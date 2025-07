uygulamalarınızı Bağlamak için En İyi 10 Notion Entegrasyonu

Çoğunuz için Notion, bir not alma uygulamasından daha fazlasıdır.

Belge yönetimi, görev yönetimi ve işbirliğini aynı yerde birleştirerek, iç içe sayfalar ve işbirliğine dayalı düzenleme gibi özelliklerle işi daha kolay hale getirir. Ayrıca, Notion AI gibi özellikler günlük işleri daha kolay hale getirmiştir.

Ancak Notion, iş yerinizin günümüzün karmaşık süreçleri ve işlemleri için yalnızca kısmi bir çözümdür. Birçok kuruluş, iç iletişim, zaman takibi, dosya depolama, formlar, CRM'ler ve görev yönetimi için beş ila sekiz başka araç kullanmaktadır.

Gün boyunca çok sayıda aracı kullanmak zahmetli olabilir. Verimliliği artırmak ve sekme arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltmak için Notion entegrasyonları olarak kullanılabilen 10 popüler uygulamayı bir liste halinde derledik.

Notion entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Araçları Notion ile entegre etmek işbirliğini geliştirebilir, ancak yüksek maliyetler, karmaşık yapılandırmalar veya güvenlik endişeleri söz konusu olduğunda uygun olmayabilir.

İş uygulamalarınızı Notion çalışma alanlarıyla entegre ederken dikkat etmeniz gereken beş önemli nokta:

Basit ve kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü: Bir aracın kullanıcı arayüzü (UI), aracın ne kadar iyi çalıştığını büyük ölçüde etkiler. Kullanıcıların ilgisini çekmek ve işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için basit ve kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü gereklidir

İşbirliği özellikleri: Verimli bilgi paylaşımı, senkronize iş akışları ve etkili ekip çalışmasını destekleyen uygulamalarla entegre edin. Bu, işbirliğine dayalı bir çalışma kültürünün gelişmesine yardımcı olur ve siloları azaltır

Entegrasyon türü : Bazı uygulamalar Notion API ile doğrudan entegrasyon sunarken, diğerleri : Bazı uygulamalar Notion API ile doğrudan entegrasyon sunarken, diğerleri Zapier veya Zoho Flow gibi üçüncü taraf araçlar gerektirir. Özel ihtiyaçlarınıza göre her seçeneğin artılarını ve eksilerini değerlendirin

Esneklik: Tercihlerinize göre yapılandırabilmeniz için özelleştirme seçenekleri sunan Notion entegrasyonlarını arayın

Ölçeklenebilirlik : Entegrasyonun, daha karmaşık iş akışları eklemek veya çalışan sayısını artırmak gibi işinizi büyütürken uyum sağlayıp sağlayamayacağını kontrol edin

Maliyet : Bazı entegrasyonlar ücretsiz olabilirken, diğerleri abonelik ücreti veya kullanıma dayalı fiyatlandırma içerebilir. Bütçenizi göz önünde bulundurun ve maliyet açısından verimli olan ve iş operasyonlarınızı optimize eden entegrasyonları seçin

Otomasyon: Entegrasyonun mevcut iş akışlarınız ve süreçlerinizle uyumlu olduğundan ve takımınızın çalışma şeklini bozmadığından emin olun

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Notion Entegrasyonu

Takımınızın verimliliğini ve işbirliğini artırmak, iş hayatlarını düzenli ve üretken hale getirmek için kullanabileceğiniz en iyi Notion entegrasyonlarından bazılarını keşfedin.

Bu listede yer alan bazı popüler uygulamalar Notion ile doğrudan entegre olsa da, diğer uygulamalar için üçüncü taraf bir entegrasyon yazılımı veya hizmeti kullanmanız gerekebilir. Bunun için de bazı seçenekler ekledik.

1. IFTTT

iFTTT aracılığıyla

IFTTT (If This Then That), görevleri otomatikleştirmenize ve applet olarak bilinen basit koşullu ifadeler kullanarak uygulamaları birbirine bağlamanıza olanak tanıyan popüler bir web tabanlı hizmettir. IFTTT çalışan bir uygulama olmasa da, basit tetikleyiciler ve eylemler kullanarak Notion'u diğer çalışma alanı uygulamalarınızla entegre etmenize yardımcı olur.

IFTTT ile sesli komutlar (Alexa veya Siri kullanarak) aracılığıyla yeni Notion sayfaları oluşturabilir ve platformlar arasında yapılacaklar listelerinizi senkronize edebilirsiniz.

Notion için kullanıma hazır bazı uygulamalar şunlardır:

Notion'daki yapılacaklar listesine Google Takvim etkinlikleri ekleme

Medium veya Pocket'tan yer imlerine eklenen gönderileri Notion'daki bir veritabanına ekleme

Google E-Tablolar'daki yeni girdileri Notion veritabanlarıyla senkronize etme ve tersini yapma

Ayrıca IFTTT'de bulunan tetikleyicileri ve eylemleri kullanarak özel çok eylemli uygulamalar oluşturabilirsiniz.

IFTTT'nin en iyi özellikleri

Herhangi bir kod yazmadan Notion için otomasyonunuzu oluşturun ve başlatın

Notion hesabınızı, Notion ile kendi entegrasyonu olmayanlar da dahil olmak üzere 700'den fazla uygulama ve hizmetle bağlayın

Bir dizi eylemle otomasyon oluşturun ve iş operasyonlarınızı basitleştirin

Alexa ve Siri gibi sesli asistanlarla entegre edin, böylece cihazlarınıza bağlı kalmak zorunda kalmazsınız

IFTTT sınırlamaları

Bazı uygulamalar (Twitter'da bahsetmeler için Notion görevleri gibi) yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

IFTTT, Notion için yalnızca bir tetikleyici ve iki eylem sunar

IFTTT fiyatlandırması

IFTTT Ücretsiz

IFTTT Pro: 3,49 $/ay

IFTTT Pro+: 14,99 $/ay

IFTTT puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

2. Zapier

zapier aracılığıyla

Zapier, iş araçlarınız arasında tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olan çevrimiçi bir iş akışı otomasyon platformudur. Zapier, belirli bir eylemi veya eylemler dizisini otomatikleştirmek için iki veya daha fazla uygulamayı birbirine bağlayan koşullu bir iş akışı olan "Zaps" kullanır.

Zapier, Notion ile Airtable, Google Çalışma Alanı ve Slack gibi yaygın iş uygulamaları dahil olmak üzere 5000'den fazla uygulama arasında kolay ve sorunsuz entegrasyon sağlar.

Görevleri ve projeleri senkronize etmek, form yanıtlarını veritabanlarına eklemek veya müşteri verilerini senkronize etmek gibi işlemleri, önceden var olan Zaps'ları kullanarak veya özel Zaps'lar oluşturarak dakikalar içinde yapabilirsiniz.

Zapier'in en iyi özellikleri

Çeşitli uygulamalar arasında yoğun işleri otomatikleştirerek iş akışınızı kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin

Birden fazla uygulamayı bağlayın ve tek bir Zap ile karmaşık iş akışları oluşturun

Zapier'in yapay zeka asistanına iş akışınızı açıklayın ve Zap'ınızı oluşturmasını sağlayın

Aylık raporlar veya aramalar gibi yinelenen görevleri planlanmış zaps ile otomatikleştirin

Zapier sınırlamaları

Kullanıcılar, bazı entegrasyonların çok sağlam olmadığını bildiriyor

Karmaşık, çok adımlı Zaps'ları ayarlamak zaman alıcı olabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 29,99 $/ay

Profesyonel : 73,50 $/ay

Takım : 103,50 $/ay

Şirket: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2750+ yorum)

3. Typeform

typeform aracılığıyla

Etkileşimli formlar ve anketler oluşturmak istiyorsanız Typeform'u deneyin. İşletmeler arasında popüler bir uygulama olan Typeform, kullanıcı dostu arayüzü, görsel olarak çekici tasarımları ve konuşma biçiminde veri toplama özelliği ile bilinir.

Typeform, form yanıtlarını Notion veritabanlarıyla senkronize etmek için kullanabileceğiniz doğrudan bir Notion entegrasyonu sağlar. Örneğin, Typeform'da oluşturulan her form yanıtı için Notion'da yeni bir veritabanı girdisi oluşturabilirsiniz. Bu, tüm form yanıtlarını takımınızla paylaşmanıza yardımcı olur, böylece takımınız sonuçları kullanarak tüm taleplere yanıt verebilir.

Ancak, bu entegrasyon Notion'da yalnızca "Tablo Veritabanları"nı destekler, Galeri veya Takvim gibi diğerlerini desteklemez.

Typeform'un en iyi özellikleri

Her sayfada yalnızca bir soru listeleyin ve insanların dikkatleri dağılmadan kolayca cevap verebilmelerini sağlayın

Web sitelerinize veya e-postalarınıza formlar ekleyerek alakalı yanıtlar alın ve takip soruları sorun

IFTTT veya Zapier gibi bir ara uygulama kullanmadan doğrudan Notion ile entegre edin

Verileri gerçek zamanlı olarak senkronize ederek güncel tutun

Typeform sınırlamaları

Notion'dan gelen bir webhook belirteci süresi dolarsa, belirteç yeniden oluşturulamayacağı için sıfırdan yeni bir form oluşturmanız gerekir

Form yanıtlarınızı yalnızca bir veritabanı tablosuna haritalayabilirsiniz, panolar veya takvimler gibi diğer veritabanı türlerine haritalayamazsınız

Typeform fiyatlandırması

Temel : 29 $/ay

Artı : 59 $/ay

İş : 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Typeform derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

4. GitHub

gitHub aracılığıyla

GitHub, dünyanın en yaygın kullanılan bulut tabanlı geliştirici platformlarından biridir. Geliştirme takımlarına ve şirketlere kod oluşturma, kod gönderme ve kod tabanını sürdürme çözümleri sunar.

Notion hesabınızı GitHub ile entegre etmek, mühendislik ve mühendislik dışı takımlarınızın ürün geliştirme konusunda işbirliği yapmasını ve hatalar ve sorunlar için görevler oluşturmasını kolaylaştırabilir.

Notion'un GitHub ile yerleşik entegrasyonu, Notion kullanıcılarının bir göreve çekme talebi (PR) bağlantısı ekleme ve PR özelliğine göre Notion'da görev durumunu güncelleme gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmesine olanak tanır.

GitHub'ın en iyi özellikleri

Ürününüz için merkezi bir kod tabanı ve tüm geliştiriciler için tek bir bilgi kaynağı oluşturun

GitHub bağlantıları Notion'da kodun önizlemesini otomatik olarak gösterdiğinden, takım üyelerinin kodu kolayca görüntüleyip geri bildirimde bulunmasını sağlayın

Bir repo içindeki GitHub özellikleri ile Notion veritabanı arasında gerçek zamanlı senkronizasyon oluşturarak veri doğruluğunu sağlayın

Notion'da oluşturduğunuz görevlere otomatik olarak PR bağlantısı ekleyerek projelerinizi düzenli tutun

GitHub sınırlamaları

Yeni başlayanlar, öğrenme sürecinin zor olduğunu belirtiyor

Bazı kullanıcılar, yoğun kullanım dönemlerinde sık sık kesinti yaşadıklarını bildiriyor

GitHub fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Aylık 4,00 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 21,00 $/kullanıcı

GitHub puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (5500+ yorum)

5. Asana

asana aracılığıyla

Asana, takımların işleri organize etmesine, projeleri yönetmesine ve görevleri izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış web tabanlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Takımların işbirliği yapabileceği, iletişim kurabileceği ve proje ilerlemesini izleyebileceği merkezi bir platform sağlar.

Proje yönetimi yazılımı olarak Asana'yı, belge aracı olarak Notion'u kullanan takımlar, her ikisini entegre ederek verimli bir veri akışı sağlayabilir ve birleşik bir çalışma alanı oluşturabilir. Her iki platform da belirli eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz doğrudan entegrasyonlar sunar.

Notion ayrıca, tüm Asana projelerinizi bir veritabanı olarak Notion'a aktarmak için ücretsiz Asana İçe Aktarıcı aracını sunar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görevlerin ve projelerin durumunu Asana'dan Notion'da bağlantı önizlemesi olarak ekleyerek görün

Notion sayfalarınızı Asana görevlerine ekleyin, böylece tüm işbirliği yapanlar belgelere kolayca erişebilir

Projenizin Asana bağlantısını Notion'a yapıştırarak tüm proje ayrıntılarını içeren bir veritabanı oluşturun

Asana sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Asana'yı takımlarında uygulamakta zorlandıklarını ve yeni kullanıcıların öğrenme sürecinin zor olduğunu bildiriyor

Asana'da yapılan değişiklikler Notion'da gerçek zamanlı olarak güncellenmez. Değişiklikleri güncellemek için verileri manuel olarak senkronize etmeniz gerekir

Asana fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : 13,49 USD/kullanıcı başına aylık

Gelişmiş : 30,49 USD/kullanıcı başına aylık

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12300+ yorum)

6. Slack

slack aracılığıyla

Notion ile entegre bir mesajlaşma platformuna sahip olmak iletişimi kolaylaştırır. Salesforce tarafından sunulan Slack'i, daha iyi iletişim ve işbirliği için takım mesajlaşma platformu olarak kullanabilirsiniz.

Grup tartışmaları için kanallar ve konular, bire bir iletişim için doğrudan mesajlaşma ve sesli ve görüntülü iletişim için toplantılar sağlar.

Slack'i Notion ile entegre ederek, yoğun iş yükünü azaltabilir ve takımınızı bilgilendirebilirsiniz. Takım üyeleri, Notion'daki ayrıntılı belgelere ve görev yönetimi özelliklerine erişirken Slack'te gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir.

Slack'in en iyi özellikleri

Takım arkadaşlarınız Notion belgesinde etiketlendiğinde, bir sayfa güncellendiğinde veya veritabanına yeni bir girdi eklendiğinde Slack'te bildirim alın

Slack mesajlarını Notion'a görevler, veritabanı girdileri veya hatta yeni sayfalar olarak ekleyin

Slack konsolunuzdan Notion belgelerine yorumlara yanıt verin ve paylaşım izinlerini güncelleyin

Notion'a bir Slack mesajı bağlantısı ekleyerek önizleme oluşturun ve konuşmayı gerçek zamanlı olarak güncelleyin

Slack sınırlamaları

Ş Akışları ve otomasyon ücretsiz planda mevcut değildir

Büyük takımlar için pahalı olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 8,75 $/kullanıcı

İş +: Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (32.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

7. Webex

webex aracılığıyla

Cisco'nun Webex'i, kuruluşlar ve takımlar arasında sanal iletişim ve işbirliğini kolaylaştıran popüler bir video konferans platformudur.

Toplantı, mesajlaşma ve web semineri çözümlerini Notion ile entegre etmek, takımınız içinde bilgi paylaşımını ve şeffaflığı artırabilir.

Ayrıca, Notion veritabanındaki son güncellemelerin listesini almak veya bir belgeyi başkalarıyla paylaşmak gibi hızlı eylemleri gerçekleştirmek için @notion track ve @notion share gibi kısayollar da içerir.

Webex Meetings için, Zapier veya alternatifleri gibi üçüncü taraf araçları kullanarak Notion'un API'sıyla entegre edebilirsiniz.

Webex'in en iyi özellikleri

Her yeni toplantı için yeni bir Notion sayfası oluşturmak üzere otomatik bir iş akışı ayarlayın

Notion botunu Webex çalışma alanınıza ekleyin ve belge paylaşımı gibi görevleri gerçekleştirmek için kullanın

Notion'a özel kısayollarla zaman kazanın

Webex sınırlamaları

Webex Meeting ve Notion arasında doğrudan entegrasyon mevcut değildir

Üçüncü taraf hizmetlerde bile Webex yalnızca bir tetikleyici sunar ve hiçbir eylem gerçekleştirmez

Webex fiyatlandırması

Ücretsiz

Webex Meet : Aylık 14,50 $/kullanıcı

Webex Suite : Aylık 25 $/kullanıcı

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webex puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (22.700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (6800+ yorum)

8. Paperform

paperform aracılığıyla

Paperform, küçük işletmelerin formlar oluşturmasına, anketler düzenlemesine ve testler tasarlamasına yardımcı olan bir çevrimiçi form oluşturucu. Ayrıca Notion ile en kapsamlı ve sağlam entegrasyonlardan birini sunar.

Form girdilerini bir Notion veritabanıyla senkronize edebilir, mevcut bir Notion veritabanındaki özelliklere göre yeni bir form oluşturabilir ve hatta formları Notion arayüzüne benzeyecek şekilde tasarlayabilirsiniz.

Paperform çok esnektir: Notion çalışma alanındaki hangi sayfaların Paperform ile entegre edilmesi gerektiğini belirleyebilir ve gizli entegrasyonlar oluşturabilirsiniz.

Paperform'un en iyi özellikleri

Paperform, popüler ödeme ağ geçitleriyle entegre olduğundan, formlar aracılığıyla ödemeleri toplayın

Gönderileri gerçek zamanlı olarak takip etmek için form gönderilerini Notion'a veritabanı girdileri olarak ekleyin

Notion belgelerine ve sayfalarına formlar ekleyin ve yanıtlayanların girdilerini gönderin

Notion'a gömülecek formlar için "inter" yazı tipini kullanın, böylece Notion sayfalarındaki yazı tipine benzer olur

Paperform sınırlamaları

Paperform, kısmi form gönderilerini kaydetmez

Yeni başlayan küçük işletmeler için pahalı olabilir

Paperform fiyatlandırması

Essentials : Aylık 29 $

Pro : 59 $/ay

İş: 199 $/ay

Paperform puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

9. Google Drive

google Drive aracılığıyla

Google Drive, Google'ın bulut tabanlı bir dosya depolama hizmetidir. Bu hizmetle dosyaları bulutta depolayabilir, cihazlar arasında senkronizasyon yapabilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Notion'u Google Drive ile entegre ederek Google Dokümanlar, Slaytlar ve E-Tablolar'ı doğrudan Notion çalışma alanınıza aktarabilirsiniz. Bu, tüm bilgileriniz için birleşik bir alan oluşturur ve takımınızın belgelere kolayca erişip üzerinde işbirliği yapmasını sağlar.

Zapier veya Integromat gibi üçüncü taraf hizmetleri kullanarak, yeni Notion Dokümanlarını Google Drive'a aktarma ve yükleme gibi karmaşık iş akışlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Google Drive'ın en iyi özellikleri

Notion'da Google Drive dosyalarınıza referans veren bağlantı ağaçları, veritabanları veya sayfalar oluşturun, böylece takımınız belgeleri kolayca düzenleyip bulabilir

İlgili belgeleri Notion'daki belirli görevlere veya projelere bağlayarak projeleri kolayca izleyin

Google Drive sınırlamaları

Notion'un Google Drive ile doğrudan entegrasyonu oldukça sınırlıdır ve daha gelişmiş otomasyon için üçüncü taraf bir hizmet kullanmanız gerekebilir

Günlük yükleyebileceğiniz dosya boyutunda sınır vardır

Google Drive fiyatlandırması

İş Başlangıcı : Aylık 6 $/kullanıcı

İş Standart : Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus : Aylık 18 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Drive değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (27300+ yorum)

10. Figma

figma aracılığıyla

Figma (Adobe tarafından satın alındı), kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) tasarım projelerinde işbirliğine dayalı çalışmayı kolaylaştıran bulut tabanlı bir tasarım ve prototip oluşturma aracıdır.

Tasarımcılar, ürün takımları ve geliştiriciler tarafından dijital çözümler için prototipler ve fikirler oluşturmak ve bunları işbirliği içinde düzenlemek için yaygın olarak kullanılır.

Figma'yı Notion ile entegre ederek, tasarımcılar, ürün yöneticileri, mühendisler ve pazarlamacılar arasında (Figma hesabı olmayanlar da dahil) tasarım geri bildirimi sağlamalarına olanak tanıyarak takımlar arası işbirliğini artırabilirsiniz.

Figma'nın en iyi özellikleri

Notion belgesine bir Figma bağlantısı ekleyerek belgedeki tasarımın canlı önizlemesini görüntüleyin ve tüm takım üyelerinin tasarımı kolayca inceleyebilmesini sağlayın

Figma dosyalarını belirli görevlere bağlayın, böylece takım her görevle ilişkili tasarım öğelerine başvurabilir ve üzerinde işbirliği yapabilir

Notion çalışma alanınızdan tasarım dosyalarınıza ve prototiplerinize kolayca erişmek için bağlantılar veya gömüler oluşturun

Figma sınırlamaları

Figma gömülerine yalnızca tarayıcıdan erişilebilir, masaüstü uygulamasından erişilemez

Kullanıcılar, büyük tasarım dosyalarıyla veya birden fazla çalışma yüzeyi ile çalışırken gecikmeler yaşadıklarını bildirmiştir

Figma fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)

Organizasyon : Aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: 75 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Figma puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1030+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (700'den fazla yorum)

Önceki bölümde en iyi Notion entegrasyonlarından bazılarını inceledik, ancak Notion ile entegre edildiğinde kuruluşunuzun proje yönetimini, işbirliği çabalarını ve genel operasyonel verimliliğini basitleştirebilecek çok daha fazla görev yönetimi yazılımı aracı bulunmaktadır.

Notion ile ek görev yönetimi entegrasyonları, tüm takım üyelerine durumlar ve bireysel katkılar hakkında genel bir bakış sunarak takımın hesap verebilirliğini ve şeffaflığını artırabilir.

Bu araçlardan biri de ClickUp!

ClickUp

ClickUp, proje yönetimi, takım iletişimi ve belge yönetimi gibi çeşitli özelliklere sahip hepsi bir arada bir çalışma alanı uygulamasıdır.

Notion, ClickUp görevlerinizi ve projelerinizi Notion belgelerine eklemek için temel bir "bağlantı önizleme" seçeneği sunar. Daha gelişmiş iş akışları için, ClickUp ve Notion arasında iki yönlü veri akışını etkinleştirmek üzere Zapier gibi bir üçüncü taraf hizmeti kullanın.

Örneğin, Zapier'i kullanarak her yeni veritabanı öğesi girdisini ClickUp'ta bir kontrol listesi olarak ekleyebilir veya ClickUp'ta oluşturulan her yeni öğe, etkinlik veya görev için yeni Notion sayfaları oluşturabilirsiniz.

ClickUp iyi bir entegrasyon seçeneği olmakla birlikte, Notion'a da harika bir alternatiftir. ClickUp, kapsamlı bir belge aracı ve gelişmiş proje yönetimi ve işbirliği çözümleri sunar.

ClickUp Belgelerinde bağlı tüm Alt Sayfalarınızı ve ilişkilerinizi hızlı bir şekilde görüntüleyin, düzenli kalın ve işlerinizi bağlantılı tutun

Notion gibi, ClickUp Docs da takımların güzel belgeler ve wiki'ler oluşturmasına, bunlar üzerinde işbirliği yapmasına, belgeleri projelerle ilişkilendirmek için otomatik iş akışları kurmasına ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır.

ClickUp, beyin fırtınasını teşvik etmek için ClickUp Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları gibi ek (ve gelişmiş) işlevlerin yanı sıra video klipler ve sohbet konsolları gibi gelişmiş işbirliği özelliklerini de ClickUp çalışma alanı içinde sunar.

Çeşitli kullanım durumları için önceden tanımlanmış istemler ve mobil erişim gibi özelliklere sahip ClickUp AI, Notion AI'ya da layık bir alternatiftir.

ClickUp Evrensel Arama ile tüm bilgilere anında erişin

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği, onu öne çıkaran bir başka özelliktir. Bu özellik, ClickUp içinden ClickUp ile entegre olan tüm uygulamalarda arama yapmanızı ve bilgi bulmanızı sağlar.

Bu, bilgi silolarını ortadan kaldırır ve takımınızın tüm üyelerinin dosyalara kolayca erişmesini sağlar. Ayrıca size kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tek bir pencereden işinizin tüm yönlerini yönetmek için merkezi bir dijital çalışma alanı oluşturun

İçeriği özetleyen, belgeleri düzenleyen ve hızlı eylemler gerçekleştiren ClickUp AI ile daha akıllı çalışın

Sohbet, beyaz tahtalar, zihin haritaları ve daha fazlası gibi araçlarla gerçek zamanlı ve eşzamansız takım iletişimini teşvik edin

ClickUp'ın yerleşik proje yönetimi özelliklerini ve şablonlarını kullanarak proje ilerlemesini izleyin, hedeflerinizi ölçün ve çok daha fazlasını yapın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

ClickUp ile daha hızlı ve akıllı çalışın

İşinizi kolaylaştırmak için kaç tane kullanışlı Notion entegrasyonu olduğunu gördünüz. Peki bunlardan herhangi biri ClickUp'tan daha kolay görünüyor mu?

Notion'da proje yönetimi sisteminizi, hedef takipçilerinizi veya veritabanlarınızı sıfırdan oluşturmanız gerekirken, ClickUp, başlangıcı ve ivmeyi sürdürmeyi kolaylaştıran yerleşik çözümler (ve 1000'den fazla şablon ) ile birlikte gelir.

ClickUp'ın takım alanları, beyaz tahtalar ve sohbet konsolları gibi özellikleri, işlemlerinizi basitleştirmenize ve takım işbirliğini geliştirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Notion alternatifi olup olmadığını merak mı ediyorsunuz? Ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın takım işbirliğini ve verimliliğini nasıl iyileştirebileceğini keşfedin.