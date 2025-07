farklı Kullanım Durumları için 5 Etkili Not Alma Yöntemi (Örnekler ve Şablonlarla)

Bilgi bombardımanına maruz kaldığımız bu çağda, fikir ve düşünceleri nasıl yakalayacağınızı ve düzenleyeceğinizi bilmek çok önemli bir beceridir. Not alma, bir ders veya toplantıdaki anahtar noktaları ve ayrıntıları kavramanıza yardımcı olur, böylece önemli hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Birçok araç ve teknik, tüm önemli bilgileri yakalamanıza, daha sonra anlamlandırmanıza ve başkalarıyla paylaşmanıza yardımcı olabilir.

Bu blog yazısında, beş etkili not alma yöntemini, bunların artılarını ve eksilerini keşfedecek ve hangisinin size en uygun olduğunu belirleyeceksiniz. Ayrıca, not almayı kolaylaştıracak bazı şablonlar da hazırladık!

Başlayalım. ✍️

5 Popüler Not Alma Yöntemi

Farklı not alma yöntemlerinin farklı durumlarda yararlı olabileceğini göreceksiniz, bu nedenle birden fazla not alma yöntemi bilmek faydalıdır. En etkili beş not alma stratejisine göz atalım. 👇

Yöntem 1: Ana hatlar yöntemi

Anahat yöntemi, fikirler için bir aile ağacı gibi klasik bir hiyerarşik yapıdır.

Bu not alma yöntemi, ana fikri en üste yerleştirir ve destekleyici ayrıntıları veya konuları altına listeler. Farklı düzeyler arasında mantıklı bir bilgi akışı oluşturur. Net yapıya sahip dersleri veya sunumları düzenlemek için mükemmeldir.

✨İdeal kullanım alanları

Ana fikirleri ve destekleyici ayrıntıları net olan konularda (örneğin tarih, fen bilimleri) ders notları almak

Karmaşık bir süreci daha basit ve birbiriyle ilişkili adımlara ayırma

. ✅Avantajlar

Görsel olarak yapılandırılmış ve takip etmesi kolay

Bir konu ile alt konular arasındaki ilişkiyi netleştirir

Canlı not alma ve gözden geçirme için kullanılabilir

Anahtar noktaları belirlemeniz gerektiğinden aktif dinlemeyi teşvik eder

⛔Eksileri

Kapsanacak çok sayıda nokta ve alt konu varsa bunaltıcı olabilir

Noktalar arasındaki hiyerarşi net değilse nüansları kaçırabilirsiniz

Kapsamlı açıklamalar gerektiren karmaşık fikirler için uygun olmayabilir

Not alma yönteminin özet örneği

Birisi iş yönetiminin ilkelerini açıklarken notlar aldığınızı varsayalım. Notların ana hatları, her bir noktanın kendi alt konularına yönlendirdiği şekilde şöyle görünecektir.

Konu: İş Yönetimi İlkeleri

Ayrıca okuyun: Not Alma Akış Yöntemi

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ders Notları Şablonu, ders notlarınızı, konularınızı ve ödevlerinizi tek bir yerde düzenli tutmak için mükemmel bir not alma şablonudur!

ClickUp Ders Notları Şablonu, ders notlarınızı, konularınızı ve ödevlerinizi tek bir yerde düzenli tutmak için mükemmel bir not alma şablonudur! Bu şablonu, not alma için ana hatlar yöntemiyle rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ders programları, ders notları ve ödevler arasında gidip gelmenize gerek yok. Bu not şablonu, ders notlarınızı konuya göre düzenleyerek çalışmanızı kolaylaştırır.

Artık kaybolan çıktılar veya dağınık klasörler yok, sadece düzenli notlar var.

Yöntem 2: Zihin haritalama yöntemi

Bu bir görsel not alma yöntemidir. Sayfanın ortasındaki merkezi bir konuyla başlayın. Oradan, ilgili fikirler veya alt konular her yöne dallanarak birbirine bağlı kavramlardan oluşan bir ağ oluşturur.

Her dalın alt dalları olabilir ve her fikri etiketlemek için anahtar kelimeler veya kısa ifadeler kullanılır.

Zihin haritalama yöntemi görsel olarak çok uyarıcıdır. Zihin haritanızı çekici hale getirmek için resimler, renkler ve semboller ekleyebilirsiniz.

Zihin haritası şöyle görünür. Bu, ClickUp'ta oluşturulmuş bir zihin haritasıdır.

✨İdeal kullanım alanları

Bir problemi çözerken olduğu gibi, farklı fikirlerin nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu görmeniz gereken durumlar veya konular

Görsel öğrenenler olarak tanımlayan kişiler

Birçok fikrin ele alınabileceği beyin fırtınası oturumları

. ✅Avantajlar

Serbest akışlı bir düşünce süreci sağlar

Karmaşık fikirleri görselleştirmeye yardımcı olur ve bilgileri hatırlamayı kolaylaştırır

Planlama, süreçler, kavramlar vb. farklı not türlerine uygulanabilecek kadar esnektir.

⛔Eksileri

Çok sayıda dal ve alt konu varsa hızla dağınık hale gelebilir

Diğer not alma yöntemlerine kıyasla daha fazla zaman gerektirir

Doğrusal konular veya sıkı bir şekilde organize edilmesi gereken fikirler için işe yaramayabilir

Not alma için zihin haritalama yönteminin örneği:

Bir web sitesi yeniden markalama projesi için alınan notların zihin haritalama yönteminde nasıl görünebileceğine bakalım.

Bu zihin haritası, "Web Sitesi Yeniden Markalaştırma: Yeni Metin ve Tasarım" ana konusuyla başlar

Buradan üç ana alana dallanır: "Marka Kimliği", "Metin Yazarlığı Stratejisi" ve "Hedef Kitlesi". Bu ana dallar, ayrıntılı planlama ve organizasyon için alt dallara ayrılmıştır.

Örneğin, "Marka Kimliği" altında, "Marka Sesi" başlığı altında "Rahat ve samimi" ve "Profesyonel ve güvenilir" alt başlıkları bulunmaktadır. Benzer şekilde, "Metin Yazımı Stratejisi" başlığı altında, "Ana Sayfa" ve "Hakkımızda" gibi farklı web sitesi bölümleri için alt dallar bulunmaktadır ve her birinin kendine özgü içerik fikirleri vardır.

Bu birbiriyle bağlantılı fikirleri görsel olarak haritalandırarak, marka yenilemenin farklı yönlerinin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu görebilirsiniz. Bu, düşünceleri düzenlemek, yeni fikirler üretmek ve web sitesi marka yenilemesinin tüm unsurlarının tutarlı ve iyi planlanmış olmasını sağlamak için harika bir yoldur.

Ayrıca okuyun: Zihin Haritaları Örnekleri

Yöntem 3: Grafik yöntemi

Karşılaştırmaları seviyorsanız, grafik not alma yöntemi tam size göre. Farklı kategoriler için sütunlar ve bilgiler için satırlar içeren tablo biçiminde görünür.

Bu yöntem, büyük miktarda bilgiyi kalıpları, karşılaştırmaları ve farklılıkları kolayca belirleyebileceğiniz bir şekilde düzenlemek için özellikle yararlıdır.

✨İdeal kullanım alanları

Farklı bilgi türlerini karşılaştırma

Bilgileri gruplara ayırıp çeşitli parametreler açısından karşılaştırabileceğiniz konular veya başlıklar

Gerçekler, veriler, etkinlikler vb. hakkında sistematik bir genel bakış oluşturun.

. ✅Avantajlar

Büyük miktarda bilgiyi düzenlemenize ve anlamanıza yardımcı olur

Seçenekleri ve ilgili noktaları karşılaştırmak, verileri düzenlemek ve kalıpları tespit etmek için kullanışlıdır

Kategoriler arasında bilgileri karşılaştırmanıza ve kontrast oluşturmanıza olanak tanır

Çalışmayı veya tekrarı kolaylaştıran net bir görsel düzen sunar

⛔Eksileri

Ayarlamak zaman alır, özellikle çok farklı türde bilgi olduğunda

Soyut kavramlar için işe yaramayabilir

Her noktaya çok fazla ayrıntı eklemek istiyorsanız ideal değildir

Not alma grafik yöntemine örnek

İki pazarlama kampanyasının veya kanalının performansını karşılaştırmak istediğinizi varsayalım.

Sütunlara pazarlama kanallarını (sosyal medya, e-posta) ve satırlara taktikleri (Facebook reklamları, haber bülteni) yazarak bir tablo oluşturun. Her taktik için maliyet, erişim ve potansiyel müşterileri tablo içine girin.

Grafik not alma yöntemini kullanarak pazarlama kampanyalarını karşılaştırmak için tablo aşağıda verilmiştir:

Pazarlama Kanalları Sosyal Medya E-posta Taktikler Facebook Reklamları Haber bülteni Maliyetler 500 $ 300 $ Ulaşın 10.000 5.000 Öncüler 200 150

Bu yan yana görünüm, kanalları karşılaştırmanıza ve en düşük maliyetle en fazla potansiyel müşteri elde etmek için kampanyanızı optimize etmenize olanak tanır.

Seçenekleri ve ilgili noktaları karşılaştırmanıza, verileri düzenlemenize ve kalıpları belirlemenize yardımcı olur.

Yöntem 4: Cornell yöntemi

Cornell not alma yöntemi, notlarınızı bölümlere ayıran popüler ve yapılandırılmış bir biçimdir. Önemli bilgileri anlamanız ve üzerinde yoğunlaşmanız gereken durumlar için mükemmeldir.

Bu, aktif hafıza geri çağırmayı (hafızanızdan bilgiyi geri getirmenin süslü terimi) teşvik eder ve pasif olarak notlarınızı tekrar okumaktan çok daha etkilidir.

🧠Biliyor muydunuz? Cornell yöntemi, 1950'lerde Cornell Üniversitesi'nde eğitimci olan Walter Pauk tarafından geliştirilmiştir.

Sayfanızı üç bölüme ayırarak başlayın:

Sağdaki not alma sütunu: Bu, sayfanızdaki en geniş sütundur. Bu bölümde, örneğin bir ders veya toplantıdan ana fikirleri, gerçekleri ve anahtar noktaları not alırsınız. Konuları kısa tutmak için madde işaretleri ve kısa cümleler kullanın

Sol sütunda yer alan ipucu: Notlarınızı gözden geçirdikten sonra, anahtar kelimeleri, soruları veya ipuçlarını bu dar sütuna not edin. Bu, daha sonra bilgileri hatırlamanıza yardımcı olacaktır

Alt kısımdaki özet bölümü: Burada, notlarınızın kısa bir özetini yazarak konuyu daha iyi kavrayabilir ve genel çıkarımları hızlıca anlayabilirsiniz. Oturumun ardından gözden geçirme bölümünde bunu yapmak, öğrenmenizi pekiştirmeye yardımcı olur

✨İdeal kullanım alanları

Büyük miktarda bilgiyi gözden geçirme ve özümseme

Daha iyi anlama ve hatırlama için notları sistematik olarak düzenleme

İş veya bilim gibi net konu ve alt konular içeren bilgiler

. ✅Avantajlar

Önemli bilgileri hızlı bir şekilde belirleyerek kolayca gözden geçirme ve geri bulma imkanı sağlar

Özetler ve sorular yazmanız gerektiğinden aktif öğrenmeyi teşvik eder

Hem not alma hem de daha sonra gözden geçirme için uygundur

⛔Eksileri

Doğru şekilde yapabilmek için biraz pratik yapmanız gerekebilir

Biçimlendirme, özellikle uzun bir ders veya toplantıda oturuyorsanız, biraz zaman alabilir

Daha az yapılandırılmış ve daha anlatımsal nitelikteki konular için uygun değildir

Cornell yöntemine örnek:

Cue Sütun Not Alma Alanı Anahtar Terim: Liderlik Liderlik, bir takımı ortak bir hedefe doğru yönlendirmek, motive etmek ve etkilemek anlamına gelir. Anahtar özellikler arasında vizyon, iletişim ve kararlılık bulunur. Soru: Liderlik türleri nelerdir? 1. Otokratik: Lider kararları tek başına alır. 2. Demokratik: Grup kararı. 3. Laissez-faire: Liderin müdahalesi minimum düzeydedir Anahtar Terim: Motivasyon Motivasyon içsel (tutku gibi iç faktörler tarafından yönlendirilen) veya dışsal (dış ödüller tarafından yönlendirilen) olabilir. Teoriler arasında Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve Herzberg'in İki Faktör Teorisi bulunur

Özet (Alt Bölüm):Liderlik, takımları yönlendirmede çok önemlidir ve farklı liderlik stillerini (otokratik, demokratik, laissez-faire) anlamak, yöneticilerin takımları için doğru yaklaşımı seçmelerine yardımcı olur. Motivasyon içsel veya dışsal olabilir ve çeşitli teoriler çalışanlarda motivasyonu nasıl artıracağını açıklar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Cornell Not Şablonu, notlarınızı takip etmenize ve düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Cornell Not Şablonu notlarınızı takip etmenize ve düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın bu not şablonu ile not alma sisteminiz dijital bir yükseltme kazanır. Notları düzenleyin, anahtar noktaları özetleyin ve hatırlatıcılar ayarlayın — hepsi tek bir yerde.

Toplantılardan proje hedeflerine kadar, Cornell yöntemi her şeyi kapsar. Yapılandırılmış bir yöntem tercih ediyorsanız, bu etkili not alma tekniği tam size göre.

Yöntem 5: Cümle yöntemi

Cümle yöntemi, basit ve özlü bir not alma yöntemidir. Bu yöntemde, madde işaretleri, kısaltmalar veya semboller kullanmadan her bir noktayı veya ayrıntıyı tam cümlelerle kaydetmek önemlidir.

Cümle yöntemi ile notlarınız paylaşılan bilgilerin sırasını doğal olarak takip eder ve toplantının mini bir transkriptini oluşturur.

Bu, tartışılanları kaydetmek için açık ve eksiksiz cümlelere odaklanan sade bir yaklaşımdır. Daha sonra, notlar temalar veya ana fikirler belirlenerek gözden geçirilebilir ve düzenlenebilir.

✨İdeal kullanım alanları

Her ayrıntıyı tam olarak sunulduğu gibi kaydettiğiniz hızlı tempolu canlı oturumlar

Bilgilerin aynen kaydedilmesi gereken durumlar

Her şeyi netlik için yazmayı ve bilgileri daha sonra düzenlemeyi tercih eden kişiler

. ✅Avantajlar

Hızlı ve kolay not alma yöntemi

Materyali önceden düzenlemenize gerek yoktur

Tam netlik için ayrıntılı bilgileri yakalayın

Ayrıntılı olarak yazarak öğrenen kişiler için işe yarar

⛔Eksileri

Daha sonra işlenmesi gereken çok sayıda dağınık bilgiye yol açabilir

Yapılandırılmamış, anahtar noktaları veya kavramlar arasındaki ilişkiyi belirlemeyi zorlaştırır

Notları düzenlemek ve ana fikirleri seçmek için inceleme sırasında daha fazla zamana ihtiyaç duyar

Cümle yöntemine örnek:

Proje Toplantı Notları – Web sitesi yeniden markalama projesi

Proje zaman çizelgesini ve dönüm noktalarını tartıştık. İlk dönüm noktası, 5 Mayıs'a kadar web sitesi prototipinin tamamlanmasıdır.

İkinci dönüm noktası, Haziran ayına kadar pazarlama kampanyasının başlatılmasıdır

Bütçe güncellemelerini inceledik. Mevcut bütçe 50.000 $'dır. Şimdiye kadar yapılan harcamaların toplamı 20.000 $'dır

Takım rolleri belirlendi. Sarah tasarımdan sorumlu. Mark geliştirmeden sorumlu. Alex pazarlama sorumlusu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Toplantı Notları şablonu, yönergeler, gündem, notlar ve eylem öğeleriyle verimli ve iyi belgelenmiş takım toplantıları sağlar, günlük standup toplantılarının ve ayrıntılı haftalık toplantıların iyi belgelenmesini garanti eder.

ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu, yönergeler, gündem, notlar ve eylem öğeleriyle verimli ve iyi belgelenmiş takım toplantıları sağlar, günlük standup toplantılarının ve ayrıntılı haftalık toplantıların iyi belgelenmesini garanti eder.

Toplantı notları şablonu, gündemleri, notları ve eylem öğelerini kaydetmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

Bu yöntem, ders notları, ayrıntılı haftalık takım toplantıları ve hızlı günlük standup toplantıları için işe yarar.

🧠Biliyor muydunuz: Not almak, not almamaya göre sınav başarısını %13 artırır.

En iyi not alma yöntemlerini öğrendiğinize göre, kullanım amacınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacak not alma uygulamaları ve araçları hakkında konuşalım.

Haydi başlayalım! 🧰

1. ClickUp Belgeleri

Yapılandırılmış not alma ve belge oluşturma için dijital çalışma alanınız olarak ClickUp Belgeleri kullanın. Başlıklar ve zengin metin biçimlendirme kullanarak notlarınızı düzenleyebilir, hatta resimler ve bağlantılar ekleyebilirsiniz. 📝

Araştırmanızın anahtar noktalarını madde madde listeleyebilir, uzmanlardan alıntılar ekleyebilir ve hatta yararlı kaynaklara bağlantılar verebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri, bahsettiğimiz beş not alma yönteminden herhangi birine uyarlanabilir. Ayrıca, notlarınıza göre yapmanız gereken eylemler varsa, bunları doğrudan ClickUp'ta görevlere dönüştürebilirsiniz. Dahası, notlarınızı güvenli bir bağlantı ile istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve ayrıntılı belgeler oluşturun

ClickUp Belgeleri'nin en büyük avantajı, entegre AI olan ClickUp Brain'in notlarınızla daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmasıdır. İşte nasıl.

Beyin fırtınası: ClickUp Brain, beyin fırtınası oturumlarını başlatmak için fikirler önererek yaratıcılığı tetikleyebilir

Eylem öğeleri oluşturma: Brain, notlarınızdaki önemli noktaları ClickUp içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olur. Artık bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini hatırlamak için uğraşmanıza gerek yok

Notları özetleme: Brain, notlarınızın kısa özetlerini oluşturarak her şeyi yeniden okumak zorunda kalmadan ana noktaları hızlıca kavramanızı sağlar

2. ClickUp Not Defteri

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bazen hızlı akan düşünceleri veya beyin fırtınası fikirlerini yakalamak için basit ve karmaşık olmayan bir alana ihtiyacınız olabilir. ClickUp Not Defteri'ni açın ve hızlıca not alın!

ClickUp'ın ücretsiz çevrimiçi not defteri ile notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin.

ClickUp Notepad, ilham geldiği anlar için ideal olan çevrimiçi yapışkan nottur.

Daha fazla bilgi: En iyi 10 not alma uygulaması

İhtiyaçlarınıza En Uygun Not Alma Yöntemlerini Seçme

Mükemmel bir not alma yöntemi yoktur; her biri farklı durumlar için uygundur. Sizin için en iyisi, öğrenme tarzınıza, topladığınız bilgilere ve bunları neden kaydettiğinize bağlıdır.

Not alma yöntemi seçerken aklınızda bulundurmanız gerekenler:

1. Öğrenme stiliniz

Resimler ve diyagramlar gibi görsellerle daha iyi öğreniyorsanız, zihin haritaları gibi not alma yöntemleri tam size göre olabilir.

Öte yandan, düzenli ve organize olmayı seven, doğrusal düşünen bir kişiyseniz, geleneksel ana hatlar veya madde işaretleri size daha uygun olabilir.

2. İşlediğiniz bilginin türü

Toplantı veya ders sırasında not alırken muhtemelen hızlı güncellemeler ve eylem öğelerine odaklanıyorsunuzdur.

Tersine, yeni bir proje için beyin fırtınası yapmak, birçok yaratıcı fikri bir araya getirmek anlamına gelir. Burada, yapı hakkında çok fazla endişelenmeden geniş bir düşünce aralığını yakalamaya çalışırsınız.

Bu farklı türdeki bilgiler için tercih edilen not alma yöntemleri de farklı olabilir.

3. Amacınız

Notların amacı, kullanmanız gereken yöntemi belirler.

Bir toplantıdaki eylem öğelerini takip etmek için not alıyorsanız, yapılacak işleri, son tarihleri ve sorumlulukları kaydetmeye odaklanacaksınız. Bu amaç için madde işaretleri veya yapılacaklar listesi biçimi işe yarayacaktır.

Öte yandan, notlar kişisel düşünceleriniz içinse, daha anlatımsal veya serbest bir form kullanabilirsiniz. Bu, düşüncelerinizi, duygularınızı ve gözlemlerinizi günlük gibi yazarak, yapı veya belirli görevler hakkında endişelenmeden fikirlerinizi keşfetmenizi sağlar.

💡Durumunuza en uygun not alma yöntemini seçmek için ipuçları Beyin fırtınası için: Zihin haritalama yöntemi, fikirlerin serbestçe akışını ve aralarında bağlantılar kurulmasını sağlar. Bunu, merkezi fikrinizin her şeyi birbirine bağladığı bir örümcek ağı olarak düşünün. Yaratıcılığınızı yakalamak için ideal bir araçtır Toplantılar veya dersler için: Cornell veya ana hatları not alma yöntemi, ana kavramları, fikirleri ve kritik kararları net bir şekilde düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olur. Madde işaretli liste gibi, tartışmada hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar. Daha gelişmiş bir çözüme ihtiyacınız varsa, size yardımcı olacak bazı toplantı notları için AI araçlarını deneyebilirsiniz Günlük yazmak için: Cümle ve ana hatları not alma yöntemleri günlük yazmak için en uygun yöntemlerdir. Sürekli hareket halindeyseniz ve günlük görevleriniz arasında günlük yazmayı seviyorsanız, dijital günlük uygulamalarını kullanarak düşüncelerinizi bu yöntemlerden biriyle yazabilirsiniz Aradaki her şey için: Zihin haritalarını deneyin veya ClickUp Not Defteri'ni kullanarak cümle not alma yöntemini kullanarak düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yakalayın. Bu özellik, ani ilham patlamalarınızı not alabileceğiniz dijital yapışkan notlar gibidir

Ayrıca okuyun: İşbirliğine Dayalı Not Alma Stratejilerini Uygulama

ClickUp ile Not Alma Verimliliğinizi En Üst Düzeye Çıkarın

İhtiyaçlarınıza en uygun not alma yöntemlerini seçerek, daha verimli bir şekilde çalışabilir ve ders çalışabilirsiniz.

Notları yönetmekte zorlanıyorsanız, ClickUp'ın güçlü araçları not almayı kolaylaştırır. Önceden oluşturulmuş not alma şablonlarının yanı sıra, ClickUp Belgeler ile notlarınızı tercih ettiğiniz stilde oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Not Defteri, fikirler, görevler ve hatırlatıcılar için hızlı notlar almak için kullanışlı bir alan sağlar. Ayrıca, ClickUp Brain tüm notlarınızı düzenlemek, özetlemek ve bunlara göre harekete geçmek için zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve favori not alma yönteminizi deneyin.