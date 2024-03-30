Prompting Kavramlarına Hakim Olun: LLM'lerden En İyi Şekilde Yararlanmak İçin En İyi 10 Prompt Mühendisliği Kursu

Teknoloji meraklısı çoğumuz için, prompt ile ilk tanışmamız Eviebot gibi ilk nesil akıllı sohbet robotlarıyla yaşadığımız garip etkileşimlerdi. ?

Ancak son on yılda, önceden yapılandırılmış yanıtları olmayan, ancak komutlarımızın kalitesine göre çıktı üreten büyük dil modelleri (LLM) ve konuşma yapay zeka araçlarının dünyasına aniden daldık.

Örneğin, doğru şekilde tasarlanmış komut istemleriyle akıllı konuşmaları desteklemekle kalmayıp, hem iş hem de kişisel yaşamda problem çözmeye yardımcı olan ChatGPT gibi LLM'lerimiz var.

Evet, AI destekli sistemlerin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için prompt mühendisliği (veya prompting) hakkında kapsamlı bilgiye ihtiyacınız var. LLM'lere doğru promptları beslemek, AI etkileşimlerindeki sorunları azaltarak yanıtların bağlamını ve kalitesini artırabilir. Bu kılavuzda size şu konularda yardımcı olacağız:

Prompt mühendisliğinin evrimini ve role özgü kavramları öğrenin

Talep gören becerileri öğrenmek için en iyi 10 prompt mühendisliği kursunu keşfedin

Bilgi üretimi için ücretsiz kaynaklara ve ipuçlarına erişin

Prompt Mühendisliği Nedir?

Temelde, komut mühendisliği, GPT-3 ve GitHub Copilot gibi AI dil modellerinden net ve daha spesifik yanıtlar elde etmek için girdi dilini özenle oluşturma sürecidir.

Peki, bu kadar basit bir şey için özel kursların arkasında ne var?

Gördüğünüz gibi, AI modelleri veri işleme ve yorumlama için çeşitli yaklaşımlara sahiptir; yalnızca net talimatlar, yani prompt'lar ile yönlendirildiklerinde istenen çıktıyı üretirler.

Örneğin, ChatGPT'ye şu komutu verin: IBM'de veri analisti işi arayan yeni mezun bir aday için bir kapak mektubu yazın. Bu komutta, şu gibi birçok belirsiz ve yoruma açık alan vardır: Hangi mezun? Herhangi bir dil stili iş için uygun olur mu?

Çözüm, aşağıdakiler gibi daha ayrıntılı komut istemleridir: IBM'de veri analisti işi arayan yeni mezun bir bilgisayar bilimcisi için bir kapak mektubu yazın. Mektubu kısa ve profesyonel tutun ve adayın üniversitedeki başarılarından bahsetme.

Prompting'in gizemi: Prompt mühendisliğinin evrimi

Prompt mühendisliğinin kökleri, Doğal Dil İşleme (NLP) ve makine öğrenimi (ML) alanlarına dayanmaktadır. Dört gelişim aşamasından geçerek bu alandaki yolculuğunu inceleyelim:

Erken NLP: 20. yüzyılın ortalarında, kural tabanlı AI sistemleri (önceden belirlenmiş kuralları kullanarak hesaplama ve karar verme) dilin nüanslarıyla mücadele ediyordu. Algoritmalar, insan dilinin karmaşıklığını aşmak için gerekli sağlam temelden yoksundu ML destekli değişim: 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başları, veri odaklı bir devrime tanık oldu. Makine öğrenimi, dili işleyebilen esnek AI modellerini güçlendirdi. Ancak, bağlamı ve uzun metinleri anlamak bir engel olmaya devam etti Transformer'ın zaferi: 2017 yılında yayınlanan 2017 yılında yayınlanan Attention is All You Need başlıklı araştırma makalesi, büyük verileri işleyebilen ve karmaşık kalıpları yakalayabilen Transformer derin öğrenme mimarisini ortaya çıkardı. Bu mimari, modellerin metinleri analiz etmesine, çok anlamlı kelimeleri ayırt etmesine ve çevresindeki kelimelere göre cümleleri bağlamsal olarak işlemesine olanak tanıdı OpenAI'nin GPT'si: OpenAI'nin 2020 yılında piyasaya sürdüğü GPT-3, prompt mühendisliğini gündeme taşıdı. ChatGPT, kolay anlaşılır yanıtlar üretebilse de insan gibi düşünemez, bu nedenle yanıtlarında öznellik, yanlış bilgi ve önyargı riski vardır, özellikle zayıf promptlarda

Prompt Mühendisinin Temel Rolü [Ve Kursların Yardımı]

Prompt mühendislerinin rolü, AI ve LLM modellerinin tüm potansiyelini keşfetmektir. Prompt mühendisleri, farklı kullanım durumları için kesin yanıtlar üretmeye yardımcı olmak üzere prompt ve talimatlar oluşturma ve iyileştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu, farklı AI modellerinin değişen girdilere nasıl tepki verdiğine dair derin bir anlayış gerektirir. İteratif yaklaşım, prompt mühendislerinin AI'nın çıktı modellerini ve parametrelerini analiz etmesine yardımcı olur.

Prompting'in belirli nüansları AI araçlarına göre farklılık gösterebileceğinden, bu rolde başarı, becerilerinizi çeşitli AI modellerine ne kadar hızlı uyarladığınıza ve bunların etkinliğini en üst düzeye çıkardığınıza bağlıdır.

Neyse ki, uygun kurslar prompt tekniklerini öğrenmenize ve prompt mühendisi olarak parlamanız için gereken becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir. Bu kurslarda sıkça işlenen öğrenme konuları arasında şunlar yer alır:

yeni Başlayan Hızlı Mühendisler için 10 Popüler Hızlı Mühendislik Kursu [Ücretsiz ve Ücretli Kurslar]

Gelişmekte olan prompt mühendisliği alanı, prompt kavramlarını öğrenmenize ve becerilerinizi daha hızlı geliştirmenize yardımcı olacak çok sayıda kursun önünü açtı. 2024 yılında hem deneyimli hem de yeni başlayan profesyoneller için en etkili 10 seçenek'e hemen göz atın. Bir göz atın! ?

1. Coursera: ChatGPT için Prompt Mühendisliği

Kurs Eğitmeni: Dr. Jules White (içerik 21 dilde mevcuttur)

Süre: 18 saat (yaklaşık)

Fiyatlandırma: Kayıt ücretsizdir. Sertifika ücreti 49 $

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Coursera ChatGPT için Prompt Mühendisliği Kursu, üretken AI uygulamaları için etkili komut istemleri oluşturma konusunda kapsamlı eğitim sağlamak üzere tasarlanmıştır. 30'dan fazla video modülü ve yaklaşık dokuz saatlik eğitim içeriği ile bu Coursera kursu, öğrencilere temel prompt mühendisliği becerilerini kazandırmak için tasarlanmıştır.

Vanderbilt Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Elektrik Mühendisliği bölümünde doçent olan Jules White tarafından verilen bu ChatGPT için Prompt Mühendisliği kursu, tüm aday prompt mühendisleri için kesinlikle kapsamlı bir giriş öğrenme deneyimi sunuyor.

Anahtar Kurs Müfredatı

Kurs Tanıtımı

Promptlara Giriş

Prompt Kalıpları I

Az Örnek Örnekler

Prompt Kalıpları II

Prompt Kalıpları III

Esnek Öğrenme ve Uygun Fiyatlı Sertifika

Bu kurs ayrıca makine öğrenimi, sinir ağları ve derin öğrenme gibi ilgili disiplinler hakkında geniş bir anlayış sunar.

2. DeepLearning. AI & OpenAI: Geliştiriciler için ChatGPT Prompt Mühendisliği

Kurs Eğitmenleri: Isa Fulford ve Andrew Ng

Süre: 1 saat

Fiyatlandırma: Ücretsiz

Web sitesini ziyaret edin

Listemizdeki ikinci ücretsiz kurs, DeepLearning. AI tarafından OpenAI ile işbirliği içinde sunulmaktadır. Bu kurs, hızlı mühendislik konusunda kapsamlı ve son derece teknik bir anlayış kazandırır. Uzmanlar Isa Fulford (OpenAI) ve Dr. Andrew Ng (DeepLearning. AI) tarafından verilen kurs, ChatGPT gibi LLM'lerin gücünü ortaya çıkaran etkili komut istemleri oluşturmaya derinlemesine odaklanmaktadır.

Web arayüzlerine odaklanan diğer ücretsiz prompt mühendisliği kurslarından farklı olarak, bu kurs API çağrıları aracılığıyla LLM'lerin tüm potansiyelini kullanmanıza olanak tanır. Bu bilgiler, karmaşık bilgileri özetlemek ve ilgi çekici anlatılar oluşturmak için son teknoloji ürünü üretken AI uygulamaları geliştirmenize yardımcı olabilir.

Anahtar Kurs Müfredatı

Prompt Mühendisliğine Giriş

Yönergeler

İteratif

Özetleme

Çıkarım

Dönüşüm

Genişletme

Chatbot

Sonuç

DeepLearning destekli bu kurs, aşağıdaki gibi kullanım örnekleri aracılığıyla pratik bilgilere öncelik verir:

Gelişmiş ML tekniklerini kullanarak yoğun verileri net özetlere dönüştürme

Eksik verilere dayalı bilinçli kararlar verme

Anlamlarını koruyarak metin stillerini veya formlarını değiştirme

Kısa fikirler üretin ve bunları sinir ağları ve derin öğrenme ile anlatılara dönüştürün

3. LearnPrompting.org: Prompt Mühendisliği Giriş Kursu

Kurs Eğitmenleri: Sander Schulhoff ve Fady Yanni

Süre: 1 hafta (kendi hızınızda öğrenin)

Fiyatlandırma: Ücretsiz

Web sitesini ziyaret edin

Araştırma tabanlı hızlı mühendislik (PE) teknikleriyle ilgilenen profesyoneller, LearnPrompting'in giriş düzeyindeki hızlı mühendislik kursuyla yolculuklarına başlayabilir. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli AI kullanıcıları için tasarlanan bu kurs, 60'tan fazla içerik modülünden oluşan kapsamlı bir müfredat ve dokuz dilde destek sunar. Bu kurs, AI'nın temellerinden ileri tekniklere kadar her şeyi kapsayarak, büyük dil modellerinde (LLM) girdileri ustalıkla kullanmak için tek adresli bir kaynak sunar.

Anahtar Kurs Müfredatı

Promptların ChatGPT gibi dil modelleriyle nasıl işlediğini keşfedin

Rol prompting, few-shot prompting ve chatbot geliştirme gibi ileri düzey konuları keşfedin

Ayrıntılı tartışmalar, pratik örnekler ve ilgi çekici görseller

Komut istemleri, talimatlar, rol oynama, az sayıda örnekle öğrenme, komut istemi kombinasyonu, biçimlendirme, chatbot temelleri, LLM ayarları ve yaygın tuzaklar

4. Cameron R. Wolfe: İleri Düzey Prompt Mühendisliği

Kurs Eğitmeni(leri): Cameron R. Wolfe

Süre: 2-3 saat (yaklaşık)

Fiyatlandırma: Ücretsiz

Web sitesini ziyaret edin

Bu, ileri düzey öğrencileri hedefleyen ücretsiz prompt mühendisliği kurslarından biridir. Prompt mühendisliğinin temellerini atlayarak, eğitmen Cameron R. Wolfe, programcıların AI halüsinasyonlarını önlemek için Chain of Thought Prompting ve Knowledge Augmentation gibi çoklu teknikler ve prompt tarifleriyle daha karmaşık sorunları nasıl çözebileceğini derinlemesine inceler.

Kursun tamamen metin tabanlı olduğunu belirtmeliyiz. Yapay zeka ve prompting'in nasıl etkileştiğini derinlemesine anlamak isteyen orta düzey kodlayıcılar ve veri bilimi profesyonelleri için harika bir kaynak olarak görülüyor.

Anahtar Kurs Müfredatı

Düşünce zinciri prompting

Bilgi artırma

Otomatik prompt

Prompt gömme

Sıfır/az deneme öğrenme

Gradyan inişi

5. Udemy: Sıfırdan Yüzlere Masterclass

Kurs Eğitmeni: Hasaan Khan

Süre: 2,5 saatlik video içeriği

Fiyat: 34,99 $

Web sitesini ziyaret edin

Bu Udemy kursu, benzersiz bir bakış açısı edinmek ve temel bilgilerden ileri düzey prompting tekniklerine kadar çeşitli kavramlara erişmek isteyenler için yararlıdır. 18 video dersinde, eğitmen prompt mühendisliğinin önemini ele alırken, pazarlama planları ve AI ürün geliştirme gibi çeşitli projelerde anahtar kullanım örneklerini vurgular.

Arama ile Güçlendirilmiş Üretim ve Kendi Kendiyle Tutarlılık gibi karmaşık kavramları ayrıntılı olarak ele alan bu kurs, prompt mühendislerinin prompt tabanlı seçimler yaparken daha fazla güven kazanmalarına yardımcı olur. Kursu tamamlayan adaylar, sertifika almaya hak kazanır.

Anahtar Kurs Müfredatı

Prompt Mühendisliğine Giriş

Prompt Mühendisliğinin Temelleri

Prompt Mühendisliği Örnekleri

Gelişmiş Prompt Mühendisliği Teknikleri

Kendiyle Tutarlılık ve Bilgi Oluşturma Prompting

6. James Bachini: İleri Düzey MidJourney Prompt Mühendisliği

Kurs Eğitmeni(leri): James Bachini

Süre: 1-2 saat

Fiyat: Aylık 12 $ (yaklaşık)

Web sitesini ziyaret edin

James Bachini, dijital sanat eserleri oluşturmak için iyi komutlar hazırlamak isteyen tasarımcılara yönelik bir kurs sunuyor. Ancak kurs içeriği, yalnızca MidJourney programını kullanmak isteyenler için yararlı olabilir. Bunun nedeni, James'in ChatGPT gibi diğer modellerde çalışmayabilecek belirli komutları ele almasıdır.

Kurs, bir davet bağlantısı aracılığıyla Discord üzerinden erişilebilirken, kullanıcılar daha fazla içerik bulmak için eğitmenlerin YouTube kanalını da ziyaret edebilirler.

Anahtar Kurs Müfredatı

MidJourney Komutlarına Giriş

İpuçları ve Püf Noktaları

Stiller ve Bayraklar

Diğer sanatçılar gibi tasarım yapmak için promptlar

7. IBM: Prompt Mühendisliğine Giriş

Kurs Eğitmeni(leri): Rav Ahuja

Süre: 3 hafta

Fiyatlandırma: Kayıt ücretsiz

Web sitesini ziyaret edin

IBM, herhangi bir AI modelinde prompt yazma konusunda en iyi uygulamaları öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için temel bir prompt mühendisliği kursu düzenlemektedir. Eğitmen Rav, prompt yazarken kullanılan yaygın prompt mühendisliği araçlarını ve yaklaşımlarını ele almaktadır.

Kurs, Metinden Metne Prompting ve Röportaj Kalıpları gibi kavramlar hakkında gerçekten harika video dersler içeriyor. Programın sonunda, Üretken Yapay Zeka alanında Profesyonel Sertifika için başvurabilirsiniz.

Bu makalenin yazıldığı tarihte kursun coğrafi kısıtlamaları olduğunu unutmayın. İran, Küba ve Ukrayna'nın Kırım bölgesinden öğrenciler kursa kaydolamazlar.

Anahtar Kurs Müfredatı

Üretken Yapay Zeka için Prompt Mühendisliği

Teknikler ve Yaklaşımlar

Kurs Quiz, Proje ve Özet

8. Udemy: AI Bootcamp için Tam Prompt Mühendisliği (2024)

Kurs Eğitmenleri: Mike Taylor ve James Phoenix

Süre: 14,5 saatlik video içeriği (isteğe bağlı)

Fiyat: 89,99 $

Web sitesini ziyaret edin

Bu listedeki ikinci Udemy kursu, kullanıcıların GPT-4 ve Stable Diffusion gibi birden çok dil için prompt mühendisliğinin en iyi uygulamalarını öğrenmelerini sağlar. Eğitmenler, farklı büyük dil modellerinin artılarını ve eksilerini tartışır ve kullanıcıların bilgilerini 15 gerçek dünya projesinde uygulamalarına rehberlik eder.

AI alanında kariyer yapmak isteyen adaylar, prompt mühendisi olarak çalışmaya başladıklarında AI'yı ölçeklendirmek için Python kodlama kalıpları hakkında da bilgi edinebilirler. Kursun 89 indirilebilir kaynağı vardır ve bazı ödevler de yapmanız gerekecektir.

Anahtar Kurs Müfredatı

Giriş

Prompting'in Beş İlkesi

Gelişmiş ve Standart Prompt Teknikleri

Prompt Optimizasyonu

AI Metin Modeli Projeleri

9. Elvis Saravia: Prompt Mühendisliği Kılavuzu

Kurs Eğitmeni: Elvis Saravia

Süre: 1-2 hafta

Fiyatlandırma: Ücretsiz

Web sitesini ziyaret edin

Elvis Saravia, bu alanda uzmanlığını geliştirmek isteyenler için derinlemesine prompt mühendisliği bilgisi sunar. Bu kılavuz, LLM ayarları, prompt öğeleri ve dolaylı akıl yürütme gibi birçok temel konuyu ele alır. Mevcut LLM'lerin nasıl işlediğine dair daha iyi bir uzmanlık genel bakışı sağlamak için AI halüsinasyonları ve Jailbreaking hakkında araştırma makaleleri içerir.

Anahtar Kurs Müfredatı

Giriş

Teknikler

Başvuru

Modeller

Riskler ve yanlış kullanımlar

Araştırma bulguları

10. Maximilian Vogel: Ücretsiz Prompt Mühendisliği Kursu

Kurs Eğitmeni: Maximilian Vogel

Süre: 1 saat

Fiyatlandırma: Ücretsiz

Web sitesini ziyaret edin

Listedeki son kurs, zamanı kısıtlı olanlar için. Bu bir saatlik temel kılavuz, yeni başlayanlar veya giriş seviyesi bilgi isteyenler için. Maximilian, çeşitli prompt tekniklerini ve şablonlarını açıklayarak, yeni başlayanların farklı prompt yaklaşımlarını ve net bir dil kullanarak nasıl doğru çıktılar elde edebileceklerini anlamalarına yardımcı oluyor. Bu kursun, okuyucuları teknik jargonla karıştırmayan, kolay anlaşılır bir dil kullanmasını çok beğendik.

Anahtar Kurs Müfredatı

Açıklayıcı talimatlar yazma

Düşünce zinciri akıl yürütme

Komut şablonlarını kullanma

Biçimlendirme istemleri

Çoklu Prompt yaklaşımı

ClickUp ile Her Zaman Usta Gibi Komutlar Verin

Büyük dil modellerinden en iyi şekilde yararlanmak için doğru ve özlü komut istemleri yazmak çok önemlidir. Ancak, uzman komut istemlerine hemen ihtiyaç duyduğunuzda kurslara uzun saatler ayırmak her zaman mümkün olmayabilir.

İşte bu noktada, uçtan uca bir verimlilik çözümü olan ClickUp devreye girer. AI destekli bir iş platformu olan ClickUp, ChatGPT gibi üretken AI araçlarıyla etkileşimler dahil olmak üzere günlük görevlerinizi hızlandırmak için çeşitli şablonlar sunar ve insan kaynakları yönetimi ve eğitim gibi kullanım örneklerinde kullanılabilir.

ClickUp ChatGPT Prompt Şablonlarını kullanarak takımınız için yapay zeka destekli tavsiyeler ve içeriklerden yararlanın

ClickUp'ın AI prompt şablonlarıyla özenle hazırlanmış prompt kitaplıklerine erişin

AI ve AI ile ilgili olmayan işleri desteklemek için 1.000'den fazla seçenek sunan ClickUp'ın şablon kitaplığından ücretsiz AI prompt şablonlarına doğrudan erişebilirsiniz. Takımınızın ChatGPT ve benzeri araçları kullanma şeklini iyileştirebilecek ürün yönetimi, proje yönetimi ve mühendislik için üç seçeneği keşfedin.

Ürün Yönetimi için ClickUp ChatGPT Promptları

Görevleri otomatikleştirmek ve işinizin her yönünü ustalaşmak için Ürün Yönetimi için ChatGPT Komutları Şablonunu kullanın

Pazar verileri, kullanıcı geri bildirimleri ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri içinde boğuluyor musunuz? Ürün yöneticisi olarak, olağanüstü ürün özellikleri bulma baskısı çok ağır gelebilir. ClickUp ChatGPT Ürün Yönetimi için Prompt Şablonu ile kaostan kurtulun

Uçtan uca görevler için 130'dan fazla güçlü komut istemi içeren bu ClickUp şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Ağrılı noktaları ve ilgili çözümleri gösteren hızlı varyasyonlarla müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlayın

Fiyatlandırma ve kullanıcı deneyimi gibi faktörleri dikkate alan prompt setlerini kullanarak yenilikçi stratejiler geliştirin

Ürün yol haritaları oluşturun ve geliştirme aşamalarını veya sprintleri son teslim tarihlerine kadar tamamlamak için stratejiler oluşturun

Tüm promptlar, LLM'lerin teknik özellikleri ve verileri işleme şekilleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

ClickUp ChatGPT Proje Yönetimi için Komutlar

Şablon, Six Sigma proje yönetimi için fikir ve içerik üretmek üzere 190'dan fazla ChatGPT komut istemini sunar

Proje yönetimi, doymuş fikir havuzlarıyla hızla veri yüklemesi senaryolarına dönüşebilir. ClickUp ChatGPT Proje Yönetimi Şablonu için Promptlar ile artık verimliliğinizi ve yönetim yeteneklerinizi on katına çıkarabilirsiniz!

Bu kapsamlı şablon, aşağıdakileri yapabilen 190'dan fazla komut sağlayarak birden fazla ürün yönetimi zorluğunun üstesinden gelmenize yardımcı olur:

ClickUp Mühendislik için ChatGPT Komutları

ChatGPT Mühendislik için Komut İstemleri Şablonunu kullanarak işinizde ChatGPT'nin avantajlarından yararlanın

ClickUp ChatGPT Mühendislik için Komut İstemleri Şablonu'nu inceleyerek komut istem mühendislerinin ne yaptığını daha iyi anlayabilirsiniz.

Farklı AI kodlama araçlarını kullanmak yerine, prompt mühendisleri bu şablonu kullanarak AI kodlama, hata raporları, veri analizi, teknik özellikler ve sprint retrospektifleri dahil olmak üzere 12'den fazla kullanım durumuna ayrılmış 200'den fazla prompt ile iletişim ve operasyonel zorlukların üstesinden gelebilirler.

Teknik yazım komutlarını kullanarak profesyonel kullanıcı kılavuzları, teklifler ve araştırma raporları bile hazırlayabilirsiniz.

Bu şablon, basit komut istemlerinin ötesine geçer. Şunları elde edersiniz:

Projelerinizi çeşitli biçimlerde görselleştirmek için özel proje görünümleri, optimum organizasyon ve görev yönetimi için Pano veya Gantt görünümü gibi

Herhangi bir mühendislik projesini yürütmek için zaman takibi, etiketler, ilişkiler ve zaman tahminleri

En iyi yanı ise, ClickUp'ın komut istemlerini gözlemleyerek komut istemlerinin nasıl işlediğine dair bilginizi zamanla geliştirebilirsiniz. ✌️

Dahası da var! Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka asistanı ClickUp Brain ile gününüzü kolaylaştırın

ClickUp'ın yerel AI sinir ağı olan ClickUp Brain ile siz veya takımınız çeşitli görevlerde verimliliğinizi koruyabilirsiniz. İçerik oluşturma, fikir üretme ve bilgi yönetiminde yardımcı olabilecek üretken bir AI asistanıdır.

ClickUp Brain, komut istemlerini fazla düşünme ihtiyacını ortadan kaldırır. Proje ekibindeki çeşitli rolleri desteklemek için 100'den fazla sektöre özel, araştırma destekli komut istemi ile birlikte gelir. AI aracını başlatın ve favori komut istemlerinizi seçerek proje zaman çizelgeleri, raporlar, toplantı gündemleri ve daha fazlasını oluşturun!

ClickUp AI'da yeniden komut isteme özelliğini kullanarak sonuçlarınızı ince ayarlayın ve daha iyi içeriğe daha hızlı ulaşın

Böylece, e-posta yazmak, toplantı notlarını ve proje belgelerini özetlemek, canlı toplantı transkriptlerini not almak ve hatta yaratıcı blog gönderileri ve açılış sayfaları oluşturmak için harcadığınız zamandan tasarruf edin. ClickUp'ın diğer iş araçlarıyla entegrasyonları, profesyonellerin işlerini zamanında tamamlamak için ihtiyaç duydukları şeydir!

Ayrıca, ClickUp Brain'in sinir ağı, tüm görevlerinizi, süreçlerinizi, belgelerinizi ve iş akışı iletişiminizi birbirine bağlayan dünyadaki ilk sinir ağıdır ve bu da onu etkileşimli bir bilgi tabanı haline getirir. Kullanıcılar, aşağıdaki gibi basit dil girdileriyle cevapları çıkarabilir:

Bu görevin hedefi nedir?

Terry geçen hafta ne iş yaptı?

Şirketimizin revizyon süreci nasıl işliyor?

Kalite değerlendirmesi için SOP'lar nelerdir?

Toplantı notlarını özetleyin ve ClickUp Brain ile bunları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

Prompt Mühendisliğini Ustaca Kullanmak Kariyerinizi Nasıl İlerletebilir?

Prompt mühendisi olmak, AI kariyerinizde heyecan verici gelişmeler sağlayabilir ve aşağıdaki alanlarda yeni fırsatlar sunabilir:

AI araştırma ve geliştirme: Gelişmiş prompting becerilerine sahip araştırma ve geliştirme uzmanları, Gelişmiş prompting becerilerine sahip araştırma ve geliştirme uzmanları, iş akışlarını kolaylaştırma ve araştırma ve operasyon maliyetlerini azaltma gibi çeşitli alanlarda AI sistemlerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir Veri analizi: Veri bilimcileri, veri sentezi veya tahmine dayalı modelleme gibi görevler için üretken AI modellerini kullanır. Güçlü prompt mühendisliği, bu modelleri belirli Veri bilimcileri, veri sentezi veya tahmine dayalı modelleme gibi görevler için üretken AI modellerini kullanır. Güçlü prompt mühendisliği, bu modelleri belirli iş hedefleri için optimize etmelerine olanak tanıyarak değerli ve ilgili içgörüler elde etmelerini sağlar Chatbot geliştirme ve pazarlama: Chatbotlar ve konuşma yapabilen yapay zeka, tutarlı yanıtlarla gelişir. Prompt mühendisliğini anlayan profesyoneller, Chatbotlar ve konuşma yapabilen yapay zeka, tutarlı yanıtlarla gelişir. Prompt mühendisliğini anlayan profesyoneller, yapay zeka araçlarıyla marka odaklı, etkili içerik üretmeye yardımcı olarak teknoloji yatırımlarının ROI'sini en üst düzeye çıkarabilir

Anahtar Noktalar

AI devrimi başladı ve potansiyelini optimize etmenin anahtarı, prompt'ları kullanma becerinizde yatıyor. Prompt mühendisi olarak becerilerinizi geliştirmek için hazır mısınız? Bahsettiğimiz harika kurslara ve pratik yaparak prompt mühendisliğinde ustalaşmak için en iyi platform olan ClickUp'a göz atın. ?

Özel şablonlar, ChatGPT komut istemleri, yardım belgeleri ve yerel üretken AI ile ClickUp, AI okuryazarlığınızı geliştirmek için birçok yol sunar! Bugün kaydolun ve tek tıklamayla komut istemlerini kullanmaya başlayın!

Sık sorulan sorular

1. Prompt mühendisliğini öğrenmek ne kadar sürer?

Prompt mühendisliğinde uzmanlaşmak için iki ila üç ay gerekebilir. Ancak, süre öğrenme hızınıza ve bağlılığınıza göre değişebilir.

2. Prompt mühendisliğinin bir geleceği var mı?

AI ve büyük dil modellerindeki hızlı gelişmelerle birlikte, prompt mühendisliği çok önemli bir beceri haline geldi. ChatGPT prompt mühendisliği profesyonellerine olan talep son beş yılda hızla arttı. AI konusunda yüksek bilgi birikimine ve pratik deneyime sahip prompt mühendisleri, yıllık 330.000 doların üzerinde maaş alabilir .

3. Prompt mühendisliği öğrenmesi kolay mı?

Bu alanda uzmanlaşmak aşamalı bir süreçtir. Her yerde özel bir prompt mühendisliği enstitüsü bulamazsınız. Adaylar doğru kursları almalı ve teorik ve pratik çalışmalarla becerilerini geliştirmelidir.