2025'te Her Öğrencinin Sahip Olması Gereken En İyi 15 Çalışma Aracı

İnternet, çalışma şeklimiz de dahil olmak üzere hayatımızın her alanını değiştirdi. Fiziksel olarak erişime ihtiyaç duyan kişilere sayısız kaynak ve eğitim imkanı sunuyor. Ancak aynı zamanda konsantre olmayı da zorlaştırdı.

İlgili uygulamadan sosyal medyaya geçip bir TikTok daha izlemek veya Instagram'da gezinmek için sürekli bir cazibeye kapılan çoğumuz, derslerimizden dikkatimiz dağılıyor. Ancak endişelenmeyin, bu zorluklar için de bir çözümümüz var!

Uzman ders ve notlar sağlayan çalışma araçlarından, odaklanmayı artıran ve dikkat dağıtıcı siteleri bloke eden teknolojilere kadar her şeyi bu makalede ele aldık.

Bir çalışma aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir çalışma aracında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir araç arayın. Kullanımı kolay bir araç, Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir araç arayın. Kullanımı kolay bir araç, zaman kazanmanızı sağlar ve hayal kırıklığını azaltır

Uyumluluk ve erişilebilirlik: Aracın kullandığınız cihazlar ve işletim sistemleriyle (ör. Windows, macOS, iOS ve Android) uyumlu olduğundan emin olun. Çalışma ortamınızda esneklik sağlamak için birden fazla cihazdan erişilebilir olmalıdır

İşbirliği özellikleri: Projelerde veya çalışma gruplarında sık sık başkalarıyla işbirliği yapan bir üniversite öğrencisiyseniz, gerçek zamanlı düzenleme, yorum yapma ve dosya paylaşımı gibi işbirliği özelliklerini destekleyen bir araç seçin

Not alma özellikleri: Düzenli ve aranabilir notlar almanıza olanak tanıyan bir çalışma aracı arayın. Görüntü ve ses kaydı gibi multimedya öğelerini desteklemesi bir artıdır

Öğrenme kaynakları: Bazı çalışma araçları, flash kartlar, testler veya önceden hazırlanmış çalışma materyalleri gibi yerleşik öğrenme kaynaklarına sahiptir. Bu kaynakların eğitiminize uygun olup olmadığını değerlendirin

İlerleme izleme: İlerlemenizi izleme özellikleri sunan araçları arayın. Bunlar arasında analizler, istatistikler veya başarılarınızın ve iyileştirilmesi gereken alanların görsel sunumları yer alabilir.

İşte 2024'te kullanabileceğiniz en iyi çevrimiçi çalışma araçları:

1. ClickUp

ClickUp ile Hedefinize Ulaşın ClickUp'ın Pano Görünümü ile derslerinizdeki ilerlemenizi takip edin

ClickUp, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler, profesyoneller ve işler için yararlı olan güçlü bir araç ve proje yönetimi çözümüdür. Nasıl olduğunu merak mı ediyorsunuz?

ClickUp for Students'ı kullanarak programınızı yönetin, ödevlerinizi ve ilerlemenizi takip edin, notlar alın, arkadaşlarınızla işbirliği yapın, AI asistanlarını kullanın ve daha fazlasını yapın. Google Dokümanlar, Slack, Zoom ve Clockify gibi diğer araçlarla entegre edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kanban Panosu

ClickUp Kanban Panosu ile derslerinizi bir bakışta görselleştirin

Ödevlerinizi takip edin, programlarınızı planlayın ve çeşitli görevleri takviminizle senkronize edin. Durumları ve tarihleri değiştirin ve görevlerinizi önceliklerine göre düzenleyin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak notlar alın ve bunları hızlıca düzenleyin

ClickUp Docs, notlarınızı almanızı ve yönetmenizi sağlar. Gelişmiş özellikleri, Supernotes ve Obsidian gibi uygulamalara alternatif olarak verimli bir şekilde hizmet edebilir. Notlarınızı daha alakalı hale getirmek için ek kaynakları notlarınıza gömebilirsiniz. Ayrıca ClickUp Notepad'i de kullanabilirsiniz.

Google Takvim ile senkronizasyon

ClickUp, Google Takvim ile kolayca senkronize olur, böylece önemli bir gönderi veya sınavı hatırlayabilirsiniz. Son teslim tarihlerini kolayca ekleyebilir ve öğeleri takviminize sürükleyip bırakabilirsiniz.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet ile diğer öğrencilerle grup projeleri için işbirliği yapın, görevler atayın, tüm iletişimi tek bir yerde tutun ve daha fazlasını yapın.

ClickUp AI ile notları özetleyin ve karmaşık kavramları anlayın

ClickUp AI, notları özetlemenize, revizyon görevlerini önceliklendirmenize ve yaratıcı görevlerde hızlı ve kolay bir şekilde yardım almanıza yardımcı olur.

ClickUp Şablonları

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Öğrenci Şablonları, öğrencilerin düzenli olmalarına yardımcı olur

ClickUp, okul veya üniversite öğrencilerine ilerlemelerini izlemelerine, başkalarıyla işbirliği yapmalarına ve programlarını yönetmelerine yardımcı olan çeşitli öğrenci şablonları sunar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Cornell Not Şablonu, notlarınızı düzenli ve etkili bir şekilde işaretlemenize yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları

Öğrenciler için sınırlı şablonlar

Zorlu öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Khan Academy

khan Academy aracılığıyla

Khan Academy, uzmanlar tarafından verilen çok çeşitli kurslar sunan başka bir çevrimiçi çalışma aracıdır. Uygulamayı yeni beceriler öğrenmek, mevcut becerilerinizi geliştirmek, sınava hazırlanmak ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Ayrıca ilerlemenizi izlemenizi ve kendi hızınızda öğrenmenizi sağlar. Daha da iyisi, tamamen ücretsizdir.

Khan Academy'nin en iyi özellikleri

Saygın ders materyallerine ve kaynaklara erişin

İlerlemenizi izleyin

Çeşitli kurslar arasından seçim yapın

Kendi hızınızda öğrenin

SAT, MCAT ve daha fazlası gibi sınavlara hazırlanın

AI özel ders alın

Etkileşimli ve eğlenceli öğrenme için oyunlaştırma

Khan Academy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, karmaşık kullanıcı arayüzü ve kişiselleştirme eksikliğinden şikayetçi

Khan Academy fiyatlandırması

Ücretsiz

Khan Academy puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

3. Quizlet

quizlet aracılığıyla

Quizlet, öğrencilerin hayatında vazgeçilmez hale gelen birçok yararlı çevrimiçi çalışma aracı sunar. Etkileşimli flash kartlardan kapsamlı çalışma kaynaklarına kadar, eğitim ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.

250 milyondan fazla hazır çalışma seti vardır. Daha iyi işbirliği için flash kartlarınızı oluşturabilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Quizlet'in en iyi özellikleri

Fizik, Fransızca ve fen bilimleri dahil olmak üzere geniş bir konu aralığı

İlerleme izlemeyi sağlar

Notlarınızı kişiselleştirilmiş testlere, sınavlara ve flash kartlara dönüştürmenizi sağlar

Özel çalışma rutinleri, reklamsız öğrenme ve premium sürümde çevrimdışı erişim sunar

Google Classroom ile kolay entegrasyon sağlar

AI özel ders ve kişiselleştirilmiş yardım sağlar

Quizlet sınırlamaları

Kullanıcılar tarafından yüklenen bazı içerikler yanlış olabilir

Canlı özel ders hizmeti mevcut değildir

Quizlet fiyatlandırması

Aylık: Ayda 6 dolar

Yıllık plana 7 günlük ücretsiz deneme ile başlayabilirsiniz.

Quizlet puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

4. Chegg Flashcards

Chegg Flashcards via PC Mag

Chegg, daha iyi ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olacak devasa bir flashcard deposuna (500 milyondan fazla!) sahiptir. Din veya tıp gibi hemen hemen tüm konularda flashcardlar bulabilirsiniz. Dahası, size uygun flashcardları bulamazsanız kolayca yeni flashcardlar oluşturabilirsiniz.

Chegg ayrıca öğrencilere ödev çözümleri, gramer yardımı, ders kitabı açıklamaları, yapay zeka destekli yazma araçları ve çok daha fazlasını sunar.

Chegg Flashcards'ın en iyi özellikleri

Kendi flash kartlarınızı oluşturun veya hazır olanları kullanın

Kılavuzlar, adım adım çözümler ve daha fazlasını içeren öğrenme kaynaklarına erişin

Odaklanma uygulaması olarak kullanın

Uzmanlar tarafından onaylanmış çözümler edinin

Chegg Flashcards sınırlamaları

Flash kartlarda yanlış bilgiler olabilir

Chegg Flashcards fiyatlandırması

Chegg Study: Aylık 14,95 dolar

Chegg Study Pack: 19,95 $/ay

Chegg Math Solver: 9,95 $/ay

Chegg Writing: 9,95 $/ay

Chegg Flashcards puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Kullanılamıyor

Bonus: Mindgrasp AI Alternatifleri!

5. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT, piyasada nispeten yeni bir çalışma aracıdır. Ancak, şüphesiz en popüler araçlardan biridir. Karmaşık kavramları kolay anlaşılır bir dille çalışabilir, ChatGPT'den uzun makaleleri özetlemesini isteyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, araca net bir komut vermek ve araç hemen sizin için cevapları oluşturacaktır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Uzun makaleleri ve denemeleri özetlemenize yardımcı olur

Yaratıcı yazma için fikirler üretin

Zor kavramları kolay bir dille ve örneklerle açıklayın

Hızlı anlama için ders notlarını özetleyin

Dil hatalarını belirlemeye yardımcı olur

Çok dilli destek sağlar

ChatGPT sınırlamaları

Sağlanan bilgilerin bir kısmı yanlış olabilir

Tekrar eden sonuçlar üretebilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

6. HippoCampus

hippoCampus aracılığıyla

HippoCampus, videolar, animasyonlar, simülasyonlar, ders özetleri ve diğer öğrenme kaynaklarıyla öğrenmenizi geliştiren ücretsiz bir çevrimiçi çalışma aracıdır. Bu araçlar, görsel öğrenenler için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Doğal bilimler, İngilizce, aritmetik ve cebir dahil 13 konuda kullanabilirsiniz.

HippoCampus'un en iyi özellikleri

Etkileşimli canlı dersler mevcuttur

Hareket halindeyken çalışma materyallerine erişin

13 konu için video materyali mevcuttur

Diğer öğrenme platformlarıyla entegre edin

HippoCampus sınırlamaları

Bazı kaynaklar benzersiz değildir

HippoCampus fiyatlandırması

Ücretsiz

HippoCampus puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

7. Duolingo

via Duolingo

Dil öğrenen biriyseniz, Duolingo olmazsa olmaz bir çalışma aracıdır. Hızlı, kısa dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme, dil öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli hale getirebilir.

Ama Duolingo'nun öğretebilecekleri bununla sınırlı değil! Ayrıca fonetik ve matematik dersleri öğrenmenize de yardımcı olabilir. En iyi yanı ise temel sürümünün tamamen ücretsiz olması!

Duolingo'nun en iyi özellikleri

İspanyolca, Hintçe, Yunanca, Macarca ve daha birçok dilde hizmet vermektedir

Eğlenceli ve etkileşimli öğrenme için kısa dersler sunar

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme alıştırmaları yapmanızı sağlar

Kişiselleştirilmiş öğrenme

Öğrencileri motive etmek için seri, başarılar, liderlik tabloları ve XP gibi özellikler sunar

Duolingo sınırlamaları

Bazı kişiler, sık sık gösterilen Super Duolingo reklamlarından şikayetçi

Duolingo fiyatlandırması

Ücretsiz

Super Duolingo: Aylık 6,99 dolar

Duolingo Business: Yıllık 49,99 dolar

*Super Duolingo'yu iki hafta boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Duolingo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (790+ yorum)

8. StudyStack

via StudyStack

Eğlenceli bir çalışma aracı olan StudyStack, yaratıcı flash kartlarıyla öğrenmeyi keyifli ve kolay hale getirir. Topluluk üyeleri tarafından oluşturulan milyonlarca flash kart ile ücretsiz çalışma kaynakları sunar ve kendi flash kartlarınızı oluşturmanıza yardımcı olur.

StudyStack, iş, tıp, coğrafya, bilim ve hatta standart testler dahil olmak üzere çeşitli konularda flash kartlar sunar. Daha etkileşimli bir öğrenme deneyimi için flash kartlarınızdan oluşturulan oyunları oynayabilirsiniz.

StudyStack'in en iyi özellikleri

Şifre çözme, eşleştirme oyunları, çapraz bulmaca ve daha fazlası gibi oyunlaştırılmış çalışma etkinlikleriyle öğrenmeyi eğlenceli hale getirin

Çoktan seçmeli sorular, doğrudan testler ve kısa sınavlar gibi değerlendirme seçenekleri sunar

Mobil uygulamada çevrimdışı öğrenmeyi mümkün kılar

Flash kartlarınızı geliştirin ve paylaşın

StudyStack sınırlamaları

Bazı kartlarda yanlış bilgiler olabilir

Bazı kullanıcılar uygulamadaki reklamlardan şikayetçi

StudyStack fiyatlandırması

Ücretsiz

StudyStack PRO: Yıllık 10 dolar

StudyStack PRO Teacher: Yıllık 20 dolar

StudyStack puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Udemy

udemy aracılığıyla

210.000'den fazla çevrimiçi kursuyla Udemy, öğrenciler için en popüler çevrimiçi çalışma araçları arasında yer alıyor. Python veya müzik öğrenmek istiyorsanız, Udemy uzmanlar tarafından verilen çok çeşitli kurslar sunuyor. Bu kurslarla, testlere, ödevlere ve forumlara da erişebilirsiniz. Ayrıca, tamamlanmamış görevlerinizi ve ilerlemenizi de izleyebilirsiniz.

Udemy'nin en iyi özellikleri

Geniş bir kurs ve kategori aralığı mevcuttur

Kendi hızınızda öğrenin

Ücretli abonelik ile reklamlar olmadan ve çevrimdışı erişim elde edin

60'tan fazla dilde mevcuttur

Bazı kurslar ömür boyu erişim imkanı sunar

Öğrenme hedeflerinize ulaşmak için özel hatırlatıcılar alın

Udemy sınırlamaları

Bazı kurslar pahalı olabilir

Bazıları geri bildirim veya tartışma forumları sunmamaktadır

Udemy fiyatlandırması

Kişisel Plan: Aylık 750 rupi

Tek tek kurslar satın alın ve kullandıkça ödeyin

Enterprise Planı

Udemy puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100+ yorum)

10. Anki

via Anki

Anki, flash kartlar kullanarak geliştirmenize ve öğrenmenize yardımcı olarak öğrenmeyi kolay ve hızlı hale getirir. Gitar çalmayı öğrenmekten tıp sınavlarına çalışmaya kadar, öğrenmenizi desteklemek için kullanabilirsiniz.

Anki, öğrenmenizi geliştirmek ve hatırlamakta zorluk çektiğiniz kavramları hatırlamanıza yardımcı olmak için aralıklı tekrar ve aktif öğrenmeyi kullanır.

Anki'nin en iyi özellikleri

Birden fazla cihazda kartları senkronize etme

100.000'den fazla kartı yönetebilir

Birçok özel seçenek sunar

Kartlarınıza ses, video, görüntü ve bilimsel işaretlemeler eklemenizi sağlar

Çok çeşitli eklentiler mevcuttur

Deck'lerinizi diğer kişilerle paylaşmanızı sağlar

Anki sınırlamaları

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

Kart desteleri oluşturmak zor olabilir

Anki fiyatlandırması

Ücretsiz

Anki puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30 yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

11. Course Hero

course Hero aracılığıyla

Tüm öğrencilerin güvenle mezun olmalarına yardımcı olmak için tasarlanan Course Hero, 30 milyondan fazla çalışma materyali ve kaynağına sahip bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Ayrıca, testler, ders notları ve diğer öğrenme materyalleri geliştiren 200.000'den fazla eğitimciye sahiptir.

Course Hero'da ödev çözümlerinden çalışma kılavuzlarına ve ders kitabı çözümlerine kadar çeşitli konularda materyaller bulabilirsiniz. Ayrıca uzman tavsiyeleri alabilir ve eğitimcilerle bire bir oturumlar yapabilirsiniz.

Course Hero'nun en iyi özellikleri

Çeşitli kurslar ve üniversiteler için çalışma materyallerine ve kaynaklara erişin

Anında cevaplar ve açıklamalar sunan yapay zeka destekli ödev yardımı sunar

7/24 kişiselleştirilmiş öğretmen desteği alın

Uygulama problemlerinden oluşan bir kütüphane ile bilgilerinizi geliştirin

Yazım denetleyici, gramer denetleyici ve yeniden ifade etme aracı gibi yapay zeka araçları sunar

Kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi için yapay zeka destekli Flashcard Maker'ı kullanın

Course Hero sınırlamaları

Çok dilli destek sunmamaktadır

Bazı kullanıcılar sık sık reklamların gösterilmesinden şikayetçi

İlerleme izleme özelliği mevcut değildir

Course Hero fiyatlandırması

Ücretsiz

Premier Üyelik Aylık: 39,99 $ Aylık Üç aylık: 19,95 $ Aylık Yıllık: 9,95 $

Aylık: 39,99 $/ay

Üç aylık: Aylık 19,95 $

Yıllık: Aylık 9,95 $

Aylık: 39,99 $/ay

Üç aylık: Aylık 19,95 $

Yıllık: Aylık 9,95 $

Course Hero puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 3,4/5 (30+ yorum)

12. Google Scholar

google Scholar aracılığıyla

Google Scholar, akademik literatürü verimli bir şekilde bulmanızı ve araştırmanızı sağlayan ücretsiz bir arama motorudur. Araştırmacılar, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve akademik çalışmalara ilgi duyan herkesin akademik makaleleri, konferans bildirilerini, tezleri, kitapları ve patentleri keşfetmesi ve bunlara erişmesi için basit ve verimli bir yol sağlar.

Google Scholar'ın en iyi özellikleri

Tek bir yerden akademik literatürü arayın

Anahtar kelimeler, yazar adları veya yayın başlıklarını kullanarak içerik bulmanızı sağlayan kullanıcı dostu arayüz

Makaleler için alıntı sayısını gösterir

Belirli anahtar kelimeler için e-posta uyarıları ayarlamanıza olanak tanır

Google Scholar sınırlamaları

Bazı kişiler, makaleleri alıntılara göre sıraladığı için eleştirmiştir

Bazı materyaller ücretsiz olarak sunulmamaktadır

Google Scholar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Scholar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: NA

Capterra: NA

13. Grammarly

via Grammarly

İyi yazma becerileri, özellikle dersleriniz daha teorik ise, okulda ve üniversitede iyi notlar almanızda çok önemli bir rol oynar. Grammarly, makalelerinizin iyi yazılmış ve sunuma hazır olmasını sağlar.

Yazım, dilbilgisi, ifade hataları, netlik, intihal, noktalama işaretleri veya ilgi çekicilik gibi konularda Grammarly metninizi değerlendirir ve yazınızı iyileştirmek için net açıklamalar ve öneriler sunar.

Grammarly'ye göre, öğrencilerin %94'ü Grammarly Premium ile notlarını iyileştirdi. Yazılarınızı kontrol etmek için Grammarly uzantısını tarayıcınıza kolayca ekleyebilirsiniz. Ayrıca Windows, Chrome, iPhone, iPad ve Android ile de çalışır.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Daha iyi yazmak için yapay zeka destekli yazma yardımı sunar

Yazma becerilerini geliştirmek için gerçek zamanlı rehberlik ve geri bildirim sağlar

Netlik ve üslubu iyileştirmek için öneriler sunar

İntihal kontrolü

Çevrimiçi kaynaklardan tam biçimlendirilmiş alıntılar alın

Metinlerinizi düzeltin

500.000'den fazla uygulamada mevcuttur

Grammarly sınırlamaları

Yalnızca İngilizce'yi destekler

Ücretsiz sürümde sınırlı öneriler sunar

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 12 dolar

İş: Üye başına aylık 15 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.700+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (6.900+ yorum)

14. Forest

forest aracılığıyla

Forest uygulaması, dikkatleri kolay dağılan ve telefonlarında çok zaman geçiren ancak ağaçları seven kişiler için mükemmeldir. Bu uygulama ile, işinize her odaklandığınızda (sanal da olsa) gelişen bir orman oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? Fikir çok basit.

Odaklanmak istediğiniz süreyi ekleyin, uygulama bu süre boyunca bir ağaç dikecektir. Süre dolmadan uygulamadan çıkarsanız, ağacınız ölecektir. Ancak odaklanmaya devam ederseniz, yavaş yavaş canlı bir orman oluşturabilirsiniz.

Uygulamayı kullanarak kazandığınız sanal paraları harcarsanız Forest gerçek ağaçlar diker.

Forest'ın en iyi özellikleri

Belirli bir dönemde odaklanmak için zamanlayıcı ayarlayın

Farklı türde ağaçlar yetiştirin ve ormanınızı görsel olarak görüntüleyin

Odaklanma sürenize ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin

Zamanınızı yönetmek için ayrıntılı istatistiklere erişin

Arkadaşlarınızla paylaşın ve birlikte odaklanın

Gerçek ağaçlar dikin ve daha çevre dostu olun

Orman sınırlamaları

Duraklatma düğmesi yoktur

Bazı kullanıcılar ücretsiz ağaçların sayısının sınırlı olmasından şikayet etti

Forest fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 4,22 $

Forest derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Kullanılamıyor

15. BlockSite

blockSite aracılığıyla

Günümüzde öğrenmenin çoğu çevrimiçi olarak gerçekleşiyor. Ancak, favori web sitelerinize ve sosyal medyaya kolay erişim, dikkatinizi çalışmanızdan hızla dağıtabilir. BlockSite işte bu noktada yardımcı olur. BlockSite ile dikkatinizi dağıtan siteleri ve uygulamaları bloklayabilirsiniz.

Ayrıca, belirli bir dönemde Odak Modunu açarak dikkatinizin dağılmasını önleyebilirsiniz. Bu, verimliliğinizi artırmanıza, zamanınızı daha iyi yönetmenize ve çalışmalarınızı her zamankinden daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

BlockSite'ın en iyi özellikleri

Uygulamaları ve siteleri bloklayın ve birden fazla platformda senkronize edin

Belirli saatlerde dikkatinizi dağıtan unsurları bloklamak için bir program ekleyin

Tarama eğilimleriniz hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

Tek bir tıklama ile web sitelerini veya uygulamaları kategoriye veya anahtar kelimelere göre bloklayın

Engellenen bir siteyi/uygulamayı açarsanız otomatik olarak özel bir blok sayfasına yönlendirilirsiniz

Ayarlarınızı değiştirmek için parola korumasını etkinleştirin

BlockSite'ın kolayca kaldırılmasını önleyin

Microsoft Edge, Google Chrome ve Mozilla Firefox'u destekler

BlockSite sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece altı bloklu web sitesine izin verir

Gizli modda engellenen web siteleri engellenmez

BlockSite fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli Plan: Aylık 10,99 $

BlockSite puanları ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

Çalışma oturumlarınızda doğru aracın gücünden yararlanın

İşte bu kadar! Bu 15 çalışma aracıyla, çalışma oturumlarınızı güçlendirebilir ve daha kısa sürede daha fazlasını başarabilirsiniz. Elbette, gereksinimlerinize en uygun araçları kullanın. Örneğin, odaklanmakta zorluk çekiyorsanız Forest ve BlockSite gibi uygulamalar yararlı olabilir. Flash kartlarla daha iyi öğreniyorsanız, StudyStack sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

Birkaç uygulama kullanabilirsiniz, ancak öğreniminizin tüm yönlerini yönetmenize yardımcı olacak tek bir uygulama kullanmak, karışıklığı ve sürekli geçiş yapmayı önleyecektir. ClickUp, öğrenciler için inanılmaz derecede yararlı olan hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. ClickUp Belgeleri, AI, not şablonları vb. gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!