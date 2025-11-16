2025'te Kod için En İyi 13 LLM: Geliştiriciler için En İyi AI Modelleri

Modern yazılım takımları kod yazarak zaman kaybetmezler, bununla ilgili yapılacak her şeyi yaparak zaman kaybederler: kenar durumlarını hata ayıklama, araçlar arasında geçiş yapma, çekme isteklerini inceleme ve eski sistemlerle uğraşma. Bu yavaşlamalar, özellikle bir düzeltmenin birden fazla yeni sorunu tetikleyici etkiye sahip olabileceği büyük kod tabanlarında hızla artar.

O halde şaşırtıcı değil: 10 proje arasından 7'si hala teslim tarihlerini kaçırıyor.

Bu açığı kapatmak için mühendislik takımları, bağlamsal hassasiyetle kod oluşturabilen, yeniden düzenleyebilen ve belgeleyebilen büyük dil modelleri (LLM'ler) kullanmaya yöneliyor. Doğru model sadece otomatik tamamlama yapmaz, aynı zamanda tüm geliştirme döngüsünü hızlandırır, tekrarlayan işi azaltır ve genel olarak kaliteyi artırır.

Bu kılavuzda, gerçek dünya kullanılabilirliği, muhakeme yeteneği, performans ve modern mühendislik ş Akışlarıyla entegrasyonlar açısından sıralanan en iyi kod LLM'lerini inceleyeceğiz.

Kod için En İyi 13 LLM Bir Bakışta

Bu makalede ele alınan en iyi araçlara, anahtar özelliklerine, fiyatlandırma planlarına ve maliyet etkinliğine kısaca göz atalım.

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Kod üretimi + proje yönetimiTakım boyutu: Bireylerden büyük mühendislik kuruluşlarına kadar ClickUp Brain AI Ajanları, GitHub/GitLab entegrasyonları, kod blokları içeren belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Claude 3. 7 Sonnet Eski kodlar için gelişmiş akıl yürütme + hata ayıklamaTakım boyutu: Karmaşık sistemler üzerinde iş yapan geliştiriciler Genişletilmiş Düşünme Modu, Claude CLI, repo entegrasyonları, SWE-bench lideri Ücretsiz; Aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar GPT-5 Hızlı, genel amaçlı kod yardımıTakım boyutu: Serbest çalışanlar ve çapraz fonksiyonel takımlar Çoklu dil kod üretimi, hata ayıklama, sözdizimi açıklaması, hızlı yanıt süresi Ücretsiz; Aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Gemini Web bağlantılı ve işbirliğine dayalı kodlamaTakım boyutu: Google Çalışma Alanı + Cloud teams Kod üretimi, Çalışma Alanı entegrasyonu, Sürücü bağlamı, API komut dosyası oluşturma Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19,99 $'dan başlar. Replit Kod Tarayıcıda tam yığın uygulama geliştirme Takım boyutu: Tek başına çalışan geliştiriciler ve küçük uygulama takımları AI Ajanları, Claude + GPT desteği, tarayıcı IDE, anında dağıtım Ücretsiz; Aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Mistral AI Açık kaynaklı kurumsal AITakım boyut: Özel dağıtım gerektiren geliştiriciler Özel ajanlar, yerinde dağıtım, ince ayar, 128K bağlam Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar. DeepSeek Şeffaflık ile derin kod muhakemesiTakım boyutu: Eklenti geliştiricileri ve açık kaynak geliştiricileri Eklenti oluşturma, hata ayıklama, JSON çıktısı, R1 modeli Ücretsiz deneme; Kullanıma dayalı ücretli planlar Code Llama Açık kaynak kodlama ve dağıtımTakım boyut: Araştırma ve altyapı takımları Çok boyutlu modeller, Python varyantı, 100K belirteç bağlamı, ortayı doldurma Ücretsiz LLaMA Büyük ölçekli AI deneyleriTakım boyutu: Laboratuvarlar, geliştiriciler, çok modlu kullanım örnekleri Görsel + metin, çok dilli akıl yürütme, 128K bağlam, açık ağırlıklar Ücretsiz Grok Derin mantık ile gerçek zamanlı kod Hız, alaycı ifade algılama, diller arası mantık, Grok 3 Aylık 30 $'dan başlayan ücretli planlar GitHub Copilot IDE içinde kod tamamlama ve PR'lerTakım boyutları: GitHub veya JetBrains IDE'lerdeki takımlar PR planlama, canlı öneriler, ajan modu, hata tespiti Ücretsiz; Aylık 10 $'dan başlayan ücretler Tabnine Hava boşluklu ortamlarda güvenli AI geliştirmeTakım boyutları: Güvenlik odaklı kuruluşlar ve satıcılar Gizli dağıtım, bağlam farkında öneriler, özel inceleme aracıları Aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla WizardLM Talimatları takip etme + muhakemeTakım boyutu: İleri düzey kullanıcılar ve deneysel kurulumlar Çok adımlı akıl yürütme, açık kaynak, çevrimdışı dağıtım Özel

Kod için en iyi LLM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Son teslim tarihine yetişmek için, kod yazmak, hataları düzeltmek ve lansmandan önce her şeyi test etmek arasında gidip geliyorsunuz. Size yardımcı olması gereken dijital araçlar, bunun yerine sizi yavaşlatmaya başlıyor. Öneriler gecikiyor, kod parçacıkları hedefi ıskalıyor ve düzeltmeler olması gerekenden daha uzun sürüyor.

Kod için en iyi LLM'yi seçmek, ş akışınıza gerçekten uyan birini seçmek anlamına gelir. Sorunları daha hızlı çözmenize yardımcı olmalı, yeni sorunlar yaratmamalıdır.

İdeal bir LLM'de aranması gereken özellikler şunlardır:

✅ Doğru, bağlamı dikkate alan kodlar üretir ve standartlaştırılmış kriterleri karşılayan birden fazla programlama dilinde kod tamamlama özelliğini destekler✅ Karmaşık kodlama görevlerini yerine getirirken bile düşük gecikme süresiyle hızlı yanıtlar sunar✅ Popüler IDE'lerde sorunsuz bir şekilde iş yapar, böylece araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez✅ Hataları algılar ve sözdizimi hatalarını açıklar, böylece genel kod kalitenizi iyileştirir✅ Gerçek takımlar için uygun, anlaşılır belgeler, öğreticiler ve fiyatlandırma sunar

Kod için en iyi LLM'ler, gerçek kod ş akışlarını desteklemeli ve yazılım geliştirmenin her aşamasında pratik fayda sağlamalıdır.

Kod için En İyi 13 LLM

Kod oluşturmayı desteklediğini iddia eden düzinelerce büyük dil modeli varken, kullanım amacınıza uygun olanı bulmak zor olabilir.

İşte, kod görevlerindeki performansları ve gerçek dünyadaki kullanılabilirliklerine göre en iyi kod LLM'lerinin liste.

ClickUp (Kod parçacıkları oluşturmak ve yazılım proje yönetimi için en iyisi)

AI kod aracı ClickUp Brain

Reddit'teki bir geliştiricinin dediği gibi,

Sonuç olarak, sınırlı bir bağlam penceresi içinde, desen tanıma ve içerik oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir araçla iş yapıyorsunuz.

Sonuçta, sınırlı bir bağlam penceresi içinde, desen tanıma ve içerik oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir araçla iş yapıyorsunuz.

Bu, özellikle kısa süreli bellek veya bağlantısız komutlar nedeniyle birçok büyük dil modelinde geçerli bir endişedir. Ancak ClickUp, yapay zeka destekli kod oluşturmayı doğrudan yapılandırılmış, bağlam açısından zengin bir çalışma alanına yerleştirerek bu sınırı ortadan kaldırır.

ClickUp Brain ile kod oluşturun ve yönetin

ClickUp Brain, geliştiricilerin işleriyle etkileşim kurma şeklini dönüştürür. Doğal dil kullanarak bir fonksiyonu veya kodlama görevini tanımlayabilirsiniz; AI, ihtiyaçlarınıza uygun kod parçacıkları oluşturacaktır.

ClickUp Brain kullanarak temiz kod oluşturun, mantığı yönetin ve sınır durumlarını hesaplayın

ClickUp'ı diğerlerinden ayıran özelliği, canlı çalışma alanı verileri üzerinde çalışan AI Ajanları kullanmasıdır. Bu sayede geliştiriciler, tekrarlayan kodlama görevlerini otomatikleştirebilir, gözden geçirenler atayabilir veya gerçek zamanlı görev değişikliklerine göre tetikleyiciyi tetikleyebilir.

ClickUp Brain'e basit sorular sorarak çalışma alanınızdan cevapları nasıl alabileceğinize dair hızlı bir görsel kılavuz:

ClickUp Brain'in en önemli özellikleri arasında kod tamamlama ve açıklamalar için destek ve hatta potansiyel hataları veya mantık hatalarını belirlemeye yardımcı olma da bulunmaktadır. Örneğin, Python tabanlı bir veri ayrıştırıcı geliştiren bir geliştirici, "JSON dosyasından tarih ve fiyatı çıkarmak için bir fonksiyon oluştur" yazabilir ve ClickUp Brain, test edilmeye hazır, temiz ve yapılandırılmış bir çıktı döndürür.

Aslında, ClickUp'ta uçtan uca oyun geliştirmeyi yöneterek Yggdrasil, toplam geliştirme maliyetlerini 120.000 dolar azalttı, verimliliği %37 artırdı ve geliştirmeyle ilgili giderleri %30 düşürdü.

ClickUp Entegrasyonu ile Git araçlarıyla sorunsuz senkronizasyon sağlayın

ClickUp, GitHub, GitLab ve Bitbucket ile bağlantı kurarak geliştiricilerin çekme isteklerini, dalları ve commitleri görevlerle otomatik olarak senkronizasyon etmelerini sağlar.

Bu, kod ve proje hedefleri arasında daha sıkı bir uyum sağlar. Örneğin, bir geliştirici bir düzeltme eklediğinde, bununla ilgili görev anında durumunu güncelleyebilir.

ClickUp Docs kullanarak net iletişim için kod blok biçimlendirme

Kod blok biçimlendirme ve sözdizimi vurgulamayı birleştirerek ClickUp Belge kullanarak takımlar arasında temiz kod parçacıkları paylaşımını gerçekleştirin

Kod parçacıklarını ürün veya QA takımlarıyla paylaşmak, tipik görev yöneticilerinde karmaşık hale gelebilir. ClickUp, ClickUp Belge, yorumlar ve hatta görev açıklamaları içindeki kod blok biçimlendirme ve sözdizimi vurgulaması ile bu sorunu çözer.

Örneğin, sprint planlaması sırasında belgelere sürümlenmiş sözde kod ekleyebilir veya gözden geçirenlerin referans alması için test özelliklerine uygun Python örnekleri ekleyebilirsiniz.

ClickUp Dashboards ile mühendislik görünürlüğü için geliştirilmiş raporlama araçları

ClickUp Gösterge Panelleri, mühendislik yöneticilerine ve ürün sahiplerine sprint ilerlemesi, kod kalitesi eğilimleri ve geliştirici verimliliği hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak kod kalitesinden sprint hızına kadar her şeyi izleme

Özel grafikler, son sprintte kaç tane hata yeniden açıldığını, hangi geliştiricilerin aşırı yüklü olduğunu veya PR'lerin birleştirilmesinin ne kadar sürdüğünü gösterebilir. Bu, büyük kod tabanlarını yönetmek ve zaman içinde takım performansını optimize etmek için çok önemlidir.

Düşük gecikmeli gösterge panelleri ve her göreve bağlı zaman takibi sayesinde, geliştirme takımları tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırabilir ve yüksek kaliteli kodları daha hızlı teslim etmeye odaklanabilir.

Tekrarlayan geliştirme ş Akışı için şablonlar ve ClickUp Otomasyonu

Takımınız ürün, mühendislik, tasarım ve kalite güvencesi alanlarında çalışıyor ve yazılım geliştirme için tek bir bilgi kaynağına ihtiyaç duyuyorsa, ClickUp'ın Yazılım Geliştirme şablonu en iyi seçenektir.

Bu yazılım geliştirme şablonu, işlevler arası takımların tek bir ş Akışında uyum sağlamasına yardımcı olarak, araçlar arasında geçiş yapmadan yol haritasını planlamayı, özellikleri sunmayı ve hataları düzeltmeyi kolaylaştırır.

GitHub PR bağlantılandığında gözden geçirenleri atamak veya sprint bittiğinde standup raporlarını tetikleyici olarak kullanmak için ClickUp Automations'ı bile kullanabilirsiniz. Bu özellikler, ekiplerin hızını düşürmeden yapıyı uygulamaya yardımcı olur.

ClickUp Automations ile tek bir satır kod yazmadan tekrarlayan ş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile basit bir dil kullanarak kod parçacıkları oluşturun ve açıklayın.

GitHub ve GitLab entegrasyonları aracılığıyla çekme isteklerini ve commitlerini görevlerle senkronizasyon altına alın.

Belge ve yorumlarda temiz, okunabilir snippet'ler için kod blok biçimlendirmesini kullanın.

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle sprint hızını, hata sayısını ve takım performansını takip edin.

Esnek, kod gerektirmeyen kurallarla görev atamalarını, sprint güncellemelerini ve daha fazlasını otomasyonla gerçekleştirin.

ClickUp sınırları

Özelliklerin ve özel özelleştirme seçeneklerinin derinliği nedeniyle daha dik öğrenme eğrisi

Bazı geliştiriciye özgü kullanım durumları, CI/CD veya kod testi için hala harici geliştirme araçları gerektirebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

G2 incelemesi şöyle diyor:

En iyisi, [ClickUp] GitHub gibi mevcut hizmetlerle entegre olur ve eğer bir geliştiriciyseniz, daha çok hoşunuza gidiyorsa özel entegrasyonlar oluşturmak kolaydır. Artık tüm projelerimi yönetmek için bunu günlük olarak kullanıyorum.

En iyisi, [ClickUp] GitHub gibi mevcut hizmetlerle entegre olur ve eğer bir geliştiriciyseniz, daha çok hoşunuza gidiyorsa özel entegrasyonlar oluşturmak kolaydır. Artık tüm projelerimi yönetmek için bunu günlük olarak kullanıyorum.

2. Claude 3. 7 Sonnet (Gelişmiş muhakeme ve gerçek dünya kod görevleri için en iyisi)

via Claude

Claude 3. 7 Sonnet, kod tamamlamadan daha fazlasını ele alan geliştiriciler için tasarlanmıştır. Eski sistemlerde hata ayıklama yapıyorsanız, tam yığın mimari planlıyorsanız veya PC'nizde birden fazla araç açıksa, Claude sürecinize hem hız hem de yapı kazandırır.

Claude'un Genişletilmiş Düşünme Modu, öne çıkan özelliklerinden biridir. Geliştiriciler, daha derin analiz gerektiren sorunlar için hızlı yanıtlar ve adım akıl yürütme arasında anahtar kullanabilirler. Bu özellik, test odaklı yazılım geliştirme, özyinelemeli mantık veya büyük ölçekli yeniden yapılandırmada AI'nın nasıl kullanılacağını öğrenmek için mükemmeldir.

Genişletilmiş Düşünme Modu, SWE-bench Verified ve TAU-bench gibi kod benchmarklarında da performansı önemli ölçüde artırır. Claude 3. 7, tüm önceki sürümlerden daha iyi performans gösterir.

Claude 3. 7 Sonnet'in en iyi özellikleri

Karmaşık kod kodlama görevlerinde, hata ayıklamada ve algoritmik muhakemede doğruluğu artırmak için Genişletilmiş Düşünme Modunu etkinleştirin.

CLI aracılığıyla Claude Kod'u kullanarak dosyaları düzenleme, testler yazma, komut çalıştırma ve terminalinizden doğrudan işbirliği yapın.

GitHub depolarına bağlantı kurun ve yapılandırılmış çıktı ve güvenilir kod değişiklikleri için gerçek proje dosyaları üzerinde iş yapın.

SWE-bench ve TAU-bench'te en son teknolojiye sahip sonuçlar elde edin, aracı araç kullanımı ve gelişmiş muhakeme yeteneklerinde mükemmelliğe ulaşın.

Uzun, çok adımlı mühendislik ş Akışları veya sürekli iyileştirme döngüleri için oturumlar arasında bağlamı koruyun.

Claude 3. 7 Sonnet sınırları

Genişletilmiş Düşünme Modu ücretli planlara kilitlidir, bu da ücretsiz kullanıcıların erişimini kısıtlamaktadır.

ClickUp gibi tam yığın platformlarla karşılaştırıldığında, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri açısından hala gelişme aşamasındadır.

Claude 3. 7 Sonnet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 20 $

Maksimum: 100 $/ay

Claude 3. 7 Sonnet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Kullanıcıların Claude 3. 7 Sonnet hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Modelin konuşma sırasında web araması ve diğer araçları çağırmasına olanak tanıyan genişletilmiş düşünme modu, çok adımlı veri analizi ve araştırma ş Akışları için idealdir.

Modelin konuşma sırasında web araması ve diğer araçları çağırmasına olanak tanıyan genişletilmiş düşünme modu, çok adımlı veri analizi ve araştırma ş Akışları için idealdir.

3. GPT-5 (Birden fazla dilde hızlı, genel amaçlı kod üretimi için en iyisi)

via ChatGPT

Tasarım, geliştirme ve dağıtım aşamalarında hızlı ilerliyorsanız, GPT-5 çoğu geliştiricinin gerçek zamanlı olarak ihtiyaç duyduğu hız ve doğruluk dengesini sunar.

GPT-5, kod üretebilir, mantığı açıklayabilir, tamamlanmamış fonksiyonları tamamlayabilir ve birden fazla programlama dilinde kod parçacıklarını işleyebilir, böylece yapay zekanın gücünü sergiler. Geliştiriciler genellikle bunu çoğunlukla temel Python sorunlarını çözmek, mantığı yürütülebilir koda dönüştürmek veya düz dil açıklamalarına dayalı yardımcı fonksiyonlar yazmak için kullanır.

Ayrıca, bu AI platformu hata ayıklamada iyi performans gösterir ve kolayca erişilebilir.

GPT-5'in en iyi özellikleri

Python, JavaScript, Java ve diğer popüler programlama dillerinde kod oluşturun ve açıklayın.

Kısmi fonksiyonları tamamlandı ve temel kod sorunlarını yüksek doğrulukla çözün.

Sözdizimi sorunlarını belirleyin ve satır içi önerilerle kod kalitesini artırın.

Doğal dil komutlarına dayalı kod tamamlama ve dokümantasyon işlemlerini gerçekleştirin.

ChatGPT aracılığıyla ücretsiz olarak kullanılabilir ve önceki GPT-4 modellerine göre daha hızlı yanıt süreleri sunar.

GPT-5 sınırları

GitHub'a bağlantı kurulamıyor veya proje dosyalarını doğrudan yönetemiyor

SWE-bench gibi gelişmiş kod benchmarklarında özel modellerden daha az etkilidir.

GPT-5 fiyatlandırması

Ücretsiz

Go: Aylık 4 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $

GPT-5 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (790+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190'dan fazla yorum)

Kullanıcıların GPT-5 hakkında söyledikleri

Bu Reddit incelemesi şunları vurguladı:

Kodu kopyalayıp yapıştırabildiğim ve derleme hatası olmadan ilk çalıştırmada işlediği için çok şaşırdım. İnanılmaz derecede hızlı olduğunu da bahsetmek gerekir.

Kodu kopyalayıp yapıştırabildiğim ve derleme hatası olmadan ilk çalıştırmada işlediği için çok şaşırdım. İnanılmaz derecede hızlı olduğunu da bahsetmek gerekir.

4. Gemini (Kodu web, uygulama ve bulut tabanlı geliştirme görevleriyle entegre etmek için en iyisi)

via Gemini

Yalıtılmış olarak çalışan diğer modellerin aksine, Gemini daha işbirlikçi, bağlam farkında kod görevlerini desteklemek için Google Dokümanlar, E-Tablolar ve hatta Drive dosyalarını referans alabilir.

Bu, ürün takımları, veri analistleri veya içerik ş akışlarıyla yakın çalışan mühendisler için özellikle yararlıdır.

Ayrıca, Gemini 2.5, Python, JavaScript, Java ve daha fazlası gibi popüler programlama dillerinde kod oluşturma, açıklama ve kod tamamlama işlemlerini gerçekleştirir. API iskeleti, veri dönüşümleri ve bulut dağıtım komut dosyası oluşturma gibi karmaşık kodlama görevlerinde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Gemini'nin en iyi özellikleri

Python, JavaScript ve diğer önemli programlama dillerinde kod oluşturun, açıklayın ve tamamlayın.

Google Çalışma Alanı uygulamalarına bağlantı kurarak canlı veriler veya dokümantasyon bağlamı ile kod yanıtlarını bilgilendirin.

Yerel dosya yükleme ve Drive bağlantısı kullanarak karmaşık kodları ve birden fazla dosyayı yönetin ve analiz edin.

Arka uç otomasyonu, API entegrasyonları ve Google Cloud dağıtımları dahil olmak üzere yazılım geliştirme kullanım örneklerini destekler.

Dokümantasyon, ş Akışı ve süreç otomasyonu için yapılandırılmış çıktı ve ayrıntılı biçim özelliğini etkinleştirin.

Gemini sınırları

Tam entegrasyon özellikleri için Google Çalışma Alanı hesabı gereklidir.

Açık kaynak ve geliştirici forumlarında GPT-4 veya Claude'dan hala daha az yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Google AI Pro : Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Google AI Ultra: Kullanıcı başına aylık 249,99 $

Gemini derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (170'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Gemini hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

Kod'u veya paragraf yazmayı öğrenmeye başlayan herkes, Gemini'yi kullanarak çok hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmeye başlayabilir.

Kod'u veya paragraf yazmayı öğrenmeye başlayan herkes, Gemini'yi kullanarak çok hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmeye başlayabilir.

5. Replit Kod (AI destekli otomasyon ile uçtan uca uygulama geliştirme için en iyisi)

Replit Kod aracılığıyla

Son teslim tarihi yaklaşan tek başına çalışan bir geliştirici olduğunuzu hayal edin. Oturum açma akışını tasarlamanız, veritabanına bağlantı kurmanız ve genellikle farklı yazılım geliştirme araçlarında günler süren dağıtım komut dosyalarını yazmanız gerekiyor.

Replit Code ile tarayıcınızı açıp ihtiyacınız olanı doğal dilde açıklayın. Birkaç dakika içinde AI ajanı arka uç kodunu oluşturur, kimlik doğrulamayı ayarlar ve hatta dağıtım yapılandırmaları önerir.

Claude 3. 5 Sonnet ve GPT-4 tarafından desteklenen bu AI kod aracı, kod tamamlama, hata ayıklama ve AI destekli otomasyonu bir araya getirir.

Replit Kodun en iyi özellikleri

Replit Agent kullanarak proje iskeletini, hata düzeltmelerini ve özellik oluşturmayı otomasyonla gerçekleştirin.

Kod oluşturma, hata ayıklama ve kod tamamlama için hem Claude Sonnet hem de GPT-4o'ya erişin.

Tek bir arayüzden birden fazla programlama dilinde uygulamalar yazın, dağıtın ve barındırın.

Yerleşik veritabanı, kimlik doğrulama ve entegrasyonlar modülleri ile güvenlikli bulut ortamı

SSO, rol tabanlı erişim kontrolü ve gizli dağıtımlar gibi takım özellikleri için destek

Replit Kod sınırları

Kredi tabanlı fiyatlandırma, karmaşık geliştirme döngüleri sırasında maliyetli hale gelebilir.

LLM'ler bazen ayrıntılı hata ayıklama veya karmaşık talimatları güvenilir bir şekilde işleyemez.

Büyük, modüler kod tabanları için sorunsuz GitHub repo senkronizasyonu eksikliği

Replit Kod fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Replit Core : Kullanıcı başına aylık 25 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 40 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Replit Kod puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (110'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (80'den fazla yorum)

Kullanıcıların Replit Kod hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları övdü:

Yeni Replit Agent aracını birkaç aydır kullanıyorum ve kodlama bilgim olmamasına rağmen yapabildiklerim inanılmaz. Hem iş hem de kişisel kullanım için her türlü uygulamayı geliştirdim.

Yeni Replit Agent aracını birkaç aydır kullanıyorum ve kodlama bilgim olmamasına rağmen yapabildiklerim inanılmaz. Hem iş hem de kişisel kullanım için her türlü uygulamayı geliştirdim.

👀 Eğlenceli Bilgi: Dünyanın ilk programcısı, bilgisayar henüz mevcut olmadığı için aslında hiçbir kod satırı çalıştırmadı. Ada Lovelace, sadece bir fikir olan bir makine için algoritmalar yazdı.

Hızlı ilerleyen sprintleri yönetirken, uyum tek seferlik bir eylem değil, yaşayan bir sistemdir. İşte burada ClickUp Brain ve ClickUp Brain MAX yardımcı olur. ClickUp Brain, çalışma alanınızda yer alır ve engelleri, gözden kaçan bağımlılıkları ve gözden kaçmış olabileceğiniz bağlamları ortaya çıkarır; tüm bunları yaparken her konuşma ve görev bağlantılı kalır. Bu arada, ClickUp Brain MAX, Talk-to-Metin ile aynı yetenekleri masaüstüne getirerek fikirleri, sprint notlarını veya post-mortem içgörüleri ellerinizi kullanmadan yakalamanızı sağlar. Birlikte, geliştiriciler ve ürün yöneticileri arasındaki işbirliği kolaylaşır, her güncellemeyi veya tartışmayı yol haritasını uyumlu tutan yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir bir bağlama dönüştürür.

6. Mistral AI (Açık kaynaklı, kurumsal kullanıma hazır AI özelleştirmesi için en iyisi)

via Mistral AI

Çoğu geliştirici ve veri takımları, ortak bir ikilemle karşı karşıyadır: nasıl işledikleri konusunda hiçbir görünürlük olmadan güçlü, büyük dil modellerini mi seçmek, yoksa performans açısından yetersiz olan açık kaynaklı seçeneklerle yetinmek mi?

Mistral AI bu çıkmazı ortadan kaldırır. Kod düzenleyici, kendi şartlarınıza göre özelleştirebileceğiniz, ince ayar yapabileceğiniz ve dağıtabileceğiniz yüksek performanslı, tamamen şeffaf LLM'ler sunar.

Mistral 7B ve Mixtral 8x7B gibi açık ağırlıklı modelleri, kendi sunucularında barındırmak, mevcut yığınlarla entegre etmek ve özel veri kümelerinde ince ayar yapmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Mistral AI'nın en iyi özellikleri

Kod, belge ve ses üzerinde çok modlu, çok dilli kullanım örneklerini destekler.

Tamamlandı veri kontrolü ile şirket içi, bulut ve hibrit dağıtımlara izin verin.

Uygulamalarınızı ve API'lerinizi kullanarak gerçek zamanlı eylemleri koordine eden AI ajanları oluşturun.

Özel kullanım için açık kaynaklı modelleri (Mistral 7B, Mixtral 8x7B vb.) ince ayar yapın.

Karmaşık, uzun formlu akıl yürütme görevleri için 128K bağlam penceresini etkinleştirin.

Mistral AI sınırları

Daha olgun ekosistemlere kıyasla sınırlı sayıda tak ve çalıştır entegrasyonları sunar.

İnce ayar veya yerinde dağıtım için teknik uzmanlık gerektirir.

Ticari/API erişimi için en gelişmiş modelleri rezerve edin, açık ağırlıkları değil.

Mistral AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Mistral Kod : Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Mistral AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Mistral AI hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaşım:

Kalite veya çok yönlülükten ödün vermeden gerçek zamanlı uygulamalar, prototip oluşturma ve uç AI senaryoları için çok uygundur.

Kalite veya çok yönlülükten ödün vermeden gerçek zamanlı uygulamalar, prototip oluşturma ve uç AI senaryoları için çok uygundur.

7. DeepSeek (Tam model kontrolü ile derin kod muhakemesi gerektiren açık kaynak geliştiriciler için en iyisi)

DeepSeek aracılığıyla

DeepSeek, WordPress eklentileri oluşturabilen, JavaScript rutinlerini hata ayıklayabilen ve sağlam mantıkla düzenli ifadeleri yeniden yazabilen birkaç modelden biridir.

Birçok genel kod üretecinden farklı olarak DeepSeek, yüzeysel çıktıların ötesine geçer ve tam eklenti yapıları oluşturma, kenar durumu doğrulaması ile fonksiyonları yeniden yazma ve uzun komut istemlerinde mantığı izleme yeteneğine sahiptir.

Takımınızın, sizi özel bir ekosisteme hapsetmeden karmaşık kod görevlerini yerine getiren şeffaf, geliştirici odaklı bir LLM'ye ihtiyacı varsa, DeepSeek'i dikkate almaya değer.

DeepSeek'in en iyi özellikleri

Yüksek mantık doğruluğu ile karmaşık kod görevlerini destekleyin.

Açık kaynak model erişimi ile tam şeffaflık sunun.

Kod oluşturma, hata ayıklama ve eklenti geliştirmeyi güvenilir bir şekilde gerçekleştirin.

JSON çıktısı ve fonksiyon çağrısı ile ajans ş akışlarını etkinleştirin.

64K belirteç penceresi ile uzun aralıklı bağlamı koruyun

DeepSeek sınırları

AppleScript veya Keyboard Maestro gibi niş araçlarla ilgili zorluklar

İyileştirme gerektirebilecek aşırı ayrıntılı çıktılar üretir.

Bazı bölgelerde kayıt ol için +86 telefon sayısı gereklidir.

DeepSeek fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Pro/Takım: Fiyatlandırma, kullanıma dayalı belirteç ücretlerine göre belirlenir.

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

DeepSeek derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların DeepSeek hakkında söyledikleri

Bu Reddit incelemesi şunları not etmiştir:

DeepSeek R1, OpenAI'nin o1 regular ile aynı veya (bazı bağlamlarda) daha iyidir. R1, düşünme sürecinin görünümü açısından o1'den kesinlikle daha üstündür.

DeepSeek R1, OpenAI'nin o1 regular ile aynı veya (bazı bağlamlarda) daha iyidir. R1, düşünme sürecinin görünümü açısından o1'den kesinlikle daha üstündür.

8. Kod Llama (Esnek dağıtım ile açık kaynak kodlama için en iyisi)

via Code Llama

Her geliştirici, hassas kod görevleri için tescilli modellere güvenmek istemez.

Meta tarafından geliştirilen Code Llama, Llama 2 üzerine inşa edilmiş, kod üretimi, hata ayıklama ve talimatları takip etmek için özel olarak tasarlanmış güçlü bir açık kaynaklı büyük dil modelidir.

Code Llama, 70 milyar parametreye kadar çeşitli boyutlarda mevcuttur ve Python kodunu ve doğal dil komutlarını içeren varyantlar sunar, bu sayede takımlar, tedarikçiye bağımlı kalmadan yüksek performanslı LLM'leri kullanabilirler.

Code Llama'nın en iyi özellikleri

Oluşturma, tamamlama ve hata ayıklama dahil olmak üzere birden fazla kod görevini destekler.

Mevcut kod üzerinde düzenleme yapmak için ortayı doldurma istemini etkinleştirin

Code Llama—Python ve Code Llama—Instruct gibi özel varyantlar sunun.

Uzun bağlam pencerelerini işleyin (bazı varyantlarda 100.000'e kadar belirteç)

Gizli ortamlar için yerel dağıtım ve ince ayar yapma imkanı sağlar.

kod Llama sınırları

Yerleşik araçların veya barındırılan oyun alanlarının eksikliği

Çıkarım ve model sunumu için teknik kurulum gerektirir.

Özel olarak ayarlanmış modellerle karşılaştırıldığında, alana özgü görevlerde düşük performans gösterebilir.

kod Llama fiyatlandırması

Ücretsiz

kod Llama derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. LLaMA (Büyük ölçekli açık kaynaklı AI deneyleri için en iyisi)

LLaMA aracılığıyla

Bireysel geliştiriciler ve bağımsız yazılımcılar için, yapay zekada en büyük engellerden biri, genellikle yetersiz eğitim verileri nedeniyle kullanılabilirliktir.

LLaMA, sağlam muhakeme, kodlama ve çok dilli yetenekler sunar, ancak bu yetenekleri elde etmek için genellikle model indir, çerçeve uyumluluğu, GPU kısıtlamaları ve API anahtarı gibi çeşitli engelleri aşmak gerekir.

Meta, LLaMA'yı, çok modlu anlayışa sahip, tescilli LLM'lere alternatif, son teknoloji ürünü, açık kaynaklı bir alternatif olarak sunuyor.

LLaMA'nın en iyi özellikleri

LLaMA 4 önizleme sürümleri aracılığıyla çok modlu girişi (görsel + metin) destekler.

128K'ya kadar bağlam ile yerel uzun bağlamlı akıl yürütme sunar.

LiveCodeBench ve GPQA gibi karşılaştırmalı değerlendirmelerde rekabetçi performans elde edin.

Gelişmiş çoklu dil desteği ve matematiksel muhakemeyi etkinleştirin.

Tam özel dağıtım ve yerel dağıtım için açık ağırlıklı modeller sağlayın.

LLaMA sınırları

Ağır GPU gereksinimleri ile karmaşık kurulum gerektirir (A10 veya üstü önerilir)

Geliştirici belgeleri ve araçları parçalıdır ve yeni başlayanlar için uygun değildir.

Açık kaynak kullanıcıları için bile Meta'nın ücretli API'lerine yönelik örtülü baskı

LLaMA fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

LLaMA derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların LLaMA hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:

Meta Llama 3, çeşitli kod görevlerimde bana yardımcı oldu ve görevlerimle ilgili sorunları çözmemde yardımcı oldu. *

Meta Llama 3, çeşitli kod görevlerimde bana yardımcı oldu ve görevlerimle ilgili sorunları çözmemde yardımcı oldu. *

10. Grok (Yıldırım hızında muhakeme ve bağlamsal derinlik için en iyisi)

via Grok

Bir AI aracının bir hatayı düzeltmek veya bir komut dosyasını tamamlamak gibi basit bir isteği yerine getirmesini beklediyseniz, yavaş yanıtların ve yüzeysel cevapların ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz. Grok işte bu noktada öne çıkıyor.

xAI tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilen bu program, bir chatbot'a sorgu göndermekten çok, çift programlama gibi hissettiren hızlı, insan benzeri muhakeme yeteneği sunar.

Python betiğini hata ayıklarken, içerik oluştururken veya diller arasında mantığı çevirirken, Grok sizinle birlikte hareket eder.

Grok'un en iyi özellikleri

Karmaşık kod sorguları ve mantık bulmacalarına neredeyse anında yanıtlar verin.

Yinelemeli kod oturumlarında daha iyi süreklilik için gelişmiş bağlam saklama özelliğini destekler.

Çok dilli kod belgelerini ve diller arası çeviri görevlerini kolaylıkla gerçekleştirin.

Python veya JavaScript gibi kodlama araçlarında minimum komutla tam kod parçacıkları ve iş mantığı oluşturun.

Sarkazm algılama ve uzun formlu örüntü tanıma gibi soyut muhakeme görevlerini analiz edin.

Grok sınırları

Yüksek riskli veya yaratıcı uç durumlarda aşırı ihtiyatlı veya genel çıktı üretin.

Üretim düzeyinde kullanım için ücretli API erişimi veya platform entegrasyonuna bağımlıdır.

Özel araçlara kıyasla görüntü oluşturmada göze çarpan bir performansa sahip değildir.

Grok 3 fiyatlandırması

Super Grok : Kullanıcı başına aylık 30 $

Super Grok Heavy: Kullanıcı başına aylık 300 $

Grok 3 puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Grok hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Görüntü oluşturabilir, web'de arama yapabilir, cevaplar sağlayabilir, içerik oluşturabilir, veri analizi yapabilir, derin araştırma ve daha derin araştırma yapabilir, iyi bir ücretsiz katmanı vardır. X'te en iyisi.

Görüntü oluşturabilir, web'de arama yapabilir, cevaplar sağlayabilir, içerik oluşturabilir, veri analizi yapabilir, derin araştırma ve daha derin araştırma yapabilir, iyi bir ücretsiz katmanı vardır. X'te en iyisi.

👀 Eğlenceli Bilgi: Bilgisayar bilimindeki ilk hata kelimenin tam anlamıyla bir güveydi. 1947'de mühendisler Harvard'da bir rölede sıkışmış bir güve buldular. Bugün, LLM'ler hata ayıklama kodları donanıma hiç dokunmuyor bile.

11. GitHub Copilot (IDE içinde kesintisiz otomasyon ve kod düzenleme için en iyisi)

GitHub aracılığıyla

Tekrarlayan kod blokları yazmak, başkalarının fonksiyonlarında hata ayıklamak veya sadece günlük biletleri takip etmek, dikkatinizi dağıtabilir.

GitHub Copilot, IDE'nizde her zaman hazır bir takım arkadaşı gibi davranarak bu yükü hafifletir.

Sıfırdan yazıyor veya birden fazla dosyada düzenleme yapıyor olsanız da, geliştiriciler için tasarlanmış bu AI aracı gerçek zamanlı öneriler sunar, dalga etkilerini otomatik olarak algılar ve değişiklikleri tek bir tıklama ile doğrudan ortamınızda onaylamanıza olanak tanır.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

İş yaparken kod stilinizi öğrenen gerçek zamanlı kod önerileri sunar.

Çekme Talebi'ni bağımsız olarak planlamak, yazmak, test etmek ve teslim etmek için ajan modunu etkinleştirin.

Çoklu dosya düzenlemeleri ve proje genelinde tutarlı değişiklikler için düzenleyici içinde komut istemlerine izin verin.

VS Kod, Visual Studio, Xcode, JetBrains ve Neovim gibi popüler IDE'lerle entegre edin.

Claude Sonnet, GPT-4. 1 ve Gemini 2. 5 Pro dahil olmak üzere birden fazla model seçeneğini destekler.

Hataları işaretleyen ve manuel kalite kontrolünden önce düzeltmeler öneren kod inceleme yeteneklerini sağlayıcı.

GitHub Copilot sınırları

En iyi performans için yapılandırılmış kod tabanları gerektirir.

Hala insan gözden geçirmesi gereken öneriler oluşturun

Kendi kodlarını yazan ve anlayan bağımsız geliştiriciler için daha az değer sunar.

Ücretsiz plan'da tamamlandı sayısı sınırlıdır (ayda 2.000).

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro+: Kullanıcı başına aylık 39 $

GitHub Copilot puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Kullanıcıların GitHub Copilot hakkında söyledikleri

Sadece hızlı kod tamamlamaları sağlayıcı değil, optimize edilmiş, yapılandırılmış ve performans odaklı çözümler önererek ş Akışımı aktif olarak geliştirir.

Sadece hızlı kod tamamlama sağlayıcı değil, optimize edilmiş, yapılandırılmış ve performans odaklı çözümler önererek ş akışımı aktif olarak geliştirir.

12. Tabnine (Güvenli, gizli AI kod yardımı için en iyisi)

via Tabnine

Geliştiriciler, özellikle hassas kodları AI araçlarıyla paylaşım sırasında, genellikle gizlilik endişeleriyle mücadele ederler. Her mühendis, bir sonraki otomatik tamamlama önerisinin özel mantığı sızdırıp sızdırmayacağını merak ederek tedirgin anlar yaşamıştır.

Tabnine, bu endişeleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Kodunuzu tam olarak istediğiniz yerde tutan, yerinde, hava boşluklu bir çözüm sunar.

Sadece izin verilen lisanslı kodlarla eğitilmiş modellerle Tabnine, geliştiricilerin verimliliğini artıran hızlı, bağlam farkında kod tamamlama için güvenilir ortağınızdır.

Tabnine'ın en iyi özellikleri

Sıfır veri saklama ile tamamen gizli, hava boşluklu dağıtımları destekleyin.

Projelerinize özel, bağlamı dikkate alan önerilerle kod oluşturun ve açıklayın.

Test, dokümantasyon ve Jira uygulaması için AI ajanları oluşturun.

Özel inceleme aracıları ile kodunuzu iç standartlara göre doğrulayın.

Birden fazla LLM kullanın veya kendi depolarınızda Tabnine modellerini ince ayar yapın.

Tabnine sınırları

Ücretsiz veya temel planlarda sınırlı özellikler

Yerel model yürütme sırasında daha fazla sistem kaynağı tüketebilir.

Kurumsal düzeyde dağıtım için kurulum ve BT destek gerektirir.

Tabnine fiyatlandırması

Tabnine Agentic Platform: Kullanıcı başına aylık 59 $ (yıllık faturalandırılır)

Tabnine puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Tabnine hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaşım:

Beklenen kodu ne kadar iyi sağladığına gerçekten hayran kaldım. Bazen beni şaşırtıyor, özellikle DSA alıştırmaları sırasında, zaman ve alan karmaşıklığı sınırları dahil olmak üzere sorunu tespit ediyor ve buna göre kod veriyor.

Beklenen kodu ne kadar iyi sağladığına gerçekten hayran kaldım. Bazen beni şaşırtıyor, özellikle DSA alıştırmaları sırasında, zaman ve alan karmaşıklığı sınırları dahil olmak üzere sorunu tespit ediyor ve buna göre kod veriyor.

🧠 Biliyor muydunuz: 2025 yılında, LLM'ler tüm dijital işlerin yaklaşık %50'sinin otomasyonunu gerçekleştirebilir.

13. WizardLM (Karmaşık kod görevlerinde talimatları takip etme ve mantık yürütme için en iyisi)

WizardLM aracılığıyla

Temiz kod yazmak, onu açıklamak ve test etmek söz konusu olduğunda yeterince zordur. Mümkün olduğunca, onu sürdürmenin getirdiği ek baskıyı önleyin.

WizardLM, talimatları takip etme ve mantıksal akıl yürütme için özel olarak ince ayarlanmış açık kaynaklı bir LLM olarak adım atar ve tescilli kara kutulara güvenmeden karmaşık görevlerde daha fazla netlik isteyen geliştiriciler için güçlü bir kod asistanı olur.

WizardLM'nin en iyi özellikleri

Belirsiz veya soyut komutları mantıklı, adım adım akıl yürütmeyle yorumlayın.

Çok turlu kod görevleri için karmaşık talimatları izleyin.

İç içe geçmiş kod mantığını açık ve okunabilir bir biçimde parçalara ayırın.

Birçok dilde açık uçlu soru-cevap ve kod açıklamalarını destekler.

Tamamen açık kaynaklı bir çözüm olarak çevrimdışı, güvenlik dağıtımı etkinleştirin.

WizardLM sınırları

Performans, GPT-4 veya Claude 3 gibi tescilli modellerin gerisinde kalabilir. 5

İnce ayar yapılmadan, son derece alan özel kod tabanlarıyla mücadele eder.

Optimize edilmedikçe, daha büyük modellerde daha yavaş çıkarım hızları

WizardLM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

WizardLM puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların WizardLM hakkında söyledikleri

Bu Reddit incelemesi şunları vurguladı:

Bilgiye dayalı sorulara kesin ve tamamlandı cevaplar verir ve çıkarımcı düşünme ve matematik problemlerini çözme alanlarında test ettiğim diğer hiçbir modelle boy ölçüşemez. *

Bilgiye dayalı sorulara kesin ve tamamlandı cevaplar verir ve çıkarımcı düşünme ve matematik problemlerini çözme alanlarında test ettiğim diğer hiçbir modelle kıyaslanamaz. *

Blogda yer almayan, ancak amaç ve fonksiyon açısından benzer olan üç ek kod LLM aracı şunlardır:

Amazon CodeWhisperer : AWS hizmetlerine özel kod önerileri, yerleşik güvenlik taramalarıyla güvenlik açıklarını tespit etme ve VS Code ve JetBrains gibi IDE'lerle sorunsuz entegrasyonlar sunar.

Sourcegraph tarafından geliştirilen Cody : Kod tabanınızla derinlemesine entegre olarak kodla ilgili soruları yanıtlar, açıklamalar üretir ve mantığı yeniden düzenler.

Magic.dev : Yazılımı doğal dilde tanımlamanıza olanak tanır ve dağıtılabilir tam yığın kod iskeletleri döndürür.

LLM(e) Size Bir Sır Vereyim: ClickUp ile Kod Daha Kolay Hale Geliyor

LLM'ler, modern takımların yazılım geliştirmeye yaklaşımını tamamen yeniden tanımladı.

Ancak, bu kılavuzda da gösterildiği gibi, tüm LLM'ler eşit değildir.

Bazıları mantık yürütmede mükemmeldir, ancak gerçek zamanlı işbirliğinde zorlanır. Diğerleri hızlı kod önerileri sunar, ancak gerçek geliştirme ş Akışınızla entegrasyonlar eksikliği vardır. Çoğu, tek bir temiz çıktı elde etmek için geliştiricilerin IDE'ler, sohbet robotları ve görev yöneticileri arasında geçiş yapmasını gerektirir.

ClickUp bu açıdan diğerlerinden ayrılır.

LLM destekli özellikleri doğrudan proje çalışma alanınıza yerleştirerek, ClickUp takımların tek bir yerde kod üretmesine, görevleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır. ClickUp, bağlantısız komut istemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır; bağlam değiştirme gerekmez.

Mevcut araç zinciriniz sizi yavaşlatıyorsa, ClickUp'a kaydolmanın zamanı gelmiş olabilir!