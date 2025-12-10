Burnup Grafiği ve Burndown Grafiği: Aralarındaki Fark Nedir?

Standup toplantınız sırasında, biri sprintin planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediğini sordu. Bir grafiği açtınız, kendinden emin bir şekilde başınızı salladınız ve grafiği okudunuz. Öğle yemeğinin ortasında, herkese yalan söylemiş olabileceğinizi fark ettiniz. Evet, bu en iyilerimizin başına bile gelir.

Burnup grafiği ile burndown grafiğinin karıştırılması, kimsenin açıkça itiraf etmediği kadar çok sprint incelemesini rayından çıkarmıştır. İkisi birbirine benzer görünür: hareket eden çizgiler (tabii ki basitçe ifade edersek). Ancak, kazanıyor musunuz yoksa yavaş yavaş batıyor musunuz konusunda çok farklı hikayeler anlatırlar.

Bu karışıklığı bir kez ve sonsuza kadar giderelim. Bonus olarak, ClickUp'ın her iki izlemeyi de nasıl kolaylaştırdığını da göstereceğiz. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🤩

Burndown grafiği nedir?

Burndown grafiği, bir sprint veya projede zaman içinde ne kadar iş kaldığını gösteren görsel bir takip aracıdır. Çizgi yüksek bir noktadan başlar ve ideal olarak son teslim tarihine kadar sıfıra doğru eğimlidir.

Örneğin, takımınız iki haftalık bir sprint başlatır.

İlk gün, grafikte 80 puan kaldığını gösterir; beşinci gün, 35 puanın tamamlandığını gösterir; çizgi 45'e düşer. Ve 10. gün, kalan puan 15'e düşer. Her şey yolunda giderse, bu çizgi 14. gün sıfıra ulaşır ve herkes bunu kutlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Scrum'ın adı aslında 1986 yılında Harvard Business Review'da yayınlanan, yenilikçi takımları rugby scrum'ına benzeten bir makaleden gelmektedir: sıkı, koordineli ve tek bir birim olarak hareket eden.

Burndown grafiği nasıl çalışır?

Dikey eksen , çevik hikaye puanları, saatler veya görevler olarak ölçülen kalan iş miktarını gösterir ve yatay eksen, günlere veya haftalara göre ayrılmış zamanı gösterir.

Takımınız işi tamamladıkça çizgi aşağı doğru hareket eder. Çoğu burndown grafiği, mükemmel hızı temsil eden ideal bir yörünge çizgisi içerir. Gerçek çizginiz bu ideal çizginin üzerindeyse, programın gerisinde kalmışsınız demektir; altında ise, programın önündesiniz demektir.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %45'i otomasyon kullanmayı düşünmüş, ancak bu adımı atamamıştır. Sınırlı zaman, en iyi araçlar konusunda belirsizlik ve çok fazla seçenek gibi faktörler, insanların otomasyona doğru ilk adımı atmasını engelleyebilir. ⚒️ Kolayca oluşturulabilen AI ajanları ve doğal dil tabanlı komutları ile ClickUp, otomasyonlara kolayca başlamanızı sağlar. Görevlerin otomatik olarak atanmasından AI tarafından oluşturulan proje özetlerine kadar, öğrenme eğrisi olmadan dakikalar içinde güçlü otomasyonların kilidini açabilir ve hatta özel AI ajanları oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomasyonlu grafikleri kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işi gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

Burndown grafiklerinin avantajları

İşte takımlar bu çevik proje yönetimi grafiklerine sürekli geri dönüyorlar:

Herkes grafiğe bir bakışta takımın işi zamanında bitirip bitirmeyeceğini hemen anlayabilir.

Aşağı doğru eğim, doğal bir aciliyet yaratır ve herkesin kalan görevleri tamamlamaya odaklanmasını sağlar.

Kurulumu kolaydır ve yeni takım üyeleri veya paydaşlar için minimum açıklama gerektirir.

Görsel geri sayım etkisi, takımları sprint boyunca ivmeyi korumaları için motive eder.

Günlük güncellemeler saniyeler sürer, bu da hızlı hareket eden takımlar için bakım gerektirmeyen bir çözüm sunar.

Burndown grafiklerinin sınırlamaları

Burndown grafikleri, takımınızı yanıltabilecek kör noktalara sahiptir:

Sprint ortasında kapsam değiştiğinde, çizgi tekrar yukarı sıçrar ve iş eklendiğinde takımınızın ilerleme kaydettiği halde ilerleme kaybedilmiş gibi görünür.

"Programın gerisindeyiz" ile "birisi iş yüküne daha fazla iş ekledi" arasında ayrım yapmak mümkün değildir.

Tamamlanan işler tamamlandığında görünmez hale gelir, bu nedenle takımın gerçekte neyi başardığını göremezsiniz.

Bu grafikler işin karmaşıklığını hesaba katmaz; beş küçük görevin tamamlanması, tek bir büyük özelliğin tamamlanmasıyla aynıdır.

Sprint sırasında takım hızı değişirse, grafik bunun bir kapasite sorunu mu yoksa iş tahmini sorunu mu olduğunu yansıtmaz.

🔍 Biliyor muydunuz? Beynimiz büyük ölçüde görsel ipuçlarına dayanır. İlerleme görsel olarak gösterildiğinde (grafikler, panolar, izleyiciler), genel iş yükü değişmemiş olsa bile, oyun ilerlemesiyle bağlantılı aynı ödül sistemlerini harekete geçirir. Bu nedenle, burnup ve burndown grafikleri motive edici "hissettirir".

Burnup grafiği nedir?

Burnup grafiği, zaman içinde tamamlanan işleri ve toplam kapsamı gösteren görsel bir araçtır. İki çizgi yukarı doğru hareket eder: biri yapılanları, diğeri ise toplam iş yükünü izler.

Aynı sprint örneğini ele alalım. Birinci gün, tamamlanan iş çizgisi sıfırda ve toplam kapsam çizgisi 80'de başlar. Beşinci güne kadar, tamamlanan iş çizgisi 35'e yükselirken, kapsam çizgisi 80'de kalır.

Ardından yedinci günde, bir paydaş 20 puanlık acil iş ekler. Kapsam çizgisi 100'e sıçrar, ancak tamamlanan iş çizgisi istikrarlı bir şekilde 50'ye tırmanmaya devam eder. Herkes tam olarak ne olduğunu görebilir: takım aynı hızda ilerliyor, ancak biri bitiş çizgisini değiştirmiştir.

🚀 ClickUp Avantajı: Takımlar, sprintte nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilemediklerinde zaman kaybederler. Platformun yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, ilerlemeyi yavaşlatan birkaç görevi ortaya çıkarır, böylece takım tüm panoyu taramak yerine doğru düzeltmelere odaklanabilir. Çalışma alanınıza entegre olduğu için, belgelerinizi, görevlerinizi, proje ilerlemenizi ve işlerinizi sizden daha iyi bilir. ClickUp Brain'den potansiyel engeller ve gecikmiş görevler hakkında ClickUp Çalışma Alanı güncellemelerini isteyin

📌 Örnek İpuçları: Şu anda sprintimizi riske atan üç görevini ve ilerlemeyi en hızlı şekilde engelleyen Agile metodolojilerini gösterin.

Bu sprintte olası gecikmeler ve bunların genel ilerlememizi nasıl etkileyeceği hakkında kısa bir özet verin.

Projenin toplam kapsamına uyum sağlamamızı engelleyen engelleri belirleyin ve planların nasıl ayarlanabileceğini önerin.

Burnup grafiklerinin avantajları

Burn-up grafiklerinin üstün olduğu noktalar şunlardır:

Tamamlanan işleri kapsamdan ayrı olarak izler, böylece değişiklikler en üst satırda yukarı doğru bir kayma olarak hemen görünür hale gelir.

Tamamlanan işler, yükselen bir çizgi olarak ekranda kalır; bu, takım moralini artırır ve genel ilerlemeyi kutlar.

Paydaşlar, ilerlemeyi ve değişen gereksinimleri tek bir görünümde görselleştirebilir, böylece sprint incelemeleri daha şeffaf hale gelir.

Tamamlanan iş çizgisinin eğimini inceleyerek zaman içindeki hız eğilimlerini izlemeyi yapabilirsiniz.

Bu grafikler, takım performansını kapsam yönetiminden ayırarak gecikmelerin nedenlerini belirlemeyi kolaylaştırır.

🔍 Biliyor muydunuz? İnsanlar ilerlemeyi bir " S eğrisi" olarak algılar. İşin başlangıcı yavaş, ortası hızlı ve sonu yine yavaş hissedilir. Burnup grafikleri genellikle bu doğal modeli burndown grafiklerinden daha net bir şekilde gösterir.

Burnup grafiklerinin sınırlamaları

Burnup grafiklerinin kullanımının dezavantajları vardır:

Yukarı doğru hareket eden iki çizgi, bu biçime aşina olmayan kişilerin kafasını karıştırır.

Takımlar ve proje paydaşları bunları güvenle okuyabilmeden önce daha fazla ön açıklama yapmalarını gerektirir.

Kapsamı sabit olan sprintler için, üst satır sabit kaldığı için ek karmaşıklık fazla bir değer katmaz.

Hızlı durum kontrolleri daha uzun sürer, çünkü çizgiler arasındaki farkı açıklamanız gerekir.

Her iki çizgi de yukarı doğru gittiği için daha az acil görünüyor; sıfıra doğru dramatik bir geri sayım yok.

Burnup Grafiği ve Burndown Grafiği: Anahtar Farklılıklar

Proje yöneticileri, burnup ve burndown grafiklerini sıklıkla karıştırırlar çünkü birbirlerine benzerler, ancak her biri proje yaşam döngüsü boyunca farklı bir soruyu yanıtlar.

Ş akışı için doğru olanı seçmenize yardımcı olacak açık ve basit bir karşılaştırma aşağıda verilmiştir. 👀

Özellik Burnup grafiği Burndown grafiği Ne gösterir Toplam kapsamına doğru yükselen işler için tamamlanan satır Sıfıra doğru azalan kalan iş Amaç İlerlemeyi ve kapsamı tek bir görünümde gösterin Takımın işinin ne kadar hızlı azalttığını gösterin Kapsam görünürlükü Ayrı bir kapsam çizgisiyle kapsam değişikliklerini açıkça gösterir. Kapsam değişikliklerini gizler, bu da eğilimleri yanıltıcı hale getirebilir. İlerleme bilgisi Gereksinimler değişse bile takımların tamamlanmaya yaklaşıp yaklaşmadıklarını görmelerine yardımcı olur. Takımların sprint zaman çizelgesi içinde bitirme yolunda olup olmadıklarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Görsel yapı İki çizgi: biri tamamlanan işler, diğeri toplam kapsam için Tek satır: zaman içinde kalan iş En uygun olan Gereksinimlerin değişebileceği ortamlarda iş yapın Öngörülebilir iş yüklerine sahip sabit kapsamlı sprintler Güçlü Yönler Kapsam genişlemesi ve toplam ilerlemenin net bir şekilde gösterilmesi Günlük yakma oranını izlemenin basit ve kolay bir yolu

Sprint için hangisi daha iyidir?

Burndown grafiği, iş yükünün başlangıçta açıkça tanımlandığı sabit kapsamlı projeler için en uygunudur.

Basit ve odaklanmış olan bu grafik, takımı fazladan verilerle boğmadan sprint planlamasıyla iyi bir uyum sağlar. Sprintin hedefi kısa bir süre içinde belirli bir miktar işi bitirmek olduğundan, kalan iş yükünün sıfıra doğru düştüğünü görmek, herkesin uyumlu çalışmasına ve ilerleme yavaşladığında hızlı bir şekilde ayarlamalar yapmasına yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? 1995 yılında Scrum ilk kez resmi olarak tanıtıldığında, ortalama sprint süresi 1-4 haftaydı. Maksimum süre bir aydı. Günümüzde çoğu takım 2 haftalık sprintler kullanıyor, çünkü daha kısa döngüler daha hızlı geri bildirim döngülerinden dopamin salgısını artırıyor.

Kapsamı değişen projeler için hangisi daha iyidir?

Burnup grafiği, gereksinimler sürekli değiştiğinde daha iyi sonuç verir, çünkü tamamlanan işleri ve toplam kapsamı ayrı satırlarda gösterir. Liderlere, projenin tamamında işlerin nasıl ilerlediğine dair şeffaf bir görünüm sunar.

Takımlar daha geniş bir proje yol haritasına başvurduklarında, burnup grafiği ilerlemenin gelişen hedefle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo çizdiğini daha net bir şekilde gösterir. Kapsam sapmalarını anında görünür kılar ve konuşmaların varsayımlardan ziyade gerçeklere dayalı olmasını sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanlar, ilerlemenin istikrarlı bir şekilde devam ettiği hissi olan " psikolojik momentum "dan motivasyon alırlar. Küçük bir ilerleme bile momentum yaratır, bu nedenle hızı ve birikmiş işi izlemek, takımların karmaşık sprintleri tamamlamasına yardımcı olur.

Neden birçok Agile takımı her ikisini de kullanıyor?

Her iki grafiği birlikte kullanmak, takımlara ilerlemeyi daha kapsamlı ve doğru bir görünümde gösterir. Burndown grafiği kısa vadeli hızı gösterirken, burnup grafiği hedefe doğru uzun vadeli hareketi ve kapsam değişikliği olasılığını gösterir.

Bu kombinasyon, takımlar sorunları erken tespit edebildiği, değişikliklerin arkasındaki "nedenleri" anlayabildiği ve durumu paydaşlarla güvenle iletişime geçebildiği için proje izlemesini güçlendirir.

İlerlemeyi nasıl izleyeceğinizi anladıktan sonra, bir sonraki zorluk bu bilgileri Çalışma Alanınızda görünür kılmaktır. İşte burada ClickUp devreye girer.

🚀 ClickUp Avantajı: İşiniz uygulamalar, belgeler, biletler, sohbetler ve araştırmalar arasında yayıldığında, cevapları bulmak yavaş ve parçalı hale gelir. Masaüstü AI yardımcısı ClickUp BrainGPT, aşağıdakiler arasında arama ve akıl yürütmeyi birleştirir: TÜM iş uygulamalarınız

ClickUp Çalışma Alanı

Bağlı uygulamalar

Birden fazla LLM (ChatGPT, Claude ve Gemini)

Web araması Brain MAX'ta ClickUp Talk to Text'e sorarak Çalışma Alanınızdan cevaplarınızı bulun Hızlı hareket ettiğinizde, ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text özelliği 4 kat daha hızlı iş yapmanıza yardımcı olur. Değerli içgörüleri veya gereksinimleri dikte etmeniz yeterlidir, araç bunları sizin için biçimlendirir ve bir göreve eklenmeye hazır hale getirir.

AI yayılmasını ortadan kaldırmaya nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

Her bir grafiği ne zaman kullanmalı (gerçek dünya senaryoları)

Takımlar, işin türüne, belirsizlik düzeyine ve ilerlemeyi ne kadar yakından izlemeleri gerektiğine bağlı olarak genellikle burnup ve çevik burndown grafikleri arasında geçiş yaparlar.

Her bir grafiğin en uygun olduğu durumları gösteren pratik senaryolar aşağıda verilmiştir. 📈

Senaryo 1: Backlog'un kilitli olduğu iki haftalık bir sprint

Takımınız, sabit bir görev seti ve sprint ortasında beklenen bir değişiklik olmadan iki haftalık bir sprint başlatır. İşi doğru hızda azalttığınızı gösteren basit bir günlük görünüm istiyorsunuz.

Burndown grafiği buna uygundur, çünkü kalan iş çizgisi takımın ileride mi yoksa geride mi olduğunu gösterir. Bu, öngörülebilir teslimatın odak noktası olduğu çevik scrum akışında iyi sonuç verir.

Senaryo 2: Geliştirme sırasında sürekli gelişen bir ürün özelliki

Kullanıcıya yönelik yeni bir özellik geliştiriyorsunuz ve paydaşlar her demodan sonra küçük iyileştirmeler talep etmeye devam ediyor. Kapsam birkaç günde bir biraz daha genişliyor ve takım, ilerlemenin gerçek mi yoksa hedefin sürekli değişmesi nedeniyle yavaş mı hissedildiğini netleştirmek istiyor.

Burada burnup grafiği daha iyidir, çünkü tamamlanan işleri ve toplam kapsamı ayrı çizgiler olarak gösterir. Bu, sürekli değişen ayrıntılı bir iş kırılım yapısı sürdürdüğünüzde yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? İnsanlar genellikle zor görevlerin ne kadar süreceğini abartır (buna "etki önyargısı" denir), bu da onların işi ertelemelerine neden olur. Ancak bir kez başladıklarında, genellikle görevleri tahmin edilenden daha hızlı tamamlarlar. Karmaşık işleri daha küçük parçalara ayırmanın takip edilebilirliği artırmasının bir nedeni budur.

Senaryo 3: Birden fazla onay ve bağımlılık içeren üç aylık bir proje

Takımınız, mühendislik, tasarım, pazarlama ve hukuk departmanlarının dahil olduğu, müşterilere yönelik bir lansman hazırlığı yapıyor. Her grup kendi zaman çizelgesini takip ediyor ve onaylar bazı görevlerin gecikmesine neden olabiliyor.

Genel zaman çizelgesi sabit olmadığından, burnup grafiği liderlere ilerleme ve değişikliklerin kapsamı nasıl etkilediği konusunda dürüst bir görünüm sunar. Bu şekilde, özellikle takımlar arası bağımlılıklar nedeniyle proje takvimi değiştiğinde, zaman çizelgelerinin neden değiştiğini açıklayabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: İnsanlar, küçük başarılar da olsa, görünür bir ilerleme gördüklerinde daha motive olurlar. Buna Hedef Eğimi Etkisi denir. Beyniniz, tamamlanmaya yaklaştıkça çabayı hızlandırır (burndown grafiklerinin işe yaramasının nedeni budur!).

ClickUp ile Burnup/Burndown Grafiği Oluşturma

ClickUp, Birleşik AI Çalışma Alanı olarak işlev görür; bu, görevlerinizin, belgelerinizin, güncellemelerinizin, sprint verilerinizin, raporlamalarınızın ve AI yardımınızın tek bir sistemde yer alması ve böylece araçların dağınıklığının ortadan kalkması anlamına gelir.

Çevik aracın sizi nasıl desteklediğine daha yakından bakalım. 👇

Sprint kurulumunu başlatın

Ücretsiz şablon alın Tutarlı bir sprint temeli oluşturun, birden fazla görevi izleyin ve ClickUp Burndown Grafik Şablonu ile tamamlanan ve ilerleyen görevleri görün.

ClickUp Burndown Grafiği Şablonu size sağlam bir başlangıç noktası sunar. Her KPI'yı bir ClickUp Görevi olarak tanımlayın. Ardından, Hedef Değer, Gerçek Değer, İlerleme ve hatta Önceki Dönem veya Varyans gibi ClickUp Özel Alanlarını ekleyin. Bu şekilde, sayıyı ve bununla ilgili bağlamı yakalayabilirsiniz: hedefinizle karşılaştırıldığında durumu, yükseliş veya düşüş eğilimi olup olmadığı ve hangi takımın sorumlu olduğu gibi.

Şablon, her bir KPI'nın durumunu tanımlamak için Yolunda, Risk Altında, Tamamlandı ve Başlamadı gibi ClickUp Özel Durumları sunar.

Ödeme güncellemesi için 12 günlük bir sprint çalıştırdığınızı varsayalım. "Sprint 14"ü yükleyin, tahmini 60 hikaye puanınızı girin ve her şeyi anlamlı Durumlara eşleyin. İkinci gün, arka uç mühendisiniz 5 puanlık bir hikaye gönderir, QA 3 puanlık bir Görevi kapatır ve kalan iş satırı hemen düşer.

Pontica Solutions'ın Hesap Direktörü Dayana Mileva'nın görüşlerini dinleyin:

ClickUp ile bir adım önde giderek, müşterilerimizin performansı, doluluk oranını ve projeleri gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri ve erişebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu, özellikle farklı ülkelerde ve hatta bazen farklı kıtalarda bulunan müşterilerimizin takımlarına bağlı hissetmelerini sağlıyor.

Gerçek sprint kontrol odanızı oluşturun

Platform içinde oluşturulan (ve ClickUp Şablonları ile entegre edilen!) ClickUp Gösterge Panelleri, takımlar veya departmanlar arasındaki bilgileri görselleştiren özelleştirilebilir merkezler oluşturmanıza olanak tanır. Hikayeye bağlı olarak çubuk grafikler, çizgi grafikler, göstergeler veya sayı kutucukları kullanabilirsiniz: satış performansı, pazarlama erişimi, operasyonel verimlilik, müşteri hizmetleri metrikleri veya çalışanlarla ilgili KPI'lar.

Özel ClickUp Gösterge Panelleri ile seçilen kaynaklardan gelen verileri yansıtan gerçek zamanlı görsellere erişin

Gösterge panelleri, sprint kararlarını yönlendiren iki grafiğe odaklandığınızda en iyi şekilde çalışır: hız için burndown ve kapsam için burnup.

Bir "Sprint 22 Kontrol Paneli" oluşturduğunuzu varsayalım. Sol tarafa bir Sprint Burndown Kartı, sağ tarafa bir Sprint Burnup Kartı ekliyorsunuz. Bu eşleştirme, hız kaymalarının gerçek nedenini tespit etmeyi kolaylaştırır.

İşlerin ne kadar hızlı ilerlediğini net bir şekilde görmek için ClickUp gösterge panellerindeki Sprint Burndown kartını kullanın

Sprintin yarısına geldiğinizde, gösterge paneliinizde şunlar gösterilir:

Burndown ideal çizgisi 27 puanın tamamlandığını öngörür.

Gerçek çizgi 18'de yer almaktadır.

Burnup grafiği, Ürün ekibinin üç yeni görev eklemesi nedeniyle kapsam çizgisinin 54'ten 66'ya sıçradığını gösteriyor.

Yan yana duran bu iki grafik, hız sorunlarından çok farklı bir hikaye anlatıyor. Takım yavaşlamadı; sprint değişti. Bu da size bir sonraki adımı net bir şekilde gösteriyor: gereksiz hikayeleri bırakın ve gerçekçi olmayan bir tempo zorlamak yerine yeni cilalama görevlerini Sprint 23'e taşıyın.

Hızınızı gerçek zamanlı olarak izleyin

ClickUp Gösterge Paneli'ndeki Sprint Burndown Kartları ile işinizin ayrıntılarına derinlemesine inin

Sprint Burndown Kartları, birisi bir Görevi taşıdığında güncellenir. İdeal çizgi ikinci günde 12 tamamlanmış puan beklerken, gerçek çizginiz sadece 6 puan gösteriyorsa, panonuzu kontrol edip inceleme aşamasında kalan üç görev bulursunuz.

Standup sırasında hızlı bir dürtme, onları tekrar harekete geçirir.

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla kaynaktan veri çeken AI Kartları ile bir KPI gösterge paneli yapılandırın. Veriler güncellendikçe, ClickUp Brain eğilimleri ve anomalileri (örneğin, sprint hızında ani bir düşüş veya hata sayısında bir artış) vurgular. Ham sayıları manuel olarak incelemekten kurtulursunuz.

ClickUp Gösterge Panellerinde AI Kartlarını yapılandırarak son güncellemelerle ilgili hızlı standup'lar oluşturun

Bunu Talk-to-Text ile birleştirin. Güncellemelerinizi dikte edin, bir AI Kartı tetikleyerek metrikleri yeniden hesaplayın ve grafikleri yenileyin: burndown, burnup, kapsam-hız vb. Bir sonraki stand-up veya liderlik kontrolünden önce güncel bir gösterge paneli sahip olacaksınız.

Kapsamı açık tutmaya devam edin

Sprint durmak bilmediğinde burnup grafikleri önem kazanır.

ClickUp Gösterge Panellerindeki Sprint Burnup Kartları ile sprintinizi rayından çıkarmadan önce kapsam değişikliklerini tespit edin

Sprint Burnup Kartı, tamamlanan işleri toplam kapsamdan ayırır, böylece değişiklikler anında görünür. QA'nın 10 puan değerinde dört erişilebilirlik senaryosu eklediğini varsayalım. Kapsam çizgisi yükselir, ilerleme çizgisi sabit kalır ve hareketli bir hedefe yöneldiğinizi hemen anlarsınız.

PM gösterge paneli oluşturmayı öğrenmek için bu videoyu izleyin:

ClickUp ile Çıtayı Yükseltin

Sprint grafikleri, takımlar hızlı hareket ederken ve değişen hedefleri yönetirken işi daha net hale getirir.

Burndown grafikleri herkesin bugünün hızına odaklanmasını sağlarken, burnup grafikleri kapsamın nasıl geliştiğini anlamanıza yardımcı olur. Doğru seçim, projenizdeki değişikliklerin düzeyine bağlıdır, ancak her iki grafik de takımınıza daha fazla güven ve daha az sürpriz sağlar.

ClickUp, her görev zaten grafiklerinizin ihtiyaç duyduğu verileri içerdiğinden, ekstra çaba sarf etmeden her iki görünümü de sunar. İlerlemeyi takip eder, kapsam değişikliklerini erken fark eder ve daha az sapma ile sprintler gerçekleştirirsiniz. Gösterge panelleri, Sprint Kartları ve ClickUp Brain, takımınız bir görevi ilerletirken gerçek zamanlı olarak güncellenen bir kontrol odasına Çalışma Alanınızı dönüştürür. ClickUp'a bugün kaydolun! ✅