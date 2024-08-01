Notion'da Gantt Grafiği Oluşturma (Adım Adım Talimatlar)

Birden fazla takımı yönetmek, gecikmelere veya geride kalanlara dikkat etmek anlamına gelir.

Proje yöneticisiyseniz, muhtemelen her gün birden fazla takımın proje görevlerini, zaman çizelgelerini ve bağımlılıklarını denetlemekle uğraşıyorsunuzdur.

Doğru araçlar ve stratejiler olmadan kaynakları tahsis etmenin ne kadar zor olduğunu çabucak anlayacaksınız. İşte bu noktada insanlar Gantt grafikleri oluşturmak için Notion gibi araçlara yöneliyor. Notion, yöneticilere görevleri kuşbakışı bir görünüm sunarak görsel iş akışlarıyla zaman çizelgeleri ve dönüm noktalarını belirlemelerine yardımcı olur.

Notion Gantt grafiği, proje yönetimi ve görev izlemeyi tek bir gösterge panelinde birleştirir. Görevleri görselleştirmenize ve darboğazları önlemenize olanak tanır. Özelleştirilebilir şablonlar ve gerçek zamanlı işbirliği ile etkili kaynak yönetimi için denemeye değer.

Bu makalede, Notion Gantt grafiği oluşturmayı ve görevleri daha iyi yönetmeyi öğrenelim.

Notion'da Gantt Grafiği Oluşturma

Notion'da Gantt grafiği oluşturmak için şu basit adımları izleyin:

Adım 1: Notion çalışma alanınızı ayarlayın ve yeni bir sayfa oluşturun

Notion çalışma alanınızı düzenleyerek birden fazla sayfa oluşturun ve yönetin. Bu, netliği ve odaklanmayı sağlar.

Süreci kolaylaştırmak için projelerinizi yönetmek için özel bir çalışma alanı oluşturmayı düşünün

Notion'u açın ve sol kenar çubuğunda mevcut sayfalara ve çalışma alanlarına gidin

Gizli düğmesinin yanındaki '+' işaretine tıklayın. Bu, Gantt grafiği için çalışma alanı olarak kullanabileceğiniz yeni bir boş sayfa oluşturur

Bu sayfaya "Notion'da Gantt Grafiği Uygulaması" gibi uygun bir başlık verin

Notion, birden fazla proje ayarlamanıza olanak tanır, böylece tüm işlerinizi bir bakışta görebilirsiniz

Notion, bu sayfalar için birden fazla şablon sunar. Boş bir sayfa ile başlamak için Boş seçeneğini seçin. Artık önceden mevcut biçimler olmadan bir Notion Gantt grafiği oluşturabilirsiniz

Adım 2: Veritabanınızı kurun ve sütunlar ekleyin

Ardından, Gantt grafiğinizi dolduracak veri noktaları ve veri türlerini içeren bir veritabanına ihtiyacınız olacak.

Yeni sayfanızı kullanarak içerik alanına '/table' yazın

Notion şimdi üç seçenek içeren bir açılır menü yayınlayacaktır

Veritabanı sekmesi altında "Tablo Görünümü" seçeneğini seçin

Notion'un tablo görünümü, projenizin çeşitli parametrelerini temsil etmek için özelleştirme olanağı sunar

Tablonun ön tanımlı sütunlarla geldiğini unutmayın. Projenize ve değerlendirme ihtiyaçlarınıza göre bunları özelleştirmeniz gerekir. İyi bir başlangıç, her sütunun başlığına tıklayıp gerektiği gibi benzersiz bir etiketle yeniden adlandırmak olabilir.

Ayrıca Okuyun: En İyi 10 Ücretsiz Gantt Grafiği Yazılımı: Bir Proje Yöneticisi Kılavuzu

Notion'un yerleşik özelleştirme özelliği, tablonuzu Gantt grafiğiniz için gerekli olan belirli verileri yakalayacak şekilde uyarlar.

Notion'daki özellikler ayrıca veritabanınızı yapılandırma, kategorize etme ve düzenleme ile iyileştirmenize olanak tanır. Artık oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz

İlk sütunun başlığına tıklayın ve adını "Görev Adı" olarak değiştirin. Bu sütunu, projenizde yer alan her bir görevin adını manuel olarak girmek için kullanabilirsiniz. Kaynaklarınızın belirli görevlerde nasıl harcandığını daha iyi anlamak için bu adları açıklayıcı hale getirin

Yeni bir sütun eklemek için tablonun sağındaki "+" simgesine tıklayın. Açılır menüden özellik türü olarak "Tarih" seçeneğini seçin. Bu sütuna "Başlangıç Tarihi" etiketi verin ve her görevin ne zaman başlayacağını belirtmek için kullanın

"Bitiş Tarihi" adlı bir sütun ekleyin. Bu iki sütun, görevlerin süresini görselleştirmenizi sağlar

Tekrar başka bir sütun ekleyin ve özellik türü olarak "Seç"i seçin. Sütunu "Durum" olarak yeniden adlandırın ve her görevi izlemek için eklemek istediğiniz farklı durumları tanımlayarak devam edin. "Henüz Başlamadı", "Devam Ediyor", "Tamamlandı" ve "Yayınlandı" gibi seçenekleri değerlendirin

İzleme seçenekleri, projenizdeki her bir görevin ilerlemesini izlemenize yardımcı olur

Ayrıca okuyun: Uygulamalarınızı Bağlamak için En İyi 10 Notion Entegrasyonu

Adım 3: Zaman çizelgesi görünümü ekleyerek Notion Gantt grafiğini oluşturun

Zaman çizelgeleri ve Gantt grafiklerinin farklı ilerleme izleme araçları olduğunu biliyor muydunuz? Notion, Gantt grafiklerini yerel olarak desteklemese de, zaman çizelgesi görünümü ekleyerek benzer bir şey oluşturabilirsiniz. İşte nasıl:

Tablo adınızın altındaki "+" düğmesine tıklayın ve aşağı kaydırarak "Zaman Çizelgesi Görünümü" seçeneğini seçin. Bu görünüm, hangi görevlerin hangi tarihlerde ne kadar zaman aldığını görsel olarak gösterir

Notion'un Gantt grafikleri için zaman çizelgesi görünümüne bir bakış

Ayrıca, bu zaman çizelgesi görünümüne bir ad vermeniz istenecektir. Başlık kutusuna tıklayın ve "Adsız" yazan kısmı "Gantt Grafiği" olarak değiştirin

Proje zaman çizelgeniz için tarih özelliklerini seçmeyi unutmayın. 'Başlangıç Tarihi' ve 'Bitiş Tarihi' sütunları genellikle yeterlidir

💡Pro İpucu: Doğru yolda olup olmadığınızı doğrulamak için bu Gantt grafiği proje şablonlarını kontrol edebilirsiniz.

Notion'un zaman çizelgesi görünümü, proje programını doğru bir şekilde yansıtır.

Devam etmek için, projenizin görevlerini ve alt görevlerini başlangıç ve son teslim tarihleriyle birlikte ekleyin.

"Görev Adı" sütununu kullanarak projenizdeki tüm görevlerin adlarını girin. Burada amacınız, kesin ve net olmaktır

Ardından, her görevin zaman çizelgesini ve Gantt grafiğinde nasıl görüneceğini tanımlamak için başlangıç ve bitiş tarihlerini girmeye başlayın

Ayrıca, durum sütununu güncelleyerek her görevin geliştirme sürecindeki durumunu kategorilere ayırın

Notion'un Gantt grafiği şablonunda örnek tablo görünümü

Adım 5: Bağımlılıkları ayarlayarak Gantt grafiğinizi özelleştirme

Notion'da görevler arasındaki bağımlılıkları ayarlayarak proje etkinliklerinin sırasını ve ilişkisini anlayabilirsiniz. Bu bağımlılıklar, diğer görevlerin başlamadan önce tamamlanması gereken görevleri gösterir.

Zaman çizelgesi görünümünde ilgili göreve tıklayarak görev özelliklerini açın

"Yeni Özellik Ekle" seçeneğine tıklayın ve özellik türlerinden "İlişki" seçeneğini seçin

İlişkinin aynı tabloya bağlanması gerektiğini unutmayın, böylece Gantt grafiğinizde bağımlılıklar oluşturabilirsiniz

Son olarak, bağımlılık özelliğinde, mevcut görevin başlamadan önce tamamlanması gereken görevleri seçin. Bu, zaman çizelgesi görünümündeki görevler arasında görsel bir bağlantı sağlayarak görev dizilerini yönetmenize yardımcı olur

İlişki özellikleri ekleyerek bağımlılıkları ayarlayın

Adım 6: Görevleri atayın

Sorumlulukları denetlemek ve herkesin sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için belirli takım üyelerine görevler atayın.

"+" düğmesine tekrar tıklayın, özellik olarak "Kişi" seçin ve "Atanan" etiketli bir sütun ekleyin. Artık bu sütuna her görevden sorumlu bir veya daha fazla takım üyesi ekleyebilirsiniz. Ekranınızda artık proje yönetimi için kullanılabilecek klasik bir Notion Gantt grafiği örneği görünüyor

Her görevdeki yorum bölümünü kullanarak ilgili takım üyelerine görevin tam özetini iletin.

Notion'da eksiksiz bir Gantt grafiği

Farklı özelliklere sahip Gantt grafikleri oluşturmak için yukarıdaki 8 adımı deneyin.

Ayrıca okuyun: İşleri Yönetmek ve Proje Başarısını Artırmak için 10 Gantt Grafiği Alternatifi

Notion Gantt Grafiklerinin Sınırlamaları

Notion Gantt grafiği oluşturma işlemi basit olmasına rağmen, bazı sınırlamaları vardır. Bunları burada inceleyelim:

Ölçeklenebilirlik sorunları nedeniyle büyük projeler için uygun değildir

Notion, küçük ve orta ölçekli projeleri yönetmek için güçlü bir araç olsa da, genellikle daha büyük ve karmaşık projeleri yönetmede zorluk çeker. Görevlerin ve bağımlılıkların sayısı arttıkça, Notion Gantt grafikleri dağınık hale gelebilir ve yönetimi zorlaşabilir.

Esnek olmasına rağmen, Notion'un arayüzü kapsamlı proje yönetiminin karmaşık taleplerini karşılamak için tasarlanmamıştır.

Örneğin, birçok görevi tek bir zaman çizelgesinde görselleştirmek zor olabilir ve veri hacmi arttıkça performans düşebilir.

Bağımlılık yönetimi, proje yöneticilerinin manuel çabasını gerektirir

Bağımlılık yönetimi, çok takımlı bir ortamda projeler planlarken çok önemlidir, çünkü gerekli çabaları izlemeye ve görevler gecikirse otomatik olarak yeniden planlamaya yardımcı olur. Notion Gantt grafiklerinde otomatik yeniden planlama özelliği yoktur, bu da görev bağımlılıklarını ayarlamayı zorlaştırır.

Örneğin, birbirine bağlı bağımlı üst ve alt görevlerden oluşan bir proje zaman çizelgeniz olduğunu düşünün. İlk görevin dönemini değiştirmeye karar veriyorsunuz, ancak ikinci görev otomatik olarak ayarlanmıyor. Bu, bağımlılıklarınızın Notion'da birbirine bağlı olmadığı anlamına gelir ve bu da işlevsel Gantt grafiklerinin amacına ters düşer.

Proje zaman çizelgelerini ayarlamak için, önceki görev gecikirse tüm bağımlı görevleri manuel olarak yeniden planlamanız gerekir. Bu manuel işlem zaman alıcıdır ve uzun vadede, özellikle birbirine bağlı birçok görev içeren projelerde hatalara yol açabilir.

Notion ayrıca bağımlılık çakışmaları için görsel göstergeler veya uyarılar sağlamaz. Bu sorunları proaktif olarak belirleyemezseniz, proje zaman çizelgesi yanlış hizalanabilir.

💡Pro İpucu: Bu araçları proje iş akışlarınıza uygulamadan önce Notion'un AI fonksiyonlarına alternatifleri keşfedin.

Yerleşik raporlama özelliğinin olmaması, ilerlemeyi analiz etmeyi zorlaştırır

Hemen hemen her proje yönetimi aracı, takımınızın ilerlemesini izlemenize ve işleri daha iyi planlamanıza yardımcı olacak yerleşik raporlama özelliklerine sahiptir. Ancak Notion bu temel özelliğe sahip değildir.

Gantt grafikleri oluşturmadan önce verileri işlemek ve sıralamak için ClickUp Gösterge Panellerini kullanın

Raporlama entegrasyonları Notion'da mevcuttur, ancak oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile gelir. Neyse ki, Clickup Dashboards, ekstra ücret ödemeden Velocity grafikleri, burnup grafikleri, burndown grafikleri ve daha fazlası ile proje verilerini görselleştirmenize yardımcı olur.

ClickUp'ta Gantt Grafikleri Oluşturun

Gantt grafikleri oluşturmak söz konusu olduğunda, ClickUp, geniş özellik seti ve kullanıcı odaklı tasarımı sayesinde Notion'a göre üstün bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Notion son derece özelleştirilebilir olsa da, karmaşık proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalır. Öte yandan, ClickUp karmaşık projeleri destekleyen sağlam yerleşik işlevsellikle bu sınırlamaları ortadan kaldırır.

ClickUp Şablonları

Clickup'ın önceden oluşturulmuş şablon kataloğu, kurulum süresini önemli ölçüde azaltır ve projeleriniz için bir çerçeve oluşturur. Bu, tabloların kurulumu ve eşzamanlı görev bağımlılıklarının manuel olarak yönetilmesinde çaba tasarrufu sağlar.

Otomatik görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş raporlama gibi özellikler de ş Akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit Gantt Şablonu, bir projenin genel bir görünümünü sunar, bağımlılıkları görselleştirir ve engeller ortaya çıkmadan önce önlem almanızı sağlar.

ClickUp'ın Basit Gantt Şablonu, görev bağımlılıklarının yönetimini otomatikleştirir ve takımınızın toplu verimliliğini artırır.

Projenizin geliştirme sürecine kapsamlı bir genel bakış, görevlere özgü zaman çizelgeleri, görev akışları ve ekibinizin son teslim tarihlerine göre performansı hakkında bilgiler sunar.

ClickUp'ın Gantt grafikleri, görev listeleri, takvimler ve gösterge panelleri gibi öğelerle etkileşime giren dinamik bileşenler kullanır.

ClickUp'ın Gantt grafiği özellikleri ayrıca öncelikleri düzenlemenize ve ayarlamanıza olanak tanır

ClickUp'ın Gantt grafikleri, birden fazla renk şeması ile görev durumlarının kolay okunabilirliğini sağlar. Görevleri otomatik olarak dönüm noktalarına dönüştürmekten Gantt grafiklerinde görev şablonlarını yeniden kullanmaya kadar, ClickUp her şeye sahiptir.

ClickUp , Notion çalışma alanlarının içe aktarılmasını da destekler , böylece mevcut verilerinizi kaybetmeden proje yönetimi yeteneklerinizi yükseltebilirsiniz. Notion verilerini Clickup'a içe aktarmak, zaman ve hedef izleme özelliklerine erişim, üçüncü taraf araçlarla entegrasyon ve gerçek zamanlı işbirliği kurulumlarına da olanak tanır.

Notion vs ClickUp – Gantt grafikleri oluşturmak için hangi araç daha iyidir?

Notion ve ClickUp'ın kullanımına ilişkin kısa bir karşılaştırma tablosu aşağıda verilmiştir:

Özellik Notion ClickUp Kullanım Kolaylığı Sezgisel ancak manuel kurulum gerektirir Önceden oluşturulmuş şablonlarla kullanıcı dostu Ölçeklenebilirlik Büyük projeler için sınırlı ölçeklenebilirlik Karmaşık projeler için yüksek ölçeklenebilirlik Bağımlılık Yönetimi Temel, manuel bağlantı Gelişmiş, otomatik bağımlılık yönetimi Otomasyon Asgari otomasyon yetenekleri Görev yönetimi, hatırlatıcılar, durum değişiklikleri, bağımlılık ayarlamaları ve daha fazlasını otomatikleştirir Entegrasyon Yetenekleri Çeşitli araçlarla entegre olur, ancak kurulumu zahmetlidir ve manuel çaba gerektirir Slack, Drive, Trello vb. araçlarla minimum destekle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve ş Akışı verimliliğini artırır Özelleştirme Yüksek düzeyde özelleştirilebilir, ancak kurulumu ve bakımı için önemli ölçüde manuel çaba gerektirir Gelişmiş proje yönetimi araçları, şablonlar ve görünümlerle özelleştirilebilir Gerçek zamanlı işbirliği İyi, ancak gelişmiş özellikler eksik Gerçek zamanlı güncellemeler, yorumlar, bahsetmeler ve bildirimler ile mükemmeldir

ClickUp'ın takımlarınızın daha fazla işi bitirmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteren genişletilmiş bir görünüm.

ClickUp'ın Gantt grafikleri için özel özellikleri

Notion'dan farklı olarak, ClickUp'ın gelişmiş bağımlılık yönetimi, görev zaman çizelgeleri değiştiğinde otomatik ayarlamalar yapılmasına olanak tanır ve tüm bağımlı görevlerin buna göre güncellenmesini sağlar. Bu, manuel çabayı ve hata riskini azaltır.

Zaman blokları ve takvim entegrasyonları dahil olmak üzere ClickUp'ın sağlam planlama araçları, takım üyelerinizi aynı programa göre uyumlu hale getirir. Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler, son tarihlerin kaçırılmamasını sağlar.

ClickUp'ı Gantt grafikleri için kullanırken, proje yönetimi yazılımında ölçeklenebilirlik ve çok yönlülük bir ön koşuldur. İşte bazı özel ClickUp özellikleri.

ClickUp Zaman takibi

Tüm cihazları ve uygulamaları ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile entegre ederek zamanınızı her yerden güncelleyin

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği, herhangi bir konumdan çoklu cihaz izlemeyi mümkün kılar ve çalışanların faaliyetleri hakkında kapsamlı raporlar sunar. Ayrıca, zaman izleme uygulamalarını arayüzüne senkronize etmenize olanak tanır ve sonuçları filtrelemenize, sıralamanıza ve etiketlemenize yardımcı olur.

ClickUp Hedefleri

Takımınızın performansına göre hedefler belirleyin ve izleyin

Diğer bir özellik ise ClickUp'ın Hedefler özelliğidir. Bu özellik, ölçülebilir hedefler belirlemenizi ve görev ve projeye özgü dönüm noktaları ile ilerlemeyi izlemenizi sağlar. Hatta açıklamalar ve KPI'lar ile parasal ve diğer hedefler bile belirleyebilirsiniz.

ClickUp Yineleyen görevler

Görevleri kullanarak takım üyelerine görevler atayın ve görevler içinde işbirliğini etkinleştirin

Ayrıca, ClickUp'ın Yinelenen Görevler özelliği, görev özetlerini tekrar tekrar doldurmanızı önler ve günlük iş yerlerini otomatikleştirerek zaman kazanmanızı sağlar.

ClickUp ile Gantt Grafiklerinizi bir üst seviyeye taşıyın

Notion Gantt grafiği oluşturmak son derece basittir; zor olan, onu yönetmek ve üzerine inşa etmektir. Notion'u, projeleri kurmak ve organize etmek için mükemmel bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.

Ancak proje yönetimi ihtiyaçlarınız arttıkça, ClickUp görevleri planlama, son teslim tarihlerini yönetme ve darboğazları ortaya çıkarma gibi daha önemli özellikleri de sunabilir.

En iyisi, basit bir fare hareketiyle kritik yolu belirleyebilir ve proje veya görevin proje yüzdesini dinamik olarak görebilirsiniz. Buradan, projenizi tamamlamak için önemli görevlere öncelik verebilirsiniz.

ClickUp ile proje yönetimi becerilerinizi geliştirmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun.