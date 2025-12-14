Kodlama için Perplexity ve Claude: Geliştiriciler için hangi AI daha iyidir?

Zorlu bir API entegrasyonu konusunda yardıma ihtiyacınız var. Mevcut belgeleri arayan AI aracını mı yoksa tüm kod tabanınızı okuyabilen aracı mı tercih edersiniz?

Bu, geliştiricilerin her gün karşılaştığı bir karardır. Perplexity ve Claude, programlama çevrelerinde en çok konuşulan iki AI asistanı haline gelmiştir, ancak temelde farklı şekillerde iş yaparlar.

Perplexity, web'i gerçek zamanlı olarak arar ve güncel cevapları gösterir. Claude, binlerce satırlık kodu okur ve mimari hakkında akıl yürütür.

Bu blog yazısında, kodlama için Perplexity ile Claude'u, gönderim yaparken önemli olan hususlara göre karşılaştıracağız: kod kalitesi, hata ayıklama yardımı ve geliştirdiğiniz şeyi anlayıp anlamadıkları.

Perplexity ve Claude'a Genel Bakış

İşte iki araç için hızlı bir özet tablosu ve bonus bir araç:

Kriterler Perplexity Claude Bonus: ClickUp ⭐️ Birincil fonksiyon Hızlı, web destekli kod yanıtları sunan cevap motoru Karmaşık kodlama görevleri için akıl yürütme öncelikli model Kod, Belge ve proje yönetimi için bağlamsal AI içeren hepsi bir arada çalışma platformu Kod yardımı Gerçek zamanlı kaynaklardan hızlı snippet'ler ve düzeltmeler Güçlü çok adımlı kodlama, tüm dillerde yardımcı olur Bağlam farkında kod önerileri, kod bloku oluşturma ve mühendislik ş akışı desteği Kod üretimi Kısa komut dosyaları ve örnekler için idealdir Tam özellikler için daha tutarlı, yapılandırılmış üretim Çalışma Alanı bağlamını kullanarak takımınızın kurallarına ve proje yapısına uygun kodlar yazar. Hata ayıklama Arama yoluyla bilinen çözümleri bulmak için harika Derin hata analizi ve kök neden akıl yürütme Bağlam içinde sorun giderme için ilgili belgeleri, geçmiş hata raporlarını ve kod parçacıklarını gösterir. Bağlam işleme Arama odaklı; sınırlı uzun kod bağlamı Çoklu dosya projelerine uygun büyük bağlam penceresi Görevler, belgeler ve kod tabanından derin bağlam; kodu proje geçmişi ve belgelere bağlar Özelleştirme Temel komut kontrolü Güçlü stil, kişilik ve sistem komut istemini ayarlama Çoklu model destek hizmeti (Claude, ChatGPT, Gemini, ClickUp AI); takımın iş akışına ve stiline uyum sağlar İşbirliği Hızlı paylaşımla verilen yanıtlar için en iyisi Çift programlama ve yinelemeli incelemeler için daha uygun Kod, belgeler ve görevler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği; takım tartışmalarına bağlı AI önerileri Kullanım örnekleri Kütüphane aramaları, hızlı hata ayıklama, API örnekleri Özellik oluşturma, yeniden düzenleme ve dokümantasyon Uçtan uca yazılım geliştirme: planlama, kodlama, belgeleme, inceleme ve sevkiyat Entegrasyonlar Tarayıcı/uzantı tabanlı Üçüncü taraf araçlar aracılığıyla API ve IDE dostu Tek bir Çalışma Alanı'nda proje yönetimi, belgeler, sohbet ve gösterge panelleriyle yerel entegrasyon

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Perplexity nedir?

Perplexity aracılığıyla

Perplexity, güncel kaynaklara dayalı yanıtlar sağlamak için web'i gerçek zamanlı olarak arayan bir yanıt motorudur. Birden fazla kaynaktan gelen bilgileri sentezler ve alıntılarla birlikte doğrudan yanıtlar sunar.

Geliştiriciler için bu, güncel belgeler, çerçeve sürüm notları ve en son API değişikliklerini elde etmek anlamına gelir ve bunların tümü doğrudan ş Akışınıza aktarılır.

Bir hata mesajını giderirken veya yeni bir teknolojiyi öğrenirken, Perplexity AI sizi çevrimiçi olarak mevcut en güncel bilgilerle bağlar, bu da onu belgelerin sık sık güncellendiği ekosistemler için özellikle değerli kılar.

🧠 İlginç Bilgi: Stack Overflow Geliştirici Anketi'nde, geliştiricilerin %81'i yapay zeka kodlama araçlarını kullanarak elde etmeyi umdukları en büyük faydanın verimliliği artırmak olduğunu söyledi.

Perplexity özellikleri

Perplexity, teknik sorular için kaynaklı cevaplar sunmak için arama ile AI araçlarını birleştirir. Geliştiricilerin güvendiği anahtar özellikler şunlardır:

Özellik #1: Alıntılarla web araması

Web ile ilgili sorularınıza doğru cevaplar alın

Perplexity, siz soru sorduğunuzda internette arama yapar ve güncel belgeleri, API referanslarını, GitHub sorunlarını ve topluluk tartışmalarını ortaya çıkarır. Her cevap, resmi belgeler, Stack Overflow konuları veya son blog gönderileri gibi orijinal kaynaklara doğrudan bağlantılar içerir.

Özellik #2: Pro Arama modu

Pro Arama modu ile kodu analiz edin

Pro Search , Perplexity'nin gelişmiş akıl yürütme modudur ve cevap vermeden önce daha derin bir analiz yapar. Cevap vermesi daha uzun sürer, ancak kaynaklar arasında daha kapsamlı araştırma yapar, bilginin kalitesini değerlendirir ve ayrıntılı teknik açıklamalar sunar.

Sistem mimarisi, performans optimizasyonu veya bir sorunu çözmek için birden fazla yaklaşımı karşılaştırma gibi karmaşık sorular için Pro Search, temel aramanın gözden kaçırabileceği nüansları inceler.

🔍 Biliyor muydunuz? Google ve Microsoft gibi büyük şirketler, belirli projelerde yeni kodların yaklaşık %30'unda AI tarafından oluşturulan kodları kullandıklarını bildiriyor ve bazı firmalar, geliştiricilerin AI kodlama araçlarını kullandıklarında görevleri %83 daha hızlı tamamladıklarını belirtiyor.

Özellik #3: Proje organizasyonu için koleksiyonlar

Koleksiyonlarla sohbet konuları düzenleyin

Koleksiyonlar, belirli projeler veya araştırma konuları etrafında aramaları, kaynakları ve konuşmaları düzenlemenizi sağlar.

Kimlik doğrulama kitaplıklarını değerlendiriyor, veritabanı geçiş stratejilerini araştırıyor veya yeni bir çerçeve için kaynak topluyorsanız, ilgili aramaları kaydederek kod için teknik belgeler yazabilir ve bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.

Koleksiyonlar, takım üyelerinin bulgularını paylaşmasına ve merkezi bir alanda araştırmalarını paylaşımına olanak tanıyarak işbirliğini destekler.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok ilgilendikleri AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik olmayan çalışanlar, bir AI aracını kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işinizle ilgili ne kadar fazla bağlam bilgisine sahip olursa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Perplexity fiyatlandırması*

Ücretsiz

Perplexity Pro: Aylık 20 $

Kurumsal Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Kurumsal Max: Kullanıcı başına aylık 325 $

* En son fiyatlar için lütfen aracın web sitesini kontrol edin.

🎥 İzleyin: Bu videoda, kodlama için en iyi AI ajanlarını keşfediyoruz — kod üreten, hataları yakalayan, iyileştirmeler öneren ve odaklanarak geliştirme yapmanızı sağlayan araçlar. İçinde bulacaklarınız: ✔ Kod oluşturuculardan hata düzelticilere kadar en iyi AI kodlama asistanları✔ Karşılaştırma: GitHub Copilot ile ClickUp, Tabnine ve diğerleri✔ AI kodlama ajanlarını IDE'nize ve ş Akışınıza nasıl entegre edebilirsiniz✔ Tuzaklardan kaçınmak ve kod tabanınızı sağlıklı tutmak için ipuçları Bunu, geliştirici ş akışınızı bir üst seviyeye taşımak için bir başlangıç noktası olarak kullanın ve siz kontrolü elinizde tutarken AI ajanınızın zor işleri halletmesine izin verin.

Claude nedir?

Claude aracılığıyla

Claude, Anthropic tarafından geliştirilen ve genişletilmiş, bağlam farkında konuşmalar yoluyla kodu anlama ve oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir AI asistanıdır.

Claude'u bir AI kodlama aracı olarak ayıran özellik, tek bir konuşmada yüz binlerce belirteç işleyebilen devasa bağlam penceresidir. Bu, Claude'un tüm kod tabanlarını okuyabileceği, birden fazla ilgili dosyayı aynı anda inceleyebileceği, uzun hata günlüklerini analiz edebileceği ve karmaşık teknik tartışmalar boyunca anlayışı koruyabileceği anlamına gelir.

Claude ayrıca teknik sorunları analiz eder, karmaşık kavramları açıklar ve ayrıntılı bir trade-off analizi ile tasarım kararlarını düşünmenize yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? 96 tam zamanlı mühendisin katıldığı bir araştırma, AI yardımının görev tamamlama süresini yaklaşık %21 oranında azalttığını ortaya koydu. Bu da, AI'nın sadece bir moda olmaktan öte, ölçülebilir bir hız artışı sağladığını gösteriyor.

Claude özellikleri

Claude'u kodlama için kullandığınızda, derin teknik işler ve sürekli işbirliği için tasarlanmış özelliklere erişim elde edersiniz. İşte onu geliştirme görevleri için değerli kılan özellikler:

Özellik #1: Gelişmiş kod anlama + oluşturma

Claude AI ile Python fonksiyonları yazın

Claude Sonnet, Python, JavaScript, TypeScript, Java, C++, Go, Rust ve daha fazlası dahil olmak üzere düzinelerce programlama dilinde kod okur ve yazar. Sözdiziminin ötesinde, Claude tasarım kalıplarını, mimari ilkeleri ve çerçeveye özgü kuralları anlar.

Uygun hata yönetimi ile tamamlanan fonksiyonlar oluşturabilir, okunabilirliği ve performansı iyileştirmek için kodu yeniden düzenleyebilir, uç durumları içeren kapsamlı test paketleri yazabilir ve karmaşık algoritmaları adım adım açıklayabilir.

Özellik #2: Etkileşimli kod geliştirme için artefaktlar

Claude Artifacts'ta oluşturulan kodu görünümde görüntüleyin

Claude önemli miktarda kod ürettiğinde, Artifacts oluşturur. Bu, sözdizimi vurgulamalı biçimlendirilmiş kodu görünümde görebileceğiniz, uygulamaları doğrudan kod düzenleyicinize kopyalayabileceğiniz ve sürümler arasında geçiş yapabileceğiniz etkileşimli panellerdir.

Claude'dan bir yaklaşımı değiştirmesini veya farklı bir model denemesini isterseniz, Artifact konuşma geçmişini koruyarak güncellenir.

Özellik #3: Proje bilgisi entegrasyonu

Proje bilgilerini Claude'a yükleyin

Claude, konuşma boyunca projenizin README dosyalarını, katkı kurallarını, stil kılavuzlarını ve mevcut belgeleri işleyebilir ve bunlara başvurabilir. Bu, gereksinimleri tekrarlamanıza gerek kalmadan yanıtların takımınızın kurallarına, mimari kararlarına ve kodlama standartlarına uygun olduğu anlamına gelir.

Belgelerinizi bir Projeye bir kez yükleyin, Claude'un önerileri belirlediğiniz kalıplara uygun olacaktır.

🔍 Biliyor muydunuz? JPMorgan Chase mühendisleri, dahili bir AI kodlama asistanını kullanmaya başladıktan sonra verimliliği %10-20 oranında artırdı.

Claude fiyatlandırması*

Bireysel

Ücretsiz

Artıları: Aylık 20 dolar

Max: Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım

Standart lisans: Kullanıcı başına aylık 30 $

Premium koltuk: Kullanıcı başına aylık 150 $

Enterprise

Özel fiyatlandırma

Eğitim

Özel fiyatlandırma

* En son fiyatlar için lütfen aracın web sitesini kontrol edin.

💡 Profesyonel İpucu: AI kodlama araçlarını karmaşık görevlerde adım adım yönlendirmek için komut zincirlemeyi kullanın: AI'dan mantığı veya yaklaşımı özetlemesini isteyen bir komutla başlayın.

Bu taslağa dayalı olarak gerçek kodu oluşturmak için ikinci bir komut girin.

Kodu yeniden düzenlemek veya basitleştirmek için başka bir komut ekleyin.

Testler veya sınır durum kontrolleri isteyen bir komut istemiyle bitirin.

Kodlama için Perplexity ve Claude: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Claude hem de Perplexity, geliştiricilere değerli yetenekler sunar, ancak kodlama yardımına farklı açılardan yaklaşırlar. Perplexity, sizi mevcut web kaynakları ve belgelerle bağlantı kurmada mükemmeldir, Claude ise derin kod analizi ve büyük bağlamda akıl yürütme konusunda uzmanlaşmıştır.

İkisini karşılaştıralım. 🧑‍💻

Özellik #1: Gerçek zamanlı bilgi erişimi

Hızla gelişen çerçeveler veya yeni keşfedilen hatalar gibi yazılım geliştirme zorluklarıyla uğraşırken, güncel bilgilere erişim kritik önem kazanır.

Perplexity

Perplexity, her sorguda web'i gerçek zamanlı olarak arar ve güncel belgelerden, son Stack Overflow tartışmalarından, GitHub sorunlarından ve geliştirici bloglarından bilgi alır.

Alıntılar, bilginin tam olarak nereden geldiğini gösterir ve tıklayarak tüm içeriği okuyabilir veya teknik ayrıntıları doğrulayabilirsiniz.

Claude

Claude'un eğitim verileri Ocak 2025'e kadar uzanır ve önemli miktarda programlama bilgisi ve yerleşik en iyi uygulamaları kapsar.

Olgun teknolojiler, dil temelleri veya istikrarlı çerçevelerle ilgili sorular için Claude, harici kaynaklara ihtiyaç duymadan eğitimi sayesinde doğrudan cevap verebilir. Ayrıca web arama özelliği de vardır, ancak ön tanımlı olarak her kodlama sorusunu aramaz.

🏆 Kazanan: Perplexity bu turu kazandı! Çözümlerin mevcut en iyi uygulamaları yansıtıp yansıtmadığını sık sık doğrulaması gereken geliştiriciler için idealdir.

Özellik #2: Kod tabanını anlama ve bağlam

Bir projenin farklı bölümlerinin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamak için büyük resmi görmek gerekir. Perplexity ve Claude'un kodlama açısından birbirlerine göre ne kadar başarılı olduklarını görelim:

Perplexity

Perplexity, takip soruları boyunca bağlamı koruyarak konuşmaları yönetir, bu da belirli bir konuyu derinlemesine incelemek için yardımcı olur. Pro planında analiz için dosya yükleyebilirsiniz. Ancak, Perplexity'nin aynı anda işleyebileceği kod miktarında pratik sınırlamalar vardır.

Claude

Claude'un 200.000 belirteçlik bağlam penceresi, geliştiricilerin verimliliğini artırmak için idealdir. 10-15 adet büyük kod dosyasını yapıştırabilirsiniz; Claude, bunların nasıl etkileştiğini analiz eder, dosyalar arasındaki tutarsızlıkları tespit eder, mimari iyileştirmeler önerir ve yeniden yapılandırma görevinin tam kapsamını anlar.

🏆 Kazanan: Claude kazanır! Bu kategoride büyük bir avantaja sahiptir. Tüm proje yapılarını işleme ve derin bağlamı koruma yeteneği, Claude'u önemli ölçüde daha etkili hale getirir.

Özellik #3: Kod oluşturma kalitesi

En iyi uygulamaları takip eden ve sınır durumlarını doğru şekilde ele alan çalışan kodlar üretmek, geliştiriciler için bir AI aracının zaman tasarrufu sağlayıp sağlamadığını veya daha fazla iş yaratıp yaratmadığını belirler.

Perplexity

Perplexity, belgelerden, öğreticilerden ve topluluk kaynaklarından alınan kod örnekleri oluşturur. Mevcut kaynakları aradığı için, kod genellikle modern sözdizimini ve son API değişikliklerini yansıtır. Bununla birlikte, kod oluşturma Perplexity'nin ana odak noktası değildir. Odak noktası, sizi web'den ilgili örnekler ve açıklamalarla bağlantı kurmaktır.

Claude

Claude, hata işleme, sınır durumları ve sürdürülebilirliğe ayrıntılı bir şekilde dikkat ederek kapsamlı, üretime hazır kodlar oluşturur. Testler yazar, uygun belgeleri ekler ve güvenlik etkilerini göz önünde bulundurur. Kod kalitesi, dil deyimleri, çerçeve kuralları ve yazılım mühendisliği ilkelerine ilişkin derin bir anlayışı tutarlı bir şekilde yansıtır.

🏆 Kazanan: Claude'u seçin! Daha iyi mantık, daha kapsamlı hata yönetimi ve mimari etkilerin daha derinlemesine değerlendirilmesi ile kod üretir.

📖 Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi Claude AI alternatifleri

Reddit'te kodlama için Perplexity ve Claude karşılaştırması

Kullanıcıların kodlama için Perplexity ve Claude hakkında ne söylediklerini görmek için Reddit'e baktık. İşte onların yorumları.

Bir kullanıcı, Perplexity'nin daha geniş kapsamlı oluşum görevlerini nasıl desteklediğini şöyle anlattı:

Web sitesi sayfaları oluşturmak, görüntüler oluşturmak, bazı stil efektleri kodlamak için Perplexity Pro Labs kullanıyorum... Bana tüm adımları ayrıntılı açıklamalarla sunuyor... Size en uygun olanı ve komutlarınızı anlayanı seçin.

Web sitesi sayfaları oluşturmak, görüntüler oluşturmak, bazı stil efektleri kodlamak için Perplexity Pro Labs kullanıyorum... Bana tüm adımları ayrıntılı açıklamalarla sunuyor... Size en uygun olanı ve komutlarınızı anlayanı seçin.

Başka bir kullanıcı, teknik güçlerini ve sınırlarını şöyle belirtti:

Perplexity sağlam bir RAG sistemine sahiptir... ancak bağlam penceresi yaklaşık 60 bin ile sınırlıdır.

Perplexity sağlam bir RAG sistemine sahiptir... ancak bağlam penceresi yaklaşık 60 bin ile sınırlıdır.

Kod derinliği konusunda bir Redditor şunları paylaştı:

En iyileri sonnet 3. 5 ve o1'dir, ancak çok basit işler yapılmayacaksa kodlama için perplexity'yi kullanmayın; bu araç bu amaç için tasarlanmamıştır. […] Perplexity, (neredeyse güncel) bilginin çok önemli olduğu araştırma görevlerinde (örneğin, yeni bir kütüphane hakkında bilgi istemek) [sic] parlar.

En iyileri sonnet 3. 5 ve o1'dir, ancak çok basit işler yapılmayacaksa kodlama için perplexity'yi kullanmayın; bu araç bu amaç için tasarlanmamıştır. […] Perplexity, (neredeyse güncel) bilginin çok önemli olduğu araştırma görevlerinde (örneğin, yeni bir kütüphane hakkında bilgi istemek) [sic] parlar.

Başka bir Reddit kullanıcısı da Claude AI incelemesini paylaşarak neden tercih edildiğini açıkladı:

Kodlama birincil kullanım alanınızsa Perplexity en iyi seçenek değildir. GitHub entegrasyonu gibi özel özelliklere sahip Claude daha idealdir.

Kodlama birincil kullanım alanınızsa Perplexity en iyi seçenek değildir. GitHub entegrasyonu gibi özel özelliklere sahip Claude daha idealdir.

ClickUp ile tanışın: Kodlama için Perplexity ve Claude'a en iyi alternatif

Perplexity ve Claude, kod oluşturmanıza veya kodunuzu iyileştirmenize yardımcı olabilir, ancak bunlar arasında (ve diğer araçlarınız arasında) geçiş yapmak, doğrudan AI Sprawl'a yol açar. AI araçları arasında geçiş yapmak, zaman, bağlam ve ivme kaybına neden olur (ve birden fazla abonelik ücreti ödemenize neden olur!). Kodlama, planlama ve işbirliğinin birbirine bağlantılı olduğu tek bir yere ihtiyacınız var.

ClickUp, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

ClickUp ile kod belgeleriniz, sprint görevleriniz, teknik özellikleriniz ve takım tartışmalarınız, AI'nın sadece sorduğunuz tekil soruyu değil, tüm geliştirme bağlamınızı anlayabileceği tek bir Çalışma Alanı'nda bulunur.

ClickUp, bağlam geçişini azaltmak için geliştirilmiştir. %100 bağlam ve insanlar ile temsilcilerin birlikte kod yazabileceği (ve geliştirme paylaşımları yapabileceği) tek bir yer elde ettiğinizde, sessiz verimlilik katili olan İş Dağınıklığını ortadan kaldırmış olursunuz!

İşte nasıl. 👀

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Bağlamsal AI

Kodlama oturumları sırasında ClickUp Brain'in yardımıyla kesintisiz çalışmaya devam edin

ClickUp Brain, yazılım takımlarına dağınık araçların yerini alan ve bağlamı tek bir Çalışma Alanı’nda tutan tek bir AI sistemi sunar. Claude, ChatGPT ve Gemini gibi birden fazla AI aracına yayılmış olan zeka ve yetenekleri bir araya getirir.

Diyelim ki, ClickUp'ta görevleri, belgeleri ve sistem bilgilerini zaten izliyorsunuz. ClickUp Brain bu bağlamı otomatik olarak kullanır. Kod bloklarını kopyalayıp yapıştırmanıza, dosyaları tekrar yüklemenize veya arka plan bilgilerini yeniden belirtmenize gerek yoktur.

Bu bağlamı kullanarak kodlama oturumları sırasında doğru önerilerde bulunur. Örneğin, eski bir API kararının kısa bir özetini isteyebilirsiniz. İlgili ClickUp belgelerini alır, gerekçeyi çıkarır ve mevcut işinize devam etmenize yardımcı olacak net bir açıklama sunar.

💡 Profesyonel İpucu: Slack ve e-posta üzerinden teknik tartışmalar yapmak yerine, ClickUp Chat'i kullanarak uygulama yaklaşımlarını tartışın, kod parçacıklarını inceleyin veya görev konuları içinde doğrudan hataları giderin. Takım arkadaşlarınızı etiketleyerek mimari kararları değerlendirin ve tüm teknik konuşmaları ilgili özelliklerle bağlantılı tutun.

Kod yapabilen iş arkadaşları gibi davranan ajanlar

ClickUp'ın Ambient Agents özelliği, tüm çalışma alanınızla derinlemesine entegre olduğundan, gerçek görevlerde harekete geçebilir, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir ve proje yönetimi ortamınızda doğrudan işbirliği yapabilir.

Bağımsız AI modellerinden farklı olarak, ClickUp'ın ajanlarına ( ClickUp Codegen gibi özel ajanlar dahil) görevler atanabilir, üretime hazır kodlar oluşturabilir, kodlarla ilgili soruları yanıtlayabilir ve hatta kodlama ihtiyaçlarınıza göre görevler oluşturabilir veya güncelleyebilirler. Tüm bunları yaparken gerçek proje verilerinizi, yorumlarınızı ve belgelerinizi referans alırlar.

Kodlama yardımı ile gerçek proje yürütme arasındaki bu kesintisiz bağlantı, ClickUp'ın AI ajanlarını bir takım içinde çalışan veya karmaşık projeleri yöneten geliştiriciler için benzersiz bir şekilde güçlü kılar.

Birden fazla premium AI modeli tek bir yerde

Dahası, ClickUp Brain tek bir çatı altında birden fazla LLM sunar.

Göreve bağlı olarak Claude, ChatGPT, Gemini veya ClickUp'ın kendi özel modeli arasında seçim yapabilirsiniz. Bu yaklaşım, araştırma için doğru cevaplar, yeniden yapılandırma için yapılandırılmış akıl yürütme ve hata ayıklama için net açıklamalar sağlar.

Tek bir sistemde kalarak, platformlar arasında geçiş yapmadan farklı AI modellerinin güçlü yönlerine erişebilirsiniz.

ClickUp Brain ile araçlar arasında geçiş yapmadan birden fazla LLM kullanın

Gerçek proje yapınıza uyan kod üretimi

Ayrıca, ClickUp Brain mevcut çerçevenize uygun kod yazar.

ClickUp Brain ile takımınızın yapısına uygun kodlar üretin

Takımınızın belirli bir adlandırma kuralı kullandığını veya katı bir modül modeli izlediğini varsayalım. ClickUp Brain, görevlerinizden ve belgelerinizden bu modelleri öğrenir, ardından bunları dikkate alan öneriler üretir. Bu yaklaşım, tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırır ve talepten uygulamaya daha verimli bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar.

📌 Şu komutu deneyin: Aşağıdaki sorunu çözen temiz, özlü ve üretime hazır bir kod yazın. Yalnızca gerekli yerlere yorum ekleyin, gereksiz açıklamalardan kaçının ve tam kod bloğunu çıktı olarak verin. Kod, en iyi uygulamalara uygun olmalı ve kolayca değiştirilebilir olmalıdır. Sorun şu: Kullanıcıların süreyi ayarlayabileceği, geri sayım yapabileceği ve sonunda bir bildirim yazdırabileceği basit bir verimlilik zamanlayıcısı oluşturun.

💡 Profesyonel İpucu: Bir özelliğin nasıl çalıştığını tam olarak göstermek veya karmaşık mantığı açıklamak için sesli anlatımlı ClickUp Klipleri oluşturun, ardından bu klipleri doğrudan teknik belgelere veya görev yorumlarına yerleştirin.

Brain'in ötesinde en güçlü AI'yı keşfedin

Çoğu AI kodlama aracı, yalnızca o anda verdiğiniz kod parçasını veya soruyu görür. ClickUp BrainGPT, tüm geliştirme çalışma alanınıza erişimi olduğu için farklıdır.

BrainGPT kullanarak ClickUp içinden en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın.

Sprint görevlerinizi, teknik özelliklerinizi, API belgelerinizi, geçmiş kod inceleme tartışmalarınızı ve takım kararlarınızı bilir. Bu, BrainGPT'nin mevcut kod tabanı modellerinizle uyumlu uygulamalar önerebileceği, kullanıcı hikayelerinizdeki gerçek kabul kriterlerine başvurabileceği ve oluşturduğunuz özellikler arasındaki bağımlılıkları anlayabileceği anlamına gelir. Özel proje bağlamınızı anlayan bir kodlama asistanı görevi görür.

Tüm bunlara ek olarak, BrainGPT ayrıca şunları da sunar:

Sesle çalışan güncellemeler: Talk to Text özelliğini kullanarak hata raporları oluşturun, görev durumlarını güncelleyin veya klavyenizden uzaktayken hata ayıklama yaparken teknik sorular sorun.

ClickUp Brain MAX'ın Talk To Text özelliği ile kod ve talimatları metin olarak dikte etmeye başlayın.

Kod, belgeler ve konuşmalarda arama yapın : Brain MAX'ın birleşik arama özelliği, teknik belgeleriniz, yorumlardaki geçmiş kod tartışmaları, mimari karar kayıtları ve bağlantılı depolarda ilgili bilgileri bulur.

Farklı kodlama görevleri için birden fazla AI modeli: ClickUp Brain gibi, Brain MAX de ChatGPT, Claude, Gemini ve diğer önde gelen AI modellerini Çalışma Alanınıza entegre eder.

💡 Profesyonel İpucu: Günlük standup toplantıları veya sprint planlaması için ClickUp SyncUps'ı kullanın ve ClickUp Brain'in engelleri, eylem öğelerini ve teknik kararları otomatik olarak izlenen görevlere aktarmasını sağlayın.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Teknik dokümantasyon

ClickUp Docs, görevlerinizin, sprintlerinizin ve tartışmalarınızın yanında yer alır, böylece belgeler her zaman tanımladıkları işle bağlantılı kalır.

ClickUp Docs aracılığıyla mühendislik görevlerini belgelere bağlayın

Yeni bir mesajlaşma hizmetini belgelediğinizi varsayalım. Belgeyi ilgili ClickUp görevlerine bağlayabilir, birikmiş işlerinize ekleyebilir ve gelecekteki çalışmalar için geçmişi net tutabilirsiniz. Bu kurulum, mühendislere tam bağlam sağlar ve dağınık sistemlerde arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Diyelim ki takımınız ortak bir hata işleme modeli tanımladı.

Slash komutuyla temiz bir kod bloku oluşturabilir, snippet'i bırakabilir ve takıma sohbet konuları veya ekran görüntülerinde asla kaybolmayacak güvenilir bir referans noktası sağlayabilirsiniz.

ClickUp belgeleri aracılığıyla okunabilir kod parçacıklarını saklayın

Ayrıca, ClickUp Brain, belgeleri daha da güçlendirir. Görevlerinizi, yorumlarınızı ve mevcut sayfalarınızı tarar, ardından her teknik detayın doğru olmasını sağlayan net bölümler oluşturur.

Takımınızın bir dağıtım komut dosyasını güncellediğini veya yeni bir entegrasyon getirdiğini varsayalım. ClickUp Brain, bağlantılı işleri inceler ve doğrudan belgeye uyan yapılandırılmış bir açıklama üretir. Bu yaklaşım, belgeleri güncel tutar ve aynı güncellemeleri birden fazla araçta yeniden yazma çabasını ortadan kaldırır.

Docs'ta ClickUp Brain kullanarak teknik belgeler yazın

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Agents ile aktif geliştirme sırasında rutin eylemleri otomasyon ile otomatikleştirin. ClickUp Agents kullanarak tutarlı mühendislik akışları çalıştırın Bir özellik görevini tamamladığınızı ve kod incelemesine taşıdığınızı varsayalım. Bir temsilci, ilgili alt görevleri günceller, gözden geçiren kişiyi atar, takım sohbetine bir özet gönderir ve ClickUp Brain aracılığıyla oluşturulan en son belgeyi ek dosya olarak ekler. Bu akış, yüksek ivmeyi korur ve her gün aynı eylemleri tamamlamak için araçlar arasında geçiş yapma çabasını ortadan kaldırır.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Yazılım proje yönetimi

ClickUp'ın Agile PM Çözümü ile mühendislik takımlarına hızlı bir kurulum sağlayın.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu'nu kullanarak hızlı bir kurulumla takımlar arasında görünürlüğü koruyun.

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonunu deneyerek sprintleri, birikmiş işleri, özellikleri, hataları ve sürümleri yazılım takımlarının geliştirme ve dağıtım yöntemlerine uygun bir yapıda düzenleyin. Yeni bir hizmet kurduğunuzu veya yeni bir döngü başlattığınızı varsayalım.

Şablonu yükleyin, önceliklerinizi girin ve sıfırdan bir sistem tasarlamadan doğrudan planlamaya geçin. Bu yazılım geliştirme şablonundaki anahtar unsurlar şunlardır:

Mühendislik işleri için aktif döngüleri tanımlayan sprint listeleri

Özellikleri, hataları, teknik borçları ve araştırma görevlerini içeren bir birikim listesi

Büyük girişimleri yönetilebilir parçalara ayıran yol haritası ögeleri

Sprint ataması, karmaşıklık, bileşen ve sürüm etiketleri için ClickUp Özel Alanları

Çalışmaları panolar, listeler, zaman çizelgeleri ve iş yükü haritaları halinde düzenleyen görünümler

Özellikler ve düzeltmelerdeki ilerlemeyi gösteren sürüm izleme yapıları

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Sprints'i kullanarak geliştirme çalışmalarını net hedefler ve hız izleme ile zaman sınırlı yinelemelere bölün. Sprint kapasitesini planlayın, görevleri aktif sprintlere sürükleyin ve sprint sona ermeden önce takımınızın taahhüt edilen işi tamamlamak için yolunda olup olmadığını görmek için burndown grafiğini izleyin.

Bir kullanıcı ClickUp kullanım deneyimini paylaşıyor:

Şirket içindeki yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için ClickUp kullanıyoruz; birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işimi kolaylaştırıyor, bu şimdiye kadar scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için kullandığım en iyi araçlardan biri.

Şirket içindeki yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için ClickUp kullanıyoruz; birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işimi kolaylaştırıyor, bu şimdiye kadar scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için kullandığım en iyi araçlardan biri.

Geliştiricilerin içgörülerine genel bakış

Buna ek olarak, ClickUp Gösterge Panelleri yazılım takımlarına tüm ürün döngüsünün durumunu gösteren gerçek zamanlı bir komuta merkezi sunar. Neyi izlemek istediğinizi, nasıl görünümünü sağlamak istediğinizi ve takımınız için en önemli veri kaynaklarını siz kontrol edersiniz.

ClickUp Gösterge Panellerinde gerçek zamanlı sprint ve sürüm bilgilerini görünümde görünür hale getirin

Geliştiricilerinizin Sprint 14'ü tamamladığını ve QA'nın düzeltmeleri yayınlanmak üzere gönderdiğini varsayalım. Gösterge paneli'ni açtığınızda her şeyi tek bir yerde görebilirsiniz: tamamlanan görevler, engellenen öğeler, aktif hatalar, hız, takım iş yükü ve dikkat edilmesi gereken yayınlar.

Gösterge panellerindeki AI Kartları, netliği bir kat daha artırır. Sprint aktivitesini ve görev hareketlerini okur, ardından takımınızın riskleri erken tespit etmesine yardımcı olacak içgörüler sunar.

Gösterge panellerini kullanarak şu KPI'ları izleyin:

ClickUp Etrafında Araç Yığınınızı Yeniden Düzenleyin

Perplexity size hızlı araştırma ve güncel cevaplar sunar.

Claude, karmaşık yeniden yapılandırmalar sırasında size derinlemesine mantık ve güçlü destek sağlar. Her ikisi de geliştiriciler için gerçek sorunları çözer, ancak hiçbiri takımınızın işlerini teslim ettiği yerde yer almaz.

ClickUp farklı bir yol izler. Sprintlerinizi, belgelerinizi, görevlerinizi, konuşmalarınızı ve AI'nızı aynı çalışma alanında tutar.

ClickUp Brain, teknik bağlamınızı anlar, mühendislik notlarınızı biçimlendirir, Belgeleri günceller, yapılandırılmış kod yazar ve sizi AI Sprawl'a itmeden geliştirme döngünüzün her aşamasını destekler.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve ilk sprintinizden itibaren daha akıllı bir şekilde çalışın! ✅