2025'te Her Öğrencinin Sahip Olması Gereken En İyi 15 Çalışma Aracı

İnternet, çalışma şeklimiz de dahil olmak üzere hayatımızın her alanını değiştirdi. Fiziksel olarak erişime ihtiyaç duyan kişilere sayısız kaynak ve eğitim imkanı sunuyor. Ancak aynı zamanda konsantre olmayı da zorlaştırdı.
İlgili uygulamadan sosyal medyaya geçip bir TikTok daha izlemek veya Instagram'da gezinmek için sürekli bir cazibeye kapılan çoğumuz, derslerimizden dikkatimiz dağılıyor. Ancak endişelenmeyin, bu zorluklar için de bir çözümümüz var!
Uzman ders ve notlar sağlayan çalışma araçlarından, odaklanmayı artıran ve dikkat dağıtıcı siteleri bloke eden teknolojilere kadar her şeyi bu makalede ele aldık.
Bir çalışma aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Bir çalışma aracında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir araç arayın. Kullanımı kolay bir araç, zaman kazanmanızı sağlar ve hayal kırıklığını azaltır
- Uyumluluk ve erişilebilirlik: Aracın kullandığınız cihazlar ve işletim sistemleriyle (ör. Windows, macOS, iOS ve Android) uyumlu olduğundan emin olun. Çalışma ortamınızda esneklik sağlamak için birden fazla cihazdan erişilebilir olmalıdır
- İşbirliği özellikleri: Projelerde veya çalışma gruplarında sık sık başkalarıyla işbirliği yapan bir üniversite öğrencisiyseniz, gerçek zamanlı düzenleme, yorum yapma ve dosya paylaşımı gibi işbirliği özelliklerini destekleyen bir araç seçin
- Not alma özellikleri: Düzenli ve aranabilir notlar almanıza olanak tanıyan bir çalışma aracı arayın. Görüntü ve ses kaydı gibi multimedya öğelerini desteklemesi bir artıdır
- Öğrenme kaynakları: Bazı çalışma araçları, flash kartlar, testler veya önceden hazırlanmış çalışma materyalleri gibi yerleşik öğrenme kaynaklarına sahiptir. Bu kaynakların eğitiminize uygun olup olmadığını değerlendirin
- İlerleme izleme: İlerlemenizi izleme özellikleri sunan araçları arayın. Bunlar arasında analizler, istatistikler veya başarılarınızın ve iyileştirilmesi gereken alanların görsel sunumları yer alabilir.
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 15 Çalışma Aracı
İşte 2024'te kullanabileceğiniz en iyi çevrimiçi çalışma araçları:
1. ClickUp
ClickUp, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler, profesyoneller ve işler için yararlı olan güçlü bir araç ve proje yönetimi çözümüdür. Nasıl olduğunu merak mı ediyorsunuz?
ClickUp for Students'ı kullanarak programınızı yönetin, ödevlerinizi ve ilerlemenizi takip edin, notlar alın, arkadaşlarınızla işbirliği yapın, AI asistanlarını kullanın ve daha fazlasını yapın. Google Dokümanlar, Slack, Zoom ve Clockify gibi diğer araçlarla entegre edebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
Kanban Panosu
Ödevlerinizi takip edin, programlarınızı planlayın ve çeşitli görevleri takviminizle senkronize edin. Durumları ve tarihleri değiştirin ve görevlerinizi önceliklerine göre düzenleyin
ClickUp Docs, notlarınızı almanızı ve yönetmenizi sağlar. Gelişmiş özellikleri, Supernotes ve Obsidian gibi uygulamalara alternatif olarak verimli bir şekilde hizmet edebilir. Notlarınızı daha alakalı hale getirmek için ek kaynakları notlarınıza gömebilirsiniz. Ayrıca ClickUp Notepad'i de kullanabilirsiniz.
Google Takvim ile senkronizasyon
ClickUp, Google Takvim ile kolayca senkronize olur, böylece önemli bir gönderi veya sınavı hatırlayabilirsiniz. Son teslim tarihlerini kolayca ekleyebilir ve öğeleri takviminize sürükleyip bırakabilirsiniz.
ClickUp Sohbet
ClickUp Sohbet ile diğer öğrencilerle grup projeleri için işbirliği yapın, görevler atayın, tüm iletişimi tek bir yerde tutun ve daha fazlasını yapın.
ClickUp AI, notları özetlemenize, revizyon görevlerini önceliklendirmenize ve yaratıcı görevlerde hızlı ve kolay bir şekilde yardım almanıza yardımcı olur.
ClickUp Şablonları
ClickUp, okul veya üniversite öğrencilerine ilerlemelerini izlemelerine, başkalarıyla işbirliği yapmalarına ve programlarını yönetmelerine yardımcı olan çeşitli öğrenci şablonları sunar. Bunlar arasında şunlar yer alır:
- ClickUp Not Defteri Şablonu gibi Rubrik Şablonları
- Zaman Çalışmaları Şablonları
- Not şablonu, ClickUp Cornell Notları şablonu gibi
ClickUp sınırlamaları
- Öğrenciler için sınırlı şablonlar
- Zorlu öğrenme süreci
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
2. Khan Academy
Khan Academy, uzmanlar tarafından verilen çok çeşitli kurslar sunan başka bir çevrimiçi çalışma aracıdır. Uygulamayı yeni beceriler öğrenmek, mevcut becerilerinizi geliştirmek, sınava hazırlanmak ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Ayrıca ilerlemenizi izlemenizi ve kendi hızınızda öğrenmenizi sağlar. Daha da iyisi, tamamen ücretsizdir.
Khan Academy'nin en iyi özellikleri
- Saygın ders materyallerine ve kaynaklara erişin
- İlerlemenizi izleyin
- Çeşitli kurslar arasından seçim yapın
- Kendi hızınızda öğrenin
- SAT, MCAT ve daha fazlası gibi sınavlara hazırlanın
- AI özel ders alın
- Etkileşimli ve eğlenceli öğrenme için oyunlaştırma
Khan Academy sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, karmaşık kullanıcı arayüzü ve kişiselleştirme eksikliğinden şikayetçi
Khan Academy fiyatlandırması
Ücretsiz
Khan Academy puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)
3. Quizlet
Quizlet, öğrencilerin hayatında vazgeçilmez hale gelen birçok yararlı çevrimiçi çalışma aracı sunar. Etkileşimli flash kartlardan kapsamlı çalışma kaynaklarına kadar, eğitim ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.
250 milyondan fazla hazır çalışma seti vardır. Daha iyi işbirliği için flash kartlarınızı oluşturabilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
Quizlet'in en iyi özellikleri
- Fizik, Fransızca ve fen bilimleri dahil olmak üzere geniş bir konu aralığı
- İlerleme izlemeyi sağlar
- Notlarınızı kişiselleştirilmiş testlere, sınavlara ve flash kartlara dönüştürmenizi sağlar
- Özel çalışma rutinleri, reklamsız öğrenme ve premium sürümde çevrimdışı erişim sunar
- Google Classroom ile kolay entegrasyon sağlar
- AI özel ders ve kişiselleştirilmiş yardım sağlar
Quizlet sınırlamaları
- Kullanıcılar tarafından yüklenen bazı içerikler yanlış olabilir
- Canlı özel ders hizmeti mevcut değildir
Quizlet fiyatlandırması
- Aylık: Ayda 6 dolar
Yıllık plana 7 günlük ücretsiz deneme ile başlayabilirsiniz.
Quizlet puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
4. Chegg Flashcards
Chegg, daha iyi ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olacak devasa bir flashcard deposuna (500 milyondan fazla!) sahiptir. Din veya tıp gibi hemen hemen tüm konularda flashcardlar bulabilirsiniz. Dahası, size uygun flashcardları bulamazsanız kolayca yeni flashcardlar oluşturabilirsiniz.
Chegg ayrıca öğrencilere ödev çözümleri, gramer yardımı, ders kitabı açıklamaları, yapay zeka destekli yazma araçları ve çok daha fazlasını sunar.
Chegg Flashcards'ın en iyi özellikleri
- Kendi flash kartlarınızı oluşturun veya hazır olanları kullanın
- Kılavuzlar, adım adım çözümler ve daha fazlasını içeren öğrenme kaynaklarına erişin
- Odaklanma uygulaması olarak kullanın
- Uzmanlar tarafından onaylanmış çözümler edinin
Chegg Flashcards sınırlamaları
- Flash kartlarda yanlış bilgiler olabilir
Chegg Flashcards fiyatlandırması
- Chegg Study: Aylık 14,95 dolar
- Chegg Study Pack: 19,95 $/ay
- Chegg Math Solver: 9,95 $/ay
- Chegg Writing: 9,95 $/ay
Chegg Flashcards puanları ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Kullanılamıyor
Bonus: Mindgrasp AI Alternatifleri!
5. ChatGPT
ChatGPT, piyasada nispeten yeni bir çalışma aracıdır. Ancak, şüphesiz en popüler araçlardan biridir. Karmaşık kavramları kolay anlaşılır bir dille çalışabilir, ChatGPT'den uzun makaleleri özetlemesini isteyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, araca net bir komut vermek ve araç hemen sizin için cevapları oluşturacaktır.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Uzun makaleleri ve denemeleri özetlemenize yardımcı olur
- Yaratıcı yazma için fikirler üretin
- Zor kavramları kolay bir dille ve örneklerle açıklayın
- Hızlı anlama için ders notlarını özetleyin
- Dil hatalarını belirlemeye yardımcı olur
- Çok dilli destek sağlar
ChatGPT sınırlamaları
- Sağlanan bilgilerin bir kısmı yanlış olabilir
- Tekrar eden sonuçlar üretebilir
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 25 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
6. HippoCampus
HippoCampus, videolar, animasyonlar, simülasyonlar, ders özetleri ve diğer öğrenme kaynaklarıyla öğrenmenizi geliştiren ücretsiz bir çevrimiçi çalışma aracıdır. Bu araçlar, görsel öğrenenler için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Doğal bilimler, İngilizce, aritmetik ve cebir dahil 13 konuda kullanabilirsiniz.
HippoCampus'un en iyi özellikleri
- Etkileşimli canlı dersler mevcuttur
- Hareket halindeyken çalışma materyallerine erişin
- 13 konu için video materyali mevcuttur
- Diğer öğrenme platformlarıyla entegre edin
HippoCampus sınırlamaları
- Bazı kaynaklar benzersiz değildir
HippoCampus fiyatlandırması
Ücretsiz
HippoCampus puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Duolingo
Dil öğrenen biriyseniz, Duolingo olmazsa olmaz bir çalışma aracıdır. Hızlı, kısa dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme, dil öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli hale getirebilir.
Ama Duolingo'nun öğretebilecekleri bununla sınırlı değil! Ayrıca fonetik ve matematik dersleri öğrenmenize de yardımcı olabilir. En iyi yanı ise temel sürümünün tamamen ücretsiz olması!
Duolingo'nun en iyi özellikleri
- İspanyolca, Hintçe, Yunanca, Macarca ve daha birçok dilde hizmet vermektedir
- Eğlenceli ve etkileşimli öğrenme için kısa dersler sunar
- Okuma, yazma, konuşma ve dinleme alıştırmaları yapmanızı sağlar
- Kişiselleştirilmiş öğrenme
- Öğrencileri motive etmek için seri, başarılar, liderlik tabloları ve XP gibi özellikler sunar
Duolingo sınırlamaları
- Bazı kişiler, sık sık gösterilen Super Duolingo reklamlarından şikayetçi
Duolingo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Super Duolingo: Aylık 6,99 dolar
- Duolingo Business: Yıllık 49,99 dolar
*Super Duolingo'yu iki hafta boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.
Duolingo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (790+ yorum)
8. StudyStack
Eğlenceli bir çalışma aracı olan StudyStack, yaratıcı flash kartlarıyla öğrenmeyi keyifli ve kolay hale getirir. Topluluk üyeleri tarafından oluşturulan milyonlarca flash kart ile ücretsiz çalışma kaynakları sunar ve kendi flash kartlarınızı oluşturmanıza yardımcı olur.
StudyStack, iş, tıp, coğrafya, bilim ve hatta standart testler dahil olmak üzere çeşitli konularda flash kartlar sunar. Daha etkileşimli bir öğrenme deneyimi için flash kartlarınızdan oluşturulan oyunları oynayabilirsiniz.
StudyStack'in en iyi özellikleri
- Şifre çözme, eşleştirme oyunları, çapraz bulmaca ve daha fazlası gibi oyunlaştırılmış çalışma etkinlikleriyle öğrenmeyi eğlenceli hale getirin
- Çoktan seçmeli sorular, doğrudan testler ve kısa sınavlar gibi değerlendirme seçenekleri sunar
- Mobil uygulamada çevrimdışı öğrenmeyi mümkün kılar
- Flash kartlarınızı geliştirin ve paylaşın
StudyStack sınırlamaları
- Bazı kartlarda yanlış bilgiler olabilir
- Bazı kullanıcılar uygulamadaki reklamlardan şikayetçi
StudyStack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- StudyStack PRO: Yıllık 10 dolar
- StudyStack PRO Teacher: Yıllık 20 dolar
StudyStack puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (20+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Udemy
210.000'den fazla çevrimiçi kursuyla Udemy, öğrenciler için en popüler çevrimiçi çalışma araçları arasında yer alıyor. Python veya müzik öğrenmek istiyorsanız, Udemy uzmanlar tarafından verilen çok çeşitli kurslar sunuyor. Bu kurslarla, testlere, ödevlere ve forumlara da erişebilirsiniz. Ayrıca, tamamlanmamış görevlerinizi ve ilerlemenizi de izleyebilirsiniz.
Udemy'nin en iyi özellikleri
- Geniş bir kurs ve kategori aralığı mevcuttur
- Kendi hızınızda öğrenin
- Ücretli abonelik ile reklamlar olmadan ve çevrimdışı erişim elde edin
- 60'tan fazla dilde mevcuttur
- Bazı kurslar ömür boyu erişim imkanı sunar
- Öğrenme hedeflerinize ulaşmak için özel hatırlatıcılar alın
Udemy sınırlamaları
- Bazı kurslar pahalı olabilir
- Bazıları geri bildirim veya tartışma forumları sunmamaktadır
Udemy fiyatlandırması
- Kişisel Plan: Aylık 750 rupi
- Tek tek kurslar satın alın ve kullandıkça ödeyin
- Enterprise Planı
Udemy puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100+ yorum)
10. Anki
Anki, flash kartlar kullanarak geliştirmenize ve öğrenmenize yardımcı olarak öğrenmeyi kolay ve hızlı hale getirir. Gitar çalmayı öğrenmekten tıp sınavlarına çalışmaya kadar, öğrenmenizi desteklemek için kullanabilirsiniz.
Anki, öğrenmenizi geliştirmek ve hatırlamakta zorluk çektiğiniz kavramları hatırlamanıza yardımcı olmak için aralıklı tekrar ve aktif öğrenmeyi kullanır.
Anki'nin en iyi özellikleri
- Birden fazla cihazda kartları senkronize etme
- 100.000'den fazla kartı yönetebilir
- Birçok özel seçenek sunar
- Kartlarınıza ses, video, görüntü ve bilimsel işaretlemeler eklemenizi sağlar
- Çok çeşitli eklentiler mevcuttur
- Deck'lerinizi diğer kişilerle paylaşmanızı sağlar
Anki sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi oldukça diktir
- Kart desteleri oluşturmak zor olabilir
Anki fiyatlandırması
Ücretsiz
Anki puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (30 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)
11. Course Hero
Tüm öğrencilerin güvenle mezun olmalarına yardımcı olmak için tasarlanan Course Hero, 30 milyondan fazla çalışma materyali ve kaynağına sahip bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Ayrıca, testler, ders notları ve diğer öğrenme materyalleri geliştiren 200.000'den fazla eğitimciye sahiptir.
Course Hero'da ödev çözümlerinden çalışma kılavuzlarına ve ders kitabı çözümlerine kadar çeşitli konularda materyaller bulabilirsiniz. Ayrıca uzman tavsiyeleri alabilir ve eğitimcilerle bire bir oturumlar yapabilirsiniz.
Course Hero'nun en iyi özellikleri
- Çeşitli kurslar ve üniversiteler için çalışma materyallerine ve kaynaklara erişin
- Anında cevaplar ve açıklamalar sunan yapay zeka destekli ödev yardımı sunar
- 7/24 kişiselleştirilmiş öğretmen desteği alın
- Uygulama problemlerinden oluşan bir kütüphane ile bilgilerinizi geliştirin
- Yazım denetleyici, gramer denetleyici ve yeniden ifade etme aracı gibi yapay zeka araçları sunar
- Kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi için yapay zeka destekli Flashcard Maker'ı kullanın
Course Hero sınırlamaları
- Çok dilli destek sunmamaktadır
- Bazı kullanıcılar sık sık reklamların gösterilmesinden şikayetçi
- İlerleme izleme özelliği mevcut değildir
Course Hero fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premier Üyelik Aylık: 39,99 $ Aylık Üç aylık: 19,95 $ Aylık Yıllık: 9,95 $
- Aylık: 39,99 $/ay
- Üç aylık: Aylık 19,95 $
- Yıllık: Aylık 9,95 $
- Aylık: 39,99 $/ay
- Üç aylık: Aylık 19,95 $
- Yıllık: Aylık 9,95 $
Course Hero puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 3,4/5 (30+ yorum)
12. Google Scholar
Google Scholar, akademik literatürü verimli bir şekilde bulmanızı ve araştırmanızı sağlayan ücretsiz bir arama motorudur. Araştırmacılar, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve akademik çalışmalara ilgi duyan herkesin akademik makaleleri, konferans bildirilerini, tezleri, kitapları ve patentleri keşfetmesi ve bunlara erişmesi için basit ve verimli bir yol sağlar.
Google Scholar'ın en iyi özellikleri
- Tek bir yerden akademik literatürü arayın
- Anahtar kelimeler, yazar adları veya yayın başlıklarını kullanarak içerik bulmanızı sağlayan kullanıcı dostu arayüz
- Makaleler için alıntı sayısını gösterir
- Belirli anahtar kelimeler için e-posta uyarıları ayarlamanıza olanak tanır
Google Scholar sınırlamaları
- Bazı kişiler, makaleleri alıntılara göre sıraladığı için eleştirmiştir
- Bazı materyaller ücretsiz olarak sunulmamaktadır
Google Scholar fiyatlandırması
Ücretsiz
Google Scholar derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
13. Grammarly
İyi yazma becerileri, özellikle dersleriniz daha teorik ise, okulda ve üniversitede iyi notlar almanızda çok önemli bir rol oynar. Grammarly, makalelerinizin iyi yazılmış ve sunuma hazır olmasını sağlar.
Yazım, dilbilgisi, ifade hataları, netlik, intihal, noktalama işaretleri veya ilgi çekicilik gibi konularda Grammarly metninizi değerlendirir ve yazınızı iyileştirmek için net açıklamalar ve öneriler sunar.
Grammarly'ye göre, öğrencilerin %94'ü Grammarly Premium ile notlarını iyileştirdi. Yazılarınızı kontrol etmek için Grammarly uzantısını tarayıcınıza kolayca ekleyebilirsiniz. Ayrıca Windows, Chrome, iPhone, iPad ve Android ile de çalışır.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- Daha iyi yazmak için yapay zeka destekli yazma yardımı sunar
- Yazma becerilerini geliştirmek için gerçek zamanlı rehberlik ve geri bildirim sağlar
- Netlik ve üslubu iyileştirmek için öneriler sunar
- İntihal kontrolü
- Çevrimiçi kaynaklardan tam biçimlendirilmiş alıntılar alın
- Metinlerinizi düzeltin
- 500.000'den fazla uygulamada mevcuttur
Grammarly sınırlamaları
- Yalnızca İngilizce'yi destekler
- Ücretsiz sürümde sınırlı öneriler sunar
Grammarly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Aylık 12 dolar
- İş: Üye başına aylık 15 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Grammarly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.700+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (6.900+ yorum)
14. Forest
Forest uygulaması, dikkatleri kolay dağılan ve telefonlarında çok zaman geçiren ancak ağaçları seven kişiler için mükemmeldir. Bu uygulama ile, işinize her odaklandığınızda (sanal da olsa) gelişen bir orman oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? Fikir çok basit.
Odaklanmak istediğiniz süreyi ekleyin, uygulama bu süre boyunca bir ağaç dikecektir. Süre dolmadan uygulamadan çıkarsanız, ağacınız ölecektir. Ancak odaklanmaya devam ederseniz, yavaş yavaş canlı bir orman oluşturabilirsiniz.
Uygulamayı kullanarak kazandığınız sanal paraları harcarsanız Forest gerçek ağaçlar diker.
Forest'ın en iyi özellikleri
- Belirli bir dönemde odaklanmak için zamanlayıcı ayarlayın
- Farklı türde ağaçlar yetiştirin ve ormanınızı görsel olarak görüntüleyin
- Odaklanma sürenize ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin
- Zamanınızı yönetmek için ayrıntılı istatistiklere erişin
- Arkadaşlarınızla paylaşın ve birlikte odaklanın
- Gerçek ağaçlar dikin ve daha çevre dostu olun
Orman sınırlamaları
- Duraklatma düğmesi yoktur
- Bazı kullanıcılar ücretsiz ağaçların sayısının sınırlı olmasından şikayet etti
Forest fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 4,22 $
Forest derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Kullanılamıyor
15. BlockSite
Günümüzde öğrenmenin çoğu çevrimiçi olarak gerçekleşiyor. Ancak, favori web sitelerinize ve sosyal medyaya kolay erişim, dikkatinizi çalışmanızdan hızla dağıtabilir. BlockSite işte bu noktada yardımcı olur. BlockSite ile dikkatinizi dağıtan siteleri ve uygulamaları bloklayabilirsiniz.
Ayrıca, belirli bir dönemde Odak Modunu açarak dikkatinizin dağılmasını önleyebilirsiniz. Bu, verimliliğinizi artırmanıza, zamanınızı daha iyi yönetmenize ve çalışmalarınızı her zamankinden daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olacaktır.
BlockSite'ın en iyi özellikleri
- Uygulamaları ve siteleri bloklayın ve birden fazla platformda senkronize edin
- Belirli saatlerde dikkatinizi dağıtan unsurları bloklamak için bir program ekleyin
- Tarama eğilimleriniz hakkında ayrıntılı bilgiler edinin
- Tek bir tıklama ile web sitelerini veya uygulamaları kategoriye veya anahtar kelimelere göre bloklayın
- Engellenen bir siteyi/uygulamayı açarsanız otomatik olarak özel bir blok sayfasına yönlendirilirsiniz
- Ayarlarınızı değiştirmek için parola korumasını etkinleştirin
- BlockSite'ın kolayca kaldırılmasını önleyin
- Microsoft Edge, Google Chrome ve Mozilla Firefox'u destekler
BlockSite sınırlamaları
- Ücretsiz plan sadece altı bloklu web sitesine izin verir
- Gizli modda engellenen web siteleri engellenmez
BlockSite fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ücretli Plan: Aylık 10,99 $
BlockSite puanları ve yorumları
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
Çalışma oturumlarınızda doğru aracın gücünden yararlanın
İşte bu kadar! Bu 15 çalışma aracıyla, çalışma oturumlarınızı güçlendirebilir ve daha kısa sürede daha fazlasını başarabilirsiniz. Elbette, gereksinimlerinize en uygun araçları kullanın. Örneğin, odaklanmakta zorluk çekiyorsanız Forest ve BlockSite gibi uygulamalar yararlı olabilir. Flash kartlarla daha iyi öğreniyorsanız, StudyStack sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.
Birkaç uygulama kullanabilirsiniz, ancak öğreniminizin tüm yönlerini yönetmenize yardımcı olacak tek bir uygulama kullanmak, karışıklığı ve sürekli geçiş yapmayı önleyecektir. ClickUp, öğrenciler için inanılmaz derecede yararlı olan hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. ClickUp Belgeleri, AI, not şablonları vb. gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!