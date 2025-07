Vibe Kodlama Açıklaması: Araçlar, İpuçları ve Kurulum İlham

Dahili süreçlerinizi kolaylaştıracak, müşterilerinizi etkileyecek ve aylardır manuel olarak yürüttüğünüz bir hizmeti otomatikleştirecek çığır açan bir uygulama fikriniz olduğunu varsayalım. İşinizi büyütmenize ciddi şekilde yardımcı olabilecek türden bir fikir. Ya da belki de sadece hafta sonlarınızı meşgul eden geçici bir proje.

Ancak, küçük geliştirme takımınız zaten işlerle boğuşurken ve siz de tam donanımlı bir mühendis değilseniz, bunu nasıl gerçeğe dönüştürebilirsiniz?

Vibe kodlama bu sorunu çözer. Tek yapmanız gereken, programlama için tasarlanmış bir AI sistemine ne istediğinizi açıklamak; sistem, uygulamanız veya özelliğiniz için saniyeler içinde çalışan bir kod oluşturacaktır. Vizyonunuz hayata geçene kadar, daha fazla kılavuz istemiyle kodu iyileştirebilirsiniz.

Bu, geliştiricilerinizin verimliliğini artırır ve AI teknik işleri hallederken siz iş fikrinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. Bu makalede, vibe kodlama, ihtiyacınız olacak araçlar ve kodlama deneyiminiz çok az olsa veya hiç olmasa bile bunu nasıl kuracağınız hakkında bilgi veriyoruz.

Vibe kodlama, doğal dil komutlarıyla otomatik kod üretimi sayesinde geliştirmeyi hızlandırdığı için en popüler yazılım mühendisliği trendlerinden biridir.

Kodlamaya yeni başlıyorsanız veya takımınızda deneyimli geliştiriciler yoksa, vibe kodlama araçları yeni en iyi arkadaşınız olmak üzere. Bunun nedeni, vibe kodlama yaklaşımının, basit bir dille yazılmış açıklamalarla işlevsel yazılımlar oluşturmanıza olanak tanımasıdır.

Hızlı prototip oluşturma ve daha hızlı yineleme döngüleri için de idealdir.

Bu terimi ilk kez kullanan geliştirici Andrej Karpathy'nin yazdığı bu yazı, vibe kodlamayı mükemmel bir şekilde açıklıyor:

"Kenar çubuğundaki dolguyu yarı yarıya azalt" gibi aptalca şeyler soruyorum çünkü bulmak için çok tembelim. Her zaman "Tümünü Kabul Et" seçeneğini seçiyorum, artık farkları okumuyorum. Hata mesajları aldığımda, yorum yapmadan kopyalayıp yapıştırıyorum, genellikle bu sorunu çözüyor.

Vibe kodlama (daha hızlı, işbirliğine dayalı ve bazen düşük kodlu bir yaklaşım) ile geleneksel geliştirme arasında seçim yapmak, proje hedeflerinize, takım yapınıza ve istediğiniz teslimat hızına bağlıdır.

Vibe kodlama yinelemeyi, topluluğu ve yaratıcılığı ön plana çıkarırken, geleneksel geliştirme, titiz gereksinimleri olan yapılandırılmış, büyük ölçekli sistemler için en uygun seçenektir.

Kararınızı kolaylaştırmak için hızlı bir karşılaştırma:

Yazılım geliştirmede AI kullanımı, AI kodlama araçlarının temiz ve hassas kodlar üretmesini sağlayan ayrıntılı komutlar oluşturmakla başlar. Ardından, nihai çıktının vizyonunuzla uyumlu olmasını sağlamak için bazı iyileştirme teknikleri uygulamanız gerekir.

İşte yapmanız gerekenler:

Vibe kodlama için etkili komutlar oluşturmak için şu adımları izleyin:

Sınır durumları ve kısıtlamaları dahil edin: Daha doğru kod oluşturma için "Yalnızca example@domain.com biçimindeki e-postaları kabul et" gibi kurallardan bahsetme

AI, komutlarınıza göre kodları oluşturduktan sonra, kodların daha da iyileştirilmesi gerekebilir. AI tarafından oluşturulan kodu ince ayarlamak ve orijinal fikrinize yaklaştırmak için yapabileceğinizler şunlardır.

Ardından, işlevselliği doğrulamak ve hataları erken tespit etmek için test komutunu girin. Çıktı sapmaya başladığında amacınızı net bir şekilde özetlediğinizden emin olun. Her seferinde tek bir ek özellik ve bileşen ekleyerek katmanlar halinde oluşturun.

Kodun belirli kısımlarının ne anlama geldiğinden emin değil misiniz? Daha iyi anlamak ve daha hedefli iyileştirmeler yapmak için açıklamalar isteyin. Takımınız daha önce kod geliştirmişse, önceki çıktıları yeni girdi olarak kullanarak iyileştirmeleri tekrarlayın.

Sadece AI kodlama araçlarına yatırım yapmak, istediğiniz sonuçları vermez. Geliştirme görevlerini yolunda tutmak ve yeni özellikler oluşturmak için takımınızla işbirliği yapmak önemlidir. Bunun için mükemmel bir araç var.

ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, AI destekli geliştirme için yazılım proje yönetimi merkeziniz olacak şekilde kolayca özelleştirilebilir.

Kod için dokümantasyon yazmaktan komut istemleri oluşturmaya, yinelemeleri izlemeye ve geri bildirimleri yönetmeye kadar, platformumuz her adımda size yardımcı olur.

Tam yığın uygulamalar için mimari planlama, vibe kodlama görevleri atama, kod parçacıklarını depolama ve takımınızla işbirliği yapmak için mükemmeldir.

Jira'yı kullanırken, geliştiricilerimiz Jira ile hiç ilişkisi olmayan platform kodunu güncelliyorlardı. Ardından Jira'ya geri dönüp durumu manuel olarak değiştirmek için zaman harcamak zorunda kalıyorlardı. Özelliklerin durumunu belirlemeye çalışmak yerine, bunları sunmaya odaklanmak için çok fazla zaman harcıyorduk. ClickUp'ın Gitlab ile entegrasyonu sayesinde artık önemli olan şeylere odaklanabiliyoruz.

Tek bir sprintte tüm ürün modülünü tamamlamaya çalışmak yerine, öngördüğünüz özellikleri belirli kullanıcı sonuçlarıyla bağlantılı daha küçük görevlere bölün. Bu, daha hedefli istemler oluşturmanıza yardımcı olur ve AI aracının her bir spesifikasyon için etkili kod üretmesini sağlar.

Böylece, takımınız da geri bildirimlere göre bu çıktıları test edebilir, yayınlayabilir ve iyileştirebilir.

Peki, her görevin zamanında ilerlediğinden nasıl emin olabilirsiniz? ClickUp gibi bir yazılım proje yönetimi aracı bunun cevabıdır.

ClickUp Brain gibi AI araçlarını kullanarak şunları yapabilirsiniz:

⭐️ Bonus: ClickUp, ClickUp Çalışma Alanınızdan doğrudan ChatGPT, Gemini ve Claude gibi LLM'ler arasında geçiş yapmanıza olanak tanır, böylece sekmeler arasında geçiş yapıp bağlamı kaybetmenize gerek kalmaz.

Ayrıca, vibe kodlamaya başlamanıza yardımcı olacak yazılım geliştirme şablonları da elde edersiniz.

Örneğin, ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, takımlarınızın tek bir çalışma alanında işbirliği yaparak bir ürün yol haritası oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Esnek bir Scrum veya Kanban metodolojisi kullanarak ürün özelliklerini son haline getirebilir ve hataları düzeltebilirsiniz.

Net iletişim ve gerçek zamanlı işbirliği, vibe kodlama ile uygulama oluşturmak için çok önemlidir. Siz ve takımınız, etkili bir yazılım proje yönetimi için çıktıları iyileştirmek ve sorunları birlikte belirlemek üzere komut istemleri, yineleme adımları ve ek bağlamlar hakkında beyin fırtınası yapmalısınız.

Ancak, birden fazla işbirliği aracı kullanıyorsanız, önemli bağlam bilgilerini kaybedebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile tüm takımınız, ürün özellikleri, mühendislik yönergeleri, QA kontrol listeleri ve lansman planları üzerinde aynı yerde, işin yapıldığı yerde oluşturma, düzenleme ve işbirliği yapma imkanına sahip olur. Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

ClickUp Sohbet'i kullanarak belirli plan bölümlerini tartışın ve belgede ekip arkadaşlarınızdan bahsedin. Ayrıca belirli vibe kodlama görevlerini doğru kişilere etiketleyebilirsiniz.

ClickUp Yorumları ile takım sohbetlerinden ve belgelerden tartışma tabanlı görevler atayın. Bu, tüm önemli konuşmalarınızın ivme kaybetmeden eyleme geçirilebilir öğelere dönüşmesini sağlar.

Yazılım takımınız sadece özellikler oluşturmakla kalmıyor; güncellemeleri arıyor, görev durumlarını değiştiriyor, takım arkadaşlarından inceleme için ping atıyor ve her sprintten sonra belgeleri güncelliyor.

Tüm bu manuel işler hızla birikir, gecikmelere, güncellemeleri kaçırmaya ve tükenmişliğe yol açar.

Görev atama, son teslim tarihlerini ayarlama ve PR durumunu senkronize etme gibi tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirerek uygulama geliştirme projesini zahmetsizce ilerletin. Böylece geliştiricileriniz akışta kalırken güncellemeler manuel müdahaleye gerek kalmadan gerçekleşir.

ClickUp Otomasyonları, iş akışlarınızda tekrarlayan eylemleri otomatikleştirmenize olanak tanıyarak bu sorunu çözer. 50'den fazla tetikleyici-eylem kombinasyonu ile sprint yönetiminden hata izlemeye kadar kod tabanınızdaki her şeyi kolaylaştırabilirsiniz. Bu, takımınızın gerçek vibe kodlama görevlerine odaklanmasına yardımcı olur.

Sadece birkaç tıklama ile otomasyon yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

"Frontend Sprint" listesinde yeni bir görev oluşturulduğunda, bunu otomatik olarak Baş Geliştiriciye atayın ve "Needs Spec" etiketini uygulayın

Ayrıca GitHub Actions'ı kullanabilir ve ClickUp ile senkronize ederek görev yönetimi araçları, kod depoları ve bildirim sistemleri arasında eylemleri otomatikleştirebilirsiniz.

Vibe kodlamada en çok gözden kaçan ancak kritik öneme sahip stratejilerden biri, tutarsızlıkları daha da büyümeden proaktif olarak yakalamaktır. Bunlar, yanlış hizalanmış görev açıklamaları, belirsiz özellik istemleri, sprintler arasında yinelenen mantık ve hatta kod tabanınızı artık yansıtmayan eski belgeler olabilir.

Bu sorunları erken aşamada ele almak, takımınızın yeniden çalışma ihtiyacını azaltır ve kodu daha güvenle dağıtmanıza yardımcı olur.

ClickUp Yazılım Takım Proje Yönetimi ile, daha hızlı teslimat için entegre DevOps'a erişebilir ve hataları, devralmaları ve güncellemeleri tek bir yerden izleyebilirsiniz.

Takımınız Liste, Pano, Gantt, Takvim ve Zaman Çizelgesi dahil 15'ten fazla Özel Görünüm kullanarak şunları yapabilir:

Her vibe kodlama görevine net sahipler, son teslim tarihleri ve durum etiketleri atayın

Her yinelemenin amacını, değişikliklerini ve test sonuçlarını bir günlüğe kaydetmek, hataları tekrarlamaktan kaçınmanıza ve her sprintte daha akıllı bir şekilde geliştirmenize yardımcı olur.

Her sürümden sonra neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını kaydedin

ClickUp Retrospektif Şablonunu deneyin, sprint tamamlandıktan sonra fikirlerinizi ve düşüncelerinizi kaydetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşte size nasıl yardımcı olur:

Ayrıca, Dovetail gibi araçları kullanarak test kullanıcıları ve ürün yöneticilerinden gelen kod geri bildirimlerini temalara göre düzenleyerek kolayca erişebilirsiniz.

Vibe kodlama hızlıdır. Ancak gerekli önlemler alınmadan hız, hatalara yol açabilir. Bu nedenle, AI aracının kod oluştururken koruması gereken sınırlar ve istisnalar için sınırlar belirleyin.

Windsurf'u kullanarak başlangıç blokları oluşturabilirsiniz. Ancak, entegrasyonlar ve sınır durumları için geliştiricilerinizden ikinci bir görüş alın. Mantık ağırlıklı ve güvenlik açısından hassas bileşenleri manuel olarak gözden geçirmek de çok önemlidir.

Ayrıca, geliştirici ilişkileri toplantılarınızı özetler ve önemli noktalar halinde özetlemeli ve daha iyi bir programcı olmak için uygulanabilir stratejiler önermelisiniz.

Her birkaç haftada bir mini refactor sprintleri planlayın ve yinelenen veya gereksiz kodlar için inceleme tetikleyicileri ayarlayın. SonarQube gibi araçları kullanarak kod kokularını ve teknik borçları erken aşamada tespit edebilirsiniz.

Tabnine gibi araçlar, yazarken zayıf mantığı belirlemenize veya daha temiz, daha verimli kodlar önermenize yardımcı olabilir. Bu, özellikle büyük kod tabanlarında tutarlılığı korumak için kullanışlıdır.

Güçlü bir araçla çalışmak gibi, vibe kodlama da kusursuz değildir. AI, geliştirmeyi önemli ölçüde hızlandırırken, tuhaf hatalar ve telif hakkı ile ilgili belirsiz alanlar gibi yeni zorluklar da ortaya çıkarır. ClickUp'ın yardımıyla bunları güvenle aşmanın yollarını burada bulabilirsiniz.

⛔ AI tarafından oluşturulan kod, tek tıklamayla dağıtım için uygun değildir. Özellikle karmaşık akışlar oluştururken sık sık hatalar ve mantık boşluklarıyla karşılaşabilirsiniz. Anahtar, çıktıyı ilk taslak gibi ele almaktır. Her modülü ayrı ayrı test edin, AI'dan ne oluşturduğunu açıklamasını isteyin ve sıkılaştırılması gereken alanları arayın.

⛔ Bazen AI sadece... uydurur. Bunu önlemek için komutları çok net tutun ve her isteği doğrulanmış bir çıktının üzerine ekleyin.

👉 ClickUp Görevleri ve Özel Alanlarda kodlama geçmişinizi düzenleyin, çıktıları "kullanılabilir", "düzeltilmesi gerekiyor" veya "reddedildi" olarak etiketleyin. Bu şekilde, her zaman baştan başlamadan başvurabileceğiniz güvenilir bir çıktı zinciri oluşturursunuz.

⛔ AI tarafından oluşturulan kodun sahibi kimdir? Uygulamanıza yanlışlıkla telif hakkıyla korunan snippet'ler ekliyor musunuz? Bunlar, geliştirme için LLM'leri kullanırken ortaya çıkan gerçek sorunlardır. Yasalar hala gelişme aşamasında olsa da, en iyi uygulama, hızlı girdilerden oluşturulan çıktılara kadar her şeyi belgelemektir.

👉 ClickUp, her adımın kaydedildiği, aranabilir ve zaman damgası ile işaretlendiği düzenli bir çalışma alanı sunar. Hatta her görev veya belgeye lisans ayrıntılarını veya kullanım koşulları notlarını ekleyebilirsiniz. Böylece, yasal sorular ortaya çıkarsa her zaman elinizde bir belgeye sahip olursunuz.