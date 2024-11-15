2025'te Ders Planlama için En İyi 11 AI Aracı

Ders planları oluşturmak, sınırlı bir süre içinde yaratıcılık, netlik ve pratikliği dengelemek gibi zamanla yarışmak gibi hissettirebilir.

Kaliteden ödün vermeden bu süreci basitleştirmenin yollarını bulmak çok önemlidir.

Neyse ki, ders planlama için AI araçları, planlamayı daha verimli ve ilgi çekici hale getiren çözümler sunar.

Bu blog yazısında, eğitimcilerin zaman kazanmasına, düzenli kalmasına ve anlamlı öğrenme deneyimleri sunarken sınıf yönetimini iyileştirmesine yardımcı olan en iyi 11 aracı inceleyeceğiz. 🧑‍🏫

⏰ 60 saniyelik özet Ders planlaması için en iyi 11 AI aracının listesi: ClickUp (AI destekli içerik oluşturma, görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi) (AI destekli içerik oluşturma, görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi) Magic School AI (Kişiselleştirilmiş müfredat geliştirme ve standartlara uyum için en iyisi) Eduaide. AI (Gerçek zamanlı ders uyarlama ve öğrenci yanıt analizi için en iyisi) Auto Classmate (Otomatik ders oluşturma ve içerik farklılaştırma için en iyisi) Curipod (Proje tabanlı öğrenme ve etkileşimli ders tasarımı için en iyisi) LessonPlans. ai (Standartlara uygun müfredat geliştirme ve değerlendirme entegrasyonu için en iyisi) ChatGPT (Esnek ders içeriği oluşturma ve yaratıcı öğretim yaklaşımları için en iyisi) Quizizz (Etkileşimli değerlendirme oluşturma ve oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri için en iyisi) Planboard (Kapsamlı ders organizasyonu ve standart izleme için en iyisi) Education Copilot (AI destekli öğretim asistanı ve kaynak oluşturma için en iyisi) Learnt. ai (Kişiselleştirilmiş öğrenme yolu oluşturma ve öğrenci ilerlemesi izleme için en iyisi)

Doğru AI aracını bulmak, ders planlama yaklaşımınızı değiştirebilir. Öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Saatlerce süren eğitim veya teknik uzmanlık gerektirmeyen, kullanıcı dostu bir arayüz

Özelleştirme seçenekleri: Farklı öğrenci ihtiyaçlarına göre ayrıntılı ders planı oluşturma yeteneği

İçerik Kitaplığı: Zaman kazanmak ve yaratıcılığı tetiklemek için şablonlara, ders fikirlerine veya hazır etkinliklere yerleşik erişim

İşbirliği özellikleri: Meslektaşlarınızla ders planlarını paylaşma ve birlikte oluşturma seçenekleri, ekip çalışmasını ve fikir paylaşımını teşvik eder

🔍 Biliyor muydunuz? Eğitimde yapay zeka pazarının, eğitimi kişiselleştiren uyarlanabilir öğrenme platformlarına olan talebin artmasıyla 2025'ten 2030'a kadar yıllık ortalama %31,2 büyüme kaydetmesi öngörülüyor.

'da mükemmel AI ders planlama aracını bulmak, mevcut çok sayıda seçenek nedeniyle zorlu bir görev gibi görünebilir.

Zaman kazanmanıza, düzenli kalmanıza ve öğrencilerin daha iyi öğrenmesine yardımcı olacak ilgi çekici dersler oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi 10 aracı bir araya getirdik. Hadi başlayalım! 👇

1. ClickUp (AI destekli içerik oluşturma, görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

İş için her şey olan ClickUp, ders planlamayı basitleştirmek için AI destekli araçları, görev yönetimi özelliklerini ve işbirliği yeteneklerini bir araya getiren kapsamlı bir platformdur. ClickUp Eğitim Yazılımı, eğitimcilere dersleri planlamak, organize etmek ve yürütmek için ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir sorunsuz çalışma alanında sunar.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Belgeleri'nde anında ayrıntılı bir ders planı oluşturun

Öne çıkan özelliklerinden biri, doğrudan ClickUp çalışma alanına entegre edilmiş bir AI ders planlama aracı olan ClickUp Brain'dir.

Ders planlama, karmaşık süreçleri basitleştirme ve farklı öğretim stilleri ile öğrenme hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunma açısından paha biçilmez bir değere sahiptir.

ClickUp Belgeleri

Örneğin, ClickUp Belgeleri'nde, Brain'den belirli bir konuya veya sınıf seviyesine göre uyarlanmış bir ders planı oluşturmasını isteyebilirsiniz. Ortaokul tarih öğretmeniyseniz, İç Savaş, Yeniden Yapılanma ve anahtar tarihi figürler gibi konuları kapsayan haftalık bir ders planı oluşturmasını isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain, içeriği yapılandırabilir, sınıf etkinlikleri önerebilir ve anahtar tartışma soruları ekleyebilir. Eğitimciler daha sonra ayrıntıları doğrudan Belgeler'de düzenleyebilir, ClickUp Assign Comments'ı kullanarak meslektaşlarıyla işbirliği yapabilir ve son sürümü kolayca paylaşabilir.

ClickUp Görevleri

ClickUp Brain'i kullanarak ders planlama ClickUp Görevleri oluşturun ve düzenleyin

AI aracı ayrıca bu planları eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine dönüştürür. Ders planı hazır olduğunda, Brain'den her bir etkinlik veya sorumluluk için görevler oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Örneğin, bir tarih ders planını "İç Savaş hakkında PowerPoint sunumu hazırla", "Zaman çizelgesi çalışma kağıtlarını yazdır" ve "Yeniden Yapılanma hakkında tartışma konuları hazırla" gibi görevlere bölebilir. Bu görevler daha sonra bireylere atanabilir, önceliklendirilebilir ve ClickUp çalışma alanında izlenebilir, böylece her şey düzenli kalır.

Bir başka paha biçilmez özellik ise, zaman kazandıran ve ders planlaması için yapılandırılmış çerçeveler sunan ClickUp'ın ders planlama şablonlarıdır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Üniversite Ders Planı Şablonu, eğitmenlerin üniversite dersleri için ders planları oluşturmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu, hedefleri, öğrenme çıktılarını ve öğretim stratejilerini tek bir yerde özetlemenize yardımcı olur. Ayrıca, ADDIE modelini de içerir ve tasarım, geliştirme ve değerlendirme gibi her aşamada size rehberlik eder.

Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, ders planlarını ödevler ve değerlendirmelerle bağlantılandırarak her şeyi uyumlu hale getirmesidir.

Ayrıca tüm kaynaklarınızı (okumalar, multimedya ve materyaller) tek bir yerde toplayarak her ders için hazırlık yaparken zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Daha geniş eğitim ihtiyaçları için, ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu, eğitimcilerin ödevleri yönetmesine ve her öğrencinin ilerlemesini izlemesine olanak tanır.

Aynı zamanda, ClickUp'ın Sınıf Yönetimi Planı Şablonu, rol atama veya davranış hedeflerini izleme gibi sınıf rutinlerini düzenlemeye yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği: Belgeler'de takımınızla birlikte ders planlarını düzenleyin ve güncelleyin, herkesin aynı sayfada ve aynı yolda olmasını sağlayın

Ders hazırlığı için zaman takibi ayarlayın: Ders planlama ve ayarlamalara harcanan zamanı takip ederek planlama programınızı ve verimliliğinizi daha iyi yönetin

Referans materyalleri ekleyin: Makaleler, videolar veya bağlantılar gibi kaynakları doğrudan ders görevlerine ekleyin, böylece ders için gereken her şey tek bir yerde saklanır

ClickUp sınırlamaları

Platformun çevrimdışı erişimi sınırlıdır, bu da internet bağlantısı olmadan planlama yapmayı zorlaştırır

ClickUp'ın gelişmiş özellikleri, temel ders planlama araçlarına ihtiyaç duyan öğretmenler için gereksiz olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Magic School AI (Kişiselleştirilmiş müfredat geliştirme ve standartlara uyum için en iyisi)

magic School AI aracılığıyla

Magic School AI, öğretmenler için ders planlamayı kolaylaştırır ve eğitim standartlarına uygunluğu sağlar. Ayrıca müfredat haritalama sürecini kolaylaştırarak derslerin eyalet ve ulusal yönergelere uygun olmasını sağlar.

Platform ayrıca farklı öğrenme seviyeleri için materyaller oluşturur, böylece her öğrenci ihtiyaç duyduğu desteği alır. Yerleşik performans analizi ile öğretmenler, öğrencilerin gelişmesine yardımcı olacak kişiselleştirilmiş öneriler alır.

Magic School AI'nın en iyi özellikleri

Dersleri yapılandırılmış ilerleme için eğitim standartlarına uyarlayın

Farklı öğrenme yeteneklerini desteklemek için ders varyasyonları oluşturun

Öğrencilerin anlayışını izlemek için değerlendirme ölçekleri ile değerlendirmeler oluşturun

Performans verilerini analiz edin ve hedefli müdahaleler önerin

Magic School AI sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme

Müfredat haritalama için ilk kurulum karmaşıktır

Magic School AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 99,96 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Magic School AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 5 E —Katılım, Keşif, Açıklama, Ayrıntılandırma ve Değerlendirme—ders planlamada kullanılan popüler bir öğretim modelidir. Aktif öğrenmeyi teşvik eder ve dersin her aşamasının bir öncekine dayandığından emin olarak daha derin bir anlayış sağlar.

3. Eduaide. AI (Gerçek zamanlı ders uyarlama ve öğrenci yanıt analizi için en iyisi)

Eduaide. AI, gerçek zamanlı öğrenci katılımına göre içeriği ayarlayarak ders planlamayı daha dinamik hale getirir.

Katı bir planı takip etmek yerine, katılımı izler ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri için dersleri gerektiği gibi uyarlar. Yazılı ve sözlü yanıtları işleyerek kavrama eksikliklerini belirler ve daha net açıklamalar önerir. Yerleşik bir hız kılavuzu, derslerin planlandığı gibi ilerlemesini sağlar ve öğrencileri zorlamadan kavramların etkili bir şekilde işlenmesini garanti eder.

Eduaide. AI'nın en iyi özellikleri

Katılım düzeylerine göre ders planlarını anında ayarlayın

Öğrencilerin yanıtlarını işleyin ve açıklayıcı stratejiler önerin

Olası öğrenme zorluklarını ortaya çıkmadan önce tespit edin

Derslerin akışını otomatik olarak değiştirerek derslerinizi sorunsuz bir şekilde verin

Eduaide. AI sınırlamaları

Kullanıcılar, öğrenci verilerinin yönetimi konusunda gizlilik endişelerini dile getirdi

Dersleri sınıf verilerine göre uyarlamakla birlikte, bireysel öğrenme stillerini veya öğrencilerin benzersiz ihtiyaçlarını tam olarak hesaba katmayabilir

Eduaide. AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 5,99 $/ay

Okullar ve okul bölgeleri: Özel fiyatlandırma

Eduaide. AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Auto Classmate (Otomatik ders oluşturma ve içerik farklılaştırma için en iyisi)

auto Classmate aracılığıyla

Auto Classmate, eğitimcilerin ihtiyaçlarına göre hedefler, etkinlikler ve değerlendirmeler oluşturarak yapılandırılmış ders planları oluşturmalarına yardımcı olur. Farklı yetenek seviyelerine göre materyalleri kişiselleştirerek tüm öğrencilerin içeriğe katılabilmesini sağlar.

Yerleşik bir farklılaştırma sistemi, derslerin karmaşıklığını ayarlayarak öğretmenlerin öğrencilerin seviyesine göre ders verebilmesini sağlar. Özelleştirilebilir çalışma sayfaları, kısa testler ve etkileşimli alıştırmalar ek destek sağlayarak geleneksel öğretim yöntemlerini güçlü bir şekilde tamamlar.

Auto Classmate'in en iyi özellikleri

Hedefler ve etkinlikler dahil olmak üzere eksiksiz ders planları oluşturun

Çeşitli beceri seviyelerine uygun farklılaştırılmış materyaller oluşturun

Yerleşik iskele seçenekleriyle testler ve ödevler geliştirin

Görsel ve işitsel dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde öğrenme kaynakları sağlayın

Konu entegrasyonunu geliştirmek için disiplinler arası bağlantılar önerin

Otomatik Sınıf Arkadaşı sınırlamaları

Ücretsiz sürümde tam özelleştirme seçenekleri yoktur

Büyük ölçekli içeriklerin işlenmesi önemli sistem kaynakları gerektirir

Otomatik Sınıf Arkadaşı fiyatlandırması

Bireysel eğitimci: Aylık 10 $

Okul veya bölge: Özel fiyatlandırma

Otomatik sınıf arkadaşı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Fas'ın Fez kentinde bulunan Al Quaraouiyine Üniversitesi, dünyanın en eski ve kesintisiz faaliyet gösteren eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir. 859 yılında kurulan üniversite, bugün hala faaliyetlerini sürdürmektedir.

5. Curipod (Proje tabanlı öğrenme ve etkileşimli ders tasarımı için en iyisi)

via Curipod

Curipod, etkileşimli ve yapılandırılmış ders planlaması ile proje tabanlı öğrenmeyi hayata geçirir. Öğretmenler, çeşitli konularda öğrencilerin ilgisini çeken sorgulamaya dayalı projeler tasarlayabilir. Özelleştirilebilir proje zaman çizelgeleri, işbirliği araçları ve dönüm noktası izleme, öğrencilerin katılımını sağlarken öğrenmeyi de yolunda tutar.

Sürükleyici, öğrenci merkezli dersler oluşturmak isteyen eğitimciler için Curipod, öğretim araç setinde bulunması gereken değerli bir araçtır.

Curipod'un en iyi özellikleri

Entegre disiplinler arası bağlantılarla proje tabanlı ünite planları geliştirin

Problem çözme ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden uygulamalı etkinlikler tasarlayın

Düzenli bir şekilde yürütmek için sınıf materyallerini ve kaynaklarını yönetin

Takım çalışması ve hesap verebilirlik için işbirliği özellikleriyle grup çalışmasını destekleyin

Curipod sınırlamaları

Geleneksel derslere kıyasla karmaşık projeler için gerekli ek kaynaklar

Proje tabanlı olmayan öğretim için sınırlı uyarlanabilirlik

Büyük multimedya dosyalarını yönetirken depolama kapasitesi kısıtlamaları

İşbirliği projeleri için karmaşık izin ayarları

Curipod fiyatlandırması

Ücretsiz

Okul ve bölge: Özel fiyatlandırma

Curipod puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. LessonPlans. ai (Standartlara uygun müfredat geliştirme ve değerlendirme entegrasyonu için en iyisi)

LessonPlans. ai, her şeyin müfredatla uyumlu olmasını sağlayarak ve öğrencilerin ilerlemesini izlemek için farklı yollar sunarak temel üniversite yönetim yazılımlarından bir adım öteye geçer.

Öğretmenler, AI destekli ayarlamaları kullanarak dersleri öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilir ve farklılaştırılmış içerik, her öğrencinin materyale erişebilmesini sağlar. Otomatik hız önerileri ve sınıflar arası entegrasyon sayesinde, uzun vadeli planlama da daha kolay hale gelir.

LessonPlans. ai'nin en iyi özellikleri

Dersleri eyalet ve ulusal akademik standartlarla uyumlu hale getirin

İlerleme izleme için değerlendirmeleri ders planlarına entegre edin

Sıralı öğrenme için yapılandırılmış müfredat haritaları oluşturun

Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve performanslarına göre dersleri dinamik olarak uyarlayın

Öğretim stratejilerini geliştirmek için gerçek zamanlı geri bildirim sağlayın

LessonPlans. ai sınırlamaları

Birden fazla konu standardını yönetmek sıkıcı olabilir

Çevrimdışı erişim, premium aboneliklerle sınırlıdır

Takım öğretimi için işbirliği araçları sınırlıdır

LessonPlans. ai fiyatlandırması

Pro: 49 $/yıl

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: Özel fiyatlandırma

LessonPlans. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🤝 Hatırlatıcı: Aynı anda çok fazla ders planı oluşturmak, özellikle birden fazla sınıf veya ders veren öğretmenler için yorgunluğa neden olabilir. Eğitimcilerin derslerini tasarlarken kendilerine uygun bir tempo belirlemeleri ve nicelikten çok niteliğe odaklanmaları çok önemlidir.

7. ChatGPT (Esnek ders içeriği oluşturma ve yaratıcı öğretim yaklaşımları için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, eğitimcilerin farklı konularda ilgi çekici ve çeşitli ders materyalleri oluşturmasını kolaylaştırır. Öğretmenlerin içeriği gerçek zamanlı olarak özelleştirmesine olanak tanır, böylece öğretim tarzlarına uygun ders anlatımları, tartışma konuları ve etkileşimli alıştırmalar hızlı bir şekilde hazırlayabilirler.

Platform ayrıca, farklı öğrenme yeteneklerine hitap ederken dersleri daha ilgi çekici hale getiren yaratıcı aktiviteler de oluşturur. Açıklamaları anında uyarlar, kavramları tanıtmak ve öğrencilerin bunları kavramasını sağlamak için çeşitli yollar sunar.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Açıklamalar ve anlatımlar dahil olmak üzere özel ders içeriği oluşturun

Eleştirel düşünmeyi teşvik eden tartışma konuları oluşturun

Ders materyallerini farklı beceri seviyelerine ve öğrenme stillerine uyarlayın

Öğrenci katılımını artırmak için yaratıcı katılım stratejileri geliştirin

Kişiselleştirilmiş öğretim yaklaşımları için içeriği gerçek zamanlı olarak değiştirin

ChatGPT sınırlamaları

Müfredat standartlarıyla doğrudan uyumlu değildir

Sınırlı önceden yapılandırılmış ders planlama özellikleri

Öğrencilerin ilerlemesi için yerleşik değerlendirme izleme araçları yoktur

Ders materyallerini düzenlemek için depolama alanı eksik

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Ayda 20 $

Pro: 200 $/ay

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (665+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (95 yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Takvim ve Planlayıcı Uygulamaları

8. Quizizz (Etkileşimli değerlendirme oluşturma ve oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri için en iyisi)

quizizz aracılığıyla

Quizizz, etkileşimli testler ve oyunlaştırılmış öğrenme öğeleriyle değerlendirmeleri daha ilgi çekici hale getirir. Heyecan verici soru biçimlerini entegre ederek ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak geleneksel test oluşturma araçlarına eğlenceli bir dokunuş katar.

Öğretmenler, öğrencilerin performansına göre uyarlanabilir değerlendirmeler oluşturabilir ve her öğrencinin kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlayabilir. Quizizz ayrıca yerleşik bir soru bankasına ve AI tarafından oluşturulan quiz değişikliklerine sahiptir, bu da içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

Quizizz'in en iyi özellikleri

Rekabetçi katılım özelliklerine sahip oyunlaştırılmış testler tasarlayın

Uyarlanabilir zorluk ayarlarıyla gerçek zamanlı değerlendirmeler oluşturun

Ayrıntılı performans analizleriyle öğrencilerin ilerlemesini izleyin

AI destekli değişikliklerle geniş bir soru bankasına erişin

Öğrenci katılımını artırmak için etkileşimli öğrenme modları sunun

Quizizz sınırlamaları

Kapsamlı ders planlama özellikleri eksik

Önceden var olan testleri temel değişikliklerin ötesinde değiştirme yeteneği sınırlıdır

Quizizz fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Okul: Özel fiyatlandırma

Bölge: Özel fiyatlandırma

Quizizz puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (540+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Bir ders planı genellikle tek bir ders dönemini kapsar, ancak ünite planları birkaç ders veya haftayı kapsayan daha uzun vadeli yol haritalarıdır. Ünite planları, öğretmenlerin zaman içinde temaları veya konuları düzenlemelerine yardımcı olarak dersler arasında bağlantı kurmayı ve önceki bilgilerin üzerine inşa etmeyi kolaylaştırır.

9. Planboard (Kapsamlı ders organizasyonu ve standart izleme için en iyisi)

planboard aracılığıyla

Planboard, öğretmenlerin düzenli kalmasına ve müfredat standartlarını kolayca karşılamasına yardımcı olur. Dersleri düzenlemek, hızlarını ayarlamak ve kaynakları yönetmek için akıllı öneriler sunarak öğretmenlerin verimli bir şekilde planlama yapmasını ve planlarına sadık kalmasını sağlar.

Ayrıca, öğretmenlerin materyalleri kolayca paylaşıp düzenleyebilmelerini sağlayarak işbirliğini basitleştirir. Dinamik planlama, derslerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar ve kaynak izleme, tüm konuları düzenli tutarak öğretmenlerin zaman ve çabalarından tasarruf etmelerini sağlar.

Planboard'un en iyi özellikleri

AI destekli içerik yapılandırma ile ders planlarını düzenleyin

Kapsamlı bir eğitim sağlamak için müfredat standartlarını izleyin

Yapısal ilerleme izleme için görsel haritalama araçlarını kullanın

Otomatik ders hızı ve ayarlama önerilerine erişin

Paylaşılan takım özellikleriyle ders geliştirme konusunda işbirliği yapın

Planboard sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla sınırlı AI destekli içerik oluşturma

Dijital planlamaya aşina olmayan kullanıcılar için ilk öğrenme eğrisi

Özel not verme platformlarıyla karşılaştırmalı temel değerlendirme araçları

Harici öğrenim yönetim sistemleriyle entegrasyon sınırlıdır

Planboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 200 $/ay (10 kullanıcı için)

Pro: 500 $/ay (30 kullanıcı için)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Planboard puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (22+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 1997 yılında Birleşmiş Milletler, küresel kalkınmada eğitim ve okuryazarlığın önemini vurgulamak amacıyla 8 Eylül'ü Uluslararası Okuryazarlık Günü olarak ilan etti.

10. Education Copilot (AI destekli öğretim asistanı ve kaynak oluşturma için en iyisi)

via Education Copilot

Education Copilot, sanal bir öğretim asistanı gibi davranarak öğretmenlerin ders kaynaklarını ve öğretim stratejilerini hızlı bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur. Sınıfın değişen ihtiyaçlarını karşılamak için içeriği gerçek zamanlı olarak ayarlar, böylece öğrenciler için esnek ve zaman kazandıran bir AI aracı haline gelir.

Öğretmenler gerektiğinde çalışma kağıtları, değerlendirmeler ve ders bileşenleri oluşturabilirken, platform farklı öğrenme stillerine göre öğretimi özelleştirir. Ayrıca, ders akışını sürdürürken öğrencilerin zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için hedefli destek sağlar.

Education Copilot'un en iyi özellikleri

Sınıf ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş öğretim stratejileri oluşturun

Çalışma kağıtları, testler ve ek materyalleri anında oluşturun

Öğrenci geri bildirimlerine göre ders planlarını dinamik olarak değiştirin

Farklı öğrenme stillerine uyum sağlamak için açıklamaları ayarlayın

Zorluk çeken öğrenciler için hedefli müdahale araçları sağlayın

Education Copilot sınırlamaları

Dersleri ince ayarlamak için manuel düzenlemeler gerekir

Platform, 20 sayfadan uzun veya 15.000 kelimeden fazla belgelerle iyi çalışmaz

Education Copilot fiyatlandırması

Öğretmenler için: Aylık 9 $

Okullar ve okul bölgeleri için: Özel fiyatlandırma

Education Copilot puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Dünya Ekonomik Forumu'nun Eğitim 4.0 raporuna göre, AI, görev otomasyonu yoluyla öğretmenleri destekleyerek ve öğrencilerin katılımına daha fazla zaman ayırmalarını sağlayarak eğitimi yeniden şekillendiriyor. Değerlendirmeleri iyileştirerek, öğretim stratejilerini geliştirmek için gerçek zamanlı içgörüler sunuyor.

11. Learnt. ai (Kişiselleştirilmiş öğrenme yolu oluşturma ve öğrenci ilerlemesi izleme için en iyisi)

Learnt. ai, ders planlamasını kişiselleştirerek her öğrencinin performansına göre uyarlanmış öğrenme yolları oluşturur. Öğrencilerin zaman içindeki ilerlemelerini izleyen otomatik değerlendirmeler sunar ve hedefe yönelik müdahaleler sağlar.

Platformun tahmine dayalı analiz sistemi, öğretmenlerin öğrenme zorluklarını önceden tahmin etmelerine yardımcı olarak daha rafine öğretim stratejileri oluşturmalarını sağlar. Yüksek kaliteli ders planlarını ayrıntılı ilerleme raporlarıyla birleştiren Learnt. ai, kişiselleştirilmiş öğrenmenin ve grup çapındaki hedeflerin karşılanmasını sağlar.

Learnt. ai'nin en iyi özellikleri

Öğrencilerin performansına göre özelleştirilmiş bireysel öğrenme yolları oluşturun

Gerçek zamanlı analizler ve uyarlanabilir değerlendirmelerle öğrencilerin ilerlemesini takip edin

Beceri eksikliklerini belirleyin ve hedefli müdahale stratejileri önerin

Öğrenme ilerlemesine göre içerik karmaşıklığını dinamik olarak ayarlayın

Ders planlarını ve öğretim yöntemlerini iyileştirmek için otomatik içgörüler sağlayın

Learnt. ai sınırlamaları

Öğrenci performansını izlemek için karmaşık veri gizliliği gereksinimleri

Karmaşık bağlamları anlamakta zorluk çekmek, bu da içerik oluşturmada potansiyel yanlış yorumlamalara veya yanlışlıklara yol açar

Learnt. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 6 $/ay

Temel özellikler: 9 $/ay

Profesyonel: 39 $/ay

Learnt. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Amerika'daki ilk devlet okulu, 1635 yılında kurulan Boston Latin School'dur. Bugün hala ABD'nin en prestijli okullarından biridir.

ClickUp ile Ders Planlama, Bir Üst Düzeye Taşındı

Ders planlama, yaratıcılık, yapı ve uyarlanabilirlik arasında denge gerektiren, önemli ancak zaman alıcı bir görevdir. AI destekli araçlar, eğitimcilerin ders kalitesini artırmasına ve değerli zaman kazanmasına yardımcı olur; hem de katılım veya kişiselleştirmeden ödün vermeden.

Mevcut birçok çözüm arasında ClickUp, kapsamlı bir ders planlama yaklaşımı sunar. Bir görev yöneticisinden daha fazlası olan ClickUp, AI destekli ders planlama, sorunsuz işbirliği ve yapılandırılmış organizasyonu tek bir güçlü çalışma alanına entegre eder.

Eğitimciler, ders planlarını anında oluşturabilir, bunları eyleme geçirilebilir görevlere bölebilir ve programlarını tek bir yerden yönetebilir.

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