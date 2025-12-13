[Yıl]'ın En İyi 11 Sendible Alternatifi ve Rakibi (Ücretsiz ve Ücretli)

Sosyal medya gönderilerini manuel olarak yayınlamak veya programları elektronik tablolar üzerinden yönetmek zorunda kalmadığınızda, sosyal medya yönetimindeki verimliliğiniz artar.

Bu nedenle Sendible gibi araçlar popüler hale geldi. Takımların birden fazla sosyal medya hesabını tek bir gösterge paneli üzerinden yönetmelerine, içerik üzerinde işbirliği yapmalarına ve yayınları planlamalarına yardımcı olur.

Ancak, bu platform herkes için uygun değildir. G2'deki birçok kullanıcı, ücretli sosyal medya gönderilerini yönetme konusunda sorunlar yaşadığını ve süper yönetici ayarlarının eksik olduğunu bildirmiştir.

Peki, Sendible alternatiflerini keşfetmeye hazırsanız seçenekleriniz nelerdir?

Denemeye değer en iyi araçlara bir göz atalım.

En İyi Sendible Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Sendible alternatiflerinin ve bunların birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl durduklarının bir özeti.

Araç adı Ana özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Yerleşik yapay zeka, görev yönetimi özellikleri, iş yüklerini görselleştirmek için 15'ten fazla özel görünüm, kolay otomasyon ve ajans iş akışları Planlama, içerik oluşturma, işbirliği ve raporlamayı tek bir yerde yapmak isteyen sosyal medya takımları için hepsi bir arada çalışma alanı Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur Hootsuite AI yardımı için OwlyGPT, görsel planlama için Beyaz Tahta, etkileşim içgörüleri için Heatmaps Çok kanallı sosyal medya operasyonlarını yöneten büyük takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar. Buffer Basit planlayıcı, etkileşim gelen kutusu, AI altyazı oluşturucu, açılış sayfası oluşturucu Sınırsız gönderi planlama ve basit analizler isteyen solo oluşturucular ve küçük takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Aylık 6 $'lık ücretli planlar Sprout Social SmartQ planlama, toplu yayınlama, marka izleme ve CRM entegrasyonları Kurumsal düzeyde analitik ve sosyal dinleme ihtiyacı olan takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; fiyatlar aylık 249 $'dan başlar. Zoho Social Bağlamsal AI, içgörüler için AI destekli Gösterge Paneli, kod gerektirmeyen AI Ajanları AI destekli Takvim Zaten Zoho ekosisteminde yer alan işler Sonsuza Kadar Ücretsiz; fiyatlar aylık 10 $'dan başlar. Agorapulse Birleştirilmiş gelen kutusu, sosyal dinleme, otomasyonla yapılan moderasyon kuralları, Rakipler Raporu Rakip karşılaştırması ve sosyal medya gelen kutusu ihtiyacı olan ajanslar Bağlamsal AI, içgörüler için AI destekli Gösterge Paneli, kod gerektirmeyen AI Ajanları, AI destekli Takvim Daha sonra Görsel takvim, performans grupları için gönderi etiketleri, influencer keşfi, medya organizasyonu Instagram, Pinterest ve TikTok için içerik planlayan görsel odaklı markalar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; fiyatlar aylık 25 $'dan başlar. Loomly Birleştirilmiş sosyal gelen kutusu, gelişmiş dinleme, ayrıntılı analizler ve onay ş Akışları Takvim öncelikli ş Akışları isteyen takımlar Özel fiyatlandırma CoSchedule Renk kodlu görevler, Mia düzenleyici, Headline Studio, görev şablonları Bloglar, haber bültenleri ve sosyal medya gönderileri için tek bir merkezi takvim isteyen pazarlama takımları Ücretsiz Takvim mevcuttur; fiyatlar aylık 29 $'dan başlar. SocialBee İçerik kategorileri, otomatik geri dönüşüm, strateji oluşturma için sosyal medya yardımcı pilotu Kategori tabanlı planlamaya dayanan işler Aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlarla ücretsiz deneme ContentStudio Çok biçimli içerik takvimi, AI içerik araçları, RSS otomasyonu, medya arama, bağlantı izleme Çok kanallı içerik keşfi ve yapay zeka destekli yayıncılık isteyen takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar.

Sendible alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

2009 yılında Gavin Hammar tarafından piyasaya sürülen Sendible, ajanslar ve markalar için tasarlanmış bir sosyal medya yönetim aracıdır. Tüm büyük sosyal medya ağlarına bağlantı kurar ve kampanya yönetimi için bir içerik takvimi sağlar.

Sendible alternatifinde aramanız gereken özellikler şunlardır:

AI destekli takvim: Sadece gönderileri planlamakla kalmayıp, AI kullanarak içerik ş Akışınızı otomatik olarak düzenleyen bir platform seçin. En uygun yayınlama zamanlarını önerir, boşlukları vurgular, sosyal medya planlama çakışmalarını çözer ve pazarlama planınızı tek bir takvimde uyumlu hale getirir.

Sorunsuz uygulama entegrasyonu: Tek bir kolay gezinilebilir arayüzde sohbet, video, belgeler, görevler ve takvimleri destekler.

Birleştirilmiş arama ve bilgi erişimi: Sosyal medya AI aracı, bağlı tüm uygulamalar ve veri kaynaklarında arama yapmanızı sağlar. Sosyal medya AI aracı, bağlı tüm uygulamalar ve veri kaynaklarında arama yapmanızı sağlar.

Özelleştirilebilir iş akışları ve görünümler : Takımınızın çalışma şekline uygun durumlar, panolar, zaman çizelgeleri ve otomasyonlar ayarlamanıza olanak tanır.

Gerçek zamanlı işbirliği araçları : Herkesin uyumlu çalışmasını sağlamak için sohbet, ortak düzenleme, paylaşılan gösterge panelleri ve canlı sosyal medya analizlerini destekler.

Gelişmiş raporlama: Sosyal medya performansını istediğiniz şekilde izlemenizi sağlayan çok kanallı analiz, yapay zeka destekli raporlama ve dışa aktarma seçenekleri sunar.

Güçlü onay ve uyumluluk kontrolleri: İçerikinizin doğru ve marka ile uyumlu kalması için çok katmanlı onaylar, sürüm geçmişi ve etkinlik günlükleri sağlar.

Bağlamsal AI: Gönderilerinizi, özetlerinizi ve sohbetlerinizi anlayan ve Çalışma Alanınızın genelinden alınan marka uyumlu metinler ve yanıtlar üreten bağlamsal AI.

🧠 İlginç Bilgi: AI'dan yararlanan takımlar şimdiden bir avantaj elde ediyor. Pazarlamacıların dörtte birinden fazlası, AI destekli içeriklerinin sadece insanlar tarafından oluşturulan içeriklerden daha iyi performans gösterdiğini söylüyor.

⚡ Şablon Arşivi: Verimliliğinizi Artıracak Ücretsiz Sosyal Medya Şablonları

En İyi Sendible Alternatifleri

1. ClickUp (Sosyal Medya Proje Yönetimi için En İyisi)

Tüm iş akışlarınızı tek bir yerde birleştiren dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanını deneyimleyin.

Birbirinden bağımsız birkaç araçla sosyal medyayı yönetmek, her şeyin nasıl birbirine uyduğunu görmekte zorluk yaratabilir.

Dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, birden fazla aracı, belgeyi, konuşmayı ve ş akışını tek bir platformda bir araya getirir. İçerik takvimleri ve yaratıcı varlıklardan takım tartışmaları ve analizlere kadar her şey tek bir yerde bulunur.

ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı'nın hayatınızı nasıl kolaylaştırdığını görelim.

ClickUp Brain ve Docs ile içerik oluşturma sürecini hızlandırın

ClickUp ile belgelerinizden doğrudan bağlamsal AI desteğine erişin.

Yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, sosyal medya içerik oluşturma otomasyonunu sağlarken, gerçek işlerinizden elde edilen içgörülerle size yardımcı olur. Bağımsız bir sohbet robotu gibi davranmak yerine, takımlarınızın planladığı ve ürettiği her şeyin tam bağlamıyla çalışır.

Pazarlama için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi merak ediyorsanız, bu video size nasıl başlayacağınız ve yapılacaklar konusunda ipuçları verecektir.

İçerik pazarlamasında AI'yı maksimum etki için nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

İçerik oluşturma sürecini hızlandırın: Gönderi fikirlerini, özetleri veya notları doğrudan Çalışma Alanınızda kullanıma hazır başlıklar, hashtag'ler veya senaryolara dönüştürün.

Yaratıcı varlık oluşturma: Çalışma Alanınızda doğrudan görseller oluşturarak planlama sırasında maketleri, konsept taslaklarını veya yer tutucu görselleri hızlandırın.

Akıllı yeniden kullanım: Tek bir içeriği, her şeyi manuel olarak yeniden yazmadan birden fazla tona veya biçime dönüştürün.

Uzun geri bildirim döngülerini özetleyin: Uzun yorum konularını, revizyon notlarını ve strateji tartışmalarını kısa özetlere sıkıştırarak nelerin değiştiğini hızlıca anlayın.

Pazar ve rakip analizi: Anketleri, sosyal geri bildirimleri veya yorumları yükleyin ve ClickUp Brain'in içerik stratejiniz için kullanabileceğiniz eğilimleri, kalıpları, duyguları ve eyleme geçirilebilir içgörüleri belirlemesine izin verin.

Gönderi fikirlerinizi ve içerik taslaklarınızı ClickUp Dokümanlar 'da kaydedin ve takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin, böylece sadece takım işbirliği özellikleri için Google Dokümanlar'a geçmenize gerek kalmaz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belge size İzin kontrolü sağlar. Örneğin, okuyucular için Yalnızca Görüntüle, gözden geçirenler için Yorum Yap ve güvenilir işbirlikçileriniz için Düzenle veya Tam Düzenle izinlerini kullanın.

ClickUp görevleri ile sosyal medya ş akışınızı planlayın ve atayın.

ClickUp görevleri buradan devralır ve sosyal medya içerik ş Akışınızı hassas bir şekilde planlamanıza olanak tanır. Altyazıları gözden geçirmek, grafikler tasarlamak, video kaydetmek veya stok görseller bulmak için görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın AI Assign, AI Prioritize ve AI Kartlar özelliklerini kullanarak görev yönetimini otomasyonla gerçekleştirin ve gerçek zamanlı içgörüleri anında görüntüleyin.

Otomasyonlar ve AI Ajanları yoğun işleri halletsin

ClickUp Otomasyonlar, AI Ajanlar ve Brain tekrarlayan görevleri üstlenir.

Bu, taslak hazır olduğunda görevleri atamak, tasarımlar onaylandığında durumları güncellemek, gönderileri doğru klasörlere taşımak veya bir şeyin incelenmesi gerektiğinde paydaşları bilgilendirmek anlamına gelir.

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak tekrarlayan sosyal medya ş Akışı görevlerini otomatikleştirin.

AI Ajanları bir adım daha ileri gider. Düzinelerce kuralı biriktirmek yerine, bir Ajan'a istediğiniz sonucu basitçe söyleyebilirsiniz. "Bu başlığı incele", "bunu tasarıma yönlendir", "sosyal medya sorumlusuna atama", "revizyonlar tamamlandıktan sonra durumu güncelle" deyin ve mantığı özerk bir şekilde işlemesine izin verin. Ajanlar, görevlerden, yorumlardan, formlardan, varlıklardan veya özetlerden bağlamı yorumlayarak bir sonraki adımda ne olacağına karar verir.

Brain'i kullanarak basit talimatlar verin, akıllı ajan ş akışları oluşturun.

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvimi, içerik görevlerini ve sosyal medya toplantılarını doğru zamanlarda otomatik olarak planlayarak kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur. Görevleri belirli tarihlere sürükleyip bırakabilir, her şeyi harici takvimlerinizle senkronize edebilir ve haftalık veya aylık planı görebilirsiniz.

Her toplantıdan sonra, kararları ve sonraki adımları saniyeler içinde yakalayan, aranabilir transkriptler ve AI tarafından oluşturulan özetler elde edersiniz.

ClickUp gösterge panellerini kullanarak işlemleri ayarlayın ve optimize edin.

ClickUp Gösterge Panelleri, sosyal medya ş akışlarınızı gerçek zamanlı ve merkezi bir görünümde görmenizi sağlar. Görev hacmini ve durum eğilimlerini, darboğazları ve gecikmiş görevleri takip edin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile temel performans göstergelerini ve proje ilerlemesini takip edin.

Önceden oluşturulmuş şablonlar

ClickUp, bilgilerinizi ekleyip kullanabileceğiniz 1000'den fazla hazır şablon sunar.

Örneğin, ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonu, sosyal medya gönderilerini tek bir yerden planlamanız ve programlamanız için bir çerçeve sunar. Gönderileri platforma, kampanyaya veya duruma (taslak, planlanmış, yayınlanmış) göre düzenleyebilir, son teslim tarihlerini yönetebilir ve görsel içerik takviminizi net tutabilirsiniz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonu ile içerik fikirlerini düzenleyin ve işbirliğini kolaylaştırın.

Alternatif olarak, etkili bir sosyal medya stratejisi oluşturmak ve gönderileri önceden planlamak istiyorsanız ClickUp'ın Sosyal Medya Gönderi Planlama Şablonunu deneyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takımınızla görsel olarak beyin fırtınası yapın: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikirleri, kampanya akışlarını ve içerik planlarını gerçek zamanlı olarak haritalandırın.

Toplantıyı otomatik olarak kaydedin: ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak müşteri görüşmelerini kaydedin, özetler oluşturun ve eylem öğelerini alın.

Çalışma alanınızdan ayrılmadan anında işbirliği yapın: ClickUp Chat'i kullanarak yeni fikirleri tartışın, dosyaları paylaşın, ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve tüm konuşmaları görevleriniz ve içerik planlarınızla doğrudan bağlantılı tutun.

Çalışmanızı düşündüğünüz şekilde görüntüleyin: ClickUp Özel Görünümleri ile Liste, Pano, Takvim, Zaman Çizelgesi veya Tablo arasında geçiş yaparak iş akışınıza uygun biçimde ilerlemeyi görüntüleyin.

Tüm pazarlama araçlarınızı tek bir yerde birleştirin: ClickUp entegrasyonları ile 1.000'den fazla uygulamadaki pazarlama verilerinizi senkronize ederek işlerinizi, varlıklarınızı ve konuşmalarınızı tek bir çatı altında birleştirin.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, sunduğu geniş özellik aralığı nedeniyle ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp, tüm içerik ve pazarlama takımımızın tek bir yerde organize olmasını sağlıyor. Görevler ve son teslim tarihlerinden belgelere, yorumlara ve geri bildirimlere kadar her şeyi araçlar arasında geçiş yapmadan yönetebilmemizi seviyorum. Gösterge panelleri, proje ilerlemesine ilişkin net bir genel bakış sunuyor ve görünümleri (Liste, Pano, Takvim) özelleştirme özelliği, her takım üyesinin tercih ettiği şekilde çalışmasını kolaylaştırıyor. Slack ve Google Drive ile entegrasyonlar da çok zaman kazandırıyor.

ClickUp, tüm içerik ve pazarlama takımımızın tek bir yerde organize olmasını sağlıyor. Görevler ve son teslim tarihlerinden belgelere, yorumlara ve geri bildirimlere kadar her şeyi araçlar arasında geçiş yapmadan yönetebilmemizi seviyorum. Gösterge panelleri, proje ilerlemesine ilişkin net bir genel bakış sunuyor ve görünümleri (Liste, Pano, Takvim) özelleştirme özelliği, her takım üyesinin tercih ettiği şekilde çalışmasını kolaylaştırıyor. Slack ve Google Drive ile entegrasyonlar da çok zaman kazandırıyor.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, farklı roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp BrainGPT ile durum böyle değildir. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

2. Hootsuite (Büyük çok kanallı sosyal medya operasyonlarını yönetmek için en iyisi)

Hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, içerik planlamanıza, etkinlikleri izlemenize ve performansı analiz etmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir sosyal medya yönetim platformudur.

Birden fazla paydaşı yönetirken, sosyal medya planlaması, raporlama, dinleme ve işbirliği dahil her şeyi tek bir yerde bulundurmak büyük bir zaman tasarrufu sağlar.

Platformdaki önceden oluşturulmuş gösterge panelleri, bulgularınızı yöneticilere kolayca sunmanıza yardımcı olur. Kampanyaların devamlılığını sağlamak için ücretli ve organik kanallarda entegrasyonların yanı sıra onay akışları da elde edersiniz.

Hootsuite size bir AI asistanı sunar: OwlyGPT. Sosyal medya AI asistanı, milyonlarca yüksek performanslı gönderi ve platform en iyi uygulamaları üzerinde eğitilmiştir ve markanıza uygun başlıklar yazmanıza, gönderi fikirleri üretmenize ve hatta mevcut içeriği yeniden kullanmanıza yardımcı olur.

Ayrıca hashtag önerilerinde bulunur, üslubu iyileştirir ve metninizi farklı ağlara uyarlar. Hootsuite'un kompozitörüne doğrudan entegre edilen yapay zeka, planlama ş Akışınızın ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Canva şablonlarına doğrudan Composer penceresinden erişerek hızlı bir şekilde gönderiler tasarlayın.

Toplu sosyal medya planlayıcıyı kullanarak bir seferde 350'ye kadar gönderi planlayın.

Görünüm, etkileşim, tıklama ve ayrıntılı reklam veya mesaj raporları gibi içerik pazarlama KPI'larını izleyin.

Hootsuite sınırlamaları

Mobil uygulama, onay ş Akışı araçları veya diğer temel özelliklerden yoksun olduğu için çok basit gelebilir.

Hootsuite fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 149 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 399 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hootsuite hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Bir fintech SaaS şirketinin sosyal medya hesaplarını yönetiyorum. Her şeyin tek bir yerde olması çok kullanışlı. Gün boyunca LinkedIn'e, sonra Twitter'a, sonra Facebook'a ayrı ayrı giriş yapmam gerekmiyor. Her şey orada, özel akışlarda beni bekliyor.

Bir fintech SaaS şirketinin sosyal medya hesaplarını yönetiyorum. Her şeyin tek bir yerde olması çok kullanışlı. Gün boyunca LinkedIn'e, sonra Twitter'a, sonra Facebook'a ayrı ayrı giriş yapmam gerekmiyor. Her şey orada, özel akışlarda beni bekliyor.

📚 Daha fazla bilgi: Sosyal medya stratejinizi geliştirmek için en iyi Hootsuite alternatifleri

ClickUp Avantajı: BrainGPT, sosyal medya yönetimini sorunsuz ve verimli hale getiren, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. İçerik takvimleriniz, analiz araçlarınız ve mesajlaşma platformlarınız arasında derin entegrasyon sağlayarak, tüm sosyal medya görevlerinizi tek bir çalışma alanında bir araya getirir. Konuşma-metin özelliğini kullanarak post fikirleri üretin, başlıklar taslaklayın veya ellerinizi kullanmadan içerik planlayın. Birden fazla önde gelen AI modeli, ilgi çekici metinler oluşturmanıza, performans metriklerini analiz etmenize ve postlamak için en uygun zamanları önermenize yardımcı olur.

3. Buffer (Oluşturucular ve küçük işler için en iyisi)

Buffer aracılığıyla

Küçük işletmeler ve bireysel oluşturucular için tasarlanan Buffer, birden fazla hesapta içerik planlama ve programlamayı kolaylaştırır. Platform, erişilebilir ve kullanımı kolay bir mobil uygulama aracılığıyla sosyal medya paylaşım fikirlerinizi istediğiniz zaman saklamanıza olanak tanır.

Ayrıca, markanızın mini web sitesi gibi kendi özel açılış sayfanızı dakikalar içinde oluşturabilirsiniz. Bu sayfa, bağlantıları, ürünleri veya teklifleri öne çıkarmanıza ve takipçileri istediğiniz yere yönlendirmenize olanak tanır.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Fotoğrafları ve videoları doğrudan Google Drive, Dropbox, Canva ve diğer kaynaklardan ekleyin.

Buffer'ın yapay zekasını kullanarak fikirler üretin, taslakları iyileştirin ve içerik önerileri oluşturun.

Platformun içinde fikirleri tartışarak, gönderileri iyileştirerek ve geri bildirim bırakarak kolayca ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Tampon sınırlamaları

Platform, duygu analizi veya öngörücü trend tespiti gibi gelişmiş sosyal dinleme özellikleri sunmamaktadır.

Buffer fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Essentials: Aylık 6 $

Takım: Aylık 12 $

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Buffer hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Buffer, şirketimin sosyal medya hesaplarını basit ve yapılandırılmış bir şekilde yönetmemi sağlıyor! Platformları anlaşılır ve çok kullanıcı dostu. Şirketin müşteri hizmetleri de harika, dürüst ve samimi bir izlenim bırakıyor ve sosyal medya hakkında harika bir podcast yayınlıyor!

Buffer, şirketimin sosyal medya hesaplarını basit ve yapılandırılmış bir şekilde yönetmemi sağlıyor! Platformları anlaşılır ve çok kullanıcı dostu. Şirketin müşteri hizmetleri de harika, dürüst ve samimi bir izlenim bırakıyor ve sosyal medya hakkında harika bir podcast yayınlıyor!

📚 Daha fazla bilgi: Sosyal medya yönetimi için en iyi 15 Buffer alternatifi

👀 Biliyor muydunuz? İlk resmi sosyal medya platformu 1997 yılına dayanır. Andrew Weinreich, bugünkü platformlar henüz var olmadan çok önce, kullanıcıların profiller oluşturup arkadaşlarıyla bağlantı kurmalarını sağlayan Six Degrees sitesini kurdu.

4. Sprout Social (Kurumsal düzeyde analitik ve sosyal dinleme için en iyisi)

Sprout Social aracılığıyla

Sprout Social, tüm içeriklerinizi, mesajlarınızı ve içgörülerinizi tek bir basit gösterge panelinde bir araya getiren bir sosyal medya yapay zeka aracıdır.

Bağlı tüm sosyal medya platformlarından gelen tüm mesajlar, yorumlar ve marka bahsetmeleri tek bir "Akıllı Gelen Kutusu"na akış halinde aktarılır. Gelen kutusundan anında yanıt verebilir veya takip etmesi gereken takım üyelerinize görevler atayabilirsiniz.

Bu araç, kapsamlı analizler ve ayrıntılı raporlar sunar. Kanallar genelinde etkileşim, gösterim, hedef kitle demografisi ve gönderi performansını izleyin, ardından bu bilgileri PDF veya CSV biçiminde raporlar halinde dışa aktarın ve müşterilerinizle veya üst yönetimle paylaşın.

Yerleşik sosyal dinleme ve anahtar kelime veya hashtag izleme özellikleriyle bu Sendible alternatifi, ortaya çıkan trendleri belirlemenize ve markanızın itibarını güçlendirmek için fırsatları keşfetmenize yardımcı olabilir.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

SproutLink'i biyografideki bağlantı çözümünüz olarak kullanarak web sitenize veya açılış sayfalarınıza daha fazla trafik çekin.

Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile ve Yelp gibi büyük platformlardaki yorumları tek bir yerden izleyin ve yönetin.

Herhangi bir profilde veya ağda her tür mesaj için kişiselleştirilmiş mobil push bildirimleri ayarlayarak hareket halindeyken de bilgilendirilmeye devam edin.

Sprout Social sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, analiz ve raporlama özelliklerinin daha fazla özelleştirme ve esneklik eksikliği olduğunu bahsediyor.

Sprout Social fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 199 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 299 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (5700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sprout Social hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Sprout Social'da en çok sevdiğim şey, kullanım kolaylığı ve güvenilirliği. Her gün, tüm gün bu platformu kullanıyorum ve içerik planlama, rapor alma ve müşteri karşılaştırmaları yapmak inanılmaz derecede kolay. Müşteri desteği ve hesap yönetimi ekibi olağanüstü.

Sprout Social'da en çok sevdiğim şey, kullanım kolaylığı ve güvenilirliği. Her gün, tüm gün bu platformu kullanıyorum ve içerik planlama, rapor alma ve müşteri karşılaştırmaları yapmak inanılmaz derecede kolay. Müşteri desteği ve hesap yönetimi takımı olağanüstü.

⚡ Şablon Arşivi: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için Ücretsiz İçerik Yazma Şablonları

5. Zoho Social (Zoho kullanıcıları için en iyisi)

Zoho Social aracılığıyla

Sosyal medya yönetim platformu Zoho Social, tüm akışınızı kolaylaştırır. Net bir içerik takvimi oluşturun, birden fazla gönderiyi akıllıca planlayın ve sıraya koyun (hatta hedef kitlenizin en aktif olduğu zaman dilimlerini kullanarak) ve birden fazla sosyal ağda önizleme yapın ve yayınlayın.

SmartQ özelliği, kitle etkileşim verilerini kullanarak en uygun yayın zamanlarını tahmin eder ve takipçilerinizin en aktif olduğu zamanlarda yayın yapmanızı sağlar. Özel roller, izinler ve gerçek zamanlı yayın önizlemeleri gibi özelliklerle, siz ve takımınız sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir ve karışıklık yaşamadan birden fazla markayı yönetebilirsiniz.

CRM, destek biletleme araçları veya tasarım araçları gibi diğer Zoho ürünlerini zaten kullanıyorsanız, Zoho Social bu ürünlerle iyi bir şekilde entegre olur. Bu, sosyal etkileşimleri potansiyel müşterilerle veya destek biletleriyle ilişkilendirmenize olanak tanıyarak tüm ş Akışınızı birbirine bağlı tutar.

Zoho Social'ın en iyi özellikleri

Zia AI asistanını kullanarak, doğrudan yazma alanına bir komut girerek hızlı bir şekilde yanıtlar ve başlıklar hazırlayın.

RSS beslemelerinden ve zShare tarayıcı uzantısından alınan seçilmiş içeriklerle yayın kuyruğunuzu oluşturun.

Özel bir sekmede yorumların, bahsetmelerin ve mesajların gerçek zamanlı canlı akışına erişerek anında yanıt verin.

Zoho Social sınırlamaları

Platform, Zoho Social'da aynı hesap altında birden fazla sayfaı birbirine bağlamaya izin vermez.

Zoho Social fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: 10,15 $/ay

Profesyonel: 27,07 $/ay

Premium: 42,85 $/ay

Zoho Social puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Social hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Bir süredir markamın birden fazla kanalını yönetmek için Zoho Social kullanıyorum ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar yaptığım işte kullandığım en kullanışlı araçlardan biri. Arayüzü temiz, planlama basit ve etkileşim eğilimlerine göre en uygun yayın zamanlarını önermesini çok seviyorum.

Bir süredir markamın birden fazla kanalını yönetmek için Zoho Social kullanıyorum ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar yaptığım işte kullandığım en kullanışlı araçlardan biri. Arayüzü temiz, planlama basit ve etkileşim eğilimlerine göre en uygun yayın zamanlarını önermesini çok seviyorum.

⭐ Bonus: Sosyal medya yönetimi hızla kaotik hale gelebilir. AI yardımcı pilotunuz olarak ClickUp BrainGPT'ye ihtiyacınız var. Masaüstü AI, sosyal kampanyaları zahmetsizce planlamanıza, oluşturmanıza ve yürütmenize yardımcı olur. Brain MAX ile şunları yapabilirsiniz: Tüm sosyal varlıklarınızda anında arama yapın : ClickUp, Google Drive veya diğer bağlı platformlardan : ClickUp, Google Drive veya diğer bağlı platformlardan Enterprise Search ile görseller, geçmiş gönderiler, başlıklar, kampanya taslakları ve analizler bulun.

Ellerinizi kullanmadan içerik oluşturun ve planlayın : Toplantı arasında harika bir gönderi fikri mi geldi? : Toplantı arasında harika bir gönderi fikri mi geldi? Talk to Text özelliğini kullanarak fikrinizi kaydedin ve daha sonra üzerinde çalışarak geliştirin.

Birden fazla AI modeline erişim: Brain MAX içinde ChatGPT, Claude veya DeepSeek'i kullanarak metinler oluşturun, kampanyalar hazırlayın ve markanızı ve devam eden projelerinizi anlarken içgörüler elde edin.

Kampanyaları yönetirken AI yayılmasını ortadan kaldırın: Brain MAX, tüm AI işlerinizi tek bir akıllı Çalışma Alanı’nda merkezileştirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmanıza, bağlamı kaybetmenize veya komut istemlerini yeniden oluşturmanıza gerek kalmaz. Zaten yapay zeka yayılımıyla uğraşıyorsanız, işler daha da kötüye gitmeden bunu düzeltmenin akıllı yolları burada.

6. Agorapulse (Sosyal medya gelen kutusu ve rakip karşılaştırması için en iyisi)

Agorapulse aracılığıyla

Agorapulse, daha güçlü işbirliği özelliklerine ihtiyaç duyan takımlar tarafından tercih edilmektedir.

Bu araç, tüm mesajların, yorumların, bahsetmelerin, gizli mesajların ve yorum konularıның tek bir görünümde toplandığı Birleşik Sosyal Gelen Kutusu sağlar ve böylece topluluk yönetimi ve yanıt işlemeyi çok daha kolay hale getirir.

Gelen mesajları filtrelemek, takım üyelerine otomatik olarak atamak, spam veya alakasız yorumları silmek ve takipleri kolayca yönetmek için kurallar ayarlayabilirsiniz.

"Rakipler Raporu" ile diğer markaların Facebook sayfalarını veya Instagram profillerini ekleyebilirsiniz. Ardından, takipçi sayısı, belirli bir dönemde yayınlanan gönderi sayısı, toplam etkileşim ve gönderi başına ortalama etkileşim gibi verileri yan yana karşılaştırabilirsiniz. Bu, kendi sosyal medya stratejinizi iyileştirme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Agorapulse'un en iyi özellikleri

Agorapulse'u HubSpot veya Salesforce ile bağlayarak sosyal etkileşimi potansiyel müşteriler ve müşteri etkinlikleriyle ilişkilendirin.

ROI gösterge paneli ile sosyal içerikten (yani beğeniler/yorumların ötesinde) gelen ziyaretçileri, işlemleri ve gelirleri izleyin.

Erişim, etkileşim, takipçi artışı ve aylık değişimleri izleme dahil olmak üzere ayrıntılı analizler ve raporlar alın.

Agorapulse sınırlamaları

Tüm yorumlarınızı, bahsetmelerinizi ve mesajlarınızı tek bir yerden yönetme olanağı sunmaz.

Agorapulse fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 199 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Agorapulse puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (960+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (710+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Agorapulse hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Raporlama özellikleri kesinlikle oyunun kurallarını değiştiriyor ve Agorapulse'un favori özelliği. Haftalık ve aylık analizler için raporları özel olarak oluşturabilir ve tüm platformlardaki metrikleri birleştirebilirim, bu da liderliğe net veriler sunmayı kolaylaştırıyor.

Raporlama özellikleri kesinlikle oyunun kurallarını değiştiriyor ve Agorapulse'un favori özelliği. Haftalık ve aylık analizler için raporları özel olarak oluşturabilir ve tüm platformlardaki metrikleri birleştirebilirim, bu da liderliğe net veriler sunmayı kolaylaştırıyor.

🧠 İlginç Bilgi: Kısa videolar ve influencer kampanyaları 2025 yılında en yüksek ROI'yi sağlayacak ve kısa içerikler tek başına %21'lik bir katkı sağlayacak.

7. Later (Görsel markalar ve Instagram öncelikli planlama için en iyisi)

via Later

Markanız Instagram, TikTok veya Pinterest gibi sosyal medya platformlarına dayanıyorsa, Later sizin için en uygun sosyal medya aracıdır.

Platform, görüntüleri veya videoları planlanan zaman dilimlerine sürükleyip bırakmanıza olanak tanıyan görsel bir içerik takvimi sunar. Later'daki Etiketler, sosyal medya performansını daha geniş bir düzeyde anlamanıza yardımcı olur. Gönderileri tek tek analiz etmek yerine, bunları kampanya, ürün, biçim veya stratejiye göre gruplandırabilir ve kanallar ve dönemler genelinde sonuçların görünümüni görüntüleyebilirsiniz.

Influencer kampanyaları yürütüyor ve yönetiyorsanız, Later bu süreci sizin için halleder.

Oluşturucuları keşfetmekten işlerini incelemek ve içeriklerini toplamaya kadar her şeyi, elektronik tablolar kullanmadan veya uygulamalar arasında geçiş yapmadan izlemeyi yapabilirsiniz.

Later'ın en iyi özellikleri

Later EdgeAI'yi kullanarak içgörülerle desteklenen bir influencer stratejisi oluşturun. Milyarlarca oluşturucu, ticaret ve kültürel sinyali analiz ederek doğru oluşturucuları önerir ve performansı tahmin eder.

Etiketler, bahsetmeler ve hashtag'leri arayarak kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği bulun ve Unsplash'tan stok fotoğraflara erişin.

Dosyaları gruplandırarak ve sıralayarak medyanızı düzenli tutun, böylece doğru varlığı hızlıca bulabilirsiniz.

Daha sonraki sınırlamalar

Platformun otomasyonu Instagram karusel gönderilerini veya hikayelerini desteklemiyor.

Daha sonra fiyatlandırma

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç : Aylık 25 $

Büyüme : Aylık 50 $

Ölçek: Aylık 110 $

Daha sonraki derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (340'tan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (390+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Later hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Tek bir hesabı yönetiyorsanız, çok sayıda karusel ve video paylaşıyorsanız ve paylaşımlarınızda kişileri etiketlemek istiyorsanız Later'ı öneririm. Link in Bio özelliği, insanları belirli ürünlere veya sayfalara yönlendirmek için çok etkilidir.

Tek bir hesabı yönetiyorsanız, çok sayıda karusel ve video paylaşıyorsanız ve paylaşımlarınızda kişileri etiketlemek istiyorsanız Later'ı öneririm. Link in Bio özelliği, insanları belirli ürünlere veya sayfalara yönlendirmek için çok etkilidir.

📚 Daha Fazla Bilgi: İçeriğinizi Planlamak, Otomasyon Yapmak ve Optimize Etmek için En İyi Instagram Planlama Uygulamaları

8. Loomly (Yerleşik işbirliği özelliğine sahip, takvim öncelikli bir ş Akışı isteyen takımlar için en iyisi)

Loomly aracılığıyla

Loomly, fikir aşamasından yayınlamaya kadar sosyal medya planlamasını basitleştirir. Sosyal medya varlığınızı yönetmek için görsel bir takvim, içerik kütüphanesi ve tüm kanallarda birleşik bir ş Akışı sunar.

Takımlar veya ajanslar için Loomly, birden fazla kullanıcıyı, müşteri/paydaş incelemelerini, gizli ve genel yorumları, sürüm geçmişini ve onay akışlarını destekler.

İçerik oluşturma sürecini hızlandırmak için bir video düzenleyici ve yeniden kullanılabilir gönderi şablonları elde edersiniz. Hatta entegrasyonlar aracılığıyla Canva, Unsplash veya Google Drive'dan görseller alabilir ve bunları doğrudan platform içinde yeniden düzenleyebilirsiniz.

İşbirliği ş akışları, otomatik hatırlatıcılar, yayın optimizasyonu ipuçları ve net analizler gibi özelliklerle birleştirildiğinde, yayınlama sürecinizi baştan sona yönetir.

Loomly'nin en iyi özellikleri

Her gönderinin yayınlanmadan önce doğru kişiler tarafından incelenmesini sağlamak için çok katmanlı sosyal medya ş Akışları oluşturun.

Görüntüleri, videoları ve dosyaları merkezi bir kitaplıkta depolayarak tüm varlıklarınızı tek bir yerden yönetin.

Onaylar ve program değişiklikleri hakkında güncel bilgileri almak için Slack veya Microsoft Teams'te anlık bildirimler alın.

Loomly sınırlamaları

Loomly, birçok hesabı yönetirken ş akışları veya işbirliği açısından biraz kısıtlı hissedilebilir.

Loomly fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Loomly puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Loomly hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Loomly'yi ilk günlerinden beri (2022!) kullanıyorum ve sosyal medya planlamaları için Loomly'yi kullanan birçok müşterim var. Her gün kullanıyorum ve gönderileri planlayarak manuel olarak göndermekle uğraşmam gerekmediği için çok memnunum. Bu yazılımı işime entegre etmek çok kolay oldu ve tüm müşterilerim, e-posta alışverişinden kurtuldukları için kullanmaktan çok memnunlar.

Loomly'yi ilk günlerinden beri (2022!) kullanıyorum ve sosyal medya planlamaları için Loomly'yi kullanan birçok müşterim var. Her gün kullanıyorum ve gönderileri planlayarak manuel olarak göndermekle uğraşmam gerekmediği için çok memnunum. Bu yazılımı işime entegre etmek çok kolay oldu ve tüm müşterilerim, e-posta alışverişinden kurtuldukları için kullanmaktan çok memnunlar.

9. CoSchedule (Birleşik bir takvim isteyen pazarlama takımları için en iyisi)

CoSchedule aracılığıyla

CoSchedule, sosyal medya sitelerini ve diğer yayın kanallarını bir arada yönetmek isteyen pazarlama takımları için tasarlanmış bir yayın takvimidir. Başlamak için blog makalelerini, sosyal medya gönderilerini, haber bültenlerini ve diğer içerikleri bir araya getiren bir ana takvim oluşturabilirsiniz.

İçerik planlamasının yanı sıra, görevleri merkezileştirmek için sosyal medya proje yönetimi özellikleri de sunar. Takım üyelerine görevler atayın (ör. yazma, düzenleme, sosyal medya paylaşımı), son tarihler belirleyin ve son tarihleri kaçırmamak için ilerlemeyi izleyin.

ReQueue özelliği, tutarlılığı korumak ve erişimi en üst düzeye çıkarmak için en iyi performans gösteren sosyal medya gönderilerinizi otomatik olarak yeniden yayınlar. Bu Sendible alternatifi, gösterge panelleri, sosyal AI araçları, sosyal gelen kutusu ve daha fazlasını sunan bir pazarlama paketi içerir.

CoSchedule'un en iyi özellikleri

Mia Düzenleyicisini kullanarak görseller, fikirler ve sosyal medya mesajları oluşturun.

Büyümeyi hızlandırmak için eyleme geçirilebilir öneriler sunan yapay zeka destekli bir analist ile metriklerinizi stratejik rehberliğe dönüştürün.

Takviminizdeki görevleri renk kodlarıyla işaretleyerek yüksek öncelikli öğeleri ve son teslim tarihlerini hızlıca belirleyin.

CoSchedule sınırlamaları

Birden fazla sosyal medya platformunda etiketleme özelliği biraz zor olabilir.

CoSchedule fiyatlandırması

Ücretsiz Takvim

Sosyal Takvim: Kullanıcı başına aylık 29 $

Agency Calendar: Kullanıcı başına aylık 69 $

İçerik Takvimi: Özel fiyatlandırma

Pazarlama paketi: Özel fiyatlandırma

CoSchedule puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar CoSchedule hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

CoSchedule, solo blog yazarları ve takımlar için harika bir araçtır. İçeriklerinizi planlayabilir, programlayabilir ve hatta birkaç ay ila bir yıl önceden programlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra unutabilirsiniz. Ayrıca kullanımı çok kolaydır ve WordPress gösterge paneli üzerinde çalışır.

CoSchedule, solo blog yazarları ve takımlar için harika bir araçtır. İçeriğinizi planlayabilir, programlayabilir ve hatta birkaç ay ila bir yıl önceden programlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra unutabilirsiniz. Ayrıca kullanımı çok kolaydır ve WordPress gösterge paneli üzerinde çalışır.

10. SocialBee (Kategoriye dayalı paylaşımlar için en iyisi)

SocialBee aracılığıyla

SocialBee, özellikle tekrarlayan içerikler ve sık güncellemelerle uğraşırken sosyal medya paylaşımlarını verimli ve düzenli hale getirmeye odaklanır.

İçeriği blog bağlantıları, vaka çalışmaları, promosyonlar ve sürekli güncel olan gönderiler gibi kategorilere ayırmanıza ve gönderilerinizi otomatik olarak geri dönüştürmenize olanak tanır.

SocialBee'deki sosyal medya yardımcı pilotu, sektörünüze ve ürünlerinize özel bir strateji oluşturarak bunu bir adım daha ileri götürür. Size birkaç basit soru sorar, ardından sizin için en uygun sosyal kanalları önerir ve içerik kategorileri önerir.

SocialBee'nin en iyi özellikleri

Farklı sosyal medya ağları için gönderilerinizi tek bir yerden düzenleyin ve AI'nın bunları otomatik olarak ayarlamasına izin verin.

Gönderilerinizi düzenli ve hedef odaklı tutmak için içeriğinizden hashtag koleksiyonları oluşturun.

Zaman hassasiyeti olan gönderileri tam zamanında yayınlanacak şekilde planlayın ve lansman planlarınızla mükemmel bir şekilde eşleştirin.

SocialBee sınırlamaları

SocialBee, yayın sonrası kontrol özelliğinden yoksundur, bu da bir gönderi yayınlandıktan sonra biçimlendirmeyi veya etiketlemeyi düzenlemeyi zorlaştırır.

SocialBee fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Bootstrap: Kullanıcı başına aylık 29 $

Accelerate: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: 99 $/ay (3 kullanıcı)

SocialBee puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (470'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SocialBee hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Birden fazla sosyal medya platformunda aynı anda paylaşım yapabilmeyi ve her birini özel hale getirebilmeyi seviyorum. Benim gibi teknoloji konusunda çok bilgili olmayan biri için kullanımı ve anlaması oldukça basit, tonlarca eğitim video izlemeye gerek yok.

Birden fazla sosyal medya platformunda aynı anda paylaşım yapabilmeyi ve her birini özel hale getirebilmeyi seviyorum. Benim gibi teknoloji konusunda çok bilgili olmayan biri için kullanımı ve anlaması oldukça basit, tonlarca eğitim video izlemeye gerek yok.

✅ Gerçek Kontrol: Pazarlamacıların %63'ü kampanyalarında halihazırda üretken yapay zeka kullanıyor ve %27'si önümüzdeki altı ay içinde bunu benimsemeyi planlıyor.

11. ContentStudio (Çok kanallı içerik keşfi ve yapay zeka destekli yayıncılık için en iyisi)

ContentStudio aracılığıyla

ContentStudio, sosyal medya stratejinizi tek bir yerde görselleştirmenize yardımcı olan çok kanallı etkileşimli bir içerik takvimidir. Bir aylık gönderileri planlayabilir ve takımınızın çalışma tercihine göre takvim, liste veya ızgara görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca size beş esnek yayınlama seçeneği sunar: anında yayınlama, daha sonra için planlama, taslakları kaydetme, içerik kategorilerini kullanma veya öğeleri sosyal kuyruğa taşıma. Buradan, erişim ve etkileşimi gösteren platform düzeyinde analitiklerle her bir yayının performansını izlemeyi yapabilirsiniz.

Oluşturma sürecini hızlandırmak için Instagram başlıkları, tweetler ve ilham verici alıntılar için hazır sosyal medya şablonları kullanabilirsiniz. ContentStudio'nun AI Asistanı, fikirlerinizi minimum çabayla göz alıcı görseller ve metin içeriğine dönüştürmenize yardımcı olur.

ContentStudio'nun en iyi özellikleri

Tercih ettiğiniz blogların RSS beslemelerini sosyal kanallarınıza bağlantı kurarak içerikleri otomatik olarak yayınlayın.

Flickr, Pixabay, Imgur veya Giphy'den doğrudan görseller içe aktararak gönderi oluşturma sürecinizi hızlandırın.

Sosyal profillerinizdeki paylaşılan bağlantıları izleyerek kampanyalarınızı daha net performans verileriyle iyileştirin.

ContentStudio sınırlamaları

Platform, hedef kitlenizi anlamanıza yardımcı olabilecek daha fazla sosyal dinleme özelliğinden yoksundur.

ContentStudio fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 29 $

Gelişmiş: Aylık 69 $ (2 kullanıcı)

Agency Unlimited: Aylık 139 $ (sınırsız kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ContentStudio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (670+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ContentStudio hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

ContentStudio'dan genel olarak çok memnunum. Sosyal medyada paylaşım yapmayı ve en önemlisi, sosyal medyada paylaşmak için doğru içeriğe sahip olmayı çok kolaylaştırdı! VA'm ve benim ContentStudio'nun keşif sekmelerinden paylaştığımız gönderilerden gerçekten harika bir etkileşim alıyorum ve artık mobil uygulamaya sahip olmam, SM takipçilerimle hızlı güncellemeleri ve son dakika haberlerini de paylaşmamı sağlıyor.

ContentStudio'dan genel olarak çok memnunum. Sosyal medyada paylaşım yapmayı ve en önemlisi, sosyal medyada paylaşmak için doğru içeriğe sahip olmayı çok kolaylaştırdı! VA'm ve benim ContentStudio'nun keşif sekmelerinden paylaştığımız gönderilerden gerçekten harika bir etkileşim alıyorum ve artık mobil uygulamaya sahip olmam, SM takipçilerimle hızlı güncellemeleri ve son dakika haberlerini de paylaşmamı sağlıyor.

📚 Daha Fazla Bilgi: Denemeniz Gereken En İyi Kampanya Yönetimi Araçları

⚠️ Dikkat: AI'nın verimliliği ve içerik üretimini artırdığı hakkında çok şey söylense de, Co-Schedule'un Pazarlama Raporunda AI'nın Durumu başlıklı raporunda belirtildiği gibi, gerçekte durum daha karmaşıktır. Pazarlamacıların %40'ı hala veri gizliliği endişelerini AI'yı benimsemenin önündeki en büyük engel olarak gösteriyor. Bu durum, araçların özel müşteri verilerini nasıl topladığı, depoladığı ve kullandığı konusunda artan bir incelemeyi yansıtıyor. Diğer %38'i ise teknik uzmanlık eksikliğinden muzdarip ve bu da ek eğitim veya destek olmadan AI çözümlerini uygulamayı veya yönetmeyi zorlaştırıyor. Pazarlamacıların üçte biri, uygulamayı geciktirmenin ana nedeni olarak yüksek uygulama maliyetini gösteriyor. Bu önemli sorunların yanı sıra, takımlar sistem entegrasyonu sorunları, belirsiz ROI ve iç direnç gibi zorluklarla da karşı karşıya kalır ve bunların tümü AI odaklı girişimleri aksatabilir veya yavaşlatabilir.

ClickUp ile Sosyal Medya Yönetimini Basitleştirin

“Sosyal medya yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp kadar güçlü başka bir araç yoktur. Herhangi bir anda neler olup bittiğini tam olarak bilmek istiyorsanız, başka hiçbir araç size aynı düzeyde bilgi sağlayamaz”.

— Sarah Lively, Cartoon Network Sosyal Medya Direktörü

Bu blogda ele aldığımız Sendible alternatifleri, farklı kullanım durumları için geçerlidir.

ClickUp, pazarlama takımlarına fikirler, içerik takvimleri, gösterge panelleri, onaylar ve yapay zeka yardımı için merkezi bir platform sunarak öne çıkıyor. Tüm ş akışınız tek bir merkezden yürütülür.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve deneme sürüşü yapın.

SSS

Bazı kullanıcılar, daha gelişmiş analiz ve raporlama özelliklerine ihtiyaç duydukları için Sendible alternatifleri ararlar. Platformun analiz özellikleri, ayrıntılı performans izleme veya stratejik optimizasyon için yeterince derin değildir. Fiyatlandırma, kullanıcıların diğer seçenekleri keşfetmelerinin bir başka nedenidir. Oluşturucular için plan 29 $/ay'dan başlar ve kurumsal takımlar için 638 $/ay'a kadar çıkar. Tek başına çalışan bir oluşturucu veya küçük bir işletmeyseniz, fiyatlandırma pahalı olabilir. Benzer özellikleri uygun bir fiyata sunan diğer Sendible alternatiflerini keşfetmeyi düşünün.

Sendible'a en iyi ücretsiz alternatif arıyorsanız, ClickUp en güçlü seçeneklerden biridir. Bağlamsal yapay zeka ile desteklenen birleşik bir Çalışma Alanı sunarak, içerik ş Akışınızın her parçasını tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur. Tek bir platformda kampanyalar planlayabilir, içerik takvimleri oluşturabilir, içerik oluşturabilir, görseller üretebilir, görevleri yönetebilir, takımınızla işbirliği yapabilir ve performansı izleyebilirsiniz. ClickUp Brain ş Akışınıza uyum sağlar ve her şeyi birbirine bağlı tutar, bu sayede farklı uygulamalar veya birden fazla yapay zeka modeli arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Hootsuite, bazı durumlarda Sendible'dan daha iyi olabilir, ancak seçim ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Hootsuite, güçlü analitik özellikleri, daha geniş entegrasyonlar ve güçlü ekip işbirliği özellikleriyle bilinir. Bu, ayrıntılı raporlama ve çoklu platform etkileşimine dayanan daha büyük takımlar veya markalar için uygun bir seçimdir. Öte yandan, Sendible kullanımı daha basittir ve günlük planlama ve müşteri yönetimi için iyi sonuç verir. Birçok küçük ve orta boyutlu marka ve serbest çalışan, gereksiz karmaşıklık olmadan temel özellikleri sunduğu için Sendible'ı tercih eder.

Bir ajans işletiyorsanız ve Sendible'a, ClickUp'a ve Agorapulse'a alternatif olacak yetenekli bir platform arıyorsanız, bu platformlar sizin için uygun olabilir. ClickUp, sosyal medya yönetiminden daha fazlasını sunar. Araçlar arasında geçiş yapmadan kampanyalar düzenleyebilir, varlıkları depolayabilir ve görevleri otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Ayrıca, bağlamsal yapay zekası da içerik oluşturma ş Akışınızı hızlandırmanıza yardımcı olur. Agorapulse ise mesajlar ve yorumlar, onay iş akışları ve müşteriye hazır raporlama özellikleri için birleşik bir sosyal gelen kutusu sunar. Bu, birden fazla ağı yönetmek için özel bir çözüm isteyen sosyal medya pazarlama ajansları için idealdir.

Evet, çoğu Sendible alternatifiyle Instagram'ı yönetebilirsiniz ve bazıları TikTok'u da destekler. Ancak TikTok'un API'si daha sınırlıdır, bu nedenle planlama veya doğrudan yayınlama gibi özellikler seçtiğiniz araca bağlı olarak değişebilir.