Son teslim tarihlerini düzenlemek ve izlemek için Ücretsiz Ödev Takip Şablonları

Son teslim tarihleri, en beklemediğiniz anda sinsice yaklaşır. Bir dakika önce bolca zaman varken, bir dakika sonra saat 2'de çılgınca yazarken, her şeyin nerede ters gittiğini merak edersiniz. İşte bu noktada ödev takip şablonları imdadınıza yetişir.

Onları akademik yardımcınız olarak düşünün, düzenli kalmanıza, stresten uzak durmanıza ve programınızın önünden gitmenize yardımcı olurlar.

Ödev takip şablonu, son teslim tarihlerini planlamanıza, görevleri önceliklendirmenize ve her şeyi tek bir yerde tutmanıza olanak tanır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Ödevlerinizi kontrol altında tutmak için mükemmel takipçiyi bulmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Görev Takip Şablonları Nedir?

Görev izleyici şablonları, öğrenciler, profesyoneller ve teslim tarihi olan herkesin düzenli kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmış basit ama güçlü araçlardır. Bu şablonlar, görevleriniz için bir yol haritası görevi görür ve neyin yapılması gerektiğini, ne zaman yapılması gerektiğini ve iş yükünüzü nasıl önceliklendireceğinizi net bir şekilde gösterir.

Profesyonel ve akademik başarıya ulaşmak için asistanınız görevi görürler. Genellikle son teslim tarihleri, görev açıklamaları, öncelik düzeyleri ve ilerleme izleme bölümleri içerir.

Bazı şablonlar Google E-Tablolar gibi temel elektronik tablolardır, diğerleri ise iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirebileceğiniz dijital planlayıcılar, etkileşimli uygulamalar veya yazdırılabilir sayfalar.

Bu şablonlar, görevleri listelemekle kalmaz, büyük projeleri yönetilebilir adımlara ayırmanıza, projeleri veya revizyonları izlemenize ve stresi azaltmanıza yardımcı olur.

İyi bir ödev takip şablonu nedir?

Sağlam bir ödev takip şablonu, her şeyi düzenli ve yönetilebilir hale getirir. İşte harika bir şablonu oluşturan özellikler:

Görev ayrıntılarını netleştirin: Görev adları, açıklamalar ve özel talimatlar için ayrılmış bir alana sahip bir şablon arayın. Böylece, gerekli bilgileri bulmak için e-postaları veya ders notlarını karıştırmanıza gerek kalmaz ✅

Son teslim tarihlerine bir bakışta: İyi bir takip aracı, son teslim tarihlerini açıkça gösterir, böylece önemli görevler beklenmedik bir şekilde karşınıza çıkmaz. Renk kodlaması veya tarihe göre sıralama, yaklaşan işlerin önceliğini belirlemenize yardımcı olur ✅

Konu düzenleme: Ödevler, özellikle yoğun bir dönemde hızla birikebilir. İyi bir takip sistemi, görevleri konu veya derslere göre gruplandırarak her ders için nelere dikkat edilmesi gerektiğini görmeyi kolaylaştırır ✅

Öncelik düzeyleri: Tüm görevler aynı değildir. Öncelik sütunu (yüksek, orta, düşük) sayesinde acil görevlere öncelik verebilir ve işlerinizi daha verimli bir şekilde planlayabilirsiniz ✅

İlerleme izleme: Onay kutuları, durum güncellemeleri veya ilerleme çubukları içeren bir şablon arayın. Bunlar, her bir görevin ne kadar ilerlediğini görselleştirmenize yardımcı olur ✅

Notlar ve kaynaklar için alan: Ekstra notlar, öğretim görevlisinin geri bildirimleri veya araştırma materyallerine bağlantılar için bir bölüm, özellikle karmaşık ödevler üzerinde çalışırken hayat kurtarıcı olabilir ✅

Dijital veya yazdırılabilir seçenekler: Google E-Tablolar ödev takipçisi veya Google E-Tablolar ödev takipçisi veya ClickUp gibi dijital takipçileri esneklik, otomatik güncellemeler ve tüm cihazlardan kolay erişim sunar. Öte yandan, yazdırılabilir öğrenci planlayıcıları, işlerini elle yazmayı tercih edenler için idealdir ✅

12 En İyi Ödev Takip Şablonu

Bir daha asla son teslim tarihini kaçırmamanızı sağlayacak en iyi 12 ödev takip şablonu:

1. ClickUp Sınıf Ödev Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Sınıf Ödevi Şablonu ile öğrenci performansını ve ödevlerini zahmetsizce izleyin

Öğrencilerin ödevlerini takip etmek genellikle bitmeyen bir bulmaca gibi hissettirir: son teslim tarihleri birikir, not listeleri uzar ve önemli görevler kaybolur. ClickUp Sınıf Ödevi Şablonu, her şeyi tek bir yerde tutarak sınıf yönetimini basitleştirir.

Tamamen özelleştirilebilir durumlar ve alanlar, görevleri istediğiniz şekilde düzenlemenizi sağlar. Ayrıca Liste, Sınavlar ve Belgeler gibi birden çok görünüm, ilerlemeyi izleme konusunda esneklik sunar.

🌟 Neden seveceksiniz?

Öğrencilerin ilerlemelerini, ödevlerini, son teslim tarihlerini ve notlarını tek bir merkezden izleyin ve takip edin

Durumları (ilerleme, yapılacaklar ve tamamlandı gibi) ve alanları (not ve kapsanan konular gibi) ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Daha iyi düzenleme için Liste, Sınavlar ve Belgeler görünümleri arasında geçiş yapın

Ödevleri, güncellemeleri ve geri bildirimleri öğrencilerle kolayca paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Sınıf ödevlerini ve öğrenci performansını yönetmek isteyen öğretmenler ve eğitmenler.

💡 Profesyonel İpucu: Son teslim tarihine göre görevleri izlemek için Son Teslim Tarihine Göre Liste görünümünü, yaklaşan sınavları izlemek için Sınavlar görünümünü ve kağıt ödevlerinizi hazır tutmak için Kağıtlar görünümünü kullanın! Not almak mı istiyorsunuz? Önemli ayrıntıları düzenlemek, bunlara her yerden erişmek ve notları ve çalışma alanını doğrudan birbirine bağlamak için görevler oluşturmak için Belgeler'i kullanın.

2. ClickUp Öğrenci Proje Planlama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Öğrenci Proje Planlama Şablonu ile proje teslim tarihlerini takip edin

Grup projeleri ve büyük ödevler genellikle heyecanla başlar, ancak kısa sürede kaçırılan teslim tarihleri ve kargaşayla dolu stresli bir karmaşaya dönüşür.

ClickUp Öğrenci Proje Planlama Şablonu, bu görevleri, son teslim tarihlerini ve işbirliklerini yönetmeye yardımcı olarak her adımın daha yapılandırılmış hissedilmesini sağlar. Kullanıcı dostu tasarım, projeleri net aşamalara ayırmaya, sorumlulukları atamaya ve ilerlemeyi takip etmeye yardımcı olur.

İster tek başınıza ister bir takımla çalışın, bu işbirliği aracı her ayrıntıyı takip etmenizi ve profesörler ve takımlarla işbirliği yapmanızı daha verimli hale getirir.

🌟 Neden seveceksiniz?

Net zaman çizelgeleri ve bütçe ile projenizin her aşamasını düzenleyin

Görevleri atayın ve ilerlemeyi izleyerek herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayın

Kaynakları etkili bir şekilde bütçeleyin ve son teslim tarihlerini takip edin

Her üye için sorumluluk dağılımını, gerekli kaynakları, son teslim tarihlerini ve durumu belirtin

🔑 İdeal kullanım alanları: Odaklanmak, son teslim tarihlerini kaçırmamak ve son dakika stresini azaltmak isteyen, tek başına veya grup halinde proje yöneten öğrenciler.

3. ClickUp Öğrenci Şablonu

ClickUp Öğrenci Şablonu ile akademik sorumluluklarınızı düzenleyin

biriken ödevler, projeler ve sınavlar yüzünden bunaldınız mı? ClickUp Öğrenci Şablonu, dersleri düzenlemek, ödevleri yönetmek ve ilerlemeyi zahmetsizce izlemek için hepsi bir arada bir çalışma alanıdır ve akademik başarıya giden yolu açar.

Bu öğrenci planlayıcı, her konu için notlar yazmanıza, çalışma materyallerini düzenlemenize, yaklaşan son tarihler için bildirimler almanıza ve projeler veya notlar üzerinde sınıf arkadaşlarınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

🌟 Neden seveceksiniz?

Projeleri, ödevleri ve sınav programlarını kolaylıkla yönetin

Bu çalışma aracıyla ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini takip ederek hedeflerinize bir adım daha yaklaşın

Konu veya dönem bazında listeler oluşturun, materyalleri konulara bağlayın ve ödevleri yapılacak, ilerleme aşamasında veya tamamlandı gibi durumlara göre sınıflandırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Akademik sorumluluklarını tek bir yerde düzenlemek isteyen öğrenciler.

4. ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu ile öğrencilerin ilerlemesini izleyin ve iyileştirin

Öğrencilerinizin ilerlemesini notların ötesinde, gerçek anlamda nasıl ölçebileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Öğrenme, test puanlarından daha fazlasıdır; büyüme, çaba ve anlamadır. ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu, resmin tamamını görmenizi sağlar.

Performansı izlemek ve değerlendirmek için merkezi bir sistemle öğrencilerin ilerlemesini takip edin. Net hedefler belirleyin, başarıları izleyin ve dikkat edilmesi gereken alanları belirleyin, böylece her öğrencinin başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu desteği almasını sağlayın.

🌟 Neden seveceksiniz?

Her öğrencinin performansını, doğum günlerini, çabalarını ve ebeveyn bilgilerini kolaylıkla takip edin ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Ebeveynler ve yöneticiler için raporun en son sürümünü oluşturun

Tartışmanın anahtar noktalarını hatırlamak için kontrol listeleri oluşturun

Misafirler ile Paylaş bağlantılarını kullanarak ilerlemeyi paydaşlar ve ailelerle paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: Öğrencilerin ilerlemesini verimli bir şekilde izlemek ve desteklemek isteyen öğretmenler ve yöneticiler.

Bu videoyu izleyin:

💡 Profesyonel ipucu: 'Dikkat Gerektirenler Görünümü'nü kullanarak hangi öğrencilerin hangi alanlarda dikkat gerektirdiğini kontrol edin. İlerlemelerini İyi Gidiyor, Dikkat Gerektiriyor, Güven Kazanması Gerekiyor, Uzantı Görevleri Gerekiyor ve Geçmiş Öğrenci ölçeğinde derecelendirin. Davranış Sorunları Görünümü'nü kullanarak müdahaleleri yönetin ve geliştirin.

5. ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Öğrenci Eğitimi Şablonu ile iş yükünüzü etkili bir şekilde önceliklendirin

çalışmalarınızda düzenli olmak, akademik başarı için anahtar bir unsurdur. ClickUp'ın Öğrenci Eğitimi Şablonu, derslerinizi, ödevlerinizi ve projelerinizi yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İzlenebilir görevler oluşturun, son teslim tarihlerini ayarlayın ve iş yükünüzü etkili bir şekilde önceliklendirin. Bu şablonla, son teslim tarihlerini yönetmeye daha az, öğrenmeye daha fazla odaklanabilirsiniz.

Eğitimciler için, tutarlı bir müfredat çerçevesini paylaşmaya, anlamlı işbirliğini teşvik etmeye ve öğrenme sürecini daha keyifli hale getirmeye yardımcı olur.

🌟 Neden seveceksiniz?

Görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için net son teslim tarihleri belirleyin ve görevlere öncelik verin

Kurs Numarası, Kurs Durumu, Kredi Birimleri, E-posta ve Final Notu gibi Özel Alanları kullanarak bilgileri görselleştirin

Daha iyi planlama için Müfredat ve Ön Koşullar gibi çok sayıda görünüme erişin. Müfredat Görünümü, materyalleri ve birden çok dersi düzenlemek için mükemmeldir, Ön Koşullar ise kursu tamamlamak için gerekli tüm ön koşulları izlemenize yardımcı olur

🔑 İdeal kullanım alanları: Akademik çalışmalarını ve müfredatlarını iyi organize etmek isteyen öğrenciler ve öğretmenler.

➡️ Ayrıca Okuyun: Öğretmenler ve Eğitimciler için Ücretli ve Ücretsiz Ders Planı Şablonları

6. ClickUp Üniversite Çalışma Sayfası Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Üniversite Çalışma Sayfası Şablonu ile üniversite başvurularınızı düzenleyin

Yakında üniversiteye mi başlıyorsunuz? ClickUp Üniversite Çalışma Sayfası Şablonunu kullanarak en çok tercih ettiğiniz seçenekler hakkındaki tüm önemli bilgileri tek bir yerde toplayın.

Farklı üniversitelerle ilgili bilgileri düzenleyin ve izleyin, başvuru son tarihlerini listeleyin ve tahmini maliyetleri ekleyin. Kişiselleştirilmiş bir program oluşturun, yaklaşan son tarihleri izleyin ve önemli bir etkinliği kaçırmamak için takviminizle entegre edin. ​

🌟 Neden seveceksiniz?

Görevleri, Başvuru Gönderildi, Takip Edilmeyecek, Tamamlandı ve Başvurulacak gibi farklı durumlara göre düzenleyin

SAT II Tarihi, Ana Dal, Kompozisyon ve Sunulan Yardım Bursu gibi özel özellikleri kullanarak üniversite başvuruları hakkında bilgi kaydedin

Üniversitelerin genel görünümü ve başvuru durumunu gösteren Üniversite Listesi Görünümü, her üniversitenin gereksinimlerinin ayrıntılarını gösteren Gereksinimler Tablosu Görünümü ve sınav programlarını görselleştiren Sınav Takvimi dahil olmak üzere 4 özel görünümde açın

🔑 İdeal kullanım alanları: Üniversite başvurularını ve gereksinimlerini verimli bir şekilde yönetmek isteyen öğrenciler.

7. ClickUp Proje Takip Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Proje Takip Şablonu ile tüm projelerinizin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayın

ClickUp Proje Takip Şablonu, aynı anda birden fazla programı yöneten yönetici takımları için hepsi bir arada bir araçtır. Tüm projelerinizden haberdar olmanızı sağlamak için gerçek zamanlı güncellemeler ve etkileşimli görselleştirmeler sunar.

Şablon, görev yönetimi yazılımı olarak işlev görür ve takım üyelerine iş atamanıza, mevcut durumu paydaşlarla paylaşmanıza ve herkesi bilgilendirmene olanak tanır.

Özel durumlar, işlerin düzenli olmasını sağlar, böylece neyin ilerleme aşamasında, neyin beklemede ve neyin tamamlandığını her zaman bilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz?

Atanan Kişilere Göre, Gantt ve Genel dahil olmak üzere 4 görünümde açın

Daha iyi planlama için Gantt grafikleriyle zaman çizelgelerini görselleştirin

Atanan Kişilere Göre Görünümü'nü kullanarak hangi takım üyesinin hangi görevlerden sorumlu olduğunu izleyin

Hatırlatıcılar ve son tarih uyarıları için otomasyonlar ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla projeyi izlemek isteyen proje yöneticileri ve takımlar.

➡️ Ayrıca okuyun: Öğrenciler için en önemli proje yönetimi ipuçları

8. Üniversite Öğrencileri için ClickUp Ders Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Üniversite Öğrencileri için Ders Notları Şablonu ile not almayı daha akıllı hale getirin

Üniversite Öğrencileri için ClickUp Ders Notları Şablonu, kapsamlı notlar almanıza ve konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Sayısız defter veya sonsuz dijital dosyayı karıştırmak yerine, notlarınızı kolayca erişilebilir ve aranabilir bir depoda saklayın. Şablonu çalışma alanınıza ekleyin ve yazmaya başlayın!

İç içe sayfalar gibi özellikleri kullanarak notlarınızı düzenleyin, belgeyi sınıf arkadaşlarınızla paylaşarak ortak not alma özelliğinden yararlanın ve biçimlendirme seçenekleriyle ana noktaları vurgulayın.

🌟 Neden seveceksiniz?

Notları ders tarihlerine, konulara, dönemlere ve önem derecesine göre düzenleyin

Fikirlerinizi toplayın ve öğretmenler ve öğrencilerle paylaşarak notlarınızı daha kapsamlı hale getirin

Anahtar ders noktalarını takip etmek için kontrol listeleri ve görevler oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Not alma becerilerini geliştirmek ve ders materyallerini kolayca bulabilmek isteyen üniversite öğrencileri.

🧠 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, not almanın akademik başarı ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Bir çalışma, yazılı not alan öğrencilerin almayanlara göre daha iyi hatırladıklarını ve testlerde daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koymuştur.

9. ClickUp Son Tarih Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Son Tarih Şablonu ile hiçbir son tarihi kaçırmayın

Son teslim tarihleri genellikle ansızın gelir ve yönetilebilir görevleri son dakika telaşına dönüştürür. ClickUp Son Teslim Tarihleri Şablonu, son teslim tarihi yönetimini stressiz bir sürece dönüştürür.

Yaklaşan ve gecikmiş son tarihlerin net bir özetini sunarak görevleri verimli bir şekilde planlamanıza ve takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

🌟 Neden seveceksiniz?

Görevleri düzenleyip önceliklendirerek tüm son teslim tarihlerine uyulmasını sağlayın

Son teslim tarihlerine uymak için takım üyeleriyle zahmetsizce işbirliği yapın

Kapsamlı bir genel bakış için Tüm Etkinlikler, Etkinliklerin Durumu ve Proje Zaman Çizelgesi gibi birden fazla görünüme erişin

Gantt grafiği kullanarak proje zaman çizelgelerini görselleştirin, hangi faaliyetlerin önceliklendirilmesi gerektiğini belirleyin ve görev bağımlılıklarını kontrol edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, profesyoneller ve son teslim tarihlerini etkili bir şekilde yönetmek isteyen öğrenciler.

10. ClickUp Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonu ile iş yükünü yönetin

Bir sömestrde takip etmeniz gereken çok şey mi var? Yalnız değilsiniz! ClickUp Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonu, her şeyi tek bir yerde düzenleyerek bir adım önde olmanıza yardımcı olur. Büyük görevleri daha küçük adımlara bölmenize, son tarihler belirlemenize ve ilerlemeyi kolayca izlemenize olanak tanır.

Birden fazla konuyu aynı anda idare ediyor veya çalışmaya daha yapılandırılmış bir yaklaşım mı istiyorsunuz? Bu şablon, her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

🌟 Neden seveceksiniz?

Görevleri ve son teslim tarihlerini net bir biçimde düzenleyin

Büyük ödevleri yönetilebilir adımlara bölün

Performansınızı izleyin ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kontrol listeleri kullanarak iş yüklerini kontrol altında tutmak isteyen öğrenciler.

11. ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu ile ders planlamada tutarlılığı sağlayın

Harika dersler, özenli planlama ve yapı ile oluşturulur. ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu, eğitimcilerin ders planlarını oluşturmasına, düzenlemesine ve yönetmesine yardımcı olarak her dersin sorunsuz geçmesini sağlar.

Ders içeriği, ödevler ve değerlendirmeler için özel bölümler sayesinde hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Yerleşik ilerleme izleme özelliği, ders planlamasını daha verimli ve daha az yorucu hale getirir.

🌟 Neden seveceksiniz?

Derslerinizi en küçük ayrıntısına kadar planlayın ve öğretimde tutarlılığı sağlayın

Önemli bilgileri kaydetmek için Hedefler, Not, Ders Yapısı, Ayrıntılı Ders Planı ve Değerlendirme Formu gibi Özel Alanları kullanın

Görevleri Analiz, Tamamlandı, Tasarım, Geliştirme, Değerlendirme gibi çeşitli durumlara göre düzenleyin

ADDIE Aşaması ve Ders Planları dahil olmak üzere farklı görünümlerde açın

🔑 İdeal kullanım alanları: Ders planlamasını merkezileştirmek ve öğrencilerinin ilgisini daha fazla çekmek isteyen üniversite eğitimcileri.

12. ClickUp Ders Programı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Ders Programı Şablonu ile kursunuzu zahmetsizce yapılandırın

Açık ve kapsamlı bir ders programı oluşturmak, başarılı bir kursun temelini oluşturur. ClickUp Ders Programı Şablonu, eğitimcilerin ders programlarını tek bir yerden planlamasına, düzenlemesine ve izlemesine yardımcı olarak kurs yönetimini daha basit ve işbirliğine dayalı hale getirir.

Beklentileri ayarlamak, görevleri atamak ve haftalık ilerlemeyi izlemek için yerleşik araçlara sahip bu şablon, kurs planınızı öğretim başarısı için uygulanabilir bir yol haritasına dönüştürür.

🌟 Neden seveceksiniz

Kurs hedeflerini, haftalık konuları, son teslim tarihlerini ve notlandırma politikalarını net bir şekilde tanımlayın

Ders Adı, Haftalık Konular, Değerlendirme Türü ve Kaynaklar gibi Özel Alanları kullanarak ders programınızı ayrıntılı ve düzenli tutun

Yapılacak, İlerleme ve Tamamlandı gibi etiketlerle görevlerin durumunu izleyin

Diğer eğitimcilerle işbirliği yapın, sorumluluklar atayın ve ilgili materyalleri ek dosya olarak ekleyin

Liste, Takvim ve Gantt görünümleriyle ders programınızın zaman çizelgesini net bir şekilde görselleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ders programlarını planlamak ve yönetmek için yapılandırılmış, işbirliğine dayalı ve verimli bir yol arayan eğitimciler, profesörler ve akademik koordinatörler.

ClickUp ile Çalışma Programınızı Daha Akıllı Planlayın

Görevleri, son teslim tarihlerini ve projeleri takip etmek sürekli bir mücadele olmak zorunda değil.

Doğru araçlarla düzenli olmak ikinci bir doğa haline gelir ve öğrenmeye ve akademik başarıya odaklanmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın çeşitli şablonları, ödevleri izlemekten ders planlamaya kadar her şeyi basitleştirerek daha akıllı ve daha az yorucu bir şekilde çalışmanızı sağlar. Ne bekliyorsunuz? Bugün ücretsiz kaydolun!