Ders Planlama ve Öğrenci Katılımı için Öğretmenlere Yönelik AI Prompt'lar

Bir öğretmen olarak, ders planlama, not verme ve öğrencilerin ilgisini çekme gibi milyonlarca işi aynı anda yürütüyorsunuz. Bu çok fazla iş ve hızla bunaltıcı hale gelebilir.

Peki, öğretmenler için AI araçları iş yükünüzü hafifletirse ne olur?

İyi tasarlanmış komut istemleriyle, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir, öğrenme hedeflerini kişiselleştirebilir ve daha kısa sürede yüksek kaliteli materyaller oluşturabilirsiniz. Anlık kompozisyon geri bildirimlerinden etkileşimli derslere kadar, bu araçlar daha çok değil, daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

Komut mühendisliği araçlarının iş akışınızı nasıl basitleştirebileceğini, öğrenci öğrenimini nasıl zenginleştirebileceğini ve öğretime odaklanmak için size nasıl daha fazla zaman kazandırabileceğini keşfedin. 🎯

Öğretimde AI Prompt'ları Kullanmanın Avantajları

Araştırmalar, ABD'deki öğretmenlerin %65'inin AI kullanımı sayesinde öğretime daha fazla tutkuyla bağlı olduğunu gösteriyor. AI aracını kullanarak siz de şu avantajlardan yararlanabilirsiniz:

Zamandan tasarruf edin

Ders planlama için yapay zeka araçları, öğrenim programlarını hazırlamak için harcadığınız zamanı azaltabilir. Böylece, öğretime ve öğrencilerle bağlantı kurmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş öğrenme

AI teknolojisinin yardımıyla öğretmenler, her öğrencinin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamak için ders planlarını özelleştirebilir. Örneğin, öğrenciler trigonometri ile zorlanıyorsa AI, onların konuyu yakalamalarına yardımcı olacak belirli alıştırmalar ve kaynaklar önerebilir.

Yaratıcılığı ve katılımı artırır

Öğretmenler için AI komutları, derslerinizi yenilikçi ve ilgi çekici hale getirmek için yaratıcı ve etkileşimli ders fikirleri geliştirmenize yardımcı olabilir. Örneğin, AI'yı departmanlar arası proje planları için beyin fırtınası yapmak veya sanal geziler düzenlemek için kullanabilirsiniz.

İletişimi geliştirir

AI, karmaşık kavramları basitleştirerek ve kişiselleştirilmiş, zamanında geri bildirim sağlayarak öğrenciler ve velilerle iletişimi daha net ve etkili hale getirir.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturmak için AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: AI'yı kullanarak talimatları ve materyalleri farklı dillere çevirin. Böylece derslerinizi daha fazla öğrenciye ulaştırabilirsiniz. Bu, İngilizce öğrenen öğrenciler (ELL) için gereken zaman ve çabayı azaltabilir.

Çeşitli ihtiyaçları karşılar

AI, engelli öğrencilere yardımcı olacak araçlar önerebilir. Ayrıca, özel ihtiyaçları olan öğrenciler için kişiselleştirilmiş eğitim planları (IEP'ler) oluşturabilir. Bu, her öğrencinin başarılı olmasını teşvik eden kapsayıcı sınıf davranışını desteklemeye yardımcı olur.

Stresi azaltır

AI komut istemlerini kullanmak, öğretmenlerin stres düzeylerini azaltabilir ve iş-yaşam dengesini iyileştirebilir. AI, rutin idari görevleri sizin için otomatikleştirir ve kişiselleştirilmiş destek sağlar. Bu, iş yükünü daha iyi yönetmenize yardımcı olur ve sevdiğiniz işe, yani öğretmeye daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.

AI Komutlarının Öğretmenlere Yardımcı Olabileceği Alanlar

AI komutları, öğretimde günlük zorluklara pratik çözümler sunar. AI komutlarının öğretmenleri nasıl destekleyebileceğini, aşağıdaki gibi anahtar alanlarda komut mühendisliğinin gerçek örnekleriyle inceleyelim:

Yönetici görevleri

Ders planlama

Not verme

Değerlendirmeler

Ebeveynlerle iletişim

Bu komutlar, öğretimi iyileştirmeye ve görevleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

🧠 İlginç Bilgi: AI, Sokrates tarzı sorgulama, hikaye anlatımı veya yapılandırılmış dersler gibi her türlü öğretim stiline uyum sağlayabilir. AI'ya soru sormayı öğrendikten sonra, AI öğretim yaklaşımınıza uygun dersler oluşturabilir.

1. İdari görevler

Senaryo: Bayan Jones, öğrenci kayıtlarını oluşturmak ve düzenlemek, devamlılığı izlemek ve sınıf materyallerini yönetmek için sayısız saatler harcıyor.

Komut:

" Ders planı şablonları, çalışma sayfaları ve multimedya dosyaları gibi dijital öğrenme kaynaklarını düzenlemek ve depolamak için bir sistem geliştirin. Sistem, öğrenci kayıtlarına göre kolayca aranabilir ve herhangi bir cihazdan erişilebilir olmalıdır."

Yanıt:

clickUp aracılığıyla

2. Değerlendirme ve ölçme

Senaryo: Bay Smith, öğrencilerin öğrenme düzeylerini doğru bir şekilde ölçen ve anlamlı geri bildirim sağlayan özgün değerlendirmeler oluşturmakta zorlanıyor.

Komut:

"Ödevler, notlar ve öğretmen gözlemleri için sütunlar içeren, [belirli öğrenme hedefleri] konusunda öğrencilerin ilerlemesini izlemek için bir e-tablo oluşturun. E-tablo, güncellemesi ve rapor oluşturması kolay olmalıdır."

Yanıt:

3. Ebeveynler ve meslektaşlarla iletişim

Senaryo: Bayan Chen, okul etkinlikleri, endişeler ve sınıf ihtiyaçları hakkında velilerle etkili bir şekilde iletişim kurmakta zorlanıyor.

Komut:

"Öğrencilerin isimleri ve kişiselleştirilmiş mesajlar için özelleştirilebilir alanlar içeren, yaklaşan okul etkinlikleri (Mezuniyet Günü) hakkında velilere gönderilecek bir e-posta şablonu oluşturun. E-posta profesyonel, kısa ve okunması kolay olmalıdır."

Yanıt:

4. Öğrenciler için komutlar

Senaryo: Bay Bhat, öğrencileri arasında daha derin öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek istiyor, ancak ilgi çekici ve zorlayıcı komutlar bulmakta zorlanıyor. Öğrenciler için AI araçlarını kullanarak, yaratıcı olasılıkların dünyasını açabilir ve daha dinamik bir öğrenme ortamında eleştirel düşünmeyi geliştirebilir.

Komut:

"Öğrencilerin katılımını sağlamak ve çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri analiz etmelerini, sentezlemelerini ve değerlendirmelerini teşvik etmek için [konu] üzerine sınıf tartışması için bir dizi açık uçlu soru oluşturun."

Yanıt:

👀 Biliyor muydunuz? Öğrencilerinizin çoğu zaten AI araçlarını kullanıyor. Harvard raporuna göre, 14-22 yaş arası gençlerin %51'i bir noktada üretken AI kullandığını bildirmiştir. AI için en sık bildirilen kullanım örnekleri bilgi edinme (%53) ve beyin fırtınası yapma (%51) olmuştur.

5. Ders planlama

Senaryo: Aşırı çalışan bir öğretmen olan Bay Garcia, her hafta ders planları hazırlamak için sayısız saatler harcıyor. Bu süreci zaman alıcı buluyor ve planlarını farklı konulara ve sınıf seviyelerine uyarlamakta zorlanıyor. Daha verimli bir sisteme ihtiyacı var.

Komut:

"Farklı konular ve sınıf seviyeleri için kolayca uyarlanabilen ve yeniden kullanılabilen esnek bir ders planı şablonu tasarlayın. Şablon, öğrenme hedefleri, temel sorular, değerlendirme kriterleri ve gerekli materyaller için bölümler içermelidir."

Yanıt:

6. Mesleki gelişim

Senaryo: Bayan Evans, öğretim uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek istemektedir, ancak mesleki gelişim fırsatları için zaman ve kaynak bulmakta zorlanmaktadır. Yöneticisi olarak, mesleki gelişimi için bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olmak istiyorsunuz.

Komut:

"Finans ve Hesap dersleri veren Bayan Evans'ın, zaman ve kaynak kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalırken öğretim uygulamalarını iyileştirmek için sürekli mesleki gelişimine etkili bir şekilde katılabileceği beş yol gösterin."

Yanıt:

7. Sosyal ve duygusal öğrenme

Senaryo: Bay Carter, öğrencileri sosyal ve duygusal refahlarını destekleyen, destekleyici ve kapsayıcı bir sınıf ortamı yaratmaya teşvik etmek istiyor.

Komut:

"Öz farkındalık, öz düzenleme ve sorumlu karar verme gibi konulara odaklanarak [sınıf seviyesi] öğrencileri için bir dizi sosyal-duygusal öğrenme (SEL) dersi geliştirin."

Yanıt:

8. Özel eğitim

Senaryo: Dr. Davis, otizm, disleksi ve DEHB gibi çeşitli öğrenme güçlüğü olan öğrencilerden oluşan çok çeşitli bir sınıfa ders veriyor. Bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturma, sınıf kurallarını uygulama, müfredat materyallerini uyarlama ve her öğrenciye uygun destek sağlama konusunda zorluklar yaşıyor.

Komut:

"Otizm, disleksi ve DEHB gibi farklı öğrenme güçlükleri olan öğrenciler arasında akran etkileşimini ve desteğini teşvik eden işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerini nasıl tasarlayabilirim? Her öğrencinin akranlarının güçlü yönlerinden yararlanırken anlamlı bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamak için hangi rolleri atayabilirim?"

Yanıt:

9. Akran işbirliği

Senaryo: 7. sınıf öğretmeni Bayan Johnson, meslektaşlarıyla işbirliği yapmanın Bilgi Teknolojisi derslerini iyileştireceğine inanıyor. Öğretmenlerin ders planları, ilgi çekici etkinlikler, yararlı kaynaklar ve etkili değerlendirme stratejileri paylaşabileceği ortak bir belge oluşturuyor.

Komut:

"Aynı sınıf seviyesindeki öğretmenler için, ders planları, ek kaynaklar ve değerlendirme stratejileri dahil olmak üzere [belirli bir konuyu] öğretmek için en iyi uygulamaları paylaşmak üzere ortak bir belge taslağı hazırlayın."

Yanıt:

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Prompt Mühendisliği Kursları

Öğretim için AI Prompt'ları Kullanmaya Nasıl Başlayabilirsiniz?

Öğretim için AI komutlarıyla başlamak basit ve faydalıdır. Etkili AI komutları oluşturmak ve sınıfınızda bu güçlü araçlardan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli adımları inceleyelim.

Doğru araçları seçmek, öğretimde AI komutlarının gücünden yararlanmanın ilk adımıdır. Eğitimcilere sağlam yetenekler sunan güvenilir büyük dil modelleri (LLM'ler) ile başlayabilirsiniz.

OpenAI'nin GPT, belirli öğretim ihtiyaçlarına göre ders planları, geri bildirimler ve yaratıcı etkinlikler oluşturan çok yönlü bir araçtır.

chatGPT aracılığıyla

Google'ın Gemini, AI destekli içgörüler sağlayarak, ders planlamayı basitleştirerek ve kişiselleştirilmiş öğrenci öğrenme deneyimleri sunarak öğretmenlere güç katar.

gemini aracılığıyla

Perplexity, beyin fırtınası etkinlikleri veya değerlendirme ölçekleri oluşturmak için ideal olan kullanıcı dostu konuşma akışıyla tanınır.

perplexity aracılığıyla

ChatGPT veya Gemini gibi bağımsız LLM'ler fikir üretmek için mükemmeldir, ancak entegre çözümler görevleri tek bir platformda birleştirerek verimliliği önemli ölçüde artırabilir.

Her şeyi içeren uygulama ClickUp, takımların ve bireylerin verimliliklerini en üst düzeyde tutmaları için tasarlanmıştır. ClickUp, basit metin oluşturmanın ötesine geçer ve öğretmenlerin iş akışlarını tek bir platformda uçtan uca yönetmelerine olanak tanır.

Mevcut iş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan ve özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ClickUp gibi bir araç seçmek, eğitimde AI'nın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için anahtar öneme sahiptir.

📖 Ayrıca okuyun: Düşünce Zinciri Uyarılarını Kullanma

Basit bir şekilde başlayın

AI komutlarıyla çalışmaya başlarken basitlik anahtardır. Quizler oluşturmak veya dersleri özetlemek gibi zaman alıcı ancak tekrarlayan görevlerle başlayın. Örneğin:

GPT-4'ü kullanarak fotosentezle ilgili 10 soruluk çoktan seçmeli bir test oluşturun

Gemini'den, öğrencilerinizin sınava hazırlanmasına yardımcı olmak için bir fen bölümünün özetini yazmasını isteyin

ClickUp'ta bir görev oluşturarak oluşturduğunuz her istemdeki ilerlemeyi izleyin, böylece gerektiğinde bunları yeniden gözden geçirip iyileştirebilirsiniz

Küçük adımlarla başlamak, AI tarafından oluşturulan içerik oluşturmak için istemleri nasıl yapılandıracağınızı ve bunları daha geniş öğretim iş akışlarına kademeli olarak entegre edeceğinizi anlamanıza yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: AI'dan anahtar noktaları özetlemesini, görseller önermesini ve konuşmacı notları oluşturmasını isteyerek slayt sunumlarında zaman kazanın. Böylece sunumlarınızı dakikalar içinde oluşturabilirsiniz!

Geri bildirimleri dahil edin

AI komutları güçlüdür, ancak benzersiz öğretim tarzınıza göre uyarlanıldığında en iyi sonucu verir. Çıktıları inceleyerek ve şu soruları sorarak başlayın:

Bu, öğrencilerimin öğrenme düzeylerine uygun mu?

Oluşturulan etkinlikler yeterince ilgi çekici mi?

Dil, hedef kitlem için anlaşılır mı?

ClickUp'ın yorum özelliğini kullanarak, AI tarafından oluşturulan materyallerin etkinliği hakkında meslektaşlarınızdan geri bildirim toplayın ve komutlarınızı buna göre ayarlayın. Komutlarınızı iyileştirmek, AI'nın sadece genel bir araç olarak değil, öğretim asistanınız olarak işlev görmesini sağlar.

İşbirliği

AI komutları sadece tek başına kullanmak için değildir; takımınızla işbirliği yapma şeklinizi kökünden değiştirebilir ve öğrencilerin öğrenme süreçleri üzerinde düşünmelerine yardımcı olabilir.

Disiplinlerarası projeler için beyin fırtınası yapın: Perplexity'yi kullanarak tarih bölümüyle ortak bir ders geliştirin

Öğrencilerle birlikte yaratın: Onları tartışma veya müzakere konuları oluşturmaya dahil edin, yaratıcılığı ve öğrenci katılımını teşvik edin

En iyi uygulamaları paylaşın: Tüm öğretmenlerin başarılı AI komutlarını ve kaynaklarını yükleyebilecekleri bir paylaşımlı klasör oluşturun, böylece herkesin erişmesi ve katkıda bulunması kolaylaşır

İşbirliği, AI komutlarını paylaşılan bir kaynağa dönüştürerek öğrenme sonuçlarını ve öğrencilerin anlamasını geliştirir ve destekleyici bir profesyonel topluluk oluşturur.

Eğitim Yönetimi için ClickUp

clickUp, eğitim ortamlarında proje yönetimi ve işbirliğini kolaylaştırır. ClickUp Education ile müfredat güncellemeleri, okul etkinlikleri ve idari planlama gibi büyük projeleri kolayca yönetebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile ders kaynaklarını merkezileştirin

ClickUp Belgeler ile AI tarafından oluşturulan komut şablonlarını, ders planlarını, matematik problemlerini, alıştırma sorularını, yaklaşan testleri ve hikayeler veya testler gibi yaratıcı içerikleri depolayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu, yanlış yerleştirilmiş dosyaların yarattığı sıkıntıyı ortadan kaldırır ve gerektiğinde değerli materyallere hızlı erişim sağlayarak verimliliği ve tutarlılığı artırır.

Kaynaklarınızı düzenleyin, iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve iş akışınızı kolaylaştırın — hepsi tek bir yerde, ClickUp Belgeleri ile

ClickUp şablonlarıyla ders planlamasını kolaylaştırın

ClickUp Şablonları, hedefler, etkinlikler ve değerlendirmeler için yeniden kullanılabilir yapılar sağlayarak ve hatta AI tarafından oluşturulan fikirleri dahil ederek ders planlamayı çocuk oyuncağı haline getirir. Aslında, şablonlar AI destekli ders planlaması için harika bir başlangıç noktasıdır.

Ders planlama sürecinizi kolaylaştırmak için ClickUp şablonlarını oluşturun, yeniden kullanın ve özelleştirin

ClickUp Görevleri ile görevleri ayrıştırın ve izleyin

Öğretmenler ayrıca ClickUp Görevleri'ni kullanarak ünite planları gibi büyük projeleri daha küçük görevlere bölebilir. Öğrencilere alt görevler atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir, geç teslim edilen ödevleri izleyebilir ve herkesin programa uymasını sağlamak için not vermeyi sorunsuz bir şekilde otomatikleştirebilirler.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak öğrencilere AI tarafından oluşturulan etkinlikleri atayın, ilerlemelerini izleyin ve yapıcı geri bildirim sağlayın, hepsi tek bir platformda

📖 Ayrıca okuyun: Ders Planlamada AI Nasıl Kullanılır?

ClickUp'ın sohbet, yorum ve @bahsetme özellikleriyle eğitimciler arasındaki işbirliği artık çok kolay.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayı tercih ediyor. Ancak bunun bir bedeli var. E-postaların çoğu yalnızca belirli takım arkadaşlarına ulaştığı için bilgi parçalı kalıyor ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engelliyor. Görünürlüğü artırmak ve işbirliğini hızlandırmak için, e-postalarınızı saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamadan yararlanın!

ClickUp Brain ve Otomasyonlarla öğretimi güçlendirin

Ders planlarını, ClickUp Brain destekli içeriği ve fikirleri doğrudan ClickUp içinde paylaşabilirsiniz.

ClickUp Brain ile sınıfta yaratıcılığı ortaya çıkarın: AI'yı kullanarak benzersiz ders planları, ilgi çekici etkinlikler ve düşündürücü tartışma soruları oluşturun

ClickUp Otomasyonları, hatırlatıcılar gönderme, ilerleme raporlarını güncelleme ve her şeyi yolunda tutma gibi tekrarlayan görevleri üstlenir, böylece siz gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları, sanal öğretim asistanınızdır: Not verme, öğrenci ilerlemelerini güncelleme ve hatırlatıcılar gibi görevleri otomatikleştirerek, öğrencilerle etkileşim için zaman kazanmanızı sağlar

ClickUp Beyaz Tahtalar ile birlikte plan yapın ve beyin fırtınası yapın

Ayrıca, ClickUp Beyaz Tahtalar beyin fırtınası ve planlamayı destekleyerek öğretmenler, yöneticiler ve veliler arasında işbirliğini sağlayarak daha verimli proje yürütülmesini sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile işbirliği yapın ve yenilikler yaratın: Ders planları için beyin fırtınası yapın, meslektaşlarınızla fikirlerinizi paylaşın ve AI tarafından oluşturulan içeriklerle öğrenme kavramlarını görselleştirin

ClickUp'ın araçlarını iş akışlarına entegre ederek, eğitimciler idari yükleri azaltabilir, işbirliğini geliştirebilir ve anlamlı öğretim deneyimlerine daha fazla odaklanabilir.

Bu kesinlikle ClickUp'ın güçlü bir yönüdür, sadece işbirliğine dayalı çalışmaya olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gösterge panelleri sayesinde kurumdaki herkesin kurumun içinde bulunduğu durumu bilmesini sağlar.

Bu kesinlikle ClickUp'ın güçlü bir yönüdür, sadece işbirliğine dayalı çalışmaya olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gösterge panelleri sayesinde kurumdaki herkesin kurumun içinde bulunduğu durumu bilmesini sağlar.

Zorluklar ve Dikkate Alınacak Hususlar

AI komutlarını öğretime entegre etmek, eğitimcilerin ve kurumların aşması gereken birkaç potansiyel zorluk ortaya çıkarır.

Eğitimli eğitimci eksikliği

AI komut tekniklerinin hızlı gelişimi, öğretmenlerin (özellikle ne kadar meşgul ve aşırı çalıştıkları düşünüldüğünde!) gelişmelere ayak uydurmakta veya bu araçları sınıflarında nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını anlamakta zorlanabilecekleri anlamına geliyor.

Etik hususlar

AI sistemleri, eğitim verilerindeki önyargıları istemeden sürdürebilir. Örneğin, önyargılı veri kümeleriyle eğitilmiş bir AI aracı, yeterince temsil edilmeyen öğrencileri daha az etkili bir şekilde destekleyebilir veya stereotipleri pekiştirebilir.

Akademik dürüstlük

Akademik dürüstlükle ilgili endişeler artmıştır. Öğrenciler, AI komutlarını kullanarak uygun kaynak göstermeden veya anlamadan makaleler yazabilir veya ödevleri tamamlayabilir, bu da işlerinde intihal ve özgünlükle ilgili sorunlara yol açabilir.

Veri güvenliği ve gizlilikle ilgili endişeler

AI'yı öğretime entegre ederken veri güvenliği ve gizliliğini sağlamak çok önemlidir. Anahtar endişeleri ve en iyi uygulamaları inceleyelim.

Veri güvenliği

Eğitim kurumları, öğrencilerden büyük miktarda kişisel bilgi toplar. Öğrencilerin yanıtlarını ve verilerini yeterli güvenlik önlemleri alınmadan AI platformlarında saklamak riskler oluşturabilir. Çözüm: Verilerin FERPA, COPPA gibi gizlilik yasalarına ve ABD'deki CCPA veya AB'deki GDPR gibi eyalet düzeyindeki düzenlemelere uygun olarak saklandığından emin olun. Şifreleme ve erişim kontrolleri sunan ClickUp gibi platformları kullanın.

Açık rıza politikaları

Öğrencilerle AI araçlarını kullanmak, kişisel verilerin işlenmesini veya sınıfla ilgili bilgilerin çevrimiçi olarak paylaşılmasını gerektirebilir. Açık rıza alınmadan bu durum yasal ve etik sorunlara yol açabilir. Çözüm: Velilere ve vasilere AI araçları hakkında bilgi verin ve öğrenciyle ilgili görevler için bu tür platformları kullanmadan önce onların rızasını alın.

Üçüncü taraf entegrasyonlar

Birçok AI aracı harici uygulamalarla entegre olur ve bu da veri ihlali olasılığını artırır. Çözüm: Üçüncü taraf entegrasyonları düzenli olarak gözden geçirerek kurumsal güvenlik standartlarını karşıladıklarından ve gereksiz bağlantıları sınırladıklarından emin olun.

Öğretmenler, bu zorlukları proaktif olarak ele alarak ve veri gizliliği ile güvenliğine öncelik vererek, eğitimde AI araçlarından yararlanmak için güvenli ve etkili bir ortam oluşturabilirler.

ClickUp Brain ile Öğretmenler için Geleceğe Rehber

Yapay zekayı kullanarak eğitimciler, iş akışlarını kolaylaştırabilir, öğrenme deneyimlerini kişiselleştirebilir ve öğrenciler arasında derin bir katılımı teşvik edebilir.

ChatGPT, Gemini ve Perplexity AI komut istemleri oluşturmaya yardımcı olurken, ClickUp AI'yı doğrudan iş akışınıza entegre ederek her şeyi tek bir yerden planlayabilmenizi, oluşturabilmenizi ve yönetebilmenizi sağlar.

Bu, eğitimcilerin ders planları oluşturma, öğrenci işlerini özetleme, e-postalar taslak hazırlama ve iş akışını optimize etme gibi görevler için AI'yı birleşik bir ortamda kullanmasına olanak tanır.

Sınıfınızda AI'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın! 🚀