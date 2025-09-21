2025 yılında öğretmenler için 18 ücretsiz düzenlenebilir özel ders şablonu

Günümüzde özel ders vermek, sadece öğretmekten ibaret değildir; dersleri yönetmek, hedefleri kaydetmek, gelişimi izleme, ebeveynleri bilgilendirmek ve her öğrenciye karşı enerjik bir tavır sergilemekle ilgilidir.

İşte bu noktada özel ders şablonları devreye girer! Oturumlarınıza yapı kazandırır, zihinsel alanınızı ücretsiz hale getirir ve en önemli şeye, yani desteklediğiniz her öğrencinin öğrenme yolculuğuna odaklanmanıza yardımcı olur.

Bu kılavuzda, ders planlamadan geri bildirim izleme dahil her şey için en iyi özel ders şablonlarını bulacaksınız.

*özel Ders Şablonları Nedir?

Özel ders şablonları, genellikle ders programı belgeleri veya ders planlaması için kullanılan önceden tasarlanmış düzenlerdir ve öğretmenlerin profesyonel görünümlü çalışma materyallerini hızlı bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olur.

Bu, evrak işlerine daha az zaman harcayıp öğrencilerinizle bağlantı kurabileceğiniz, onların ihtiyaçlarını anlayabileceğiniz ve ilerlemelerini kutlayabileceğiniz anlamına gelir.

En iyi yanı ne mi? Özel dersleri anlamlı kılan kişisel dokunuşu kaybetmeden düzenli kalmanıza yardımcı olurlar.

İyi bir özel ders şablonu nedir?

İyi bir özel ders şablonunu oluşturan özellikler şunlardır:

Net ve basit tasarım: Karmaşıklığı ve kafa karışıklığını önleyen iyi bir özel ders şablonu arayın. Sizi veya öğrencilerinizi zorlamadan görevleri sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur

Esnek ve özelleştirilebilir: Çeşitli stilleri ve öğrenci ihtiyaçlarını da karşılayan bir şablon arayın. Bu şablon, katı biçimlere bağlı kalmadan Çeşitli stilleri ve öğrenci ihtiyaçlarını da karşılayan bir şablon arayın. Bu şablon, katı biçimlere bağlı kalmadan ders planlarını , hedefleri, özel ders broşürlerini ve notları düzenlemenizi sağlar

*düzenli ilerleme izleme: Başarıları ve zorlukları kaydetmenin kolay yollarını içeren en iyi şablonları seçin, renk kodlu görselleştirmelerle kalıpları tespit etmenize ve öğretim stratejilerini etkili bir şekilde ayarlamanıza yardımcı olur

Zaman kazandıran özellikler: Tekrarlayan işleri azaltmaya yardımcı olacak iyi bir özel ders şablonu seçin, böylece evrak işlerine daha az zaman harcarsınız. Kullanıma hazır Tekrarlayan işleri azaltmaya yardımcı olacak iyi bir özel ders şablonu seçin, böylece evrak işlerine daha az zaman harcarsınız. Kullanıma hazır ders planı örnekleri ve ipuçları, hazırlığı hızlı ve tutarlı hale getirir

Yerleşik planlama araçları: Oturumları, hatırlatıcıları ve son tarihleri düzenli ve görünür kılan planlama özelliklerini içeren veya bunlarla entegre olan özel ders şablonlarını seçin

kaynak yönetimi: *Kaynaklara kolayca erişilebildiğinde özel ders hizmetleri daha etkilidir. Bu nedenle, ders materyallerini, görselleri, broşür şablonlarını, zihin haritalarını ve yararlı araçları depolayabileceğiniz bir alana erişim sağlayan en iyi özel ders şablonlarını tercih edin

Özel Ders Hizmetlerini İyileştirmek İçin En İyi 18 Özel Ders Şablonu

Özel ders hizmetlerinizi başlangıçtan itibaren dönüştürmeye hazır mısınız? İşte iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tan her kullanım durumu için en iyi 18 özel ders şablonu:

*clickUp Özel Ders Programı Proje Teklifi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Özel Ders Programı Teklif Şablonu ile profesyonel teklifleri düzenleyin

Yeni bir özel ders girişimi başlatmak, net bir teklifle başlar. ClickUp Özel Ders Programı Teklif Şablonu, sakin ve düzenli bir proje yöneticisi gibidir. Hedefler, zaman çizelgeleri, kapsam, kaynaklar ve hatta riskler gibi önemli her şeyi içerecek kadar geniş bir alana sahiptir.

Bu şablon, okul yöneticileri veya potansiyel yatırımcılar için bir planlama belgesi ve ikna edici bir sunum görevi görür. Planınızı girin, görüşlerinizi ekleyin ve keskin ve düşünceli bir teklif hazırlayın.

🌟 Neden seveceksiniz:

Fikirlerinizi özenle hazırlanmış ve düşünülmüş bir şekilde sunun

Tüm teklif sürümlerini ve destek belgeleri tek bir ClickUp alanda saklayın

Bütçe ve kaynak planını başından itibaren konuşmanın bir parçası haline getirin

Yorumlar ve görevler aracılığıyla paydaşların onaylarını ve revizyonlarını izleme

Müfredatı, değerlendirme stratejilerini, teknoloji entegrasyonlarını ve öngörülen öğrenci sonuçlarını açıklamak için alan sağlar.

🔑 İdeal kullanım alanları: Okullar, platformlar veya gizli müşteriler için yapılandırılmış programlar geliştiren özel öğretmenler, koçluk takımları veya eğitim alanında faaliyet gösteren girişimler.

Özelinin görüşü: Dartmouth College Öğrenci Refah Merkezi'nde Refah Programı Koordinatörü olan Sid Babla, ClickUp'ı kullanma deneyimi hakkında şunları söyledi: Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve takip etmek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerekiyor, planlandı vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her bir görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve dağıtmak için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmaları ortadan kaldırıyor (içerik oluşturma döngümüzü takip etme ve izleme ihtiyacını karşılıyor). Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve takip etmek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerekiyor, planlandı vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her bir görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve dağıtmak için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmaları ortadan kaldırıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor).

2. ClickUp Özel Ders Öğretmenleri Oryantasyon Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Özel Ders Öğretmenleri Oryantasyon Şablonu ile sorunsuz bir özel ders öğretmeni oryantasyon süreci sağlayın

Bir özel öğretmenin işe başladığı ilk birkaç gün, tüm öğretim sürecini şekillendirebilir. ClickUp Özel Öğretmen Oryantasyon Şablonu, işe alım sürecinin zorlu ve karmaşık "Nereden başlamalıyım?" kısmını ortadan kaldırır. Bu şablon, oryantasyon görevleri, politika onayı, platform eğitimi ve performans hedeflerini içeren yapılandırılmış bir oryantasyon akışı sağlayan, arka plandaki kontrol listenizdir.

Her şeyin bir yeri vardır: eğitim adımları, belge gönderimleri, öğretim becerileri ve temel politikalar. Şablonun her bölümü ilgili belgelere, formlara veya kurslara bağlantılıdır. Beş öğretmen mi yoksa elli öğretmen mi işe alıyorsanız, bu şablon her alanda tutarlılık ve uyumluluk sağlar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Tüm eğitim ve dokümantasyon görevlerini tek bir kontrol listesinde düzenleyin

Mentor oturumları, sınıf gözlemleri ve dönüm noktası değerlendirmeleri atayın

Öğretim kılavuzları ve değerlendirme rubrikleri gibi referans materyalleri ekleyin

Net zaman çizelgeleri ve kontrol listeleriyle karışıklığı azaltın

🔑 İdeal kullanım alanları: Özel ders ajanslarındaki İK takımları, eğitim müdürleri ve diğer kişileri işe alan okul yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta sizin için düşünen görünümlerle işleri değiştirin! Tüm öğretmenleri bir kerede görüntülemek için Tam Listeyi ve eğitiminizi planlamak için Onboarding Takvimini kullanın. Onboarding Süreci görünümüyle ilerlemeyi kontrol altında tutun, Yeni İşe Alınan Çalışanlar Tablosunu kullanarak özel ders öğretmenlerinin bilgilerini düzenleyin ve Yeni İşe Alınan Çalışanlar Onboarding Formunu kullanarak formları minimum çabayla doldurmalarını sağlayın. Kaynaklar görünümünü de unutmayın; bu, öğretmenlerin ihtiyaç duyacağı her şey için tek adresinizdir.

3. ClickUp Özel Ders İşi Pazarlama Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Özel Ders İşletme Pazarlama Planı Şablonu ile uygulanabilir pazarlama stratejileri geliştirin

Dağınık notlar ve yarım kalmış düşünceler arasında pazarlama fikirlerini dengelemeye çalışmaktan bıktınız mı? Özel Ders İşletmesi Pazarlama Planı Şablonu, markalaşma ve hedef belirleme işlemlerinden içerik oluşturma ve performans izlemeye kadar her şeyi görsel bir merkezde birleştirerek işinizi güvenle büyütmenizi sağlar.

Hedeften büyümeye kadar net bir yol haritası sunar. Bununla, hedeflerinizi ayarleyebilir, bunları küçük adımlara (anahtar sonuçlar olarak da bilinir) bölebilir ve çabadan etkiye kadar her şeyi izleme yapabilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Ulaşılabilir ve iş hedeflerinizle uyumlu, net nesneler belirleyin

Zaman Çizelgesi Görünümü ile stratejinizi görselleştirin ve her görev için son tarihler ayarlayın

Yerleşik gösterge panelleriyle kampanya performansını izleyin

Çaba, Görev Türü, Çeyrek ve Etki gibi akıllı Özel Alanlar ile ilerlemeyi takip edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Özel ders işletmecileri, pazarlama sorumluları ve eğitim girişimcileri, şans veya tavsiyeyle değil, bilinçli bir şekilde işlerini büyütmek isteyenler.

🎥 İzleyin: ClickUp'ı öğretmen olarak nasıl kullanabileceğinizi öğrenin:

4. ClickUp Özel Ders İşletmesi Sosyal Medya Pazarlama Planı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Özel Ders İşletmesi Sosyal Medya Planı Şablonu ile tüm platformlarda tutarlılığı koruyun

Özel ders işiniz sosyal medyada yer almıyorsa, önemli bir büyüme kanalını kaçırıyorsunuz demektir. ClickUp Özel Ders İşletmesi Sosyal Medya Planı Şablonu, birden fazla platformda çevrimiçi varlığınızı stratejik olarak planlamanıza, programlamanıza ve optimize etmenize olanak tanır.

Bu şablon, marka mesajlarında tutarlı bir üslup ve ses tonu kullanmak isteyen özel ders öğretmenleri ve eğitim takımları için tasarlanmıştır. Görsel takvim, yaklaşan etkinlikleri görmenize yardımcı olurken, görev görünümleri görevleri atamayı, görevleri değiştirmeyi ve son teslim tarihlerini yönetmeyi kolaylaştırır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Fikirleri harita ve genişletin, platformlara göre düzenleyin ve takım üyelerini katkıda bulunmaya davet edin

Özel etkileşim gösterge panelleriyle performansı izleme

Yazarlara, tasarımcılara veya topluluk yöneticilerine görevler atayın

Yerleşik takvim görünümüyle sosyal medya gönderilerinizi planlayın ve görünümüyle görüntüleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Güven oluşturmak ve akılda kalıcı olmak isteyen özel ders öğretmenleri, sosyal medya yöneticileri, içerik takımları ve özel ders markası kurucuları.

5. ClickUp Öğrenci Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğrenci Takip Şablonu ile notları ve önemli son tarihleri takip edin

ClickUp Öğrenci Takip Şablonu, akademik hayatınızın her alanını düzenlemenize yardımcı olur. Öğrenciler, akademik koçlar ve bir dönem boyunca birden fazla kişi, konu ve görevle iş yapan platformlar için tasarlanmıştır.

Bu çalışma aracı, ders notlarını, okuma özetlerini ve ödevleri saklamak için merkezi bir konum sağlar. Ayrıca, tamamen özelleştirilebilir yapılacak listeleri, not takipçileri, program özetleri ve ödev depoları da içerir. Klasörler, etiketler ve yinelenen görev hatırlatıcıları ile dönemini düzenleyebilirsin.

🌟 Neden seveceksiniz:

Günlük, haftalık ve uzun vadeli akademik hedefler ayarlayarak, dönüm noktası görünümleriyle akademik ilerlemeyi gözden geçirin

Ders notlarını, çalışma grubu özetlerini ve okumaları temiz, etiketli görünümlerde düzenleyin

Her görevini konu ve türe göre etiketleyin, böylece bağlamı asla izlemeyi kaybetmezsiniz

Sınıf notlarını ve ödevleri tek bir paylaşılan şablonunda yönetin

🔑 İdeal kullanım alanları: Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ve ders içeriği, notlar ve ödev teslim tarihlerini farklı dersler ve dönemler arasında yöneten çalışma grupları.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Her Öğrencinin Sahip Olması Gereken En İyi Çalışma Araçları

6. ClickUp Ders Planlama Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Ders Programı Planlama Şablonunu kullanarak meslektaşlarınızla işbirliği içinde bir ders programı tasarlayın

ClickUp Ders Planlama Şablonu, ders planlamanıza yapı, akış ve takım çalışması getirir. Ortak konular veya sınıf seviyeleri üzerinde iş yapan eğitimciler için tasarlanmıştır ve öğretim planlarını şeffaf tutar ve kurumsal standartlarla uyumlu hale getirir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Sınıf Listesi'ni kullanarak mevcut, tamamlandı ve yaklaşan tüm derslerinizi tek bir yerden izleme

Okumalar, ödevler, sınavlar ve proje zaman çizelgeleri için Özel Alanlara ayrıntılar ekleyin

Konu veya sınıf seviyesine göre bir klasör oluşturun ve beyninizin en iyi işlediği şekilde yapılandırın

"Her Zaman Beni Kullan Modu" ile "Sınıflarım" görünümünü kullanarak yalnızca size atanan sınıfları görüntüleyin

Ders programı geliştirme sırasında bölüm başkanları veya öğretim asistanlarıyla işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Profesörler, özel öğretmenler, topluluk koçları, kurs tasarımcıları ve müfredat planlayıcıları, ders programlarını birlikte oluşturmak veya düzenleme yapmak için.

7. ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu ile ilgili ve stratejik ders planları oluşturun

Ders planlarınız son dakika kontrol listesinden çok stratejik bir taslak gibi olsaydı ne olurdu? ClickUp'ın Üniversite Ders Planı Şablonu, güvenilir ADDIE çerçevesi (Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme ) ile akademik planlamanıza yapı ve akış kazandırır.

Dersler sınıfa göre düzenli bir şekilde gruplandırılır ve ilerleme esnek bir tahtada görselleştirilir. Eğitimciler dersleri modül bazında planlayabilir, ders kodlarıyla etiketleyebilir ve doğrudan okumalara ve kaynaklara bağlayabilir. Dahası, ClickUp Brain'i ders planlama için kullanabilirsiniz; içerik taslağı oluşturmak, öğrenme hedeflerini iyileştirmek veya öğretim stratejilerini saniyeler içinde yeniden düzenlemek dahil.

🌟 Neden seveceksiniz:

Ödevleri, değerlendirme ölçeklerini ve ek materyalleri her oturuma entegre edin

Birden fazla kurs veya bölümü ayırt etmek için etiketler ve klasörler kullanın

Hedefler, Ders Yapısı, Değerlendirme Formu bağlantıları ve daha fazlası için Özel Alanlar ile zengin ders ayrıntılarını doldurun

Özel dosyalar ve web sitesi alanlarını kullanarak ayrıntılı planları ve kaynakları yükleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: ADDIE modelini takip ederek birden fazla ders veya sınıf seviyesinde plan yapan üniversite öğretim görevlileri, akademik ders koordinatörleri ve öğretim asistanları.

📢 ClickUp Callout: ClickUp Brain'i kullanarak ders çerçevelerini otomatik olarak oluşturun, hedefleri yeniden ifade edin veya araştırmaları planlama belgesinin içindeki AI komutlarıyla madde işaretlerine sıkıştırın. ClickUp Brain ile size özel ders planları oluşturun

8. ClickUp Ders Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Ders Planlama Şablonu ile oturumları planlayın ve davranışları izleme

Merkezi bir sistem olmadan, birden fazla sınıf için ders planlamak kaotik bir hal alabilir. ClickUp Sınıf Planlama Şablonu, eğitimcilerin her sınıfı yönetilebilir, düzenli parçalara ayırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır: her sınıf için bir liste ve her ders için bir ClickUp görevi.

Katılım izlemelerinden davranış notlarına ve etkinlik devralmalarına kadar, sınıfınızın eksiksiz bir resmini oluşturmanıza yardımcı olur. Haftalık veya aylık dersleri toplu olarak planlayın, yorumlar aracılığıyla sınıf içi yansımaları kaydedin ve filtrelenmiş Günlük Görünüm ile gün içinde olan biteni takip edin.

🌟 Neden seveceksiniz:

Her oturum için, son teslim tarihi, zaman tahmini ve öğretmen görevleri ile birlikte tamamlandı bir görev oluşturun

Görev açıklamalarına tam plan ekleyin veya belgeleri ve materyalleri doğrudan ek dosya olarak ekleyin

Hangi derslerin tamamlandı, bekliyor veya gözden geçirilmesi gerektiği izleyin ve tatiller, kesintiler veya geri bildirimler için zaman çizelgelerini kolayca ayarlayın

Her oturumdan sonra zaman damgası içeren yorumlarla gerçek zamanlı olarak değerlendirme yapın ve neyin iş olduğunu ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini izlemeyin

Hazırlık çalışmaları ve öğrenci çıktıları için yerleşik bağımlılıklar ile derslerin dağılımını gün, hafta veya ünite bazında görünümü alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Dersleri planlamak ve katılımı izlemek için basit bir sistem isteyen K-12 öğretmenleri, eğitim koordinatörleri ve özel öğretmenler.

💡 Bonus: AI ile özel oturumlarınızı bir üst seviyeye taşıyın ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için özel ders ihtiyaçlarınızı gerçekten anlayan AI Süper Uygulaması. Araç yükünü ortadan kaldırın, sesinizi kullanarak işlerinizi tamamladı, ders şablonları oluşturun ve düzenleyin, görevler atayın ve tüm özel ders ş Akışınızı tek bir yerden kolaylaştırın. İşte nasıl: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve tüm bağlı uygulamalarınızda ve web'de ders planları, çalışma sayfaları, öğrenci ilerleme raporları ve daha fazlasını anında arayın

Talk to Text özelliğini kullanarak sorular sorun, ders notlarını dikte edin veya özel ders ş akışınızı sesle yönetin — ellerinizi kullanmadan, her yerden özelliğini kullanarak sorular sorun, ders notlarını dikte edin veya özel ders ş akışınızı sesle yönetin — ellerinizi kullanmadan, her yerden

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi düzinelerce premium AI aracını, özel ders sürecinize bağlam ve zeka katan tek bir kurumsal çözüme dönüştürün Talk to Text ile fikirlerinizi kaydedin, talimatları paylaşım ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlandı ClickUp Brain MAX

9. ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu ile derslerinizi kontrol altında tutun

Birden fazla öğrenciyle okul yılı boyunca her ödevi, projeyi ve son teslim tarihini izlemek genellikle zordur. ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu, öğrencilerin ödevlerini, çalışma oturumlarını, sınav hazırlıklarını ve ders dışı etkinliklerini tek bir alanda planlamasına yardımcı olur.

Özel görünümler, kendi hızında öğrenen öğrencileri ve geleneksel sınıf katılımcılarını destekler. Ayrıca, öğrencilerin uzun vadeli hedeflerine odaklanmalarını izlerken, eğitimsel bağımsızlık duygusunu da geliştirir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Kurs Sayısı, Kredi Birimleri ve Final Notu gibi Özel Alanları kullanarak bilgileri görselleştirin

Yapılandırılmış öğrenme yolları ve değerlendirmelerle güven oluşturun

Temiz, düzenlemeyle çalışılabilir görevlerle son teslim tarihlerini, ödevleri ve notları tek bir yerde takip edin

Baştan sona kontrolü elinizde tutmak için hatırlatıcılar, ek dosya ve kontrol listeleri ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Birden fazla ders, okuma ve ödevle uğraşan lise veya üniversite öğrencileri.

10. ClickUp Öğrenme Analizi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğrenme Analizi Şablonu ile neyin işe yarayıp neyin yaramadığını analiz edin

Bir dersi bitirdikten sonra "Aslında ne öğrendim?" diye düşündünüz mü? ClickUp Öğrenme Analizi Şablonu, yavaşlayıp düşünerek neyin işe yaradığını görebileceğiniz bir alandır.

Öğrenmenin ders bittiğinde sona ermediğine inanan eğitimciler için tasarlanan bu şablonlar, her oturumu ayrıntılı olarak incelemenize, öğrencilerin kavrayışını analiz etmenize ve yaklaşımınızı ayarlamanıza yardımcı olur. Görselleştirmeler ve raporlar sayesinde, ilerlemeyi izleme ve eksiklikleri belirleme hiç olmadığı kadar kolay hale gelir. Sonuç olarak, öğrenme sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan veriye dayalı müdahaleleri destekler.

🌟 Neden seveceksiniz:

Ders bittikten hemen sonra, bilgilerinizi henüz tazeyken Tablo Görünümü'nü kullanarak ekleyin

Verilerinizi düzenlemek ve öğrenme kalıplarını belirlemek için Pano Görünümü'nü kullanın

Fikirler üretin, geri bildirim sağlayın ve takım üyelerine görevler atayın

Stratejik iyileştirmeler için yüksek ve düşük performans gösteren modülleri vurgulayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Öğrenme kalıplarını, davranışları ve ilerlemeyi takip ederek öğretimlerini geliştirmek isteyen eğitim analistleri, öğrenme destek ekipleri ve okul danışmanları.

🧠 İlginç Bilgi: Sık ve odaklanmış özel ders alan öğrenciler, önemli ölçüde daha fazla öğrenme eğilimindedir ve üç ila on beş aylık ek ilerleme kaydederler. Bu düzeyde destek, ortalama bir öğrencinin performansını yüzde 50'den yaklaşık yüzde 66'ya yükseltmesine yardımcı olur.

11. ClickUp Ders Programı ve Zaman Çalışması Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Ders Programı ve Zaman Çalışması Şablonu ile zamanınızı akıllıca yönetin

Zaman, özellikle sınıfta çok değerli bir kaynaktır. ClickUp Ders Programı ve Zaman Çalışması Şablonu, tüm derslerini tek bir yerden izleme, geçmişte ne öğrendiklerini veya öğrettiklerini görmek ve şu anki programlarını izleme isteyen öğrenciler ve eğitimciler için idealdir.

Akademik yolculuğunuzu yıl yıl takip etmek için Zaman Çizelgesi, şu anda olanlara odaklanmak için Öncelikler ve mevcut çalışma yükünüzü özel yapmak için İkinci Sınıf (veya hangi sınıfta olursanız olun) gibi farklı görünümler sunar. Yerleşik grafikler ve yineleyen görev seçenekleri ile her haftanın programının nasıl oluştuğunu net bir şekilde görebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Zaman Çizelgesi görünümüyle yıllar boyunca derslerinizi takip edin ve akademik yolunuzun net bir özetini elde edin

Takvimde yeterince kullanılmayan veya aşırı yüklü zaman dilimlerini belirleyin

Filtrelenmiş görünümleri kullanarak ders süresi dağılım eğilimlerini inceleyin

Takvim Görünümü'nü kullanarak programınızı görselleştirin ve önemli son tarihleri veya etkinlikleri asla kaçırmayın

🔑 İdeal kullanım alanı: Kurslarını ve çalışma etkinliklerini tek bir yerde düzenlemek için açık ve kullanımı kolay bir sistem isteyen öğrenciler.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise yapay zekanın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu başarmak için, bir yapay zeka, bir ş akışındaki her bir görevün önceliklerini anlayabilmeli, görevleri oluşturmak veya ayarlamak için gerekli adımları uygulayabilmeli ve otomasyonlu ş akışları oluşturabilmelidir. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamanın birleştirilmesine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki boş zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği, yapay zeka destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

12. ClickUp Öğrenci Plan Planlama Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonu ile hiçbir adımı kaçırmadığınızdan emin olun

Okul görevlerinin üstesinden gelmek zor gelebilir, ancak böyle olmak zorunda değildir. ClickUp Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonu, öğrencilerin ödevlerden sınavlara ve kişisel çalışma hedeflerine kadar tüm görevlerini düzenlemeleri için basit ama güçlü bir araçtır.

Kontrol listesi akademik, ders dışı ve idari kategorilere ayrılmıştır ve her birinin kendi son teslim tarihi ve alt görevleri vardır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Akademik yapılacaklarınızı yönetilebilir, takip edilebilir kontrol listesi öğelerine ayırın

Öncelik veya son teslim tarihi göre gruplandırılmış görünümlerle odaklanın, böylece bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman bilirsiniz

Kolay önceliklendirme için öğeleri aciliyetine veya konusuna göre renk kodlarıyla ayırın

Görev ayrıntılarını ekleyin, ek dosyaları ekleyin ve her bir kontrol listesi öğesinin içinde ilerlemeyi işaretleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Düzenli kalmak, aşırı yükü azaltmak ve her akademik görevi izleme için net ve pratik bir yol arayan öğrenciler.

13. ClickUp Saatlik Program Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Saatlik Program Şablonu ile her çalışanın iş saatlerini ve ödemelerini izleme

Hassas planlama için tasarlanan ClickUp Saatlik Plan Şablonu, gününüzü yönetilebilir zaman bloklarına ayırır. Farklı öğrencilerle oturumları koordine eden öğretmenler veya çalışma rutinlerini yöneten öğrenciler için idealdir.

Bu şablonunu kullanarak zaman tahminlerinizi gerçek takip edilen zamanla karşılaştırın ve iş yükü ve verimlilikteki eğilimleri belirleyin. Ayrıca, renk kodlu zaman blokları, otomatik hatırlatıcılar ve günlük yapılacaklar listeleriyle entegrasyon da içerir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Zaman bloklama tekniklerini kullanarak saatlik planları görselleştirin

Tekrarlanan dersleri, toplantıları ve ücretsiz zamanları tek bir görünümde birleştirin

Gruplandırılmış etkinlikler ve tampon zaman aralıkları ile görevler arası geçişleri azaltın

Görünürlüğü kaybetmeden rutininizi dinamik olarak ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Zaman takibi ve performansı tek bir yerden izlemek isteyen yoğun öğrenciler, özel öğretmenler ve zaman yönetimi meraklıları.

14. ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Öğrenci İlerleme Şablonu ile öğrencilerin ilerlemesini analiz edin ve görselleştirin

Her öğrencinin bir hikayesi vardır ve bu şablon, bunu işbirliği içinde ve gerçek zamanlı olarak yakalamanıza yardımcı olur. ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu, her öğrencinin dersler, davranışlar ve öğrenme dönüm noktaları üzerindeki gelişimini izlemenize yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Her öğrenciyi bir görev olarak ekleyin, notlar, test puanları ve gözlemler ekleyin ve zaman damgalı yorumları kullanarak güncellemeleri takip edin. Davranış izleme, genel ilerleme ve dikkat işaretleri için özel görünümler sayesinde, öğrencileri en çok ihtiyaç duydukları şekilde desteklemek kolaylaşır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Tek bir düzenli sistemde bütünsel öğrenci kayıtlarını tutun ve görsel ilerleme göstergeleriyle hedeflerin gerçekleştirilmesini izleyin

Dikkat Gerektirenler Görünümü'nü kullanarak ekstra desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri vurgulayın

Yorumları kullanarak, işe yarayan fikirleri ve stratejileri paylaşım yaparak diğer öğretmenlerle işbirliği yapın

Sürekli güncellemeler sağlamak için bireysel öğrenci görevlerini misafir olarak ebeveynlerle paylaşım yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Öğrencilerin bireysel ilerleme izlemeyen öğretmenler ve farklı dersler arasında bilgi paylaşım yapan yardımcı öğretmenler.

15. ClickUp Not Defteri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Not Defteri Şablonu ile not defterlerinin paylaşımını kolayca gerçekleştirin

ClickUp Not Defteri Şablonu, öğrenci performansını yönetmek için merkezi, akıllı ve sezgisel bir yol sunar. Quiz puanlarını, ödev ortalamalarını veya ders katılımını izleme, size net görseller ve hesaplanmış içgörüler sunar.

Hem günlük notlandırmayı hem de uzun vadeli izlemeyi desteklemek için tasarlanan bu şablonlarla, öğretmenler konu veya değerlendirme bazında puanları girebilir ve anında not özetleri veya ısı haritaları oluşturabilir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Her öğrencinin ilerlemesini anlamlı görünümlerle takip edin: Ayrıntılar için Liste, görsel gruplama için Pano ve puan analizi için Tablo

Yerleşik Ortalama formülüyle final notlarını otomatik olarak hesaplayın

Tek bir tıklama ile raporlama veya ebeveynlere bilgi vermek için notları dışa aktarın

Katılım derecelendirmesi ve Aylık Geri Bildirim etiketlerini kullanarak performansın daha az ölçülebilir yönlerini yakalayın

Sınıf, dönem veya öğrenci adına göre filtreler içerir, ilerleme grafikleri ve raporlarla raporlamayı kolaylaştırır

🔑 İdeal kullanım alanları: Akademik kayıtları işlevsel tutmak isteyen eğitimciler, okul yöneticileri ve akademik koçlar ile paylaşılabilir not defterlerine ihtiyaç duyan bölümler

16. ClickUp Ödev Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ödev Takip Şablonu ile ödevlerinizi zamanında teslim edin

Ödevler ciddi bir yükseltme geçirdi. ClickUp Ödev Takip Şablonu, öğrencilerin farklı konulardaki ödevleri, son teslim tarihleri ve iş yüklerini takip etmelerine yardımcı olur.

Bu şablonla artık unutulan son teslim tarihleri veya aşırı görev yığınları konusunda endişelenmenize gerek yok. Son teslim tarihi yaklaşan, ilerleme aşamasında ve teslim edilenleri izlemek için sorunsuz bir iş akışı oluşturur. Şablon ayrıca konu bazında kategorizasyon, takvim entegrasyonu ve hatırlatıcı içerir, böylece öğrenciler son tarihleri kaçırmazlar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Tamamlanma İlerlemesi, Ek Notlar ve Konular gibi Özel Alanları kullanarak her bir görevinin durumunu görün

Ödev ayrıntılarını, bağlantıları ve kaynakları doğrudan her göreve ekleyin, böylece her şey tek bir yerde olsun

Haftalık işler için hatırlatıcılar ve yineleyen görevler ayarlayın ve erken uyarı etiketleriyle son teslim tarihlerini kaçırmayı önleyin

Büyük ödevleri daha küçük alt görevlere veya kontrol listelerine bölerek ilerlemeyi daha kolay hale getirin

🔑 İdeal kullanım alanı: Birden fazla ders alan öğrenciler veya ödevlerini stres olmadan daha yenilikçi bir şekilde halletmek isteyen herkes.

17. ClickUp Cornell Not Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Cornell Not Şablonu ile daha iyi notlar alın ve bilgileri saklayın

Not almak, bir angarya veya karışıklık içinde kaybolan karalamalar gibi hissettirmek zorunda değildir. ClickUp Cornell Not Şablonu, bilgileri yakalamak için düşünceli bir yaklaşım sunarak, bilgileri iyi anlamanızı ve hatırlamanızı sağlar.

Öncelikle ayrıntılı notlar alın, bunları anahtar fikirler veya ipuçları haline getirin ve en önemli çıkarımları özetleyin. Şablon, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak için matematik ve programlama gibi konulara ilişkin örnek notlar içerir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Güvenilir Cornell sisteminin üç bölümlü düzenini kullanın: Anahtar kelimeler için Cue Column, ayrıntılı bilgi için Not ve hepsini özetlemek için Summary

Materyalle aktif olarak ilgilenmenizi sağlayarak odaklanmanızı artırın

Daha zengin bir bağlam için anahtar kavramların yanına medya veya bağlantılar ekleyin

Genel Bilim, Matematik ve Programlama Temelleri gibi konular için kullanışlı örnek notlarla not almaya hızlı bir başlangıç yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Not almayı ve gözden geçirmeyi daha akıllı ve net bir şekilde yapmak isteyen öğrenciler, profesyoneller ve yaşam boyu öğrenenler.

📢 ClickUp Belge, Öğretmenin yardımcısı: ClickUp Belge ile dağınık dosyalara ve sonsuz sekmelere veda edin. Fikirlerinizi, ders planlarınızı, notlarınızı ve projelerinizi tek bir sorunsuz çalışma alanında bir araya getirir. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, multimedya içerikleri ekleyin, taslak oluşturma, özetleme ve daha fazlası için yapay zekayı kullanın ve ş akışınızdan ayrılmadan ilgili görevleri birbirine bağlayın. Her şeyi düzenli, erişilebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda paylaşım hazır tutun.

18. Üniversite Öğrencileri için ClickUp Ders Notları Şablonu

Ücretsiz şablon edinin Üniversite Öğrencileri için ClickUp Ders Notları Şablonu ile etkili notlar alın

ClickUp Üniversite Öğrencileri için Ders Notları Şablonu, öğrencilerin en önemli konulara odaklanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır: önemli ayrıntıları özetlemek, yararlı kaynakları izleme ve daha derin bir anlayışa yol açan soruları not almak.

Bu basit ama etkili şablon, notlarınızı ders, dönem ve bölüme göre düzenli tutarak her şeyi kolayca bulmanızı sağlar. Özetleri hızlıca ekleyebilir, makalelere veya videolara bağlantı verebilir ve tekrar gözden geçirmek istediğiniz noktaları vurgulayabilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Anahtar ders ayrıntılarını kaydedin ve düzenleyin, böylece çalışma materyalleriniz net ve odaklanmış olsun

Notları ve görüşleri anında paylaşım yaparak meslektaşlarınızla kolayca işbirliği yapın

Tüm konularınız için aranabilir, kategorilere ayrılmış notlar oluşturun

Harici kaynakları veya okumaları doğrudan not bölümlerine bağlayın

🔑 İdeal kullanım alanı: Öğrenimlerini geliştirmek ve ders notlarını düzenli tutmak isteyen üniversite öğrencileri ve özel ders öğretmenleri.

clickUp ile Her Özel Ders Oturumunu Değerlendirin*

Özel ders şablonları, tutarlı, etkili ve ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturmanın temelidir.

ClickUp'ın iyi tasarlanmış şablonlarını kullanarak, özel ders öğretmenleri ders planlamasını kolaylaştırabilir, öğrencilerin ilerlemesini hassas bir şekilde izleme yapabilir ve oturumları bireysel ihtiyaçlara göre uyarlayabilir.

Bu şablonlar idari yükü azaltarak, gerçekten önemli olan şeye odaklanmak için daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır: öğrencilerin gelişmesine ve başarılı olmasına yardımcı olmak.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!