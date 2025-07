2025'te Not Alma için En İyi 10 Supernotes Alternatifi

Supernotes, görsel düzenleme özellikleri ve basit ve sezgisel arayüzü ile beğenilen popüler bir not alma aracıdır. Platformun kullanımı kolaydır ve aşırı özellikler veya karmaşa ile boğulmadan not oluşturma, düzenleme ve yönetme işlemlerini basitleştirir.

Supernotes bilgiyi düzenlemede mükemmeldir, ancak birçok kullanıcı daha sağlam işbirliği araçları veya diğer uygulamalarla daha sorunsuz entegrasyon arar. Ayrıca, bazıları Supernotes'un özelliklerinin Evernote veya Notion gibi çok işlevli uygulamalara kıyasla sınırlı olduğunu düşünebilir.

Bu alternatif Supernotes platformları, not alma işlevlerinin yanı sıra daha geniş bir verimlilik araçları paketi sunar. Her biri, AI ile geliştirilmiş içerik oluşturma, kapsamlı özelleştirme veya şifreleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleri gibi Supernotes'un sunduklarının ötesinde daha geniş bir dizi özellik sunar. Hangisini seçerseniz seçin, en iyi Supernotes alternatifleri organizasyonel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve Supernotes'un yeteneklerinin ötesine geçebilir.

Supernotes alternatifi nedir?

En iyi Supernotes alternatifleri, Supernotes'un bilinen özellikleri olan görsel düzenleme, markdown desteği, esneklik ve arama özellikleri dahil olmak üzere Supernotes'a benzer işlevsellik sunan not alma uygulamaları ve yazılım ürünlerini içerir. Not almaya izin vermenin yanı sıra, Supernotes bir bilgi düzenleme aracı olarak da işlev görür ve bilgileri yapılandırmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Belgeleri kullanın

Piyasada, sesli notlar ve zarif yapışkan not yazılımı gibi kendine özgü özellikler ve avantajlar sunan birkaç Supernotes alternatifi bulunmaktadır. Supernotes'a alternatif olan bu uygulamalardan biri veya daha fazlası, tercih ettiğiniz ş Akışı için daha uygun olabilir.

Supernotes alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Supernotes alternatifi ararken, benzer özellikler sunan ancak tercihlerinize daha uygun bir ürün ararsınız. Seçenekleri incelerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Not düzenleme: Seçtiğiniz alternatif, dijital el yazısı notlar veya geleneksel metin notlar olsun, notlarınızı düzenlemek için esnek ve kolay anlaşılır bir yönteme sahip olmalıdır

İşbirliği araçları: Başkalarıyla sık sık notlar yazıyorsanız, düşündüğünüz yazılımın Başkalarıyla sık sık notlar yazıyorsanız, düşündüğünüz yazılımın toplantı notları ve diğer paylaşılan işlerde size yardımcı olacak kapsamlı bir işbirliği araçları setine sahip olduğundan emin olun

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Teknoloji yığınınızda birden fazla araç vardır ve not alma uygulamanız, ilgili araçlarla entegre olabilmeli, notlarınızı senkronize etmenize ve diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak sağlamalıdır

Arama fonksiyonu: Not koleksiyonunuz hızla büyüdükçe, belirli bir notu bulmak zorlaşabilir. İyi bir arama özelliği, bu sorunu azaltmaya yardımcı olur ve ilgili notları ve günlük girdilerini bulmayı kolaylaştırır

Sezgisel arayüz: Kullandığınız yazılımın, notları hızlı bir şekilde oluşturabilmeniz için anlaşılması kolay bir arayüze sahip olması gerekir. Bu, görsel not almayı tercih edenler için özellikle önemlidir

Veri taşınabilirliği: Uygulama, notlarınızı diğer platformlar ve araçlar tarafından kolayca yüklenebilecek bir biçime kaydetmenize veya dışa aktarmanıza olanak tanıyarak notlarınızın kolayca aktarılabilmesini sağlamalıdır

Maliyet: Not alma uygulamaları çeşitli fiyatlandırma yapılarına sahiptir. Bütçenize uygun olanı bulmanın yanı sıra, not almak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunan bir uygulama seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Supernotes Alternatifi

Aşağıda, not alma özellikleri ve daha fazlasını içeren Supernotes'a alternatif birkaç uygulama bulacaksınız. Listedeki her not alma uygulaması, onu diğer not uygulamalarından ayıran kendine özgü özelliklere sahiptir.

ClickUp'ın ücretsiz çevrimiçi not defteri ile notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin.

ClickUp, ClickUp Not Defteri özelliği aracılığıyla not alma yetenekleri içeren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Ayrıca, düz metni doğrudan eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürebilen işbirliğine dayalı yerleşik belge düzenleyicisi ClickUp Belgeler ile hızlı bir şekilde not alabilir ve diğer belge türlerini oluşturabilirsiniz. Ayrıca, güzel notlar, wikiler, kişisel bilgi yönetimi ve daha fazlası için yeterli biçimlendirme seçenekleri bulacaksınız. Günlük Notlar Şablonu, başlamak için kolay bir temel sağlayacaktır.

ClickUp'ın verimlilik özellikleri arasında proje yönetimi araçları ve başka bir not alma uygulamasına başvurmadan yapılacaklar listeleri oluşturma yeteneği bulunur. Görev yönetimi işlevi, yazma ile ilgili görevleri veya tamamlanması gereken diğer işleri atamanıza olanak tanır.

ClickUp'ın AI özellikleri, not almayı bir üst seviyeye taşıyarak size daha az çabayla kaliteli içerik sunar. İşbirliğine dayalı notlar, takım üyelerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. İşbirliğinden bahsetmişken, ClickUp'taki beyaz tahta aracı, takımların beyin fırtınası yapmasını ve özelleştirilebilir yapışkan notlar ve şekiller üzerinde hızlıca fikir toplamalarını kolaylaştırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi, dijital beyaz tahtalar, yerleşik not uygulaması ve daha fazlası gibi eksiksiz bir verimlilik araçları paketi

Yüksek kaliteli içerik oluşturma için belirli rollere göre uyarlanmış AI komutları sağlar

Kolay takip edilebilir bir yapı oluşturmak için iç içe geçmiş sayfalarla notları düzenleme ve etiketleme özelliği

Özel ve önceden oluşturulmuş otomasyon, rutin işlemleri gerçekleştirme ihtiyacını azaltarak zaman tasarrufu sağlar

Piyasadaki en popüler araçların çoğu dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulama ile entegre olur

İşinizin her yönü için özel şablonlardan oluşan bir kütüphane, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir

Özelliklerin sayısı, yeni kullanıcılar için arayüzü kafa karıştırıcı hale getirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, not alma özelliklerine sahip başka bir hepsi bir arada verimlilik uygulamasıdır. Bireyler ve takımlar için çok yönlü bir çalışma alanı sunar. Güzel notlar, veritabanları, görev listeleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Yazılım, özelleştirilebilir şablonları ve blok tabanlı düzenleme özelliği ile bilinir, bu da her kullanıcının ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış bir biçimde hızlı notlar almanızı kolaylaştırır.

Notion'un en iyi özellikleri

Teknik yığınlarda ihtiyaç duyulan araçların sayısını azaltmak için wiki'ler, belgeler ve projeler için merkezi bir çalışma alanı sağlar

Yeni nesil belgeler, daha fazla güç sunmak için gerçek zamanlı işbirliği, yorumlar ve entegrasyonları destekler

Projelerin planlanması, izlenmesi ve yürütülmesini kolaylaştırmak için yerleşik proje yönetimi özellikleri

AI not alma araçlarının entegrasyonu, içerik önerileri, veri analizi ve otomasyon işlevselliği sağlar

Özelleştirilebilir görselleştirme seçenekleri, kullanıcıların verilerini kendileri için en anlamlı şekilde görüntülemelerine olanak tanır

Sürükle ve bırak işlevi, teknik becerileri sınırlı olanlar için bile hızlı bir şekilde notlar oluşturmayı kolaylaştırır

Notion sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamayı geçici olarak yavaşlatan veya donan bazı hatalar bildirdi

Çok sayıda seçenek, yeni kullanıcıları hız kazanırken zorlayabilir

Bazı alternatiflere kıyasla sınırlı sayıda entegrasyon, bazı kullanıcıları rahatsız etti

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 8 $

İş: Aylık 15 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

AI Eklenti: 8 $/ay

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

3. Workflowy

Workflowy aracılığıyla

Workflowy, kullanımı kolay bir şekilde çevrimiçi notlar hazırlamak için düzenli listeler ve ana hatlar oluşturmaya odaklanan minimalist bir tasarıma sahip bir not alma uygulamasıdır. Basit ve sezgisel arayüzü, düşüncelerinizi, görevlerinizi ve fikirlerinizi kolayca yakalamanızı ve yapılandırmanızı sağlar.

Platform, fikirlerinizi gerektiği kadar alt notlarla düzenlemek için sonsuz iç içe yerleştirmeye izin verir, bu da onu doğrusal ve iyi yapılandırılmış bir şekilde beyin fırtınası ve planlama için güçlü bir araç haline getirir.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Notlarınızı esnek bir şekilde düzenlemek için listeler içinde sonsuz sayıda liste oluşturun

Herhangi bir alt listeyi yakınlaştırıp uzaklaştırarak tek tek görevlere veya konulara kolayca odaklanın

Etiketleri kullanarak listeleri etkili bir şekilde kategorize edin ve filtreleyin, böylece ilgili öğeleri kolayca bulun

Minimalist ve kullanıcı dostu arayüzle hızlı bir şekilde başlayın

Çevrimdışı çalışın ve bağlantı geri geldiğinde tüm cihazlar arasında otomatik olarak senkronizasyon yapın

Takımlar için gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle notları kolayca paylaşın ve listeler üzerinde işbirliği yapın

Workflowy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar belirli durumlarda uygulamada yavaşlama olduğunu bildirmiştir

Arayüz yalnızca İngilizce olarak mevcuttur, bu da bazı kullanıcılar için dil engeli oluşturmaktadır

Minimalist tasarım, diğer uygulamalar kadar çok özellik sunmamasının dezavantajıdır

Workflowy fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: 4,99 $

Yıllık: 49,00 $

Workflowy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (22 yorum)

Capterra: 4,6/5 (13 yorum)

4. Evernote

Evernote aracılığıyla

Evernote, kullanımı kolay tasarımıyla bilinen, not alma ve düzenleme için yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu not alma, oluşturma ve cihazlar arasında senkronizasyona büyük önem verir.

Not etiketleme, arama ve sezgisel düzenleme gibi özellikler, bu aracın en popüler not alma uygulamalarından biri haline gelmesine yardımcı olmuştur.

Çeşitli türdeki bilgileri tek bir yerde saklayabilir ve geri çağırabilirsiniz. Web kesitleri oluşturabilir ve sesli notlar kaydedebilirsiniz. Dokunmatik ekran kullanırken el yazısı notlar da alabilirsiniz.

Evernote'un en iyi özellikleri

Tüm cihazlarda otomatik not senkronizasyonu, verilerin güncel kalmasını ve her zaman, her yerden erişilebilir olmasını sağlar

Metin, resim, sesli notlar, PDF'ler ve diğer belge biçimleriyle notları geliştirin

Notları görevler ve programlarla birleştirerek güçlü ve birleşik bir organizasyon platformu oluşturun

Arama fonksiyonu, büyük not koleksiyonlarında içeriği hızlı bir şekilde bulmanızı kolaylaştırır

Son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar için destek dahil olmak üzere, notlar içinde doğrudan görevler oluşturun, atayın ve yönetin

Gelişmiş planlama işlevselliği için Google Takvim ile entegre edin

Evernote sınırlamaları

Kullanıcılar, ücretsiz sürümün istedikleri kadar sınırlı olmadığını düşünüyor

Premium planlar bazı kullanıcılar için biraz pahalı olabilir

Verileri diğer platformlara aktarmak sandığınız kadar kolay değildir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,00 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000 yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000 yorum)

5. Dendron

Dendron aracılığıyla

Dendron, geliştiriciler ve teknik kullanıcılar için tasarlanmış bir not alma uygulamasıdır. Visual Studio Code üzerine kurulmuştur ve hiyerarşik not düzenleme, geri bağlantılar ve kapsamlı özelleştirme seçenekleri gibi özellikler içerir.

Yazılım, büyük programlama projelerinin ve karmaşık bilgilerle uğraşan diğer kullanım durumlarının bilgi ihtiyaçlarını desteklemek için büyük not koleksiyonlarını ve bilgi tabanlarını yönetmede mükemmeldir.

VSCode tabanlı olması, geliştiricilere sözdizimi vurgulaması ve çoklu dil kod vurgulaması gibi tanıdık özellikler de sunar.

Dendron'un en iyi özellikleri

Tutarlı ancak esnek yapılar, tanıdık ve özelleştirilebilir özelliklerin mükemmel bir kombinasyonunu sunar

Güçlü bir tip sistemi, bilginin sistematik olarak kategorize edilmesini sağlar

Önemli bilgiler daha hızlı erişim için önbelleğe alınır

Yayınlama araçları, bilgileri dijital bahçe biçiminde paylaşmayı kolaylaştırır

VSCode tabanı, geliştiriciler için tanıdık bir çalışma alanı sağlar

Açık kaynak kodu, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur

Dendron sınırlamaları

Mobil cihazlar için destek yoktur

Bazı kullanıcılar notlar arasında gezinmeyi zor buluyor

Arama özellikleri bazı rakiplerinki kadar güçlü değildir

Dendron fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Dendron puanları ve yorumları

Product Hunt: 5/5 (24 yorum)

6. Obsidian

Obsidian aracılığıyla

Obsidian, birbiriyle bağlantılı notlar kullanarak kişisel bir bilgi tabanı oluşturmaya odaklanan bir not alma uygulamasıdır. Yerel dosya sistemleri, çekici ancak kullanımı kolay bir biçimde çift yönlü bağlantılar, geri bağlantılar ve grafik görselleştirme olanağı sunar.

Yazılım, birbiriyle bağlantılı düşüncelerden oluşan bir ağdan yararlanan bilgi yönetimi ve yaratıcı düşünme görevleri için idealdir. Markdown notlarının kullanımı, anında kolay ve sezgisel biçimlendirme sağlar.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Benzersiz düşünce sürecinize uygun, gizli ve esnek bir not alma deneyimi sunar

Notlar, hızlı ve kolay çevrimdışı erişim için doğrudan kullanıcının cihazında saklanır

Yüzlerce eklenti ve tema, sonsuz özelleştirme seçenekleri sunar

Açık, tescilli olmayan dosya biçimleri, diğer uygulamalara ve diğer uygulamalardan veri aktarımını kolaylaştırır

Görsel ilişki grafiği, karmaşık not ilişkilerini grafiksel olarak gösterir

Obsidian sınırlamaları

Birçok kullanıcı, yazılımın diğer seçeneklere göre öğrenme eğrisinin daha dik olduğunu fark etti

Bazı kullanıcılar, cihazlar arasında notların senkronizasyonunda sorunlar yaşadı

Yazılım, büyük not koleksiyonlarıyla çalışırken yavaşlayabilir

Obsidian fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Ticari kullanım: 50 $/yıl

Obsidian puanları ve yorumları

Capterra: 4,9/5 (20 yorum)

7. Cryptee

Cryptee aracılığıyla

Cryptee, tüm belgeleriniz için gelişmiş şifreleme özellikleri sağlayarak veri güvenliğine büyük önem veren bir not alma yazılımıdır. Güvenli şifreleme ile notlar, belgeler ve görüntüler oluşturabilir ve saklayabilirsiniz.

Gizliliğe olan bağlılığı, Cryptee'yi veri koruma ve gizliliğe öncelik vermesi gereken veya gizli notlar alabilmek isteyen tüm bireyler ve işler için mükemmel bir not alma aracı haline getirir.

Cryptee'nin en iyi özellikleri

Şifreli medya depolama, platformdaki tüm verilerinizi güvende tutar

Platformda oluşturulan ve düzenlenen belgeler aynı güvenli şifreleme teknolojisinden yararlanır

Daha fazla veri güvenliği için dosyalar, kullanıcının cihazında şifrelenir

Dinamik belge düzenleyici, gelişmiş bir yazma deneyimi için çapraz bağlantı, hashtag, markdown biçimlendirme ve daha fazlasını destekler

Evernote ve Word gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve maksimum esneklik için PDF ve Markdown dosyalarına aktarır

Hayalet klasörler, verileri gizlemenizi sağlar, böylece daha da gizli notlar oluşturabilirsiniz

Cryptee sınırlamaları

Bazı kullanıcılar cihazları arasında senkronizasyon sorunları yaşadı

Yazılım, bazı rakiplerine kıyasla bazı özelliklerden yoksundur

Kullanıcı arayüzü diğer seçeneklere göre daha az sezgiseldir

Cryptee fiyatlandırması

10 GB: 3 €/ay

400 GB: 9 €/ay

2.000 GB: 27 €/ay

Cryptee puanları ve yorumları

Product Hunt: 3/5 (13 yorum)

8. Logseq

Logseq aracılığıyla

Logseq, Zettelkasten yönteminin ilkeleri etrafında tasarlanmış bir bilgi yönetimi ve not alma uygulamasıdır. Hızlı bir şekilde birbirine bağlı bilgi tabanları oluşturmanıza yardımcı olmak için geri bağlantıları, çift yönlü bağlantıları ve grafik görselleştirmeyi destekler.

Logseq, araştırmacılar, akademisyenler ve notlarını düzenlemek isteyen herkes için idealdir. Açık kaynaklı bir yazılım olduğu için Logseq tamamen ücretsizdir.

Logseq'in en iyi özellikleri

Görev yönetimi için sağlam bir sistem, kullanıcıların düzenli ve iş akışında kalmasını sağlar

Belgeleri daha kolay incelemek için PDF dosyalarına doğrudan yazılım içinden açıklama ekleme olanağı sağlar

Flashcard desteği, yazılımda depolanan bilgilerin öğrenilmesini ve saklanmasını kolaylaştırır

Beyaz Tahtalar, görsel beyin fırtınası ve işbirliğine dayalı çalışmayı yazılıma taşır

Açık kaynak kod tabanı, daha fazla şeffaflık ve güvenlik sağlar

Logseq sınırlamaları

Geliştirme ilerlemesi, kullanıcıların istediği kadar hızlı değildir

Senkronizasyon özellikleri bazı kullanıcılar için yeterince güvenilir değildir

Yeni sürümlerde bazen hatalar olabilir

Logseq fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Logseq puanları ve yorumları

Product Hunt: 5/5 (100+ yorum)

9. Roam

Via Roam

Roam, notları düzenlemek için benzersiz bir "blok düzeyinde" bağlantı sistemi sağlayan bir not alma ve bilgi yönetimi aracıdır.

Yazılım, tek tek metin bloklarını birbirine bağlayarak birbiriyle bağlantılı notlar oluşturma fikri etrafında geliştirilmiştir. Bu belge yapısı, insan beyninin çalışma şekline daha yakındır ve tüm notlarınızı daha sezgisel bir şekilde keşfetmenizi sağlar.

Roam'un en iyi özellikleri

Ağa bağlı not alma yapısı, fikir ve kavramlardan oluşan bir ağın kolayca belgelenmesini sağlar

Daha verimli bir ş Akışı için belge ve veritabanı işlevleri sorunsuz bir şekilde birleşir

Uzun süreli saklama ve kolay erişim için araştırmaların sistematik bir şekilde düzenlenmesini sağlar

İlişkili bilgi yapısı, verileri düzenlemenin daha sezgisel bir yolunu sunar

Roam sınırlamaları

Çok büyük veritabanlarına sahip kullanıcılar performans sorunları bildirdi

Mobil uygulama, masaüstü sürümünün bazı işlevlerinden yoksundur

Roam fiyatlandırması

Pro: Aylık 15 $

Believer: 500 $/5 yıl

Roam puanları ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (17 yorum)

10. PNotes

PNotes aracılığıyla

PNotes, Portable Notes'un kısaltmasıdır ve hızlı ve basit not oluşturma ve yönetme için tasarlanmış hafif bir not alma uygulamasıdır. Temel düz metin not oluşturma özelliği sunar ve daha yaratıcı biçimlendirme için zengin metin ve tablolar sağlar.

PNotes, sade bir dijital not alma deneyimi tercih eden ve masaüstünde notlar almak ve önemli bilgileri düzenlemek için basit bir yol arayan kişiler için idealdir.

PNotes'un en iyi özellikleri

Zengin metin ve tablolar gibi eksiksiz biçimlendirme seçenekleri, verilerin özelleştirilebilir şekilde düzenlenmesini sağlar

Ücretsiz çizim fonksiyonu, içerik oluşturmak için ek bir yol sağlar

Notlar, tek tek veya gruplar halinde, görünüm ve şeffaflık ayarları kullanılarak özelleştirilebilir

Zamanlama ve hatırlatıcılar, notları izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır

Notları yayınlamak için popüler sosyal ağlarla entegrasyon

PNotes sınırlamaları

Bazı kullanıcılar tıklama ve sürükleme fonksiyonunun çok hassas olduğunu düşünmektedir

Kullanıcılar, notları uygulama klasöründe değil, özel bir konumda saklamak istediklerini belirtmişlerdir

PNotes fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

PNotes puanları ve yorumları

Sourceforge: 4,8/5 (76 yorum)

Not Alma Yolculuğunuza Bugün Başlayın

Supernotes alternatifleri dizisi arasında, ClickUp, basit dijital karalamaların ötesine geçen sağlam not alma yetenekleriyle öne çıkıyor. Yeterliliği sadece not oluşturmada değil, kapsamlı notlarınızı doğrudan bir eylem öğesine dönüştürmek için projeler arasında işbirliğine dayalı ortamlar oluşturmada da yatmaktadır.

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla proje görünümü ile küçük işletme projenizi her adımda yönetin

ClickUp'ın paketi, not almayı aşarak proje yönetimi, yapay zeka araçları ve sezgisel arayüzleri de kapsar. ClickUp, zahmetsiz paylaşım, iş akışı kolaylaştırma ve artırılmış verimlilik sağlayarak takımların dağınık fikirleri tutarlı kavramlara dönüştürmelerine olanak tanır.

Notları, kontrol listelerini ve görevleri birleştirmeye hazır mısınız? ClickUp, notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olabilir. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve not alma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın.