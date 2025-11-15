Geliştiriciler, Takımlar Arasında Kod İncelemelerini Nasıl Kolaylaştırabilir?

Kod incelemeleri: "LGTM" ifadesinin "bana uygun görünüyor" veya "her şeyi yeniden düşünmeden önce lütfen bunu birleştirin" anlamına gelebileceği tek yer.

Kod incelemeleri işlediğinde, hatalar kullanıcılarınızı rahatsız etmeden giderilir, takımlar uyumlu çalışır ve üretim kesintisi sırasında bilgi daha hızlı yayılır.

Peki ya bunlar iş değilse? Çekme talebi günlerce beklemede kalır. Gözden geçirenler bazen tamamen ortadan kaybolur veya "hmm" gibi anlaşılmaz yorumlar bırakıp tekrar ortadan kaybolur. Bir takım her noktalı virgül için ayrıntılı açıklamalar ister, başka bir takım derlenen her şeyi onaylar ve kimse temel standartlar üzerinde anlaşamaz.

Bu blog yazısında, geliştiricilerin bu karmaşadan kurtulmak ve kullanıcıların yararlanabileceği ürünler sunmak için takımlar arasında kod incelemelerini nasıl kolaylaştırabileceklerini anlayacağız.

Ayrıca ClickUp'ın bu ş akışına nasıl uyum sağladığını da inceleyeceğiz. 📝

Standartlaştırılmış Kod İnceleme Sürecinin Avantajları

Standartlaştırılmış incelemeler, incelemeyi kimin yapacağı fark etmeksizin sorunları tutarlı bir şekilde yakalar. Kod inceleme kontrol listesi, güvenlik açıklarını, performans sorunlarını ve önemli değişiklikleri sistematik olarak yakalar.

İşte zamanla artan bazı avantajlar. 📈

Daha hızlı incelemeler: Yazarlar kod yazmadan önce ne beklendiğini bilirler, böylece PR'ler ilk denemede daha sık geçer.

Daha iyi öğrenme: Yapıcı geri bildirimler, bireysel gözden geçirenlerin tercihleri yerine tutarlı ilkelere dayandığında, yeni başlayan geliştiriciler daha hızlı gelişir.

Daha az sürtüşme: Linter biçimleri zaten uyguladığında kimse biçim konusunda tartışarak zaman kaybetmez.

Öngörülebilir sonuçlar: Geliştiriciler, kendilerine hangi gözden geçiren atanacağı konusunda endişelenmek yerine, yüksek kaliteli kod yazmaya odaklanırlar.

🔍 Biliyor muydunuz? " Pull request " terimi, GitHub'ın 2008 yılında piyasaya sürülmesinden sonra popüler hale geldi. GitHub, geliştiricilerin pull request'leri ilgili ve tutarlı bir şekilde düzenlemeyi kolaylaştırmak için Pull Request Şablon (PRT) özelliğini tanıttı. Bundan önce, geliştiriciler değişiklikleri önermek ve tartışmak için e-posta konularını veya yama dosyalarını kullanıyordu.

Takımlar Arası Kod İncelemelerinde Sık Karşılaşılan Zorluklar

Organizasyonel sınırlar sorumluluk konusunda karışıklığa yol açtığında, odaklanmış işi kesintiye uğrattığında veya çelişkili beklentiler yarattığında, takımlar arası kod incelemeleri başarısız olur.

Genellikle şu sorunlar ortaya çıkar:

Farklı kod stilleri çatışır ve incelemeleri mantık yerine biçim konusunda tartışmalara dönüştürür.

İletişim, takımlar farklı araçlar kullandığında veya teknik jargonla konuştuğunda bir sorun haline gelir. Basit bir sorunun yanıtlanması günler sürebilir ve bu da tüm çekme talebinizi bloke edebilir.

Birden fazla takım söz konusu olduğunda karar vericiyi kimse bilmez. Sonunda, bunun kendi sorumluluğu olmadığını düşünen birinden onay bekleyerek belirsizlik içinde kalırsınız.

Zaman dilimleri, her geri bildirim turunun tam bir gün sürmesi ve 30 dakikalık bir konuşmanın bir haftalık bir yazışmaya dönüşmesi gibi bekleme sorunları yaratır.

Resmi kod incelemeleri göz ardı ediliyor çünkü işiniz diğer takım için öncelikli değil. Onlar kendi teslim tarihlerine odaklanırken, sizin kodunuz sırada bekliyor.

Kod gözden geçirenler, kod tabanınızda işlerin neden bu şekilde yürüdüğü konusunda bağlam bilgisine sahip değildir. Bilinen bir uç durumu ele alırken bir şeyi yanlış olarak işaretleyebilirler veya alanınızı anlamadıkları için gerçek sorunları gözden kaçırabilirler.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain, geliştirme takımı için çoğu kod incelemesini yavaşlatan eksik bağlamı sağlar. AI destekli asistan, çalışma alanınızı anladığı için belirli bir fonksiyonun neden var olduğunu veya bir mantığın neyi ele almayı amaçladığını açıklayabilir. ClickUp Brain ile kod kod incelemelerini yönetirken bağlam boşluğunu ortadan kaldırın ve zamandan tasarruf edin Birinin ödeme akışınızda bir satırı işaretlediğini varsayalım. Yazılım takımları için AI, bunun önceki bir sprintten kalan bir kenar durumu düzeltmesinin parçası olduğunu söyleyebilir ve ek bağlam sağlamak için çalışma alanından ilgili belgeleri ve görevleri çekebilir. Bu şekilde, gözden geçirenler niyeti tahmin etmek için daha az zaman harcarlar. 📌 Bu komutu deneyin: Ödeme API'sındaki yeniden deneme mantığının amacını açıklayın ve bunun geçmişteki bir hata veya özellik güncellemesiyle bağlantılı olup olmadığını söyleyin.

Takımlar Arasında Kod İncelemelerini Kolaylaştırmak için En İyi Uygulamalar

Birden fazla takım söz konusu olduğunda, kod incelemeleri genellikle geliştiricilerin verimliliğini yavaşlatır. Geliştiriciler, takımlar arasında incelemeleri nasıl kolaylaştırabilir ve verimliliği nasıl sürdürebilir? 👇

Ayrıntılı PR açıklamaları yazın

"Ödeme akışındaki hata düzeltildi" yazmayı bırakın ve neyin bozuk olduğunu ve düzeltmenizin neden işlediğini açıklamaya başlayın. Ayrıca şunları da yapmak istersiniz:

Bilet bağlantısını, orijinal sorunu yeniden oluşturmak için gerekli adımları ve test ettiğiniz şeyleri ekleyin.

Paylaşım altyapısını değiştirirken kontrol ettiğiniz takımları liste.

300 satırlık çekme talebinizde önemli olan 50 satırı gösteren "İncelemenizi buraya odaklayın" bölümü ekleyin.

Bir gözden geçiren, yaptığınız değişikliği 20 dakika yerine 2 dakika içinde anlayabildiğinde, daha hızlı ve daha iyi geri bildirim alırsınız.

💡 Profesyonel İpucu: Değişiklik önerirken, değişikliğin neden önemli olduğunu açıklayın. Bu, tekrarlanan soruları azaltan ve gelecekteki gözden geçirenlere yardımcı olan bir bilgi izi oluşturur.

Sahipliği netleştirin

Doğru kişileri otomatik etiketleyen bir CODEOWNERS dosyası ekleyin.

README dosyanıza bir tablo ekleyin: "Kimlik doğrulama kodunda değişiklikler → @güvenlik-takım zorunlu, @backend-takım isteğe bağlı." Beş takımın kodunu etkileyen bir PR açıldığında, kimleri beklemeleri gerektiğini ve kimlerin sadece paylaşım için orada olduklarını tam olarak bilirler.

Yanıt sürelerini uygulayın ve engelleri kaldırın

Son teslim tarihleri, birinin meşgul olması nedeniyle ertelenmez, bu nedenle tüm takımın inceleme yanıtlarını normal ş Akışı'nın bir parçası olarak ele alması faydalıdır.

24 saat içinde yanıt almadınız mı? Onlara mesaj gönderin. 48 saatten fazla zaman geçtiyse, konuyu üstlerine iletin veya başka bir gözden geçiren bulun. Gözden geçiren on felsefi yorum bırakırsa, ondan "10 dakika içinde hızlı bir görüşme yapalım" diyerek konuyu canlı olarak tartışabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: PR'leri risk ve kapsamlarına göre önceden etiketleyin. Her PR'yi düşük riskli, orta riskli veya yüksek riskli olarak etiketleyin ve birden fazla takımını etkileyip etkilemediğini not edin. Bu şekilde, akran incelemeleri daha hızlı gerçekleşir, inceleyenler dikkatlerini nereye odaklamaları gerektiğini hemen bilir ve yüksek riskli değişiklikler daha fazla incelemeye tabi tutulur.

Mimari kararlarını kaydedin

Önbellekleme için Postgres yerine Redis kullanmak gibi açık olmayan bir seçim yaptığınızda, bunu Mimari Karar Kaydı (ADR) veya takım wiki'sine yazın. Ve PR'nizde buna bağlantı verdiğinizden emin olun.

Bu sayede, dış denetçiler daha önce tartışılmış ve karara bağlanmış kararları sorgulamayı bırakır. Ayrıca, yeni takım üyeleri aynı hataları yapmaktan kaçınır.

Yaygın modeller için örnek PR'ler oluşturun

Birisi takımlar arası bir PR'yi başarıyla tamamladığında (harika açıklama, iyi yapılandırılmış kod, tüm uç durumlar ele alınmış), bunu yer imlerine ekleyin. Yeni kişilerle paylaşım yapın ve inceleme sırasında referans olarak kullanın.

"Hizmetler arası kimlik doğrulamayı genellikle şu şekilde gerçekleştiriyoruz" şeklinde bir bağlantı eklemek, her seferinde sıfırdan açıklamaktan daha etkilidir. Kuruluşunuzun öğrenebileceği iyi örneklerden oluşan bir kütüphane oluşturun.

Bunlar, takımlar arasında kod incelemelerini iyileştirmek için en iyi araçlardır. 🧑‍💻

ClickUp (Merkezi çapraz takım kod incelemeleri ve iletişimi için en iyisi)

PR'ler için ClickUp görevleri oluşturun Her PR'yi ClickUp görevi olarak yönetin ve inceleme kuyruğunuzda gerçek zamanlı görünürlük elde edin.

ClickUp'ın Yazılım Proje Yönetimi Çözümü, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenmektedir.

Birden fazla çekme isteği, inceleme döngüsü ve dokümantasyon güncellemesini yöneten geliştirici takımları için, kod inceleme sürecinin her aşamasına yapı ve hesap getirir.

İşte bu, incelemelerin devam etmesini ve takımlar arasında iletişimin net olmasını sağlar. 💻

İncelemeleri şeffaf ve akıcı tutun

ClickUp Görevi, her çekme isteğine uygun bir yer sağlar. Her görev, incelemenin bağlamını, inceleme görevlerini ve ilerlemeyi tek bir yerde toplar, böylece hiçbir PR kaybolmaz veya beklemede kalmaz. Takımlar daha sonra inceleme görevlerini sprint, depo veya duruma göre filtreleyerek bekleyenleri hızlı bir şekilde görebilir.

Arka uç geliştiricinizin API yanıt optimizasyonu için bir PR gönderdiğini varsayalım. "Ürün Uç Noktaları için API Önbelleklemeyi Optimize Et" adlı bir görev oluşturur ve PR'yi bağlar. Görev, test sonuçlarını, gözden geçirenlerin etiketlerini ve odaklanılması gereken alanların kısa bir kontrol listesini içerir. Gözden geçirenler notlarını doğrudan göreve ekler, durumu "Değişiklik İsteniyor" olarak günceller ve DevOps takımına yeniden atar.

Sizi yavaşlatan her şeyi otomasyonla gerçekleştirin

ClickUp Otomasyonları, incelemeleri sıklıkla geciktiren sıkıcı manuel adımları ortadan kaldırır. İnceleme görevlisi atama, görev ilerlemesi ve takım bildirimleri gibi tekrarlayan eylemleri yönetir, böylece mühendisler gerçek geri bildirim sağlayıcı olabilir.

Kod incelemelerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için akıllı ClickUp Otomasyon kuralları oluşturun

Aşağıdaki gibi otomasyon kuralları oluşturabilirsiniz:

Dosya türüne veya takıma göre (ör. tüm ön uç/PR'ler UI gözden geçirenlere) gözden geçirenleri otomatik olarak atayın.

Bir PR 48 saatten fazla incelenmeden kalırsa geliştirme liderine bildirin.

PR birleştirildikten sonra QA testi veya dokümantasyon için alt görevler oluşturun.

Geri bildirim karmaşasını net eylemlere dönüştürün

Geliştiriciler için bir yapay zeka aracı olan ClickUp Brain, inceleme takiplerini kolaylaştırır. İnceleme geri bildirimlerini anında özetler, engelleri belirler ve tüm bunları sahipleri ve son tarihleri ile birlikte eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür.

ClickUp Brain'den takım ilerlemesini özetlemesini ve eyleme geçirilebilir görevleri anında çıkarmasını isteyin

"Nit", "daha sonra düzelt" ve "test edilmesi gerekiyor" gibi yorumlarla dolu 300 yorumluk bir PR konu olduğunu varsayalım. ClickUp Brain, tek bir komutla anahtar sorunları ortaya çıkarır, "API hata işlemeyi güncelle" veya "sayfalandırma için birim testleri ekle" gibi alt görevler oluşturur ve bunları doğru geliştiricilere atar.

✅ Şu komutları deneyin: Bu görevle ilgili tüm geri bildirimleri özetleyin ve eylem öğelerini atayın.

Bu hafta PR ile ilgili tüm yorumlardan bir proje güncellemesi oluşturun.

Son kod inceleme konu başlıklarında bahsetme edilen engelleyicileri listeye alın

Bir sonraki adımları kaybolmadan önce yakalayın

İnceleme tartışmaları genellikle küçük yeniden düzenlemeler, performans ayarlamaları veya test ihtiyaçları gibi gelecekteki iyileştirmeleri ortaya çıkarır. ClickUp AI Ajanları bunları otomatik olarak ele alır ve inceleme içgörülerini manuel giriş yapmaya gerek kalmadan izlenebilir görevlere dönüştürür.

ClickUp AI Ajanları'nın tekrarlayan geri bildirimleri eyleme geçirilebilir mühendislik görevlerine dönüştürmesine izin verin

AI Ajanlarını şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Tekrarlayan sorunları (ör. eksik testler) tespit edin ve bunlar için takip görevleri oluşturun.

Tartışma modellerine göre bekleme listesi öğelerini otomatik olarak atayın

İncelemeler sırasında bildirilen yaygın hataları belirleyin ve kaydedin

Örnek, birden fazla PR, aynı modülde eksik birim testlerini vurgular. Bir AI ajanı, "UserService.js için Birim Testleri Ekle" adlı yeni bir görev oluşturabilir, bunu QA'ya atayabilir ve ilgili tüm PR'leri bağlayabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Üçüncü taraf araçlara bağlanın: GitHub, GitLab ve Bitbucket gibi depoları çalışma alanınıza bağlayın. Her commit, PR ve dal, GitHub, GitLab ve Bitbucket gibi depoları çalışma alanınıza bağlayın. Her commit, PR ve dal, ClickUp Entegrasyonları ile ilgili ClickUp Görevi ile senkronizasyon yapar.

Kod standartlarını erişilebilir tutun: İşlerin dağınıklığını önlemek için kodlama kılavuzlarınızı, gözden geçirenlerin kontrol listelerini ve yeniden kullanılabilir kod parçacıklarını işbirliğine dayalı bir ClickUp Belge' de saklayın.

Net belgeler tutun: ClickUp Brain'in AI Writer for İş özelliğini kullanarak uzun PR'leri özetleyin, ilgili bölümleri çıkarın veya kendi üslubunuzla ClickUp Brain'inözelliğini kullanarak uzun PR'leri özetleyin, ilgili bölümleri çıkarın veya kendi üslubunuzla kod belgeleri taslağı hazırlayın

ClickUp sınırları

Uzantı özel seçenekleri yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Sistemler arızalandığında, çalışanlar yaratıcı çözümler üretir, ancak bu her zaman iyi bir şey değildir. Çalışanların %17'si, e-postaları kaydetmek, ekran görüntüsü almak veya titizlikle kendi notlarını almak gibi kişisel geçici çözümlerle işlerini izleme yapar. Bu arada, çalışanların %20'si ihtiyaç duydukları şeyi bulamıyor ve meslektaşlarına sormak zorunda kalıyor, bu da her iki tarafın da odaklanma süresini kesintiye uğratıyor. ClickUp ile e-postaları izlenebilir görevlere dönüştürebilir, sohbetleri görevlere bağlayabilir, AI'dan yanıtlar alabilir ve daha fazlasını tek bir çalışma alanında yapabilirsiniz! 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Ekibinizin her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

2. Gerrit (commit düzeyinde inceleme hassasiyeti için en iyisi)

Gerrit aracılığıyla

Gerrit, her commit'i ayrı bir değişiklik olarak ele alan yama tabanlı bir inceleme sistemi üzerinde çalışır. İnceleme yapanlar, Code-Review +2 veya Verified +1 gibi etiketler atayarak birleştir hazırlığını belirleyen bir oylama sistemi oluşturur. Bu yaklaşım, diğer araçlarda sıkça görülen "onayla ve unut" sorununu önler.

Gerrit'in en iyi özellikleri

Git özellikli SSH ve HTTPS sunucularını kullanarak mevcut Git ş Akışınızla sorunsuz bir şekilde çalışın.

Depo geçmişini karmaşıklaştırmadan, birden fazla revizyonla tek tek yamaları yineleyin.

Refs/for/ dal kuralı ile her kod satırının aynı sıkı kontrol noktasından geçtiğinden emin olun.

Gerrit sınırları

Platformdan doğrudan birleştirme çakışmasını çözmek zordur, çünkü bazen otomatik olarak oturum kapatılır.

Gerrit fiyatlandırması

Bronz: 13.000 $/yıl (100 kullanıcıya kadar)

Gümüş: 18.000 $/yıl (en fazla 100 kullanıcı)

Gold: 39.000 $/yıl (en fazla 100 kullanıcı)

Platinum: 90.000 $/yıl (en fazla 100 kullanıcı)

Gerrit derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (30'dan fazla inceleme)

Capterra: Yeterli inceleme yok

🔍 Biliyor muydunuz? Linux gibi birçok açık kaynaklı proje, hala 1970'leri anımsatan yama tabanlı inceleme ş akışlarına büyük ölçüde güveniyor.

3. GitHub (Dağıtılmış asenkron kod incelemeleri için en iyisi)

GitHub aracılığıyla

Çekme talepleri, GitHub'ın inceleme ş akışının omurgasını oluşturur ve önerilen değişiklikler etrafında konuşma dizileri oluşturur. Geliştiriciler, yazarların arayüzden doğrudan uygulayabilecekleri belirli satır düzenlemeleri önerebilir ve böylece "bunun yerine şunu deneyin" yorumlarının gidip gelmesini ortadan kaldırabilir. Ayrıca, konu dizisi izleme, uzun tartışmalarda hiçbir geri bildirimin kaybolmamasını sağlar.

GitHub'ın en iyi özellikleri

Geliştiriciler kod yazarken GitHub Copilot ile yapay zeka destekli kod incelemeleri elde edin.

"Gerekli gözden geçirenler" ve CODEOWNERS ile yönlendirmeyi otomasyonlayarak, doğru kişilerin kendi alanlarını etkileyen değişiklikleri görmesini sağlayın.

GitHub'un eşzamansız modelini kullanarak incelemelerin sürekli olarak yapılmasını sağlayın.

GitHub sınırları

Ayarlar ve izinler, özellikle birden fazla depoyu yöneten kurumsal kuruluşlar için kafa karıştırıcıdır.

GitHub fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 21 $

GitHub derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (2.600'den fazla inceleme)

Capterra: 4,3/5 (6.140'dan fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Kod inceleme kavramı, IBM 704 gibi ilk ana bilgisayarlarda çalışan programcıların, işleri çalıştırmadan önce birbirlerinin delikli kartlarını manuel olarak inceleyerek hataları kontrol ettikleri 1950'lere kadar uzanır.

4. SonarQube (Otomasyonlu güvenlik tarama ş akışı için en iyisi)

SonarQube aracılığıyla

SonarQube, statik analiz yoluyla otomasyonlu incelemeler gerçekleştirir ve 35'ten fazla dilde 6.500'den fazla kural uygulayarak hataları, güvenlik açıklarını ve güvenlik gediklerini yakalar. Kodlama için AI ajanı, CI/CD boru hattınıza bağlanır ve kod insan gözden geçirenlere ulaşmadan önce bir kapı bekçisi görevi görür.

SonarQube'un en iyi özellikleri

Test kapsamı, yineleme ve güvenlik derecelendirmelerine göre başarılı/başarısız eşiklerini ayarlayan kalite kontrol noktalarını kullanın.

Statik Uygulama Güvenlik Testi (SAST) motorunun güvenlik açıklarını tespit etmesine ve test başlamadan önce hataları düzeltme konusunda rehberlik etmesine izin verin.

Zaman içinde biriken teknik borçları görselleştirerek, hangi yeniden yapılandırma işinin en önemli olduğuna karar verin.

SonarQube sınırları

Potansiyel sorunları işaretler, ancak iş mantığınızın mantıklı olup olmadığını değerlendiremez.

SonarQube fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 32 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

SonarQube derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (120'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

🤝 Dostça bir hatırlatıcı: İnceleme yapan kişilerin her oturumda 30-60 dakika harcamalarını teşvik edin. Daha uzun oturumlar konsantrasyonu azaltır ve ince hataların gözden kaçma olasılığını artırır.

5. CodeTogether (Eşzamanlı çift incelemesi için en iyisi)

CodeTogether aracılığıyla

CodeTogether, gerçek zamanlı işbirliğine dayalı kod incelemesini doğrudan kod düzenleyicinize getirerek, olağan asenkron inceleme sürecini canlı çift programlama oturumlarına dönüştürür. Geliştiriciler Eclipse, IntelliJ veya VS Code'dan katılabilirler. Aslında, misafirlerin ev sahibinin IDE'sine uyması gerekmez ve hatta bir tarayıcı üzerinden katılabilirler.

CodeTogether'ın en iyi özellikleri

Yazılım geliştirme ortamına entegre edilmiş sesli, video ve metin sohbeti kullanın.

Paylaşılan kod üzerinde iş yaparken kendi düzenleyici tercihlerinizi, temalarınızı ve kısayollarınızı koruyun.

Araç içinde dokümantasyon veya eğitim amaçlı oturumları kaydedin.

CodeTogether sınırları

Çevrimdışı özellikleri yoktur ve eski yazılımlarla veya birden fazla dilde iş yapmayabilir.

CodeTogether fiyatlandırması

Başlangıç Planı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

CodeTogether derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

Takımlar Arası İşbirliği Stratejileri

Mesafe, farklı programlar ve çakışan önceliklere rağmen başarılı bir işbirliği kurmanın yolları. 🪄

Başlangıçtan itibaren asenkron tasarım

Muhtemelen, takım gözden geçirenler sizinle aynı anda çevrimiçi olmayacaktır. "Hızlı bir görüşme" yapmaya çalışmak yerine, daha iyi bir yol var:

PR açıklamasında her şeyi ön plana çıkarın: Gözden geçiren kişinin farklı bir yarımkürede olduğunu ve 12 saat boyunca yanıt vermeyeceğini varsayarak yazın. Hangi sorunu çözüyorsunuz? Ne denediniz ve işe yaramadı? Zor olan kısım neresi?

Karmaşık konular için video kaydedin: Değişikliklerinizi bir ClickUp Clip' te adım adım anlatın; bu, iki gün boyunca 20'den fazla sohbet mesajı göndermekten daha etkilidir. İnceleme yapanlar videoyu 2 kat hızda izleyerek yaptığınız çalışmaları anlayabilirler.

Bariz soruları yanıtlayın: "Neden mevcut UserService'i kullanmadınız?" gibi soruların açıklamanızda yanıtlandığından emin olun.

🚀 ClickUp Avantajı: Asenkron incelemeler, iletişim açık ve takip edilmesi kolay olduğunda işe yarar. ClickUp Chat, bu konuşmaları işin kendisiyle bağlantılı tutar, böylece güncellemeler bir gecede kaybolmaz. Tercih ettiğiniz cihazda ClickUp Sohbet'i kullanarak içeriği merkezileştirin Çekme Talebi bağlantınızı gönderebilir, hızlı bağlam paylaşım yapabilir ve inceleme yapması gereken ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Bu özellikler mobil cihazlarla da uyumludur.

Belgeleri ödev gibi görmeyi bırakın

Kod belgeleri yazmak, özelliğin piyasaya sürülmesinin bir parçasıdır. Her takım arası PR şunları yapmalıdır:

Hizmetinizin neden var olduğunu ve nasıl bir bütün oluşturduğunu açıklayan mimari belgesi bağlantısı

Bir şeyin dağıtım veya ölçeklendirme şeklini değiştirdiğinizde çalışma kitabını güncelleyin.

İki hizmetten fazlasının birbiriyle iletişim kurduğu her şey için diyagramlar ekleyin.

Genellikle şu olur: İlk takımlar arası PR, dokümantasyon olmadığı için zordur ve siz bunu PR'nin bir parçası olarak yazarsınız. Sonraki beş PR, gözden geçirenler kendi kendilerine hizmet edebildikleri için sorunsuz geçer. 10. PR'ye gelindiğinde, yeni takım üyeleri kodunuzu güvenle gözden geçirirler çünkü bilgi artık sizin kafanızın dışında bir yerde bulunmaktadır.

Manuel bağlam değiştirme, incelemelerin etkilendiği noktadır. Her şeyi birbirine bağlantıyla bağlayın:

PR'ler biletlere otomatik olarak bağlanır, böylece gözden geçirenler iş bağlamını görebilir.

Biletler PR'lere geri bağlanır, böylece ürün yöneticileri neyin gönderildiğini görebilir.

CI/CD, dağıtımların başarılı veya başarısız olduğu durumlarda yorum yapar.

Hedef, tek bir bağlantıya tıklayarak tüm hikayeyi öğrenebilmenizdir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX ile araçlarınızı birleştirerek AI dağınıklığını ortadan kaldırabilirsiniz. Bağlamsal evrensel arama özelliği, ClickUp, GitHub ve hatta Google Drive'dan ilgili PR'leri, biletleri ve belgeleri saniyeler içinde görüntülemenizi sağlar. Sesli komutları kullanarak sekmeler arasında geçiş yapmadan biletleri oluşturabilir veya güncelleyebilirsiniz. AI destekli otomasyon ise güncellemelerin ekosisteminizde akışkan bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Kırılmayacak öğeleri ikili olarak inceleyin

Yeniden yapılandırma için tek bir gözden geçiren mi? İşe yarar. Her mikro hizmeti etkileyen kimlik doğrulama değişiklikleri için tek bir gözden geçiren mi? Bu, saat 2'de bir olay yaşanmasına davetiye çıkarmaktır. Kritik sistemler için:

En az iki gözden geçiren atayın; biri mantık hatalarını, diğeri güvenlik sorunlarını tespit eder.

"Codeowners" kanalınızda hangi yolların çift incelemesine ihtiyaç duyduğunu açıkça belirtin.

Ekstra inceleme için özür dilemeyin. İlk kez yapılan çift inceleme, üretimi durduracak bir hatayı yakaladığında, kendini yüz kat kat karşılar.

Evet, yavaştır, ancak üretim kazaları daha da yavaştır.

🔍 Biliyor muydunuz? Michael Fagan, 1970'lerde IBM'de çalışırken, akran kod incelemesi için ilk resmi sistemi geliştirdi: Fagan Inspection. Bu yapılandırılmış süreç, geliştirme yaşam döngüsünün erken aşamalarında hataları yakalamak için plan, hazırlık, inceleme toplantıları, yeniden çalışma ve takip gibi rol ve adımları tanımlar.

Takımlar arası inceleme görevini dönüşümlü olarak yapın

Her harici PR'yi aynı kişinin incelemesi bir darboğaz oluşturur ve bu da tükenmişliğe yol açabilir. İdeal senaryo şöyledir:

Tüm takımlar arasında ekipler arası iş için haftalık bir gözden geçiren atayın.

Paylaşım takvime ekleyin, böylece görevli olanları herkes görebilir.

Sprint planlaması dahil edin; inceleme görevi "ekstra" bir iş değil, işin bir parçasıdır.

Bilginin yayılması için her hafta veya iki haftada bir dönüşümlü olarak yapın.

Rotasyona dahil olan kişi, o hafta engelleri kaldıran kişi olduğunu bilir. Diğer herkes ise kendi işine odaklanabileceğini bilir.

Üç ayda bir kod inceleme geriye dönük değerlendirmeleri gerçekleştirin

Burada, özellikle takımlar arası incelemelerden bahsediyoruz:

Geçen çeyreğin en kötü PR'ını gösterin ve bunun neden sorun yarattığını tartışın.

En iyi PR'yi öne çıkarın ve herkesin kopyaladığı şablon haline getirin.

Tartışmayı sonlandırmak için oylama yapın, ardından kararı belgelendirin.

İncelemeler sırasında kritik bir hatanın neredeyse yakalanamadığı durumları ortaya çıkarın.

Burada, "daha iyi PR'ler yazmalıyız" yaklaşımını "takımımız için iyi bir PR tam olarak böyle olmalıdır" yaklaşımına dönüştürebilirsiniz.

Kolaylaştırılmış Kod İncelemelerinin Başarısını Ölçme

Ölçüm yapmazsanız daha iyi bir programcı olmak zordur. Ancak çoğu takım, incelemelerin etkili olup olmadığını göstermeyen gösterişli metrikleri izler.

Önemli olan şu: 📊

İnceleme süresini gözden geçirin (ancak doğru şekilde izleme yapın)

Yalnızca ortalamaları ölçüyorsanız, bunların, özelliğinizin ömrünün sona erdiği bir hafta boyunca beklemede kalan PR'leri gizlediğini unutmamalısınız. Dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

İlk inceleme süresi: Sektör standardı 24 saattir. Sizin süreniz üç günse, bu sizin darboğazınızdır.

Birleştir süresi: Çoğu PR için, açılmasından dağıtılmasına kadar 72 saatten az olmalıdır.

Ortalamalar değil, P95 süreleri: Ortalamanız iki gün, ancak 95. yüzdelik diliminiz iki hafta ise, takımınızın yarısı sürekli olarak bloklanmış durumdadır.

İncelemede yakalanan hatalar ile üretimde ortaya çıkan hatalar

İncelemelerin amacı, müşterilerin yapacağı hataları, müşterilerden önce yakalamaktır. İzleme:

Son zamanlarda birleştirilen kodlara dayanan P0/P1 olaylarının sayısı nedir? Bu oran %10'dan fazlaysa, incelemeleriniz işe yaramıyor demektir.

İncelemeler ne tür hataları yakalar? SQL enjeksiyon güvenlik açıkları mı? Harika. Eksik noktalı virgül mü? Linter'ınız bunu halletmelidir.

Hangi türler üretime kaçar? İncelemeler stil sorunlarını yakalıyor ancak yarış koşullarını kaçırıyorsa, yanlış şeyleri inceliyorsunuz demektir.

🔍 Biliyor muydunuz? Kod incelemesi kaygısı sadece yeni başlayan geliştiricilerle sınırlı değildir. Bir araştırma, tüm deneyim seviyelerindeki geliştiricilerin kod incelemeleriyle ilgili kaygı yaşayabileceğini ortaya koymuştur. Bu, sadece daha az deneyimli geliştiricilerin etkilendiği yönündeki yaygın kanıyı sorgulamaktadır.

Geliştirici memnuniyeti

İncelemeler işe yaramıyorsa takımınız size bunu söyleyecektir, ancak bunu her üç ayda bir sormanız gerekir:

İncelemeler yararlı mı yoksa sadece bürokrasi mi? (1-10 ölçeği)

İncelemeleri beklerken kendinizi bloklanmış hissediyor musunuz?

Yorumlar yapıcı mı yoksa titiz mi?

Takımlar arası incelemeler talep etmekten çekiniyor musunuz?

Memnuniyet düşüyorsa, metrikleriniz iyi görünebilir, ancak geliştirme süreciniz bozulmuş demektir. Belki de gözden geçirenler, mimari sorunları gözden kaçırırken değişken adları üzerinde gereksiz tartışmalara giriyorlardır. Belki de takımlar arası gözden geçirmeler düşmanca bir havada geçiyordur. Bunu sayılar değil, takımınız size söyler.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Formu ile üç aylık bir geri bildirim döngüsü oluşturarak inceleme sürecinizin takım tarafından nasıl algılandığını anlayın. Yazılım geliştirme şablonunu kullanarak, incelemelerin ne kadar yararlı olduğu, engel teşkil edip etmediği veya geri bildirimlerin yapıcı olup olmadığı gibi odaklanmış sorular içeren hızlı bir anket hazırlayabilirsiniz.

Hız (ama akıllı olun)

İncelemeleri kolaylaştırmak, ürünlerinizi daha hızlı piyasaya sürmenizi sağladı mı?

Değişikliklerden önce ve sonra sprint başına hikaye puanları veya özellikler

Tüm süreç boyunca commit'ten üretime kadar geçen süre

Ancak hata raporlarını da takip edin ; hız iki katına çıkarsa da üretim olayları üç katına çıkarsa, kendinizi bir kalite krizine "kolaylaştırmış" olursunuz.

Buradaki hedef, kaliteyi korurken sürdürülebilir bir hız elde etmektir. Her ikisini de ölçün, aksi takdirde sadece hataları ne kadar hızlı gönderebileceğinizi ölçmüş olursunuz.

Kullanıcıların görebileceği bir gösterge paneli oluşturun

ClickUp Gösterge Paneli oluşturarak her bir çekme talebini, gözden geçiren kişiyi ve sonucu tek bir yerden izlemeyi deneyin ve sürüm döngünüzü yavaşlatan unsurları görün.

ClickUp Gösterge Panolarında sprint hızını, kümülatif akışı ve iş yüklerini görselleştirin

Aşağıdakileri vurgulayan kartlar oluşturun:

48 saatten fazla bekleyen PR'ler ve sahiplerinin isimleri (kamu önünde hesap vermek kadar motive edici bir şey yoktur)

Takım başına ortalama inceleme süresi , böylece darboğazlar açıkça görülür

Kişi başına tamamlandı incelemeler ücretsiz yükleyicileri tespit etmek için

Kalite kontrolü olarak yakalanan ve kaçan hatalar

Ofisteki pano üzerine yapıştırın veya Monday's standup'ta paylaşım yapın. Metrikler görünürlükte olduğunda önem kazanır.

Yazılım proje yönetimi için bir gösterge paneli oluşturmayı öğrenmek için bu videoyu izleyin:

Ayrıca, doğru kişilerin bu bilgileri otomatik olarak almasını sağlamak için ClickUp'ta Raporları Planlayabilirsiniz. E-posta adreslerini ekleyin, düzenli bir sıklık (günlük, haftalık, aylık) seçin ve onlar bir PDF özeti alacaklar.

ClickUp'ta raporları planlayarak takımlar arasında performans ve ilerleme konusunda aynı sayfada buluşmalarını sağlayın

Ardından, yorum kalıplarını kolayca inceleyebilirsiniz:

PR başına ortalama yorum sayısı: 30 veya daha fazla ise, bir sorun var demektir. PR'ler çok mu büyük? Standartlar belirsiz mi? Gözden geçirenler gereksiz ayrıntılara mı takılıyor?

Revizyon turları: PR'ler ortalama dört tur sürüyorsa, nelerin değiştirilmesi gerektiği konusunda net değilsiniz demektir.

Sıfır yorumlu onaylar: Her şey geri bildirim olmadan onaylanırsa, incelemeler sadece göstermelik olur.

VMware'de PMO olarak görev yapan Teresa Sothcott, ClickUp hakkında şunları söyledi:

ClickUp Gösterge Paneli bizim için gerçek bir devrim niteliğinde, çünkü artık neler olup bittiğini gerçek zamanlı olarak bir görünüm elde ediyoruz. Tamamlandı işleri ve ilerleme aşamasında işleri kolayca görebiliyoruz.

ClickUp Gösterge Panelleri bizim için gerçek bir devrim niteliğinde, çünkü artık neler olup bittiğini gerçek zamanlı bir görünümle görebiliyoruz. Tamamlandı işleri ve ilerleme aşamasındaki işleri kolayca görebiliyoruz.

Takımlar arası inceleme dengesi

Bazı takımlar tüm yapılacak işi yaparken diğerleri ortadan kayboluyor mu?

Talep edilen incelemeler ve takım tarafından yapılan incelemeler: Ekibiniz 50 talep gönderip beşini tamamladıysa, bu sürdürülebilir bir durum değildir.

Yanıt oranları: Hangi takımlar rutin olarak takımlar arası PR'leri görmezden geliyor?

Bu verileri kullanarak beklentileri yeniden dengeleyin veya resmileştirin. "Sizin çalışmalarınızı inceleriz, siz de bizimkileri inceleyin" yaklaşımı açıkça belirtilmeli, umulmamalıdır.

ClickUp ile Akışta Git

Güçlü kod incelemeleri takımları ileriye taşır. Geri bildirimleri işbirliğine dönüştürür, son dakika sürprizlerini önler ve her geliştiricinin birleştir işlemine geçmeden önce kendine güven duymasına yardımcı olur. Süreç akışlı olduğunda, tüm sürüm döngüsü daha hafif hissedilir.

ClickUp, bu akışı ciddi şekilde geliştirir. İnceleme görevlerini, takım güncellemelerini ve tartışmaları bağlantılı bir alandaki bir araya getirirken, ClickUp Brain işlerin ilerlemesini sağlar. İnceleme istekleri otomatik olarak doğru kişileri bulur, yorumlar eyleme geçirilebilir görevlere dönüşür ve her çekme isteği güncellemeleri takip etmek zorunda kalmadan görünürlük sağlar.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve her şey (ve herkes) uyumlu olduğunda kod incelemelerinin ne kadar hızlı ilerleyebileceğini görün. ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Kod incelemelerini kolaylaştırmak için, kod değişikliklerini bir seferde yaklaşık 200-400 satırla sınırlayarak çekme isteklerini yönetilebilir tutmaya odaklanın. Net inceleme kontrol listeleri oluşturun ve zamanında geri bildirim sağlayın. Linting, statik analiz ve CI/CD entegrasyonları gibi otomasyonlar, rutin kalite kontrollerini gerçekleştirebilir.

Uzmanlığa göre gözden geçirenleri atayın ve yorumları merkezileştirmek için işbirliği araçlarını kullanın. ClickUp, PR'leri görevlere bağlayarak herkesin kimin neyi gözden geçirdiğini bilmesini ve son teslim tarihlerinin tüm zaman dilimlerinde görünürlük kazanmasını sağlayarak yardımcı olabilir.

Kod kalitesini iyileştirmek için kodlama standartlarını uygulayın, otomatik testler gerçekleştirin ve statik analiz araçları kullanın. Sık ve yapılandırılmış akran incelemeleri gerçekleştirin ve temiz, okunabilir ve iyi test edilmiş kodlara öncelik verin. ClickUp Gösterge Paneli, kalite metriklerini izleme, inceleyiciler için kontrol listeleri tutma ve kod sağlığını izlemek için raporlar oluşturma yeteneğine sahiptir.

GitHub, GitLab ve Bitbucket gibi platformlar, takım arası incelemeler için mükemmeldir. Danger veya SonarQube gibi kod inceleme araçları, kontrolleri otomasyon edebilir. Ayrıca, PR izlemeyi ClickUp'a entegrasyonlarla sağlamak, herkesin uyumlu çalışmasını sağlar ve darboğazları azaltır.

Genellikle, iki ila üç gözden geçiren en iyi işi yapar. Biri kod alanına aşina olmalı, diğeri ise yeni bir bakış açısı sağlayıcı olabilir. Rutin değişiklikler veya daha küçük takımlar için bir gözden geçiren yeterli olabilirken, kritik veya büyük değişiklikler için üçten fazla gözden geçiren gerekir.

Otomasyon, testleri çalıştırabilir, kod stilini kontrol edebilir, güvenlik açıklarını işaretleyebilir ve bekleyen incelemeler için hatırlatıcılar gönderebilir. ClickUp'ın otomasyon yetenekleri, PR'leri atayabilir, durumları güncelleyebilir ve inceleyicileri bilgilendirebilir, böylece süreci daha hızlı ve tutarlı hale getirir.