ödevlerinizin hemen yanında yer alır ve ihtiyacınız olduğu anda size gerekli desteği sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak öğrenme materyalleri oluşturun ve her öğrenci için kişiselleştirin.

Bu yapay zekayı öğrencileriniz için kullanarak gününüzü gerçek anlamda farklı kılabilirsiniz:

Daha akıllı ders planlama: Notlarınızı, hedefler ve etkinlikler içeren açık ve öğretilebilir bir taslak haline getirin.

Daha hızlı test oluşturma: Okuduklarınızdan veya videolarınızdan saniyeler içinde değerlendirme soruları oluşturun.

Her öğrenci için daha net talimatlar: Her öğrencinin görevini anlamasını sağlamak için karmaşık talimatları basitleştirin.

Yorgunluk hissetmeden hızlı geri bildirim: Zaman alıcı manuel çabalar harcamadan yüksek kaliteli, eyleme geçirilebilir yorumlar sağlayın.

Şu komutları deneyin: Bu notları, öğrenme hedefleri ve kapanış etkinliği içeren 45 dakikalık bir ders planına dönüştürün

7. sınıf için beş çoktan seçmeli soru ve cevap anahtarı oluşturun

6. sınıf ESL öğrencileri için bu talimatları basitleştirin

Bu cevabı özetleyin ve bir güçlü yönünü ve bir iyileştirilmesi gereken alanı belirtin

Boş sayfayı atlayın. İhtiyaçlarınızı açıklayın, ClickUp Brain taslağı oluştururken siz doğrudan öğretime geçin. Bunun ne kadar kolay olduğunu görmek için bu videoyu izleyin.

Kaynakları merkezileştirin ve meslektaşlarınızla işbirliği yapın

After Brain materyallerinizi oluşturmanıza yardımcı olduktan sonra, ClickUp Belge bunları yapılandırılmış, sınıfa hazır kaynaklara dönüştürdüğünüz yer haline gelir. Ders planlarını biçimlendirebilir, meslektaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, etkinlik talimatları ekleyebilir, görseller veya bağlantılar ekleyebilir ve bunları öğrencilerle veya meslektaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Diğer öğretmenlerle işbirliği yapın ve ClickUp belgeleri ile bilgi tabanları oluşturun.

ClickUp Belge, bilgi yönetim sisteminiz olarak da çalışır ve öğrettiğiniz her şeyin yer aldığı, giderek büyüyen bir kütüphane oluşturmanıza yardımcı olur. Konu veya üniteye göre kategorilere ayırın, aradığınızı anında bulmak için aranabilir etiketler uygulayın ve önemli akademik belgeleri her yıl düzenli bir şekilde saklayın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Kolej Ders Planı Şablonu, ders planlamayı çok daha kolay hale getirir. Ders planlarını kolayca oluşturup özel hale getirebilir, ardından tüm ders içeriğinizi, ödevlerinizi ve sınavlarınızı tek bir yerde düzenleyebilirsiniz. Her ders, ilerlemeyi net durumlar ve son teslim tarihleriyle izleyebileceğiniz bir görev haline gelir. Brain'den ders planınızı ekleyin, hedefleri ve etkinlikleri doldurun ve her dönem güvenle yeniden kullanabileceğiniz, öğrencilere hazır bir derse dönüştürün. Ücretsiz şablon alın ClickUp College Ders Planı Şablonu ile ders planları oluşturun ve içeriği düzenleyin.

Her etkinlik veya oturum için görevleri planlayın

ClickUp görevleri, öğretim planlarınızı net ve takip edilebilir bir ş Akışı'na dönüştürür. Her oturum veya ödev için bir görev oluşturun, ders etkinlikleri için kontrol listeleri ekleyin ve gerekli tüm dosyaları veya slaytları ekleyin.

ClickUp görevleri ile öğretim oturumlarınızı yönetin ve derslerinizi zamanında tamamlayın.

Rutin işleri otomasyonla otomatikleştirin ve iş yükünü azaltın

Birden fazla ödev geciktiğinde, geri bildirimler biriktiğinde ve bir sınavın hala gözden geçirilmesi gerektiğinde, manuel izleme hızla kontrolden çıkabilir. ClickUp, bu baskıyı ortadan kaldırmak için size iki yol sunar: kural tabanlı otomasyon ve doğal dil AI Ajanları.

ClickUp Automations, rutin ve tekrarlayan ş akışlarını halleder. Kuralı bir kez belirlediğinizde, ClickUp onu tutarlı bir şekilde uygular. Örneğin, bir öğrenci ödevini gönderdiğinde, otomasyon bu görevi not verme listenize taşıyabilir, durumu güncelleyebilir ve hatta yaklaşan not verme tarihleri için hatırlatıcılar gönderebilir.

Önceden tanımlanmış kuralları kullanın veya rutin görevleri otomasyon için özel AI Ajanları oluşturun.

ClickUp AI Ajanları, önceden tanımlanmış kurallara bağlı olmayan daha esnek işleri halleder.

Sadece "Geri bildirim eksik olan tüm ödevleri topla ve bunları öncelik listesine ekle" veya "Gönderiyi düzeltilmesi gereken öğrencilere gönder" diyebilirsiniz. Ajan, isteğinizi anlar ve Çalışma Alanınızda eylemi tamamlar.

ClickUp AI Agents ile tetikleyici girdiler aracılığıyla rutin görevlerinizi otomasyonla otomatikleştirin.

Öğrencilerin düzenli olmalarını sağlayın

ClickUp Öğrenci Proje Yönetim Yazılımı ile öğrencilerin ödevlerini, projelerini ve hatırlatıcılarını takip etmelerine yardımcı olun. Öğrenciler ilerlemelerini işaretleyebilir, çalışmalarını görevlere ekleyebilir, yorumlar ekleyebilir ve neyin beklediğini ve neyin tamamlandığını her zaman bilebilirler.

ClickUp Takvim, ödevleri, testleri ve tekrar oturumlarını tek bir yerde görsel olarak haritalandırarak haftalarını planlamalarına yardımcı olabilir.

ClickUp Takvim ile görevleri, ödevleri ve son teslim tarihlerini zahmetsizce planlayın ve yönetin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Talepleri toplayın ve düzenleyin: ClickUp Forms ile kayıt, ödev gönderi, malzeme temini ve daha fazlası için özelleştirilebilir formlar oluşturun. ClickUp Forms ile kayıt, ödev gönderi, malzeme temini ve daha fazlası için özelleştirilebilir formlar oluşturun.

Ayrıntıları elinizin altında tutun: ClickUp'taki Özel Alanlar ile notları, değerlendirme puanlarını, beceri seviyelerini veya davranış notlarını doğrudan her ödev veya göreve kaydedin.

İlerlemeyi takip edin: ClickUp gösterge panelleri ile sınıf performansını görselleştirin, öğrencilerin ilerlemesini değerlendirin, sınıf kapasitesini izleyin veya envanterleri yönetin, hepsi tek bir alanda.

Zamanı verimli bir şekilde yönetin: ClickUp Takvim ve ClickUp Takvim ve Zaman Çizelgesi Görünümü ile tüm işlerinizi ve programınızı tek bir yerde görselleştirin, gününüzü ve haftanızı verimli bir şekilde planlamanıza yardımcı olun.

Konuşmaları bağlamsal tutun: İşbirliğini basitleştirmek ve İşbirliğini basitleştirmek ve ClickUp Chat'i kullanarak bireyleri veya grupları güncellemeler hakkında bilgilendirmek için sohbet kanalları oluşturun.

Günlük planlamanızı merkezileştirin: Bağlam değiştirmeyi azaltmak için diğer araçlarınızı Bağlam değiştirmeyi azaltmak için diğer araçlarınızı ClickUp entegrasyonları aracılığıyla bağlayın.

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Yapılacak işlemleri sezgisel, kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Tıklamaları en aza indirme vaadini gerçekten yerine getirdiğini düşünüyorum! Bu araçla hiç hayal kırıklığına uğramadım veya "neden xyz yapamıyorum?" diye düşünmedim. Bu araç olmadan işimi yapamazdım veya kendi işlerimi izlemeyebildim. Ve çok uygun fiyatlı!

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i her gün kişisel görevleri için yapay zeka araçlarını kullanıyor ve %55'i bunları günde birkaç kez kullanıyor. Peki ya iş yerinde yapay zeka? Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğinin tüm yönlerini destekleyen merkezi bir yapay zeka ile, her hafta 3 saatten fazla zaman kazanabilirsiniz. Bu zamanı, ClickUp kullanıcılarının %60,2'si gibi, bilgi aramak için harcamak zorunda kalmazsınız!

2. MagicSchool AI (AI tarafından oluşturulan ders planlama ve öğretmen odaklı ş Akışlar için en iyisi)

MagicSchool AI aracılığıyla

MagicSchool, ders oluşturma, öğrenci destekleri ve idari görevleri tek bir AI platformunda bir araya getirir.

Özellikle özel eğitim ihtiyaçları için kullanışlıdır. Her öğrencinin derse erişmesine yardımcı olan IEP ve 504 planları, davranış müdahale planları, konaklama önerileri ve destekleyici kaynaklar oluşturabilirsiniz.

Çalışmalarınızı paylaşımda da aynı derecede kolaydır. Dersleri Google Dokümanlar veya Microsoft Word'e aktarın ya da ekstra biçimlendirme yapmadan doğrudan Google Classroom veya Canvas'a gönderin.

Neyin görünürlüğünü artırmak istediğinizde, MagicSchool öğrencilerin ilerlemelerini ve katılım eğilimlerini gösteren analiz gösterge panelleri sunar. Bu, net verilerle desteklenen eğitim kararları almanıza yardımcı olur.

MagicSchool AI'nın en iyi özellikleri

Her araçta "örnek göster" seçeneğini kullanarak örnekleri önizleyin ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçin.

Karmaşık komutları atlayın ve sonuçları saniyeler içinde oluşturun, aynı zamanda okulunuzun koşullarına göre özel hale getirebilirsiniz.

Önyargıları işaretleyen, gerçeklerin doğruluğunu önceliklendiren ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri koruyan yerleşik güvenlik önlemlerine güvenin.

MagicSchool AI sınırlamaları

Genellikle, yalnızca bir öğretmenin gerçekten fark edebileceği öğrencilerin ince yaratıcılıklarını ve kişisel ifadelerini gözden kaçırabilir.

MagicSchool AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MagicSchool AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar MagicSchool AI hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorum şöyle diyor:

Magic School'u çok seviyorum. Özel botlar oluşturuyorum ve öğrencilerin bunları farklı projelerde kullanmasını sağlıyorum. Öğrencilerin kayıtlarını canlı olarak izleyebiliyorum. Öğrenciler mühendislik tasarım sürecini öğrenirken yapay zekayı kullandılar ve ben de sanki Mars'ta bir uzay gemisindeymişler ve sonunda "acil iniş aracı" olarak yumurta düşürme yarışmasını yapacaklarmış gibi bir bağlam ayarladım.

Magic School'u çok seviyorum. Özel botlar oluşturuyorum ve öğrencilerin bunları farklı projelerde kullanmasını sağlıyorum. Öğrencilerin kayıtlarını canlı olarak izleyebiliyorum. Öğrenciler mühendislik tasarım sürecini öğrenirken yapay zekayı kullandılar ve ben de sanki Mars'ta bir uzay gemisindeymişler ve sonunda "acil iniş aracı" olarak yumurta düşürme yarışmasını yapacaklarmış gibi bir bağlam ayarladım.

3. Eduaide. ai (Birkaç dakika içinde farklılaştırılmış öğretim materyalleri oluşturmak için en iyisi)

Eduaide.ai ile 110'dan fazla türde öğretim kaynağı oluşturabilirsiniz. Bunlar arasında testler, kelime listeleri, aşamalı dersler, kaçış odası etkinlikleri, sınıf oyunları ve grafik düzenleyiciler yer alır.

Oluşturulan tüm materyaller pedagojik temellidir. İçerik, 5E çerçevesi gibi yapılandırılmış öğretim modelleri dahil olmak üzere, yerleşik eğitim çerçevelerini ve en iyi uygulamaları takip eder.

Platform, çalışmaları gözden geçirmeyi de kolaylaştırır. Bir geri bildirim botu, öğrenci işleri için eyleme geçirilebilir, rubrik tabanlı yorumlar sağlar. Ayrıca, değerlendirme oluşturucu, zorluk derecesi ayarlanabilir ve farklı biçimlerde sorular oluşturmanıza olanak tanır.

Eduaide. ai en iyi özellikleri

Erasmus AI Assistant ile beyin fırtınası yaparak ders fikirlerinizi geliştirin ve öğretim hedeflerinize uygun özelleştirilmiş öğretim materyalleri oluşturun.

Kaynakları doğrudan Google Dokümanlar, Microsoft Word veya PDF'ye aktarın, paylaşın, yazdırın veya düzenleyin.

Sınıfınızdaki çok dilli öğrencileri daha iyi desteklemek için birden fazla dilde materyal oluşturun.

Eduaide. ai sınırlamaları

Çalışma Alanı düzenleme araçları sınırlı ve hantal hissedilebilir, bu da platform içinde doğrudan içerik değiştirmeyi zorlaştırır.

Eduaide. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Aylık 5,99 $

Okullar ve Bölgeler: Özel fiyatlandırma

Eduaide. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Öğretmenler, "oyunlaştırma" kelimesi moda olmadan çok önce eğlenceli yaklaşımlar kullanıyorlardı. Oyun tabanlı bir öğrenme aracı olan Oregon Trail, 1971 yılında Don Rawitsch, Bill Heinemann ve Paul Dillenberger tarafından 8. sınıf tarih derslerinde kullanılmak üzere yaratıldı. Oyunda oyuncular, 1840'larda Missouri'den Oregon'a seyahat eden bir grup yerleşimciyi yönlendiren bir vagon lideri rolünü üstlenirler. Oyun, seçimlerin ve ödünlerin yerleşimcilerin yolculuklarını nasıl şekillendirdiğini göstererek, sonuçlar yoluyla tarih öğretir.

Bonus: ClickUp BrainGPT, masaüstünde yapay zeka asistanınız olarak çalışır ve çevrimiçi öğretim için kullandığınız tüm araçlarda bağlamsal yapay zeka, bilgi arama ve ş Akışı otomasyonunu bir araya getirir. Ayrı yapay zeka sekmeleri ve dağınık kaynaklar yerine, kurslarınızı, öğrenci çalışmalarınızı ve sınıf görevlerinizi zaten bilen tek bir akıllı sisteme sahip olursunuz. ClickUp BrainGPT uzaktan eğitimi şu şekilde destekler: Oluşturduğunuz ders veya içeriğin türüne bağlı olarak GPT, Claude ve Gemini gibi en iyi AI modellerinden birini seçin.

Geniş web sonuçları yerine, öğrenci ilerlemesi, ders planları ve notlar gibi gerçek akademik bağlamınıza dayalı yanıtlar alın.

ClickUp, Google Drive, LMS içeriği ve paylaşılan takım klasörlerinde dosyaları veya referansları anında bulun.

Zaman harcamadan öğrenci kaynakları oluşturun, geri bildirim yazın veya sınıf güncellemelerini oluşturun.

Ses öncelikli Talk to Text özelliğini kullanarak ders fikirlerinizi dikte edin, görevler atayın, velilere mesajlar gönderin veya ders verirken veya hareket halindeyken toplantıları özetleyin. Öğretim materyallerinizde arama yapın ve ClickUp BrainGPT'yi kullanarak en iyi AI modellerini kullanarak öğrenme kaynakları oluşturun.

4. Brisk Teaching (Müfredata uygun düzenleme ve anında sınıf içerik uyarlaması için en iyisi)

Brisk Teaching aracılığıyla

Brisk, mevcut ş akışınızdan ayrılmadan eğitim içeriği tasarlamanıza ve öğrenmeyi kişiselleştirmenize yardımcı olan bir AI eğitim aracıdır.

Sunumlar, rehberli notlar, podcast metinleri ve etkileşimli etkinlikler gibi sınıf kaynaklarını hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ayrıca Brisk, Google araçlarıyla doğrudan entegre olduğundan geri bildirim vermek çok kolaydır. Bir geri bildirim stili seçin ve yorumlarınızı doğrudan Google Dokümanlar'a ekleyerek öğrencilerinizi daha etkili bir şekilde yönlendirin.

"Yazımı İnceleme" özellikleri, her öğrencinin ilk taslaktan son sürüme kadar olan yazma sürecini video formatında tekrar oynatır. Öğrencilerin yazdıklarını, sildiklerini, yapıştırdıklarını ve düzelttiklerini, geri bildirimlere nasıl yanıt verdiklerini de dahil olmak üzere görebilirsiniz. Bu, yazma zorluklarını teşhis etmeyi ve gelişmeleri vurgulamayı kolaylaştırır.

Brisk Teaching'in en iyi özellikleri

Dijital metinleri 50'den fazla dile çevirerek, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenmeyi erişilebilir hale getirin.

Okul veya bölge genelinde kullanım için gerekli olan FERPA ve COPPA uyumluluğu ile öğrenci verilerini koruyun.

Her zamanki iş akışınızdan ayrılmadan Google Dokümanlar, Slaytlar, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive ve daha fazlasıyla doğrudan entegre edin.

Brisk Teaching sınırlamaları

Bu platform esas olarak bir tarayıcı uzantısı olduğundan, çevrimdışı veya web tabanlı araçlar dışında iş yaparken sınırlı bir değer sunar.

Brisk Teaching fiyatlandırması

Ücretsiz

Okullar ve Bölgeler: Özel fiyatlandırma

Brisk Teaching puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Brisk Teaching hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorum şöyle diyor:

İki yıldır kullanıyorum. Harika bir platform. Şu anda çalıştığım okul, yükseltilmiş sürümü satın aldı ve şimdi daha da iyi.

İki yıldır kullanıyorum. Harika bir platform. Şu anda çalıştığım okul, yükseltilmiş sürümü satın aldı ve şimdi daha da iyi.

5. ChatGPT (Açık uçlu açıklamalar, fikir üretimi ve esnek öğrenci desteki için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, bir yapay zeka yazma aracından daha fazlasıdır. Öğrencilerin güçlü yönleri veya öğrenme tercihleri gibi bilgileri yükleyin, her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş ders planları oluşturun.

Özel GPT'leri kullanarak okulunuzdaki şablonları ve kaynakları standart hale de getirebilirsiniz. ChatGPT for Teachers ile yaptığınız paylaşımlar ön tanımlı olarak modelleri eğitmek için kullanılmaz ve veriler şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve SSO ile korunur.

Ayrıca, çok dilli öğrencilerle daha kolay bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Talimatları, değerlendirme kriterlerini, sınıf güncellemelerini veya e-postaları İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve daha birçok dile çevirin, mesajınızın doğruluğunu ve profesyonelliğini koruyun.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Dersleri planlayın, materyalleri birlikte düzenleyin ve projeleri takımınızla paylaşım yapın.

Canva'da sunumlar oluşturun ve ders planlarınızı veya dosyalarınızı Google Drive veya Microsoft 365'ten alın.

Kullanıma hazır öğretim fikirlerini keşfedin ve ürünün içinde eğitimciler tarafından yapılan paylaşımlar aracılığıyla öğretmenler için yapay zeka komutlarına erişin.

ChatGPT sınırlamaları

Gerçeklere aykırı cevaplar üretebileceğinden, içeriği öğrencilerle paylaşmadan önce doğruluğunu iki kez kontrol etmeniz gerekir.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 dolar

Pro: Aylık 200 dolar

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (1900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (280'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorum şöyle diyor:

Çevrimiçi ders veriyorum ve ChatGPT'yi, istediğim sonuçları elde etmemi sağlayan dersler ve ödevler oluşturmak için kullanıyorum. Odaklanamazsam, konudan sapabilir ve dikkatim dağılabilir, bu yüzden ChatGPT'yi anahtar noktaları belirlemek için kullanıyorum, aynı zamanda öğrencilere ders notları formunda verdiğim ek bağlamlar da oluşturuyorum. Notları PowerPoint sunumlarıma ekliyorum ve ardından çevrimiçi olarak yayınladığım ders notları oluşturuyorum.

Çevrimiçi ders veriyorum ve ChatGPT'yi, istediğim sonuçları elde etmemi sağlayan dersler ve ödevler oluşturmak için kullanıyorum. Odaklanamazsam, konudan sapabilir ve dikkatim dağılabilir, bu yüzden ChatGPT'yi anahtar noktaları belirlemek için kullanıyorum, aynı zamanda öğrencilere ders notları formunda verdiğim ek bağlamlar da oluşturuyorum. Notları PowerPoint sunumlarıma ekliyorum ve ardından çevrimiçi olarak yayınladığım ders notları oluşturuyorum.

6. Wayground (Oyunlaştırılmış testler ve gerçek zamanlı öğrenci katılımı için en iyisi)

Wayground aracılığıyla

Wayground (eski adıyla Quizizz), basit bir test aracından kapsamlı bir AI öğrenme platformuna dönüşmüştür. 18'den fazla farklı soru türü kullanarak değerlendirmeler, testler, dersler, okuma parçaları, flash kartlar ve etkileşimli videolar dahil olmak üzere çok çeşitli eğitim içeriği oluşturabilirsiniz.

Yürüttüğünüz her oturum, düzenleme yapabileceğiniz, indirebileceğiniz, yazdırabileceğiniz veya ebeveynler ve velilerle paylaşım yapabileceğiniz ayrıntılı sınıf ve öğrenci düzeyinde bilgiler içerir.

Wayground ayrıca, diğer öğretmenler tarafından oluşturulan milyonlarca halka açık kaynağa erişim imkanı sunar. Kütüphaneden kaynakları çekerek canlı oturumlar, ödevler olarak atayın veya derslerinize ve etkinliklerinize bireysel sorular ekleyin.

Wayground'un en iyi özellikleri

Bir komut yazarak, bir belge yükleyerek veya bir web sayfası URL'sini yapıştırarak AI kullanarak dakikalar içinde kaynaklar oluşturun.

Konuyu, sınıf seviyesini ve değerlendirme kriterlerini ayarlayarak açık uçlu ve sesli yanıtlı soruların notlandırılmasını otomasyonla otomatikleştirin.

Öğrenmeyi ilgi çekici hale getirmek için Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode ve daha fazlasını içeren oyun modlarını seçin.

Wayground sınırlamaları

Sınavın ortasında tek tek öğrencileri kolayca çıkarma veya duraklatma seçeneği yoktur. Bu nedenle, birisi dışarı çıkarsa veya sınıftan çağrılırsa, herkes için her soruyu sonlandırmak zorunda kalırsınız.

Wayground fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Okullar ve Bölgeler: Özel fiyatlandırma

Wayground derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (540+ yorum)

Wayground hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Quizizz'i çok seviyorum. Öğrencilerim de bu platformu gerçekten çok seviyor. Sınıflar arasında rekabet ortamı yaratarak, hangi sınıfın değerlendirmede en yüksek doğruluk oranını elde edeceğini görebiliyorum. Öğrencilerim de oyun sırasında dinleyecekleri müziği seçmeyi çok seviyorlar.

Quizizz'i çok seviyorum. Öğrencilerim de bu platformu gerçekten çok seviyor. Sınıflar arasında rekabet ortamı yaratarak, hangi sınıfın değerlendirmede en yüksek doğruluk oranını elde edeceğini görebiliyorum. Öğrencilerim de oyun sırasında dinleyecekleri müziği seçmeyi çok seviyorlar.

👀 Biliyor muydunuz? Eğitimcilerin yüzde 60'ı artık sınıflarında yapay zeka kullanıyor. Genç öğretmenler bu alanda öncülük ediyor ve 26 yaşın altındaki öğretmenler, öğretim ve öğrenci desteği için yapay zeka araçlarını en fazla kullananlar olarak öne çıkıyor.

7. Gradescope (El yazısı, dijital ve STEM değerlendirmelerinin kolaylaştırılmış notlandırılması için en iyisi)

Gradescope aracılığıyla

Gradescope, yüksek kaliteli geri bildirim sağlarken büyük hacimli öğrenci çalışmalarını yönetmek için geliştirilmiş bir çevrimiçi not verme ve değerlendirme platformudur. El yazısı sınavlar, çalışma kağıtları, cevap kağıtları, daktilo ile yazılmış cevaplar ve hatta programlama ödevleri dahil olmak üzere birçok gönderi biçimini destekler.

Önceden planladığınız değerlendirme ölçekleriyle başlayabilir veya not verirken yenilerini taslak olarak oluşturabilirsiniz. Not verme sürecinin ortasında puanları veya kriterleri değiştirirseniz, platform tüm gönderilerin puanlarını geriye dönük olarak güncelleyerek değişikliği yansıtır.

Gradescope AI, doğruluktan ödün vermeden süreci daha da hızlandırır. Benzer cevapları otomatik olarak gruplandırarak, bunları toplu olarak gözden geçirip not vermenizi sağlar.

Adil bir değerlendirme sağlamak için, araç soru tabanlı bir ş Akışı kullanır ve not verme sırasında öğrencilerin kimliklerini (adları ve e-posta adresleri) gizler. Bu, önyargıyı en aza indirir ve her bir cevabın kalitesine odaklanmanızı sağlar.

Gradescope'un en iyi özellikleri

Soru başına ve rubrik düzeyinde istatistikleri analiz ederek yaygın hataları ve öğrenme eksikliklerini belirleyin.

Tek bir tıklama ile öğrencilerinize notları gönderin veya kolay izleme için not defterinize aktarın.

Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle ve Sakai gibi büyük LMS platformlarıyla entegre olarak listelerin senkronizasyonunu gerçekleştirin ve notları sorunsuz bir şekilde dışa aktarın.

Gradescope sınırlamaları

Rubrik tabanlı notlandırma sistemi, katı rubrik kategorilerine tam olarak uymayan karmaşık veya yaratıcı görevler için kısıtlayıcı olabilir.

Gradescope fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Gradescope puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gradescope hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Sınıfta MCQ Bubblesheet kullanılarak yapılan MCQ sorularını notlandırmak için Gradescope'a büyük ölçüde güveniyorum. Gradescope, Blackboard ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak öğrenci listesini alır ve bunu ilgili öğrencinin bubble sheet'ine otomatik olarak bağlayarak süreci son derece basit hale getirir.

Sınıfta MCQ Bubblesheet kullanılarak yapılan MCQ sorularını notlandırmak için Gradescope'a büyük ölçüde güveniyorum. Gradescope, Blackboard ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak öğrenci listesini alır ve bunu ilgili öğrencinin bubble sheet'ine otomatik olarak bağlayarak süreci son derece basit hale getirir.

8. Curipod (Etkileşimli ders slaytları ve öğrenci katılımı etkinlikleri için en iyisi)

Curipod aracılığıyla

Curipod, yapay zeka destekli slayt ve etkinlik oluşturma üzerine kurulu web tabanlı interaktif bir öğretim platformudur. Bu platformu kullanarak uzaktan öğretim için eksiksiz dersler, hızlı tekrarlar ve ilgi çekici sınıf etkinlikleri oluşturabilirsiniz.

Başlamak çok kolay. Curipod AI ile sıfırdan dersler oluşturun veya PowerPoint veya Google Slides'tan mevcut slayt sunumlarını yükleyin. Ardından, anketler, çizimler veya kelime bulutları gibi etkileşimli öğelerle dersinizi zenginleştirebilirsiniz.

Öğrenciler cevaplar, çizimler veya açık uçlu yanıtlarla yanıt verdikçe, Curipod anında, rubrikle uyumlu AI geri bildirimi sağlar. Curipod ayrıca öğrenci gizliliğini destekler ve FERPA ve COPPA ile tamamen uyumludur, bu da onu uzaktan eğitim sınıfları için güvenli ve güvenlikli bir seçim haline getirir.

Curipod'un en iyi özellikleri

Sadece bir komut yazarak, herhangi bir konu ve sınıf seviyesi için standartlara uygun tamamlanmış dersler oluşturun.

Ders katılımı, bireysel öğrenci yanıtları ve yaygın yanılgılarla ilgili raporların görünümünü görüntüleyerek öğretimi yönlendirin.

Özelleştirilebilir AI geri bildirimi ile eyalet değerlendirmeleri (STAAR, CAASPP gibi) ve ACT için ilgi çekici test hazırlık dersleri sunun.

Curipod sınırlamaları

Öğrencilerin yanıtlarını denetlemek için kullanılan QR kodu sistemi her zaman sorunsuz işlemeyebilir.

Curipod fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 24 $

Okul ve Bölge: Özel fiyatlandırma

Curipod puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Curipod hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Curipod'da en çok sevdiğim şey, derslerimi zenginleştirip etkileşimli hale getirmesi ve öğrencilerin Chromebook'larından erişebilmeleri. Ayrıca Curipod'un AI teknolojisini kullanarak sizin için dersler oluşturabilmesi ve daha önce oluşturduğunuz dersleri etkileşimli hale getirmek için "Curify" edebilmesi de çok hoşuma gidiyor. Harika bir araç!

Curipod'da en çok sevdiğim şey, derslerimi zenginleştirip etkileşimli hale getirmesi ve öğrencilerin Chromebook'larından erişebilmeleri. Ayrıca Curipod'un AI teknolojisini kullanarak sizin için dersler oluşturabilmesi ve daha önce oluşturduğunuz dersleri etkileşimli hale getirmek için "Curify" edebilmesi de çok hoşuma gidiyor. Harika bir araç!

🌟 Bonus: Eğitimciler, sadece birkaç doğal dil komutuyla ClickUp'ta bir Süper Ajan oluşturarak tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirebilir, gerçek zamanlı destek sağlayabilir ve öğrenci katılımını artırabilir. Süper Ajanlar şunları yapabilir: Otomasyonlu ders planlama: Müfredat hedeflerine veya geçmiş derslere dayalı olarak ders özetleri oluşturun, kaynaklar önerin ve her sınıf için kontrol listeleri oluşturun.

Programlar ve hatırlatıcılar: Dersleri otomatik olarak planlayın, öğrencilere hatırlatıcılar gönderin ve ödevlerin son teslim tarihlerini izleyin.

İçerik dağıtımı: Ders materyallerini, bağlantıları ve ödevleri sohbet veya görev atamaları yoluyla öğrencilerle paylaşın.

İlerleme izleme: Öğrencilerin gönderdiği ödevleri izleyin, gecikmiş işleri işaretleyin ve öğretmenlere günlük veya haftalık ilerleme raporları sunun.

Soru-cevap destek hizmeti: Sohbet kanallarında veya direkt mesajlarda ödevler, son teslim tarihleri veya ders içerikleri hakkında öğrencilerin sık sorduğu soruları yanıtlayın.

Geri bildirim toplama: Her dersten sonra öğrencilerden geri bildirim toplayın ve öğretmen için içgörüleri özetleyin.

Süper Ajanlar hakkında daha fazla bilgi edinin 👇

🧠 İlginç Bilgi: Sınıflar yapay zekayı yeni yollarla benimsiyor. Eğitim ortamında en çok kullanılan araçlar, yüzde 51 ile yapay zeka destekli eğitim oyunlarıdır. Bunları yüzde 43 ile uyarlanabilir öğrenme platformları ve yüzde 41 ile otomatik not verme sistemleri izlemektedir. Her ikisi de öğrenmeyi kişiselleştirmeye ve iş yükünü hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

9. Diffit (Bir metni birden fazla okuma seviyesine uyarlamak için en iyisi)

Diffit aracılığıyla

Ders materyallerini farklılaştırmak zaman alır, ancak bu, her öğrencinin öğrenmeye erişilebilirliğini tamamen değiştirebilir. Diffit, farklı okuma ve dil seviyelerine uygun öğrenme kaynakları oluşturarak bunu yapmanıza yardımcı olan bir yapay zeka öğretim aracıdır.

Bir konu girin, metin yapıştırın, belge yükleyin veya bir web sayfası ya da video bağlantısı paylaşın. Araç, bunları öğrencilerinizin okuma seviyelerine göre farklılaştırılmış paragraflara ve etkinliklere dönüştürür.

Ayrıca, öğrencilerin karmaşık fikirleri parçalara ayırmalarına destek olan, anlamalarını ve daha güvenli bir şekilde yanıt vermelerini sağlayan grafik düzenleyiciler ve iskeletler de elde edersiniz.

Diffit'in en iyi özellikleri

Kaynakları PDF, düzenlenebilir Google Dokümanlar, Slaytlar veya Formlar olarak ve ayrıca sınıfta kolayca kullanmak için Microsoft 365 dosyaları olarak dışa aktarın.

Standartların uyumunu, bilgi düzeylerinin derinliğini ve kelime hedeflerini öğretim hedeflerinize uyacak şekilde ayarlayın.

Güncel etkinlikleri, trend olan konuları ve ilgi çekici metinleri dahil ederek, farklı konularda okuma alıştırmalarını daha anlamlı hale getirin.

Diffit sınırlamaları

Bu araçta, öğrenme sürecini izlemek için yerleşik öğrenci ilerleme gösterge panelleri veya geri bildirim analizi bulunmamaktadır.

Diffit fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Bireysel öğretmenler : Aylık 14,99 $

Okullar: Özel fiyatlandırma

Diffit puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Diffit hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorum şöyle diyor:

PDF içe aktarma özelliğini kullandım ve çok beğendim. Harika slaytlar ve not defterleri oluşturuyor. Herhangi bir AI yazımında, talimatlarınızın çok spesifik ve ayrıntılı olması gerektiğini fark ettim.

PDF içe aktarma özelliğini kullandım ve çok beğendim. Harika slaytlar ve not defterleri oluşturuyor. Herhangi bir AI yazımında, talimatlarınızın çok spesifik ve ayrıntılı olması gerektiğini fark ettim.

10. Turnitin (İntihal tespiti, akademik dürüstlük ve yapay zeka ile yazma konusunda içgörüler için en iyisi)

Turnitin aracılığıyla

Turnitin, öğrenci çalışmalarında uygunsuz alıntıları ve kopyalanmış metinleri tespit etmenize yardımcı olan bir akademik dürüstlük ve değerlendirme platformudur.

Bu araç, gönderilen gönderileri kapsamlı bir web sayfa, akademik dergi ve daha önce gönderilmiş makale veritabanıyla karşılaştırarak "Benzerlik Raporları" oluşturmanıza olanak tanır. Bu raporlar, kaynakların doğru kullanıldığı yerleri ve alıntı sorunlarının olabileceği yerleri gösterir.

AI tarafından oluşturulan içeriklerin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, bu araç, gönderi metinlerinin bir kısmının ChatGPT gibi araçlar tarafından yazılmış olma olasılığını da vurgulamaktadır. Bu, işin ne kadarının öğrencinin kendi yazısı olduğunu anlamanıza yardımcı olur.

Öğrencileriniz el yazısı veya kağıt tabanlı değerlendirmeleri tamamlarsa, yanıtları tarayabilir ve dijital notlandırma için sisteme aktarabilirsiniz.

Turnitin'in en iyi özellikleri

Satır içi yorumlar ekleyin, QuickMarks uygulayın, değerlendirme ölçekleri kullanın ve öğrencilere sesli veya görsel geri bildirim verin.

Beyaz metin, eklenen karakterler ve karakter değiştirme gibi metin manipülasyon girişimlerini tespit edin.

Tek oturum açma desteği ile Canvas ve Moodle gibi popüler Öğrenim Yönetim Sistemleri ile sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Turnitin sınırlamaları

Orijinal veya doğru şekilde alıntılanmış işleri yanlışlıkla intihal olarak işaretleyebilir, bu da hem öğrenciler hem de öğretmenler için ekstra incelemeye yol açabilir.

Turnitin fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Turnitin puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? Neil Fleming tarafından 1987 yılında oluşturulan VARK modeli, öğrencilerinizin en iyi nasıl öğrendiğini anlamanıza yardımcı olur. Dört öğrenme türü tanımlar: Görsel: Öğrenciler grafikleri, diyagramları ve renkleri en etkili şekilde hatırlarlar.

İşitsel: Açıklamaları, dersleri veya tartışmaları dinlemek, bilgileri özümsemelerine yardımcı olur.

Okuma/Yazma: Notlar, makaleler ve yazılı talimatlar tercih ettikleri araçlardır.

Kinestetik: Uygulamalı etkinlikler ve gerçek hayattaki uygulamalar, öğrenmeyi onlar için kolaylaştırır. Bu bilgileri kullanarak derslerinizi farklı öğrenme stillerine göre uyarlayabilir ve her öğrencinin başarılı olmasına yardımcı olabilirsiniz.

11. Khanmigo (AI destekli rehberli özel ders ve kavram ustalığı için en iyisi)

Khanmigo aracılığıyla

Khanmigo ile farklı öğrenme ihtiyaçlarına göre ders planları, sınav soruları, çıkış biletleri, değerlendirme tabloları, ders başlangıçları ve öğrenci grupları hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ayrıca, öğrencilerin işlerinin özetlerini talep üzerine alabilir, ilerlemelerini kontrol edebilir ve öğrencilerin destekye ihtiyaç duyduğu alanları belirleyebilirsiniz.

Khan Academy öğrenme ekosistemine bağlantı olduğu için, bu araç birçok konuda geniş ve güvenilir bir ders, video ve alıştırma kütüphanesine erişim sağlar. Güvenilir kaynakları aramak için zaman harcamadan müfredata uygun içeriklere ulaşabilirsiniz.

Khanmigo'nun en iyi özellikleri

E-posta, değerlendirme tabloları, problem setleri ve sınıf içi etkinlikler için doğru cevapları içeren ilk taslakları oluşturun.

Taylor Swift veya Roblox gibi öğrencilerin ilgi alanlarına göre ilgi çekici unsurlar oluşturarak dersleri kişiselleştirin.

Khanmigo sohbet geçmişinize erişerek önceki işlerinizi inceleyin ve yeniden kullanın.

Khanmigo sınırlamaları

Kalkülüs veya fizik gibi ileri düzey konuları okuyan öğrenciler, Khanmigo'nun açıklamalarını son derece basit bulabilirler.

Khanmigo fiyatlandırması

Öğretmenler: Ücretsiz

Ebeveynler ve öğrenciler: Aylık 4 dolar

Aileler: Aylık 4 dolar

Bölge Araçları: Özel fiyatlandırma

Khanmigo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Turnitin hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Khan Academy'nin en çok sevdiğim yanı, kendi hızında öğrenme imkanı sunmasıdır. Matematik müfredatımıza uygun dersler atayabilirim ve öğrenciler bunları müdahale saatlerinde veya evde tamamlayabilirler.

Khan Academy'nin en çok sevdiğim yanı, kendi hızında öğrenme imkanı sunmasıdır. Matematik müfredatımıza uygun dersler atayabilirim ve öğrenciler bunları müdahale saatlerinde veya evde tamamlayabilirler.

12. Education Copilot (Ders planları, değerlendirme tabloları ve sınıf belgelerini hızlı bir şekilde oluşturma için en iyisi)

via Education Copilot

Education Copilot, hazırlık süresini kısaltmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ders planlama ve içerik oluşturma platformudur. Yerleşik yapay zeka ders planlayıcısını kullanarak, herhangi bir konu veya kavram için sadece birkaç saniye içinde tamamen yapılandırılmış ders planları oluşturabilirsiniz.

Seviyeyi, kapsamı ve yapıyı ayarlayarak her kaynağı özelleştirin, böylece içerik müfredat hedeflerinize ve öğrencilerinizin ihtiyaçlarına daha uygun hale gelsin.

Education Copilot size hızlı bir başlangıç noktası sunar, böylece daha fazla zamanınızı öğretmeye ayırabilir, çalışma kağıtlarını biçimlendirmeye veya planları sıfırdan yazmaya daha az zaman harcayabilirsiniz.

Education Copilot'un en iyi özellikleri

Ders planları, yazma konuları, öğrenci raporları, proje özetleri ve daha fazlası için yapay zeka tarafından oluşturulan şablonlara erişin.

Hem sizin hem de öğrencileriniz için anahtar konuları, kavramları veya konu alanlarını açıkça ele alan el broşürleri oluşturun.

Ders saatleri sırasında ve sonrasında zaman kazanmak için 10'dan fazla yerleşik aracı kullanın.

Education Copilot sınırlamaları

Platform yalnızca İngilizce ve İspanyolca dillerini desteklemekte olup, yaygın olarak konuşulan diğer birçok dili desteklememektedir.

Education Copilot fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Öğretmenler: Aylık 9 $

Okullar ve okul bölgeleri: Özel fiyatlandırma

Education Copilot puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Lise öğrencileri, öğrenmeyi kolaylaştırmak için GenAI'yi kullanıyor. %67'si karmaşık kavramları özetlemek ve anlamak için, %61'i ödev fikirleri yazmak için ve %55'i kendi çalışma materyallerini oluşturmak için kullanıyor.

13. Kahoot! (Eğlenceli, rekabetçi öğrenme oyunları ve canlı testler için en iyisi)

Kahoot! dersleri interaktif testlere ve etkinliklere dönüştüren oyun tabanlı bir öğrenme platformudur. Öğrencilerin katılımını artırmak, anlama düzeyini gerçek zamanlı olarak kontrol etmek ve sınıfa enerji katmak için en uygun platformdur.

Dakikalar içinde "kahoot"lar (kahoot testleri) oluşturabilir ve bunları canlı olarak çalıştırabilir veya kendi hızında çalışma veya ev ödevi olarak atayabilirsiniz. Sorular, öğrenme deneyimini daha görsel ve eğlenceli hale getirmek için Kahoot'un yerleşik kitaplığındaki resimleri, videoları ve medyayı içerebilir.

Öğrenciler kendi cihazlarından katılırken sorular paylaşılan ekranda görüntülenir, böylece katılım işbirliğine dayalı ve hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Sesli okuma desteği, yüksek kontrast modu ve ekran okuyucu uyumluluğu gibi erişilebilirlik özellikleri sayesinde, her öğrenci rahatça derslere katılabilir.

Kahoot! en iyi özellikleri

Anketler, bulmacalar, kelime bulutları, açık uçlu sorular ve yazma-cevap soruları gibi çeşitli soru türlerini kullanarak etkinlikler oluşturun.

Zaman kazanmak ve paylaşılan fikirleri geliştirmek için kamu kütüphanesindeki mevcut Kahoot'ları yeniden kullanın veya uyarlayın.

Ders performansını ölçmek için oyun sonrası raporları ve analizleri inceleyin.

Kahoot! sınırlamaları

Kahoot! soruları çoktan seçmeli veya doğru/yanlış biçimleriyle sınırlıdır, bu da öğrencilerin kendi cevaplarını oluşturmalarını veya mantıklarını ifade etmelerini engeller.

Kahoot! fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Kahoot! puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (390'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2880+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Kahoot! hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Öğrencilerimin bu platformu çok sevmesi beni çok mutlu ediyor! İspanyolca becerilerini ve kelime dağarcıklarını eğlenceli ve kolay bir şekilde geliştirebilmelerini çok seviyorum. Akranları arasında dostça bir rekabet ortamı oluşmasını da çok seviyorlar.

Öğrencilerimin bu platformu çok sevmesi beni çok mutlu ediyor! İspanyolca becerilerini ve kelime dağarcıklarını eğlenceli ve kolay bir şekilde geliştirebilmelerini çok seviyorum. Akranları arasında dostça bir rekabet ortamı oluşmasını da çok seviyorlar.

ClickUp ile Sınıf Görevlerini Otomasyonla Otomatikleştirin ve Öğrencilerin Öğrenimini Önceliklendirin

Uzaktan öğretim, öğrenmeyi kişiselleştirmek ile idari işleri halletmek arasında sürekli bir denge kurma çabası gibi hissettirmemelidir. Eğitimciler için en iyi AI öğretim araçları, görevleri yönetme, içerik oluşturma ve okul bölgenizdeki öğrencilerin ilerlemesini izleme yolları sunar.

Karar vermeden önce, gerçek senaryolarda ücretsiz deneme sürümlerini ve demoları test edin. Pratik testler, zaman kazandıran ve öğrencilerinizi destekleyen bir platform seçmenizi sağlar.

Ders planlama, içerik oluşturma, ödev izleme ve öğrenci analizlerini bir araya getiren bir platform arıyorsanız, ClickUp güçlü bir seçenektir. AI destekli içerik oluşturma, merkezi Dokümanlar, Görevler, Otomasyonlar ve Gösterge Panelleri, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan ders vermenize yardımcı olur.

ClickUp topluluğu, son zamanlarda 10 milyondan fazla yeni üye ile 14 milyondan 24 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Bu tür bir benimsenme, birçok eğitimci ve takımın işlerini yürütmek için tek bir yer seçtiğini gösteriyor.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Ders planlamayı kolaylaştıran en iyi üretken yapay zeka araçlarını arıyorsanız, ClickUp'ı denemeye değer. Ders planlamanın hem yaratıcı hem de pratik yönlerini destekler. ClickUp Brain, dersinizin temel fikirlerini taslak haline getirmenize yardımcı olurken, ClickUp Belge bu fikirleri her dönem yönetmesi, güncellemesi ve yeniden kullanması kolay eksiksiz bir plana dönüştürmenizi sağlar.

Evet. Birçok AI aracı, doğruluğu kontrol ederek ve puanlama kriterlerini takip ederek testleri, çoktan seçmeli soruları ve hatta kısa yazılı cevapları otomatik olarak notlandırabilir. Öğrencilere anında geri bildirim sağlar ve öğretmenlerin zaman kazanmasını sağlar. Ancak, öğretmenler özellikle yaratıcı veya açık uçlu işler için adaleti sağlamak amacıyla nihai notları yine de gözden geçirebilirler.

AI araçları, öğrenmeyi kişiselleştirmek için öğrenci bilgilerini toplar, bu nedenle verilerin güvenli bir şekilde saklandığından ve yalnızca yetkili kişiler tarafından erişildiğinden emin olmanız gerekir. Ayrıca, bu verilerin izleme, reklam veya izinsiz paylaşım amacıyla kullanılmadığından da emin olmalısınız. Gizlilik politikalarını ve izinleri gözden geçirmek, öğrencilerinizin bilgilerini korumanıza yardımcı olur.

Üniversite düzeyindeki uzaktan dersler için en iyi AI sunum oluşturucularından bazıları Canva ve Curipod'dur. Canva, AI kullanarak kısa bir komutla düzenler, görseller ve hatta tam slayt sunumları önererek dakikalar içinde slaytlar tasarlamanıza yardımcı olur. Curipod, öğrencilerin uzaktan ilgilerini canlı tutan anketler, kelime bulutları, çizimler ve tartışma komutları içeren slaytlar oluşturarak etkileşimli bir ortam sağlar.

AI araçları, içeriği her öğrencinin hızına, güçlü yönlerine ve stiline uyarlayarak öğrenme deneyimini kişiselleştirmenize yardımcı olur. AI, alıştırma soruları önerebilir, hedefli geri bildirim sağlayabilir ve öğrencinin desteğe ihtiyaç duyduğu alanlara göre kaynaklar önerebilir. AI içgörülerini kullanarak aynı konuda desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri gruplandırabilirsiniz.

AI not verme asistanları, kısa cevaplı testler ve kısa yanıtlar için anında puanlama yapar, manuel iş yükünü azaltır ve geri bildirimi daha hızlı verir. Geleneksel not verme daha uzun sürer, ancak yaratıcılığı, muhakemeyi ve kişisel ifadeyi daha doğru bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. En iyi yaklaşım, siz daha derin bir değerlendirmeye odaklanırken, tekrarlayan kontroller için AI kullanmaktır. Böylece, bir öğrencinin argümanlarını ne kadar iyi kurduğunu, kavramları ne kadar iyi uyguladığını veya özgün fikirlerini ne kadar iyi ifade ettiğini değerlendirebilirsiniz.