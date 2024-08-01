Notion'da Gantt Grafiği Oluşturma (Adım Adım Talimatlar)

Birden fazla takımı yönetmek, gecikmelere veya geride kalanlara dikkat etmek anlamına gelir.
Proje yöneticisiyseniz, muhtemelen her gün birden fazla takımın proje görevlerini, zaman çizelgelerini ve bağımlılıklarını denetlemekle uğraşıyorsunuzdur.
Doğru araçlar ve stratejiler olmadan kaynakları tahsis etmenin ne kadar zor olduğunu çabucak anlayacaksınız. İşte bu noktada insanlar Gantt grafikleri oluşturmak için Notion gibi araçlara yöneliyor. Notion, yöneticilere görevleri kuşbakışı bir görünüm sunarak görsel iş akışlarıyla zaman çizelgeleri ve dönüm noktalarını belirlemelerine yardımcı olur.
Notion Gantt grafiği, proje yönetimi ve görev izlemeyi tek bir gösterge panelinde birleştirir. Görevleri görselleştirmenize ve darboğazları önlemenize olanak tanır. Özelleştirilebilir şablonlar ve gerçek zamanlı işbirliği ile etkili kaynak yönetimi için denemeye değer.
Bu makalede, Notion Gantt grafiği oluşturmayı ve görevleri daha iyi yönetmeyi öğrenelim.
Notion'da Gantt Grafiği Oluşturma
Notion'da Gantt grafiği oluşturmak için şu basit adımları izleyin:
Adım 1: Notion çalışma alanınızı ayarlayın ve yeni bir sayfa oluşturun
Notion çalışma alanınızı düzenleyerek birden fazla sayfa oluşturun ve yönetin. Bu, netliği ve odaklanmayı sağlar.
- Süreci kolaylaştırmak için projelerinizi yönetmek için özel bir çalışma alanı oluşturmayı düşünün
- Notion'u açın ve sol kenar çubuğunda mevcut sayfalara ve çalışma alanlarına gidin
- Gizli düğmesinin yanındaki '+' işaretine tıklayın. Bu, Gantt grafiği için çalışma alanı olarak kullanabileceğiniz yeni bir boş sayfa oluşturur
- Bu sayfaya "Notion'da Gantt Grafiği Uygulaması" gibi uygun bir başlık verin
- Notion, bu sayfalar için birden fazla şablon sunar. Boş bir sayfa ile başlamak için Boş seçeneğini seçin. Artık önceden mevcut biçimler olmadan bir Notion Gantt grafiği oluşturabilirsiniz
Adım 2: Veritabanınızı kurun ve sütunlar ekleyin
Ardından, Gantt grafiğinizi dolduracak veri noktaları ve veri türlerini içeren bir veritabanına ihtiyacınız olacak.
- Yeni sayfanızı kullanarak içerik alanına '/table' yazın
- Notion şimdi üç seçenek içeren bir açılır menü yayınlayacaktır
- Veritabanı sekmesi altında "Tablo Görünümü" seçeneğini seçin
Tablonun ön tanımlı sütunlarla geldiğini unutmayın. Projenize ve değerlendirme ihtiyaçlarınıza göre bunları özelleştirmeniz gerekir. İyi bir başlangıç, her sütunun başlığına tıklayıp gerektiği gibi benzersiz bir etiketle yeniden adlandırmak olabilir.
Notion'daki özellikler ayrıca veritabanınızı yapılandırma, kategorize etme ve düzenleme ile iyileştirmenize olanak tanır. Artık oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz
- İlk sütunun başlığına tıklayın ve adını "Görev Adı" olarak değiştirin. Bu sütunu, projenizde yer alan her bir görevin adını manuel olarak girmek için kullanabilirsiniz. Kaynaklarınızın belirli görevlerde nasıl harcandığını daha iyi anlamak için bu adları açıklayıcı hale getirin
- Yeni bir sütun eklemek için tablonun sağındaki "+" simgesine tıklayın. Açılır menüden özellik türü olarak "Tarih" seçeneğini seçin. Bu sütuna "Başlangıç Tarihi" etiketi verin ve her görevin ne zaman başlayacağını belirtmek için kullanın
- "Bitiş Tarihi" adlı bir sütun ekleyin. Bu iki sütun, görevlerin süresini görselleştirmenizi sağlar
- Tekrar başka bir sütun ekleyin ve özellik türü olarak "Seç"i seçin. Sütunu "Durum" olarak yeniden adlandırın ve her görevi izlemek için eklemek istediğiniz farklı durumları tanımlayarak devam edin. "Henüz Başlamadı", "Devam Ediyor", "Tamamlandı" ve "Yayınlandı" gibi seçenekleri değerlendirin
Ayrıca okuyun: Uygulamalarınızı Bağlamak için En İyi 10 Notion Entegrasyonu
Adım 3: Zaman çizelgesi görünümü ekleyerek Notion Gantt grafiğini oluşturun
Zaman çizelgeleri ve Gantt grafiklerinin farklı ilerleme izleme araçları olduğunu biliyor muydunuz? Notion, Gantt grafiklerini yerel olarak desteklemese de, zaman çizelgesi görünümü ekleyerek benzer bir şey oluşturabilirsiniz. İşte nasıl:
- Tablo adınızın altındaki "+" düğmesine tıklayın ve aşağı kaydırarak "Zaman Çizelgesi Görünümü" seçeneğini seçin. Bu görünüm, hangi görevlerin hangi tarihlerde ne kadar zaman aldığını görsel olarak gösterir
- Ayrıca, bu zaman çizelgesi görünümüne bir ad vermeniz istenecektir. Başlık kutusuna tıklayın ve "Adsız" yazan kısmı "Gantt Grafiği" olarak değiştirin
- Proje zaman çizelgeniz için tarih özelliklerini seçmeyi unutmayın. 'Başlangıç Tarihi' ve 'Bitiş Tarihi' sütunları genellikle yeterlidir
💡Pro İpucu: Doğru yolda olup olmadığınızı doğrulamak için bu Gantt grafiği proje şablonlarını kontrol edebilirsiniz.
Adım 4: Görevleri, tarihleri ve durumları girin
Devam etmek için, projenizin görevlerini ve alt görevlerini başlangıç ve son teslim tarihleriyle birlikte ekleyin.
- "Görev Adı" sütununu kullanarak projenizdeki tüm görevlerin adlarını girin. Burada amacınız, kesin ve net olmaktır
- Ardından, her görevin zaman çizelgesini ve Gantt grafiğinde nasıl görüneceğini tanımlamak için başlangıç ve bitiş tarihlerini girmeye başlayın
- Ayrıca, durum sütununu güncelleyerek her görevin geliştirme sürecindeki durumunu kategorilere ayırın
Adım 5: Bağımlılıkları ayarlayarak Gantt grafiğinizi özelleştirme
Notion'da görevler arasındaki bağımlılıkları ayarlayarak proje etkinliklerinin sırasını ve ilişkisini anlayabilirsiniz. Bu bağımlılıklar, diğer görevlerin başlamadan önce tamamlanması gereken görevleri gösterir.
- Zaman çizelgesi görünümünde ilgili göreve tıklayarak görev özelliklerini açın
- "Yeni Özellik Ekle" seçeneğine tıklayın ve özellik türlerinden "İlişki" seçeneğini seçin
- İlişkinin aynı tabloya bağlanması gerektiğini unutmayın, böylece Gantt grafiğinizde bağımlılıklar oluşturabilirsiniz
- Son olarak, bağımlılık özelliğinde, mevcut görevin başlamadan önce tamamlanması gereken görevleri seçin. Bu, zaman çizelgesi görünümündeki görevler arasında görsel bir bağlantı sağlayarak görev dizilerini yönetmenize yardımcı olur
Adım 6: Görevleri atayın
Sorumlulukları denetlemek ve herkesin sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için belirli takım üyelerine görevler atayın.
"+" düğmesine tekrar tıklayın, özellik olarak "Kişi" seçin ve "Atanan" etiketli bir sütun ekleyin. Artık bu sütuna her görevden sorumlu bir veya daha fazla takım üyesi ekleyebilirsiniz. Ekranınızda artık proje yönetimi için kullanılabilecek klasik bir Notion Gantt grafiği örneği görünüyor
Her görevdeki yorum bölümünü kullanarak ilgili takım üyelerine görevin tam özetini iletin.
Farklı özelliklere sahip Gantt grafikleri oluşturmak için yukarıdaki 8 adımı deneyin.
Notion Gantt Grafiklerinin Sınırlamaları
Notion Gantt grafiği oluşturma işlemi basit olmasına rağmen, bazı sınırlamaları vardır. Bunları burada inceleyelim:
Ölçeklenebilirlik sorunları nedeniyle büyük projeler için uygun değildir
Notion, küçük ve orta ölçekli projeleri yönetmek için güçlü bir araç olsa da, genellikle daha büyük ve karmaşık projeleri yönetmede zorluk çeker. Görevlerin ve bağımlılıkların sayısı arttıkça, Notion Gantt grafikleri dağınık hale gelebilir ve yönetimi zorlaşabilir.
Esnek olmasına rağmen, Notion'un arayüzü kapsamlı proje yönetiminin karmaşık taleplerini karşılamak için tasarlanmamıştır.
Örneğin, birçok görevi tek bir zaman çizelgesinde görselleştirmek zor olabilir ve veri hacmi arttıkça performans düşebilir.
Bağımlılık yönetimi, proje yöneticilerinin manuel çabasını gerektirir
Bağımlılık yönetimi, çok takımlı bir ortamda projeler planlarken çok önemlidir, çünkü gerekli çabaları izlemeye ve görevler gecikirse otomatik olarak yeniden planlamaya yardımcı olur. Notion Gantt grafiklerinde otomatik yeniden planlama özelliği yoktur, bu da görev bağımlılıklarını ayarlamayı zorlaştırır.
Örneğin, birbirine bağlı bağımlı üst ve alt görevlerden oluşan bir proje zaman çizelgeniz olduğunu düşünün. İlk görevin dönemini değiştirmeye karar veriyorsunuz, ancak ikinci görev otomatik olarak ayarlanmıyor. Bu, bağımlılıklarınızın Notion'da birbirine bağlı olmadığı anlamına gelir ve bu da işlevsel Gantt grafiklerinin amacına ters düşer.
Proje zaman çizelgelerini ayarlamak için, önceki görev gecikirse tüm bağımlı görevleri manuel olarak yeniden planlamanız gerekir. Bu manuel işlem zaman alıcıdır ve uzun vadede, özellikle birbirine bağlı birçok görev içeren projelerde hatalara yol açabilir.
Notion ayrıca bağımlılık çakışmaları için görsel göstergeler veya uyarılar sağlamaz. Bu sorunları proaktif olarak belirleyemezseniz, proje zaman çizelgesi yanlış hizalanabilir.
💡Pro İpucu: Bu araçları proje iş akışlarınıza uygulamadan önce Notion'un AI fonksiyonlarına alternatifleri keşfedin.
Yerleşik raporlama özelliğinin olmaması, ilerlemeyi analiz etmeyi zorlaştırır
Hemen hemen her proje yönetimi aracı, takımınızın ilerlemesini izlemenize ve işleri daha iyi planlamanıza yardımcı olacak yerleşik raporlama özelliklerine sahiptir. Ancak Notion bu temel özelliğe sahip değildir.
Raporlama entegrasyonları Notion'da mevcuttur, ancak oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile gelir. Neyse ki, Clickup Dashboards, ekstra ücret ödemeden Velocity grafikleri, burnup grafikleri, burndown grafikleri ve daha fazlası ile proje verilerini görselleştirmenize yardımcı olur.
ClickUp'ta Gantt Grafikleri Oluşturun
Gantt grafikleri oluşturmak söz konusu olduğunda, ClickUp, geniş özellik seti ve kullanıcı odaklı tasarımı sayesinde Notion'a göre üstün bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Notion son derece özelleştirilebilir olsa da, karmaşık proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalır. Öte yandan, ClickUp karmaşık projeleri destekleyen sağlam yerleşik işlevsellikle bu sınırlamaları ortadan kaldırır.
Ayrıca okuyun: ClickUp'ta Gantt Grafikleri Nasıl Oluşturulur?
ClickUp Şablonları
Clickup'ın önceden oluşturulmuş şablon kataloğu, kurulum süresini önemli ölçüde azaltır ve projeleriniz için bir çerçeve oluşturur. Bu, tabloların kurulumu ve eşzamanlı görev bağımlılıklarının manuel olarak yönetilmesinde çaba tasarrufu sağlar.
Otomatik görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş raporlama gibi özellikler de ş Akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
ClickUp'ın Basit Gantt Şablonu, görev bağımlılıklarının yönetimini otomatikleştirir ve takımınızın toplu verimliliğini artırır.
Projenizin geliştirme sürecine kapsamlı bir genel bakış, görevlere özgü zaman çizelgeleri, görev akışları ve ekibinizin son teslim tarihlerine göre performansı hakkında bilgiler sunar.
ClickUp'ın Gantt grafikleri, görev listeleri, takvimler ve gösterge panelleri gibi öğelerle etkileşime giren dinamik bileşenler kullanır.
ClickUp'ın Gantt grafikleri, birden fazla renk şeması ile görev durumlarının kolay okunabilirliğini sağlar. Görevleri otomatik olarak dönüm noktalarına dönüştürmekten Gantt grafiklerinde görev şablonlarını yeniden kullanmaya kadar, ClickUp her şeye sahiptir.
ClickUp , Notion çalışma alanlarının içe aktarılmasını da destekler , böylece mevcut verilerinizi kaybetmeden proje yönetimi yeteneklerinizi yükseltebilirsiniz. Notion verilerini Clickup'a içe aktarmak, zaman ve hedef izleme özelliklerine erişim, üçüncü taraf araçlarla entegrasyon ve gerçek zamanlı işbirliği kurulumlarına da olanak tanır.
Ayrıca okuyun: ClickUp AI ve Notion AI: Hangi AI Aracı En İyisi?
Notion vs ClickUp – Gantt grafikleri oluşturmak için hangi araç daha iyidir?
Notion ve ClickUp'ın kullanımına ilişkin kısa bir karşılaştırma tablosu aşağıda verilmiştir:
|Özellik
|Notion
|ClickUp
|Kullanım Kolaylığı
|Sezgisel ancak manuel kurulum gerektirir
|Önceden oluşturulmuş şablonlarla kullanıcı dostu
|Ölçeklenebilirlik
|Büyük projeler için sınırlı ölçeklenebilirlik
|Karmaşık projeler için yüksek ölçeklenebilirlik
|Bağımlılık Yönetimi
|Temel, manuel bağlantı
|Gelişmiş, otomatik bağımlılık yönetimi
|Otomasyon
|Asgari otomasyon yetenekleri
|Görev yönetimi, hatırlatıcılar, durum değişiklikleri, bağımlılık ayarlamaları ve daha fazlasını otomatikleştirir
|Entegrasyon Yetenekleri
|Çeşitli araçlarla entegre olur, ancak kurulumu zahmetlidir ve manuel çaba gerektirir
|Slack, Drive, Trello vb. araçlarla minimum destekle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve ş Akışı verimliliğini artırır
|Özelleştirme
|Yüksek düzeyde özelleştirilebilir, ancak kurulumu ve bakımı için önemli ölçüde manuel çaba gerektirir
|Gelişmiş proje yönetimi araçları, şablonlar ve görünümlerle özelleştirilebilir
|Gerçek zamanlı işbirliği
|İyi, ancak gelişmiş özellikler eksik
|Gerçek zamanlı güncellemeler, yorumlar, bahsetmeler ve bildirimler ile mükemmeldir
ClickUp'ın takımlarınızın daha fazla işi bitirmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteren genişletilmiş bir görünüm.
ClickUp'ın Gantt grafikleri için özel özellikleri
Notion'dan farklı olarak, ClickUp'ın gelişmiş bağımlılık yönetimi, görev zaman çizelgeleri değiştiğinde otomatik ayarlamalar yapılmasına olanak tanır ve tüm bağımlı görevlerin buna göre güncellenmesini sağlar. Bu, manuel çabayı ve hata riskini azaltır.
Zaman blokları ve takvim entegrasyonları dahil olmak üzere ClickUp'ın sağlam planlama araçları, takım üyelerinizi aynı programa göre uyumlu hale getirir. Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler, son tarihlerin kaçırılmamasını sağlar.
ClickUp'ı Gantt grafikleri için kullanırken, proje yönetimi yazılımında ölçeklenebilirlik ve çok yönlülük bir ön koşuldur. İşte bazı özel ClickUp özellikleri.
ClickUp Zaman takibi
ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği, herhangi bir konumdan çoklu cihaz izlemeyi mümkün kılar ve çalışanların faaliyetleri hakkında kapsamlı raporlar sunar. Ayrıca, zaman izleme uygulamalarını arayüzüne senkronize etmenize olanak tanır ve sonuçları filtrelemenize, sıralamanıza ve etiketlemenize yardımcı olur.
ClickUp Hedefleri
Diğer bir özellik ise ClickUp'ın Hedefler özelliğidir. Bu özellik, ölçülebilir hedefler belirlemenizi ve görev ve projeye özgü dönüm noktaları ile ilerlemeyi izlemenizi sağlar. Hatta açıklamalar ve KPI'lar ile parasal ve diğer hedefler bile belirleyebilirsiniz.
ClickUp Yineleyen görevler
Ayrıca, ClickUp'ın Yinelenen Görevler özelliği, görev özetlerini tekrar tekrar doldurmanızı önler ve günlük iş yerlerini otomatikleştirerek zaman kazanmanızı sağlar.
ClickUp ile Gantt Grafiklerinizi bir üst seviyeye taşıyın
Notion Gantt grafiği oluşturmak son derece basittir; zor olan, onu yönetmek ve üzerine inşa etmektir. Notion'u, projeleri kurmak ve organize etmek için mükemmel bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.
Ancak proje yönetimi ihtiyaçlarınız arttıkça, ClickUp görevleri planlama, son teslim tarihlerini yönetme ve darboğazları ortaya çıkarma gibi daha önemli özellikleri de sunabilir.
En iyisi, basit bir fare hareketiyle kritik yolu belirleyebilir ve proje veya görevin proje yüzdesini dinamik olarak görebilirsiniz. Buradan, projenizi tamamlamak için önemli görevlere öncelik verebilirsiniz.
ClickUp ile proje yönetimi becerilerinizi geliştirmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun.