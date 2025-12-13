AI Kullanarak Ürün Açıklamalarının Otomasyonu

Ürün açıklamalarının önemini biliyorsunuz. Ürün açıklamaları, sattığınız ürünlerin özetinden daha fazlasıdır.

İyi yazılmış bir ürün açıklaması, mağazanızın dönüşüm oranını artırabilir ve ürünlerinizin algılanan değerini yükseltebilir.

Ancak, bunları yazmak söylemek kadar kolay değildir, özellikle de satışları, büyümeyi, müşteri sorgularını, envanter güncellemelerini ve mağazanızın her gün çalışmasını sağlayan diğer tüm görevleri yönetiyorsanız.

AI, saniyeler içinde ürün açıklamaları oluşturmanıza yardımcı olur. Ardından açıklamaları ince ayar yapabilir, SEO için optimize edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ürün açıklamalarını AI ile otomasyonla otomatikleştirmeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

⭐ Öne Çıkan Şablon Her bir SKU için ürün açıklamaları yazmak ve bunları Amazon, Shopify, Instagram ve diğer tüm pazar yerlerinde biçimlendirmek için uğraşıyor musunuz? ClickUp'ın Ürün Özeti Şablonunu kullanarak tüm ürün bilgilerinizi tek bir yerde merkezileştirin. Ürün özelliklerini, geri bildirimleri, sürüm planlarını ve daha fazlasını tek bir yerde düzenleyin. Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Ürün Özeti Belge Şablonu'nu kullanarak en önemli ürün özelliklerini tutarlı bir belgede düzenleyin.

Ürün Açıklamalarını Otomasyonla Yapmak Neden Önemlidir?

Yaratıcı tarafınız ürün açıklamaları yazmayı seviyor.

Ancak, çevrimiçi mağazanızı başlatırken veya büyütürken, yaratıcılık tek başına bu hızı yakalayamaz. Otomasyon, daha hızlı ilerlerken kaliteyi korumanıza yardımcı olur.

Bunun önemi şudur:

Her hafta saatlerce zaman kazanırsınız , aksi takdirde her yeni SKU ve varyasyon için açıklamaları yazmak, düzenlemek ve yeniden yazmak için harcayacağınız zaman.

Birden fazla kişi içeriğinize katkıda bulunsa bile, tüm kataloğunuzda tutarlı bir marka sesi korursunuz.

Ürünleri daha hızlı piyasaya sürebilirsiniz çünkü açıklamalar artık ürün satışı veya kampanya planlaması sırasında bir engel teşkil etmez.

Tüm ürün sayfalarında en iyi uygulamalara uygun, anahtar kelime açısından zengin, AI destekli metinlerle SEO'yu iyileştirirsiniz.

İnsan hatalarını ve tahminleri ortadan kaldırırsınız —e-ticarette üretken yapay zeka kullanarak hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz, kopyala-yapıştır hataları yapmaz ve tutarsız biçimlendirme sorunları yaşamazsınız. —e-ticarette üretken yapay zeka kullanarak hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz, kopyala-yapıştır hataları yapmaz ve tutarsız biçimlendirme sorunları yaşamazsınız.

Shopify, Amazon, Instagram veya pazar yerleri için platformlara özel açıklamaları birkaç dakika içinde ve sadece birkaç komutla oluşturarak içerikleri farklı kanallara ölçeklendirebilirsiniz.

Pazarlama, operasyonlar, tedarikçi koordinasyonu ve müşteri etkileşimi gibi daha etkili işler için zaman kazanırsınız.

👀 Biliyor muydunuz? BuiltWith'e göre, internette 26 milyondan fazla e-ticaret mağazası bulunmaktadır. Shopify yaklaşık %27 ile en büyük paya sahiptir, onu yaklaşık %18 ile Wix izlemektedir.

AI Ürün Açıklamalarını Nasıl Yazar?

Ürün açıklamalarını otomasyonla otomatikleştirmek için, içerik işlemlerinizi incelemekle başlarsınız.

Çoğu e-ticaret takımı, çeşitli araçlar, elektronik tablolar ve metin dosyaları kullanır.

IBM'in araştırmasına göre, CEO'ların %50'si kuruluşlarının hala bağlantısız teknolojilerle çalıştığını söylüyor. AI, kataloğunuzu ölçeklendirebilmeden önce, içerik ş Akışınızın hangi alanlarda güçlü olduğunu ve hangi alanlarda sizi yavaşlattığını anlamanız gerekir.

Adım Ne olur? AI burada nasıl iş yapar? Girdi toplama AI'ya ürün detaylarını verirsiniz AI, özellikler, malzemeler, teknik özellikler, boyutlar, hedef kitle ve üslup gibi yapılandırılmış girdilere ihtiyaç duyar. Bağlamsal anlayış oluşturma Model, girdilerinizi analiz eder Doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanan AI, ürünün ne olduğunu ve müşteriler için en önemli özelliklerin neler olduğunu anlamak için ayrıntılarınızı yorumlar. Desen eşleştirme AI, ürününüzü milyonlarca örnekten elde edilen kalıplarla bağlantı kurar. Dil modelleri, geniş veri kümeleri üzerinde eğitilir. Ürün açıklamalarının sektörler genelinde nasıl yazıldığını tanır ve bu kalıpları taklit ederler. Taslak oluşturma AI, ürün açıklamanızı oluşturur Ton, uzunluk, anahtar kelimeler, avantajlar öncelikli veya özellikler öncelikli vb. talimatlarınıza göre insan benzeri metinler oluşturur. SEO entegrasyonu Anahtar kelimeler ve biçimlendirme eklenir AI, SEO anahtar kelimelerini otomatik olarak ekleyebilir, avantajları maddeler halinde sıralayabilir ve hem kullanıcılar hem de arama motorları için okunabilirliği sağlayabilir. Marka sesinin uyumu Açıklama, yazım stilinize uygundur. Ton belirtildiğinde, model yazıyı eğlenceli, teknik vb. olacak şekilde ayarlar. Doğruluk ve gerçeklerin doğrulanması İnceleme ve iyileştirme AI, bu işin %80-90'ını halleder. İnsanlar ürün bilgilerini kontrol eder, yanlış bilgileri giderir ve marka nüanslarını ekler. Son varyasyonlar Hızlı bir şekilde birden fazla sürüm oluşturur A/B testi, pazar yeri biçimlendirme (Shopify vs Amazon) veya çok kanallı dağıtım için idealdir.

🧠 İlginç Bilgi: 3 Nisan 1997'de Avustralyalı yazılım mühendisi John Wainwright, Douglas Hofstadter'ın "Akıcı Kavramlar ve Yaratıcı Analojiler: Düşüncenin Temel Mekanizmalarının Bilgisayar Modelleri" kitabını satın alarak Amazon'un ilk şirket dışı müşterisi oldu. Amazon'da satın alınan ilk kitap ve paket fişi

Adım Adım: AI ile Ürün Açıklamalarını Otomasyon ile Yapma

Özellikleri ve teknik detayları listeye almak için saatler harcayabilirsiniz. Ancak bu tek başına satışları artırmaz.

Müşterileriniz, ürünün hayatlarına nasıl uyum sağlayacağını ve alternatifler yerine neden bu ürünü seçmeleri gerektiğini bilmek ister.

AI ile ürün açıklamalarını otomasyonla otomatikleştirmek için pratik ş Akışı aşağıda açıklanmıştır.

1. Ürün verilerinizi merkezileştirin

Öncelikle, ürünle ilgili tüm materyalleri tek bir yerde toplayın. Ürün özellikleri, görseller, teknik detaylar, fiyat bilgileri ve belki de kullanım senaryoları gibi bilgileri düşünün.

Bu bilgiler halihazırda elektronik tablolar, medya galerileri, teknik belgeler ve referans klasörlerinde dağınık halde bulunabilir.

Bu bilgileri yapay zekaya aktarmak için ileri geri gitmek yerine, bunları tek bir yerde düzenleyin. Bu, yapay zekanın ürün yelpazenizi kapsamlı bir şekilde anlamasına yardımcı olacaktır.

Her adımda, dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ın tüm ş akışlarını tek bir platformda bir araya getirerek bu süreci sizin için nasıl basitleştirdiğini* gösteriyoruz.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın Ürün Özeti Belge Şablonunu indirin. Esasen, tüm ürün bilgilerinizi tek bir ortak Çalışma Alanı'nda merkezileştiren, önceden yapılandırılmış bir ClickUp Doc belgesidir.

Bu şablonu kullanarak ürün özelliklerini, sorun açıklamalarını, teknik gereksinimleri ve ek ürün bilgilerini düzenleyin. Ek ayrıntılar için belgeye iç içe geçmiş sayfalar da ekleyebilirsiniz.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Ürün Özeti Şablonu ile tüm ürün bilgilerinizi merkezileştirin.

Bu belge ortak bir belge olduğu için, diğer departmanlar da ayrıntıların bir araya getirilmesine katkıda bulunabilir.

Ürün takımı teknik özellikleri ve kullanıcı görüşlerini eklerken, tasarım takımı görselleri ve ambalaj dosyalarını yükler. Pazarlama takımı marka sesini ekler ve operasyon takımı fiyatlandırma, SKU'lar veya stokla ilgili ayrıntıları günceller.

Ekip üyelerine yorumlar ve görevler atayabilir (doğrudan Belgeler'den), şüpheleri gidermek için bir takım üyesini bahsetme yoluyla belirtebilir ve hatta ilgili görevleri ve zaman çizelgelerini birbirine bağlayarak herkesin aynı çizgide olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu şablon, takım üyelerinizin ürünle ilgili bilgilere ihtiyaç duyduğunda merkezi bilgi kaynağı haline gelir.

⚡ Şablon Arşivi: Süreçleri Açıklamak ve Standartlaştırmak için Ücretsiz Ürün Geliştirme Şablonları

2. Yeniden kullanılabilir kılavuzlar ve şablonlar oluşturun

AI tarafından oluşturulan ürün açıklamalarının benzersiz sesinizi ve pozisyonunuzu yansıtmasını ve bunu büyük ölçekte yapmasını istersiniz.

Bu tutarlılığı, AI'ya her açıklamanın uyması gereken tekrarlanabilir bir yapı vererek elde edersiniz.

AI'nızın her seferinde başvurabileceği basit, yeniden kullanılabilir bir şablon tanımlayarak başlayın. Bu yaklaşım, AI'ya takip edebileceği öngörülebilir bir yapı sağlayarak boş sayfa sorununu çözer. Şablonunuz şunları içerecektir:

Dikkat çeken ilgi çekici cümle

Ürünün amacını, kime yönelik olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklayan kısa paragraf .

Özellik ve avantaj maddelerini müşteri sonuçlarına dönüştürün.

Alışverişçinin satın almadan önce bilmek isteyeceği ürün özellikleri

Açıklamanın bulunabilir hale gelmesi için SEO anahtar kelimeleri

Marka sesi, şablonunuzun bir parçası olacak bir diğer önemli unsurdur. Dil tercihlerini (dahil edilecek teknik terimler ve kullanılacak güçlü kelimeler), resmiyet düzeyini ve ton sınırlamalarını belirtmeniz gerekecektir.

Ses kılavuzlarınız ne kadar net olursa, AI o kadar size benzer bir ses çıkarır.

Burada profesyonel bir ipucu, örnekler eklemektir. AI, örneklerden iyi öğrenir. Bazı mükemmel açıklamalar, yapmanız ve yapmamanız gerekenler ile tercih ettiğiniz cümle uzunlukları ve stilleri ekleyin.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT'yi kullanarak tüm marka yönergelerinizi ve ses gereksinimlerinizi oluşturun ve saklayın. Burada, farklı stil seçenekleriyle belgelerinizi biçimlendirebilirsiniz.

ClickUp Belge + ClickUp AI ile kapsamlı ürün kılavuzları oluşturun

Docs, tablolar eklemenize, YouTube bağlantıları ve PDF'leri gömmenize, belgeleri birbirine bağlamanıza, web sitelerini gömmenize ve tutarlılık için markanızın renk paletini eklemenize olanak tanır.

Ayrıca, satış yaptığınız her platformun farklı bir açıklama stili gerektirdiğini de biliyorsunuz. Bu kuralları ayrı dosyalarda tutmak yerine, tek bir ClickUp belge dosyasında birleştirebilirsiniz. Ek destek için belgenizdeki Ask AI düğmesine tıklamanız yeterlidir; böylece sizinle birlikte çalışan bir yazar/düzenleyici elde edersiniz!

Örnek olarak, platforma özgü kılavuz bölümleri ekleyin, örneğin:

Shopify: Net paragraflar + avantajlar listesi

Amazon: Anahtar kelime açısından zengin beş madde + 400–500 karakterlik bir genel bakış

Instagram: Konuşma tonu + emojiler + CTA

Pazar yerleri: Katı biçimlendirme kuralları + uyumluluk yönergeleri

Aşağıda, ilgi çekici ürün açıklamaları oluşturmak için kullanabileceğiniz bir örnek şablon bulunmaktadır 👇 Meta açıklaması: 140-150 karakter

Duygusal kanca: 15-20 kelime

Ürün genel bakışı: 50-80 kelime Ürünün ne olduğunu, kimler için olduğunu ve çözdüğü temel sorunu açıklayan kısa bir açıklama. Özelliklerden çok faydalara odaklanın ve hedef kitlenizin ilgisini çekecek bir dil kullanın. Kanıtlanmış temel fayda: 25-30 kelime

4-6 Anahtar özellikler: Başlığın ardından her biri 15-25 kelimelik açıklamalar

Müşteri referansı Anahtar avantajları veya deneyimleri vurgulayan kısa, özgün alıntı

Görsel açıklamaları : Görselde öne çıkan 4-5 nokta

Anahtar kelimeler: SEO için ilgili anahtar kelimelerin liste

Marka sesi kılavuzları: Tutarlı bir üslup için marka sesi belgesine bağlantı verin. Ürün detayları: [Ürün özeti belgesine bağlantı]

⚒️ Hızlı İpucu: Fiyatlandırmanızı belirlerken sabitleme önyargısını kullanın. Ankraj önyargısı, şablonunuzun orijinal fiyat, indirimli fiyat ve değer karşılaştırması için alanlar içermesi gerektiği anlamına gelir, böylece alışverişçiler teklifi içgüdüsel olarak daha çekici bulurlar. Columbia aracılığıyla

3. Ürün açıklamasını oluşturmak için AI aracınızı seçin

Ürün açıklamaları yazmak için yapay zeka araçları konusunda hiçbir sıkıntı yoktur.

Ancak asıl soru şudur: Hangi AI çalışma şeklinize uygundur? Çünkü AI ş akışınızın dışında kalırsa, sürekli sekmeler arasında geçiş yapmanız, verileri manuel olarak yapıştırmanız ve tutarsızlıkları düzeltmeniz gerekecek ve bu da otomasyonun tüm amacını boşa çıkaracaktır.

Ürünlerinizi, markanızı, katalog yapınızı ve her yeni SKU ile ilgili görevleri anlayan bir AI'ya ihtiyacınız var.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp BrainGPT, işinizi anlayan bağlamsal yapay zekadır.

Ürün belgelerinizden, marka ses kılavuzlarından, müşteri içgörülerinden, pazarlama takviminden ve daha fazlasından bağlam bilgilerini alarak yüksek dönüşüm oranına sahip ürün açıklamaları oluşturur. BrainGPT'nin otomatik olarak metin oluşturduğu bu ş akışını inceleyin!

Kataloğunuzu tanımayan diğer bağımsız uygulamalara kıyasla, ClickUp BrainGPT ürün sayfaları, listeler, görevler, bilgi tabanı, yorumlar ve belgelerden bilgi alır.

BrainGPT'yi bu kadar güçlü kılan nedir?

AI'dan SKU-147 için bir ürün açıklaması yazmasını isteyin. AI, Çalışma Alanınızdan teknik özellikleri, malzemeleri, boyutları, müşteri SSS'lerini ve hatta tasarım öğelerini alır.

Marka ses kılavuzlarınız ClickUp belgelerinde depolandığından, bu bağlamsal AI aracı yazma tarzınızı sürekli olarak öğrenir ve bu tonu her yeni açıklamaya uygular.

İşte adım adım nasıl çalıştığı:

Ürün fikri ekleyin : Ürün fikirlerinizin listesini ClickUp'ta Görevler olarak girin. Bunlar, AI'nın açıklamaları ve varyasyonları oluşturmak için kullandığı başlangıç noktaları olur.

Otomatik kategori seçimı : Sistem, önceden ayarladığınız : Sistem, önceden ayarladığınız Özel Durumlar ve Özel Alanlar'ı kullanarak her ürün fikrini en alakalı kategoriye atar.

AI tarafından oluşturulan özelliklerin öne çıkanları : AI alanı kullanılarak, sistem kanıtlanmış ürün metni çerçevelerine dayalı olarak özellik odaklı öne çıkanların üç varyasyonunu anında oluşturur.

AI tarafından oluşturulan ürün açıklaması varyasyonları : Başka bir AI alandaki AI, yüksek performanslı e-ticaret ve ürün pazarlama en iyi uygulamalarıyla şekillendirilmiş üç tam ürün açıklaması seçeneği üretir.

Anında içerik hızlandırma: Tek bir ürün fikriyle, kullanıma hazır özellik özetleri, tam açıklama seçenekleri ve kategorizasyonları saniyeler içinde elde edersiniz, böylece ilk taslak hazırlama aşamasına harcadığınız zamanı azaltabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların yarısı AI'nın benimsenmesi konusunda zorluk yaşıyor ! %23'ü nereden başlayacağını bilmiyor, %27'si ise yapılacak daha gelişmiş işlemler için daha fazla eğitime ihtiyaç duyuyor. ClickUp AI, tanıdık bir sohbet arayüzü ve bağlamsal yardım ile bu sorunu çözüyor. Takımlar, basit sorular ve taleplerle hemen işe koyulabilir, ardından birçok kişiyi caydıran zorlu öğrenme sürecine girmeden, doğal bir şekilde daha güçlü otomasyon özelliklerini ve ş akışlarını keşfedebilir.

⚡ Şablon Arşivi: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için 7 Ücretsiz İçerik Yazma Şablonu

4. Bonus: Hızlı bir depo oluşturun

Kaliteli ürün açıklamalarını tutarlı bir şekilde oluşturabilen, kanıtlanmış komutlar koleksiyonu oluşturun.

Takımınız, markanızın sesini ve platform gereksinimlerini zaten içeren bu test edilmiş komutları kullanabilir. Kaydedebileceğiniz ürün açıklamaları için bazı AI komutları oluşturduk:

Ürün genel bakış istemini

[Hedef kitle] için [Ürün Adı] hakkında 50-80 kelimelik bir genel bakış yazın. Çözdüğü ana sorunla başlayın, onu farklı kılan özellikleri açıklayın ve en çok kimin yararına olduğunu belirterek bitirin. İkinci şahıs "siz" perspektifini kullanın. Özellik listelerinden kaçının, sonuçlara ve deneyimlere odaklanın.

Dönüşüm oranını artıran özellik

Bu teknik özellikleri alın: [özellikleri listeye alın] ve her birini müşteri avantajı olarak yeniden yazın. Biçim: "Özellik Adı: 15-20 kelimeyle avantaj açıklaması." Ürünün sahip olduğu özelliklere değil, müşterinin elde edeceği avantajlara odaklanın. Duygusal bir dil kullanın ve günlük yaşamdaki iyileştirmelerle bağlantı kurun.

Duygusal ilgi çekici ifade

[Hedef kitle]'nin kendini anlaşılmış hissetmesini sağlayacak, [Ürün Adı] için 15 kelimelik bir giriş cümlesi oluşturun. Önce onların hayal kırıklığını ele alın, ardından çözümü ima edin. Konuşma tonu kullanın. Üstünlük bildiren kelimelerden kaçının. Etki yaratmak için "Sonunda", "Durun" veya "Düşünün" ile başlayın.

SEO optimizasyonu komutu

Bu açıklamayı, [birincil anahtar kelimeyi] 2-3 kez ve [ikincil anahtar kelimeleri] doğal bir şekilde ekleyecek şekilde yeniden yazın. Okunabilirliği %70'in üzerinde tutun. Birincil anahtar kelimeyi ilk 50 karakterde tutun. Uzun kuyruklu anahtar kelimeler ekleyin: [liste]. Anahtar kelime doldurmak için doğal akışı bozmayın.

Eylem Çağrısı

[Ürün Adı] için, ısrarcı olmadan aciliyet hissi uyandıran, ikna edici bir kapanış cümlesi yazın. Bir hatırlatıcı ekleyin, son itirazı ele alın ve eylem kelimeleri kullanın. 25 kelimeyi geçmeyin. "Şimdi satın alın" ifadesinden kaçının, "Keyfini çıkarmaya başlayın" veya "Farkı deneyimleyin" gibi ifadeler kullanın.

Unutmayın, bir sonraki adımınız buna bağımlı değildir. Acele etmeyin, bu komutları deneyin ve bu depoyu güncellemeye devam edin.

👀 Biliyor muydunuz? Ürün açıklamalarınızda duyusal dil kullanmak, alıcıların ürününüzü satın aldıklarında nasıl bir deneyim yaşayacaklarını hayal etmelerine yardımcı olabilir. Bu bulgu iki araştırmaya dayanmaktadır. Bir araştırma, sosyal medya influencer'larının "sulu" ve "ufalanmış" gibi duyusal kelimeler içeren paylaşımlarının daha yüksek etkileşim sağladığını göstermiştir. Başka bir araştırma, "dokunmak" gibi dokunsal fiillerin beyninizi sanki bir nesneye dokunuyormuş gibi tepki vermeye hazırlayabileceğini ortaya koydu. The Oodie'nin aşağıdaki ürün açıklaması, "yavru köpekleri kucaklıyor gibi hissedeceksiniz" gibi ifadeler kullanıyor.

5. Doğruluk ve marka sesi açısından inceleme

Metin yazımında AI kullanmak size harika ürün açıklamaları sağlar.

Her şeye sahipsiniz: Gerekli tüm bilgileri içeren ürün belgeleri + marka ve ses kılavuzları + platforma özel şablonlar + test edilmiş komutlar.

AI içeriğini insancıllaştırmanız gerekir. Açık talimatlara rağmen, AI yazma talimatlarını göz ardı edebilir ve size robotik bir metin sunabilir.

AI tarafından oluşturulan ürün açıklamalarınızı düzenlemek için bu kontrol listesini kullanın:

Gerçeklerin doğruluğunu kontrol edin: Teknik özellikler, boyutlar, uyumluluk iddiaları gibi teknik detayları kaynak belgelerle karşılaştırarak kontrol edin.

Avantajlara odaklanın: Özellikleri müşteri sonuçlarına dönüştürün, yani "su geçirmez kaplama" demek yerine "açık hava maceralarında koruma" yazın.

Özel ayrıntılar ekleyin: Dayanıklı olduğunu söylemek yerine, "bu telefon kılıfı 3 metreden düşmeye dayanıklıdır" gibi somut kanıtlar ekleyin.

Duygusal bağlantı bağlantısını test edin: Açıklamanın ürünle ilgili bir şeyler hissetmenizi sağlayıp sağlamadığını sorun.

Platform uyumluluğunu onaylayın: Karakter sınırlarını, anahtar kelime yerleşimini ve biçimlendirme gereksinimlerini doğrulayın.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı kapsamlı bir inceleme sistemi sunar, böylece AI tarafından oluşturulan açıklamalarınız profesyonelce yazılmış metinlerle aynı titizlikle incelenir.

Ş Akışınızı nasıl merkezileştirdiğini aşağıda görebilirsiniz:

🎷 İlham için: Kısa bir açıklamaya tüm anahtar kelimeleri sıkıştırmanıza gerek yoktur. North Brewer'ın zanaat bira kiti için yaptığı gibi, ürün ayrıntılarını da genişletebilirsiniz.

6. SEO için optimize edin

Gerçek şu ki, ürünlerinizi bulamayan kimse satın almayacaktır.

Web siteniz her şey için optimize edilmiş olsa bile (site hızı, birinci sınıf görseller vb.), yine de arama motorları için optimize edilmesi gerekir.

Bunu nasıl yapabilirsiniz?

Ürün açıklamalarınıza uzun kuyruklu anahtar kelimeler ekleyin. Botlar için değil, alıcılar için yazın.

İçerikiniz şu soruyu yanıtlamalıdır: Alıcıyı bilgilendiriyor ve satın alma kararını vermesine yardımcı oluyor mu? Açıklamanız sadece özellikleri bahsetmemelidir. Bu özelliklerden nasıl yararlanacağınızı da anlatmalıdır.

❌ Özellik ağırlıklı ürün açıklaması

Aanya the Elephant %100 pamuk iplikten üretilmiştir. Boyu 23 cm'dir. Peluş oyuncak, el dikişi detaylara, yumuşak elyaf dolguya ve güçlendirilmiş dikişlere sahiptir. Makinede yıkanabilir ve 6 aylıktan büyük çocuklar için güvenlidir.

✅ Avantaj odaklı ürün açıklaması

Aanya the Elephant, bebeğinizin ilk rahatlık arkadaşı olmak üzere tasarlanmıştır. %100 pamuk ipliği, küçük ellerin tutmayı sevdiği yumuşak ve rahat bir doku sağlarken, el dikişi detayları onu sanki çocuğunuz için özel olarak yapılmış bir oyuncak gibi sıcak ve kişisel hissettirir. 23 cm boyunda olan Aanya, yatma zamanı kucaklaşmaları veya bebek arabası gezintileri için mükemmel boyuttadır. Güçlendirilmiş dikişleri sayesinde makinede yıkanabilen Aanya, yıllarca güvenli, temiz ve anılara hazır kalır.

Anahtar kelimeleri stratejik olarak yerleştirmeyi unutmayın: URL'de, sayfa başlığında, resim alt metninde, H2 başlıklarında ve metin içinde az miktarda.

7. Otomasyonlu ş akışları oluşturun

İşletmeniz sürekli yeni ürünler piyasaya sürüyorsa, her zaman ürün açıklaması görevleriniz olacaktır.

Manuel veri girişi gerektirmeden açıklama oluşturmayı otomasyonla gerçekleştiren bir içerik oluşturma aracına ihtiyacınız var. Bu araçlar, ayrı bir görevden ziyade ürün lansmanı ş Akışınızın bir parçası olacaktır.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp ile, kural tabanlı ClickUp Otomasyonlarını ve AI Ajanlarını tetikleyerek otomatik modda açıklamalar oluşturabilirsiniz.

Temel otomasyon ş akışları için, "yeni bir ürün görevinin oluşturulduğu" veya ürün durumunun "Açıklamaya Hazır" olarak değiştiği gibi tetikleyiciler ayarlayın. Ardından, "ClickUp AI kullanarak ürün açıklaması oluştur" veya "görevi bir içerik yazarına atama" gibi eylemler ekleyin.

ClickUp Automations ile kural tabanlı otomasyonlar oluşturun

Ayrıca, ClickUp'ın yerleşik AI'sını kullanarak, ürün ayrıntılarını otomatik olarak dolduran, gözden geçirenleri atayan ve ş akışınızda görevleri taşıyan Ajanlar oluşturabilirsiniz. Manuel müdahaleye gerek yoktur.

Örneğin, lansman listenize yeni bir ürün eklendiğinde, otomasyon anında bir açıklama taslağı oluşturabilir, takımınızı bilgilendirebilir ve görev durumunu güncelleyebilir. Bu, her ürünün her zaman zamanında yüksek kaliteli bir açıklamaya sahip olmasını sağlar.

ClickUp'ta özel AI ajanları oluşturarak belirli ş akışlarını manuel müdahale olmadan yönetebilirsiniz.

Ürün açıklaması ş akışlarını kolaylaştırmak için ayarlayabileceğiniz bazı otomasyonlar şunlardır: Özel Alan "Ürün Özeti" güncellendi → "Ürün açıklaması yaz" alt görev oluştur → Şablon kontrol listesi ekle

Görev "Açıklama Tamamlandı"ya taşındı → SEO takımına e-posta bildirimini gönderin → Öncelik düzeyini yüksek olarak ayarlayın

Son teslim tarihi açıklamaya yönelik görev için yaklaşıyor → Hatırlatıcı yorum yayınlayın → Takip için izleyici atayın

6. Ş Akışınızı izleyin ve optimize edin

AI ş akışı otomasyonunun son adımı, AI tarafından oluşturulan açıklamaların performansını izlemektir.

Kaç ziyaretçinin müşteriye dönüştüğünü ve hangi ürünlerin en çok tıklanma aldığını görün.

A/B testleri yapın. Hangi duygusal bağlar, özellik sunumları ve harekete geçirici mesaj stillerinin müşteri katılımını artırdığına dikkat edin.

Performans bilgilerine göre komut istemleri deposunuzu güncelleyin. Belirli bir biçimlendirmeye sahip açıklamalar diğerlerinden sürekli olarak daha iyi performans gösteriyorsa, bu yapıyı taklit etmek için komut istemlerinizi iyileştirin.

Belirli ürün kategorilerinin performansı düşükse, marka ses kılavuzunuzu ayarlayın veya istemlerinize daha ayrıntılı özellikler ekleyin.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Anahtar metrikler olan dönüşüm ve tıklama oranları gibi verileri toplayın ve ClickUp Gösterge Panelleri'nde ürünlerin başarısını görselleştirin. Ürün kataloğunuzdaki trendleri belirlemek için özelleştirilebilir bileşenler oluşturun.

Farklı ürün kategorileri için dönüşüm oranlarını gösteren AI Kartları oluşturun, hangi açıklamaların organik trafiği artırdığını izleyin ve otomatikleştirilmiş ş Akışlarınızın tamamlanma oranlarını takip edin.

Ayrıca, departmanınızın, takımınızın veya projelerinizin durumunu ve sağlığını gösteren bir yönetici özeti de alırsınız.

Çalışma alanınızın verilerinin analizini ve özetlenmesini yapay zekaya bırakın.

📚 Daha fazla bilgi: 2025'te Pazarlama Takımları için 10 İçerik Ş Akışı Yazılımı

İşte ürün açıklamaları oluşturmak için popüler AI araçlarının listesi. Her birinin farklı anahtar özellikleri ve kullanım alanları vardır.

1. ClickUp BrainGPT

AI, görevlerinizden, belgelerinizden, web kaynaklarından ve kullandığınız tüm üçüncü taraf araçlardan bağlam bilgilerini alır.

ClickUp, sizi ve işinizi anlayan dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır.

AI'yı doğrudan ş akışınıza entegre ederek tüm içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır.

ClickUp BrainGPT ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yapıp araştırma veya özetleri özetleyerek, Çalışma Alanınız ve entegre uygulamalardan anahtar bilgileri toplayarak projeleri başlatabilirsiniz. İçerik oluşturma zamanı geldiğinde, Brain markanıza uygun blog gönderileri, ürün açıklamaları veya sosyal medya metinlerini doğrudan belgelerinizde oluşturur; böylece araçlar arasında geçiş yapma veya bilgileri yeniden girme gereği ortadan kalkar.

Görsel içerik de aynı derecede kolaydır; brifinglerinize veya görev ayrıntılarınıza göre AI destekli anlık görüntü oluşturma özelliği mevcuttur. Süreç boyunca, ClickUp Chat'te takımınızla işbirliği yaparak mesajları iyileştirebilir veya yeniden yazılmasını talep edebilir, geri bildirimleri ve görevleri gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Tekrarlayan veya karmaşık iş akışları için, anahtar kelime araştırması, SEO optimizasyonu veya içerik planlaması gibi görevleri otomatikleştirmek üzere özel AI ajanları oluşturabilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz. Toplantılar bile kapsanır; ClickUp AI Notetaker kararları yakalar ve bunları eyleme geçirilebilir görevler veya içerik taslaklarına dönüştürür. Brain'in derin bağlamsal farkındalığı ve otomasyonu sayesinde, fikir oluşturmadan yayınlamaya kadar her adım daha hızlı, daha akıllı ve her zaman marka ile uyumlu hale gelir.

BrainGPT'nin en iyi özellikleri

Çoklu model AI : Metin, görüntü ve ş akışı otomasyonu için birden fazla AI modelinin gücünü kullanır ve her görev için en uygun çözümü sağlar.

Bağlamsal anlayış : Daha akıllı ve daha alakalı çıktılar için belgeleri, görevleri, yorumları, ek dosyaları, Özel Alanlar ve alt görevleri okur ve anlar.

AI görüntü oluşturma : Çalışma Alanınızda, metin komutlarından anında görüntüler ve grafikler oluşturun.

Ajan oluşturucu : İçerik ş Akışlarını, tekrarlayan görevleri ve işlem tetikleyicilerini otomasyonla otomatikleştirmek için özel AI ajanları oluşturun ve kullanıma sunun.

Çalışma Alanı sohbeti : ClickUp'tan ayrılmadan takımınız ve Brain ile işbirliği yapın, beyin fırtınası yapın ve içeriği iyileştirin.

AI Notetaker : Toplantı notlarını, kararları ve görüşmelerden çıkan eylem ögelerini kaydedin ve bunları otomatik olarak görevlere dönüştürün. : Toplantı notlarını, kararları ve görüşmelerden çıkan eylem ögelerini kaydedin ve bunları otomatik olarak görevlere dönüştürün.

Markaya uygun, platforma özel çıktı: Yazım stilinize uyum sağlar ve herhangi bir platform veya kanal için biçim uygular.

BrainGPT sınırlamaları

Ajan ş akışlarında başlangıçta bir öğrenme eğrisi olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

BrainGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 7/5 (10.585+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (4.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar BrainGPT hakkında ne diyor?

Bir ClickUp kullanıcısı da G2'de deneyimlerini paylaşıyor:

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. […] En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olmasıdır. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanına sahipmişim gibi hissediyorum.

ClickUp Brain MAX, iş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. […] En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olmasıdır. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanına sahipmişim gibi hissediyorum.

2. Jasper

Jasper aracılığıyla

AI içerik otomasyon platformu, birden fazla kanalda tutarlı ve markanıza uygun içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. Markanızın sesini, içerik yönergelerini ve varlıklarını tek bir Çalışma Alanı'nda merkezileştirir.

Ürün açıklamaları oluşturmaktan uzun metinlere, sosyal medya gönderilerine ve kampanya mesajlarına kadar, içerik akışınızın her aşamasında kullanabilirsiniz. Jasper IQ, tonunuzu, mesajlarınızı ve stil kurallarınızı her varlığa yansıtarak markanızın sesini her yerde tutarlı tutar.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Esnek bir yazma çalışma alanı olan Canvas'ı kullanarak, gerçek zamanlı AI yardımıyla uzun veya çok bölümlü ürün açıklamalarını taslak haline getirin, düzenleyin ve iyileştirin.

Studio, içerik oluşturma akışınızı yapılandırarak SKU'lar ve kategoriler arasında mesajlaşma, üslup ve SEO gereksinimlerini uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

AI ajanları ile otomasyonları ayarlayarak, açıklamaları yeniden yazma, varyasyonlar oluşturma, marka sesi kurallarını uygulama veya pazara özgü biçimler hazırlama gibi tekrarlanabilir görevleri gerçekleştirin.

Jasper sınırlamaları

Gelişmiş eğitimi olmasına rağmen, içerik bazen gerçek özgünlük, kişisel yetenek veya derin anlatım derinliğinden yoksun olabilir, bu da onu genel konularda robotik hissettirebilir.

Jasper fiyatlandırması

Pro: 69 $/kullanıcı/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (1.264+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Kullanıcı arayüzü, AI yazma araçlarına yeni başlayanlar için bile çok temiz ve gezinmesi kolaydır. Öğrenme eğrisi şaşırtıcı derecede düşüktü.

Kullanıcı arayüzü, AI yazma araçlarına yeni başlayanlar için bile çok temiz ve gezinmesi kolaydır. Öğrenme eğrisi şaşırtıcı derecede düşüktü.

3. Copy. ai

Copy. ai, pazarlama, satış ve içerik takımlarının içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmasına ve pazara giriş hareketlerini ölçeklendirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, AI tabanlı bir Go-to-Market (GTM) platformudur.

İş akışı otomasyonunu, içerik oluşturmayı ve marka yönergelerini tek bir yerde birleştirir. Ürün açıklamaları, reklam metinleri, sosyal medya gönderileri, e-postalar, bloglar ve daha fazlasını hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Copy. ai'nin GTM odaklı araçları, pazarlama stratejilerini kodlamanıza, verilerinizi ve içerik çıktılarınızı birleştirmenize ve tüm kanallarda marka tutarlılığını korumanıza olanak tanır.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

AI Ş Akışlarını kullanarak, potansiyel müşteri oluşturma ve hedef kitle belirleme işlemlerinden tam e-posta kampanyaları ve blog gönderileri hazırlamaya kadar birçok adımı birbirine bağlayarak tüm içerik dizilerini otomasyonla otomatikleştirin.

90'dan fazla hazır araç ve şablon içeren kapsamlı şablon kitaplığını kullanarak çeşitli içerikleri hızla oluşturun.

Infobase ve Brand Voice araçlarını kullanarak tutarlı bir marka kişiliği tanımlayın.

Copy. ai fiyatlandırması

Sohbet: Aylık 29 $

Acenteler : Aylık 249 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Copy.ai sınırlamaları

G2: 4. 9/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Copy.ai hakkında ne diyor?

Reddit incelemesinden alıntı:

Copy ai hız açısından iyidir, ancak SEO savaşlarını kazanmasını beklemeyin. Ham ai metni = genel, tespit edilebilir ve genellikle yoğun insan düzenlemesi olmadan uzun vadede sıralamada yer almaz.

Copy ai hız açısından iyidir, ancak SEO savaşlarını kazanmasını beklemeyin. Ham ai metni = genel, tespit edilebilir ve genellikle yoğun insan düzenlemesi olmadan uzun vadede sıralamada yer almaz.

Tüm işleriniz için tek bir süper uygulama Brain MAX, dosyalarınıza, araçlarınıza ve bilgi tabanınıza bağlantı kurar. Ürün açıklaması oluşturma sırasında ihtiyacınız olan her şeyi yazan, özetleyen, analiz eden ve geri getiren tek yapay zeka merkezi haline gelir. Brain MAX'ı şu amaçlarla kullanın: Talk to Text ile sesli fikirleri kullanıma hazır metin açıklamalarına dönüştürün

Kurumsal Search ile görevler, belgeler, yorumlar ve bağlı sistemler arasındaki bilgilere anında erişin ve bunları analiz edin.

Görevlerden, resimlerden, Belgelerden, takvimlerden ve entegrasyonlardan ayrıntıları otomatik olarak alın Brain MAX'ın Talk to Text özelliği ile metin yazma yorgunluğundan kurtulun.

4. ChatGPT

ChatGPT aracılığıyla

OpenAI'nin ChatGPT'si, ürün açıklamaları için en basit AI yazma asistanlarından biridir. Farklı tonlara, biçimlere ve platformlara hızla uyum sağlar, bu da onu birden fazla SKU'yu yöneten satıcılar için kullanışlı hale getirir.

Dosyaları yükleyebilir, örnekleri paylaşabilir ve gerçek zamanlı olarak yineleyerek nihai metni şekillendirebilirsiniz. ChatGPT ayrıca gelişmiş akıl yürütmeyi destekleyerek ayrıntıları analiz etmesine ve doğru, fayda odaklı açıklamalar oluşturmasına olanak tanır.

Araştırma ve yazma işlemlerini gerçekleştirmek için bağımsız bir araç arıyorsanız, ChatGPT uygun bir seçenektir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

ChatGPT'nin ürünün tüm bağlamını temel alarak açıklamalar oluşturabilmesi için teknik özellikleri, görselleri, özetleri ve örnekleri yükleyin.

Tekrarlanabilir iş akışları için özel GPT'ler oluşturun; bunlar markanızın ses tonu, biçimlendirme kuralları ve pazar yeri gereksinimleri konusunda eğitilir.

Python kodunu çalıştırın, veri kümelerini analiz edin veya ürün sayfalarından içgörüler çıkararak açıklamalarınızı doğru ayrıntılarla zenginleştirin.

ChatGPT sınırlamaları

Ücretsiz kullanıcılar, yoğun talep dönemlerinde daha eski veya daha yavaş modellere yönlendirilebilir, bu da yanıt hızını ve kalitesini etkiler.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 7/5 (1.045+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (260+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Bazen bağlamı kaybederek genel akışı bozar. Önceki sürümler halüsinasyonlara meyilliydi ve sıklıkla uydurma bilgiler verirdi. Örneğin, kitap önerileri istediğimde, bazen gerçekte var olmayan başlıklar önerirdi. Ayrıca, kod oluşturmak için kullandığımda, kodun çalışacağını garanti ederdi, ancak pratikte söz verdiği gibi çalışmazdı.

Bazen bağlamı kaybederek genel akışı bozar. Önceki sürümler halüsinasyonlara meyilliydi ve sıklıkla uydurma bilgiler verirdi. Örneğin, kitap önerileri istediğimde, bazen gerçekte var olmayan başlıklar önerirdi. Ayrıca, kod oluşturmak için kullandığımda, kodun çalışacağını garanti ederdi, ancak pratikte söz verdiği gibi çalışmazdı.

📚 Daha fazla bilgi: Bir sonraki çevrimiçi mağazanızı oluşturmak için en iyi e-ticaret yazılımı seçenekleri

AI ile Ürün Açıklamalarının Otomasyonunda Sık Karşılaşılan Zorluklar ve Bunları Aşmanın Yolları

Otomasyon gerçekten saatler ve günler kazandırabilir, ancak bilmeniz gereken bazı potansiyel dezavantajları da vardır.

Hata 1: AI halüsinasyonu

AI, gerçekte sadece 8 saatlik pil ömrü sunan kablosuz kulaklıklar için 50 saatlik pil ömrü olduğunu iddia etmek gibi, var olmayan ürün özelliklerini hayal eder ve sıklıkla uydurur. AI, içerik boşluklarını doldurmak için sadece kulağa makul gelen özellikler yaratır.

✅ Çözüm: Yapay zekaya resmi veritabanınızdan yapılandırılmış, doğrulanmış ürün verilerini besleyin. Yapay zekanın tahminlerde bulunmasını veya varsayımlarla boşlukları doldurmasını önleyin.

Yayınlamadan önce, oluşturulan açıklamaları ürün özelliklerinizle karşılaştıran otomasyon kontroller veya doğrulama adımları entegre edin. Tutarsızlıklar olması durumunda anında bilgilendirilirsiniz.

⚠️ LLM Önyargısı: Bir dil modeli akıcı görünse bile, kökleşmiş grup önyargılarını yansıtabilir. Bu çalışma, birçok büyük dil modelinin güçlü bir grup içi iyimserlik ve grup dışı olumsuzluk sergilediğini ortaya koymaktadır. Bu da, "halüsinasyon"un sadece uydurma gerçekler değil, aynı zamanda sosyal önyargılı çıktılar olduğunu vurgulamaktadır.

Hata 2: Farklı platformlar için biçim sorunları

Zorluk: Her platformun (eBay, Amazon, Shopify) farklı açıklama kuralları vardır. Amazon, arama sonuçlarında madde imli özellik listelerini daha üst sıralarda gösterirken, Shopify kısa paragraf biçimleriyle daha iyi sonuç verir.

✅ Çözüm: Net biçimlendirme kuralları ve karakter kısıtlamaları olan platforma özel şablonlar oluşturun.

Hata 3: Duygusal çekiciliği korumak

AI, dönüşümleri artıran unsurlar olan hikaye anlatımı, duygusal rezonans veya yaşam tarzı bağlamını eklemekte zorlanabilir.

✅ Çözüm: Hikaye odaklı komutlar kullanarak, AI'nın özel müşteri senaryolarını, avantajları veya kullanım örneklerini (yatma zamanı kucaklaşmaları veya seyahat konforu için mükemmel) dahil etmesini sağlayın.

Hata 4: Kötü anahtar kelime entegrasyonu

Zorluk: AI, açıklamaların içine doğal olmayan bir şekilde anahtar kelimeler ekler veya müşterilerin kullandığı önemli arama terimlerini tamamen gözden kaçırır. Her iki durum da arama motoru sıralamanızı ve ürününüzün bulunabilirliğini olumsuz etkiler.

Çözüm: Açıklamaları oluşturmadan önce hedef anahtar kelimeleri araştırın ve istemlerinizde mutlaka dahil edilmesi gereken terimlerin sıralı listelerini sağlayın. İçerikinizde yerleştirme sıklığını ve doğal birleştirme yöntemlerini belirten anahtar kelime entegrasyon kuralları oluşturun.

ClickUp ile Ürün Açıklamalarınızı Otomasyonla Otomatikleştirin

AI ile ürün açıklamalarını otomasyon yoluyla otomatikleştirmenin onları genel hale getirdiği yönündeki yaygın kanının aksine, doğru ş Akışlarıyla yüksek kaliteli, markanızla uyumlu ürün açıklamalarını büyük ölçekte oluşturabilirsiniz.

ClickUp, elbette, sürekli bilgi beslemesi gerektirmeyen bağlamsal AI'sı ile bir avantaj sunar. Her şey tek bir Çalışma Alanı'nda gerçekleşir: ürün özetleriniz, marka kılavuzlarınız, AI üretimi, takım işbirliği ve performans izleme.

Şimdi ücretsiz olarak kaydolup açıklamaları otomasyonla otomatikleştirebilecekken, neden 10 farklı araç arasında geçiş yapma zahmetine giriyorsunuz?