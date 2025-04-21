2025'in En İyi 10 Mindgrasp AI Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Yeni bir şey öğrenirken, bu zor bir iş gibi gelebilir. İyi dinlemeniz veya okumanız, ayrıntılı notlar almanız, yazdıklarınızı anlamanız, özetlemeniz ve sonra hepsini hatırlamaya çalışmanız gerekir. Bu çok fazla. 👀

Neyse ki, yapay zekanın yükselişi, hem öğrenciler hem de öğretmenler için öğrenme deneyimini çok daha kolay hale getiren AI araçları sağladı. Örneğin Mindgrasp. AI gibi araçlar veya birçok Mindgrasp AI alternatifinden biri.

Mindgrasp, belgeleri okur veya video içeriğini (YouTube videoları dahil) dinler ve ardından size özet notlar sunan bir not alma AI aracıdır. Bilgileri anlamanıza ve işlemenize yardımcı olacak sorular sorabilir, ayrıca hatırlamanıza yardımcı olacak flash kartlar ve testler oluşturabilirsiniz.

Mindgrasp inanılmaz derecede yararlıdır, ancak piyasadaki tek not alma uygulaması veya AI çalışma aracı değildir. Bazı Mindgrasp AI alternatifleri, hem öğrenciler hem de öğretmenlerin kullanabileceği başka işlevler de sunar. 🧑‍🎓

Bu tür AI destekli çalışma asistanlarının sunduğu özelliklerden birkaçını inceleyelim, böylece neler yapabileceklerini öğrenebilirsiniz. Ardından, çalışma (veya öğretim) becerilerinizi geliştirmek için bazı mükemmel Mindgrasp AI alternatiflerine göz atacağız.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi Mindgrasp AI alternatifleri bir bakışta: Araç En İyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI destekli not alma, görev yönetimi, çalışma planlama – Notları özetlemek için ClickUp AI Notetaker – Özetlemek için ClickUp Brain – İşbirliğine dayalı Beyaz Tahtalar – Proje yönetimi şablonları – AI yazma asistanı ClickUp için ücretli plan gereklidir BrainG2: 4,7/5 (9.100+ yorum) OpenAI Transkripsiyon, içerik oluşturma, çalışma asistanı – Derslerin ve podcast'lerin AI transkripsiyonu – Yazma asistanı – Quiz oluşturma – Hızlı cevaplar Kullandıkça öde G2: 4,7/5 (400+ yorum) Google for Education Öğretim, ödev yönetimi, iletişim – Google Dokümanlar, E-Tablolar, Formlar – Google Takvim ile entegre – İntihal kontrolü için Özgünlük Raporu Fiyatlandırma için iletişime geçin G2: 4,7/5 (300+ yorum) Kami Öğrenme materyalleri oluşturma ve paylaşım – Anotasyon araçları – Gerçek zamanlı işbirliği – Test ve değerlendirme oluşturma – LMS entegrasyonu Temel: Ücretsiz Öğretmen: 99 $/yıl Okul: Fiyatlandırma için iletişime geçin EnhanceDocs Belge arama ve bilgi yönetimi – Doğal dil arama – OneDrive ve Confluence gibi platformlarla entegrasyon – Çeşitli belgelerden veri çıkarma ÜcretsizPro: 1.000 $/ayİşletme: 2.500 $/ay Chatbase Özel chatbotlar ve müşteri desteği oluşturma – AI destekli sohbet robotları – Özelleştirilebilir sohbet etkileşimleri – Sorun izleme için analitik FreeHobby: 19 $/ay Standart: 99 $/ay Sınırsız: 399 $/ay LockDown Tarayıcı Çevrimiçi sınavların güvenliği – LMS entegrasyonu – Uygulama değiştirmeyi engelleyen bloklar – Sınav bütünlüğü özellikleri Fiyatlandırma için iletişime geçin G2: 3,7/5 (40+ yorum) Explain Like I'm Five Karmaşık konuları daha iyi anlaşılması için basitleştirme – Konuları basit bir dille açıklar – Özelleştirilebilir anlama seviyeleri – Alaycı ifadeler için seçenek Sadece Merak Ediyorum: 3,99 $/ay Her Şeyi Anlat: 6,99 $/ay Akademi Araştırma makalesi yönetimi ve paylaşımı – Araştırma makalelerini indirin – Araştırma etki analizleri – Yeni konular için arama uyarıları Ücretsiz Kurumlar için Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin Flip Öğrencileri video ödevleriyle meşgul edin – Video ödev oluşturma – Metin/video istemleri – İşbirliği özellikleri Ücretsiz

Mindgrasp AI alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Seçeneklerinizi bilmek her zaman iyidir, ayrıca varlığından haberdar olmadığınız araçları keşfedebilirsiniz. Mindgrasp AI'ya alternatifler ararken dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikler ve işlevler şunlardır:

Metin veya konuşmayı yazılı biçime dönüştüren AI destekli transkripsiyon araçları

Notlarınızı düzenleyerek ihtiyacınız olanı kolayca bulabilmeniz için belge yönetimi özelliği

Uzun içerikleri birkaç anahtar noktaya özetlemek gibi süreçlerin otomasyonu, zamandan tasarruf sağlar

İki yönlü bağlantı sayesinde, ilgili bilgilere her zaman geri dönebilirsiniz

Basit bilgi paylaşım araçları ile başkalarına da fayda sağlayacak bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz 📚

Özelleştirme sayesinde notlarınızın biçimini ve stilini işinize daha uygun hale getirebilirsiniz

Kullanıcı dostu bir AI aracı arayüzü sayesinde hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz

Mindgrasp'ı bu kullanım örneklerinin bazıları için kullanabilirsiniz, ancak hepsi için değil, bu yüzden diğer seçenekleri de inceleyelim.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak AI'dan yararlanarak profesyonel olarak başarılı olmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması ve proje yönetimi platformunda AI bir özellik olarak entegre edilmiştir, ancak bu, araçlar arasında iş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir. Ancak ClickUp'ta bu kodun şifresini kırdık! ClickUp'ın yapay zeka destekli toplantı yönetimi özellikleriyle, gündem öğelerini kolayca oluşturabilir, toplantılardan notlar alabilir, toplantı notlarından görevler oluşturabilir ve atayabilir, kayıtları transkripsiyonlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz — yapay zeka not alma özelliği ve ClickUp Brain ile. Stanley Security'deki müşterilerimiz gibi haftada 8 saate kadar toplantı süresinden tasarruf edin!

2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Mindgrasp AI Alternatifi

Mindgrasp AI'nın bu alternatifleri, her biri farklı türde işlevler sunar. Her birinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek, size en uygun aracı veya araç kombinasyonunu seçin.

ClickUp, Mindgrasp AI'nın mükemmel bir alternatifi ve çok daha fazlasıdır. İş akışlarını kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada çevrimiçi verimlilik aracıdır.

ClickUp AI Notetaker: Zahmetsiz özetleme ve düzenleme

Her ayrıntıyı yakalayın — ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini kullanarak fikirleri, eylem öğelerini ve toplantı notlarını anında not alın

ClickUp'ın AI Notetaker, notlarınızı zahmetsizce özetlemenize ve düzenlemenize yardımcı olan güçlü bir araçtır. İster dersleri yazıya döküyor ister çalışma materyallerini özetliyor olun, ClickUp'ın AI destekli özellikleri, kapsamlı not almaya gerek kalmadan anahtar noktaları gözden geçirmenizi ve hatırlamanızı kolaylaştırır. Anahtar kavramları çıkarabilir, eyleme geçirilebilir özetler oluşturabilir ve hatta gözden geçirmek için flash kartlar oluşturabilirsiniz — hepsi tek bir platformda.

ClickUp Brain: Daha akıllı çalışma ve görev yönetimi için AI asistanınız

ClickUp Brain ile ders notlarınızdan önemli bilgileri anında özetleyin, düzenleyin ve geri getirin

ClickUp Brain , planlama, not alma ve özetlemeden içerik oluşturma ve belge depolamaya kadar öğrenmenin her yönünü destekleyen bir AI asistanıdır .

Bir çalışma planı oluşturmak için birçok ClickUp proje yönetimi şablonundan birini kullanın ve ardından hedeflerinize göre ilerlemenizi izleyin. Çalışırken, AI destekli yazma asistanı yazılımını kullanarak ClickUp Not Defteri veya ClickUp Belge'ye doğru notlar alın. ClickUp Brain'i kullanarak notlarınızdan veya diğer kaynaklardan anahtar noktaları çıkarın ve özetler oluşturun. 📝

Bir ödev üzerinde çalışmaya hazır olduğunuzda, birçok beyin fırtınası şablonundan birini kullanarak hızlıca fikirler üretin veya ClickUp Beyaz Tahta üzerinde bir zihin haritası özeti oluşturun. ClickUp'ın AI Writer for Work, taslağınızdan içerik oluşturmak, düzenlemek ve biçimlendirmek için kullanışlıdır, böylece profesyonel, hatasız bir belge sunabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her şeyin birbirine nasıl uyduğunu görselleştirmek ve bilgileri hatırlamanıza yardımcı olmak için yerleşik Beyaz Tahta yazılımını kullanın

Notlarınızdan eylem noktalarını otomatik olarak çıkararak takip edilebilir görevler oluşturun

İç içe sayfalar ve etiketlerle notlarınızı yapılandırın ve düzenleyin

Tüm belgelerinizi ClickUp platformunda merkezi olarak kaydedin

İçeriğinizi İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapça dahil olmak üzere birçok dile çevirin 🌎

ClickUp'ı iOS veya Android mobil cihazlarda veya masaüstünde kullanın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain ücretsiz sürümde mevcut değildir, bu yüzden kullanmak için ücretli bir plana ihtiyacınız olacaktır

Bu kadar çok özellik olduğundan, yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci olabilir

ClickUp fiyatlandırma

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. OpenAI

via OpenAI

OpenAI, insanlığın yararına yapay zeka araştırmaları ve uygulamalarına odaklanan bir şirkettir. En çok, sorulara cevaplar üreten ve çok insani bir şekilde yanıt veren bir yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT'yi geliştirmekle tanınır. ChatGPT API'si şu anda dünya çapında birçok başka uygulama tarafından kullanılmaktadır. 🤖

OpenAI Whisper API, diğer birçok uygulamadan sadece biridir ve konuşmayı metne dönüştürerek Mindgrasp AI'ya uygun bir alternatif sunar. Bu AI destekli araç, değerli bir çalışma yardımı olmasını sağlayan başka özelliklere de sahiptir.

OpenAI en iyi özellikler

Dersleri, podcast'leri, Zoom toplantılarını veya web semineri kayıtlarını transkribe edin, böylece yazılı kayıtlarına sahip olun

Çalıştığınız konu (veya başka herhangi bir konu) hakkında sorularınıza hızlı yanıtlar alın

Sizin için içerik oluşturmak üzere yazma asistanı olarak kullanın

Bilginizi test etmek için bir quiz oluşturmasını isteyin

OpenAI sınırlamaları

Ürettiği metinler her zaman %100 doğru olmayabilir ve intihal kontrolünden geçmeyebilir

Sistem yalnızca en son güncellemesinden gelen verilere erişebilir, bu nedenle güncel olaylar konusunda tam olarak güncel olmayabilir

OpenAI fiyatlandırma

Kullandıkça öde

OpenAI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

3. Google for Education

google for Education aracılığıyla

Mindgrasp AI'nın doğrudan bir alternatifi olmak yerine, Google for Education sınıflar ve okullar için öğretim materyallerini yönetmek üzere tasarlanmıştır. Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak, öğrenciler ve öğretmenlerin çevrimiçi iletişim kurup işbirliği yapabileceği bir platform da sağlar.

Ücretsiz Fundamentals paketi, Dokümanlar, E-Tablolar, Formlar ve Slaytlar gibi temel işlevlerin yanı sıra Gmail, Google Meet ve Sohbet gibi iletişim araçlarını da sunar. Ücretli seçenekler, eğitim kurumlarına güvenlik, erişim kontrolü ve analitik gibi gelişmiş özelliklerin yanı sıra entegrasyonlar ve yüzlerce katılımcıyla toplantılar gibi özelliklere erişim sağlar. 🧑‍🏫

Google for Education'ın en iyi özellikleri

Entegre Google Takvim ile bağlantılı platforma yeni ödevler yükleyin, böylece herkes ödevlerin teslim tarihlerini bilir

Tamamlanan ödevleri ve değerlendirmeleri doğrudan platformdan indirin

Özgünlük Raporu'nu kullanarak öğrencilerinizin gönderilerinin intihal içermediğinden emin olun

Bulut tabanlı sisteme her yerden erişin

Google for Education sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün gezinmesinin zor olduğunu düşünüyor

Çevrimiçi bir hizmet olduğu için teknik sorunlar öğrenme sürecini aksatabilir

Google for Education fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google for Education derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (16 yorum)

4. Kami

via Kami

Kami, öğretmenleri destekleyen ve öğrenmeyi kişiselleştirerek herkes için daha ilgi çekici hale getiren başka bir araçtır. Öğrenme yönetim sisteminizle (LMS) entegre olduğundan, hem öğretim hem de ödevler için kullanabilirsiniz. ✅

Öğretim materyallerini çok daha ilginç hale getirmek ve öğrencilerinizin de aynısını yapmasını teşvik etmek için açıklama araçlarını kullanın. Hem öğrenciler hem de öğretmenler sistemi kullanarak hızlıca soru sorabilir, cevaplayabilir veya sesli ya da video kayıtlarını paylaşabilir.

En iyi özellikler

Öğrenme materyallerini kolayca oluşturun veya özelleştirin, ardından sınıfınızla paylaşın

Öğrencilerinizin çevrimiçi olarak gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını izleyin ve işlerin yolunda gitmesini sağlamak için onlarla iletişim kurun

Testler ve değerlendirmeler oluşturun ve hepsini tek bir görünümde notlandırın

Google Classroom, Teams, OneDrive ve Schoology gibi diğer popüler öğretim araçlarıyla entegre edin

Kami sınırlamaları

Temel plan bazı özelliklere erişim sağlar, ancak sesle yazma veya değerlendirme notlandırma ve izleme gibi gelişmiş işlevler için ücretli bir plana ihtiyacınız olacaktır

Bazı öğretmenler, Kami için kendileri ödeme yapmaları durumunda fiyatların biraz yüksek olduğunu düşünüyor

Kami fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Öğretmen: 99 $/yıl

Okul veya Bölge: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kami puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

5. EnhanceDocs

via EnhanceDocs

EnhanceDocs, insanların bilgi bulmasına yardımcı olmak için doğal dil arama işlevini kullanır. Takımınızı eğitmek, yeni çalışanları işe almak veya kullanıcılara sorgularına hızlı yanıtlar vererek müşteri desteği sunmak için kullanın.

Bir soruyu yanıtlamak için, bu güçlü araç Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint ve Confluence gibi platformlarda mevcut şirket belgelerini ve bilgi tabanlarını arar. Ardından sorguyu doğrudan ilgili belgeye bağlar. Ayrıca sık sorulan soruları belirler ve yanıtları formüle eder, böylece saatlerce süren aramalardan tasarruf sağlar.

EnhanceDocs'un en iyi özellikleri

Takımınızın görevlerini tamamlamak için ihtiyaç duydukları verilere hızlı erişim sağlayarak ş Akışını kolaylaştırın

EnhanceDocs'u Teams, Discord veya Slack gibi sohbet araçlarından doğrudan kullanın

PDF'ler dahil her türlü belgeden veri çıkarın

Kurumsal düzeyde güvenlik, tüm hassas şirket bilgilerinizi koruduğundan emin olabilirsiniz 🔐

EnhanceDocs sınırlamaları

Bu aracın ne kadar iyi çalıştığını bilmek için henüz yeterli yorum yok

Fiyatlandırma, küçük işletmeler için biraz yüksek

EnhanceDocs fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 1.000 $/ay

İş: 2.500 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

EnhanceDocs puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Chatbase

via Chatbase

Chatbase, işiniz için özel, etkileşimli sohbet robotları oluşturmak için GPT kullanır. Mindgrasp AI'ya alternatif olarak, PDF belgeleri ve web siteleri dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarından "notlar" alır, ardından daha da ileri giderek bu verileri sohbet robotu konuşmalarına dönüştürür.

Güçlü analitik özellikler, potansiyel sorunları daha da büyümeden tespit edip işaretlemenizi kolaylaştırarak kullanıcıların yolunu düzene sokmanıza ve müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olur. 😊

Chatbase'in en iyi özellikleri

Müşterilerle etkileşim kurmak, onlara destek sağlamak veya potansiyel müşteriler oluşturmak için kullanın

Satın almadan önce sistemi denemek için freemium modelinden yararlanın

Ekstra mesaj kredisi veya chatbot gibi eklentiler için yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda ödeme yapın

WhatsApp, Slack, Facebook Messenger ve Zapier gibi sohbet veya sosyal medya araçlarıyla entegre edin

Chatbase sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar genellikle öğrenme eğrisinin biraz dik olduğunu düşünürler

Chatbase markasını kaldırmak veya kendi özel alan adınızı kullanmak için ek ücret ödemeniz gerekir

Chatbase fiyatlandırma

Ücretsiz

Hobi: 2 chatbot için aylık 19 $

Standart: 5 chatbot için aylık 99 $

Sınırsız: 10 chatbot için aylık 399 $

Chatbase puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (70 yorum)

7. LockDown Tarayıcı

lockDown Browser aracılığıyla

Lockdown Browser, öğrenim yönetim sistemlerinde çevrimiçi test ortamının güvenliğini sağlar. Sınavlarda bütünlüğü sağlamak için öncelikle yükseköğretim kurumları tarafından kullanılır.

Bu araç, kesinlikle gerekli olanlar dışında tüm menü ve araç çubuğu seçeneklerini kaldırır ve öğrencilerin kopya çekmek için kullanılabilecek diğer araçlara erişmesini engeller. ❎

LockDown Browser'ın en iyi özellikleri

Moodle, Brightspace, Blackboard Learn ve Canvas dahil olmak üzere bir dizi LMS sistemiyle entegre edin

Öğrencilerin başka uygulamalara geçmesini engelleyin

Sınav sorularının kopyalanmasını ve paylaşılmasını imkansız hale getirin

Mac, Windows, iPad ve Chromebook cihazlarda Lockdown Browser'ı kullanın

LockDown Browser sınırlamaları

Engelli öğrenciler için erişimi kolay değildir

Bazı kullanıcılar, sınav sürecine stres katan hatalar ve aksaklıklar bildirdi

LockDown Tarayıcı fiyatlandırma

Fiyatlandırma, kampüsünüzdeki öğrenci sayısına göre belirlenir

LockDown Browser derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11 yorum)

8. Explain Like I'm Five

Explain Like I'm Five, karmaşık konuları çok basit bir dille açıklayan bir AI aracıdır, böylece çocuklar bile anlayabilir. Öğrenciler yeni kavramları öğrenmek için, öğretmenler ise bunları açıklamak için kullanır.

AI bilgi tabanı, kişisel görüşlerini paylaşan dünyanın dört bir yanından insanlar tarafından oluşturulur ve çok çeşitli bakış açıları sunar. 💡

Explain Like I'm Five'ın en iyi özellikleri

Günde üç ücretsiz soru alın

Sorduğunuz her soruya hızlı yanıtlar alın

Anlama seviyenizi belirtin: temel, orta, ileri veya uzman

Aradığınız şeye göre alaycı tavrı açın veya kapatın

Explain Like I'm Five sınırlamaları

Tek bir doğru kaynak olmadığı için içeriğin güvenilirliği değişiklik gösterebilir

Explain Like I'm Five'ın ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için henüz yeterli yorum yok

Explain Like I'm Five fiyatlandırma

Sadece Merak Ediyorum: 3,99 $/ay

Tell Me All: 6,99 $/ay

Explain Like I'm Five puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Academia

via Academia

Academia, araştırma makalelerinden oluşan bir bilgi tabanıdır. Akademisyenler makalelerini yükleyebilir ve etkilerini ölçebilir, herkes başkalarının araştırmalarını takip edebilir ve böylece kendi çalışma alanlarındaki en son gelişmelerden haberdar olabilir. 📰

Academia'nın en iyi özellikleri

İlgilendiğiniz konular için arama uyarıları ayarlayın

Kaydolduğunuzda milyonlarca makaleyi ücretsiz indirin

Yüklediğiniz araştırma makalelerinin etkisini izlemek için yerleşik analitiklerden yararlanın

Araştırma içeriğinin ayrıntılı özetlerini sağlamak için bu Mindgrasp AI alternatifini kullanın

Akademik sınırlamalar

Makaleleri aramak ve erişmek için oturum açmanız gerekir

Bazı kullanıcılar, arama fonksiyonunun çok kullanıcı dostu olmadığını düşünüyor

Academia fiyatlandırma

Ücretsiz

Kurumlar için Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Akademik derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (20+ yorum)

Capterra: N/A

10. Flip

via Flip

Eskiden Flipgrid olarak bilinen Flip, öğrencilerin video ödevlerini kaydetmelerine, düzenlemelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan bir Microsoft uygulamasıdır. Yazmak yerine konuşmayı tercih eden öğrenciler için alternatif bir çalışma aracıdır veya öğrencileri kendi seslerini bulmaya teşvik eder. 🙋

En iyi özellikleri çevirin

Öğrencileri bir gruba davet edin ve erişimlerini kontrol edin

Metin veya video kullanarak uyarılar yayınlayarak ve öğrencileri fikirlerini paylaşmaya davet ederek katılımı artırın

Sınıf arkadaşlarıyla işbirliğini teşvik ederek fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olun

Flip'i web veya mobil uygulama olarak kullanın

Flip sınırlamaları

Sistem yeni kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olabilir

Öğrenciler yalnızca video ile yanıt verebilir; başka seçenek yoktur

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Puanları ve yorumları ters çevirin

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

AI çalışma araçları, hem öğrenciler hem de öğretmenler için öğrenme sürecini daha etkili ve genellikle çok daha eğlenceli hale getirebilir. Not alma ve transkripsiyon uygulamalarından chatbotlara ve her türlü bilgi tabanına kadar, her tür öğrenme görevi için bir Mindgrasp AI alternatifi vardır. 🙌

ClickUp, şu anda mevcut en iyi AI çalışma araçlarından biridir. Çalışma planlama şablonları, not alma uygulamaları ve beyin fırtınası araçlarının yanı sıra notları özetleyebilen, metin oluşturabilen ve ödevinizi harika görünecek şekilde biçimlendirebilen bir AI yazma asistanı sunar.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve bugün en yüksek notlar için çalışmaya başlayın. 💯