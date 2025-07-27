verimliliğinizi Korumak için 20 Ücretsiz Notion Yapılacaklar Listesi Şablonu

Kullanıma hazır yapılacaklar listesi şablonları zaman kazandırır ve bant genişliğini boşaltır. Market alışverişi ya da ürün lansmanı gibi işlere başlamak için sizi motive ederler.

Ancak, her görev veya proje için yapılacaklar listesi oluşturmak yorucu bir iştir, özellikle Notion gibi birçok seçeneğin ücretli olduğu proje yönetimi araçlarını kullanırken.

Bu blog, her tür görev için en iyi ücretsiz Notion yapılacaklar listesi şablonlarından bazılarını bir araya getiriyor. Ve daha da hızlı bir şey arıyorsanız, işiniz için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tan, anında verimlilik artışı hissedeceğiniz birkaç seçkimiz var.

İyi bir Notion yapılacaklar listesi şablonu nedir?

Notion'da etkili bir yapılacaklar listesi şablonunu, abartılmış bir dijital yapışkan nottan ayıran şey nedir? Hadi inceleyelim.

Görev kategorizasyonu: Görevleri etiketler, pano görünümleri veya filtrelenmiş listelerle gruplandıran bir şablon seçerek görevleri daha kolay anlayın ve hızlıca harekete geçin

Son teslim tarihi ve hatırlatıcı alanları: Önemli zaman çizelgelerini kaçırmamak için yerleşik son teslim tarihlerini ve isteğe bağlı hatırlatıcıları arayın. Yerel hatırlatıcılar veya takvim alanları içeren şablonlar, hedeflerinizle senkronizasyonunuzu sağlar

İlerleme görünürlüğü: Gerçek zamanlı güncellemeler sunan ve bekleyen işleri takip eden ilerleme çubukları, durum etiketleri ve Kanban sütunları gibi görsel göstergelere sahip şablonları tercih edin

Notlar ve bağlantılar desteği: Hızlı başvuru için her göreve doğrudan notlar, kaynaklar veya bağlantılar eklemek için alan olduğundan emin olun

Yeniden kullanılabilir ve esnek düzen: Farklı projeler, hedefler veya iş akışları için kolayca çoğaltabileceğiniz, uyarlayabileceğiniz veya ölçeklendirebileceğiniz bir yapı seçin. Önceden ayarlanmış tablolar ve görünümler, her türlü kullanım durumu için mükemmel bir uyarlama olanağı sunar

Hızlı entegrasyonlar: Verimli iş oturumları ve tartışmalar için toplantı yöneticileri ve Pomodoro zamanlayıcıları gibi harici araçlarla eşleşen Verimli iş oturumları ve tartışmalar için toplantı yöneticileri ve Pomodoro zamanlayıcıları gibi harici araçlarla eşleşen yapılacaklar listesi çözümlerini seçin

💡 Profesyonel İpucu: Platformun veya uygulamanın mobil cihazlarla uyumlu olup olmadığını iki kez kontrol edin. Çok sayıda göreviniz varsa, bunları hareket halindeyken kapatabilmeniz gerekir.

20 Notion Yapılacaklar Listesi Şablonu Örneği

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bilinen en eski yapılacaklar listesi, eski Mezopotamya'ya (MÖ 2500 civarı) kadar uzanır — kil tablet üzerine yazılmış, işçilerin bira paylarını listeleyen bir nottur!

Hangi Notion şablonlarına öncelik vereceğinize karar verdikten sonra, platformda bulunan en iyi ücretsiz Notion yapılacaklar listesi şablonlarını burada bulabilirsiniz:

Yeni başlayanlar için basit Notion yapılacaklar listesi şablonları

1. Basit Haftalık Yapılacaklar Listesi Şablonu

via Notion

Basit Haftalık Yapılacaklar Listesi Şablonu, tüm haftanızı bir bakışta görebilmenize yardımcı olan bir kontrol listesi türünde takip aracıdır. Hedeflerinizi günlük olarak ekleyip planlamanıza olanak tanır ve işlerinizi halletmeniz için karmaşık olmayan bir düzen sunar.

Bu yapılacaklar listesi çözümünün basit yapısı, işlerinizi düzenli tutar, böylece siz de işinize odaklanabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

Esnek haftalık planlama ile değişen önceliklerin üstesinden gelin

Tek ekranda görünürlük ile hafta boyunca genel ilerlemeyi takip edin

Gereksiz ayrıntılardan arındırılmış kontrol listesi görünümüyle doğru görevlere hızla geçin

🔑 İdeal kullanım: Birden fazla küçük projeyi aynı anda yürüten serbest çalışanlar veya haftalık plan yapan herkes.

➡️ Daha fazla bilgi: İş Yerinde Görevleri Takip Etme

2. Minimalist TODO Listesi Şablonu

Odaklanmak için biraz renk ve bolca beyaz alana mı ihtiyacınız var? Minimalist TODO Listesi şablonu tam size göre. Tek alanlı düzeni sayesinde kaydırma yapmanıza gerek kalmaz.

Bu basit Notion şablonu, temel onay kutuları ve özelleştirilebilir bir tema ile birlikte gelir. Ayrıca, motivasyonel bir başlangıç yapmak isterseniz, alıntıları yazabileceğiniz bir alan da vardır.

Neden beğeneceksiniz:

Beyaz alan için optimize edilmiş düzeniyle dikkatiniz dağılmadan odaklanın

Motivasyon notları için alan ile olumlu alışkanlıkları pekiştirin

Minimum kaydırma ile görevler arasında daha hızlı geçiş yapın

🔑 İdeal kullanıcılar: Şık ve verimli görev yönetimi isteyen tasarımcılar, öğrenciler, minimalistler veya verimlilik tutkunları.

➡️ Daha fazla bilgi: Odaklanmayı Geliştirme: Konsantrasyonu Artırmanın Yolları

3. Günlük ve Haftalık Yapılacaklar Listesi Şablonu

Günlük ve haftalık planlama arasında geçiş yapması gereken kullanıcılar için Günlük ve Haftalık Yapılacaklar Listesi şablonu, işlerinizi yolunda tutmak için mükemmel bir seçimdir. İki senkronize görünüm sayesinde görevleri çoğaltmanıza gerek kalmaz; öncelikleriniz arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Günlük panel, odaklanarak çalışmak için tasarlanmıştır ve acil görevleri ve toplantıları halletmenize yardımcı olur. Haftalık pano ise yaklaşan hedefleri ve dönüm noktalarını net bir şekilde gösterir.

Neden beğeneceksiniz:

Bağlantılı takvim görünümleriyle işlerinizi ve toplantılarınızı uyumlu tutun

Çift bölmeli izleme ile acil güncellemelere sorunsuz bir şekilde yanıt verin

Sorunsuz günlük veya haftalık anahtarlarla değişen son teslim tarihlerinde odaklanın

🔑 İdeal kullanım: Günler boyunca planlama yapan ancak saatler içinde işlerini gerçekleştiren profesyoneller.

4. Sırt Çantası için Basit Paketleme Listesi Şablonu

Bir yere gitmeyi mi planlıyorsunuz? Sırt Çantalı Seyahat için Basit Paket Listesi şablonu, temel seyahat hazırlıkları için mükemmeldir. Seyahat belgelerinden olmazsa olmaz gadget'lara kadar, bir sırt çantalı gezginin yapması gereken görevlerin özelleştirilebilir bir kontrol listesi sunar.

Şablonun görev listeleri, Notion'a yeni başlayanlar için bile oldukça kolay okunabilir ve organizasyon, temel ihtiyaçlar, giyim ve tuvalet malzemeleri için ayrı bölümler içerir.

Neden beğeneceksiniz:

Kategorilere ayrılmış kontrol listeleriyle seyahatlerinizden önce hazırlık süresini kısaltın

Yerleşik yorum seçeneği ile notlar ekleyin ve grup güncellemelerini paylaşın

Önceden oluşturulmuş kategori açıklamalarıyla yeni görevlerin nereye eklendiğini tam olarak bilin

🔑 İdeal kullanım alanları: Sırt çantalı gezginler, yalnız seyahat edenler ve şehir dışı iş toplantılarından uzun zamandır ertelenen yol gezilerine kadar her şeye hazırlanan profesyoneller.

Kanban panoları içeren Notion yapılacaklar listesi şablonları

5. Destek Görev Listesi Şablonu

Her görevin proje hedeflerine ulaşmasını sağlamak isteyen takımlar, Destek Görev Listesi şablonunu çok kullanışlı bulacaklar. Düzeni, vadesi gelen, yaklaşan ve genel haftalık yapılacak işleri ayrıştırmaya yardımcı olur.

Ayrıca, renk kodlu etiketler aracılığıyla öncelik düzeyleri ve görev türleri eklemenize de olanak tanır. Tüm görevleri flash kartlar olarak sunan bu çözüm, ekip arkadaşlarınızın senkronizasyonunu sağlar ve acil durumları en aza indirir.

Neden beğeneceksiniz:

Görsel görev ipuçlarıyla acil sorunları anında belirleyin

Durumla uyumlu etiketlerle birden fazla bileti zahmetsizce dengeleyin

Birleştirilmiş görev görünürlüğü ile takım uyumunu yüksek tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Çok sayıda hizmet talebini yöneten SaaS müşteri desteği ekipleri veya ajanslar.

6. Grafiksiz Kişisel Yapılacaklar Listesi Şablonu

Grafikler sizi strese mi sokuyor? Grafikler Olmayan Kişisel Yapılacaklar Listesi şablonu ile işleri basit tutun. Görev ayrıntılarını, son teslim tarihlerini ve öncelikleri haritalayan Kanban tarzı bir panosu vardır, böylece grafikler ve dağınıklık olmaz.

Ayrıca, zaman bazlı planlama ve görsel netlik için takvim görünümü de içerir, böylece kalıplardaki sorunları tespit etmekle uğraşmanıza gerek kalmaz.

Neden beğeneceksiniz:

Sürükle ve bırak hareketleriyle Kanban şeritlerinde dinamik programları kolayca yönetin

Görsel karmaşa veya veri yüklemesi olmadan yinelenen görevleri yönetin

Grafik içermeyen esnekliği sayesinde görev akışlarını zahmetsizce özelleştirin

🔑 İdeal kullanım: Basit görev izleme isteyen öğrenciler veya tek başına çalışan profesyoneller.

🔍 Biliyor muydunuz? Bir görevi tamamlamak, mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin salgılanmasını tetikler. Görev ne kadar zorlu olursa, salgılanan dopamin o kadar fazla olur ve görev tamamlandıktan sonra kendinizi o kadar iyi hissedersiniz.

7. Görev Listesi Şablonu

Notion'daki Görev Listesi Şablonu, hedeflerinizi daha verimli bir şekilde oluşturmanıza ve tamamlamanıza olanak tanır.

Kanban panosundaki görevler, hızlı ilerleme günlükleri için Yapılacak, Devam Ediyor ve Tamamlandı durumlarına ayrılır ve etkinlikler son teslim tarihlerine ve zaman çizelgelerine göre ayrılır.

Panodan doğrudan yeni bir görev oluşturabilir ve daha fazla bağlam sağlamak için açıklamalar ve resimler ekleyebilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

İlerleme aşaması etiketleriyle daha küçük görevlerde ivme kazanın

Son teslim tarihi gruplama özelliği ile gecikmiş öğeleri daha hızlı halledin

Esnek liste görünümleriyle son dakika eklemelerine kolayca öncelik verin

🔑 İdeal kullanım: Temel veya günlük eylem öğelerini verimli bir şekilde tamamlamak isteyen herkes.

8. Günlük Gündem ve Yapılacaklar Listesi Şablonu

Günlük Gündem ve Yapılacaklar Listesi şablonu, işlerini öncelikle bir hedef etrafında şekillendirmek isteyen takımlar için idealdir. Yapılacaklar listesi tarzında bir pano görünümü de sunan bu şablon, her görevi belirli bir gündemle ilişkilendirir.

Son teslim tarihleri ve notlar listeyi eksiksiz hale getirir ve gündemdeki her bir nokta için ilerleme ölçülür. Ayrıca, tek bir tıklama ile yeni satır öğeleri oluşturabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

Görevlerdeki gündemleri birbirine bağlayarak günlük eylemleri sonuçlarla uyumlu hale getirin

Bir bakışta notlarla anahtar son tarihleri hızlıca yakalayın

Yaklaşan görevlerin ve gündemlerin haftalık görünümüyle iş yükünüzü optimize edin

🔑 İdeal kullanım: Yoğun programları olan uzaktan çalışanlar veya tek başına çalışan girişimciler.

Öğrenciler için en iyi Notion yapılacaklar listesi şablonları

9. Sevimli Haftalık Planlayıcı ve Yapılacaklar Şablonu

Cute Weekly Planner & To-Do şablonu ile verimliliğinizi estetik ve sakin bir şekilde sürdürün. Pastel temalı bu planlayıcı, görevleri tamamlamayı biraz daha keyifli hale getiren çiçek desenleri, anime posterleri ve eğlenceli çıkartmalar gibi özelliklere sahiptir.

Dengeli verimlilik için kişisel ve iş görevleri için ayrı bölümler de içerir. Ayrıca, şablon yeni sayfalar, resimler ve tamamlanan görevleri saklamanıza olanak tanır.

İşte neden beğeneceksiniz:

Yerleşik görsel öğelerle motive edici bir çalışma alanı oluşturun

Bölümlere ayrılmış görünümlerle kişisel ve iş önceliklerini net bir şekilde ayırın

Görüntü depolama seçenekleriyle görevlerin yanı sıra yaratıcı ilhamları da saklayın

🔑 İdeal kullanıcılar: Öğrenciler, yaratıcı profesyoneller ve estetik bir yaşam tarzını seven blog yazarları.

➡️ Daha fazla bilgi: Verimliliğinizi Koruyacak En İyi Verimlilik Sistemleri

10. Basit Okul Yapılacaklar Listesi Şablonu

Basit Okul Yapılacaklar Listesi şablonu, akademik, ders dışı ve kişisel görevleri tek bir yerde yönetmenin kolay bir yoludur.

Öne çıkan bir özellik, ödevler ve ders dışı etkinlikler gibi rutinler için hızlı erişim kontrol listeleridir.

Şablonda, son teslim tarihlerini ve yaklaşan etkinlikleri gösteren bir takvim görünümü de bulunmaktadır. Tek seferlik görevleriniz için ise, yapılacaklar listesi tablosu tüm görevlerin konularını, son teslim tarihlerini ve en son ilerlemeleri kaydetmenize yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz:

Basit ve yapılandırılmış kontrol listeleriyle görevlerinizi zamanında tamamlayın

Ev işleri alt görevleriyle akademik teslim tarihlerini dengeleyin

Konu bazlı görev tablosu ile ders dışı etkinlikleri zahmetsizce takip edin

🔑 İdeal kullanım: Ders ve sınavlarını yöneten lise veya üniversite öğrencileri.

11. Kitap Listesi Şablonu

Kişisel veya profesyonel öğrenim planlarınızda ders çalışmak veya okumak var mı? Kitap Listesi Şablonu, okuduklarınızı ve okumak için bekleyen kitapları yönetmenize yardımcı olur.

Flash kart tarzı görevlerle, her kitabın kapak resmini ve kısa tanıtımlarını görselleştirmenize bile olanak tanır.

Şablonda ayrıca bağlantıları okumak veya satın almak için alanlar bulunur, böylece paylaşım veya tekrar erişim kolaylaşır. Ayrıca, akıllı filtreler bir sonraki adımları gösterir ve öğrenme hedeflerinizi takip etmenizi sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz:

Karışık flash kart kapak görünümüyle kitapları görsel olarak izleyin

Kaydedilen bağlantılar ve notlarla anahtar okumaları kaydedin ve tekrar ziyaret edin

Akıllı sıralama sistemi ile yakında çıkacak kitapları kolayca filtreleyin

🔑 İdeal kullanıcılar: Hevesli okuyucular, öğrenciler, kitap kulübü organizatörleri veya eleştirmenler.

Profesyoneller için Notion yapılacaklar listesi şablonları

12. Yapılacaklar Listesi (Zaman Bloklama + Pomodoro) Şablonu

Yapılacaklar Listesi (Zaman Bloklama + Pomodoro) Şablonu, zamanı yönetmenize ve işlerinizi verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

Tablo görünümü, 30 dakikalık zaman blokları ve plan eklemek için hücreler ile yapılandırılmıştır. Planınız değişirse, değişiklikleri karşılaştırmak için "revize edilmiş plan" bölümünde de güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, ilerlemeyi güncellemek sadece bir tıklama ile yapılır.

Neden beğeneceksiniz:

Uyarlanabilir zaman blok ayarlarıyla günlük ritminizi iyileştirin

Yan yana plan karşılaştırmalarıyla verimlilik modellerini değerlendirin

Hızlı düzenleme Pomodoro blokları ile öğle saatlerindeki öncelikleri kolayca ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Öğrenciler, kodlayıcılar, yazarlar veya yapılandırılmış sprintler ve zaman yönetimi tekniklerini birleştiren uzaktan çalışanlar.

13. Klinisyen/Terapist Planlayıcı: Yapılacaklar ve Müşteriler Şablonu

Aynı anda müşteri verilerini, oturum notlarını ve görevleri mi idare ediyorsunuz? Notion'daki Klinisyen/Terapist Planlayıcı: Yapılacaklar ve Müşteriler şablonu tam size göre.

Tüm müşteri bilgilerinizi ve ilgili görevleri klasörlerde saklayabilirsiniz. Şablonda ayrıca haftalık yapılacaklar listesi tabloları ve tamamlanan veya kapalı müşterileri ekleyebileceğiniz bir alan bulunmaktadır.

Ayrıca, oturum sürelerini takip etmek için gerçek zamanlı bir saat de bulunmaktadır. ⏰

Neden beğeneceksiniz:

Oturum notlarını ve takipleri müşteriye özel klasörlerle yönetin

Entegre oturum zamanlayıcı ile yoğun günlerde dakikliğinizi koruyun

Hepsi bir arada yapı ile profesyonel kayıtları zahmetsizce tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri hizmetlerini yöneten terapistler, danışmanlar ve sağlık koçları.

14. Eisenhower Matris Yapılacaklar Listesi Şablonu

Eisenhower Matris Yapılacaklar Listesi şablonu, önceliklendirmeyi netleştirmek için oluşturulmuştur. Görevleri önemine göre hızlıca sıralamak için onay kutuları içeren basit bir tablo düzeni sunar.

Bu Notion şablonu ayrıca son teslim tarihleri, durum ve proje etiketleri için yerleşik alanlara sahiptir. Tüm ayrıntılar kaydedildiğinden, ne yapılacağına, planlanacağına, delege edileceğine veya silineceğine anında karar verebilirsiniz.

Bağlantılı veritabanı, görevlerinizi kolayca takip etmenizi ve projeye her zaman net bir genel bakış elde etmenizi sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Dörtlü sıralama ile karar verme sürecini hızlandırın

Önem ve aciliyet göstergesiyle görevlerinizi daha net bir şekilde görüntüleyin

Yapılandırılmış gruplama ile düşük değerli görevleri bir bakışta tespit edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Girişimciler, yöneticiler veya yoğun karar vericiler

Kişisel kullanım için ücretsiz Notion yapılacaklar listesi şablonları

15. Grafikli Kişisel Yapılacaklar Listesi Şablonu

Grafikli Kişisel Yapılacaklar Listesi şablonu, metriklerini görselleştirmek isteyen görev yöneticileri içindir. Bu şablon, görev durumunuzu ve ilerlemenizi pasta grafikler ve çubuk grafiklerle gösterir.

Yapılacaklar listesine görevleri gerçek zamanlı olarak ekleyin ve düzenleyin. Bir görevle ilgili sorularınız mı var veya herhangi bir görevi özellikle zor olarak işaretlemek mi istiyorsunuz? Bu ayrıntıları doğrudan ekleyin. Ayrıca, durumu kolayca izleyebilmeniz için bir Kanban panosu da bulunmaktadır.

Neden beğeneceksiniz:

Yerleşik talimatlar ve kaynak sayfası ile daha hızlı izlemeye başlayın

Özet Kanban panosu ile öncelikleri ve görev ayrıntılarını anlayın

Her ilerleme metriği için özel durum tablolarıyla görev tamamlama eğilimlerini inceleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Veriye dayalı sonuçları seven analistler veya verimlilik odaklı kişiler.

16. Tarif Listesi Şablonu

Malzemeler listenizi sürekli kaydırmak yerine yemek pişirmeye odaklanmak mı istiyorsunuz? Tarif Listesi şablonu mükemmel bir seçimdir.

Bu Notion şablonu, yemeklerinizi kategorilere ayırmanıza yardımcı olacak mutfaklar ve yemekler gibi anahtar veri alanlarına sahiptir. Ayrıca, menü planlama, pişirme süresi ve malzemeleri takip etme konusunda da yardımcı olur.

Ayrıca, diyete özel etiketler ve ortalama puanlar ile karar vermeyi kolaylaştırır.

Neden beğeneceksiniz:

Yemek ve yemek türü etiketleriyle menüleri saniyeler içinde düzenleyin

Pişirme süresi filtreleriyle yemek planlamasını hızlandırın

Diyet ve derecelendirme alanları ile tarifleri zahmetsizce seçin

🔑 İdeal kullanım alanları: Evde yemek pişirenler, yemek blogu yazarları veya tarif koleksiyonu giderek büyüyen herkes.

17. Market Alışveriş Listesi Şablonu

Malzemeleri stoklamak isteyenler için Market Alışveriş Listesi şablonu, bunu tek seferde halletmenize yardımcı olur.

Bu şablon, yerleşik yemek planı ve envanter tablosu ile düzenli kalmanıza yardımcı olur. Haftalık yemeklerinizi planlayın, malzemeleri kiler envanterinize bağlayın ve eksik malzemeler otomatik olarak alışveriş listenize eklenir.

Ayrıca, özel alışveriş sepeti listesi, her bir öğenin hangi mağazada mevcut olduğunu izlemenize ve hatta haritada göstermenize yardımcı olur. Genel olarak, şablon market alışverişi sürecini basitleştirir ve düzenler.

Neden beğeneceksiniz:

Son sipariş verileri alanlarıyla tüketimi takip edin

Mağaza haritasına eklenen alışveriş sepeti görünümüyle market alışverişlerinizi optimize edin

Yemek planı entegrasyonu ile haftalık alışverişinizi kolayca planlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yoğun aileler, restoran tedarik ekipleri veya önceden plan yapan yemek hazırlayanlar.

18. Sabah Yapılacaklar Listesi 4:30–6:30 Şablonu

Erken kalkanlar için tasarlanan bu Sabah Yapılacaklar Listesi 4:30–6:30 şablonu, sabah akışınıza kararlı bir şekilde başlamanızı sağlar. Rutininizin enerji seviyesini ayarlamak için açık gökyüzü ve güneş ışığı içeren kapak görüntüleri ile açılır.

Dahası, sabah egzersizlerinden kahvaltı alışkanlıklarına kadar her şeyi kapsayan onay kutuları da bulunmaktadır. Şablon, farklı rutinler ve zamanlar için özelleştirebileceğinizden, zihinsel netlik kazanmak ve karar verme yorgunluğunu önlemek için harika bir yoldur.

Neden beğeneceksiniz:

Olumlu ve sıcak temasıyla sabahlarınıza enerji katın

Güncellemesi kolay kontrol listesi seçenekleriyle sağlıklı rutinler oluşturun

Önceden yapılandırılmış etkinlik dizileriyle karar verme yorgunluğunu azaltın

🔑 İdeal kullanıcılar: Girişimciler, spor meraklıları veya sabah rutini hayranları.

Gelişmiş Notion yapılacaklar listesi şablonları

19. Nihai Yapılacaklar Listesi Şablonu

Görev özetleriyle yetinmek istemiyorsanız, Ultimate To-Do List şablonu Notion çalışma alanınızda yerini alacaktır. Ana görev bölümü, öncelik ve görev kategorisinden bağlantılı alt görevlere ve canlı ilerlemeye kadar her şeyi izler.

Şablon, hızlı kontrol listeleri için sol bölmede yapışkan notlar sunar. Alt görev ayrıntılarını ve gecikmiş etkinlikleri gözden geçirmek için özel bir bölüm de vardır.

Neden beğeneceksiniz:

Ölçeklenebilir liste tasarımıyla yüksek hacimli iş akışlarını yönetin

Yapılacakları kategori, aciliyet ve öneme göre sıralanmış görevlere ve alt görevlere ayırın

Gecikmiş özet bölümüyle kaçırılan veya gecikmiş öğeleri zahmetsizce izleyin

🔑 İdeal kullanım: Birden fazla önceliği ve karmaşık programları olan proje liderleri veya ileri düzey kullanıcılar.

20. Gelişmiş Yapılacaklar Listesi Şablonu

Gelişmiş Yapılacaklar Listesi şablonu, derinlemesine bir yaklaşım benimseyen başka bir çözümdür. Özel bölümler yerine, görevleri çeşitli sekmelere ayırır.

Ana tablosu, etiketler ve öncelikler dahil olmak üzere tüm ilgili görev bilgilerini kaydeder. Ayrıca şablonda, tamamlanan ve projeye özgü etkinlikler için özel sekmeler bulunur. Tek bir tıklamayla yeni görevler ve projeler ekleyin ve görevlerinizi öncelik, durum veya türe göre görüntüleyin.

Neden beğeneceksiniz:

Sekmeli biçimiyle projeler arası bağımlılıkları kolayca görünüm

Özel arşivlerle tamamlanan işleri segmentlere ayırarak daha hızlı raporlama yapın

Yerleşik ilerleme alanlarıyla devam eden öncelikleri optimize edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Çok yönlü iş akışlarını yöneten proje yöneticileri, danışmanlar veya verimlilik meraklıları.

Notion Sınırlamaları

Elbette, Notion birçok şablon sunar, ancak bu, dezavantajları olmadığı anlamına gelmez. Notion'u görev yönetimi yazılımı olarak kullanmaya karar vermeden önce, aklınızda bulundurmanız gereken bazı sınırlamalar vardır:

Sınırlı yinelenen görev desteği: Birçok kullanıcı, Notion'da yinelenen görevleri ayarlamayı sıkıcı buluyor. Bu, uzun süreli projeler için uygun olmayabilir

Büyük içeriklerde performans sorunları: Platform, ağır içerik veya karmaşık Notion veritabanlarını işlerken yavaşlayabilir veya yanıt vermeyebilir

Mobil uygulama sınırlamaları: Mobil sürümde masaüstü sürümünün bazı özellikleri bulunmamaktadır ve ciddi verimlilik için kullanımı zor olabilir

Sınırlı otomasyon ve entegrasyonlar: Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, Notion'da yerleşik otomasyonlar ve üçüncü taraf entegrasyonları sınırlıdır

Zor öğrenme eğrisi: Görev sistemlerini özelleştirmek ve Notion gösterge paneli gibi gelişmiş özellikleri kullanmak zaman alıcı olabilir

➡️ Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi için Notion Nasıl Kullanılır?

Notion Şablonlarına Alternatifler

Kapsamlı ve sorunsuz görev tamamlama ihtiyacınız varsa Notion en uygun seçenek olmayabilir.

Notion alternatiflerine yöneldiğinizde, özelleştirme, görev izleme ve yapay zeka destekli verimlilik açısından en iyi seçenekler arasında ClickUp'ı hemen fark edeceksiniz.

Bir G2 kullanıcısının ClickUp hakkında söyledikleri:

İki yıl boyunca Notion ile uğraştıktan sonra, otomasyonları saniyeler içinde kurabilme özelliği devrim niteliğinde oldu. ClickUp, sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan özel listeler, klasörler ve belgeler içeren organize bir sistem sunarken, birden fazla aboneliğin (Loom, Slack ve Notion) yerini aldı. Her şey doğal bir şekilde organize edilmiş gibi hissediliyor, daha önce çalışma alanımızı düzenlemek için harcadığımız saatlerden tasarruf ediyoruz ve gerçek müşteri projelerine daha fazla zaman ayırabiliyoruz. ”

İki yıl boyunca Notion ile uğraştıktan sonra, otomasyonları saniyeler içinde kurabilme özelliği devrim niteliğinde oldu. ClickUp, sıfırdan oluşturmaya gerek olmayan özel listeler, klasörler ve belgeler içeren organize bir sistem sunarken, birden fazla aboneliğin (Loom, Slack ve Notion) yerini aldı. Her şey doğal bir şekilde organize edilmiş gibi hissediliyor, daha önce çalışma alanımızı düzenlemek için harcadığımız saatlerden tasarruf ediyoruz ve gerçek müşteri projelerine daha fazla zaman ayırabiliyoruz. ”

Şimdi, ClickUp'ın ücretsiz yapılacaklar listesi şablonlarının, profesyonel ve kişisel hayatınızda Notion'u anında gölgede bırakacak özelliklerine bir göz atalım:

1. ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu ile tüm görevlerinizi oluşturun, delege edin ve tamamlayın

Yapılması gereken işleri halletmeye başlamak mı istiyorsunuz? ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu, yazmanızı, planlamanızı ve tamamlamanızı sağlayan, kullanımı kolay bir başlangıç platformudur. Başlangıç tarihleri, son tarihler, atanan kişiler ve öncelik listeleri ile bu özelleştirilebilir şablon, yoğun günler için tasarlanmıştır.

Her görev, ekibinizin işlerini zamanında ve bütçe dahilinde tamamlaması için ayrıntılı açıklamalar ve yerleşik zaman takibi için alan içerir.

Neden seveceksiniz:

Kolayca işaretlenebilen, odaklanmayı gerektiren görevlerle net öncelikler belirleyin

Zaman tahmini ile iş yükünü ve beklentileri yönetin

Dahil edilen Pano Görünümü'nü kullanarak görevleri durumlarına göre izleyin

Özel etiketleriyle tüm projelerinizde ve faaliyetlerinizde düzenli kalın

🔑 İdeal kullanım: Görevleri yönetmek ve son teslim tarihlerini takip etmek için temiz ve etkili bir yol arayan bireyler, serbest çalışanlar ve takımlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Etkili önceliklendirme, olumlu değişime yol açma olasılığı neredeyse iki kat daha fazladır. Özel öncelik listelerinin sizin için neler yapabileceğini düşünün!

2. ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile motivasyonunuzu koruyun ve rutininizi takip edin

Mevcut rutininizi optimize etmek istiyorsanız, ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu mükemmel bir seçimdir. Sabah, öğleden sonra ve akşam rutinleri için önceden tasarlanmış alt görevleri, sağlıklı alışkanlıkların aktif kalmasını sağlar.

Otomatik hatırlatıcılar ve ilerleme güncellemeleri, işlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Ayrıca şablon, eylemlerinize odaklanmanızı sağlamak için mutluluk, iş ve ev işleri gibi emoji dolu kategoriler sunar.

İşte neden seveceksiniz:

Günlük alışkanlıkları pekiştirmek için yerleşik seri sayacı ile tutarlılığı izleyin

Yerleşik konum etiketleriyle hazırlık ve seyahat zamanınızı planlayın

Yerleşik AI destekli açıklamalarla her proje için rutinleri özelleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Alışkanlık takipçileri, günlük görev planlayıcıları, öğrenciler ve yapılandırılmış ancak esnek bir günlük görev yönetimi isteyen uzaktan çalışan profesyoneller.

📮 ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemlerini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleriyle, her zaman önce neyi halletmeniz gerektiğini bilirsiniz.

3. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile toplantı taleplerini ve planlanan tartışmaları kolaylaştırın

Planlanmamış görevler ve ani toplantılarla uğraşmaktan bıktınız mı? ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile tartışmaları basitleştirin ve daha iyi planlayın. Canlı renk kodlarıyla rolleri ve görev kategorilerini vurgulayan çoklu takvim görünümleriyle öne çıkıyor.

Daha akıllı hazırlık yapmanıza yardımcı olacak ayrıntılar, isimler ve saatlerin yer aldığı bir program gösterge paneli de bulunmaktadır. Ayrıca, şablon, kullanıcıların gündem maddeleri ve öncelik düzeylerini içeren taleplerini girebilecekleri bir toplantı talep formu ile birlikte gelir.

Neden seveceksiniz:

Referans belgeleri ekleyebileceğiniz alanlarla tartışmaları sorunsuz ve yapıcı bir şekilde sürdürün

Otomatik e-posta iletişimi ile toplantılara anında yanıt verin

Zoom entegrasyonu ile e-posta davetiyeleri ve toplantı bağlantıları gönderin

Toplantı İsteği Görünümü'nü kullanarak yaklaşan toplantıları ve toplantıdan önce tamamlanması gereken görevleri izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje liderleri, yönetici asistanları ve çok sayıda toplantıyı yöneten ve her ayrıntıyı kolaylıkla organize etmek için bir araca ihtiyaç duyan müşteri ile iletişim halinde olan takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Takvim Görünümünü en iyi şekilde kullanma konusunda kısa bir açıklama hazırladık. Buradan izleyebilirsiniz 👇.

4. ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu ile tekrarlanan önceliklerinizi takip edin ve programınızı kolaylaştırın

ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu, takımların işe özgü görevleri kolaylaştırması için bir başlangıç aracıdır. Daha özelleştirilmiş bir iş akışı için görev sıklığından iletişim bilgilerine kadar her şey için beşten fazla veri alanı sunar.

Bu şablon, yöneticilerin bütçe yönetimi ve satış izleme gibi uzun vadeli hedefleri yönlendirmeleri için aylık ve haftalık takvim görünümlerine de sahiptir. Ayrıca, esnek görev durumları ve not bölümleri, ilerleme incelemelerini ve anahtar iletişimleri merkezileştirir.

Neden seveceksiniz:

Önemli Notlar ve Kaynaklar gibi özel özniteliklerle görevlere bağlam ekleyin

Daha kolay planlama ve izleme için Görevler Liste Görünümü ile tüm yapılacaklarınızı tek bir yerde görün

Durum veya tür değiştiğinde görevleri doğru departmana yönlendiren otomasyonlarla görevleri kolaylaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yinelenen ve son teslim tarihi olan görevleri yöneten pazarlama takımları, proje yöneticileri ve operasyon sorumluları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp ile iş yapılacaklar listelerinizi sorunsuz bir şekilde yönetin Brain: Size şunları sağlar: Yapılacak öğeleriniz için görevler veya alt görevler oluşturun. İhtiyacınızı açıklayın, seçtiğiniz listeye eklenecektir

Uzun veya karmaşık görevleri özetleyerek, bir bakışta ne yapılması gerektiğini anlamanıza yardımcı olun

Belirli görevleri, gecikmiş öğeleri veya size atanan görevleri bulun. Ayrıca, öncelik, son teslim tarihi veya duruma göre yapılacaklarınızı filtreleyin ve düzenleyin

Yapılacak işleriniz için hatırlatıcılar ayarlayın ve hiçbir son tarihi kaçırmayın ClickUp Brain ile yaklaşan projeleriniz için beyin fırtınası yapın, planlayın ve görevler oluşturun

5. ClickUp'ın Etkinlik Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Etkinlik Listesi Şablonu ile her ölçekteki projeyi veya etkinliği oluşturun, sıralayın ve yürütün

Mevcut iş yükünüzün üzerine yeni bir proje mi bekliyorsunuz? ClickUp'ın Etkinlik Listesi Şablonu, bu yoğunluğu yenmek için tasarlanmıştır. Bir görev şablonu olarak, hızlı alt görevler halinde planlanmış etkinliklerin tam listesini içerir.

Kalite kontrolüne odaklanan takımlar için şablon, herkesin herhangi bir görevi kapatmadan önce tamamlaması gereken, eklemesi kolay kontrol listeleri içerir. En iyi kısmı ne mi? Sonraki adımlardan emin değilseniz, "Alt görevler öner" seçeneğine tıklayın ve AI'nın eylem planınızı hazırlamasına izin verin.

Neden seveceksiniz:

Önceden tanımlanmış görev bağımlılıkları ile işlerinizi etkili bir şekilde sıralayın

Tüm alt görevlere otomatik olarak bağlanan tamamlanma ilerleme çubuğu ile ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görünüm

Etkinlik çubuğu ve yorum bölümü ile takım üyelerine güncellemeler ve geri bildirimler ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: QA takımları, sprint yöneticileri veya sıkı zaman çizelgeleri altında birden fazla teslimatı aynı anda idare eden hızlı tempolu operasyon takımları.

6. ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile iş yüklerinizi planlayın, hızlı proje özetleri alın ve tüm görev kaynaklarını saklayın

ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu, fikirler, eylem öğeleri ve birikmiş işler için ayrı listelerle çabaları bölümlere ayırmanıza ve önceliklendirmeyi artırmanıza yardımcı olur.

Her görünüm ve liste, darboğazları yeniden gözden geçirmek ve ivmeyi izlemek için gerçek zamanlı bir ilerleme çubuğu ile birlikte gelir. Ayrıca, oluşturduğunuz tüm belgeler özel bir görünüme otomatik olarak eklenir, böylece görev izlemeyi en son bilgiler ve güncellemelerle birleştirmek çok kolay hale gelir.

İşte neden seveceksiniz:

Atanmış ve atanmamış görevlerin pasta grafik dökümüyle takım kapasitesini bir bakışta görselleştirin

Genel bakış bölümüne yerleştirilmiş AI destekli ClickUp Brain ile günlük proje özetlerini takip edin

Çalışma alanınızı düzenleyin ve kolay erişilebilir yer imleri ve gömülü belgelerle anında içgörüler elde edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla projeyi aynı anda yürüten ve komuta merkezi tarzı bir görev görünümü arayan takım liderleri, çapraz fonksiyonlu yöneticiler ve operasyon sorumluları.

7. ClickUp Taşınan Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu ile paketleme ve yüklemeden yeni evinize yerleşmeye kadar her kontrol listesini işaretleyin

Taşınma gününde bir şey unutmaktan mı endişeleniyorsunuz? ClickUp Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu tüm bu kaosu ortadan kaldırır. Pano Görünümü, her nesneyi, etkinliği ve odayı kapsayarak gezinmeyi çok kolaylaştırır.

Şablon, takımın iş yükünü dengelemesi gereken profesyonel taşınmacılar için mükemmel olan tarih ve atanan kişi alanlarıyla birlikte gelir. Ve her şeyi dijital olarak planlayan bir aileniz varsa, bu şablon tam size göre.

Neden seveceksiniz:

Oda, miktar ve koşulları içeren öğe bazında envanter alanları ile paketlemeden yerleşmeye kadar taşınmanın her aşamasını planlayın

Anahtarları kapatmak, yüklenicilere ödeme yapmak veya anahtarları iade etmek için hatırlatıcılar ayarlayın; uyarılar tüm cihazlarda ve e-postalarda görünür

Her öğeye ekli yorumlar özel alanını kullanarak kırılgan nesnelerin taşınmasıyla ilgili talimatları ve özel istekleri belgelendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Taşınan aileler, taşınma profesyonelleri veya ev kurulum kontrol listesini baştan sona yöneten herkes.

💡 Profesyonel İpucu: Görev yönetimi için Kanban panolarını ilk kez mi kullanıyorsunuz? Endişelenmeyin. Bilmeniz gereken her şeyi anlatan video kılavuzumuzu izleyin.

8. ClickUp Kova Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Bucket List Şablonu ile hayallerinizi planlanmış maceralara dönüştürürken kaosu ortadan kaldırın

ClickUp'ın Bucket List Şablonu, her zaman hayalini kurduğunuz deneyimleri kaos olmadan planlamak için önceden tasarlanmış alanınızdır. İstekleriniz dağınıklık içinde kaybolmadan önce, bunları yemek ve etkinlikler gibi kategorilere göre düzenlemenize yardımcı olur.

Bu şablon, seyahat, eğlence, ilişkiler ve manevi hedefleriniz için alt kategoriler de içerir.

Ayrıca, her deneyimi önceliğe göre derecelendirebilir, böylece önce neye odaklanacağınızı seçebilirsiniz.

İşte neden seveceksiniz:

Hedeflerinizi kıta ve kişi bazında kova listesi görünümleriyle görselleştirin

Seyahat fotoğraflarınızı saklamak için yerleşik özel alan ile önemli anları yeniden yaşayın

Hedeflerinizi, tamamladıkça kişiselleştirilmiş öneriler ekleyen AI destekli otomasyonlarla güncel tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Seyahat edenler, hedef odaklı çiftler, dijital planlayıcılar veya hayallerini gerçekleştirilebilir planlara dönüştüren herkes.

9. ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu ile her ders, sınav ve bölümden bir adım önde olun

Dersler, sınavlar ve son teslim tarihleri arasında koşturuyor musunuz? ClickUp Ders Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu, dönem boyunca yardımcınız olacak. İlkbahar ve sonbahar dönemleri için kullanıma hazır klasörler oluşturarak kolay gezinmenizi sağlar.

Bu şablon ayrıca İspanyolca, Tarih, Jeoloji, Küresel Bilim ve Bilgisayar gibi konulara göre listeler sunar ve her birinde önceden doldurulmuş, özelleştirilebilir ödevler bulunur.

En iyi yanı ne mi? Her görevin ne kadar süreceğini, değerini kaydetmenize, çalışma kitaplarına bağlantı eklemenize ve ilgili bölümleri işaretlemenize olanak tanır.

İşte neden seveceksiniz:

Hangi derslerin tamamlandığını, zorunlu ve isteğe bağlı olduğunu gösteren derece planlama görünümü ile kariyerinizi ve kredilerinizi akıllıca planlayın

Gizli ve güvenli paylaşım bağlantıları ile çalışma grubunuzda geri bildirim ve ipuçlarını kolayca paylaşın

Konu özel belge görünümlerine tek tıklamayla erişerek hareket halindeyken notlar alın

🔑 İdeal kullanıcılar: Her konuda ve her dönemde işlerini takip etmek isteyen üniversite öğrencileri.

🔍 Biliyor muydunuz? MIT, okçuluk, eskrim, tabanca ve yelken kurslarını tamamlayan öğrencilere korsan sertifikası veriyor. Beden eğitimi kontrol listenizi bir üst seviyeye taşıyın!

10. ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın İşleri Tamamlama Şablonu ile planlarınızı optimize edin ve zahmetsizce harekete geçin

Planlamanın ötesine geçip gerçek eyleme geçmeniz mi gerekiyor? ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu, ivme kazanmak için oluşturulmuş kullanıma hazır bir klasördür.

En etkili yönleri, iş ve ev görevlerinden, devredilen öğelere, açık projelere ve finanslara kadar her türlü bağlamı yakalayan özel alanlarıdır.

Eylem odaklı düşünce tarzına yeni misiniz? Bu Getting Things Done ( GTD) şablonu, kolay ve anında erişim için hızlı başlangıç kılavuzu, eğitim videosu ve sabitlenmiş görevler içerir. Gereksiz gecikmeleri ve zihin karmaşasını ortadan kaldırmada oldukça yararlıdır.

İşte neden seveceksiniz:

Gelen kutunuza gelen her şeyi, bilgileri yönetme kuralları ile vurgulayarak sıralayın ve üzerinde işlem yapın

Çaba derecelendirmeleri için Likert ölçeği ile yapılacaklar listelerinizi oluşturduğunuz anda daha akıllıca planlayın

Haftalık İnceleme Görünümü ile projeleri netleştirin, takip edin ve yaratıcı bir şekilde ilerletin

🔑 İdeal kullanıcılar: GTD hayranları, verimlilik meraklıları veya cuma gününe kadar daha az stres ve daha fazla iş yapmak isteyen herkes.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Özel Durumlar ile "Yapılacak", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi özel durumlarla hedeflerinizin ilerlemesini takip edin.

ClickUp ile Görev Tamamlamayı Çocuk Oyuncağı Haline Getirin

Notion yapılacaklar listesi şablonları, bekleyen faaliyetlerinizi tamamlamak için sağlam bir başlangıçtır. Doğru görev şablonlarıyla, işleriniz ve hatta tüm hayatınız dağınıklıktan arınmış ve verimli hale gelebilir.

Sunduğumuz ücretsiz Notion şablonlarından birini seçerseniz, doğru yoldasınız demektir. Ancak, ClickUp'ın gelişmiş görselleştirme ve sezgisel görev izleme özellikleriyle mükemmel bir şekilde organize olabiliyorken neden temel kontrol listelerine bağlı kalasınız?

ClickUp ayrıca kapsamlı görev yönetimi, AI destekli görev özetleri, anında içerik oluşturma ve özelleştirilebilir analizler gibi özelliklere sahiptir. Üstelik tüm bunlara herhangi bir araç veya şablondan erişilebilir.

Görevleri tamamlama şeklinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun!