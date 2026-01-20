Tasarım ve Yaratıcı Takımlar İçin Doğru Yapay Zeka Yığını Hangisi?

AI araçları, Monday sabahları yapılan tasarım incelemelerinden daha hızlı çoğalıyor. 🚀

Her biri tasarım sürenizi yarı yarıya azaltmayı, anında yüksek kaliteli varlıklar oluşturmayı veya bir şekilde yaratıcılığınızı 10 kat artırmayı vaat ediyor. Asıl soru şu: Bu araçların her birine ihtiyacınız var mı?

Hayır.

Aslında ihtiyacınız olan şey, birbiriyle uyumlu çalışan ve yaratıcı sürecinizi baştan sona destekleyen birkaç yapay zeka uygulamasıdır. Başka bir deyişle, bir yapay zeka yığını.

Bu kurulumun daha yakından incelenmesi ve takımınız için mükemmel bir yığın nasıl oluşturulur veya seçilir, birlikte inceleyelim!

Yaratıcı Takımlar için Yapay Zeka Yığını'nın Temel Bileşenleri

AI teknoloji yığınındaki araçlar, takımınızın hedeflerine ve önceliklerine göre değişiklik gösterecektir.

Bununla birlikte, herhangi bir yaratıcı iş için mükemmel bir yapay zeka yığını her zaman beş anahtar bileşene sahiptir:

Bunlar, yaratıcı varlıklarınızı birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde beyin fırtınası yapmanıza, oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olan AI yazılımlarıdır. Sonuçlar genellikle biraz iyileştirme gerektirir (her zaman ilk denemede mükemmel olmaz), ancak içerik üretiminizi hızlandırır.

Eklemeyi düşünmeniz gereken bazı yaygın AI içerik oluşturma araçları şunlardır:

Metin ve yazma asistanları: Reklam metinleri, sosyal medya başlıkları, blog gönderileri, e-posta taslakları, özetler, meta açıklamalar, Reklam metinleri, sosyal medya başlıkları, blog gönderileri, e-posta taslakları, özetler, meta açıklamalar, ürün özetleri , SOP'lar vb. oluşturmak için bunları kullanın.

Görüntü ve tasarım oluşturucular: AI sanat oluşturucularla sosyal medya grafikleri, ürün maketleri, etkinlik posterleri, illüstrasyonlar, storyboard'lar ve daha fazlasını elde edin.

Video oluşturma araçları: Kısa tanıtım videoları, ürün demoları, açıklayıcı videolar veya hızlı Reels videoları oluşturmak için mükemmeldir. Ayrıca senaryoları animasyonlu videolara veya sunum tarzı kliplere dönüştürebilirler.

İçerik araştırma ve optimizasyon araçları: Konu fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın, içerik eksikliklerini tespit edin, bloglarınızı doğru anahtar kelimelerle optimize edin, SEO özetleri oluşturun ve en iyi performans gösteren rakip içeriklerini analiz edin.

Ses ve konuşma araçları: Senaryoları doğal sesli konuşmaya dönüştürün, röportajları yazıya dökün, sosyal medya için ses klipleri oluşturun ve video ve reklamlar için anlatım veya seslendirme oluşturun.

Web tasarımcıları: Hızlı prototip oluşturma için idealdir, daha hızlı yineleme yapmanızı sağlar. Bunları kullanarak ana sayfa ve açılış sayfası düzenleri oluşturun, UI maketleri oluşturun ve sayfalarınızı marka öğelerinizle otomatik olarak stilize edin.

📝 Hızlı Not: AI içerik oluşturma araçları, geleneksel AI (makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik gibi) ile daha yeni üretken AI modellerini birleştirir. Örneğin, Grammarly gramer ve üslup kontrolleri gibi düzenleme görevleri için geleneksel AI kullanır, ancak daha yeni özellikleri, sıfırdan yepyeni içerik oluşturmak için üretken AI kullanır.

AI varlık kitaplığı

Çok fazla konuşulmasa da, AI teknoloji yığınınızın en önemli parçalarından biridir.

Bir AI varlık kütüphanesi, varlıklarınızı yüklediğiniz anda otomatik olarak etiketler, gruplandırır ve kategorize eder. Bu sayede tüm yaratıcı dosyalarınızı kolayca depolayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Dosya arama da çok daha kolay hale geliyor! Dosya adlarını tam olarak hatırlamak veya klasör konumlarını aramak yerine, doğal dilde bir sorgu yazın, örneğin: "Kırmızı arka plana sahip tüm tatil kampanyası görsellerini göster." Ve işte!

Bir başka büyük artısı mı? Bu araçlar yinelenen varlıkları silebilir, böylece depolama alanınızı manuel olarak temizlemek için saatlerce zaman harcamazsınız.

✅ Gerçek Kontrol: Çalışanların %83'ü zaten var olan dosyaları yeniden oluşturuyor! Neden? Çünkü mevcut sistemlerinde orijinalleri bulamıyorlar. Bu sürekli çoğaltma, verimliliği büyük ölçüde azaltıyor. İşte bu yüzden AI varlık kütüphanesi çok önemlidir; bulma sorununu anında çözer.

Yapay zeka, takım iletişimini iki ana yolla basitleştirir:

Her şeyi bir araya getirir: Artık sohbet, e-posta ve toplantı araçları arasında geçiş yapmanıza gerek yok. AI tüm bunları entegre eder, böylece tek bir merkezi noktadan tüm konuşmalara veya iletişim kanallarına erişebilirsiniz.

İletişimi kolaylaştırır: AI, uzun sohbet konularını özetleyebilir, mesajları çevirebilir, toplantıları yazıya dökebilir ve ses kayıtlarından anahtar ayrıntıları çıkarabilir. Bu, takımınızla sadece kolayca değil, aynı zamanda çok daha akıllı, hızlı ve verimli bir şekilde sohbet edip işbirliği yapabileceğiniz anlamına gelir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %20'si günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu yüksek hacim, takımın sürekli hızlı iletişim halinde olduğunu gösterebilir. Bu durum hız açısından harika olsa da, iletişim aşırı yüklemesi için de uygun bir ortam yaratır. ClickUp Chat ve ClickUp Assigned Comments gibi ClickUp'ın entegre işbirliği araçlarıyla, konuşmalarınız her zaman doğru görevlerle bağlantılı olur, bu da görünürlüğü artırır ve gereksiz takip işlemlerini azaltır.

Tasarım takımınızın, mühendislik veya ürün takımlarının olduğu kadar akıllı bir proje yönetimi sistemine ihtiyacı vardır. Özellikle farklı müşterilerle uğraşan bir ajanssanız, yapay zeka bu kaosu sizin için yönetebilir.

AI destekli bir proje yönetimi aracıyla şunları otomatik olarak yapabilirsiniz:

Takımın kapasitesini analiz edin ve mevcut üyelere iş atayın

Proje zaman çizelgelerini tahmin edin ve maliyetleri hesaplayın

Görev durumlarını güncelleyin, hatırlatıcılar gönderin ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin.

📚 Daha fazla bilgi: Ürün yöneticileri için en iyi 10 yapay zeka aracını test ettik

Yaratıcı Takımlar için AI Yığınınızı Nasıl Oluşturur veya Seçersiniz?

Sıfırdan bir AI yığını oluşturmalı mı yoksa sadece bir tane mi seçmelisiniz?

Karar vermenize yardımcı olacak hızlı bir kural:

Devam edin ve OLUŞTURUN , eğer karmaşık özel ihtiyaçları olan, yönetilmesi gereken son derece hassas varlıkları olan veya yaygın olarak kullanılan AI araçlarıyla entegrasyonları olmayan tescilli yazılımlara sahip büyük bir kuruluş veya ajanssanız.

Aşağıdaki durumlarda önceden var olan bir çözümü SEÇMELİSİNİZ: küçük veya orta boyutlu bir işletme işletiyorsanız, AI yığını oluşturmak için sınırlı bir bütçe veya kaynağınız varsa ve AI'yı hemen kullanmak istiyorsanız.

Kararınızı verdikten sonra, harekete geçme zamanı.

AI yığınınızı adım adım nasıl oluşturacağınızı veya seçeceğinizi size anlatacağız:

Adım 1: İhtiyaçlarınızı tanımlayın

Takımın en sık ürettiği varlık türlerini değerlendirin.

Blog yazıları ve ara sıra görsel öğeler içeren metinler üreten, tamamen içerik odaklı bir takımı mı yönetiyorsunuz? Bu durumda, hafif bir tasarım yığını yeterlidir. Basit AI görüntü oluşturma özelliği sunan bir yığın.

Ya da takımınız tasarım ağırlıklı mı çalışıyor; marka kimlikleri, kampanya görselleri, kullanıcı arayüzü maketleri, ürün illüstrasyonları üretiyor mu? O zaman hızlı yineleme ve çoklu dışa aktarım ş akışlarını desteklemek için teknoloji yığınınızda ürün tasarım araçlarına ihtiyacınız var.

Her bir yapay zeka aracını, temel olarak yapılacak tek şey açısından karşılaştırın.

📌 Örnek: Listenizde beş adet metinden görüntüye dönüştürücü varsa, her birinin görüntüleri ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde oluşturduğuna bakın.

Unutmayın, kimsenin kullanmadığı karmaşık bir araç, para israfıdır. Tasarımcılarınızın, yazarlarınızın, düzenleyicileriniz vb. birkaç hafta değil, birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabileceği kullanıcı dostu bir araç seçin.

Ardından, gelecekteki iş yükünü, takım kapasitesini ve ek ücretleri karşılamak için ölçeklenebilirliği hesaba katın.

Veri gizliliği de burada aynı derecede önemlidir. Aracın şifreleme, uyumluluk sertifikaları ve ayrıntılı kullanıcı izinleri sunup sunmadığını kontrol edin. AI modellerini eğitmek için veri paylaşımını kolayca kısıtlayabileceğinizden emin olun.

Ama asıl önemli olanın ne olduğunu biliyor musunuz? Entegrasyonlar.

AI yığınınıza eklediğiniz her araç, sorunsuz veri akışı için diğer araçlarla ve mevcut sisteminizle entegre olmalıdır.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %70'i, "daha sonra geri dönmek" için sekmeleri açık tuttuğunu söylüyor. Bunu daha önce de duymuştuk. 🤭 İronik bir şekilde, %30'u örneğin tarayıcı çökmesi durumunda önceki sekmelerin tümünü kaybetmiş olsalar rahatlayacaklarını söylüyor. Bu, Zeigarnik etkisinin işleyişidir. Beynimiz bitmemiş görevlere takılır ve her sekmeyi bir gerilim anına dönüştürür. Aslında hiçbir şey ilerlemiyor olsa bile kendinizi meşgul hissedersiniz. Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, önceliklerinizi ön planda tutar. ClickUp Brain'den günlük veya haftalık önceliklerinizi görüntülemenizi isteyin veya gerçek zamanlı web aramaları yapın ve ihtiyacınız olduğunda ilgili bilgileri hemen bulun. Artık döngüleri kapatmadan sekmeleri kapatabilirsiniz. 🕊️

3. Adım: Birleştirilmiş düzenleme ile yapay zeka ş akışlarını birbirine bağlayın

Tasarım AI teknoloji yığınınızda çok sayıda araç bulunması, araçların yayılmasına yol açar ve bu da verimliliği, bütçeyi ve odaklanmayı azaltır. Bu durum, dosyalarınızın, güncellemelerinizin ve kararlarınızın uygulamalar, sohbet konuları ve gelen kutularına dağılmasına neden olan iş yayılmasına dönüşür.

Bu sorunun etkisini tahmin ediyor musunuz? Her yıl küresel verimlilikte 2,5 trilyon dolarlık şaşırtıcı bir kayıp.

via ClickUp Anketi

Bunu önlemek için, AI yığınınız çalışmaya başladığında, araçlar ve departmanlar arasında çabalarınızı birleştirmek için tek bir düzenleme katmanıyla bağlantı kurmanız gerekecek.

ClickUp, bu koordinasyon katmanı haline gelir.

Dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı uygulamaları ve ş akışlarını tek bir platformda birleştirir.

Bu sizin için ne anlama geliyor? 👇

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş Akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür kılar ve AI geri kalanını hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

4. Adım: Yığını dağıtın ve takımınızı eğitin

AI yığınınız hazır olduğunda, benimseme ve performans testlerini kolaylaştırmak için aşamalı olarak kullanıma sunun.

Anında değer sağlayan görevlerle başlayın. Bu, kullanıcı aramalarını sentezlemek veya tasarım teslim sürecinin bazı kısımlarını otomasyonla otomatikleştirmek olabilir. Ardından ş akışlarını iyileştirin.

Ya da takımınız küçükse, yapay zeka yığınını sadece bir proje için kullanın.

AI'nın benimsenmesini genişletmeden önce, bu başarıları kullanarak paydaşların desteğini alın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Clips'i kullanarak hızlı bir şekilde ekran kayıtları yapın ve takım üyelerini eğitmek için ürün tanıtımları oluşturun. Bu klipleri doğrudan ClickUp görevlerine veya Belgelere ekleyebilir ya da bağlantılar aracılığıyla paylaşabilirsiniz. ClickUp Clips'i kullanarak kısa video mesajlarla takımınızla bağlamı ve geri bildirimleri hızlı bir şekilde paylaşın.

Adım 5: Performansı izleyin ve yineleyin

Karar anı! Şu soruları sormalısınız:

AI yığınınız ne kadar iyi performans gösteriyor?

Takımınızın yaratıcı içerikleri daha hızlı üretmesine ve sunmasına gerçekten yardımcı oldu mu?

Tasarım işlerinin kalitesinde ve miktarında bir artış görüyor musunuz?

AI sistemi revizyon sayısını azalttı mı, yoksa daha da artırdı mı?

Bu ilerlemeyi ilk günden itibaren takip edin; sadece ilk deneme aşamasında değil, sürekli olarak. Böylelikle, belirli araçların ne zaman etkili çalışmayı bıraktığını veya daha gelişmiş çözümler gerektiren yeni ihtiyaçların ne zaman ortaya çıktığını proaktif olarak tespit edebilirsiniz.

⭐ Bonus: İzlemeniz gereken anahtar metrikler şunlardır: Paydaş memnuniyeti, müşteri içgörüleri veya geri bildirim puanları

Proje başına teslim süresi (AI öncesi ve sonrası)

Gerekli revizyon döngüsü sayısı

Tekrarlayan görevlerde zaman tasarrufu

Haftalık/aylık üretilen kreatiflerin hacmi

Zamanında teslimat yüzdesi

2026 Yılında Tasarım ve Yaratıcı Takımlar için Örnek AI Yığını

Tasarım ve yaratıcı takımlarınız için temel bir AI teknoloji yığını hazırladık. İhtiyaçlarınıza göre araçları ücretsiz olarak ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz:

1. Fikir üretme ve içerik oluşturma

Bu katman, erken aşamadaki yaratıcı düşünceyi besler ve tasarım takımlarınızın içerik oluşturma sürecini hızlandırır. Tasarımcıların, görsel yönelim, kampanya fikirleri veya metin taslakları gibi konularda boş bir tuvalden kullanışlı konseptlere daha hızlı geçmelerine yardımcı olur.

ChatGPT

ChatGPT ile başlayarak tasarım konseptleri, kampanya fikirleri, pazarlama yol haritaları, yaratıcı yönelimler vb. hakkında beyin fırtınası yapın.

Anahtar özellikler:

Kampanyalar, düzenler ve tasarım temaları için fikir üretme

Açılış sayfaları, mikro metinler ve yaratıcı özetler için taslak metinler

Kavramları hızlı bir şekilde yinelemek için konuşma komutları

Fiyatlandırma: Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar.

Midjourney

Hızlı görüntü veya sanat üretimi için Midjourney'i AI tasarım aracınız olarak kullanın. Girdiğiniz her komut için anında dört farklı görüntü varyasyonu oluşturur, bu da erken aşamalarda hızlı yineleme için harika bir özelliktir.

Anahtar özellikler:

Hızlı görsel keşif için metinden görüntüye dönüştürme

Komut istemleri ve referanslar kullanarak stil ve estetik denemeleri yapın

Sunumlar, mood panoları ve ilham için yüksek kaliteli konsept görselleri

Fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla

Jasper

Jasper'a geçerek reklam metinleri, sosyal medya başlıkları, YouTube senaryoları, ürün açıklamaları, özgeçmişler, LinkedIn gönderileri ve daha fazlası gibi yazılı içerikler oluşturun.

Anahtar özellikler:

Tutarlı mesajlaşma için marka sesi ve tonu yapılandırması

Başlıklar, ürün metinleri ve kampanya içeriği için şablonlar

Yaratıcı metinleri gözden geçirmek ve iyileştirmek için işbirliği özellikleri

Fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla

📚 Daha fazla bilgi: 2025'te Verimliliğinizi Koruyacak En İyi 20 AI Pazarlama Aracı

2. Tasarım ve düzenleme

Bu katman, konseptten uygulamaya daha hızlı geçmenize yardımcı olacaktır. Tekrarlayan tasarım görevlerini otomasyonla otomatikleştirerek, biçimler ve kanallar arasında hızlı yinelemeyi mümkün kılar.

Figma AI

Figma AI'yı kullanarak, temel tasarım ortamından ayrılmadan düzenler oluşturun, bileşenleri iyileştirin ve yinelemeyi hızlandırın.

Anahtar özellikler:

AI tarafından oluşturulan düzenler, bileşenler ve tasarım önerileri

Çerçeveler içinde akıllı metin yeniden yazma ve içerik doldurma

Otomatik boyutlandırma ve tasarım iyileştirmeleriyle daha hızlı yineleme

Fiyatlandırma: Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar.

Adobe Firefly

Adobe kullanıcısıysanız, Adobe Firefly ile Adobe ekosisteminde görüntüler, video klipler, storyboard'lar, marka varlıkları, pazarlama şablonları ve daha fazlasını oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Anahtar özellikler:

Yaratıcı varlıklar için metinden görüntüye ve metinden vektöre dönüştürme

Hızlı düzenlemeler ve varyasyonlar için üretken doldurma ve genişletme

Adobe araçlarına entegre edilmiş ticari açıdan güvenli çıktılar

Fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Canva Magic Studio

Canva'nın Magic Studio'su hızlı grafik oluşturma, toplu düzenlemeler ve hızlı teslimat gerektiren içerikler için kullanışlıdır.

Anahtar özellikler:

Komut istemlerine veya içeriğe dayalı anlık düzenler için Magic Design

Hızlı görsel değişiklikler için Magic Edit ve arka plan kaldırma

Yazı tiplerini, renkleri ve stilleri tutarlı bir şekilde uygulamak için marka kitleri

Fiyatlandırma: Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12,99 $'dan başlar.

3. İşbirliği ve proje izleme

Proje yönetimi konusunda profesyonel değilseniz, yaratıcı ş akışlarını yönetmek çok zor olabilir. Değişen teslim tarihleri, müşterilerin gereksinimlerini güncellemesi ve takım üyelerinin sonsuz geri bildirim döngüsüne takılması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Tüm bunları yönetmek için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı kullanmaya başlayın.

ClickUp'ın Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı tam da bunun için geliştirilmiştir.

Güçlü bir tasarım yapay zeka teknolojisi yığınının tüm anahtar bileşenleri önceden yüklenmiş olarak gelir, böylece tasarım sürecinizin her aşamasına bağlantı kurar ve yapay zeka yayılımını azaltır.

ClickUp'ın Yaratıcı Talep Formu Şablonu ile başlayarak her bir yaratıcı talebi kolayca toplayın, izleyin ve yönetin.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yaratıcı Talep Formu Şablonu ile tüm yaratıcı sürecinizi otomasyonla otomatikleştirin ve izleyin.

ClickUp görevlerini kullanarak projeleri basit, uygulanabilir öğelere ayırın. Her birine son teslim tarihleri, bağımlılıklar, atanan kişiler ve özel durumlar ekleyin, böylece herkes sorumluluklarını ve son tarihlerini net bir şekilde görebilir.

Ardından, entegre AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak beyin fırtınası yapın, fikirleri ince ayar yapın, yapılandırılmış tasarım özetleri oluşturun ve hareket halindeyken pazarlama içeriği üretin.

Ayrıca, doğal dil komutlarıyla görsel tasarım maketleri, mood board'lar ve konsept eskizleri oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Karmaşık komut mühendisliği gerekmez.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızda yapay zeka sanatı yaratın

Dahası, ClickUp Brain çoğu tasarım döngüsünü yavaşlatan bağlam aşırı yükünü ortadan kaldırır.

AI asistanı Çalışma Alanınızı anladığı için, brief'in arkasındaki niyeti açıklayabilir, geri bildirim eğilimlerini özetleyebilir veya bir varlığın V2 ve V8 sürümleri arasında nelerin değiştiğini vurgulayabilir.

📌 Bu komutu deneyin: V3 ile V5 arasındaki ana sayfa afişine ilişkin tüm geri bildirimleri özetleyin, henüz tamamlanmamış olanları listeye alın ve marka kılavuzumuzla çelişen herhangi bir husus varsa bana bildirin.

ClickUp Chats, yeni favori anlık sohbet platformunuz olabilir. ClickUp Çalışma Alanı’na entegre olduğu için, artık işinizden ayrılmanıza gerek kalmadan diğer kişilerle bağlantı kurabilirsiniz.

⭐ Bonus: ClickUp Otomasyonlarını kurarak iç süreçlerinizdeki tekrarlayan manuel işleri ortadan kaldırın. Örneğin, bir görev durumu güncellendiğinde onaylayıcıyı anında bilgilendiren kod gerektirmeyen bir otomasyon oluşturabilirsiniz. Böylelikle kimse sürekli güncellemeleri kontrol etmekle zaman kaybetmez. Tetikleyiciler ve Koşullara dayalı Özel Otomasyonlar oluşturun ve "eğer bu olursa, o zaman şu olur" kuralları uygulayın.

Fiyatlandırma:

4. Geri bildirim ve sürüm oluşturma

Bu araçlar, tasarım takımlarına girdileri toplamak, sürümleri izlemek ve karışıklık veya yeniden çalışma olmadan varlıkları onay sürecine taşımak için tek bir yer sağlar.

Frame. io

Video varlıklarını incelemek için Frame.io'yu kullanın. Kare kare açıklamalar ekleyebilir ve hatta videonun üzerine zaman damgası içeren yorumlarla doğrudan çizimler yapabilirsiniz.

Anahtar özellikler:

Video ve hareketli tasarımlara zaman damgası içeren yorumlar

İterasyonlar arasındaki değişiklikleri izlemek için sürüm karşılaştırması

Dışarıdan gelen yorumcular ve müşteriler için güvenlikli paylaşım bağlantıları

Ancak, içerik metni gibi diğer türdeki yaratıcı içeriklere ilişkin geri bildirimleri yönetmeniz gerektiğinde veya genel takım iletişimi için yetersiz kalmaya başlar.

Fiyatlandırma: Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 dolardan başlar.

ClickUp Proofing

Siz (veya müşterileriniz) videolara, resimlere ve belgelere ayrıntılı yorumlar ekleyebilmenin yanı sıra, ClickUp tüm bu geri bildirimleri merkezileştirir ve doğrudan ana Çalışma Alanınıza bağlantı kurar.

ClickUp'ın Proofing özelliğini kullanarak, gözden geçirenler ClickUp'tan ayrılmadan herhangi bir PNG, GIF veya PDF dosyasına yorum ekleyebilir, atayabilir veya çözebilir.

Tasarım incelemeleri için ClickUp'ı kullanarak, yorumun içinden doğrudan bir takım üyesine geri bildirim atayın ve pasif önerileri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün.

ClickUp'ın prova özelliğini kullanarak oluşturma çalışmalarınızın belirli unsurları hakkında geri bildirim alın ve bunları ince ayar yapın

Anahtar özellikler:

Tasarım dosyalarında satır içi yorumlar ve açıklamalar

Görevler ve ş akışlarıyla doğrudan bağlantılı sürüm geçmişi

İşi incelemeden son aşamaya taşımak için durum tabanlı onaylar

Fiyatlandırma: ClickUp Business ve Enterprise planlarıyla ücretsiz

5. Varlık yönetimi ve teslimi

Yaratıcı varlıkların düzenli ve yeniden kullanım için erişilebilir olmasını istiyorsunuz. Bu katman size bu konuda yardımcı olur. Bu sayede, sürekli klasörleri karıştırmak veya güncel olmayan bağlantılarla uğraşmak zorunda kalmadan doğru varlıkları doğru kişilere ulaştırabilirsiniz.

Bynder

Bynder, büyük hacimli yaratıcı varlıkları düzenlemek, depolamak ve yönetmek için kullanılan bir dijital varlık yönetimi (DAM) sistemidir. Görüntüleri, videoları, logoları ve marka materyallerini takımlar ve müşteriler arasında depolayabilir ve paylaşabilirsiniz.

Anahtar özellikler:

Meta veriler ve etiketleme içeren merkezi varlık kütüphanesi

Takımların yalnızca onaylanmış dosyaları kullanmasını sağlamak için sürüm kontrolü

İç takımlar ve dış ortaklar için kontrollü paylaşım

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belge + Brain kombinasyonunu kullanarak marka kılavuzları, tasarım sistemleri, yaratıcı özetler ve teslimat notları oluşturun ve saklayın.

Belgeler + Brain'i kullanarak tasarım özetleri ve SOP'lar oluşturun

Anahtar özellikler:

Marka kılavuzları, tasarım sistemleri ve varlık devri için merkezi belgeler (sürüm kontrolü ve kullanıcı izinleri ile)

Anahtar güncellemeleri, değişiklikleri veya onayları vurgulayan yapay zeka destekli özetler

Görevlerden, yorumlardan ve geçmiş işlerden yararlanarak bağlamı dikkate alan yazma ve düzenleme

Fiyatlandırma: Tüm ClickUp planlarında ücretsiz

Google Drive ve Dropbox ile entegrasyonlar sayesinde tüm varlıklarınızı ışık hızında yükleyebilir ve erişebilirsiniz.

Tüm proje bilgileri (fikirler, görevler, dosyalar, geri bildirimler ve onaylar) ClickUp'ta saklanır, böylece takımınız her adımın net ve aranabilir bir kaydına her zaman ulaşabilir.

⭐ Bonus: Dosyaları manuel olarak doğru klasörlere ayırmak veya Çalışma Alanınızda bulunan yinelenen dosyaları birleştirmek zorunda kalmadığınızı hayal edin. ClickUp Super Agents ile bu tamamen mümkün! Örneğin, ClickUp'ta dosya içeriğini ve meta verileri otomatik olarak analiz ederek dosyaları doğru klasörlere ayıran bir Dosya Sınıflandırma Süper Aracısı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bu videoyu izleyerek ClickUp'ta Super Agents'ı kurmanın ne kadar kolay olduğunu görün!

6. Raporlama ve içgörüler

Bulmacanın son parçası mı? Takım kapasitesini izlemenize, proje performansını izlemenize ve anahtar içgörüler hakkında raporlar hazırlamanıza yardımcı olan sağlam bir proje analizi aracı.

ClickUp Gösterge Panelleri, yapılacak işi yapmak için mükemmel bir yol sunar (ayrı bir analiz aracına gerek kalmadan).

Basit sürükle ve bırak bileşenleri ve AI kartları kullanarak özel proje yönetimi gösterge panelleri oluşturun ve takımınızın performansının her yönünü izleyin.

Bu bilgileri merkezileştirerek, AI teknoloji yığınınızın hız, çıktı kalitesi, takım tarafından benimsenme ve işbirliği açısından karşılığını verip vermediğini hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

AI Kartları ile ClickUp Gösterge Paneli'nde canlı güncellemeler ve AI destekli özetler oluşturun

Çeşitli AI Kartları kullanarak, AI teknoloji yığınınızın her parçasını izlemek ve optimize etmek için özel görselleştirmeler oluşturabilirsiniz. Bazı örnekler şunlardır:

Pasta Grafik ile tasarım süresinin projeler, müşteriler veya sosyal medya, web veya video gibi varlık türleri arasında nasıl dağıldığını görebilirsiniz.

Çubuk Grafik ile haftalık veya aylık tasarım çıktılarını, revizyon sayılarını veya takımlar arasındaki teslim sürelerini karşılaştırın.

Aktif tasarım görevlerinin ilerlemesini, inceleme aşamalarını veya onay hazırlığını izlemek için Pil Grafiği

Ayrıca, yerleşik AI Kartları kullanarak geri bildirim döngülerinin nerede yavaşladığını, hangi varlıkların incelemede takıldığını veya hangi tasarımcıların aşırı yüklendiğini gibi içgörüler elde edebilirsiniz. AI Kartları, olağandışı yüksek revizyon sayıları veya kaçırılan son tarihler gibi anormallikleri bile işaretleyebilir.

Gösterge panelleri otomatik olarak yenilenir ve planlanmış özetler gönderebilir, bu nedenle tasarım liderleri engelleri anlamak için durum toplantılarına gerek duymazlar.

Fiyatlandırma: ClickUp Business ve Enterprise planlarıyla ücretsiz

⭐ Bonus: ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, her takım üyesinin mevcut görevlerini gösterir. Kimin fazla çalıştığını bilirsiniz ve kaynakları buna göre dağıtabilirsiniz. Kırmızı renk kapasite fazlasını, yeşil renk optimum kapasiteyi, turuncu renk ise daha fazla iş alabilecek bant genişliğine sahip olduklarını gösterir. ClickUp'ın İş Yükü görünümü kullanarak her bir takım üyesinin uygunluğunu değerlendirin ve işleri etkili bir şekilde dağıtın

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Entegrasyonları ile tüm yaratıcı araçları tek bir Çalışma Alanı'na taşıyın. ClickUp, Figma, Adobe ve Canva'dan Slack, Google Drive, Dropbox ve Notion'a kadar 1.000'den fazla araçla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Dosyalarınız, geri bildirimleriniz, takvimleriniz, mesajlarınız ve tasarım prototipleriniz tek bir Çalışma Alanı'na akış halinde aktarılır, böylece araçlar arası kaos ortadan kalkar. Devirleri otomasyonla otomatikleştirin, güncellemelerin senkronizasyonunu anında gerçekleştirin ve her yaratıcı varlığı doğru görev veya projeyle ilişkilendirin. Yığınınızı yeniden oluşturmanıza gerek yok. Bağlam değiştirmenize gerek yok. Sadece daha sorunsuz, daha akıllı uçtan uca akışlar. ClickUp entegrasyonlarını kullanarak yaratıcı takımlar için entegre bir AI teknoloji yığını oluşturun

📚 Daha fazla bilgi: İş Yükü Yönetimi Nedir? En İyi Uygulamalar ve Şablonlar

7. ClickUp ile iş düzenleme katmanı

Tasarım ve yaratıcı takımlar için yapay zeka yığınında, ş akışı düzenleme katmanı her şeyi bir arada tutar ve ClickUp bu rolü üstlenir.

ClickUp BrainGPT, yapay zeka yayılımını ortadan kaldırmak için bu amaçla geliştirilmiştir.

Bu kılavuz, birden fazla yapay zeka özelliğini tek bir masaüstü Çalışma Alanı’na getirerek tasarımcıların fikir üretme, yazma, arama ve güncelleme için ayrı araçlar kullanmak zorunda kalmamasını sağlar.

Tasarım takımları bunu şu şekilde kullanıyor:

Tek bir yerden birden fazla AI modeline erişin: Metin taslakları için ChatGPT'yi, araştırma ve yapılandırılmış düşünme için Gemini'yi veya ClickUp'tan ayrılmadan anlatım ve konsept geliştirme için Claude'u kullanın.

Talk-to-Text özelliğini kullanarak yaratıcı fikirlerinizi daha hızlı yakalayın: Özetleri, geri bildirimleri veya görev güncellemelerini anında dikte edin. Tasarımcılar, ilham geldiği anda fikirlerini yazmak için akışını kesmek yerine sesli olarak ifade edebilirler.

Kurumsal Arama tüm tasarım yığınınızda: Doğal dilde sorular sorarak görevler, belgeler, yorumlar, dosyalar, bağlı araçlar ve hatta web'de işleri bulun. Klasörleri veya uygulamaları karıştırmanıza gerek yok. Doğal dilde sorular sorarak görevler, belgeler, yorumlar, dosyalar, bağlı araçlar ve hatta web'de işleri bulun. Klasörleri veya uygulamaları karıştırmanıza gerek yok.

BrainGPT ile ClickUp, tasarım işlerinin komuta merkezi haline geliyor. Fikirler görevlere dönüşüyor, geri bildirimler eyleme geçiyor ve varlıklar manuel koordinasyon veya sürekli durum kontrolleri olmadan teslimata geçiyor.

Bir Reddit kullanıcısının dediği gibi:

"ClickUp'a erişiminiz var, bu da işi çok daha verimli hale getiriyor. Görevleri kolayca oluşturabilir, güncelleyebilir vb. Çok kullanışlı... Farklı AI modellerini kullanmaya izin veriyor, bu bazı insanlar için çok önemli olabilir, benim için o kadar değil, ama buna kredi veriyorum... Diğer uygulamalarınıza erişebilir, örneğin, sürücümü senkronizasyonuyla kullandım ve Brain Max aracılığıyla bir hesap tablosu veya başka bir şeyi bulmak, sürücüyü açıp aramaktan çok daha hızlıdır."

Zaten çok fazla AI aracı kullanıyorsanız, işler kontrolden çıkmadan önce bunu nasıl düzeltebileceğinizi burada bulabilirsiniz 👇

Yaratıcı Takımlar için Entegre AI Teknoloji Yığını Avantajları

Yaratıcı işler için bir AI yığını sizi gerçekten daha yüksek verimlilikle çalışmaya yönlendirir mi diye merak ediyor olabilirsiniz.

Ya da birkaç araç satın alabileceğiniz halde, yaratıcı takımlar için entegre bir yapay zeka yığını oluşturmanın gerekliliğini sorguluyor musunuz?

AI teknoloji yığını gelir artışını nasıl hızlandırır ve neden her kuruşuna değer olduğunu öğrenin.

Konseptten teslimata kadar olan zaman çizelgesini kısaltın

Üretken yapay zeka, daha akıllı otomasyon ve merkezi proje yönetimi, yaratıcı operasyonlarınızı hızlandırır.

Bu, farklı takımların kampanyaları daha erken başlatmasını, trendlere zamanında yanıt vermesini, daha fazla fikri test etmesini ve satış fırsatlarından yararlanmasını sağlar.

Daha az geri bildirim döngüsü ve kaçırılan son tarihler

Doğru AI araçları, tek seferde yayınlanmaya hazır taslaklar sunabilir. Bu, revizyon turlarını önemli ölçüde azaltır ve kampanyaları zamanında (hatta planlanandan önce) başlatmanıza yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? Günümüzün yapay zeka sanat üreticilerinden çok önce, İngiliz sanatçı Harold Cohen, ilk otonom sanat üretme programlarından biri olan AARON'u geliştirdi. Yapay zeka ile ürettiği resimler, Tate Gallery dahil olmak üzere önemli müzelerde sergilendi.

AI işbirliği ile geliştirilmiş yaratıcı ilham

Çoğu yaratıcı takımın nerede zaman kaybettiğini biliyor musunuz? Fikir üretmek, araştırma yapmak ve bu soyut düşünceleri somut sanat eserlerine dönüştürmek.

Entegre bir AI yığını, takımların yeni yönleri hızla keşfetmelerine ve beyin fırtınası oturumları sırasında işbirliği yapmalarına yardımcı olarak bu yaratıcı blokları ortadan kaldırır ve çok daha iyi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Beeple'ın The First 5000 Days adlı eseri — 5.000 görüntünün dijital kolajı, Christie's müzayede evinde 69 milyon dolara satıldı. İlginç olan, açık artırmanın sadece 100 dolardan başlamasına rağmen, çevrimiçi olarak herkes tarafından kolayca kopyalanabilen veya görünümünün sağlanabilen bir dijital dosya olmasına rağmen, sonunda şaşırtıcı bir meblağ elde edilmiş olmasıdır.

Kampanyalar ve varlıklar genelinde iyileştirilmiş görünürlük

Kampanyalarınızın görünürlüğünün kötü olması kadar yaratıcı üretimi yavaşlatan başka bir şey yoktur.

Araçlar arasında geçiş yapmak, doğru dosyaları bulmak ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için daha fazla zaman harcadıkça, hem fikirleriniz hem de enerjiniz kaybolur.

Entegre bir AI yığını bu sorunu çözer. Varlıkları otomatik olarak düzenleyen ve ilerlemeyi izleyen tek bir birleşik Çalışma Alanı sağlar, böylece siz de nihayet asıl işinize odaklanabilirsiniz.

Platformlar arasında tutarlı marka hikayesi anlatımı

AI, marka kurallarını uygulayabilir, üslubu koruyabilir, renkleri ve stilleri uyumlu tutabilir, hatalı varlıkları işaretleyebilir ve her kanalda marka kimliğine uygun içerik üretebilir.

Bu marka tutarlılığı, kampanya performansını artırır ve müşterileri daha verimli bir şekilde kazanmanıza yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: Keskin ve hicivli duvar resimleriyle tanınan anonim İngiliz sokak sanatçısı Banksy, bir keresinde kendi işini izinsiz olarak British Museum'a soktu. " Wall Art or Peckham Rock " adlı iş, personel izinsiz olduğunu fark edene kadar üç gün boyunca orada kaldı.

📚 Daha fazla bilgi: E-ticarette satışları artırmak için en iyi yapay zeka araçları

Bitirmeden önce, yaratıcı yapay zeka yığınınızı oluştururken kesinlikle kaçınmanız gereken üç şeye hızlıca göz atalım:

❌ Sık yapılan hatalar ✅ Çözümler Her küçük görev için ayrı bir AI aracı edinmek Birden fazla ihtiyacı karşılayan ve mevcut ş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan araçları değerlendirin ve seçin. Her şeyi bir kerede değiştirmek AI teknoloji yığınınızı aşamalı olarak kullanıma sunun. Bir ş akışı veya takımla başlayın ve başarı gördükçe genişletin. Performans kontrollerini atlama AI yığınınızı herhangi bir temel yatırım gibi değerlendirin: düzenli olarak ROI'yi ölçün, anahtar metrikleri izleyin ve beklenen sonuçları vermeyen araçları ayarlayın.

📚 Daha fazla bilgi: Üretim takımları ve projeleri için yapay zeka araçları

ClickUp ile Yaratıcı Akışlarınızı Güçlendirin

Üretken yapay zeka sayesinde herkesin tasarım ve yaratıcı içerikler üretmesi kolaylaşırken, asıl soru şu: Siz nasıl öne çıkacaksınız?

Cevap basit: Yaratıcı ş akışınızın her adımında yapay zekayı akıllıca kullanarak.

AI'yı işinize akıllıca entegre ederek, herkesin ürettiği sıradan AI içeriklerini sunmaktan vazgeçebilirsiniz. Bunun yerine, AI'nın bozuk iletişimi, tekrarlayan işleri ve proje yönetimini üstlenmesiyle takımınızın maksimum potansiyelini ortaya çıkarabilir ve yaratıcılık kapasitesinin zirvesine ulaşabilirsiniz.

ClickUp, yığınınıza daha fazla araç eklemeden yapay zeka eklemeyi ve ş akışınızın farklı bölümlerini otomasyonla otomatikleştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Tek bir yapay zeka destekli Çalışma Alanından fikirlerinizi paylaşın, takımınızla işbirliği yapın, yaratıcı tasarımlar oluşturun, müşterilerinizden geri bildirim alın, projeleri izleyin ve içgörüler hakkında raporlar hazırlayın.

Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

AI yığını, yaratıcı iş akışının her aşamasını (fikir üretme, tasarım veya içerik oluşturma, işbirliği, prova, varlık yönetimi ve proje teslimi) desteklemek için birlikte çalışan bir dizi AI aracıdır. Bunu, bağlam değiştirmeye neden olan birden fazla bağımsız araçtan ziyade, takımınızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olan bağlantılı bir Çalışma Alanı olarak düşünün.

AI, beyin fırtınasını hızlandırır ve ilk taslakları oluşturarak zaman kazandırır. Ayrıca toplu düzenleme, dosya düzenleme, durum güncelleme, hatırlatıcı gönderme ve ilerleme paylaşımı gibi tekrarlayan görevleri de yerine getirebilir.

Tasarım işbirliği için bir AI aracı ararken, birleşik iletişim ve prova özelliklerine öncelik verin. Tasarım takımınız için gerçek zamanlı işbirliğini ve merkezi geri bildirimi basitleştirmek için ClickUp'ı kullanmanızı öneririz. Örneğin, birden fazla takım üyesi ClickUp Beyaz Tahtaları aynı anda kullanarak yaratıcı fikirler ve yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabilir. ClickUp Chats'i kullanarak tek tek üyelere anlık mesajlar gönderebilir ve farklı projeler için özel kanallar oluşturabilirsiniz. ClickUp'ın Düzeltme özellikleri, gözden geçirenlerin ve müşterilerin görüntüler, videolar ve belgeler gibi yaratıcı varlıklara açıklamalar eklemesini sağlar.

ClickUp, tüm yaratıcı işlerin merkezi olarak hizmet verir. Tasarım araçlarınızı, AI araçlarınızı, görevlerinizi, varlıklarınızı, özetlerinizi ve geri bildirimlerinizi tek bir yerde birleştirir. Bu sayede takımlar, birden fazla platform arasında gidip gelmeden yaratıcı süreçlerinin farklı aşamalarını planlamak, izlemek, işbirliği yapmak ve otomasyon gerçekleştirmek için tek bir sistem kullanabilirler.

Takımlar, yapay zekayı nihai cevap olarak değil, başlangıç noktası olarak kullanarak yaratıcılıklarını korurlar. Yapay zeka, yaratıcılık bloklarını aşmaya, yeni yönler keşfetmeye ve tekrarlayan işleri halletmeye yardımcı olur, ancak fikirleri yönlendiren, kavramları geliştiren ve nihai sonuca insan yargısını katan yine takımdır. Yapay zeka süreci hızlandırır, yaratıcı düşüncenin yerini almaz.