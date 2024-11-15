2025'te Ders Planlama için En İyi 11 AI Aracı

Ders planları oluşturmak, sınırlı bir süre içinde yaratıcılık, netlik ve pratikliği dengelemek gibi zamanla yarışmak gibi hissettirebilir.
Kaliteden ödün vermeden bu süreci basitleştirmenin yollarını bulmak çok önemlidir.
Neyse ki, ders planlama için AI araçları, planlamayı daha verimli ve ilgi çekici hale getiren çözümler sunar.
Bu blog yazısında, eğitimcilerin zaman kazanmasına, düzenli kalmasına ve anlamlı öğrenme deneyimleri sunarken sınıf yönetimini iyileştirmesine yardımcı olan en iyi 11 aracı inceleyeceğiz. 🧑🏫
⏰ 60 saniyelik özet
Ders planlaması için en iyi 11 AI aracının listesi:
- ClickUp (AI destekli içerik oluşturma, görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
- Magic School AI (Kişiselleştirilmiş müfredat geliştirme ve standartlara uyum için en iyisi)
- Eduaide. AI (Gerçek zamanlı ders uyarlama ve öğrenci yanıt analizi için en iyisi)
- Auto Classmate (Otomatik ders oluşturma ve içerik farklılaştırma için en iyisi)
- Curipod (Proje tabanlı öğrenme ve etkileşimli ders tasarımı için en iyisi)
- LessonPlans. ai (Standartlara uygun müfredat geliştirme ve değerlendirme entegrasyonu için en iyisi)
- ChatGPT (Esnek ders içeriği oluşturma ve yaratıcı öğretim yaklaşımları için en iyisi)
- Quizizz (Etkileşimli değerlendirme oluşturma ve oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri için en iyisi)
- Planboard (Kapsamlı ders organizasyonu ve standart izleme için en iyisi)
- Education Copilot (AI destekli öğretim asistanı ve kaynak oluşturma için en iyisi)
- Learnt. ai (Kişiselleştirilmiş öğrenme yolu oluşturma ve öğrenci ilerlemesi izleme için en iyisi)
Ders planlama için yapay zeka araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru AI aracını bulmak, ders planlama yaklaşımınızı değiştirebilir. Öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Kullanım kolaylığı: Saatlerce süren eğitim veya teknik uzmanlık gerektirmeyen, kullanıcı dostu bir arayüz
- Özelleştirme seçenekleri: Farklı öğrenci ihtiyaçlarına göre ayrıntılı ders planı oluşturma yeteneği
- İçerik Kitaplığı: Zaman kazanmak ve yaratıcılığı tetiklemek için şablonlara, ders fikirlerine veya hazır etkinliklere yerleşik erişim
- İşbirliği özellikleri: Meslektaşlarınızla ders planlarını paylaşma ve birlikte oluşturma seçenekleri, ekip çalışmasını ve fikir paylaşımını teşvik eder
🔍 Biliyor muydunuz? Eğitimde yapay zeka pazarının, eğitimi kişiselleştiren uyarlanabilir öğrenme platformlarına olan talebin artmasıyla 2025'ten 2030'a kadar yıllık ortalama %31,2 büyüme kaydetmesi öngörülüyor.
Ders planlaması için en iyi 11 AI aracı
'da mükemmel AI ders planlama aracını bulmak, mevcut çok sayıda seçenek nedeniyle zorlu bir görev gibi görünebilir.
Zaman kazanmanıza, düzenli kalmanıza ve öğrencilerin daha iyi öğrenmesine yardımcı olacak ilgi çekici dersler oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi 10 aracı bir araya getirdik. Hadi başlayalım! 👇
1. ClickUp (AI destekli içerik oluşturma, görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
İş için her şey olan ClickUp, ders planlamayı basitleştirmek için AI destekli araçları, görev yönetimi özelliklerini ve işbirliği yeteneklerini bir araya getiren kapsamlı bir platformdur. ClickUp Eğitim Yazılımı, eğitimcilere dersleri planlamak, organize etmek ve yürütmek için ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir sorunsuz çalışma alanında sunar.
ClickUp Brain
Öne çıkan özelliklerinden biri, doğrudan ClickUp çalışma alanına entegre edilmiş bir AI ders planlama aracı olan ClickUp Brain'dir.
Ders planlama, karmaşık süreçleri basitleştirme ve farklı öğretim stilleri ile öğrenme hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunma açısından paha biçilmez bir değere sahiptir.
ClickUp Belgeleri
Örneğin, ClickUp Belgeleri'nde, Brain'den belirli bir konuya veya sınıf seviyesine göre uyarlanmış bir ders planı oluşturmasını isteyebilirsiniz. Ortaokul tarih öğretmeniyseniz, İç Savaş, Yeniden Yapılanma ve anahtar tarihi figürler gibi konuları kapsayan haftalık bir ders planı oluşturmasını isteyebilirsiniz.
ClickUp Brain, içeriği yapılandırabilir, sınıf etkinlikleri önerebilir ve anahtar tartışma soruları ekleyebilir. Eğitimciler daha sonra ayrıntıları doğrudan Belgeler'de düzenleyebilir, ClickUp Assign Comments'ı kullanarak meslektaşlarıyla işbirliği yapabilir ve son sürümü kolayca paylaşabilir.
ClickUp Görevleri
AI aracı ayrıca bu planları eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine dönüştürür. Ders planı hazır olduğunda, Brain'den her bir etkinlik veya sorumluluk için görevler oluşturmasını isteyebilirsiniz.
Örneğin, bir tarih ders planını "İç Savaş hakkında PowerPoint sunumu hazırla", "Zaman çizelgesi çalışma kağıtlarını yazdır" ve "Yeniden Yapılanma hakkında tartışma konuları hazırla" gibi görevlere bölebilir. Bu görevler daha sonra bireylere atanabilir, önceliklendirilebilir ve ClickUp çalışma alanında izlenebilir, böylece her şey düzenli kalır.
Bir başka paha biçilmez özellik ise, zaman kazandıran ve ders planlaması için yapılandırılmış çerçeveler sunan ClickUp'ın ders planlama şablonlarıdır.
ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu, hedefleri, öğrenme çıktılarını ve öğretim stratejilerini tek bir yerde özetlemenize yardımcı olur. Ayrıca, ADDIE modelini de içerir ve tasarım, geliştirme ve değerlendirme gibi her aşamada size rehberlik eder.
Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, ders planlarını ödevler ve değerlendirmelerle bağlantılandırarak her şeyi uyumlu hale getirmesidir.
Ayrıca tüm kaynaklarınızı (okumalar, multimedya ve materyaller) tek bir yerde toplayarak her ders için hazırlık yaparken zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Daha geniş eğitim ihtiyaçları için, ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu, eğitimcilerin ödevleri yönetmesine ve her öğrencinin ilerlemesini izlemesine olanak tanır.
Aynı zamanda, ClickUp'ın Sınıf Yönetimi Planı Şablonu, rol atama veya davranış hedeflerini izleme gibi sınıf rutinlerini düzenlemeye yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı işbirliği: Belgeler'de takımınızla birlikte ders planlarını düzenleyin ve güncelleyin, herkesin aynı sayfada ve aynı yolda olmasını sağlayın
- Ders hazırlığı için zaman takibi ayarlayın: Ders planlama ve ayarlamalara harcanan zamanı takip ederek planlama programınızı ve verimliliğinizi daha iyi yönetin
- Referans materyalleri ekleyin: Makaleler, videolar veya bağlantılar gibi kaynakları doğrudan ders görevlerine ekleyin, böylece ders için gereken her şey tek bir yerde saklanır
ClickUp sınırlamaları
- Platformun çevrimdışı erişimi sınırlıdır, bu da internet bağlantısı olmadan planlama yapmayı zorlaştırır
- ClickUp'ın gelişmiş özellikleri, temel ders planlama araçlarına ihtiyaç duyan öğretmenler için gereksiz olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Magic School AI (Kişiselleştirilmiş müfredat geliştirme ve standartlara uyum için en iyisi)
Magic School AI, öğretmenler için ders planlamayı kolaylaştırır ve eğitim standartlarına uygunluğu sağlar. Ayrıca müfredat haritalama sürecini kolaylaştırarak derslerin eyalet ve ulusal yönergelere uygun olmasını sağlar.
Platform ayrıca farklı öğrenme seviyeleri için materyaller oluşturur, böylece her öğrenci ihtiyaç duyduğu desteği alır. Yerleşik performans analizi ile öğretmenler, öğrencilerin gelişmesine yardımcı olacak kişiselleştirilmiş öneriler alır.
Magic School AI'nın en iyi özellikleri
- Dersleri yapılandırılmış ilerleme için eğitim standartlarına uyarlayın
- Farklı öğrenme yeteneklerini desteklemek için ders varyasyonları oluşturun
- Öğrencilerin anlayışını izlemek için değerlendirme ölçekleri ile değerlendirmeler oluşturun
- Performans verilerini analiz edin ve hedefli müdahaleler önerin
Magic School AI sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme
- Müfredat haritalama için ilk kurulum karmaşıktır
Magic School AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: 99,96 $/yıl
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Magic School AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? 5 E —Katılım, Keşif, Açıklama, Ayrıntılandırma ve Değerlendirme—ders planlamada kullanılan popüler bir öğretim modelidir. Aktif öğrenmeyi teşvik eder ve dersin her aşamasının bir öncekine dayandığından emin olarak daha derin bir anlayış sağlar.
3. Eduaide. AI (Gerçek zamanlı ders uyarlama ve öğrenci yanıt analizi için en iyisi)
Eduaide. AI, gerçek zamanlı öğrenci katılımına göre içeriği ayarlayarak ders planlamayı daha dinamik hale getirir.
Katı bir planı takip etmek yerine, katılımı izler ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri için dersleri gerektiği gibi uyarlar. Yazılı ve sözlü yanıtları işleyerek kavrama eksikliklerini belirler ve daha net açıklamalar önerir. Yerleşik bir hız kılavuzu, derslerin planlandığı gibi ilerlemesini sağlar ve öğrencileri zorlamadan kavramların etkili bir şekilde işlenmesini garanti eder.
Eduaide. AI'nın en iyi özellikleri
- Katılım düzeylerine göre ders planlarını anında ayarlayın
- Öğrencilerin yanıtlarını işleyin ve açıklayıcı stratejiler önerin
- Olası öğrenme zorluklarını ortaya çıkmadan önce tespit edin
- Derslerin akışını otomatik olarak değiştirerek derslerinizi sorunsuz bir şekilde verin
Eduaide. AI sınırlamaları
- Kullanıcılar, öğrenci verilerinin yönetimi konusunda gizlilik endişelerini dile getirdi
- Dersleri sınıf verilerine göre uyarlamakla birlikte, bireysel öğrenme stillerini veya öğrencilerin benzersiz ihtiyaçlarını tam olarak hesaba katmayabilir
Eduaide. AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 5,99 $/ay
- Okullar ve okul bölgeleri: Özel fiyatlandırma
Eduaide. AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Ayrıca okuyun: Not almak için AI nasıl kullanılır: Araçlar ve kullanım örnekleri
4. Auto Classmate (Otomatik ders oluşturma ve içerik farklılaştırma için en iyisi)
Auto Classmate, eğitimcilerin ihtiyaçlarına göre hedefler, etkinlikler ve değerlendirmeler oluşturarak yapılandırılmış ders planları oluşturmalarına yardımcı olur. Farklı yetenek seviyelerine göre materyalleri kişiselleştirerek tüm öğrencilerin içeriğe katılabilmesini sağlar.
Yerleşik bir farklılaştırma sistemi, derslerin karmaşıklığını ayarlayarak öğretmenlerin öğrencilerin seviyesine göre ders verebilmesini sağlar. Özelleştirilebilir çalışma sayfaları, kısa testler ve etkileşimli alıştırmalar ek destek sağlayarak geleneksel öğretim yöntemlerini güçlü bir şekilde tamamlar.
Auto Classmate'in en iyi özellikleri
- Hedefler ve etkinlikler dahil olmak üzere eksiksiz ders planları oluşturun
- Çeşitli beceri seviyelerine uygun farklılaştırılmış materyaller oluşturun
- Yerleşik iskele seçenekleriyle testler ve ödevler geliştirin
- Görsel ve işitsel dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde öğrenme kaynakları sağlayın
- Konu entegrasyonunu geliştirmek için disiplinler arası bağlantılar önerin
Otomatik Sınıf Arkadaşı sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde tam özelleştirme seçenekleri yoktur
- Büyük ölçekli içeriklerin işlenmesi önemli sistem kaynakları gerektirir
Otomatik Sınıf Arkadaşı fiyatlandırması
- Bireysel eğitimci: Aylık 10 $
- Okul veya bölge: Özel fiyatlandırma
Otomatik sınıf arkadaşı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 İlginç Bilgi: Fas'ın Fez kentinde bulunan Al Quaraouiyine Üniversitesi, dünyanın en eski ve kesintisiz faaliyet gösteren eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir. 859 yılında kurulan üniversite, bugün hala faaliyetlerini sürdürmektedir.
5. Curipod (Proje tabanlı öğrenme ve etkileşimli ders tasarımı için en iyisi)
Curipod, etkileşimli ve yapılandırılmış ders planlaması ile proje tabanlı öğrenmeyi hayata geçirir. Öğretmenler, çeşitli konularda öğrencilerin ilgisini çeken sorgulamaya dayalı projeler tasarlayabilir. Özelleştirilebilir proje zaman çizelgeleri, işbirliği araçları ve dönüm noktası izleme, öğrencilerin katılımını sağlarken öğrenmeyi de yolunda tutar.
Sürükleyici, öğrenci merkezli dersler oluşturmak isteyen eğitimciler için Curipod, öğretim araç setinde bulunması gereken değerli bir araçtır.
Curipod'un en iyi özellikleri
- Entegre disiplinler arası bağlantılarla proje tabanlı ünite planları geliştirin
- Problem çözme ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden uygulamalı etkinlikler tasarlayın
- Düzenli bir şekilde yürütmek için sınıf materyallerini ve kaynaklarını yönetin
- Takım çalışması ve hesap verebilirlik için işbirliği özellikleriyle grup çalışmasını destekleyin
Curipod sınırlamaları
- Geleneksel derslere kıyasla karmaşık projeler için gerekli ek kaynaklar
- Proje tabanlı olmayan öğretim için sınırlı uyarlanabilirlik
- Büyük multimedya dosyalarını yönetirken depolama kapasitesi kısıtlamaları
- İşbirliği projeleri için karmaşık izin ayarları
Curipod fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Okul ve bölge: Özel fiyatlandırma
Curipod puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. LessonPlans. ai (Standartlara uygun müfredat geliştirme ve değerlendirme entegrasyonu için en iyisi)
LessonPlans. ai, her şeyin müfredatla uyumlu olmasını sağlayarak ve öğrencilerin ilerlemesini izlemek için farklı yollar sunarak temel üniversite yönetim yazılımlarından bir adım öteye geçer.
Öğretmenler, AI destekli ayarlamaları kullanarak dersleri öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilir ve farklılaştırılmış içerik, her öğrencinin materyale erişebilmesini sağlar. Otomatik hız önerileri ve sınıflar arası entegrasyon sayesinde, uzun vadeli planlama da daha kolay hale gelir.
LessonPlans. ai'nin en iyi özellikleri
- Dersleri eyalet ve ulusal akademik standartlarla uyumlu hale getirin
- İlerleme izleme için değerlendirmeleri ders planlarına entegre edin
- Sıralı öğrenme için yapılandırılmış müfredat haritaları oluşturun
- Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve performanslarına göre dersleri dinamik olarak uyarlayın
- Öğretim stratejilerini geliştirmek için gerçek zamanlı geri bildirim sağlayın
LessonPlans. ai sınırlamaları
- Birden fazla konu standardını yönetmek sıkıcı olabilir
- Çevrimdışı erişim, premium aboneliklerle sınırlıdır
- Takım öğretimi için işbirliği araçları sınırlıdır
LessonPlans. ai fiyatlandırması
- Pro: 49 $/yıl
- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: Özel fiyatlandırma
LessonPlans. ai puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🤝 Hatırlatıcı: Aynı anda çok fazla ders planı oluşturmak, özellikle birden fazla sınıf veya ders veren öğretmenler için yorgunluğa neden olabilir. Eğitimcilerin derslerini tasarlarken kendilerine uygun bir tempo belirlemeleri ve nicelikten çok niteliğe odaklanmaları çok önemlidir.
7. ChatGPT (Esnek ders içeriği oluşturma ve yaratıcı öğretim yaklaşımları için en iyisi)
ChatGPT, eğitimcilerin farklı konularda ilgi çekici ve çeşitli ders materyalleri oluşturmasını kolaylaştırır. Öğretmenlerin içeriği gerçek zamanlı olarak özelleştirmesine olanak tanır, böylece öğretim tarzlarına uygun ders anlatımları, tartışma konuları ve etkileşimli alıştırmalar hızlı bir şekilde hazırlayabilirler.
Platform ayrıca, farklı öğrenme yeteneklerine hitap ederken dersleri daha ilgi çekici hale getiren yaratıcı aktiviteler de oluşturur. Açıklamaları anında uyarlar, kavramları tanıtmak ve öğrencilerin bunları kavramasını sağlamak için çeşitli yollar sunar.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Açıklamalar ve anlatımlar dahil olmak üzere özel ders içeriği oluşturun
- Eleştirel düşünmeyi teşvik eden tartışma konuları oluşturun
- Ders materyallerini farklı beceri seviyelerine ve öğrenme stillerine uyarlayın
- Öğrenci katılımını artırmak için yaratıcı katılım stratejileri geliştirin
- Kişiselleştirilmiş öğretim yaklaşımları için içeriği gerçek zamanlı olarak değiştirin
ChatGPT sınırlamaları
- Müfredat standartlarıyla doğrudan uyumlu değildir
- Sınırlı önceden yapılandırılmış ders planlama özellikleri
- Öğrencilerin ilerlemesi için yerleşik değerlendirme izleme araçları yoktur
- Ders materyallerini düzenlemek için depolama alanı eksik
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (665+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (95 yorum)
📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Takvim ve Planlayıcı Uygulamaları
8. Quizizz (Etkileşimli değerlendirme oluşturma ve oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri için en iyisi)
Quizizz, etkileşimli testler ve oyunlaştırılmış öğrenme öğeleriyle değerlendirmeleri daha ilgi çekici hale getirir. Heyecan verici soru biçimlerini entegre ederek ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak geleneksel test oluşturma araçlarına eğlenceli bir dokunuş katar.
Öğretmenler, öğrencilerin performansına göre uyarlanabilir değerlendirmeler oluşturabilir ve her öğrencinin kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlayabilir. Quizizz ayrıca yerleşik bir soru bankasına ve AI tarafından oluşturulan quiz değişikliklerine sahiptir, bu da içerik oluşturmayı kolaylaştırır.
Quizizz'in en iyi özellikleri
- Rekabetçi katılım özelliklerine sahip oyunlaştırılmış testler tasarlayın
- Uyarlanabilir zorluk ayarlarıyla gerçek zamanlı değerlendirmeler oluşturun
- Ayrıntılı performans analizleriyle öğrencilerin ilerlemesini izleyin
- AI destekli değişikliklerle geniş bir soru bankasına erişin
- Öğrenci katılımını artırmak için etkileşimli öğrenme modları sunun
Quizizz sınırlamaları
- Kapsamlı ders planlama özellikleri eksik
- Önceden var olan testleri temel değişikliklerin ötesinde değiştirme yeteneği sınırlıdır
Quizizz fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Okul: Özel fiyatlandırma
- Bölge: Özel fiyatlandırma
Quizizz puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (540+ yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? Bir ders planı genellikle tek bir ders dönemini kapsar, ancak ünite planları birkaç ders veya haftayı kapsayan daha uzun vadeli yol haritalarıdır. Ünite planları, öğretmenlerin zaman içinde temaları veya konuları düzenlemelerine yardımcı olarak dersler arasında bağlantı kurmayı ve önceki bilgilerin üzerine inşa etmeyi kolaylaştırır.
9. Planboard (Kapsamlı ders organizasyonu ve standart izleme için en iyisi)
Planboard, öğretmenlerin düzenli kalmasına ve müfredat standartlarını kolayca karşılamasına yardımcı olur. Dersleri düzenlemek, hızlarını ayarlamak ve kaynakları yönetmek için akıllı öneriler sunarak öğretmenlerin verimli bir şekilde planlama yapmasını ve planlarına sadık kalmasını sağlar.
Ayrıca, öğretmenlerin materyalleri kolayca paylaşıp düzenleyebilmelerini sağlayarak işbirliğini basitleştirir. Dinamik planlama, derslerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar ve kaynak izleme, tüm konuları düzenli tutarak öğretmenlerin zaman ve çabalarından tasarruf etmelerini sağlar.
Planboard'un en iyi özellikleri
- AI destekli içerik yapılandırma ile ders planlarını düzenleyin
- Kapsamlı bir eğitim sağlamak için müfredat standartlarını izleyin
- Yapısal ilerleme izleme için görsel haritalama araçlarını kullanın
- Otomatik ders hızı ve ayarlama önerilerine erişin
- Paylaşılan takım özellikleriyle ders geliştirme konusunda işbirliği yapın
Planboard sınırlamaları
- Diğer araçlara kıyasla sınırlı AI destekli içerik oluşturma
- Dijital planlamaya aşina olmayan kullanıcılar için ilk öğrenme eğrisi
- Özel not verme platformlarıyla karşılaştırmalı temel değerlendirme araçları
- Harici öğrenim yönetim sistemleriyle entegrasyon sınırlıdır
Planboard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 200 $/ay (10 kullanıcı için)
- Pro: 500 $/ay (30 kullanıcı için)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Planboard puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (22+ yorum)
🧠 İlginç Bilgi: 1997 yılında Birleşmiş Milletler, küresel kalkınmada eğitim ve okuryazarlığın önemini vurgulamak amacıyla 8 Eylül'ü Uluslararası Okuryazarlık Günü olarak ilan etti.
10. Education Copilot (AI destekli öğretim asistanı ve kaynak oluşturma için en iyisi)
Education Copilot, sanal bir öğretim asistanı gibi davranarak öğretmenlerin ders kaynaklarını ve öğretim stratejilerini hızlı bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur. Sınıfın değişen ihtiyaçlarını karşılamak için içeriği gerçek zamanlı olarak ayarlar, böylece öğrenciler için esnek ve zaman kazandıran bir AI aracı haline gelir.
Öğretmenler gerektiğinde çalışma kağıtları, değerlendirmeler ve ders bileşenleri oluşturabilirken, platform farklı öğrenme stillerine göre öğretimi özelleştirir. Ayrıca, ders akışını sürdürürken öğrencilerin zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için hedefli destek sağlar.
Education Copilot'un en iyi özellikleri
- Sınıf ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş öğretim stratejileri oluşturun
- Çalışma kağıtları, testler ve ek materyalleri anında oluşturun
- Öğrenci geri bildirimlerine göre ders planlarını dinamik olarak değiştirin
- Farklı öğrenme stillerine uyum sağlamak için açıklamaları ayarlayın
- Zorluk çeken öğrenciler için hedefli müdahale araçları sağlayın
Education Copilot sınırlamaları
- Dersleri ince ayarlamak için manuel düzenlemeler gerekir
- Platform, 20 sayfadan uzun veya 15.000 kelimeden fazla belgelerle iyi çalışmaz
Education Copilot fiyatlandırması
- Öğretmenler için: Aylık 9 $
- Okullar ve okul bölgeleri için: Özel fiyatlandırma
Education Copilot puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? Dünya Ekonomik Forumu'nun Eğitim 4.0 raporuna göre, AI, görev otomasyonu yoluyla öğretmenleri destekleyerek ve öğrencilerin katılımına daha fazla zaman ayırmalarını sağlayarak eğitimi yeniden şekillendiriyor. Değerlendirmeleri iyileştirerek, öğretim stratejilerini geliştirmek için gerçek zamanlı içgörüler sunuyor.
11. Learnt. ai (Kişiselleştirilmiş öğrenme yolu oluşturma ve öğrenci ilerlemesi izleme için en iyisi)
Learnt. ai, ders planlamasını kişiselleştirerek her öğrencinin performansına göre uyarlanmış öğrenme yolları oluşturur. Öğrencilerin zaman içindeki ilerlemelerini izleyen otomatik değerlendirmeler sunar ve hedefe yönelik müdahaleler sağlar.
Platformun tahmine dayalı analiz sistemi, öğretmenlerin öğrenme zorluklarını önceden tahmin etmelerine yardımcı olarak daha rafine öğretim stratejileri oluşturmalarını sağlar. Yüksek kaliteli ders planlarını ayrıntılı ilerleme raporlarıyla birleştiren Learnt. ai, kişiselleştirilmiş öğrenmenin ve grup çapındaki hedeflerin karşılanmasını sağlar.
Learnt. ai'nin en iyi özellikleri
- Öğrencilerin performansına göre özelleştirilmiş bireysel öğrenme yolları oluşturun
- Gerçek zamanlı analizler ve uyarlanabilir değerlendirmelerle öğrencilerin ilerlemesini takip edin
- Beceri eksikliklerini belirleyin ve hedefli müdahale stratejileri önerin
- Öğrenme ilerlemesine göre içerik karmaşıklığını dinamik olarak ayarlayın
- Ders planlarını ve öğretim yöntemlerini iyileştirmek için otomatik içgörüler sağlayın
Learnt. ai sınırlamaları
- Öğrenci performansını izlemek için karmaşık veri gizliliği gereksinimleri
- Karmaşık bağlamları anlamakta zorluk çekmek, bu da içerik oluşturmada potansiyel yanlış yorumlamalara veya yanlışlıklara yol açar
Learnt. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 6 $/ay
- Temel özellikler: 9 $/ay
- Profesyonel: 39 $/ay
Learnt. ai puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 İlginç Bilgi: Amerika'daki ilk devlet okulu, 1635 yılında kurulan Boston Latin School'dur. Bugün hala ABD'nin en prestijli okullarından biridir.
ClickUp ile Ders Planlama, Bir Üst Düzeye Taşındı
Ders planlama, yaratıcılık, yapı ve uyarlanabilirlik arasında denge gerektiren, önemli ancak zaman alıcı bir görevdir. AI destekli araçlar, eğitimcilerin ders kalitesini artırmasına ve değerli zaman kazanmasına yardımcı olur; hem de katılım veya kişiselleştirmeden ödün vermeden.
Mevcut birçok çözüm arasında ClickUp, kapsamlı bir ders planlama yaklaşımı sunar. Bir görev yöneticisinden daha fazlası olan ClickUp, AI destekli ders planlama, sorunsuz işbirliği ve yapılandırılmış organizasyonu tek bir güçlü çalışma alanına entegre eder.
Eğitimciler, ders planlarını anında oluşturabilir, bunları eyleme geçirilebilir görevlere bölebilir ve programlarını tek bir yerden yönetebilir.