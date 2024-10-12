notlar, Görevler ve Daha Fazlası için 50'den Fazla Ücretsiz Notion Şablonu

Not almak için bir araç, beyin fırtınası yapmak için başka bir araç, görevleri izlemek için ayrı bir araç ve belge paylaşımı için başka bir araç gibi birden fazla aracı kullanmak çok yorucu olabilir. Dağınık bir yaklaşım, bilgi kaybına, yanlış iletişime ve zaman kaybına yol açar.

Notion şablonları işte burada devreye girer: iş akışınızı tek bir platformda bir araya getirmenize yardımcı olur. 🤝

İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için, aşağıda 50'den fazla ücretsiz Notion şablonunu listeledik. Ayrıca, sağlam görev yönetimi ve özelleştirme özelliklerine sahip en iyi 10 alternatif şablonun bulunduğu bir bonus liste de ekledik.

Ama önce, Notion şablonlarının size neler sunduğunu inceleyelim.

Notion Şablonları Nedir?

Notion şablonları, tek bir platformda not almayı, hedefleri izlemeyi, yinelenen görevleri yönetmeyi ve hatta projeleri organize etmeyi kolaylaştıran önceden tasarlanmış araçlardır.

Notion topluluğu tarafından oluşturulan bu şablonlar, birçok yönü ve kullanım örneğini (kişisel organizasyon ve verimlilik, proje yönetimi, alışkanlık izleme, ders planlama vb. ) kapsar. Yeni Notion kullanıcıları için, kendi sistemlerini ve şablonlarını oluşturabilecekleri bir başlangıç noktası görevi görürler.

Örneğin, Notion'un İçerik Takvimi Şablonu, birden fazla içerik pazarlama kampanyasını ve yaratıcı projeleri yönetmek için idealdir. Notion Çalışma Alanı içinde, zaman çizelgeleri, içerik fikirleri ve yayın tarihleri için bölümler içeren, tümü takvim görünümünde düzgün bir şekilde görüntülenen, gönderileri planlamak ve zamanlamak için yapılandırılmış bir yol sağlar.

notion aracılığıyla

Görevleri duruma ve önceliğe göre sıralayabilir, gerektiğinde bağımlılıklar ve takipler ayarlayabilirsiniz. Bu şablon ücretsiz olmakla birlikte, Notion daha karmaşık ihtiyaçlar için gelişmiş özelliklere sahip ücretli şablonlar da sunmaktadır.

Her Notion şablonundan en iyi şekilde yararlanmak için, bunların ihtiyaçlarınız için neden etkili olduğunu anlamanız gerekir.

İyi bir Notion şablonu nedir?

Proje yöneticisi, öğrenci veya serbest çalışan olsanız da, sağlam bir Notion şablonu size sadece sıradan not alma yöntemlerinden daha fazlasını sunmalıdır. Dikkat etmeniz gereken başlıca özellikler şunlardır:

Özel : Hedefleri ve son teslim tarihlerini izlemek için ücretsiz : Hedefleri ve son teslim tarihlerini izlemek için ücretsiz Notion takvim şablonları gibi ihtiyaçlarınıza uygun bir şablon seçin

İyi yapılandırılmış: Mantıklı bilgi akışı, iyi tanımlanmış bölümler (kategoriler, alt kategoriler ve başlıklar gibi) ve sezgisel gezinme özelliğine sahip bir şablon seçin

Özelleştirme: Genel tasarımı bozmadan bölümleri, renkleri ve düzenleri kolayca düzenleyebileceğiniz ve farklı projeler için çoğaltabileceğiniz şablonlar bulun

Verimlilik: Yönetimsel görevleri en aza indirmek için yerleşik veritabanları, takvimler ve görev listeleri içeren şablonları arayın

İşbirliği: Şablonun takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına yardımcı olacak gerçek zamanlı düzenleme ve yorum konuları gibi özellikleri desteklediğinden emin olun

Entegrasyon : Şablonun, Notion takviminizle otomatik senkronizasyon gibi özellikler dahil olmak üzere mevcut Notion kurulumunuzla uyumluluğunu doğrulayın

Duyarlı tasarım: Şablonun tüm cihazlarda (ör. bilgisayar, mobil, tablet) ve ekran boyutlarında düzgün çalıştığını kontrol edin

farklı Kullanım Durumları için 50'den Fazla Ücretsiz Notion Şablonu

Notion, takımı ve harici oluşturucular tarafından hazırlanan ve sürekli büyüyen ücretsiz şablon koleksiyonu sunarak çeşitli ihtiyaçlara uygun araçları bulmanızı kolaylaştırır. Aşağıda, en beğenilen kullanım örneklerinden bazılarını bir araya getirdik:

Notion'un belge şablonları

Notion'un belge şablonları, tek başına çalışan profesyoneller ve proje takımları için dokümantasyon sürecini basitleştiren çok yönlü ve özelleştirilebilir düzenler içerir. Görseller, metinler, bağlantılar ve grafikler ekleyerek belgenizi özelleştirebilirsiniz. 📊

Toplantı notlarından yaratıcı özetlere, teknik ürün belgelerinden SWOT analizine kadar Notion, belge akışlarınızı kolaylaştırmak için çeşitli belge şablonları sunar. Bazı örnekleri inceleyelim.

1. Notion SOP Şablonu

notion aracılığıyla

Notion SOP Şablonu, yönetimden finansa kadar çeşitli projelerdeki şirketinizin görevleri ve faaliyetleri için kritik öneme sahip adım adım protokoller ve operasyonel standartlar oluşturur. Bu yönergeler, tüm departmanların kalite ve uyumluluğu sürdürmesini sağlamak için açık ve somut talimatlar içerir.

2. Notion Pazarlama Belgeleri Şablonu

notion aracılığıyla

Pazarlama ekipleri, Pazarlama Belgeleri Şablonunu kullanarak kampanya özetleri ve marka yönergeleri gibi anahtar kaynakları tek bir konumda birleştirebilir

3. Notion Rakip Analizi Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Rakip Analizi Şablonu, işinizin rekabet avantajını değerlendirirken, en iyi uygulamaları karşılaştırırken ve iyileştirme alanlarını belirlerken özellikle yararlıdır.

4. Notion Etki Stratejisi Belge Şablonu

notion aracılığıyla

Erişiminizi artırmak için bir influencer ile işbirliği yapmayı mı planlıyorsunuz? Notion'un Influencer Stratejisi Belge Şablonu, hedef kitlenin faizlerini anlamaktan ve bir influencer bulmaktan hedefleri belirlemeye ve anahtar metrikleri ölçmeye kadar kapsamlı bir plan geliştirmenize yardımcı olabilir.

5. Notion Kullanıcı Yolculuğu Haritası Şablonu

notion aracılığıyla

Kullanıcı odaklı stratejiler oluşturmanın önemli bir parçası, kullanıcı deneyimlerini anlamaktır. Notion'un Kullanıcı Yolculuğu Haritası Şablonu, çeşitli temas noktalarında müşterilerin sorunlu noktalarını belirlemenizi ve değerli içgörüler elde etmenizi sağlar.

6. Notion Müşteri Kaydı Süreci Akış Şablonu

notion aracılığıyla

Yeni kullanıcıların ürün ve hizmetlerinizi hızlı bir şekilde kullanmaya başlamasına yardımcı olmak için, Müşteri Kaydı Süreci Akış Şablonunu kullanarak demolar, kılavuzlar, SSS'ler ve daha fazlasını tek bir yerde toplayabilirsiniz. Sorunlu noktalar ve kullanıcı profilleri hakkında bilgi sahibi olarak, kişiselleştirilmiş eğitim ve destek sağlayabilir ve etkileşimi artırabilirsiniz.

7. Notion Geriye Dönük Şablonu

notion aracılığıyla

Bir proje tamamlandığında, Notion'un Geriye Dönük Şablonu, anahtar bilgileri toplamanıza ve gelecek için bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olabilir.

8. Notion Performans Değerlendirme Şablonu

notion aracılığıyla

Performans Değerlendirme Şablonu, yöneticilerin bireysel katkıları ve takım içindeki ilerlemeyi değerlendirmesine ve ayrıntılı geri bildirim paylaşmasına olanak tanır.

9. Notion Ajans RFP Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Ajans RFP Şablonu, tekliflere özel belgeler için proje kapsamını ve hedeflerini net bir şekilde tanımlayarak iç ve dış paydaşlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

10. Notion AI Toplantı Özetleri Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un AI Toplantı Özetleri Şablonu, toplantı notlarını, gündemleri, eylem öğelerini vb. özetleyen ve tüm ilgili bilgileri kolay erişim için merkezi bir konumda depolayan AI destekli bir araçtır.

Notion'un Proje Şablonları

Kampanyalarınızı, dönüşüm hunilerinizi veya iş akışlarınızı yönetmek için yapılandırılmış bir yol mu arıyorsunuz?

Notion'un Proje Şablonları, takımların ve bireylerin projeleri düzenlemesi ve yürütmesi için çeşitli düzenler sunar. Görev atama özelliğini kullanarak işleri delege edin ve paydaşları aynı sayfada tutmak için bir gösterge paneli oluşturun.

1. Notion Proje Şartı Şablonu

notion aracılığıyla

Proje başlangıç toplantınız için Proje Şartı Şablonu, kapsam ve hedefleri tanımlamak, zaman çizelgeleri oluşturmak ve kaynakları tahsis etmek için bir çerçeve sağlar

2. Notion Tasarım Yol Haritası Şablonu

notion aracılığıyla

Tasarım Yol Haritası Şablonu ile işlevler arası takımların uyumunu sağlayın. Özel filtreler ve görünümler ile birden fazla projenin genel görünümünü veya her görevin ayrıntılı bilgilerini görebilirsiniz.

3. Notion Rippling'in Çoklu Ürün Yol Haritası Şablonu

notion aracılığıyla

Rippling'in Çoklu Ürün Yol Haritası Şablonu, Gantt grafiğinde görev sıralama ve bağımlılık haritalama gibi özelliklerle birden fazla projeyi kolaylıkla izlemenize yardımcı olur.

4. Notion Hedefler ve Anahtar Sonuçlar Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar Takip Şablonu, her bir OKR'yi durum, sahip, öncelik ve zaman çizelgesi gibi önemli bilgilerle oluşturmanıza ve güncellemenize olanak tanır. Bu, sorumlulukları net bir şekilde tanımlamaya yardımcı olur ve takımların uyumlu çalışmasını ve genel hedeflere odaklanmasını sağlar.

5. Notion Geri Bildirim Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Birbirine bağlı veritabanları ile Notion'un Geri Bildirim Takip Şablonu, müşteriler ve ürün geliştirme takımları arasındaki boşlukları kapatır. Çözüm mühendislerinin ürün performansı hakkında ayrıntılı bilgiler edinmesine ve kullanılabilirliği iyileştirmesine yardımcı olur.

6. Notion Pazarlama Satıcı Merkezi Şablonu

notion aracılığıyla

Birden fazla tedarikçiyle çalışırken, Pazarlama Tedarikçi Merkezi Şablonunu kullanarak belgeleri ve iletişimi tek bir yerde birleştirin

7. Notion Hata Bildir Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Hata Bildir şablonuyla, raporlamadan çözüme kadar uçtan uca hata izleme iş akışlarını optimize edin. Şablon ayrıca günlükleri tutmak ve düzeltmeleri izlemek için bir veritabanı sağlar.

8. Notion Ortaklıkları CRM Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Ortaklıklar CRM Şablonu ile ortaklık ilişkileri yönetimi iş akışlarını kolaylaştırın. Ortakları sektör, bölge vb. kriterlere göre kategorilere ayırın ve özel bir portal üzerinden her şeyi yönetin.

9. Notion Sosyal Medya Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Sosyal medya varlığınızı güçlendirmek mi istiyorsunuz? Notion'un Sosyal Medya Planlayıcı Şablonunu kullanarak platformlar arasında zamanında ve tutarlı içerik yayınlayın. Fikir oluşumundan yayınlanmasına kadar farklı aşamaları Kanban tarzı bir pano üzerinde görselleştirerek verimli bir planlama yapın.

10. Notion Aday Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Birden fazla rol için işe alım mı yapıyorsunuz? Notion'un Aday Takip Şablonu'nu kullanarak adayların farklı işe alım aşamalarındaki ilerlemelerini takip edin. Farklı görünümler arasında geçiş yaparak tüm işe alım sürecini bir bakışta analiz edin veya bireysel adayların ayrıntılarına ulaşın.

Daha fazla bilgi: Notion'da Form Oluşturma

Notion'dan Wiki Şablonları

Notion'un Wiki Şablonları kategorisi, düzenli kalmanıza yardımcı olacak en iyi Notion şablonlarından bazılarını içerir. Bu şablonlar, bilgilerinizi merkezileştirmenin sezgisel bir yolunu sunarak, dağınık belgeleri düzgün bir şekilde yapılandırılmış bir bilgi merkezine dönüştürür.

Bu ücretsiz Notion şablonları, bilgi tabanları ve iş yönergeleri oluşturmak için mükemmeldir. İçeriği kolayca güncelleyebilir, düzeni özelleştirebilir ve ilgili sayfaları bağlayabilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı düzenleme ile takım üyeleri de katkıda bulunabilir ve bilgilerin güncel kalmasını ve herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlayabilir.

1. Notion Temel Çalışan El Kitabı Şablonu

notion aracılığıyla

Temel Çalışan El Kitabı Şablonu, işyeri davranış kuralları, yan haklar, kıyafet kodu ve güvenlik kurallarını kapsar ve tüm çalışanların şirketin politika ve prosedürlerini anlamasını ve bunlara uymasını sağlar.

2. Notion Satış Wiki Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Satış Wiki Şablonu ile savaş kartları, komut dosyaları ve e-posta şablonları gibi satış kaynaklarının merkezi bir deposunu oluşturun ve önemli bilgilere kolayca erişin.

3. Notion Mühendislik Wiki Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Mühendislik Wiki Şablonu ile mühendislik takımlarınız için tek bir bilgi kaynağı oluşturun. Süreçleri ve en iyi uygulamaları belgelendirerek, şablon yeni çalışanların işe alımını kolaylaştırır ve onların hızlı ve kolay bir şekilde işlerine alışmalarını sağlar.

4. Notion Takım Dizini Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Takım Dizini Şablonu, tüm çalışanlarla ilgili bilgileri kolayca erişilebilir bir depoda saklamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur. İşgücü yönetimini basitleştirmenin yanı sıra, takım üyelerinin birbirleriyle bağlantı kurmasını kolaylaştırarak işbirliği ve karşılıklı destek kültürünü teşvik eder.

5. Notion Vizyon ve Strateji Şablonu

notion aracılığıyla

Strateji planlaması ve karar verme sürecinin kuruluşun hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için iyi tanımlanmış bir vizyon beyanı gereklidir. Notion'un Vizyon ve Strateji Şablonu, çalışanlara şirketin değerleri ve hedefleri, ilerleme göstergeleri ve başarı ölçütleri hakkında tam netlik sağlayan bir araçtır.

6. Notion Etkinlik Takvimi Şablonu

notion aracılığıyla

Aile günlerinden yetenek gösterilerine, ödül törenlerinden denizaşırı etkinliklere kadar, üzerinde çalışabileceğiniz birçok etkinlik vardır. Notion'un Etkinlik Takvimi Şablonunu kullanarak etkinlik ekibinizi etkinlik ayrıntıları hakkında bilgilendirin ve katılımı teşvik etmek için sponsorlar, konum, bağlantılar, resimler ve daha fazlası gibi ek ayrıntılar ekleyin.

7. Notion Mülakat Kılavuzu Şablonu

notion aracılığıyla

Mülakatlar korkutucu olabilir. Notion'un Mülakat Kılavuzu Şablonu ile adayların süreci, ne beklemeleri gerektiğini, iş tanımının ayrıntılarını, çeşitli mülakat aşamalarını ve mülakat hazırlıklarına yardımcı olacak şirket kaynaklarını anlamalarına yardımcı olarak onları rahatlatın.

8. Notion Medya Listesi Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Medya Listesi Şablonu ile kanallarda şirketiniz hakkında söylenenleri takip edin. İki birbirine bağlı veritabanını kullanarak, muhabirler ve platformlarla medya kapsamını haritalayın

9. Notion Basın Kiti Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Basın Kiti Şablonu ile marka ve görsel varlıklar, liderlik bilgileri, ürün lansmanları, birleşmeler vb. ile ilgili haberler ve medya kapsamı içeren önceden hazırlanmış bir set oluşturun. Kullanımı kolay arayüzü, bilgileri eklemeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı basit ve hızlı hale getirir.

10. Notion Dahili SSS Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Dahili SSS Şablonunu kullanarak, çalışanların politikalar, avantajlar ve daha fazlası hakkında sorularını merkezi, şirket çapında bir bilgi tabanında sorabilmelerini sağlayarak, kuruluşunuzda şeffaflığı ve güveni artırın.

💡Profesyonel İpucu: Çalışanlar için organizasyonel ve proje düzeyindeki bilgileri merkezileştirmek ve son kullanıcılar için ayrıntılı ürün kılavuzları oluşturmak için wiki yazılımını kullanın.

Notion'dan İş Şablonları

Notion'un İş Şablonları her türlü şekil ve formda mevcuttur. Bunları kişisel blogunuzu yönetmek, kişisel finanslarınızı izlemek veya iş fikrinizi başlangıçtan uygulamaya taşımak için kullanabilirsiniz.

Çeşitli ihtiyaçlara uygun, uyarlanabilir düzenlere sahip en iyi iş şablonlarından bazılarını keşfedin.

1. Notion Çevik Proje Yönetimi Şablonu

notion aracılığıyla

Bir yazılım geliştirme projesinin farklı aşamalarında gerçekleşen etkinliklerin ayrıntılı bir görünümünü mü istiyorsunuz? Notion'un Çevik Proje Yönetimi Şablonu, zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları daha iyi anlamak için sizin ve takımınızın Scrum ve Kanban panolarında sprintleri görselleştirmenizi sağlar.

Bonus: Notion Proje Yönetimi Şablonları!

2. Notion İş Başlangıç Kiti Şablonu

notion aracılığıyla

İş Başlangıç Seti Şablonu, departmanlar arasında iş operasyonlarını yönetmek için dijital bir komut merkezidir. Müşteri verileri, sosyal medya takvimleri, iç belgeler ve görev izleme için özel bölümler ile iç iş akışlarını birbirine bağlar ve verimlilik sağlar.

3. Notion Proje ve Görev Şablonu

notion aracılığıyla

Zaman çizelgesi, takvim ve Kanban panosu görünümleriyle Notion'un Proje ve Görevler Şablonu, tüm proje görevleri için ayrıntılı zaman çizelgeleri, sorumluluklar ve bağımlılıklar sunar.

4. Notion Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Oryantasyon Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Oryantasyon Şablonu, yeni işe alınan çalışanların oryantasyon sürecini kolaylaştırır. Çalışan bilgileri, kolay sınıflandırma için etiketlerle kartlara eklenir. Ayrıca, belirli bir departman veya oryantasyon durumuna ait bilgileri görüntülemek için görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz.

5. Otomasyonlu Notion Satış Boru Hattı Şablonu

notion aracılığıyla

Veritabanı otomasyonu ile desteklenen Notion'un Otomasyonlu Satış Boru Hattı Şablonu, potansiyel müşterilerin dönüşümün çeşitli aşamalarından geçerken gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar. Bu şablondaki özel otomasyon özelliğini kullanarak görevleri aşamalardan geçirme gibi eylemleri de otomatikleştirebilirsiniz.

6. Notion Tasarım Portföyü Şablonu

notion aracılığıyla

Tasarım Portföyü Şablonu, en iyi işlerinizi bir düğmeyle potansiyel müşterilerle paylaşabileceğiniz dijital bir portföyde bir araya getirmenize yardımcı olur. Ayrıca, her tasarıma ayrıntılı notlar ekleyerek amacını ve geliştirme sürecini daha iyi açıklayabilirsiniz.

7. Notion Satış CRM Şablonu

notion aracılığıyla

Potansiyel müşterileri izlemek ve müşteri verilerini yönetmek için basit ve anlaşılır bir şablon arıyorsanız, Notion'un Satış CRM Şablonu tam size göre. Kullanımı kolay arayüzü ile çeşitli temas noktalarındaki etkileşimler için ayrıntılı notlar ekleyebilir ve potansiyel müşterileri sınıflandırmak ve önceliklendirmek için özel etiketler ekleyebilirsiniz.

8. Notion Tasarım Moodboard Şablonu

notion aracılığıyla

Yaratıcı ilham mı arıyorsunuz? Notion'un Basit Tasarım Moodboard Şablonu'nda renk ve doku kolajları oluşturarak yeni fikirler keşfedin ve bir sonraki tasarım projenizin tonunu belirleyin.

9. Notion Yayın Takvimi Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Yayın Takvimi Şablonu ile özelleştirilmiş bir içerik yönetim platformu oluşturun ve iş akışlarını görselleştirin. Tek bir konumdan görevler oluşturabilir ve atayabilir, yayın tarihlerini planlayabilir, içerik parçalarını türüne göre kategorilere ayırabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve iş arkadaşlarınızla koordinasyon sağlayabilirsiniz.

10. Notion Çevrimiçi Kurs Ana Sayfası Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Çevrimiçi Kurs Ana Sayfası Şablonu, çevrimiçi kurslar ve çalışan eğitimi materyalleri için profesyonel ana sayfalar tasarlamaya yardımcı olur. Bu şablonu kullanarak program, süre, zorluk seviyesi, öğrenme hedefleri gibi anahtar bilgileri ve daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz.

İster birden fazla teslim tarihini idare ediyor ister takımın çabalarını koordine ediyor olun, bu şablonlar herkesin (ve her şeyin) yolunda gitmesine yardımcı olan yapılandırılmış bir sistem sunar. Notion'da Gantt grafikleri oluşturarak verileri daha verimli bir şekilde toplayabilir ve görselleştirebilirsiniz.

Notion'un Kişisel Şablonları

İşler artık sıralandı, şimdi Notion'un günlük hayatınızda düzenli kalmanıza yardımcı olacak bazı Kişisel (Yaşam) Şablonlarını ele alalım. Bu şablonlar, bütçe yönetimi ve yemek planlamasından kullanışlı yapılacaklar listelerine ve alışkanlık takipçilerine kadar her şeyi kapsar.

1. Notion Okuma Listesi Şablonu

notion aracılığıyla

Okuduğunuz ve okumak istediğiniz kitapları, makaleleri, blog gönderilerini, haber bültenlerini vb. tek bir yerde kaydetmek mi istiyorsunuz? Okuma Listesi Şablonunu indirerek okumak istediğiniz kitapların listesini oluşturun.

2. Notion İş Başvuru Şablonu

notion aracılığıyla

İş Başvuru Takip Şablonunu kullanarak iş başvurularınızı takip edin ve işe alım yöneticileriyle zamanında takip görüşmeleri planlayın

3. Notion Seyahat Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Uçak biletleri, otel rezervasyonları veya seyahat güzergahı gibi tüm seyahat belgelerinizi tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur.

4. Notion Kişisel Finans Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Veritabanı otomasyonunu temel alan Notion'un Kişisel Finans Takip Şablonu, yeni gelir veya giderler eklediğinizde gösterge panelini otomatik olarak güncelleyerek finansal yolculuğunuzu kolaylaştırır.

5. Notion Günlük Şablonu

notion aracılığıyla

Her şeyi içeren bir kişisel günlüğüne mi ihtiyacınız var? Notion'un Günlük Şablonunu kullanarak, etiketlere göre düzenlenmiş tarihli girdilerle etkinlikleri belgeleyin. Alışkanlık ve hedef izlemeyi basitleştirerek kişisel ve profesyonel gelişimi destekler.

6. Notion Yemek Planlama ve Market Listesi Şablonu

notion aracılığıyla

Yemek planlamanızı kolaylaştıracak bir araç mı arıyorsunuz? Notion'da haftalık yemeklerinizi organize etmenize, favori tariflerinizi eklemenize ve alışveriş listenizi hazırlamanıza yardımcı olacak bir Yemek Planlama ve Market Listesi Şablonu.

7. Notion Basit Haftalık Yapılacaklar Listesi Şablonu

Basit Haftalık Yapılacaklar Listesi Şablonu ile haftanın en önemli görevlerinizi net bir şekilde görünür hale getirin. Net bir gündemle işlerinizi verimli bir şekilde önceliklendirebilirsiniz.

8. Notion Takvim Şablonum

notion aracılığıyla

Notion'un Takvimim Şablonu ile kişiselleştirilmiş bir takvim oluşturun ve önemli randevularınızı veya sevdiklerinizin doğum günlerini bir daha asla unutmayın! 🎂

9. Notion Yer İmleri Yöneticisi Şablonu

notion aracılığıyla

Önemli sayfaları yer imlerine kaydederek, gelen kutunuza göndererek ve Yer İmleri Yöneticisi Şablonu ile türlerine göre kategorilere ayırarak internet bulduklarınızı elinizin altında tutun.

10. Notion Profesyonel Özgeçmiş Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Profesyonel Özgeçmiş Şablonu ile tüm deneyimlerinizi, niteliklerinizi ve başarılarınızı işverenlerin dikkatine anında sunan yapılandırılmış bir özgeçmiş oluşturarak iş piyasasında öne çıkın.

💡Profesyonel İpucu: Günlük planlayıcı şablonunu kullanarak önemli görevler etrafında programınızı yapılandırın ve yoğun günlerde kaosu azaltın.

Ücretsiz Notion şablonları, düzen ve verimlilik yolculuğunuzda harika araçlardır. Ancak, gelişmiş özelliklere veya daha fazla özelleştirmeye sahip iş akışı şablonları arıyorsanız, Notion ile bazı sınırlarla karşılaşacaksınız.

Notion Sınırlamaları

Görevlerinizi ve takımlarınızı düzenlemek için ücretsiz bir Notion iş şablonu mu kullanıyorsunuz? Ya da rutinlerinizi kolaylaştırmak için ücretsiz bir kişisel şablon mu? Aşağıda önceden tasarlanmış düzenlerin eksikliklerini görün:

Sınırlı entegrasyonlar: Ücretsiz Notion şablonları, üçüncü taraf araçlarla daha az entegrasyon seçeneğine sahiptir, bu da sorunsuz iş akışı ve veri senkronizasyonunu zorlaştırır

Özelleştirme kısıtlamaları : Gelişmiş özellikler çoğunlukla ücretli şablonlarda kilitlidir ve daha kapsamlı özelleştirmeye erişimi kısıtlar

Dosya sınırları: Ücretsiz Notion şablonlarında, dosya yüklemelerinin boyutu ve miktarı konusunda kısıtlamalar vardır. Bu, büyük dosyalar veya çok sayıda belge ile çalışıyorsanız sorun oluşturabilir

Temel takım işbirliği: Takım işbirliği ve izin özellikleri ücretsiz şablonlarda daha basittir, bu nedenle daha büyük takımlar veya karmaşık projeler için daha az uygundur

Bu sınırlamalar, ücretsiz Notion şablonlarının nüanslı iş akışlarını ne kadar iyi işleyebileceğini etkileyebilir.

Karmaşık projelere ve süreçlere daha fazla verimlilik getirmek için tasarlanmış bir Notion alternatifini keşfedin.

Alternatif Notion Şablonları

Daha gelişmiş görevleri yönetmek için bir seçenek arıyorsanız, ClickUp iyi bir seçim olabilir.

Görevleri, projeleri veya kişisel hedefleri yönetirken farklı verimlilik ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi şablon sunan verimli bir proje yönetimi platformudur.

Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri ve görev bağımlılıkları gibi özelliklere sahip önceden tasarlanmış düzenler, takım işbirliğini, proje planlamasını, belge yönetimini ve daha fazlasını yönetmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, kişisel verimlilik şablonları, KPI'lardan kişisel hedeflere kadar her şeyi izlemek için ayrıntılı gösterge panelleri içerir. İş akışlarınızı hızlandırmak için ücretsiz ve tamamen özelleştirilebilir en iyi on şablonumuzu aşağıda keşfedin.

1. ClickUp Takım Belgeleri Şablonu

Bu Şablonu İndirin Tasarım özelliklerinden kullanıcı kılavuzlarına kadar tüm ürünle ilgili belgeleri depolamak ve paylaşmak için merkezi bir merkez oluşturun: ClickUp Takım Belgeleri Şablonu

ClickUp Takım Belgeleri Şablonu, takım çalışmasını geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu şablonla, toplantılarınızdaki notları, kararları ve eylem öğelerini tek bir yerde kaydedebilirsiniz. ClickUp Beyaz Tahtalar fikirlerin görselleştirilmesine yardımcı olurken, gerçek zamanlı düzenleme beyin fırtınası ve planlamayı işbirliğine dayalı bir çaba haline getirir.

Şablon ayrıca, takım wiki'si oluşturmanıza ve herkesi organizasyonel hiyerarşi, şirket vizyonu ve daha fazlası hakkında bilgilendirmenize olanak tanır.

Ayrıca, proje dönüm noktalarını kaydetmek için bölümler de içerir. Bu şablonları diğer ClickUp sayfalarınıza (bütçe takipçiniz gibi) bağlayarak tüm bilgilerinizin düzenli ve elinizin altında olmasını sağlayabilirsiniz.

İdeal kullanım: Belirli takımları için merkezi bir wiki oluşturmak isteyen takım liderleri.

💡Profesyonel İpucu: Fikirlerinizi etkili bir şekilde kaydetmek için doğru not alma uygulamasını seçin. Mevcut aracınızı değerlendirmek veya yeni bir araç bulmak için en iyi 10 not alma uygulamasının incelemesine göz atın.

2. ClickUp Proje Dokümantasyon Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Dokümantasyonu şablonunu kullanarak en karmaşık projelerde bile aynı sayfada kalın

Proje iş akışınızda daha iyi bir organizasyon mu arıyorsunuz? ClickUp Proje Dokümantasyon Şablonu size yardımcı olmak için burada. Önceden tasarlanmış çerçeve, genel bakış oluşturmaktan hedefleri belirlemeye, görevleri atamaktan ilerlemeyi izlemeye kadar projenizin tüm yönlerini tek bir alanda yakalar.

Proje kapsamını ve yönetim planını özetleyebilir, planlanan dönüm noktalarını, bütçeleri ve riskleri belgeleyebilirsiniz. Şablon, görev etiketleri ve atanan yorumlar gibi özellikler aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliğini destekleyerek ekibinizin birlikte çalışmasına yardımcı olur.

İdeal kullanım alanları: Net bir proje planı ve dokümantasyon oluşturmak isteyen proje yöneticileri.

3. ClickUp Wiki Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Wiki Şablonu ile kuruluşunuzdaki önemli bilgileri düzenleyin, derleyin ve paylaşın

Wiki, takımınız için bir e-kütüphane gibidir. ClickUp Wiki Şablonu, bu bilgi tabanlarını oluşturmanıza ve sürdürmenize yardımcı olur.

İhtiyaçlarınıza uyacak alt sayfalar ve esnek düzen seçenekleriyle bilgileri düzenlemek için özel bir çerçeve sunar.

Şablon, wiki belgeleri ile görev yönetimi özelliklerini birleştirerek wiki sayfalarını görevlere bağlamanıza, hatırlatıcılar ayarlamanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Bu sayede belgelerinizin devam eden projelerle alakalı olmasını sağlarsınız.

Ayrıca, ilgili wiki sayfalarına iç bağlantılar ve belgelerin, görüntülerin ve diğer medya öğelerinin gömülmesini destekleyerek zengin ve birbirine bağlı bir depo oluşturur.

İdeal kullanım alanları: İhtiyaçlarınıza bağlı olarak proje wiki'leri veya takım wiki'leri.

Daha fazla bilgi: 10 Ücretsiz Wiki Şablonu: Sorunsuz Veri Yönetimi için Kısayolunuz

4. ClickUp Şirket Wiki Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Şirket Wiki Şablonu ile kuruluşunuz için kapsamlı bir wiki oluşturun

Wiki Şablonunun özel bir sürümü olan ClickUp Şirket Wiki Şablonu, şirket genelindeki bilgileri bir araya getirmeye odaklanır. İş değerlerini, organizasyon şemalarını ve şirket politikalarını belgelemek için birleşik bir merkez sağlar ve çalışanlarınızın bilgilendirilmesini kolaylaştırır.

Hiyerarşik yapısı ile şablon, şirket haber bültenleri, İK politikaları ve L&D kaynakları gibi çeşitli alanlar için alt sayfaları destekler. Yerleşik arama fonksiyonu, belirli ayrıntıları hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.

Çalışanların sorgularını yanıtlamak için tablo, grafik ve form gibi görsel ara öğeler bile ekleyebilirsiniz.

İdeal kullanım alanı: Şirket politikaları hakkında kapsamlı belgeler hazırlayan İK takımları.

💡Profesyonel İpucu: En iyi AI yazma araçlarından biri olan ClickUp Brain'in sinir ağını kullanarak wiki sayfalarınız için içerik yazın, düzenleyin ve biçimlendirin. Fikirleriniz tükenirse, bir komut istemi çalıştırın ve ilk taslağınızı saniyeler içinde hazırlayın.

5. ClickUp Toplantı Notları Şablonu

Bu Şablonu İndirin Toplantı gündemini, notları ve eylem öğelerini ClickUp Toplantı Notları Şablonu'nda kaydedin

ClickUp Toplantı Notları Şablonu, önemli toplantı ayrıntılarını merkezi bir konumda kolayca yakalamanızı ve düzenlemenizi sağlar. Önemli eylem öğelerini ve tartışma noktalarını kaydetmek için bölümler sunarak, nelerin ele alındığını ve nelerin takip edilmesi gerektiğini net bir şekilde görmenize yardımcı olur.

Katılımcıları etiketleyerek ve önceliklerini ayarlayarak doğrudan şablon içinde takip görevleri oluşturabilir ve atayabilirsiniz, böylece katılımcıların en önemli işlere odaklanmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Şablonda ayrıca, anahtar noktaların AI tarafından oluşturulan bir özetini içeren özel bir "Toplantı Özeti" bölümü bulunur, böylece tüm tutanakları tek tek incelemek zorunda kalmazsınız.

İdeal kullanım alanları: Takım toplantılarından, müşteri toplantılarından vb. hızlı notlar almak.

6. ClickUp Proje Notu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Notu Şablonu'nu kullanarak ayrıntılı notlarla projenizin birçok hareketli parçasını yönetin

Projeye özel belgeler için tasarlanan ClickUp Proje Notu Şablonu, herhangi bir proje için ayrıntılı notlar almanıza yardımcı olur. Özelleştirilebilir alanlarla, proje kapsamından özetine ve son incelemeye kadar her şeyi düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, önerilen en iyi uygulamaları ve dönüm noktalarını, proje üzerindeki öngörülen etkileriyle birlikte özetleyebilirsiniz. Bu, belgelerinizi hem kapsamlı hem de yönlendirici hale getirir.

Kolay erişim için şablon içindeki dosya, belge ve görev gibi proje kaynaklarına doğrudan bağlantı verebilirsiniz. Ayrıca, tüm görevleri önceliklere ve proje aşamalarına göre sıralamanıza yardımcı olan bir etiketleme sistemi de vardır. Sürüm geçmişi sayesinde, değişiklikleri kolayca izleyebilir ve planlarınızın zaman içinde nasıl geliştiğini görebilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Sağlam proje dokümantasyon şablonları arayan proje yöneticileri.

7. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu ile öğrenme hedeflerinizi, yapılacaklar listelerinizi, finanslarınızı ve daha fazlasını takip edin

Bireysel kullanım için tasarlanan ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu, kişisel görevlerinizi ve hedeflerinizi yönetmenize yardımcı olur. Düzenli ve odaklanmış kalmanızı sağlamak için yapılacaklar listeleri, hedef izleme ve ilerleme izleme özelliklerine sahiptir.

Görevlerinize geniş kategoriler atayın (örneğin "Öğrenilecekler", "Satın Alınacaklar" veya "İletişim") ve ardından bunları daha küçük alt görevlere bölün. Hatta özelleştirilebilir düzeyler (acil, yüksek, normal ve düşük) ekleyerek belirli bir zamanda doğru görevi yerine getirdiğinizden emin olabilirsiniz.

Yerleşik vizyon panosunu kullanarak verimlilik yol haritanızı görüntüleyin (Figma ve Google Çalışma Alanı gibi harici araçlardan veri içe aktarabilirsiniz). Şablon ayrıca notlar eklemenize, girdileri vurgulamanıza ve herhangi bir metni göreve dönüştürmenize olanak tanıyan bir günlük özelliğine sahiptir.

İdeal kullanım: Kişisel verimliliğini artırmak ve hedeflerine ulaşmak isteyen herkes.

8. ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Haftalık Planlayıcı Şablonu ile haftalık görevleri, taahhütleri ve toplantıları ayarlayın

ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu, haftanızı düzenli ve verimli geçirmek için tasarlanmıştır. Planlayıcıyı ihtiyaçlarınıza göre günlük, haftalık veya aylık görünüme göre özelleştirebilirsiniz.

Şablon günlük ve takvim öğelerini birleştirerek görevleri izlemenize, sorumluluklarınızı yerine getirmenize ve hatta geçmiş etkinliklerin kaydını tutmanıza yardımcı olur. Yapışkan notlara öğeleri yazın ve planlayıcınıza sabitleyin veya fotoğraflar ekleyerek daha da kişiselleştirin.

Temiz beyaz tahta şablonu, tüm görevlerinizi ve randevularınızı hızlı bir şekilde görüntülemenizi sağlar. Bu, görevleri farklı günlere dağıtmanızı kolaylaştırarak hafta boyunca iş yükünüzü dengelemenize yardımcı olur.

İdeal kullanım: Haftalarını önceden planlaması gereken serbest çalışanlar ve tek başına çalışan girişimciler.

9. ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Planlayıcı Şablonu ile görevlerin aciliyetini belirlemek için "çaba", "risk" ve "sorun" gibi özel alanların bir kombinasyonunu kullanın

ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu, ayrıntılı proje planlamasına yardımcı olur. Proje kapsamınızı takip eder, beklentileri iletir ve programları yönetir. Ayrıca, paydaşların uyum içinde çalışmasını sağlamak için planlama varsayımlarını ve kararları belgeler.

Bu düzen ile, alt görevlerin doğru sırayla tamamlanmasını sağlamak için görev bağımlılıklarını ayarlayabilirsiniz. Yerleşik formüller, proje süresini ve bütçesini izleyerek bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

İdeal kullanım alanları: Proje kapsamını belirlemek ve planlamak için yapılandırılmış bir yaklaşım oluşturmak isteyen proje takımları.

10. ClickUp Bilgi Bankası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile nasıl yapılır kılavuzları, başarı hikayeleri ve daha fazlasını içeren açık ve erişilebilir bir merkez oluşturun

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, şirketinizin çevrimiçi yardım merkezini oluşturmanıza yardımcı olur. Sık sorulan sorular ve sorun giderme kılavuzlarından video eğitimlerine ve şirket politikalarına kadar, iyi yapılandırılmış, erişilebilir bir temel belge ve kaynak kütüphanesi oluşturun.

İçerikleri kategorilere ayırın ve etiketleyin, böylece çalışanlar ihtiyaç duydukları bilgileri hızlıca bulabilir. Ayrıca, tüm bilgi bankası makalelerinde tutarlılık sağlamak için özel sayfaları çoğaltabilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Merkezi depolar oluşturan bilgi yöneticileri ve İK takımları

ClickUp ile İş Akışlarınızı Daha İyi Yönetin

İster tutkulu bir proje için beyin fırtınası yapıyor, ister bir iş kampanyasını yönetiyor, ister tek başınıza ister bir takımla çalışıyor olun, ClickUp'ın verimlilik şablonları benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli seçenekler sunar.

Notion harika bir araç olsa da, ClickUp şablonları süreçlerinizi düzenli ve etkili tutmak için özel, gelişmiş özellikler ve daha yüksek düzeyde özelleştirme olanağı sunar.

En iyi yanı ne mi? Bu şablonlara ücretsiz olarak erişebilir ve kullanabilirsiniz. 💸

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve işlerinizi daha verimli bir şekilde takip etmenin keyfini yaşayın.